Hoy por Hoy (19/04/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 0027 00:00 buenos días son las siete de la mañana a las seis en Canarias

Voz 1 00:16 en la Cadena Ser

Voz 2 00:22 como Bretos ni una gota de agua Le ha jugado a Sevilla su madrugada noche grande de la Semana de la Sábana Santa

Voz 4 00:38 las seis hermandades la Macarena la Esperanza de Triana

Voz 0027 00:41 el Calvario El Gran Poder Los Gitanos el silencio las seis han podido procesionar con mucho público mucha emoción y han pasado ya por la campana Javier Márquez buenos días

Voz 5 00:49 hola buenos días Aimar han pasado toda menos de lo que está pasando en estos momentos todavía porque la madrugada no ha terminado aquí en este inicio de la carrera oficial ausencia total como comentabas de lluvia después de los malos augurios del Jueves Santo donde una gran

Voz 0019 01:03 ha dejado hasta cincuenta litros por metro cuadrado

Voz 5 01:05 en tan sólo una hora en la capital donde se ha obligado a que cuatro de las hermandades de La siete que procesionar en la tarde del jueves santo no pudieran hacer estación de penitencia las predicciones finalmente mejoraron el riesgo ha estado en torno al veinte por ciento durante toda la noche aumente a partir de la una de la tarde pero a esa hora ya solamente quedará la Esperanza de Triana a la Macarena Los Gitanos en la calle Ifrán muy cerquita de su templo con lo cual acelerando el ritmo llegarán sin ningún tipo de problema así que la noticia de la noche ha sido que todo se está desarrollando con absoluta normalidad que no ha habido ningún tipo de incidente en las calles y que las hermandades está luciendo en todo su esplendor gracias Javier Así empieza

Voz 0027 01:42 el viernes diecinueve de abril Viernes Santo día festivo en toda España la noche nos deja además la muerte de una persona en un incendio en una vivienda de Siles en Jaén otras cuatro personas han tenido que ser desalojadas y la casa ha quedado totalmente calcinada estamos casi en el ecuador de la campaña y seguimos sin saber si habrá o no debate electoral a cuatro la partida de ajedrez en la que se ha convertido en la organización de ese debate con intereses políticos intereses mediáticos también en juego esa partía esa complicada hasta tal punto que ha abierto una importante crisis en Radiotelevisión Española después de que la presidenta de la Corporación Rosa María Mateo la administradora única no presidenta administrador aún nunca haya fijado el día veintitrés el martes que viene para el debate a cuatro en la tele pública el único que a día de hoy acepta Pedro Sánchez yo voy a estar el día veintitrés en la cadena pública para debatir con quien quiera debatir tendrán ellos que debe decidir si llevan una representación la Radio Televisión Española del paro del paro en los partidos política esto decía Sánchez ayer en Onda Cero cuál es el problema pues que ese día en veintitrés el martes veintitrés es lo que quería el PSOE es también cuando Atresmedia organiza su otro debate su anunciado otro debate a cuatro y el propio Consejo de Informativos de Televisión Española insiste en que la tele pública no puede plegarse a los intereses de un partido político a la hora de fijar la fecha del debate Yolanda Álvarez es la presidenta del Consejo y anoche en Hora Veinticinco le pidió a Rosa María Mateo que rectifique

Voz 6 03:04 sabemos que el día veintidós no habría problemas de agenda en principio entonces no entendemos porque hay un cambio pedimos que se rectifique porque creemos que todavía hay margen

Voz 0027 03:15 la oposición PP Podemos y Ciudadanos acusan a Sánchez de utilizar a Televisión Española para forzar ese único debate al que quiere ir en lugar de aceptar dos debates uno el veintidós en la pública sería el lunes y otro el veintitrés en la rival yo soy una persona de palabra y por tanto no

Voz 7 03:30 hemos a cambiar nuestros planes por mucho que Pedro Sánchez quiera instrumentalizar la televisión de todos los españoles para su agenda

Voz 0821 03:36 creo que ha sido un profundo error primero despreciar a la televisión pública y después intentar utilizarla

Voz 8 03:42 hemos esconde Sánchez es muy significativo porque le tiene miedo a los españoles porque tienen miedo a escuchar lo que le tiene que decir Alber Rivera

Voz 0027 03:50 Inés Arrimadas que por cierto ayer sufrió de nuevo el acoso de radicales independentistas mientras hacía campaña en Vic

Voz 9 03:59 allí en esa localidad de Barcelona le gritaban fuera

Voz 0027 04:02 fascista de nuestros barrios pero también hubo insultos machistas contra ella que tiene tiene más actos en Cataluña el domingo estará en Girona y en Estados Unidos el informe del fiscal especial Mueller sobre la trama rusa expone hasta diez episodios en los que Trump intento obstruir la investigación según ese informe el presidente trató de despedida a ese fiscal especial implicó en persona para coartar la investigación para evitar la divulgación de pruebas y dice el informe que si no lo consiguió fue porque quienes rodeaban a Trump no cumplieron sus órdenes y aún así es la el fiscal general estadounidense asegura que no hay pruebas suficientes para acusar a través de un delito de obstrucción a la justicia los demócratas no están de acuerdo le han pedido que Müller comparezca en el Congreso en los deportes el Valencia será el representante español en semifinales de la Europa League Sampe buenos días

Voz 1161 04:57 buenos días Emma tras el Valencia dos Villarreal cero de anoche en Mestalla los goles de Dani Parejo y la victoria de los de Marcelino en la ida por uno tres el Valencia se cruzará en semifinales con el Arsenal que se imponía cero uno en Nápoles al que ya ganó también en la ida de Londres la otra semifinal enfrentará al entra con el Chelsea tras eliminar al Benfica Slavia de Praga respecto a los partidos de ida el jueves dos de mayo ya esta noche se estrena la jornada treinta y tres en Primera con el Alavés Valladolid desde las nueve También la jornada treinta y cinco segunda con el Alcorcón Malaga a la misma hora

Voz 0027 05:23 paremos la portada diciendo que la lluvia si ha respetado la madruga lo que no respetado es el festival San en Benicàssim treinta y cinco mil jóvenes tenían entradas muchos estaban ya anoche allí en Benicàssim acampados en el recinto del festival han tenido que pasar la noche en un colegio de la ciudad Celia García bon día

Voz 11 05:39 bon día efectivamente ayer la ilusión y la precaución se convirtieron en tristeza porque los organizadores anunciaron la cancelación del San San Festival en Benicàssim Castellón debido a las condiciones climatológicas de hecho las fuertes rachas de viento registradas ya han superado los setenta kilómetros por hora y pueden llegar hasta los ciento veinte según las previsiones la organización se ha comprometido a devolver el precio de las entradas a los usuarios que la habían comprado para los que ya estaban allí la organización y las autoridades locales habilitaron transporte del recinto del camping al colegio público de Benicàssim donde disponían de seguridad duchas baños servicio médico

Voz 0027 06:13 yo iba a llover en prácticamente toda España Plus Ultra seguros patrocina este

Voz 0047 06:18 Luigi Pérez

Voz 0027 06:20 buenos días buenos días Aimar poesía

Voz 0047 06:22 de hecho sigue lloviendo y además lo hace con ganas de muchas zonas del Mediterráneo más o menos al sur del Ebro hasta la provincia de Almería también Sarkía esa lluvia y se mete por gran parte del Ebro llega hasta La Rioja al sur de Navarra el interior del Cantábrico y tenemos algunos chubascos también en la costa cantábrica en Extremadura en Castilla y León en el sur de Castilla La Mancha hay algunos esa parones ahora que van a ir a más esta tarde en zonas como Sevilla por ejemplo Aimar el tiempo más tranquilo a partir de las dos tres de la tarde posibilidad de nuevo chaparrones no esperamos que caiga las granizadas de ayer van a ir abriendo claros en el Cantábrico Cataluña y el norte de Baleares así como en Canarias y atención con el viento otra vez fuerte a orillas mediterráneas va cerca haya mucho temporal

Voz 0027 07:03 cuidado no lo toques que se va a romper

Voz 12 07:05 eso piano para tocar temas quiero hacerle hubieran dicho yo noto que es que se va a romper con ese hubiéramos perdido un montón de cosas porque en vez de pensar en todo lo malo que podría pasar sin cesar el Boss no pienses en todo lo que puede pasar

Voz 0027 07:21 tres seguros porque la confianza el Grupo Catalana Occidente siete y siete de la mañana seis y siete en Canarias Elecciones Generales dos mil diecinueve condicionadas completamente por el tremendo lío en el que se ha convertido la organización del debate que les hemos detallado ya hace unos minutos las caravanas electorales en fin hoy el día once de campaña y a pesar de que es Viernes Santo todos los candidatos a la presidencia tienen hoy actos de campaña en el PSOE Pedro Sánchez estará en La Rioja en Santander después de pasar ayer por Cataluña allí precisamente en Badalona aprovecho para repetir que si gobierna el PSOE no habrá referéndum de independencia Inma Carretero

Voz 0806 08:12 ya es casi un clásico en la campaña del PSOE que la gente se quede fuera parece casi un recurso de marketing porque el aforo de ayer en Badalona era realmente pequeño le dio la oportunidad a Pedro Sánchez de dirigirse micrófono en mano en la calle a las bases del PSC como cuando le apoyaron en masa en las

Voz 0027 08:28 primarias por supuesto recurrió a su no es no

Voz 13 08:32 hoy he vuelto a escuchar ya han dicho que quieren el referéndum de la autodeterminación

Voz 14 08:36 yo ya habéis visto que

Voz 13 08:38 cuando digo no es no es no el Gobierno socialista en la garantía de que no va haber referéndum no va haber independencia ni Se va a quebrar la Constitución y el Estatuto

Voz 0806 08:51 responde así a las declaraciones que había hecho desde la cárcel el candidato de Puigdemont Jordi Sanchez de teloneros tuvo el presidente de la ministra Batet Miquel Iceta que confió en que el soberanismo va a terminar dándose cuenta de que el único camino es el autogobierno el líder del PSC no hizo ninguna referencia a la plurinacionalidad que los socialistas catalanes arrancaron a Sánchez durante las

Voz 0027 09:15 primarias y como Sánchez hoy Casado también viaja a La Rioja como Sánchez también el candidato del PP mencionó ayer en su mitin de la rueda de prensa Jordi Sanchez desde la cárcel de ayer lo hizo Casado para atacar al candidato del PSOE para pedir el voto

Voz 0019 09:28 yo a aquellos socialistas descontentos con Sánchez Adrián Prado Casado paso el Jueves Santo en Extremadura una visita en la que no faltaron las apelaciones a un tren de calidad para esta comunidad que favorezca su desarrollo económico tampoco los reproches a Pedro Sánchez por sus supuestos acuerdos con los Independent

Voz 13 09:42 Listas yo no quiero ver a Jordi Sanchez desde la cárcel en videoconferencia diciendo apoyaré a Pedro Sánchez porque aceptará al referéndum de independencia no

Voz 0019 09:53 los llamamientos a votante del PSOE para que abra los ojos y apueste por el PP si no comparte lo que está haciendo

Voz 13 09:58 lider verdaderamente no os da vergüenza ajena lo que está haciendo Buesa Secretario General verdaderamente merecéis que vuestro líder no dé la cara que vuestro líder instrumentaliza la televisión pública y el FIS y la Diputación permanente sólo para rebajar dar su acuerdo de gobierno con Otegi con Puigdemont con torre con Iglesias pues si os da vergüenza venir al Partido Popular

Voz 0019 10:22 además Casado anunció una serie de medidas contra la despoblación como extender a tres años la tarifa plana para autónomos que emprendan en el mundo rural

Voz 0027 10:28 en Podemos Pablo Iglesias vuelve hoy a primera línea después de que ayer dejará el protagonismo Irene Montero que en un mitin en la Comunitat Valenciana insistió en que votar al PSOE de Sánchez es casi como votar a Ciudadanos de Rivera dice Montero Mariela Rubio buenos días buenos días

Voz 8 10:41 mitos podemos volvía ayer a Pilar a los indecisos a quiénes están dudando entre morado socialista con el argumento que ya se utilizó en las anteriores elecciones generales entonces fue aquello de el socialista de corazón vota morado ahora el mensaje es votar a Sánchez es llevar Albert Rivera

Voz 15 10:58 Moncloa quién paga las campañas electorales al Partido Socialista son los mismos bancos

Voz 16 11:04 qué quieren que gobierne la derecha que como mucho están dispuestos a aceptar un gobierno de derechas compuesto por Rivera y por el Partido Socialista votara a Pedro Sánchez es votar a Rivera

Voz 17 11:17 entrando en la Moncloa Irene Montero

Voz 8 11:20 ayer así en Elche junto a Isabel Serra la candidata de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid una figura que el partido está promocionando de cara a la contienda con Íñigo Errejón en las autonómicas de hecho Isabel Serra participará también hoy en otro acto de campaña junto a la número dos de Podemos

Voz 0027 11:39 quién también recupera hoy agenda es Albert Rivera que ayer tampoco tuvo acto la batuta de Ciudadanos la llevó Arrimadas que como hemos escuchado en la portada de estuvo en Vic en Cataluña allí recibió el acoso de los radicales independentistas Óscar García

Voz 0866 11:51 dice Arrimadas que sólo se garantizará que lo sucedido ayer en Vic no vuelva a ocurrir si Pedro Sánchez sale de la Moncloa porque según ella el actual presidente del Gobierno no garantiza la igualdad entre españoles Arrimadas denuncia el acoso que sufren los constitucionalistas asegura en muchos rincones de Catalu

Voz 8 12:06 Doña hacia a mí lo que más me llama la atención es ver a gente tan gente tan joven y llena de hoy nos dan la razón cuando decimos que las escuelas catalanas enseña a odiar a los que no piensan como ellos enseña a pensar que puedes tener el derecho a vetar la entrada en un municipio a echar fuera del municipio a los que no piensan como tú hoy de nuevo aparece Rivera como actor principal de su

Voz 0866 12:34 campaña electoral pero sólo con un acto marcado en su agenda un encuentro sectorial para hablar de bienestar animal esta mañana en Madrid

Voz 0027 12:41 precisamente en Madrid Vox ha desvelado ya sus candidatos a la Comunidad al Ayuntamiento que son dos plazas fundamentales son dos de los dirigentes más destacados del partido los que más se prodigan en teles en tertulias Rocío Monasterio para la presidencia autonómica el número dos de Vox Javier Ortega Smith para la alcaldía de la capital Javier Carrera

Voz 0866 12:59 Eduardo daba consuelo Vox los nombres de sus candidatos en estas dos plazas finalmente monasterio presidenta del partido en la región optará a la comunidad de Ortega Smith secretario general a lo propio en el Ayuntamiento un movimiento que supone la puesta por dos de los grandes nombres de la formación para tratar de capitalizar la tendencia positiva de las encuestas en un territorio donde concentran a muchos de sus militantes donde pueden ser decisivos en posibles pactos además en el caso de Ortega Smith tendría que compaginar su labor en el Consistorio con un posible escaño en el Congreso al que concurre también por Madrid la formación tendrá que desvelar antes del próximo lunes fecha límite para presentar listas el resto de candidatos a ayuntamientos y comunidades

Voz 0027 13:43 siete y trece seis y trece en Canarias la mirada de Javier González Ferrari

Voz 0881 13:52 el próximo Domingo de Gloria va a dar pasó una semana de pasión otra vez pero va a ser una pasión política en la que los ciudadanos que todavía no tienen decidido su voto o simplemente lo han dicho la verdad en las encuestas tendrán que retratarse para que de las urnas salga un resultado que esta vez debería permitir la formación de un Gobierno que termine con la parálisis institucional en la que llevamos instalados más de tres años y medio la verdad es que mucho tendrá que cambiar la campaña en estos últimos días en esos últimos cinco días para que los españoles nuevo tenemos con las tripas sino con la cabeza hasta ahora hemos sido testigos de contradicciones y algo mucho peor la impunidad de los independentistas catalanes y vascos acosando con violencia física y verbal a quienes se atreven a decide hacer lo contrario que ellos la tibieza del presidente Sánchez ante estos acontecimientos no es precisamente su mejor carta de presentación ante los indecisos a los que puede hacer creer que si no tiene otra alternativa volverá a pactar con quienes desde fuera de la Constitución de la convivencia le hicieron presidente hace nueve meses

Voz 0027 15:08 y una noticia que les contamos esta mañana un juzgado de Madrid va investigar si Vox estafó a varios simpatizantes mediante números de la Lotería de Navidad ocurrió hace tres años cuando Vox dijo a sus afiliados que tenían un número de lotería Peer después con el sorteo ya ha empezado les contó que en realidad el número era otro con resulta que el original premio tenía premio Alberto las buenas ideas buenos días en dos mil quince

Voz 0055 15:32 vendió papeletas del nombre noventa y tres mil ochocientos quince para el sorteo de Navidad por cinco euros cuatro para el concurso y uno para el partido según los denunciantes el mismo día veintidós de diciembre con el concurso ya empezado el partido les informó de que su número era finalmente otro distinto poco después supieron que el primer número había sido premiado en la pedrea con cien euros el caso llegó primero a un juzgado de caza es después a uno de Madrid ha sido el Tribunal Supremo el que ha decidido que el caso se investigue finalmente en la capital la denuncia se dirige contra el partido contra su presidente Santiago Abascal Javier Ortega Smith e Iván Espinosa de los Monteros el denunciante es el ex secretario de la gestora de Vox en Cáceres y cree que el partido ganó dieciocho mil cien euros de forma irregular con todo esto según Vox todo fue un error del lotero que les reservó el número pero después les tuvo que dar otro algo que el lotero reconoció ante un notario la decisión está en manos de un juzgado de Madrid que ya el pasado mes de diciembre dijo que veía indicios de delito

Voz 0027 16:22 este asunto se refirió Javier Ortega Smith en un acto de Vox en Valencia en octubre de dos mil dieciséis sólo unos meses después de que se celebrará el sorteo el número dos de Vox de ciento antes que el partido no había comprado décimos

Voz 19 16:33 ya en una los gastos yo la verdad pista de sitas Javier los por la uno nuevo

Voz 0027 16:49 vox no se gastó ni un duro en lotería decía Ortega Smith son las siete diecisiete de la mañana las seis y diecisiete en Canarias

Voz 20 17:00 ahora todo el mundo habla de ello pero tú sabes que siempre han estado ahí el grupo que paró el mundo durante veinte minutos Bale que entró en el Libro Guinness ese grupo tan grande que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre hoy su inconfundible sonido esos arrolladores directos vuelven en una colección única reunida por el país hilos

Voz 0027 17:21 cuarenta así ahora que están más vivos que nunca pueden vivir para siempre Conte

Voz 21 17:26 domingo veintiocho A kind of magic y Caja premium de regalo por nueve con noventa y cinco con el país

Voz 1 17:32 en Hoy por hoy

Voz 2 17:36 con esto ha pasado su primera noche

Voz 0027 17:39 en prisión el hombre de sesenta años acusado de golpear a su novia en Vigo con una barra de hierro lo hizo el martes la dejó malherida pero no lo han detenido hasta ayer la jueza lo ha enviado ya a la cárcel sin fianza investigado por un delito de intento de homicidio y otro de violencia de género Radio Galicia Ricardo Rodríguez Bos Días

Voz 1772 17:58 días Aimar la mujer está todavía en la UCI muy grave si la mujer de cuarenta años sufre varias heridas por traumatismo en la cabeza el juez ha decretado para el agresor prisión provisional comunicada y sin fianza tras prestar declaración este jueves fue detenido Unai

Voz 0055 18:11 después de la agresión los agentes lo encontraron

Voz 1772 18:13 en la estación de tren de Ourense lo que ha permitido levantar las medidas de seguridad para la mujer en el hospital en el que se encuentra ingresada porque el hombre está considerado por la policía un delincuente violento y peligroso la víctima nunca le había denunciado por malos tratos según fuentes policiales que apuntan

Voz 0027 18:29 a que sí tenía antecedentes con otras parejas

Voz 1772 18:31 las anteriores el caso pasará ahora al juzgado de Violencia sobre el amor

Voz 0027 18:35 desde Vigo gracias Ricardo en Euskadi el obispo de Vitoria ha justificado en declaraciones a la SER ha justificado los cursos para curar supuestamente la homosexualidad unos cursos que ha impartido el Obispado de Alcalá de Henares el obispo de Vitoria utilizaba estas palabras para justificarlo sí

Voz 22 18:51 que hay heridas en esas personas

Voz 0027 18:54 en todas sí que estas

Voz 22 18:56 que esas heridas eh

Voz 23 18:59 este necesiten un acompañamiento necesitan una ayuda curativos y San ante si no no no no no no estamos hablando directamente en el sentido médico quirúrgico

Voz 0027 19:13 que es un detalle que habla en el sentido quirúrgico sobre discriminación este Rodríguez Sevilla buenos días hola buenos días la Audiencia Provincial ha condenado a la directora de un colegio privado de la capital andaluza porque le negó la plaza al hijo de un matrimonio gay primero dijo que no había plazas cuando lo pillaron se escudó en un supuesto fallo administrativo

Voz 0592 19:30 pues sí la directora del colegio privado ha visto como en la Audiencia Provincial de Sevilla ratifica la sentencia emitida por la que se condenaba a dos años de inhabilitación para dirigir la Dirección de Centros Educativos todo ello por negar la plaza la hija de un matrimonio o parental por tanto se ratifica la condena a esta directora que puso excusas como que había pocas plazas o que lo intentarán para el próximo curso sin embargo la realidad era que en febrero de dos mil doce de las cuarenta plazas autorizadas para el Educación Infantil de tres años al menos tres plazas estaban libres yp podían haber sido para escolarizar a esta niña

Voz 0027 20:07 siete y veinte de la mañana seis y veinte en Canarias

Voz 0821 20:21 qué tal muy buenos días tenemos ahora mismo nueve grados en el centro de Madrid un saludo de Juan Carlos Fernández en el control técnico de quien les habla Virginia Sarmiento la justicia condenado a Metro de Madrid a pagar una indemnización de trescientos setenta mil euros a la familia de Julián el trabajador fallecido de cáncer de pulmón a causa de haber estado durante años trabajando en la empresa en contacto directo con el amianto una sentencia histórica porque es la primera vez que se reconoce una relación de causa efecto con la enfermedad metro no va a recurrir Alfonso Ojea

Voz 0089 20:49 el fallo del Juzgado de los Social número diez de Madrid considera probado que el cáncer de pulmón que sufría este trabajador y que le ha llevado a la muerte es un tumor creado por ASB Stosic por esa sustancia carcinoma henna que es el amianto de la que desde hace ochenta años Se sabían sus efectos mortales a largo plazo pero nadie en la compañía de metro hizo nada hasta muchos lustros después Metro de Madrid ha reconocido a la Cadena Ser que no va a recurrir esta resolución judicial de primera instancia Juan Carlos de la Cruz es el responsable de Comisiones Obreras en Metro de Madrid

Voz 24 21:19 hombre pues no recurrir esta sentencia pues yo creo que es la primera vez que daría una muestra de intentar tener voluntad de llegar en aún no buenos términos y unos acuerdo contó con el conjunto de los trabajadores por haber padecido estas enfermedades

Voz 0089 21:35 esos trescientos setenta mil euros son la suma de varios conceptos la insuficiencia respiratoria del paciente que fue reduciendo día tras día su calidad de vida el perjuicio personal que les supuso los tratamientos oncológicos y por supuesto los daños morales

Voz 0821 21:57 bien el capítulo electoral ya se ha desvelado la incógnita los candidatos de Vox para el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid serán Ortega Smith ir Rocío Monasterio dos de las personas más mediáticas de la formación de ultraderecha que algunas encuestas ya sitúan en tercera posición a Javier Carrera

Voz 0866 22:12 la presidenta del partido en la región y el secretario general de la formación son los elegidos por Vox para hacer frente a la comunidad

Voz 0456 22:18 el Consistorio respectivamente Ortega Smith

Voz 0866 22:21 repite candidatura tras un primer intento en dos mil quince y monasterios sonaba con fuerza desde hace meses para uno de los dos puestos ambos tratarán de capitalizar la tendencia positiva de las encuestas pudiendo llegar a ser decisivos en futuros pactos con PP y Ciudadanos a Ortega Smith que tendrá que compaginar su labor en el Ayuntamiento con un posible escaño en el Congreso

Voz 0027 22:41 le acompañará como número dos el abogado Pedro Hernando

Voz 0866 22:44 es en el caso de la candidata el gobierno de la región la lista continúa con el escritor José

Voz 0027 22:49 María Marco gracias Javier Cien todo no

Voz 0821 22:52 treinta y cuatro mil madrileños han solicitado ya su voto por correo en la capital la Junta Electoral de Zona considera que el Ayuntamiento de Madrid vulneró la Ley Electoral al hacer campaña vía Twitter la denuncia contra el Consistorio la presenta ciudadanos Carolina Gómez

Voz 0393 23:06 la denuncia la había formulado Ciudadanos en referencia a varios tuits publicados desde las cuentas oficiales del Ayuntamiento uno con fecha del once de abril en el que el consistorio presumía de haber invertido más de veinte millones de euros en Valdemingómez y otro del diez de abril sobre el aumento del parque público de vivienda por parte de la EMVS la Junta Electoral de Madrid concluyen su oficio que esos mensajes incumplen el artículo cincuenta punto dos de la Ley Electoral que prohibía las instituciones hacer campaña o propaganda en periodo de elecciones en abril Pedro Sánchez ya había convocado las generales el Ayuntamiento borró los tuit

Voz 0027 23:36 sin presentar alegaciones cuando Ciudadanos traslado

Voz 0393 23:38 la denuncia así que ya no figuran en sus redes sociales la Junta Electoral ya ordenó la retirada de la campaña de publicidad del Plan de Calidad del Aire de las marquesinas y de la web del consistorio porque hacía juicios de valor también le abrió expediente sancionador por permitir que podemos exhibiera los papeles de Bárcenas en un edil

Voz 0821 23:54 lo público es viernes diecinueve de abril más asuntos en titulares con Elena Jiménez

Voz 0152 24:00 el sindicato de maquinistas de Metro continúa con paros este viernes para reclamar unas instalaciones y servicios mínimos serán del cincuenta y siete por ciento en horario de tres y media a cuatro y media de la tarde en las líneas uno tres cinco siete a nueve a IU once

Voz 0821 24:16 los senadores Jacinto Morano de Podemos y Tomás Marcos de Ciudadanos han renunciado a la indemnización de casi tres mil novecientos euros del Senado por el parón de actividad previo a las elecciones se trata de una paga voluntaria que los senadores podían solicitar ya que es

Voz 0027 24:29 sueldos Se suspendió el mismo día en el que terminó la les

Voz 0821 24:32 la dura el pasado cinco de marzo El sindicato de trabajar

Voz 0152 24:34 tú eres de seguridad le pide al Ayuntamiento de Madrid que no contrate a la empresa Alcor para gestionar la seguridad de las fiestas de San Isidro denuncian que esta compañía no aplica el convenio del sector y que su personal trabaja en condiciones precarias desde el consistorio dicen que no hay base legal para rechazar a esta empresa aunque

Voz 0821 24:50 vigilarán de cerca y en deportes el Real Madrid disputa esta noche desde las nueve y cuarto el segundo partido de los cuartos de la Euroliga ante el Panathinaikos griego con uno cero para los de las otras la victoria el pasado miércoles parece que hoy de momento tenemos tranquilidad en las carreteras evidentemente traerse los problemas que hubo

Voz 0047 25:16 que hubo ayer

Voz 0821 25:17 con la operación salida con esa segunda fase de la operación salida

Voz 2 25:21 Johnson estos nuevos aparatos de aire acondicionado R XXXII patrocinan el tiempo

Voz 0047 25:28 lo que sí tenemos es nuestra previsión Luismi

Voz 0821 25:30 Pérez buenos días buenos días otra jornada

Voz 0047 25:32 desapacible la que esperamos en la Comunidad de Madrid las lluvias otra vez se van a ir haciendo más generales a partir de media mañana a medio día acabará lloviendo en toda la región por lo menos hasta que se haga de noche volverá a llover incluso con ganas eso va a hacer que las temperaturas que bajas un ambiente fresco y además algo de viento que especialmente en la sierra va a soplar con más intensidad el fin de semana mañana tendremos una tregua en forma de bastantes nubes pero pocas invitaciones parece ser que hacia el domingo volveremos a tener algunos chubascos eso sí no lluvia tan continuada como la que esperamos esta misma tarde

Voz 0456 26:10 ahora puedes proteger el medio ambiente mientras disfrutas del máximo confort y silencio a la vez que ahorrar en el consumo eléctrico y controlas la temperatura desde cualquier lugar

Voz 0136 26:17 diga lo más nuevo en aire acondicionado con Johnson y sus nuevas máquinas R XXXII reducirá su setenta y cinco por ciento el impacto en el calentamiento global y producirá cero emisiones a la capa de ozono con la garantía de ideas Electric descubre lo en Pont Johnson en tu vida punto com

Voz 2 26:38 Pepa la pupas Pulpis para los amigos no ha contratado la luz a facture energía no ahorra un doce y medio por ciento hombre no comen

Voz 0027 26:47 la luz en Factor Energía punto com haremos más anuncios por fin cayó otra luz de energía

Voz 28 26:57 estés donde estés en Madrid ir a tu concesionario BM

Voz 29 27:00 E V en su momento Inter

Voz 30 27:02 auto premier inmóvil norte son Momentum motor un grupo de concesionarios BMW con la mayor cobertura y las últimas novedades de BMW porte por todo Madrid momento un motor siempre en movimiento

Voz 28 27:13 descubre Looking veinte de tu concesionario BMW en Getafe Alcorcón y Leganés

Voz 15 27:17 ahora aquí sueño Madrid Madrid suena a tan hoy después de tanto tiempo a todo Madrid suena a pop

Voz 2 27:28 suena a rap sin maquillaje la palabra más sincera y de sus ojo proto yo son primavera Madrid suena lo que tú quieras que suena esto todos los martes a eso de la una

Voz 0027 27:38 los músicos de calle se citan en Hoy por Hoy Madrid con Marta González no suena madre de suena

Voz 2 27:44 con el patrocinio de Isla Azul escapa un nuevo mundo

Voz 0821 27:55 ayer tuvieron que suspenderse muchas procesiones programadas en Madrid hoy el centro de la ciudad de nuevo va a tener cortes de tráfico llueva o no porque están programadas una decena de procesiones de Viernes Santo Elena Jiménez tiene buenos días muchos cortes muchas

Voz 0152 28:08 calles vamos con algunas de ellas por el centro los cortes serán a partir de las siete de la tarde en el entorno del Congreso Cibeles Paseo del Prado Plaza de Neptuno por la procesión del Jesús de Medinaceli también por las calles Bailén Mayor Sacramento Ciudad Rodrigo y San Cristóbal eso entre las siete de la tarde y las once y cuarenta y cinco las doce menos cuarto de la noche a partir de las siete también a Atocha la plaza Antón Martín plaza de Matute calle Huertas Príncipe Plaza de Canalejas Carrera de San Jerónimo Puerta del Sol Plaza de Jacinto Benavente Plaza de Santa Ana calle del Prado calle Lope de Vega Éstas son algunas de las calles que también a partir de las siete Se van a ver cortadas al tráfico por otra procesión también a partir de las siete en la calle Atocha hacia Puerta Toledo Plaza de Puerta Cerrada incidencias también de tráfico a partir de las ocho y media en la calle de Atocha en la plaza de Jacinto Benavente la calle Carretas en Puerta del Sol la calle Mayor por la Procesión del Silencio a partir de las nueve de la noche habrá incidencia desde Tráfico esto ya fuera del centro va a ser la plaza de Carabanchel en General Ricardos o en Eugenia de Montijo son algunas de las calles que se van a ver con dificultades con incidencias por el tráfico gracias Elena IAS

Voz 0821 29:19 hay media Nos vamos con una propuesta musical para este

Voz 0027 29:22 sábado

Voz 31 29:24 ah

Voz 3 29:27 sí

Voz 0821 29:32 la deben ve colectiva actuará en la sala El intruso en la calle Augusto Figueroa número tres mañana a partir de las diez de la noche tenemos nueve grados en el centro de Madrid

Voz 1 30:02 a las seis y media en Canarias hoy por hoy

Voz 0027 30:09 derechos comienza el viernes diecinueve de abril y aunque la fuerte granizada de ayer presagiaba lo peor

Voz 32 30:16 si te gusta Kutxa mira la nieve había

Voz 0027 30:19 entona de granizo finalmente los sevillanos sí han podido disfrutar de su madrugar

Voz 9 30:37 comenzaba así como escuchan pasada la medianoche con la Cruz de Guía de la Macarena la lluvia ha respetado las seis semanas que procesionan esta madrugada por las calles

Voz 20 30:49 Sevilla no pueden decir lo mismo en Burgos en Málaga o en Logroño don

Voz 0027 30:54 de Sí Se han tenido que cancelar varias procesiones esta noche en Cuenca por ejemplo ahora mismo deberíamos estar escuchando este sonido el de la famosísima Procesión de las Turbas pero no saldrá este año por las altas probabilidades de lluvia allí está Diego Albadalejo Diego buenos días

Voz 33 31:12 qué tal muy buenos días poco después de las cinco de la madrugada las tres hermandades de esta profesión la más emblemática de la Semana Santa de Cuenca han comunicado la suspensión del desfile en aplicación del protocolo de lluvia que así lo establece que si la previsión de precipitaciones entre más del ochenta por ciento durante el recorrido decepción entre los nazarenos y también entre la curva ya que a esta hora no llueve todavía sobre Cuenca Un grupo bosque ahora apenas suman una con pena han seguido cortarse de la iglesia de El Salvador con sus tambores y clarines para mostrar su descontento por las sospechas

Voz 0027 31:46 gracias Diego aunque el vía crucis de este Viernes Santo lo tiene el PSOE la administradora única de Radio Televisión Española ha cambiado el día del debate lo ha hecho coincidir con el que había programado anunciado por lo menos el grupo Atresmedia el martes a la misma hora Rosa María Mateo ha hecho lo que mejor le venía al PSOE y de hecho lo que solamente el PSOE quería una decisión que ha puesto en pie de guerra a los trabajadores de la tele pública y también a la oposición política con Rafa Muñiz con Danny De la Fuente nos sumergimos en la prensa nacional e internacional y económica Dani plantea la necesidad de una amplia mayoría para Pedro Sanz

Voz 0456 32:23 el lo hace en un editorial que titula más parálisis política no le hace ningún bien a España una amplia mayoría añade el semanario liberal que no le haga depender de Unidas Podemos afirma económicas

Voz 0027 32:34 los parlamentos fraccionados en los que los gobiernos

Voz 0456 32:36 son minoritarios y duran pocos están convirtiendo en el patrón de Europa con los votantes hartos y abandonando a los partidos tradicionales lo hemos visto en Alemania en Italia en Suecia en Estonia en Finlandia esta misma semana España como por otra parte han advertido otros diarios como el Handelsblatt España se enfrenta una serie de problemas que un gobierno débil o en minoría no podrá resolver reformas educativas del sistema de pensiones del mercado de trabajo reformas que ojo con un gobierno con Podemos podrían frustrarse y correr el riesgo de aumentar el gasto presupuestario el segundo problema para dio economistas atajar el de la crisis en Cataluña recuerda que los socialistas están a favor del diálogo lamenta en la misma frase que Ciudadanos se niega a tratar con Pedro Sánchez lamenta Hable Mente Leo cuando podría ser una influencia útil la alternativa concluye el editorial una coalición de derechas entre el PP y Ciudadanos es preocupante preocupante porque sólo provocaría mayor confrontación con los separatistas catalanes y preocupante porque seguramente necesitas de la extrema derecha nacionalista de Vox un país que ha luchado tanto contra los fantasmas de Franco no puede dar un paso en la dirección equivocada lo mejor sería que los españoles votarán por el partido de Sánchez tanto como para que no necesite aliados pero concluye Die Economis parece poco probable

Voz 0027 33:49 mientras tanto aquí en España la campaña se adentra en la nada así titula sus Hermida hoy su artículo en El País Rafa

Voz 1772 33:55 qué dice partidos que los partidos por fin encuentran un tema de debate Yes el debate a falta de cuatro días no se sabe si habrá dos uno o ninguno ha llegado ese momento de la campaña dice en la que todos discuten foros fogosa mente sobre el modo en el que van a discutir es decir sobre la nada sobre algo muy próximo y aquí estamos en el debate del debate del debate

Voz 0027 34:17 sobre ese debate debates o no debate el mundo dice hoy que los trabajadores de Televisión Española se revelan tras ser usados por Sánchez para sabotear el debate

Voz 1772 34:27 en su editorial leemos Rosa María Mateo la administradora única ha demostrado un servilismo al PSOE tan elocuente al cambiar la fecha del debate pegándose al deseo de Sánchez que incluso profesionales de la cadena promocionados en esta etapa como Xavier Fortes Carlos Franganillo Se revolvieron ayer de inmediato contra ella los españoles opinan mundo habrán de valorar si pueden dirigir un país alguien instalado en una huida permanente e incapaz de confrontar ideas en su espacio plural y neutral

Voz 0027 34:55 lares como de este asunto el resto de medios

Voz 1772 34:58 libre asegura que los debates quedan en el aire por el empeño de Sánchez de imponer la fecha celebrar sólo uno en Radio Televisión Española El Confidencial titula el órdago de Sánchez chafa su campaña deja en el aire el debate ya abre un cisma en Televisión Española público la gestión de Sánchez Deferr a ras de con los debates electorales ponga contra las cuerdas a Pedro Sánchez y ABC en su editorial dice ha sucedido lo que el PSOE quería que Rosa María Mateo humillar a la televisión pública hasta límites insospechados como agencia de propano

Voz 0027 35:29 bueno el diario punto es publica hoy el manual de comunicación que Vox les está enviando a sus responsables provinciales un manual en el que les marca cómo gestionar las redes eso cómo relacionarse con los periodistas en ese manual podemos leer pautas tan delirantes como esta signos queremos quejar del asfaltado de una calle lo relacionamos con subvenciones a partidos separatistas organizaciones feministas radicales

Voz 1772 35:54 su estrategia apuesta por rechazar entrevistas con medios de comunicación no afines y añaden esto es textual si sospechamos que el medio puede manipular nuestras palabras desea realizar una información malintencionada contra nosotros debemos rechazar cualquier tipo de colaboración Si las agrupaciones locales de Vox quieren utilizar por ejemplo mes au imágenes satíricas en sus redes sociales tienen que consultarlo con la dirección

Voz 0027 36:17 pues sobre Vox escuchen esto la Generalitat valenciana ha expedientado al número tres del partido ultra allí en la Comunitat que es médico lo han expedientado por preguntarle a una paciente si tenía las tetas igual de duras que la cintura Radio Valencia a él García bon dia

Voz 11 36:31 bon día se llama Vicente Manuel Roglà es médico y una paciente le ha denunciado por presunto acoso cuando estaba tendiendo la le preguntó entre otras según la denuncia de la paciente si tenía las tetas duras si llevaba sujetador el enunciado niega las acusaciones La Conselleria de Sanidad confirmaba ayer que hay un expediente de investigación abierto por la inspección sanitaria al que es el número tres de la candidatura autonómica el Valencia por un presunto caso de acoso a una paciente el expediente sigue en tramitación por el momento no se ha tomado ninguna medida cautelar el médico continúa

Voz 0027 37:04 bueno todo esto aquí en España en Estados Unidos el Departamento de Justicia ha decidido hacer público el informe Müller en su totalidad completo es la investigación sobre la trama rusa una investigación que pasa ahora a manos del Congreso y en ese informe M hay hasta diez indicios de que Trump trato de ingerir en la justicia trató de parar o de boicotear la investigación dice indicios supuestamente constitutivos de delito que dice la prensa Dani

Voz 0456 37:28 pues el New York Times titula Mueller detalla múltiples contactos con los rusos y los esfuerzos de Tram para frustrar esta investigación para este diario además el informe es un retrato de la Casa Blanca y su cultura de la deshonestidad en su editorial Leo que hay pruebas sustanciales de que el presidente violó la ley federal al intentar cerrar interferir en la investigación de la trama rusa Trump sobre vive gracias a que sus asesores o rechazaron o ignoraron sus peticiones porque el señor Müller no concluyó si Trump ha obstruido o no la justicia se pregunta y responde el New York Times porque consideraba que sus manos están atadas la antigua política del Departamento de Justicia prohibe hacer acusaciones de un presidente en ejercicio sin darle un foro legal en el que responder si tuvieran es claro reza el informe que no ha instruido la justicia así lo habríamos dicho y ahora que ahora es el Congreso el que tiene que decidir qué hacer con todo esto en otro artículo leo los demócratas se acercan a una pregunta difícil deben impugnar a Trump que le llamen a testificar a muy les recuerdan que el informe que han leído no está completo todavía hay partes censuradas así que que pida en el informe total en otro artículo David

Voz 0027 38:30 Brooks recuerda que Trump sigue siendo la mayor amenaza

Voz 0456 38:32 para el sistema democrático estadounidense violando todas sus reglas y valores paranoias mentiras miedo la presidencia de Tram queda al descubierto titular Washington Posse el informe es una condena a la presidencia de Trump afirma tan Valls en este diario hoy por cierto el presidente Donald Trump ha bromeado este jueves con que seguiría en el cargo

Voz 0027 38:50 seguí es

Voz 3 38:54 claro

Voz 0027 38:59 estoy o día

Voz 0456 39:04 diez o catorce años más pero de momento es broma me conformo con seis dice Trump para The Gardian el Informe Müller que vincula Trump y su campaña con instrucciones a la justicia hubiera supuesto el fin inmediato de cualquier otro presidente

Voz 35 39:22 uno solo

Voz 0027 39:27 el País publica hoy el calvario de Andreas una mujer de veintiséis años que murió por un supuesto error médico fue diagnosticada de una enfermedad mental cuando en realidad lo que sufriera una infección

Voz 1772 39:38 la meningitis e infección grave que sufría no se diagnosticó porque en el hospital consideraron que era una paciente psiquiátrica su familia no la pudo visitar en la setenta y cinco horas que estuvo atada en una cama sin recibir en realidad el tratamiento adecuado su hermana cuenta el país que Andreas empezó a oír ruidos en su cabeza dice cuando vieron que los antecedentes familiares que mi madre tiene esquizofrenia dieron por hecho que ella también tenía una patología mental asegura su hermana no hicieron nada por salvar la vida por eso denunciado a siete médicos por la vía penal ahora dice un juez lo está investigan

Voz 0027 40:13 escuchen esta historia otro juez uno de Madrid ha ordenado que cien mayores de Alcorcón dejen sus pisos o los compres com o los compren como es exactamente esta historia

Voz 1772 40:24 el magistrado ha obligado a revocar el contrato que tenía firmado con la Empresa Municipal de la Vivienda por el cual cedían sus casas que estaban en el centro de la localidad por otras más accesibles en un nuevo barrio el juez entiende ahora que esos pisos en los que viven Se deben incluir en el concurso de acreedores en el que se encuentra la empresa municipal y ellos deben de comprar sus antiguas viviendas pero estas personas estos mayores aseguran que no tienen el dinero para comprarlas y que no pueden volver a sus antiguos pisos porque están destrozados Osona

Voz 0027 40:53 simples terminamos con un capítulo dedicado a la privacidad con tres titulares el primero de ellos Dani en en Austria

Voz 0456 41:01 Leo que el Gobierno apoyado por la extrema derecha populista quiere prohibir los comentarios anónimos en todo Internet polémico porque violaría las normas de privacidad europeas el comentario sería anónimo en la página web pero las empresas estarían obligadas a ofrecer los datos del usuario que comenta por si acaso hay delitos de odio para algunos operadores como Facebook sería un tesoro de datos el obligar a todo usuario a que de sus datos

Voz 0027 41:24 esta Facebook le afectan precisamente los dos últimos años

Voz 0456 41:28 sí en primer lugar los fallos de seguridad de Facebook que les contamos hace unas semanas y que afectaron a miles de usuarios de Instagram han sido mayores de lo que se creía Leo en The Gardian Dave dependen se dijo que habían afectado a unos miles de usuario himnos son millones de usuarios además cuenta el Frankfurter que Facebook se hizo con datos privados de sus usuarios de un millón medio de usuarios sin permiso la red social lo reconoce pero dice que fue un error intervino en EEUU con el Washington Post que advierte de que los reguladores federales de Estados Unidos investigan a la red social por este mal uso de la información personal de sus usuarios y que en el punto de mira está el director ejecutivo de la compañía Mark Zuckerberg cofundador presidente de la Junta de Accionistas máximo responsable los investigadores federales examinan las declaraciones y comparecencias de Soccer ver sobre la privacidad y los errores de Facebook cuestionan su liderazgo al frente de la empresa apuntar concluye el Washington Post apuntar a Zuckerberg podría enviar un mensaje a otros

Voz 0047 42:26 gigantes tecnológicos de que la agencia

Voz 0456 42:29 federal norteamericana está dispuesta a responsabilizar a los grandes ejecutivos y directivos por las fechorías que cometan sus empresas

Voz 29 42:40 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado

Voz 8 42:45 ha sido setenta y nueve mil trescientos creo

Voz 29 42:50 asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día en la cuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión en mil novecientos setenta cuatro chicos formaron un grupo al calor de la incipiente escena psicodélica de Londres decidieron llamarse Cui por sugerencia de su cantante Freddie Mercury y años más tarde fue el público cien decidió elevar los a ese trono de la historia del rock reservado sólo para unos pocos hoy su inconfundible sonido y sus arrolladores directos vuelven en una colección única reunida por el país kilos cuarenta clase disfrútalos en formato digital Icon sonido remasterizado domingo veintiocho A kind of magic y Caja premium de regalo por nueve con noventa y cinco con el país

Voz 36 43:45 a lo largo de Securitas Direct así dos desconectada

Voz 0456 43:48 cariño aprovechando que nos vamos en Semana Santa la otra caso podríamos aprovechar y ponernos también una allí

Voz 11 43:53 pues si las dejamos lo hacía casi todo el año por lo que cuesta nos quitamos de problemas de ruso que son los metas

Voz 14 43:59 si protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento tres sido calcula una INEM Securitas Direct puntualizó recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 0027 44:10 Nuestra ilusión riqueza es serles útil por eso la UCI le pita de escuchar las Yuste azul desde servicios útiles

Voz 1508 44:28 buenos días si cada día dura menos la batería de su móvil la Organización de Consumidores y Usuarios le recomienda seguir algunos consejos es importante cargadores adecuados es decir originales diseñados para garantizar una carga óptima y segura también es importante evitar que el móvil esté expuesto a temperaturas extremas por ejemplo en verano no lo deje dentro del coche porque la batería no está preparada para funcionar correctamente en esas condiciones

Voz 0027 44:53 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE in buenos días

Voz 37 44:59 después de haber sido siempre la madre más moderno la primera en traer de Londres la ropa de moda la primera en descubrir el yo ojalá Si a las redes sociales les pides a tu hija que te recomiende una serie a lo que ya te contesta para Tegui puente Anselmo abedules trenes

Voz 0027 45:15 a Heras te has preguntado si ser madre compensa con prensa

Voz 27 45:19 ya puedes comprar el cupón del extra día de la madre de la ONCE el cinco de mayo diecisiete millones de euros ser madre compensa mucho

Voz 10 45:31 hoy por hoy

Voz 1 45:33 con Aimar Bretos

Voz 0027 45:35 ocho menos cuarto de la mañana siete menos cuarto en Canarias Volkswagen y el deporte en Hoy por hoy Volkswagen Obando para las personas Valencia cumplió anoche con lo esperado disputará dentro de dos semanas las semifinales del examen

Voz 1161 45:52 no dejó margen a la sorpresa para el Villarreal se impuso en Mestalla por dos cero goles del lateral izquierdo de la cantera Tony la ató de Parejo en El Larguero el autor del gol sobre las semifinales

Voz 38 46:01 es un rival muy difícil pero tenemos la vuelta aquí en casa que yo creo que puede ser un factor muy importante para nosotros Si con toda la máxima ilusión que tenemos una gran plantilla Hay sabemos competir contra otra cualquier rival ya sí lo hemos demostrado

Voz 1161 46:13 el autor del primer gol la nota negativa la amarilla de Belén que salía en la segunda parte estaba apercibido y se perderá el partido de ida de semifinales contra el Arsenal Marcelino sobre la tarjeta el francés

Voz 39 46:22 si hubiera sabido que les sacaban a María no lo hubiera sacado con un resultado tan favorable y sin tener una necesidad de disputa lo lógico cuerpo y luego en la mano eso normalmente no es Ammari derogar metro Juan mucho en este partido ecologista decidió sacar culpa de entrenador por decidió ponerlo encanta

Voz 1161 46:44 en los amarillos se acabó el sueño de la competición europea y ahora centrarse en no perder categoría en la de la la en casera Javi García

Voz 40 46:52 hay que pasar página hay que pensar en la Liga lo objetivo que tenemos que

Voz 0881 46:55 la permanencia que lo principal recuperar

Voz 40 46:58 de trabajar sacar tres puntos que sería importantísimo de cara a la salvación

Voz 0456 47:02 el partido de ida contra el Arsenal será en Londres