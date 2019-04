Hoy por Hoy (18/04/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

No hay resultados

Voz 0027 00:24 la Junta Electoral decidió anoche a última hora que el candidato de Cataluña para las generales Jordi Sanchez pueda dar hoy esta mañana una rueda de prensa desde la cárcel de Soto del Real donde está en prisión preventiva mientras es juzgado por el proceso se había autorizado ya que Juncker a hacerlo mañana pero el primero en hacerlo será hoy Jordi Sanchez esta rueda de prensa desde la cárcel es una de las muchas peculiaridades esta campaña electoral atravesada por otra decisión de la Junta Electoral que fue la de impedir el debate con Vox

Voz 2 00:51 en ausencia de ese factor pues obviamente la televisión pública prima sobre cualquier otro

Voz 0027 00:58 es la portavoz del Gobierno Isabel Celaá insistiendo en la posición de Pedro Sánchez si no hay debate con Vox en Atresmedia el irá al debate a cuatro en la tele pública los socialistas plantean que ese debate sea el veintitrés que es cuando estaba previsto el de Atresmedia pero el grupo privado mantiene su propio debate para esa misma fecha la oposición política presiona al candidato del PSOE para que vaya a los dos

Voz 3 01:19 voy a debatir donde quiera como quiera ir cuando quiera

Voz 1031 01:24 sí pero hay que debatir los españoles merecen un debate un debate cara a cara

Voz 4 01:28 lo más razonable es que tengamos todos la responsable

Voz 1031 01:31 calidad y la decencia de ir a los dos debates

Voz 4 01:34 pero nosotros estaremos en los dos meses

Voz 0902 01:36 igual lo he dicho a la hora el día que sea el formato lo deciden los periodistas y no lo decimos los políticos yo no le voy a poner ningún pero iré a los debates a los que me llamen

Voz 0027 01:44 así que ahora mismo a diez días exactos de las elecciones no hay ni fecha para el debate entre los cuatro grandes partidos ni siquiera certeza de que se vaya a celebrar el quinto en liza Vox han empezado a tomar represalias contra los periodistas que publicaron en el mensaje

Voz 5 01:58 G en el que el dirigente del paro

Voz 0027 02:01 todo ultra uno de ellos reconocía que les había venido bien que los hayan excluido el debate ese mensaje interno lo enviaron por error a un grupo de Whatsapp lleno de periodistas de ese grupo vox empezaba a expulsar de la cobertura informativa del partido a aquellos periodistas que publicaron ese mensaje es Jueves Santo dieciocho de abril enseguida les vamos a contar todo lo que sabemos sobre la detención en Marruecos de un presunto yihadista que supuestamente tenía previsto atentar en Sevilla saltaron las alarmas porque según fuentes de la investigación en marzo estuvo buscando en el móvil cómo fabricar el explosivo que usan los terroristas del es en unos minutos se lo vamos a ampliar pero antes es el vicepresidente regional de Madeira en Portugal que ha explicado esta noche que el autobús turístico en el que murieron veintinueve personas había pasado todas las revisiones estabilidad

Voz 0733 02:49 el autobús volcó al salirse de una curva y la principal hipótesis es un fallo en los frenos prácticamente todas las víctimas son alemanas de la treintena de heridos dos sigan críticos

Voz 0027 02:58 esta mente Portugal está atravesando una crisis bastante intensa de combustible porque los camioneros que llevan la gasolina y el diésel están en huelga

Voz 0733 03:05 hoy es el cuarto día de paros y eso ha provocado el desabastecimiento en la gran mayoría de las gasolineras del país con colas de más de media hora para llenar el depósito en Perú

Voz 6 03:18 este momento parece festivo este momento que escuchan es en el momento en el que el féretro con el cuerpo del ex presidente Alan García llegaba a la sede de su partido político

Voz 0441 03:28 donde esta madrugada se ha celebrado el velatorio entre cante

Voz 0733 03:30 pues con los lemas del partido el ex presidente ha muerto al dispararse un tiro en la cabeza cuando iban a detenerlo por su presunta implicación en la trama de sobornos de la constructora

Voz 0027 03:49 esto que escuchan son la campanilla y el timbal que acompañan una de las procesiones más peculiares de la Semana Santa en España es la del Cristo Negro que recorrió anoche las calles de Cáceres a pesar de la amenaza de lluvia allí nos vamos a Cáceres ese más Salguero buenos días

Voz 8 04:03 qué tal Aimar buenos días y a las doce volvían a abrirse las puertas de la con cada catedral perdón de Santamaría la talla que data de mediados del siglo XIV volvía a salir sobre coger un recorrido eso sí algo más corto de lo habitual por la amenaza de lluvia por intramuros porque recordamos según marcan los estatutos tiene que hacerlo por las calles de la ciudad monumental como dato decirte es estrenaban siete hermanos llevan apuntados en la cofradía desde los años noventa en total hay más de mil en lista de espera y uno novedad también este año la saeta cantada la salida de Santamaría se hacía que interpretaba el lenguaje de sí

Voz 0027 04:44 los sonaba la procesión del Cristo Negro en Cáceres vamos con los deportes el Liverpool será el rival del Barça en las semifinales de la Champions hambre

Voz 1161 04:56 tras su victoria incontestable de anoche en Do Dragao uno cuatro al Oporto gol de milita para los portugueses y de Vanesa Lazo termino y Van Dyck para los británicos la otra semifinal la disputarán Ajax y Tottenham tras eliminar los londinenses anoche al Manchester City se imponía cuatro tres en un partido marcado por el parque concedía el último gol de los ingleses de los del Manchester pese a tocarla en el codo a Llorente anuló uno de estéril en el noventa y tres por fuera de juego de Agüero los partidos de ida de semifinales el treinta de abril el uno de mayo la vuelta hoy desde las nueve vuelta de cuartos en la Europa League Biel

Voz 0047 05:24 Valencia Villarreal y nos queda el tiempo Plus soul

Voz 1031 06:03 León es bastante agua y cuidado esta noche cuando se rompa la hora en el Bajo Aragón posiblemente llueva cuidado no lo toques que se va a romper

en la Cadena Ser hoy como Aimar Bretos siete y siete de la

Voz 0027 07:15 mañana seis y siete en Canarias vamos a ampliar los detalles de la detención en Marruecos del presunto yihadista que supuestamente planteaba que planeaba atentar en Sevilla es un chico muy joven de veintitrés años que vivía en la capital andaluza con sus padres y sus tres hermanos se fue a Marruecos según los investigadores para que sus contactos en Elda es le dirán luz verde para atentar Miguel Ángel Campos

Voz 1552 07:36 el detenido estaba en contacto con representantes del Daesh ya había viajado a Marruecos a fin de obtener su aprobación para ejecutar el atentado según fuentes de la investigación consultadas por la SER los hechos se precipitaron el viernes pasado cuando los investigadores comprobaron que había comprado un vuelo de regreso a Sevilla para este lunes quince de abril podía cometer el atentado a par en esa fecha el pasado fin de semana fue detenido por las autoridades marroquíes los servicios de inteligencia les seguían desde hace tiempo saltaron las alarmas cuando a finales de marzo comprobaron que había buscado en su móvil cómo fabricar el explosivo Tea TP la conocida como bomba de Satán que utilizan los terroristas del Daesh en sus atentados pero en el registro a su domicilio en Sevilla practicado ayer tarde no se encontraron explosivos

Voz 0027 08:21 derecha española ha tardado sólo horas en meter o intentar meter este tema en campaña empezando por Pablo Casado

Voz 3 08:26 hoy leíamos por ejemplo que se ha detenido a un yihadista que quería inmolarse causando las máximas muertes posibles en la Semana Santa de Sevilla cuando oímos estas cuestiones cuando la gente en su casa hice oye que la cosa no está para bromas en seguridad economía quién es el valor seguro quién es el partido político que va apostar sin complejos para que en España se garantice la seguridad

Voz 0027 08:52 valor seguro es el lema electoral del Partido Popular pero no sólo el PP lo usado también Vox ha utilizado este asunto por ejemplo Abascal para decir que hay que endurecer las fronteras su candidato al Congreso por Sevilla ha señalado al padre del chaval detenido porque es imán en una mezquita en el Tribunal Supremo hoy no hay sesión del juicio al proceso se va a retomar la semana que viene con testigo este perfil más político como el vicepresidente catalán Pere Aragonés después de unos días marcados por las declaraciones de policías nacionales y guardias civiles el uno de octubre

Voz 0902 09:23 sí fue si me permite la expresión unificando era imposible salir de allí de una manera segura solo

Voz 13 09:29 Salvador paradita recibiera un puñetazo en seguida encuentros compañero intentaba digamos responder a Sáenz lesión enseguida levantaban los brazos gente de Paul Henri Paul Dios cómo es posible

Voz 15 09:43 la

Voz 0027 09:44 nada de Xavier Vidal Folch este juicio

Voz 1985 09:47 está sirviendo para muchas cosas para constatar la mejilla de cemento que gastan algunos políticos para aprender que hubo en Cataluña muchas más violencias de baja intensidad que las reconocidas y para ratificar lo que muchos sospechaban que no hubo coordinación de policías ni por el forro ni siquiera por el forro del forro de entrada Guardia Civil y Policía Nacional Ferrin incapaces de montar una estructura común o al menos un centro de coordinación común y además cada uno de ambos cuerpos se desplegó en el territorio según fue antiguo esquema de cuando aún controlaban el orden público de Cataluña de salida todos incumplieron con ganas el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de que debían coordinarse apoyarse y mantenerse mutuamente informados entre sí y con la policía autonómica de los Mossos d'Esquadra todos recelar de todos los Mossos además del coordinador general el coronel de la Benemérita Pérez de los Cobos así que dice repartieran las tareas de cerrar colegios y requisar urnas NYSE mantuvieron informados ni según supimos ayer los Mossos prestarle ayuda en colegios de Lleida a policías nacionales en

Voz 0027 10:56 apuros Yell apuros serios porque

Voz 1985 10:59 Copa de manifestantes digamos demasiado aguerridos claro que el día del referéndum el propio coordinador empezó el día tirando a la papelera la petición de apoyo de los Mossos en doscientos treinta y tres colegios osea

Voz 11 11:13 un fiasco y una burla al ciudadano también

Voz 0027 11:20 en otro tribunal dos horas y media estuvo declarando ante la jueza que investiga el presidente de Canarias Fernando Clavijo ayer está imputado por el caso grúas por una polémica ayuda de ciento veinte mil euros públicos que Clavijo otorgó a la empresa que cubría el servicio de grúas en La Laguna cuando él era alcalde de ese municipio El Clavijo insiste en que no hubo ninguna irregularidad a la jueza le dijo ayer que el expediente municipal fue de éxito Ser Las Palmas Se va Marrero buenos días

Voz 1450 11:45 qué tal buenos días el presidente autonómico Fernando Clavijo manifestó sentirse satisfecho tras su declaración en el juzgado de La Laguna Clavijo explicó a la magistrada que su intención era garantizar el interés general del municipio con la concesión del préstamo de ciento veinte mil euros a la empresa de grúas aseguró que su actuación no sólo se ajustó al ordenamiento jurídico sino que además fue la adecuada para evitar un quebranto a las arcas municipales

Voz 16 12:07 creo que además disipado cualquier tipo de duda de un expediente que para mí fue un expediente de éxito de lo funcionarial alguna ya todo es decir que de mantener las tesis el Ministerio Fiscal si hubiese sabido quebranto para las arcas municipales hubiésemos te nude asumir una plantilla de trabajadores las deudas de la empresa hiciese servicios se aprestaba hay generada desequilibrio económico como así se demostró la intervención nos hemos tenido que asumir ese desequilibrio con el recusado todos los laguneros

Voz 1915 12:34 Clavijo no quiso contestar a las acusaciones particular

Voz 1450 12:37 eres porque según reiteró el presidente este caso surge de una denuncia política que quiere menoscabar su posición como candidato de Coalición Canaria a las elecciones autonomía

Voz 0027 12:44 a la ACA Seba is sobre fraudes supuesto fraude el de Diego Costa jugador del Atlético de Madrid Hacienda lo ha denunciado por defraudar supuestamente más de un millón de euros fuentes de la defensa de Costa han confirmado a la SER que van a intentar llegar a un acuerdo para reconocer el delito tener que pagar sólo una multa Radio Madrid Elena Jiménez bueno sea

Voz 1915 13:02 buenos días Hacienda presentó una denuncia contra Diego

Voz 0441 13:04 Costa jugador del Atlético de Madrid la semana pasada por un delito de fraude por valor de algo más de un millón cien mil euros por la tributación de sus derechos de imagen en el año dos mil catorce la defensa del jugador ha confirmado a la Cadena Ser que ella ha analizado esa denuncia Ike su primer movimiento ha sido el de intentar llegar a un acuerdo con el fisco la clave la tiene la Fiscalía que será quien diga la última palabra fuentes de la investigación señalan que Diego Costa es un desastre organizativo acumulaba las notificaciones del Ministerio de Hacienda las tiraba después a la papelera ir dicen que va a reconocer el delito de fraude fiscal y que va a pagar ese millón cien mil euros

Voz 0027 13:38 un desastre organizativo siete y trece de la mañana seis y trece en Canarias

Voz 17 13:45 en mil novecientos setenta y cuatro chicos formaron grupo al calor de la incipiente escena psicodélica de Londres decidieron llamarse Queen por sugerencia de su cantante Freddie Mercury y años más tarde fue el público quien decidió elevar los a ese trono de la historia del rock reservado sólo para unos pocos hoy su inconfundible sonido y sus arrolladores directos vuelven en una colección única reunida por el país kilos cuarenta clase disfrútalos en formato digital y con sonido remasterizado domingo veintiocho A kind of magic y Caja premium de regalo por mueve con noventa y cinco con el país

Voz 1031 14:16 mis sería como subirse al coche de un amigo y encontrarte a Dani Rovira en plan pletórico cuando creías que ya no puedes reírte más soy para el coche se sube Marta feliz y ellos que no paran y tú ya que necesita parar porque te están saliendo está abdominales sabes no

Voz 17 14:31 explicarlo bien que desierta los encuentros del bienestar no es fácil pero puedes venir aún hoy comprobarlo turismo La Ser presenta reflexiones en torno al humor en Alcázar de San Juan el diecisiete dieciocho y diecinueve de mayo patrocinan Junta de Comunidades de Castilla La Mancha Diputación Provincial de Ciudad Real global Caja vinos de la Denominación de Origen La Mancha colabora Ayuntamiento de Alcázar de San Juan inscribe T encuentros del bienestar punto es

Voz 0027 15:08 que va a más el número de errores de medicación reconocidos en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid en dos mil diecisiete hubo doscientos ochenta y tres casos casi un treinta por ciento más que el año anterior según datos de la Consejería de Sanidad aunque los auxiliares de enfermería dicen que esa es la punta del iceberg que en realidad hay más Teresa Rubio

Voz 1933 15:26 un incremento en los errores notificados de un veintisiete por ciento respecto al año anterior ideó un cincuenta y cinco por ciento respecto a dos mil quince Elena romeros auxiliar de enfermería en la residencia publicada Alcorcón bloque

Voz 18 15:37 me produce es una indignación terrible porque por lo menos el colectivo ética es de auxiliares de las residencias públicas de la Comunidad de Madrid llevamos advirtiendo de este problema desde hace por lo menos dos años están advertidos los directores de los centros están advertidos por escrito la Gerencia de Lama

Voz 19 15:57 el esquema una mañana la llamó la doctora de la residencia para informarme que a mi madre se le había administrado la medicación de otro residente como consecuencia de esto habían tenido que llamar al Instituto de Toxicología para ver qué tipo de fármaco tenían que administran a mi madre para que esa medicación no entrara en su organismo

Voz 1933 16:17 desde la Consejería de políticas sociales reconocen los datos y aseguran que están trabajando en varios procedimientos para el control y el Uso Seguro de los Medicamentos en la residencia

Voz 0027 16:26 en Estados Unidos donde el consumo de opiáceos llega al nivel de epidemia han detenido a sesenta profesionales de la sanidad médicos sobretodo por receta legalmente narcóticos y analgésicos a cambio de dinero y en algunos casos a cambio incluso de sexo según los fiscales este es el mayor golpe contra lo que llaman traficantes de bata blanca corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 16:46 buenos días la Fiscalía Federal de Cincinnati acusa a sesenta profesionales sanitarios de avalar ilegalmente más de trescientas cincuenta mil recetas más de treinta y dos millones de pastillas en los últimos cuatro meses a cambio de dinero e incluso de favores sexuales a pacientes que viajaban cientos de kilómetros sólo para conseguir oxígeno Dona médicos que han llegado a afirmar más de cien recetas al día o dentistas que hacían extracciones innecesarias

Voz 1915 17:10 para justificar este tipo de analgésicos

Voz 1510 17:12 las autoridades acusan al menos a una persona de la muerte de uno de sus pacientes al resto de distribución ilegal de sustancias y fraude de atención médica

Voz 1915 17:20 cada uno de esos cargos tiene una pena máxima de veinte años

Voz 1510 17:23 de cárcel esta investigación desarrollada en cinco estados todavía está en marcha y se enmarca dentro de otra a nivel nacional por la que acusaron de delitos similares a otros setenta y seis sanitarios al año pasado la epidemia de opioides mató a unas cuarenta y ocho mil personas en dos mil diecisiete según el Centro de Prevención y Control de Enfermedades ciento treinta estadounidenses mueren cada día por sobredosis una cuarta

Voz 1915 17:46 parte por opioides recetados

Voz 20 17:48 no

Voz 0027 18:47 this

Voz 1031 18:51 Dani barra libre política bos días muy buenos días en

Voz 26 18:55 esta campaña electoral próxima a su ecuador los políticos deben centrarse en establecer un ser y compromiso con la sociedad con propuestas factibles que den respuesta a los grandes retos en ámbitos tan trascendentales como la educación o la sanidad la dignificación salarial o los servicios sociales muchas gracias y un fuerte abrazo soy Javier desde

Voz 15 19:15 el o un abrazo Javier Pedra Madrid cuando escucho al podio Casado decir que es un valor seguro a qué se refiere a la creación de una policía política para crear pruebas falsas contra otro partido a la corrupción incesante que ha tenido este partido al que el Cayetana no saben lo que es no es no que vergüenza este señor y sobre los planes de fin de semana

Voz 27 19:43 buenos días Julia de Alicante mi plan para estos días fácil no hablar de política disfrutar de que implique a la puerta de mi casa escuchar de vez en cuando el silencio Hartz dejas y a poder ser decir sí sí sí hasta el final

Voz 1031 20:02 hombre ese Julia efectivamente a Paco muchas gracias a todos

Voz 0027 20:05 siete y veinte de la mañana a seis y veinte en Canarias

Voz 1915 20:17 qué tal muy buenos días un saludo de Juan Carlos Fernández en el control técnico y de quién les habla Virginia Sarmiento lluvia posgrados grados ahora mismo en el centro de Madrid escuchamos nuevos testimonios de trabajadores de Metro preocupados por la última muerte de uno de sus compañeros a causa de un cáncer de pulmón una de las enfermedades que podría relacionarse con el contacto directo y continuado con el amianto aunque todavía se investiga si el fallecimiento esta relacionado con este material él compartía espacio con otros dos trabajadores fallecidos a los que sí se les reconoció la enfermedad profesional Elena Jiménez buenos días

Voz 0441 20:49 buenos días y lo que se sabe es que forma parte de la lista de personas que habían manipulado este material contaminante y que están en manos de la Inspección de Trabajo y que estuvo en ese mismo área de mantenimiento de trenes en el que estaban los otros dos trabajadores que han fallecido y a los que la Seguridad Social a crédito la enfermedad profesional por exposición al amianto Santos González es otro trabajador afectado anoche hablaba del miedo en hora Aventis

Voz 1915 21:12 yo estoy en tratamiento psiquiátrico

Voz 1031 21:14 Juan que vamos yo tenía una ansiedad

Voz 28 21:17 un vamos me moría

Voz 1031 21:20 claro van muriendo compañero sí Simone

Voz 28 21:23 el próximo puedo ser yo La Ventana de Madrid

Voz 1915 21:25 Vicente nos ha contado en qué condiciones trabajaban

Voz 1031 21:29 no nos dieron ante nada específico para trabajar con ese material no hemos tenido ninguna protección

Voz 0441 21:36 hoy los maquinistas de metro vuelven a hacer paros parciales para protestar por el amianto el pasado uno de abril se celebró el primer juicio por la muerte de un trabajador de Metro Julián al que el Instituto Nacional de la Seguridad Social le había reconocido enfermedad profesional por exposición al amianto entonces la empresa Metro argumentó que la enfermedad podría tener un origen distinto

Voz 1915 21:55 el amianto sí ya conocemos al completo a las listas del Partido Popular para las próximas elecciones Alicia Sánchez Camacho será la número nueve de la lista del PP a la Asamblea de Madrid tras su paso primero como presidenta del PP en Cataluña y después por la Mesa del Congreso Isabel Díaz Ayuso la candidata popular a la Presidencia defiende que su lista es una lista que apuesta por la renovación Carolina Gómez contenía

Voz 0393 22:22 el trasvase de Cataluña Madrid la Alicia Sánchez Camacho irá de número nueve en las listas de Ayuso a la Asamblea a la sustituta de Ángel Garrido ha comunicado además que incluirá en la candidatura al presidente en funciones Pedro Rollán y a los consejeros de Medio Ambiente Cultura de Justicia de número dos al alcalde de Alcorcón David Pérez y de tres Ana Camins una persona del partido de su confianza Sánchez Camacho ha sido presidenta del PP en Cataluña hay en la última legislatura miembro de la Mesa del Congreso de los Diputados Pablo Casado la dejó fuera de las listas a las generales tras ganar el congreso del partido no será la única catalana en Madrid Andrea Levy irá de número dos con Almeida en el Ayuntamiento

Voz 1915 22:58 y entre los que se van los que Ayuso ha dejado fuera de esa lista está la consejera de Transportes Rosalía Gonzalo que valoraba de esta forma la decisión de la candidata popular a la Comunidad

Voz 30 23:06 bueno yo creo que ahora mismo estamos en un proceso en el partido de elaboración de listas y lo valoró como tiene que valorarse un asunto de esta de esta categoría yo siempre estoy a disposición del partido y lógicamente pues son unas horas difíciles pero pero la forma de actuar mía siempre ha sido la misma iba a seguir siéndolo estar en mi partido a lo que diga mi partido bueno yo soy del partido conjurados desde los veintitrés años como casi cincuenta y aseguró que no haría sino del Partido Popular

Voz 1915 23:37 es jueves dieciocho de abril más asuntos en titulares

Voz 0441 23:40 una educadora del Centro de Primera Acogida de Menores del distrito de Hortaleza denuncia una agresión por parte de uno de los residentes la plantilla de este centro continua denunciando la falta de personal para atender a los chicos los trabajadores hablan de estrés y ansiedad porque el centro está saturado desde hace tres años y la Comunidad de Madrid no pone una solo

Voz 1915 23:57 son un hombre de cuarenta años está grave tras chocar su moto con el coche patrulla de la Policía Nacional ha ocurrido en Chamberí anoche el motorista está intubado en el hospital Clínico los agentes que estaban en el vehículo han tenido sólo heridas de carácter leve

Voz 0441 24:09 Alcalá de Henares estrena protocolo contra la contaminación tal y como exige la normativa de la Comunidad de Madrid para los municipios de más de setenta y cinco mil habitantes habrá cuatro escenarios desde el aviso a la población pasando por reducir la velocidad a treinta kilómetros o prohibir el acceso al casco urbano para los vehículos más contaminantes y en deportes el atleta

Voz 1915 24:27 Tico de Madrid renueva su portero Jan Oblak hasta el treinta de junio de dos mil veintitrés lo anunciaba el club ayer ahora la cláusula de este jugador sube a los cien sube de los cien a los ciento veinte millones de euros vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la Comunidad DGT Teresa Serrano buenos días pues persiste la tranquilidad en los principales accesos a la capital tapiar misma situación en las rondas M cuarenta y M cincuenta Eso sí la lluvia puede condicionar la circulación por carretera así que ya saben mucha precaución al volante hasta ahora

Voz 1915 26:52 hacienda ha denunciado al futbolista del Atlético de Madrid Diego Costa por delito fiscal exige un millón cien mil euros ahora intentará llegar a un acuerdo para no tener que ir a juicio Alfonso Ojea

Voz 0089 27:03 Hacienda presentó denuncia contra el jugador del Atlético de Madrid por un delito de fraude la semana pasada un fraude que alcanza el millón cien mil euros la defensa de Diego Costa ha confirmado a la Cadena Ser que esa denuncia ya ha sido analizada en profundidad y que se va a intentar llegar a un acuerdo con el fisco para no tener que llegará en esta negociación va a ser la Fiscalía la que tenga la última palabra fuentes de la investigación han confirmado que Diego Costa es un desastre organizativo Costa acumulaba las notificaciones del Ministerio de Hacienda y las tiraba directamente a la papelera va a reconocer dice en esa negociación que ha perpetrado el delito de fraude fiscal también pagará el millón cien mil

Voz 0027 27:47 Nos

Voz 1915 27:48 hoy es el séptimo día ya de huelga de los trabajadores de seguridad en el aeropuerto de Barajas también hoy se suman los paros de los vigilantes de las estaciones de tren de Adif en Madrid denuncian que desde enero les han recortado sus nóminas ya han echado a varios compañeros ayer el ambiente era este en Barajas

Voz 0816 28:04 no nosotros no hemos visto ningún problema pero de hecho hemos venido osea acaba hora y media antes pero claro de que hoy sirve venir antes y luego los los las listas de facturación no están abiertas osea que pero sí claro con miedo

Voz 34 28:17 sí sabíamos de ella y por eso hemos hemos venido con mucho tiempo de antelación es verdad que aquí en la T uno parece que no hay tanta jaleo como si los decían que había la T4 pero hemos venido con antelación por lo mismo

Voz 1915 28:27 los vigilantes de seguridad privada de la estación de Atocha también han convocado paros como decíamos a partir de hoy según nos ha contado Ángel García representante de UGT las empresas que tienen el contrato desde enero les ha recortado el salario ya ha despedido a varios trabajadores que protestaron por ese recorte el escuchamos

Voz 35 28:43 que necesitamos comenzara a las empresas que eso es una barbaridad que es que lo desaparecen de la nómina los vigilantes mil euros perdón quinientos euros brutos que no lo podemos consentir más con el salario tan exiguo que nosotros tenemos resultado Veinticuatro horas después les despidieron despiden a esas personas la lo único que ha sido con garra que nos quitó al Instituto laborar para pactar los servicios mínimos no fuimos capaces porque la Delegación de Gobierno terreno los aparca yo voy a mandar a más voy a mandar una carta ahora mismo las empresas diciéndole que están nombrando servicio mínimos sino haberlo negociado con nosotros

Voz 1915 29:15 el hombre de veintinueve años que recibía un tiro en el pecho el domingo en un pub del distrito de Latina murió este martes en el Hospital doce de Octubre la víctima era de nacionalidad española y origen dominicano y la Policía Nacional investiga si el fallecido pertenecía a alguna banda latina Ike fuera es el motivo de que otro hombre irrumpiera en el local de dispararse de momento no hay detenidos ojo con la lluvia sobretodo si están en la carretera ahora mismo tenemos diez grados en el centro de Madrid

Voz 11 30:02 son las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 0027 30:12 el jueves dieciocho de abril Jueves de Semana Santa es tanto pasado por agua en toda España pero esta mañana además de mirar al cielo del que depende que haya hoy procesiones echamos una mirada al suelo al barro de la campaña electoral una campaña que en su ecuador debate sobre sí misma análisis de prensa Rafa Muñoz Danny De la Fuente hola de nuevo a los ojos quieta buenos días tenemos a los políticos enredados en debate si debate no titula El País Sánchez acepta un debate en televisión española el PP pide otro más en la privada muy críticos los diarios más conservadores con Pedro Sánchez por elegir la pública para debatir la próxima Se viene la próxima semana con casado y con con Iglesias y Rivera

Voz 1772 30:51 para el mundo Sánchez intenta torpedear el debate al cambiar sus exigencias en su editorial leemos que los intentos del líder del PSOE por evitar los debates pone en evidencia la inseguridad de un presidente que dicen ha fracasado en su política de alianzas y que prefiere fiarlo todo al tacticismo debido a esos buenos resultados que le auguran las encuestas en la viñeta de Ricardo en ese mismo diario podemos ver a Sánchez deshojando una margarita boya al debate de Atresmedia no voy voy no voy se pregunta la razón en cambio del grupo Atresmedia acusa a Sánchez de esconderse de sentar un mal precedente querer amoldar los medios

Voz 0027 31:24 los intereses electorales sobre otro debate el que se celebró el martes en Televisión Española cuenta Natalia Junquera hoy en El País que el discurso duro de Cayetana de Cayetana Álvarez de Toledo ha entusiasmado al nuevo PP de Casado

Voz 1772 31:37 les dio un repaso reflejó la fuerza el coraje y la valentía de nuevo PP ese famoso sin complejos resumen fuentes de la cúpula de Génova aunque la historia Campbell mucho cuando se pregunta el antiguo PP al de Rajoy dicen que temen que el fichaje estrella de Casado movilice no a los suyos sino

Voz 0027 31:53 verdad ti publica hoy Claudi Pérez en el país que Bruselas teme más inestabilidad en España tras las elecciones la Unión Europea pide una mayoría estable tras casi un lustro sin gobiernos sólidos la política española no puede seguir a trancas y barrancas esto es literal de una de las fuentes que cita Claude ir

Voz 1772 32:10 se dice que Bruselas espera un gobierno con una mayoría parlamentaria estable capaz de sacar adelante los Presupuestos y que acabe con las vacilaciones que han sido la norma desde dos mil quince En definitiva la Unión Europea teme más inestabilidad tras las elecciones aunque reconoce que la marcha de la economía

Voz 0027 32:26 se preguntan hoy a Albert Rivera en el confidencial por Vox

Voz 1772 32:30 sí responde el líder de Ciudadanos no pondré vetos pero veo más sensato un gobierno de Ciudadanos y PP que un tripartito de ocurrencias sobre su relación con Pedro Sánchez dice llevo meses meses sin hablar con él

Voz 0027 32:42 si esta frase del portavoz de Ciudadanos Juan Carlos Girauta hoy en el país amo a Albert Rivera sobre todas las cosas a Inés la aprecio gira otra reconoce en esa entrevista que

Voz 1772 32:53 tal vez sea el poli malo de Ciudadanos no lo he buscado pero soy como soy dice la periodista Le dice entonces que no puede mirar su Twitter porque Girauta la tiene bloqueada a lo que éste contesta algo te

Voz 0027 33:04 libre habrá dicho bloqueo mucho lo reconoce

Voz 1772 33:06 co pero tengo más de mil usuarios bloqueados y eso me encanta

Voz 0027 33:09 hay publica eldiario punto es hasta ahora que una investigación de dos universidades catalanas vincula al equipo de campaña del PP con la red de cuentas falsas que apoyan a Pablo Casado en Twitter

Voz 1772 33:19 uno de ellos trabaja en el equipo de redes sociales de El PP y el otro es miembro de Nuevas Generaciones durante un mes estar on creando en medio centenar de cuentas falsas en Twitter desde donde intentaban alterar de forma artificial los debates en la red social a favor del líder popular los internautas tiraron del hilo al descubrir que una de esas cuentas falsas tenía como foto de perfil la imagen de un estudiante asesinado las cuentas falsas cesaron su actividad por completo a finales del mes

Voz 0027 33:46 marzo abrimos la prensa del resto del mundo ayer les contábamos el escepticismo en muchísimos periódicos europeos acerca del plazo de cinco años que había prometido Emmanuel Macron para reconstruir Notre Damme hoy el presidente francés sigue recibiendo críticas Dani

Voz 1895 33:59 esta vez por las donaciones multimillonarias y como nos contaba ayer Carmen Vela exentas de impuestos controversia por las donaciones titula Le Figaro que alcanzan los mil millones de euros la izquierda denuncia falta de solidaridad para cuestiones sociales después del fuego los magnates del agua titula Libération que recoge también el enfado de esos sectores sociales críticas también fuera de Francia la viñeta del brit Nico The Times para Macron subido a un caballo vestido como Napoleón con un Iphone de Apple un sombrero de ir salvan el caballo de Gucci el bolso de Louis Vuitton los chalecos amarillos critican a los amigos ricos de Macron lo en un titular intervino en Estados Unidos para el New York Times es un espectáculo de multimillonarios enfrentándose entre sí por ver quién da más en un atento quizás de estos salvajemente ricos de lavar su reputación durante una tragedia nacional como les acusan muchos esos resentimientos por la desigualdad en un país Francia profundamente dividido con la crisis de los chalecos se han intensificado se lo pueden imaginar cien millones doscientos millones haciendo solo clic ha denunciado el jefe del sindicato CGT muestra las desigualdades de ese país

Voz 0027 35:00 a propósito de desigualdades dos titulares hemos podido leer esta semana en la prensa norteamericana y en varios diarios en nuestro continente también que Bernie Sanders candidato a las primarias demócratas en Estados Unidos ha entrado en el sector en el club del uno por ciento

Voz 1895 35:14 ese selecto club de ese uno por ciento de personas con más ingresos más de un millón de dólares sólo el año pasado Bernie Sanders ha hecho públicas sus últimas declaraciones de la renta el segundo titular lo encontramos en el Reino Unido que habla de otro uno por ciento es la apertura de la edición digital de The Gardian la mitad de Inglaterra es propiedad del uno por ciento de la población ni siquiera llega al uno por ciento veinticinco mil corporaciones y aristócratas son los mayores terratenientes según una investigación que denuncia esta profunda desigualdad

Voz 0027 35:41 yo hoy la prensa nacional despide al poeta y articulista Manuel Alcántara decano de articulistas y columnistas españoles ha muerto a los noventa y un años su capilla ardiente estará abierto hasta la una de la tarde hoy en el Ayuntamiento de Málaga ciudad de la que era predilecto y que ha decretado tres días de luto por la memoria de un hombre de un escritor al que todos llamaban maestro pese a que él siempre se consideró estudiante

Voz 0303 36:04 me gustaría ponerme en el carné de identidad de profesión estudiante hay que han sean siempre estudiante he aprendido incluso de los que no quiero parecerme no porque es una forma o de influencia a la inversa pero pero efectiva también Antonio Lucas escribe

Voz 0027 36:22 oye en El Mundo pronto lo dijimos maestro porque lo es aunque más que magisterio ejerció una pizzería Antonio Lucas buenos días

Voz 37 36:31 buenos días Aimar como estas que sería era esa que

Voz 0027 36:34 qué sentiste cuando tú lo conociste a a los quince años muy joven

Voz 35 36:37 sí los lo conocía antes de niño era era muy amigo de luego a los quince años ya tuvimos un vínculo más estrecho insiste de de Manolo era ir a la precisión y era la gracia y era la la bondad yo creo lo que es uno de los tipos que mejor ha combinado en el artículo esa esa gota de poema se agota deuda hacia estas gota de buena escritura está agotado e inteligencia e información no yo creo que esa combinación para un joven que quería ser periodista entonces pues era era muy revelado

Voz 0027 37:05 tú dices que era uno de los mejores escritores de periódicos que elecciones nos deja

Voz 35 37:12 bueno pues nos deja una lección extraordinaria el que su nombre de de de estirpe conservadora su linaje muy conservador el eran un el enorme tolerancia decir las columnas de Manolo eran una escuela de tolerancia en muchos casos y luego tenía buena condición de despreciar la pegada del prejuicios

Voz 1031 37:29 es un hombre muy poco de juzgado muy muy Despres

Voz 35 37:31 cuidado perdón yo creo que esa esa aventura también era era muy atractiva del enorme sex appeal era Manolo y ver cómo disparaba en todas direcciones entorno Sega sagaz y en todas las tenía siempre esa pugna ese punto ese ese pequeño punzón de de acierto

Voz 0027 37:48 era un poeta escribiendo en periódicos como tú la prensa necesita hoy más poesía

Voz 35 37:55 yo creo que necesitamos poesía todos todos la prensa de la crítica a la sociedad en general y en silla de la en poeta un poeta escribiendo además era un tipo muy muy abierto tiene una embarazada intereses amplísima igual de estado hablando de Cassius Clay yo de dependerá de los grandes boxeadores que te de recitaba de memoria Neruda al que admiraba extraordinariamente au a Lope Calderón no a los poetas del siglo del siglo de Oro cogió de todo eso el acopio de todo eso para hacer una palabra una palabra distinto a decir el nombre de recorrido corto en el nombre de de medio folio eh

Voz 38 38:28 era su cincuenta metros pero no era de

Voz 35 38:30 de medias maratones pero en ese medio folio era capaz de sintetizar temo o atómica dar lo que sucedía en este país con con un acierto que estaba por un lado en el fondo tenía Valle Inclán y en la reserva tenías César González Ruano yo creo con esa mezcla Manolo Saiz una voz propia hizo un surco propio Nicole

Voz 37 38:48 Monseñor Antonio un abrazo enorme Antonio Lukasz gracias a un abrazo y hoy hoy

Voz 0027 38:54 es festivo los estarán este tienes adelantan este jueves de Semana Santa y entre los títulos que renuevan la cartelera destaca una historia de abusos a menores en la Iglesia Pepa Blanes

Voz 1463 39:06 en plena Semana Santa llega a los cines la última película de François son el cineasta francés después de superar dos denuncias estrena gracias a Dios el caso real de tres hombres víctimas de pederastia en el seno de la Iglesia católica en guión

Voz 33 39:19 cambio horroriza espero que la Iglesia le imponga una sanción le fue el padre plena seguirá siendo sacerdotes cien

Voz 1463 39:29 las historias reales esta semana la espía Rojas un drama protagonizado por Judy Dench y basado en Good una encantadora anciana que resultó ser una espía de la KGB desde la Segunda Guerra Mundial

Voz 2 39:40 en Kendrick se relacionaba con comunistas se iba a sus reuniones días sus pases de películas entonces esto es por eso que en esa época todo el mundo lo hacía aún que las películas fueran insufribles se podía hacer

Voz 1463 39:54 Issa estrena también Donbás la película del director ucranio Serguéi ironiza una historia devastadoras duras sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania

Voz 0027 40:02 yo

Voz 33 40:04 sí

Voz 1463 40:07 miramos con cine para niños estrena Baix una película de animación española dirigida por Manuel García y que no se introduce en una ciudad donde sólo pueden conducir las bicis

Voz 1915 40:17 Perico Delgado y Anabel Alonso son los doblados

Voz 1 40:20 se día a Hoy por hoy

Voz 1 42:16 tras ser madre compensa once Hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 0027 42:38 Valencia o Villarreal se clasificarán esta noche para las semifinales de la Europa League Sampe

Voz 1161 42:42 se completa la ronda de cuartos con los partidos de vuelta hay desde las nueve en Mestalla ambos se van a jugar ser el representante español en la última eliminatoria de la segunda competición europea tiene ventaja el Valencia por su victoria en la ida en el estadio de la cerámica por uno tres ventaja con la que Marcelino no quiere relajación es

Voz 43 42:58 es que es es fútbol no nos podemos confiar vamos a dejar pasar los minutos porque estamos clasificados por del resultado unos vale creo que no es la mentalidad adecuada para afrontar el partido son

Voz 1161 43:09 baja en el Valencia los lesionados Jaume pichichi Rodrigo hoy cuando obvia Ia habrá rotaciones como también habrá rotaciones el técnico de los amarillos Javi Calleja lo perderán los lesionados la Brick Soriano Ivonne era el sancionado Álvaro y pese a que la gesta de la remontada sea complicada no serrín

Voz 0580 43:24 enseñará gratis no lo hemos hecho durante toda la Europa League estamos intentando poner Marmolejo posible pues seguiremos soñando empezando por dar la vuelta al resultado siempre hay un momento en el que se hace historia la historia pasa por poder conseguir un resultado que nunca se ha hecho

Voz 1161 43:37 va a arbitrar desde las nueve el partido el colegiado escocés columna en las otras tres Chelsea Slavia de Praga ganaba cero uno en la ida el Chelsea Eintracht de Frankfurt Benfica vencía el Benfica cuatro dos en la ida in Nápoles Arsenal ventaja del Arsenal por el dos cero en la ida todas ellas también a las nueve de la noche los que están ya claras son las a finales de la Champions tras los partidos de anoche Barça Liverpool Tottenham Ajax el podrán tras un partido de locura caían cuatro tres con el Manchester City pero pasaban por el uno cero de la ida con protagonismo del bar que concedía el tercer gol de Llorente pese a que el balón le dio en el codo Guardiola se lamentaba de que el colegiado no hubiese la mejor

Voz 1031 44:12 sí de Navy del Golfo violencias antes del gol de Llorente desde un ángulo es mano desde el otro no estoy a favor de un fútbol más justo y de las decisiones más justas los árbitros deben tener ayuda si es fuera de juego es fuera de juego y no podemos decir nada yo creo que en el futuro todo podrá ser más justo

Voz 1161 44:30 pero más cruel fue la del gol de Sperling del Manchester City que les metía en el minuto noventa y tres en la eliminatoria era el cinco tres el bar señaló fuera de juego milimétrico de Agüero porque Pochettino reconocía que los momentos del bar son importantes

Voz 38 44:42 terrible son cosas que necesitamos aceptarlas aprender a manejar la porque sino no es fácil poder asimilar todo este tipo de situaciones arriba y abajo no

Voz 1915 44:54 como su entrenador Fernando Llorente pasaba también por el larguero

Voz 1161 44:56 protagonista directo en la primera jugada por ser el autor del gol polémico hoy en conjunto por el de Sterling que les eliminaba

Voz 44 45:03 luego para el gol que ya pensaba que ya estamos todos se ponen eso lo tirados por las manos en la cabeza

Voz 35 45:09 el que fuera juego la verdad que ha sido como si muriera

Voz 44 45:12 de revivieron en un momento no en el otro encuentro

Voz 1161 45:14 Victoria aplastante de Liverpool en Oporto uno cuatro marcaba el gol de los portugueses el nuevo jugador del Real Madrid milita o goles de Manet Salah afirmó hoy Van Dijk para los de Klopp del resto muy Rafa Nadal se medirá hoy no antes de las dos al búlgaro Dimitrov en el torneo de Montecarlo tras vencer ayer con claridad autista en El Larguero su entrenador Carlos Moyá y el dominio de Rafa cuando pisa tierra batida

Voz 45 45:33 para su cuerpo es clave no no hay ninguna duda

Voz 46 45:35 de qué juegan en tierra pues les favorece y luego ya sólo como pues obviamente incluso más no pero físicamente hablando es una superficie que les favorece

Voz 1161 45:44 en la Euroliga el Real Madrid se imponía anoche a Panathinaikos en el primer partido del cruce setenta y cinco setenta y dos victoria sufrida pese a tener los de Laso catorce puntos de renta lo explicaba el capitán Felipe Reyes

Voz 0621 45:54 cuando te enfrentas a un equipo tan dura y tan fuerte como Panathinaikos no es que tengan malos momentos sino que cualquier detalle puede hacer que ellos tienen en el marcador que tu payés tres ellos metan tres cuando juegan dos equipos tan igualados estas cosas suceden y no hay que darle más vueltas no indicó que hay que seguir trabajando mejorar la defensa aunque hoy hemos estado muy bien y controlar el rebote