Hoy por Hoy (17/04/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1657 00:06 Antonio Martín muy buenos días buenos días Pablo Pedro Sánchez acepta un debate a cuatro sin Vox y finalmente en Televisión Española no era la elección inicial del Gobierno pero después de que la Junta Electoral haya paralizado el que había organizado otro grupo de televisión privado con la presencia del partido de extrema derecha finalmente esta cita va a ser en la televisión pública aunque todavía quedan detalles por definir la fecha el formato que todos los partidos confirmen también su intención de estar José María Patiño

Voz 1108 00:31 la radiotelevisión pública baraja los días veintidós y veintitrés para que tenga lugar un debate con los candidatos de las cuatro principales formaciones en principio había propuesto el lunes veintidós pero deben buscar un acomodo porque las agendas de los líderes ya estaban cerradas para el martes propuesto para por Atresmedia que recordemos Antonio Antonio mantiene su propuesta ahora a cuatro Albert Rivera de hecho acaba de asegurar que está dispuesto a ir a los dos Pedro Sánchez sin embargo ha optado por el de la televisión pública según ha confirmado María Escario portavoz del ente en la SER

Voz 1 01:02 te echan completan creo que por fin

Voz 2 01:05 la flora es el esfuerzo que hemos hecho para hacer un debate conforme a la ley

Voz 1108 01:09 Pablo Iglesias ha mostrado siempre su preferencia por la televisión pública de Casado dispuesto a participar en los debates que haya aunque reclama el cara a cara con Sánchez que no podría ser la pública el formato sería similar al de anoche con seis partidos que obtuvo el trece coma cuatro por ciento de cuota de pantalla muy cerca de la media de rentabilidad para las cadenas españolas

Voz 1657 01:28 el debate marca el hilo argumental de este día de campaña previa a los días de más paro de la Semana Santa y también siguen coleando los efectos de la cosa dirigentes de Ciudadanos el pasado fin de semana en un acto en Rentería han presentado hace unos minutos su denuncia en la Fiscalía por ese escrache informa Óscar García

Voz 1645 01:43 sí han sido Alves Rivera y la número dos en la lista europea de ciudadanos Maite Pagazaurtundua los que han entregado aquí en la sede de la Fiscalía General del Estado ese adscrito el presidente del partido asegura que han detectado vínculos entre el escrache del domingo en Rentería los que organizan los homenajes a terror

Voz 0040 01:57 estas es que hay una autoría ya hay una instigación por parte de algunos que están vinculados a partidos en este caso concurren a las elecciones como son Virtus Bildu Sortu el otro día algunas cuentas impuso de Sortu eh nos decían que no éramos bienvenidos a Euskal Herria no ya nos lo demostraron sus cachorros intentando

Voz 1645 02:14 coaccionar nuestros derechos ciudadanos denuncian los presuntos delitos de odio amenazas e injurias en el escrito aportan fotografías vídeos e informaciones periodísticas así como extractos de redes sociales con los que quieren demostrar la comisión de esos delitos

Voz 1657 02:26 si a primera hora hemos hablado en Hoy por hoy con Andoni Ortúzar el presidente del PNV muy poco probable que su partido se pueda sumar una coalición PSOE Ciudadanos después de las elecciones

Voz 0156 02:35 no tendría que hacer Ciudadanos uno auto enmienda a la totalidad de lo que supone Ciudadanos tendremos que hablar mucho de para qué es ese gobierno creo que va a haber poderosas fuerzas económicas mediáticas e incluso políticas que si les dan los números van a forzar a intentar forzar a esas dos opciones para que formen un Gobierno y no dependan de los peligrosos de la periferia no

Voz 1657 03:03 doce y tres empieza a ver algunos problemas en las carreteras en este Miércoles Santo sobre todo en las salidas de Madrid así que veamos la situación a esta hora Dirección General de Tráfico Teresa Serrano

Voz 3 03:12 buenas tardes pues hasta ahora en las vías madrileñas retenciones de salida por nada tres en Rivas la cinco en Arroyomolinos y la M50 en Las Rozas sentido A seis

Voz 1646 03:21 Doña además en Barcelona a esta hora hay una

Voz 3 03:23 veinte en Tarrasa que está acortando la hace doscientos cuarenta y tres también la hace diecisiete tiene problemas en Montcada i Reixac sentido entrada a la ciudad condal en la B23 en San Feliú también problemas en la entrada a Valencia a causa de una colisión en silla en la V31 más problemas en la A7 en Ribarroja

Voz 1646 03:39 Nuria a esta hora en sentido

Voz 3 03:42 Barcelona por la pérdida de carga de un camión también problemas en Alicante en Orihuela una avería cierra un carril sentido a siete y en la provincia de Málaga las siete encontrarán intensidad circulatoria en San Pedro de Alcántara sentido Barcelona en Arroyo de la Miel hacia Cádiz

Voz 1657 03:56 sí sí tienen pensado irse a Portugal la huelga de transportistas de combustible está provocando colas en las gasolineras y problemas en los aeropuertos hasta el punto de que los propios convocantes han tenido que comprometer a dar suministro a los servicios más urgentes como es el caso de los hospitales informa para la SER desde Lisboa Aitor Hernández

Voz 1 04:11 Portugal se viven momentos de enorme tensión en este tercer día de la huelga del Sindicato Nacional de Transportistas de Mercancías Peligrosas movilización que ha dejado al país vecino sin combustible el Gobierno portugués ha declarado el estado de crisis energética hay decretado la expansión civil de los camiones para garantizar el abastecimiento de los hospitales los bomberos y los aeropuertos lusos sin embargo a pie de calle la situación es crítica en un tercio de las gasolineras lusas ya no hay combustible y hay colas kilométricas en torno a las que todavía tienen gasolina colas luego sesiones entre las partes estancada se avecinan unos días festivos complicados en Portugal

Voz 1657 04:48 el dos horas en los tribunales a esta hora los agentes antidisturbios de la Policía siguen un día más relatando agresiones y disturbios en los días más tensos del proceso independentista y de nuevo el presidente del tribunal ha tenido que reprender a las defensas por cómo están interrogando a los testigos volvemos al Supremo Alberto Pozas adelante la paciencia de Manuel Marchena se ha agotado en el interrogatorio número ochenta y nueve a un policía nacional en lo que llevamos de mes así les reprochaba el presidente del tribunal a una de las defensas que pida tantos detalles sobre la actuación de la policía el uno de octubre

Voz 4 05:15 lo que le digo es que no haga preguntas que no estén dirigidas en su interés al tribunal porque entonces está opte perdiendo el tiempo y no lo está haciendo perder a nosotros

Voz 1657 05:24 el abogado preguntaba a la gente si se preocuparon por saber cómo estaban los votantes heridos son un centro de votación de Lleida y en Canarias citado el presidente insular Fernando Clavijo como investigado por el caso grúas que investiga unas supuestas irregularidades durante su gestión como alcalde de La Laguna siguiendo el juicio está Pedro Murillo

Voz 1718 05:39 sí por espacio de más de una hora permanece todavía declarando ante el juez por un presunto delito de prevaricación malversación por el denominado caso grúa seguimientos inició a raíz de una denuncia de los partidos de la oposición unidos a Nueva Canarias ante las presuntas irregularidades cometidas por Fernando Clavijo cuando era alcalde del municipio procedió al rescate del servicio de grúas municipales a través de un préstamo de ciento veinte mil euros a la empresa concesionaria para lo que tuvo que levantar de forma parcial un reparo de la Intervención

Voz 1657 06:06 hay más titulares con Irene Dorta y Carlos Cala

Voz 0605 06:09 presidente francés Emmanuel Macron se reúne hoy con su Consejo de Ministros para analizar la situación de Notre Damme tras el incendio anoche noche Macron prometió red reconstruir la catedral parisina en cinco años en menos de veinticuatro horas instituciones de todo el mundo han comprometido en armas de seiscientos millones de euros

Voz 1657 06:25 el grado de Pamplona a ve indicios de delito para juzgar al responsable del Tour de la manada recorridos se publicitaba en Internet para visitar los lugares por los que pasaron los condenados por delito sexual durante los Sanfermines en dos mil dieciséis Se les procesa por un delito contra la integridad moral con una condena de hasta dos años de cárcel hemos llegado así a las dieciséis de momento es todo Pablos muchísimas gracias hasta luego seguimos

Voz 1646 06:58 pues se creía que el cine español no tenía la catalogación de Bien de Interés Cultural es decir que no había películas protegidas en nuestro país como patrimonio histórico como Bien de Interés Cultural insisto pero estábamos equivocados sí que hay una película que tiene esta consideración les voy a dar una pista no es Viridiana no es el verdugo no es Los santos inocentes es esta

Voz 5 07:20 esos nada eran guerreros elegidos los más representativos de la raza española firmes en la pelea ágiles y decididos en el maniobrar su valor no es igualado en la historia por ningún otro pueblo

Voz 1646 07:34 qué bonito es el guión de raza la película basada en la novela de Francisco Franco dirigida ICO escrita por José Luis Sáez de Heredia esta película se estrenó en nuestro país en el año mil novecientos cuarenta y dos fue un pelotazo en taquilla después de unos años ya acabada la segunda guerra mundial allá por el año mil novecientos cincuenta Francisco Franco debió revisitar su propia película y darse cuenta de que no solamente olía bastante a fascismo sino que además lo lo mostraba abiertamente en Antequera de la censura decidió practicarla consigo mismo eliminó algunas escenas que podrían según KO a su juicio enfadar a los americanos y volvió a sacar la película pero esta vez bajo el nombre espíritu de una raza lo que no sabía Franco es que no lo dejó todo atado y bien atado se le olvidó eliminar todas las copias originales de raza y una de ellas llegó a las manos de Ramón Rubio iba a poder verse en la Filmoteca Española de Madrid el día veinticinco de abril a partir de las nueve de la noche Ramón Rubio buenos días eh bueno días Ramón muy bien tú eres el encargado de recuperación de películas en la Filmoteca Española llevas trabajando allí desde el año setenta y cinco aparte te apasiona tu trabajo porque tiene cosas absolutamente fantásticas como la que te hagan ocurrido con esta copia original de raza cuéntanos cómo llega hasta aquí

Voz 1357 08:51 si a eso es una Historia interesada muy muy buena hay algunos otros que totalmente si quiere lo comentamos porque no sólo eliminó toda la PAC

Voz 7 09:02 de de de Liga

Voz 1357 09:05 eh de la los americanos que en el Congreso eran atacados por los militares por su actuación sin tratamiento la parte de exaltación del nazismo que en aquellos tiempos sin había treinta y nueve eran aliados muy muy aviadores y está muy bien lo que ha dicho porque porque pensaron que habían eliminado todo resquicio de de toda huella de que había sido la primera versión de nueve sí que esta no como raza después se se puso el nombre de despido un avanzan en ahí por el año cuarenta y nueve cuando se volvió hacer una hija y fue todos los mucho a pero su las cosas que para mí más importantes las que he podido encontrar alguna vez porque Sarko tópico muevas perdida acto es un hace de circunstancias que hicieron que fin español más del ochenta y cinco por ciento hasta cada año e cuarenta cuarenta cuarenta y dos eh que

Voz 7 10:04 Se Se destruyó eso dices

Voz 1357 10:07 o por desidia por Marcos salvación ese esto fue porque yo entre la gente que trataba no sólo distribuidores productores digamos presionar en general sino también con los que gitanos que proyectaban por los pueblos de España y las afueras de las ciudades que no les gustaba que ya máximo gitano y eso se ve ambulantes que llevaban con proyectores etcétera etcétera y una vez me llamaron porque yo les compraba algunas cosas e importó antes de cine nitrato me llamaron y nos dijeron que tenía nunca yo siempre decía de él que pone las cajas entraron Rafa Rafael no psiquiatra más entonces bueno me dije bueno vamos a verlo así porque siempre que el negativo original no estaba pues siempre llegar aportar algo y así fue ahí en plena plaza del Campillo Nuevo allí en el rapto una mañana de a diario porque el efectivo no se podía ni aparca mi nada con los dos coches delante de me pusieron encima de las cajas de llevar a ver si aunque lo haga pero simplemente estilo de crédito porque lo que hicieron en la era de alguna forma a hacer un nuevo no doblajes eh a hacer digamos una vez sea o lo que fuera mejor seis ocho minutos pero que eh que no daba la pista del que negro otra vez John distinta a la que se conservaba higa que se estaba proyectando en en algunos sitios y de vez en cuando no festivales que cosas como homenaje al director es

Voz 1646 11:39 Ramón esa escena tiene que ser para verla eh tú llegando a la plaza del Rastro

Voz 1357 11:44 vamos gendarme la pero estamos las dos para que se vea cuáles son las diferencias

Voz 1646 11:47 ya ya ya sólo estás que

Voz 1357 11:50 los también a a los americanos con motivo de la Guerra de Cuba los homenajes a al nazismo al nazismo levantando el niño la mano que el hacía debata la manita Ical pero este tipo de cosas

Voz 1646 12:03 pero Ramón que te que te han hecho los espectadores de la Filmoteca para que tú les castigue con dos precios proyecciones de raza

Voz 1357 12:10 eh para para estos alusiones

Voz 1646 12:14 sí son algo que se descubre de sí

Voz 1357 12:16 como pagué impulsaban Carmen cortaba el cine como para lavar el cerebro a los españoles sobre y sobretodo porque la película no sólo ya era eso sí no era eso la interpretación de Franco que además yo no sea Pepe afirma que su nombre sino como Jaime de Andrade Heracles de aquel a Gavà sigue en la interpretación de los conceptos de raza y religión hiriendo a los republicanos me entiendes que nos estuvieron engañando durante tanto tiempo aquí ir abandonó su cerebro entonces tú fíjate es lo importante que es el descubrir cosas de esta la que que para los nazis y de unos y otros el Gento para la hipoteca ayudaban a cine pues Franco poco dijo yo no sólo de la importancia sino que es que olvidaré propia historia

Voz 1646 13:03 me hago mi propia película y nosotros vamos a poder ver esa película la copia original de raza la semana que viene el jueves veinticinco a las nueve de la noche en la Filmoteca lo digo para que la gente que quiera ir se reserve la vais a proyectar las dos también no

Voz 1357 13:16 la semana porque proetarras sí sí sí es muy curioso porque tú sabes también que primero cuando se estrenó todas las críticas nadie me da ya va aparte un poco política o tal bueno pero sobretodo después en el cuarenta y nueve Se ha P pero nunca nadie se atrevió a sabía algunos viejos críticos historiadores ya que sabía equipado es el Aris había actualizado llega más un poco más correctamente la política puede había mira la Segunda Guerra Mundial y entonces ya los nazis para esto ya estaba buscando las alianzas con los americanos y con los pasos

Voz 1646 13:52 Ramón como buen encargado de del archivo de la de la Filmoteca tienes muchísimo Carrete tienes muchísimo rollo así que te agradecemos muchísimo que haya estado esta mañana con nosotros va a ser un placer seguramente poder ver esa copia que tú recuperas de esa manera tan curiosa en el Rastro de Madrid muchísimas gracias por haber estado

Voz 1357 14:11 ahora que tengo ahí está sensibilidad hacia las cosas que de nuestra historia eh me parece muy bien pero no pueden continuar porque hay muchas historias

Voz 1646 14:18 un abrazo Grace no

Voz 8 14:52 producciones Lourdes Lancho

Voz 1646 14:54 Presenta

Voz 1646 18:54 ya antes de terminar no seremos las preguntas que nos deja el día de verdad hay alguien dispuesto a decirle sí sí sí hasta el final a una candidata con las ideas de Cayetana Álvarez de Toledo ahora que estamos en Semana Santa es la suya la versión opuesta de las tres negaciones de San Pedro habrán subvencionado Partido Popular y Ciudadanos a las cofradías de Semana Santa con medio millón de euros a cambio de un milagro electoral el próximo veintiocho de abril la exclusión del debate de Antena tres servirá al menos para que Vox empató hice un poco con los inmigrantes que pretende expulsar de nuestro país después de toda la ristra de tópicos de Pablo Iglesias ayer en su mitin al grito de Viva España viva en sus pueblos y sus gentes que será lo próximo acudir vestido de luces al debate a cuatro por cierto han visto el rostro del actor Mickey Rourke puede que la suya sea ya la cara más cara de la historia hoy viajará hoy Cristiano Ronaldo a su clínica madrileña de injerto de cabello como cliente tras tirarse anoche de los pelos al ver el repaso que les dio el Ajax de Ámsterdam