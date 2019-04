Hoy por Hoy (18/04/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 0931 00:00 son las ocho de la mañana a las siete en Canarias

Voz 0027 00:24 dieciocho de abril Jueves Santo día festivo en prácticamente toda España IMAS y más pasado por agua a medida que avanzan las horas Luismi Pérez buenos días

Voz 0047 00:31 buenos días Aimar lluvias que caen en muchas zonas del país las más fuertes ahora entre las provincias de Sevilla Huelva y Cádiz y en otras muchas zonas desde la zona de la Costa del Sol hasta el Alto Ebro sólo se iban a salvar de esa lluvia en muchos puntos de Cataluña norte de Aragón Canarias Baleares y perspectiva Aimar que los próximos días la situación se complique mucho sobre todo en el Mediterráneo y Castilla La Mancha

Voz 0027 00:52 confiando en una tregua de las lluvias miran por la ventana a esta hora los cofrades de toda España especialmente en Sevilla ciudad que vive hoy su día grande de Semana Santa con la madrugada y sus seis hermandades la Macarena la Esperanza de Triana El Calvario El Gran Poder Los Gitanos y el silencio Enrique

Voz 3 01:07 hola buenos días hola buenos días desde las doce de la noche si la lluvia lo permite volveremos a vivir la noche más larga y esperada del año

Voz 3 01:21 y a la Macarena la acompañan como decías Esperanza de Triana Los Gitanos El Calvario el Silencio el Gran Poder que harán estación de penitencia en la Catedral

Voz 0027 01:45 no está lloviendo ya que la previsión da poca probabilidad de lluvia para esta noche confiemos en que sea así esperemos gracias Enrique les vamos a contar esta mañana lo que sabemos de la detención de un joven de origen marroquí que vivía en Sevilla y que supuestamente había viajado a Marruecos para pedir autorización del da es para atentar en la capital andaluza fuentes de la investigación consultadas por la SER nos confirman que precipitaron la detención este fin de semana cuando supieron que el hombre había comprado un vuelo para volver a Sevilla este pasado lunes esa detención la han utilizado Pablo Casado como material de campaña

Voz 7 02:19 hoy leíamos por ejemplo que se ha detenido a un yihadista que quería inmolarse causando las máximas muertes posibles en la Semana Santa de Sevilla cuando oímos estas cuestiones cuando la gente en su casa hice oye que la cosa no está para bromas en seguridad economía quién es el valor seguro quién es el partido político que va a apostar sin complejos para aquí en España se garantice la seguridad

Voz 0027 02:46 cien unos minutos vamos a analizar lo mucho que se está enquistado el asunto de los debates electorales el PSOE mantiene que sólo quiere acudir al de Televisión Española PP Podemos y Ciudadanos quieren hacer dos de la pública Atresmedia sigue sin haber nada cerrado a esta hora y quedan diez días para las elecciones

Voz 0027 03:06 a un autobús relativamente nuevo y que había pasado todas las inspecciones eso ha contado el vicepresidente de la región de Madeira sobre el accidente de Bush en el que murieron ayer veintinueve personas Isabel

Voz 1468 03:16 según las autoridades las víctimas son alemanas el vehículo volcó en una curva cerrada cayó sobre una casi la principal hipótesis es que fallaron los padres

Voz 0027 03:23 hablaremos esta mañana con un prestigioso neurocientífico para que nos explique qué importancia tiene el avance que se ha logrado en Estados Unidos que es mantener vivas algunas funciones del cerebro de cerdos que llevaban cuatro horas muertos

Voz 1468 03:34 lo han conseguido un grupo de investigadores de la Universidad de Yale que ha recuperado la actividad de ciertas células de esos cerebros aunque no

Voz 0027 03:40 aparecida la conciencia y les vamos a contar también que Reino Unido será el primer país en exigir una verificación real

de que el usuario que intenta acceder

a una página porno es mayor de dieciocho años

Voz 1468 03:51 entrará en vigor el quince de julio pero no está claro todavía cómo van a hacerlo hay dos opciones o bien escribiendo los datos personales en una base privada para verificar la edad o bien comprando una tarjeta en los quioscos del país

Voz 0027 04:06 Valencia y Villarreal harán rotaciones esta noche en el partido de los cuartos de la Europa League Sampe

Voz 1161 04:10 partidos de vuelta queda en el pase a semifinales de la competición a las nueve en Mestalla Valencia Villarreal ventaja de los de Marcelino por uno tres en la ida en el estadio de la cerámica son baja en el Valencia los lesionados Jaume Pichi ni Rodrigo y cuando vivía en los amarillos también sólo pierden Jean Vic Soriano Ivonne la lesionados y el sancionado Álvaro arbitra el colegiado escocés columna en la Champions de ayer Manchester City cuatro Tottenham tres y Oporto uno Liberpul cuatro las

Voz 9 04:31 a finales eran Barça Liverpool tótem a Max

Voz 0931 05:12 son las ocho y cinco de la mañana a las siete y cinco en Canarias quedan diez días para el veintiocho de abril

Voz 0027 05:30 les los y a pesar de ser Jueves Santo los candidatos tienen acto de campaña hoy salvo Albert Rivera de hecho esta mañana les vamos a contar que el líder de Ciudadanos está eliminando algunos actos y mítines de su agenda y que hay días como hoy que no va a tener ninguna aparición pública dejando más protagonismo a Inés Arrimadas y la campaña electoral está ahora mismo encallada en una discusión a varias bandas sobre cuántos debates electorales se tienen que celebrar don Pedro Sánchez se ha comprometido a acudir al de Televisión Española pero la oposición quiere a otro más también la semana que viene en Atresmedia era el grupo que iba a organizar el a cinco con Vox que tumbó la Junta Electoral el PSOE no quiere saber nada de ese segundo debate así que ahora mismo nivel Goikoetxea buenos días

Voz 1468 06:10 buenos días todo es posible que haya uno que haya dos opina

Voz 0027 06:12 ninguno si todo este está en el aire

Voz 1468 06:15 todo el presidente decían anoche que todo se va a solucionar de momento Pedro Sánchez sólo quiere un debate el día veintitrés martes en Televisión Española es cuando tiene la agenda liberada para este debate A3 Media mantiene su oferta de debate a cuatro ese mismo día el XXIII ya tiene confirmados tres de los cuatro candidatos Casado Iglesias y Rivera viajará el atril vacío advierte en sino acude Sánchez ante esta situación Televisión Española decidió ayer ofrecer su fecha inicial el XXII lunes pero abierta a otras fechas y los partidos así lo deciden en Atresmedia temían anoche presiones de última hora para que el debate sea el XXIII en la pública el mismo día que ha fijado este medio de comunicación privado la portavoz dijo ayer que en igualdad de condiciones optarían por la televisión pública pero lo cierto es que este medio no ha fijado la fecha del veintitrés este detalle daría más posibilidades a quién ya la tiene que es Atresmedia

Voz 1247 07:09 exacto que está teniendo mucha visibilidad como era la presencia de Vox una eh Un factor coyuntural con mucha visibilidad y bueno en ausencia de ese factor pues obviamente e Radio Televisión Española prima la televisión pública prima

Voz 1468 07:27 casado Rivera y Pablo Iglesias quiere en los dos debates el PP fuentes del PP advertían ayer que si eran tres Atresmedia no está el presidente deben dejar el atril vacío de lo contrario el líder del PP no debatirá con un sustituto de momento Casado acepta todas las ofertas del debate

Voz 11 07:44 no voy a aceptar todos los debates que se propongan yo acepté de Mediaset era un cara a cara yo acepte el de Televisión Española que era a cuatro yo acepto el de Atresmedia que dicen que quieren seguir celebrándolo el día veintitrés por tanto el día veintidós Televisión Española el día veintitrés Atresmedia

Voz 1468 08:02 los debates Aimar que para algunos expertos influyen en los votantes

Voz 1804 08:06 ahora en el aire es gracias gracias

Voz 0027 08:09 fue una decisión de la Junta Electoral la que dio pie a este desconcierto enorme sobre los debates y otra decisión de la Junta está de anoche a última hora va a permitir que hoy el preso preventivo Jordi Sanchez candidato en Cataluña al Congreso vaya a ofrecer una rueda de prensa desde la cárcel será esta mañana Joan Bofill sí

Voz 0931 08:26 hacia las once y media rueda de prensa organizada por la Agencia de cese está organizando a contrarreloj la Junta la autorizado poco antes de la medianoche también a participar a Sánchez en otras rueda de prensa el domingo la Agència Catalana de noticias a Junkera Se le permitió hacerlo hacerlo para mañana además el líder de Esquerra irreal

Voz 0027 08:42 el Romeva participarán también en un mitin

Voz 0931 08:45 por videoconferencia el domingo acto de Esquerra en Cambrils claro

Voz 0027 08:48 excepcionalidad es tal que la única condición que le ha puesto la Junta Electoral en la resolución está por escrito que le han puesto a Sánchez para esta rueda de prensa en la cárcel es que termine antes de la una porque a esa hora se sirve la comida en Soto del Real séptima página del diario de campaña de Hoy por hoy José Manuel Atencia buenos días

Voz 1804 09:05 hola buenos días cuando Sánchez anunció

Voz 0027 09:07 daba las elecciones decíamos Si va a coincidir con la Semana Santa habrá jornadas enteras de campaña con media España de vacaciones y la otra la otra mitad de procesiones bueno esos días han llegado Atencia

Voz 12 09:16 pues sí si ya es difícil sostener una campaña electoral por el cansancio acumulado en la precampaña más difícil resulta hacerlo en un país con la mitad del personal disfrutando de unos diez de vacaciones y la otra mitad pendiente de las procesiones malos tiempos estos días de puente para la lírica política con la gente mucho más atenta al cielo que a la campaña quizás como resulta complicado que se escuchan los mensajes entre tanto ruido de Tampa

Voz 2 09:42 eres cornetas a los líderes Polly

Voz 12 09:45 Tico no les quedan más que dos opciones hasta que termine el puente gritar mucho más de lo que lo hacen hasta ahora concentrarse en un único tema ayer los candidatos optaron por lo segundo y hablaron esencialmente de un tema del día debate sobre el debate el PSOE resolvió su primer dilema irá a Televisión Española pero coma tres media mantiene el suyo los otros partidos han anunciado que irán Pedro Sánchez tendrá que resolver un segundo dilema o dejar la silla vacía

Voz 0027 10:12 lo que desde luego ha perdido ya el PSOE su escenario preferido en el debate

Voz 12 10:16 sin duda justo el que incluía a vos junto a PP y Ciudadanos claro que mantener una campaña con el fantasma de voz como argumento esencial tiene su riego que le pregunten lo que ocurre digo en Andalucía a Susana Díaz por cierto hablando de voz tiene la piel muy fina para la crítica los periodistas que desvelaron el Chad donde reconocían que la ausencia es debate les podía venir muy bien han sido expulsados de la cuenta a vos le interesa poco los debates pero todavía menos los periodistas

Voz 0027 10:43 aquí a falta de nuevos argumentos para proponer y a falta de personal dispuesto a escucharlos sobretodo los partidos

Voz 1804 10:49 Irán es chicle de las polémicas de siempre

Voz 12 10:51 es el una señal del clima en el que está instalada la campaña la insistencia de Ciudadanos y el PP por conseguir del PSOE un pronunciamiento sobre un gobierno socialista indultó a los líderes independentistas catalanes esencialmente porque había terminado el juicio ni como es obvio se ha producido condena los partidos de la derecha saben que Pedro Sánchez y a los dirigentes socialistas le incomoda esta insistencia hay por ello preguntan pregunta en esta campaña nadie dispuesto a desaprovechar una situación incómoda del contrario la desafortunada pregunta de Cayetana Álvarez de Toledo en el debate cuando se hablaba de la violencia machista y donde se puso en duda no es no provocó ayer una un avión de comentarios en su contra las polémicas la es tiran todos también hay quienes lo aprovechan todo ayer Casado recurrió a su valor seguro hasta con la detención del joven detenido Marruecos y que tenía intención de atentar en Sevilla y es que está siendo una campaña extraña además de los

Voz 1804 11:47 deportivos tenemos un nuevo escenario

Voz 12 11:49 para los actos electorales la de las

Voz 2 11:52 de prensa de políticos en la cárcel

Voz 12 11:54 lo decía Manuel Alcántara un maestro de columnistas que falleció ayer a los noventa años de edad como en los regímenes democráticos están prohibidos los golpe de Estado los partidos se dedican sus esfuerzos a dar golpes bajos

Voz 0027 12:07 José Manuel Atencia hasta mañana hasta mañana

Voz 0931 12:18 son las ocho y doce de la mañana a la cita y doce en Canarias vamos a volver a Catalunya porque acabamos de conocer la muerte de dos personas una de ellas un menor de edad en un incendio esta mañana en L'Hospitalet Joan Bofill sí un foc ha empezado en un piso de la calle Riera Blanca en L'Hospitalet hacia las seis y media esa extinguido una hora después y los servicios de emergencia informan a esta hora que habría dos muertos como decías uno de ellos menores de edad además hay otro menor de edad muy grave a quién se le están practicando maniobras de reanimación y además hay dos personas más que están siendo asistidas por inhalación de humo ahora mismo desplegados hay más de ocho ambulancias y siete dotaciones de Bomberos hasta

Voz 1804 12:54 tan

Voz 0931 13:32 buenos días hola buenos días remar vamos Miguel Ángel con los detalles de la investigación sobre el joven marroquí que vivía en Sevilla y que ha sido detenido supuestamente por planear un atentado allí en la capital andaluza fuentes de la investigación de confirman que este universitario de veintitrés años estaba en contacto con el da es que había viajado a Marruecos para pedir autorización para atentar

Voz 1552 13:49 la relación de este joven con el da es está fuera de toda duda según los investigadores quienes sostienen que viajó a Marruecos para obtener la aprobación de representantes de esa organización terrorista a la hora de ejecutar el atentado perfilar los detalles del mismo los hechos se precipitaron Aimar el viernes pasado cuando los investigadores comprobaron que había comprado un vuelo de Air el grueso Sevilla para el lunes quince de abril y que pretendían atentar a partir de esa fecha hubo una reunión de urgencia durante la tarde del viernes en la Audiencia Nacional con el juez de guardia Alejandro Abascal Fiscalía Policía Nacional y miembros del CNI decidieron alertar a las autoridades marroquíes quienes procedieron a su detención

Voz 0931 14:28 hay otra cuestión el bastante concreta la investigación Miguel Ángel y es que el detenido se había informado de cómo fabricar el explosivo T ATP que es el mismo que se utilizó por ejemplo en el chalet de Alcanar por el que explota que el chalé hace hace año y medio en verano los yihadistas de Tarragona

Voz 1552 14:43 la conocida como bomba de Satán que suelen emplear los miembros del da es en sus atentados saltaron las alarmas Aimar cuando a finales de marzo los investigadores que seguían desde hace tiempo este alumno de Estudios Islámicos de la Universidad de Sevilla comprobaron que había visualizado repetidamente en su teléfono móvil eh cómo fabricar esa bomba de Satán a partir de ahí es cuando pues eh apuntaron todavía más apuntalar dando esas investigaciones sí decidieron moverse con extrema rapidez sin embargo Aimar en el registro a su domicilio en Sevilla practicado ayer tarde no se han encontrado explosivos las fuentes de la investigación dicen que la operación continúa abierta y que no se descartan más detenciones

Voz 0931 15:29 el Ángel Campos gracias y buenos días

Voz 2 15:32 hoy por hoy con Aimar Bretos la Fiscalía de

Voz 0027 15:36 CIU ha anunciado esta madrugada que va a investigar cómo pudo suicidarse de un tiro el ex presidente del país Alan García cuando ya estaban en su casa los fiscales y los policías que lo iban a detener por sus vínculos con la trama corrupta Odebrecht según la versión difundida en las últimas horas los agentes le comunicaron que iban a arrestar él entró en su despacho alegando que iba a hacer una llamada Ia irse disparo en la cabeza el suicidio de Alan García pone el foco sobre una realidad tremenda que todos los pero en los presidentes que ha tenido P

Voz 1804 16:06 tú desde dos mil uno son cuatro distintos

Voz 0027 16:09 todos están en la cárcel o por lo menos están investigados por haber recibido sobornos a financiación ilegal a sus campañas por parte de esta constructora brasileña Odebrecht que es el origen de la mayor trama corrupta de toda Latinoamérica informa desde Río de Janeiro Francho

Voz 13 16:22 Aaron saludos las cifras del caso Odebrecht son verdaderamente impresionante según el Departamento de Justicia de Estados Unidos el emporio empresarial brasileño pagó a través de su departamento de sobornos eufemísticamente conocido aquí como departamento de operaciones estructuradas unos setecientos millones de euros para adjudicar se más de cien obras públicas en once países de Latinoamérica también en dos africanos desde el Río Grande hasta Tierra de Fuego decenas de altos funcionarios políticos y presidentes latinoamericanos han sido señalados por ser los beneficiarios de este flujo de comisiones ilegales los casos más emblemáticos están en Perú donde tres presidentes se han visto salpicados también Colombia Ecuador México Venezuela República Dominicana Argentina en definitiva una estructura tentáculo que operó durante años para que este conglomerado de la construcción se convirtiese en uno de los puntales de la economía brasileña ahora el que fuera el máximo responsable de la empresa Marcelo o de Brecht cumple condena de prisión en su domicilio de San Pablo tras haber colaborado con la Justicia para desenmarañar este entramado de sobornos

Voz 0931 17:37 el fundador de la empresa Alibaba que es la principal empresa de comercio electrónico China está estos días defendiendo en público la jornada laboral nueve nueve seis de nueve de la mañana a nueve de la noche seis días a la semana Jack Mc es como se llama que tiene una fortuna valorada en treinta y cinco mil millones de euros dice que él no necesita empleados que quieran trabajar las típicas ocho horas europeas Marisol Rojas

Voz 7 18:01 pues sí

Voz 1552 18:03 brillantez

Voz 1508 18:06 es verdad que es el que habla es el fundador de Alibaba y el hombre más rico de China se toma a broma las diez veces en las que Harvard no le aceptó para estudiar allí pero no bromea con la jornada laboral que defiende setenta y dos horas semanales pero su propuesta no garantiza una mayor productividad Ramón Torres ex director de Análisis Internacional de Funcas

Voz 14 18:25 a partir de ocho horas de trabajo Portiña cada hora adicional de trabajo e renta cada vez menos produce una proeza

Voz 1508 18:36 Trinidad creciente mientras si existe una relación directa entre duración de la jornada laboral y aumento de la siniestralidad no se puede sacar ninguna conclusión sobre su efecto en el empleo

Voz 14 18:46 eh en países donde se trabaja muchas horas como en Japón la tasa de paro es ínfima en torno al dos por ciento y también donde se trabaja pocas horas como Holanda o Suiza

Voz 1508 18:58 Jack Ma no es el primer magnate que aboga por jornadas laborales extenuantes y lo más que el fundador de Tesla defendió trabajar ochenta horas semanales porque así decía Se cumplen los objetivos

Voz 0931 19:09 les estamos contando que el Gobierno de Reino Unido prepara una regulación para el porno una regulación que obligará a que los usuarios que quieran acceder a este tipo de páginas tengan que demostrar que tienen más de dieciocho años este camino a entrar en vigor dentro de nada el quince de julio pero todavía están en el aire las diferentes vías a través de las que el internauta podrá certificar que es mayor de edad Rafa Muñiz buenos días

Voz 1772 19:29 buenos días para entrar en una web porno los británicos tendrán que verificar Soledad escribiendo sus datos personales en una base de datos privada o mediante una especie de tarjeta que se va a poder comprar en los kioscos con esta medida el Gobierno se garantiza que la persona que está detrás de la pantalla mientras consume porno no es un niño ni un adolescente ya que ahora esas Aspar en las webs sólo preguntaban al usuario si era o no era menor de edad sin ninguna comprobación más Reino Unido se convierte así en el primer país del mundo en incorporar la verificación real para acceder a este tipo de contenido y que según una encuesta de yugo encargada por el Gobierno preocupa al ochenta y ocho por ciento de los padres británicos el Gobierno bloqueará además todas aquellas páginas web que no verifiquen la edad de sus internautas toda esta información aparece en la web del Gobierno gob punto Djukic

Voz 0931 20:15 gracias ráfaga son las ocho y veinte de la mañana a las siete y veinte en Canarias

Voz 9 20:29 qué tal buenos días un saludo de Juan Carlos Fernández Fernández en el control de quién les habla Virginia Sarmiento bajan las temperaturas este jueves in continúa la lluvia diez grados tenemos ahora mismo en la capital y los trabajadores de Metro vuelven a hacer paros hoy para reivindicar mejoras laborales y una mejor gestión del amianto la red esta vez los paros se producen tras la muerte de un trabajador de cáncer de pulmón que estuvo expuesto a este material altamente cancerígeno anoche en Hora Veinticinco escuchábamos el tema el testimonio de otro trabajador que lleva toda la vida en metro Santos González burlón

Voz 15 21:00 hay palabras eh pero Rice los pasamos bueno muy mal al principio bueno a ver yo estoy en tratamiento psiquiátrico no te digo más porque vamos yo tenía una ansiedad y un en eh vamos memoria claro llevaban muriendo compañeros de mi el próximo puedo ser yo miedo nada soy si todos tienen miedo todos todos

Voz 9 21:23 Vicente otro de los trabajadores afectados con estos is nos contaba en La Ventana de Madrid que sufre presiones por parte de la empresa

Voz 0027 21:29 pero a nivel entre esta

Voz 16 21:32 por tanto nada bien en están presionando bastante por parte de de la clínica

Voz 7 21:37 están

Voz 16 21:39 son bastantes preguntas siguen pensando que esto no es por el amianto que tienen muchísimas dudas y bueno pues que evidentemente no encuentre luego anímicamente bastante conforme con la situación que estar aquí no la empresa complejo

Voz 9 21:54 el pasado uno de abril se celebró el primer juicio por la muerte de un trabajador de Metro Julián al que se le había reconocido la enfermedad profesional por exposición al amianto entonces metro también argumentó que la enfermedad podría tener un origen distinto sí se lo estamos contando en la Ser en dos mil diecisiete se incrementaron casi un treinta por ciento los errores de medicación en las residencias de ancianos son datos oficiales notificados en el portal de Uso seguro de medicamentos de la Consejería de Sanidad en total se notificaron doscientos ochenta y tres errores la punta del iceberg según las auxiliares de enfermería de las residencias y los familiares de algunos ancianos que aseguran que por su experiencia tiene que haber muchos más Elena Romero ex auxiliar de enfermería en la residencia pública de Alcorcón

Voz 17 22:35 es un gasto que asusta pero lo que me produce es una indignación terrible porque por lo menos el colectivo K es de auxiliares de las residencias públicas de la Comunidad de Madrid llevamos advirtiendo de este problema desde hace por lo menos dos años están advertidos los directores de los centros están advertidos por escrito la Gerencia de Lamas

Voz 9 22:58 desde la Consejería de políticas sociales reconocen los datos y aseguran que están trabajando en varios procedimientos e instrucciones para el control y el Uso Seguro de los Medicamentos en las residencias es jueves dieciocho de abril repasamos otras noticias en titulares con Elena Jiménez

Voz 1315 23:13 el alcalde de Alcorcón David Pérez del Partido Popular vuelve a ser reprobado por séptima vez en la legislatura la oposición ha decidido remitir a la Fiscalía las conclusiones de la comisión de investigación abierta sobre la gestión de la Empresa Municipal de la Vivienda del municipio la policía

Voz 9 23:27 sigue buscando a la persona que disparó el pasado domingo a un hombre de veintinueve años en un pub en el distrito de la Latina el hombre falleció ayer en el Hospital doce de Octubre en la Policía Nacional investiga si el fallecido pertenecía a alguna banda latina metro

Voz 1315 23:40 me fuerza a sus servicios el jueves viernes y el domingo de esta Semana Santa será a partir de las seis de la tarde el refuerzo será de hasta un ciento cincuenta por ciento en las líneas uno dos tres cinco seis y ramal que se verán afectadas por la celebración de procesiones

Voz 9 23:53 la Plataforma por el ocio de Madrid pide al Ayuntamiento de la capital que paralice la Zona de Protección Acústica Especial del centro la llamada ZP lo hacen con el argumento de que según datos del consistorio el ruido ha disminuido tras la puesta en marcha de las restricciones al tráfico de Madrid central

Voz 2 24:10 los deportes

Voz 9 24:16 el Real Madrid está a dos triunfos de alcanzar la final a cuatro de Vitoria en la era en la Euroliga Sampe qué tal buenos días

Voz 1161 24:23 buenos días Virginia tras su victoria de anoche en el primer partido del cruce de cuartos al mejor de cinco Real Madrid setenta y cinco Panathinaikos setenta y dos victoria muy ajustada pese a que llegaron a tener hasta catorce puntos de renta el capitán Felipe Reyes no justificado

Voz 0621 24:35 pues no te enfrentas a un equipo tan dura y tan fuerte como Panathinaikos no es que tengan un momento sino que cualquier detalle puede hacer que ellos tienen en el marcador falles tres ellos meta antes del equipo están igualados estas cosas suceden y no hay que darle más vueltas lo único que hay que seguir trabajando mejorar la defensa aunque hoy hemos estado muy bien y controlar el rebote

Voz 1161 24:55 mañana desde las nueve y cuarto de la noche segundo encuentro de nuevo en Madrid y el Atlético Madrid anunciaba ayer la renovación de su portero Jan Oblak hasta el treinta de junio de dos mil veintitrés su cláusula

Voz 1468 25:04 sube de los cien a los ciento veinte millones de euros

Voz 1161 25:14 se quedamos cómo se circula a esta hora borrascas

Voz 9 25:16 Peter por las carreteras madrileñas Teresa Serrano buenos días

Voz 18 25:19 buenos días Virginia a esta hora seguimos muy pendientes de un accidente que está causando retenciones de unos catorce kilómetros en la A tres desde Fuentidueña de Tajo en sentido Valencia asestar recomendando como alternativa para los conductores la cuatro hasta Ocaña la carretera de Andalucía hasta Ocaña más problemas en esa misma tres de salida en Perales de Tajuña retenciones también en la M cincuenta intensidad en Las Rozas en la incorporación con la A6 en sentido A Coruña

Voz 9 25:44 pues vamos con la previsión del tiempo para los que van a disfrutar de estos días de Semana Santa Luismi Pérez buenos días buenos días

Voz 0047 25:50 las jornada desapacible para empezar estos días grandes de la Semana Santa bastantes nubes lluvias que sobretodo cuanto más al este van a ser más abundantes también cerca de la sierra y en cualquier caso unas temperaturas que bajan hoy va a ser un día bastante frescos sobre todo si lo comparamos con ayer además algo de viento que acentuará esa sensación de fresco mañana también será una jornada de bastantes nubes Icon chubascos que especialmente por la tarde van a hacerse un poquito más generales

Voz 0089 27:33 tienda presentó denuncia contra el jugador del Atlético de Madrid por un delito de fraude la semana pasada un fraude que alcanza el millón cien mil euros la defensa de Diego Costa ha confirmado a la Cadena Ser que esa denuncia ya ha sido analizada en profundidad y que se va a intentar llegar a un acuerdo con el fisco para no tener que llegar a juicio esta negociación va a ser la Fiscalía la que tenga la última palabra fuentes de la investigación han confirmado que Diego Costa es un desastre organizativo Costa acumulaba las notificaciones del Ministerio de Hacienda las tiraba directamente a la papelera va a reconocer dice en esa negociación que ha perpetrado el delito de fraude fiscal y también pagará el millón cien mil euros

Voz 9 28:17 los problemas en el centro de primera acogida Isabel Clara Eugenia de Hortaleza para menores de quince años una trabajadora ha sufrido una agresión por parte de uno de los menores internos cuando trataba de mediar en una pelea la educadora delegada sindical de CSIF insiste en que el estrés que sufren los trabajadores del centro por falta de recursos ya es inaguantable

Voz 0818 28:36 los que menos tienen la culpa son menores suelo tengo es más claro es verdad que tenemos un grupo de chicos muy conflictivos pero bueno la situación que provoca sobre todo este es que tenemos en ansiedad y ahora mismo a mí lo que me ha creado es Sentinel muy vulnerable que provoca miedo es el la situación que llevamos arrastrando durante tres años y medio de accionamiento Yves no no tener una respuesta de de de de soluciones

Voz 9 29:06 y les recordamos que este jueves los museos del Ministerio de Cultura abren gratis es una buena oportunidad para verlos estarán abiertos el Museo Arqueológico Nacional o el Museo Sorolla por ejemplo también los museos municipales y terminamos con música

Voz 8 29:21 yo

Voz 9 29:28 el cantaor y saxofonista Antonio estará hoy y mañana a las nueve de la noche en la sala botellas en la calle Barquillo veintinueve con el llegamos a las ocho y media y con diez grados en el centro de la ciudad

Voz 1 30:02 en

Voz 2 30:03 la Cadena SER

Voz 22 30:11 son las ocho y media en a Siria y media en Canarias Caixabank

Voz 9 30:15 sin a este espacio

Voz 0027 30:17 señora de mucho movimiento en carreteras todos los que salieron ayer tarde trabajar el conducen hoy hacia el lugar en el que van a pasar estos días festivos de Semana Santa ahora mismo un accidente en la A tres está provocando catorce kilómetros de retenciones a la salida de Madrid DGT eso Serrano buenos días

Voz 18 30:32 buenos días Aimar pues muy pendientes de ese accidente catorce kilómetros en sentido Valencia en Fuentidueña de ETA Jose recomienda como alternativa la A4 está Ocaña además más problemas en esa misma III en Perales de Tajuña hay retenciones y también la incorporación a las seis en la en sentido A Coruña en la zona norte de Madrid en Barcelona un alcancen la ocasiona densidad circulatoria en Esparreguera sentido Lleida en Valencia otro accidente en Alberich en la A siete sentido Castellón en Toledo hay tráfico intenso en la A cinco sentido Badajoz a su paso por los Cerralbo en Burgos dificultades de entrada la uno en Villanueva de UCA también en Cádiz está intransitable la A trescientos noventa y seis en Medina Sidonia en ambos sentidos en Granada a esta hora son necesarias las cadenas por la nieve en el acceso a Sierra Nevada burlar trescientos noventa y cinco en Monachil sean muy cautos y planifiquen con tiempo sus desplazamientos estos días

Voz 1804 31:19 ejemplos de las barbaridades que se encuentra

Voz 0027 31:22 en las carreteras en los han difundido los Mossos d'Esquadra en las últimas horas aseguran que los controles ocultos que han montado en estas últimas semanas con coches camuflados se han topado de todo este conductores afectando se hasta madres amamantando al bebé mientras sujeta en el volante día sí día pero hay cosas todas

Voz 0931 31:38 día más sorprendentes puesto urbana de donde en principio una y otro conductor masturbándose que según cuenta Joan Carles Molinero jefe de Tráfico estaba mucho más preocupado que en la multa que le llegar a casa no apareciera el motivo que no la sanción económica hay casos que han acabado pero realmente mal un motoristas multado por la mañana por adelantar en línea continua y la fatalidad unos Porta que une la fatalidad lleva que en esa misma carretera esa misma tarde atienden a un accidente mortal ida ese mismo motorista que en el bolsillo llevaba la multa que le habían puesto horas antes

Voz 0027 32:09 Sloane iban conduciendo ahora mismo hacia Portugal iban a pasar allí estos días de Semana Santa tengan en cuenta que el país está seco de gasolina hay una huelga de los conductores de camiones que trasladan combustible y eso ha dejado vacías buena parte de las gasolineras portuguesas hay colas enormes de gente intentando repostar sin éxito corresponsal Aitor Hernández buenos días

Voz 6 32:30 buenos días pues efectivamente la situación es bastante tensa en este cuarto día de la huelga ahora mismo

Voz 1804 32:37 más de la mitad de las gasolineras de Portugal siguen

Voz 6 32:39 esta gente secas y ahí como decías unas colas enormes en los puntos principales atrocidad ahí también en muchos otros pasos e transformó transfronterizos el Gobierno ha ordenado que los servicios mínimos que hasta ahora habían estado en vigor en Lisboa y Oporto se extienden a todo el país no obstante aunque se están habilitando trescientos diez gasolineras prioritarias Se habrá un límite de quince litros por cliente por lo tanto e ir con el con el coche bien preparado desde España por lo demás en varias partes del país los transportes públicos van a estar interrumpidos algunos están siguiendo el horario de fin de semana otros directamente han sido suspendidos en varios municipios ha declarado el estado de emergencia para tirarla

Voz 0247 33:20 de depósitos de

Voz 6 33:23 emergencia para situaciones desastrosas para abastecer a las ambulancias y los coches de los policías porque simplemente no hay gasolina en Portugal esto

Voz 0027 33:30 gracias Aitor es la situación ahora mismo en Portugal no hay gasolina

Voz 2 35:08 hoy por hoy con Aimar Bretos ser dime Ana gnomo enamorado

Voz 0027 35:39 de nueve y treinta y XXXV no o XXXV nueve menos veinticinco de la mañana ocho buenos e cinco en Canarias mañana de jueves con Argelia Queralt Argelia India con José María Calleja José Mari buenos días buenos

Voz 1093 35:52 ese Aimar Teodoro León Gross muy buenos días

Voz 0027 35:54 qué tal buenos días antes que nada ateo Querol unos minutos contigo sobre una persona que conocías fantásticamente Manuel Alcántara periodista articulista decano de los columnistas españoles ha muerto a los noventa y un años casi con la Olivetti puesta referente para muchísimos periodistas en tu caso concreto un padre profesional y fuiste su biógrafo existe la primera tesis sobre su obra dijiste la Fundación Alcántara

Voz 1804 36:20 un amigo íntimo tuyo que que se ha ido ese fue ayer se murió ayer cuando

Voz 0027 36:25 hasta ponen por última vez

Voz 1804 36:26 pues hace cuatro cinco días en la verdad es que se había resistido mucho a que lo visitamos y sólo algún amigo íntimo de esta estas últimas semanas en que se veía consumirse hiló deseaba además porque yo hablaba con él por teléfono a menudo siempre siempre me comentaba cada día le cuesta más levantarme cada noche al acostarme lo único que deseo es que sea la última vez que bueno él sabía que había llegado el final no en alguna ocasión dijo el día me refiero en alguna ocasión hace muchos años solía decir el día que habrá yo digo y no voy a mi firma en la que estuvo sesenta años ininterrumpidamente el día que habrá un periódico firma sabré qué ha pasado algo grave había llegado la hora de algo grave lo sabía pude despedirme cosa que agradezco mucho porque han sido treinta años casi de de amistad y seguramente es amistad le gustaba decir que yo era su hijo me dijo que no había podido tener porque tenía una hija

Voz 26 37:29 bueno la verdad que sí que que con emoción le despedimos ha de Fiat que él sostenía que el día que no hubiera su firma es porque pasado algo grave estuvo firmando hasta hace nada hasta hasta el admiro hasta enero hasta enero

Voz 1804 37:41 así comenzó en el año cincuenta y ocho comenzó por cierto azar Él es un poeta que se encontró con un género extraordinariamente asumida como antes te recordaba Lucas porque es un género el de llamaba lo cien metros del del periodismo no ese género corto el sonido del periodismo como alguien lo lo denominó que es la pequeña columna de trescientas treinta palabras los homínidos no la columna clásica bueno hay en ese género aúna la precisión del poeta la exactitud de quién escoge las palabras de quién evita los adjetivos toda objetivo que no da vida mata solía decir no ICO y con mucha razón además además de esa precisión pues también tenía ese ingenio esa gracia esa singularidad a la hora de mirar la vida porque Alcántara es alguien ha dicho esta mañana me parece que Lucas también que tenía un punto conservador es verdad que en sus orígenes el mundo del que le tocó en el que le tocó crecer era inevitablemente un tanto opresivo y la influencia serán las que era no las influencias culturales en un mundo dominado por el falangista lo cultural pero Alcántara ha sido fundamentalmente toda su vida un liberal bueno yo creo que ha vivido muy fielmente esa liberalidad Il ha expresado en sus columnas donde él era la persona más alejada posible del dogmatismo del sectarismo idea de los púlpitos que era algo que él detestaba profundamente al hablar de periodismo siempre decía que pontificar era el gran veneno de del comunismo y del periodismo de del periodismo que se hace hoy que que echaba de menos echaba además en las columnas que leía hoy bueno el fundamentalmente esto último que estamos diciendo no el siete me decía siempre si él me decía yo tengo un mandamiento he tenido un único mandamiento desde que empecé a escribir columnas que es no aburrir ni a Dios sobre todas las cosas realmente cuando se cuando se ponía escribir pensaba en el lector no pensaba ni en sí mismo ni en su vanidad ni pensaba en el poder satisfacer a nadie no la expectativa de nadie sólo pensaba en el lector el decía cuando escribo la columna pienso estar escribiendo del tema del que la gente mañana vaya a hablar en el café pues entonces estoy acertando no le gustaba hacerlo en un estilo la sencillez es una conquista de la edad decía con mucha razón siempre el estilo más ampuloso se tiene de joven él pretendía que le pudiera leer desde el más humilde y eh trabajador sin sin demasiada formación hasta el académico y los académicos leyeron con mucho gusto por cierto no pero bueno él me decía mereció una frase muy bonita sobre suelo no jóvenes que en realidad una frase de César González Ruano decía que leo los jóvenes me gusta ver que lo hacen bien me preocupa ver que lo hacen mejor porque bueno sabía que llegaba que sabía que llegaba otro mundo él dijo en una ocasión se lo atribuya a a uno los poetas de los años cincuenta lamentarse de que de que ya no era su tiempo ir cantan siempre decía esta esta es una frase estúpida eso de esto ya no son mis tiempos

Voz 0027 40:46 en estos tiempos son todos los que te toca vivir no

Voz 1804 40:49 pero él sabía fíjate en el año noventa y cinco me parece que fue la primera vez luego lo hicimos dos veces más en que él pensó en la posibilidad de probar lo del ordenador yo lo llevé a su casa un portátil con acceso directo

Voz 0027 41:02 Di para atrás bueno cuando llevábamos

Voz 1804 41:04 yo creo que seis minutos enseñándoles que con ese botoncito se encendía y aquella funcionaba me dijo y nos tomamos un dry martini vemos esto el año

Voz 0027 41:12 es que él seguía mandando las columnas por fax al sur

Voz 1804 41:15 sí sí se les cría con Olivetti misteriosamente decía las mafias me consiguen la cinta encuentran en ninguna parte mafias búlgaras y la banda por fax y de hecho cuando en alguna ocasión hace pocos años el estropeó el fax bueno aquello fue una tragedia durante unos días porque también estaba programado para él no podía recibir no quería recibir y no podía recibir hizo lo tenía un botón para el Vía

Voz 2 41:38 ahora a la redacción de de Vocento eso era todo

Voz 1804 41:42 sí era era un pertenecía es el último de una estirpe pero de verdad de una estirpe de de en el último representante del gran con lo mismo literario que yo creo que con maravillosos escritores esta mañana estaba Kivu caso Jabois que también firma hoy una pieza en el país a los que él admiraba enormemente como admiraban en general a todos los escritores en prensa pero sabía que éste era un mundo distinto en el que había claves que no se correspondían con el mundo del que él venía pero Le dar un abrazo a la familia de vuestra parte

Voz 26 42:15 vamos a a escribir a mano en la que vamos a escribir sobre las cosas de las que hablará hará hoy la gente en el café en unos minutos vamos a hablar de

Voz 0931 42:26 dio tremendo que hay montado ahora mismo acerca de los debates electorales el debate los debates EEES en un debate ya veremos me aclaro hablamos de un momento pero antes un paréntesis para meternos a fondo en la que es una de las mayores noticias el día Martín Loeches buenos días Manuel Martín Loeches es neurocientífico es profesor de la Universidad Complutense le hemos llamado para intentar comprender el alcance de un avance científico que han logrado en los investigadores de la Universidad de Yale en Estados Unidos han conseguido

Voz 1552 42:56 resucitar parcialmente la actividad celular del cerebro de treinta y dos cerdos que llevaban

Voz 0931 43:03 cuatro horas muertos no no es que hayan devuelto a la vida a los cerdos ni mucho menos tampoco es que el cerebro y ha vuelto a funcionar como estaba antes con la capacidad de concierta con percepción pero local logrado restaurar algunas funciones celulares esto qué trascendencia tiene

Voz 27 43:17 bueno pues fíjate siempre se pensaba que pasados unos minutos las células de toda la organismo militar del cerebro particularmente porque siempre pensando que son muy sensibles a la falta de oxígeno pues empezaban a morir me pasaban profesor destructivos que ya pues se consideraban irreversibles y como digo esto se consideraba que antes de una hora ya estaba ocurriendo sino lo que es lo que se ha visto es que esa rotundo mano como que pasadas cuatro horas sí se realizan los los procesos apropiados pues resulta que se puede revivir células del sistema nervioso del cerebro y esto es algo pues increíble no llamas mantenerlas vivas como bien ha dicho no todo el cerebro pero sí una parte de él mismo muchas células

Voz 28 44:05 te mantenerlas vivas durante horas que puertas científica sabré

Voz 27 44:10 bueno yo creo que hay muchas puertas aplicadas digamos muchas otras con respecto a consideraciones sobre qué es la vida o la muerte no por un lado las aplicadas yo creo que es una buena noticia porque permite pensar que por ejemplo víctimas de accidentes o de infartos no que lleven más de una hora no pues en estado de muerte cerebral pues en un futuro no muy lejano ahora como se ve pues es posible que se pueda resucitar no que se pueda restaurar su funciones vitales esto está es una muy buena noticia no y luego por otra también pues esa consideración de bueno cuando once está muerto que se considera que ya no actividad cerebral es la el la definición de de muerte actual no que

Voz 0931 44:59 si no hay ninguna actividad

Voz 27 45:02 que se piense que pasadas cuatro horas todavía ACS puede recuperar esa actividad cerebral aunque aún no no es el momento no pero que es que podría ser pues claro permita pensar cuántas horas habría que dejaron un cerebro digámoslo así un un una persona fallecida basta que se considere que ya es absolutamente irreversible

Voz 0931 45:22 pero en la barrera de la muerte no está donde pensábamos que estaba

Voz 27 45:27 exactamente eso eso es lo eso es algo que cambia ahora digamos nueva sido bastante sorprendente que en este sentido

Voz 28 45:33 Manuel Martín Loeches neurocientífico muchísimas gracias por estar en la SER buenos días a vosotros

Voz 0027 47:55 pues puede que finalmente no haya ninguno Calleja

Voz 1093 47:58 es que tenemos ya el debate antes del debate no ha esto me recuerda a los partidos de fútbol que jugábamos de pequeños que no esperábamos media hora discutiendo qué

Voz 1804 48:05 yo iba con quién yo echando a pies tú con este yo con el otro

Voz 1093 48:07 no se nos iba la mitad de la energía en la en el debate previo al debate y luego cuando llegamos al partido estábamos ya exhaustos casi no bueno aquí puede ocurrir algo parecido es evidente que la estrategia de Pedro Sánchez

Voz 9 48:18 se ha roto el quería hacer un debate con