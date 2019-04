Hoy por Hoy (18/04/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 son las once las diez en Canarias

Voz 1234 00:06 Isabel Quintana muy buenos días hola Pablo buenos días volvemos a la DGT para conocerlas

Voz 0824 00:10 ah vale retenciones hasta ahora en las carreteras Teresa

Voz 1234 00:13 Serrano buenos días buenos días a esta hora seguimos

Voz 3 00:15 muy pendientes en Madrid un accidente cree a quince kilómetros de retención en la A tres en Fuentidueña de Tajo sentido Valencia se recomienda a los conductores la alternativa por la A cuatro hasta Ocaña más problemas de salida de Madrid a uno en Ventura San Agustín de Guadalix a cuatro Ciempozuelos y Aranjuez a cinco Arroyomolinos y Navalcarnero más problemas en Valencia persiste un accidente con un vehículo Opel estado en la A7 corta esa vía en Alberich sentido Castellón también hay desvíos habilitados en ese punto problemas en varios puntos de la provincia de Cuenca la A tres en Tarancón enviar Rubio sentido Valencia retenciones en Toledo en la A5 en Santa Olalla en Notero todo sentido Badajoz también en Seseña hay en Ocaña la A cuatro en sentido Córdoba en Cantabria hay una colisión en la A8 en Allende el agua que crea tráfico intenso en sentido Asturias otra colisión en Valladolid en la A6 entre Ataquines y San Pablo de la Moraleja en la A6 hay una colisión en la A uno en Segovia en Honrubia de la Cuesta también creando tráfico intenso a esta hora son muchos los problemas especialmente les pedimos que sean muy cautos

Voz 0824 01:13 con la lluvia que está siendo compañero de viaje en este juego

Voz 3 01:15 de santo

Voz 0824 01:17 en Francia el rector de Notre Dame ha anunciado esta mañana que iban a construir una catedral provisional de madera en la plaza que hay delante del edificio para que fieles y turistas pueden rezar durante los años que dure la reconstrucción Patricio B en declaraciones al canal francese News

Voz 0980 01:31 no quiso a buscar un lugar que sea bonito que he visto con la alcaldesa la señora Hidalgo y ella nos cede una parte de la explanada de Notre Dame no se trata de hacer otra catedral naturalmente pero quiero un lugar un poco simbólico y atractivo para acoger en primer lugar a los juristas a los millones de personas que pasan por la explanada será de madera la finalidad es que la catedral continúe siempre viva la que H Gareth tus oídos

Voz 1965 01:55 Angela Merkel acaba de expresar sus cuando

Voz 0824 01:57 venció por los veintinueve muertos en un accidente de autobús en Madeira la mayoría de origen alemán y ha agradecido la labor de los equipos de rescate la isla vive hoy el primero de los tres días de luto oficial Iturmendi están es el país más peligroso para ejercer el periodismo según el último informe de Reporteros Sin Fronteras adelantado a Corea del Norte que baja al segundo y Eritrea se sitúa en el tercero Noruega en cambio es donde más se respeta la libertad de prensa

Voz 0325 02:21 a Carlos Cala en dos mil dieciocho se redujo el número de países en los que se puede ejercer el periodismo con garantías la situación sea degradado especialmente en América Latina por la represión en Venezuela y en Nicaragua que ha caído veinticuatro puestos de golpe en Brasil cuatro periodistas han sido asesinados y han aumentado los ataques a los medios críticos con el ultra Bolsonaro Cuba a pesar de cierta apertura sigue siendo el peor país para la prensa en Latinoamérica por el control que sigue ejerciendo el régimen sobre las

Voz 1965 02:45 información las intimidaciones de la clase

Voz 0325 02:48 a los medios han aumentado en el Salvador Honduras y Guatemala y en Bolivia Evo Morales ataca y censura también a los medios críticos México con diez periodistas asesinados se encuentra igualmente en la zona roja junto a otros países como Burundi Irak o Turquía donde la situación para la prensa están bien complicada

Voz 0824 03:03 once y tres diez y tres en Canarias

Voz 2 03:08 cadena SER Madrid

Voz 0824 03:10 la Junta Electoral considera que el Ayuntamiento de Madrid vulneró la Ley Electoral al hacer campaña vía Twitter la denuncia contra el Consistorio la presentó ciudadanos más detalles Carolina Gómez

Voz 0393 03:20 si la denuncia de la formación naranja se refería a varios tuits uno con fecha de once de abril en el que el Consistorio presumía de haber invertido más de veinte millones de euros en el Parque Tecnológico de Valdemingómez y otro del diez de abril sobre el aumento del parque público de vivienda que ha hecho la EMVS la Junta Electoral de Madrid concluye en ese oficio al que ha tenido acceso la agencia Europa Press que el consistorio estaba haciendo campaña algo que prohibe el artículo cincuenta punto dos de la Ley Electoral el Ayuntamiento ya retiró esos

Voz 0824 03:47 tuits cuando Ciudadanos presentó la denuncia y el PP de Arganda denuncia también este jueves que han desaparecido prácticamente todas las pancartas electorales que el partido colocó

Voz 1965 03:54 el lunes de cara a las elecciones municipales en la localidad

Voz 0824 03:57 en los espacios habilitados por la Junta Electoral de nuevo problemas de vuelta a la capital en el centro de primera acogida de menores de Hortaleza una trabajadora ha vuelto a sufrir una agresión por parte de uno de los internos cuando trataba de mediar en una pelea la educadora delegada sindical de CSIF insiste en la falta de recursos en el tiempo

Voz 4 04:16 Esther nada ha sido un disparo fortuito que se produjo cuando el niño

Voz 5 04:22 los que menos tienen la culpa son menores sea eso lo tengo que es más claro es verdad que tenemos un grupo de chicos muy conflictivos pero bueno la situación que provoca sobre todo este es que tenemos esa ansiedad y ahora mismo a mí lo que me ha creado es sentirme muy vulnerable instó me provoca miedo es el la situación queríamos arrastrando durante tres años y medio de accionamiento no no tener una respuesta B

Voz 6 04:49 de de solución lluvia viento y temperaturas en descenso ahora mismo once grados en el centro de Madrid

Voz 0824 05:02 es todo sigue hoy por hoy con Pablo González Batista información actualizada en nuestra web Cadena Ser punto com

Voz 2 05:08 venas se servicios informativos

Voz 7 05:18 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0980 05:22 con Pablo González Batista este pasado

Voz 1965 05:24 viernes doce de abril se estrenó en fin es la comedia lo dijo cuando quiera

Voz 8 05:28 el veintitrés por ciento de los profesores universitarios cobran menos de quinientos euros

Voz 9 05:34 toda la vida estudiando imparable este es tu proyecto es un complemento vitamínico potenciar la concentración para el estudio con una broma

Voz 1965 05:44 como una Bengasi es bastante parecido una droga Ernesto Sevilla Carlos Santos dos de esos actores protagonistas muy buenos días buenos días a ver Carlos yo he visto la película vale y a mí me gustaría contárselo a la gente de modo que le apetezca mucho ir y que además pues no desaparecerá obviamente así que yo voy a hacer una pequeña sinopsis y vosotros siguió Patino me vais corrigiendo es una comedia española bien está dirigida por Carlos Theron que hasta donde sabemos no tiene no sé si lo habéis preguntó pero no tiene ninguna relación con Charlize Theron

Voz 1234 06:09 bueno pues están muy buenos los dos

Voz 10 06:12 el parecido físico es evidente pero no hay parentesco no

Voz 1965 06:14 el para van en ella vosotros junto a David Verdaguer formar un grupo de amigos que además son profesores y que a pesar de haber sacrificado su juventud para sacar adelante sus carreras con la promesa de un futuro mejor Of un brillante futuro próspero lleno de éxito pues se encuentran más bien precariedad Encuentro Amparo encuentra en miseria bueno hasta aquí podríamos estar hablando de una película de Fernando León de Aranoa esto es puro realismo social

Voz 10 06:38 absolutamente sí sí la diferencia

Voz 1965 06:41 en este caso en el caso de lo dejó cuando quiera es que vuestros personajes se encuentra en la mejor salida a sus problemática digamos en el tráfico ilegal de una sustancia estimulante inventada por ellos mismos

Voz 1234 06:51 efectivamente el complemento

Voz 1965 06:54 también hubiera a las sino sabéis así que ya lo hago yo yo aún voy a explicarla mejor para que no se residentes entiendan bien de qué hablamos lo dejó cuando quiera sería Los lunes al sol

Voz 0980 07:04 abajo sepan los de fuera disparó fuera en Mali reina con un poquito de Breaking Bad

Voz 11 07:11 sí cuna

Voz 1965 07:18 lo hicieron por ellos podíamos fueron poquito Resacón en Las Vegas a lo mejor Icon estos tres elementos o seis vosotros alguna otra referencia a bajar

Voz 12 07:27 a canciones de la no

Voz 1965 07:32 Ernesto te lo pensaste tener en cuenta tu leyenda de lo pensaste donde veces antes de aceptar un papel que implicaba volver a pasar por clase

Voz 1234 07:40 pues sí sí eso es lo que va a corte medio realmente efectivamente a mí lo que más me era interpretaron profesor de matemáticas

Voz 1965 07:48 lo del traficante fiestero eso a Pambley te has visto Carlos en la peli os peleáis fiesta muy gordas sabiamente vuestro personajes pues salen grandes discotecas multitudes luces de colores lo que viene siendo una una fiesta un lunes por la tarde para para Ernesto Sevilla las farras más grandes eran durante el rodaje o cuando tenía

Voz 10 08:06 y cuando terminó el rodaje alguna alguna hubo alguna

Voz 1234 08:10 es lo que Carlos Santos es un gran compañero de juerga si no no hay fáciles osea

Voz 10 08:15 no pero lo he intentado pero que es bueno eh

Voz 1234 08:18 que aguanta pero no te ha acostado en la pitado esto no no no no sabe cómo salir por detrás

Voz 10 08:24 la sinopsis que has dicho nos has preguntado qué haríamos para vender la película yo creo que volvió a lo mejor Ernesto Sevilla desnudo creo que sí

Voz 1965 08:31 Holger es verdad que hay un decenio además desnudo en el instó

Voz 10 08:34 de que es algo que a vosotros os habéis estado Mi sueño quiero sí eso sí

Voz 1965 08:37 es una pesadilla tal y como desea

Voz 10 08:40 ya desarrolla desarrolla en ese momento fatal

Voz 1234 08:42 la verdad es que ya lo pasé mal

Voz 1965 08:45 además estuve acojonado hasta que la adicción

Voz 1234 08:47 hemos y luego ya respira pero no

Voz 10 08:50 nosotros fue un deleite para la vista de verdad y nosotros ciclo disfrutábamos de hechos al te estoy viendo ese cuerpo

Voz 1234 08:55 además hercúleo bueno la verdad es que me me pido supo comprabas el chulo pero bueno

Voz 10 09:02 llevábamos bragas ese día que además es que no

Voz 1234 09:05 no es un desnudo lo hicimos con una cosa muy ridícula que es común tandas color carne cada a mí me daba mucho corte porque había gente joven ahí había ciento

Voz 10 09:13 el fin externos figurantes de pero además de esa edad no doscientos figurantes de cincuenta años que no chavales de quince dieciséis años entonces ahí esos dos

Voz 1234 09:22 me sonaba Ferrán pelotas de verdad si te da mucha vergüenza te dan un tal

Voz 1965 09:26 Guille honesto como Thor lo eliges tú sea hay un momento en el que se toma esta decisión en una mesa Ernesto bueno claro supongo que ya habrás leído esta página has pensado como te gustaría hacerlo

Voz 1234 09:36 efectivamente me dieron opción luego te borra

Voz 1965 09:39 lo que yo he hecho algún algo

Voz 10 09:42 una de esas de tener que salir desnudo además una vez delante de Adriana Ozores ni más ni menos ilegítima sin directamente digo mira al equipo porque había que tampoco era mi compañera Adriana Ozores hay veces que pero el remedio que la enfermedad

Voz 1234 09:57 pero sea realmente es es ese Tanguy ya te humilla como como ser humano porque eso claro detecte

Voz 10 10:06 el bien común con Don dado de sí

Voz 1234 10:09 te polis ahí no desprecia así de

Voz 1965 10:12 una cosa buena no sospechaba ya que nos íbamos a tener tanta en este punto Ernesto tienen mucha fama de de fiestero de poco trabajador de las labrado digamos pero este año no sé si es calculado se cumplen diez desde la primera vez que hiciste cine tú hiciste en dos mil nueve Pagafantas Spanish movie luego vinieron campamento Pi rey gitano embarazado diez años después estás contento de haber hecho por fin una comedia hayan pensado para un papel como éste

Voz 1234 10:38 eso sí sí la verdad es que no no sabía que habían cumplió diez años puedo observar que en mi carrera ha evolucionado muy favorablemente estoy muy orgulloso

Voz 1965 10:48 la cosa antes que se llamaba el actor característico es actor que le llamaban siempre porque hace muy bien de sí mismo

Voz 1234 10:53 efectivamente sí sí acabado si hay algo que quiero

Voz 12 10:56 es decir no no no no no para nada para nada que

Voz 1965 10:58 hace fantásticamente bien de Ernesto Sevilla si no es fácil no es fácil en tu caso Carlos abanicos un poco más amplio son mucha comedia tanto en Tele como Encina admite vimos a ganar un Goya como mejor actor revelación por el hombre de las mil caras haciendo Roldán que es la película que Glory que sí que además beso resuelven aguda que todos los que tenemos la suerte de conservar el pelo hemos tenido que como seríamos calvos tú te viste Calvo durante

Voz 10 11:22 toda la película sí sí además que vamos donde cada jornada de trabajo incluso a veces si el rodaje se alargaba mucho había que desmaquilla y volverá a pasar la máquina porque empezaba a asomar el pelito lo mejor de todo es que tuve primero estuve afectado Calvo así como decía mi chica a engordar diez kilos y todo esto ocurrió en verano menos mal que tenían mucho trabajo y novia porque si no habría sido un verano más triste estaba claro

Voz 1965 11:47 los requisitos para ser premiado en el cine que es ponerte más feo hizo engordar ir representara un hombre

Voz 10 11:53 Jorge que existe esa horrible porque sí sí sí yo cuando dije esto va muy Familia dijo eso nosotros Goya sea desde antes de de deber ni siquiera el guión pero todavía no ha empezado a preparar el personal de es el camino

Voz 1234 12:09 sí sí yo de todas las claro claro nunca me voy a llevar porque siempre me contratan para pasármelo bien

Voz 1965 12:14 no sufren prácticamente nada salvo cuando vas en bolas el guión y la idea original de lo dejo cuando quiera están basados en una película muy exitosa que se estreno en Italia que se llama es meto cuando voy lío Italia una droga press definido tales debe ser inscrita en el elenco de la molécula ilegal y del ministro de la salud

Voz 2 12:29 tutele altres posibles estancias chico otro pero son ilegales

Voz 10 12:32 por la cara que pone que no la Bellvís no no no en Sagrera por curiosidad pero suena muy bien David Verdaguer en Italia sí sí sí

Voz 1965 12:38 muy bien italiano dio la verdad sí la verdad es que no lo hemos visto

Voz 1234 12:41 porque como luego el Proyectos S B fue muy adaptado y cambió mucho sí casi la mejor no verla

Voz 10 12:47 sí a ver desde desde el principio ahí se mantienen ciertas cosas la idea original por supuesto ciertas secuencias más o menos pero creo que la banda original son catorce no hay chicas y aquí hemos metido un montón de chicas tenemos a Miren Ibarguren haciendo de Anabel a a mero González hace de su alumna tenemos a Cristina Castaño tenemos Amaya Salamanca tenemos sea que haya cambiado mucho en tampoco nos lo hemos tenido mayor curiosidad por haberla igual algún día es por ahora

Voz 1965 13:14 os toca hacer más feliz porque sabéis que estar ha tenido tanto éxito en Italia que es una buena noticia cuando vio Master Class tocando Publio ad honorem a lo mejor lo lo más difícil de dejar va a ser la saga

Voz 10 13:25 igual cuál sea larga tanto la sala que Ernesto Sevilla acaba haciendo personaje auténtico del drama sabéis ese señor que que que claro es la tercera saber sufrir

Voz 1965 13:36 me mucho como Jean Claude Van la tercera huelga de hecho lo de los Yates parece que está funcionando muy bien ahí está el perfectos desconocidos de Alex de la Iglesia que es también una adaptación de una película muy exitosa italiana puestos a pedir imaginados que no se ruedan la segunda parte de lo dejó cuando quiera Kerry Make os gustaría hacer no tiene que ser italiana la película parece que siempre estamos en ese en ese mar en esto

Voz 10 13:55 sí pero mira italiana no nos enfadamos maravillosa maravillosa rodada saludables española se rodó aquí en Madrid es podemos hacer un rímel ahí yo

Voz 1234 14:05 Remick totalmente innecesario del gran bosque necesario porque ya

Voz 0980 14:09 es una obra maestra no hace falta volverán a hacer pero

Voz 1965 14:13 el personaje real en el que está basado el nota del gran el bosque tiene una hernia y Dean para que le paguen la general os podéis hacer un ingreso cuando salgas de aquí

Voz 10 14:23 de las mil caras con Ernesto Sevilla haciendo de Roldán

Voz 1965 14:26 Dante bueno da estáis acostumbrados a la comedia lo de Roldán esa ese río El de bueno confío en que más o menos haya quedado ligeramente claro de qué va la película lo dejó cuando quiera menos tenemos lo explico un rato más después estos anuncios para intentar seguir liando agente

Voz 0980 14:50 hoy por hoy con Pablo González Batista soy Gabriel de cargas ahora por la reparación la sustitución de tu parabrisas te regalamos un juego de escobillas Bosch ítalo instalamos

Voz 1965 14:59 gratis

Voz 13 15:02 las repara pide cita en qué reglas

Voz 14 15:04 punto es promoción válida hasta el cinco de mayo consulta condiciones encargadas las punto es

Voz 15 15:08 sí

Voz 16 15:13 conecta con hoy por hoy a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 2 15:24 dolido no aspira a que Catalunya leerla pregunta pues mira no lo voy a ver borroso me haría ilusión sabes vamos a Pendón quien lamentó pero humano cincuenta siempre capullos hablando quizá no genera un capullo alrededor suyo detener nunca pudo alrededor mío

Voz 1965 15:46 por culpa bonito

Voz 2 15:51 los sábados a la una de la tarde Andreu Buenafuente y Berto Romero en el programa más man de Laser este programa necesita veterinario cada semana

Voz 7 16:02 sí

Voz 18 16:05 el fútbol es de los que Yi

Voz 2 16:07 en estadio de los que aunque nadie les

Voz 19 16:10 venga llena de ganas el fútbol es de los que se ganan la vida con eh animaron a los que se dice en la vida muy quien no quiero cabe todo y fútbol decías si queremos contarlo analizando el fútbol de una manera diferente con el rigor de siempre del programa referente de la noche deportiva

Voz 20 16:56 esta pena ser lo más leído en nuestra web hoy en Twitter con nuestra toma el control de la SER

Voz 8 17:08 quieras cuando tú quieras descarta Scarlatti nuestra aplicación

Voz 21 17:19 la norma que se colitas vital absurdas desconectada

Voz 4 17:22 cariño aprovechando que nos vamos en Semana Santa la otra casa podríamos aprovechar y ponerlos también un allí

Voz 14 17:27 pues si la dejamos vacía casi todo el año por lo que cuesta nos quitamos de problemas de robos que son unos meta

Voz 22 17:33 alguien el Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento tres Diego calculan una INEM Securitas Direct punto puntuales recuerda novecientos ciento trece ciento tres

Voz 23 17:45 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 1965 17:51 en tiempos de campaña electoral la verdad es que no está nada mal encontrar motivos para reírse fuera de la política en el cine en estos días hay al menos uno lo dejó cuando quiera

Voz 8 17:59 creo que tengo que vendáis son clientes potenciales profesores traficantes de noche la modelo

Voz 24 18:10 hasta la voy a poner aquí el caos en los ojos

Voz 1965 18:13 bueno cómo ven el trailer no no deja mucho lugar a dudas de cuál es el género de la película lo dejo cuando quiera es la última película de Carlos Theron que es el director de películas como es por tu bien o de la serie de Berto mirar lo que has hecho es lo que en todas las reseñas que ustedes le sobre la película van a encontrar la definición comedia gamberra esto no falla esto está en todas y además es que en este caso la etiqueta se ajusta bastante bien al al contenido de la película se estrenó el pasado viernes la protagonizan David Verdaguer Ernesto Sevilla Carlos Santos y como David no ha venido a decir que estando Nos los actores buenos que son Carlos y Ernesto buenos días de nuevo a los dos pues bueno bueno cuando esta pregunta me imagino que ya habrá caído a lo largo de la promoción porque la pelea estrena el viernes pero cuando ha sido la última vez que ha pronunciado la frase lo dijo cuando quiera

Voz 10 18:59 la vida de la III preparadas

Voz 1234 19:02 yo es que él no era pronuncio nunca porque yo creo que todo lo que me tomo me viene bien

Voz 10 19:06 por qué dejar nada es lo plantees no creo que la frase precisamente en tierra esa esa paradoja que hicimos lo dejó cuando quieras realmente es porque no lo quiero dejar o por qué te cuesta dejarlo con lo cual

Voz 1965 19:17 que nos está costando dejar a todos los españoles que es la crisis económica porque la película a pesar de ser una comedia parte digamos de un contexto real muy concreto podríamos situar su inicio en el mismo momento en el que se inicia la película que sacó haciendo uso

Voz 25 19:31 de un símil futbolístico se podría

Voz 26 19:33 decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en las

Voz 25 19:35 ante un League de la economía mundial mal que les pese algo

Voz 1965 19:38 mal que les pese esta frase pronunciada por Zapatero en el año dos mil siete quedaban meses para su prime para entrar en la peor crisis económica la peor recesión de la historia reciente la verdad Carlos Ernesto es muy difícil escoger una frase mejor para decir exactamente lo contrario

Voz 10 19:53 de lo que estaba ocurriendo en ese momento que es increíble que se pueden patina Un patinazo histórico la verdad

Voz 1234 19:58 activar insiste la estrategia respondón sí

Voz 1965 20:00 no pasado tanto tiempo pero parece que ya bueno hay muchas películas que hablan de la crisis en estos hechos dos películas efectivamente sobre la crisis económica y no contento con eso has hecho también un monólogo sobre la crisis se estará convirtiendo la crisis en nuestra guerra

Voz 1234 20:13 sí es la de nuestras sí sí sí sí sí además yo creo que lo comprado

Voz 1965 20:19 Vito con eso pero pero sí sí

Voz 27 20:22 nosotros somos la primera generación gracias a esta crisis que vamos a escuchar mirar a los ojos a nuestro hijo vamos a poder decirle es subiera

Voz 26 20:30 eh

Voz 1965 20:32 a vosotros os afectó en algún momento quiere decir vosotros habéis hecho trabajos Salim

Voz 1234 20:36 dice sabéis ha trabajado en precario antes del éxito del que los dos disfrutéis ahora bueno son ilegales y no han prescrito es yo la verdad es que durante la crisis lo que hice fue mucho trabajo de humorista de carretera de acuerdo que en televisión tuve menos mucho menos Curro y tuve que irme a la carretera con mucho portero no es puesto copas que es muy de actor se yo las

Voz 10 20:58 para las puse antes de dedicarme actos eh

Voz 1965 21:01 lo que sí paso en nuestro mundo es que los sueldos va

Voz 10 21:04 Jason literalmente a la mitad

Voz 0980 21:06 sí sí que hice durante esa época año

Voz 10 21:09 otras cosas iban da a una banda de música medio hacer bolos para tocar y cantar por ahí con mis mis colegas

Voz 1965 21:15 pero complementos complementos lo que pasa es que vuestros profesores nuestros personajes cuando están estudiando viven en en la época en la que se ponían en la tele anuncios como éste quedaba muchísima rabia además de tocar el saxo en el he terminado Little

Voz 28 21:28 habló inglés y alemán como me pidieron por cierto la cita es muy bueno pero no en este caso es desértica bueno

Voz 1965 21:33 la campaña del Renault Clio gaste era has joven aunque sobradamente preparados efectiva no sabemos hasta qué punto va a ser literal y hasta qué punto preparado casi la palabra es un simbólica eramos preparados estábamos justo en el momento antes de las listas del paro era muy preparado tuvisteis un Clio vosotros mi casa pero tengo arreglos

Voz 10 21:53 pero cosa Carlos Theron de que una de las razones que que tan presentes toda la película es que su propia hermana le cuenta que Tele que les recomendaron quitar la licenciatura de él

Voz 1965 22:05 Enrique Blum

Voz 10 22:06 oye no pongas licenciada en esto porque igual así vas a tener más opciones muy fuerte yo creo que sí bueno

Voz 1965 22:14 dejó cuando quiera como digo sois tres profesores a los que les va mal o no tienen trabajo como es tu caso Carlos o dan clases particulares y bajar un poco en precario con el caso Ernesto o tienen trabajo en la universidad digamos digno pero cobran muy mal y lo hacen tirando a regular entonces inventa una sustancia como el personaje de de Verdaguer que inventó una sustancia que se convierte inmediatamente muy popular porque produce los que es una droga pero no tiene efectos secundarios sueño sueño está tan lejos tampoco de la realidad porque vosotros fuiste

Voz 12 22:44 desde la generación de lo conozco si el canto y sin

Voz 1965 22:48 además muy antiguo es muy antiguo muy antiguo porque mi padre tomaba Katowice no creo que mi padre

Voz 0980 22:53 los un poco era un poco camellos de Katowice en su colegio mayor residencia

Voz 1965 22:58 es que fijaos hubo un tiempo no hace tanto en que las drogas legales se podían conseguir en una farmacia no había que ir a un callejón te has vendió un señor con con bata blanca hubo muchas amas de casa muchos estudiantes muchos ancianos que estuvieron realmente lo único democrático del tardofranquismo era poder conseguir drogas en la farmacia a precios relativamente poco el es de hecho dicen que en épocas de exámenes las universidades las farmacias estaban en los alrededores de las universidades duplicaban la venta de de fármacos a sus pasa en Estados Unidos algo parecido quedaros drogas legales si efectivamente que generan adicción a los opiáceos etc bueno pues me gustaría proponer un juego vale vosotros estáis en una generación que podíamos llamar intermedia que no pudo acceder libremente por desgracia o por fortuna a algunos de estos medicamentos vía la que la fiebre de los Pokémon le pilló tarde también si estáis hay media total preguntáis cuál es exactamente la relación que existe entre una cosa y la otra pues está más racional de lo que parece Pokemon y los medicamentos tienen nombres prácticamente imposibles de diferenciar entre ellos antes vamos a ser un juego yo os voy a decir el nombre de un medicamento o de un Pokemon vosotros me decidí creéis que son medicamentos que casi todos ellos eran consumidos pasaba eran drogas que se vendían legalmente informase que posteriormente han sido prohibidas

Voz 10 24:09 sí

Voz 1965 24:09 por ejemplo para SEC que es el para SEC eso es eso es verdad

Voz 10 24:12 medicamento medicamento las palas de Pal no o para para para la

Voz 1965 24:17 las lombrices mal es un cangrejo cangrejo dentro de una seta gigante que defiende a través de esporas beneficios es un Pokemon bueno mal para él opta Alidón

Voz 1234 24:26 opta Alidón parecen poco más no

Voz 10 24:29 a todos los efectos se ha sido el otro Pokemon ese tiene que ser medicamento está jugando con nuestra

Voz 1965 24:34 es lo que quiero que creáis no es una droga el Alidón es una droga una mezcla de anfetamina barbitúricos que se vendió el legalmente hasta el año ochenta y tres pero a farmacias de los ochenta era el medicamento estrella

Voz 1234 24:43 hombre claro eso es menuda mezcla un cotillón y además bueno

Voz 1965 24:45 hay que tolerar tolerar Pokemon porque momento judiones una noche un medicamento base de mina que se usa como antes si se vendió por error en farmacias durante no

Voz 26 24:57 el error humano

Voz 1234 24:59 Víctor nivel eso sí que no

Voz 12 25:02 Pokémon Pokémon Time una planta carnívora

Voz 1234 25:06 es el big sponsors sus

Voz 12 25:09 Pokemon droga anfetamina vamos Gemma rabia porque no vais a mí

Voz 1965 25:15 en Vegueta

Voz 12 25:17 hemos a Rita Lin medicamento drogas y muy bien muy bien la píldora de las matemáticas la llamaban nido orina Pokemon padre gótico patina por droga mira a uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y uno uno en el examen

Voz 10 25:39 es la diferencia de nuestro ser profesor le gusta ansía

Voz 1965 25:42 eso te iba a decir vuestro vosotros no habéis estudiado mucho ni siquiera los estados que espanta Verdaguer que era bueno y una última pregunta que no tienen que ver con Podemos

Voz 29 25:50 tu quieres

Voz 30 25:54 nosotros un misterio que me corroe

Voz 29 25:56 qué vida peli

Voz 30 25:59 se quedan en la en el cine hasta que terminan de pasar todos los títulos de crédito de los que levanta is a la primera de izquierda algunas reflexiones son algunas veces mando no sé yo me quedo muchas veces porque a mí me gusta ver las canciones que suenan en la película que está siempre por alguna razón las ponen a al final vale pues en este caso me quede mal vi pasar todos los títulos de crédito y cuando ha pasado la última letra ultima canción Se escucha

Voz 31 26:19 se espera gilipollas

Voz 10 26:22 a escucharla otra vez

Voz 1965 26:24 bien por las risas tenéis alguna idea de qué quiere decir esto

Voz 10 26:27 esta es Miren Ibarguren si es una escena en la que yo la dejo cuando cuando presentamos a su personaje que ellos vienen a buscarme aparecen los Latin Kings muy con ellos yo voy con una tarta

Voz 0980 26:38 era sí y entonces yo salgo corriendo

Voz 10 26:41 la dejó en el mostrador entonces ya por la megafonía de la gasolinera dice tartera pues lo han cortado lo han puesto el final de bueno y que sorprende que detalle detallista que hombre más detalles bueno me gusta a esto vale puede ser el país se lo puedes decir que por lo menos hubo una persona que se quedó hasta el final lo escucho Ernesto si no me equivoco te tienes dos

Voz 1234 27:04 dos o más o menos cerca tiene estás rodando Capítulo Cero voy a empezar es la segunda producción se qué tal qué pinta tiene a mí me encantó la buena temporada muchísimo una serie de Movistar Plus sí sí muy bueno

Voz 10 27:17 pues que son como también sonrió Make algunos de los capítulos otros son series que no existen y que digamos se produce el que sería el capítulo piloto no

Voz 1234 27:24 eso es eso es el concepto es es si ahora vamos a por la segunda temporada que vamos a hacer más episodio hemos de hacer ocho yo creo que va a estar mejor que la primera como en todas las series que vas qué vas a contar tú Carlos Santos tú vas a ser el brota de la próxima película de Garci que es nada menos que el crack

Voz 1965 27:39 pero no es un Reme que es la precuela la precuela es sagrado del año ochenta y uno interpretando a uno de los personajes más icónicos seguramente el cine español que es el detective

Voz 0980 27:46 han Aretha al que daba vida Alfredo Landa aquí estoy en el aeropuerto Kennedy salgo ahora mismo para España

Voz 1965 27:53 que tenía una mala leche Alfredo Landa en esta película pero no sé si digamos la queriendo con la edad o tú que has es ese personaje más joven ya la tenía ya tienes

Voz 10 28:02 sí es el personaje el personaje un detective al más puro estilo cine negro seco lacónico de pocas palabras con el gesto agrio y luego es bonito también porque lo Antón las dos películas que ya existen como la que hemos rodado ahora cuando está fuera de ese ambiente de detectives dio mucho más pues con su chica con su gente con sus amigos hay muchos un poquito más de de sensibilidad de corazoncito el detective sensible entre bambalinas entre bambalinas con Garci también es sensible eso ha sido una maravilla para mi ha sido un regalazo de la vida porque yo aprendía a ver cine con el creando es el fin de Ernesto también que es un grandísimo cinéfilo

Voz 1234 28:42 también está

Voz 10 28:43 vamos contentos de que hubiera alegró mucho por mí

Voz 1965 28:47 cuentas otros colegas que trabajase con una persona que ha

Voz 10 28:49 he rodado con Garci efectivamente lo más cerca de García no está más cerca porque yo le hizo un regalo es verdad sí

Voz 0980 28:57 me regaló un avión

Voz 1234 29:00 te de la peligrosa que anda que lo para

Voz 1965 29:02 hola Carlos por último es cierto que uno de los principales logros del mundo la interpretación es que una vez Diana de Le dio a un like a un tuit tuyo pero una foto de un ratón

Voz 10 29:16 hice una película aquí con unas amigas mías una película con una sanidad que tiene si Adrià Jano ella hizo una colecta colaboración esa pelillo echó un cable en redes a la promoción de esa película a película pequeñita hay un día pues nada o a una mujer y claro yo no me voy al chaval de diez años que estaba pegado a la tele viendo V entonces dentro de unos años a esta señora sabrá que existe durante treinta milisegundos no hará si la Mariana DV ahí lo tienes que ver donde le ha llevado a esto también con teatro con volvió un anoche una obra con que somos Beatriz Carvajal yo también está Pedro Segura a Berta Hernández Dani Ortiz Mónica Gracia ahí estamos de gira por España por los teatros vamos a Ávila Valladolid dos semanas a Valencia San Sebastián

Voz 1965 30:03 bueno pues Ernesto Sevilla y Carlos Santos protagonizan junto a David Verdaguer pero también en que Ibarguren Amaya Salamanca Cristina Castaño lo dejó cuando quiera que es la comedia de Carlos Theron que estrenó el pasado viernes con mucho éxito hoy es un día buenísimo para ir al cine Ernesto Carlos muchísima mucho Buendía ha echado

Voz 33 30:41 eh tú próximo a donde tropas

Voz 32 30:50 a mí me viera

Voz 0980 31:14 hoy con Pablo González Batista

Voz 9 31:18 en Carrefour Carrefour Market Iker punto puntos tiene súper chollos diarios

Voz 2 31:21 como la depresión de dos kilos a un mundo con cincuenta alquilo o el kilo de Japón de treinta a cuarenta piezas por siete euros con cinco solo hasta el domingo Península

Voz 8 31:30 peores paga menos Carrefour

Voz 2 31:32 tenemos la mejor

Voz 34 31:39 conecta con Hoy por hoy a través del whatsapp mándanos una nota de voz al seis XXXVIII XXXI treinta y cuatro sesenta y seis Janusz lo que quieras

Voz 28 31:52 oyente de la SER escucharles

Voz 26 31:55 esta acción ratio difuso

Voz 35 31:57 hora a J de misiones Radio Barcelona

Voz 10 32:03 con esta voz empezó la Cadena SER hace ya muchos años pero no fue tan fácil que quiere es decir la frase la agitación Radio difusor así a J I se emisiones Radio Barcelona no les salió a la primera mitad pero b4

Voz 35 32:15 hombre la estación ratio difuso hora mira J I ha visto de misiones J toda la estación J así ratio dispuso hora eh a uno Barcelona La estación J e I A J Radio que ves pero da igual joyeros

Voz 12 32:39 yo te la radio pero no lo hizo la primera adiós

Voz 2 32:43 la Cadena SER no queremos ser perfectos sólo queremos gusta arte

Voz 35 32:48 es uno uno

Voz 7 32:51 J emisiones Radio J

Voz 2 33:03 saber ser cercanos en la conversación

Voz 1657 33:06 terminar con Elvira Lindo pero empezar con Pipi Calzaslargas eso tiene conexión segura pero yo no

Voz 6 33:10 lo hago por resaltar una peculiaridad yo era sí sufrí siendo así

Voz 36 33:15 es frutero de los que se alejan os hablaré desde lugares recónditos exóticos

Voz 1965 33:20 el euro que este es en Madrid

Voz 36 33:23 o sea entre de Turisme y valiente ya descubrí que viene me voy para la Patagonia Cabo de Hornos

Voz 2 33:29 sí pues la ventana séptima temporada con Carles Francino

Voz 21 33:45 su alarma de ese colitas diré así las desconectada

Voz 10 33:48 pero

Voz 4 33:48 yo aprovechando que nos vamos en Semana Santa la otra casa podríamos aprovechar y poner los también un allí

Voz 14 33:53 pues si la dejamos vacía casi todo el año por lo que cuesta nos quitamos de problemas de robos que son los meta

Voz 22 33:59 alguien en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula una INEM Securitas Direct puntuales recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 4 34:10 en este programa habitualmente preguntamos a los autores ya las autoras porque

Voz 26 34:14 crímenes cada vida

Voz 8 34:16 al menos una historia

Voz 24 34:19 ha escrito otros las Len para unos y otros los muchos libros esta semana nos visitan los escritores Javier Padilla Edurne Portela

Voz 37 34:28 cuál es la motivación de de Edurne cuando algo me preocupa tengo que es

Voz 24 34:32 no

Voz 38 34:35 la forma de entender una forma de conducir

Voz 24 34:38 en la madrugada del viernes al sábado a las dos una hora menos en Canarias los muchos libros con Macarena Berlín aprendemos a escribir leer entre líneas Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 39 34:57 llega el momento de recibir al hombre que le dijo a Trump que lo de Notre Dame apagaba con un hidroavión bueno de hecho creo que es el que le lleva la cuenta de Twitter Sampedro negó tres veces a Jesús pues él lo ha hecho cuatro la persona que le dijo a Diego Costa tu mejor no habrá ninguna carta que te llega de Hacienda es nuestra terrorista Xosé Castro este extremo no

Voz 1965 35:19 Xosé Castro muy buenos días hola qué tal

Voz 12 35:22 hablaremos de alegría haberte porque pensaba que ibas estará en Galicia ha sido bueno aquello de Madrid

Voz 26 35:26 ah sí sí yo dije que el mejor que un Jueves Santo que venir

Voz 1965 35:29 me la Sociedad Española de Radiodifusión a dónde vas a estar mejor que aquí a comparte

Voz 26 35:32 sí destacó además es más gente

Voz 1965 35:35 está pasando bueno antes vamos a informar a la gente de lo que va a pasar porque quiere invitar a nuestros oyentes a que nos llamen al teléfono nueve cero dos catorce sesenta sesenta para jugar una semana más al English Ping liso los recuerdas Xosé en qué consiste el English Pitingo y cuáles son sus reglas

Voz 26 35:50 pues básicamente Youtube está empleando un algoritmo precisamente pensado para hispanohablantes que no sabe hablar inglés y buscan canciones en inglés tal y como ellos piensan por ejemplo

Voz 1965 36:00 lo curioso que todo lo pensamos igual es lo que más me llama la desafección ante lo cual con lo cual si tú por ejemplo en Youtube

Voz 28 36:07 las todo junto una sola palabra esto es lo que te enseñan

Voz 7 36:13 eh

Voz 12 36:21 Bonnie Tyler no sospechar que es cansó

Voz 1965 36:26 lo curioso es que yo ya según estamos viendo en mi mente sea en el Spotify que vamos más ganando Isabel bueno nueve cero dos catorce sesenta sesenta mientras ustedes van llamando quiero que Xosé que hablemos de terrorismo y puede ser terrorismos relacionados con la Semana Santa ponerse

Voz 26 36:43 activamente porque ya que estamos en unas fechas tan señaló

Voz 7 36:45 qué tal la Navidad y la Semana Santa fecha señalada señalada sirve años aquí con mi maleta llena de sueños cargada de ilusión

Voz 26 36:54 bueno la cuestión es que ha habido incidencias en Semana Santa ha ido un poco de todo por ejemplo en Burgos la procesión del Santísimo Cristo de las gotas empezó con mal pie porque cuando fueron a levantarlo Cristo sedes encajó muchos hemos visto Saint pues si se ha convertido en viral le dio un golpe en la cabeza uno se desvaneció otro bueno fue un pequeño accidente que además etc

Voz 0980 37:13 eh

Voz 26 37:13 independientemente de tus creencias de la Semana Santa de tus preferencias o no o de que seas de Burgos te da un respingo claro antes

Voz 1965 37:19 me hubiera quedado en eso en una anécdota si el problema es que

Voz 26 37:22 ya existen existe Twitter insiste en redes sociales efectivamente con lo cual en las redes sociales completamente en Twitter ha habido varias manifestaciones al respecto con la imagen un tal Le Business Cat dice yo pediría bar veo Pinazo clarísimo de Jesús Craig a veces no sé si los reyes son un buen invento bueno al otro Kevin Bacon Kevin Konko ese es el nombre el nombre de usuario dice fractura de clavícula izquierda se pierde las tres próximas procesiones y es duda para la Santos pero que no les P te sólo Blue Note esos son dos meses de baja mínimo punta al padre Atleti dice empieza fuerte de la temporada de balcón y bueno sumiso fuera inglés

Voz 1965 38:07 eh claramente sería ese día

Voz 26 38:09 Santi dice el plan era que diese la voltereta y cayese de pie pero por alguna razón tenía manos y pies Simón no pudo apoyar extra que tiene hito ciudadano Quirce comenta activa accidente laboral in itinere

Voz 1965 38:22 supongo que tendrán seguro las imágenes no bueno sí

Voz 26 38:24 por accidentes laborales suerte esta imagen a una réplica hay allí son accidentes que pasan llenos no fastidió la original pero bueno y por último un tal arroba la tapadera dice Si el año que viene en la añadir un trueno un eclipse el Carmina Burana toda castaña lo Pétain hombre la verdad es que la imagen es espectacular

Voz 1965 38:41 qué hubiera ganado con un poco la ambientación pero

Voz 26 38:44 es una pena pues bueno es terreno abonado para fijar no podemos

Voz 12 38:46 pues habrá gente a la que esto les les haya llegado muy directamente al corazón la caída de de Cristo que veneran ya veis que que en Twitter

Voz 26 38:53 esa estética pero aprovecha aprovecha para hacer humor queremos hacer humor con esa mano queremos hacer humor con con la propia eh

Voz 1965 39:00 el efecto en efecto que esto es bueno ya has encontrado más organismos propios de la Semana Santa

Voz 26 39:04 pues sí sí porque te traigo la Semana Santa dos punto cero

Voz 1965 39:12 a ver cuéntanos cómo se ha digitalizado la Semana Santa es puede que son nuestras tradiciones más clásicas más festera les

Voz 26 39:18 brutal Hortala además es de las fiestas en las que más gente se mueve dentro del país y menos pero bueno acaban de sacar un juego para móviles que se llama chico Ataz que es un juego de palabras con capataz y chico que Dios es el nombre o el apodo del honorable en donde el jugador se convierte en capataz de un paso de la Semana Santa de Sevilla tiene que dirigirlo desde la estación de penitencia hasta el final sin chocar sin accidentes ni tropezar en las curvas maniobra cuidado porque el juego tiene un puntito de Arcade los ochenta y suena así

Voz 2 39:57 la banda de Semana Santa ocho bits

Voz 26 40:00 hizo un par de bueno en qué consiste el juego más más allá tiene varios niveles como si los niveles de juego se corresponden a los tramos de la procesión de dice vas desbloqueado diferentes pasos al cuidado porque

Voz 0980 40:11 eh en las reseñas me quedé impresionado porque me estaba leyendo reseñas

Voz 26 40:16 gente que lo pone no pocos ponen que es el mejor juego del siglo esto está realmente yo lo puedes creer ahora mismo lo que me suena el teléfono por eso se cimentar los teléfonos inteligentes para algo es como es como a este efectivamente

Voz 1965 40:27 os esto existe de verdad vale cuéntanos

Voz 26 40:30 imagino que más reseñas no si se hasta aquí la descripción pero vamos a ver lo que nos interesa a nosotros en esta sección no son las reseñas que dicen que son bueno nos interesan las las divertidas efectivamente Álvaro Fernández dice entretenido subidón de adrenalina bueno el ritmo que tiene es realmente

Voz 1965 40:45 ya lo hemos escuchado es el de Un paso no basa

Voz 26 40:47 desde trepidante no es Antonio José de Haro dice genial aunque estamos para hacernos lo mirar bien Antonio Miguel Ángel Martínez dice lo paso de cinco a dos estrellas porque cuando he cambiado de palio las calles eran las

Voz 0980 41:01 mismas haber Miguel Ángel Villa

Voz 26 41:05 no te va a poner otras calles caro ya no es no es un mundo de tópicos cuando vas a de nivel cambias de lo mejor de imagen pero sí pero el recorrido es el mismo en las calles de Sevilla es la misma calle Sierpes vale más un taladro Linneo dice no me gusta porque te matan enseguida pero la una Santa reales así dejó expresa bastante si conseguís no es juego de Matas y enseguida significa que pierdes no el sinónimo me hace mucha gracia el sinónimo de Narbona estar en los Juegos te matan enseguida como se dice en inglés por ejemplo Condotiero enojoso Game Over que si tiene que morir no bueno más

Voz 1965 41:41 las aplicaciones hay más elementos que puedan decir oye la Semana Santa ya sea digitalizado por completo estamos en el siglo veintiuno también las costumbres religiosas

Voz 26 41:50 pues sí porque me he pasado por la Google Play Store y efectivamente encontrado algunas aplicaciones concretamente cofrades de Zaragoza pero se ve

Voz 1965 41:57 este este nombre si cumple lo que promete no como el otro

Voz 26 42:00 cota este es como lo que suena cobrará desde Zaragoza vale pero se ve que no está del todo terminado el juego porque es un juego muy parecido chico TAD no a juzgar por las opiniones de algunos terroristas dice un tal we can rap no vale de nada este juego ni un minuto ha durado en mi móvil yo no sé si estaba fumado drogados en Gasteiz

Voz 1965 42:21 la basura absoluta muchas gracias por hacerme perder el tiempo hay gente que que que aprovecha las reseñas en Twitter o en las Apple Store en la Play Store para desahogarse si yo seguramente el juego no tenga toda la culpa de esta mala hostia

Voz 26 42:34 no no no yo creo que es falta de terapia y medicación y terapia seguirá muchas de estas reseñas un tal Sergio Herrero dice muy malo el juego las colisiones de las podías haber currado un poco decepcionante y me tengo que descargará alguno mejor chico que compra desde Zaragoza no como son las colisiones las colisiones de un palio que quería explosión hombre pero ya que haya colisiones implicaba avería pensaban la aventura normalmente no hay muchas colisiones como mucho una caída si pagó una esquina con una máquina con canto esquina pero el como esta reproducidos como supongo que reía explosiones cofrades ardiendo cofrades de Zaragoza más aplicaciones por su parte la Semana Santa de Puerto Real ha conseguido muchísima publicidad de manera involuntaria porque sacaron una aplicación específica para su semana pero el logotipo que representa alarmando ante el Nazareno de Puerto Real es una silueta de Cristo llevando la cruz hombre ayudándolo a fondo color morado nazareno vale pero un tuitero la Bella cómodo

Voz 0980 43:30 yo todas lleváis luchando con sables láser

Voz 1965 43:34 bueno invito a nuestros oyentes pueden la imagen porque efectivamente parece una hay un saber en la SER muy largo

Voz 26 43:40 voy a saber bastante grande

Voz 1965 43:43 en realidad ejerce de verdad

Voz 26 43:45 duelo a muerte total que inmediatamente esto paso a redes sociales y en Twitter un tal dice ya te digo Nazareno

Voz 28 43:53 es el despertar de la feria

Voz 26 43:57 si lo ves miras y lo ves así podría ser también un un molino por ejemplo molino de viento sí de hecho hay gente que dice yo veo pero dice pero Cher escape sea Lucero escape dice yo veo un monje luchando con un molino de viento pensé que era una nueva versión de Don Quijote claro ya el estar en morado el circo hay gente que ha visto otras cosas no si el médico de Círculo podemos llegar ahí

Voz 1965 44:20 bueno creo que hasta aquí va a nuestras reseñas de las semanas

Voz 26 44:23 dos punto cero pero si tengo que Esquerra me sólo una de las que has dicho yo creo que chico tipo otra es la que tiene más eh bueno pues vamos a publicidad recuerden que pueden ya

Voz 1965 44:31 al nueve cero dos catorce sesenta sesenta para jugar a nuestro English Pitingo y ahora volvemos con rocas forestales con English Pitingo y conmigo jugando al chico ta

Voz 0980 44:43 hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 15 44:47 sí

Voz 28 44:54 hoy por hoy a través de nuestro contestador automático marca el noventa y uno cinco veintidós dieciséis

Voz 2 45:02 setenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 18 45:08 la Cadena SER presenta el

Voz 10 45:10 Acebes

Voz 37 45:13 al cumplir los tres años Matilda ya había aprendido a leer sola valiéndose de los periódicos y revistas que había en su casa a los cuatro leía de corrido y empezó de forma natural a desear tener libros

Voz 24 45:29 aquel ilustrado hogar titulado cocina fácil que pertenecía una vez que lo hubo leído agua rabo memoria todas las recetas

Voz 37 45:39 decidió que quería algo más interesante dijo no poder comprarme algo libro libro preguntó él maldito libro n de malo la televisión que hemos comprado un precioso televisor de doce pulgadas Ci ahora bien es pidiendo un libro estás echando a perder hija la tarde

Voz 24 46:00 el día en que su padre se negó a comprarle un Matilda salió sola y se dirigió a la biblioteca pública del pueblo al llegar se presentó a la bibliotecaria la Señora Phelps le preguntó si podía sentarse un rato y leer hundir la señora Phelps algo sorprendida por la llegada de una línea tan pequeñas en que la compañera ninguna persona mayor les dio la viene

Voz 37 46:22 dónde está en los libros infantiles por favor pregunto Matilda

Voz 24 46:27 en la espaldas más bajas dijo a la señora Félix quieres que te ayude a gustar uno bonito con muchos dibujos

Voz 37 46:34 dijo Matilda creo que podrían Ricar

Voz 2 46:36 las Matilde

Voz 24 46:40 Ruanda en mil novecientos ochenta y ocho que Reina se el Save de escucha

Voz 8 46:52 nos une a todo el fútbol busca

Voz 7 46:59 el motociclismo

Voz 8 47:02 nos une el baloncesto

Voz 40 47:07 nos une a todos

Voz 8 47:15 porque la radio y el deporte lo hacemos entre todos el larguero a partir de las once y media de la noche una hora menos en Canarias síguenos también en el Larguero punto es apenas eh

Voz 20 47:34 lo más leído en nuestra web hoy en Twitter con nuestra toma el control de la SER lo que quieras

Voz 8 47:43 cuando tú quieras a nuestra aplicación

Voz 4 47:47 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 2 47:57 Nuestra ilusión riqueza día es serles de utilidad por eso la UCI le invita a escuchar y usted agenda de servicios útiles

Voz 4 48:16 buenos días debido a la