Hoy por Hoy (16/04/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias

Voz 2 00:04 hora doce

Voz 1646 00:06 Antonio Martín muy buenos días buenos días Pablo el incendio

Voz 1657 00:09 de la catedral de Notre Damme de París ha sido ya extinguido lo han anunciado los bomberos a los que se puede ver por distintos puntos del monumento a través de esas cámaras que apuntan a esta hora hacia ese lugar quedan sólo foco residuales no hay humo toca evaluar ahora los daños de la estructura que se ha mantenido su mayor parte en pie contabilizar el daño patrimonial y aclarar definitivamente el origen del fuego que sigue relance el acercándose de momento con las obras de restauración en la catedral corresponsal en París Carmen Vela buenas tardes

Voz 0390 00:35 buenas tardes sí era a las diez de la mañana un poco antes cuando el portavoz de los bomberos anunciaba la extinción total del incendio que se propagó ayer rápidamente Notre Damme poco antes de las diecinueve horas comienza ahora un trabajo de vigilancia y verificación de la estabilidad de la estructura del monumento han señalado se ha procedido a evacuar las obras valiosas de la Catedral el llamado tesoro de Notre Damme de especial significado para los creyentes católicos la corona de espinas la túnica San Luis el trozo de la y el clavo de la pasión se pusieron a salvo anoche guardaron en el Ayuntamiento ahora serán trasladados al Museo del Louvre a pocos metros de distancia preocupa en cambio el órgano se teme que pueda estar muy afectado ha declarado el ministro de culto la no de nuestro drama es el título que han escogido numerosos diarios en Francia ir refleja la conmoción que provocó entre la ciudadanía el incendio de esta catedral histórica los principales partidos franceses anunciaron este martes que suspende sus actos electorales de cara a los comicios europeos de mayo por el incendio la construcción del templo llevará décadas y costará enormes recursos

Voz 1657 01:37 el Gobierno franceses cauteloso como nos contaba Carmen ha aclarado el ministro de Cultura que buena parte de ese tesoro de la catedral se ha salvado pero aún no da por seguro que toda la estructura del edificio se vaya sostener Frank esté en declaraciones a France and which colas tono tu guía el resto

Voz 1555 01:54 de la bóveda continúa de momento ahí pero hay una gran inquietud porque el agua se ha quedado sobre ella hay trozos de madera carbonizada hay empapada de bajo evidentemente hay partes de la estabilidad general de la catedral que han resultado golpeadas hace falta un poco de tiempo para conocer exactamente los daños de la estructura y saber si hay riesgo de que algunas partes se derrumba en honor

Voz 1657 02:14 sí oncólogo de paz pinchadiscos y fundé en España el Gobierno ha anunciado que va a revisar la seguridad de los principales monumentos de nuestro país doce dos por lo demás quinto día de campaña electoral marcado hasta el momento por la presentación hoy del programa de ciudadanos arranca directamente por la propuesta de implantar de forma inmediata aunque no indefinida el artículo ciento cincuenta y cinco en Cataluña informa Óscar García Albert Rivera aplicará de forma inmediata el control estatal en Catalunya así es presidente del Gobierno así se recoge en este programa compuesto por ciento setenta y cinco puntos con medidas distribuidas en catorce bloques el texto cita expresamente a Torra haya Puigdemont como ejemplo de lo que ha ocurrido propone también una reforma de la Ley de Seguridad Nacional para tener un mayor control sobre los Mossos d'Esquadra la al hilo de esto propone Rivera también actualizar los delitos de sedición y rebelión el programa incluye un compromiso de despenalizar la eutanasia blindar el matrimonio gay en la Constitución y un complemento salarial para las rentas más bajas nada dice del aborto fuentes del partido explican a la SER que Ciudadanos no ha querido entrar en este debate donde sí están Partido Popular Vox el Partido Popular de Vizcaya ha denunciado la aparición de dianas pintadas en un espacio reservado para la propaganda electoral de los partidos en Erandio dianas acompañadas también de mensajes de apoyo a ETA Bilbao Jon

Voz 1646 03:32 Rojas si el Partido Popular ha denunciado esta pinta

Voz 3 03:34 la realizada en ese espacio electoral en el que las siglas del PP han sido enmarcadas en una diana junto al lema de Gora ETA la presidenta del PP de Vizcaya Raquel González ha denunciado en un tuit que los Bildu etarras dice vuelven a tiempos negros y alientan el acoso a los constitucionalistas mientras el PSOE calla otorga

Voz 0950 03:51 que el está implora a Pinto que le apruebe decretos o que elevó de cosas ellos se vienen arriba y vuelven a las andadas porque no hay nadie que vaya contra ellos y de Gobierno central está agrupando pues ellos más fuerte se hacen que en qué país cabe en qué democracia cabe que los que ansían siempre ha ido en contra de la Constitución ido en contra de la convivencia estén ahora mimados por el presidente de gobierno

Voz 3 04:16 unas criticase González extiende también al PNV al

Voz 1657 04:18 el uso de justificar estas actitudes en el juicio del proceso independentista turno para distintos agentes antidisturbios de la Policía que han seguido describiendo durante la mañana algunos incidentes en los que estaba incluso una exconsellera

Voz 4 04:30 vamos al Supremo informa Alberto Pozas aclara Ponseti entonces consellera de Educación hoy procesada hay fugada en Escocia estaba sentada en la puerta de los servicios centrales de su departamento y se encaró con los agentes

Voz 5 04:40 en las escaleras había unas una señora estaba gritando como que ella quería entrar que

Voz 1 04:44 estará su casa y que estaba diciendo esta persona bueno

Voz 5 04:47 me decía que estará su casa que ella quería entrar ahí tenía una actitud bastante

Voz 0390 04:53 incluso todos los policías están describen Antonio mismos

Voz 1657 04:55 canario en diferentes puntos de Cataluña resistencia activa de los votantes IMO sus pasivos diésemos que prácticamente ninguna administración pública paga en el plazo establecido de treinta días a los autónomos lo denuncia la organización atan su último informe sobre morosidad Rafa Bernardo

Voz 1762 05:11 hora administraciones la media de los periodos de pago es de treinta y nueve días en el caso de la central treinta y nueve días también la autonómica y sesenta días en el caso de la local pero en el estudio que ata realiza por municipios encuentran casos como el de Jaén que tarda quinientos treinta y un días el que más retrasa de España entre los grandes ayuntamientos también pagan muy tarde Jerez de la Frontera con ciento noventa y ocho días o Granada ciento setenta y siete mientras que las ciudades que pagan más rápidos son Lugo

Voz 1657 05:34 a doce días Roquetas de Mar trece días hitos

Voz 1762 05:37 en también trece entre las empresas las que más tardan en pagar sus deudas son las grandes las de más de mil trabajadores que se toman ciento once días de media alta recuerda aquella obligación legal de pagar en treinta días y exige una vez más la puesta en marcha de un régimen sancionador

Voz 1657 05:50 ya hay más titulares con Irene Dorta y Carlos Cala

Voz 0605 05:53 pilotos de Air Nostrum desconvocan la huelga iniciada este lunes cuarenta y siete vuelos siguen cancelados hoy pero la compañía trabaja para reprogramar los cincuenta y dos que se habían suspendido mañana la que si continúa la huelga de trabajadores de seguridad del aeropuerto Madrid Barajas

Voz 1646 06:06 de otra huelga la de Adif ha sido desconvocada pero sólo porque

Voz 1657 06:09 emisiones obreras el Sindicato de Circulación ferroviario la mantiene así que por el momento mañana cuarenta y seis trenes siguen

Voz 0605 06:14 cancelados los deportes esta noche doblete de Champions en el Camp Nou Barça Manchester United el Barça parte como favorito para llegar a semifinales por la victoria cero uno de la ida y en Turín Juventus Ajax con el empate uno uno en la ida

Voz 1657 06:27 pues hemos llegado así a las dieciséis de momento es todo Pablos mucho

Voz 1646 06:30 sí gracias Antonio seguimos

Voz 2 06:34 hoy por hoy hora doce

Voz 6 06:39 en la Cadena SER hoy

Voz 1657 06:42 hoy

Voz 1 06:43 con Pablo González Batista hay que ser muy muy grande para que medio mundo pie

Voz 1646 06:48 se en tu nombre cada vez que escucha la palabra respeto

Voz 6 06:57 eh

Voz 1646 06:59 a ver cómo habla uno encima de hoy es el Día Internacional de la voz íbamos a celebrarlo por partida doble porque Aretha Franklin la reina del soul y una de las mejores voces que jamás ha existido en la historia de la música ha sido reconocida con el Premio Pulitzer de honor convirtiéndose en la primera mujer en recibir esta distinción desde que se creó el Premio allá por mil novecientos treinta la recibe según ha dicho el jurado por su indeleble aportación a la música ya la cultura americana IT vamos de extender esto a la cultura occidental en general a lo largo de más de cinco décadas Aretha Franklin murió el pasado dieciséis de agosto a causa de un cáncer de páncreas en su casa en Detroit tenía setenta y seis años pero ya había dejado una huella tan grande que incluso este reconocimiento se le queda pequeño queremos ampliar este reconocimiento y acercarnos un poquito la figura de Aretha Franklin con Alfonso Cardenal les director del espacio de la cadena SER que con más cariño trata a la música sea más sofá Sonoro Alfonso muy buenos días hola Pablo muy buenas qué bonito eso de indeleble que no se puede borrar es verdad no se puede borrar la las el la huella el sello queda Haret a Francino

Voz 0084 08:03 la cultura pues yo creo que esto es el la guinda al pastel de la carrera de Aretha Franklin algo que podían haberle dado en vida por otra parte y es una de las carreras más reconocidas de de la historia de la música este galardón que nos entrega todos los años está reducido a artistas un impacto tremendo como Bob Dylan Jan Williams Duke Ellington John Coltrane artistas que han dado forma a la música americana desde distintos géneros y estilos la contribución dar ETA Franklin a la música estadounidense a la cultura occidental como decías tú es incuestionable e indeleble

Voz 1646 08:33 tanto tanto que esta no es la primera barrera ni mucho menos que que derriba Aretha Franklin ella fue la primera mujer en ingresar en el salón de la fama

Voz 0084 08:41 el rock'n'roll y lo mejor es que no fue no fue el acto no pudo ir eso sí fue presentada por un Keith Richards totalmente pasado y borracho

Voz 1646 08:49 qué raro pero que tuvo una una frase genial ya hemos

Voz 0084 08:51 ha estado el diccionario con Aretha y eso fue hace treinta años y Aretha fue un artista de primera era también una mujer muy competitiva Le gustaban los premios y los reconocimientos cosa normal por otra parte pero no quería que nada a la cambiase ya fuesen los premios la gloria o el dinero como ella misma cantaba

Voz 1646 09:22 en esta canción titulada money dinero no te cambiara no Aretha Franklin es parte de la historia de la de la música es uno de los grandes símbolos de la cultura estadounidense ha recibido un más que merecido premio Pulitzer un galardón que se suma a otras cimas de su carrera que incluyen dieciocho premios Grammys la Medalla Nacional de las Artes y también la Medalla Presidencial de la Libertad que es el máximo honor de la nación aún civil en los Estados uno

Voz 0084 09:45 no un poco de todo esto pero a mí también tiene otros menores más simbólicos quizás para los melómanos uno que a mí me encanta está marcado por Amazing Grace es un álbum de Gospel mágico a comienzos de los años setenta Aretha Franklin el tenía ya el título de la reina del soul un título logrado por méritos propios pero ella que se había criado en el nos pero había pasado por el jazz en Columbia Isabel ha desatado haciendo soul en Atlantic Records en esos años mágicos de finales de los sesenta a principios de los setenta y setenta y dos en plena afina decide volver a la iglesia ya grabar un disco religioso un disco de Gospel que es el más exitoso de todos los tiempos y es un golpe encima de la mesa de Aretha volviendo a sus orígenes

Voz 1646 10:25 es un disco además de cuya grabación se ha hecho un documental un documental que ha presentado el I Festival ese durante este año y que que lleva muchas décadas guardado y que tiene una pinta increíble

Voz 0084 10:35 probablemente sea uno de los grandes documentales de musicales de daño en aquella grabación estaba Mick Jagger o Marvin Gaye entre el público y es una exhibición de Aretha que pone los pelos de punta hasta los ateos no

Voz 1646 10:55 es ver agreda Franklin es la reina del soul pero lo es también del del Gospel y era capaz prácticamente convertir a en creyente al más convencido de los de los ateos mires

Voz 0084 11:04 esa es la la magia de Aretha ahí su fuerza para traspasar géneros idiomas y países también hay que por su papel en la lucha por la conquista de los derechos civiles esta quizá no fue tan activa combativa como Nina Simone pero jugó un papel clave por la importancia de de su figura Aretha era el artista negra más importante de Estados Unidos usó alcance el eco de sus palabras será mucho mayor que el de cualquier otro artista dijese o cantase tendría mucho más peso que otros músicos

Voz 1646 11:32 de hecho como parte de esa lucha de ese activismo musical se metió de lleno procuro Lacan encantar a Sam Cooke una figura muy importante en la en la carrera

Voz 0084 11:41 esta Franklin Sam Cooke además a amigo de su padre el reverendo Franklin fue el espejo en el que haré pase miró para comenzar a cantar su soul Sam Cooke que era una estrella enorme en su época y el autor de la change is gonna came el tema que mejor reflejó las ansias de cambios en Estados Unidos algo así como el Blowin in the wind de Bob Dylan para los afroamericanos una canción inmortal Aretha Franklin hizo suya dándole un nuevo impulso a la lucha

Voz 1646 12:19 un tema vital en la importancia de la música y también en la historia de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos en los Estados Unidos e el cambio llegará cantaba Aretha Franklin en en esta canción que es original de Sam Cooke unas palabras que además que utilizó Barack Obama medio siglo después cuando se convirtió en el primer presidente negro de los Estados Unidos un presidente que tenía por cierto Alfonso bastante buen gusto musical y que eligió a Aretha para cantar en su

Voz 0084 12:43 tenía tenía ojo Obama también ha Etta James para su primer baile Obama era gran admirador de Aretha aquella tarde en el Capitolio cantó mi país es sobretodo una especie de segundo himno de los Estados Unidos aunque aquel no sería el mejor momento de de Obama con Aretha hay otro que hizo incluso más ruido y fue seis años después en dos mil quince en el homenaje a Carole King que era la protagonista de los premios del Kennedy Center de aquel año aquella noche Franklin interpretó Yuma Amy Feel Like A Natural Woman tema de Carole King una versión repleta de fuerza de de magnetismo de esa magia que Franklin insuflar las canciones que cantaba aquella noche una cámara captó una imagen que dio la vuelta al mundo Obama más secándose una lágrima de emoción escuchando Aretha Franklin la velada pasó a la historia como el día que la reina del soul hizo llorar al presidente de los EEUU mientras

Voz 1646 13:32 lo contaba así mientras escuchábamos ETA Franklin se me han puesto los pelos de punta porque yo recuerdo este vídeo que por cierto puede buscar entre tuits realmente emocionante la Reina que hizo llorar al presidente no sería mal título desde luego para para una película biográfica de Aretha Franklin esa reina es desde anoche la primera mujer en ganar el premio Pulitzer honorífico y por ello hemos querido recordar una ven que una pequeña parte de su inmenso e indeleble legado con Alfonso Cardenal director de sofás anotó muchísimas gracias irlandés Pablo

Voz 6 14:04 en la Cadena Ser

Voz 10 14:06 hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 1 14:10 qué bien dar la bienvenida a este seísmo

Voz 11 14:14 en directo ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche

Voz 12 14:19 sí dos dos tres cero once

Voz 11 14:22 el condiciones en línea directa punto com una compañera

Voz 13 14:24 Inter

Voz 14 14:31 se une a todos todo une el fútbol

Voz 12 14:34 el pase a los une el motociclismo el baloncesto nos une a todos

Voz 16 14:54 porque la radio y el deporte lo hacemos entre todos El Larguero síguenos también en el Larguero punto es Capella ser sigue hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales

Voz 12 15:19 el Inter arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 17 15:27 estaba usted en una casa encantada puso una grabadora y que grabó tenía tuvo miedo

Voz 0084 15:35 estamos clásico afonía

Voz 18 15:38 en Canarias

Voz 19 15:39 son las nueve las ocho Canariasa a ver la verdadera de la verdad

Voz 20 15:43 pues eso no es una ponía es Pepa Bueno bueno claro porque en la Casa Encantada tenían puesta en la Cadena SER como poesía porque es que es la Cadena SER Si hoy en todas partes

Voz 19 15:56 Nos escucho todo tipo de casas

Voz 21 16:03 los domingos de bulto del pueblo con tres desafiante vamos

Voz 12 16:09 desde el conductor del sesenta al salir del colegio Plaza Elíptica Usera con sus cinco paradas y Sorín

Voz 2 16:17 tras la del sábado estudiando con la aplicación hasta debajo de los privados calculando los pilotos

Voz 22 16:25 ya

Voz 12 16:31 es levantarse sin mar dándome el resto sonando Alonso Carolina Marín Márquez Mireia Belmonte pero pendiente de si que su equipo pendiente de si ganas es mucho más que deporte

Voz 23 16:51 no sólo eso sino el Deportivo el de Dan

Voz 24 16:56 en la Cadena SER

Voz 25 17:05 cuenta

Voz 1646 17:06 con las

Voz 26 17:08 pase lo que pase

Voz 27 17:19 acciones no han ido como esperaba es pasaste más horas en el aeropuerto que en la playa el hotel no se parecía nada en las fotos no te calles ir reclama llama al novecientos novecientos siete cuatro cuatro ocho Iyad valer tus derechos como consumidor recuerda novecientos novecientos siete cuatro cuatro ocho reclama cuando

Voz 13 17:38 en fin les regalas a tu dijo la batería completa con su bombo su caja

Voz 1 17:43 esos platillos está pensando con los pies

Voz 28 17:46 si puedes pensar con los pies puedes pensar con los pulmones reciclando latas bricks y envases de plástico en el amarillo ayudas a mantener el aire litio piensa con los pulmones recicla Ecoembes Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid

Voz 16 17:58 como en los de evasión en caer

Voz 1646 18:02 el Deportivo

Voz 16 18:05 el martes Suárez

Voz 12 18:08 desde las ocho cuando siete y cuarto en Canarias vuelta de los cuartos de final de la Champions League Barceló es ha de resurrección Lerma desde las ocho en Canarias vuelta de cuartos de la Europa League Villarreal

Voz 6 18:38 en la Cadena Ser

Voz 10 18:41 hoy por hoy con Pablo González Batista