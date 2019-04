Hoy por Hoy (18/04/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias hoy por hoy

Voz 1645 00:06 Antonio Martín muy buenos días buenos días Pablo el Ayuntamiento de L'Hospitalet ha decretado tres días de luto después de que una mujer y dos niños sus hijos hayan muerto en un incendio en su casa en esa localidad la alcaldesa del municipio confirmaba a primera hora en la Ser en Cataluña que las causas del fuego apuntan a una sobrecarga en un enchufe en L'Hospitalet estaba torretas ondean

Voz 2 00:24 bon día el Ayuntamiento de L'Hospitalet del Llobregat y el consejero del Interior Mickeal Book confirman que la familia dominicana que vivía en el piso donde se ha originado este incendio mortal no tenía la luz pinchada y pagaba regularmente el alquiler del piso atribuyen el origen del fuego a un accidente por la sobrecarga de un enchufe

Voz 1 00:42 no era un okupas pido absolutamente normalita no

Voz 1646 00:46 era un piso ocupado era un piso absolutamente normalizado tenían contrato de alquiler con alta de servicio eléctrico lo que se ha producido es una carga de la instalación

Voz 3 00:54 el interior del piso no hay ningún otro elemento que destaca

Voz 4 01:01 en total han perdido la vida a tres personas una madre y sus dos hijos uno de tres años y otro de dos meses por culpa del humo los bomberos todavía revisan a esta hora la estructura del edificio

Voz 1645 01:11 la justicia ha condenado por primera vez a Metro de Madrid por la muerte de uno de sus trabajadores por la exposición directa al amianto deberá pagar una indemnización de más de trescientos mil euros es un precedente para el camino judicial del resto de afectados Radio Madrid Alfonso Ojea

Voz 0089 01:25 la sentencia confirma que está acreditado que el cáncer de pulmón lo generó el amianto las dosis el fallo fija las cantidades esos trescientos setenta mil euros según la insuficiencia respiratoria que sufrió el fallecido también por el perjuicio personal que les supuso el tratamiento de igual forma por el daño moral y la pérdida de calidad de vida la cifra es más baja de lo que solicitaban la mujer e hija del fallecido que rondaba los cuatrocientos mil euros este fallo contra el que cabe recurso sienta un precedente muy importante ante la enfermedad que sufren otros trabajadores de la compañía

Voz 1645 01:58 por lo demás Jueves Santo marcado por la lluvia en prácticamente toda España desde primera hora ávido hay problemas en las carreteras veamos la situación a esta hora Dirección General de Tráfico Teresa Serrano

Voz 5 02:09 buenos días pues a esta hora en Madrid resuelto el accidente aunque persiste la retención en la A tres hay unos catorce kilómetros de tráfico lento en Fuentidueña de Tajo sentido Valencia además más problemas en la salida de Madrid la A uno en El Molar aventurada San Agustín de Guadalix a cuatro Ciempozuelos llegarán jueza cinco Móstoles Navalcarnero a seis Las Rozas y Collado Villalba también bares accidentes dificultan el tráfico en la Red Nacional en Valencia la A7 a su paso por Albert sentido Castellón en Cantabria en la ocho del agua está Antón en sentido Asturias en Segovia en la A uno en Honrubia de la Cuesta sentido Irún en Valladolid en la A6 en Ataquines sentido La Coruña hay en Palencia hay diez kilómetros de tráfico muy intenso en la A62 en Dueñas sentido Portugal la de más tráfico muy intenso en la provincia de Toledo en la A cuatro en sentido Córdoba en cinco en varios tramos también en sentido Badajoz en Cuenca la A tres en Tarancón y Belinchón sentido Valencia en Ciudad Real la cuatro en Madridejos Manzanares Valdepeñas todo sentido Córdoba también esa misma cuatro en Jaén en Santa Elena hasta la Carolina dirección también sur en Valencia en la A tres en Chiva sentido Madrid y la entrada a la capital del Turia en Ribarroja de Turia además tengan mucha precaución porque la lluvia está siendo compañera de viaje en esta mañana de Jueves Santo

Voz 1645 03:21 pues paciencia como ven muchos problemas y en Portugal la mitad de las gasolineras del país no tienen combustible los transportistas han llegado un acuerdo ya con el Gobierno

Voz 0866 03:28 no levantan la huelga protesta todavía

Voz 1645 03:30 tardías hasta que se recupere la normalidad de las estaciones de servicio informa desde Lisboa Aitor Hernández

Voz 6 03:35 tras tres horas de negociaciones el Ejecutivo luso ha conseguido llegar a un acuerdo con el Sindicato Nacional de Transportistas de Mercancías Peligrosas para poner fin a la huelga que ha paralizado Portugal y afectado el arranque de las vacaciones de Semana Santa en el país vecino en estos cuatro días de huelga Portugal Se ha quedado casi sin combustible más de la mitad de las casos mineras del país vecino están secas y la falta de carburante en los aeropuertos lusos ha obligado a aviones procedentes de Lisboa y faro hacer escala en Sevilla y Santiago de Compostela para repostar aunque la huelga ha terminado las autoridades señalan que ese podría tardar varios días en volver a la normalidad los transportistas comenzarán a abastecer las gasolineras esta tarde pero no llegarán a todas hasta el martes que viene

Voz 1645 04:21 doce y cuatro y a pesar de que estamos iniciando los días de más parón era de la Semana Santa y campaña electoral hoy eso sí con actos de Sánchez de casado pero paran los líderes de Podemos y Ciudadanos con que esos partidos sí que van a mantener su actividad con otros dirigentes Innova haber actos de Vox ligero parón aunque se mantiene abierto el frente de los debates de haber uno dos y donde Javier Carrera

Voz 0866 04:40 siguen en el aire todas las posibilidades Pedro Sánchez mantiene su idea de acudir solo al del ente público pero el martes veintitrés cuando tiene la agenda libre y no de momento el XXII fecha fijada por Televisión Española que ayer deslizaba la posibilidad de celebrarlo otro día si los partidos se ponen de acuerdo Atresmedia defendió defiende su debate del veintitrés mientras la presión desde las diez los populares y desde Ciudadanos continúa Rivera y Casado están dispuestos a celebrar ambos debates pero no con un sustituto del líder socialista el presidente del PP centra hoy su campaña en Extremadura en una jornada algo descafeinada descansan Pablo Iglesias y Albert Rivera Pedro Sánchez visita a Cataluña aunque no se esperan declaraciones hasta el encuentro que protagonizará esta tarde en Madrid

Voz 1645 05:20 los dio hoy es el último día de la legislatura a nivel europeo el centro derecha ganaría las elecciones de mayo según las proyecciones que hoy ha publicado el Parlamento Europeo analizando encuestas que se han ido realizando los distintos países de la Unión proyecciones que muestran que si los británicos al final votan en mayo mala fortalecer a los partidos euroescépticos Álvaro Zamarreño

Voz 0116 05:38 la participación británica daría los dos grupos euro escépticos algo más del catorce por ciento de los votos los británicos aún pueden evitar la participación si aceptan el acuerdo negociado con Bruselas en los próximos días pero es una opción poco probable a pesar del crecimiento de grupos ultraconservadores de populistas y euroescépticos como grupos individuales los populares seguirían siendo la mayor fuerza en el Europarlamento con ciento ochenta diputados y los socialdemócratas que pierden según las proyecciones varios puntos serían segundos con casi ciento cincuenta la Cámara tiene setecientos cincuenta escaños el grupo de eurodiputados alemanes del partido de Merkel sería

Voz 1645 06:11 por países el más numeroso tras las elecciones

Voz 0116 06:13 que se celebran en toda la unión entre el veintitrés y el ver

la peli la dolor y Gloria de Almodóvar competirá por la Palma de Oro en el Festival de Cannes también estarán las nuevas cintas de Ken Loach Terrence Malick el festival se celebra del vuelve del catorce al veinticinco de mayo pues así hemos llegado a las doce y siete de momento todo Paulo muchas gracias Antonio hasta luego seguimos

Voz 1646 07:10 con Pablo González Batista hoy han empezado oficialmente las vacaciones de Semana Santa para algunos de los mortales pero desde luego no para todos y ahora para variar no estoy hablándoles de mí sino de los meteorólogos el verdadero oráculo al que todos de votos sino de votos es acudimos estos días ya sea para saber si va a salir nuestra procesión sí podremos disfrutar de la playa en vacaciones o cuando vamos a poder por fin guardar definitivamente la ropa de invierno porque Luis Miguel Pérez nuestro hombre del tiempo en la SER muy buenos días buenos días Pablo Luismi yo ya hecho el cambio de armario seis siete meses este año cosas

Voz 1884 07:44 la primavera que un día tienes calor otro día tienes frío y además de un día a otro puedes tener diferencias de quince o veinte grados no es raro por tanto vamos todavía un poquito y y de de aquella manera de agradecer la palabra la primera pregunta Luismi es la que mucha gente te habrá hecho a lo largo del día

Voz 1646 08:01 la de hoy en los pasados días

Voz 1884 08:03 qué tiempo va a hacer hoy en España que tiempo

Voz 1646 08:06 SER en Semana Santa pues básicamente

Voz 1884 08:08 en las próximas horas este Jueves Santo de un tiempo inestable y qué significa eso de inestable que básicamente van a ganar las nubes la partida al sol y además en más de la mitad del país va a seguir lloviendo Hinault poco precisamente Pablo podemos decir que toda la franja central del país podemos poner ahora mismo como límite que va entre el centro de Andalucía yp partiendo España hacia el norte hasta la costa vasca toda esa zona más central pasando por gran parte de las dos Castillas de Madrid del centro y este de Andalucía el Valle del Ebro Cantabria Euskadi La Rioja en estas zonas va a seguir lloviendo y lo va a hacer con ganas y además poco a poco la lluvia esta próxima tarde y noche se va a ir adentrando más al oeste llegará con ganas a las provincias de Cuenca y Albacete a gran parte de la Comunidad Valenciana y otra vez Pablo esta tarde aparecerán chaparrones más que lluvia general sino lluvias puntual es entre medio de claros en gran parte de Andalucía en la zona donde ha llovido esta mañana por ejemplo en Sevilla en Extremadura y en Galicia donde nos vamos a salvar de ese agua es en gran parte de Baleares de Cataluña it de Canarias aunque en Cataluña esta mañana caerán algunas gotas acompañadas de barro no la habéis el coche en el nordeste de las ya ven

Voz 1646 09:19 muy pocas horas de este país se salvan de la lluvia durante durante los próximos días vamos a concentrar au a centrar mejor dicho esa predicción en los sitios donde hoy están mirando hacia el cielo con especial interés en Sevilla celebra hoy la madrugada del Jueves Santo es una madrugada especial muy muy especial para los sevillanos crees que iban

Voz 1884 09:38 poder sacar la Virgen esta madruga pues lo más probable es que sí aunque quiero completamente raso no va a estar Pablo esta mañana ha estado lloviendo incluso atronador cerca de Sevilla este medio día de hecho a partir de ahora mismo ya empezarán a crecer las nubes otra vez y acabarán descargando chaparrones por tanto procesiones que se hagan esta tarde hay que tener en cuenta que muchos casos va a llover a ratos no toda la tarde pero sí a ratos Illa justamente a partir de la medianoche por tanto la Madrugá en Sevilla parece que el tiempo no va a respetar al menos para todo ese operativo que te lleva un año montarlo y toda esa gente que lo es bueno pues está pendiente que no llueva parece ser que estaremos de suerte en Sevilla

Voz 1646 10:17 bueno ojalá se cumpla esa previsión vamos por ejemplo a pensar en en Málaga en Málaga se celebró la procesión de la Legión van va a llover en Málaga de los tendremos a los legionarios pasados por agua

Voz 1884 10:27 pues de momento si esta tarde de hecho desde ahora mismo ya estado lloviendo toda la mañana pero esta tarde hasta que se haga de noche por lo menos Pablo va a seguir lloviendo va a ser de las zonas andaluzas donde más agua va a caer con alguna tormenta posiblemente pasará como en Sevilla cuando saca de noche esa lluvia irá remitiendo y parece ser que ya entrada la madrugada al menos en la Costa del Sol el tiempo nos dará una tregua ir

Voz 1646 10:49 en Aragón en Zaragoza mañana se celebra la procesión más importante en la que reúne a todas las congregaciones la procesión del Santo Entierro que tiempo les va a hacer a los a los maños

Voz 1884 10:57 bien pues en la capital aragonesa mañana justo hasta mediodía estará lloviendo de hecho esta noche se va a ir adentrando una zona de lluvia que sobretodo va a caer en Teruel llegará hasta el sur de Zaragoza el límite más o menos se quedará ahí en el Ebro por tanto Pablo es bastante fácil que mañana temprano siga lloviendo en Zaragoza para posteriormente justo a medio día con las procesiones en la capital aragonesa vayan remitiendo esas lluvias lo que sí que tenemos que dar mala noticia es para los de el Bajo Aragón también que esta noche rompe la hora allí justo en Alcañiz Calanda y compañía parece ser que esta madrugada acaban

Voz 1646 11:30 el lloviendo bastante Luismi tenemos la sensación de que siempre llueve en Semana Santa aparece ya que que es casi casi es una frase hecha no aparte por supuesto del refrán del abril aguas mil parece que la Semana Santa CC o la lluvia se ceba siempre con la Semana Santa estos una sensación o estadísticamente es sustenta le realmente llueve mucho en la Semana Santa

Voz 1884 11:48 bien en cuanto a Semana Santa podemos decir que más de la mitad de los años no llueve aunque tengamos esa sensación y mira justamente la semana hemos hecho un estudio en el caso de Sevilla Nos vamos a ir a Sevilla al Viernes Santo claro la Semana Santa dura toda una semana claro e incluso en algunos puntos del país ocho nueve días por tanto hay que decir que que por lo menos el Viernes Santo desde mil novecientos sesenta hasta este año que son sesenta años en el caso de Sevilla el veinte de los sesenta años por tanto cuarenta no lo ha hecho sólo en querer cierto ahí está un tercios sí que es cierto Pablo que la sensación de que no llueve básicamente viene dada por dos motivos uno porque estamos muy pendiente del cielo y si en otro momento te Yue de noche y no de procesión te da lo mismo claro y segundo porque últimamente las veces que ha llovido ha llovido dos o tres años consecutivos por ejemplo cuando más ha llovido en Sevilla fue en dos mil once que cayeron ese día casi cuarenta y cinco litros por metro cuadrado vamos que ese día se inundaba medio Sevilla pero sí que es cierto que en dos mil doce dos mil once como digo dos mil diez y dos mil nueve llovió por tanto fueron cuatro años consecutivos en los que la sensación era de que llovía siempre y no es así veinte décadas de veinte de sesenta en este caso

Voz 1646 12:59 claro pero para quienes estén esperando hoy ver esa procesión tan importante en Sevilla veinte sesenta ya son veinte más de los que les gustaría que el euskera a Luismi como oro del Rayo antes de despedirte ya que hablamos Contigo Nos contraste que también Rayo en casa como balas como al tema toda regla toda regla la aseguradora se han puesto las pilas y la verdad que es aportado muy de que eso es que éramos Luismi Pérez hombre del tiempo de la Cadena SER muchísimas gracias a vosotros bueno de Anzo buena Semana Santa

Voz 1646 17:33 y antes de terminar nos haremos las preguntas que nos deja el día pertenece usted al cuarenta por ciento de votantes indecisos o a uno lo tiene del todo claro en qué momento pasó el debate sobre el debate a ser más importante que los asuntos de interés que deberían tratarse en el debate estará Ferreras al rojo vivo después de conocer la decisión del presidente aunque al final les ha quedado claro a qué cadena va a Pedro Sánchez al debate a cuatro no se suponía que había elegido Televisión Española me ocurre lo mismo con lo del portero del Atlético de Madrid recién renovado ex rojiblanco Oblak Pedro cuando cuando Casado presenta el partido como el de la clase media se refiere a la clase media llena o a la media vacía mira qué gracia clase medio vacía como las de la Rey Juan Carlos ahora que Jean Claude Juncker ha llegamos ahora que Juncker se despide de la Eurocámara volverá al negocio de las calderas y los calentadores después de comprobar año tras año su eficacia como es que nadie se ha planteado aún combatir la escasez de agua sacando los pasos procesionales en periodos de sequía y por último después de nacionalizarse español ha completado ya Diego Costa su integración total en nuestra cultura al haber cometido presuntamente fraude fiscal nosotros nos vamos volvemos mañana con Aimar Bretos desde las seis de la mañana

Voz 0866 18:54 tenemos una última hora si un comunicado de española sabes Pablo estábamos hablando del debate del día veintidós oficial veintidós ahora un comunicado informa de su disposición organizará el debate a cuatro con los cabezas de lista el día veintitrés de abril de dos mil diecinueve el mismo día en que está previsto el debate de Atresmedia veintitrés de abril martes veintitrés iba a ser el XXII ahora Televisión Española muestra su disposición a organizarlo el día veintiocho

Voz 1646 19:20 esta es la última hora que nos trae Javier carrera ahora sí nos vamos y como les contaba volvemos mañana con Aimar Bretos desde las seis