Hoy por Hoy (18/04/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez de la mañana a las nueve en Canarias

Voz 3 00:06 Isabel Quintana muy buenos días buenos días lo primero vamos a echar un vistazo a las carreteras para comprobar cómo se circula en este Jueves Santo DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 5 00:43 su paso por Alberich sigue cortando la vías eh

Voz 4 00:45 eso Castellón hay también desvíos habilitados más problemas un accidente en Palencia está provocando tráfico lento en la A sesenta y dos en Dueñas sentido Portugal a esta hora en Gran a son necesarias las cadenas de hay un tramo cortado en el acceso a Sierra Nevada en la A trescientos noventa y cinco y la lluvia está siendo compañero de viaje en este Jueves Santo en gran parte del país

Voz 0824 01:05 acaba de fallecer el bebé que había resultado herido de gravedad en el incendio de un piso de L'Hospitalet de Llobregat en el que han muerto también una mujer y su hijo de tres años por inhalación de humo allí se encuentra abierta Torrado día

Voz 6 01:17 bon día en bebés de meses acaba de morir como consecuencia del era el hermano del dicho P tres años que también ha perdido la vida en este satíricos incendio y la hija de la mujer que también ha muerto en total dirían en este pequeño piso de L'Hospitalet del Llobregat seis personas tres mujeres y dos niños de origen dominicano Los Mossos d'Esquadra investigan a esta hora las causas del fuego que se ha originado a las siete de la mañana a cero todo apunta a una sobrecarga eléctrica de hecho feliz

Voz 0824 01:47 en Portugal se acaba de llegar a un acuerdo para poner fin a la huelga de conductores de camiones que trasladan combustible y que había dejado desabastecidos a casi todas las gasolineras del país pero atención porque los expertos apuntan a que se va a tardar por lo menos cinco días en volver a la normalidad corresponsal en Lisboa Aitor Hernández buenos días

Voz 1010 02:04 buenos días tras tres horas de negociaciones el Gobierno portugués ha llegado a un acuerdo con el Sindicato Nacional de Transportistas de Mercancías Peligrosas para poner fin a la huelga que ha dejado al país fue sino paralizado durante estos últimos cuatro días de huelga Portugal se ha quedado casi sin combustible más de la mitad de las gasolineras lusas están secas y la falta de carburar con ser escala en Sevilla y Santiago de Compostela para repostar aunque la huelga ha concluido las autoridades señalan que se podría tardar hasta una semana en abastecer todas las gasolineras de Portugal de momento sigue faltando combustible en gran parte del país como si en los trescientos diez puestos especiales que el Gobierno ha abastecido con gasolina requisadas

Voz 7 02:44 mantiene en vigor el límite de quince litros

Voz 0824 02:47 cliente y recuerden que hoy es Jueves Santo con cambio drástico en el tiempo ocho comunidades están en alerta amarilla por él frente atlántico que entró ayer en la península diez y tres nueve y tres en Canarias

Voz 0064 03:03 en dos mil diecisiete se incrementaron casi un treinta por ciento los errores de medicación en las residencias de ancianos son datos oficiales notificados en el portal de Uso Seguro de medicamentos de la Consejería de Sanidad en total se notificaron doscientos ochenta y tres errores los familiares de los ancianos y las auxiliares de enfermería creen que es sólo la punta del iceberg por su experiencia dicen tiene que haber muchos

Voz 0824 03:23 más Teresa Rubio un incremento en los errores notificados de un veintisiete por ciento respecto al año anterior de un cincuenta y cinco por ciento respecto a dos mil quince Lena romeros auxiliar de enfermería en la residencia publicada Alcorcón

Voz 3 03:35 llevamos advirtiendo de este problema

Voz 9 03:38 desde hace por lo menos dos años están advertidos los directores de los centros están advertidos por escrito la Gerencia de

Voz 3 03:46 damas Gemma una mañana la llamó la doctora de la residencia

Voz 10 03:49 para informarme que a mi madre se le había administrado la medicación de otro residente habían tenido que llamar al Instituto de Toxicología para ver qué tipo de fármaco tenían que administran a mi madre para que esa medicación no entrará en su organismo

Voz 0824 04:05 desde la Consejería de políticas sociales reconocen los datos y aseguran que están trabajando en varios procedimientos para el control y el uso seguro de los medicamentos

Voz 3 04:13 en las residencias y hoy y mañana he pasado habrá nuevos paros de Metro

Voz 0064 04:17 hasta las diez y media en las líneas pares aunque hay servicios mínimos del cincuenta

Voz 3 04:20 dos por ciento la protesta llega después de la muerte de uno

Voz 0064 04:22 creado de metro por cáncer de pulmón que estuvo expuesto al amianto durante años anoche en Hora Veinticinco escuchábamos el caso de otro trabajador preocupado por la situación Santos Gonza

Voz 11 04:31 pues yo estoy en tratamiento psiquiátrico no te digo más porque vamos yo tenía una ansiedad y un vamos moría claro y lo van muriendo compañeros de mi el próximo puedo ser yo

Voz 3 04:43 siguen las lluvias en la Comunidad de Madrid ojo a las carreteras hoy notaremos una bajada de temperaturas generalizada en la comunidad ahora mismo tenemos diez grados en el centro de la capital

Voz 0824 05:01 es todo sigue hoy por hoy con Pablo González Batista y la información actualizada en nuestra web Cadena Ser punto com

Voz 14 05:25 muy buenos días continúan ustedes escuchando Hoy por Hoy en la Cadena SER es jueves es dieciocho de abril

Voz 7 05:31 otro Jueves Santo que viene a confirmar que solamente existen dos mecanismos infalibles para invocar a la lluvia uno es lavar el coche a fondo este no suele fallar y el otro es organizar una procesión en Semana Santa hoy llueve a mares en la mitad del país así que Ánimo y paciencia tanto a los devotos como a quiénes a esta hora estén en esas otras procesiones que si salen con lluvia los atascos mucho cuidado si están esta mañana dejando iban en cartera usted probablemente ya esté de vacaciones y nosotros pues aquí de guardia para contarles por ejemplo que el debate acerca del debate se ha convertido en una nueva oportunidad para no debatir sobre los asuntos que debería deberían debatirse en el debate vale igual no me explicado muy claramente pero les aseguro que ellos nuestros representantes los políticos tampoco lo han hecho aún no nos ha quedado claro si habrá un debate habrá dos debates no habrá ninguno o si al final se jugará a doble partido quedan sólo diez días para las elecciones y cada día que pasa cada uno es una nueva oportunidad perdida para discutir sobre lo verdaderamente importante seguramente tendríamos que empezar a plantearnos seriamente la posibilidad de estudiar el efecto que tiene sobre nuestra salud democrática consumir de forma involuntaria muchas veces determinados mensajes políticos pero por ahora vamos a centrarnos en las consecuencias de lo que sí elegí mostrarnos hace solamente unos días nos despertamos escuchando en la radio y leyendo también en la prensa un titular alarmante comer mal mata más que el tabaco era la conclusión de un estudio publicado por la revista médica The Lancet bueno siempre hay que decir la prestigiosa revista médica The Lancet según es tú dio la alimentación desequilibrada está relacionada con once millones de muertes anuales en el mundo una de cada cinco es decir la mala alimentación mata a cuatro millones de personas más al año que uno de los grandes enemigos identificados de nuestra salud que es el tabaco

Voz 12 07:25 no

Voz 7 07:26 la buena noticia es que nuestro país es el tercero del mundo con menos muertes por esta causa la mala que las torrijas no están entre las razones de esa buena cifra en Semana Santa también la digestión va por dentro

Voz 15 07:44 Juan Llorca muy buenos días muy buenos días Pablo qué tal muy bien Juan

Voz 7 07:48 eh como ustedes ya saben es nuestro profeta de la buena alimentación lo es un enviado una especie de enviado para hacernos ver la luz en el a veces complejo mundo de la comida saludable aunque seguramente no debería ser tan complejo y Juan hablando de luz porque siempre es tan fría la luz de las cocinas

Voz 16 08:07 el miran una eso cosa que nunca había pensado siempre es blanca siempre tarda en encenderse bueno porque se supone que está llena de alimentos frescos no entonces da la luz blanca es mucho más lo hace mucho más bonito no

Voz 7 08:18 bueno pues tú eres nuestra luz blanca extraña que lo hace mucho más bonito

Voz 16 08:22 bueno espera que sigo con la presentación que debe todavía tengo más

Voz 7 08:25 las pelota que hacerte bueno Juan que es un activista de la buena alimentación el lleva años transmitiendo su mensaje donde es más necesario seguramente que es entre los niños es chef de un comedor escolar desde esa cocina desde su cole se ha convertido en uno de los mejores divulgadores sobre comida sana consciente lo que es al menos tan importante como esto con sentido común Juan eh el titulares sorprendente no once millones de muertes anuales asociadas a la comida según este estudio te lo preguntaré usando el mismo lenguaje que utilizan las cajetillas de tabaco por detrás o utilizaban porque ahora van aún más lejos comer mal perjudica seriamente la salud

Voz 16 09:00 sí obviamente que si ya no comer mal de una forma habituada perjudica seriamente la salud da igual que él no hacer ejercicio físico por ejemplo no exenta mismo pero creo que sí que tenemos que ser más conscientes de que comer de una manera habitual y mal no es bueno para nosotros

Voz 7 09:16 lo curioso Juanes que cada vez tenemos más información aparentemente manejamos más información severo yo creo que no sigue faltando a pesar de tener la información no sé si la conciencia o la costumbre Il la en la conciencia real no del riesgo que supone mantener durante durante un tiempo los hábitos de alimentación que mantenemos no

Voz 16 09:35 más semillas tú has dicho antes doscientos palabras muy claras una de sentido común y otra costumbre tenemos somos un país de costumbre donde sigue siendo algo muy día a día el el tipo alimentación que llevamos yo creo que hay que comer un poquito más sentido común y creo que eso podíamos hacerlo todo

Voz 7 09:52 cómo haces tú ya te lo he preguntado alguna vez pero siempre es bonito recorrerlo como haces tú para tratar de transmitir a tus voy a decir alumnos no sé si alguna vez lo hemos llamado así pero bueno lo son no sé tu cole comen en tu corazón y además aprenden comiéndose a que en el fondo son alumnos

Voz 16 10:05 te lo agradezco no sé si porque les damos clases sí y creo que forma parte la alimentación el día a día aunque sea simplemente sientas a comer es una parte más de eso de educación bueno es simplemente de de dándole las cosas como son enseñándoles a comer de una manera variada equilibrada y saludable enseñándoles que están comiendo que no están comiendo porque eso porque no lo comen entonces se creo que al final es algo de sentido común no dar Don no dándole las cosas más picadas por

Voz 14 10:28 lo que tiene que ver con la comida bueno la buena noticia

Voz 7 10:34 de este estudio es que a juzgar por nuestro puesto en la lista nuestros hábitos alimenticios esos hábitos a los que tú te refieres esas costumbres y están entre las menos peligrosas del mundo digamos tenemos solamente dos países por debajo de nosotros en en la lista a diferencia del primero que es Uzbekistán Juan me he tomado la molestia de investigar cuál es el plato típico de Uzbekistán

Voz 15 10:55 Chema el blog que ya el nombre el plan por lo será pesado explota con v el plomo y tengo una descripción de teatro escucha

Voz 17 11:08 lugar especial en la cocina tradicional de Uzbekistán los ingredientes principales son aceite carne garbanzos cebollas zanahorias amarillas a rough pasas y especias

Voz 7 11:18 en realidad tampoco parece para tanto no jugó seguramente será con lo que se acompaña el playoff

Voz 16 11:23 la el problema no bueno es no lo sé pero así por lo poquito que bebido no está mal la composición de plato eh

Voz 7 11:28 hombres bastante contundente eso sí como el nombre pero bueno es una es equilibrada digamos tiene carne tiene hidratos de carbono y tiene Verdún

Voz 16 11:34 tiene algo de fibra si te pasas por ahí si está bien

Voz 7 11:38 vas a preparar platos e próximamente a tus alumnos llegaba legumbre lo escuchaba el garbanzo no lleva de todo otra cosa no pero esto sí que es Kun confió esto mezclado este es un cocido al que le han echado a rock que creo que hay algún sitio en España al que le añaden roza el cocido bueno si miramos la lista de platos típicos de Semana Santa hablando de costumbres pues tenemos ahí por ejemplo la leche frita los vestigios las torrijas tú sabes que estos días que están de vacaciones probablemente tus niños los niños a los que tú hagas de comer saludablemente de lunes a viernes hubiese tenido hasta arriba de Torrijos

Voz 18 12:10 sí sí es muy posible que es sí

Voz 16 12:14 entonces la pregunta es

Voz 7 12:15 posible la salvación nuestra salvación durante la Semana Santa o estamos condenados a un calvario como mucho a resucitar el lunes

Voz 18 12:24 a ver es posible es posible

Voz 16 12:27 otra que se anunció las torrijas o mira alguna pregunta que recibió mucho últimamente Jaén una buena saludable una mona vascos saludable pues pues yo qué sé si tú has comprado una una mona claro es que no le dé más vueltas pero entonces la cuestión es cuántas veces al día torrija una cuestión

Voz 7 12:44 tienes que vas a poner tu de comer el lunes para para compensar

Voz 16 12:47 los accesos de esta Semana Santa mira has pensado ya el martes siempre lo he empezado empezamos el martes es si tenemos de primero una ensalada de segundo tenemos una legumbre con con con hojas verdes

Voz 3 13:00 si yo fuera alumno del colegio faltarían más bien

Voz 7 13:08 mucho de lo que hablar sobre comidas saludables sobre torrijas de Semana Santa en fin sobre muchas cosas con Juan Llorca ahora tenemos que saludar a otra amiga Rosa Márquez buenos días

Voz 2 14:24 sigue a Hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales arroba hoy por hoy en facebook Hoy por hoy oyente cierra los ojos

Voz 20 14:39 los cafés rabos visualice una emisora de radio maravillosa ya ha solicitado bienestar ahora en sus programas ya estoy pensando en imagina las voces de los locutores ya la Cadena SER la emisora que aparecen en tus sueños

Voz 1 14:59 a mí no me apareció la en así como que no no me han dicho que imagine una emisora de radio maravillosa pues de quebró

Voz 21 15:09 más que nada chufla pues claro que me ha parecido la Cadena SER susto de verdad es oyente

Voz 22 15:16 Nos

Voz 5 15:19 sí Cadena SER la emisora Etxepare

Voz 22 15:21 entonces sueños

Voz 2 15:24 el

Voz 23 15:28 bueno vale vale ya está ya ya

Voz 24 15:35 huy viernes estamos preparando el resumen del deporte del día con su noticias y las citas del fin de semana y como todos los viernes con nuestro espacio para Raúl Ruiz y sus historias de primera sobre la segunda división SER Deportivos

Voz 2 15:46 de tres a cuatro de la tarde una hora menos en Canarias con el equipo de deportes de la Ser los viernes después del Larguero Las Noches de Ortega con Juan Carlos Ortega buenas noches del programa de hoy será muy distinto a los habituales Cano no cada Las Noches de Ortega con Juan Carlos Ortega síguenos también en nuestra cadena Ser punto com bonitas Elvira

Voz 25 16:26 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González Batista hace sólo unos días nos llamó la atención en un titular muy muy muy claro la mala alimentación ya provoca más muertes que el tabaco en el mundo inmediatamente

Voz 7 16:42 sabemos que sería buena idea llamar a Juancho Juan desempeña cada día la labor más importante para promover la alimentación saludable y con sentido común que es educar es el primer chef de comedor escolar kilómetro cero y Consello Slow Food además en en toda España un héroe que descubrió que si se quitaba la capa de la espalda hiciese la ponía por delante

Voz 16 17:01 pues le servía de delantal Juan buenos días oye que bonito eso

Voz 7 17:05 ya van no sé qué qué otra cosa techo ante que ya te las puedes apuntar para las presentaciones de las próximas en encantado de la capital revés esto es es que es un poco a lo mejor es un poco exagerado lo el superhéroes ha puesto la capa al revés aunque la imagen creo que es muy gráfica pero sí efectivamente la mala alimentación se ha convertido en la principal causa de muerte en el mundo pues vamos a necesitar a alguien que no salve de ella si tengo que elegir superhéroe pues mira por mi parte que toca oye qué bien clarito desgracias

Voz 14 17:32 porque Juan están claro

Voz 7 17:34 tiene que haber superhéroes normalmente allí donde no llegan las autoridades sabes donde no llega la labor de las autoridades tiene que aparecer un justicia digamos esto es en la ficción pero en la práctica en la realidad de la alimentación saludable en nuestro día a día están cumpliendo las autoridades sanitarias su trabajo hoy

Voz 16 17:51 autoridad sanitarias yo creo que a ver por una parte están haciendo hay cosas que está haciendo cosas como por ejemplo a la guía de Cataluña la alimentación se se hace poquito sea revisado y sacar una nueva guía entonces qué vamos a hacer todos ayer de manera gratuita antes ahí está bastante bien explicado pero creo que a uno ya de hoy las autoridades están están su foco está mucho más centrado en el tratamiento más que en la prevención y ahí es donde creo que es una pena que no se tenga más información al ciudadano claro

Voz 7 18:18 en el ámbito que tú conoces mejor en el educativo más allá de tu iniciativa personal y particular en tu colegio el monte Soria que conoces otros casos está avanzando en en la educación también sobre la alimentación saludable

Voz 16 18:31 sí mira ahí cada vez yo creo que hay más cada vez más al menos desde que llevo más tiempo metido en esto empezamos asesorada colegios me llegan más colegios y más familias que me habla de esos cuela donde están teniendo un huerto donde los niños con lo más cantidad de fruta donde se trabaja con las frutas en las aulas donde alguna manera exaltó a este ellos mismos igual tienen pendiente huerto que les les da un día de comer entonces creo que está haciendo algo a nivel pero ese nivel a nivel privado a nivel público Ice está ahí seguimos encallados

Voz 7 18:58 bueno hay muchos muchos muchos retos pendientes eh pero tenemos una buena noticia digamos que es que en ese informe como decíamos antes con no salimos tan mal parados e solamente Francia o Israel tienen mejores cifras que nosotros en cuanto a alimentación saludable o por lo menos en cuanto a las consecuencias de una mala alimentación sólo ellos tienen menos muertes anuales que nosotros asociadas a la mala comida pero ese es el vaso Medio lleno pongámonos ahora que también es nuestro trabajo a veces en el lado del vaso medio vacío cuál es dirías que son nuestros principales si tuvieras que identificar solamente unos pocos que se que son muchos nuestros principales problemas a la hora de comer

Voz 16 19:32 hay pues mira eh yo creo que hay tres fundamentales uno es el exceso de azúcares en la población infantil eso creo que está haciendo daño tanto sobre toda la población futura ahí a la más pequeñita es la que más tiene que más sol hasta no desamparada y el exceso de sal es otra de las cosas que también utilizamos mucho en este informe de hecho lo lo lo

Voz 7 19:53 pone de relieve que comemos tres algo al sí sí

Voz 16 19:56 sí creo que es un consumo también excesivo das Haski de yo es la poca ingesta de fibra de creo que la fibra tiene muchos beneficios para nuestra salud y hoy por hoy mira a nosotros las autoridades recomiendan veinticinco gramos treinta gramos diarios de de fibra ahí no estamos media española está entre los doce gramos y medio si llega a la mitad

Voz 7 20:15 somos la mitad de fuera de la recomendada y que deberíamos entonces incluir en nuestra dieta para llegar a la otra mitad pero para alcanzar la cifra

Voz 16 20:21 es más miraba la más cantidad de fruta que sólo por ejemplo el quince por ciento de la población española sal consume un con lo de las dos piezas de fruta al día a día no entonces el consumo de fruta el ojo la hoja verde el más más verdura más legumbre perdido en la alimentación es si oye mucha pasta hay mucho arroz mucho pan pero la legumbre está ahí un poco desamparado pero fíjate Juan

Voz 7 20:43 dicho dos piezas de fruta o tres diarias cuando la publicidad y las campañas Nos hablan de un mínimo de cinco piezas a estamos también en la mitad de la

Voz 16 20:50 no comen ni la mitad de fruta de la recomendada bueno nos están hablando de cinco raciones de frente fruta y verdura entonces por eso es como mínimo como mínimo pero no no llegamos ese sí hace poquito un obstruido que hace muy poquito ser preguntado a españoles sólo el sesenta y cinco de la población sabía que había que consumir esa cantidad de fruta verdura pero sólo un diecisiete por ciento lo llevamos lo hacía llevó a cabo sí claro ahí

Voz 7 21:11 también un trabajo de concienciación que es el que se hace desde la educación mira hace unos años e inmediatamente después de los anuncios de medicamentos hace ya años que esto ocurre se emiten advertencias como esta

Voz 5 21:21 las instrucciones de este medicamento y el farmacéutico

Voz 7 21:24 en las cajetillas de tabaco antes lo decíamos advierte del peligro de fumar además cada vez con mensajes más claros y con imágenes más evidentes crees que podría llegar un momento en el que escuchemos por ejemplo después de un anuncio de patatas fritas un mensaje como este

Voz 0137 21:36 este es un anuncio de una snacks a lado excede los niveles recomendados de sal y grasas saturadas su consumo no está recomendado como parte de una dieta saludable

Voz 7 21:44 tendría esto sentido Juan

Voz 16 21:46 no tendría sentido si saber tendría que tendría todo el sentido el mundo ya no dice nada que no sea cierto lo que habría tenido que las marcas de patatas no iba a gustarle menos pero sí tendría sentido el mundo hay más más con el problema que tenemos por ejemplo

Voz 1 22:01 claro claro mira hemos preparado otro igual igual que nos pasa un poco este anuncios de bollería industrial un producto cuyo consumo habitual

Voz 0137 22:09 está asociado con la obesidad la diabetes y las enfermedades coronarias que generan un veintiocho por ciento de las muertes en España Zam lo bajo tu responsabilidad

Voz 1 22:20 igual habría que hacer un poco más corto leerlo un poquito más rápido pero más o menos tú no crees que ponerse pues de un de un anuncio de un buen bollo

Voz 16 22:28 al igual que mira si pueden poner que este pollo te aporta cincuenta por ciento de hierro o que es rico en vitamina B doce o que están enriquecido fortalecido si pueden poner eso tendrían que poder poner claro deberían de ponerlo

Voz 7 22:38 bueno lo que habitualmente hacen Juanes poner aún aún bollo caminando saltando a la comba ha sido en chiquitín abajo tiene hábitos saludables da bueno antes hablábamos de algunos hábitos alimenticios de la Semana Santa protagonizados ya lo sabes por esa fiebre de las torrijas cada vez más grandes cada vez más apetitosa por otra parte fíjate encontró esta mañana buscando esta receta concreta mira

Voz 26 23:00 eh esto rige es excita

Voz 2 23:03 no

Voz 14 23:07 torrijas francesa estilo fitness que puede decir bueno existen las torrijas francesas estilo fitness

Voz 3 23:18 bueno no lo sé lo sé saberlo

Voz 7 23:21 bueno pues yo no lo he seguido vino tampoco porque vio dura como quince minutos y que debe ser muy complicado

Voz 3 23:25 entonces tú

Voz 7 23:28 más de Juan nuestros oyentes que te sigan desde hace tiempo saben que tú eres celiacos además que me imagino que tú las torrijas prohibidas pero de alguna manera hay alguna manera de preparar una torrija que no sea tan poco saludable media no no estaba pensando dice

Voz 16 23:43 Bernat oreja es un pan bañado en leche con canela limón y luego vas rebozado y frito con azúcar obra ver en él un pan si cogemos un pan integral y lo mojamos en en leche canela limón y luego lo pasábamos purgó éramos una fritura sin más para el Barça que de ahí a lo que es lo que entiende por torrija con azúcar que lleva no lo sé tendría que pensar si hay que elegir entre una torrija casera hay una industrial entiendo que deberíamos elegir obviamente la casera no sí sí sí aunque tampoco por lo que venido tampoco me sido muy saludable no duda porque al final lo casero no implica que sea mucho más a la ya GER algunos ingredientes sí pero no en todos

Voz 7 24:21 hay una cosa que ocurre bastante Juan que a mí me llama mucho la atención productos envasados que vemos en los lineales de los supermercados que ponen grande en el paquete casero

Voz 16 24:29 qué quiere decir eso es como lo de cien por cien natural tener aquí dura quince días como algo falla que no si no no no no es bueno al final es una manera de marketing más no hay vendernos las cosas

Voz 7 24:40 bueno Juan siempre es un SUV un placer enorme hablar contigo no yo quiero que terminemos hoy esta sección no te voy a invitar a que hoy Bages del Monte Sinaí con las tablas de la ley para alimentación saludable y nos ilumine pero casi te voy a pedir solamente que nos de un mandamiento a tener en cuenta en los próximos días durante estas vacaciones de Semana Santa y a ser posible a futuro para comer con un poquito más de sentido común pero además es que te voy a poner la música a los diez mandamientos ballet mientras lo dice vale

Voz 27 25:07 claro

Voz 16 25:10 Amaral fresco

Voz 14 25:11 por encima de todas las cosas Juan Llorca el profeta muchísimas gracias por estar nosotros esta mañana que tengamos otros más felices vacaciones gracias igualmente

Voz 28 25:25 no va montó

Voz 7 29:25 nuestro siguiente invitado leyó una vez en un libro hay que aferrarse a nuestros talentos sean cuales sean su talento era atracar bancos desde las alcantarillas déjenme que les cuente su historia

Voz 15 29:45 en contra de lo que piensa la mayoría de la gente bajo la ciudad no sólo hay mierda

Voz 7 29:50 las cloacas están las puertas secretas hace

Voz 15 29:52 el Flaco muy buenos días buenos días a ti te gustaba a atracar bancos a mí

Voz 8 29:58 encantaba

Voz 7 30:00 esto que he leído te suena no porque esto está son casi las primeras palabras que de que escribes en un libro donde cuelgas tu experiencia tu novela sí que se llama esa maldita pared de la que ahora hablaremos flaco como tantos otros heredó de su padre un oficio esto le ha ocurrido a mucha gente y a base de talento a base de práctica a base dedicación pues se convirtió en el mejor el mejor en lo suyo en el mejor desempeñando ese oficio la particularidades su caso es que ese oficio en concreto consistía en colarse en los sótanos de los bancos de las oficinas bancarias a través de las alcantarillas para vaciar sus Caja fuertes

Voz 1650 30:35 eso ya hemos hemos visto que han empezado a acordonar la a la secretaría en la calle y a punta de pistola la puerta cree que estaban dentro Villa claro cuando he visto que están despuntando las pistolas hago si ocurría

Voz 37 30:48 los delincuentes poco se sabe son que eran cuatro iban encapuchados y que han huido por el mismo sitio y parece ser que se han escapado por el mismo sitio que

Voz 15 30:57 por una alcantarilla no se equivocaba la señora no no te suena esta historia da una suena mucho además has encontrado

Voz 16 31:05 algo en tu vida actual alguna actividad que te produzca una sensación

Voz 7 31:10 Vilar a la que sentía descontados un golpe pues

Voz 38 31:13 mira el tema de del documental proyecto documental me sirvió mucho hilo todo el proceso que que realizamos para para no para grabar el el documental y luego en el proceso de de de la novela con Emilio Sánchez Mediavilla libros del pues bueno no es igual pero sí es una sensación de de hace de aprovechamiento de

Voz 8 31:42 de la energía que anteriormente era una energía negativa en casa pues nada

Voz 7 31:49 positivo cuando el Flaco habla del documental se refiere a ese documental estuvo nominado a los Goya en esta última edición que se titula Apuntes para una película de atracos y que dirige Elías León Siminiani que por cierto es un documental muy recomendable y bueno es una digamos una historia paralela no es ni complementaria ni sus ni se sustituyen al libro que tú que tú te presentas esta maldita aparente lo hará pensando esta mañana cuando venía que los días como hoy ha sido un día lluvioso deben ser malísimos para colarse en una alcantarilla tras atracar un banco o por el contrario son buenos

Voz 8 32:20 que bueno yo tenía un compañero que sí

Voz 38 32:22 predecía y a los ladrones no favorece el mal tiempo oí

Voz 8 32:28 las obras en este caso por las alcantarillas cuando llueve es imposible yo tengo que contar una cosa yo yo tenía una obsesión cuando entré cuando me detuvieron ira y que yo aunque estaba en prisión cambio Walser hacia solo o llovía y yo siempre estaba mirando el tiempo que anteriormente nosotros con lluvia no baja vamos Sam el pleno bajamos a las y por el tema de que suele bastante el nivel del agua es bastante peligroso entonces cuando estaba con el compañero en la celda me dio pero qué obsesión tienen flaco con mirar el tiempo que más te da digo ya digo pero es que esto esto viene ya de hace mucho tiempo entonces te tengo que ver si hace sol

Voz 7 33:09 qué te queda también por ejemplo la costumbre mientras vas caminando por la ciudad flaco de de mirar las sacan

Voz 39 33:14 ellas sí sí sí sí sí

Voz 14 33:16 las las tapas a las tapas miro a la extras demasiado

Voz 8 33:19 sí eso eso eso siempre pero bueno se

Voz 38 33:21 que eso ya ya pasó

Voz 8 33:25 como digo como dicen los toreros no me corto la coleta

Voz 7 33:28 bueno es flaco es o era el Robin Hood Vallecas el líder de la banda que trajo de cabeza a la policía madrileña allá por el año dos mil trece aproximadamente ahora está en libertad condicional desde hace unos días es también un padre de familia trabajador el protagonista de su documental nominado al Goya que decíamos Apuntes para una película de atracos autor de un libro de memorias que empezó a escribir por cierto en la cárcel y que se titula esa maldita parece

Voz 14 34:01 qué grandes Bambino porqué es importante en historia esta canción flaco

Voz 8 34:05 hombre esta canción es importante para mí para mi padre más entonces a mi padre le gustaba mucho esta canción bueno un mensaje subliminal no esa maldita padres yo lo voy a romper Gaultier entonces bueno decidimos que podría ser un buen título para la novela se barajaron varios títulos muy yo creo que este fue el más idóneo en el que más y mejor pegaba para toda esta historia

Voz 7 34:33 es fantástico programas el libro en realidad también es un homenaje a tu padre dedicas mucho tiempo a hablar de la figura de tu padre de como tu padre te influyó hay un momento en el que tú cuentas que te pregunta ningún momento adolescencia y flaco y tú qué quieres ser de mayor yo como mi padre atracador de bancos recuerdas algún momento en el que pensarás cuando empieza a pensar claramente yo yo me quiero dedicar a esto

Voz 38 34:57 bueno yo tengo que decir que

Voz 8 35:01 o sea que anteriormente no me imaginaba ante anteriormente a los catorce años no me imaginaba que todo esto iba iba a pasar no entonces yo tuve una temporada que no tuve relación con mi padre y yo siempre digo que el punto de inflexión en todo esto fue el bolera tener relación con mi padre

Voz 38 35:20 y ustedes un doce de septiembre

Voz 8 35:23 mil llovía mi padre salir por una alcantarilla con veintitrés millones de pesetas allí iba en ese momento dije algún día a atracar un banco pues lo pasó lo que pesaba ahí

Voz 14 35:37 y todo esto tu libro es una

Voz 7 35:40 la fantástica manera de confirmar la importancia que tienen las decisiones que tomamos en el momento de tu vida de nuestras vidas y eso que cuentas de de tomar contacto con tu padre después de mucho tiempo es es muy simbólico porque creo que estaba enfermo tu abuelo sino recuerdo mal y aquí te ofrecen la sería bueno vea visitará a tu abuelo o no lo hagas porque tú paras estaban separados puedes visitar a todo lo paterno no hacerlo tú decidiste ir y esa visita sin tú sospechar remotamente cambió por completo tuvieras bueno ya ha hecho que hoy esté aquí presentando un libro hablando un documental ya ha pasado más de cinco años en la cárcel claro

Voz 38 36:09 ah y claro es así es lo que te he dicho antes es el punto de inflexión también tengo que decir que a mí nadie me obligó a hacer lo que yo hice Hesse que Si yo lo hice fue una decisión propia pero sí que a mí hubo

Voz 8 36:27 poco hay bastante latente que fue toda la historia de mi padre todo el pasado de mi padre entonces

Voz 38 36:32 bueno y es que

Voz 8 36:35 sí mi padre hubiese sido abogado pues igual hubiese tirado por derecho no sido médico pues si te da por medicina no lo sé en este caso pues yo digo la novela que hijo de tigre sale rallado hace espero que mi caso con mi hijo no pasa así

Voz 7 36:51 pero bueno bueno que pasa sí pero con este otro flaco el flaco después el flaco que ya se ha cortado la coleta tú empezaste poco a poco después de volver a tomar contacto con tu padre e integrante de forma gradual en su banda empezaste primero pues ayudándoles con algunos golpes regrese la primera vez que bajase a uno la cloaca cabrito una tapa de alcantarilla para meterte dentro que sensación

Voz 8 37:12 bueno pues mira ese día

Voz 38 37:14 ese día

Voz 8 37:16 estaba pues estaba un poco como congestionado tras con la persona que baje me decía pero te das o te te digo si no estoy de maravilla lo único que que estaba pues con poco

Voz 7 37:27 tomado estas leyes no

Voz 38 37:29 muy bueno la primera vez que baje no me imaginaba que que fuera así yo había visto mucho los haya existía Internet ahora hay yo tuve claro

Voz 7 37:39 ver a qué se dedica a mi padre

Voz 14 37:40 la nota Ari jazz cursos allá algo asestándole buena investigación había una lista ordenador todo relacionado bancos atracos años ochenta nueve no tenías a la CIA en tu casa en el hotel historial de milagro

Voz 38 37:56 entonces eh claro yo había oído

Voz 8 38:00 digamos que yo había tenido muchas clases teóricas pero no a ver yo quiero dejar claro que mi padre no me sentó en un pupitre me puso un proyector y me dijo Mira hijo esto es así así así eso eso no fue así esto fue en progresión no primero vas con tu padre y con los amigos de tu padre o luego vas

Voz 38 38:17 vas viendo cosas y vas ayudando en algo más vigilando algo eh vas a arreglar una herramienta entonces eh pues

Voz 8 38:26 metiéndote poco a poco poco a poco hasta que ya pues estas hasta el cuello entonces y bueno pues la primera vez que baje pues fue claro al haber tenido tanta clase teórica ya al haberlo oído hablar de Pozo galería salías de esa las aguas

Voz 38 38:42 bóvedas y entonces cuando cuando

Voz 8 38:46 cajas da sentido a todo esto que que había seguido durante años dices joder esto es esto esto esto vas poniendo la las piezas del puzzle la Vasco logrando dejando van encajando perfectamente es claro el primer ya que bajas no no aprendes todo bajas una vez otra vez otra vez otra vez vas haciendo expediciones vas recorre es cruzas todo Madrid te sales con sarpullido por todo el cuerpo

Voz 7 39:11 es curioso porque has dicho que te fuiste integrando progresivamente en el trasiego de tu padre hasta que descubriste que ya tenía el agua al cuello a veces literalmente al cuello pero claro una vez de das el primer golpe ahí ya sabes que no hay marcha atrás quiere decir hay sabes que has cruzado la línea de la ilegalidad que prevalentes tés condenado a vivir perseguido o a vivir con miedo va a sospechar o tener miedo y precaución al cruzar te con policía etcétera tú eres consciente de eso el en el momento en el que cruzas la línea

Voz 38 39:38 bueno es que cual cuando pasó algo

Voz 8 39:41 el primer golpe o colabore con mi padre e muy directamente entonces yo sentía que el cómo lo cuento en la novela Mi padre era como mi protector y para mi padre era un héroes a la no sé

Voz 7 39:55 la referente Capitán América sabe entonces

Voz 8 39:57 claro yo decía bueno yo estoy protegido por mi padre y por todo todo su toda su banda y a mí no me va a pasar nada mientras que él esté vivo aquí sé que era un delito que estaba mal pero es que el método yo de pequeño lo veía tan tan infalible infalible que decías es que es imposible Osama no aquí no hay tu tía la esto gana siempre esto es un partido ganado siempre claro hasta que no lo haga hasta que lo pierdes el

Voz 7 40:26 método ya lo hemos insinuado obviamente era bajar las alcantarillas entrar hacer seguimientos es un método tremendamente complejo pero básicamente consistía en abrir una pared butrón en colarse a través de los sótanos y por eso tú dices flaco que ahora paseas por Madrid te cuesta mucho no ir mirando no el controlando todas las alcantarillas y es posible que la gente escuche esta entrevista ahora ya están dando por la calle este mirando las alcantarillas alrededor porque tenemos sin saberlo tenemos toda una ciudad debajo de nuestros pies especialmente en ciudades como Madrid con sistema de saneamiento avanzado y tú

Voz 39 40:58 tú de algún modo conoces ese Madrid como un taxista conoce la superficie de Madrid que las calles tienen nombres hay giros y si hay plazas hay desvíos es igual sí

Voz 8 41:09 bueno igual igual no porque abajo no tiene no te encuentra farmacia panadería bares y cosas así

Voz 38 41:15 pero bueno

Voz 8 41:17 sí que es verdad que puedes o desorientar te sino

Voz 38 41:20 Inés yo siempre digo que yo siempre he dicho que

Voz 8 41:24 para uno a mí me decía no tiene estudiar para esto tienes que estudiar si verdad para va para poder baja no desorientar te tienes que conocer la superficie como la palma de tu mano porque ahí está el quid de cuando tú estés abajo saber a qué altura puedes estar de una casa si o en qué esquina te puedes encontrar algo que banco pueda haber el en Tejina o la siguiente calle entonces

Voz 7 41:47 primero es una labor

Voz 8 41:50 efigie de de conocer la zona a la que vas a bajar como como si fuese tu cocina tú en tu cocina sabes dónde tienes el aceite y el azúcar la sal la galletas la harina lo garbanzos pues abajo tiene que se sitúen en la superficie tienes que reconocer todo eso para luego poder bajar así tu bajas sin conocer la superficie no te vale de nada vas a ver trescientos metros Si te vas a dar la vuelta porque te vas a desorientar

Voz 7 42:13 es una etapa Santa

Voz 8 42:15 bueno es sólo cuanto en el documental no eh bueno tengo que decir que esa etapa es estafado está falseada por la que sale en el comentario es larga y da seriedad

Voz 7 42:24 las pistas pero pero eh

Voz 8 42:27 el el el montaje es real a a ver el montaje perdón la situación es real mientras por una tapa que es santa que es una etapa Santa eh yo lo digo pues que hay que cuidarla que por la guerra y por la que vas a salir entonces esa es la que te va a hacer ganar dinero entonces por eso es tan sólo tiene que ser intocable exacto entonces y que nadie se vaya si alguien ha reconocido la tapa de el documental que ese valle quela debate porque no no va a encontrar nada pero bueno si eso lo que precisamente lo que hemos dicho no es

Voz 7 43:00 a la puerta de entrada de dinero no es también la más directa por lo tanto hay que protegerla hay que considerarla hay que vigilar la también hay dos cosas que ocurren bajo la bajo tierra y que tú cuentas en libro y que a mí me llama mucho la atención la primera es porqué elegidas comer gominolas puedes elegir llevarte un bocadillo de chorizo pero tú llamabas gominolas en los

Voz 8 43:17 sí bueno es que yo no sé si será porque igual tengo algún problema

Voz 5 43:23 algo algo

Voz 8 43:24 estoy bastante Benito ahora hay en aquella época también estamos menos pero a mí me daba mucho por por beber agua fría Ipod azúcar cosas de azúcar se conoce que del sudor y de del esfuerzo

Voz 38 43:36 lo que no se me daba por eso

Voz 7 43:40 eh yo tengo entendido también que la época de mí

Voz 8 43:42 madre mi padre les les preparaba bocadillos a sus compañeros y les metía guantes de látex para que pudiera ser el bocadillo claro pero no sé yo creo que ahí abajo comerse un bocadillo a mí me da un poco de asco

Voz 7 43:56 dice hay otra cosa muy interesante en el libro que es la diferencia que hay entre las cloacas de los barrios ricos y las placas de los barrios pobres pero vamos a invitar a la gente que lo ha que lo consulten el libro porque allá por el año dos mil trece tu banda era una de las principales preocupaciones de la policía madrileña hay resulta curioso escuchar cómo hablaba de vosotros el jefe de la sección de Subsuelo de la Policía Nacional Carlos losa porque lo hace con un puntito de admiración

Voz 40 44:16 en el colector pasamos muy próximo a la vertical del edificio ya han accedido directamente de polen de todas formas es un trabajo profesional porque han sabido exactamente dar a la altura precisa para entrar en la en en una en un sótano de la entidad bancaria que parece ser que que tenía labores de archivo y pero pero muy perfecto

Voz 7 44:38 perfecto sea él reconoce que vuestro trabajo era muy minucioso era profesional dentro de vuestro oficio claro

Voz 38 44:46 sí bueno es que

Voz 8 44:49 el tema de del butrón por alcantarilla

Voz 38 44:52 hay que hay que pensar que

Voz 8 44:55 que tu abajo tú cuando tú vas por una galería tú no es el corte de un edificio a otro edificio entonces esto quiere decir que tú ves una galería hay una galería que igual te mide un kilómetro de largo es un kilómetro igual lo único que es lo único que puedes ver son muchos tuvo en muchos Duran sostuvo entonces

Voz 38 45:14 que para eso se requiere una una labor

Voz 8 45:20 bastante precisa de de reconocimiento como te he dicho antes en superficie entonces reconocer bien los edificios saber cuánto mide cada edificio para luego poder abajo a sacar la misma medida que has tenido arriba sacar la abajo no es es en en la novela aparece es algo como si fuese un manual o un tutorial de de butroneros pero no es tan fácil como como parte hubiera sabemos sacarte un par

Voz 7 45:43 de carreras y uno Masters que ahora están baratos bueno lo puesto

Voz 8 45:47 el pocero bueno puede que en este momento hay muchos oyentes

Voz 7 45:49 estén preguntando en qué consiste un atraco prometido el butrón hemos explica algunas cosas una vez dentro del sótano vosotros esperábais a que entraran los primeros empleados del banco a los que ya había vigilado y una vez dentro les obligaba is obviamente les coacción a Weiss para que abrieran activar los sistemas de apertura retardada quiero que escuchemos otra descripción policial en este caso es el inspector jefe del Grupo anti atracos de Madrid refiriéndose a ti

Voz 41 46:10 no lo definimos como un autor de atracos a bancos al uso pero ha pegado arrastrado ha quitado arma está vigilantes es víctima psicológicamente eso no se olvida no se olvida que te han estado ocultando una pistola y bueno machacarse nombre a la caja fuerte durante unos cuantos minutos

Voz 7 46:25 en el libro es una frase interesante dices el atracador cuanto entra con una pistola en un banco es como un director de orquesta con una batuta va marcando los pasos y la coreografía y claro eso implica necesariamente que haya personas inocentes que durante vuestros golpes hayan sufrido y aquí digamos ese romanticismo desaparece no el romanticismo del atracador del butrón neo del robo a los ricos etcétera tú has tenido alguna vez la oportunidad de pedir perdón a esas personas

Voz 8 46:48 bueno yo tengo por orden judicial yo tengo si no no puedo ponerme en contacto con las víctimas ni acercarnos a ellas sí que públicamente pidió perdón alguna decía aprovecho desde aquí no es que independientemente de todo esto que haya sido haya dado para una una película hay un libro

Voz 38 47:07 pues

Voz 8 47:09 de corazón lo digo el pedir disculpas a las personas porque nadie esas víctimas no tienen no tienen la culpa de que un loco se levante por la mañana voy a atracar un banco como si fuera el oeste entonces bueno pues disculpas a las personas y si me están oyendo algún día sí les puede llevar el mensaje que que me arrepiento de de haberles haberles hecho pasar ese mal rato

Voz 7 47:30 espero que haya alguna escuchándonos siguiese puedan bueno que este mensaje que creo fantástico pues puede ayer pueda llegarles de tienes previsto flaco o matar en algún momento al FLA como el personaje

Voz 8 47:40 bueno yo siempre dije que esto era un tren que pasaba una vez en Sant pasado veces pasa una vez en tu vida

Voz 38 47:48 yo me he subido al tren si yo pues hasta donde me lleve yo

Voz 8 47:54 encontrado en el el el la

Voz 38 47:56 ya en la escritura algo creativo que me ayudaba

Voz 8 47:59 estante

Voz 38 48:00 sigo escribiendo iba

Voz 8 48:03 bueno yo matar al flaco no flaco si acaso desaparecerá pero yo por no

Voz 7 48:08 tienes previsto que sólo es flaco es un personaje

Voz 8 48:11 eh yo salgo de aquí me voy a mi casa voy al supermercado a comprar con mi hijo mi mujer