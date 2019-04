Hoy por Hoy (17/04/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 2 00:16 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:24 qué tal muy buenos días como si el tiempo oliera cuando llegan las vacaciones de Semana Santa hoy entra un frente atlántico por Galicia que a partir de mañana va a extender la lluvia toda España enseguida nos dan los detalles aunque ya podemos adelantar que la previsión no afecta a la ocupación hotelera en España que es del ochenta y tres por ciento cinco puntos más que el año pasado miles de españoles se disponen nos disponemos a descansar cuatro días a partir de hoy hoy es miércoles diecisiete de abril y la crónica de campaña sólo habla de debates del debate que no va a haber el que incluía Vox ya ha suspendido la Junta lector el central porque Vox no ha conseguido en toda España el mínimo de votos que establece la ley para participar en un debate así así que será debate a cuatro Pedro Sánchez tiene que decidir si lo hace en Atresmedia o en Televisión Española que ya ofreció ese formato el debate a cuatro esos sobre el debate futuro pero hoy también queremos mucho canalizar sobre el debate celebrado ya anoche en la tele pública debate a seis con PP PSOE Unidas Podemos Ciudadanos Esquerra y PNV debate muy muy embarrado no estuvo Vox Pérez no hizo falta porque la candidata popular Álvarez de Toledo utilizó por ejemplo todos los argumentos contra el feminismo que suelen utilizar los ultras y criticó la propuesta socialista de modificar las condiciones del consentimiento sexual que fue un debate abierto a raíz de las denuncia de la manada

Voz 3 01:50 usted dicen que un silencio en su no lo duda de verdad diciendo ustedes sí sí sí hasta el final un poco extraño

Voz 1727 01:56 les respondían Irene Montero de Unidas Podemos y María Jesús Montero del PSOE

Voz 0277 02:01 que cómo gobierne la derecha cuando te violen va a venir una mujer como Cayetana Álvarez de Toledo a decirte hombre querida no es para tanto a lo mejor es que yo no digo que si todo el rato todas las medidas reformas

Voz 4 02:13 de los códigos penales para intentar señor Álvarez de Toledo que no se produzcan situaciones como la que usted ha referido por cierto con bastante poco respeto

Voz 1727 02:20 también hablaron de la crisis en Cataluña con PP y Ciudadanos apretando Montero a cuenta de los hipotéticos indultos una vez que haya sentencia si es condenatoria

Voz 3 02:29 diga lo repita mire españoles el Partido Socialista no volverá a indultar a golpistas no lo volveremos a hacer van ustedes a indultar a los políticos golpista sí o no porque no lo pueden decir el señor Z lo dijo zona inminente del tiempo de la querella pues Iceta no lo respeta

Voz 1727 02:43 con María Jesús Montero diciendo Rufián de Esquerra que no habrá referéndum si gobierna el PSOE

Voz 5 02:48 señor Rufián usted engaña lo ciudadano usted no lo están

Voz 3 02:50 contando la verdad con un gobierno socialista

Voz 5 02:53 la tendencia ni la del referéndum

Voz 3 02:56 de autodeterminación y todo lo que proponemos es una mesa de diálogo que recoja todas las sensibilidades políticas todas son todas Javier me encantaría ver a Cayetano

Voz 0246 03:06 ya Inés dialogando sino no me dejas hablar

Voz 3 03:08 la gente se sentar en la mesa Icon Aitor Esteban

Voz 1727 03:11 el PNV defendiendo el autogobierno y el diálogo por encima del pueblo

Voz 1012 03:14 no me parece lamentable que se utilice por algunos partidos continuamente a Cataluña Euskadi como arma electoral en vez de encontrar soluciones creando más problemas creo que el reconocimiento nacional diverso pasan países como el Reino Unido y no ocurre nada en

Voz 1727 03:30 Arias el presidente autonómico Fernando Clavijo declara hoy ante la jueza que lo investiga por un presunto trato de favor en la concesión del servicio de grúas en el municipio de La Laguna cuando él era alcalde

Voz 6 03:41 la calidad no va a explicar un expediente administrativo lo bueno del derecho administrativo que está todo por escrito en los papeles simplemente resolver cualquier tipo de duda o aclaración ya está ahí y espero que esto pase cuanto antes

Voz 1727 03:52 en un minuto nos vamos a Francia para hablar de Notre Damme cerramos portaba antes con el deporte porque el Metropolitano no será el escenario de una nueva final entre Messi y Cristiano Sampe

Voz 7 04:04 se acerca el Barça a la final de Madrid se queda fuera Cristiano Ronaldo con la Juventus tras el Barça tres Manchester United cero de anoche y el doblete de Messi y el Juventus uno Ajax dos con el gol del portugués Messi ya espera rival

Voz 1293 04:14 el equipo es complicado como hay que recién se al Liverpool por toda se difíciles una semifinal de Champions que está en lo que se merecen tal nombre Corey va a ser muy complicado

Voz 7 04:24 hoy desde las nueve ese Oporto Liverpool crecía a Messi con la ventaja de los ingleses por el dos cero de la ida el rival de los holandeses saldrá del Manchester City todo darán uno cero a favor del Tottenham del partido de ida Plus

Voz 1032 04:32 el tras seguros patrocina este espacio

Voz 8 04:35 a ir muy importante es hoy los detalles del tiempo Luismi Pérez buenos días

Voz 7 04:42 los días de momento vamos a tener un miércoles de poca lluvia basen a últimas horas del día cuando empieza a llover en Galicia en el oeste de Andalucía en Extremadura el oeste de Castilla y León ya entrada la noche con tormentas incluso en Castilla-La Mancha allí en Madrid hoy con unas temperaturas más altas que las de ayer sobre todo en el Cantábrico y en el Valle del Guadalquivir y en Canarias pocas nubes esta noche y mañana la lluvia será abundante en el cine

Voz 1727 05:06 lo del país llegará hasta la costa occidental

Voz 7 05:09 a cantábrica también al valle del Ebro en el no

Voz 1727 05:11 noreste de la Península Baleares y Canarias

Voz 7 05:14 esta mañana no esperamos que llueva van a bajar las temperaturas y el viento se reforzará de Levante cerca del Mediterráneo

Voz 9 05:22 no no lo

Voz 0277 05:25 es que se va a romper eso piano para tocar te imaginas llamó a hacerle hubieran dicho joder yo noto que es que se va a romper con ese hubieramos perdido un montón de cosas porque en vez de pensar en todo lo malo que podría pasar sin cesar elevó no pienses en todo lo que puede pasar

Voz 10 05:41 los ultras seguros porque la confianza Grupo Catalana Occidente

Voz 12 05:50 en la Cadena Ser

Voz 13 05:56 no hubo un pleno

Voz 1727 06:01 su buena Notre Damme incluso más bella en cinco años es lo que ha prometido el presidente Macron después de que todos hayamos podido contemplar cómo ha quedado la catedral tras el incendio del lunes la estructura resistido si también las dos torres de la fachada y los rosetón es pero dos tercios de la cubierta se han venido abajo junto a la aguja del templo y las mayores fortunas de Francia han empezado ya a poner millones sobre la mesa para reconstruir la Pascual donante buenos días

Voz 1684 06:30 buenos días Notre Damme resistió por Boko tengo piso mató quince minutos más el edificio habría colapsado dice el número dos del Ministerio del Interior que elogia como heroica la labor de los bomberos crucero de no explotan también salvo el tesoro de la catedral gracias a una cadena humana confirma al ministro de Cultura mientras el fiscal de París Davis donde ha empezado a recabar el testimonio de los obreros que trabajaban en la restauración cuando empezó el fuego las grandes fortunas y empresas francesas se han volcado con el llamamiento de Macron ya han donado más de setecientos millones y una madrugada más cientos de parisinos han participado en una vigilia frente a la Catedral

Voz 8 07:13 sobre esa sociedad la francesa que se ha volcado con uno de sus símbolos

Voz 1727 07:24 la mirada esta mañana de Xavier Vidal

Voz 1985 07:25 pues una sociedad se rompe si sus símbolos quiebran por eso las gentes de París han estado codo a codo con sus bomberos para salvar la catedral por eso las gentes de Barcelona decidieron desde el primer minuto reconstruir su teatro de la ópera Eliseu tal como fue un símbolo liga las generaciones engancha sueños Frater Niza soledades y en Palma con el futuro bifurca al final la vida los niños son el verdadero símbolo y la realidad del futuro de un país por más que uno haya llorado las llamas de Liceu o Llor el incendio de loco dan debe reconocer que palidecen ante el maltrato que a veces merece la gente joven un ejemplo quizás solo otro vas ocurrió ayer en el Supremo salieron testimonios de difícil desmentido para explicar que al yen utilizó a los muy jóvenes y a los muy viejos como escudos humanos en un aciago referéndum ilegal para interponer los entre los supuestos votantes y los presuntos policías ha pasado año y medio desde entonces nadie ha pedido perdón

Voz 0246 08:30 esto no es un tema de condenas lo absoluciones

Voz 1985 08:32 sino de decencia las llamas de la indecencia son capaces de destruir un país como la Buj ardiente de una catedral que se te clava en el corazón

Voz 1727 08:49 mencionaba vida el folk que el juicio al pluses en el Supremo y ahí nos vamos a quedar porque la Junta Electoral autorizado a Oriol Junqueras a participar vía telemática en una rueda de prensa prevista para pasado mañana desde la cárcel de Soto del Real Radio Barcelona Joan Bofill

Voz 0931 09:05 si la Junta lo acepta porque el viernes por la mañana que es cuando está prevista esta rueda de prensa de la Agència Catalana de noticias no hay juicio el viernes y además la sala de videoconferencias de Soto del Real está libre ámbulo físico una campaña muy mal quieren que ya querían que ha a hiciéramos una campaña con las manos en la espalda pero esto se acaba decía Pere Aragonés no tú estás sino querían caldo pues dos tazas de Yunquera los de pulmón no quieren ser menos Catalunya que en su momento no hizo no hizo la petición ahora pide que Sánchez también pueda dar ruedas de prensa por vía telemática Además se autoriza Gabriel Rufián ir a otra cárcel hacer un mitin hallado en el caso del centro que estuvieron los independentistas hasta que empezó

Voz 1727 09:44 en el juicio sigue la campaña de las autonómicas en la Comunitat Valenciana allí nos vamos Ana Durán bon día

Voz 0131 09:49 bon día Pepa hoy tenéis un nuevo debate electoral

Voz 1727 09:52 es en Televisión Española entre los candidatos a presidir la Generalitat

Voz 0131 09:56 esta noche poco después de las diez el candidato socialista Ximo Puig a la cabeza de lista por Compromís Mònica Oltra la popular Isabel Bonig Toni Cantó por ciudadanos Rubén Martínez Dalmau por Unidas Podem Esquerra Unida se medirán en ese debate de Televisión Española de cien minutos de duración en el que expondrán su proyecto y las posibilidades de gobierno después del veintiocho de abril no será la primera vez el viernes ya participaron los cinco en el debate organizado por La Ser en el que volvieron a quedar claras dos opciones reeditar el pacto progresista del Botánico con socialistas Compromís Podem o el pacto a la andaluza con PP Ciudadanos y Vox Vox aquí tampoco ha estado en ninguno de los de

Voz 1727 10:32 son las siete y diez las seis y diez en Canarias

Voz 1032 10:40 no hay secreto mejor guardado que aquel que conocen todos

Voz 15 10:42 el silencio que provoca el exceso de ruido qué pasaría si eliminamos el ruido para dar por fin al silencio ruido blanco un podcast de Greenpeace producido Podium ya disponible en Podium podcast punto com

Voz 16 10:58 de mil novecientos setenta y cuatro chicos formar un grupo al calor de la incipiente escena psicodélica de Londres decidieron llamarse Queen por sugerencia de su cantante Freddie Mercury y años más tarde fue el público quien decidió elevar los a ese trono de la historia del rock reservado sólo para unos pocos no hoy su inconfundible sonido y sus arrolladores directos vuelven en una colección única reunida por el país kilos cuarenta clase disfrútalos en formato digital Icon sonido remasterizado domingo veintiocho A kind of magic Caja premium de regalo por nueve con noventa y cinco con el país

Voz 11 11:31 eh

Voz 17 11:34 con Pepa Bueno

Voz 1727 11:37 Estados Unidos va a dar hoy un salto cualitativo muy importante en su política hacia Cuba Washington va a dejar que entre en vigor el título de una ley que ha estado suspendido más de veinte años y que permitirá que los ciudadanos de origen cubano puedan demandar en los tribunales de Estados Unidos a las empresas que invirtieron en su día en la isla se beneficiaron de propiedades que habían sido expropiadas durante la revolución en La Habana está Mauricio Vicent

Voz 0453 12:03 aún no hay respuesta oficial pero la entrada en vigor de la Ley Helms Burton no pilla por sorpresa a Cuba la semana pasada Raúl Castro aseguró ante el Parlamento que la medida pretende derrocar a la Revolución Cubana por medio de la asfixia económica y la penuria dijo que esa aspiración ya fracasó en el pasado volverá a fracasar la Habana no teme las amenazas de Estados Unidos señaló Castro espera que la comunidad internacional reaccione contra la medida extraterritorial de Washington casualmente el anuncio de que EEUU aplicará los títulos tres y cuatro de la Helms Burton se produjo en medio de una visita oficial a la isla de Stefano Man servicio director general de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea Mann Service dijo que Bruselas tiene una reglamentación muy clara de protección que permite a las empresas europeas afectadas contraatacar a iniciativas eventuales de las empresas americanas en Cuba numerosas empresas extranjeras muchas de ellas cadenas hoteleras españolas podrían ser afectadas por esta ley cuya pretensión es espantar la inversión extranjera en momentos en que la isla se prepara para afrontar un nuevo periodo de escasez debido a la crisis en Venezuela

Voz 1727 13:18 el Parlamento Europeo ha aprobado una directiva para proteger a los delatores a quienes filtran información para destapar delitos en las empresas o las instituciones donde trabajen ahora mismo pueden ser despedidos e incluso condenados por la justicia y la directiva pretende que no sufran represalias en ningún país europeo hay daba buenos días

Voz 18 13:39 los días se protege así a aquellos que denuncien corrupción fraude evasión fiscal el nuevo marco permitirá a estas personas revelar la información a la entidad implicada a las autoridades nacionales o europeas y también a la prensa la directiva prohibe las represalias a estos delatores como los despidos a la degradación en el puesto de trabajo y se amplía la protección familiares intermediarios periodistas la ponente del informe la socialista francesa Virgin José

Voz 19 14:03 a pie

Voz 18 14:07 ha dicho que toda la Cámara que ha aprobado la directiva por una amplia mayoría ha considerado la considerado como un gran paso para proteger la democracia y los intereses generales de los ciudadanos europeos

Voz 1727 14:15 finalmente el barco a Itamar iba ya camino de las islas griegas de judíos Lesbos a llevar cargamento humanitario para los inmigrantes el Gobierno le negó el permiso para zarpar el fin de semana pero ha terminado autorizando el viaje Nicolas Castellano

Voz 1620 14:31 desde que partió de Bilbao y tras recoger ayuda humanitaria en La Coruña y Lisboa en la intensión de la Aita Mari el barco de la ONG Salvamento Marítimo humanitario era llevar medicinas o pañales a dos de las islas griegas que más refugiados han recibido de de dos mil quince en la que aún hay ancladas miles de personas el Gobierno les denegó el despacho de partida de las aguas española el pasado fin de semana pero finalmente Capitanía Marítima de Mallorca les ha permitido que desde hace unas horas nave con destino ajillo si Lesbos Marco Martínez es el capitán de la edita Mari

Voz 20 15:01 lo único despacho que hemos conseguido para llevar ayuda humanitaria les hace mucha falta pañales tiempo valgo venda la situación es muy caótica ya nada esperamos que sea el principio de futuras colaboraciones que pronto nos dejen entonces Enzar para para Libia donde ahí está muriendo muchísima gente irá el aire que los atienda

Voz 0931 15:20 esa es la reclamación que mantiene que el Gobierno de Pedro

Voz 1620 15:22 Anxela de autorización además para ir a la zona de rescate de Libia para evitar más tragedias

Voz 11 15:27 qué

Voz 1727 15:33 los premios Fronteras del Conocimiento que entrega la Fundación BBVA estrena en apartado el de Ciencias Sociales y lo hacen con un galardonado de campanillas con el lingüista hay pensador Noam Chomsky Javier Torres

Voz 22 15:47 el que es un lingüista

Voz 8 15:50 no

Voz 22 15:51 el número uno de nuestro tiempo es también un filósofo

Voz 1620 15:56 y es precisamente por esto que hacer el catedrático Juan José a cero por lo que uno de los revolucionarios del estudio del lenguaje y un revolucionario filósofo atento a las revoluciones y al pensamiento crítico ha sido premiado por la Fundación BBVA sostiene el académico Ignacio Bosque

Voz 23 16:12 lo que más le interesa Jones Kirsty esto es una opinión personal es lo que nos hace humanos lo que nos hace seres libres e pensantes capaces de desarrollar un pensamiento de de personal que no es eh condicionado por Portillo Tasso proponentes establecidos iré por por estereotipos

Voz 0931 16:32 entre los méritos que el jurado reconoce

Voz 1620 16:34 que su trabajo haya cambiado de manera radical la manera en la que los científicos investigaban como los humanos adquirimos y desarrollamos el lenguaje también porque sus estudios han sentado las bases de una nueva lingüística comparada

Voz 17 16:51 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido cuarenta y cuatro mil seiscientos sesenta y ocho Asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido veintisiete hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día y recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 1032 17:25 hay situaciones que son inevitables cuando vas de acampada final llueve no podemos garantizar que disfrutes de la acampada pero del trayecto con tu nuevo Renault si ampliamos el momento Renault hasta el treinta de abril disfruta de hasta siete mil euros de descuento en la gama oferte reciban consulta condiciones en Renault punto es

Voz 17 17:45 en BP cada repostaje te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología Active ayudan a limpiar tu motor eliminando ciertos carburantes pueden dejar y quedan hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 1032 17:56 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 24 18:09 abre el debate electoral de anoche Rafael Córdoba debate es un hombre por favor eso un corral de gallina vaya vaya a nivel político que tenemos esto está ya por debajo de la pelea en este baguette haylo programa eso basura está visto y comprobado que la casta política políticas el problema es muy bienvenida

Voz 1012 18:29 Luisa de Gandía

Voz 25 18:31 eran presentes fueron las dos señoras Montero al menos defendieron sus posturas las otras personas bueno no estuvieron realmente no estuvieron a la señora del PP lo siento mucho pero con estas opiniones no saben ni cómo estaba presente no quiero decir con esto que se pierde los hoy pero quiero decir que no puede ser que entre

Voz 10 18:55 con un poquito de raciocinio portavoces o dando voz a su partido se pueda ser cómo era ella sobrero

Voz 1819 19:02 el asunto de campaña Narciso Huelva mira yo creo

Voz 26 19:04 que tienen seguir Cortés como representante de mi punta en el PP sea pasado catorce catorce no yo diría que al menos el doble de pueblo con sus declaraciones gratuitas están graves contra el presidente de Phil que sienta con pederastas criminales etcétera pues no sólo en sentido mar etcétera sino que la Cámara de Diputados pues no debe ser personas es tan baja catadura moral y estamos viendo el veces que va disponen este señor en las Cortes José Cortés aquí todo lo valen para el acoso y derribo de contrato

Voz 0453 19:38 ideas de Israel Pedro ahora parece ser que un político lo que menos cuentan son sus propios méritos el gran fichaje del partido porque tu padre era un señor que tiene nombre de aeropuerto o por qué

Voz 27 19:50 que desgraciadamente tu hija fue violada y asesinada pienso esto es tu carta de presentación

Voz 0453 19:57 padre de tal a ver eso no quiere decir nada de uno yo puedo ser una patata porque asesinó a mi hija Hugo asesinen a mi hermano y eso no me da una calidad como político

Voz 1727 20:11 gracias a todos son las siete y veinte seis y veinte en Canarias

Voz 17 20:19 hoy por Hoy Madrid

Voz 0246 20:24 qué tal buenos días un saludo de Ángel Cabrera Juan Carlos Fernández en el control de Virginia Sarmiento quien les habla el candidato del PP a la Alcaldía de Torrelodones Arturo Martínez Amorós ha tirado la toalla así lo ha comunicado a través de una carta tras las informaciones que desvelamos aquí en la Cadena SER sobre sus impagos de Libby de la comunidad de vecinos a raíz de la polémica Amorós pagó sus deudas pero dice que se siente atacado frustrado que no le compensa seguir Raquel Fernández

Voz 0534 20:49 asegura Martínez Amorós en su carta de renuncia que no todo vale en política y que ha decidido dar un paso atrás alude textualmente al reciente ataque hacia su persona utilizando la difusión a través de un medio de comunicación de datos privados que asegura deberían estar custodiados por el Ayuntamiento dice que esto se ha realizado en unas circunstancias especialmente delicadas para su familia

Voz 1727 21:13 lo que le ha llevado a replantearse

Voz 0534 21:15 merecía la pena y en su caso recalca la respuesta es claramente no en el PP de Madrid indican que respetan la decisión de Martínez Amorós que atribuyen la misma a una cuestión personal en cuanto al nuevo cabeza de lista señalan que el plazo para presentar candidaturas concluye el día veintidós por la tarde por lo que hasta el momento no han avanzado ningún nombre

Voz 0246 21:38 el PP busca ahora ese recambio para su candidato

Voz 0534 21:41 Torrelodones

Voz 0246 21:47 el obispo de Alcalá de Henares Juan Antonio Reig Pla ha hablado por primera vez del escándalo de los talleres que ofrece su propio Obispado para curar la homosexualidad denuncia una campaña de acoso contra su diócesis en la homilía del pasado seis de abril decía

Voz 29 22:00 perdonamos aquellos que nos han ofendido pero dábamos aquellos que nos acosan perdonamos a aquellos que no quisieran destruir porque no sabían lo que porque están cargados de ideología pero están dañando a nuestros hijos están dañando una misión de la Iglesia como son los centros de orientación familiar donde acude libremente cualquier persona y esto no lo podemos consentir no se trata en ningún momento de ir contra nadie pero sí de salvaguardar la libertad de la Iglesia

Voz 0246 22:29 Se refería además a la cultura perversa dice de las leyes que permiten el aborto y la muerte digna

Voz 29 22:35 vivimos momentos en que la libertad es desordenada y además de ello se quiere hacer gala injusticia en las leyes que se aprueban en España es diríamos establecer el mal como bien darle el título de justicia tanto en los comienzos de la vida humana dentro de poco en la vida terminal dentro de lo que significa la gran vocación original de las personas la

Voz 0246 22:57 sobre la muerte digna y la eutanasia hablaban ayer en La Ventana de Madrid el socialista José Manuel Franco Ignacio Aguado de Ciudadanos el PSOE finalmente no lo va a incluir en su programa yo me quedo con esto

Voz 1012 23:07 derecho a una muerte digna no llegamos a la eutanasia yo a día de hoy me quedaría con derecho a una muerte digna yo en el futuro ya veremos yo creo que hemos hecho algo muy importante

Voz 0771 23:16 en la Comunidad de Madrid y ojalá que también se puede hacer a toda España que es que los últimos años de la vida de las personas estén igualmente reconocía se tengan los mismo derechos que en los primeros años sólo de medio que no tengas que morir de forma indigna río revuelto en dolor en sufrimiento

Voz 0246 23:35 es miércoles diecisiete de abril repasamos otras noticias en titulares con Enrique

Voz 1012 23:40 hoy está previsto que el PP registre sus listas electorales fuentes de la dirección aseguran a la SER que no descartan que no repitan veteranos de los gobiernos de Cifuentes y Garrido en ciudadanos que la presentan este lunes

Voz 8 23:50 Esther Ruiz irá de número tres Si Aguado contará con

Voz 1012 23:53 cogió Brave hizo hasta ahora concejal con Villacís

Voz 0246 23:55 esto día de huelga de los vigilantes de seguridad de Barajas y sin solución a la vista los sindicatos dicen que la empresa el Unión no ha dado respuesta a sus reivindicaciones los más de cincuenta vuelos que estaban anulados hoy sean reprogramada

Voz 1012 24:07 la Brigada contra delitos de odio de la Policía Municipal detecta un repunte de los ataques en la capital el último de ellos fue a la placa de homenaje a la veneno en el Parque del Oeste para el Movimiento contra la Intolerancia este repunte no es casual los relacionan con lo crispado de la campaña electoral y el odio que se difunde

Voz 0246 24:22 en las redes sociales y en deportes el Real Madrid de baloncesto inicia hoy su camino a la final de la Euroliga desde las nueve y cuarto primer partido de la serie al mejor de cinco ante los legos del Panathinaikos que volverán a jugar el próximo viernes

Voz 10 24:34 las

Voz 1 24:42 vamos a ver cómo se circula ahora por las carreteras de la Comunidad Teresa Serrano DGT buenos días tráfico fluido en todos los accesos y en las rondas sólo encontrabas algo más de intensidad en la M40 el entorno de Mercamadrid en ambos sentidos en Coslada sentido norte

Voz 13 24:59 Johnson hechos nuevos aparatos de aire acondicionado R XXXII patrocinan el tiempo

Voz 0246 25:06 parece además que va a cambiar la previsión Luismi Pérez buenos días

Voz 7 25:09 buenos días apurando ya estas últimas horas antes del descanso para mucha gente el tiempo cambia va a llegar lluvia a últimas horas del día incluso algunas tormentas que semana a prodigar por gran parte de la comunidad hasta media tarde el cielo más bien enmarañado sin lluvias todavía con unas temperaturas altas ya decimos que a últimas horas las lluvias y tormentas se van a generalizar eso va a hacer que mañana también bajen bruscamente las temperaturas

Voz 0246 25:35 ahora puedes proteger el medio ambiente pimientos

Voz 17 25:37 frutas del máximo confort y silencio a la vez que ahorras en el consumo eléctrico y controlas la temperatura desde cualquier lugar llega a lo más nuevo en aire acondicionado con Jenson y sus nuevas máquinas R reducirá según setenta y cinco por ciento el impacto en el calentamiento global se producirá

Voz 10 25:50 pero emisiones a la capa de ozono con la garantía de ellas selectiva descubre lo imponen Johnson en tu vida punto com

Voz 30 25:58 bueno y ahora damos paso a la luz o la luz que o la luz es la primera eléctrica que se atreve a confiar en las personas lanzando la tarifa justa la única tarifa plana ilimitada de luz de verdad usas toda la energía que necesitas

Voz 1032 26:12 despilfarrar o la luz se compromete a que

Voz 30 26:14 que siempre lo mismo Amaya al novecientos sesenta y siete cero siete cero siete o informa ten o la luz punto com

Voz 1819 26:23 las escenas más divertidas siempre empieza con la misma frase oye hice hacemos un simpa venga de un simpa sin salir del So Fun porque ahora todos los pedidos de comida a domicilio que realice Eric Itu tarjeta vine éxtasis Salim prácticamente gratis descubre el programa de recompensas kleenex lleva diez diez euros de bienvenida un tren come gratis punto Es un simpa colgado Erich civiles

Voz 1322 26:46 sí duplican esta Semana Santa es Madrid tu agenda debe incluir Las Rozas Village tus marcas favoritas con descuentos de hasta el sesenta por ciento sobre el precio original más moda más estilos más para ti esta semana sobran los motivos para visitar Las Rozas Village en familia con amigos o en pareja y abren todos los festivos

Voz 31 27:07 y ambientes adquirir tuvo uno de la temporada taurina de las ventas más de sesenta festejos para disfrutar y vivir tu pasión por la tauromaquia renuevo tu abono en las taquillas de la plaza del XIX el veintiocho febrero o adquiere un huevo el tres y cinco de marzo precios especiales para jóvenes y jubilados

Voz 32 27:23 sí

Voz 0089 27:29 cuatro personas han sido detenidas porque querían cambiar en pleno parque del Ave de Atocha de la estación ciento cincuenta kilos de cocaína ya les decimos en pleno parking la droga venía en varios coches con huecos estancos para camuflar la desde Huelva Alfonso Ojea la operación Gago a comenzaba en noviembre pasado cuando los servicios de Información de la Policía Nacional logran conocer que un barco portacontenedores procedente de Colombia es en realidad un carguero repleto de cocaína droga que va destinada al mercado español y también al europeo y que va a ser descargada cuando el buque atraque en el puerto de Huelva los narcos habían ocultado el estupefaciente en la quilla del buque de hecho tenían hasta buceadores contratados para sacar el alijo al hijo que luego iba a ser distribuido en varios coches María López es la portavoz de la Dirección General de la Policía este barco para hagan Huelva

Voz 33 28:20 que la droga era transportada a vehículos agrícolas caldeados que tiene en habitáculos perfectamente ocultos para llevar la droga uno

Voz 0089 28:30 esos coches repleto de clorhidrato de cocaína era el vehículo que los agentes sabían que llegaría a Madrid y más concretamente a la estación de Atocha allí se han practicado cuatro detenciones el Instituto Pasteur ha que ha creado un nuevo antibiótico que sólo mata las bacterias malas así no se desarrollan

Voz 1727 28:46 las existencias Javier Gregori sin dudas de nuevo

Voz 0882 28:49 científico puede revolucionar el mundo de la medicina porque investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid en colaboración con el célebre Instituto Pasteur de París han logrado desarrollar un nuevo tipo de antibiótico que se puede programar es decir se crea medida desde el punto de vista genético para Dakar sólo a las bacterias malas hice este modos evita también la aparición de las temidas resistencias como explica la Cadena SER Alfonso Rodríguez Patón de la Universidad Politécnica de Madrid

Voz 34 29:16 podemos proclamarlo para que ata que un tipo específico de bacterias o a bacterias que son virulentas o resistentes

Voz 0089 29:22 ambas cosas a la vez y la medalla de oro

Voz 0246 29:25 con la ayuda del Ayuntamiento ya tienen candidatos el mago Juan Tamariz el humorista gráfico el roto la mesa Estatal de blindaje de las pensiones y la cantaora Carmen Linares son las propuestas del Ayuntamiento para recibir esa medalla de oro de la ciudad que se entregará el próximo quince de mayo en las fiestas de San Isidro serán las últimas que propone el gobierno de Ahora Madrid

Voz 1727 29:45 al menos en esta legislatura hice votarán en la como

Voz 0246 29:47 el de cultura del próximo lunes tenemos once grados en el centro de la ciudad

Voz 1 30:02 son las siete y media las seis y media en Canarias hoy

Voz 36 30:12 tienes días de la dinares salgo hoy de Santander llegó Alcalá mañana a la familia el viernes por la mañana temprano voy con unas amigas en coche hacia el Alentejo Portugal ID ahí hacia la Albufeira ideado feira el sábado volvemos otra vez hacia Madrid ID fuese una semanita entera vacaciones

Voz 1032 30:34 buenos días Raúl de Madrid pobrecitos Aimar pobres y toda ni por escrito a Pepa y han tenido que dar trabajaban que sepáis que este conductor de autobús también está trabajando esta semana así que no pasa nada

Voz 0453 30:52 bueno no pasa nada alguna algo una Raúl

Voz 1727 30:55 gracias Eva esta mañana es sin duda la conversación más repetida hoy en España la Semana Santa llega a sus días grandes es miércoles y para descansar viajar Over procesiones miles de españoles se van a mover sepan que esta tarde va a llover así que cuidadito en la carretera comienza el miércoles diecisiete de abril día once días para las elecciones la cosa va de debates electorales y sobre la ausencia o la presencia de Vox en ellos que a veces da igual porque la candidata popular Álvarez de Toledo consiguió anoche que los argumentos sobre el feminismo las leyes de género de los ultras estuvieran presentes muy presentes en el debate a seis que se celebró en la uno y además criticó a los socialistas pro modificar las condiciones del consentimiento sexual asunto que se replantee otras la sentencia

Voz 3 31:44 la manada usted dicen que en silencio en su no duda de verdad han diciendo ustedes si Sisi hasta el final poco extraño no

Voz 4 31:51 para intentar el señor Álvarez de Toledo que no se produzcan situaciones como la que usted ha referido por cierto con bastante poco respeto

Voz 0277 31:58 que cuando te violen va a venir una mujer como Cayetana Álvarez de Toledo a decirte hombre querida no es para tanto a lo mejor es que yo no dijo que si todo el rato todas las veces yo no digo que si hasta el final nosotros somos

Voz 3 32:10 lo de la igualdad igualdad significa defender la igualdad entre hombres y mujeres significa defender la igualdad de oportunidades me parece gravísimo lo que ha dicho Cayetana

Voz 8 32:20 el epílogo es lo revise poco estoy absolutamente correcta

Voz 3 32:22 que usted lo que ha dicho usted que me parece grave lugar dicho yo creo que hay que luchar con la de la violencia machista lo digo soy claro y creo que no se pueden repetir sentencias como la de la manada y hace falta cambiar

Voz 17 32:31 el código pero bueno

Voz 1727 32:33 pues hoy además

Voz 8 32:35 en qué haría hoy el Partido Socialista tiene que decidir

Voz 1727 32:39 a qué debate acude Pedro Sánchez porque después de que la Junta Electoral decidiera ayer que Vox no puede estar en el de Atresmedia tres media dijo bueno pues lo hacemos a cuatro y entonces Televisión Española argumentó hoy que el de cuatro yo lo había presentado yo ya lo había propuesto bueno pues Sánchez tiene que volver a elegir esta mañana a cuál de los dos sacude Aimar Bretos Danny De la Fuente Manuel Jabois hola él no debate sacude la campaña titula Xosé Hermida su crónica de campaña en el país

Voz 0931 33:05 dice la campaña más anómala más divisaba la de los cinco partidos la de los dos bloques ideológicos Illa de las nuevas banderas y los viejos himnos la campaña que debía atravesar la mitad de su recorrido por el desierto de la Semana Santa ha sufrido un audaz golpe golpe de guión de la Junta Electoral el presidente había tomado la decisión de ir a las cadenas privadas y aceptar al partido de Abascal pese a que no todos en su partido está muy de acuerdo pese a que esa apuesta inevitablemente si iba a interpretar como un desaire a la televisión pública pero ahora Sánchez ya no podrá reeditar en el plato la foto de Colón casado y Rivera se libran de un incómodo compañero de viaje Iglesias aún podrá confiar en su desparpajo lo televisivo ya Abascal tendrá ocasión de seguir presentándose como un outsider víctima de las Phoenix Enrique Hernández el director del periódico de Cataluña considera que para Abascal a esto en el fondo esta exclusión supone una bendición pues le permite explotar el victimismo sin someterse al escrutinio de público y hacerse varios El Mundo titula Sánchez compuesto y sin Vox y ABC sostiene en su editorial que la Junta Electoral se equivoca porque su resolución suponen una intromisión inaceptable en ámbitos tan esenciales como el derecho a la información y la libertad de prensa

Voz 1727 34:13 Dani en la BBC también hablan de este veto de la Junta Electoral a Vox en el debate a cinco de Atresmedia

Voz 1819 34:18 ese hace de la exclusión de Vox ese pregunta quiénes son vox Vox ha sido ridiculizado como de extrema derecha populista antiinmigrante anti-islamista pero su líder Santiago Abascal cree que está en Washington ya con lo que piensan millones de españoles que no son extrema derecha sino extrema necesidad lo que está claro concluye la BBC es que el partido propone volver a hacer grande a España por si alguien les suena algo que su ideología muchos les recuerda a la franqueza

Voz 1727 34:41 sobre el debate que sí se ha celebrado allá sobre ese debate anoche a seis en Televisión Española

Voz 8 34:46 Marc dice Íñigo esa parte en el diario punto

Voz 0931 34:48 es el fondo del plato era una animación en movimiento de constelaciones formándose una idea no muy acertada televisivamente porque un fondo movimiento contribuya despistar al espectador pero si lo vemos como una metáfora malvada tiene más sentido los candidatos estaban en sus galaxias particulares chocando entre ellos con sus naves desplazándose por un espacio muy alejado de sus votantes

Voz 1727 35:09 Antón Costas puestos hacer metáforas el economista Antón Costas escribe hoy un artículo en La Vanguardia explicando comparando el populismo con el colesterol

Voz 0931 35:18 porque lo hay del bueno hilo hay del mal lo dice el populismo político es malo porque es decisivo según Costas el populismo económico por el contrario el que pone el acento en la desigualdad de rentas y de riqueza en la pérdida de expectativas y a falta de igualdad de oportunidades ese populismo según Anton Costas es positivo innecesario en la medida en que busca la prosperidad de todo sí advierte sin dosis elevadas de este último el populismo económico no saldremos bien parados esta colla

Voz 1727 35:44 dura es sobre economía escuchen este análisis que hace hoy en el país han la muy economista senior del Banco Central Europeo sobre la evolución laboral de hombres y mujeres

Voz 0931 35:52 o sea de las razones ya sabidas ya estuviera sobre la brecha de género ella sostiene sostiene esta investigadora que las mujeres por sí mismas aplican una auto selección mayor tienen una menor tendencia a presentarse a procesos de promoción hasta que están muy cualificadas a diferencia de los hombres y una vez que logran el ascenso las mujeres eso sí tienen ya una mejor evolución que sus compañeros hombres

Voz 1727 36:12 el presidente Macron ha prometido lo venimos contando toda la mañana reconstruir la catedral de Notre Dame en cinco años pero la prensa francesa y en general la prensa europea es muy escéptica con este plazo

Voz 1819 36:25 se puede realmente reconstruir no programen cinco años se pregunta Le Figaro la respuesta es no el dinero no va a ser el principal problema con esas donaciones millonarias que llegan de todo el mundo

Voz 1727 36:34 soy rapidito hacer eso es pero igual que llevo varios

Voz 1819 36:36 siglos terminar Notre Damme ahora llevará entre diez y quince años el poner de acuerdo a las empresas de restauración sobre cómo darle forma y que forma a una catedral que tiene varios estilos artísticos que se reconstruye tal cual que si hace nuevo como según qué esquema que estilo arquitectónico son demasiadas preguntas técnicas y también filosóficas que llevarán meses muchos meses antes de tener todas las respuestas es el mismo debate que plantea Libération también el Financial Times restaurar Notre Damme requiere algo más que dinero tiempo un examen meticuloso una reflexión profunda afirma el financiero británico también los expertos con los que consulta el Süddeutsche advierten de lo mismo cautela antes de hablar de plazos termino con Le Mond que recoge el temor Leo de numerosos parisinos también turistas y religiosos a que la reconstrucción del templo no sea tan fácil como parece a que vaya a quedar

Voz 8 37:23 nunca como fue cueste lo que cueste

Voz 1819 37:25 construir la catedral en tiempo y dinero dice Le Monde en su editorial la cicatriz será indeleble

Voz 1727 37:30 claro lo que le ha ocurrido a nutrida han abierto el debate sobre cómo están en qué condiciones otros edificios emblemáticos europeos

Voz 1819 37:38 sin medios como The Gardian que hoy en portada da a entender que la catedral ha salido victoriosa del embate cuando el fuego bajón Ojeda resistía desafiante titula sobre una imagen del interior de la catedral en un análisis avisa al resto de europeos hay que cuidar lo que tenemos hay que saber valorar nuestro patrimonio Notre Dame ha sido un aviso para todos los teatros griegos los templos Roma The Times en su viñeta se pregunta si podría ocurrir lo mismo en el Reino Unido en concreto en Londres en el Parlamento británico en Westminster edificio lo que también está en obras en reformas con el Big Ben pegado a él en esta imagen aparece ardiendo y la aguja de Notre Dame en este caso es la nariz de Theresa May terminó en Alemania que también se pregunta desvela cómo el Times con Westminster sí es segura la catedral de Colonia

Voz 8 38:21 y Alemanía abre reabre en realidad el debate

Voz 1727 38:23 eutanasia no gracias al caso del mucho

Voz 1819 38:26 Feldman que tiene una enfermedad pulmonar irreversible que disminuye cada vez más el oxígeno a su torrente sanguíneo está cansado de luchar de vivir sabe que va a morir con dolor sufrimiento agonía quiere la eutanasia el y su hija luchan en los tribunales para que es la reconozcan con el León el Süddeutsche varias personas gravemente enfermas grupos de suicidio asistido médicos que han acudido al Tribunal Constitucional federal en contra de la prohibición de la muerte digna con pocas expectativas Leo y recuerdo casi diez mil personas se suicidan al año en Alemania la eutanasia activa esta prohibida y castigada con penas de hasta cinco años de prisión

Voz 37 39:02 sí sí

Voz 8 39:04 sí

Voz 38 39:10 aquí

Voz 1916 39:13 es muy interesante el reportaje en el salto sobre los derechos sexuales de las personas palizas el reglamento recoge que pueden disfrutar del vis a vis íntimo con sus parejas o con personas con las que pueden acreditar al menos seis meses de relación estable Icon Jabois nos hacemos una pregunta son demasiado conservadoras las instituciones penitenciarias poniéndole Lima

Voz 8 39:37 antes al sexo de quienes están obligados a vivir entre sus paredes Jabois a ver la clase los una fiesta de swing Express precisamente pero ese tampoco es el plan lo que

Voz 39 39:49 de lo que escribe Daniel abogado

Voz 8 39:52 penalista en el salto es algo bastante obvio quién decide cuál es tu pareja como se acredita la duración de una relación y sobre todo que es algo que exige Instituciones Penitenciarias cómo se mide la intensidad de de una relación ellos hablan el del del ni de la intensidad de las llamadas desde dentro de del del de la relación afectiva que pueda existir esos muy difícil de cuantificar pero desgraciadamente es lo que prima en esta institución para que pueda haber un encuentro sexual fíjate la regla del vis a vis fue aprobada a en un contexto social muchísimo más conserva

Voz 1819 40:27 por el contexto actual en fin que debe decir

Voz 8 40:29 este Jungle eh recuerda además el autor del artículo que en una sociedad como la nuestra marcada por aplicaciones para ligar y en la que en general las relaciones sexuales empiezan al poco de conocerse o antes digo yo dicho lo cual que este sistema de carteles como tú preguntas pues efectivamente se queda muy

Voz 1727 40:47 Kaká es como si por estar en la cárcel te racional en la comida no delito es estar en la cárcel todo lo demás me quieres hablar a ver es que aclarar esto de lógico Mori

Voz 8 40:58 no tengo aclarar yo mismo tan jóvenes japoneses que es

Voz 1727 41:00 cierran en casa evitando cualquier contacto con el mundo exterior

Voz 3 41:03 por

Voz 8 41:04 sí que es que que quiénes son no sé qué pasa yo yo no los conocía iba a decirte que me sigue sorprendiendo como el primer día que haya cosas que no conozco pero en realidad lo que me sorprende saber algo sobre todo conociendo estas cosas bueno pues lo que está estudiando ahora y los Kiko Mori tienen relación con el desarrollo de las tecnologías es decir contener todo lo que ellos creen todo en casa Internet videojuegos etcétera lo que ha ocurrido en Japón es que una ONG les acaba de encontrarme con una solución una suerte

Voz 39 41:33 desde hermanas de alquiler que les vendrían a ayudar a reintegró

Voz 8 41:37 darse en la sociedad armas de carne

Voz 1727 41:40 o eso no de pantalla no lo desde luego fin

Voz 8 41:42 claro que sí en Japón ya la llaman a esta generación la generación perdida suelen será mayoría varones lo que hacen es esta agencia es pues enviarles como una especie de hermanas de chicas que hablen con ellos que les pregunten cosas que intenten sacarles a las calles que les recuerden que hay voces en el planeta que son que no son las de las

Voz 1727 42:00 no que los toque que les toque en el brazo

Voz 8 42:02 vean Cain tacto que recuperen los sentidos Pepa porque delante de una pantalla lo primero que sorprende sólo sentido

Voz 1727 42:08 por si la cosa se extiende que que me temo que si quiero decirlo bien

Voz 8 42:11 y Kiko y no Dick y como Ohrid hacia mediante qué cosas me tramitada de Japón hasta luego

Voz 12 42:20 todo

Voz 3 42:24 buenas noches

Voz 40 42:25 esas cositas que te así sido desconectada cariño aprovechando que nos vamos en Semana Santa la otra casa podríamos aprovechar y ponernos también un allí

Voz 0534 42:32 pues si la dejamos lo hacía casi todo el año por lo que cuesta nos quitamos de problemas de robos a que se nos meta

Voz 41 42:37 alguien en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento tres Diego calculan una en Securitas Direct punto eso recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 11 42:48 por qué

Voz 10 42:51 así la España que mira al futuro que pase la España en la que cabemos todos que pase el próximo veintiocho de abril Boca para que la España que quieres Boza PSOE

Voz 17 43:05 Nuestra ilusión de cada día es serles útil por eso la ONCE le invita a escuchar las seis y usted agenda de servicios útiles

Voz 1032 43:22 buenos días sí es profesor quizás le interese que a sus alumnos participen en el concurso de teatro clásico grecolatinos que ha puesto en marcha el Ministerio de Educación los estudiantes tienen que representar obras de autores clásicos griegos latinos también pueden optar por un montaje inspirado en temas de la Antigüedad clásica en cualquier caso la representación no podrá durar más de veinte hay seis premios de mayor cuantía es de ocho mil euros y el menor de mil la convocatoria está abierta a alumnos de centros públicos y privados y el plazo para apuntarse hoy termina el veintinueve de mayo tiene toda la información en la web del Ministerio de Educación

Voz 17 43:58 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos once buenos días después de

Voz 42 44:04 ha sido siempre la madre más moderna la primera extraer de Londres la ropa de moda la primera en descubrir el yo ojalá Si a las redes sociales les pides a tu hija que te recomiende una serie a lo que ya te contesta para Tegui puente Anselmo abedules treinta

Voz 12 44:20 te has preguntado si ser madre compensa ya puedes comprar el cupón del extra vías de la madre de la ONCE el cinco de mayo diecisiete millones de euros ser madre compensa mucho

Voz 2 44:37 en la Cadena Ser

Voz 1727 44:44 son las ocho menos cuarto las siete menos cuarto en Canarias

Voz 12 44:48 el deporte hoy por hoy Volkswagen tanto para las personas

Voz 1727 44:58 bueno Sampe pues habrá que esperar para tener otra final de Champions entre Messi Cristo

Voz 0246 45:02 no

Voz 7 45:03 sobre todo el portugués decía porque el argentino pasó con el Barça anoche a semifinales pero Cristiano con la Juventus no en el Camp Nou Barça tres Manchester United cero doblete de Messi solventó la eliminatoria con dos goles en apenas cinco minutos entre el quince y el veinte de la primera parte echándose el equipo a la espalda ante la mejor salida de los ingleses que lograron meter el cuerpo el miedo en el cuerpo a la grada Messi en Movistar

Voz 1293 45:22 sabemos que no podemos salir hacia ningún partido de Champions exigimos a principios de que tenemos la Hesperia hecha de Roma y de partido echar con que cinco días minuto mal no Champions te puede complicar la clasificación incluso dejar afuera

Voz 7 45:35 al doblete de Messi se sumaban el quince de la segunda parte el tercero un golazo de Coutinho que celebraba el brasileño dirigiéndose al Camp Nou con gestos por los que luego se le preguntaba al central inglés

Voz 43 45:44 a mí no me importa ahora cerebrales son y lo que me importa es el gol que que ha marcado un golazo hay que tener confianza para meter este tipo de gol sí lo ha probado sobre el campo que tiene huevos tiene confianza es capaz de hacer milagros

Voz 0246 45:57 y en los ingleses reasignación el chileno Alexis Sánchez

Voz 7 45:59 volvía al Camp Nou sobre la actuación del equipo en la eliminatoria

Voz 44 46:02 tuvimos ocasión declara pero bueno esto el fútbol en una Champion

Voz 3 46:04 sí eso sí después de que otro equipo

Voz 44 46:07 más encima en su casa y el Barça lo que el Barça

Voz 7 46:10 y en la otra sorpresa hay Vitoria del Ajax en Turín volviendo a resolver la eliminatoria fuera de casa como hicieran ya en el Bernabéu llegaban con empate a uno de la ida además adelantaban los italianos con gol de Cristiano Ronaldo como no podía ser otra manera ante desde la primera media hora el seiscientos de su carrera desde ahí dominio holandés empataban a los cinco minutos con el gol de Van de Beck inmediatas la segunda parte llegaba el del central de LIC para silenciar Turín dejar a la Juventus de Cristiano en el camino en El Larguero el portero del Ajax y es de la cantera del Barça una al que le gustaría una final contra sus ex

Voz 45 46:36 es verdad que es muy fácil tengo nos queda muchísimo no nosotros ustedes que no se si en Jan son dos bajas muy complicados pero nosotros vamos partido a partido

Voz 7 46:48 esta noche Barça y Ajax conocerán sus rivales en semifinales a las nueve Manchester City Tottenham uno cero a favor del Tottenham en en la ida y a la misma hora Oporto Liverpool dos cero en la ida para los ingleses novedades un problema en buenos días

Voz 0301 46:58 buenos días tras el gol que marcó Heim son en el partido de ida en Londres le tocará remontar al Manchester City Guardiola recupera Bernardo Silva jugador que ha sido fundamental esta temporada y que previsiblemente será titular acompañando a De Bruyne ya David Silva enfrente el Tottenham aunque tiene la baja importantísima de Harry Kane en la otra eliminatoria el Liverpool ha viajado a Portugal con los deberes hechos Casillas será titular prácticamente SB incluso allí en Oporto como un milagro la posibilidad de remontada ante los de