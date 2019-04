Hoy por Hoy (19/04/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 0027 00:00 son las ocho de la mañana a las siete en Canarias

Voz 0027 00:21 con la lluvia respetarlo Sevilla sí ha podido celebrar su Madrugá una noche con muchísimo público muchísima emoción in ningún incidente afortunadamente la campana sigue Javier Márquez buenos días

Voz 2 00:39 de ahí continúa la madrugada porque ahora mismo está llegando a esta plaza de La Campana La Virgen de la angustia que es el último de los pasos que debe discurrir el de la Carrera Oficial en la jornada de hoy como decías Aimar a respetaba la lluvia también destaca el Ayuntamiento en su balance de la mañana que no constan incidencia destacable hasta el momento unas setenta actuaciones del dispositivo sanitario todas leves sólo veintiséis aviso gestionado desde el Centro de Coordinación Operativa única actuaciones destacables varios establecimientos denunciados por incumplir la normativa de venta de alcohol de madrugada aunque sea localizado denunciado y requisado al intentar sobrevolar las haría Grange

Voz 0027 01:16 las Javier quiénes no han tenido tanta suerte con el tiempo han sido los treinta y cinco mil jóvenes que tenían entrada para el San San Festival en Benicàssim

Voz 3 01:23 no solamente era de que lo habían cancelado osea muy tarde eso es lo que me dio mal porque

Voz 4 01:28 pues vacaciones gastas dinero bien

Voz 3 01:30 eso está aquí si te quedas con las ganas

Voz 0027 01:33 con las ganas y sin festival muchos de ellos han tenido que dormir en un colegio Luismi Pérez hoy siguen las lluvias en toda España buenos días

en algunas zonas del país poco a poco nos vamos salvando de esa precipitación por ejemplo en gran parte del Cantábrico Galicia el norte de Aragón gran parte de Baleares y de Cataluña aquí va a llover más bien poco en el caso del Cantábrico esta mañana pero ya esta tarde no y en cambio esa lluvia va como una especie de Boomerang se ha ido hacia el norte llueve con ganas en gran parte del Alto Ebro de la la zona del sur de Aragón también el este de Castilla La Mancha y la Comunidad Valenciana y poco a poco se volverá retirará hacia el sur esa lluvia por tanto en gran parte de Castilla La Mancha en Murcia en Madrid a partir de mediodía arreciar a esa lluvia también algunos chubascos acabarán cayendo sobre todo esta noche y mañana por la mañana en el norte de Canarias y nos espera un fin de semana Aimar con lluvias sobre todo en el sudeste del país eso mañana fuertes en Murcia también en algunas zonas de Andalucía y parece ser que el domingo otra vez la lluvia en gran parte del este y del Mediterráneo va a ser abundante con ambiente fresco y muy ventoso

Voz 0027 02:38 gracias Luismi Así empieza este diecinueve de abril les vamos a contar esta mañana lo mucho que se está encontrando la crisis de la discusión sobre los debates electorales yo voy a estar el día veintitrés en la cadena pública para debatir con quien quiera debatir tendrán ellos que decidir si llevan una representación a la Radiotelevisión Española de los partidos políticos a los que representan las ministra dará única de Radio Televisión Española a fijos dos su debate para el martes veintitrés qué es lo que quería el PSOE hacerlo coincidir con la convocatoria de Atresmedia para que no haya dos debates sino uno esa decisión escandalizó a los propios periodistas de la pública porque entienden que ponen en entredicho la imagen de independencia y además no soluciona la cuestión de fondo que es que ahora mismo los candidatos de PP Podemos y Ciudadanos siguen manteniendo que esa noche en principio van a estar en Atresmedia

Voz 5 03:32 es una persona de palabra y por tanto no vamos a cambiar nuestros planes por mucho que Pedro Sánchez quiera instrumentalizar la televisión de todos los españoles para su agenda

Voz 1509 03:41 creo que ha sido un profundo error primero despreciar a la televisión pública después intentar utilizarla

Voz 4 03:46 más esconde Sánchez es muy significativo porque tiene miedo a los españoles porque tiene miedo a escuchar lo que le tiene que decir Albert Rivera

Voz 0027 03:55 Inés Arrimadas que ayer volvió a sufrir el acoso de quiénes querían impedirle un acto de campaña en Cataluña elegidas

Voz 3 04:01 el fascista y ellos se lo gritaban a ella

Voz 6 04:05 resista

Voz 3 04:08 ah

Voz 4 04:10 hace más me llama la atención es ver a gente tan joven tan llena de odio nos dan la razón cuando decimos que las escuelas catalanas enseña a odiar a los que no piensan como ellos

en los deportes el Valencia se jugará las semifinales de la Europa League con el equipo de Unai Emery

el Arsenal del técnico español que volverá a medirse con su ex equipo en competición europea tras haberlo hecho ya con el Sevilla anoche Valencia dos Villarreal cero marcaban la TUI parejo Nápoles cero Arsenal uno la otra semifinal enfrentará al entran con el Chelsea tras eliminar al Benfica deslave respectivamente los partidos de ida el jueves dos de mayo

Voz 3 04:52 Honda con el Alcorcón misma mismo

Voz 7 05:01 eh como Aimar Bretos después de haber sí

Voz 0027 05:42 hoy son las ocho y cinco de la mañana las siete y cinco en Canarias la polémica en torno a los debates electorales ha derivado ya en un en rollo tal que para entenderlo bien hay que irse al principio de todo esta que van a escuchar es la secuencia Radiotelevisión Española había propuesto hace dos meses un debate a cuatro para el lunes veintidós de abril que es este lunes que viene aquello había quedado en el aire porque el PSOE optó por asistir al debate de Atresmedia con Vox el martes que viene los socialistas perderían un formato en el que estuviera Vox optaron por ir a la privada para poder debatir contra la ultraderecha cuando hace tres días la Junta Electoral tumbó ese debate a cinco con Vox entonces el PSOE ya sí optó por ir a la pública pero el resto de candidatos dijo de acuerdo Si a la pública pero el martes veintitrés tenemos el debate de Atresmedia que ahora cambia estructura iban a hacer un debate a cuatro bajamos por tanto dos debates el lunes veintidós hecha pública el martes veintitrés en Atresmedia pero los socialistas no querían ni quieren dos debates e insistían en que el de la pública debía ser el martes veintitrés el mismo día en que Atresmedia pretende hacer el suyo en un primer momento Radio Televisión Española intentó que ese pulso no les a picara dijo que sean los partidos quienes negocien y quiénes consensúen una fecha para el debate de la pública que a nosotros nos va a parecer bien bueno así estaban las cosas en un impasse hasta que ayer por sorpresa y sin contar con su dirección de informativos la administradora única de Radio Televisión Española Rosa María Mateo envió un comunicado convocando el debate de la pública para el martes veintitrés qué es exactamente lo que quería el PSOE eh esto generó un malestar enorme entre los periodistas de la radio televisión pública que ahora le piden a Rosa María Mateo que dé marcha atrás por la imagen de de sumisión al Gobierno que puede trasladar todo esto Yolanda Álvarez la presidenta del Consejo de Informativos estuvo anoche en Hora Veinticinco

Voz 12 08:45 contra y abrir además una crisis en la televisión pública con el Consejo de Informativos contra la decisión de cambiar la fecha lo demás partidos han localizado una vía de

Voz 0027 08:56 agua la táctica del PSOE en esta campaña

Voz 12 08:58 que han decidido tensionar la situación convencido de que Sánchez puede salir mal parado de este pulso que el primer gran debate de esta campaña sea como se celebra el debate donde e incluso se habrá al final debate es una polémica que sólo interesa a partidos candidatos un juego de estrategias que lanza un mensaje desolador hacia los ciudadanos sino son capaces de ponerse de acuerdo tan siquiera sobre el día en que se van a celebrar un debate que podemos imaginar qué puede ocurrir durante los próximos cuatro años de la legislatura

Voz 0027 09:33 dentro de la campaña José Manuel lo hemos escuchado en la portada ayer volvimos a vivir un nuevo acoso a un candidato en este caso a Arrimadas en Vic

Voz 12 09:40 al grito de Fuera fascistas decenas de personas abuchearon ayer a Inés Arrimadas y otro dirigente de Ciudadanos en la localidad catalana de Vic son demasiados incidente ya en una campaña donde hay partidos que tienen dificultades para llevar su discurso algunos territorios otro hecho inasumible en Demo Gracia Mala puta hay Puta España no es ningún grito es una auténtica barbaridad y entre tanto ruido siguen los ruidos Sánchez insistiendo en que no habrá referéndum de independencia Casado insiste también en los socios independentistas y proetarra de Sanchis Unidas Podemos advirtiendo votara Sánchez llevar a Rivera a las puertas de Moncloa más de lo mismo a la campaña hace falta una tregua casi diría un rece Teo para volver a primero de Primaria de democracia a una campaña con debates

Voz 3 10:32 es sin intolerantes incidentes puede ser incluso con ideas José Manuel Atencia hasta el lunes buen fin de semana

Voz 0027 10:48 y aunque no sea para las generales de la semana que viene Vox ha despejado en las últimas horas una de sus principales incógnitas electorales que son sus candidatos a la alcaldía ya la Comunidad de Madrid a la Alcaldía será Javier Ortega Smith el número dos de Abascal y candidata a la presidencia de la Comunidad Rocío Monasterio Javier Carrera

Voz 0866 11:06 jugar daba a Vox los nombres de sus candidatos en estas dos plazas finalmente monasterio presidenta del partido en la región optará a la comunidad Ortega Smith Secretario General hará lo propio en el Ayuntamiento un movimiento que supone la puesta por dos de los grandes nombres de la formación para tratar de capitalizar la tendencia positiva de las estas en un territorio donde concentran a muchos de sus militantes donde pueden ser decisivos en posibles pactos además en el caso de Ortega Smith tendría que compaginar su labor en el Consistorio con un posible escaño en el Congreso al que concurre también por Madrid la formación tendrá que desvelar antes del próximo lunes fecha límite para presentar listas el resto de candidatos a ayuntamientos y comunidades

Voz 0027 11:53 y aunque sea por rescatar una derivada amable de todo este fango electoral es buenísimo lo que le ha pasado a Maroto del PP en Vitoria se presenta de número uno al Congreso han contratado un call center para que llamen por teléfono la gente pidiéndole el voto a Maroto pero se ve que no hicieron demasiado bien la la selección de los números que debían marcar por qué ser Vitoria Iker Armentia on hurón que ha pasado

Voz 13 12:16 pues a uno de los que llamaron para conseguir el voto de él

Voz 1227 12:18 ha popular voy corriendo a coger el teléfono porque estos días pues eso tiene que estar pendiente del teléfono me dice oiga le llamo de parte de Maroto y digo cómo cómo

Voz 0027 12:28 era el candidato Belloch Cabildo al Congreso por Álava Iñaki

Voz 13 12:30 lo de pidiendo al que intentaron convencer de las meninges que Maroto y el PP quieren sacar adelante Pinedo claro se puso Adeva

Voz 1227 12:37 dice bueno si quiere usted hablar directamente con el candidato si me dejan nombre limpios mire si hace lo ideal Pinedo ir en este mismo

Voz 13 12:43 el bueno pero Maroto nos ha dicho que no le vaya a más no así que un voto menos para Iker es

Voz 0027 14:10 aunque la fiscalía de Estados Unidos ha elegido el Jueves Santo para publicar el polémico informe Müller sobre la trama rusa no le ha ahorrado el escándalo Donald Trump el fiscal especial concluye en el informe de cuatrocientas páginas que no hay pruebas de que el presidente conspirar ha con Rusia para ganar las elecciones que Rusia hizo todo lo posible porque Trump las ganara eso está fuera de toda duda está confirmado pero lo que se certifica es que Trump no estaba al tanto de que Rusia hacia eso lo que sí hay en el informe son diez episodios en los que Trump pudo cometer obstrucción a la justicia al intentar torpedear esa investigación tampoco es una acusación oficial así que canta victoria pero los demócratas pretenden seguir tirando del hilo políticamente en el Congreso corresponsal en Washington Marta del Vado buenos días

Voz 1510 14:53 buenos días el fiscal general William Barà entregada al Congreso las cuatrocientas cuarenta y ocho páginas del informe Müller editado según dice para proteger información confidencial el informe por un lado describe los intentos del Gobierno ruso por interferir en las elecciones presidenciales de dos mil dieciséis Miguélez revela a las numerosas conversaciones que el equipo de Donald Trump tuvo con las autoridades rusas durante la campaña pero no encuentra delitos en estos contactos Por otro lado detalla diez episodios en los que el presidente pudo cometer obstrucción a la justicia por ejemplo por el despido de James como el exdirector del FBI por el descrédito constante de trampa la investigación

Voz 20 15:29 incluso los amagos de despedir a Mueller

Voz 1510 15:31 o los intentos de coartar la investigación del fiscal especial ida evitar su publicación Müller expone los hechos pero se abstiene de determinar si son delito o no sugiere que es el Congreso Hinault el Departamento de Justicia quién debe hacerlo la polémica viene cuando el fiscal general

Voz 21 15:47 snacks jemeres asegura que no hay evidencias suficientes

Voz 1510 15:54 al acusar a Trump de obstrucción sin explicar por qué llega a esta conclusión para los demócratas esta interpretación de William bares absolutamente parcial teniendo en cuenta además que fue nombrado por el presidente a principios de año y que antes de ocupar ese cargo bar se mostró contrario a esta investigación los demócratas le acusan de distorsionar celebrada mente partes Dalí

Voz 21 16:13 Informe llano opción Henin

Voz 1510 16:17 el presidente del Comité Judicial en la Cámara John Cutler asegura que William Vara socavado el trabajo del Departamento de Justicia para proteger al presidente por eso piden tener acceso al informe original completo que sea Müller el que testifique ante las cámaras lo antes posible para conocer sus conclusiones sin pasar por el filtro del fiscal si los congresistas encuentran delitos cometidos por el presidente podrían iniciar acciones parlamentarias en su contra

Voz 22 16:42 sin embargo será por exonerado de los delitos investigados

Voz 3 16:47 de hecho ya está en su mano

Voz 22 16:48 Son de Mar a Lago Florida donde va a pasar el fin de semana

Voz 3 16:51 jugando al golf y esta madrugada hemos sabido que la justicia

Voz 0027 16:53 estadounidense apoya la decisión del alcalde de Nueva York de multar a aquellas familias que se nieguen a vacunar a sus hijos contra el sarampión es una problemática que va a más en la ciudad sobretodo en un barrio de judíos ultraortodoxos en Brooklyn sean metido estos judíos ultraortodoxos de lleno en el movimiento anti vacunas eso está disparando el número de casos de esta enfermedad el peor brote en tres décadas Rafa Muñiz

Voz 1772 17:15 el brote comenzó en octubre pero no fue hasta comienzos de este mes cuando el alcalde declaró el estado de emergencia de salud pública en el barrio en el que viven las familias judías ultraortodoxa

Voz 13 17:25 qué habéis hecho show en Dane we have severo

Voz 1772 17:30 Nueva York ordenó que todos los menores fueran vacunados para evitar más casos de sarampión

Voz 23 17:34 Juan es

Voz 20 17:37 Emma hecho sería bien

Voz 15 17:40 la alcaldesa insistía Z

Voz 1772 17:42 sólo una semana en vacunar a todos los niños judíos pero un grupo de padres se negó por razones religiosas esta misma madrugada el juez al que acudieron ha rechazado su demanda alegando que sus argumentos para no inmunizar a sus pequeños no están apoyados en estudios científico

Voz 24 17:58 equipo de quiénes son hay será esta está no es nada como siempre

Voz 1772 18:08 las familias muy críticas con la decisión del alcalde de Nueva York dicen en su escrito de denuncia que las vacunas contienen ADN de mono rata o cerdo que están fabricadas con células de fetos humanos abortados o dicen que generan autismo el juez ha impuesto esta madrugada una multa de mil dólares a los padres de los niños que todavía no han sido vacunados además se han cerrado cinco colegios judíos que se han negado a entregar el registro de vacunas de los niños que están escolarizados en esos centros el sarampión fue radicado de Nueva York a comienzos de siglo

Voz 7 18:40 hoy por hoy como Aimar Bretos

Voz 0027 18:44 aquí en España las lluvias de esta Semana Santa están haciéndole un roto al sector turístico que ve como una parte no muy grande pero sí una parte de sus reservas para estos días si cancelan a última hora Eladio Meizoso

Voz 0527 18:55 las reservas iba muy bien hasta última hora a principios de semana garantizaba una ocupación hotelera del setenta y cinco por ciento con carácter general que subía hasta el setenta y nueve en la costa sesenta y siete en el interior según los datos de Turespaña que preveía un aumento de la afluencia respecto a la Semana Santa de dos mil dieciocho estas fiestas apenas influyen en la llegada de extranjeros la clave está en el turismo nacional con previsiones también al alza indican las agencias de viajes que dicen han facturado un diez por ciento más que en la Semana Santa pasada pero el mal tiempo que ya se veía venir en los últimos días

Voz 13 19:26 ha provocado anulaciones de última hora en distintos puntos por ejemplo en el litoral alicantino reconoce Antonio Mayor de la patronal hotelera de la Costa Blanca

Voz 25 19:34 no sepan de una semana la veíamos boya con una perspectiva muy buena pues sí es verdad que es un llegando a una reanudación prensa no temen tres por ciento por ciento no no no es mucho lo lo que llega pero es más llegar reservas ya ha ganado

Voz 0027 19:50 bueno más que llegar reservas llegan anulaciones son las ocho y veinte de la mañana la City veinte en Canarias

Voz 0821 20:07 qué tal muy buenos días todavía tenemos nueve grados en el centro de Madrid reciban un saludo de Juan Carlos Fernández en el control técnico ID Virginia Sarmiento quien les habla la justicia condenado a Metro de Madrid a pagar una indemnización de trescientos setenta mil euros a la familia de Julián el trabajador fallecido de cáncer de pulmón a causa de haber estado durante años manipulando amianto en la empresa una sentencia histórica porque es la primera vez que se reconoce una relación de causa efecto con esta enfermedad metro no va a recurrir Alfonso Ojea

Voz 1772 20:36 el fallo del Juzgado de los Social número diez de Madrid considera probado que el cáncer de pulmón

Voz 0089 20:40 aunque que sufría este trabajador y que le ha llevado a la muerte es un tumor creado por ASB Stosic por esa sustancia carcinoma Elena que es el amianto de la que desde hace ochenta años se sabían sus efectos mortales a largo plazo pero nadie en la compañía de metro hizo nada hasta muchos lustros después Metro de Madrid ha reconocido a la Cadena Ser que no va a recurrir esta resolución judicial de primera instancia Juan Carlos de la Cruz es el responsable de CCOO en Metro de Madrid

Voz 0027 21:06 hombre pues lo recurrir esta sentencia

Voz 27 21:09 pues yo creo que es la primera vez que llevaría una muestra de intentar tener voluntad de llegar aún no buenos términos y unos acuerdo contó con el conjunto de los trabajadores por haber padecido estas enfermedades

Voz 0089 21:21 esos trescientos setenta mil euros son la suma de varios conceptos la insuficiencia respiratoria del paciente que fue reduciendo día tras día su calidad de vida el perjuicio personal que les supuso los tratamientos

Voz 3 21:33 con lógicos por supuesto los daños morales

Voz 0821 21:36 y crece la violencia en el centro de primera acogida de Hortaleza esta semana la policía ha tenido que intervenir en tres peleas y dos trabajadores han sido agredidos hay quince empleados de baja casi todos por estrés y ansiedad y lo que piden es que la Fiscalía no devuelve a los menores

Voz 3 21:50 centros sino que los ubiquen recursos específicos para ellos para chavales con adicciones o problemas de conducta Alfredo es uno de los trabajadores agredidos

Voz 21 21:59 pues son poco suelo ya te perezoso pues me soltó puñetazo el director la nariz que me dejó noqueado motiva suelo que bueno pues me da ha partido la nariz

Voz 0821 22:13 desde la Consejería recuerdan que desde dos mil dieciocho han creado doscientas nuevas plazas y que pronto se van a aprobar más es viernes dieciocho de abril repasamos otros asuntos en titulares con Elena Jiménez

Voz 0152 22:27 el sindicato de maquinistas de Metro continúa con paros este viernes para reclamar unas instalaciones sin amianto los servicios mínimos serán del cincuenta y siete por ciento en horario de tres y media a cuatro y media de la tarde las líneas uno tres cinco siete a nueve ha ido once

Voz 0821 22:42 cortes e incidencias de tráfico en Madrid por la decena de procesiones de este Viernes Santo desde las siete de la tarde y hasta las doce menos cuarto habrá calles cortadas entre la Puerta del Sol Neptuno Atocha y la plaza de puerta cerrada también en la zona de la plaza de Carabanchel y General Ricardos a partir de las nueve por la Procesión del Silencio

Voz 0152 23:01 electoral de Madrid da la razón a Ciudadanos en la denuncia que interpuso contra el Ayuntamiento de Madrid

Voz 1884 23:06 por vulnerar la ley electoral a través de la cama

Voz 0152 23:09 caña de cuentas de Twitter los tuits en cuestión hacían referencia a mejoras en materia de vivienda y de gestión de residuos en Valdemingómez los mensaje ya fueron retirados y el expediente sea archivado

Voz 28 23:25 en Hoy por hoy

Voz 1161 23:32 buenos días en el cruce de cuartos de la Euroliga a las puertas de la Final Four de Vitoria desde las nueve y cuarto segundo partido ante Panathinaikos uno cero para los de las otras la victoria del pasado miércoles el técnico espera un paso adelante de sus jugadores están no

Voz 29 23:43 se mañana pues pues otro partido otra Historia Se repiten muchas cosas por supuesto bajar doce estados campo todo pero un partido totalmente diferente seguro y en el que

Voz 1161 23:54 creo que tendremos que jugar seguro mejor cederán el tercer partido será ya el próximo martes en Atenas en fútbol el Alcorcón Málaga abre esta noche desde las nueve de la jornada treinta y cinco en Segunda División se estrena entrenador en el banquillo de los andaluces Víctor Sánchez del Amo genético Madrid abría ayer un segundo expediente adscrito a Diego Costa por negarse a entrenar declarado en rebeldía por el primer expediente abierto por el club tras su expulsión en el Camp Nou que le ha costado además una sanción de ocho partidos

Voz 1509 24:25 vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras madrileñas Nerea Fernández DGT buenos días

a esta hora tranquilidad en la red principal y secundaria de la Comunidad de Madrid no hay complicaciones tampoco en las entradas y salidas a la capital eso sí mucha precaución porque ha llovido durante toda la noche y la calzada está mojada así que modere la velocidad y por supuesto no bajen la guardia al volante

Voz 3 24:47 ya saben que esta Semana Santa también este fin de semana que empieza lo vamos a pasar pasado por agua prácticamente en toda la Comunidad según la previsión del tiempo todavía tenemos que aguantar esas lluvias

Voz 0821 26:45 ya se ha desvelado la incógnita los candidatos de Vox para el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid serán Ortega Smith ir Rocío Monasterio dos de las personas más mediáticas de la forma de la formación de ultraderecha que algunas encuestas sitúan en tercera posición Javier Carrera

Voz 0866 26:58 la presidenta del partido en la región y el secretario general de la formación son los elegidos por Vox para hacer frente a la Comunidad y al Consistorio respectivamente Ortega Smith repite candidatura tras un primer intento en dos mil quince monasterios sonaba con fuerza desde hace meses para uno de los dos puestos ambos tratarán de capitalizar la tendencia positiva de las encuestas pudiendo llegar a ser decisivos en futuros pactos con PP y Ciudadanos a Ortega Smith que tendrá que compaginar su labor en el Ayuntamiento con un posible escaño en el Congreso le acompañará como número dos el abogado Pedro Hernández en el caso de la candidata el gobierno de la región la lista continúa con el escritor José María Marco

Voz 0821 27:37 el Sindicato de Trabajadores de seguridad recrimina a Manuela Carmena que contrate a una empresa pirata para hacerse cargo de la seguridad en las fiestas de San Isidro denuncia que esta empresa no aplica el convenio del sector y eso supone que su personal trabaje en condiciones muy precarias Carolina Gómez

Voz 0393 27:51 la empresa Alcor SLS descuelga del convenio colectivo nacional así que las condiciones laborales económicas de sus empleados son precarias más de lo que ya son para el sector en general así que el sindicato de los trabajadores de la seguridad no entiende que el Ayuntamiento de Madrid les contrate para San Isidro tampoco que la empresa municipal Madrid Destino les haya adjudicado la seguridad de los eventos culturales durante un año Héctor Castaño es el portavoz del sindicato

Voz 36 28:12 que están presas de las denominadas en el sector como pirata de la misma les aplica unas condiciones laborales y económicas muy por debajo de lo que estipula el convenio colectivo nacional del sector no entendemos

Voz 21 28:23 como un gobierno que se dice de izquierda así que en teoría estaría digamos más

Voz 36 28:30 más cerca de de luchar contra estas prácticas empresariales pues no entendemos cómo les siguen adjudicándose a cuando somos conscientes de que la de que son conocedores de lo de de las trece manejes empresariales de esta empresa

Voz 0393 28:45 desde Madrid Destino aseguran que Alcor cumple con los términos de la licitación y que no hay ninguna base legal para rechazar a esa empresa aunque estarán atentos dicen ante posibles incumplimientos o irregularidades

Voz 0821 28:59 Easy este fin de semana se quedan en Madrid además de las procesiones la oferta de ocio cultura nos puede dejar buen sabor de boca a pesar del mal tiempo Elena Jiménez

Voz 0152 29:06 bueno pues por ejemplo podemos ir al Tren de la Fresa que abre su nueva Tom parada que recrea el primer trofeo ferroviario de la Comunidad de Madrid entre Madrid y la localidad declarada Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad de Aranjuez también podemos ir a la Feria del Libro de novedad de Alcalá de Henares o por ejemplo visitar los museos municipales en la ciudad de Madrid como el Museo de San Isidro los orígenes de Madrid el templo de Debod el castillo de La Alameda os nos apetece ya saben torrijas las cerca de seiscientas pastelerías de la Comunidad de Madrid iban a vender casi tres coma siete millones de torrijas o de concierto también podemos ir con Ben ve Collective

Voz 7 29:44 es

Voz 1509 29:44 este sábado en el intruso en Madrid en la calle Augusto Figueroa número tres Gracias Elena así llegamos a las ocho y media

Voz 37 29:56 eh

Voz 0027 30:11 son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 15 30:14 Caixabank patrocina este espacio

Voz 0027 30:21 soy una persona ha muerto esta noche en el incendio de una vivienda en Siles en Jaén los bomberos han encontrado su cuerpo calcinado una vez extinguido el fuego hay además cuatro personas desalojadas Radio Úbeda Pablo antes buenos días

Voz 13 30:32 lo hará buenos días Se trata de un hombre de cuarenta y nueve años conocido en el municipio según nos acaba de confirmar el alcalde las otras cuatro personas desalojadas del edificio no se encontraban en la vivienda en el momento del incendio no podrán volver a su domicilio porque ha quedado completamente calcinado los que se han podido volver ya son los vecinos de las casas colindantes en esa calle Doctor Viguera una vez que ha terminado las labores de refresco ventilación el alcalde Siles Francisco Javier Bermúdez acaba de pasar por láser

Voz 38 30:59 paró el incendio in o no tenemos clave esas ganas de lo que de que había un varón dentro de alrededor son unos cincuenta años que que había fallecido sí pero de momento solamente se encontraba este señor en la en la vivienda Napoli

Voz 13 31:16 esta judicial de la Guardia Civil Aimar se está encargando de investigar las causas del incendio

Voz 0027 31:21 gracias Pablo y un juez envió anoche a la cárcel al hombre acusado de golpear a su novia en Vigo con una barra de hierro en la cabeza hasta dejarla malherida ella está muy grave en el hospital con todo tipo de lesiones en la cabeza y a él se le imputa ahora un intentos de homicidio Radio Galicia a Capello

Voz 1509 31:37 la mujer de cuarenta años sufrió varias heridas por traumatismo en la cabeza el juez ha decretado para el agresor prisión provisional comunicada y sin fianza tras prestar declaración este jueves fue detenido un día después de la agresión a los agentes lo encontraron en la estación de tren de Ourense lo que ha permitido levantar las medidas de seguridad para la mujer en el hospital en el que se encuentra ingresada el hombre está considerado por la policía un delincuente violento y peligroso la víctima nunca le había denunciado por malos tratos según fuentes policiales sí tenía antecedentes con otras

Voz 0027 33:35 Lola García directora adjunta de la vanguardia bon día Mariola Urrea los días hola buenos días hora de Derecho Internacional en la Universidad de La Rioja y Antón Losada profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Santiago Antón bos días escribir hoy Xosé Hermida dice hay un momento temible en todos los periodos electorales en España cuando llega llega casi siempre la campaña electoral se convierte en un puro meta relato Il con

Voz 3 33:59 bate de los líderes políticos entra entonces en una nueva fase todos discuten fue obviamente además sobre el modo en que van a discutir es decir sobre la nada os sobre algo muy próximo esta campaña en la que tanto se discute tampoco se dice no podía faltar a la cita por supuesto esa cita aquí estamos

Voz 0027 34:16 en el debate del debate del debate del debate Nieves Goicoechea jefa de Política de la SER buenos días buenos días a esta a Nieves sigue sin estar claro si habrá sino habrá debate la oposición tiene previsto ir al que anuncia Atresmedia para el martes veintitrés ese mismo día a Sánchez tiene previsto ir al que anuncia Televisión España la para para el martes veintitrés y hay un malestar enorme dentro de la tele pública porque la administradora única de RTVE Rosa María Mateo ha decidido fijar esa fecha cuando el único que lo quería o por lo menos eso aparenta era el Gobierno

Voz 3 34:49 si el malestar de los trabajadores

Voz 1468 34:51 dente y también el de los partidos de la oposición con Rosa María Mateo porque hemos conocido

Voz 1510 34:55 con detalle de las llamadas de la administradora única

Voz 1468 34:58 los equipos de los líderes Matteo les comunicó la fecha no les preguntó en ningún momento si habían llegado previamente los partidos aún consenso y cuando algún dirigente Le pidió explicaciones Mateo le despidió con esta frase Estoy cansada hay enferma no hubo más explicaciones Luo más que decir que las horas transcurren en nadie da un paso para reconducir este lío previo a lo que interesa que es el debate de las propuestas de los líderes fuentes de Antena tres media aseguran a la SER que ellos mantienen el debate y que han recibido de los partidos que van a ir el PP Ciudadanos y Unidas Podemos la misma determinación creen directivos que los líderes aguantarán la presión e irán finalmente a la cadena pública el veintitrés Sánchez se mantiene firme también en acudir a la televisión pública el veintitrés mientas el resto de líderes le aguantan la mirada Albert Rivera no enviará a un sustituto no sabemos qué haría en este caso PP o Unidas Podemos aunque Unidas Podemos es partidaria de ir a los dos debates igual que el PP igual que Ciudadanos todo lo piden Gobierno y al PSOE que acepten los dos debates es situados el veintidós y el veintitrés iré momento Ésta es la escaramuza que hay ciudadanos como decías Aimar para hacer campaña también de paso pues hoy se pondrá a las puertas de Torrespaña para dar una explicación para opinar sobre todo este lío político mediático previo a los debates electorales

Voz 0027 36:13 a las once de la mañana se va allí Villegas el secretario general de Ciudadanos el director de campaña lleva también al secretario de Comunicación

Voz 1509 36:20 no Páramo afirmó a los periodistas freno

Voz 0027 36:23 la sede de informativos de Televisión Española iban a hacer allí declaraciones electorales de hecho van a llevar allí el autobús de campaña con los periodistas que habitualmente cubren la información de ciudadanos van a llevar el autobús a la puerta Pirulí de de Torrespaña como en un acto vas a y sobre los debates primer análisis Mariola difícil Robertson reversión tienen las cosas cuando llegan a punto en el que sean listado ya parece que estamos en este punto

Voz 26 36:48 bueno yo confío en que se busque una fórmula para que existan debates probablemente en plural aunque no encaje esto en la configuración inicial de los proyectos de campaña electoral de los partidos pero dado cómo han ido evolucionando los acontecimientos creo que los equipos de campaña deben hacer un análisis en términos de coste beneficio a fecha de hoy creo que no asumir la idea de debatir no asumir cuantos debates sean planteados creo que es un coste superior al beneficio que implica no exponer a los candidatos a la idea de poder cometer un error esto en clave de de de campaña por así decir y en clave de lógica de partidos por supuesto en clave democrática hay en clave de cultura democrática hay por su puesto en clave de que beneficia al ciudadano el ciudadano dado la comida duración actual de las campañas electorales honestamente los debates son el único y último espectáculo público donde diez millones de personas pueden estar comprobando a la vez como se manejan sus candidatos y los candidatos de otros partidos en un entorno pues por supuesto encorsetado como son los debates en España pero en todo caso eh contrastando sus propuestas con las de los otros partidos Anton

Voz 0199 38:17 bueno esto de acuerdo lo que dice Mariola sobre la importancia de los debates pero me llamó la atención está polémica en la que estamos asistiendo no porque cuando Pedro Sánchez decidió ir solo Antena tres y en espacios la televisión pública yo no había ninguno de los otros líderes solidarizarse ni amenazar con oir sino había debate también la televisión

Voz 42 38:37 no

Voz 0199 38:38 pero no deja de resultar sorprendente que antes que había sólo un debate ibas en la privada todo estaba bien y era fantástico iba a ser una gran la cumbre el Páramo del periodismo mundial y ahora va a haber un debate por la misma razón porque lo decide Pedro Sánchez llevas en la pública pues resulta que tenemos un un problema a veces no se sigue el debate sobre el debate o el debate es si hay que hacerlo o no una determinada cadena de televisión privada el día que esa cadena de televisión privada quiere ahí en las condiciones que saca de la televisión privada quiera no me gustaría distinguir lo los dos debates yo creo Si yo fuera Pedro Sánchez habría es que ya ya habría ido ya habría aceptado hace tiempo ir a todos los debates pero una vez que se juega con estas reglas como diría Rodrigo Rato amigos el mercado Pedro Sánchez decide Pedro Sánchez decidiera Antena tres de todo el mundo cantado a Antena tres la primera ahora cambia Televisión Española resulta que tenemos un problema para la democracia y la libertad de información que para el periodismo hombre me parece a mí que no podemos discutir efectivamente yo creo que es un gravísimo error a mí me parece impresentable decisión de Pedro Sánchez de de no ir a la televisión pública me alegro de que haya tenía el rectificar a pesar de que no fue una rectificación voluntaria ahora lo que no voy a hacer es convertir es ningún problema me parece muy bien que otra cuestión plantear si Pedro Sánchez dice que sólo debate el veintitrés que tendría que haber hecho Televisión Española de Rosa María Mateos actualmente mantener la fecha del día veintidós es lo que habría hecho Antena tres por ejemplo Lola como lo estuvo

Voz 20 40:10 no vamos a ver el antes cuando Mariola al coste beneficio pues tengo la impresión que a la luz de la decisión que que está tomando de momento Pedro Sánchez considera que tiene más costes hacer dos debates que hace que hacer uno solo no con lo cual deduzco que conseguirán los debates un riesgo lo cual creo que en fin que que sí pero para un candidato que en fin que las encuestas va bien que creo que podía asumir ese riesgo sin sin ningún problema no porque la el el mes Page que estás enviando a la sociedad es es muy preocupante no

Voz 3 40:49 va a debatir eso ya lo va la semana pasada sí sí sí

Voz 43 40:52 no ha cambiado habla de no no lo digo en general único que menos claro tenemos una televisión privada promedio que sí pero eso ocurre digamos que con el tema de los demás es el tema de los debates lo que ha ocurrido

Voz 20 41:04 siempre vamos es que el el el presidente que quien preside gobiernos quién suele banda porque como su precio su presencia su mera presencia avala que se haga o no se haga el debate pues pues todos los demás tienen que según a su son porque evidentemente un debate sin el principal aspirante sin la persona que está ocupando el Gobierno pues pierde mucho interés con lo cual tienen la sartén por el mango todos ahora ayer Pedro Sánchez decía que habría que que incluirlo regularlo por ley tal claro pero es que en sus programas electorales me parece que solo podemos lo lo lo regula lo establece no en el programa electoral que tendría que haber dos debates uno en la pública y la privada con mínimo

Voz 0027 41:47 déjame comprobarlo Nieves Goicoechea hemos mirado los programas de todos los partidos que dicen exactamente sobre este punto el de la regulación de los debates

Voz 1468 41:54 bueno el PSOE ha eliminado de su programa precisamente para esta selección es una propuesta que sí llevó para las elecciones del dos mil quince y el dos mil dieciséis y era crear una comisión independiente formada por periodistas de reconocido prestigio para hacer una propuesta y lo que se viera si había que reformar o no que el by que hacer hay que hacerlo la ley electoral se quiere reformar el capítulo de los debates electorales que está

Voz 3 42:15 el artículo sesenta y seis ahora mismo de la ley electoral

Voz 1468 42:17 al Sánchez se mostró a favor de la regulación ayer pero en su oferta electoral como decimos no hay ningún ninguna medida y nadie de la Ejecutiva tampoco explica a la SER porque sea eliminado en esta ocasión para estas elecciones el PP tampoco incluye unas a la línea en este asunto aunque sí que está abierto a reformar la ley electoral que es de mil novecientos ochenta y cinco Unidas Podemos y Ciudadanos y aportan ideas para mejorar esta regulación el partido de Pablo Iglesias propone por ejemplo que se celebren al menos dos debates y que uno de ellos sea en la televisión pública y Albert Rivera se compromete a reformar la ley electoral para que los debates sean obligatorios

Voz 0027 42:52 la esperanza de que de que esta sea la legislatura de la regulación de los debates

Voz 26 42:56 sí yo yo es que estoy en contra de que en España tengamos que auto imponernos obligaciones por ley sino no somos haces de ordenar nuestra vida en este caso campaña electoral de acuerdo a unas coordenadas sensatas en términos de cultura democrática pero de verdad alguien puede aceptar que tenemos que colocar en una ley orgánica la necesidad de hacer debates para que nos manejamos en estas coordenadas se curó es ridículo no diría muy poco de nosotros como sociedad democrática que tengamos que auto imponernos obligaciones de este cariz en una ley orgánica también vamos a acabar me por decir que no Ley Orgánica que no conviene insultarse que no conviene retirarse la palabra que no hombre por Dios

Voz 20 43:47 debería formar parte de los usos y costumbres

Voz 26 43:50 se grafias que la ley no resuelve

Voz 20 43:52 más pondremos una serie de condiciones que después volverán a estar en cuestión a la mínima que se presente una situación diferente como ha ocurrido con Vox no

Voz 26 44:00 tenemos que cambiar la ley eso está claro porque una de las certezas es que nuestra legislación electoral se ha quedado obsoleta porque ha cambiado mucho todo en estos tiempos pero desde luego no para auto imponernos obligaciones que son de sentido común en el marco de una democracia que decimos fuerte que decimos robusta hay que decimos madura desde luego las leyes orgánicas no están para autor ponernos obligaciones de debatir

Voz 0027 44:26 bajando bajando el balón a tierra Anton B es posible que la semana que viene haya dos debates

Voz 21 44:32 pues no lo sé espera aumente

Voz 0199 44:35 yo creo que que puede pasar en este momento absolutamente de todo no a me da la sensación de que va a depender mucho de cómo evolucione la opinión publica hay la percepción que tengan los equipos de los diferentes candidatos y especialmente Pedro Sánchez que se evidentemente el que tiene la tienen más capacidad de de marcar digamos el comportamiento los demás porque es el candidato que va delante las encuestas así porque es el presidente del Gobierno da la sensación de que estamos está estarán todos muy atentos observando cómo va evolucionando la opinión pública yo creo que esto momento estamos más cerca de que no haya ninguno de que haya dos me da la sensación

Voz 0027 45:10 Lola la Mariola creo que estamos más cerca de

Voz 20 45:12 que haya el de Televisión Española el día veintitrés por la impresión que me dio ayer tuvimos a Pedro Sánchez y su equipo en en la mano

Voz 0199 45:19 Guardia

Voz 20 45:20 y bueno hicimos una entrevista hicimos una un experimento que hacemos a veces en campaña que que es muy divertido que es obligarles a hacer una una portada diario no los ponemos digamos es la situación de un periodista me dio la impresión de que no están nada preocupados por la polémica de los debate pues supongo que tienen sus estudios de opinión y estas cosas y y que les vamos que que les parece un debate un debate sobre el debate que se diluye en estos días de Semana Santa

Voz 0027 45:51 le he visto tranquilo totalmente mal

Voz 20 45:53 en total totalmente a él y a sus colaboradores yo creo que es un error porque yo

Voz 43 45:57 a esos cálculos que da igual que es decir una vez que una polémica salta la opinión pública es porque ya no es tanto o no debate efectivamente ya se crea una una bola un estado de opinión que que le puede perjudicar pero de momento ayer no no estaban preocupados estaban

Voz 20 46:16 vamos con la intención de que esto pudiera durar hasta el día antes de el veintidós sobre si habrá o no habrá debate yo creo que van a utilizar eso que comentábamos antes no que que que efectivamente la presencia del presidente marca la importancia al debate si se empeñan digamos venir pues Ciudadanos PP Podemos eso no va a tener una relevancia como si como Sivall el presidente Evo gobierno evidentemente pero también te digo que no es la primera vez que el equipo de campaña cambia de opinión

Voz 26 46:50 mira Aimar yo diría dos cosas

Voz 0027 46:52 venga ya estamos focalizando

Voz 26 46:55 todo en Pedro Sánchez no quiere Pedro Sánchez quiere debate cuando cualquiera que haya participado en una campaña electoral ya Antón yo creo que puede suscribir lo que voy a decir o no sabe qué candidatos no mandan nada mandan los los directores las directoras de campaña yo tengo la impresión que la dirección de campaña de Pedro Sánchez estas siguen manejando una lógica previa a la situación a la que nos encontramos ellos habían configurado una manera de ordenar un debate de acuerdo a sus propios beneficios como es lógico y ahí no yo no planteo ninguna discusión es que todo ha cambiado desde que la resolución de la Junta Electoral todo ha cambiado sea complicado con esa ejercicio ese movimiento de la administradora de Radiotelevisión Española de mover la fecha de generar la percepción yo no sé si es real o no pero la percepción está generada de que es está entró metiendo el Partido Socialista en la gestión de radio Televisión Española y esto lo complica todo

Voz 0199 48:04 pero la fecha la fecha de lo la cambia Pedro Sánchez no la cambiar de Televisión Española es Sánchez el que dice que él va a debatir el día veintitrés que debería haber hecho Televisión Española

Voz 26 48:13 eh yo no yo no sé lo que debería haber hecho pero lo único que sé es que la percepción que se está trasladando no hay más que escuchar a los profesionales de Radio Televisión Española es que ese movimiento perjudica lo que es la profesionalidad de la televisión