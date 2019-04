Hoy por Hoy (16/04/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 son las once las diez en Canarias

Voz 0824 00:06 Isabel Quintana muy buenos días Pablo buenos días el portavoz de los Bomberos de París ha confirmado que se ha dado por extinguido el incendio de Notre Dame aunque pueden quedar focos residuales que hay que vigilar

Voz 0325 00:21 el fuego está apagado estamos en la fase de investigación y es por eso que un grupo de expertos analiza el conjunto de las estructuras para establecer las fases que seguirán es decir la consolidación el análisis de todo el edificio para valorar el compromiso de esos expertos y de los Bomberos de París

Voz 0824 00:46 el portavoz de los Bomberos de París ha asegurado también que se ha conseguido salvar tanto la estructura de la catedral como las obras de arte y que una de las misiones de los bomberos será ahora extraer con la ayuda de los expertos las que todavía continúan en la catedral y mientras en el Supremo hoy declaran varios agentes antidisturbios de la Policía Nacional que intervinieron en varios colegios de Tarragona y como ya ha sucedido varias veces en las últimas semanas están acusando a los Mossos d'Esquadra pasividad mientras ellos se abrían paso entre decenas de votantes para requisar las urnas Alberto Pozas buenos días

Voz 0055 01:16 los agentes defiende su actuaciones en distintos centros de Tarragona y camuflar o el Instituto reforma mientras ellos intentaban requisar urnas los Mossos d'Esquadra sólo miraban al entrar los vivos

Voz 3 01:26 le apartaron a una pared de ni siquiera en establecieron contacto visual con nosotros Si no hubo en ninguna de interacción con con ellos

Voz 0055 01:35 hoy está prevista la declaración en total de veintitrés agentes que intervinieron ese uno de octubre en la ciudad de Tarragona

Voz 0824 01:40 esta madrugada se ha desconvocado la huelga de Air Nostrum aunque no ha dado tiempo reprogramar todos los vuelos afectados iban a seguir cancelados cerca de medio centenar en el caso del paro de Adif sólo uno de los sindicatos lo ha desconvocado y Renfe todavía no ha aclarado qué va a pasar con los trenes que se iban a cancelar mañana Eladio Meizoso

Voz 0527 01:57 Comisiones Obreras ha desconvocado el paro de mañana en Adif pero no el Sindicato de Circulación ferroviario a la espera de una reunión este mediodía en la que la Administración quiere revisar el preacuerdo alcanzado por sindicatos y empresa en otoño pasado a consecuencia de esta huelga Renfe mantiene de momento la cancelación de cuarenta y seis trenes mañana diecinueve de larga distancia y veintisiete de media distancia en Air Nostrum por su parte Se mantiene la cancelación de cuarenta y siete vuelos hoy la empresa comunica que está trabajando para reprogramar el mayor número posible de los cincuenta y dos vuelos que había cancelado para mañana

Voz 0824 02:29 sí en Londres la policía detenido más de un centenar de personas por la protesta de un grupo ecologista que ayer bloqueó varias carreteras para exigir al Gobierno medidas concretas contra el cambio climático Javier gran

Voz 0882 02:39 a esta hora grupos de activistas contra el climático todavía se concentran en tres lugares clave de Londres después de que miles de personas bloquearan varios accesos a esta ciudad la policía detenido a exactamente a ciento trece activistas de miento global que se llama rebelión contra la extinción y que tiene por objetivo denunciar la pasividad de los gobiernos o las empresas más contaminantes de hecho en Londres los activistas han bloqueado el acceso la petrolera Shell once y tres diez y tres en Canarias

Voz 1463 03:09 en Madrid la Policía ha evitado el paso de unos ciento cincuenta kilos de cocaína en la estación de Atocha la droga venía en varios coches con huecos estanco para camuflar la desde Huelva y el lugar del traspaso al aparcamiento de la estación Alfonso Ojea buenos días qué

Voz 0089 03:22 tal buenos días a los vehículos que transportaban la droga desde Huelva habían sido modificados en sus carrocerías para crear pequeños depósitos ocultos donde se guardaba esa droga la investigación había desvelado eh que la estación de Atocha iba a ser el lugar elegido por los narcos para pasar esta mercancía en este caso ciento cincuenta kilos de cocaína que han llegado a nuestro país en contenedores por vía marítima en noviembre pasado se iniciaba esta larga operación que finalizaba con la detención de tres personas entre ellas uno de los líderes del grupo colombiano que ha traído el alijo

Voz 1463 03:52 hasta las costas andaluzas gracias Alfonso y el Ayuntamiento de Madrid trabaja ya para reponer la placa de homenaje al artista transexual Cristina Ortiz más conocida como La Veneno este lunes había desaparecido del parque del Oeste de la capital según denuncian desde el Observatorio de la LGTB fobia a Enrique García

Voz 1709 04:08 si tan sólo una semana después de que el distrito Moncloa Aravaca inaugurara esta placa en un homenaje público al artista el observatorio denunció ayer que alguien la había retirado los relacionan con un acto vandálico Rubén López portavoz

Voz 6 04:20 en pondremos una denuncia de lo más pronto posible exigiremos que repongan la placa en memoria de esta brava mujer de los ochenta haremos si hace falta poner la mil veces se pondrán mil veces

Voz 1709 04:31 una placa donde se podía leer valiente mujer transexual visible los noventa La Veneno murió en Madrid en el año dos mil dieciséis

Voz 7 04:38 comienza la campaña para celebrar los cien años de la Feria del Libro de la Cuesta de Moyano en la capital con el nombre de la Cuesta bajo el lema Un libro siempre es nuevo contará con la participación de escritores como Arturo Pérez Reverte tenemos ahora mismo catorce grados en el centro de Madrid

Voz 0824 05:00 es todo sigue hoy por hoy con Pablo González Batista y la información actualizada en nuestra web Cadena Ser punto com

Voz 1578 05:22 la siguiente entrevista nos a Basauri para responder a algunas preguntas a por ejemplo si existe una fórmula matemática para triunfar así los gustos son universales por ejemplo en el cine sino justo lo mismo aquí la otra punta del mundo Berango Oriol Paulo es director de cine es también guionista español IS el protagonista de uno de los fenómenos más interesantes ocurridos recientemente en el cine de nuestro país y ahora van a entender porque Oriol muy buenos días buenos días la última película dirigida por Oriol Paulo se titula

Voz 5 05:50 durante la tormenta

Voz 9 05:54 igual que la de hace años

Voz 1578 06:00 está claro es que es muy posible que ustedes la hayan visto entre sus propuestas de Netflix puede que incluso recuerden que se estrenó en los cines de nuestro país sin demasiado éxito de taquilla hacia finales del año pasado o que la hayan visto de nuevo estos días en cartelera pero la historia de esta película cambia radicalmente cuando viaja junto con Oriol por cierto hasta China Oriol tú estás recientemente llegados de China no hace mucho que se verá si llegue el sábado de la semana pasada bueno quiero que me lo cuentes tu qué ha pasado con durante la tormenta en China bueno

Voz 10 06:33 es que nos ha funcionado muy bien la película se colocó en el en el top ten mundial el primer fin de semana es estuvo creo que la séptima película más visto El mundo

Voz 1578 06:44 un fenómeno curioso fenómeno curioso que se traduce en tres coma dos millones espectadores durante los primeros diez días desde el estrenos bóveda serán más

Voz 7 06:51 sí sí es bueno para que la gente

Voz 1578 06:54 porque en las cifras a veces se pierden sino las comparamos la película más taquillera de España en el año dos mil dieciocho fue campeones tuvo tres coma dos millones espectadores curiosamente pese a que has tenido en China en el mismo no es que la película más taquillera en España hay ya lo has ya lo ha superado ya los a por cierto en China la película no ha estrenado como durante la tormenta lo digo por si alguien va a China hay quiere verla allí la tiene que buscar cómo Miralles correcto pero has escuchado cómo suena alguna vez durante la tormenta en chino mandarín

Voz 10 07:19 no jamás

Voz 8 07:21 eh

Voz 10 07:22 sí bueno chin chin chin por si queréis hablar allí la traducción literal

Voz 7 07:29 la joven como pronuncien tu nombre los chinos por cierto

Voz 10 07:31 óleo el Pablo Oliart eso sí te las SS reza sino el hecho unas cuantas porque como es una dinámica de promoción en un país gigantesco como es China híper poblado tan diferente que tan diferente tan diferente bueno la promoción funciona muy muy diferente ellos lo basan sobretodo en las redes sociales es muy importante lo que opina el espectador están conectados permanentemente a redes sociales y todas las aplicaciones están conectadas entre ellas y la promoción básicamente consiste en pico y pala patear todas las ciudades importantes del país hemos hecho nueve ciudades en cada ciudad lo hemos hecho entre seis y nueve proyecciones que creo que eran cuarenta y ocho en total de presentación de la película con coloquio posterior con los espectadores nada básicamente es enseñarles la película hablar con ellos y esperar que que la que la recomienden que hablen de ella hay que haga ruido

Voz 1578 08:20 has visto la película cuarenta y ocho veces sólo en China pero no no tuve tuve la curiosidad las cafeterías para ir durante

Voz 10 08:26 venga ya sé si llegan unas salas VIP en las salas de cine espectacular pero sí que es verdad que en Shanghai que es una ciudad que me encanta por curiosidad morbosa me metí en la sala ver a ver la película porque quería ver cómo reacciona el disco claro claro no has podido comparar si las reacciones coinciden con las el público español sí la verdad es que no no difieren tanto no difieren tanto osea sobre todo hay hay ciertos momentos en la película de de revelación donde se genera un rumbo omisión la el éxito de durante la tormenta en China ha provocado

Voz 1578 08:54 que como digo que vuelve a estrenarse en cines aquí en España y es curioso porque el espectador ahora puede elegir entre verla en Netflix de hecho hoy ha entrado mi cuenta de Netflix en esa pantalla en esas especie de fondo de pantalla inicial que sale cuando vas a introducir tu correo electrónico actitud bueno tu cuenta de usuario sale en el centro Felisa que es como un bueno un popurrí de muchas películas tuyas centro pero además el público puede ahora elegir entre ir a verla en pantalla grande o verla en su casa o incluso las dos cosas no verla en casa

Voz 11 09:20 de que el cine tiene que ser impresionante no sí

Voz 10 09:22 sí bueno realmente nosotros hacemos las películas para que se vean en una sala de cine y una película como durante la tormenta está especialmente pensada para una sala de cine especialmente yo qué sé por ejemplo el diseño de sonido está absolutamente milímetro para que suene perfecto en una en una en una sala de audio sale de todas maneras eh bueno sí que es verdad que la película habrá tenido una una segunda vida en en salas gracias al éxito de la peli en China es verdad que en Netflix también está funcionando muy bien por eso te aparece en centro de Dalla

Voz 1578 09:50 no hay nada ya que la vida

Voz 10 09:53 la sea la película sigue teniendo vida bueno él

Voz 1578 09:55 de es especialmente interesante porque para analizar además lo caprichoso que es a veces el éxito porque si es difícil triunfar una vez en China debe serlo mucho más triunfar dos veces esta es la segunda vez que de Oriol Paulo tiene un éxito similar en ese país en dos mil dieciséis dirigió otra película titulada contratiempo

Voz 5 10:12 según el informe de la policía los testigos oyeron gritos pero no vieron salir a nadie por la puerta de la habitación que además estaba

Voz 1578 10:18 la película que también se convirtió en un fenómeno espontáneo en ese país de una manera diferente digamos allí de repente descubriste ISO descubrieron los promotores chinos que la películas estaba descargando masivamente de forma ilegal de Gerona que hay un filón vamos a estrenarla en salas y efectivamente se transformó en la película española más taquillera en el extranjero en este caso ven bendita piratería no

Voz 10 10:38 eso sí de hecho mi entrada en China viene viene paradójicamente causada por la piratería la película creo que era la tercera película más descarga del mundo llevaba dos millones de descargas prácticamente lo que pasa que un distribuidor pensó que dos millones de personas en China suena mal pero era poca gente ir decidió apostar por un estreno en salas un estreno comercial es verdad que la película tenía tenía un fan veis en Internet muy fuerte en China con lo cual el aterrizaje fue

Voz 8 11:03 ella un poco digamos vino un poco

Voz 10 11:06 vaselina y a partir de ahí nada la película funcionó muy bien y eso es lo que me ha permitido estrenar la tormenta

Voz 7 11:11 dentro de lo que dice en un teatro porque yo creo que sí sin apliques supongo comulgar hay películas que funciona mejor con público no que es un ex compartida otros funciona muy bien vale de acuerdo pero estar en un grupo rodeado de gente son dos cosas muy diferentes no

Voz 10 11:33 son muy diferentes y además mis películas juegan mucha invitará al espectador a ser activos en el visionado de las películas e incluso a comentar durante el la proyección lo que está pasando si estoy totalmente de acuerdo que cambia mucho la experiencia yo siempre he pensado que

Voz 1578 11:47 el contar historias debería ser bajo mi juicio una experiencia colectiva y en este caso en el caso de de tu segunda película ya el éxito en China es buscado de algún modo o para nada me imagino que ya sabías que ibas a tener en China después el éxito anterior

Voz 10 12:02 sí pero en el caso de durante la tormenta hay una búsqueda de vamos a intentar utilizar elementos que no hayan funcionado la peli prevé ganar asegura que en China tenemos mercado no para nada porque de hecho el estreno en China me pilló a contrapié yo estaba a punto de arrancar la preproducción de durante la tormenta la tuvimos que parar un mes que es el tiempo que pase en China para poder hacer promoción de la película en China con lo cual fue volver tiro dar la durante la tormenta

Voz 1578 12:23 es decir desmentidos por completo que la elección de Chino Darín sea voluntaria se específicamente diseñada para triunfar allí no totalmente totalmente este año

Voz 10 12:33 más de un chiste que les tenía que contar a los espectadores claro porque ellos pues les daba igual ya Chino Darín les les sonaba a vamos

Voz 12 13:04 sí que creo que que hay que hay opciones que no sean explorado no porque no se han explorado pero pero obviamente de Internet es una forma de consumir cine y algún día habrá que que debatir muy bien cómo se abre esta puerta

Voz 1578 13:19 esto es lo decías en el año dos mil doce cinco seis años antes del advenimiento absoluto mundial de Netflix o de otras grandes plataformas que han convertido internet en la principal manera de consumir audiovisual hoy tu cine era pues puede verse en esas plataformas precisamente era esto algo parecido a lo que tú pensabas en el año mil doce lo que está pasando ahora sí

Voz 10 13:35 en mente si realmente un poco en la cabeza e tenían yo qué sé modelo de otras plataformas en este caso para escuchar música donde tú como usuario puedes entrar ahí tienes básicamente toda la música a gran satisfacción pagando pagando una pequeña cuota mensual al final lo que quieres como director o como creadores es que tus películas hutu cobrase se vea que llega a cuanta más gente posible repito yo hago las películas pensando en el espectador en una sala de cine pero es verdad que plataformas como Netflix y lo que hacen es abrir una ventana al mundo es muy difícil para una película pequeña española que pueda viajar y que pueda viajar con éxito en otros en otros mercados y al final Netflix lo que de está abriendo es una puerta al mundo pues es muy cool

Voz 1578 14:17 eso porque esto no es lo único que decías en esa entrevista de dos mil dos y que además anticipaba algo que ocurriría posteriormente porque tú por entonces ni sospechaba que podría llegar a triunfar en China y también decías esto lo lo que no sé

Voz 12 14:27 ahora mismo qué va a pasar yo creo que no lo sabe nadie lo que va a pasar sí que creo que el cine va a subsistir lo que lo que tendríamos que empezar a lo mejor a pensar es en quitarle etiquetas de cine de aquí de más allá el fines cine

Voz 1578 14:39 nadie sabe lo que va a pasar decías salvo tú ya es el futuro del elegía a decir no los chicos el cine es por aquí el cine e independientemente de etiquetas au el éxito del cine convenientemente de las etiquetas puede ser igual aquí que que en un continente como el asiático tan inexplorado tan tan difícil para un creador

Voz 10 15:01 eh tú tú no había sido a China nunca nunca jamás de China con contratiempo

Voz 1578 15:05 fíjate ahora tres coma dos millones de espectadores por los que son los que hemos contado que seguramente en la última semana caso estamos hablando bueno vamos a hacer una pausa para la publicidad de la vuelta continuamos hablando de durante la tormenta de tu cine de los años ochenta y de otras películas a las que o series a las que ocurrió algo parecido la tuya que no han tenido tanto éxito aquí como fuera a nuestro país

Voz 13 15:26 no

Voz 14 15:34 en mil novecientos setenta cuatro chicos formaron un grupo al calor de la incipiente escena psicodélica de Londres decidieron llamarse Queen por sugerencia de su cantante Freddie Mercury y años más tarde fue el público cien decidió elevar los a ese trono de la historia del rock reservado sólo para unos pocos hoy su inconfundible sonido y sus arrolladores directos vuelven en una colección única reunida por el país kilos cuarenta clase disfrútalos en formato digital Icon sonido remasterizado domingo veintiocho A kind of magic y Caja premium de regalo por nueve con noventa y cinco con el país

Voz 15 16:06 sí

Voz 16 16:11 India hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales veinticinco arroba hoy

Voz 17 16:18 hoy en facebook Hoy por hoy

Voz 19 16:45 si no tenga prisa que mide como esta en la carretera bueno no se preocupe que verá cómo usar afectado por cierto sabe lo que ha pasado eh

Voz 20 17:02 años Marcelo un Aventis que SER

Voz 21 17:10 silenciado

Voz 5 17:14 ah

Voz 22 17:19 esa fue incluso has dividen a veinte

Voz 5 17:50 dónde Fire Iñaki Gabilondo un minuto de silencio porque habla Pepa Bueno de abrupto final en la sección de las fosas de las hacia todas las firmas y editoriales toma el control de la hacer lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación consigo el mejor precio de cada compañía seleccionó el mejor entre los mejores IS es el mejor mejor precio esto lo hace cualquiera pero yo soy rastreador punto com bueno va

Voz 24 18:27 a eso alarmas de Securitas Direct así las desconectada

Voz 0824 18:30 cariño aprovechando que nos vamos en Semana Santa la otra caso podríamos aprovechar y poner los también una allí pues si la dejamos vacía casi todo el año por lo que cuesta nos quitamos de problemas de robos a que se nos meta

Voz 5 18:40 alguien en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento tres tengo calcula una INEM Securitas Direct punto recuerda novecientos ciento trece ciento tres

Voz 25 18:52 hoy hoy aquí desde el inicio de las

Voz 26 18:55 limitar nada más saltar de la España moderna se podía ver oir todo el pase Babel que agraven la victoria socialista de año tiene que haber motos que se llenen de Pequeñas verdades la voz del penitente y martirio de la radio difícilmente se podía no sólo oir sino intuir ante el deambular de una masa que se debatía entre seguir a los líderes de vinos o humanos

Voz 27 19:20 Se baje del Falcon aquel que ha pactado con los que quiere destruir nuestra nación vamos a ganar vamos ciudadanos estamos España Roberto Sánchez fuerte de oír atrevéis que hacéis aquí entre

Voz 1578 19:45 pues continuamos charlando con Oriol Paulo que Tom lo voy a decir así es el español de moda en China durante la tormenta que es su última película se ha convertido en un fenómeno de taquilla como hemos comentado en en ese país y es una película que cuenta una misteriosa interferencia en el tiempo que lleva a la protagonista a vivir dos realidades paralelas comidas diferentes en una de ellas tiene una hija al marido en la otra no y en ese agujero temporal ella debe encontrar Kelly ha llevado estadounidense para recuperar su vida una vida que durante casi toda la película parece parece un espejismo y lo curioso es que toda esta historia tú ha sido capaz de extraerla de una situación de la que la mayoría de nosotros solamente nos llevaríamos un cabreo que es una de una discusión anda que no las dado vueltas franja una pelea con tu chica sobre si eso no va a ser padres no es parte

Voz 10 20:34 por parte de ahí parte parte de ahí de otras motivaciones pero sobre todo de ahí hace cinco años yo como el personaje de Adriana está felizmente casado tiene una vida aparentemente perfecta hay salió el tema de tener hijos decimos hablar sobre el futuro en común el futuro era como divergente lo que tenía que

Voz 1578 20:52 en una conversación bonita se convirtió en una separación ya muy dolorosa y a partir de ahí mi cabeza ser

Voz 10 20:57 para y empecé a pensar en ese hijo que podría haber tenido y no

Voz 1578 21:00 la y de ahí mesa de un poco la idea y hay otra cosa importantísima en la película desde mi punto de vista que son los referentes tú te crías en los ochenta ofreciste en los en los años ochenta eso queda muy muy plasmado en en la peli de hecho hemos visto un par de detalles un par de guiños que a los que también vivimos los ochenta seguramente no resulten muy muy familiares en uno de los viajes espacio temporales por ejemplo hay un homenaje clásico a un a un homenaje a un clásico de la historia del cine probablemente la película aquello más veces he visto en mi vida en una escena de durante la tormenta cae un rayo en un reloj y uno observa la hora a la que separa ese reloj por el impacto él

Voz 8 21:34 es exactamente la misma que en Regreso al futuro

Voz 1578 21:37 las diez y cuatro

Voz 29 21:40 esta es la respuesta aquí dice que un rayo caerá sobre la torre del Reloj exactamente a las diez cero cuatro del próximo sábado por la noche

Voz 1578 21:50 bueno esto no es Ella obviamente no me digas lo estoy unas cuantas carreras al futuro bastantes de te diría que estarían mito Five de película más vistas también y hay muchos muchos otros niños ochentero Said cintas VHS hay viejas videocámaras hay música de los ochenta de hecho hay un momento que que no puede ser más generacional es momento en el que el niño protagonista de la peli Se graba con una videocámara mientras lleva una camiseta de transmisión van

Voz 8 22:14 y toca la guitarra la canción de Cindy Lauper

Voz 30 22:20 bien

Voz 10 22:22 es un póker de exentas es un póker de ochenta y misa porque yo yo de niño quería hacía lo que hace el niño de la película yo tocaba la guitarra mi hermano también y nos grabamos a veces haciendo el el Mondo y yo estaba profundamente enamorado de Wendy James la cantante de transmisión van ahí están todos mis penas

Voz 1578 22:39 sí que sale en la camiseta obviamente que lleva que lleva el protagonista bueno vamos a seguir hablando con con Oriol Paulo pero este fenómeno que te ha ocurrido Dati Athié en China no es el único ni mucho menos hay otros directores y otras películas y otros productos audiovisuales españoles que han tenido más tirón fuera de nuestro cine fuera de nuestras salas en otros países en el extranjero del que han tenido aquí y hemos pedido a nuestra especialista en fin en la Cadena SER a Pepa Blanes quiere para un pequeño informe sobre sobre este fenómeno que buenos días

Voz 1463 23:07 hola buenos días especialista en cine y en spoiler que dio un pase

Voz 8 23:11 el meterla

Voz 1463 23:15 no pasa aprovecho este espacio que me das para pedir perdón no lo volveré a hacer presiones problema hasta el último capítulo de la temporada

Voz 1578 23:22 no se hable más de juego eternos hoy vamos a hablar de de películas de series de productos de ficción que han tenido más éxito por alguna razón han funcionado mejor fuera de aquí que aquí que aquí en nuestro cine

Voz 1463 23:32 si quieres empezamos por la película del director iraní Asghar Farhadi todos lo saben una película española que rodó aquí con producción con técnicos con reparto español hizo fue además pues es la encargada de inaugurar el festival de Cannes es la historia de una familia que se reúne para la boda de una de las hijas y en plena fiesta en un pueblo de la España vacía que está también moda ahora secuestran a la sobrina de la novia que es la hija del personaje de Penélope Cruz

Voz 5 23:59 la paz

Voz 31 24:03 no es que nadie sospechoso

Voz 8 24:07 bueno qué pasó con todos

Voz 1463 24:10 pues en España no hizo un mal dato de taquilla la verdad pero bueno es que sólo en el primer fin de semana de estreno en Francia recordamos que venía precedida por haber pasado por el Festival de Cannes por tener a a estrellas internacionales que en Francia tienen bastante peso pues se convirtió en la segunda película más vista después de Infinity Ward de Los Vengadores logrando más de dos millones de dólares sólo en un fin de semana osea que eh bueno pues es una película que a los franceses les gustó más que a los españoles

Voz 1578 24:35 sí bueno pero aquí Oriol Paulo sigue ganando por goleada porque los franceses ya tienen una predisposición ya tiene una sentencia les gusta nuestro

Voz 1463 24:41 vamos a dejar claro que Paulus Un fue incomparable con el resto del cine español la verdad pues si los franceses son muy fans de nuestro cine sólo hay que ver qué pasa

Voz 8 24:53 no que Ci en este gazpacho tomate

Voz 32 24:56 pepino pimiento cebolla

Voz 23 25:01 una política de ajo

Voz 33 25:05 aceite sal vinagre y agua

Voz 8 25:11 la receta

Voz 1463 25:13 Dennis interno mi época es Mujeres al borde de un ataque de nervios será Carmen Maura con esta este gazpacho con yerno del ex Athina es una de las grandes películas de Almodóvar aquí no fue un éxito de taquilla de hecho se encuentra en el número cinco mil ciento treinta y nueve del ranking de películas estrenadas en España que no es de las más taquilleras de Almodóvar sin embargo en Francia si fue en taquilla y en Estados Unidos fíjate que se estrenó calificada para adultos que impide hacer una taquilla mayor pues también eh en el ratio por salas reventó e todas las expectativas que sí que hizo una buena taquilla esto volverá a pasar con Julieta con la película anterior también con con Adriana Ugarte y Emma Suárez que dobló la recaudación conseguida aquí en España pues la dobló en la taquilla francesa superando el medio millón de espectadores

Voz 1578 25:56 en este en este caso también el festival de Cannes funcionó como puerta de entrada digamos como escaparate Scan como una garantía de que tu película va a triunfar al menos en Francia

Voz 1463 26:04 es es de eso estamos seguros y mira el siguiente ejemplo también viene de allí porque es Albert Serra que bueno pues es un director catalán que podríamos llamar muy afrancesado por su última película más bien no que es la muerte de Luis XIV un portento visual en el que retrataba pues con una hernia esto lúgubre la agonía del monarca francés enfermo antes de morir de como la Corte pululaban alrededor del Sol pues la película estuvo en Cannes una instalación previa además en el Museo Pompidou aquí fue bastante ignorada no sólo en taquilla que no es una película muy de taquilla eh pero también en los premios no pasó un poco desapercibida aunque de decir que ganó el feroz a película especial que es aquellas películas que no han conseguido estar nominadas pues le dan un premio digamos de como de consolación algo así algo similar también le pasa al cineasta gallego Oliver Laxe muy famoso en Cannes que suele llevar sus películas allí ganar premios y sin embargo aquí en España pues no tiene tanta repercute

Voz 1578 27:05 bueno ya sabemos que los franceses son un público agradecido para el cine español pero vamos a intentar ir un poco más lejos hay algunos otros ejemplos en otros países

Voz 1463 27:12 pues mira en Italia por ejemplo Los sin nombre de Jaume Balagueró arrasó dos años después de su estreno aquí en casa

Voz 20 27:18 parece una niña de unos seis años está metido en una especie de agujero quiero que lo veías son hijos estamos usted no sabe también como yo

Voz 1463 27:29 y fue la película debut del director consiguió distribuirla en más de ochenta y ocho pantallas que en España llegándose ocupar la segunda posición en taquilla y desde entonces pues una gran parte de esos películas en este país fetiche por supuesto

Voz 35 27:42 Amenábar por ejemplo

Voz 1578 27:44 también la triunfo fuera de aquí si es verdad que los

Voz 1463 27:47 no ha sido una de las películas más taquilleras de nuestro cine no vamos a decir que aquí no ha tenido éxito pero sí que es verdad que el género de terror del que disfrutamos mucho aquí pues también se disfruta fuera y los en Los otros de Alejandro Amenábar en Estados Unidos recaudó más de ochenta millones de euros

Voz 1578 28:01 es interesante esto Oriol porque aquí hacemos un fantástico cine de género el terror de Amenábar es un perfecto ejemplo pero bueno tú has triunfado siendo thriller que también es es su género también exige unas habilidades muy concretas y también hemos conseguido hablar con un lenguaje que probablemente no hemos inventado en un idioma cinematográfico que pueden entender todos

Voz 10 28:19 sí sí esto es lo bonito del cine que es un lenguaje universal cuando viajas no sólo a China de porque yo tengo la oportunidad de viajar muchos a muchos festivales te das cuenta de lo mucho que se valora el cine de género en España y a veces da un poquito de pena ver cómo no nos damos cuenta de

Voz 1578 28:35 en la película en la película Oriol Paulo triunfaba Mario Casas Mario Casas no es la primera vez que triunfa fuera de fuera de España verdad Pepa

Voz 1463 28:42 no lo hizo con junto Junta Clara Lago en la película hoy Tengo ganas de ti

Voz 36 28:47 estuve dicen que que es una pareja cierra un candado no ha dejado el puente luego tira la llave al agua

Voz 1463 28:55 bueno ahora pastel telón en Rusia

Voz 1578 28:59 era diabéticos boom en Rusia

Voz 1463 29:01 Mario Casas ex estrella en China Rusia no llegó a ocupar el segundo puesto de las listas de los mejores estrenos superando a producciones americanas como Brave o Madagascar

Voz 1578 29:11 bueno no es que aquí no sepamos apreciar nuestro cine que a veces probablemente esto también nos ocurre es que hacemos tiene que es perfectamente apreciable a nivel global eso también lo demuestra lo demuestra perfectamente las películas de Oriol Paulo durante la tormenta es un fenómeno en China y Oriol todo apunta que las películas que sigas produciendo también van a seguir triunfando allí porque también digamos que ha expuesto unas fantásticas semillas para tener una carrera próspera me preguntaba si crees que se puede producir algo parecido en Estados Unidos y el fenómeno en China puede hacer que el público norteamericano también abre los ojos hacia tu cine lo digo porque efectivamente el y concretamente el tipo es que tú haces creo que casa muy bien con el público norteamericano

Voz 10 29:49 sí hay una diferencia básica entre Estados Unidos y China

Voz 1578 29:52 me parece importante China estrena en versión original subtitulada los americanos no

Voz 10 29:57 Ellos ellos son muy proteccionistas con su mercado

Voz 1578 29:59 si no están bien pero de otra manera hombre a mí me gustaría abrir la puerta todas maneras en mis dos últimas pelis

Voz 10 30:05 tanto contratiempo Congo durante la tormenta en en Netflix está en Estados Unidos en Netflix y han funcionado clara

Voz 1578 30:12 claro bueno pues Netflix es una magnífica oportunidad para acercarse al cine de Oriol Paulo ahora también el cine las salas porque ya no has dicho que la producción que el la el sonido que obviamente la imagen está pensada también para una correcta la gran palmera hay una anécdota que es casi todos los directores de fotografía con los que trabajo sede

Voz 10 30:27 bien cuando piensan que una película se puede acabar

Voz 1578 30:30 ardiendo en una pantalla de teléfono efectivamente en un móvil escuchando con más escucha móvil esto pasa también con los con los grandes productores de música acepto tienen equipos de miles de euros para escuchado cientos de miles de euros para escuchar música que luego se escuchará travieso unos cascos de cinco euros a veces de los de Renfe

Voz 7 30:48 yo tengo un amigo que me dijo me me ha encantado ver Dunkerque en el en el AVE yo la película en el AVE ironía la piensa en ese formato bueno Ariel mil gracias por todo ha sido un auténtico placer tenerte aquí que repitas este fenómeno muchísimas veces Pepa Blanes gracias porque no has permitido tener una fantástica visión de conjunto sin ninguna exponer esta vez de esta vez hoy el contratiempo ya sabes te va a pasar el próximo capítulo juega pero no no no no no no mejor

Voz 3 31:17 en la Cadena sí

Voz 38 32:12 Vetusta

Voz 3 32:13 la muy noble y leal ciudad corten lejano siglo hacía la digestión del cocidas de la olla podrida descansaba oyendo entre sueños el monótono familias

Voz 39 32:23 la campana que retumbado allá en lo alto de la esbelta torre en las torres de la catedral poema romántico de

Voz 40 32:31 es delicado himno de dulces líneas de belleza de Pérez

Voz 8 33:19 de músculos y nervios la piedra buscando la piedra trepaba la altura haciendo equilibrios de acróbata en el aire

Voz 3 33:27 Icomos prodigio de juegos malabares en una punta de Calista semejante ni cantada una bola grande de bronceado que encima otra más pequeña sobre esto un acude hierro que acababan para

Voz 8 33:41 la regenta Leopoldo Alas Clarín mil ochocientos ochenta y cinco Cadena Ser el plan de escucha

Voz 1578 34:54 una cosa es ponerse flamenco y otra muy diferente ser flamenco

Voz 21 34:58 me preocupa

Voz 5 35:03 todos los secretos del

Voz 1578 35:04 cuencos han escrito con una letra muy pequeñita

Voz 5 35:07 solamente unos afortunados puedan conocerlos nosotros tenemos la suerte

Voz 1578 35:10 de de que esa letra pequeña no es la le

Voz 5 35:13 casi casi cada semana Juan Valderrama periodista músico amigo es programa muy buenos días Juan Holanda habló la Tom qué tal hola

Voz 1578 35:20 qué tal es que hay que ha escuchado flamenco entre líneas hay que escucharles

Voz 23 35:24 evidenciaba la letra pequeña me refiero a que aquí contamos cosas anecdóticas narra la historia está escrita en los libros

Voz 1578 35:29 sí y aquí pues contamos esas curiosidades

Voz 23 35:32 yo creo que son lo que al final te atrapa

Voz 1578 35:34 emiten entender perfectamente esa historia por lo menos que contextualizar la es la primera vez que estoy en esta lección de flamenco así que tengo un poco un poco de nervios no sé exactamente de qué vienes ahorrarnos

Voz 23 35:44 bueno la saeta el la protagonista del del flamenco en la Semana Santa es una bueno es según el diccionario de la Academia me dice palo flamenco consistente en una Jakub acopla que una persona dedica a las imágenes de las procesiones son

Voz 1578 36:00 complica o para lo que es una una sale para votar

Voz 10 36:02 ha no como es una saeta sí sí sí sí sí

Voz 23 36:05 justa concretamente no sé si se ajusta a esto yo creo que es era es un cante flamenco porque su casa está considerado un palo del flamenco lo que pasa que es un palo que ha sufrido distintas revolución transformaciones de formación es sobre todo va a lo largo de la evolución

Voz 1578 36:21 quizás la palabra correcta es involución

Voz 23 36:23 sí se ha ido agigantado al a conforme ha avanzado los tiempos se ha convertido en un espectáculo lo que antes era un cante místico algo una oración flamenca in

Voz 7 36:34 Timo entre la imagen

Voz 23 36:36 y quién la cantaba sin tener en cuenta el público de alrededor se ha convertido como las noticias en todo un espectáculo audiovisual

Voz 1578 36:44 vamos a escuchar un ejemplo

Voz 1 36:48 en mil novecientos veintinueve Manuel Vallejo antes de la involución antes de la involución pero Vallejo está preparándose para estaba llegando lo que hagamos hay entonces no funcionaba igual el origen de las arcas se sitúa aproximadamente en esta época es previo donde está en la que conocemos hoy a principios del siglo XX

Voz 9 37:21 que decías en dinero

Voz 42 37:25 sí sí

Voz 43 37:32 voy voy a ir

Voz 44 37:39 da

Voz 45 37:48 ah

Voz 46 37:56 es casi como un quejío salió desde el alma pero con un contenido religioso en este esta es la saeta por seguiriyas que su palo de flamenco también que era la saeta que se consagró como la Saeta clásica luego ha ido derivando derivando y hay distintos tipos por carcelero por martinete esperamos lo que

Voz 1 38:14 Se dice una saeta es esto que ese puesto que se llama saeta

Voz 46 38:18 según brevedad encanto fíjate ya ti

Voz 23 38:21 la mete la está rematando nasales

Voz 46 38:24 su flechazo flechazo de devoción y algo rápido fugaz

Voz 1 38:29 y que se claven el alma por eso somos

Voz 10 38:35 lo que pasa es que en ese proceso de involución que tú te referías las a ETA se ha ido digamos de forma hinchando sea ido agiganta ha ido creciendo probablemente en algún

Voz 1578 38:47 los casos ha ido perdiendo parte de su autenticidad a parte de su esencia parte del pues el elemento que justifica su nombre esa brevedad

Voz 46 38:56 que sea hecho un espectáculo se ha convertido en un espectáculo en el que el bueno pues ahí está la cámara de televisión esto los heteros son profesionales hay concursos de saeta bueno pues se ha convertido pues eso en un nunca prácticamente en canciones porque ya no se le puede denominar ni siquiera cante flamenco yo asisto

Voz 33 39:17 con con cierto pudor

Voz 46 39:20 a a saetas cantadas con micrófono con altavoces con APA osea como concierto eso es yo creo que vulnerar un poco el espíritu de lo que es este canté en autos un cante para para con casi un rezo

Voz 10 39:35 que la saeta auténtica la saeta primigenia es sin ningún tipo de amplificación salida desde el corazón es muy

Voz 1578 39:43 sentida porque como oración flamenca qué es

Voz 33 39:46 no son inventos

Voz 1578 39:49 dadas son criadas en el o hay saetas clásicas que se repiten dedicadas concretamente a este paso eso son buenos pero juntos todos los días

Voz 23 39:56 desnudaba pregunta desde la curiosidad a lo mejor mira las a ETA tiene digamos una melodía

Voz 46 40:03 que está constituido se estáis es así y ahora las letras

Voz 23 40:07 muchos poetas y mucha gente popular que escribe un verso para esa melodía alas a ETA para contárselo a la Virgen de la Estrella o al Cristo del Perdón al Cristo del Gran Poder donde nombre al Cristo pero la melodía de la saeta es es la que es siempre la misma vale vale cambian cambian las leyes

Voz 1578 40:23 yo entonces Juan lo que escuchemos ahora porque ahora mismo va uno a una procesión de Semana Santa Lucía no se asoma un señor algo bueno pero estás aquí para eso también aguantar palos flamencos asoma un señor a un balcón una saeta probablemente muy espectacular pero no que eso es o no es una aceite

Voz 23 40:42 pues es la saeta depende de lo que cante no ya lo que pasa es que mucha saetas hoy en día yo lo que me quejo de la largura hoy una saeta dura casi más que la Semana Santa empieza el martes acaba el domingo por el Señor resucitado ya estamos con la feria y ese hombre sigue con las esa entonces eso es lo que yo vengo a referir de la deformación del cante por saetas se nos ha ido de las manos si igual que la torrija vale corrija hace dos días estuvo en un restaurante y me pusieron una torrija con un folleto de instrucciones

Voz 46 41:11 Paco matizó el señor pan frito leche miel vino lo que usted quiera canela ya estaba bueno pues la saeta le ha ocurrido

Voz 1578 41:18 pues lo mismo hasta ahora hemos escuchado a Se dice Saed pistas heteros heteros varones ocurrían pero tiene género la saeta tú has dicho ahora que puede ser un un hombre o una mujer lo sirvió como acotación hay grandes

Voz 23 41:31 sí sí desde desde Isabelita de Jerez La Niña de los Peines no luego una una tonadillera maravillosa Antoñito a Moreno también fue famosísima en la década de los setenta por saeta

Voz 46 41:43 y fíjate que una cantante pop aunque para mí es una cantante que puede con lo que sea es una voz de privilegio Pastora Soler cantan

Voz 1 41:51 muy bien por saetas

Voz 47 41:57 tú

Voz 1578 41:59 sí

Voz 48 42:04 no

Voz 1578 42:05 no era yo

Voz 47 42:07 yo ahí ahí ahí

Voz 46 42:15 no estamos acostumbrados a escuchar a la Pastora Soler de Eurovisión ahí

Voz 23 42:22 Jean con trece catorce años ya la sacaron en programas de televisión cantando

Voz 1578 42:25 pues hay otros

Voz 49 42:28 desde el flamenco que también hayan cantado saeta en Semana Santa sí

Voz 23 42:33 yo te he traído mira hay una una colaboración en un disco que le produjo Enrique Morente al guitarrista Rafael Kenny hicieron una versión de una marcha de Semana Santa que me parece que es bellísima porque hay te das cuenta de la capacidad creativa que tenía Enrique traído la marcha procesional

Voz 46 42:48 cómo es una banda de cornetas que se llama amargura que es una marcha emocionante del año mil novecientos diecinueve que suena así

Voz 39 43:07 se esté es una marcha por asesinar de Semana Santa canónica huchas en las calles de Sevilla

Voz 19 43:15 en lugar de Andalucía

Voz 12 43:19 Enrique Morente le produce un disco Kenny sí

Voz 1578 43:23 hace esta gente

Voz 39 43:26 se convierten en una catedral flamenca

Voz 50 43:31 no

Voz 28 43:41 eh

Voz 51 44:00 eh

Voz 28 44:01 todo tu piso

Voz 19 44:14 olé

Voz 1578 44:16 es una demostración del genio creativo Enrique Morente que lo mismo te grabo esto que te graba con Sony Youth o co con Lagartija Nick es es absolutamente increíble y tienes aquí un recuerdo no un recuerdo para Sara

Voz 23 44:27 Montiel esposa claro claro a mí me gusta siempre combinar la excelencia en hasta ayer desde el mira yo he llegado a una conclusión después de esto

Voz 1 44:37 hasta pagarla hay que ser artista

Voz 52 44:41 desde dos mil uno Elche

Voz 53 44:58 el una

Voz 28 45:07 hola le

Voz 23 45:09 más ETA discurso ha ido aumentando va ocurrir ese va variando entre la saeta el mitin claro eso es una hermandad

Voz 46 45:16 que lo que hace es perdonaron reo

Voz 23 45:19 entonces ella empieza por saeta pero después ahora intenta volver mira pero ya no puede sí ha perdido el nivel de estas veces que que la pifias intentas arreglarlo pero cada vez que va subiendo más y más en el lodo

Voz 1578 45:32 a ver en qué otro de radio a escuchar ustedes a Enrique Morente Rafael Ricardi inmediatamente seguido

Voz 23 45:38 lo de Sara Montiel cantando esta seta

Voz 1578 45:41 Valderrama muchísimas gracias

Voz 23 45:43 algo que yo te dejo aquí por si la quiere exponer ese llama Miryam Cantero ha hecho una saeta con una base electrónica que es una verdadera pasada

Voz 39 45:51 tiene vamos a poquito pero es tu recomendación estos la nueva digamos la nueva saeta que está bien que no ha

Voz 33 46:00 evolucionar porque mezcla no

Voz 46 46:02 sonidos actuales con la electrónica

Voz 33 46:05 y lo avanzado está voz Miriam

Voz 23 46:07 Cantero está llamado a hacer cosas muy importantes

Voz 39 46:10 hoy es el de Internacional de la voz vamos a celebrarlo con miren Cantero y callando nosotros no lo vamos a ver

Voz 55 46:30 eh

