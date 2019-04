Hoy por Hoy (18/04/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 0027 00:00 muy buenos días son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 1 00:16 en la Cadena Ser

Voz 0027 00:23 el Jueves Santo prácticamente toda España extraído vacaciones menos la Comunitat Valenciana Cataluña veintiséis provincias es pierdan a esta hora en alerta amarilla por la lluvia y el viento enseguida vamos a repasar los lugares en los que va a llover en estos días festivos de Semana Santa anómala no sólo por el tiempo también por la política veinticuatro horas llegan los líderes perdidos enredados en el juego de las sillas pierde el que no consiga sentarse en ninguna cuando la música a esta hora la música sigue sonando porque los cuatro Sánchez Casado Iglesias y Rivera todavía no se han puesto de acuerdo sobre qué silla ocupar en el debate o los debates electorales de la semana que viene sigue así de la televisión pública o la privada

Voz 2 01:03 podían ente Radiotelevisión Española prima la televisión pública prima sobre cualquier otro oferta guerra

Voz 0806 01:10 título anunciaba la ministra portavoz Isabel Celaá

Voz 0027 01:12 a Pedro Sánchez irá a la pública el PSOE sólo contempla ese debate y además quiere que sea el martes veintitrés que es cuando estaba previsto elevar de cinco con Vox en Atresmedia ese cargue el que canceló la junta electoral Atresmedia dice que ellos mantienen su intención de celebrar ese día el veintitrés un debate a cuatro Pablo Casado Pablo Iglesias y Albert Rivera dicen que van a acudir a ese de Atresmedia el veintitrés y que estarían dispuestos celebrar otro otro día en la pública voy a debatir donde quiera como quiera ir cuando quiera

Voz 3 01:43 pero hay que debatir más razonable es que tengamos todos la responsabilidad y la decencia de ir a los dos debates nosotros estaremos en los dos

Voz 0040 01:51 me da igual lo he dicho a la hora el día que sea yo no le voy a poner ningún pero iré a los debates a los que me llamen y por tanto el compromiso ciudadano es claro firme y ha sido siempre así que en las próximas horas sabremos Si fin

Voz 1694 02:02 al mente habrá uno dos

Voz 0027 02:04 ningún debate o debate conseller Socías así están las cosas a diez días hoy de las elecciones generales esta mañana les vamos a contar nuevos datos acerca del joven marroquí de veintitrés años detenido cuando planeaba supuestamente atentar en Sevilla fuentes de la investigación confirman a la SER que este universitario que estudiaba en la capital andaluza estaba en contacto con el da es que había viajado a Marruecos para pedir autorización para atentar aquí lo detuvieron en Marruecos antes de devolver a Sevilla había llegado buscar en el móvil cómo fabricar explosivo T ATP el conocido como la madre de Satán que es el mismo que estalló en la casa de los yihadistas de Alcanar el verano de hace año y medio bueno pues incluso esta noticia le valió ayer a Pablo Casado para hacer campaña

Voz 1884 02:49 se ha detenido a un yihadista que quería inmolarse causando las máximas muertes posibles en la Semana Santa de Sevilla cuando oímos estas cuestiones cuando la gente en su casa dice oye que la cosa no está para bromas en seguridad economía quién es el valor seguro tienes el partido político que va a apostar sin complejos para que en España se garantice la seguridad

Voz 4 03:19 en Madeira en Portugal esta madrugada ha aumentado a veintinueve el número de

Voz 0027 03:26 muertos en un accidente de autobús turístico el vehículo cayó sobre una casa cuando tomaba una curva muy cerrada y las primeras hipótesis apuntan a que pudo deberse a un fallo en los frenos Isabel Villar buenos días

Voz 5 03:35 buenos días prácticamente todas las víctimas son turistas alemanes de la treintena de heridos dos están en estado crítico

Voz 0027 03:41 quien Perú primero de los tres días de luto por el suicidio del ex presidente Alan García

Voz 6 03:46 esto yo era Nazateth indicando de qué iba a hacerlo llamada telefónica ingresó a cohabitación y cerró la puerta tras de él a los pocos minutos se escuchó el disparo de arma de fuego

Voz 0027 03:58 García ha seguido Aaron en Tiro en la cabeza cuando lo iban a detener por supuesta corrupción

Voz 1694 04:02 estaba implicado en el caso de hecho una enorme trama de sobornos en toda Latinoamérica que ya ha enviado a la cárcel a otros dos expresidentes peruano

Voz 0027 04:08 esta mañana vamos a analizar en Hoy por hoy la trascendencia del descubrimiento de un grupo de científicos estadounidenses que han conseguido resucitar algunas funciones del cerebro de cerdos cuatro horas después de que hubiesen muerto los animales

Voz 1694 04:21 los investigadores han vuelto a activar la actividad celular de sus Cerén

Voz 0806 04:25 pero aunque en ningún momento han recuperado la conciencia

Voz 1694 04:28 cubrimiento supone un primer paso un paso enorme para la ciencia pero abre a su vez

Voz 0806 04:32 cortantes dudas éticas

Voz 0027 04:39 vamos con los deportes Juan Antonio San Pedro buenos días

Voz 1161 04:41 gol de Fernando Llorente deja fuera al City de Guardiola en un partido de locura que vivimos ayer siete goles Manchester City cuatro Tottenham tres y con récord en los primeros veinte minutos ya Iván tres dos Así terminó la primera parte y en la segunda el cuatro dos de Agüero metía al City en semifinales hasta que veinticinco minutos más tarde llegaba ese gol de Llorente que validó el pese a que le dio en el codo al español debió anularlo el colegiado luego si el bar sigue anuló un gol del City en el noventa y tres por fuera de juego otea Agüero en el otro partido Oporto uno Liverpool cuatro el Tottenham se medirá al Ajax en semifinales el Liverpool Alba

Voz 0027 05:11 la lluvia haya reventó anoche procesiones en toda España desde Andalucía hasta Castilla y León hoy se teme lo peor también en el Día Grande de la Semana Santa de Sevilla Enrique de buenos días cesiones el Cristo de Burgos y los panaderos no pudieron sal

Voz 7 05:26 ah y otras tres buscaron refugio a la lluvia hoy las previsiones activa la alerta amarilla de doce del mediodía seis de la tarde lo que pone en riesgo a las siete hermandades del Jueves Santo y de cara a la Madrugá el aviso de lluvia se desactiva con lo que confiamos en que vivamos la noche más esperada del año

Voz 0027 05:40 ampliamos este mapa del tiempo con Luismi Pérez que comunidades no se salvan hoy de la lluvia Luismi por ideas

Voz 1884 05:45 buenos días Aimar pues casi que ninguna comunidad se va a salvar de la lluvia si acaso en la costa vasca en el norte de Aragón gran parte de Catalunya Baleares y Canarias aquí nubes pero poca precipitación en cambio atención en toda la franja central de Andalucía sobre todo hacia el Este también de la comunidad Castilla La Mancha Madrid Castilla y León el interior de las comunidades cantábricas el sur de Aragón con la lluvia que irá cayendo atención también Aimar a últimas horas de la tarde y ya esta próxima noche en el sur de Aragón y la Comunidad Valenciana lluvias y tormentas destacables por la tarde volverán a activarse chaparrones y tormentas en muchas zonas del oeste del país por ejemplo en Sevilla esperamos que llueva esta mañana pero la madrugada Si llega Llobet sólo serán cuatro gota

Voz 0027 06:28 la gracias Luismi hasta las siete buenos días

Voz 8 06:31 a

Voz 9 06:34 ha hecho ha sido en manos de allí son dos que que

Voz 0027 07:16 aquí te gusta nada ni me gusta mucho no es lo nuevo de Madonna su esperadísimo regreso después de cuatro años y la reina del pop lo hace acompañada de mal Uma

Voz 7 07:26 aluma da quién le ha sido imposible contener las lágrimas al escuchar esta canción en la radio ha confesado de sus redes sociales pero quiénes tampoco contiene las lágrimas son los fans de ella llorando espanto horrorizados con este regreso el pope en crisis la cultura pop amenazada por el reggaeton escribe nuevo nuevos estamos a las puertas del peor álbum de Madonna se preguntan otro es el que más me gusta de todos Medellín es como reggaetón para señoras blancas que viajaron de vacaciones una vez a una isla del Caribe y nunca salieron del hotel todo incluido de vacaciones está precisamente la señora blanca que dirige este programa Doña Pepa Bueno no lo están sin embargo Argelia Queralt José María Calleja y Teodoro León Gross que nos acompañan esta mañana en nuestra mesa de análisis una mesa a la que vamos a sumar a Manuel Martín Loeches neurocientífico con quién vamos a valorar esa resurrección cerebral porcina que les contábamos en Porto

Voz 10 08:19 la gente pasa mire que estamos ricas decía que hay un viaje tumba

Voz 0027 08:27 Estado

Voz 7 08:28 hola mayoría bueno veremos esperemos al disco que sale en unas semanas a partir de las diez una hora antes en Canarias uno de nuestros analistas musicales favoritos Pablo González Batista promete no querer amargar la Semana Santa a nadie a ninguno de todos los que esta semana nos decían buenos días a todos y a todas por cierto que se están hinchando a torrijas y potaje es la comida perjudica seriamente la salud alguna comida más que el tabaco ojo una hora después recibimos a Carlos Santos Ernesto Sevilla dos de los protagonistas de lo dejo cuando quiera una comedia sobre la precariedad del paro la miseria lacras que también afectan y de qué manera a los actores y a las actrices también a los de doblaje como nos va a contar esta mañana Pepa Blanes

Voz 0027 09:20 ya veremos la barra libre de los viernes hoy jueves y mañana empezamos el proyecto una hora más tarde no no tendremos oyentes esperamos poderlo que no tendremos será espacio para escucharles a las seis de la mañana si más adelante barra libre política en la que queremos seguir escuchando también sus planes del fin de semana

Voz 7 09:36 pasados por agua o no tienen el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y el whatsapp para comentar ese asunto de esta semana que quieran aprovechen que en dos horas lo apagó lo enciendo más hasta el lunes seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis pero

Voz 0027 09:56 seis y diez de la mañana cinco y diez en Canarias empieza hoy por hoy se quedan con Isabel Villar

Voz 1315 10:02 eh con Elena Sánchez Ignacio Sánchez en la técnica y con Jordi Fábrega en la producción quedan diez días para que los españoles vayamos a las urnas y la Semana Santa no frena la campaña electoral

Voz 0806 10:27 hoy todos los partidos menos Vox tienen mítines y actos de campaña a Pedro Sánchez deba Cataluña después de pasar por Mallorca ya ha replicado a la popular Cayetana Álvarez de Toledo por sus polémicas palabras sobre el consentimiento sexual en el debate del martes de Televisión Española

Voz 11 10:42 no es un silencio es uno usted dice en un silencio en su no no duda de verdad diciendo ustedes sí sí sí hasta el final poco extraño no esto dijo Álvarez de Toledo y esto le ha contestado Pedro Sánchez cómo dijeron tres veces si me gustaría decirle a las mujeres españolas que les digamos tres veces no no así corrupción igualdad a su confrontación y crispación territorial y política que es lo que están trayendo vamos a decir sí a la Real sí a la convivencia y fía la ley

Voz 0806 11:12 la forma de hacer política y qué opina el PSOE sobre ese primer gran debate Inma Carretero buenos días buenos días los socialistas creen que Cayetana Álvarez de Toledo con ese tono tan duro del debate del martes reforzó su estrategia del miedo a la derecha el gran reto del PSC es volver a recuperar la primera posición que perdieron con el descalabro de dos mil once sería un aval dicen a la política de diálogo de Sánchez así que trabajan por voto útil procedente de todos los sectores el CIS dice que puede ganar Esquerra Republicana y ahí también pretende cazar el PSC en el independentismo de izquierdas porque aunque dejan claro que la autodeterminación no va a ser moneda de cambio en la investidura creen que la amenaza de un ciento cincuenta y cinco perpetuo puede ayudarles a rascar apoyos en ese flanco ese es el objetivo de la visita de desde de Sánchez a Lleida pero sin duda el gran símbolo que quiere recupera el PSC es el cinturón rojo metropolitano el presidente va a dar un mitin por la tarde en Badalona con la ministra Batet ICOM Miquel Iceta que ha tenido un perfil bajo estos días porque Ferraz no quiere que nadie saque los pies del plato en esta

Voz 11 12:19 Campaña

Voz 0806 12:20 ya en el PP quieren empezar a cambiar de estrategia y pasar del ataque constante contra Pedro Sánchez

Voz 0019 12:25 es usted el presidente más radical más prepotente y más extremista que ha tenido la historia democrática de España

Voz 0806 12:33 si ha de pasar de esta estrategia un discurso más pausado más ilusionante que les sirva para remontar las encuestas y poder sumar con las derechas Adrián Prado buenos días

Voz 0019 12:42 qué tal buenos días el objetivo de Casado de subir tres o cuatro puntos las encuestas según sus cálculos pasar del diecinueve al veintitrés por ciento de los votos así se asegurarían ciento diez diputados y la suma con Vox y conciudadanos garantizaría el Gobierno Nos dicen fuentes del PP en el partido están sorprendidos con la movilización en plena Semana Santa los actos de Ciudad Real Segovia y Madrid han supuesto dicen un punto de inflexión en la campaña la gente se está enganchando incluso emplazadas difíciles para el PP y por eso la remontada es posible algo que el propio Casado decía ayer en el mitin de Mallorca

Voz 12 13:12 ibamos a Ana Clara gobernara íbamos a conseguirlo remontada está aquí vamos a deben ático las encuestas íbamos a volver a recuperar el rumbo de España

Voz 0019 13:23 hasta ahora la estrategia de Casado ha consistido en ser duro con Sánchez para dejar claro que el PP es la única alternativa ahora toca el discurso de la ilusión dicen fuentes populares para tratar de convencer al indeciso

Voz 0806 13:33 el PP confía en la remontada y Unidos Podemos parece que también aseguran que sus propias encuestas internas dan al líder de los morados un ligero ascenso frente al estancamiento dicen del PSOE Mariela Rubio

Voz 1450 13:44 los días los sondeos internos de los morados indican que el PSOE ha detenido su ascenso a la vuelta de Iglesias dicen está haciendo que la formación remonte el líder de Podemos en Valencia se dirigía ayer directamente a los indecisos a los que pedía

Voz 13 13:56 una oportunidad para gobernar queremos pedir una oportunidad a la gente que se lo está pensando que no confía en los políticos y después de gobernar cuatro años en este país nuevos sido capaz de que se cumplan más artículos de la Constitución no nos voten más pero creo que nos hemos ganado el derecho a una oportunidad de gobernar

Voz 1450 14:14 aunque Unidas Podemos concurrió con Compromís en las pasadas elecciones generales ayer se escucharon duras palabras contra los de Mónica Oltra así hablaba la candidata morada a la alcaldía de Valencia María Oliver y compran

Voz 14 14:26 aunque se vista de fuerza el cambio cuando llega la hora de la verdad se le cae disfraz es el Partido Conservador que todos sabemos que es que ha sido siempre

Voz 1450 14:37 aunque podemos reconoce que esta campaña está siendo más modesta que las anteriores en la dirección están convencidos de que será particularmente efectiva actos pequeños de cercanía donde se mostrarán podemos lejos de las grandes maquinarias de los partidos lo que Iglesias ha bautizado como el elemento plebeyo

Voz 0806 14:52 en Ciudadanos Albert Rivera ha dejado hoy su agenda libre quiere dar más peso a su número uno por Barcelona Inés Arrimadas Óscar García buenos días qué tal

Voz 0019 14:59 los días en una muestra de que las campañas electorales tienen cada vez menos peso en el mensaje de los partidos el comité electoral de Ciudadanos está optando por reconducir la agenda de Rivera y eliminar algunos actos y mítines de la misma pecho estamos en el séptimo día de campaña I el candidato sólo ha tenido seis actos en total otros candidatos de duplican como Sánchez que lleva ya doce actos o Pablo Casado ha llegado a tener hasta cinco actos en un solo día sin embargo Rivera opta por descargar esa agenda por ejemplo hoy jueves no tiene previsto ninguna aparición pública según fuentes de su entorno el motivo es que tiene que presidir una reunión del comité electoral del partido ayer estaba previsto un acto en Toledo pero también fue

Voz 0806 15:37 suspendido y la organización nos anuncia que en principio

Voz 0019 15:39 pero tampoco aparecerá ni el domingo ni el lunes ni el martes que viene la decisión es dejar el peso del mensaje a su ticket electoral a Inés Arrimadas que incluso tiene previsto subirse al autobús de la caravana electoral con los periodistas este lunes antes que el propio candidato que todavía no lo ha hecho

Voz 0806 16:00 y una de las grandes protagonistas inesperadas de la campaña la Junta Electoral sigue tomando decisiones la última autorizar al candidato de Junts per Catalunya por Barcelona Jordi Sanchez a dar dos ruedas de prensa desde la cárcel en las que en la que está en prisión preventiva a Radio Barcelona Joan Bocyl bon día hola

Voz 5 16:16 la primera a hoy mismo y la siguiente será el domingo

Voz 0931 16:18 sí está en prisión preventiva Sánchez desde octubre de dos mil diecisiete de momento sólo lo hemos escuchado en el Supremo su partido pidió a la Junta que le dejarán participara en ruedas de prensa viendo que ha yunquera Se le dio luz verde así que finalmente la Junta Electoral acepta estas dos ruedas de prensa por videoconferencia la primera esta mañana en la agencia Efe se están ultimando los preparativos lo más rápido para que se pueda para que pueda ser posible y además Sánchez también intervendrá en la Agencia Catalana de noticias el domingo además la Junta también permite a Junqueras ir Romeva a participar por primera vez en un mitin en directo de forma telemática desde Soto del Real Se trata de un acto de Esquerra que será este domingo en Cambrils antes

Voz 0806 16:54 Aragón y Valencia Ana Durán bon día con día Isabel anoche hubo un debate entre los candidatos a la presidencia de la Generalitat elecciones que coinciden con las generales y las posiciones están bastante encontradas por un lado los partidos de izquierda que abogan por reeditar el Pacto del Botánico y por el otro las derechas PP Ciudadanos que apuestan por un Gobierno totalmente distinta el líder de Unidos Podem Esquerra Unida Rubén Martínez Dalmau le recriminaba al PP las cloacas del Este

Voz 11 17:19 es que señora bonito su partido que es un partido condenado colocado los fondos reservados ha quedado una policía política para fabricar pruebas Ci perseguirlos

Voz 0806 17:32 Toni Cantó de Ciudadanos abanderada su tema estrella la imposición legal

Voz 15 17:36 esta han creado una red de doscientas cinco escuelas infantiles en la que los niños no dan ni una sola hora en castellano durante toda la semana le llaman experimental yo le pido que experimenten en casa que no experimenten con nuestros hijos

Voz 0806 17:49 Mónica Oltra de Compromís pedía más financiación y que no se paguen los intereses del FLA

Voz 16 17:53 eh nos cambian derechos por préstamo es como sea un trabajador le pagaran la nómina con un préstamo dijeran y encima tienes que pagar intereses pues tienen que suspender inmediatamente el

Voz 0806 18:05 pago de los intereses del FLA Isabel Bonig la popular se defendía precisamente de una acusación que le hizo el socialista Ximo Puig en el debate de la SER

Voz 17 18:15 porque usted dijo el otro día que yo iba a fui a Colón Art recentralización competencias no ha enterado en nada fui a Colom como muchos españoles y valencianos que a reclamar que no hubiese privilegios para las comunidades

Voz 0806 18:27 el socialista Ximo Puig le pedía la popular que aclare dónde está si con Cayetana Álvarez de Toledo o con la defensa de la igualdad

Voz 11 18:34 está de acuerdo la candidata del Partido Popular por Barcelona que no tenía muy claro sino es no me gustaría es que ustedes garantizaran que no hay ni un paso atrás porque la igualdad de hombres y mujeres la democracia

Voz 0806 18:48 que quedaron claros esos dos bloques o reeditar el Pacto del Botánico o hacer un pacto a la andaluza

Voz 1315 19:03 el Ministerio de Interior ha reforzado las medidas antiterroristas esta Semana Santa después de conocer que la policía ha detenido a un joven marroquí de veintitrés años que pretendía cometer un atentado en Sevilla utilizando bombas caseras la colaboración entre la Policía española y la marroquí ha permitido detenerle en Rabat Miguel Ángel Campos

Voz 1552 19:20 el detenido estaba en contacto con representantes del Daesh ya había viajado a Marruecos a fin de obtener su aprobación para ejecutar el atentado según fuentes de la investigación consultadas por la SER los hechos se precipitaron el viernes pasado cuando los investigadores comprobaron que había comprado un vuelo de regreso a Sevilla para este lunes quince de abril podía cometer el atentado a partir de esa fecha el pasado fin de semana fue detenido por las autoridades marroquíes los servicios de inteligencia les seguían desde hace tiempo saltaron las alarmas cuando a finales de marzo comprobaron que había buscado en su móvil cómo fabricar el explosivo Tea TP la conocida como bomba de Satán que utilizan los terroristas del Daesh en sus atentados pero en el registro a su domicilio en Sevilla practicado ayer tarde no se encontraron explosivos

Voz 18 20:09 la conecta a través del whatsapp menos una nota de voz al seis XXXVIII XXXI treinta y cuatro

Voz 0027 20:18 sesenta y seis

Voz 18 20:20 las

Voz 19 20:24 la Cadena SER presentan el plazo

Voz 0027 20:27 escucha

Voz 20 20:30 compañera usted sabe puede contar conmigo no hasta dos o hasta diez sino contar conmigo si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una meta de amor reconocen mío no les sus fusiles a pesar de la B o tal vez porque existe usted puede contar conmigo si otras veces me encuentra huraño sin motivo no piense que flojera igual puede contar conmigo pero hagamos un trato yo quisiera con

Voz 21 21:03 tal como éste es tan lindo saber que usted existe uno se siente vivo económico

Voz 20 21:10 decir contar aunque sea hasta dos aunque sea hasta cinco mil ya para que acuda apresuró mi auxilio sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo hagamos un trato Mario Benedetti mil novecientos setenta y tres

Voz 0027 21:30 cadena el club

Voz 22 21:32 sí

Voz 24 21:36 a los oyentes de la Cadena SER estáis ahí cuanto Solís estáis todos a una está qué opina de la situación política actual esto es lo que nos gusta de vosotros todos a una para escucharnos pero cada uno

Voz 20 22:07 poco

Voz 1 22:13 en la Cadena Ser

Voz 1315 22:22 esta madrugada el Ministerio Público de Perú ha abierto una investigación contra los dos fiscales encargados del caso de Alan García el ex presidente del país que se ha pegado un tiro en la cabeza minutos antes de su detención el mandatario estaba siendo investigado por una trama de corrupción que empezó en Brasil ex ha extendido sus raíces en varios países latinoamericanos corresponsal en Río Francho Barón

Voz 3 22:42 saludos las cifras del caso Odebrecht son verdaderamente impresionantes según el Departamento de Justicia de Estados Unidos el emporio empresarial brasileño pagó a través de su departamento de sobornos eufemísticamente conocido aquí como departamento de operaciones estructuradas unos setecientos millones de euros para adjudicarse más de cien obras poco explicas en once países de Latinoamérica y también en dos africanos desde el Río Grande hasta Tierra de Fuego decenas de altos funcionarios políticos y presidentes latinoamericanos han sido señalados por ser los beneficiarios de este flujo de comisiones ilegales los casos más emblemáticos están en Perú donde tres presidentes se han visto salpicados también Colombia Ecuador México Venezuela República Dominicana Argentina en definitiva una estructura tentáculo que operó durante años para que este conglomerado de la construcción se convirtiesen uno de los puntales de la economía brasileña ahora el que fuera el máximo responsable de la empresa Marcelo Odebrecht cumple condena de prisión en su domicilio de San Pablo tras haber colaborado con la Justicia para desenmarañar este entre

Voz 1315 23:54 armado de sobornos y a este lado del Atlántico Francia sigue ocupada en la reconstrucción de Notre Dame

Voz 26 24:00 del Lietuvos a mí luego

Voz 1315 24:04 aunque el presidente Macron ha puesto un plazo de cinco años el primer ministro reconoce que no saben cuánto costará la reconstrucción ni cuándo podrán empezar las obras tras el devastador incendio que ha destruido buena parte del techo y la aguja de la catedral el Gobierno ha puesto en marcha un concurso internacional para elegir a un equipo de expertos que aconsejen si es aguja debe reconstruirse tal y como se diseñó en su época usando técnicas más modernas París Carmen Vela

Voz 0390 24:28 las iglesias y catedrales de Francia han homenajeado a Notre Damme dejando doblar las campanas justo las siete menos diez era la hora en que prendió fuego la aguja de Notre Damme hace dos días a nivel político el Consejo de Ministros decidía lanzar un concurso de arquitectura internacional serán los expertos los que aconsejen Si la aguja debe ser reconstruida como la que había o debe optarse por técnicas más modernas los bomberos de París advierten por su parte que habrá que estabilizar la catedral antes de cualquier intervención porque su estructura está muy afectada lo ha dicho el responsable de Inspección del patrimonio del cuerpo José vas de Matos es claro que si no hubiéramos actuado con esa rapidez las dos torres y sus campanas apoyadas también en madera habrían sucumbido ahora mismo el punto neurálgico está en los frontones

Voz 1315 25:18 ese aún no se han puesto todavía están a tiempo de hacer la declaración de la renta el plazo termina el uno de julio pero este dos mil diecinueve la campaña avanza mucho más rápido ya se han presentado unas seiscientas mil declaraciones más que las que se habían hecho el año pasado por estas fechas Eladio Meizoso ya han presentado la declaración tres millones doscientos cincuenta mil contribuyentes son seiscientos mil más que el año pasado por estas fechas y dos millones de ellos han recibido su devolución un treinta y dos por ciento más ciento sesenta y ocho mil declaraciones sean han presentado usando la aplicación para teléfonos móviles que es casi un cincuenta por ciento más que en la campaña del año pasado a estas alturas se han concertado más citas para elaborar la declaración en las delegaciones de Hacienda un sesenta y cuatro por ciento más y cuarenta y cinco mil sean confeccionado por teléfono que es un ochenta por ciento más son las seis y veintiséis las cinco y veintiséis en Canarias

Voz 1 26:08 los deportes

Voz 27 26:12 en Hoy por hoy

Voz 0806 26:15 el Tottenham se metió anoche en las semifinales de la Champions superando al City de Guardiola Sampe

Voz 1161 26:21 y como con un partido histórico Manchester City cuatro Tottenham tres que se desbocó en los primeros veinte minutos en los que el City ganaba tres dos dobletes de Sterling no todo el portugués Fernando Silva para los locales y doblete de son para los londinenses se calmó un poco la cosa hasta que a quince en la segunda parte llevaba el cuatro dos de Agüero y estuvo el City clasificado veinticinco minutos hasta que llegó el polémico gol de Fernando Llorente para el cuatro tres tras un córner el balón tocaba en el codo luego en el muslo el Bara mandaba una revisión al colegiado que lo concedía Guardiola se quejaba de que el colegiado no había podido verla mejor

Voz 28 26:48 en voz del gol de Llorente desde un ángulo es mano desde el otro no estoy a favor de un fútbol más justo y de las decisiones más justas los árbitros deben tener ayuda si es fuera de juego es fuera de juego hoy no podemos decir nada yo creo que en el futuro todo podrá ser más justo

Voz 1161 27:06 el castigo al City en esa jugada pero más cruel fue la del minuto noventa y tres anulando el cinco tres que les clasificaba marcado por Esther pero anulado por fuera de juego milimétrico de Agüero dos momentos que fueron de infarto como reconocía en el Larguero el técnico del Tottenham Mauricio Pochettino

Voz 29 27:20 es terrible que son cosas que necesitamos aceptarlas aprender a manejar la porque sino no es fácil poder asimilar todo este tipo de situaciones arriba y abajo su selección

Voz 1161 27:32 y también para el autor del gol que metía a los londinenses Fernando Llorente en el larguero

Voz 0027 27:36 ha sido un partido de infarto

Voz 30 27:38 están todas las decisiones que han estado ahí en el aire si jo feliz de haber al equipo con ese gol que nos mete es muy muy feliz después de todo lo que hemos sufrido al final no

Voz 1161 27:48 en el otro partido victoria aplastante de Liverpool en Oporto uno cuatro marcaba el de los portugueses el nuevo jugador del Real Madrid militado goles de manera Sala afirmó sino Iván Dick para los de Klopp las semifinales enfrentarán en dos semanas en los partidos de ida al Barça con el Liverpool al Ajax con el Tottenham y esta noche partidos de vuelta de cuartos en la Europa League y tendremos un español en semifinales saldrá del Valencia Villarreal desde las nueve Mencía en la ida el Valencia uno tres Marcelino que no podrá contar hoy con los lesionados Jaume Pichi ni Rodrigo y cuando vea a las rotaciones y pese al aventajando Sofía

Voz 20 28:16 es que es es fútbol no nos podemos confiar vamos a dejar pasar los minutos porque estamos clasificados porque el resultado unos vale creo que no es la mentalidad adecuada para afrontar el partido

Voz 1161 28:26 en los amarillos no pierden la esperanza no estarán los lesionados Lan Brick Soriano Ivonne era ni el sancionado Álvaro el técnico Javi Calleja que también ahora no tira la toalla pese a que la gestas complica

Voz 0082 28:35 la señora gratis no lo hemos hecho durante toda la Europa League estamos intentando crear armónico posible pues seguiremos soñando empezando por dar la vuelta al resultado siempre hay un momento en el que se hace historia de historia pasada pues poder de conseguir un resultado que nunca se ha hecho

Voz 1161 28:49 arbitrará el colegiado escocés comen las otras tres Chelsea Slavia de Praga ganaba cero uno en la ida el Chelsea Benfica vencía el Benfica cuatro dos en la ida y Nápoles Arsenal ventaja del Arsenal por el dos cero de la ida en casa tres renovaciones confirmados ayer la de Oblak en el Atlético de Madrid hasta dos mil veintitrés sube su cláusula de los cien a los ciento veinte millones y la de Iago Aspas en el Celta también hasta dos mil veintitrés las dos con los dos contentos con su continuidad

Voz 31 29:10 contento estoy feliz para atenuar llegaba

Voz 0019 29:13 acuerdo pueda seguir trabajando duro

Voz 31 29:15 mejor de mí Aupa ecléctica oferta siempre hubo y siempre seguramente habrá o rumores esta renovación

Voz 20 29:21 pero ya cerrar las puertas como ya dije como el club

Voz 31 29:24 porque estoy muy contento de estar aquí

Voz 1161 29:26 renovación también de Zurutuza en la Real Sociedad hasta dos mil veinte temporada en la que se retirará del

Voz 7 29:30 además el Comité de Competición confirmaba la alineación de

Voz 1161 29:32 la del Barça en la Copa del Rey ante el Levante con Schumi queda sin castigo porque los valencianos presentarán las alegaciones fuera de tiempo además Nadal se medirá hoy no antes de las dos al búlgaro Dimitrov de Monte Carlo en la Euroliga el Real Madrid se imponía anoche Panetta Nikos en el primer partido del cruce setenta y cinco setenta y tres caí al Barça setenta y cinco sesenta y ocho en caso del Efes de Estambul hoy segundo partido de Baskonia las siete en Moscú con el CSKA uno cero para los rusos

Voz 0027 30:01 son las seis y media las cinco y media en Canarias

Voz 1 30:06 hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 0027 30:10 esta madrugada ha aumentado a veintinueve el número de turistas alemanes muertos en un accidente de autobús en la isla portuguesa de Madeira hay otros veintisiete detenidos heridos dos en estado crítico prácticamente todos los turistas todas las víctimas son alemanas el autobús volcó en una curva cerrada los investigadores apuntan a un fallo en los frenos como principal hipótesis del accidente Pascual Donate el autobús

Voz 1694 30:31 será relativamente nuevo

Voz 0019 30:34 como toca Joon Ho Chi Ferrmed mufti como toca

Voz 1684 30:37 se ni a cinco años y había pasado todas las inspecciones cuenta el gobernador de Madeira era de una empresa turística y en él viajaban turistas alemanes además de un guía y un conductor portugués que se cuentan entre los heridos los veintisiete heridos

Voz 11 30:48 desvío de entrada de un hospital templo de mentar un francés miedo

Voz 1684 30:54 el número de muertos se eleva ya a veintinueve el Gobierno estudia transportar a los heridos a la Península en aviones del Ejército

Voz 0027 31:02 y aquí en España casi en el ecuador de la campaña electoral todavía no está claro cuántos debates electorales habrá aussie habrá entre los candidatos a la presidencia Sánchez ha aceptado ir al que organiza Televisión Española propone el martes veintitrés como fecha que es el mismo día en el que Atresmedia anuncia que celebrará el suyo esté o no esté el presidente candidato del PSOE los socialistas estén en que con un debate suficiente y la oposición reclama dos uno en la televisión pública y otro en la privada Sara Selva

Voz 1510 31:28 en el PP Pablo Casado aunque aprovecha la ocasión para insistir en su cara a cara está dispuesta ya a los dos yo

Voz 1884 31:34 para el lunes veintidós en Televisión Española estar el martes veintitrés en Atresmedia en la propuesta que hagan porque me comprometí a Atresmedia lo mismo que Albert Rivera

Voz 0040 31:44 me da igual lo he dicho a la hora el día que sea si hay dos debates estar en los dos debates ciudadanos bastar siempre

Voz 3 31:49 Iker Pablo Iglesias lo más razonable es que tengamos todos la responsabilidad y la decencia de ir a los dos debates nosotros estaremos en los dos

Voz 1694 31:58 pero el candidato de los socialistas esta sólo

Voz 1510 32:01 esto Aira uno no estando Vox eligen la pública Isabel Celaá

Voz 2 32:04 en ausencia de ese factor pues obviamente la televisión pública prima sobre cualquier otro oferta de debate

Voz 0806 32:11 Ábalos añade además que es excesivo

Voz 1510 32:14 los los intentan presentarse como víctimas y aprovechan para cargar contra el independentismo

Voz 1450 32:19 se ha vuelto a ver qué son los separatistas los que mandan en España que la España viva que vosotros representantes tiene y tendrá todas las zancadillas

Voz 1510 32:27 tampoco está clara la fecha Atresmedia mantiene que sea el XXIII Televisión Española dice que lo decidan los partidos así que falta que ellos se aclare

Voz 0027 32:36 el tráfico Teresa Serrano buenos días buenas

Voz 32 32:38 has hasta ahora en Valencia un accidente en Alberich en la A7 corta la vía sentido Castellón precaución por la intensa niebla en la provincia de Lugo en la A8 supo sopor Mondoñedo en Bizkaia en Alonsotegi hay un desprendimiento que dificulta la BI seiscientos treinta y seis eso sí ya saben estamos inmersos en la operación especial de tráfico por Semana Santa así que planifiquen con tiempo sus viajes

Voz 0027 32:58 aquí hoy vamos a tener un Jueves Santo pasado por agua lloverá en toda España menos en Canarias

Voz 33 33:05 hoy aquí desde el inicio de la dimita nada más saltar de la España moderna se podía haber oir todo el pase Babel que asoló la

Voz 34 33:15 victoria socialista después de once años tiene que haber

Voz 22 33:18 votos que es el llenen de Pequeñas verdades del penitente y mártir de la radio difícilmente se podía no sólo oir sino intuir ante el deambular de una masa que se debatía entre seguir a los líderes divinos o humanos

Voz 35 33:32 me baje del Falcon aquel que ha pactado con los

Voz 36 33:35 quiere destruir nuestra nación vamos a ganar vamos

Voz 22 33:37 Ciudadanos vamos España Roberto Sánchez fuerte de hoy os atrevéis que hacías hacías La Ventana entre Illa

Voz 1 33:52 en Hoy por hoy

Voz 0027 34:11 abrimos hoy la mesa en Madrid donde hoy los maquinistas de metro volverán a hacer paros parciales en protesta por la falta de personal por el amianto al que estuvo expuesto un trabajador que acaba de morir por cáncer de pulmón Virginia Sarmiento bueno sea sí

Voz 1694 34:23 buenos días todavía se investiga si el amianto está relacionado con la muerte de este trabajador pero compartía espacio con otros dos trabajadores fallecidos a los que sí se les reconoció la enfermedad profesional por haber estado durante años en contacto con este material altamente cancerígeno Santos González otro de los trabajadores que lleva toda la vida trabajando en metro hablaba anoche en Hora Veinticinco

Voz 0027 34:42 yo estoy en tratamiento psiquiátrico

Voz 37 34:44 pues porque vamos yo tenía una ansiedad y un me vamos memoria claro van muriendo compañeros y dices a mí el próximo puedo ser yo

Voz 1694 34:54 hoy mañana y pasado habrá nuevos paros en la red de Metro con servicios mínimos del cincuenta y dos por ciento

Voz 0027 34:59 un juez de Pamplona ve indicios de delito para juzgar al creador del Tour de la manada un supuesto emprendedor que ofrecía una ruta por los lugares es que recorrieron los cinco violadores San Fermines Radio Pamplona Serna Álvaro Valderrama buenos días Álvaro

Voz 0115 35:14 qué tal buenos días el juez Alberto Iglesias el mismo que en su día instruyó el propio caso de la manada considera ahora que existen indicios de delito contra la integridad moral de la víctima en ese anuncio que se publicó durante tres días en diciembre pasado en Internet la web propone un recorrido por los lugares en los que se produjeron los sucesos por los que los cinco autores fueron condenados a nueve años de cárcel incluía aspecto dos como una calco manía que imitaba los tatuajes de uno de ellos José Ángel prenda la Policía Foral investigó la publicación identificó al autor de la web que fue citado a declarar el pasado mes de marzo a través de videoconferencia desde los juzgados de Plaza de Castilla el juez ahora diez días a las partes para formular escrito de acusación o sobreseimiento del asunto y lo hace contra el criterio de la Fiscalía que no veía materia para abrir vista oral

Voz 0027 35:55 gracias Alvaro han sido detenidos dos de los delincuentes que más dinero falso movían en España los han pillado en Murcia con más de treinta mil euros en billetes falsificados roto García buenos días

Voz 1856 36:05 buenos días en total se han detenido a estos dos individuos que operaban principalmente en la región de Murcia aunque también se desplazaban hasta la Comunidad Valenciana para distribuir el dinero falso la investigación comenzó gracias a la colaboración de un vecino de una pedanía de Murcia que encontró en un descampado una nevera portátil semienterrada con dieciocho mil euros falsos en billetes de veinte tras semanas de investigación se identificó a una persona relacionada con esta actividad ilegal ya un segundo colaborador averiguaron que para dar salida a los billetes al mercado legal utilizaban pequeños comercios al ser billetes de menor cantidad evitaban levantar sospechas la operación ya se ha cerrado con esta eh tensión ya tenían preparados seiscientos billetes falsos de veinte euros para distribuirlas

Voz 0027 36:44 vamos ahora a Cataluña porque el Hospital Clínic de Barcelona ha pedido permiso para iniciar un programa experimental que permita hacer trasplantes de útero de donantes vivas la decisión que tome la Organización Catalana de Trasplantes podría abrir la vía para que esta operación la terminal financiando la sanidad pública

Voz 0931 36:59 Joan Bofill bon día bon día Se trata de un programa dirigido exclusivamente a las mujeres con el llamado síndrome de rock y Times que una patología según La Vanguardia que afectan a España entre diez y doce mujeres con ovarios pero que no tienen ni útero ni vagina probablemente no se dieron cuenta hasta que no les llegó la regla al irá al médico éste les avisó que no podrían tener hijos ahora con estos transplantes el ex fabricaba una vagina que les permita tener relaciones la gran mayoría de donantes serían sus propias madres estrellas aprobado en otras partes del mundo hay trece niños nacidos de esta forma cincuenta y dos mujeres con un útero procedente de una donante vio a pero en el caso de España salgo experimental pendiente de autorización para que lo haga un hospital dentro del sistema público de salud tratamiento muy caro para resolver un problema de esterilidad eso es lo que se está sopesando desde la Organización Catalana de transplantes Joanne gracias buenos días

Voz 1 37:46 ya

Voz 0027 37:51 cerramos la Mesa de España en Sevilla donde finalmente la Hermandad del Baratillo sí ha sacado en procesión a su Virgen vestida con el fajín de Franco pese a que han sido denunciados por ello y pese a que un juez estudia si es o no un delito contra la ley de Memoria Histórica por cierto Aznar estaba allí asistiendo apoyando a esta hermandad que sagrado a la Virgen con el fajín de Franco Enrique Gardner buenos días hola buenos días

Voz 7 38:14 así es la hermandad del Baratillo se enfrenta a un delito de enaltecimiento del autor de un crimen durante conflicto armado al

Voz 0027 38:19 lesionar la Virgen de la Caridad con el fajín de Fran

Voz 7 38:22 ha heredado alarmada por la familia del dictador en el año dos mil y que investiga un juzgado de Sevilla Joaquín Murias profesor de Derecho Constitucional

Voz 38 38:29 que un nicho específico que están en el artículo quinientos diez puntos a tres del Código Penal destacan trata de sacar por las calles de manera que lo enaltece bueno vestido alrededor de una Virgen que que suscita mucha devoción en la ciudad un símbolo franquicia

Voz 7 38:47 en como apuntadas una polémica que no ha frenado al ex presidente José María Aznar y a su mujer Ana Botella acudir a ver la salida del Baratillo desde un balcón próximo a esta hermandad

Voz 0027 38:55 oye Enrique es si la lluvia no lo impide que ya ayer tuvo que cancelar algunas procesiones Sevilla va a vivir la madrugada su momento más esperada de la Semana Santa a esta hora nos decías que la previsión es que o no llueva durante la noche ocurrido a poco

Voz 7 39:08 sí es hoy las previsiones activarán la alerta amarilla pero de doce del mediodía seis de la tarde y aunque se prevén más lluvias en las sierras las hermandades de esta tarde de Jueves Santo que arranca las tres pueden ser las más perjudicado

Voz 0931 39:19 la feria que dedicarla madruga la previsión es de chubasco

Voz 7 39:21 los débiles y ocasionales por lo que las seis hermandades las dos esperanzas la de Triana y Macarena Los Gitanos el Silencio el Gran Poder y el Calvario podrían regalarnos de nuevo una noche inolvidable si la lluvia lo permite no Fassi ayer para el Cristo de Burgos y los panaderos que

Voz 0027 39:34 no pudieron salir a procesionar de otras tres tuvieron que buscar refugio por la lluvia Enrique gracias buenos y otros

Voz 9 39:43 me

Voz 0027 40:01 un equipo de científicos ha conseguido resucitar parcialmente en las funciones del cerebro de una treintena de cerdos que llevaban horas muertos esto es un hito un hito científico la logrado un grupo de la Universidad de Yale en Estados Unidos y haber un profundo debate médico y ético sobre la línea que separa la vida de la muerte Marisol Rojas

Voz 1508 40:23 este impactante estudio ha demostrado que se puede detener la muerte de las células cerebrales e incluso restablecer algunas conexiones en el cerebro los cerdos no recuperaron nada parecido a la consciencia ya había signos de señales eléctricas coordinadas que son necesarias para funciones avanzadas como la inteligencia sin embargo esta investigación de la Universidad de Yale logró que cuatro horas después de su muerte los vasos sanguíneos de los cerebros volverán a funcionar parcialmente que ciertas células recuperaran actividad metabólica ir respondieran a la administración de medicamentos Se trata de una investigación que todavía está en una fase muy preliminar y que no tiene repercusiones inmediatas para tratar daños cerebrales en humanos pero su salto cualitativo importante la idea de qué partes del cerebro puedan ser recuperables después de la muerte contradice todo lo que la ciencia médica creías

Voz 7 41:14 sí

Voz 0027 41:16 la campaña internacional de protestas contra el cambio climático está siendo especialmente intensa en Londres donde casi cuatrocientos activistas han sido detenidos en sólo tres días en los últimos tres días no sólo han bloqueado carreteras también el entorno del Parlamento sino que lo último que sabemos es que se han encadenado a las verjas de la casa de diez laborista Jeremy Corbijn hay daba buenos días

Voz 5 41:36 buenos días se llaman extinción rebelión quieren que los gobiernos tomen medidas drásticas contra el calentamiento global en Reino Unido este miércoles han subido la apuesta

Voz 27 41:44 sí a mí me extinguida en Copenhague

Voz 5 41:49 dos hombres y dos mujeres sentados en la acera se han encadenado juntos a la valla de madera de la casa de Yeremi Corbijn un paso más en tres días de protestas en los que la policía se ha visto obligada detener a otros tres activistas que se habían encadenado a un tren en una estación al este de Londres o ha visto cómo el corazón de la capital británica se colapsa va de miles de manifestantes Marvel Archs Waterloo Bridge Oxford Circus son los aledaños del Parlamento británicos han llenado de música de cortes de tráfico e incluso de figuras públicas en el país que apoya la movilización son incitó a lo que está pasando hoy es sobre el mañana ha dicho el presentador de televisión Chris Pac Man que ha asegurado que ha ido a las manifestaciones para mostrar solidaridad por unas personas que protestan pacíficamente tanto que las sirenas de la policía llevan varios días mezclándose con la música de

Voz 0806 42:35 movimiento

Voz 5 42:37 que dice que no han hecho nada más que empezar y que asegura que tengo que tienen grupos de acción en cuarenta y nueve países del mundo

Voz 0027 42:43 eso en Reino Unido en Turquía la Junta Electoral se niega a repetir las elecciones municipales en Estambul como pedía el partido del presidente Erdogan se confirma por tanto la derrota de los islamistas que llevaban veinticinco años gobernando la ciudad más poblada del país informa para la hacer desde Turquía Lluís Miquel Hurtado

Voz 5 42:59 la Junta Electoral dijo basta tras más de dos semanas de recuentos demandados por los islamistas ayer tras la exigencia del gobernante AKP de repetir las elecciones la Junta entregó el acta de alcalde de Estambul creemos Bauluz del socialdemócrata CHP el vencedor se impuso de forma oficial a Bin Ali lleno de la capea por sólo trece mil setecientos votos de diferencia mamó fiel a su comedimiento se dio un baño de masas para recoger el mandato en el juzgado pero optó por una ceremonia discreta para recibir el sello de la alcaldía hoy he tomado posesión en nombre de dieciséis millones de personas honrará todos mis compatriotas sin distinción fueron las primeras palabras del flamante alcalde están bolita no desiste iremos en la búsqueda de la justicia desde el imperio de la ley nunca abandonaremos la fe de la sociedad de la democracia y su lucha por ella el camino no ha sido llano en la Capella el mismo presidente Erdogan han denunciado

Voz 1694 43:51 fraude organizado en los comicios la Junta

Voz 5 43:53 Duran suprema todavía puede ordenar la repetición de las elecciones en la metrópolis lo que ya es una realidad es que la oposición la dado su mayor golpe simbólico a la hegemonía de Erdogan en años el CHP ha acabado con veinticinco años de alcaldes islamistas en Estambul Ankara en otras ciudades importantes también ha recuperado el mando y mamó lo será para Erdogan un rival duro de pelar

Voz 0027 44:17 el presidente de Israel le ha encargado formar Gobierno a Netanyahu con una victoria ajustada en las generales muy ajustada el primer ministro va a intentar ahora pactar con los partidos ultraortodoxos para seguir en el poder Jerusalén Beatriz de Rey

Voz 39 44:29 es su secreto a voces que el presidente de Israel Rubén detesta Benjamin Netanyahu su manera de hacer política pero el pueblo ha hablado y anoche se encargó a Netanyahu que forme un nuevo Gobierno para ello Netanyahu que ex primer ministro desde dos mil nueve contará con los apoyos de los partidos religiosos y formaciones de derecha Juno sumarán sesenta y cinco escaños sobre ciento veinte una mayoría cómoda para gobernar la otra opción del presidente Reeve Lim era apostar por el partido azul blanco de centro derecha liderado por el ex general Benny Ganz concedió prácticamente el mismo número de votos que el Likud de Netanyahu pero que no tiene en qué partidos apoyarán eh para sumar los escaños necesarios para gobernar el presidente RIM ha pedido a Netanyahu que no gobierne dividiendo en este país ha dicho debe haber sitio para todos Ray Flynn ha lamentado también que en la legislatura que se estrena haya menos mujeres diputadas que en la anterior ya confiado en que ese nombre ministras en el próximo Gobierno de Netanyahu

Voz 0027 45:35 la junta militar que gobierna Sudán desde el golpe de Estado ha metido en la cárcel al exdictador derrocado hace hoy una semana en las calles miles de manifestantes siguen clamando al Ejército que ceda el poder a un consejo civil para que lidere una transición democrática Sohail nadie miembros del centro penitenciario fuentes próximas al ex dictador han confirmado la entrada prisión de Cougar situada al norte de la capital sudanesa de Al Sharif quién se encuentra en aislamiento bajo una fuerte vigilancia el ex líder de setenta y cinco años fue derrocado el pasado once de abril tras el golpe de Estado liderado por el general Abdelfatah al Burnham quién ocupa actualmente el cargo de jefe de Estado de facto el actual presidente ha prometido eliminar las raíces de un régimen que llevaba instalado treinta años en el poder ahora el Consejo Militar llevará a cabo una transición de dos años para reformar un gobierno capaz de responder ante las demandas del pueblo sudanés que sigue concentrado llevan ya doce días en torno al cuartel general

Voz 0019 46:27 de las Fuerzas Armadas

Voz 7 46:45 oyentes Danny De la Fuente hemos abierto la barra libre política ya que mañana no vamos a poder escucharles que empezamos una hora más tarde y vamos a empezar con esos festivos de Semana Santa en primer lugar un ruego de Antonio de Cádiz bienvenido buenos días

Voz 40 46:58 buenos días en estos días cientos de miles de personas dejarán en manos de unas trabajadoras su bienestar sugieren no estaría de más que se las tratara con cierta consideración y respeto son las camareras de piso algunas de ellas van a sus trabajos cargadas de ibuprofeno hasta la cejas miraron poquito a ellas por favor

Voz 7 47:25 gracias Antonio dicho queda no son las únicas que trabaja en estos días si también Bibi de Alicante cartera de correos

Voz 41 47:32 pues gracias señor Sánchez e me quedo sin vacaciones de Semana Santa a estar a convocar las elecciones en plena Semana Santa poner necesidades del servicio altera suspendidos todos los días

Voz 1694 47:42 desde sus propios todo lo que tengamos preparado

Voz 41 47:45 así que nada me quedo sin bajar al pueblo síntoma me mi platito dos sin ver a los primos sin poder conciliar mi vida con mil niños tan fácil fíjate así que nada es admitían de Semana Santa los cuatro días que podemos quedarnos en casa porque encima nos va a llover en Alicante