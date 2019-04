Hoy por Hoy (17/04/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1727 00:07 Ian pillemos ya es noticia de última hora que les acabamos de contar Pedro Sánchez ha decidido acudir al debate de Televisión Española Hinault haya Atresmedia después de que la Junta Electoral decidiera ayer excluir a Vox Inma Carretero

Voz 3 00:19 buenos días sí buenos días habrá debate el día veintitrés y será en Radio Televisión Española el comité electoral socialista ha informado de que para el presidente del Gobierno será un honor debatir en la televisión

Voz 4 00:29 pública una vez conocido el acuerdo de la Junta Electoral

Voz 3 00:31 tal de prohibir el debate a cinco aceptamos debatir a cinco y hoy aceptamos con naturalidad el debate a cuatro eso dicen los socialistas que tenían la preferencia de retratar a PP Ciudadanos y Vox en ese debate reproduciendo la foto de la plaza de Colón dicen en el PSOE que desean que sea un debate con la

Voz 0824 00:46 la mayor difusión posible Radio Televisión Española

Voz 3 00:49 ha ofrecido la señal gratuita a todos los medios de comunicación que deseen emitir ese debate también recuerda al PSOE que RTVE fue el primer grupo en ofrecer un debate

Voz 1 00:59 gracias Inma ya Andoni Ortuzar ha confirmado en la Cadena Ser que el PNV sólo apoyaría una posible coalición entre el PSOE Ciudadanos si ambos partidos hacen auto enmienda Isabel Quintana buenos días

Voz 0824 01:10 buenos días Pepa el presidente del Partido Nacionalista Vasco ha estado en Hoy por hoy ha dicho que en el caso de un acuerdo entre el PSOE Unidas Podemos tendrían que hablar a fondo del programa de gobierno

Voz 0156 01:19 no tendría que hacer Ciudadanos uno auto enmienda a la totalidad de lo que supone ciudadanos tendríamos que hablar del programa porque podemos eh a lo largo de estos

Voz 5 01:29 cuatro años a la una imagen muy

Voz 0156 01:32 parezca muy bonita sobre la plurinacionalidad y esas cosas pero todas y cada una de las propuestas que ha hecho en el Congreso de los Diputados in

Voz 6 01:40 día competencias autonómicas ojo con estos

Voz 0156 01:42 el de Izquierda del centralismo democrático

Voz 0824 01:45 es centralismo Ortuzar también se ha referido al escrache que sufrieron varios cargos de Ciudadanos en Rentería ha dicho que tienen todo el derecho del mundo a ir allí pero se ha preguntado por qué van ya ha deslizado la idea de que a lo mejor fueron buscando que se produjera ese enfrentamiento y acaba de llegar a los juzgados el presidente de Canarias Fernando Clavijo que está citado a declarar como imputado en el caso grúas la investigan por un presunto trato de favor en la concesión del servicio de grúas en el municipio de La Laguna cuando él era alcalde los juzgados de La Laguna está Pedro Murillo buenos días

Voz 1718 02:16 hola buenos días con casi una hora de antelación ha llegado el presidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo el primero en declarar en calidad de investigado por un presunto caso de corrupción de la denuncia fue presentada por los grupos de la oposición Unidos Podemos y también por parte de Nueva Canarias el imputa malversación de caudales públicos y también prevaricación por la el rescate de una concesión de casi ciento veinte mil euros a la empresa responsable del transporte de grúas

Voz 0824 02:42 si la DGT pone hoy en marcha la segunda fase de la operación de Semana Santa en todas las comunidades menos en Cataluña y la Comunidad Valenciana donde empieza mañana hasta la medianoche del próximo lunes Se espera que se produzcan más de nueve millones de desplazamientos diez y tres nueve y tres en Canarias

Voz 2 03:00 cadena SER Madrid

Voz 0824 03:03 tras la salida del ex concejal Iñigo Henríquez de Luna del PP por haberse sentido maltratado por el partido al no contar con él para las listas del Ayuntamiento de Madrid ahora parece que está recibiendo cariño por parte de Vox Henríquez de Luna confirma a la SER que el partido de Abascal se ha puesto en contacto con él para ofrecerle un puesto en la capital hiel está valorando la opción ahora que está de retiro en estos días festivos aunque no hay nada cerrado recordamos que el plazo para presentar candidaturas acaba el lunes y que Vox aún no ha anunciado sus candidatos en Madrid y el PP mientras sigue su camino y presentará sus listas oficialmente Ayuso ha comenzado con la criba que anunciaba no contará con los todavía consejero Rosalía Gonzalo Henríquez Escudero ni Lola Moreno min

Voz 5 03:42 la faena sangría Enrique García

Voz 0672 03:45 son nombres vinculados y muy cercanos a la ex presidenta Cifuentes la lista de diez Ayuso sí contará con cuatro miembros del Gobierno el presidente en funciones pero

Voz 5 03:53 Rollán Carlos Izquierdo Consejero de Medio Ambiente

Voz 0672 03:56 Yolanda Ibarrola de Justicia Jaime de los Santos titular de Cultura el único por cierto que no tiene carnet del partido de la lista se que también nada menos que la presidenta de las Nuevas Generaciones del PP en Madrid han Isabel Pérez vagos que no repetirá como diputada un hecho inédito en el PP la dirección del partido ha decidido Rey colocarla en el Ayuntamiento de las Rozas la dirección cumple así con la criba que planteaba que las listas al Ayuntamiento ha dejado fuera al histórico Íñigo Henríquez de Luna mano derecha

Voz 0824 04:23 de Esperanza Aguirre y Ciudadanos también presenta hoy su lista al Ayuntamiento se esperan pocas novedades una de ellas el fichaje de Santiago Saura ingeniero de la Comisión Europea que será el número dos de Villacís de la lista a la Comunidad podemos avanzar que Esther Ruiz irá de número tres sillas

Voz 5 04:37 cuando le roba Villacís al concejal Sergio otra vez

Voz 0824 04:39 qué cambia el Ayuntamiento por la Asamblea de Madrid en cuanto al tiempo atención porque cambia a partir de hoy esta tarde noche ya se prevén lluvias en casi toda la comunidad aunque las temperaturas están en ascenso ahora mismo doce grados en el centro de la ciudad es todo sigue hoy por hoy con Pablo González Batista información actualizada en nuestra web Cadena Ser punto com

Voz 7 05:06 que ha BNS

Voz 2 05:08 servicios informativos

Voz 9 05:18 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 6 05:27 muy buenos días continúan escuchando hoy por hoy es miércoles es diecisiete de abril Icon un poquito de suerte mañana a estas horas Nos estará escuchando a usted desde un lugar mejor pongamos la playa la montaña o la mejor de las opciones su cama si ha decidido viajar por carretera hoy animo impaciencia porque ya sabe que hoy tienen lugar las procesiones las numerosas concurridas lentas de toda la semana santa o cómo las llamas la DGT la operación salida son procesiones paganas pero la verdad es que tienen su propio santoral hoy se celebra por ejemplo Sam peaje San cuando llegamos si es que van pisando huevos San hombre qué casualidad de festivo y ha subido la gasolina ya en casos muy extremos Sanse acabó yo me bajo

Voz 10 06:12 eh

Voz 0564 06:15 en esta tarde a partir

Voz 5 06:18 las tres arranca la segunda fase de la operación salida de Semana Santa para la que se esperan más de nueve millones de desplazamientos por carretera hoy es por tanto hundió de trabajo muy intenso en la Dirección General de Tráfico así que agradecemos a Ana Blanco que es subdirectora Junta de movilidad que haya tenido la amabilidad de atendernos esta mañana era muy buenos días

Voz 11 06:36 el días Ana hoy muchos españoles

Voz 5 06:39 que están mirando el reloj para esperar a que lleguen las tres y arrancar sus vacaciones yo imagino que hoy a la DGT la el espíritu es justo el inverso no a las tres empieza vuestro trabajo duro cómo es un día como como hoy en un puesto de responsabilidad como el tuyo

Voz 11 06:54 la verdad es que estamos con todo el dispositivo preparado aquí en esta segunda fase no que inició además es verdad que llevamos ya desde el viernes pasado muy pendiente monitorizado todas las circulación haciendo seguimiento pero esta tarde esta tarde efectivamente comienza a esa segunda fase IA estamos pues preparados en los ocho centros de gestión de Tráfico nueve mil doscientos agentes también movilizados que estarán prestarán servicios tres días hilado oye helicópteros no la verdad es que pues con intensidad y empezaremos a articular las distintas medidas que tenemos preparadas no como son las restricciones a vehículos pesados la habilitación de carriles sentido contrario a la habitual e itinerarios alternativos pues muy pendientes de todo lo que lo que ocurra en las próximas horas

Voz 5 07:39 hablábamos de unos nueve millones de desplazamientos más de nueve millones en esta segunda fase si atendemos sana a la concentración de de estos movimientos en muy pocos días que se produce en Semana Santa por ejemplo en verano las salidas están un poquito más espaciadas más escalonadas La de hoy en la que empieza hoy esta segunda fase es una de las más importantes del año para la DGT

Voz 11 07:58 sí efectivamente aunque los últimos años vemos que se está flexibilizando sobre todo la salida eh porque las vacaciones son más flexibles tenemos también el retorno el retorno escolar que no concluye Domingo sino que el lunes también es festivo pero sí que es la más es la operación del año en la que más se concentra fundamentalmente el retorno no incluso las Eli la salida en esta segunda fase por eso tiene estas especiales características eh yo bueno también porque es la primera digamos de de del año

Voz 5 08:28 en la que estamos pero es verdad que tiene

Voz 11 08:30 que es muy específica es muy especia no

Voz 5 08:33 ya ya ya donde prevé que se produzcan más problemas de circulación estos días y lo que es más importante existen alguna manera humana de evitarlos

Voz 11 08:42 bien pues ofrecemos itinerarios alternativos es pero es cierto que las salidas de las grandes capitales de provincia pues pueden tener que sufrir eh retenciones

Voz 5 08:52 pero bueno ahora habitamos

Voz 11 08:54 has para minimizar estos nos tenemos una gran demanda Ivonne la capacidad de las vías es la que es ir articulamos esas medidas pues para que para que se vaya con la mayor comodidad pero tampoco queremos es eh la salida es importante pero también es bajo la responsabilidad de gente ten no queremos que se centre todo han salido de retorno en cuanto a seguridad vial sino que también estar muy pendiente en esos desplazamientos que realizamos una vez hemos llegado a destino no

Voz 12 09:21 pero para no bajar la guardia yo creo que eso también es

Voz 11 09:24 es muy importante buenos es uno de los eco

Voz 5 09:26 en las sienes que hace la DGT entre entre muchas otras la DGT trabajan muchísimo por nuestra seguridad y porque los desplazamientos se produzcan con normalidad durante estos días Ana sólo te voy a formular una última pregunta tiene la DGT alguna explicación científica para que el carril que yo me pongo siempre vaya más lento que los otros

Voz 11 09:43 quizás Murphy no

Voz 13 09:46 que se lo tengo

Voz 5 09:47 que preguntar a él no

Voz 11 09:49 sí yo creo que cada vez que cada uno eso es una sensación que a veces quizás tenemos tenemos todos y bueno paciencia

Voz 14 09:58 de qué hacemos todo lo que

Voz 11 10:00 posible para que se desplacen con con comodidad habrán mucho digamos caso a la señalización variable complementamos y a los consejos bueno y regulación por parte de los agentes de la Agrupación es lo que podemos decir que todo el mundo tenga un seguro y cómodo viaje

Voz 5 10:15 Ana Blanco es directora adjunta de movilidad de la Dirección General de Tráfico Ana muchísimas gracias que todo vaya bien estos días por el bien de todos y bueno con un poco de suerte que irnos de vacaciones no pilla haremos atasco hay que mirar el lado bueno

Voz 11 10:27 en SER da un abrazo gracias

Voz 12 10:29 gracias a vosotros

Voz 5 10:34 es muy posible que alguna vez después de pasar algunas horas en medio de uno de esos atascos absolutamente interminables haya usted cerrado los ojos y haya deseado muy intensamente que todos los coches que le rodean en ese momento desaparezcan

Voz 6 10:46 para dejar ante usted una carretera despejada bueno

Voz 5 10:49 pues hay que tener un poco de cuidado con lo que se sueña porque podría cumplirse hoy hay cada vez más indicios que evidencian cambios muy importantes en nuestros hábitos en nuestra manera de movernos y de entender nuestra relación con el coche por eso hoy lo hemos pedido a Sergio Castro que por cierto ni tiene carné de conducir Nilo espera que analice estos indicios para nosotros Sergio Castro muy buenos días qué tal buenos días Sergio me equivoco si digo que la única operación salida que a ti te preocupa es la que está organizando Zidane en el Real Madrid

Voz 7 11:18 correcto le perdió un nueve millones de desplazados

Voz 6 11:22 bueno hablemos de esos números que como decíamos ayer podrían estar como decíamos antes podrían estar dibujando un cambio de tendencia muy importante nuestra

Voz 5 11:29 la acción con los coches

Voz 6 11:31 a no muy largo plazo pues si actualmente en España

Voz 16 11:33 estoy contamos todo tipo de vehículos las cifras nos dicen que nuestro país hay cerca de treinta y cuatro millones de unidades siendo el de los turismos y las motocicletas el mayor parque automovilístico sumando un total de veinticuatro millones y medio y pese a ello es verdad nos interesamos por algunos factores que parece que marca una tendencia a la baja por ejemplo cuando constatamos que la caída de ventas de coches en nuestro país lleva siete meses consecutivos bajando ya sea la peor racha desde el comienzo de la crisis con un descenso del siete por ciento las matriculaciones en buena medida por la caída de las ventas de los particulares que ya se acerca al seis por ciento solo sube la venta de coches eléctricos que lo hacen un ciento setenta y uno por ciento en comparación con el mismo mes de marzo del año pasado el del parque de motocicletas también eléctricas que experimenta una subida del setenta y dos por ciento en el que

Voz 5 12:13 vale esto es por lo que respecta a las ventas ya las matriculaciones que se producen aquí en España que es lo que está ocurriendo fuera

Voz 16 12:19 bueno pues si tomamos los datos de dos mil dieciocho nos indican que el mundo se matricularon ochenta y seis millones de turismos ciclo los comerciales ligeros lo que se traduce también un descenso en concreto en una caída del cero coma cinco y donde afecto especialmente pues las grandes economías mundiales China donde más automóviles que comercializan registró una bajada de casi un tres por ciento o Estados Unidos donde se vendió once lo coma dos por ciento menos que el año pasado por qué sucede estamos ante un cambio de paradigma como tú insinuaba eso te preguntabas así lo explica Noemí Navas directora de comunicación de Anfac la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones

Voz 17 12:49 hay varios vectores que provocarán un cambio de aquí a diez quince veinte años muy agradable de las tecnologías cero hace inició les son Umberto recambio muy importante ni la provisionalidad sino un coche autónomas otro vector cambios muy importante al final la movilidad como servicio unas que como propiedad en coche da mucho en la manera de concebir el vehículo de aquí a diez años

Voz 5 13:15 es interesante lo que dice Noemí Navas pero además Sergio hace solamente unos días conocíamos otra noticia que podríamos cruzar con estos datos que nos ofrece sobreventa inmatriculación que es el descenso en el número de matriculaciones de alumnos en autoescuelas parece que cada vez hay menos gente que quiera sacarse el carné de conducir

Voz 16 13:29 sí fíjate el titular desde el pasado quince de abril el número de conductores desciende a la mitad en una década pero especialmente lo hacen en el sector de los más jóvenes cada vez hay menos alumnos en el tramo entre los dieciocho y los veinte años el número de esa franjas que se lo sacaron hace una década fue exactamente de trescientos veinticinco mil ciento catorce personas mientras que ahora diez años después no llegan lejos quedan esos mismos en esos tiempos en los que cumplió dieciocho años era ir corriendo la autoescuela para sacarse el carné de conducir eran entonces dos hechos indisociables como novedosa es también la forma en la que por ejemplo los ven de ahora la publicidad los coches han dejado de hablarnos cada vez más del coche como una aspiración irrenunciable o como uno de esos mayores símbolos para engrandecer nuestro Estatut

Voz 0564 14:11 bueno están los dos duelos cinco euros al día

Voz 2 14:14 una carrera

Voz 5 14:18 o sea ya no se trata de de venderle un coche ya no se trata de tener la propiedad de un coche casi antes era un símbolo de estatus una algo aspiracional ahora es bueno con cinco horas al día tú y tu amigo de dieciocho años recién cumplidos podéis compartir un Wolkswagen Polo no eso

Voz 16 14:32 en el coche como uso como uso para para ir de la otro pero no marcando ninguna está clara y hay otro dato para la reflexión que os dejo según un estudio de Europcar Mobility Group España relacionado con el futuro de la movilidad Nos dice que seis de cada diez automovilistas creen que el coche en propiedad como lo hemos conocido siempre ya no va a existir y que no le queda más de diez años de vida

Voz 5 14:52 parece que si las grandes empresas automovilísticas y el sector del automóvil ya ha empezado a cambiar el modo en que nos ofrecen y que nos vende sus coches pues es evidente que que ellos también han notado algo de ese cambio de tendencia Sergio Castro muchas gracias a vosotros Tom Calais muy buenos días buenos días Tom tú tienes carnet de conducir sí

Voz 18 15:08 tengo carne técnicamente tengo un coche pero no soy usuario viviendo en el centro de Madrid y no no no pero

Voz 5 15:18 los saca este cuando cumpliste dieciocho años para tiene a un objetivo

Voz 18 15:20 sí sí totalmente para mí era era un reto entonces si era o común parte de adulto tener esa era obligatorio pero prácticamente obligatorio de Riquelme

Voz 6 15:32 ah sí rito de paso que no era

Voz 18 15:34 eh mira raro que no tiene permiso de conducir como Sergio en breve de porque todo cambia

Voz 6 15:40 en breve vamos a poder preguntárselo también a Sergio Amado el ex editor del portal el motor del diario El País y nos va a ayudar a entender cómo está cambiando nuestra relación con el coche y qué futuro le espera en los próximos años mientras tanto Rosa Márquez muy buenos días hola qué tal muy buenas

Voz 0564 15:53 desde de nuevo te preocupas por ir siempre a la última tienes que conocer la moda hombre de El Corte Inglés un acierto seguro que temporada tras temporada es una forma de entender la moda en todas sus versiones seas como seas encontrarás lo que buscas para sentirte muy a gusto vistiendo estilos más clásico o más innovador aquí encontrarás esas prendas que se ajustan a tu personalidad tienes más de vanguardias y buscas últimas creaciones y lo más atrevido lo tenemos eh que tú eres más casual fue el perfecto si prefieres un traje impecable también porque el el Corte Inglés podrás vestirse como tú quieres y siempre acompañado de todos los complementos quedarán ese toque de Finito además tu talla no va a ser un problema is servicios exclusivos como confección a medida o el asesoramiento de un personal shopper recuerda todos los hombres todas en las marcas en un único lugar el corteinglés bañarnos espero ser felices adiós

Voz 20 17:02 BBK con Hoy por hoy a través de nuestro contestador automático marca el noventa y uno cinco veintidós

Voz 2 17:10 seis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 21 17:18 oyente tú lo que necesita es tranquilidad escucha el silencio ahora acerca tu cara cerca Tu mejilla Ana altavoz de la radio ya te la mejilla no lo altavoz de la radio lo estás haciendo

Voz 22 17:31 pues va mira

Voz 2 17:34 que queríamos darte un beso en la mejilla te vamos a mimar

Voz 0564 17:41 acabo de leer en la mejilla en el altavoz de la radio italo asumirá creo que bonito el acto le dijo

Voz 6 17:51 con las horas del día va acumulan

Voz 23 17:54 contradicciones discrepancias y desatinos cuidado con la bici unos van y otros vienen las corrientes te empujan hacia arriba que arrastra hacia abajo te llevan a la izquierda hecha cuidado con el oro aquellos que les parece bien a los provoca profundo malestar a los de aquí

Voz 7 18:18 poco todos quieren llevar razón desorientados y vapuleados por la actualidad nos resulta complicado saber lo que estaba pasando cuidado con la vaca

Voz 24 18:28 eh eh

Voz 23 18:29 y ustedes se preguntarán qué hacer ante tal situación escuchará Ángels Barceló ya la conoce información contrastada y análisis

Voz 12 18:41 hora veinticinco estamos esperando en la SER

Voz 25 18:44 se cuenta con las vas lo que pasa

Voz 0137 19:06 hola Nuri que tan la Semana Santa habla vea pues muy mal nos robaron en casa al día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo a fue me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada los desvalijaron la casa entera

Voz 26 19:20 tuvo que ver con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 9 19:32 hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 5 19:36 pues yo lo han escuchado hoy arranca la segunda fase de la operación salida me refiero a la de tráfico para la operación salida de tono basta con que sintoniza en alguno de los debates televisados de estos días

Voz 0569 19:48 eso significa que esta tarde muchos de ustedes iban a subir a sus coches que son unos objetos con los

Voz 5 19:53 que mantenemos una relación muy concreta desde hace casi un

Voz 0569 19:56 lo son una herramienta pero también han sido hasta ahora pues una aspiración un símbolo de estatus no sabemos cómo va a cambiar en el futuro pero a la luz de los

Voz 5 20:05 dos que que hemos escuchado parece evidente que está cambiando hoy queremos dedicar un rato hacer un poco de ficción o a ser ficción a partir de la de la Ciencia a partir de los datos y para eso hemos invitado a Sergio a Madoz el ex director del portal el motor del diario El País alguien a quién seguramente han tenido también la oportunidad de leer en en este ver en este periódico en el país en la revista Retina en asuntos casi siempre relacionados con el futuro de la movilidad con el futuro del coche con futuro del motor Sergio e imagino bueno muy los días primero buenos días Pablo imagino Sergio que tu tienes carnet de conducir

Voz 1 20:38 sí desde los dieciocho años

Voz 27 20:41 estaba esperando en la puerta de la autoescuela prácticamente para me contabas Brian

Voz 5 20:44 lo que dieciocho años y dos meses tenías cuando cuando salgas de

Voz 27 20:47 que cumplía en junio y en agosto ya ya lo tenía así

Voz 5 20:50 tienes alguna anécdota relacionada con ese proceso porque creo que es la nueva mil y los que no hicimos la mili siempre contamos alguna anécdota del examen de conducir algo que nos pasó en esa pero en ese proceso

Voz 27 20:59 en el examen de conducir yo estuve muchísimo tiempo convencido de que me había saltado un semáforo en rojo el IPI lo pensaba porque llega el semáforo el sol daba de frente al semáforo yo no estaba seguro de si estaba en rojo estaba en verde lo que pasa que pasaba el tiempo ya considere que había que

Voz 1 21:15 que si si no sé si hay propias

Voz 27 21:17 sólo el examinador tampoco lo veía bien Oker casos que lo paséis buenas tiré para adelante somos iguales

Voz 5 21:23 con el exámenes en casi todo y qué significa para ti durante la adolescencia poder tener un coche poder tener esa autonomía a poder sacar del Cornet yo me pregunto si hay un poco casi de rito de paso a la edad adulta sólo había por lo menos no yo creo que sí

Voz 27 21:37 zares esa esa frontera no abrir la puerta de la de la edad adulta primero aprobar el el carné hilo un poco más tarde tener el coche era una aspiración Easy era además tener libertad de movimientos y dejar de depender de los padres de los parte de los padres de los amigos de amigos que ya que ya lo tenían era algo lo que decía antes Tom no es que no lo tenía era casi el el raro raro no el que dependía de todos los demás

Voz 5 22:04 cómo crees a la luz de los datos que nos ha que no ha ofrecido Sergio cómo crees que ha cambiado la percepción de esa aspiración en los jóvenes de hoy en día

Voz 27 22:14 pues es verdad que que no parece que sea el coche un un objeto de deseo como como era antes no antes

Voz 29 22:20 eh

Voz 27 22:21 yo cuando yo que encarne a mediados de los noventa todavía se mantenía aquello que que ocurría en España que empezó con seiscientos no que tener un coche era como tachar una de las tareas pendientes que era conseguir un trabajo tener una casa tener un coche tener familia y eso todavía se mantenía poco a poco fue desapareciendo es Bra que los jóvenes ahora no no tienen tanto interés en eso

Voz 5 22:45 hay una cosa curiosa en Le ocurre a mi padre imagino que que a mucha gente de esa generación mi perro recuerda todos los coches que tuvo son casi como hitos en su biografía recuerda todos los coches las marcas los colores incluso las matrículas de los coches eran una parte muy importante de la vida lo han sido durante durante muchísimo tiempo pero hace unas semanas estuvo sentado en esa silla el periodista argentino Andrés Oppenheimer el ha investigado profundamente acerca del futuro de la automatización y le preguntábamos sobre qué ocurrirá cuando quiénes ahora son

Voz 30 23:12 niños lleguen a la edad de decidir con dice

Voz 5 23:15 ocho años si quieren no no sacarse el carnet y esto era lo que él

Voz 30 23:17 Andrés místicos van a aprender a conducir dependo cuando sean abstengan nueve y seis promete sí pero como medio como una curiosidad una reliquia del pasado esto se viene el auto que se maneja bien en cinco años

Voz 6 23:33 exacta menos bueno igual ponía cara como que igual igual tienen poco a poco óptimo

Voz 27 23:41 está en la en la prisión yo creo en la tecnología probablemente si se desarrolla rápidamente pero esa transformación del parque desde un coche como lo conocemos ahora hasta un coche autónomo va a ser más lenta porque la transición basar complicada claro para empezar porque no todo el mundo va a poder conseguir un coche autónomo tiene que convivir los dos tenemos que entendernos nosotros con los coches autónomos que eso va a ser yo creo más lo más complicado entre los coches autónomos podrán entender fácilmente pero qué pasará con lleguemos a una rotonda nos adelantamos al coche autónomo el coche autónomos no va a estar preparado para hacer trampas para colarse por aquí allá por qué en su programación está hacer lo correcto ir tardará yo creo por eso porque por la transición va a ser

Voz 5 24:24 pero es curioso ese planteamiento de que en algún momento en el futuro conducir puede llegar a ser algo exótico como es ahora a lo mejor tener un caballo o haber montar acabar

Voz 27 24:32 ya yo creo que los conductores tienen que ir asumiendo que los banal delgada a degradar de conductores a pasajeros razón y eso va a ser así tardará pero pero va a ser así ir es verdad hay estudios que dicen que los jóvenes no están interesados no les parece importante tener un coche o que yo que se leía por ejemplo que el el tener redes sociales les hace estar cerca de la gente y no hace falta a coger el coche para verlos pero bueno yo creo que todavía pasará tiempo hasta que

Voz 30 24:56 pero eso ocurre también Sergio depende dónde vives no

Voz 27 24:59 hemos hablado por su puesto todo lo que estamos hablando de lo que se habla de la nueva movilidad de las nuevas formas de entender el coche tiene validez para los entornos urbanos en los pues las zonas rurales yo soy de una zona rural de de Navarra ahí cuando cumplía los dieciocho estabas deseando tener coche para poder salir ir a ir a Pamplona ir a otros sitios claro eso es algo que todavía ocurre la gente va en las ciudades se va a concentrar a poblaciones en las ciudades pero habrá que salir de la ciudad el coche compartido por ejemplo no tiene respuesta para para eso todavía no

Voz 29 25:31 mire voy a ponerme un poco en el lado del abogada el día

Voz 5 25:33 muy seguro de que habrá gente que nos esté escuchando en este momento y esté pensando ya claro es que lo de los coches siempre ha estado en las distopía Se hemos pensado siempre que pensamos en cómo será el futuro imaginamos unos coches que son muy distintos a los que tenemos ahora de hecho según la ciencia ficción hace mucho tiempo que los coches deberían ir de hecho según el cine de Hollywood hace mucho tiempo que los coches deberían ser así

Voz 0564 25:53 donde hay bastante carretera para alcanzar los ciento cuarenta kilómetros por hora

Voz 2 25:57 lo que necesitamos carreteras

Voz 5 26:00 y parece que los coches desde luego están todavía muy lejos de volar es decir no tendemos a veces quizá ir un poco demasiado rápido con las previsiones puede haber gente que se dice un expediente ya ya

Voz 26 26:09 una previsión más que no se va a cumplir desde luego

Voz 27 26:12 en el año dos mil quince Nos decepcionó muchísimo porque donde estaban todos eso que no sabían producido no hilo de los coches voladores es otro de los proyectos que que está por ahí pero yo lo veo más lejano todavía para empezar por sólo hay que ver qué ninguna marca de automóviles salvo Audi sino me falla la memoria yo creo que es la única que está en amo de un montón de dinero para eso

Voz 5 26:31 claro es interesante la relación con las marcas esa evolución antes escuchábamos como la publicidad ya ha dejado de ofrecer o empieza a ofrecer el producto su coche de una

Voz 1 26:42 era diferente en renting Lisino

Voz 5 26:45 compartido incluso con un amigo pero también es verdad que muchas empresas automovilísticas tradicionalmente dedicadas a la producción de coches están en este momento desviando sus inversiones

Voz 1 26:53 es para eh desviar sus

Voz 5 26:55 supuestos a empresas de alquiler de coches

Voz 1 26:58 partido por ejemplo si las cosas

Voz 27 27:01 dentro de poco dejarán de vender coches para vender también kilómetros Si dije bueno esos lo que decías es un hecho Cartago pertenece a Tyner hemos pertenencia grupo PSA hace poco Seat compró respiro que lleva funcionando casi diez años pero también es verdad que que los propios responsables de las marcas saben que ese negocio todavía no es probablemente se meten ahí para tomar posiciones el caso pero es verdad que de el presidente de Seat hace poco decía que todas las empresas de coche compartido pierden dinero el negocio todavía no rentable porque no hay una infracción una infraestructura bien crea manda no hay una demanda todavía

Voz 5 27:40 lo que pasa es que según algunos datos en los que podríamos estar perdiendo dinero actualmente con la relación que hoy mantenemos con el coche somos los propios usuarios hay una un estudio que si no me equivoco de la Universidad de Harvard en Estados Unidos tiene una relación el coche muchísimo más estrecha culturalmente que la quema tenemos nosotros que dice que solamente utilizamos nuestros coches nuestros vehículos un cuatro por ciento del tiempo y que el otro noventa y seis por ciento del tiempo permanecen aparcados y aún así hay muchas familias es que tienen más de un coche en sus en sus garajes yo entiendo que esto sí puede estar cambiando no y además a muy corto plazo

Voz 27 28:09 sí puede cambiar aunque es verdad si haces caso a ese dato no tienen ningún sentido tener un coche pero pero lo que decíamos antes también no el el coche ha sido aspiracional no se compraron coches sólo de una manera racional sino porque es algo es un objeto que se quería tener pero sí viendo ese dato desde luego la cabeza te dice que que el la tendencia tiene que ser otra no

Voz 6 28:30 si finalmente todas estas previsiones acaban cumpliéndose Sergio has pensado ya que te gustaría dedica

Voz 5 28:37 siete porque el portal El motor va a empezar a dejar tener sentido ahora

Voz 27 28:41 que buscarle otras otras formas de ver las cosas con otros planteamientos al a los temas yo espero que decía antes que la transición sea sea lenta todavía yo creo yo creo que hay muchos progresía Si muchos digo mira al futuro pero a ver qué pasa nunca sabemos incluso el coche sin conductor a lo veo muy complicado a los millennials no les interesan los coches por lo visto pero los demás somos mayoría todavía en las costumbres tardan en cambiar

Voz 5 29:07 dije que cambia es interesante que hables de los milenios quiero que escuchemos a Greta Zan Berges adolescente que ha abanderado el cambio climático ayer mismo el Parlamento Europeo

Voz 7 29:16 Wang

Voz 5 29:19 hablando de la urgencia de tomar medidas contra el calentamiento global que parte de este movimiento entre los jóvenes hoy esta tendencia

Voz 1 29:26 qué tiene que ver con una

Voz 5 29:29 conciencia del cambio global del calentamiento global o tiene más que ver con una especie de moda o de cambio cultural lo de cierre de ciclo

Voz 27 29:37 o también la cumplirá complicó es que es tener un coche comprarlo oí y mantener lo que también es muy importa

Voz 5 29:43 sí se cuestionan en coche cuesta una media

Voz 27 29:46 España de unos dos mil euros al año sin contar con la financiación sube a cuatro mil y pico bueno

Voz 5 29:52 Sergio ha sido un placer contar contigo para analizar esta situación a mi me gustaría solamente por dejar esto hacer un pequeño guiño en cómo pensar en cómo va a cambiar la desaparición del coche la historia del pop porque ha sido muy importante el coche en el por ejemplo esto ya no sería igual

Voz 6 30:11 de los Beatles si desaparece el el coche sería distinta y también la de M ochenta en el que suele poner mucho esta canción ochenta que ya ha cambiado historia es horas los cuarenta Classics ser quemado editor del portal el motor del diario El País llora también futurista distó tópico

Voz 31 30:29 da hoy por hoy muchísimas gracias gracias a vosotros un abrazo

Voz 6 30:32 vas en coche hemos peón taxi no me voy en taxi

Voz 31 30:35 en patinete gracias

Voz 9 30:39 hoy por hoy con Pablo González Batista en BP

Voz 4 30:43 la repostage víctima más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a limpiar tu motor eliminando la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar quedan hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 32 30:54 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 20 31:10 conecta con hoy por hoy a través de Instagram cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 23 31:24 el Deportivo quiere ser un programa cercano familiar cariñoso con el oyente pero sin perder de vista la evolución del deporte la pasión por el juego la adrenalina de la competición porque

Voz 0564 31:34 pues llega este punto el Deportivo se convierte en una en una montaña rusa

Voz 23 31:50 y finalmente análisis repaso del día ya nos retiramos a dormir y es un poquito lo estudiaría de la vida Carrusel deportivo con Dani Garrido

Voz 7 32:13 buenas noches que está en el día

Voz 35 32:16 de hecho eso

Voz 36 32:19 pues ahora a descansar porque esto sabe lo que ha pasado y veinticinco hora25 cadenaser cuando usted quiera

Voz 0564 32:29 en el Larguero tratamos todo el deporte e incluso algunas cosas más tupida or not to peer como Reid como religioso

Voz 37 32:37 lo de ser o no ser víctima en español como se dice después cierta sino no ser o no ser todo eso es Cadena Ser

Voz 0564 32:48 muy bien este lunes a viernes pasa por El Larguero y hablaremos de todo el deporte de lo que surja

Voz 6 32:56 texto de Nasser

Voz 12 33:00 a cuenta con la SER

Voz 38 33:05 pase lo que pase

Voz 26 33:14 hoy es un buen día para hacerle un regalo a tu coche Ripa estando carburantes Premium a un precio más bajo Vine a las estaciones de servicio Repsol Campsa y Petronor se encuentra la mejor calidad a menor precio más información y estaciones adheridas en Repsol punto es

Voz 39 33:33 fresco tiramos unas fuera experto horitas de temporada como estas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés Naturalis llegadas directamente de la huerta cuando cocinas con productos frescos de El Corte Inglés Press cocina todo sale mejor la Corte Inglés al Lin Tapie

Voz 40 33:54 Armas de Securitas Vitae sido desconectada

Voz 21 33:56 cariño aprovechando que nos vamos en Semana Santa la otra casa podemos aprovechar y ponerlos también una allí si la dejamos vacía casi todo el año por lo que cuesta nos quitamos de problemas de a que se nos meta

Voz 26 34:07 alguien en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula unánime en Securitas Direct punto recuerda novecientos ciento trece ciento tres

Voz 21 34:18 qué bonito cuando tu hijo aprende la primera palabra mamá pero que sepas que luego aprende más palabras como no seas pesada

Voz 30 34:27 mamá te has preguntado si ser madre compensa con pena

Voz 26 34:32 ya puedes comprar el cupón del extra a día de la madre de la ONCE el cinco de mayo diecisiete millones de euros

Voz 2 34:39 tras ser madre compensa mucho once

Voz 41 34:48 Pablo II

Voz 9 34:49 Baptista

Voz 41 34:51 en verano cuando los americanos hablan sobre la

Voz 5 34:53 transformación del paradigma en nuestra relación con el coche esto que estamos comentando esta mañana de cuánto puede tardar en producirse ese cambio suelen mostrar dos fotos en la prensa una está tomada en la Quinta Avenida de Nueva York en la Semana Santa del año mil novecientos y en ella puede verse pues una calzada completamente repleta de coches de caballos la segunda foto está tomada en la misma calle en la misma época pero trece años más tarde en el año mil novecientos trece y en poco más de una década todo lo que antes eran carros de caballos habían desaparecido para dejar sitio a los coches

Voz 6 35:22 son así que quizás sea buen momento para empezar a pensar en invertir en un valor seguro en la diligencia la peli digo lo está lo de John Ford esto es hoy vamos a ir un pasito más lejos en este juego

Voz 5 35:36 viajar a un hipotético mundo sin coches

Voz 6 35:38 esto es una vez más historia del futuro

Voz 43 35:47 nosotros solamente podemos imaginar cómo será el futuro pero otros otros tienen la suerte de poder verlo con con sus ojos una vez más nosotros también tenemos la fortuna de poder hablar con el único historiador que habita en el futuro nos escucha desde el siglo XXI

Voz 5 36:01 eres Javier tráete Javi muy buenas muy buenos días y muchísimas gracias por atendernos otra vez para resolver nuestras dudas del presente sobre cómo será nuestro futuro

Voz 29 36:10 buenos días Pablo qué tal como estamos yo encantado siempre de de colaborar aquí ya explicaron explicaron cómo está el panorama en el XXI

Voz 5 36:18 ha sido escuchando el programa es el siglo XXIII hace sólo unos minutos estábamos hablando de la desaparición de los coches So del cambio en cómo nos relacionamos con los coches y por eso habíamos pensado que era muy buena idea llamarte para que nos contaras y todas esas previsiones de las que nosotros hablamos un poco aquí en abstracto sean hecho o no realidad en tu siglo

Voz 29 36:35 bueno pues saber que la cosa no va a seguir como hasta ahora bueno pues para adivinar esto digamos que no necesitas que te venganza desde el futuro a a explicar te lo porque yo creo que las matemáticas del asunto son bastante obvias es verdad que si no es con el crecimiento de la población mundial si todo el mundo tiene que tener su coche pues bueno esto no hay ecosistema que lo soporte ni en materia prima de de construcción de producción ni en la contaminación por eso es que en las cifras actuales ni siquiera estamos en un coche por por

Voz 5 36:58 hasta pueden ser dos o hasta tres coches por familia a veces solamente se usa para llevar a los niños al cole para ver a la abuela el fin de semana exacto exacto es es

Voz 29 37:05 las cosas no del primitivismo de vuestra época que me que me fascina esto de tener varios coches para no dar ni cincuenta metros es algo por ejemplo que mi pocas estudian el departamento de esoterismo misticismo y creencia de absurdas e pues no estas costumbres que tenéis con los coches por ejemplo o esta manía que que os ha dado en esta esta última década de utilizar vehículos suplen las ciudades no está muy de moda el tanque no coche Gordillo que mira nosotros desde el XXIII lo vemos sabe como vosotros veis a estos señores del XIX que se ponían un sombrero iban con una bicicleta esa que la rueda delantera gigante de forma Yves Auvers esto es súper incómodo se me caería seguros de deforme bueno pues nosotros vuestros SUP los vemos igual o sea no hay manera de aparcar estos cacharros enormes estos tanques subrayar las puertas en las columnas de Mercadona del párking es absurdo pero bueno es parte del encanto de de cada época verde que si yo a mi la verdad es que me gusta mucho verlos haciendo esta clase de disparates pero bueno ya os voy diciendo que la verdad es que esto se termina el sueño de Henry Ford se terminó bueno pues vamos a bajar todo esto un poquito a tierra íbamos a ir digamos apartado por apartado para entender hasta qué punto vamos a cambiar por ejemplo la producción

Voz 5 38:07 Massa de vehículos esto se termina también

Voz 29 38:10 así se reduce muchísimo la cosa de hecho se conoce este periodo que justo ahora empieza a gestarse como la gran reducción vehicular o más informalmente entre entre

Voz 6 38:18 profesionales no lo llamamos el coche decidio

Voz 29 38:21 bueno pues qué pasa esto era un problema global que afectaba a la mayoría de naciones del planeta y por tanto se discutió en la ONU para tratar de establecer algunas medidas comunes que coordinaran esos esfuerzos del mundo pues en este coche decidio no para hacerlo efectivo y entonces pues bueno que pasó pasó lo de siempre no que es lo único que se pusieron de acuerdo todos fue en que cada país haría lo que les saliera de las narices harían la reducción como les diera la gana entonces pues bueno la historia ha podido contemplar muchísimas formas alternativas de reducir el parque de vehículos y la contaminación bueno lo que estamos en este siglo XXI de lo que se está hablando

Voz 5 38:50 de la de la hegemonía del coche compartido esto esto es cómo estamos hoy

Voz 29 38:54 sí bueno la verdad es que fue un recurso bastante estándar y aunque no exento de problemas que pues porque las clases más acomodadas se resistían a abandonar sus coches de propiedad no tienen que sentarse en los mismos asientos en los que se sentaban los pobres lo que se incluso les podía tocar compartir coche con un obrero sin estudios superiores entonces les parecía intolerable y la verdad es que ofrecieron una magnífica resistencia

Voz 5 39:14 no se llegó a convencerles

Voz 29 39:16 bueno pues de todo no como siempre cada país hacia lo suyo hay países también efectivos en esto que todavía hoy en mi época están lidiando con coches particulares de de algunas clases acomodadas en otros países por ejemplo normalmente de del centro oeste del continente asiático por lo tuvieron mucho más claro osea enviaban alguna que a las clases altas que que se resistían a dejar sus coches y la verdad es que un par de semanas les entraba una gana de compartir que era una maravilla

Voz 5 39:39 ese Javier creo que tenemos a nuestro reportero en el futuro a John Yoo Arenas desplazado precisamente hasta uno de esos Blacks donde reeducar van a la gente adinerada Ginger en las buenos días

Voz 28 39:49 buenos días desde el centro de reinserción cívica y de Circulación de la DGT estamos concretamente en las instalaciones de la Cidade mega Palencia conoces Palencia Pablo con pene no sí si sale Papa pala si connota

Voz 6 40:03 sus extensos campos de cereales en el siglo XX

Voz 28 40:05 bien pues borra ya puedes ir borrando esa imagen de tu cabeza Palencia ahora es una gran nave que alberga el mayor centro de Reinserción cívica de circulación del mundo fue elegida por la ONU porque es muy llana ya de ya no quedaba nadie habitando la estamos concretamente en la zona de paseo ya que lo primero que se les enseña es a caminar estas personas llevan años sin dar un paso entre el vehículo y el sillón flotante ya no caminaban nada una vez que su cuerpo coge tono muscular se les lleva al mar a quitar plásticos Ia absorber petróleo con una pajita

Voz 29 40:37 gracias John Jay enseguida vamos a volver a conectar contigo así que no tenemos bueno

Voz 5 40:41 vete a Don al futuro a dónde te vamos a llamar ahora que tuya

Voz 29 40:43 ya lo está ahí ya estoy es así Javier

Voz 5 40:46 la reducción forzosa supongo que tiene estas cosas no

Voz 29 40:48 sí claro tiene que ser doloroso para que funcione pero bueno la verdad es que lo más espabilados y efectivos en esto siempre fueron los neerlandeses

Voz 5 40:54 hicieron en los Países Bajos bueno pues allí desarrollar

Voz 29 40:57 en una idea revolucionaria e innovadora que a nadie parecía habérsele ocurrido antes lo cual es bastante sorprendente que fue implantar un excelente sistema de transporte público eléctrico pues que funcionaba como un reloj chico fue poner esto nadie más compró un coche en los Países Bajos fíjate si se volvió exótico lo de conducir que en dos mil cuarenta y nueve hasta implantaron una nueva atracción turística en Amsterdam lo llamaron en el barrio crisma tengo es algo complejo como muy Pizarro porque hay escaparates donde se ve Peña subida coches simulando que conduce no en un decorado lleno de hubo de de de tubo de escape y bueno pues tú te pones a mirar y lo ves ahí como super estresados pitando gritando e insultando unos a otros por las ventanillas tenido accidentes y bueno si quiere vivir la experiencia pues pagas un dinero y lejana montarte es como muy atractivo para los turistas muy polémico porque buenos que en el resto de Europa es ilegal espero

Voz 5 41:40 no saber a qué se convierte casi casi en una atracción de feria en una cosa exótica

Voz 29 41:44 en un circo he dicho claro por supuesto

Voz 5 41:48 tenemos un Llerena es justo delante de uno de esos escaparates

Voz 0564 41:51 en el barrio gris marengo de Ámsterdam John llevo unos días de nuevo

Voz 28 41:55 buenos días de nuevo efectivamente aquí me encuentro dentro de unos esos escaparates de este bullicioso barrio gris marengo y la verdad es que estoy pasando un poquito de miedo aquí no hay ley los coches corren por todas partes es salen de los escaparates además se han juntado varias despedidas de solteros y esto es un caos hay accidentes cada pocos segundos y los peatones que se atreven a caminar por esta ciudad verdad es que se juega la vida qué tal caballero con tanto coche lo lleva que porrón mucho coche a lo mejor peligroso

Voz 6 42:24 o están acostumbrados jazz anexa las

Voz 28 42:26 da claro también les aporta dinero no

Voz 6 42:28 ah gracias Jordi muchísimas gracias y ten cuidado tú que igual tenemos que hablar contigo

Voz 5 42:34 saber Javier esto es a Amsterdam no estos estamos en Holanda pero cómo fue eso que es llamado el coche decidio aquí en España aquí opta

Voz 43 42:41 hemos porque coche compartido como Se nos convenció cómo fue la cosa

Voz 29 42:44 ah bueno pues fue compleja como suelen ser las cosas siempre historia también en España en un primer momento sí pero ya te digo que el coche compartido fue muy problemático a nivel Sofía pero por qué bueno pues por problemas siempre problemas siempre bueno es complicado que pasó pues tantos años de coche particular e individualismo Oltra capitalista pues qué paso porque genera una sociedad occidental bastante Reinosa para qué nos vamos a engañar ruinosa intolerante no nada más que nos gusta lo nuestro Ibero pues en España en general que pasó que que que no gusta discutir unos con otros entonces qué pasó que la implantación del coche compartido como norma pues causó auténticos conflictos no de gente que se llevaba fatal entonces a unos iluminados como hicieron vamos a arreglar esto y se les ocurrió sacar un decreto ley en dos mil cincuenta y siete por el cual se distribuían los compañeros de coche por afinidad política

Voz 6 43:27 Nos creían sí sí creían ingenuos que así es

Voz 29 43:29 solucionaría el problema bueno pues claro fue todavía peor como de peor eh bueno pues terrible mira que la gente de derechas rompiera que te vas no iban discutiendo pero para lo básico se ponían bastante de acuerdo vamos aquí vamos allá pero bueno metidas en un mismo coche a tres personas de izquierdas no llegamos a destino sin que hubiera muerto al menos uno de ellos

Voz 5 43:46 normalmente los tres metía sin de P

Voz 29 43:48 bueno unos que si había que llegar a destino con calma otros que si había que llegar de forma unilateral otros que somos gente de paz y otro que bueno yo soy de paz también pero a lo mejor que me encontré por el camino bueno en fin imposible no lograban ponerse de acuerdo ni en el destino ni en las paradas bueno pues fue un cataclismo vehicular socio político hasta el punto que durante un tiempo se tuvo que prohibir también el coche compartido en España entonces que si esto se volvió el coche particular no no no no no no no hemos infumables no imposible las multas internacionales habrían sido impagables no lo que se hizo en este breve en este periodo fue un periodo breve de unos treinta años fue el que se implantó el ricksow en España ni el carro exactamente tipo Calcuta con dos rueda que lo llevan las personas allí en como en la peli de la Ciudad de la Alegría bueno pues fue una oportunidad laboral para para mucha gente no porque podrían llegar a cobrar pues hasta lo que vendrían a ser uno cinco euros por día tirando del carro ese no sé es el triunfo de la economía compartida básicamente harán runners venidos a menos en las crisis económicas que que os va a seguir viniendo estos años ya ya no cuenta ya

Voz 4 44:43 es un error pues decían bueno pues mira