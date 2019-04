Hoy por Hoy (17/04/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 0027 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 2 00:25 saludos qué tal está muy buenos días no falla hace falta que llueva así mucho además pero el tiempo parece escoger el momento en el que miles de españoles se disponen a pasar unos días al aire libre o por lo menos descansando o viendo procesiones es Miércoles Santo llegan los días grandes de la Semana Santa esta tarde el tiempo se tuerce Luismi Pérez buenos días cuánto se tuerce buenos días Pepa de momento va a aguantar en gran parte del país hasta bien entrada la tarde ya será a partir de las cinco seis de la tarde cuando lleguen las primeras lluvias a Galicia Asturias Castilla y León Madrid Extremadura y atención en zona de Sevilla sobretodo a medianoche en el resto del país Pepa de momento va a aguantar el tiempo con una subida clara de temperaturas en el Guadalquivir y en el Cantábrico en el resto de la Semana Santa ya sabemos lo que va a pasar pues a ver casi que vamos ponen un poco de orden a esa gota fría que se va a ir formando a grandes rasgos podemos decir que el viernes y el sábado esas lluvias alcanzarán más zonas del país llegando hasta el norte donde menos va a llover en la zona de la costa vasca allí en Cataluña así como en Canarias y en Baleares pero atención en el Levante Pepa allí la lluvia entre el viernes y el domingo va a ser muy abundante también en el centro del país en Madrid y en el este de Andalucía la lluvia más importante hacia el sur cuando domina no te espero las setas hasta luego buenos días y quiénes escucha en la radio lo largo del día de hoy en la carretera de viaje adonde sea van a escuchar muchos análisis políticos con la palabra debate el debate a cinco con PP PSOE Unidos Podemos Ciudadanos Vox que no se va a celebrar por orden de la Junta Electoral que dice que Vox no reúne las condiciones que nunca antes ha conseguido en España el mínimo de votos que exige la ley Vox se ha equivocado al enviar un mensaje equivocado de chat y gracias a eso nos hemos enterado de que creen que les beneficia no debatir pero recomiendan a los suyos decir lo contrario quejarse de que los marginan será por tanto un debate a cuatro que pone en apuros a Pedro Sánchez porque descartó participar en el de Radio Televisión Española porque no estaba la formación ultra y ahora tiene que volver a elegir entre Atresmedia la tele pública porque las dos ofrecen el mismo formato eso el debate que no va a ser pero tenemos que hablar también mucho hoy del debate que se celebró anoche en La uno con seis partidos los cuatro grandes además de Esquerra y el PNV debate muy bronco sin Vox pero en el que la candidata popular Álvarez de Toledo sacó uno de los temas de Vox cuestionó las reformas que se plantean para regular el consentimiento sexual en caso de violación

Voz 1694 03:09 punto por cierto que puso sobre la mesa

Voz 2 03:12 el Gobierno de Rajoy después del escándalo de la sentencia de la manada le replicaron Álvarez de Toledo María Jesús Montero del PSOE e Irene Montero de Unidas Podemos

Voz 3 03:22 es usted un silencio en uno y no duda de verdad diciendo ustedes sí sí sí hasta el final

Voz 4 03:27 poco extraño no la reforma de los códigos penales para intentar el señor Álvarez de Toledo que no se produzcan situaciones como la que usted ha referido por cierto con bastante poco respeto

Voz 0277 03:37 cuando te violen va a venir una mujer como Cayetana Álvarez de Toledo a decirte hombre querida no es para tanto a lo mejor es que yo no dijo que si todo el rato todas las veces yo no digo que

Voz 1860 03:48 si hasta el final me acusa a mí de justificar las violaciones vayan los tribunal que no descarto eh usted me está acusando a mí de un delito de Pedro a Cayetana

Voz 2 03:58 ha dicho también hubo bronca cruzada entre los otros tres participantes del debate Inés Arrimadas de ciudadanos Gabriel Rufián de Esquerra y Aitor Esteban del PNV

Voz 0277 04:09 Nos hemos sentido abandonados vendidos en Cataluña el Partido Nacionalista Vasco y Esquerra ya lo han dicho están encantados de que sigan Sánchez en el Gobierno Inés modera actriz yo no tengo nace ministra de Defensa el PSOE no duda mucho que tú eres le queda estoy más moderada que tú

Voz 0027 04:24 ambas anduvo acompaña

Voz 0775 04:27 lucha contra el nacionalismo además pintando

Voz 0027 04:29 todo de una manera genérica no

Voz 2 04:32 quedan once días para las elecciones si llegamos a este paso es miércoles diecisiete de abril en Francia

Voz 2 04:48 Macron se ha comprometido a reconstruir Notre Dame en cinco años y las donaciones privadas para esa reconstrucción superan ya los setecientos millones de euros la Catedral se encontraba a media hora de su destrucción completa han explicado las ocho pérdida de pero resistió gracias a la rápida labor de los bomberos anoche mientras se sucedían las vigilias multitudinarias

Voz 2 05:18 los bomberos encontraban entre los escombros el gallo que culminaba la aguja de la catedral y que guardaba en su interior Reliquias de Santa Genoveva Saint-Denis tiene Estados Unidos Donald Trump a ordenar hoy endurecer el embargo a Cuba a Aimar

Voz 0027 05:34 el Bretos buenos días buenos días Estados Unidos va a permitir demandar a las compañías extranjeras por el control de propiedades que se pierden en la isla hace más de medio siglo la medida a la que se pone en la Unión Europea pretende espantar la inversión extranjera de Cuba a las puertas de un nuevo periodo de escasez

Voz 2 05:48 ya tendrá desde hoy su propio Internet una arresto

Voz 2 06:00 censura y quédense con esta voz no quiero vuestra esperanza quiero que actúen como si su casa estuviera ardiendo es la voz de Greta Tumblr y la adolescente sueca de dieciséis años que ha llevado en esta ocasión al Parlamento Europeo su lucha contra el cambio climático ha pedido determinación a los políticos ante una sala abarrotada en la que no estaba el español Arias Cañete que es el comisario europeo de Acción por el Clima y si a estas alturas de la semana no tienen plan para los días libres sepan que hoy reabre Aimar el Chillida Leku ocho años después

Voz 0027 06:42 el Santuario del escultor español más universal del siglo XX vuelve a abrir sus puertas con cuarenta obras de gran tamaño desplegadas por las once hectáreas de museo exposición había cerrado por la inviabilidad económica y los problemas de gestión

Voz 2 06:54 y cerramos la portada con los deportes el Barça volverá a disputar unas semifinales de la Champions Sampe buenos días

Voz 1161 07:00 pero días Pepa contundente tres cero de anoche al Manchester United en el Camp Nou la nueva edición de Messi resolvía la eliminatoria en apenas cinco minutos con un doblete entre el dieciséis y el veinte y la guinda de Coutinho en el quince de la segunda parte también en semifinales el Ajax volvía a sorprender con su victoria uno dos en Turín dejando fuera a la Juventus de Cristiano Ronaldo que lograba el gol de los italianos Bahn DB ídem

Voz 2 07:19 se marcaban para los holandeses hoy conoceremos los

Voz 1161 07:21 otros dos semifinalistas desde las nueve Manchester City Tottenham y a la misma hora Oporto Liverpool

Voz 6 07:27 el balón se y que Jang Song hubo ya ir actores del Betis se TPI si Sete

Voz 1 07:47 hola a la espera de saber que va a decidir

Voz 2 07:52 el presidente Sánchez y candidato a la reelección por el PSOE sobre el debate electoral a cuatro Se mantiene su apuesta por Atresmedia O'Shea acude a la pública porque ahora las dos ofrecer lo mismo esta mañana vamos a llamar a Begoña Alegría que es la directora de Informativos de Televisión Española hablamos con ella en nuestra mesa de análisis en la que de momento vamos a comentar el debate que ya ha hecho el que les hemos contado ella anoche la uno hoy con Cristina Monge con Enric Juliana con Jesús Maraña daré la fuente buenos días

Voz 0456 08:22 hola Pepa buenos días a todos sea todas con este Gobierno Fantastik que formaría llega le Norman si fuera presidente con Tintín con tartán con Mickey o con el zorro entre otros tan fantasioso como esa promesa de Macron de reconstruir Notre Dame en cinco años y que casi nadie se cree hoy veremos media hora después se va a sentar en este estudio Andoni Ortúzar presidente del PNV a ir dentro de nueve horas empieza la segunda fase de la operación salida de Semana Santa así que a partir de las diez de las nueve en Canarias Pablo González Batista a hablar con Ana Blanco directora adjunta de movilidad de la DGT y nos va a contar atención como el coche poco a poco pero como el coche está desapareciendo y una hora más tarde entrevista la actriz Blanca Portillo que encarna en el teatro a Mrs Dunaway a la señora Dunaway uno de los personajes más interesantes de Virginia

Voz 1 09:22 pero de han etc

Voz 0456 09:55 qué les gustó no del debate de anoche donde deberíamos ver el de la semana que viene y que les parece que no esté Vox nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta whatsapp seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis y cuarto

Voz 2 10:06 queda asunto declaración que les ha llamado la atención de las últimas horas en la campaña electoral y como empieza a esta segunda fase de la operación Semana Santa y la política tensa tanto pueden contarnos también si se van de vacaciones sí lo está ya todas las semana qué planes tienen

Voz 1 10:38 pobrecitos seis y once cinco y once

Voz 0027 10:40 cada oído lo que te va a llover no quiere decir nada Elena Elena Sánchez en la técnica Jordi Fábrega al frente de la producción empieza hoy

Voz 7 10:51 hoy aquí desde el inicio de la de mi más alta de la España moderna se podía haber dado Diogo y todo

Voz 8 11:00 pues iba venció sólo abril la victoria socialista después de once años tiene que haber mozos que es el yen el de Pequeñas verdades

Voz 9 11:06 el del penitente y mártir de la radio difícilmente se podía no solo hoy sino intuir ante el deambular de una masa que se debatía entre seguir a los líderes divinos o humanos

Voz 10 11:18 ese baje del Falcon aquel que ha pactado con los que quiere destruir nuestra nación vamos a ganar vamos ciudadano

Voz 11 11:24 vamos España Roberto Sánchez se fuerte ya de hoy os atrevéis que hacéis aquí La Ventana entre

Voz 0027 11:51 esta sexta jornada de campaña electoral empieza marcada por los ecos del tenso debate de anoche debate a seis en Televisión Española con PP PSOE Podemos Ciudadanos Esquerra y el PNV bastantes más reproches que propuestas y una candidata capaz de hacer electoral con un asunto que el resto de candidatos consideran que está al margen de lo polemizar que es el consentimiento sexual

Voz 3 12:12 no es un silencio es uno usted dicen un silencio en su no no duda de verdad dan diciendo ustedes sí sí sí hasta el final poco extraño no

Voz 0027 12:22 Cayetana Álvarez de Toledo número uno del Partido Popular por Barcelona Rafa Muñoz buenos días

Voz 0775 12:27 buenos días le respondía Irene Montero

Voz 0277 12:29 no te violen va a venir una mujer como Cayetana Alvarez de Toledo a decirte hombre querida no es para tanto a lo mejor es que yo no dijo que si todo el rato todas las veces yo no digo que si hasta el final

Voz 0027 12:40 entre amenazas de Cayetana Álvarez de Toledo de llevarla a los tribunales

Voz 1860 12:44 pero a Cayetana le tengo ley

Voz 0027 12:47 las también de Rufián me parece Kravis lo que ha dicho Cayetana Le pido lo revisen más bajo de Arrimadas o Aitor Esteban

Voz 0277 12:54 nosotros somos el partido de la igualdad igualdad significa defender la igualdad entre hombres y mujeres significa defender la igualdad de oportunidades

Voz 0027 13:01 yo creo que hay que luchar contra la violencia machista lo digo sí declaró Cataluña inflamó parte del debate

Voz 0277 13:05 señor usted engaña lo ciudadano usted

Voz 4 13:08 han contando la verdad con un gobierno socialista con tendencia Miradero referéndum

Voz 0277 13:14 autodeterminación múltiples ataques de todos a María Jesús Montero dan ustedes a indultar a los políticos golpista si te atreves cartas lo dígalo dígalo repita mire españoles el Partido Socialista no volverá a indultar a golpistas respondía

Voz 4 13:28 me gustaría preguntarle quién la señora Álvarez de Toledo cuando el señor pude Mon huyó por la frontera

Voz 0775 13:33 sobre la crisis territorial me parece lamentable que se utilice según los partidos continuamente a Cataluña Euskadi como arma electoral en vez de encontrar soluciones creando más prole

Voz 0277 13:42 hasta quién más sobre actúa ahora mismo sabe con seguridad que si no hay diálogo no vamos a resolver esta cuestión

Voz 0027 13:48 los detalles sobre pactos electorales el PSOE no aclaró si sumaría fuerzas conciudadanos los naranjas volvieron a tender la mano al PP para gobernar juntos en el marco ese debate anoche el periodista Xavier Fortes planteaba es

Voz 12 14:01 en Televisión Española no sólo ha ofrecido este debate a seis con los grupos parlamentarios también desde el principio ha ofrecido a las cuatro líderes de los cuatro principales partidos un debate a cuatro esa propuesta de Televisión Española de la Radio Televisión Pública Se mantiene

Voz 0027 14:15 la corporación pública insisten organizar el debate a cuatro de la semana que viene ahora que la Junta Electoral ha tumbado el debate a cinco con Vox que había organizado Atresmedia Iker Up por el que se había decantado el partido socialista precisamente porque iba a estar Vox con qué argumentos tenía ese debate la Junta Electoral José María Mariño

Voz 13 14:31 tal rectoral central ha sido sensible a los argumentos presentados por coacción

Voz 0027 14:35 en canaria jeans Cat y PNV

Voz 13 14:37 apoyándose en el artículo sesenta y seis de la Ley Electoral y sendas instrucciones de dos mil once y dos mil quince el organismo que vela por el juego limpio en periodo electoral rechaza el debate organizado por A3 Media porque la participación de Vox incumplen el principio de proporcionalidad en las últimas elecciones a diferencia de las otras cuatro formaciones indicó dadas las tres recurrentes Bosch no obtuvo representación parlamentaria hay solo cosechó el cero coma uno por ciento de los votos además no reúne las condiciones de grupo político significativo porque aunque superó el diez por ciento de votos en las recientes elecciones andaluzas Se trata de un resultado territorial que sólo le habilita en esa comunidad para los debates tendría que haber superado el cinco por ciento en todo el territorio nacional bien en elecciones municipales o europeas como sucedió con Ciudadanos y Podemos en el debate de dos mil quince que también organizó Atresmedia

Voz 0027 15:32 este grupo de comunicación Atresmedia ha reformulado su propuesta ofrece ahora un debate a cuatro y el PSOE tendrá que elegir entre acudir a ese o hacerlo a que plantea la radio y la tele públicas el líder de Vox Santiago Abascal protestaba anoche así como van a escuchar por la decisión de la Junta Electoral que la parte de debate

Voz 13 15:48 ahora llega para votos la censura separatista es que de España siguen mandando los que mandaban hasta ahora

Voz 14 15:55 los separatistas y los enemigos de España que acude a la Junta Electoral Central para que Bozzo pueda participar en el debate de candidatos

Voz 0027 16:03 aunque en privado dicen otra cosa reconocen que hasta les beneficia en las últimas horas ha trascendido una conversación de whatsapp entre el hombre de confianza de Abascal Kiko Méndez Monasterio y el vicesecretario de Comunicación del partido Manuel Mariscal el primero le dice al jefe de prensa cuando nos pregunten porel debate aunque sea off the record trasladamos nuestro gran cabreo porque íbamos a ganar ese debate nada de decir

Voz 15 16:27 que nos venía bien

Voz 0027 16:29 el problema está en que se equivocaron de grupo de Whats App ir este mensaje esta confesión termino en el móvil de más de cien periodistas y a quién si da la razón la Junta Electoral a Oriol Junqueras que podrá ofrecer una rueda de prensa desde la cárcel este viernes organizada por la Agencia Catalana de noticias Pere Aragonés el vicepresidente catalán inhumados Esquerra ambos han Slim Bamba mordaza pues dada la boca

Voz 0522 16:53 han querido que vayamos con la mordaza en la boca que hiciéramos una campaña con las manos atadas pero esto sacar

Voz 0027 16:59 si no quería el caldo toma dos tazas de Oriol Junqueras este viernes diecinueve de abril con la intervención cara desde Soto del Real seis si diecisiete de la mañana cinco y diecisiete Canarias hoy declara como imputado Fernando Clavijo el presidente de Canarias está imputado en el llamado caso grúas que es en el que se investiga una controvertida inyección de ciento veinte mil euros públicos que Clavijo otorgó a la empresa que cubría el servicio de grúa en el municipio de La Laguna a pesar de que el interventor general del Ayuntamiento lo había advertido de que no lo hiciera los partidos de la oposición que son quienes denunciaron este caso aseguran que Clavijo era amigo de los propietarios de la empresa que recibió el dinero público Canarias Pedro Murillo Pedro buenos días hora

Voz 1718 17:43 buenos días Se trata de la primera vez que un presidente autonómico canario comparece ante un juez en calidad de imputado la jueza instrucción lo ha citado a declarar a las nueve y media de esta misma mañana el presidente de Gobierno de Canarias Fernando Clavijo imputado abruptos otro delito de prevaricación malversación en el denominado caso grúas este procedimiento se inició a raíz de una denuncia de los partidos de la oposición se puede Innova Canarias ante las presuntas irregularidades cometidas por Clavijo cuando era alcalde del municipio la la une procedió al rescate del servicio Exterior municipales a través de un préstamo de ciento veinte mil euros a la empresa concesionaria con todo asegura Clavijo que se trata de simplemente un expediente administrativo asegura también sentirse tranquilo

Voz 0027 18:21 gracias Pedro y anoche dimitido del PSPV del PSOE valenciano el alcalde de Ontinyent de Jorge Rodríguez después de que se levantara también ayer el secreto de sumario del caso Alquería el caso en el que se investiga la supuesta contratación irregular de siete personas en la Diputación de Valencia cuando él era presidente de la Diputación Rodríguez deja el partido pero no la alcaldía valenciana

Voz 0131 18:41 el Día Mundial no deja la alcaldía Rodríguez y tampoco descarta volver a presentarse en mayo aunque ya no encabezará la lista socialista tiene de tiempo hasta el lunes para decidir si se presenta bajo otras siglas Preguntado por ello Jorge Rodríguez decía anoche a La Ser que su compromiso es con Ontiñena

Voz 0027 18:56 y que hará lo mejor para su pueblo la decisión

Voz 0131 18:59 de abandonar el partido y la lista socialista la tomó a última hora después de la prisión de su partido tras conocerse ese sumario que revela como se había tramado para contratar a siete directivos personas afines a socialistas ya Compromís que hubieran supuesto a las arcas de la Diputación de Valencia dos millones de euros

Voz 0027 19:20 los autónomos denuncian que una buena parte de las administraciones públicas en España incumple la ley a la hora de pagar les emplazo sus facturas hay incluso ayuntamientos que tardan más de año y medio en abonar esas facturas y eso supone una asfixia brutal para los proveedores Rafa Bernardo

Voz 1762 19:35 si nos fijamos en la media todos los niveles de la Administración incumplen la obligación de pagar a los proveedores en treinta días según el informe de ATA la Administración central tarda treinta y nueve días también XXXIX la autonómica Is sesenta días la local pero hay grandes diferencias entre instituciones en concreto entre los ayuntamientos el que más tarda en pagar según el análisis de la organización de autónomos es Jaén quinientos treinta y un días seguido de Jerez de la Frontera ciento noventa y ocho días Granada ciento setenta y siete al otro lado de la tabla los municipios más rápidos son Lugo doce días Roquetas de Mar trece días Torrent también trece días por comunidades autónomas la que más se retrasan los pagos es Cantabria noventa días seguida de la Comunidad Valenciana cincuenta y tres Murcia Baleares cuarenta y nueve cada una mientras que entre las siete comunidades que cumplen con el plazo legal destacan por su rapidez Castilla y León Galicia en Madrid con veintitrés días el informe también analiza el comportamiento de las empresas y concluye que las que más tardan en pagar sus deudas son las grandes las de más de mil trabajadores que se toman ciento once días

Voz 0027 20:32 de media la Justicia acaba de terminar que es ilegal que los bancos nos cobren comisiones por la cuenta que tenemos que abrir para pagar la hipoteca Aida Bao buenos días

Voz 1916 20:41 buenos días en el caso concreto que sea declarado ilegal BBVA obligaba al cliente abrirse una cuenta con ellos para pagar desde ella las cuotas de la hipoteca pero al denunciante no le pareció bien impidió pagar la hipoteca desde una cuenta que ya tenían otro banco la razón estaban que BBVA no sólo pretendía que el cliente es abrirse una cuenta nueva sino también cobrarle cada seis meses comisiones por tenerla la sentencia lo que dices que el abusivo nos la cláusula Annecy porque en otras ocasiones si es lícito que lo han con los cobre por tener una cuenta sino la práctica bancaria en este caso y la Audiencia Provincial de Barcelona obliga a BBVA a dejar de ejercerla y a indemnizar al afectado con quinientos euros

Voz 17 21:11 sí

Voz 24 23:59 podemos proclamarlo para que ataque que un tipo específico de bacterias o a bacterias que son virulentas o resistentes o ambas cosas a la vez son es un tipo antibiótico que podemos programar a medida contra determinados tipos de bacterias

Voz 0882 24:12 de este modo se evita también la aparición de las temidas resistencias de hecho según la OMS la Organización Mundial de la Salud la resistencia a los antibióticos provocará ya diez millones de muertes al año en el mundo en las próximas décadas sino se consigue sacar al mercado este tipo de nuevos antibióticos programa

Voz 0027 24:28 hables seis si veinticuatro de la mañana cinco y veinticuatro en Canarias esta noche se han repetido en París las vigilias entorno anotó quedan restos y cánticos por una catedral que se va a reconstruir en cinco años según ha prometido Macron es un plazo brevísimo en comparación con el que han barajado los expertos que plantean también ahora qué aspecto debe tener Notre Dame reconstruida el original del siglo XIII en la reforma del siglo XIX que es el que conocíamos o unos renovado corresponsal en París Carmen Vela

Voz 0390 24:56 buenos días el presidente Macron querer reconstruir Notre Dame en cinco años y todavía más bella somos un pueblo de constructores de emprendedores nos vamos a movilizar en veinticuatro horas se han multiplicado las promesas de donaciones varios cientos de millones tanto de instituciones como de las mayores fortunas del país que parecen competir por lucir generosidad mientras con la mano izquierda piden exención es fiscales enormes hasta del sesenta por ciento de las primeras inspecciones se desprende que el incendio de Notre Dame ha dejado a salvo sus dos torres la norte y la sur y la fachada que dan a la Catedral su imagen icónica los muros han resistido pero dos tercios de la apreciada cubierta el armazón de madera se desplomaron junto a la aguja de noventa y tres metros según explicó el ministro de Cultura los tres rosetón es de cristaleras que representan las flores del paraíso del siglo XIII no han sufrido aparentemente daños catastróficos

Voz 0027 25:55 precisamente haciendo un símil con el incendio de Notre Damme la muy joven activista medioambiental Greta tumbe Eric zarandeó ayer emocionalmente a los europarlamentarios con esta frase sobre el planeta les dijo quiero que ustedes entran en pánico como si su casa estuviera en llamas la pasta

Voz 0738 26:12 desde Estrasburgo ha sido sin quererlo alternativa al drama Greta atún Very siente mucho el incendio pero no llora por París porque dando por hecho que no te dan se va a reconstruir advierte que el problema del futuro inminente y es la inacción

Voz 15 26:28 on contra el cambio climático extingue

Voz 0738 26:38 cientas especies desaparecen cada día la erosión la deforestación insectos que han dejado de existir en su balance se le rompe la voz ante los eurodiputados y entre el aplauso de una sala en la que apenas

Voz 25 26:53 buscar un año más eso que la silla del comisario de Medio Ambiente

Voz 0738 26:57 se encuentra vacía mientras dura el discurso Yes que Cañete que asiste a la Reunión del colegio de comisarios llegará tarde para escuchar su discurso

Voz 1 27:09 en Hoy por y Sampe buenos días

Voz 0456 27:14 además Messi estará en semifinales de la Champion

Voz 1161 27:17 los Cristiano Ronaldo no vuelven los azulgrana tres años después con el tres cero de anoche el Manchester United en el Camp Nou y el manejo del partido de Messi que sacó al Barça de los primeros quince minutos en los que los ingleses el dominando y metieron el miedo en el cuerpo la grada tomó las riendas del argentino doblete en el minuto dieciséis en el veinte con la colaboración en este último de De Gea decidió la eliminatoria terminó además con el ímpetu de los de Solskjaer Messi lo vio claro había que cambiar el mal inicio del partido de declaraciones en Movistar

Voz 0456 27:41 que no podemos salir hacia ningún partido de Champions

Voz 1293 27:43 el último al principio de que tenemos Hesperia hecha de Roma y de partido echar porque si a minuto no Champions te puede complicar la calcificación incluso dejar afuera

Voz 1161 27:54 en cuanto al posible rival de semifinales

Voz 1293 27:56 el equipo está es complicado y que recién se al Liverpool o por todas a una semifinal de Champions que está en lo que se merecen tal nombre Corey va a ser muy complicado

Voz 1161 28:06 con el Barça con el objetivo a superar cuartos de final tres años después lo tenían han apuntado como prioritario como reconocía Valverde

Voz 26 28:11 teníamos mucha ilusión ver esa eliminatoria no voy hacia tiempo que el que el equipo no estaba en semifinales de la Champions estábamos muy mentalizados para el partido de hoy lo que pasa que fútbol no sabes nunca como como ellos tienen grandes jugadores es un gran equipo un momento determinado te pueden resolver el partido no

Voz 1161 28:27 al doblete de Messi sumaban el quince de la segunda el tercero un golazo de Coutinho que celebraba el brasileño dirigiéndose al Camp Nou con gestos por los que luego se le preguntaba al central en inglés

Voz 0027 28:35 a mí no me importa la celebración que me importa

Voz 13 28:38 que que ha marcado un golazo hay que tener confianza para meter recientes Bodegón Si lo ha probado sobre el campo que tener huevos tiene confianza es capaz de hacerlo

Voz 2 28:47 vale

Voz 1161 28:48 en la otra sorpresa hay victoria del Ajax en Turín volviendo a resolver la eliminatoria fuera de casa como ya hicieran en el Bernabéu llevaban con el empate a uno de la ida hice adelantaban además los italianos con gol de Cristiano Ronaldo antes de la primera hora el gol seiscientos de su carrera ha desde ahí dominio de holandés que empataba a los cinco minutos con el gol de dB y mediada la segunda parte llegaba el central de LIC para silenciar Touring dejará la Juventus de Cristiano en el camino en El Larguero el portero del Ajax y es de la cantera del Barça una al que le gustaría una final contra sí

Voz 0775 29:13 ex

Voz 18 29:15 Nos queda muy yo son dos bajas muy complicados pero nosotros vamos a partidazo

Voz 1161 29:26 Barça ya hayas esperan ya fina rival en semifinales los de Valverde se medirán al ganador del Oporto Liverpool

Voz 0775 29:31 Cult desde las no vendo dragado dominan los de Klopp por dos cero

Voz 1161 29:34 en la ida y a la misma hora del Manchester City del que saldrá el rival del Ajax los de Guardiola tienen que remontar el uno cero de la ida en tenis Nadal debuta hoy en el Master mil de Montecarlo no antes de las ocho de la tarde ante Roberto Bautista en la Euroliga perdía ayer Baskonia ante el CSKA en primer partido de cuartos noventa y cuatro sesenta y ocho hoy los otros dos partidos a las siete Efes Estambul Barça y a las nueve y cuarto Real Madrid Panathinaikos

Voz 15 30:03 son las seis y media a las cinco y media

Voz 2 30:04 Canarias el primer gran debate electoral de la campaña reflejó anoche en Televisión Española el barro en el que se disputa el voto de cara al veintiocho de abril barro y más barro reproches y más reproches desde el minuto uno la candidata Álvarez de Toledo DTP Inés Arrimadas de ciudadanos hicieron un equipo para preguntar a la ministra socialista Montero por los indultos seis sentencia condenatoria para los independentistas que se estar juzgando todavía en el Supremo

Voz 0277 30:40 diga lo repita mire españoles el Partido Socialista no volverá a indultar a golpista no lo volveremos a ser van ustedes a indultar a los políticos golpista sí o no porque no lo pueden decir el señor Z no dijo zona inminentes el tiempo de la querella pues si Z no lo respeta

Voz 2 30:54 ya la aplicación del ciento cincuenta y cinco que defendieron ambas a las candidatas del PP y Ciudadanos dieron réplica Irene Montero de Unidas Podemos Gabriel Rufián d'Esquerra y Aitor Esteban del PNV

Voz 0277 31:05 la propuesta es diálogo para que Cataluña se quede en España y ocuparnos

Voz 2 31:09 el resto de problemas territoriales a mi me encantaría

Voz 0775 31:11 a ver a Cayetana ya Inés dialogando en esa mesa no riéndose tanto me parece lamentable que utilizan algunos partidos continuamente a Cataluña Euskadi como

Voz 2 31:20 arma electoral de la hora y cuarenta minutos que duró el debate rescatamos también Aimar otro de los momentos más tensos

Voz 0027 31:27 Cayetana Álvarez de Toledo preguntó a la ministra socialista sobre la propuesta de acerca del consentimiento sexual en la réplica escuchamos también Irene Montero

Voz 3 31:35 de verdad bueno garantizar eso finalmente es que un silencio un silencio no es no ha dudado en el con sentido del hablar de verdad diciendo ustedes sí sí sí hasta el final

Voz 0277 31:46 cuando te violen va a venir una mujer como Cayetana Álvarez de Toledo a decirte hombre querida no es para tanto a lo mejor es que yo no digo que si todo el rato todas las veces yo no digo que si hasta el final

Voz 0027 31:58 hoy en el sexto día de campaña Pedro Sánchez tendrá que decidir si acepta un debate a cuatro en Atresmedia Televisión Española después de que la Junta Electoral haya vetado el formato de cinco que incluía a Abascal y que es el que se iba a celebrar en el grupo privado de comunicación la Junta Electoral ha vetado el debate con Vox porque otros partidos sacaron mejores resultados en las últimas generales no fueron invitados Javier Carrera

Voz 0866 32:19 vox aprovechaba para reforzar su discurso contra las independentistas son según Abascal los responsables de su salida del debate

Voz 0456 32:26 siguen mandando los que mandaban hasta ahora

Voz 14 32:29 los separatistas y los enemigos de España que acuden a la Junta Electoral Central para que Bozzo pueda participar en el debate de candidatos

Voz 0866 32:37 mientras Pedro Sánchez mantiene su intención de debatir así lo aseguran fuentes de Ferraz en los términos que acuerde el medio de comunicación aunque algunos dirigentes entienden que debates sin Vox beneficia a las derechas desde el PP Casado insistía en el cara a cara aunque dice estará abierto

Voz 0522 32:51 el formato no me importa debatir asiente a ocho a nueve o a Díez sobretodo porque en ese plató veremos a los socios de Sánchez

Voz 0866 32:59 desde Podemos Irene Montero ponía el acento en la cita con Televisión Española

Voz 27 33:03 alguno de obediencia ciega también debería saberlo la televisión

Voz 28 33:06 pública o si se mantiene un debate de candidatos a la Presidencia del Gobierno

Voz 2 33:09 pues nosotros ahí estaremos mientras que Pablo Iglesias

Voz 0866 33:12 las consideraba absurdo el veto a Vox también estará en el debate a cuatro Albert Rivera que aprovechaba para cargar contra Sánchez

Voz 29 33:18 para que hay que meter a los partidos nacionalistas ya tienen a Sánchez en el debate para defenderles no entiendo

Voz 0866 33:24 el primer movimiento en todo caso será el del PSOE que hoy reúne a su comité electoral

Voz 0027 33:30 Dirección General de Tráfico Teresa Serrano buenos días

Voz 1694 33:32 buenos días Aimar a esta hora en Barcelona problemas de entrada a la ciudad condal por una avería en el Vendrell en la AP siete en Toledo hay una colisión en la A42 a su paso por Cabañas de la Sagra que crea problemas en sentido a la capital castellanomanchega ya a partir de las tres de esta tarde ya saben arranca la segunda fase de la operación especial de tráfico por Semana Santa durante estos días planifiquen sus viajes elijan los horarios e itinerarios menos concurrido

Voz 0027 33:56 ni tener en cuenta además que entran las lluvias por Galicia Extremadura Andalucía también que se van a extender ya por la tarde al centro de la península

Voz 0229 34:09 el Viernes Santo Sucedió una noche también sale de procesión una procesión de cine claro irán la profesión por la calle Mayor segura vamos a recordar cómo se ha contado la vida y muerte de Jesucristo en las películas

Voz 22 34:23 vaca puestos a enemigos y rezar por los que os persigan y calumnias del perdón Ilham Judas el apóstol que Le traición tres tu más turbio con

Voz 0229 34:36 a nuestro paso procesional comienza a las seis de la mañana en los podcast de debe ser punto

Voz 2 34:57 son las siete menos veinticinco las seis menos veinticinco en Canarias abrimos la Mesa de España con la mirada puesta en Buenos Aires porque ha muerto allí a los noventa y nueve años Darío Rivas el gallego que impulsó la querella argentina contra los crímenes del franquismo Galicia alharaca pero días

Voz 1271 35:15 os días Darío Rivas logró a través de esa querella que la justicia argentina investigará la dictadura española identificar a los responsables de los crímenes y también lo sancionara su intensa lucha lo ha convertido en un reconocido defensor de los derechos humanos y la memoria histórica pero no ha sido fácil Rivas hijo del alcalde de Castro Rey asesinado en mil novecientos treinta y seis por los falangistas

Voz 1694 35:36 tú que realizar numerosos viajes desde Argentina a España

Voz 1271 35:39 hasta que en dos mil cinco logró recuperar los restos de su padre y trasladarlos al panteón familiar además ayudó a recuperar la memoria de otros represaliados que también habían acabado en la cuneta

Voz 2 35:51 y nos vamos ahora a Cataluña Joan Bofill bon día Pepa un chico de diecisiete años ha muerto arrollado por un tren de Rodalies en Sabadell en Barcelona estaban en las vías junto a dos amigos a los que por fortuna no les ha pasado nada

Voz 0931 36:05 si los Mossos están investigando qué hacía este menor junto a sus amigos andando por las vías cerca del túnel que sale de la estación de Sabadell Nord de Cercanías porque esa zona tenía el paso restringido se quiere saber si simplemente querían cruzarla o había otros motivos por eso han tomado declaración a estos

Voz 0775 36:20 compañeros testigos del accidente que ocurrió

Voz 0931 36:23 las diez de la mañana de ayer el tren salía de la estación ya arrolló al menor el accidente cortó durante dos horas la circulación

Voz 2 36:37 el Valencia vende los terrenos de Mestalla una cooperativa de viviendas por al menos ciento trece millones de euros una cifra con la que espera pagar las obras de su nuevo estadio en el que quiere estar dentro de tres años

Voz 0131 36:51 Ana Durán bon día bon día el Valencia está a punto de firmar ese contrato una oferta vinculante con la cooperativa Abdu mediterráneo por la que se daría ese plazo hasta seis meses para aportar esos más de cien millones de euros el ingreso permitiría así terminar las obras del nuevo estadio que llevan paradas ya diez años ese nuevo Mestalla podría estar listo para la temporada dos mil veintidós dos mil veintitrés en estos momentos la cooperativa que quiere firmar con el Valencia ha logrado ya más de la mitad de las suscripciones preferentes sobre las casi quinientas viviendas que se con

Voz 2 37:21 pero irían cuando se derribe el actual estadio de Mestalla Madrid Virginia Sarmiento buenos días qué tal Pepa buenos días la policía busca al autor de un falso aviso de bomba que ayer obligó a desalojar uno de los rascacielos más altos de la capital de España una de las cuatro torres

Voz 1694 37:37 emblemáticas de Madrid Torre Espacio en la Castellana doscientos treinta y cinco metros de altura y cincuenta y siete plantas allí se encuentran las oficinas de la embajada de Australia que es donde se recibió el aviso poco después de la una delata

Voz 2 37:48 eh

Voz 1694 37:48 acto seguido comenzaba el desalojo que completaba la Policía Nacional activando el protocolo de seguridad habitual en estos casos se comprobaba que era falso y antes de las dos y media los trabajadores volvían a sus puestos ahora buscan al autor de la llamada

Voz 2 38:00 menos mal que era falso una operación contra el narcotráfico se ha saldado con la detención de cuatro personas a las que han pillado con ciento cincuenta kilos de cocaína en la estación de Atocha hacia

Voz 1694 38:12 es la operación de Aragó a que comenzaba en noviembre a cargo de los servicios de información e inteligencia de la Policía Nacional la droga llegó oculta al carguero procedente de Colombia al Puerto de Huelva y desde allí se distribuían coches María López es la portavoz de la Dirección General de la Policía este bar

Voz 31 38:27 propagan hagan Huelva y aquí eh la droga era transportada a vehículos agrícolas caldeados que tengan habitáculos perfectamente ocultos para eh yo

Voz 2 38:37 la droga uno de esos coches llegaba a la estación de Atocha allí en la aparcado

Voz 1694 38:41 en todos los distribuidores recogían la mercancía y fue allí también donde

Voz 2 38:44 se realizaron las cuatro detenciones gracias Virginia seiscientos cerdos han muerto calcinados en una granja en la provincia de Soria un trabajador perdió el control de un fuego

Voz 0603 39:01 había encendido para quemar unos cartones Castilla y León

Voz 2 39:04 nueva Marín buenos días buenos días la Guardia Civil

Voz 0603 39:06 decidía el aviso de este incendio en una explotación porcina localidad soriana de Sahuquillo de Goñi dices lo que hacía saltar todas las alarmas una vez que los efectivos de Bomberos de Ólvega hay Almazán lograban extinguir el fuego los agentes comprobaban que seiscientos cerdos habían fallecido calcinados además de quedar dañada la estructura de la nave tras la investigación realizada por la Guardia Civil se desprende que el presunto autor de los hechos es un varón de cincuenta y dos años trabajador de la granja afectada que realizó esa quema de cartones propagándose el fuego en el lateral de la estructura de la explotación a causa del fuerte viento

Voz 2 39:42 hoy cerramos la Mesa de España en Extremadura porque esta madrugada ha salido en Cáceres una de las procesiones más austeras y silenciosas y más Salguero buenos días

Voz 32 39:53 buenos días Pepa en las once de la noche procesión la Cofradía del Cristo del Amparo recogimiento sencillez y la única que transcurre por parte de la subida al Santuario de la montaña son los propios miembros de la cofradía quiénes decoran el paso con flores recogidas en la sierra de La Mosca para un recorrido a lo largo del cual se realizan la proclamación del Sermón de las Siete Palabras

Voz 2 40:13 como único acompañamiento musical cuentan con un timbal destemplado

Voz 1 40:19 Inma buenas Semana Santa que

Voz 2 40:20 queda por lo menos un abrazo buenos días un abrazo

Voz 2 40:39 el Gobierno de Portugal ha declarado la alerta por crisis energética y han movilizado hasta el ejército para garantizar el abastecimiento de combustible y es que la huelga de transportistas de mercancías peligrosas cumple hoy tres días ya dejado secos aeropuertos y gasolineras informa desde Lisboa para la SER Aitor Hernández

Voz 34 41:00 el martes la falta de combustible imposibilitó el repostaje de los aviones que aterrizaron en los aeropuertos de Lisboa y faro is centenares de gasolineras portuguesas se quedaron secas sus reservas agotadas por la demanda de enviar este conductores lusos el Gobierno portugués ha decretado la requisito civil de los camiones de los transportistas para garantizar el abastecimiento de los hospitales las bases aéreas y los aeropuertos lusos sin embargo el Ejecutivo de Antonio Costa no ha conseguido llegar a un acuerdo con el sindicato se teme que la situación imposibilita los grandes desplazamientos que se esperan durante el fin de semana festivo

Voz 2 41:43 el Parlamento alemán ha multado con más de cuatrocientos mil euros al partido ultra Alternativa para Alemania por financiación irregular esta formación fracción cantidades pequeñas los donativos de una agencia de publicidad suiza para no declarar su procedencia informa desde Berlín Patricia baile

Voz 35 42:03 la formación ultraderechista Alternativa para Alemania que quedó tercero en las elecciones de dos mil diecisiete no pasa por su mejor momento el parlamento germano acaba de imponerle una multa de más de cuatrocientos mil euros por violar la ley de financiación de partidos desde dos mil dos las formaciones alemanas deben declarar la identidad de sus donantes a partir de sumas superiores a los diez mil euros ahora una investigación ha revelado que la agencia de publicidad Suiza goal envió ochenta y nueve mil euros al líder de Ci dio como este los dedicó a financiar la campaña del partido en el estado federado de Bach pero también la jefa del grupo parlamentario ultras se ha visto salpicada por el escándalo al Israel recibió ciento treinta mil euros de la misma empresa suiza en el pasado se ha especulado con que incluso el Kremlin ha financiado la campaña de Altea y alimentado con noticias falsas el discurso anti migratorio que tantas salas ha dado a la formación

Voz 2 43:01 en Argelia ha dimitido el presidente del Consejo Constitucional un miembro del clan de Buteflika los estudiantes han celebrado su renuncia como una victoria pero no dejan las calles siguen reclamando una transición política limpia enviada especial a Argel Sonia Moreno Ángel está más controlada por la policía con furgonetas

Voz 27 43:22 te vas a la salida del centro de la ciudad sin embargo en las calles se percibe entusiasmo y esperanza vivir un cambio después de veinte años con los mismos dirigentes de momento el pueblos apunta a una nueva victoria segunda dimisión en dos semanas el martes de una de las tres B que movimiento popular quiere fuera del poder Tayeb el Ice T setenta años era el presidente del Consejo Constitucional muy cercano Buteflika además los estudiantes como cada martes se manifestaron contra el sistema en Argel y corearon es el turno de Ben Salah el presidente interino hablando con los jóvenes en el centro de angel Sufian los decía esto

Voz 22 43:54 lo que es el poder inteligente para decir en qué pasa aquí a las salas va va a comprender respetar sobre todo porque nosotros la respetamos a él que hizo el bien el mal no queremos que se vaya eso es todo

Voz 27 44:11 tras dos y los alcaldes de algunos municipios han adelantado que no revisarán las listas electorales de los partidos en la oposición se niegan a participar en las elecciones porque denuncian la represión de los manifestantes reclaman un periodo de transición real

Voz 7 44:35 voy allí desde el inicio de la ventana más alta de la España moderna Se podía haber adiós

Voz 2 45:52 en Marta preguntamos esta mañana por dos debates electorales de campaña el de anoche en la uno un debate a seis y el de la semana que viene un debate a cuatro que se disputan en este momento Atresmedia y Radio Televisión Española

Voz 0456 46:06 las dos ofrecen lo mismo hay quién lo tiene claro cómo Antonio de Motril

Voz 30 46:10 ya no tiene causas Pedro Sánchez así que creo que debe de ser en la pública

Voz 0456 46:16 sí por qué no en las dos Se preguntan otros oyentes como Lele de Málaga al que le gustaría ver Sánchez y al resto en los dos debates sobre la presencia o ausencia de Vox primero yo creo que

Voz 37 46:27 esto va la razón a los criterios no

Voz 38 46:29 que había puesto Radiotelevisión Española tiene más derecho Palma Texaco trescientos votos la última de lesiones que va y otros partidos y creo que libre socialista hay otro partido que hacer una campaña basada en el miedo

Voz 37 46:45 pero creo que me gustaría escuchar la propuesta

Voz 0456 46:48 no es el único que pide propuestas buenos días

Voz 39 46:51 Díaz Carmelo de Valencia creo que muchos de los políticos que nos han gobernado hasta ahora de un lado y otro sólo quieren enredar enfrentar sin hacer nada por la soluciones porque si hace años hubiera aceptado un referéndum pactado había salido que no ahora también saldría no en unos años ya veremos sobre la pega constitucional los americanos no han reformado nunca hacen enmiendas para eso algunos se tendrían que sacrificar por la patria como Suárez menos

Voz 0456 47:24 ese enfrentamiento pide también Joaquín desde el Puerto de Santamaría

Voz 40 47:27 hola buenos días yo pediría un poquito de responsabilidad a los candidatos sobre todo a los de la derecha intenta dar de de intentar confrontar a los los españoles de distinta ideología eh hay lo de Vox pues me parece bien porque un partido sin representación parlamentaria no puede tener más derechos que otro que tiene Tanner debate

Voz 0456 47:47 volvemos a Valencia con Asia después del de anoche dice pasa del de la semana que viene

Voz 41 47:52 yo Wells conector completamente el tema político porque es que en el que en sobre el debate porque para escucharlos arrojándose piedras unos a otros creo que es una

Voz 2 48:02 espectáculo bastante deprimente

Voz 41 48:04 lo aportaciones y mucho ataque entonces habrá que apesta apesta mucho Hechos no palabras las palabras se las lleva el viento hecho en lo que cuenta

Voz 2 48:15 gracias Asia tampoco tiene intención de escucharte

Voz 0456 48:18 de algunos Ramón de Carlet porque tengo un intenso

Voz 42 48:20 de voto casi clara o elegir la totalmente pero mi reflexión de hoy es la siguiente todo vale en política lo digo por las declaraciones de el famoso padre de Mariluz te juegas Antonio Cortés Juan Antonio Cortés como se puede decir de un presidente del Gobierno retirada manos manchadas de decirlo de todos no sólo de Sánchez yo creo que estamos entrando en una espiral donde todo vale no cualquier persona puede entrar en política y unas para empezar a segar mías pro allá donde vaya te incendiaria en política es lo que menos estamos en estos momentos a no

Voz 36 48:57 aquí

Voz 0456 48:59 sí hemos preguntado a las puertas de un fin de semana largo para muchos por sus planes de Semana Santa buenos días bienvenida