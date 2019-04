Hoy por Hoy (17/04/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias qué tal muy buenos días los constitucionalistas más serios en España vienen diciendo desde hace mucho tiempo que nuestra arquitectura legal acusa fatiga de materiales que se elaboró para una circunstancia muy muy determinada para una democracia recién salida de una dictadura y que todo ha cambiado sin que las reglas se haya modificado a fondo más allá de parches puntuales por miedo o por interés de los partidos el caso es que la ley electoral por ejemplo que tenemos en España es del año mil novecientos ochenta y cinco tiene treinta y nueve años es una antigualla y ayer volvió a quedar de manifiesto la Junta Electoral Central suspendió el debate a cinco con Vox incluido previsto Atresmedia haya aceptado por todas las partes Atresmedia es una presa privada que plantee un debate con criterios informativos en los cinco partidos lo habían aceptado libremente pero pero la ley establece que hay que haber obtenido un cinco por ciento de votos en alguna elección nacional previa para participar en un debate así Ibooks no lo ha conseguido nunca en las últimas generales no llegó al uno por ciento consecuencia de esta aplicación estricta de la ley ahora el debate será a cuatro Atresmedia está dispuesta pero Televisión Española también y ofrece dar la señal para todas las demás teles el dilema lo tiene Pedro Sánchez que rechazó ir a la pública porque quería debatir con Vox pero ya no está Vox hoy los socialistas que se quedan sin la imagen ansiada de las tres derechas juntas en un plató tienen que tomar una decisión y en cuanto a la ley electoral Ésa que impide publicar encuestas la última semana la que establece quince días para pedir el voto cuando llevan pidiéndolo con otras palabras desde hace meses la ley que obliga a la jornada de reflexión la que le dice a los medios privados pero también a los públicos como nacer profesionalmente un debate electoral esa ley que la cambien por favor

Voz 2 02:05 Pepa Bueno

Voz 3 02:14 en la Cadena Ser

Voz 1727 02:23 enseguida les contamos el bronco debate a seis que ya ha celebrado se celebró anoche en la Uno hoy es miércoles diecisiete de abril la Semana Santa en sus días grandes y hoy llega la lluvia España justo al comienzo de la segunda fase de la operación salida de tráfico

Voz 4 02:40 cuánto va a llover donde va a llover

Voz 1727 02:43 es mi Pérez buenos días buenos días Pepa

Voz 0047 02:46 pues de momento gran parte del día no va a llover en ningún punto del país pero sí que entrada esta tarde empezar a hacerlo en Galicia en el oeste de Andalucía de Extremadura y en las provincias del oeste de Castilla y León más o menos cuando se vaya haciendo de noche llegará alguna lluvia hasta Madrid en la zona de Castilla La Mancha y el Alto Ebro así como a Asturias y en el caso de Canarias en el oeste del archipiélago a medio día lloverá un poquito cerca del Mediterráneo de momento no lo va a hacer tampoco en el este de Canarias y en gran parte del Cantábrico que atención Pepa porque hoy de momento suben mucho las temperaturas especialmente en el Cantábrico y en el centro y sur peninsular con bien

Voz 4 03:22 del sur que seguirá reforzando esta noche

Voz 0047 03:24 mañana sí que va a llover de lo lindo en gran parte del interior del país con unas temperaturas Pepa que mañana van a bajar en picado

Voz 1727 03:31 con esas en mirando al cielo están cofradías y hermandades de toda España la sevillanas también por supuesto Enrique corneado buenos días

Voz 0570 03:40 buenos días desde las doce del mediodía arranca este miércoles santo la capital con la salida de la Hermandad de la seda la que les seguirán otras ocho que realizan estación de penitencia a la Catedral y tras un martes que dejó sonidos como estos en la salida de la Hermandad del Cerro

Voz 5 03:53 el partido humildad amor Sevilla mi arma

Voz 0027 03:55 ah

Voz 6 03:56 por igual aliente habrán

Voz 0570 04:02 una tarde como decíais pendientes del tiempo que anuncia lluvias aunque eso no ha frenado el turismo que rozará el noventa por ciento de ocupación

Voz 1727 04:09 y hoy declara como imputado Aimar el presidente de Canarias Fernando Clavijo

Voz 0027 04:13 la imputado por una ayuda de ciento veinte mil euros públicos que otorgó a la empresa que cubría el servicio de grúa a pesar de que el interventor le había advertido de que no lo hiciera los partidos de la oposición aseguran que Clavijo era amigo de los propietarios es empresa él insiste en que acude tranquilo el juzgado

Voz 7 04:26 de normalidad y tranquilidad lo va a explicar un expediente administrativo lo bueno del derecho administrativo que está todo por escrito en los papeles simplemente resolver cualquier tipo de duda o aclaración ir hasta ahí y espero que esto pase cuanto otro

Voz 1727 04:37 hay tres voces más primero la de Alfonso Rodríguez Díez Platón uno de los investigadores del equipo que ha creado el primer antibiótico que sólo mata a las bacterias malas

Voz 8 04:47 podemos proclamarlo para que ataque un tipo específico de bacterias o a bacterias que son virulentas o resistentes o ambas cosas a la vez son antibióticos un tipo de podemos programar a medida contra también

Voz 1727 04:59 es la segunda voz una descarnada llamada de atención a los políticos europeos

Voz 2 05:09 on fire

Voz 0027 05:10 no quiero vuestra esperanza quiero que actúe como sis vuestra casa estuviera ardiendo lo dice Greta Tumblr y que es la adolescente sueca que ha llevado al Parlamento Europeo su lucha contra el cambio climático

Voz 9 05:19 la tercera voz la de Gabo en el más delirante de mis sueños en los días en que escribía Cien años de soledad ya he imaginado que podría asistir a este acto para sustentar la edición de un millón de ejemplares

Voz 1727 05:35 hoy se cumplen cinco años de la muerte de Gabriel García Márquez

Voz 0027 05:38 en Netflix prepara una serie sobre Cien años de soledad a pesar de que él siempre había se había negado a quién libro terminará convertido en guión han sido sus hijos quiénes han vendido los derechos

Voz 0568 05:46 por una serie que será en español ir rodada en Colombia

Voz 1727 05:53 y en los deportes el Barça espera rival para las semifinales de la Champions Sampe sí

Voz 10 05:58 saldrá del partido de esta noche da a las nueve en Do Dragao entre Oporto y Liverpool ventaja del Liverpool dos cero en Anfield el bar

Voz 1161 06:03 esa regresa tres años después a unas semifinales de la competición europea tras el tres cero de anoche al Manchester United en el Camp Nou con doblete de Messi otro de Coutinho en la otra semifinal está el Ajax ayer derrotaba a la Juventus uno dos en Turin marcaba Cristiano Ronaldo el primero remontaban los holandeses con Van Becky de League su rival saldrá del Manchester City Tottenham uno cero en la ida Tottenham también esta noche antes de las nueve

Voz 1727 06:22 son las ocho y seis siete y seis en Canarias

Voz 3 06:27 en la Cadena Ser

Voz 11 06:37 sabía usted que la naranja una vez cogida del árbol va perdiendo propiedades por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo para poder exprimir las naranjas recién cogidas de las naranjas que usted exprime están recién cogidas de humo exprimido Don Simón hecho con naranjas de nuestra tierra Simón la gran diferencia

Voz 0785 07:01 tiene fresco tiramos

Voz 12 07:03 detrás de pincho como esta de Hipercor y el supermercado el corteinglés fresco y sin la vistieron ayer simplemente con unos tipos de indicios cuando cocinas con productos frescos de El Corte Inglés fresco cine todo sale mejor la cocina de El Corte Inglés alimenta tu vida

Voz 3 07:24 en la Cadena Ser

Voz 1727 07:31 son las ocho siete da siete y siete en Canarias anoche asistimos a un debate a seis que fue algo parecido al tensión metro con el que el personal sanitario mide la tensión arterial la de esta campaña está alta muy alta Partido Popular PSOE Unidas Podemos Ciudadanos Esquerra Republicana PNV compartieron anoche casi dos horas debate en televisión española fueron con argumentos muy escuchados ya en toda la legislatura en la precampaña ahí en la campaña no estaba en ese debate pero la candidata popular Álvarez de Toledo utilizó practicamente sus argumentos para cuestionar el feminismo actual criticó además la reforma sobre las condiciones del consentimiento sexual que el PSOE lleva en su programa un asunto que se abrió en canal en plena convulsión social por la sentencia de la manada el propio Gobierno de Mariano Rajoy creó entonces la Comisión para discutir la tipificación penal de las agresiones sexuales esta fueron las explicaciones del entonces ministro de Justicia catalán

Voz 13 08:50 creo que hay que revisar el Código Penal todo lo que tiene que ver en el rechazo la intransigencia la libertad de la mujer ajustar un poco más para que la interpretación sea la menos posible

Voz 1727 09:01 no fue en el fragor de la discusión Álvarez de Toledo sabe cómo conseguir titulares y se refirió a la propuesta socialista de considerar no deseada cualquier relación en la que la mujer no haya dado un consentimiento expreso

Voz 14 09:13 de esta manera es un silencio es uno usted silencio en su no

Voz 1727 09:18 de verdad dan diciendo ustedes

Voz 14 09:20 si hasta el final extraño no Isabel Villar

Voz 1727 09:24 buenos días buenos días Álvarez de Toledo le conté

Voz 0733 09:27 pero María Jesús Montero por el PSOE reforma

Voz 15 09:29 códigos penales para intentar que no se produzcan situación

Voz 16 09:32 pone como Lacoste ha referido con bastante poco

Voz 12 09:34 e Irene Montero de Unidas Podemos va a venir una mujer como Cayetana Álvarez de Toledo a decirte hombre querida no es para tanto hace incluso con llevarla a los tribunales que acusa a mí de justificar las violaciones vaya a los tribunales que no descarta y Cataluña terminó de tensar las Internet

Voz 17 09:50 eso Sanse es es el vanidoso útil el señor Álvarez en Toledo cuando señor pude Mon huyó por la frontera cuando se hizo un referendo

Voz 12 09:58 armadas ofreció Álvarez de Toledo un gobierno de coalición y juntas apretaron Amparo repita mire españoles el Partido Socialista no volverá a indultar a golpista van ustedes a indultar a los políticos golpista sí o no porque no lo pueden decenas en él Z lo dijo hace un año y medio el el tiempo de la querella

Voz 18 10:14 pero cuando que aún los líderes independentistas no están condenados a Rufián le dijo

Voz 17 10:17 con un gobierno socialista más libre tendencia Miradero

Voz 18 10:21 hondo Rufián preguntaba al PSOE si pactarán con Ciudadanos y arrimado

Voz 12 10:24 diga nacionalista vasco y Esquerra ya lo han dicho están encantados de que siga Sánchez en el gobierno una feminista defensa el PSOE gallos de que Nancy también sobre Cataluña Aitor Esteban del PNV me parece lamentable

Voz 2 10:38 es utilicen los partidos con noventa Cataluña Euskadi como

Voz 18 10:42 armadas hubo menciones a Educación Política Social economía pero Catalunya canibalismo buena parte de este bronco debate en Televisión Española

Voz 2 10:55 José Manuel Atencia buenos días hola buenos días

Voz 1727 10:59 esta página del diario de campaña marcada por la decisión que tiene que tomará hoy el PSOE sobre el debate a cuatro de la semana que viene hacerlo en Atresmedia o en la tele pública que se ha comprometido a distribuir la señal a todos los canales que quieran emitirlo

Voz 19 11:12 la decisión de la Junta Electoral coloca a Pedro Sánchez

Voz 1727 11:15 ante un dilema no es menor acuda

Voz 19 11:17 a ir al debate de la televisión pública o de una televisión privada la polémica saca también los colores a los partidos políticos la realidad es que la Junta Electoral se limita a aplicar la ley posiblemente una ley obsoleta que nadie ha querido cambiar resulta frustrante tras cuarenta años de democracia los debates que no están todavía regulados sobre todo que no sean obligatorios en una campaña electoral pendientes del debate a cuatro ayer hubo debate hacéis en el canta poco estuvo vos su ausencia importante para el PSOE porque les coloca como el único foco contra el que disparar y a ello se dedicaron sin complejos Ciudadanos Partido Popular el debate a seis dejó dos conclusiones la primera que los números dos de los partidos mantienen el mismo nivel de crispación tan alto como su líderes la segunda que no hace falta que esté voz en un debate para escuchar sus argumentos

Voz 1727 12:09 Abascal por cierto empezó anoche a explotar el rol de víctima

Voz 20 12:13 ahora llega para vos la censura separatista es que en España siguen mandando los que mandaban hasta ahora los separatistas y los enemigos de España que acuden a la Junta Electoral Central para que bots no pueda participar en el debate de candidatos

Voz 1727 12:28 aunque la dirección de Vox creen en privado que la decisión de la Junta Electoral les puede beneficiar Aimar

Voz 0027 12:34 lo hemos sabido por un mensaje que han mandado al grupo equivocado es una conversación entre el hombre de confianza Abascal Kiko Méndez Monasterio y el vicesecretario de Comunicación de Vox Manuel Mariscal el primero le dice el segundo cuando nos pregunten por el debate aunque sea off the record trasladamos nuestro gran cabreo porque íbamos a ganar ese debate

Voz 19 12:53 nada de decir que nos venía bien esta confesión por error ha terminado en el móvil de más de cien periodistas y además

Voz 1727 12:59 los Atencia Abascal se queja de que su partido se ha excluido pero sus candidatos en muchas provincias no quieren se niegan a ir a los debates ayer

Voz 19 13:07 Santiago Abascal lamentaba en un tuit que algunos no saben qué hacer para excluir lo a su partido de los debates o para incluir dijo textualmente a sus socios separatistas y golpistas el asunto tiene su enjundia este partido

Voz 1727 13:20 esta rechazando su participación en casi todo

Voz 19 13:23 los debates a los que se le invita a sus candidatos en cada provincia lo está haciendo sin complejo alguno

Voz 1727 13:28 en Andalucía donde rechazan hasta las

Voz 19 13:31 entrevistas de campaña para ello quizás la mejor campaña es posiblemente no participar en los debates

Voz 1727 13:36 hay más allá de los debates dos misterio sean revelado en las últimas horas el programa de Ciudadanos y el motivo por el que Unidas Podemos no despega en las encuestas

Voz 19 13:46 Ciudadanos ya tiene programa y eso en sí es una noticia ha dado tantos bandazos ideológicos el partido Dahl

Voz 1727 13:51 de Rivera en los últimos meses que el programa no

Voz 19 13:54 no terminaba de salir de la imprenta seguramente ante tantas correcciones ayer lo hicieron público volvió a ser el debate territorial en Cataluña la medida de todas las cosas ciudadanos quiere un ciento cincuenta y cinco de inmediato y un plan para tener un mayor control de los Mossos el segundo misterio revelado es porque Unidas Podemos no despega las encuestas y la explicación no la cualquiera sino su propio líder Pablo Iglesias todas las encuestas conocida dijo Iglesias Se han hecho lo día que el estaba de baja por paternidad desde entonces han ocurrido muchas cosas hay que tener mucha consideración sobre uno mismo para defender esta cruento habrá que esperar este domingo para conocer los últimos sondeos descubrir cubrir la incidencia real que ya tienen los porcentajes este hecho tan trascendental Iglesias hace unos días que volvió José Manuel Atencia adiós un beso un beso

Voz 1727 14:54 son las ocho y cuarto las siete y cuarto en Canarias

Voz 21 14:56 no son nuestras montón estaba muy mal

Voz 1727 15:06 habrás de Macron anunciando la reconstrucción de Notre Dame en cinco años son un exponente de la mezcla de emoción y nacionalismo que están brotando en Francia a medida que el país encaja la noticia del incendio aunque hoy la prensa francesa duda ya de esa fecha que da el presidente cinco años les parece poco tiempo para la tarea que hay por delante puede faltar tiempo pero no dinero porque sobrecogidos por la quiebra cultural y emocional que supone ver no dan así está llegando con rapidez el dinero mucho dinero están llegando las donaciones Jabois pues

Voz 1389 15:40 si hasta negando las donaciones que hace dos años eh no llegaron porque entonces las grandes fortunas mantuvieron dijeron Cassini Pío no cuando se pidió dinero para la la restauración urgente que ya estaba necesitando la catedral tampoco es que tuviese necesidad aquí tengo una teoría el dinero necesita desgraciadamente alfombra roja hay muchos flashes si esas millonarias donaciones se hubiesen producido hace dos años probablemente no hubiesen salido en los titulares de toda la prensa mundial mantener algo no es noticia ni siquiera Notre Damme levantarlo de nuevo si conservarlo buenos un trabajo discreto pero verlo arder es mucho más espectacular porque asegura la res la resurrección no es lo mismo pagar una precuela que una secuela con final feliz ojo estamos hablando de aportaciones voluntarias y yo supongo que el buen capitalista te dirá que el dinero se use regala cuando uno quiere faltaría más aunque yo también creo yo estoy ya una cosa no mía que fortunas tan desproporcionadas si tienen o deberían tener una cierta responsabilidad a delicadeza con el mundo que precisamente les ha permitido amasar las dicho esto agradecidos todos por las donaciones inmensas que está teniendo la cuando la restauración de Dame

Voz 1727 16:49 Jabois hasta el lunes el lunes varios hoy Donald Trump se dispone a pisar un charco muy grande con ondas de agua que llegan hasta aquí hasta Europa va a endurecer todavía un poco más su política hacia Cuba permitirá que los exiliados cubanos reclamen en los tribunales las tierras son los edificios que les expropió la revolución del año cinco de nueve ha pasado más de medio siglo y muchas de esas tierras o edificios acogen ahora negocios de empresas extranjeras sobre todo europeas por ejemplo varias cadenas de hoteles españolas con el cambio de Donald Trump esas empresas se pueden enfrentar a problemas muy importantes Griselda Pastor buenos días hola me no sea así que la Comisión Europea ha contraatacado y amenaza a Estados Unidos con tomar represalias

Voz 0738 17:38 exactamente sí las responsables de la política exterior y también de las relaciones comerciales Mogherini Imad expresan su malestar por carta advirtiendo que la Unión encontrará aliados para llevar el caso ante la OMC son seis párrafos enviados hace ya una semana el día diez de abril al secretario de Estado americano y en los que además se advierte que la Lillo europea protege a sus empresas de cualquier decisión unilateral en Estados Unidos por lo que cualquier acción judicial ante un tribunal americano tendrá su contrarréplica ante un tribunal europeo un proceso que amenaza el hemos textualmente la legitimidad de todos los operadores económicos y que según el texto al que hemos tenido acceso la amenaza tan en la cooperación entre Estados Unidos y la Unión Europea es una carta dura y que termina esperando que esta decisión americana no tenga nada que ver ni acabe empeorando los la lucha conjunta por los derechos democráticos en Cuba ni tampoco la búsqueda común leemos textualmente de una salida democrática en Venezuela

Voz 1727 18:39 gracias Griselda hasta ahora buenos días y Rusia materializado su plan de crear una red de Internet propia aislada de la del resto del mundo se llama Brunet los defensores de los derechos civiles allí advierten ya de que es una estrategia del Kremlin para poder filtrar y censurar los contenidos online el Parlamento ruso aprobó ayer la creación de este Internet soberano Rafa Muñiz buenos días buenos días con amplia

Voz 1772 19:04 mayoría

Voz 1389 19:07 el son rusa más la Duma Dios

Voz 1772 19:09 luz verde a este proyecto de ley que va a permitir al Gobierno censurar Internet ante supuestos ataques cibernéticos los proveedores de red por ejemplo van a tener que instalar equipos para conducir el tráfico de Internet a través de los servidores del país esto va a permitir a las agencias de supervisión rusas controlar la información bloquear aquel contenido que consideren oportuno las ONGs de derechos civiles creen que con esta ley Se da rienda suelta a la censura como ya ocurre en China país que prohibe el acceso a Twitter Facebook hoy

Voz 1727 19:39 aquí en España hoy reabre sus puertas en Hernani Chillida Leku el museo con la obra del escultor guipuzcoano que llevaba ocho años cerrado por discrepancias entre la familia y el Gobierno vasco las generaciones más jóvenes van a poder pasear por el caserío por sus enormes campas disfrutando del cierro el hormigón en la forma tan característica que les daban las manos de Chillida son las ocho en Canarias

Voz 4 20:15 qué tal buenos días un saludo de Ángel Cabrera en el control y de quién les habla Virginia Sarmiento hoy se prevé que el tiempo cámbiese prevén algunos chubascos ahora mismo tenemos once grados en el centro de la ciudad y el PP va a presentar sus listas electorales el plazo está abierto hasta el lunes veintidós pero ya anunciaban una criba importante de los consejeros más ligados a Ci fuente o a Cifuentes va a Garrido en esa criba la candidata del PP no solo prescinde de consejeros como Rosalía Gonzalo Enrique Ruiz Escudero o van Green de transportes de educación e IU según ha sabido la SER de la lista también se cae nada menos que la presidenta de Nuevas Generaciones del PP han Abel perdón Ana Isabel Pérez vamos que no repetirá como diputada un hecho inédito en el Partido Popular la dirección del partido ha decidido recolocar en el Ayuntamiento de las Rozas y entre los que se quedan Pedro Rollán Carlos Izquierdo Yolanda Ibarrola Jaime de los Santos como publicaba el mundo esta mañana ya confirmado la Cadena Ser Ciudadanos también va a presentar su lista al Ayuntamiento el lunes esperan pocas novedades una de ellas el fichaje de Santiago Saura ingeniero de la Comisión Europea que será el número dos de Villacís de la lista a la Comunidad podemos avanzar que este Ruiz irá de número tres y Aguado le roba Villacís al concejal Sergio Vera veto que cambia el Ayuntamiento por la Asamblea de Madrid en La Ventana de Madrid Ignacio Aguado de Ciudadanos y José Manuel Franco por parte del PSOE hablaban de la posibilidad de un debate aguado aprovechaba para reprochar a la candidata popular no haber ni siquiera ha respondido a su oferta de un cara a cara y aprovechaba también para proponer un debate con el candidato socialista con Gabilondo seis quiere debatir encantado debatir pero el Consistorio formalmente aquí lo pido fuera

Voz 0568 22:01 la acritud siquiera Ángel

Voz 4 22:03 el debate mira aquí en la SER es miércoles diecisiete de abril repasamos otras noticias con Enrique García

Voz 23 22:13 Arturo Martínez Amorós hasta ahora candidato del PP a la Alcaldía de Torrelodones renuncia a presentarse a las elecciones en la SER hemos contado que no pagaba el IBI en la comunidad de vecinos amorosa hablan un comunicado de ataque a su persona

Voz 4 22:25 el obispo de Alcalá de Henares Juan Antonio Reig Pla denuncia que está sufriendo una campaña de acoso y defiende los polémicos cursos para curar la homosexualidad se enfrenta una sanción de entre veinte mil y cuarenta y cinco mil euros

Voz 2 22:35 por una infracción muy grave de la ley en contra de la LGTB

Voz 23 22:39 la Audiencia Provincial ha condenado a dos años de cárcel a una empleada de hogar que estafó más de seis mil euros a la mujer para la que trabajaba ella misma reconoció durante el juicio que aprovechó la relación de confianza para extraer dinero de la tarjeta de la víctima

Voz 4 22:52 el mago Juan Tamariz el humorista gráfico el roto la mesa Estatal de blindaje de las pensiones y la cantaora Carmen Linares son las propuestas del Ayuntamiento para recibir la medalla de oro de la ciudad el próximo quince de mayo en las fiestas de San Isidro

Voz 2 23:06 es

Voz 24 23:10 hoy por hoy

Voz 4 23:13 el Real Madrid de baloncesto inicia hoy el enfrentamiento de cuartos en la Euroliga Sampe buenos días

Voz 1161 23:18 buenos días ante el Panathinaikos griego último escollo antes de meterse en la Final Four de Vitoria desde las nueve y cuarto primer partido al mejor de cinco con la baja de Llull Pablo Laso

Voz 1665 23:26 la baja de Sergi es importante es un jugador que tiene muchas tendencia en el equipo y no tenerle en estos momentos siempre parece que le va a echar en falta sería absurdo no decirlo pero también creo que la fuerza debe estar en el equipo pero tenemos jugadores preparados para no hacerlo de Sergi porque eso es imposible sobre el en general

Voz 1161 23:42 durante los griegos

Voz 1665 23:44 buenos libros le bien obviamente respeto lo tenemos de todas maneras el play off de Euroliga es siempre un momento digamos muy importante de la temporada cuando uno de los mejores equipos de Europa pero tienen jugadores determinantes en todas las posiciones un equipo muy atlético y nosotros tenemos el máximo respeto porque sabemos que el play off debilidades siempre temor

Voz 1161 24:03 pero el segundo partido sale el Viernes Santo a la misma hora y también en Madrid el tercero trasladará ya la eliminatoria Grecia para la próxima semana

Voz 2 24:11 Mercedes Benz en Madrid la filial de Mercedes Benz España patrocina ahora apunta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta otra precaución

Voz 4 24:21 en la carretera en esta segunda fase de la operación salida de Semana Santa vamos a ver cómo se circula a esta hora DGT Teresa Serrano buenos

Voz 25 24:27 días buenos días Virginia pues a esta hora hora punta totalmente atípica están las vías despejadas tanto en los accesos principales a la capital madrileña como las rondas M40 Yemen cincuenta eso sí como decíais Se prevé una jornada intensa en las carreteras pero en este momento situación

Voz 4 24:43 muy cómoda íbamos a ver si siguen las cosas tranquilas en la ciudad centro de pantallas Jesús Matsuki buenos días hola qué tal muy buenos Dios continúa la Trini

Voz 2 24:50 el hasta ahora de día de prácticamente ya

Voz 0568 24:53 Semana Santa los niveles de tráfico son muy bajos hace notar tanto los principales recorridos de la M30 en los principales monumentos de entrada o salida

Voz 4 25:01 los principales vías de la ciudad

Voz 0047 25:03 pues vamos a ver cómo va a ser el tiempo para estos días Luismi Pérez qué tal buenos días buenos días miércoles en el que el tiempo va a cambiar pero sobre todo a últimas horas del día gran parte de esta mañana de este mediodía a primeras horas de la tarde simplemente cielo enmarañado el viento eso sí que seguirá reforzando viento del sur o del suroeste con unas temperaturas aún altas esta tarde llegando hasta los veinticinco grados de máxima en muchos puntos al sur de la región esta noche y mañana va a ser cuando llueva de lo lindo en Madrid

Voz 26 25:32 el centro está imposible a este paso se queda sólo para los peatones y las letras casi no se pueden aparcar que no te enteras Juan Koné Yossi poeta

Voz 27 25:40 actualiza ven Serrano ciento doce y conoce la nueva generación de Smart ECU Horford con carga rápida hasta el ochenta por ciento en cuarenta y cinco minutos debate el paquete carga instala con Wall Box e instalación certificada con dos años de garantía descubre más en Mercedes vez madrid punto es Mercedes Benz Madrid la filial de Mercedes Benz España llevamos la estrella dentro novecientos catorce dos mil cuatro

Voz 28 26:06 este mes ve en el entrenamiento de súper Airways de Parque Warner y aprende con Batman y Wonder Woman los mejores trucos centrado desde el XXVI con noventa en Parque Warner punto

Voz 26 26:15 com mira el bacalao de Islandia de la sirena el tío ha vivido en las aguas más puras ha recorrido los parajes más hermosos que pues que vivió mejor que yo

Voz 1727 26:22 sí ya estamos bueno que entonan conserva el sabor no

Voz 26 26:24 calidad y ahora en la sirena filete grande de bacalao al punto de sal por siete noventa y nueve descubre más en la guía del bacalao punto com hay un camino para

Voz 1913 26:32 llegar lejos el habita aquí no aparece en ningún mapa un camino que es más fácil recorrer con el nuevo GL de Mercedes con su con un diseño completamente renovado y equipado con el sistema de inteligencia artificial en X para que llegue sin problemas al final de ese camino con siete plazas

Voz 0785 26:47 para que no lo recorra sólo nuevo cuerpo ampliar descubre lo en tu concesionario Mercedes Benz

Voz 2 26:54 motor Meca tu concesionario oficial Mercedes Benz en Madrid

Voz 0785 26:57 San Sebastián de los Reyes tout promesas políticas que nadie es cumplir llega el verdadero cambio que estabas esperando presidenta doce nuevos shows King

Voz 16 27:08 te Lucus artistas un vestuario completamente

Voz 0785 27:10 el renovado ya actuaciones ocultas en el interior y exterior del local Train Puri for presidenta punto com frites cubre todas las propuestas depuren por en medias Puri no cumplimos años cumplimos promesas

Voz 4 27:27 la Brigada contra los delitos de odio

Voz 29 27:28 la Policía Municipal de Madrid ha detectado un repunte de los ataques el último de ellos se lo contábamos ayer fue la placa de homenaje a la veneno que desaparecía del parque del Oeste para el Movimiento contra la Intolerancia este repunte no es casual la campaña electoral y el odio en las redes sociales van de la mano Carolina Gómez

Voz 0393 27:45 la unidad de gestión de la diversidad de la Policía Municipal que combate los delitos de odio constata un aumento de los ataques por cuestiones ideológicas aunque no cree que se deba a que Madrid se ha vuelto más intolerante sino al hecho de que los ciudadanos están más en ponderados y denuncian las agresiones Francisco Andrés Rodríguez ex inspector jefe adjunto

Voz 1389 28:03 hay un repunte pero también es un poco

Voz 0655 28:06 porque se poder a también a estos colectivos pues pues para que presenten esta denuncia hay tampoco quiere decir que el hecho de que hayan aumentado seré deba que efectivamente se convierta en la ciudad más intolerante yo creo que todos los contra

Voz 1727 28:21 el Movimiento contra la Intolerancia vincula el aumento

Voz 0393 28:23 los ataques por cuestiones identitarias a las campañas electorales y al odio que se difunde a través de las redes sociales Esteban Ibarra

Voz 30 28:29 llevamos ya bastante tiempo eh señalando que hay un incremento de hostilidad de actor de ataque a distintas opciones de carácter ideológico podemos decir que el discurso de odio identitario está impidiendo el respeto a la al prójimo la personas

Voz 0393 28:49 Carmena asegura que Madrid es una ciudad tolerante que hará desaparecer de las calles la Trans fobia el Ayuntamiento ya trabaja en la reposición de la placa en homenaje a la venta

Voz 29 28:57 no lo contábamos en titulares pero es mejor escucharlo el obispo de Alcalá de Henares Juan Antonio Reig Pla ha hablado por primera vez del escándalo de los talleres que ofrece su propio Obispado para curar la homosexualidad decía esto en última homilía

Voz 31 29:09 perdonamos aquellos que no encendido pero dábamos aquellos que nos acosan perdonamos a aquellos que nos quisieran destruir porque no saben lo que hacen porque están cargados de ideología pero están dañando a nuestros hijos están dañando una misión de la Iglesia como son los centros de orientación familiar

Voz 29 29:29 se recordamos a una sanción de entre veinte mil y cuarenta y cinco mil euros por una infracción muy grave de la Ley contra la LGTB fobia una de las asociaciones denunciantes esquife Israel Pedroza su portavoz tomando en total rechazo por supuesto rechazo

Voz 10 29:42 así es como te dije anteriormente lo importante es dejarlo en manos de la comunidad

Voz 29 29:46 Madrid para que se aplique la ley correspondiente en Madrid tiene una ley hay que cumplirla tenemos ahora mismo once grados en el centro de la ciudad

Voz 3 30:04 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 30:11 son las ocho y media las siete y media en Canarias

Voz 0785 30:14 Caixa Bank patrocina este espacio

Voz 1727 30:17 a partir de las tres de la tarde empieza la segunda fase de la operación salida de tráfico de Semana Santa tengan cuidado que se anuncia lluvia han buena parte de España a lo largo de la tarde también como el viernes es festivo esta mañana se reúne el Consejo de Ministros adelantado es el segundo que se celebra en campaña electoral en uno dos minutos vamos a hablar en Hoy por hoy con la directora de Informativos de Televisión Española con Begoña Alegría que vuelve ofrecerle a Pedro Sánchez celebrar el debate a cuatro la tele pública ahora que la Junta Electoral ha prohibido el debate a cinco con Vox que se iba a celebrar en Atresmedia veremos qué pasa parece increíble verdad pero hay más noticias además de la campaña electoral Aimar

Voz 0027 30:58 la primera que hoy declarará como imputado Fernando Clavijo el presidente de Canarias está imputado en el llamado caso grúas que es en el que se investiga una controvertida inyección de ciento veinte mil euros públicos que Clavijo otorgó a la empresa encubrir el servicio de grúa en el municipio de La Laguna a pesar de que el interventor general del Ayuntamiento le había advertido de que no lo hiciera los partidos de la oposición que son quienes denunciaron este caso aseguran que Clavijo era amigo de los propietarios de esa empresa que recibió el dinero público

Voz 0785 31:23 sí

Voz 0027 31:24 aquí también en Canarias una noticia que ha provocado conmoción un hombre ha muerto al lanzarse al mar para salvar a una chica que se estaba ahogando ella termino pudiendo salir ha sobrevivido pero él no lo consiguió hay de buenos días

Voz 4 31:36 buenos días el hombre que tenía treinta y nueve años estaba pesca

Voz 0733 31:39 en la playa de Tebeto en Fuentes de en Fuerteventura cuando vio que a una joven se la llevaba la corriente y si tiró al agua para intentar sacarla finalmente ella llegó al Arenas sana y salva hiel que no pudo salir del mar los rescató un helicóptero de Salvamento y lo llevó a un vivo al hospital donde murió sin que el personal sanitario pudiese evitarlo Arturo Fontán natural de San Xurxo en Pontevedra vivía en la isla

Voz 2 31:56 su mujer y con su hijo de doce años hablar tres palabras que en Caixabank difícil nuestro compromiso contigo escuchamos para entender T hablamos donde quieras y cuando quieras pero sobretodo cultos hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad Caixa escuchar hablar hacer

Voz 26 32:21 buenos días en los dos sorteos del triple de la ONCE de los números premiados han sido

Voz 2 32:28 en el sorteo de la mañana cero

Voz 0568 32:34 en el sorteo de la noche nueve minutos

Voz 12 32:39 cinco no olvides que al participar en los Juegos de Lance colabora con su labor social pídele el triple excelencia tu vendedor también en puntos de venta autorizados en fuegos once punto es

Voz 26 32:51 en la ONCE nos mueve tu ilusión que tenga son grandiosas

Voz 1727 33:03 pues en esta tertulia de miércoles Miércoles Santo con Cristina Monge politóloga profesora de Sociología en la Universidad de Zaragoza o la Cristina hola qué tal muy buenas Díaz Enric Giuliana director adjunto de La Vanguardia buenos días buenos días de sus Maraña director editorial de Info Libre buenos días o la tenemos de tertulia oye todo trastocado pasó las vacaciones de Semana Santa encantada en cualquier caso de toreros aquí la cosa va de debates hoy pero vamos por partes porque va de debates que no se pueden celebrar de uno que ya ha celebrado primero el gran debate que no será o qué será de otra manera Sánchez se queda sin reunir en un plató al tridente de la derecha como le llaman los suyos Vox se libra de confrontar con el resto de partidos este es el titular de campaña ahora mismo Jesús si vamos

Voz 32 33:56 la decisión de la Junta Electoral Central que se ajusta yo creo de una manera escrupulosa a lo que es la redacción del artículo correspondiente en sesenta y seis dos pues de que basándose en una argumentación sólida dice que Vox no puede estar en ese debate no lo podía estar en el de RTV no lo puede estar en ningún otro porque ese artículo además y con una corrección que se hizo en dos mil once afecto también a las cadenas privadas a las emisoras privadas ese argumento que Vox está soltando y de que por bueno en plantea porqué se le permitió a ciudadanos y a Podemos en dos mil quince bueno la propia Junta Electoral en el comunicado explica también pues porque habían participado en unas europeas han alcanzado una representación suficiente en todo el territorio no bueno

Voz 1727 34:45 comentó nacional España está argumentado ahora

Voz 32 34:49 yo creo que esto lo que confirma en todo caso es la necesidad urgente de una nueva regulación de los debates electorales que no deje espacio ni para el tacticismo político ni para el victimismo que es lo que en este momento aprovecha evidentemente Vox que no le interesaban ese sentido mostrar o participar o verse en el espejo de un debate en el que podía salir perjudicado de hecho lo confiesan en privado como ya había informado en esos chats que es el escapan esos mensajes que es el escapan pues evidentemente han respirado no han respirado entonces por un lado el debate va a ser distinto a lo que podría haber sido estando Vox vamos a ver también qué ocurre con la propuesta de RTVE porque es verdad que la excusa que se dio en su momento de que no se iba a la televisión pública porque no podía estar Bosch pues esa se ha caído no de manera que por un lado se distorsiona la estrategia en ese sentido que podría tener el Gobierno el PSOE por otro lado y bueno pues yo creo que evidencia esa necesidad para que no estemos cada equis años antes de cada cita electoral dándole vueltas en la polémica en la discusión de tacticismo

Voz 1727 36:01 vamos a hablar enseguida con Begoña Alegría que es la directora de Informativos de Televisión Española pero antes quiero saber vuestra opinión Cristina porque es que es agotador enfrentarnos cada vez que hay una convocatoria electoral a debates sobre el debate sí

Voz 16 36:15 sí es agotador pero lo que subyace a todo esto es una regulación que en su momento quiso hacer el legislador muy conservadora entendiendo conservadora en el sentido de premiar a aquellos partidos que ya están consolidados y eso lo estamos viendo en muchísimos casos eso es de alguna forma lo que se traduce de toda esa legislación que nos impide después tener debates no solamente donde este en unos y otros debates que sean debates porque si nos fijamos en los formatos de debates como el que pudimos ver ayer por ejemplo son cualquier cosa menos un intercambio de opiniones y un intercambio de propuesta de discusión etc etcétera es decir formatos muy rígidos estructurados por bloques donde los periodistas prácticamente se ven restringidos a una función casi que de árbitro nueva vivienda admitiendo

Voz 1727 36:55 el debate de tenía problemas formales tenía problemas de voluntad de los candidatos de debatir o no

Voz 16 37:01 abre propuesta o o preferido otro tipo de interés

Voz 1727 37:03 cambio de de argumentos sí sí pero una cosa

Voz 16 37:06 después el contenido de los candidatos que estoy de acuerdo contigo Pepa pero otra cosa es que el propio formato de del debate ya dificulta mucho que pueda haber ese intercambio no cuando tú planteas bloques cerrados con los tiempos muy medidos donde la gente está más pendiente del cronómetro que de lo que está diciendo eso no tiene absolutamente nada que ver con debates por ejemplo propios de tradiciones anglosajonas donde poder os ver auténticos intercambios de opiniones de argumentos que puede eso también en ocasiones muy vivos y muy encendidos los periodistas preguntando efectivamente preguntando preguntando intentando coger a cada cual en sus contradicciones que para eso están no sin embargo aquí yo creo que el propio el propio formato que es un formato muy conservador yo diría si me perdonan ahí muy médica no saca cada uno intenta ahí irá a cuestiones que que que le garanticen no de alguna forma su espacio su tiempo etcétera Es lo que dificulta que después podamos ver debates debajo de todo esto pero insisto una ley electoral que muchos aspectos está ya absolutamente caduca si quieres seguimos hablando de ejemplo es es muy

Voz 1727 38:01 así que hay muy antigua dices que los periodistas están para coger en sus contradicciones

Voz 16 38:05 a los políticos igual que se pero igual igual es que soy un poquito

Voz 2 38:08 Génova qué cosas cosas dice es ingenuidad Enric Juliana

Voz 0568 38:15 no pienso que la legislación electoral España no es conservadora quizá no está del todo mal que no sea en el sentido de que somos un país que en estos años no se ha producido ninguna modificación de la ley electoral es decir las normas básicas de la acción de los diputados unas las mismas que el año setenta y siete eso puede pueden ponen nervioso alguna gente habría que cambiar la ley electoral hay algunos países que la han cambiado estos años el caso más vivo es el de italiano donde han cambiado en quince años cuatro veces la ley electoral es encargado al sistema de partidos el sistema político y lo que hay ahora en Italia que me parece que la mayoría no no acaba de seducir extraordinario momento es fruto entre otras razones de este manoseo constante de la ley electoral es decir la ley a la estabilidad de la legislación electoral a mí me parece un factor positivo para la política española estas normas electoral eso son pocos subyacentes de de esa filosofía no son conservadoras en corsé tan sí pero de todas maneras veamos a también al fondo de la cuestión de esta campaña electoral en esta campaña electoral la cuestión es porque también cuestiones porque no hay un debate cara a cara entre el primero y el segundo porque hasta que se demuestre lo contrario aspirante es la edad el jefe del segundo partido no no no hay que debería haber que en realidad es ahora mismo suelta es decir debate Pedro Sánchez Pablo Casado yo creo que debería haberlo estuviese las el panorama sería distinto es decir el PSOE ha apostado tiene sus razones es decir en la práctica en una realidad tienen la dinámica del país Vox ya está lo vimos en la plaza de Colón tiene sentido que se debata con ellos pero falta el otro debate

Voz 1727 40:08 de cara a cara si Jesús hay una

Voz 32 40:11 a mi me parece que hay una contradicción entre el el derecho a la información lo que es la legislación electoral que regula el como acudir a unas elecciones no como es la Copa

Voz 0047 40:22 el lector porque

Voz 32 40:24 de hecho la informaciones de los ciudadanos no es ni los partidos ni los periodistas ni de los medios y entonces sí se pone como prioridad yo creo que constitucionalmente lo está el derecho a la información de los ciudadanos pues entonces es es evidente que hay que diferenciar lo que hagan canales privados y lo que hagan empresas periodísticas privadas y ahí lo que prima es el interés periodístico y por lo tanto si los candidatos aceptan y les interesa etcétera harán lo que les parezca oportuno pero la regulación estable esos debates para que huya ni para que escapen a los tacticismo tal desde luego se tiene que referir a medios públicos que garanticen que hay los debates que debe haber antes de cada cita electoral y luego los cara a cara que decía Enric yo creo que lo que no se puede puedes elegir los argumentos para lo que a cada cual le interesa no dice bueno pues como las encuestas dicen que Vox va a tener una representación X pues hay que ponerlo en un debate pero no vale el cara a cara porque ahora ya no no no está claro quién es el jefe del Oporto

Voz 1727 41:24 el pero es que tiene quién ocupa La Moncloa para determinar qué tipo de debates hay puesto que no están regula

Voz 32 41:29 exactamente pero yo lo lo lo lo ampliaría porque es que yo creo que lo comentamos la semana pasada uno espera o desea que sea la última vez que andamos con esta especie de tratamiento infantil de la ciudadanía es decir esto vale para los debates electorales pero vale también para esto de que no conozcamos las encuestas durante la última semana antes de las elecciones o la dichosa jornada de reflexión o algunas cosas que no tras tocarían a mi juicio lo que es el sistema de partidos que apuntaban con los riesgos que puede tener según se hagan esas reformas sí que tiene que ver con el respeto

Voz 1727 42:04 aparece el mínimo respeto al votante no o esa formalidad de que el voto lo pueden pedir expresamente a partir del viernes pasado en fin

Voz 32 42:12 la culos al voto superior al móvil

Voz 0568 42:15 a ver si eran

Voz 1727 42:17 he rogado Begoña Alegría muy buenos días

Voz 33 42:20 muy buenos días Pepa Begoña Alegría es la directora

Voz 1727 42:23 la de informativos de Televisión Española cuál es exactamente la oferta que hace Radio Televisión Española a los partidos para celebrar debate electoral

Voz 33 42:34 bueno pues la oferta estaba ya encima de la mesa nosotros cuando elaboramos el Plan de cobertura la informativa para estas elecciones ofrecimos dos debates un debate a cuatro entre los candidatos de los cuatro principales partidos los candidatos a la presidencia del Gobierno y el debate a seis que se celebró anoche este debate a cuatro Se ha rescatado sea CEAR actualizado en este momento lo que ofrece en ese momento Televisión Española es ofrecer un debate a cuatro con una posibilidad de es dar la señal gratuita a todas las televisiones que quieran ofrecerla e incluso emitirlo por nuestro canal internacional para que lo puedan ver todos los ciudadanos españoles que estén fuera sin ningún coste porque yo creo que hoy por hoy Televisión Española es es la Mika que que puede precisamente que que todo el mundo que este fuera darlo en abierto que no le consta ninguna cuota

Voz 1727 43:24 Atresmedia ha ofrecido celebrar el debate a cuatro por lo tanto hoy el PSOE tiene que tomar una decisión la razón que dio oficialmente el PSOE en su día para aceptar el debate en Atresmedia era debatir con Vox ese argumento ha desaparecido les han hecho llegar algún en fin alguna pista noche estuvo la ministra Montero en la tele con ustedes tienen alguna impresión de lo que va a decidir el PSOE oir

Voz 33 43:47 la verdad es que no tenemos ninguna pista efectivamente ayer la la ministra en una declaración que hizo antes de de entrar en el debate habló de que el presidente de Gobierno se ha comprometido con Antena tres hacer un un debate en un formato distinto al anterior pero no tenemos ninguna comunicación oficial aunque yo creo que ahora es difícilmente explicable no que no se acepte la televisión pública de de un debate a cuatro puesto que es el mismo formato que ya ofrecimos en su día y como decías bien Pepa las razones que se esgrimen entonces para no acudir a la televisión pública han desaparecido tras la resolución de la Junta Electoral

Voz 1727 44:25 Begoña si finalmente el Gobierno el Partido Socialista en este caso Pedro Sánchez decide no ir a la publica lo lo interpreta como un ninguneo un desprecio

Voz 33 44:37 bueno yo creo que no contemplo esa posibilidad no yo creo que lo como decía no hay mayor Melilla razones no paran acudir a la televisión pública en igualdad de condiciones y haciendo la oferta extensible nosotros al resto de televisiones llevándolo poder ganar internacional yo creo que no no puede haber razones para no aceptarla

Voz 1727 44:54 habría que cambiar la ley electoral venimos diciendo para para la privada pero también para la pública no

Voz 33 45:00 desde luego la nos afecta nos afecta a todos no lo que ocurre es que parece que hasta hace nada los trabajadores de Televisión Española éramos los únicos que pedíamos una actualización de la ley electoral no cada campaña electoral el Consejo de Informativos que es el órgano independiente que no representa a los trabajadores de Televisión Española recuerda una y otra vez los corsés que nos impone la Junta Electoral hice manifestado públicamente contraria a ella no bueno pues ahora después de lo que ha pasado parece que ya son más los que ven esa regulación arcaicas y que yo les daría la bienvenida a nuestra a nuestra lucha lo lo habéis estado diciendo en el en el debate está escuchando es verdad que estamos sometidos a un tutelaje que después de en tallos de democracias difícil explicable yo creo que hay que darle una vuelta hablabais por ejemplo de la de la publicación de encuestas que se limita la fecha exterminar a los quince días de campaña cuando llevamos de campaña

Voz 0277 45:54 mucho más tiempo una reflexión verdad yo creo que todo eso

Voz 33 45:58 cambiar porque por ejemplo en estos tiempos en redes sociales expresan todos los partidos porque nosotros tenemos que estar con el cronómetro en la mano midiendo el tiempo con una precisión matemática para las informaciones con un orden determinado bueno yo creo que esto en estos tiempos tiene que cambiar esta claro

Voz 1727 46:13 los oyentes probablemente no lo saben pero se lo imaginan cubrir una campaña electoral en una empresa pública en España en una televisión pública es un potro de tortura es un potro de tortura donde todo puede ser utilizado en tu contra una última cosa Begoña habéis ofrecido el cara a cara también el que reclama Casado

Voz 33 46:30 no nosotros le ofrecimos el cara a cara en en ningún momento desde el principio sabíamos que también la ley electoral también no se encorsetada en ese terreno es decir ofrecer un cara a cara no si supo ver una lluvia de denuncias ante la Junta Electoral del resto de partidos e por interés informativo está claro que un cara a cara es muy interesante un cara a cara entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición Pablo Casado pero por qué no un PSOE Unidas Podemos e informativamente por queda un PP Vox porque un PP Ciudadanos yo creo que hay muchos cara a cara interesantes informativamente pero con esta ley como decimos es difícil de sostener todo esto

Voz 1727 47:07 Begoña Alegría compañera directora de Informativos de Televisión Española gracias y suerte

Voz 33 47:12 muchas gracias que pasaría un abrazo

Voz 1727 47:14 eh

Voz 0785 47:20 por fin llegaron esos días de descanso no ves la hora de disfrutar de las vacaciones que tanto esperate quién no sueña con quedarse unos días más así que igual te animas con el acelerador y acabas conociendo uno de los destinos más populares del tope vacacional el hospital ideal para pasar unos días lejos de casa por eso lo visitan cada año más de nueve mil viajeros piénsalo vas a venir Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España

Voz 34 47:50 muchos receptor echar un cable necesitaba práctica sino con pelo natural bueno lo mismo

Voz 6 47:56 aquí esto nunca

Voz 26 48:00 pues el viernes I got you I lo dejo

Voz 0785 48:03 hay favores que sólo cincuenta y un millones de euros pueden devolver este viernes Bute de cincuenta y un millones con el Eurojust Portela once millones para dar y Tamara

Voz 35 48:13 ahora todo el mundo habla de ello pero tú sabes que siempre han estado ahí

Voz 36 48:20 el grupo que paró El Mundo durante veinte minutos el que entró en el Libro Guinness ese grupo tan grande y que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre hoy su inconfundible sonido esos arrolladores directos vuelven en una colección única reunida por el país y los cuarenta Classic ahora que están más vivos que nunca pueden vivir para siempre con

Voz 37 48:39 domingo veintiocho A kind of magic y Caja premium de regalo por nueve con noventa y cinco con el país

Voz 1 48:47 eh