Hoy por Hoy (17/04/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 3 00:24 y acabamos de saber que el Gobierno ha autorizado al Open Arms a zarpar para llevar ayuda humanitaria a la isla de Lesbos en Grecia hay Aimar

Voz 4 00:34 el barco llevaba tres meses bloqueado en el puerto de Barcelona y ahora podrá poner rumbo a Grecia pero no para rescatar inmigrantes que es lo que hacía hasta ahora Nicolás Castellano buenos días

Voz 1620 00:42 qué tal buenos días pues si el barco de rescate partirá el próximo viernes con destino a la isla griega según fuentes de la ONU

Voz 0156 00:48 el consultadas por la Cadena Ser el Open Arms

Voz 1620 00:50 ha recibido esa autorización como dicen para llevar ayuda humanitaria a la isla de Samos y la voz de la isla griega donde más refugiados siguen llegando a pesar del bloqueo con Turquía hay que recordar que el barco sigue sin autorización para llegar a la zona de rescate del Mediterráneo central de momento este permiso del Gobierno español es exclusivamente para llevar esa ayuda humanitaria

Voz 0027 01:12 gracias Nicolás en Francia empieza a esta hora el Consejo de Ministros extraordinario ha convocado Macron para organizar la reconstrucción de Notre Damme tras el incendio reconstrucción que según ha dicho el propio presidente tardará sólo cinco años de momento las promesas de donaciones privadas para la catedral van ya por los novecientos millones de euros corresponsal Carmen Vela buenos días

Voz 0390 01:30 buenos días treinta y seis horas después del incendio probablemente fortuito que ha devastado buena parta de Notre Dame el Gobierno se reúnen un consejo consagrado exclusivamente a la reconstrucción de la Catedral el presidente Macron prometió anoche que se levantarán cinco años al optimismo presidencial según una ola de solidaridad inédita centenares de promesas de donaciones procedentes de todos los rincones desde las más humildes a las más importantes de empresas y grandes fortunas suman ya novecientos millones la polémica no está exenta pues las exenciones fiscales pueda superar el setenta por ciento lo que significa que el peso de la financiación recaerá en el contribuyente francés

Voz 1510 02:22 buenos días es la segunda vez que Donald Trump utiliza el poder presidencial para vetar una resolución aprobada por ambos partidos en las dos cámaras la primera resolución pretendía frenar el uso de fondos federales para construir el muro esta quería acabar con el apoyo de Estados Unidos Arabia Saudí en la guerra de Yemen en un comunicado trampa asegura que la resolución bipartidista es innecesaria debilita peligrosamente la autoridad constitucional del presidente uno de los impulsores del texto el senador Bernie

Voz 5 02:50 ver por ello hay días cree que Zidane

Voz 1510 02:53 caso de que la política exterior de Estados Unidos esté condicionada por el Gobierno

Voz 0027 02:57 ahora quiero hoy por hoy acabamos de hablar con Begoña Alegría directora de Informativos de Televisión Española que ha vuelto a ofrecer a Pedro Sánchez un debate a cuatro después de que la Junta Electoral haya suspendido el debate con Vox que está previsto en Atresmedia

Voz 6 03:09 ahora es difícilmente explicable no que no se acepte pues que quede excluida la televisión pública de de un debate a cuatro puesto que es el mismo formato que ya ofrecimos en su día y como decías bien Pepa las razones que se esgrimen entonces para no acudir a la televisión pública han desaparecido tras la resolución de la Junta Electoral

las nueve y tres las ocho y tres en Canarias

Voz 7 03:42 hola qué tal muy buenos días a todos seguro que le conocéis es

Voz 8 03:46 ves mide dos metros sí

Voz 7 03:48 cuatro centímetros juega de ala pívot tía ahora Felipe Reyes en El Corte Inglés

Voz 10 04:45 en el capítulo de gobernar de asunto este

Voz 7 04:47 el feminismo la igualdad garantizaremos con el Código Penal que todo lo que no sé si es una señora es un silencio hoy el consentir que verdad han diciendo ustedes sí sí si hasta el final

Voz 11 05:05 que cuando te violen a una mujer como Cayetana Álvarez de Toledo a decirte hombres no es para tanto yo no digo que si todo

Voz 12 05:11 el rato todas las veces yo no dijo que si hasta el final parece grave Lucas duché graves Cayetana te lo digo como hombre y como mujer paredes Toledo atreva Cesena Montes seguida seguidas señora Cayetana Álvarez han interrumpido uno dos tres cuántas naciones hay en España una

Voz 7 05:27 dos tres cuatro que no se vuelvan a repetir intervenciones

Voz 3 05:31 hola cae de hecho la señora Álvarez de Toledo escucharla Palau

Voz 2 05:34 esta igualdad boca del Partido Socialista Nepal

Voz 3 05:37 Morón

Voz 7 05:43 no tienen tanto dinero siempre siempre poderes y leve que le falta casi un complemento en la chaqueta no andaluz frente a treinta mil que era señoras Susana Díaz su amiga amiguetes hay muchas enchufados cobrando un sueldo soy muy de gráficos pero como maître inmigración recogieron y neonazi o Barrio Sésamo lo creemos que Sánchez es un peligro público Francesco un peligro una losa encima evitar esa losa nos arruina uno los grandes dramas y sin ahora somos al partido de la igualdad no sabe la alegría años dejándonos la piel esto es la mano al Partido Popular que francamente Lucille vamos a bajar todos los impuestos Pepa Bueno

Voz 3 07:31 nuestro invitado de esta mañana nos llama Cayetano ni Cayetana se llama Andoni Ortúzar buenos días de uno

Voz 1727 07:38 el ex presidente del PNV ustedes recurrieron junto a Coalición Canaria hay Esquerra Republicana el debate a cinco previsto en Atresmedia hay suspendido ayer por la Junta Electoral Central a transmitir un grupo privado

Voz 3 07:50 el se organizó un debate con criterios periodísticos

Voz 0156 07:53 la campaña electoral por encima de los criterios periodísticos y del interés periodístico está el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz equilibrada de todas las fuerzas políticas no hay unas leyes que hay que cumplir para cuando te vienen bien y cuando vienen mal Vox hoy en día en el panorama del Congreso de los Diputados no es nadie es mucho menos que nosotros es mucho menos que Esquerra Republicana mucho menos que el percate incluso eh siendo también un partido hermano nuestro que que cuál edición canaria porque no tiene representación entonces los que sí tenemos representación quedamos fuera los que tienden la hipótesis la expectativa detenerla entran dentro bueno he visto el debate de ayer no hace falta que esté bóxer ninguna mesa porque la representante del PP y la de Ciudadanos representaron magníficamente las ideas de Vox es que tampoco creo que les estamos haciendo tanto daño

Voz 1727 08:55 lo que se queden fuera ayer estaban ustedes en allí

Voz 0156 08:57 sí pero no pero no en el otro claro es que nosotros siempre entramos en la compensación somos como la pedrea como cuando no te toca el gordo de droga bueno pues dinero atrás pero vamos a ver yo creo que hay que ser coherentes que ha pasado esta legislatura por aciertos errores de unos de otros etcétera Pero quiénes hemos sido decisivos quiénes hemos marcado el pulso y hemos tomado al final la última decisión las últimas decisiones hemos sido los partidos pequeños nacionalistas catalanes vascos canarios no tenemos que estar nosotros no tenemos que tener altavoz Se nos quiere silenciar no no Net no tenemos un huequito bajo el sol no nos lo merecemos porque luego claro luego son cuatro años de legislatura en la que bien que se buscan nuestros votos bien que se busca nuestro apoyo bueno pues si se unos buscan esos momentos también en campaña

Voz 1727 09:50 voy a ir al al futuro Gobierno y a ese papel quizá decisivo que vuelva a tener el PNV como ya lo tuvo en la moción de censura pero antes crees saber qué explicación le encuentra usted al crecimiento de Vox

Voz 0156 10:02 bueno pues yo creo que el Partido Popular ha entrado en crisis ha entraba en crisis como eh como organización política como aparato político y eso ha hecho que mucha gente de su interior y de sus entornos de votantes e hayan visto por pues hayan visto por primera vez en la necesidad o en la libertad de prensa dar eh ellos qué son y qué les gusta y qué modelo de España les gusta ahí bueno pues se nota que hay una parte de del votante del Partido Popular que es un nostálgico que que quiere una vuelta a la España dura no está ver luego habrá supongo como en toda Europa una parte importante de desencanto de desencuentro con el sistema democrático la verdad es que esta legislatura no ha sido como para echar cohetes desde el punto de vista de de la viveza democrática o de la altura a los políticos no y en ese sentido pues habrá gente que hubo un tiempo por ejemplo en Euskadi que la izquierda abertzale utilizó un eslogan que era darles donde más les duele no mucha gente antisistema que no era de la izquierda abertzale ni comulgaba con sus eh con sus postulados incluso en el en España las Europa veas les votaron porque era lo más duro contra el sistema yo creo que también hay una parte gente que vota Vox para mandarle al sistema un mensaje de que ha sino que no le gusta

Voz 1727 11:29 pero crece tanto en este tiempo como consecuencia de lo del otoño separatista catalán se lo preguntaba esta misma semana en lugar donde está usted sentado a Pera aragonés me decía no no no no como pueden sacar esa conclusión es un daño colateral evidente el crecimiento

Voz 0156 11:48 yo creo que no yo creo que no porque hay ese flanco sí que está bien en cubierto por el por el Ciudadanos y por el Partido Popular hay no creo que ningún español tenga miedo o dudas de lo que va a hacer el PP o lo que vas a hacer Ciudadanos con el tema catalán al contrario yo creo que es desgraciadamente es una torpeza lo que están haciendo pero pero marcar paquete por decirlo gráficamente ya marcan yo creo que es más otras cosas es la corrupción es la falta de respuestas de la política a problemas como la inmigración etcétera no que son muy manipulables que son muy fácil de de utilizar desde un punto de vista populista Ike sacan pues esos demonios que llevamos dentro todos yo no no lo digo por por escaparme yo no creo que Cataluña es la baza la razón fundamental para explicar lo de Vox en a en en Andalucía creo que se dieron otros condicionantes ya que de momento es lo que sabemos que va a pasar es probablemente Vox ahora aún aunque parezca mentira normalmente solía decir que la extrema derecha nunca decía que iba a quién se iba a votar de que siempre tiene el voto oculto yo creo que ahora que es lo que más me sorprende a mí hay un cierto orgullo de decir que se va a votar a Vox ir al contrario hay un voto oculto porque hay una cierta vergüenza de decir que se va a votar al PP creo que los resultados seguramente a equilibrar un poco

Voz 1727 13:06 Pedro Gorospe escribía esta semana en El País que el PNV navega entre el antinacionalismo de PP Ciudadanos y Vox la intolerancia que late en una parte de la izquierda abertzale Se reconoce

Voz 0156 13:19 en esa difícil navegación pues sí sí somos un poco el jamón del sándwich nos aprietan por todos lados no es verdad estamos viendo hemos tenido este fin de semana por ahí a los tres es un tenores de la de la derecha ha estado casado hasta o Abascal y también Albert Rivera parece no sé yo desde un punto de vista electoral salvo que no vengas a buscar votos Euskadi Si los viernes a buscar en otro sitio en Euskadi pues bien pero venir a buscar votos a Euskadi Casado diciendo que no no va a desarrollar él estatuto y que ya no hay ni una competencia más porque somos una comunidad desleal Albert Rivera diciendo que va a quitar el concierto es revisar el cupo Igueste Abascal llamándonos traidores traicioneros no sé qué de España pues fue pues no se esta gente no sé adónde viene a buscar porque es muy duro por el otro le de izquierda

Voz 1727 14:11 ya le pues estoy buscando un hueco que

Voz 0156 14:14 es muy difícil para los partidos como nosotros en unas generales y en vez de buscar un hueco propio en una alternativa de izquierda pues lo busca viniendo SEAL al sitio tradicional del PNV no a esa influencia en Madrid

Voz 1727 14:27 déjeme que le pregunto por los incidentes porque claro esos argumentos que usted describía hay que habían ha utilizado el PP Ciudadanos y Vox en en Euskadi se pueden compartir o no pero tienen derecho a educar

Voz 0156 14:39 no no por supuesto era muy que esto es alegan

Voz 1727 14:42 en Euskadi claro pocos

Voz 0156 14:45 pero profundos pocos fue muy poca gente la que esto luego el primero para que no quede ninguna sombra de duda tienen todo el derecho del mundo a ir allí fíjese hasta siendo un poco irónico que vaya muchas veces porque cada cuánto más van más votos nos dan a los demás en Euskadi no se fuera Skype en Euskadi cada vez que éstos hablan sube la cotización del voto del otro voto el nuestro el de los socialistas en de cualquiera pero en en todo el derecho del mundo ahí tienen todo el derecho a expresarse ciento lo mundo derecho el mundo a estar en la calle no tienen porqué ir a como nosotros estuvimos ayer en Errenteria ellos pueden estar exacto tenían que haber podido estar exactamente igual ahora porque van allí porque igual lo que van buscando es que pase eso sabiendo que este es el tercer elemento y además lo he dicho públicamente en varios mítines en varias comparecencias es inaceptable que los ultras nuestros porque también hay ultra abertzales tengan ese tipo de comportamientos pero a lo mejor alguien tenía el cálculo de que eso iba a pasar y por eso

Voz 1727 15:56 bueno pero independientemente claramente del del objetivo que persigan

Voz 0156 15:59 no no derecho a hacerlo todo total total

Voz 1727 16:03 hoy Ciudadanos lleva el asunto a la Fiscalía le ve recorrido jurídico

Voz 0156 16:06 no yo creo que no yo creo que no no creo que no no bueno expresó su es un caso paradigmático de que las cosas que crees que pueden pasar pasa no pasan y luego las que no deben pasar pasa no sé qué vamos a ir viendo cuando reivindicaba el papel de él

Voz 1727 16:23 PNV en un hipotético debate con las primeras espadas de la política española decía hemos sido decisivos en esta legislatura efectivamente lo fueron en la de la moción de censura y me imagino que jugarán a intentarlo también en la siguiente volverían a apoyar un Gobierno de Pedro Sánchez

Voz 0156 16:40 bueno tendremos que hablar mucho de para qué es ese gobierno eh tendremos que ver la aritmética yo tengo alguna precaución alguna prevención sobre lo que puede pasar a pesar de lo que vimos ayer en el en el famoso debate entre el PSOE y Ciudadanos yo no las tengo todas las conmigo creo que va a haber poderosas fuerzas económicas mediáticas incluso políticas que si les dan los números van a forzar a intentar forzar a esas dos opciones para que formen un Gobierno y no dependan de los peligrosos de la periferia no vamos a ir viendo vamos a ir viendo

Voz 1727 17:17 de de los números nosotros lo que todo el mundo sabe

Voz 0156 17:20 es que nosotros somos un partido de diálogo de hablar de de de esta de dar estabilidad a las instituciones e ir vamos a estar pero claro tiene que ser para algo tiene que ser yo creo que a él como edil del tiempo a Pedro Sánchez se le va a acabar el XXIX yo entiendo que en campaña no quiere hablar de modelo territorial entiendo que quiera pasar de puntillas sobre la cuestión catalana la vasca o sobre la financiación autonómica porque no es fácil en este momento pero el XXIX si quiere formar un gobierno sólido con nosotros pues tendrá que ser corresponsable también

Voz 1727 17:54 déjeme preguntarle tres o cuatro opciones de gobierno y cuál sería a priori eh a priori la posición de PNV quiero entender de sus palabras que si hiciera falta el voto del PNV para un gobierno PSOE Ciudadanos no lo tendría

Voz 0156 18:07 no tendría tendría que hacer Ciudadanos una auto enmienda a la totalidad de lo que supone Ciudadanos un tendría que jurar de eso eh intento de cargarse el concierto económico todos los días tendría que dejar de utilizar ayer fue una vergüenza lo que hizo esta mujer Arrimadas con aquellos cuadros diciendo que nosotros recibimos más dinero pero señora Arrimadas si somos los vascos los que damos el dinero a España no es España la que nos da el dinero si damos poco muchos lo podemos discutir pero no mienta usted a la gente no diga que Madrid nos da más dinero a los vascos

Voz 1727 18:45 le preguntó a su extremeños uno sino

Voz 0156 18:48 esto somos los que vamos a Madrid ya le pregunta enseñar

Voz 1727 18:50 ahora es cuando la tengo aquí en la le pregunta usted apoyaría al PNV un gobierno de PSOE Unidas Podemos

Voz 0156 18:57 tendríamos que hablar del programa tendríamos que hablar muy seriamente del programa porque podemos a lo largo de estos cuatro años a a la una imagen muy fresca muy bonita sobre la plurinacionalidad y esas cosas pero todas y cada una de las eh eh propuestas que ha hecho en el Congreso de los Diputados invadía competencias autonomías no sólo de Euskadi o de Cataluña de todas de las diecisiete comunidades autónomas no sea que ojo con ojo con estos dels de Izquierda del centralismo democrático porque es centralismo eh a todos los efectos

Voz 1727 19:28 debe el Partido Socialista volver a aceptar la influencia el apoyo de los partidos independentistas catalanes que lo han dejado en la estacada con los presupuestos hace dos uno

Voz 0156 19:38 yo supongo que hay en Pedro Sánchez lo que pediría Si yo creo que sí lo puede hacer que tiene toda la legitimidad del mundo si sí les han elegido porque no ahora yo entiende hería que Pedro Sánchez pidiera también garantías lo mismo que entender ya que los partidos catalanes en la medida que sean necesarios o bueno que ellos apoyan también pidan sus contrapartidas yo espero que si eso sucede entremos todos en una fase de el mismo político porque creo que no ha habido realismo político ni por parte de los partidos catalanes en estos últimos meses ni tampoco por parte del Gobierno no probablemente porque cada uno estaba atenazado por sus circunstancias políticas particulares los catalanes en esa pelea que tienen por quién lidera el soberanismo el Gobierno porque el Partido Socialista no se podía permitir el lujo de dejarle esa baza a al PP y a Ciudadanos pero a partir de las selecciones se abre un nuevo tiempo no podemos estar cuatro años jugando al escondite hay que poner las cartas sobre la mesa con realismo político situar cuál es el horizonte razonable de cuatro años para que para hacer cambios nosotros creemos que hay que abrir el melón del del tema territorial

Voz 3 20:49 hablamos de los cambios el melón territorial en

en hoy veintiuno ocho y en Canarias

Voz 15 21:12 Marathon Man muy buenos días qué alegría ejemplo sexo que me gusta de correr para recorrer hombre

Voz 0156 21:18 sea cuando yo para de correr después de una maratón San

Voz 3 21:20 no hombre más feliz en el planeta que yo estando para prueba pararán parado porque me ganarlos

Voz 10 21:26 la esa lógica tiro a dice para ahorrarse luego

Voz 3 21:30 el resto tú puedes puedes conseguirlo si quieres podrás muy fácil para saber si tú crees que puedes todos creían que casi seguro

Voz 5 21:44 un toro con Pepa Bueno y Toni Garrido siguen los también en Hoy por mi punto es Cadena SER

Voz 10 21:51 la política es algo muy serio la Junta Electoral prohibió que los medios públicos este terruño utilizaran

Voz 2 21:57 expresó porque presos políticos pero depende de cómo se cuente este fin de semana en un programa de actualidad se utilizó hashtag era crisis Plitt también puede asegurar tira los espectadores comentaban el programa con Price crisis Politics sustitutivo de presos políticos escribirlos hoy ante los riáis hombre la actualidad también tiene su gracia hora25 humareda Ruíz buenas noches Ángels Barceló inserción ahora al argentino que no se escucha en antena

Voz 16 22:36 que nuestra dispones de una completa parrilla de programas exclusivamente digitales deportivos musicales saludables de humor nos sintonizan se escuchan en nuestra web

Voz 2 22:48 toma el control de la quieras cuando tú quieras descarta de nuestra aplicación

Voz 18 23:15 en la mañana de miércoles santo en Hoy por hoy con Andoni Ortuzar con el presidente del PNV decía hay que abrir el melón territorial el Partido Socialista y Unidas Podemos en el fondo no acaban de definir cuál es su objetivo su modelo hasta dónde están dispuestos a llegar la donde tenemos que estar dispuestos a llegar señor Ortuzar tenemos un Estado muy descentralizado ya no

Voz 15 23:40 sí pero pero en el que no estamos contentos nadie

Voz 0156 23:45 los catalanes no están contentos nosotros no estamos contentos si uno pregunta a las comunidades autónomas de régimen común tampoco están contentas porque no tiene la financiación suficiente o porque el Estado el sigue recuperando red centralizado competencias con cualquier pretexto por el tema europeo por las nuevas con tecnología consigue poner cuanto entonces yo creo que hay que volver a clarificar el modelo en el Estado de las Autonomías estuvo bien fue un invento en ese sentido pues bueno fue la novedad pero ha demostrado esta mañana te oí hablar de fatiga materiales también en esto fatiga de materiales está claro es un bombón de lo que es la teoría pintaba muy bien y pin ya había hecho cosas vamos a ser justos eh y ponderados está bien es un modelo de descentralización que probablemente hay muy pocos como él en el mundo es eso es así pero el asunto es rock satisface os responde a las necesidades de hoy no eso está claro que no ni en Catalunya ni en Euskadi creo que tampoco en el resto por que todo esto se ha hecho con una descentralización muy potente pero sin que el Estado sin que la administración central del Estado en flaqueza la administración central del Estado sigue siendo igual de gorda que en el setenta y siete il las pretensiones de los altos funcionarios de la administración central del Estado sigue siendo la de gobernar ellos el Estado nosotros no somos Estado para ellos ese es el error pero no es que no seamos los vascos no son los andaluces no son eso hay que dar una vueltita a una vuelta Zabalza

Voz 1727 25:20 si no se están viendo en Cadena Ser punto com pueden compró

Voz 3 25:22 que el señor Ortuzar tiene cura el día de comienzo de la campaña electoral impedían mirar a la derecha a la derecha física puede mirar desde la fe

Voz 0156 25:33 ahora la la eso es la tortilla física ya me ha curado afortunada

Voz 1727 25:38 a la derecha política pero la partícula

Voz 0156 25:40 el mental todavía la tengo casi prefiero no mirar a esa derecha porque la verdad es que es de bochorno lo que está haciendo que campaña on que ahora que estamos en en en

Voz 3 25:52 a en Semana Santa

Voz 0156 25:55 y que dentro de unos días es el Viernes de Dolores

Voz 3 25:58 hola que campaña de dolor Enrique Giuliana si buenos días señor Ortuzar una relación del PNV con Cataluña o para ser más precisos con el nacionalismo catalán una cuestión muy delicada al menos desde el que toda la República sino desde antes no vayamos al momento actual Esquerra Republicana se presentan las europeas con Bildu además ha anunciado que probablemente hará Grupo Parlamentario con viudo en el Congreso de los Diputados yo eso quiero verlo hay que leerlo pero pero no pero ha sido denunciado es decir hay una alianza política de Esquerra Republicana en conviviendo ustedes habían mantenido

Voz 0156 26:42 años una buena relación con Convergència

Voz 3 26:44 el Unió ya habían ido juntos con ellos a las selecciones europeas Roy esta esta este acuerdo está roto ya ocurrió lo siguiente realista Puigdemont ha incluido el antiguo político vasco en colista antiguo militante de Eusko Alkartasuna sino recuerdo mal y ustedes no llevan a ningún catalán en sus listas como está en estos momentos tono perdón

Voz 0156 27:08 que no que me parece que esto es importante Gorka Kenner además de va de vascos catalanes las madres Borrás Si desde niños a toda la familia que habla o catalán y se han sentido muy vinculados además luego porque Kenner en su vida personal también no en ese sentido a mí no me extrañó que Gorka porque es un hombre con con vocación política esté ahí cómo está nuestra relación con nosotros seguimos manteniendo una relación estrecha con el Partido Demócrata de Catalunya con lo con la herencia pues convergente pero qué sucede pues que es en este momento la política catalana está como está hay una pelea por la hegemonía política por quién es más quién es el líder que no ostenta el líder ergo creo que también dentro incluso de esa herencia pues convergente de ese mundo pues con gente hay una LA por quién tienes el liderazgo y luego además está no hay muchas peleas centros entonces nosotros lo que no hacemos nunca es meternos en las situaciones internas de los otros partidos nosotros vivimos una situación muy dura en el año ochenta hay siete sabemos lo que es eso lo duro que es que no queremos estorbar el día que que eso qué es te vuelvan a dar las condiciones para colaborar colaboraremos y desde luego lo que sí haremos es al día siguiente de las elecciones en todo aquello en lo que nos pongamos de acuerdo a hacer una unión no una defensa conjunta firmamos hace poco un papel un documento con con David bombear y en ese sentido

Voz 8 28:41 yo no Ortuzar muy buenos días yo creo que hoy nadie duda que el Partido Nacionalista Vasco es un partido muy relevante en el conjunto de la política española no decía usted que han sido claves para la gobernabilidad lo sigan siendo y también muchas veces de alguna forma sufren daños que podíamos llamar colaterales no ayer explicaba muy bien Aitor Esteban en en el en el debate con una expresión muy gráfica nunca se quejaba diciendo es un parque temático no en alusión a los conflictos de de fin de semana anterior han sido también claves en su papel para la búsqueda de acuerdos para intentar llegar a soluciones mediante el diálogo en el tema catalán y sin embargo yo a veces tengo la sensación de que no sé si es por falta de espacios por falta de medios o porque todavía me hace mucha más pedagogía yo veo que en ocasiones no habla en el conjunto de la sociedad española sino que su discurso todavía está muy orientado casi de forma exclusiva a la sociedad vasca no no cree que sería necesario está hace un esfuerzo de pedagogía para que por ejemplo cuestiones básicas como el cupo puedan ser entendidas por el conjunto de la población y evitar por tanto que sean usadas como arma arrojadiza por parte de algunos partidos

Voz 0156 29:48 hala pudiéramos hacerlo no pero es muy difícil porque nosotros tenemos los altavoces que tenemos hice Nos llama las veces que se nos llama

Voz 3 29:56 tampoco se encanta encantado en esta casa que les digo pero tienen muchos altavoces

Voz 0156 30:02 sí pero pero no tenemos muchas ocasiones cuando tenemos el altavoces porque somos decisivos hemos nos pone encima la lupa a veces en los achicar

Voz 3 30:11 en lugar de de darnos luz

Voz 0156 30:14 chicharra no pero por ejemplo en el tema del del cupo nosotros estaríamos encantados pero creo que también lo tienen que hacer otros partidos no porque en Euskadi nadie discute lo del Cupo el Partido Popular que ahora estamos viendo un retroceso en el ámbito autonómico tremendo el Partido Popular se tendrá se le puede criticar mil cosas pero Partido Popular ha tenido un un unos posicionamientos sobre el el estado de las autonomías creo yo que bastante razonables durante muchos años si en la época de Rajoy era así pero ahora inexplicablemente este partido se ha hecho anti autonómico no entonces el Partido Popular el Partido Socialista Podemos etcétera tenían que meter este tema también en sus campañas y no me quiero escapar de la primera reflexión nosotros somos un partido vasco eh no no tenemos nunca hemos tenido la pretensión de gobernar España ni tampoco incluso de determinar la política española eso sí nosotros estemos donde estemos jugando estamos en el Congreso de los Diputados lo hacemos con todo el sentido mundo donde estamos queremos que las cosas funcionen Sí se puede hacer acuerdos que hay acuerdo si se puede dar estabilidad que haya estabilidad sepuede avanzar que es avance si puede dar presupuestos que haya presupuestos vamos a seguir así la próxima legislatura esperemos que den los números haya razonabilidad suficiente para que eso pueda ser así

Voz 1727 31:34 sí ofrecen a un miembro del PNV entrar en el Gobierno de Pedro Sánchez hipotéticamente si tiene la mayoría Se da la circunstancia

Voz 0156 31:39 hemos tenido nosotros esa apetencia nunca nunca al tampoco creo que sea necesario nuestra implicación puede venir de otras de otras maneras nuestro nosotros no queremos perturbar nosotros lo llevamos en nuestro nombre Partido Nacionalista Vasco hoy había un un un chico de Cádiz que ponía en el después de esto en el buscador de Google se puede votar PNV en Cádiz después de ver el debate de ayer por la por la actuación de Aitor no que hay estuvo clamando en el desierto hacía caso nadie hablaba de diálogo y no chillaba pues bueno malo pero es verdad que hay mucha gente que se siente representada o se siente reconfortado con la forma que tenemos de hacer política así vamos a seguir pero nosotros nuestra casa es Euskadi ahí ahí estamos a gusto

Voz 3 32:24 para Ortuzar en el uso

Voz 19 32:27 Timo Euskobarómetro el sondeo amplió que la Universidad del País Vasco que hace habitualmente el el no a la independencia sacaba siete puntos al si había bueno una amplia satisfacción digamos con el Estatuto no treinta y nueve años después del referéndum tiene la impresión porque era una de las interpretaciones que se hacía de esas conclusiones del Euskobarómetro de que la radicalización de Catalunya o la crisis constitucional abierta desde Cataluña

Voz 3 32:56 moderando los postulados entre los vascos bueno yo creo que es un proceso más poroso

Voz 0156 33:03 a nosotros salimos de cincuenta años de violencia terrorismo de de de una que además de muchas víctimas de además de muchos muertos de mucho sufrimiento mucho dolor a los que sufrieron la violencia como sociedad nos dejó exhaustos no yo creo que ahora una gran parte de la población vasca quiere reposo quede reposar quiere degustar esta nueva situación y estar en paz y estar en tranquilidad os tengo una crisis económica que ha sido allí muy dura en la que no se ha costado salir nos está costando salir entonces yo creo que ha cambia un poco las prioridades también es verdad que hay yo soy un de un partido nacionalista también es verdad que a medida que hay más autogobierno la gente siente menos necesita de no de en expresar su radicalismo suposición de una manera más radical nacionalista no porque está más a gusto está siente menos la presión del Estado probablemente esos datos cambiarían si hubiera un gobierno de signo en Madrid de signo diferente que supusiera una amenaza para lo que tenemos en el autogobierno vasco y seguramente los números cambiarían porque hay un veintitantos por ciento que dice que podría ser independentista según que circunstancias no sea y está todo muy complejo pero creo que la base fundamentales es a que la sociedad vasca quiere reposar puede que de vivir después decir cuenta años de violencia con degustando un poco esta nueva esta nueva vida

Voz 1727 34:32 pensaba escuchándoles señor Ortuzar cuanta pedagogía tenemos que hacer todos e interiorizar la no porque la presión del Estado el Estado es también la sanidad la educación puesto que la Comunidad Autónoma Vasca ese Estado Estado español no

Voz 0156 34:48 sí pero casi casi nunca o lo parece no por nuestra parte sino porque cada vez ayer escuchábamos es que les han regalado transferencias no no no es transferencia son nuestras según la ley tendrían que haber estaba en nuestras manos hace XXXV años siguen sin estar probablemente no ha sido por cuestiones estatutarias sino por ese tema de la violencia accede etc

Voz 3 35:11 qué le vamos a hacer Andoni Ortuzar muchas gracias por estar en la SER mucha suerte eh a ver si es verdad un abrazo

hacías Saur

Voz 3 37:51 iba a Enric Juliana que me estaba contando la penúltima encuesta que publica hoy la publica ABC le decía Cuéntame los resultados que dice esa encuesta de cada tres para veces

Voz 25 38:01 no va a cabo deber en en en las redes el PSOE estaría por delante con ciento treinta y seis ciento treinta escaños seguido del PP con ochenta y dos ochenta y seis ciudadanos treinta y nueve cuarenta y uno Vox y treinta treinta

son las nueve y treinta y ocho ocho y treinta y ocho en Canarias

Voz 19 38:30 las elecciones

Voz 3 38:33 el Gobierno pero ahora se lo lleva todo y esta mañana abrimos el espacio para los bulos las mentiras con una afirmación una filmación de Albert Rivera a la que califica Carmen Calvo y Adriana Lastra como feministas sectarias hicieron son feministas en realidad son sectarias esto es una opinión Sonia Ballesteros buenos días hola buenos días esto no es un bulo no esto no es el mulo

Voz 1727 38:59 la mentira está detrás de la razón de esas descalificaciones porque Rivera dice esas palabras porque Calvo lastra están en contra de los vientres de alquiler y eso le lleva a concluir que las dos políticas del PSOE no quieren que gays y lesbianas sean padres y madres en nuestro país falso fue el PSOE quien legisló para que homosexuales y lesbianas pudieran en igualdad de derechos ser padres y madres en España

Voz 26 39:20 es difícil es muy tenso pero me imagino que como en cualquier familia

Voz 3 39:25 la heterosexual que optar exactamente

Voz 26 39:27 al porque es bastante duro pero bueno y el proceso fue

Voz 2 39:32 con nosotros tan normal como puede

Voz 1727 39:37 puede ser heterosexual es una pareja de homosexuales con su hijo Albert Rivera parece olvidar que hay otras formas para ser padre y madre sin necesidad de alquilar un útero y una más tras las redes sociales su funcionamiento permiten que aparezcan bulos que hace unos años eran imposibles y uno de esos casos son las cuentas falsas hemos encontrado una que pretendía suplantar a Pedro antes era una cuenta de Twitter con la foto del candidato socialista que inducía realmente el engaño el usuario en lugar de Pedro Sánchez Castejón era Pedro Sánchez Castejón todo igual salvo la R por late la intención hacía daño con este mensaje

Voz 10 40:13 no podemos permitir que en una democracia moderna ya una semana dedicada a una religión franquista y machista menos penitencia hay más igualdad

Voz 1727 40:21 mensaje falso que supuestamente firma el presidente del Gobierno pero que en realidad envía no sabemos quién desde no sabemos dónde le preguntamos a Bárbara Yuste experta en comunicación digital si es fácil hacerse una cuenta falsa

Voz 27 40:34 muy fácil tú te creas una cuenta de correo electrónico las socias a a una cuenta en Twitter o cualquier otra red social ya está no necesitas hacer ningún tipo de comprobación nada

Voz 1727 40:46 sin embargo es muy difícil cuando no imposible detectar quién está detrás de esas mentiras que nos llegan a través de las falsas cuentas en redes de You Tube una cuenta falsa en una red social que es la creyeron mis primos mis amigos

Voz 28 40:57 se detecte cuando detecte pude pude comprobarlo tenía un montón de seguidores que interactúa van conmigo y que se quedaron a la sombra de cuánto tiempo llevas hablando conmigo confiesa que no yo gente que me conocía muy bien eh hace años texto cuando

Voz 8 41:13 cuando empezaron cuando arrasaron las redes sociales

Voz 19 41:15 sigue ocurriendo es decir hay casos por ejemplo por poner un ejemplo que todos conocemos el Gran Wyoming que sigue habiendo cuentas en Twitter no está en Twitter pero con centenares de miles de seguidores y además algunos que procuran lanzar mensajes que puedan ser creíbles en boca de Wyoming cuando se les va la pitar

Voz 3 41:33 claro que aquella aquella mía sí sabía mis horarios decía acabo de salir del plató me voy a tomar un café yo mis amigos deseando me buena mañana que te siente bien el café Sonia Ballesteros pues hasta hasta la próxima porque habrá más yo creo que si ahora más seguro cae más votar votar el día veintiocho de abril para los que viven el extra

Voz 1727 41:56 pero lo hemos dicho muchas veces se ha puesto muy complicado no dejan de escribirnos de llamarnos españoles españolas que andan por ahí por el mundo y que no van a conseguir votar no van a conseguir votar pese haber hecho todo lo que se les pedía para hacerlo luego hay otra gente que está aquí a nuestro lado los candidatos nuevos midan les miran a ellos también fijamente desde los carteles que que inundan las calles se cuelan a nuestras casas con la radio la televisión están presentes en los grupos de whatsapp de la familia donde discutimos a quién votará o no pero cuando una enfermedad te lo pone difícil no te puedes mover esos mismos partidos parece que no se han parado a pensar en qué hacer para que votar no sea una verdadera carrera de obstáculos enseguida van a entender de qué estoy hablando Javier Matallana es buenos buenos días Javier es periodista adjunto a la dirección días pero hoy no está aquí en calidad de periodista está con nosotros en calidad de hermano hermano de Carlos que cumple treinta y ocho años este jueves que quiere votar pero que la ELA la esclerosis lateral amiotrófica que tiene no sólo pone nada fácil no Javier no

Voz 29 43:10 la solito ya no pudo votar en los últimos comicios de andaluces porque él reside en el en el Puerto Santa María en Cádiz y y le fue imposible le fue imposible para estas elecciones generales él pensaba que la de dos mil quince cereal las últimas debido a esta terrible enfermedad neurodegenerativa que la eso sí lateral amiotrófica que padecer de diagnosticada es de junio de dos mil catorce dos mil quince vota aquella generales y piensa que van a hacer unas última por suerte gracias una traqueotomía en dos mil dieciséis sea que come por la sonda hay que estar confirmó cuidadores Si bueno el caso es que está vivo y quiere agotar la ilusión de de siempre ejercer su derecho a voto cómodo ciudadano las andaluzas no pudo ser y ahora se ha puesto manos a la obra

Voz 28 43:57 no veas que ha tenido que hacerlo o qué está haciendo para intentar vetar

Voz 29 44:01 primero tienes que se fue al a Correos Mis padres que sólo Helen hay con el están cerca a ver que qué había que hacer un poder en corro para solicitar el voto a partir de ahí tienes que irte a comprar el parte médico para que lo leyeran el papel oficial así como Bertran sin ir al médico que te rellenan que tiene la la esclerosis lateral amiotrófica o la enfermedad fue clásico que no puedo acudir vamos una vez el relleno se llama un notario que te vas a casa con dos personas que no sean familiares porque no puede firmar físicamente en este caso por la ELA que digan que eres tú el notario también ahí te dan un poder puntual para estas elecciones el veintiséis de mayo las las autonómicas y municipales tendrá que volver a este proceso

Voz 1727 44:56 cosa que tu hermano Javier si les sigue torciendo el brazo a la enfermedad afortunadamente sigue aquí muchos años entre nosotros cada vez que tenga que votar tiene que hacer todo este proceso

Voz 29 45:07 efectivamente efectivamente y el juez que es la Junta Electoral allí y le dice que lo lógico sería un funcionario judicial Porta enfermo así que no es tan complicado que cada en el censo cada ciudadano que esté impedido por Rafaela por cualquier enfermedad así o por por la propiedad de por lo que sea ponga pues está impedido que vayan funciona judicial incluso el mismo día de las elecciones y se podría hacernos una cosa un recurso descabellado que pueda utilizarla la administración pública al Estado ya sea de las de la como hablaba con Andoni

Voz 3 45:46 sí de la central

Voz 30 45:49 la ayuda está siempre al Estado porque

Voz 29 45:51 todo hay que decirlo no es de una comunidad autónoma esta legislación de del Estado sea no pasa

Voz 1727 45:57 la España diferente en Cataluña

Voz 29 46:00 en Extremadura o en este caso en Andalucía o en Madrid no hay eh le ha costado mucho incluso acceder a la información para ver cómo podía votar

Voz 1727 46:08 ya cuando ayer tu caso el caso de tu hermano me hizo pensar ahí va es verdad la gente que tiene una enfermedad que le impide acudir a al colegio electoral cómo se las apaña para votar inmediatamente pensé bueno pues que lo hagan por correo pero no es posible verdad

Voz 29 46:23 claro no si por para hacer para hacer por correo es todo este trámite que hemos explicado él tiene que llegar Mi padre es en este caso el familia que están ahí llegaría a decir pedir un poder puntual para para para hacer el voto por correo pero para que le permitan hacer el voto por correo tiene que

Voz 3 46:39 todo esto ahora el parte médico ir al médico

Voz 29 46:41 de que vaya al notario a casa ir ese poder es puntual para las elecciones del del veintiséis a las elecciones generales por ejemplo ahora que tenemos otros comicios en cuanto terminen sea tener largas colas autonómica así pues hay que hacer otro poderosa que es que que no lo tiene muy complicado para agotar sin sinceramente

Voz 1727 47:06 el cada vez el numerito pues cómo está tu hermano el

Voz 29 47:09 bien está fuerte animado sabes escribe as e mínimo cada quince días fútbol ex ayudante del entrenador del Fuenlabrada analista ahí está primero en el grupo I de Segunda B el periodista fuerza Messi que como entrenador está compuesto personales y con ganas de seguir viviendo ilusionado porque porque son porque puede votar ilusionado y esperanzado porque porque seamos una democracia que no que no dejé atrás a a los que están como él ni a ningún desfavorecido

Voz 1727 47:43 votar y participar en la sociedad en la que vives un abrazo muy fuerte Javier para ti para Carlos

Voz 29 47:49 un abrazo Pepa

Voz 5 50:46 con Pepa Bueno quiero a me más para mujer gracias da queda ahora es que tanta gente

Voz 3 51:19 la política con distancia ahora que hay que estimular la participación en la vida pública que moción Jesús Maraña comprobar la la pasión por justamente votar y participar de la vida de la sociedad a la que pertenece es que en los contaba Javier Matallana excesos mano Carlos no

Voz 19 51:36 si el relato escrito por Carlos es verdad que emociona porque en estos tiempos de política aspecto

Voz 3 51:42 club de periodismo espectáculo de artificialidad

Voz 19 51:45 has derruido etcétera pues alguien que se enfrenta a lo que se enfrenta personalmente no vi que en esos momentos y en esa situación se tomen el compromiso cívico de votar como algo fundamental en este tramo de su vida

Voz 1727 52:01 de estar vivo que dieciocho hermano algo fundamental de estar vivo

Voz 19 52:04 pues me parece que es un ejemplo no y que dice mucho de lo que deberíamos pensar todos de lo que significa el funcionamiento democrático y la aportación de cada uno y obviamente había que facilitar ese ese hecho de votar que no es que sea el cien por cien de la democracia pero es una parte importante no y bueno creo que hay recursos tecnológicos ya suficientes para que esto se pudiera solucionar de una manera pues menos mal menos traumático

Voz 8 52:34 menos traumáticas y parece mentira porque efectivamente aunque tengamos la impresión de que votamos mucho no votamos tanto hay recursos efectivamente telemáticos para resolverlo parece mentira decía Cristina la las dificultó

Voz 1727 52:47 tres que se ponen para votar en cualquier circunstancia que no sea estar en tu casa al lado de tu colegio electoral

Voz 8 52:52 porque tenemos que decir una vez más que es un enorme escándalo lo que pasa con el voto rogado no es absolutamente escandaloso pero fíjate que curioso empezábamos esta tertulia hablando de cómo la Junta Electoral Central hay una interpretación absolutamente estricta y rigurosa según algunos juristas incluso un poco demasiado eso ya depende como lo veas de este tema en los debates y sin embargo el principal precepto que tendría que haber que sería garantizar el derecho al voto a todos los mayores de edad esos muchos casos como estos que estamos comentando el voto rogado para la gente que vive fuera las personas con problemas de movilidad se ve seriamente dificultado no entonces somos muy estrictos a la hora de aplicar según qué preceptos legales y sin embargo después en más de los fundamentales para los liberales demócratas liberales que es el derecho al voto tiene estas que tienen estos handicaps y todo esto en un entorno en el que la campaña electoral se está metiendo nuestros whatsapp estresantes hablabais de Twitter no ido como las redes sociales pueden generar perfiles falsos si tal por supuesto pero no solamente eso sino que los tenemos ya nuestro teléfono móvil la intimidad de nuestros grupos es es absolutamente paradójico

Voz 3 53:54 atención noticia Aimar Bretos

Voz 0027 53:56 el Partido Socialista acepta el debate en Televisión Española dice Pedro Sánchez una vez conocido al acuerdo de la Junta Electoral Central de ayer previno el debate a cinco el comité electoral del PSOE ha estudiado las distintas propuestas de debates electorales a cuatro planteadas en tiempo y forma por RTVE Atresmedia como ha quedado demostrado el PSOE Pedro Sánchez quieren debatir para el presidente del Gobierno Pedro Sánchez será

Voz 0156 54:17 un honor debatir en RTVE la televisión pública