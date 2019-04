Hoy por Hoy (17/04/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 son las once las viesen en Canarias

Voz 0824 00:06 sabe quién tiene muy buenos días hola Pablo buenos días Pedro Sánchez ha decidido acudirá al debate de Radiotelevisión Española después de que la Junta Electoral Central excluyera Vox del que se iba a celebrar en Atresmedia el Gobierno celebra que sea la televisión pública la que acoja finalmente este debate de los candidatos a la presidencia mientras que desde Ciudadanos le acusan de primar el tacticismo electoral escuchamos a Meritxell Batet en declaraciones a SER Cataluña haya José Manuel Villegas

Voz 3 00:31 retan una campaña la yo creo que en una cama

Voz 4 00:34 Ana electoral los debates son muy importantes pero que también hay otros instrumentos como las entrevistas o las ruedas de prensa yo celebro que finalmente se produzca ese debate en Televisión Española y creo que servirá para contrastar efectivamente

Voz 5 00:47 las posiciones también a que esta exposición Pedro Sánchez juega al escondite hace tacticismo electoral con los debates va eligiendo según los participantes según el formato según la cadena nosotros no estamos en eso Albert Rivera estará en todos los debates de candidatos a la Presidencia del Gobierno que que nos inviten

Voz 0824 01:07 los trabajadores de Radio Televisión Española celebran la decisión María Escario directora de comunicación del ente público ha estado en Hoy por hoy para nosotros

Voz 6 01:15 es misión cumplida no es el objetivo que perseguimos todos los trabajadores cumplir con nuestra obligación de servicio público y creo que por fin se ha logrado efectivamente el esfuerzo que hemos hecho para hacer un debate conforme a la ley

Voz 0824 01:29 ya ha comenzado en el Supremo la última jornada de esta semana del juicio de hoy declaran una veintena de agentes que intervinieron en colegios de Lleida durante el uno de octubre dos de ellos acaban de contar cómo los manifestantes mientras gritaban ser gentes de paz les lanzaban patadas puñetazos Alberto Pozas buenos

Voz 0055 01:45 buenos días las acusaciones e intentan que estos testimonios demuestran que hubo violencia las defensas que los disturbios fueron cosa de los policías uno de los líderes independentistas y los agentes siguen haciendo su relato

Voz 1 01:55 eso soltaba un siquiera

Voz 7 01:57 un flechazo enseguida encuentros compañero intentaba llegamos responder a San lesión enseguida levantaban el brazo gente de Paul Henri Paul Dios cómo es posible

Voz 0055 02:06 este intervino en la Escuela de Idiomas de Lleida y compagina ambas versiones cánticos de paz disturbios

Voz 0824 02:10 que un juzgado de Pamplona ve indicios de delito para juzgará al responsable del Tour de la manada un recorrido que se publicitaba en Internet para visitar los lugares de la capital navarra por los que pasaron los condenados por los Sanfermines de dos mil dieciséis Radio Pamplona Javier Lorente

Voz 0622 02:23 contra el criterio de la Fiscalía el juez Edith Berto Iglesias que también instruyó el sumario del propio caso de la manada en dos mil dieciséis va la razón a la acusación particular y considera que existen indicios para juzgar por un delito contra la integridad moral al responsable de ese anuncio del Tour de la manada en diciembre pasado el encausado colgó en la red un anuncio durante tres días en el que ofrecía un recorrido por las calles de Pamplona por las que circulan

Voz 1 02:46 con los condenados por el caso durante el día

Voz 0622 02:49 durante el seis y siete de julio utilizaba la imagen de los cinco en ese anuncio el juez da por tanto un plazo de diez días a las partes para presentar escrito de acusación para el juicio oral Oso de citar su sobreseimiento

Voz 0824 03:01 once y tres diez y tres en Canarias

Voz 2 03:05 cadena SER Madrid

Voz 8 03:09 un trabajador de Metro ha fallecido por cáncer de pulmón de momento no está relacionado directamente con la manipulación de amianto pero fue compañero de los otros dos trabajadores fallecidos a los que se les ha reconocido la enfermedad profesional lo ha adelantado hoy el Boletín aunque los informes médicos de momento como decimos no vinculan que el cáncer de pulmón lo provocara la exposición a este material cancerígeno desde Comisiones Obreras subrayan la urgencia de que la dirección de Metro reconozca a todo el personal Alfonso Blanco

Voz 9 03:36 de Comisiones Obreras Metro Madrid seguimos exigiendo eh tanto Metro Madrid como la Comunidad de Madrid el reconocimiento de todos los trabajadores que hemos manipulado amianto en especialmente a los trabajadores que están teniendo afecciones pulmonares podremos una de las cosas que hicimos es que no sacaran a todo el personal de riesgo Car vi al resto de la empresa un reconocimiento voluntario

Voz 8 04:01 y conocemos la última hora de las listas de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid Begoña Villacís las acaba de presentar en la capital Carolina Gómez con los detalles bueno

Voz 10 04:09 días qué tal buenos días y repiten los actuales concejales Silvia Saavedra Miguel Ángel Redondo Bosco labrado en Sofía Miranda ya hay dos fichajes destacados entre los diez primeros puestos de número dos ir a Santiago Saura que es catedrático de la Politécnica experto en medio ambiente y de número seis el escritor Martín Casariego fuentes de Ciudadanos aseguran que Villacís ha conformado un equipo para gobernar para ganar Madrid pensando ya en el organigrama de Gobierno

Voz 3 04:33 primeras reacciones a la decisión de Isabel Diaz Ayuso de prescindir de varios consejeros cercanos a Cifuentes y Garrido una de ellas es Rosalía Gonzalo

Voz 11 04:40 yo siempre estoy a disposición del partido y lógicamente pues son unas horas difíciles pero pero la forma de actuar mía siempre ha sido la misma iba a seguir siéndolo

Voz 12 04:51 ahora mismo tenemos catorce grados en el centro de la ciudad

Voz 0824 05:01 es todo sigue hoy por hoy con Pablo González Batista e información actualizada en nuestra web Cadena Ser punto com

Voz 13 05:06 Ben S

Voz 2 05:09 servicios informativos

Voz 14 05:16 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 1 05:23 Blanca Portillo muy buenos días muy buenos días Caballero bienvenida la fiesta gracia porque puntual sin flores debe contarse Stereo Flores que no no bueno bueno ahora estamos solamente los tres te presento a Tom pero esto enseguida se llena no te preocupes vale tienes que ver bailar a Tom va comiendo mientras mientras que llegando el resto de los invitados pareces íbamos charlando para matar el tiempo se mete una mano doblando las servilletas ya que una estrella flores

Voz 12 05:52 la vida muy bien a mi hija se llame

Voz 1 05:54 lo he visto bueno pero te gusta como tenemos todo te gusta esta como vemos el estudio está bueno mira aquí es el primer paso de la conversación porque puede que nos toque hablar de ella más adelante cómo vamos a decirlo los dos igual entonces tú me dice sí es Virginia Woolf o Virginia Woolf

Voz 12 06:10 no yo suelo decir Virginia Woolf

Voz 3 06:13 el sexo pronuncio John brillo beach club inglés cobra vida en otros cultura si es igual dos veces sí pero es curioso en lenguaje en su manera en otro culturas pues no es correcto incorrecto es de sentido

Voz 12 06:39 de las dos maneras digamos que veo que se cosa que no me

Voz 3 06:41 claro claro pero bueno vamos a decir bueno a mi me gusta porque

Voz 12 06:44 ya se llamaba Virginia Woolf muy bueno claro que sí por supuesto se puede decir Virginia Woolf pero ánimo pero se decir vino mal uno puede decir cómo negarlo como Keith después Virgina tú estás

Voz 1 06:54 estos días interpretando a un personaje de Virgina Woolf

Voz 12 06:56 el Teatro Español Mista lo ue tú eres tan buena anfitriona en la vida real como lo es Mrs pues mira te vas a reír pero es una de las cosas que tengo en común con ella y qué me sorprendió cuando leí la novela me encanta hacer fiestas por el placer de invitar a la gente a estar feliz hay quien cree que eso es una forma de llamar la atención de rodearse de gente de buscar aprobación pero como ella yo busco el bienestar de los demás me encanta hacer reuniones y comidas me invitará a la gente a vino y a buena comida

Voz 1 07:28 para que estén contentos y feliz es bonito sabéis porque el al personaje ocurre también se puede confundir con superficialidad esa búsqueda de la belleza que defiende durante gran parte la hora en realidad hay muchas ya iremos desgranando algunas de ellas muchas capas debajo de esa aparente superficie no hay momento concreto de la de la obra en la que a mí me ha dado mucho que pensar porque en la tu bajas al patio de butacas queremos un spoiler no pasa a ser ya gente que lo sabe qué hacer casi al público y eso me ha hecho plantearme si los actores en el fondo no tenéis mucho de anfitriones a una fiesta con estáis en el teatro se de algún modo montar un evento cada tarde invita a los espectadores esperáis que sean puntuales que no moleste mucho deseáis que se lo pasen bien es decir también buscáis la aprobación en vuestros huéspedes se parecen poco esa Mrs diálogo y al actor a la vida del actor en ese punto

Voz 12 08:14 mira en ese momento justo el que hablas cuando bajo

Voz 1 08:17 al patio de butacas yo recuerdo que en los ensayos con Carme

Voz 12 08:19 a ella me dijo mira de alguna manera esto es una celebración del teatro más si tú cambias la palabra fiesta por la palabra teatro se podría aplicar perfectamente entonces es un momento en el que estás entre la actriz el personaje Duyos Le pedí por favor puedo bajar al patio de butacas para hablar con la gente directamente ahí la frase final que ya dice yo hago todo esto porque es un regalo deberíamos tomarlo como un regalo que todos le hacemos a la vida en el fondo es exactamente lo que hacemos claro dices los actores celebrar la vida la diferencia que hay con una fiesta es que la gente paga para sentarse allí que eso ya es la leche

Voz 1 09:00 con haber donde alguna fiesta yo pagando y no es bonito también esto eh esto que dices de que tú de alguna manera en ese punto te sitúa entre la actriz y el personaje porque en este momento el público también está entre el público que ha ido a una obra de manera completamente pasiva a observar lo que pasa hice siete de alguna manera interpelado hoy pasa no

Voz 12 09:21 a ser casi un personas y personaje de la obra claro

Voz 1 09:23 mi pregunta es si alguien del público alguna vez ha dado ese salto porque en la función que yo vi todos teníamos un poco esa intención no sé si decirte algo si responder algunas de las cosas que dice que en algún caso ha pasado que el liderazgo de El Salto

Voz 12 09:36 pasan cosas absolutamente maravillosas porque mayo no sé quiénes están sentados pero hay un momento en que cuando bajas entre Xavier pero el otro día según iba bajando los escalones me dice una señora en la tercera fila me dice qué guapa estás de verde claro que las gracias se dije hay muchísimas gracias el otro día también en mitad del texto aún señor les sonó el teléfono si tenía debía ser muy urgente porque su señora le dijo salsa le dije por favor Caballero salga usted me ningún problema contesta a la llamada y luego vuelves no hay ningún problema pasa menos entonces fue muy bonito quede claro que sí hombre negro al respeto la gente veía

Voz 3 10:10 pero el éxito de público

Voz 12 10:15 a contigo ya decide entonces eso duraría eternamente pero si yo noto en la mirada de la gente que hay un momento en que ellos también están entre persona hay personajes bueno pues si quieren ustedes ver lo guapa que

Voz 15 10:26 eh verde Blanca Portillo

Voz 1 10:28 en esa fiesta una fiesta a la que nos invita a tardes el de otro español tienen que saber que está hasta el próximo cinco de mayo interpretando a clarisas Galloway el personaje de Mrs diálogo y que es la adaptación de una de las novelas de la gran Virgina Woolf adaptada y dirigida por Carme Portaceli

Voz 16 10:45 esto es la vida de una mujer Larissa hemos cambiado el mundo Si tuviera escasas mira aquí todo ha estado durante bienvenidos

Voz 17 10:58 la obra como ocurre también en la en la novela

Voz 1 11:01 Nos invita a acompañar a esa mujer a clarisas pero también a sus deseos a sus recuerdos a sus preocupaciones a sus ambiciones a los deseos no cumplidos no se nos invita a acompañarle a ella a sus invitados durante veinticuatro horas hay que aclarar que la obra dura sólo una hora y media que dura veinticuatro pueden reservar para cenar mi padre está está bastante bien recibió la XXIV otras transcurren de forma figurada pero es increíble blanca lo mucho que puede dar de sí hundía Si uno se permite reflexionar

Voz 12 11:31 tampoco sobre su propia vida qué es lo que hacen es es algo yo creo que eso es lo más interesante porque es una función en la que efectivamente la peripecia teatral no es muy llamativa que digamos no pasa entre aparentemente exacta exacto pero es cierto que un día da para muchísimo si eres un poco consciente cada pensamiento que se te cruza cada persona a la que ves cada recuerdo que viene cara a cambio de pensamiento eso nos pasa mucho lo que estás pensando en algo concreto y de repente piensas en la comida que vas a hacer esta noche y como es pensamientos van cambiando como bien los recuerdos como cualquier estímulo te dispara pensamiento diferente entonces eso es tan apasionante como Indiana Jones si uno es consciente de eso entonces yo creo que eso es lo que de alguna manera hace la función poner de relieve la cantidad de aventura interior que tenemos a lo largo de veinticuatro horas y creo que eso es lo apasionante además sucede en el espectador yo lo noto que el espectador también van pasando ideas

Voz 1 12:29 es que usted iba a decir que invita también a hacer algo que no hacemos muchas veces que es pararnos un momento a pensar y a permitir que se desarrolla esa aventura aunque se desata esa aventura porque a veces creo que nos da un poco de miedo

Voz 12 12:38 sí que padecía vivimos tiempos de mucho ruido e dónde nos conducen un poco el pensamiento donde nos obligan a centrar la atención en lo que a ellos les interesa y que en tiempos como estos es bueno entrar en una sala a oscuras durante hora y media de tu vida nada más para ser Tir para pensar con suavidad con calma y con belleza

Voz 15 13:01 bueno pues tienen ustedes una hora y media para hacer pagando ya has dicho que la fiesta que esta

Voz 12 13:06 hay de decirte una cosa está hoy llevamos más de trece mil espectadores se a mí la idea de que haya más de trece mil personas que hayan pagado email por sentarse en una sala de teatro yo no puedo por más que decir Gracias a la vida y a ellos porque me parece que eso que vivimos tiempos en que esto es una cosa

Voz 1 13:25 eh in es un acto F iba a conversar también se ha convertido nuestra revolucionario y seguramente hay gente en su casa heroísmo sentada también escuchando esta conversación y por eso también estamos agradecidos ya a mí también me parece increíble y vamos a tener más tiempo para hacerlo para pensar y para conversar sobre teatro y lo que se nos ocurra con Blanca Portillo unos anuncios

Voz 14 13:47 Pablo González Batista Cadena SER

Voz 1 13:52 Otones

Voz 13 13:54 a llegó el seísmo liberó directa ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once consulta

Voz 1 14:03 tienes línea directa punto com compañía Bankinter

Voz 18 14:07 sí

Voz 13 14:13 hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Facebook Twitter arroba hoy por hoy en facebook Hoy por hoy

Voz 19 14:24 hoy miércoles estamos ya preparando el resumen de noticias y protagonistas del día desde las tres en SER Deportivos y como todos los miércoles con especial para el deporte femenino con noticias yp protagonistas SER Deportivos

Voz 20 14:35 de tres a cuatro de la tarde una hora menos en Canarias con el equipo de deportes de la Ser

Voz 13 14:41 que nadie sabe nada humor horticultura

Voz 3 14:47 los ciclos de la naturaleza el título ya altas lo está diciendo problemas tú este sábado a la una de la tarde

Voz 13 15:01 de Berto Romero ya Andreu Buenafuente nadie apenada el programa en el que puede pasar de todo como era lo que tenemos

Voz 21 15:17 con las horas el día va a acumulan hechos contradicciones

Voz 3 15:22 discrepancias si desatinos

Voz 22 15:24 dado con la dicen unos van y otros vienen las corrientes te empujan hacia arriba que arrastran hacia abajo te llevan a la izquierda derecha cuidado con el barco

Voz 23 15:39 aquello que les parece bien a los in provoca profundo malestar a los de aquí un poco todos quieren llevar razón y desorientados y vapuleados por la actualidad nos resulta complicado saber lo que estaba pasando

Voz 16 15:52 el trato con la Vaccaro

Voz 22 15:55 a ustedes se preguntarán qué hacer ante tal situación escuchará Ángels Barceló ya la conoce información contrastar análisis sus

Voz 24 16:07 hora25 le estamos esperando

Voz 1 16:10 en la SER

Voz 25 16:17 en mil novecientos setenta y cuatro chicos formaron un grupo al calor de la incipiente escena psicodélica de Londres decidieron llamarse Queen por sugerencia de su cantante Freddie Mercury y años más tarde fue el público quien decidió elevar los a ese trono de la historia del rock reservado sólo para unos pocos hoy su inconfundible sonido y sus arrolladores directos vuelven en una colección única reunida por el país kilos cuarenta clase disfrútalos en formato digital con sonido remasterizado domingo veintiocho A kind of magic y Caja premium de regalo por nueve con noventa y cinco con el país

Voz 0824 16:49 cuando vas a ver el partido de fútbol siete de

Voz 22 16:51 novio un sábado ocho de la mañana lloviendo estás pensando con el corazón

Voz 26 16:57 si puedes pensar con el corazón puedes pensar con los pulmones reciclando latas bricks y envases de plástico en el amarillo ayudas a mantener el aire litio piensa con los pulmones recicla Ecoembes Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid

Voz 13 17:09 quiere reconciliar te con el uno escucha el nuevo podcast pienso luego actuó un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación

Voz 3 17:19 facial ya que crea una empresa

Voz 27 17:22 eduque que enseña unos valores que respete el medio

Voz 3 17:24 te pienso luego actuó ya dispone

Voz 13 17:27 en la web en la de Podium podcast en ahí vos iTunes Google pocas

Voz 3 17:32 en la Cadena Ser

Voz 14 17:35 hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 1 17:39 Blanca Portillo probablemente un poquito a su pesar se ha convertido casi casi en un género en sí mismo Flavio si a ver si les suena a esta conversación uno dice hoy que va a hacer esta tarde pues voy a voy al teatro a muy bien y que va a ver yo voy a ver a la Portillo

Voz 15 17:53 no es así con la solemnidad del artículo no estos días con toda probabilidad

Voz 1 18:00 muchas conversaciones como ésta o parecida han tenido lugar en Madrid porque blanca la Portillo lleva días en el Teatro Español interpretando una adaptación nada menos que de una obra de la Wulff que también empezado a aplicar las Law Mrs diálogo y Blanca Portillo muy buenos días este es el primer texto de la Wulff que la Portillo primero que te encuentras digamos en tu carrera profesional parece que el contexto el contexto social y también el hecho de que tú tengas aproximadamente la misma edad que el personaje está elegido perfecto

Voz 12 18:32 no tienes la estación de que hay veces que lo

Voz 1 18:34 personajes están por ahí sobrevolando y de repente aterriza no caen sobre justo en el momento adecuado

Voz 12 18:39 sí yo siempre he pensado que son los personajes los que los eligen a los actores yo nunca voy buscándolos ellos vienen llaman a mi puerta a gusto no hermanos y algunos dame un poquito de miedo ir hacen pasar un poquito mal pero sí que creo que son ellos los que de alguna manera te eligen y yo me acerco con mucho respeto saludo y digo hola muy buenas voy intentar darte lo que necesitas de lo que yo tengo pues saber qué te sirve entonces está establece como una especie de diálogo con el personaje y en este caso ha sido un diálogo profundamente fructífero porque yo no tengo muchas cosas de las que ya tiene pero tengo cosas que a ella le interesa que exacto yo por ejemplo soy una profesional cosa que no es ella ya no tiene una profesión yo no soy señora de no estoy casada ella así no tengo hijos ella sí con lo cual como que de alguna manera yo representaría lo que a ella le hubiera gustado ser mientras que ella tiene un concepto de la vida de de la libertad interior y sobre todo la la sensación del paso del tiempo con bienestar que a mí me está dando muchísimo porque yo vivo muy acelerada claro

Voz 1 19:48 hay una cosa interesante porque claro si tú estás viendo a través de ella también una vida que no te corresponde que no es la que tú has elegido para ti misma eso te ha hecho reafirmarse en tus elecciones no y sobre todo respetar las claro

Voz 12 19:59 no son las que yo elegí en la entendido perfectamente no es ni mejor ni peor es una opción ella decide convertirse en la señora de aun así reivindica su lugar y su espacio para respirar y para hacer lo que ella necesita hacer su espacio de libertad pero se ha dedicado a cuidar a ser generosa con los demás y a llevar una vida ordenada bueno porque eso no tiene por qué ser malo yo a veces lo he criticado y cuando lo ves desde dentro dices pero sí es simplemente una opción tan válida como cualquiera

Voz 1 20:31 esa es la opción que asume Cristina el perdón clarisas Galloway durante las veinticuatro horas vamos a acompañarla en distintos procesos en los que en algunos se reafirman en otras la padece de alguna manera también como todos con las nuevas

Voz 12 20:43 exacto todos hay una balanza Iggy desgranó esto pero pierdes

Voz 1 20:47 totalmente la acompañamos fuese son esas reflexiones durante un día de primavera con las campanadas de fondo pongamos del Big Ben

Voz 28 20:54 sí

Voz 15 20:57 si tú ya lo siempre he sido perfectamente blanca

Voz 1 20:59 Virgina Woolf es una de las de los iconos de las otras iconos del feminismo aquí no se esconde en ningún momento que clarisas no es una digamos feminista al uso en ellos una dama de la alta sociedad inglesa es muy limitada por su entorno y es consciente de ese contexto por lo que piensan de ella por su imagen etc pero sin embargo también los dicho conserva una libertad interior absolutamente sorprendente hay que recordar por cierto que este texto es del año dos XXV sin esas son años Inglaterra vale es decir es una es una mujer que es al mismo tiempo capaz de reconocer que es frágil capaz de reconocer que su entorno le condiciona pero eh con fuerza suficiente para romper los clichés desde dentro Ruth Doom osea que es un es feminista pero es un feminismo digamos que es un feminismo muy inteligente no eso son feminismo muy reflexivo José al tiempo yo creo que vivimos también tiempo

Voz 12 21:49 los en los que estamos en un momento social en el que el feminismo es muy de rompe y rasga claro

Voz 1 21:56 quizá necesario también claro porque es un proceso natural

Voz 12 21:58 hay que hay que romper y seguir rompiendo y seguir pero hay algo en lo que ella plantea que a mí me parece básico sin esa libertad interior es muy difícil que turrón pasa hacia fuera porque si no son rupturas externas para que tú cambies el mundo algo tiene que cambiar dentro de esa concepción de mujer en el universo que ella tiene y que no pierde en ningún momento es la base el germen para de verdad cambiar el mundo no rompes estructuras que luego se pueden volver a cambiar quiero decir Estamos también viviendo momentos en que hay gente que se asusta mucho con lo que está pasando y quisiera que todo volviera otra vez a como estaba si tú no tienes una marea de romper las cosas desde dentro desde lo más profundo que las mujeres sean conscientes de que tienen el derecho y la obligación de ser lo que son desde dentro desde lo más profundo sin necesidad de que nadie te lo diga desde fuera sin banderas sin gritos desde dentro entonces cambiaremos mejor los esquemas de fuera

Voz 3 22:54 aunque a lo mejor hoy en día es más difícil incluso que tanta distracción exige Pat que no te da tiempo estas pausas para reflexionar y efectivamente

Voz 12 23:07 exacto exactamente porque era tienes la posibilidad de decir yo necesito que usted me respete igual que a un hombre ahora puedes decirlo pero tú te respeta claro ahí adentro

Voz 1 23:18 bueno a veces ni siquiera los hombres respetamos bueno

Voz 12 23:20 por supuesto pero me refiero a que tienes que tener algo que sea muy real muy interno para que luego puedas hacer una reivindicación hacia fuera entonces es verdad que yo también estoy de acuerdo con que probablemente vivimos tiempos en lo que en los que no hay tiempo para eso y tú te vas guiando por una especie de Torrente social a veces se te olvida estará ya dentro en contacto contigo yo creo que eso es importante que lo recordemos

Voz 1 23:46 euskara x tiempo y es un tipo de valentía diferente que que es fantástico poder ver desde el patio de butacas en otro porque también te permite reconocerla o su ausencia o su presencia en en ti mismo pero llevamos ciento setenta y cinco años viendo desde el patio de butacas otro tipo de ejemplos el Tenorio ya sabes qué esto no lo no lo es bajo no es cojo al que ahora sí que tocan por lo menos un par de décadas de Mrs diálogo y por delante sí sí yo creo que si es necesario además serio elegido Don Juan con intención porque tú dijiste una revisión del Tenorio Cia ya pones curiosamente fue muy polémica en el año dos mil catorce por una razón que tiene mucho que ver con el proceso del que estamos hablando que estamos viendo nosotros que es lo duro que es para muchos hombres mirarnos en el espejo revisar los estereotipos como tú lo hiciste con las estereotipos que representa Don Juan es muy curioso porque

Voz 12 24:31 paralelamente un yo estaba interpretando el testamento de María que era una función en la que se daba una visión sobre la Virgen María sobre la madre de Jesucristo una visión absolutamente carnal una madre yo te estaba convencida de que eso sí que va a crear polémicas uno creo ninguna y sin embargo el Tenorio me cayó lo más grande porque de R algo que ya está ahí escondido ahí dentro con lo que no sea dialogado como decíamos que tocaba algo que es como una especie de icono básico que aunque tú no lo quiere reconocer lo tienes ahí metido ese ese modelo de hombre canalla criminal asesino violador de alguna manera me dijeron pero puedes tocar eso no tiene por qué no no no nos damos cuenta todavía de que tenemos como iconos a personajes que no pueden serlo porque no no Mrs Galloway es el icono de este tiempo

Voz 3 25:25 The ya propuesta por lo menos veinte años de Minsk toda la razón hoy además de estos personajes hemos hablado de de los tiempos Edward Jones incluso sectorial había mujeres que había había muchísimos pero se han perdido tapado la historia pero efectivamente yo creo que hay modelos y ejemplos de mujeres y también hombres pero que parece que no sin antigüedad en las sombras la historia somos muy modernos hoy en día presos friends son muy importantes

Voz 1 25:56 equivocas te solamente al diagnosticar donde estaba Losa

Voz 15 25:58 el tú pensar y lo sagrado era la masculina el modelo de avión

Voz 12 26:02 sí pero sobre todo a mí lo que me daba más angustia pensar no era tanto por las mujeres que el noventa por ciento de las espectadoras eh lo leyeron con una apertura de miras enorme diciendo caramba es verdad que los hombres no hubieran eso que los hombres no se levantaran y dijeran tener tiene razón vamos a dejar esto ya de una vez y dejemos de yo no quiero como hombre que se piense que yo soy eso o que quiero ser como eso sin embargo las críticas más terribles las hicieron precisamente los hombres entonces hay algo interior que no ha cambiado

Voz 1 26:35 bueno esto era el Tenorio pero ahora estamos en el Teatro Español con Mrs da lo y vale que junto a Blanca Portillo por cierto en el escenario hay mucha gente escucha maravillosa nuestro Jordi Collet Inma Cuevas Gabriela aflore flores Anna Moliner Zaira Montes Manolo sólo a nivel teatral esto es una superproducción siga ocho actores otorga y además en un escenario enorme todo el tiempo sabes lo que de seguridad social

Voz 15 26:57 a ver si habéis tenido que quitar hasta las

Voz 1 27:00 Malinas y que se eleven las tripas al teatro no eso también es

Voz 12 27:03 una opción bella verdad es muy volvemos otra vez a lo que hablábamos de que hay algo ahí entre celebración teatral para que el espectador también vea cómo es un escenario que casi nunca lo está tapado hagas partícipe de eso entra traer tu teatro mira cómo es por dentro no

Voz 1 27:18 cuidado eh que igual hay gente que ahora que la gente hablar cuando te bajas a esta casaca le llamen por teléfono en directo aquí y además los camerinos estos tiene que ser muy divertidos por lo menos mucho más divertidos que cuando exista el testamento de María que estaban ahí sola

Voz 12 27:33 no eso me encanta este aparte

Voz 1 27:35 hasta junto a siete hermanos es decir es Tote recuerda un poco me imagino los caos que que había

Voz 12 27:39 casa yo yo creo que es una de las cosas que más me gustan del teatro compartirlo con los compañeros no por eso digo que no quiero hacer más monólogos ya ya ya está bastante bastante Diallo gasto contigo mismo para preparar un personaje con que luego son la todo el rato no me encanta porque el trabajo te lo hace el compañero se crea una dinámica hay una energía que fluye y es muy bello es muy divertido

Voz 1 28:00 además admite Val el rock'n'roll tuya dijiste la de Nador con veinte veinte actores en el escenario todo el rato tan exterminador la experiencia como promete el título

Voz 12 28:09 sí lo fue no fue creo que es una recuerda que no vuelva a dirigir una obra de veinte por favor recuerda Melo

Voz 1 28:16 no nota mental flamencas Portillo no puede volver a dirigir horas con personas sí que quien se lo pidió el planeamiento Bisbal diálogo ya lo están viendo es complejo en en muchos sentidos y además anualmente en Buenos sentido se superponen capas no solamente en los personajes y en sus historias sino en el uso del tiempo en el uso de los planos el Real convive con el imaginario de forma muy clara también en los espacios hay veces que uno está viendo la hora perdóname por bajarte en la tierra este ejemplo pero es como ver una página de dónde está Wally que hay que fijarse mucho para ver todas las cosas que están pasando a la vez

Voz 12 28:45 sí eso es bonito porque en el cine esa es la gran diferencia que define el director junto con el montador te obliga a ver lo que ellos quieren que veas

Voz 1 28:53 centra en tu es nada tú no puedes ver otra cosa

Voz 12 28:55 lo que está puesto ahí en el tamaño que el director ha decidido que veas el teatro tiene esa esa diferencia maravillosa tú eliges

Voz 1 29:03 dónde dónde quieres poner la mira y todo tiene que estar

Voz 12 29:06 lleno cada rincón cada momento cada personaje hable o no hable en este caso Ricart ha elegido y además me parece acertadísimo que estemos todos todo el rato en escena viviendo lo que está ocurriendo tú puedes tranquilamente tirar a ver dónde está que está haciendo fulanito y a ver qué hace el otro y todo está vivo y está lleno de energía entonces eso me parece precioso el espectador elige dónde mira

Voz 1 29:28 hay un punto casi para que todo esto tenga un cierto orden hay un punto de coreografía hay lo hay literal lo hay lo hay hay que bailar

Voz 12 29:36 sonar Ferrán hizo un trabajo de de movimiento escénico donde hay una respiración cuando pasa una cosa los resto de los personajes se mueven de una manera coreográfica pero con con mucha piel con mucha vida no es solamente un baile sino que hay una especie de bueno movimiento escénico que es como un latido con una respiración permanente

Voz 1 29:56 sí lo hay baile hay baile que parece casi un espectáculo de baile en algún momento hay música es sorprendente cómo aparece la música sí que sólo te preguntas si te has quedado con ganas de tocar algún instrumento tú

Voz 12 30:06 pues mira hubo chistes con esto porque yo veía que todo el mundo tocaba cosas nada solamente toca el bajo hace muchos años cuando era muy jovencita no había manera inmediata ya Karma no es que tú no puedes estar tocando y haciendo esto ya pero es que todo el mundo toca yo no tocó nada no puede sacarnos Crotalón sacar una flauta de pan una filial una algo no es más que la yo no tengo nada

Voz 1 30:29 vaya hombre pero es que mis compañeros son unos genios

Voz 12 30:31 no Cani son actores y cantan y hacen de es verdad que soplen

Voz 1 30:34 ante ver tocar algunos actores que no tenemos gente asociados a la música suele te voy a hacer una última pregunta porque hay otro elemento interesante la obra más allá porque estamos planteando casi es todo lo contrario es muy contenida y hay muchos silenció el otro día entrevistamos a Pedro Almodóvar por ciento ha visto dolor y Gloria todavía no

Voz 29 30:49 lo sé lo sé lo sé yo Blanca Portillo nombre el teatro que he encontrado uno que dan una sesión

Voz 1 30:56 tarde pues vuelve para contarme qué te parece no pero está estábamos hablando con Albert y cómo está fantástica estaban los dos no está parando la entrevista leí una cosa de Almodóvar que me pareció fantástica en relación Antonio Banderas que decía que era el hora actor escuchando el mejor actor esperando la respuesta de otro actor que a veces es algo en lo que no lo que no tenemos en cuenta pero que es muy importante qué cara pone es mínima si eres buena tu escuchado yo siempre en esta esto es lo que más me gusta hacer

Voz 12 31:23 sí incluso yo sé que cuando hecho cine hoteles hay veces que el plano que eligen poner de mi es cuando estoy escuchando no cuando hablo a mi me parece que es lo más difícil y lo más bello

Voz 1 31:35 es es una es unas de de es relevante que hay que practicarlo escucharon es casos no sólo entra muy bien por quién

Voz 12 31:43 esa acción es cierto tú estás viendo el rostro de la otra persona está sabiendo que el está pasando si tú escuchas y conversa es de verdad lo cual en el fondo lo que haces cuando escuchas es crear de verdad un pensamiento en el personaje

Voz 1 31:56 tú debes escuchar muy bien porque no vez escuché decir yo eh que también escuchó relativamente bien oye si le escuché decir que tu abuela te había contado un día que ella iba al teatro aquí al teatro Lara con tu abuelo o con esquelas uno para sentirse más libre si esta pregunta fantástica meterme crees que seguimos yendo al teatro para sentirnos más libres debemos ir al teatro para sentir libres pues tenemos es una oportunidad hasta el cinco de mayo

Voz 15 32:21 debe ir a Blanca Portillo sobre el teatro interpretando a Mrs Lobo y la adaptación teatral de la novela de Virginia Woolf la Wulff a partir de ahora que estará como digo hasta el próximo cinco en el Teatro Español de Madrid blanca mil

Voz 12 32:33 gracias Miguel gracias a vosotros y os iban place de verdad gracias

Voz 14 32:45 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 30 32:51 ahora todo el mundo habla de ello pero tú sabes que siempre

Voz 13 32:55 he estado bien el grupo que paró el mundo durante veinte minutos el que entró en el Libro Guinness ese grupo tan grande que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre hoy su inconfundible sonido esos arrolladores directos vuelven en una colección única reunida por el país los cuarenta Classic ahora que están más vivos que nunca pueden vivir para siempre con

Voz 25 33:17 domingo veintiocho A kind of magic y Caja premium de regalo por nueve con noventa y cinco con el país

Voz 31 33:29 con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 13 33:34 marca el veintiuno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 16 33:43 cama sueño cocina tres tres desayuno ocho coches teléfono teléfono

Voz 13 33:49 pero las palabras son más que palabras cuando las ilumina el Faro de lunes a viernes a partir de la una inercia una hora menos en Canarias con Mara Torres nos encontramos en la SER síguenos también en redes en nuestra aplicación móvil cadena

Voz 33 34:20 buenos días Carlos buenos días

Voz 34 34:22 Ana

Voz 35 34:27 son las cinco menos veinte de la de Joaquín

Voz 36 34:35 me ha llamado More Time

Voz 3 34:37 de buenas a primeras

Voz 22 34:42 algo cambiar de lunes a viernes a las cuatro y media de la mañana una hora menos en Canarias de buenas a primeras una nueva forma de comenzar el día con Marina Fernández y Aitor Albizua Cadena SER

Voz 14 34:55 y solo

Voz 37 34:57 el toro yo fuera padre peces cuando éste Fraga PP publicidad están por rompiendo estereotipos repito que me pisa lo fregado millones hizo padres se juró como que los hijos no voy a Pedro Schwartz no es ocasión manifiesta padre como que no que no no es un ataque prometedor pero Sabina voy a tuya la huellas interpretable padre ahí no entra al bar jamás de Carrusel deportivo un carrusel esa boquita padre

Voz 12 35:19 el Deportivo uniendo las familias desde mil novecientos cincuenta y dos ya antes

Voz 38 35:23 cuenta con la SER pasé

Voz 1 35:25 lo que pase

Voz 3 35:33 consiguió el mejor precio de cada compañía selecciones

Voz 13 35:35 el mejor entre los mejores es el mejor el mejor precio esto lo hace cualquiera pero yo soy rastrea

Voz 39 35:41 la tortura no veo error Time no me pregunto desde cuándo llegarán a sorteo yo casi ni me acordaba de cómo ligar ella me hizo sentir muy cómodo le pregunto a qué concierto me apetecía ir

Voz 40 35:54 en agua Stalin lo importante es lo que compartís humor encuentre solteros mayores de cincuenta

Voz 13 35:59 fue Times trajes descarga de aplicación

Voz 40 36:02 este año

Voz 0137 36:03 hola Nuri katana Semana Santa o la vea pues muy mal nos robaron en casa al día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo como fue pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada Nos desvalijaron la casa entera

Voz 13 36:18 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 14 36:34 con Pablo González Batista

Voz 1 36:36 el momento de acercarnos a los asuntos relacionados con la Justicia y con los derechos humanos que abordamos todos los miércoles en compañía de María de Baltasar Garzón

Voz 3 36:49 Baltasar María muy buenos días buenos días qué tal bueno pues muy bien

Voz 1 36:54 por aquí fantásticamente venderla en la radio no puedes encontrar todas las mañanas qué tal vosotros qué tal la Semana de Pasión decías aquí luchando

Voz 0269 37:01 sigue luchando por porque ocurre muchas cosas muchas cosas y no necesariamente buena

Voz 15 37:06 no todos buenos no desafortunadamente no hay muchos viacrucis hay muchos calvario hay mucha tradición hoy que es el día de la donde

Voz 12 37:12 de una semana

Voz 42 37:15 intensa de campaña

Voz 1 37:16 la de un ejemplar es intensa para todos creen bueno me gustaría que hoy empezáramos hablando con vosotros sobre una de las noticias que entre declaraciones de campaña y mítines políticos pues ha sido más polémica especialmente en el terreno jurídico estos días así la dábamos a conocer en este programa el jueves pasado

Voz 3 37:31 tenemos una última hora nos vamos hasta Londres Begoña Arce muy buenas

Voz 43 37:35 hola buenos días pues sabemos que Julian Assange ha sido detenido lo ha confirmado aquí el Ministerio del Interior las circunstancias exactas de esa detención en la embajada de Ecuador que está en el centro de Londres no

Voz 1 37:47 lo contábamos prácticamente en directo Julian Assange periodista activista australiano era detenido y expulsado de la embajada de Ecuador en Londres después de haber permanecido allí durante los últimos siete años como asilado político siete años de reclusión para el fundador de Wikileaks que es la organización como ustedes recordarán que en el año dos mil diez pasó a estar en boca de todos por filtrar a numerosos medios de comunicación un importantísimo volumen de documentos y centenares de miles de comunicaciones internas de los Estados Unidos sobre las guerras de Irak y Afganistán entre otros muchos temas y claro tenemos aquí todos los miércoles sentado a esta mesa uno de los abogados de Joana Sans a Baltasar Garzón así que no podemos empezar esta sección de otra manera Baltazar la noticia de la expulsión de Hines de la embajada de Ecuador de pilló justamente volando de regreso a España desde la América

Voz 12 38:33 tú esperabas la noticia crees que había suficientes para preverlo

Voz 0269 38:37 sabíamos que se iba a producir de un momento a otro aunque

Voz 17 38:43 el Gobierno de Ecuador

Voz 0269 38:46 días previos había dicho que no iba a tomar esa medida bueno pero fue una una más de tantas inexactitudes por no decir mentiras que fue desarrollando y que ocultaba el plan que el Gobierno actual de Ecuador tenían respecto de Julian Assange había una entrevista para el día veinticinco cuatro veinticinco de este mes con el relator de Naciones Unidas de la privacidad por que teníamos indicios de que había habido claras intromisiones dentro de la embajada incluso con grabaciones que momento podemos ampliar e sobre el la vida íntima de de Julian el Imserso visitas médicas y demás y eso comportaba que pudiera conocerse lo que estaba ocurriendo últimamente allí y en definitiva se produjo la finalización arbitraria el derecho lo de asilo que sin ningún tipo de contradicción ni de revisión del riesgo fundado que se tuvo en cuenta para conceder el archivo

Voz 17 39:57 el estilo no

Voz 0269 40:00 hoy si cabe es mucho más actual como lo hemos comprobado es decir incluso desde la Administración Tram ese alto responsable norteamericano habla de Wikileaks como organización terrorista

Voz 17 40:14 es decir era claramente preparar merece cruzara a provocarlo

Voz 0269 40:20 la salida la finalización de sea asilo Illa entrega para la extradición EEUU e cómo se produjo pues de la peor forma posible con argumentos no ciertos de incumplimiento de un protocolo de convivencia que demás de que lo vi me lo estaba cumpliendo en ningún caso podría dar eh término al asilo y acusan de de filtraciones de los Paper que no son ciertas y se ha demostrado que no eso es si hay otras razones ocultas las vamos a ir conociendo lo triste es que la normativa internacional decisiones como las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el grupo de trabajo de Naciones Unidas de detenciones arbitrarias sean violentado sean eliminados sean prescindido de ellas y una vez más en gana a lo político frente a los jurídico internacionalmente reconocido y en defensa de derechos fundamentales como en este caso el de la libertad de expresión él de hacer en farmacia

Voz 1 41:20 lo que desde luego Baltasar sí que esa filtrado son esos vídeos a los que tú hacía referencia que todos hemos podido ver recientemente en medios nacionales como el diario El País en el que vemos efectivamente la vida privada de Julian Assange a través de unas cámaras suponemos que de seguridad eso eso unos dicen tú sugiere es que quizá puedan formar parte de una estrategia o de de una estar

Voz 12 41:40 casi así para allanar el terreno para producir para que se produjera esta esa ha sido María por ejemplo si es buena desde luego

Voz 42 41:46 yo fui muy crítica cuando se publicaron dichas imágenes creo que sólo ahondan precisamente en no aportan nada porque la vida de una persona no tiene no tendría que ser juzgada de esta manera hay es más un Gran Hermano que otra cosa y yo creo que es parte de un después una campaña de desprestigio que pretende perfectamente justificar los argumentos de la actual Gobierno de Ecuador eh francamente incluso me parece hasta hacer noticia de algo que bueno es una persona que recordemos lleva casi ocho años encerrada en un espacio eh en

Voz 1 42:25 dado el limitado no tiene algo

Voz 42 42:27 en un enfrentamiento con alguien es sería absurdo no os haga pensar los que digamos que hacemos un mundo de algo cotidiano y luego recordemos que hay hay periodistas hay hay abogados hay personas cuyo derecho a la intimidad no sólo la del sexo puede vulnerar

Voz 0269 42:42 que lo que ocurre es que esas imágenes e por lo que yo he visto son ya viejas ir lo que demuestran es que es eh fue victimista

Voz 44 42:55 pues bien así

Voz 0269 42:58 si la víctima tienen derecho de asilo tenía hasta el jueves pasado eh se penetra con mecanismos de grabación que están para preservar la seguridad pero en ningún caso para invadir la intimidad que a pesar de que lleva siete años casi se cumplirían el diecinueve el diecinueve de junio de este año en el interior de la embajada pues tiene su derecho a la intimidad pero es que además como bien dice María eh en ese habitáculo o en esas dependencias de la embajada se han producido todos y cada una de las reuniones con sus abogados con nosotros es conmigo como coordinador de la defensa hay tenemos la certeza no tanto por esas imágenes sino por hechos posteriores muy graves y que serán puestos de manifiesto de la instancia judicial correcto ente que ya al propio Wikileaks lo denunció un día antes de la finalización del asilo ante medios de comunicación y muy probablemente en inmediata relación lo que ocurrió al día siguiente con esa a denuncia pública de invasión de la intimidad del delito yo de defensa de extorsión e sobre esos contenidos que deberíamos de reflexionar

Voz 17 44:25 a a la hora de acudir a ellos

Voz 0269 44:29 días hasta ya se están dando en Youtube sea pedido por dinero que es ente que semana entregar esos exageraba

Voz 3 44:40 y además es muy grave porque que yo sepa

Voz 0269 44:42 no ha habido ninguna autoridad judicial cayó el auto

Voz 42 44:45 claro que sí claro pero es más no nos olvidemos que lo que tenemos es que recuperar el foco lo importante Julian es una alerta Ador es una alerta que estaban siendo protegido pero derecho al asilo de hecho acaba de ser quince pedido el premio en Galicia por el Europarlamento que ayer recordemos aprobó la directiva europea de protección de los alerta dólares entonces dejemos de hablar de lo que no es importante no hagamos ese juego porque ese señor está ahí por haber dado una alerta al mundo por haber dado a conocer un la serie de informaciones de interés público

Voz 17 45:20 no aquí Premio Nobel de la Paz ayer

Voz 0269 45:24 eh dieciséis diecisiete si dieciséis recogió el premio Galicia la periodista a maltesa que fue asesinada de defensa de la libertad de expresión derecha acceso a la información queda el Europarlamento es muy la de como bien dice María de ese enfocar eh la cuestión no está en esas imágenes atroces de eh de Julien Assange siendo arrastrado por la policía dentro de una sede diplomática con una renuncia clara a todo es verdad que la gente político puede autorizar que entre eh la policía pero bueno no era el caso precisamente máxime in insisto cuando la colaboración era absoluta e ocultar lo que realmente está debajo que es una persecución política contra un periodista un editor eres dices es que desveló al mundo dos mil diez y en ocasiones sucesivas los métodos ilegales ilícitos inmorales y aparte de ellos delictivos como el vídeo Collateral Murder donde se ve disparando a fuerzas estadounidenses a población civil en Irak y eso lo podemos poner también a al desastre de la propia administración traen que se enfrenta a la Corte Penal Internacional hasta el punto de conseguir que ya la Sala de cuestiones preliminares diga que no se va a investigar los crímenes cometidos en Afganistán que es por razones políticas bueno dónde estamos llegando al final vamos a eliminar a la víctima nos tenemos que quedar en la mentira en el desconocimiento en la arbitrariedad el poder me parece muy grave que que que no tomemos conciencia de este problema real porque los siguientes vamos a ser todos o acaso creen aquellos medios que publicaron todas esas noticias que han seguido después siendo como los Panamá pay pay per etcétera que en algún momento si con sentimos que esto siga así la sociedad civil no van a ser los siguientes

Voz 1 47:38 que es muy importante Baltasar que no olvidemos que el Julien Assange individuos enfrentaba posibles consecuencias jurídicas muy graves muy graves acusaciones tremendas me imagino que vuestro equipo estará trabajando arduamente en que eso no sea así pero crees que existen posibilidades de que sea finalmente extraditado a los Estados Unidos

Voz 42 47:53 que esperemos que esperemos que no esperamos y confiamos en la justicia británica porque bueno la justicia británica es un país democrático en el cual entiendo que tendrán en cuenta el riesgo para la integridad física que es una estamos ante una cuestión de derechos humanos

Voz 0269 48:10 hay que distinguir en esta ahora

Voz 44 48:13 eh respondiendo a la acusación de

Voz 0269 48:18 es que quebrantó la medida de libertad provisional cuando se refugió en la embajada de Ecuador también vamos a combatir esto estamos pendía desde que salga la sentencia porque no podemos derivar esta cuestión de la situación de los silos de que hay una persecución subyacente y que por eso fue el refugio por tanto hay hay un conflicto de derechos entre una pero siempre hemos dicho queremos responder ante la justicia británica como dijimos en su momento queremos responder ante la Justicia sueca no es la cuestión la cuestión siempre ha sido el la reclamación de Estados Unidos como ahora hemos comprobado que desde diciembre de dos mil diecisiete y a pesar de que Gran Bretaña Ecuador decían que no existía una reclamación y EEUU ni decían y no decía existía desde luego desde diciembre de dos mil diecisiete no ha podido tener acceso todavía a el procedimiento de Estados Unidos en esa orden ya se ven claramente cuáles son los vas es el Chelsea Manning la publicación del masiva de documentos de dos mil diez de reclama por conspiración para la piratería informática pero esa es la excusa van a venir más reclamaciones es el estilo que siempre se se utiliza matar al mensajero claro nada