Hoy por Hoy (18/04/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 0027 00:26 l'Hospitalet que les hemos contado hace unos minutos en un piso en el que han muerto al menos dos personas una de ellas un menor de edad y hay además otro niño en estado crítico Radio Barcelona día

Voz 4 00:37 de los servicios de emergencia cuentan que este menor está siendo reanimado a esta hora después de este fuego que se ha declarado en un piso de la cuarta planta de un edificio de la calle Riera Blanca dentro habían tres mujeres y estos dos menores y parte de los vecinos del bloque han tenido que confinar encerrar dentro de sus pisos y a otros se les ha tenido que evacuar a esta hora el incendio ya extinguido hay cuatro ambulancias y cinco dotaciones de bomberos trabajando en el lugar

Voz 0027 01:00 con esta noticias dramática empieza el jueves dieciocho de abril Jueves Santo Isabel Villar

Voz 4 01:04 en Portugal es día de luto por el accidente de un autobús turístico en el que han muerto veintinueve personas casi todas las víctimas son alemanas y las autoridades portuguesas ya están en contacto con Berlín para coordinar la repatriación de las víctimas corresponsal Aitor Hernández

Voz 5 01:17 Portugal es en shock este jueves sus ciudadanos consternados con el desastre que tuvo lugar ayer en la isla de Madeira un autobús cargado de turistas alemanes se desplomó por un barranco dejando veintinueve víctimas mortales y veintidós heridos tres de ellos graves se piensa que un fallo mecánico puede haber causado el accidente el peor de la historia de Madeira el presidente de la República ha ofrecido su avión para transportar heridos a los hospitales continentales y el Gobierno regional ha decretado tres días de luto oficial

Voz 4 01:44 además en Estados Unidos las autoridades han detenido a un hombre que había entrado en la catedral de Nueva York con dos bidones de gasolina y varios mecheros dice la policía que les pareció muy sospechoso especialmente después del incendio de Notre Dame el lunes Rafa Muñiz buenos días

Voz 0115 01:57 los días el vigilante de seguridad de san Patrick Leigh

Voz 6 02:00 por alto pero pero éste no hizo ni caso diez

Voz 7 02:05 con la policía el detenido iba derramando parte del combustible que transporta

Voz 6 02:09 es quién se cuando llegaron los agentes

Voz 7 02:12 le preguntaron porque había entrado la catedral cargado con cal

Voz 6 02:15 eso mechero dijo que su coche se había quedado sin combustible y los policías lo comprobaron que al ver que era mentira le detuvieron

Voz 4 02:26 y todavía en Estados Unidos la fiscalía acusa a sesenta profesionales sanitarios médicos sobre todo de recetar ilegalmente más de treinta y dos millones de opiáceos según la Fiscalía recitaban las pastillas a cambio de dinero y algunos incluso de sexo ahí está un dentista que quitaba dientes a personas que no lo necesitaban sólo para justificar que les estaba dando analgésicos aquí en España Un juzgado de Pamplona ve indicios suficientes como para sentar en el banquillo al promotor del tour la manada una web que ofrecía una ruta por los lugares en los que estuvieron los cinco jóvenes condenados por abusar sexualmente de una chica en los Sanfermines de dos mil dieciséis dice el juez que este Tour constituye un trato vejatorio para la víctima Radio Pamplona Álvaro Valderrama buenos días

Voz 0115 03:05 qué tal buenos días mientras por una parte se espera que antes de este verano el Supremo pueda pronunciarse sobre el recurso a la sentencia de la manada ahora surge esta nueva derivada diez días tienen las partes para pronunciarse sobre el caso del tour turístico de la manada publicitado en una web el mismo juez que instruyó el propio caso de la manada considera ahora que existen indicios de delito contra la integridad moral de la víctima en el anunció que se publicó mete el pasado mes de diciembre la web además de un recorrido por los lugares en los que se produjeron los sucesos la noche del siete de julio de dos mil dieciséis incluye aspectos como un calco manía que imitaba los tatuajes de uno de ellos José Ángel prenda el colectivo o mueve Lamine que se autodenomina ultras racionalista Se atribuyó la publicación asegurando que trataba de demostrar la falta de contraste de noticias falsas en los medios de comunicación de hecho la web del Tour de la manada sigue abierta recogiendo la versión de los ahora acusados sobre su experimento mediático

Voz 0027 04:02 es Rosa Márquez buenos días hola qué tal muy

Voz 10 05:08 en el capítulo de hoy en primer lugar el Gobierno respeta absolutamente la decisión de la Junta Electoral

Voz 11 05:14 el área ha sido muy extraño e que fuera de otro modo cualquier candidato debería estar obligado por ley ayúdame

Voz 1 05:24 eso en la cabeza a cabeza siempre no saben lo que es y música pendiendo España trozos Cacho a los que querían romper todo tiene que haber una máxima movilización mira el ritmo lo merecen los españoles lo piden los español que creo que debería animar incluso más en el pasado

Voz 12 05:51 si la gente vote al ritmo molestias que parecen estanco

Voz 1 05:55 arrastrando los pies

Voz 12 05:57 el que salgan que lo necesitamos espabilados pasó

Voz 1 06:00 caldos lleno fuerte bailando y se baila sí creo que hay mucha gente que está indignado por el espectáculo al que estamos asistiendo con Torra con Otegi con Iglesias y con Puigdemont

Voz 13 06:11 sí que ha tienen caídas usted el presidente más radical más prepotente y más extremista que ha tenido la historia democrática de España

Voz 1 06:18 todos los epítetos que hace el Partido Socialista gobierna la fiesta ocupada pena comienza en esta campaña no no se la la en el Macron allí

Voz 13 07:01 a usted que los independentistas no miente

Voz 15 07:03 eso es la buena gente y roba miente

Voz 1869 07:06 el espía

Voz 1 07:08 voces

Voz 14 07:10 la gente no es idiota el voto de la gente modesta este país es un país de buena gente quiero pedirles que nos fin una una oportunidad de verdad

Voz 13 07:25 cuatro Hay Hoy por hoy yo me comprometo sobre todo con la gente joven de este país Bretos

Voz 0027 07:35 la cabecera de Danny De la Fuente las pueden escuchar todas en Hoy por Hoy punto es bueno son las nueve y ocho de la mañana ocho y ocho en Canarias quiere que escuché este Argelia José Mari tras palabras de Pablo Casado ayer por la tarde en Palma de Mallorca presentando al PP como el partido que garantice hasta la seguridad lo hizo utilizando como material de mitin la defensa

Voz 16 07:57 son de un supuesto yihadista que se ha detenido a un yihadista que quería inmolarse causando las máximas muertes posibles en la Semana Santa de Sevilla cuando oímos estas cuestiones cuando la gente en su casa hice oye que la cosa no está para bromas en seguridad o en economía tienes el valor seguro quién es el partido político que va apostar sin complejos para que en España se garantice la seguridad

Voz 0027 08:24 quién es el valor seguro que es el lema de campaña de del partido

Voz 1869 08:28 en el antiterrorismo como material de mitin si es

Voz 1093 08:30 la utilización bastante ruin porque además da entender que que ahora no hay seguridad y que cuando él gobierne habrá seguridad a ver la información es que este sujeto Le han detenido cuando hay que detener a los terroristas antes de que pueden cometer el atentado es decir que el Estado de Derecho la policía tenía información a la policía lo tenía mordido y lo ha detenido en el momento exacto que hay que detener a los terroristas antes de que cometan el atentado no estableciendo luego hipótesis raras de quién ha sido quién ha dejado de ser es una cosa no sé que hubiese dicho de haberse conseguido este sujeto provocar el atentado yo creo que el casados está sometiendo a un régimen de Spring constante claro Si estás sprints dando toda la campaña electoral no llevas pintando desde hace meses puedes que se te rompa el cuadro de la bici de llegar destartalado a a meta no hizo una demostración de de esa estado de angustia que que parece que tiene el propio Partido Popular por el miedo a que Vox Le pueda llevar votos lo tienen en referencias por ejemplo como ha hecho Hernando la anterior portavoz del Partido Popular en el Congreso diciendo cosas también completamente ruinas sobre Abascal su salida de del Pais Vasco no se él sabrá los resultados que puede darle ese esa estrategia en votos pero desde luego es muy malo para la democracia para las la convivencia democrática establece este tipo de informaciones de afirmaciones sobre todo cuando el hecho evidente es que ese terrorista ha sido detenido por la Policía gracias a la información de la policía española de los servicio de inteligencia españoles

Voz 0027 09:54 no fue un calentón eh porque o bueno sifón calentón

Voz 3 09:56 el PP está orgulloso del perdedor

Voz 0027 09:59 Aaron ellos mismos en la cuenta oficial del Partido Popular está destacado este fragmento de Argelia

Voz 0247 10:05 bueno yo creo que es que ver primero el PP que tenemos ahora es el PP de Pablo Casado y por tanto no se la cuenta oficial del partido no no da credibilidad de soporte a su líder mal vamos y además yo creo que ahora juega no en este esprín final del que hablaba Calleja pero en todo caso llevan así toda la campaña porque están peleando por unos votos no olvidemos con la extrema derecha y por tanto discursos que al resto la ciudadanía incluso a la ciudadanía de centro derecha de la derecha más liberal de pueden llevar no ponerse las manos sobre la cabeza pues hay un sector de votantes por el que ahora mismo está luchando Pablo Casado a mi modesto entender olvidando otros sectores de la derecha pero bueno esto ya es estrategia suya ya digo que a estos votantes pues quizás es el discurso que qué les gusta de todas maneras la lucha antiterrorista no es un elemento nuevo en esta campaña ni en otras campañas en manos del Partido Popular en este caso yo creo que suelen hacer un juego bastante desleal con el Gobierno la oposición que hasta ahora siempre había sido el PSOE no en esta materia el otro día también se hablaba Casado también hablaba de las cesiones y de cómo el Partido Socialista había poco menos que sucumbido a ETA cuando no precisamente lo que se había logrado era acaba con el terrorismo de ETA es decir que que es un es un elemento con al que juegan desleal lealmente que creo que además es en definitiva jugar con fuego porque están poniendo en duda las bases de una política en la que han participado todos

Voz 1869 11:44 sí ellos mismos por tanto creo que es

Voz 0247 11:46 más echarse digamos echar a ir en contra de políticas que han llevado muchos años en las que también al Partido Popular ha participado en la que hemos salido beneficiados toda la ciudadanía no llegando al al a la puesta a la cesión de la del terrorismo por por la por parte de ETA

Voz 1645 12:05 te si yo yo creo que hay digamos hay un

Voz 1869 12:08 talismán de fondo y el análisis más superficial de de cortoplacismo de campaña el el digamos el análisis más profundo es el marco mental no aquella teoría que de Llor chulesco fe en en en el ensayo de No pienses en un elefante en el que hablaba de claro quién domina la agenda domina las campañas no es decir si se habla de economía suele salir favorecida la derecha se habla de justicia social la izquierda Si se habla de desempleo según los temas evidentemente de Seguridad Ciudadana u otros pues hay temas que favorecen a la derecha o la izquierda ahí es evidente que la cuestión de la seguridad la derecha la tiene como uno de sus grandes temas no importan esto ha querido aludir a que la izquierda supone un cierto riesgo no oye Pablo Casado ayer comparó la izquierda con el incendio de Notre Dame dijo no se van a destruir España algo que se ha construido como destruir Notre Dame algo que se construyó durante siglos

Voz 1093 12:55 poco tiempo Se puede destruir vamos a hacer

Voz 1869 12:58 los donde se vamos a escucharlo

Voz 17 13:00 siendo una nación una Constitución una concordia una prosperidad un empleo un prestigio internacional un estado del bienestar décadas y luego en nueve meses viene la izquierda

Voz 1 13:12 el lo destroza muy Zapatero como hito González Sánchez evitemos que arda esa prosperidad que libérrima más bueno

Voz 1093 13:22 porque cree que lleva ahí desde la época gótica como tú lo sabe pero sobre todo trece ya estaba sobre todo José saliendo de las suyas

Voz 1869 13:30 por todo lo que es lo que es fantástico es la idea fíjate como hizo Zapatero como hizo González realmente la idea de de de Casado de que la izquierda destruye España pero la derecha viene a salvar España absolutamente asombrosa no decir el mar

Voz 1093 13:45 con esas tiene con la realidad el que está creando

Voz 1869 13:47 no luego se Rato decían ese plano superficial luego está esto que que a mí me gusta llamar el cutre pop que es una mezcla de de agit prop pide cutre lux no que es por ejemplo estás milongas mitinero de Sánchez sólo quiere el poder dijo también ayer para tener el Palacio de Doñana y el Falcon hombre realmente está llevando la campaña Un plana yo comprendo que están en un plano desesperado es decir que que que que que necesitan que suceda algo que agitando de alguna manera se mueva esto porque realmente la gente tiene la tendencia demoscópica negativa pero están están realmente en la llame para allá

Voz 1093 14:23 todo muy la utilización del terrorismo que es absolutamente repugnante que es característica del Partido Popular cuando están la oposición recuerdo las elecciones generales del del noventa y seis cuando después de la legislatura de la crispación noventa y tres noventa y seis cuando ETA asesina a Tomás y Valiente entonces el señor Aznar dice menos lágrimas presidente había sido presidente Tribunal Constitucional amigo de Felipe González uno de los juristas más relevantes de la historia reciente española y entonces el señor Aznar dice menos lágrimas y más eficacia en la lucha contra el terrorismo bueno habría que recordar obviedades no que como todos sabemos la obviedad es lo más complicado de demostrar el atentado de la del 11M se produce cuando estaba Aznar en el Gobierno hoy se supone que era el más para Bío a la hora de luchar contra el terrorismo el atentado de la Rambla se produce cuando el Partido Popular estaba en el Gobierno es sea solamente aceptar esto como debate es repugnante Hinault no deberíamos hacerlo pero claro el problema es cuando tú antes lo he dicho Hernando le ha metido un un comentario son totalmente miserable Abascal que es un dice que era que eran miembros del Partido Popular cuando la gente del Partido Popular los asesinaban en el País Vasco

Voz 0027 15:35 el abuso Hernando Abascal de irse huyendo

Voz 1093 15:38 ha salido huyendo oye perdona que que es que este señor tendrá miles de defectos pero es al Tau en un sitio en el que le podían matar por lo militar donde militaba he hecho sufrido ataques tanto él como su padre pero claro esta idea simple totalmente demagógica ya insisto no sé cuántos votos se lleva lo que sí sé es que deteriora extraordinariamente la convivencia democrática

Voz 0027 15:59 un segundo hablando de Abascal hablando de Euskadi el líder de Vox que conoce bien lo que es Euskadi porque este allí sabe lo que hay en las últimas horas ha ha afirmado uno de los bulos que está detectando Sonia Ballesteros buenos días está detectando en esta campaña electoral es bulos electorales que en nuestra eso

Voz 1869 16:20 pues mira vamos a hablar de Vox Santiago Abascal porque pronunció esta afirmación cuando arrancaba la campaña

Voz 15 16:30 el virus del particularismo muy peligroso yo lo debido omitió nada

Voz 18 16:34 donde el noventa por ciento de la población es castellanoparlantes

Voz 1 16:38 no se puede escolarizar a los hijos

Voz 1913 16:41 es falso Euskadi es la única comunidad autónoma que permite a los padres escoger la lengua en la que quieren que estudien sus hijos hay tres opciones la la todo en español la de cincuenta por ciento español cincuenta por ciento de euskera Illa de todo en euskera la Consejería de Educación diré además una página que se llama Eustat que se puede consultar en español y en euskera y ahí están todos los datos estadísticos para el que quiera mirarlo también está los datos de educación y es ahí donde los ha buscado nuestra compañera Eva Domaica para contarnos en concreto que es lo que pasa en Álava

Voz 0599 17:11 en el caso concreto de Álava hay veinte centros que imparten la enseñanza en español en modelo a diez son públicos y diez privados lo que ocurre es que en cuanto la elección de los padres con los años ha ido ganando terreno la enseñanza en euskera este curso en Álava son tres mil seiscientos cuarenta y cuatro alumnos en todos los niveles de la enseñanza obligatoria los que estudian en español representan un siete coma cinco por ciento del total

Voz 1913 17:34 la conclusión en Álava si se puede estudiar en español

Voz 0027 17:38 Sonia gracias por cierto hablando de The Box una cuestión que les contábamos ayer recordarán posiblemente les contábamos que ha a la diligencia de Vox se le había escapado en un Gata que enviaron la grupo equivocado que les venía bien el hecho de que les hubieran echado que la Junta Electoral ha dejado fuera de del debate a cinco en un mensaje que le envía la mano derecha Abascal al vicesecretario de Comunicación Le dice no preguntan digamos que veo qué horror pero en ningún caso digamos que nos venía bien bueno este mensaje lo mandaron a un grupo que estaba lleno de periodistas algunos periodistas lo publicaron vox ha eliminado de S el grupo de vuelta a los periodistas que esto dice bueno ha sacado del grupo derrochan en el caso de Vox es grave porque realmente es la única vía de comunicación que tiene el partido con con los profesionales de la información y por lo tanto sacarlos de ese grupo es dejarlos al margen de la cobertura

Voz 1093 18:31 da bastante información de cuál es el talante no Bush respecto de los medios están siguiendo copiando la estrategia de Banon en Estados Unidos de denunciar a los medios de comunicación yo creo que la exclusión del debate le viene bien en ese victimismo no nos a los que somos los patriotas los verdaderos españoles no se echan no nos quieren en los debates en los medios de comunicación esa especie de cerrarse a los medios de comunicación construirse ellos como emisor tres de sus propios mensajes para así luego condicionar al resto de los medios de comunicación a reproducir los es la estrategia que les dio buen resultado en Estados Unidos y que supuestamente le puede dar un buen resultado aquí en en España y luego además encubren algo que a mi juicio fundamental que es que Abascal puesto delante de un micrófono con preguntas Ocón debates pues digamos que tiene resultados manifiestamente mejorables no

son las nueve y veinte de la mañana las ocho y veinte en Canarias seguimos en dos minutos

Voz 19 19:34 con esta gol hoy por hoy través de nuestro tuit

Voz 1 19:38 eh

Voz 20 19:40 Vía tus comentarios y Pili remesa

Voz 26 21:37 un ido

Voz 27 21:54 Ben Lee ven me fui a más quién más

Voz 1 22:00 DI

Voz 2 22:06 la mía

Voz 28 22:23 el

nueve y veintidós de la mañana ocho y veintidós en Canarias mañana de Jueves Santo festiva en casi toda España salvo en alusión a incidía en Cataluña festiva por cierto también para Albert Rivera que que se está vaciando la agenda de mítines lo estamos contando esta mañana hoy no tiene acto

Voz 0027 22:58 público y se está quitando Varios de los actos públicos que tiene para la semana que viene de su agenda parece que el partido ha decidido dejarle progresivamente un poco más de peso público a Arrimadas Oscar García buenos días

Voz 1645 23:14 las qué tal buenos días en una muestra de que las campañas electorales tienen cada vez menos peso en el mensaje de los partidos el comité electoral de Ciudadanos está optando por reconducir la agenda de Rivera y eliminar algunos actos y mítines de la misma de hecho estamos en el séptimo día de campaña I el candidato sólo ha tenido seis actos en total otros candidatos de duplican como Sánchez que lleva ya doce actos o Pablo Casado ha llegado a tener hasta cinco actos en un solo día sin embargo Rivera opta por descargar esa agenda por ejemplo hoy jueves no tiene previsto ninguna aparición pública según fuentes de su entorno el motivo es que tiene que presidir una reunión del comité electoral del partido ayer estaba previsto un acto en Toledo pero también fue suspendido y la organización nos anuncia que en principio tampoco aparecerá ni el domingo ni el lunes ni el martes que viene la decisión es dejar el peso del mensaje a su ticket electoral a Inés Arrimadas que incluso tiene previsto subirse

Voz 1093 24:06 el autobús de la caravana electoral con los periodistas

Voz 1645 24:09 este lunes antes que el propio candidato que todavía no lo ha hecho

Voz 0027 24:13 bueno interpretadas Teo gracias Óscar

Voz 1869 24:15 no yo creo que efectivamente los actos de campaña van perdiendo relieve y más en estos cuatro días que efectivamente va a ser de perfil muy bajo van a ser un auténtico inpasse como hemos hablado antes a propósito de Casado los debates el apuestan mucho por los debates creen que ahí yo creo que el debate a seis del otro día fíjate que hay cierta euforia en el Partido Popular no como si Cayetana Álvarez de Toledo que es evidentemente una polemista poderosa retuviera hubiera demostrado para ellos que que que dominan el Partido Socialista en cuanto le permiten entrar en el cuerpo a cuerpo yo creo que bueno que esto ha sido muy celebrado por cierto por la prensa conservadora no sé si estaréis de acuerdo a mí me me da la impresión de que es cómo cómo en esos en esas combates falsos de pressing catch donde se sobre actúa muchos se teatralizada mucho me pareció que era muy evidente que que la ministra de Hacienda tenía una consigna que es no entrar al trapo aguantar todo Hinault no digamos la misma estrategia de Sánchez en la campaña de decir Pita los golpes evita el cuerpo a cuerpo ellos tienen que parece radicales y nosotros tenemos que dar el discurso de moderación el discurso institucional de estar en el centro pero bueno ese la la sensación del debate a seis al Partido Popular le lleno de euforia pensando en que en que esos cuerpo a cuerpo son una auténtica oportunidad para ellos Ciudadanos seguramente pudo sentir el otro día que Inés Arrimadas quedó claramente en un segundo plano y no solamente en un segundo plano sino como partido subsidiario del Partido Popular es decir nunca tuvo un discurso autónomo en el debate nunca tuvo un mensaje propio sino siempre parece una muleta complementaria de de la estrategia de Cayetana Álvarez de Toledo y en ese sentido tengo la impresión de que la importancia que le da a los debates como la última oportunidad de sacudir la campaña más el que no pueden permitirse volver a aparecer con ese rol hace que Albert Rivera Maya preparar esto con una especial digamos de un modo especialmente concienzudo

Voz 0027 26:09 Celia

Voz 0247 26:10 sí lo cierto es que al menos desde Cataluña la llegada de Arrimadas a la esfera estatal digamos al no la La Esfera Nacional A S B e incluso como una posible sustitución en el medio plazo de Albert Rivera que es una persona un un personaje que puede estar que que no ha cumplido las expectativas que él mismo había había prometido no

Voz 1869 26:38 si el problema también por otra parte

Voz 0247 26:40 he visto en Cataluña esta legislatura tan absolutamente intensa en lo que es el debate pero absolutamente vacía en lo que es en los contenidos al Gobierno es que Arrimadas pese a que fue la era o es la la no la jefa de la la cabeza de la oposición que fue el partido más votado en las lecciones del veintiuno de diciembre sin embargo su actuación política más allá de la constante lucha no contra el discurso independentismo de Torra de su Gobierno etcétera no ha planteado alternativas no ha planteado digamos una civilidad de salida de la situación absoluta de bloqueo en la que vivimos en Cataluña no y esto lo digo a raíz de lo que decía ahora Teo del de cómo apareció un poco Inés Arrimadas que por otra parte es una persona que ha demostrar una fuerza política no y el que es una persona que se vende muy bien en en los medios lo digo desde el punto de vista positivo eh no no no es una critica es decir que tiene un potencial enorme pero sí que es cierto que esto esta posible no en función de de de muletilla digamos el Partido Popular creo que responde un poco a lo que se viene diciendo desde por parte del análisis es que Ciudadanos ha perdido en estas o nos parece algunos no que Ciudadanos ha perdido la oportunidad en estas elecciones en esta contienda electoral el hecho de recuperar el centro no de ir en vez de de Red redirigir dirigirse hacia el centro y luchar con el PSOE por un espacio no de de centro izquierda centro derecha liberal europeo etcétera Se ha ido radicalizando no está parece que está combatiendo por los votos en la derecha incluso tocando a veces a los espacios de Vox y esto esto yo creo que les impide hacer un determinado discurso claro les coloca en una situación

Voz 1093 28:35 una un poco delicada es que después de Rajoy que fue sin duda el más perjudicado en la moción de censura porque tuvo que abandonar el Gobierno yo creo que el siguiente partido más perjudicado era Ciudadanos no su estrategia estaba que el PP ese fuera cociendo en su propia salsa que con los casos de corrupción con el agotamiento del propio partido del propio líder y erigirse como alternativa claro la asuntos cuando te quedas con unas elecciones anti con una moción de censura con un nuevo presidente del gobierno socialista te quedas sin esa estrategia es evidente que Arrimadas yo creo que es una líder política con mucha fuerza con mucha potencia quizá tendría que haber hecho una labor de oposición en Cataluña más estructurada que la que ha hecho pero es evidente que hoy es la alternativa o la la sucesora directa de de D'Rivera hoy hay una entrevista en El País que el que Juan Carlos Girauta hace un día tirando un poco no se coreano del norte respecto de aspectos de su jefe Rivera diciendo que él le quiere sobre todas las cosas Ikea Arrimadas le aprecia bueno bien Nadie es perfecto está claro que el para ellos el líderes Rivera pero está claro también que Rivera desde la fotos de Colón pues está dando un poco como dando tumbos no sabiendo dónde colocarse porque no quiere aparecer con Sánchez para que no le digan que está con el que rompe España pero claro si se junta a Casado ya ya Vox pues su estrategia queda bastante diluida que es lo que le pasa un poco en las selecciones andaluzas cuando esperaba pensaba que podía haber sido la segunda fuerza haber gobernado otra cosa distinta hubiese sido toda esta campaña electoral con los conciudadanos puesta en el Gobierno de Andalucía pero yo creo que es que se han quedado con una estrategia un poco quebrada precisamente por eso porque no pensaban que iba ah y que Sánchez fuera president yo creo fíjate yo estoy

Voz 1869 30:21 es muy de acuerdo José Mari y yo creo que hay una hay evidentemente una cierta melancolía en en Ciudadanos de recordar que un año atrás encabezaban las encuestas y que la moción de censura desbarató esas expectativas Rajoy hay que pensar que cuando acepta evitar digamos que hay unas elecciones a corto plazo ensamblan salvará el Partido Popular porque sabía que sea sí sí era una reacción inmediata una avión una convocatoria electoral inmediata ciudadano ser un aspirante muy serio y el Partido Popular se hundía sin embargo sí dejaba que Sánchez gobernara el Partido Popular se podía recuperar esa melancolía yo creo que existe pero me parece que en esta en esta fase y otra melancolía que es la conciencia Ciudadanos de que han han dejado lo de ser quiénes eran han perdido su identidad sus señas de identidad ese partido liberal moderado que realmente tenía un discurso regenerador interesante se ha diluido ante las decisiones desesperadas marcadas por la demoscopia es decir a medida que veían que el flanco derecho estaba completamente descubierto y que hubiesen votantes hacia Vox que el discurso de la derecha de Ciudadanos es un peligro porque puede acabar pactando con el PSOE les llevaba a la autocracia ya a poner un muro a plantar un muro que dividía el escenario electoral en bloques izquierda y derecha que vetaba por completo cualquier pacto con el PSOE yo creo que a medida que los días han sucedido después han ha ido creciendo ese esa especie de de melancolía de decir hemos dejado de ser quiénes éramos hemos perdido la identidad sin identidad realmente no no tenemos ningunas ninguna opción no me hacía me apuntaba Juan Cruz que un observador siempre muy muy fino de los periódicos que él el titular de de Girauta hoy en El País lo entiende como digamos como la necesidad de recuperar a un líder con el ánimo hundido cosa que se viene notando en los últimos días desde aquel vamos Ciudadanos vamos Ciudadanos que pretendió entonar con mucha euforia el tono de Rivera en la campaña ha ido declinando ha sido cada vez más bajo yo creo que están mientras crece ese rumor de Inés Arrimadas ese runrún no de de de Inés Arrimadas como como opción de futuro yo creo que están intentando levantarle el ánimo a Rivera que lo tiene muy decaído

Voz 1093 32:33 bueno es que vamos a ver a la campaña electoral es una máquina de picar carne todo cuando entras digamos un poco con el con el pie cambiado estoy de acuerdo en lo que dice Teo se han perdido un poco la identidad eran socialdemócratas más de centro que otra cosa y ahora pues el discurso suyo ha sido sobre todo el España se rompe y él es un traidor Sánchez y eso les lleva digamos a otro territorio en el que pueden quedar diluidos como como alternativa de gobierno yo creo que ese es el problema que tienen estos momentos Ciudadanos durante un tiempo se les veía como los capaces de pactar con todo el mundo importante posición central en el en el tablero político y hará no se les ve como un partido imprescindible para pactar con nadie y ellos se han empeñado además en digamos en quemarlos algo Donald es diciendo no estaremos jamás con Sánchez pero vamos a ver riberas y luego tú al final tienes la suma de PSOE dice danos da mayoría absoluta tú tampoco pactaría es un buena cosa un poco disparatada no pero ellos se han encargado para que no les atacan por el flanco del BPI de Vox como susceptibles de pactar con el PSOE ellos han dicho jamás nada en presencia de nuestro abogado estaremos con los socialistas yo creo que eso también en el fondo les ha limitado porque ya no no se les ve conmoción de de gobierno lo que pasa caro como la campaña está puesta en estos términos detrás edición de adhesión de patriotismo pues claro ahí es cualquier posición un poco matizada está condenada al fracaso

también segundo Calleja que tenemos una triste noticia de última hora en Málaga nueve otro de la mañana ocho y treinta y cuatro en Canarias ha muerto un niño de once años

Voz 0738 34:13 disparo de escopeta Nieves Egea buenos días buenos días es una escopeta de aire comprimido el niño de once años estaba jugando con su hermano menor que él en el interior de una vivienda en el municipio malagueño de Coín con esa escopeta de perdigones fue entonces cuando el mayor falleció por un disparo de la escopeta los servicios de emergencias no pudieron reanimarle ocurrió al filo de las once de anoche según fuentes cercanas les una familia extranjera toda apuntan a que estaban de vacaciones en esa localidad en Coín

Voz 0027 34:39 gracias Nieves y diez menos veinticinco de la mañana nueve menos veinticinco en Canarias

Voz 29 34:47 hola Nuri que tan a Semana Santa o la vea pues muy mal nos robaron en casa al día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo sería fue pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada Nos desvalijaron la casa entera

Voz 1 36:04 hoy por hoy

Bretos el Gobierno estadounidense

Voz 0027 36:11 Donald Trump ha cumplido su amenaza y ha activado un endurecimiento del embargo sobre Cuba toda la distensión que trabajó Obama la han revertido ya Trump ha aplicado nuevas restricciones a los viajes a las remesas pero sobre todo ha hecho algo que ningún presidente norteamericano había hecho a esta hora y que puede tener efectos concretos sobre las empresas españolas ha permitido que los exiliados cubanos sus herederos reclamen en los tribunales estadounidenses las tierras o los edificios que les expropió la revolución del cincuenta y nueve

Voz 33 36:42 ha pasado más de medio siglo muchas de esas tierras acogen ahora negocio usted empresas extranjeras sobre todo europeas en lo que nos afecta directamente a nosotros empresas españolas empresas que ahora se pueden enfrentar a centenares de demandas Xulio Fontecha buenos días buenos días es presidente de la asociación de empresarios españoles

Voz 0027 37:01 es en Cuba que agrupa a doscientos cincuenta y tres empresarios que tienen intereses allí en la isla exactamente cómo puede afectarles este cambio

Voz 24 37:09 Drug quiero quiero manifestar que nos ha sorprendido muchísimo porque yo creo que en las últimas semanas todos los teníamos siempre la pequeña esperanza de que esta desfachatez esta insensatez no iba a ocurrir de manera que estamos todavía yo creo sorprendidos estamos preocupados no de todos modos hay que tener en cuenta que si esto se lleva a cabo realmente se inicia un proceso de demandas tal y como permite el título tradicionalistas cuarto eh supondría prácticamente un colapso de los tribunales que Estados Unidos y en concreto del estado de la Florida que es donde lógicamente te va a acumular la mayor cantidad de de de de Asuntos no

Voz 21 37:50 usted temen un aluvión de demandas

Voz 24 37:54 cuando ningún proceso de ese tipo está promovido por un gobierno optan a gótico tan disparatado como el que preside Donald Trump todo es posible e todavía tenemos la confianza de que esto no ocurra porque recesión colapso para el sistema judicial de todos modos si queremos dejar claro que como asociación de empresarios españoles que defendemos los intereses legítimos de de de casi de trescientas empresas muchas de ellas pymes españolas que operan desde hace muchos años en Cuba pediría generamos muchos miles de puestos de trabajo de España eh eh pues claro estamos preocupados hemos transmitido desde el principio desde hace algunos meses podríamos empezó a comentar la posibilidad de que ocurriera esto hemos transmitido tanto el Gobierno de España como a lo veo europea la Comisión Europea la preocupación y al mismo tiempo nuestra exigencia de que se tomen medidas desde presagia medidas de reciprocidad contra todas aquellas entidades norteamericanas que atenten contra los intereses de nuestras empresas tiene apurado el tema de los ciudadanos privados particulares que no creemos que llega a tanto el proceso y que no va a afectar a las empresas pero sí es más peligroso lo que puede lo que puedan llevar a cabo las empresas las corporaciones norteamericanas que al fin al cabo lo que están defendiendo nuestra libertad de Cuba ni nada por el estilo está defendiendo sus intereses sus pretensiones de quedarse con este mercado lo cual lo puedo asegurar que no va a ocurrir

Voz 0027 39:18 qué empresas españolas se pueden ver más afectadas por ejemplo los hoteles el setenta

Voz 0115 39:23 por cien de las camas de hotel en en hoteles de cuatro

Voz 0027 39:25 cinco estrellas en Cuba las operan empresas españolas a los hoteles puede afectar hay mucho hotel operado por empresas españolas en suelo que pueda ser reclamado en tribunales estadounidenses

Voz 24 39:35 eh yo lo veo complicado si es claro pero está claro que desde hace años no olvidemos que la política norteamericana contra Cuba no procede hace unos meses ahora es noticia esto lógicamente pero las leyes contra Cuba las que os Burton Latorre y Shelley las presiones amenazas son continuas y tienen fija sesenta años es el triunfo de la revolución que empezaron los problemas no salvo el periodista pensión que vivimos en la época de presidente Obama el resto ha sido muy complicado y la mayoría de las empresas españolas que operamos aquí somos empresas sean muy antiguos con mucha actividad hay poco recién llegados por lo tanto tanto las grandes compañías los los cadenas hoteleras los bancos líneas aéreas como la infinidad el el tejido de pymes e de España que opera en Cuba eh todos han tenido que desarrollar e muchas eh eh artimañas han tenido que tomar muchas precauciones precisamente para evitar que se que esa aplicara eh cualquier disposición procedente de los Estados Unidos no

Voz 34 40:39 entonces yo creo que todos los empresarios españoles

Voz 24 40:42 estamos previendo que algún día podio ocurrir esto teníamos la esperanza de que ocurriera había ocurrido desde luego las grandes cadenas hoteleras los grandes bancos las grandes líneas aéreas tienen enormes departamentos jurídicos que estoy seguro que han previsto esto seguramente no se verán afectadas

Voz 0027 40:59 ya que atribuye este paso que ha dado tras una jugada en clave electoral para garantizarse el voto de los cubanos en el exilio sobre todo en Florida de cara a la reelección o hay algo más de fondo

Voz 24 41:10 sí hay hay hay quien dice bromeando dentro de lo de lo grave de la situación del asunto que a lo mejor tras lo que quiere es llegar a montar algunas torres en la bahía de La Habana algún día no algunos hoteles de él It is esto puede parecer un poco irónico oro pero sabe sabe usted que los cubanos incluso en los momentos de mayor tensión tienden a sacar un momento de para la broma no

Voz 34 41:32 para unidad eh realmente los otros no

Voz 24 41:35 no nos lo podemos explicar creemos además que esto va a ser un bumerán estas medidas elevaba en contra

Voz 34 41:41 eh va a ser una medida que que va a tener el lo legal eh eh

Voz 24 41:46 creemos poco recorrido porque las consecuencias pueden ser peores para ellos que para nosotros los españoles y europeos pero eh no cabe duda que va a causar daños en la economía cubana que ya lleva unos años de crisis hay una una crisis de liquidez una crisis financiera notable ir esto va a agudizar esa situación de falta de divisas en el país ellos lo saben hay efectivamente esto tiene tiene ese sentido generar temor incertidumbre que tratar de que venga menos vuelos tratar de que vengan menos turistas de que las inversiones en marcha se ralentice osea paralicen definitivamente ellos dicen siempre que define las libertades el libre comercio pero desde luego este tipo de actitudes no lo demuestra

Voz 0027 42:28 suyo Fontecha presidente de los empresarios españoles en Cuba gracias por atender a la SER hoy buenos días buenas noches ahí en La Habana

Voz 34 42:36 muchas gracias eh saludos a todos

Voz 37 43:55 hay un amigo yo yo

Voz 3 44:14 esta semana hemos tenido noticia de que la de Cuca el protagonista de Toy Story su voz en español está en huelga Innova doblar la nueva entrega de la película de Disney

Voz 0027 44:24 por lo menos no la iba a doblar hasta aquí te esta entrevista en El País

Voz 3 44:28 ya veremos qué película por cierto era que ya hemos visto el el Trail

Voz 1 44:34 escucha los vamos de viaje de viaje

Voz 14 44:41 hola

Voz 1913 44:41 qué tal buenos días no no es Oscar Barberán que es el el actor de doblaje que siempre ha hecho a este personaje en las tres entregas anteriores de esta cinta de Disney Pixar y bueno pues como como contabas como contaba en esa entrevista en El País estaba en huelga el motivo pues el contraste entre su sueldo y los ingresos que genera esta superproducción para que los oyentes comparen Toy Story tres recaudó en España en el año dos mil diez que es cuando se estrenó hace nueve años que jóvenes éramos más de veinticinco millones de euros lo que el actor de doblaje por poner la voz principal a este personaje que sale en toda la película en casi todas las escenas fueron en mil euros brutos

Voz 0027 45:18 brutos mil cien

Voz 1913 45:20 bueno pues más el IVA que entonces estaría el XXI pues pues imagínese

Voz 1093 45:26 en las las artistas se quejan no de qué

Voz 1913 45:28 que bueno pues estaban regulados una huelga en dos mil diecisiete

Voz 1093 45:32 actores de doblaje fueron a ella sobre todo en la comunidad

Voz 1913 45:34 en Madrid porque hay dos diferencias entre los actores de doblaje que trabajan en Barcelona en Catalunya en los que trabajan en Madrid que estuvieron pues cuarenta y cinco días de huelga en consiguieron algunas algunas mejoras

Voz 0027 45:44 afecto por ejemplo que ya huelga recordarán a la serie y a Adolfo Moreno buenos días

Voz 38 45:49 hola buenos días es el presidente de Dell

Voz 0027 45:52 sindicato de actores de doblaje que salió de aquella huelga dos años después cómo ha cambiado la situación de del sector los actores de doblaje ahí ahí hay alguien que por un papel protagonista sigue cobrando mil brutos

Voz 39 46:05 bueno el noventa y nueve por ciento de los plenos acto viaje te tienen que cobran cobran eso lo lo mas lo menos habituales es poder conseguir un caché que este por encima de lo que marca el convenio

Voz 0027 46:20 como cobran los los actores de doblaje cobran por línea por peso del personaje

Voz 21 46:26 puede eh

Voz 39 46:27 en los cobramos por la película o la serie que se hablar se de en pequeñas tomas de entre treinta y cuarenta y cinco segundos que llamamos y en la medida en que tu personajes salga en más Tey tu pues recibe es un un salario mayor kárate tiene un precio inicial

Voz 34 46:46 tres tienes las las tanto desde hace cien pues ganas

Voz 39 46:50 tanta más que hay muchos muchos

Voz 1913 46:52 actores muchas actrices en la situación de de Óscar Barberán que contábamos que están en superproducciones millonarias ellos pues se cobran relativamente poco

Voz 39 47:03 sí sí sí esto todos estamos en la misma situación que que os carne con ese con los precios que marca el convenio que es un comercio de mínimos pero que bueno a la hora de la realidad casi es un convenio de máximos no es el primer caso el de el de este chico de Óscar Barberán de alguien que pueda implementar pedir algo más de dinero y que me quiten de la producción de un plumazo

Voz 0027 47:30 y de voces seguro que muchos de nuestros oyentes van a reconocer esta asegura vivir en armonía

Voz 40 47:39 no sólo de vivir la misma cosa viene a por todos Un general con quién no podéis negociar un ejército que no deja cadáveres

Voz 0027 47:45 en el campo de batalla

Voz 1 47:47 efectivamente

Voz 3 47:52 es la voz de John Snow John Nieve el Actores Edward vos Edward buenos días

Voz 34 47:59 muy buenos días buenos días a todos

Voz 0027 48:01 Edward días Adolfo

Voz 38 48:03 Jorge buenos días qué tal valorado digo que no

Voz 0027 48:06 tenemos encima porque decimos bueno éste tiene que ser el contraste un personaje tanto en una serie tanto éste tiene que estar montado en el dólar

Voz 34 48:16 y ojalá que más que se mira yo no no hay una diferencia en la que cobre pues estaba escuchando la periodista no hayan la diferencia es la que cobremos más o menos por cualquier tipo de productos de las producciones solamente las vivimos E incide en algo me me corrige Adolfo que es el que más sabe de todo esto las vivimos en en dos formó o sea que quieren trabajo para filme para televisión y el cine tiene un precio de la televisión tiene otro pero se cobra aporta igual la producción en la que hagamos siempre cobramos céntimo precio seis para el cine tiene un precio un poquito mayor y series para televisión pues tiene el precio que tiene que cobramos por convocatorias general es decir por asistir kilo un precio portéis que bueno pues tampoco te que te vidrio pues ante eso cuatro euros signos de cines un cinco

Voz 0027 49:01 Nos decía no no sería Adolfo no sería la primera vez que a un actor de doblaje que empieza a pedir más dinero les les sacan de la producción hasta qué punto el actor de doblaje no le tiene cogido por los euros al Prado

Voz 21 49:14 por de la porque no le iban a cambiar a un personaje de voz una temporada a otra eso nos así a vosotros tener la sartén por el mango

Voz 34 49:22 no no no al contrario una temporada a otra de un capítulo a otro pero vamos hasta Si tenemos la la premisa de que si nos ponemos enfermos posiblemente no sustituyan y tardamos el personaje a lo mejor luego lo que se suele hacer cuando te pones enfermo es que para la emisión lo hace un compañero y luego a lo mejor continúas tu si te recuperas Si vuelves doblar esos capítulos para el DVD para otro tipo de misión no para así suele admitir o lo que sea pues ya que sea con contuvo pero en el mejor de los casos y en otros casos pues directamente te pones enfermo sustituyen y ya te quedas en tu casa

Voz 1913 49:54 ideologías no no perdón

Voz 34 49:57 lo tenemos muy complicado no no hay no tenemos a nadie cogidos por los euros

Voz 1913 50:03 ya decías Eduardo que os hago la pregunta los dos que se cobra una cosa en cine y otra en televisión yo no sé si las la llegada de las plataformas HBO Netflix Movistar ha supuesto que hubo un poquito el caché de los actores de doblaje

Voz 39 50:18 por otro lado entrada

Voz 0027 50:20 Adolfo si uno no no nos gusta

Voz 39 50:23 pues tomo una mejora las plataformas tan dañinos que tiene ningún convenio y que tienen que respetar y que nosotros intentamos que se respete pero más allá de eso no hay no ha cambiado nada más las plataformas olas en ellos digamos que cede la responsabilidad de la negociación con los actores a los estudios de doblaje que son los intermediarios los otros con quién lo relacionamos a la hora de las negociaciones de nuestras condiciones laborales son con Colin el intermediario que se investiga doblajes digamos que las leyes por eso estas nuevas aplicaciones pues se quedan al margen

Voz 0027 51:06 qué pedís exactamente pedís cobrar en función de la visibilidad que tiene el producto en número de visualizaciones número de salas llenas