Hoy por Hoy (19/04/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

con Bretos si se despierta hasta ahora tenía pensado salir a pasear pues a la cama porque sigue lloviendo en prácticamente toda España la cosa no va a mejorar mucho Luismi Pérez buenos días

Voz 1884 00:32 días Aimar así ese más de la mitad del país sigue lloviendo y lo va a seguir haciendo atención porque en algunas zonas como Castilla La Mancha en Madrid en gran parte del este de Castilla y León donde había llovido menos esta última noche volverá a caer agua de lo lindo a raudales a lo largo de este mediodía y tarde por tanto tiempo desapacible en cambio la lluvia caída cayendo en gran parte del sur de Aragón de la cabecera del Ebro o del Cantábrico se ir retirando e incluso acabará sabiendo un poquito el sol allí esta tarde Aimar a partir de las dos tres de la tarde chaparrones y tormentas otra vez en gran parte de Extremadura Andalucía llenen en algún punto incluso de Canarias perspectiva que la situación esté complicada en el Mediterráneo por la lluvia abundante tanto hoy como mañana atención en Murcia sobre todo con el temporal de mar producido por el viento de levante fuerte o muy fuerte Aimar Craig soplando hoy y mañana

Voz 0027 01:22 el lunes ya cuando haya que volver a trabajar ya Sol no

Voz 1884 01:25 pues te digo que no tener vuelve a llover e incluso en algunas comunidades que vuelve a ser fiesta o que seguirá siendo fiesta no es lluvia sobre todo en el Mediterráneo

Voz 0027 01:33 Luismi gracias buenos días

Voz 1772 01:35 viernes diecinueve de abril Rafa Muñoz y la policía de Irlanda del Norte en Reino Unido investiga como un acto terrorista los altercados protagonizados por un grupo de encapuchados que ha matado a una periodista de veintinueve años que estaba cubriendo los actos violentos los encapuchados llegaron a quemar varios coches antes de abrir fuego contra la policía es entonces cuando uno de los disparos alcanza esa periodista los agentes ya han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido en Mali esta madrugada dimitido el primer ministro y todo su Gobierno asediados por la escalada de tensión y la violencia que vive el país en los últimos años ha aumentado los ataques yihadistas y los enfrentamientos entre las distintas comunidades las ONGs que trabajan sobre el terreno alertan de que la situación es cada vez más complicada Nicolás Castellano

Voz 1620 02:25 setenta y siete mil desplazados forzosos desde inicios del año setenta mil más que en el mismo periodo del año pasado la situación de seguridad en Mali sigue sin mejorar a pesar de las distintas misiones militares internacionales desplegadas en el país del Sahel las Organizaciones No Gubernamentales alertan del empeoramiento de las condiciones de gran parte de la población que Anfal el jefe de misión de Acción contra el Hambre

Voz 3 02:47 vale

Voz 4 02:49 conflicto del norte y el centro Tim Daly está afectando agravando la Virgen de la Caridad de estas complicaciones comentando que el hambre

Voz 1620 03:00 más de dos millones trescientas mil personas necesitan ayuda humanitaria en estos momentos en Mali

Voz 0027 03:17 Rosa Márquez buenos días

Voz 1772 04:25 capítulo de un madruga sin incidentes y sin lluvia que ha permitido salir a todas las profesiones

Voz 0027 04:31 la Semana Santa como parapeto en campaña

Voz 6 04:36 eres mujer naces con presunción de inocencia

Voz 7 04:40 tú a mujeres

Voz 3 04:42 no nos hemos víctimas hombre no son todo

Voz 7 04:45 los violadores nacimiento

Voz 6 04:50 hay detrás de todo esto un populismo sexual hacen populismo sexual

Voz 8 04:58 parece de broma pero la realidad supera a la ficción

Voz 7 05:01 no es un clásico

Voz 9 05:03 pues no estamos hartas íbamos a cambiar

Voz 6 05:07 que cambien el nombre el partido Unidas Podemos podemos que barbaridad Se va a decir sobre Unidas Podemos no sé cómo sería verle libras Wallace

Voz 11 06:02 con el malvado Sánchez quiere debatir Pedro Sánchez por eso estamos viviendo este sainete que se hagan los dos debates y que la ciudadanía en ellos pueda juzgar yo estaría dispuesto si el formato es distinto

Voz 12 06:15 una de PSOE entregará el domingo el lunes y el martes cuando tú me busqué no estaré

Voz 0027 06:23 yo voy a estar en la cadena pública

Voz 12 06:26 si tú me pilló a los partidos como nos han llamado y no dio dice que conmigo no cuente estaremos cada cada vez que abren la boca

Voz 3 06:42 reconsidere su posición era muera muérete pronto porque no hay dinero para las pensiones

Voz 1 06:55 Tura yo horno frente hebillas van horas

la fuente las cabeceras de Dani los pueden escuchar en Hoy por Hoy punto es son las nueve y siete de la mañana las ocho y siete en Canarias estamos

Voz 0027 07:23 con Lola García con Mariola Urrea con Antón Losada os decía os quería dará alguien vamos a hacer un paréntesis embrollo electoral para hablarles de unos emprendedores que han creado una solución para una oportunidad de negocio que existía que estaban nuestras narices la todos los demás no la hemos identificado cuando llega la Semana Santa siempre hay por desgracia sea un vídeo de cofrades que terminan las televisiones en grupos Togo a Chávez que se les cae la Virgen intentan atravesar la puerta con el paso demasiado alto y al Cristo de madera será rompe la bueno desastres que son disgustado para las hermandades después llega la restauración que además de ser cada no garantiza que la imagen que de igual y eso sí que es un drama bueno pues hay una empresa en Granada que ha empezado a hacer copias de seguridad de las vírgenes escaneado en tres dimensiones guardan toda esa información detallada de cómo es la imagen original por si hay que reconstruirla en caso de accidente Javier Melero bueno días

Voz 14 08:18 hola buenos días Aimar qué es exactamente lo que hacía

Voz 0027 08:21 mis

Voz 14 08:22 bueno pues lo que hacemos es una como diríamos como hacer un molde de la cultura pero que se guardan en un país con la precisión que dan las nuevas tecnologías que la informática con la máxima calidad que podemos ofrecer como como profesores que somos de la Universidad desde hace más de quince años hay además que que dura para siempre

Voz 0027 08:45 son datos formato libre

Voz 14 08:47 no ocupa espacio tener como un molde virtual todo el detalle que tienen esa imagen

Voz 0027 08:55 cuesta mucho hacer un una copia de seguridad una virgen

Voz 14 08:59 pues no la verdad que muchísimo menos de lo que cuesta por ejemplo las flores que lleva en el trono

Voz 0027 09:05 cuánto cuánto cuánto cuánto tardamos en hacer un escáner completó una figura

Voz 14 09:09 pues mira depende de la complejidad hay cosas más sencillas como son las vírgenes de vestir creo que podemos tardar en capturarlo datos dos tres ahora n o un crucificado de cuatro metros y medio como el de Málaga que tuvimos doce horas en capturar los datos luego ya eso en enero alguno notorio pueden ser proceso eran llega aproximadamente pues en función de la complejidad pues cuatro día juego hasta un mes podemos tener una una reproducción digital con una resolución de diez puntos por milímetro cuadrado de cien cada mil metros de superficie tenemos diez puntos que han sido él actuales con una precisión de seis micras

Voz 0027 09:53 tengo muchísimas preguntas que hacerte pero te voy a despedir porque la actualidad nos arrolla Inma Carretero buenos días qué tal Aimar buenos días tenemos noticia el PSOE cambia de criterio sobre los debates electorales

Voz 15 10:05 así es acaba de informar cerrar de que Pedro Sánchez a mantener dos debates el día veintidós lunes en Radio Televisión Española el veintitrés en Atresmedia informan los socialistas de que has sido Pedro Sánchez quién ha trasladado al Comité Electoral del PSOE la petición de de que reconsidere su posición respecto a los debates electorales previstos para la próxima semana el Comité Electoral lógicamente ha dado el sí a la propuesta de de Pedro Sánchez a petición del presidente del Gobierno Yáñez algunas consideraciones dice que el candidato socialista hubiera preferido realizar un único debate entre las principales formaciones estatales que concurren a las elecciones

Voz 1379 10:42 lamenta dice ese comunicado la imposibilita

Voz 15 10:44 era de los distintos partidos y de los operadores públicos y privados de alcanzar un acuerdo en la organización de una única emisión televisiva tal y como es la norma internacional añaden que España necesita grandes acuerdos y mayorías y que la postura de Pedro Sánchez está basada en el acuerdo público de los tres partidos de oposición respecto a su participación en los debates el acuerdo alcanzado por los cincos partidos convocados por el grupo Atresmedia fue truncado según los ya listas por la resolución de la Junta Electoral Central la voluntad del PSOE fue entonces primar la emisión del debate a cuatro en la televisión pública pero ante la ausencia de acuerdo y la intensión de Partido Popular Ciudadanos si Unidas Podemos de continuar en Atresmedia Pedro Sánchez en Feve en forman eh acaban informan hace unos minutos es que su decisión al finales hacer dos debates que era lo que desde el principio había dicho el comité electoral que no querían que que ocurriera en esta campaña electoral que será el lunes en Radio Televisión Española el martes en Atresmedia aceras

Voz 0027 11:47 gracias Inma gracias a esta hora es la noticia dos debates el lunes veintidós por la noche en la tele pública al día siguiente el martes veintitrés por la noche en Atresmedia Mariola

Voz 16 12:00 decisión inteligente yo creo que una puesta en escena de cambio también inteligente es el propio candidato el que corrige al comité de campaña me parece que es una cosa sensata y cambia el ritmo porque ahora todo dos los demás a ver que que que que apuestan que dicen que señalan

Voz 0027 12:24 Antón dentro de las la chafado

Voz 0199 12:26 no lo Performance sabe llega

Voz 16 12:30 España

Voz 0199 12:32 pero bueno yo yo es que me mantengo el criterio que de esta semana de la semana anterior el anterior es que cuantos más debates mejor yo creo que acierta plenamente al al al al aceptar los los los dos debates me parece muy bien que haya que haya que haya dos debates me quiero que es una decisión inteligente en el sentido de que con lo que hacíamos antes quiero que ha estado han estado observando cómo evolucionaba la polémica ellos dan cuenta se han dado cuenta que derivaba hacia un terreno que no era nada ventajoso para ellos no entonces yo creo que lo que tenemos que alegrarnos los ciudadanos que vamos a tener cuando menos lo esperamos en lugar de una vamos a tener dos oportunidades para poder ver debatirá los cuatro candidatos de las cuatro fuerzas que tiene posibilidad

Voz 17 13:18 las reales de formar gobierno de alguna manera Lola

Voz 18 13:21 bueno menos mal que antes he dicho que cambiaban de opinión los comités de campaña

Voz 3 13:26 la impresión que tras

Voz 18 13:27 la daban ayer era la contraria e al menos al menos el el equipo de campaña yo creo que efectivamente han corregido un error y les lo que hablábamos antes no de de la capacidad para ante los imprevistos en campaña claro acomodarse cambiar el criterio que tú tenías tan bien planificado y que y que además te has auto convencido de que aquello es el mejor plan de del mundo para esta campaña no cambiar y cambiar el paso oí y adaptarte a mí yo creo que efectivamente es la única opción airosa que le que le quedaba porque hubiera desgaste de estos días de tantos días discutiendo poniendo en el el foco en qué candidato a la Presidencia del Gobierno le da miedo debatir dos veces

Voz 16 14:12 sí yo creo que hubiera sido una erosión demasiado

Voz 18 14:15 demasiado fuerte a quién

Voz 0027 14:17 a los cuatro candidatos que teóricamente van a participar en los dos debates el lunes y el martes puede perjudicar o beneficiar más esa esa réplica del debate debaten dos partes Antón

Voz 0199 14:33 bueno se suele decir que los debates es fácil el es muy difícil ganar es muy fácil perderlo que todo depende de tu capacidad para no cometer errores es decir es es muy difícil realmente hacerse con una victoria clara en un debate pero sí es fácil en esta campaña ya hemos tenido algunos ejemplos cometer un error que que que te conviertan claro perdedor de de este deba también la sensación de que seguramente quién más se juegan a estos debates exprés Pablo Casado primero porque las las encuestas le daban como Lehman vuelo porque va a tener al lado debatiendo a Alber Rivera que claramente les está disputando en este momento pues el el el liderazgo en lo que podríamos llamar el centro derecha os espacio podemos llamar centro derecha derecha es seguramente quién que más se juega qué más puede ganar y quemo qué más puede perder en este tipo en en en estos en estos dos debates te porque precisamente es es parte de la campaña está girando en torno a hay hay como una segunda campaña no tenemos la campaña para ver quién gana las elecciones y que pueda formar gobierno pero en una segunda campaña dentro la campaña que es el líder a realmente eso que llamamos el centro la derecha o la derecha no eso yo creo que en los dos debates se vamos a visualizar todavía con más claridad esa rivalidad por ver quién se hace con el liderazgo de la derecha y el centro derecha

Voz 0027 15:53 Mariola yo creo que pierde Atresmedia

Voz 16 15:56 porque los principales crujir las ganas del primer debate del lunes veintidós harán que muchos espectadores ya en martes veintitrés sientan que ya todo está dicho no salvo que el resultado del lunes veintidós diera como ganador o como perdedor de una manera muy contundente alguno de las personas que participen en el debate

Voz 19 16:18 eso por un lado Por otra lado creo que ganar Radiotelevisión

Voz 16 16:21 no española por todo lo que ya estábamos comentando creo que ganan los profesionales gana el hecho de que el primer debate se celebre en la televisión pública y creo que eso es positivo y que tengamos una tele pública que es que asuma esa idea de conformar la opinión pública a partir de de ese debate y luego después de lo de el editorial del Economics creo que al presidente le resultaría suficiente con seguir perfilando esa idea presidenciable esa idea de moderación esa idea de una España tranquila a la que se aspira mientras el resto particularmente PP y Ciudadanos van a competir a ver quién hace más presente a Vox en esos debates y quién es capaz de decir la más gorda y creo que esa esa manera de conformar la política en torno a estos dos estas dos maneras de de hacerlas cosas creo honestamente que que beneficia al Partido Socialista

Voz 18 17:28 yo creo que va a ser un partido de ida y vuelta se a la el primer debate efectivamente para Televisión Española es un alivio que que se celebre que se celebre el primero y ahí es verdad que juegan con con la novedad que pasa es que normalmente en este en este tipo de debates pues se produce un todos contra Sánchez no todos contra el presidente contra quién va mejor y tienes que saber desenvolverse en ese en esa en ese escenario pero después digamos el partido de vuelta la novedad de Vox yo creo que también puede llamar mucho la atención también puede permitirle a Sánchez resarcirse un poco de este todos contra él y hay va a ser un partido apasionante sí

Voz 0027 18:11 pero en el segundo el de el martes tampoco tendría Vox porque sólo la Junta Electoral ya dejó claro que no puede estar boxes sería sería idéntico sería un cuatro cuatro los mismos que bueno

Voz 0199 18:20 estamos si no pero sí

Voz 16 18:22 Vimos va a estar el va a haber una pelea entre PP y Ciudadanos para ver quién quién se hace con ese espacio sí lo hemos visto en otros debates con los números dos ya hemos visto cómo las tesis están si en el en este corte que ha hecho Dani Lafuente se ve claramente Cayetana Álvarez de Toledo era la mejor representante de Vox en ese en ese en ese debate no por lo tanto las tesis de Vox van a estar va más conciudadanos iban a estar con el Partido Popular el único pienso que Looking corriese eso es lo que alguien en una sensual en un en un espacio de tensión un espacio

Voz 0199 19:04 es que eso es pues Cometa algún regalo

Voz 16 19:07 no no pero por eso una actitud presidenciable una actitud serena una actitud con independencia de lo que escuches tú a tus propuestas tu creo que que refleja dos modelos de concebir España de la bronca y el de la crispación y el de la serenidad de la apuesta por el futuro y habrá quien prefiera votantes que prefieran la bronca ya está habrá votantes que yo creo que prefieren bueno pues una un debate más sosegado más tranquilo que representa una manera de hacer las cosas

Voz 18 19:38 es muy curioso porque dos dos de los fenómenos digamos esta campaña que son Vox y el tema catalán no van a estar físicamente estar solo en en boca de los candidatos que que acuden no

Voz 16 19:49 bueno fíjate es para Lola claro muy curiosa estará los indultos estarán los pederastas los violadores estarán por supuesto los que amenazan a ciudadanos estarán eso bastar pero entiendo que también es relativamente sencillo preparar y administrar una respuesta hacia unas interpelaciones que que sabemos ya de sobra cuáles van a ser Baus este indultar baile usted a sentarse con los independentistas golpistas que rompen la Constitución y la unidad de España

Voz 3 20:20 en dos minutos

en la Cadena SER Hoy por hoy como Aimar Bretos

Voz 29 23:22 gana

Voz 2 23:24 es más guapa

Voz 0660 23:56 no

Voz 2 24:06 más que nada

Voz 0027 24:24 nueve y veinticuatro de la mañana ocho y veinticuatro Canarias esta mañana de viernes festivo estamos en Hoy por hoy con Mariola Urrea con Antón Losada con Lola García posiblemente muchos de ustedes hayan despertado frenada años esté escuchando la verdad mientras desayunan bueno sepan que ha habido un cambio en las últimas horas en la en las últimas horas no de hecho en los últimos minutos en la posición del Partido Socialista respecto a los debate es finalmente Pedro Sánchez está dispuesto a acudir a dos debates la semana que viene días consecutivos el lunes veintidós en Televisión Española el martes veintitrés en Atresmedia pues quiero preguntar cuál es el error que Sánchez no se puede permitir en en esos debates Antón empiezo por ti cual aparte

Voz 0199 25:12 desde el de el error puntual que pueda ser pues resulta exabrupto o cometer un error de estos imperdonables yo creo que lo que tiene que cuidar siempre un candidato que sea que va a un debate si quiere realmente no perderlo es uno hablar de lo que tú quieres hablar no de lo que los otros quieren hablar es decir que no te marquen la agenda del del debate los temas del debate y dos marcar tu propio tono no en ese sentido yo creo que son los dos caballos de batalla que si yo fuera Pedro Sánchez Dios me libre si tuviera que afrontar esos dos debates tendría mucho cuidado es decir intentaría hablar de lo que a mí me interesa hablar no dejarme arrastrar por la agenda que obviamente especialmente el Partido Popular los le van a poner encima de la mesa que ya sabemos todos por dónde va a ir la resumía marca hace unos minutos de manera magistral hice uno marcar mantener tu tono el tono este que ha intentado trasladar en toda la campaña pues la moderación el diálogo el P visualizar que efectivamente hay otra manera de hacer política todo lo que sea alejarse de eso sería un grave error Pedro Sánchez para Pedro Sánchez en los debates todo lo que sea marcar la agenda marcara el tono situaría Pedro Sánchez en el bando perdedor

Voz 0027 26:24 Lola

Voz 18 26:25 efectivamente marcar la Gender Lomas es lo más importante y lo más difícil porque como decía antes los demás van a ir

Voz 0027 26:33 en tromba contra él me refiero sobre todo

Voz 18 26:35 PP y Ciudadanos y con los mismos con los una serie de temas que que en fin que no le convienen demasiado tampoco a Pedro Sánchez con lo cual ahí va va a estar el quid de la cuestión y después con respecto al tono efectivamente evitar buscar un equilibrio entre evitar la prepotencia no saberse ganador que estás por encima no hay tampoco caer en en bueno pues en en la con quinientos no en el no dar la cara y ese es un equilibrio muy difícil de de de conseguir en televisión en un momento de tensión como ese no

Voz 0027 27:09 varios mira yo diría

Voz 16 27:12 sí en Aimar no salir te de ese programa que tú has definido en términos de socialdemocracia clásica no de políticas públicas de vida para mejor configurar espacios que rompan la desigualdad a través de instrumentos públicos que es un poco yo creo que el eje vertebrador de esta campaña yo creo que que no te saquen de de ese carril con esas propuestas y a la vez lo que yo creo que no es fácil conseguir que te quiera la Cámara lo los apelaba ahora la dificultad de televisión y es verdad no con esa con gestualidad con conseguir conectar con el televidente conectar en términos de confianza porque en una campaña más allá de colocar tus propuestas yo creo que es generar la idea de que eres una un presidente un potencial presidente confiable y eso se consigue dejando que te quiera la cámara y consiguiendo que los televidentes conecten contigo no ese minuto final de oro yo creo que tiene que ser un discurso perfectamente armado y yo creo que el equipo tiene que estar trabajando en ese minuto

Voz 0027 28:22 según Antonio porque se van esclarecido las cosas en esta en esta mañana loca informativamente fuentes de la dirección de Ciudadanos confirman ahora mismo en la Cadena Ser que Albert Rivera si va a acudir a los dos debates Pablo Iglesias dijo que era su primera opción que hubiera uno el lunes otro el martes por lo tanto se da por hecho que acudirá estamos a la espera de que que de que el Partido Popular confirme también que en principio no no no no hay muchas dudas sobre si Casado va acudieron no así que se confirma esa esa noticia habrá dos debates el lunes en Televisión Española el martes en Atresmedia una de las personas que más sabe de debates en este país y no la que más es el periodista Manuel Campo Vidal muy buenos días qué tal buenos días

Voz 1379 29:01 cómo es y qué opinan esta noticia un duro

Voz 0027 29:03 el debate ético en dos días consecutivos

Voz 1379 29:06 bueno lo hubo cuando constituimos ocupa el ruso en el dos mil ocho y lo que pasa que es verdad que con una semana de diferencia el primer lunes de la campaña electoral con Zapatero Rajoy a la semana siguiente sino que lo bueno es que nuestro caso como describe el segundo Olga Viza u otro que haya dos seguidos que haya dos en una campaña no esto cambia cada oveja lo hemos visto luego seguido los últimos días con la emoción casi de un partido de fútbol no el tiempo de descuento de estado

Voz 0027 29:42 hemos comentando un debate digamos en dos partes en días consecutivos la ida y la vuelta es muy complejo de preparar para los equipos de campaña para los candidatos en cuanto a una cuestión de contenido también de nervios que errores no puede cometer un candidato en en un debate

Voz 1379 30:02 bueno ciertamente muy yo me imagino que es muy complicado porque establecer una estrategia para uno para un día que se pueda cambiar sin que haya habido nada de por medio más que algo de descanso cuatro horas es muy difícil no solamente para los candidatos que son los que soportando nunca peso si ICIO recuerdan Sabrido ha agotado es el moderador

Voz 0027 30:29 sí

Voz 1379 30:30 los amigos es muy difícil realmente para ellos tendrán que establecer eso de que no algo para el día siguiente para que no sea totalmente respectivo etc etcétera hasta sí que me parece que estamos ante tanto las circunstancias excepcionales que también con una fuerte porque must espero como cabe suponer alguna alguna táctica duerma alguna práctica ejerciera

Voz 0027 30:57 con o como hombre de debates cómo ha vivido usted el el negociación tan tan peliaguda de las últimas horas que parecía enconada que parecía que nos iba a llevar a que no hubiera debates

Voz 1379 31:10 bueno la libido cuanto más seria con mucho respeto aguantando los las ganas de intervenir como de cejará catorce Cavadas pues distintas personas puedo decirlo Carlos Martín en la cadena de televisión más estuvo ayudando de manera muy decisivas los debates con Fernando Navarrete con el que hablamos bastante con Paco Moreno que habían sido la detención canaria autobuses los que habiendo intervenirlo en en situaciones anteriores mayor pero porque no hacemos una apuesta por qué no salimos porque luego incluso algún sondeo puesto el coso otros era un poco los viejos rockeros corriendo

Voz 0027 31:51 Inter

Voz 1379 31:52 venir porque lo que no podía pasar algo que no pasa lo celebramos muy se va a estar a la ciudadanía la posibilidad de encontrarse ante ante un debate sinceramente no se llega a encontrar una solución hubiera sido un retroceso y a Nino se hubiera producido una tristeza porque uno cree que si no hay debate posmoderno hay no es que detrás les voy horas de intentos muchísimas reuniones que los conseguimos introducir en España me lo siento lo veintitrés cuando yo estaba en el Antena3 con con aquel debate que va

Voz 0027 32:31 de lo que te digo

Voz 1379 32:34 Volverá Luis Mariñas en Telecinco pero quince años de vacío si ahora hubiéramos vuelto a unilateral en dirección ITA Entença italiano cierta como esta sin debate pues creo sinceramente que hubiera sido un retroceso para los derechos ya a mediados de de de la ciudadanía

Voz 0027 32:53 de aquí no figura la de aquel caso de noventa y tres y se puede extraer como conclusión para el equipo de Pedro Sánchez que a los presidentes del Gobierno aspirantes a la relación unos no no les va muy lleno de un doble debate

Voz 1379 33:10 bueno fue lo sea que no creo que sea un tema de presidente del Gobierno y email grande que yo agradezco mucho a todas estas personas que hemos citado ideas y luego Mariano Rajoy que es el que ha estado hasta la fecha en más de bates electorales he bien como líder de la oposición bien como presidente del Gobierno porque también también astrónomo pues con Pedro Sánchez m quince y con el propio Pedro Sánchez más Rivera y Pablo Iglesias en año dos mil seis al final el presidente tiene que intervenir y me gustaría que para el futuro pues hubiera alguna normal la ley electoral que los quitar a De esta salimos aquí a lo mejor si estuviera explica eh que había que hacer por lo menos un debate pues hubiéramos tenido los gustos de estábamos entre febrero uno o dos justamente el resultado es tos lo El mal resultado aunque para ellos reconozco que es enormemente difícil pero habrá que agradecérselo porque finalmente es encontrar una solución y amiga de alegra mucho

Voz 0027 34:15 entiendo que les era también enormemente difícil para los moderadores sobre todo del segundo debate porque el primero digamos que es un una barra libre y a partir de el día siguiente a ser muy complejo plantear un debate de tal manera a quién no sea una repetición del anterior

Voz 1379 34:32 eso es verdad pero a mí me preocupa más es esencialmente por parte de los moderadores que que les tengo enorme respeto y como no todo el mundo pues hace lo que puede aquí

Voz 0027 34:42 qué van a ser el lunes Xavier Fortes hizo el martes de valles y Ana Pastor

Voz 1379 34:47 se siguen un ferrum pico de debate distinto a mí lo que me importaría más si se puede hacer la petición si me permite es que sobre todo que se interrumpan no hay ningún problema etcétera mientras se fijan los tiempos que todo el mundo pero que no se produzca algo que vimos el otro día esa técnica tan tertuliana en el peor sentido de la expresión porque hay que Turiaf excelentes entradas matando en las que uno habla sólo para que nos entiendan lo que está diciendo lo otro ya supuso una gran frustración llamadas pactado es decir los recuerdo el otro día cuando por ejemplo Gabriel Rufián pues conciudadanos si decía Ciudadanos C's Ciudadanos lo dijo durante un rato seguido opinó supimos lo que estaba diciendo que momento María Jesús Montero ojalá eso no se produzca el porque de todos los virtud de altos muy serio de aquí tienen que salir el persona un hombre que va a presidir España y como dice la persona que yo creo que he encontrado el modo además de ser profesor de Boston dice es todo eso más Vima dialéctica está equivocada la metáfora señores esto es una selección de personal

Voz 0027 36:01 con nuestro voto vamos a elegir

Voz 1379 36:03 cuál de ellos va a ser el presidente de una hipotética empezó que se llame España S por lo tanto dejen no Sander la selección de personal bien y sobre todo no se tape lo sumo a los otros nos elegir bien porque los jugamos mucho

Voz 0027 36:21 Manuel Campo Vidal muchísimas gracias por estar en la SER buenos días

Voz 1379 36:25 buenos días muchas gracias imperiosa

Voz 0027 36:27 esta perspectiva Mariola de hombre va que te abren debates

Voz 16 36:30 no si lo que ocurre es que claro la selección de personal se hace normalmente a través de una entrevista resistió un debate entre los que concurren a esa a esa plaza no es inevitable que es sobre todo en debates electorales donde no hay dos candidatos sino hay cuatro claro las los los debates cruzados las interpelaciones cruzadas a veces generen un poco ese ruido ambiente no yo creo que también el debate tiene que tener su ritmo tiene que tener su tú bueno pues sus momentos más picante Si quieren la tele esa espectáculo y esto tampoco debemos olvidarlo entonces yo creo que tampoco nos podemos poner solemnes y de hacer de un debate una especie de una sucesión de monólogos donde cada uno interviene treinta segundos porque eso también es pervertir la idea del debate entonces en el debate a veces hay momentos críticos hay confrontación hay veces que se interrumpe nuevos a otros que se solapan bueno yo creo que el espectador también juzgará todo eso juzgará quién tiene la actitud más bronca quién tiene la actitud más serena quién tiene quién es capaz de meter en el menor tiempo posible más propuestas o quién acaba consiguiendo en las Mora meto con la cámara illa illa haciéndose de ganar la confianza

Voz 0027 37:48 Antolín lo relevante un debate

Voz 0199 37:50 todos lo ganaré perder que es lo que claro una cosa

Voz 0027 37:53 hombre no no quiero decir que

Voz 0199 37:55 la pregunta clave no es si lo plantees en esos términos lo más euros que lo acabas perdiendo porque no se trata gala no perder se trata de saber que trasladar tu mensaje Isabel colocar tu mensaje porque al final esto de ganar o perder pues es como el fútbol no es decir cada uno tiene su equipo y es muy difícil reconocer que el otro equipo con el que llevas peleando toda la Liga jugado mucho mejor mucho mejor que tú en todos los debates es todo una cuestión de saber aprovechar los momentos que se produzca a lo largo del Levante para marcar la diferencia

Voz 0027 38:26 sí

Voz 0199 38:26 para colocar un mensaje diferente un estilo diferente una manera diferente preguntabas antes cuál sería el gran error de Pedro Sánchez lo que no se puede permitir que acabar el debate y la inmensa mayoría de los telespectadores pensaran bueno todos somos iguales eso sería con un resultado absolutamente desastroso cuando ganas el debate cuando termina el debate y mucha gente dice todos son iguales menos tú que por lo que se has conseguido marcar una diferencia marcan tono en explicar las cosas con mayor claridad colocar mejor explicármelo por las propuestas poner en la mesa in el debate propuesta que enganchan a la gente porque conecta con sus preocupaciones eso es humilde opinión ganar el debate

Voz 0027 39:04 Emma Carretero hola de nuevo e Inma vamos a ver si estamos leyendo a fondo el comunicado con el que el Partido Socialista ha anunciado que que va a acudir Pedro Sánchez al debate del lunes también al del martes por lo tanto habrá dos debates en veinticuatro horas y llamado atención que es muy crítico Pedro Sánchez con esto no no no no lo toma como una buena idea sino dice esto es un cuáles son los objetivos

Voz 0806 39:30 claro claro barras tras claro barras tras dice que la que que que lo considera una anomalía la feria de dos Debates Presidenciales en dos días consecutivos eso fue lo que él defendió ayer en la entrevista que hizo en Onda Cero y ahora lo lo ponen este comunicado lo pone el PSOE en boca del del presidente del Gobierno dice que no hay precedente alguno en la historia de las democracias occidentales de un planteamiento semejante desde la invención de la televisión por eso subraya dice que si los tres partidos de la oposición coinciden de nuevo en una posición conjunta el partido socialista no puede ser acusado nunca de impedir la celebración del debate por eso va a hacerlo va a hacer dos debates pero lo considera un manifiesto error impropio de una democracia establecida así que acepta para para que no se le pueda acusar de que está impidiendo un debate a pese cuando la oposición permanentemente lo reclamaba a Mariano Rajoy pero lo hace a disgusto por un lado criticando a la Junta Electoral Central por haber truncado el acuerdo para que hubiera un debate a cinco que era la preferencia del Partido Socialista y por otro lado criticando la situación que se ha producido Nos dicen fuentes socialistas que en este cambio de posición ha pesado mucho la presión de los trabajadores de Televisión Española y la situación interna que sea ha originado en la Radio Televisión Española a raíz de de todo esto en un principio la posición del Comité Electoral en todo momento ha sido hacer sólo un debate querían asumir los mínimos riesgos en esta campaña estuvieron dando largas hasta el final hasta el miércoles pasado no comunicaron oficialmente cuál era su posición estuvieron un poco mareando la perdiz con el cara a cara aunque sabíamos que no lo iban a aceptar fue el bien el miércoles pasado como decimos

Voz 0199 41:17 cuando decidieron hacer el debate

Voz 0806 41:19 de Atresmedia cinco después de un intenso debate también en el seno del del comité electoral socialista había posiciones diferentes había quienes decían que se tenía que ir a la televisión pública ignore aunque no lógicamente no pudiera estar Vox dentro de ese debate y en cambio hubo quienes decían que era necesario apostar por intentar reproducir esa foto de Colón con las tres derechas en ese debate se hizo la apuesta por Atresmedia sin medir y es que la Junta Electoral Central podría finalmente impedir que se produjera en ese formato así que ahora el resultado es el contrario al que inicialmente tenía previsto el Partido Socialista que era tener un solo debate hispana producir dos en dos días consecutivos Icon el manifiesto desacuerdo de Pedro Sánchez que dice que es un profundo error sin precedentes

Voz 0027 42:10 no te vayas Inma porque te quiero preguntar cómo va a afectar esto a la agenda de los próximos días porque entiendo que sí para un debate los candidatos suelen vaciar un día entero y la preparaciones es muy exhaustiva para dos debates continuos bueno de eso me imagino que que va desbarajuste ajena en lo que queda de fin de semana no te vayas Inma pero Narciso Michavila buenos días nueve y cuarenta y dos de la mañana ocho y cuarenta y dos en Canarias Narciso cómo puede decantar en la campaña un doble debate en dos días consecutivos lunes y martes

Voz 1379 42:39 bueno en una campaña plana anómala porque somos la Semana Santa Isabel el lector la las selecciones como muy muy contará con traspaso no yo creo que los dos van a ser decisivos la pena es que no podremos una encuesta el el impacto en el voto nulo podremos reunir porque todavía seguimos con una una ley electoral en del siglo pasado la verdad es que en esa campaña pagan caótica ETA tan peculiar se está poniendo en evidencia que seguimos en los André no Siglo XXI seguimos con leyes demasiado anticuadas el mismo hecho por ejemplo de que hay un partido que las encuestas no está dando un diez por ciento del voto como es Vox que no tenga posibilidad de debatir es absurdo o que España sea de las pocas democracias que no haya debates cara a cara entre los dos posibles el presidente del Gobierno también es bastante absurdo yo creo que aquí los políticos deberían de ponerse las pilas cambiar la ley para que el elector tenía la máxima información en debates en encuestas que no estemos aquí un día tras otro cambiando permanentemente y además poniendo a los medios de comunicación también

Voz 0027 43:48 Narciso Michavila presidente de la empresa demoscópica Gat tres del CIS que de todos los que han decidido que van a ir a votar ya hay casi un cuarenta y dos siento que todavía no ha decidido qué va a votar de ese bloque una gran parte puede decidir el sentido de su voto el lunes y el martes por la noche

Voz 1379 44:07 a lo largo de la semana no justo cuando vean el debate pero es que a lo largo de la semana y la verdad es que las cifras de indecisos son ya de hace más de un mes a lo largo de este tiempo han ido siendo bastante no estamos en en el votante de izquierdas ya mucha decisión y además mucha estabilidad en el voto y donde hay mucho más indecisión siempre además dentro de los mismos lo que es que los debates lo que una seres que un votante de pase de izquierda derecha no tiene decidido votar nacionalista cambié de de esa opción pero por primera vez como hay tres derechas incluyendo ahí a centro de Ciudadanos pues si notamos pues mucha indecisión dentro de ese votante yo creo que los debates ahí pueden ser determinantes

Voz 0027 44:49 Narciso hablamos la semana que viene

Voz 1379 44:52 muy bien como dice una gran amiga Gracia

Voz 30 44:54 la Xunta gracias a ciegas

Voz 0027 44:57 Carretero tarea dejaba con la palabra en la boca os han confirmado ya desde el equipo de Pedro Sánchez y van a mantener la agenda de campaña que está prevista para los próximos días si La Habana vaciar para poder preparar este súper debate en dos partes

Voz 0806 45:10 la tenía bastante despejada ya para el debate porque tiene mañana mitin mañana sábado mitin en Alicante pero el domingo no tenga nada previsto tenía lo tenía en blanco para preparar el debate del lunes estábamos pendiente de si finalmente iba a Valladolid o no Oraya lógicamente no va a ir pero todos modos ayer decía gente del PSOE que que bueno que qué les estaba preocupando esto de que se diera la impresión de que Pedro Sánchez no quería debatir cuando en realidad tiene Maduro el debate tiene claro cuál es su objetivo piensa que va a ser un debate duro que van a atacarle por por todos estos argumentos que están saliendo en campaña desde el Falco a L al inquilino de La Moncloa lo que no tiene la legitimidad para hacerlo y eso para eso está preparado y que no entendían que al final estuviera trasladando la idea de que tenía miedo debate cuando en realidad lo tiene en la cabeza lo que pasa es que se van a producir dos debates seguidos en serán dos vueltas y para eso es lo que tendrá que ahora dosificar contenido y hacer un nuevo planteamiento pero bueno la agenda en principio no se va a alterar

Voz 0027 46:11 muchas gracias gracias hasta luego Javier Maroto vicesecretario de el Partido Popular en número tres del PP acaba de escribir en Twitter Sánchez ha reculado irá al debate por fin podremos saber todos que su programa económico es el mismo que el de Zapatero otra nueva crisis más impuestos más paro fuentes del PP Nos dicen una vez más y deja en evidencia el uso partidista que hace de las instituciones públicas cuando vemos que Televisión Española se pliega a sus exigencias de cambio fecha esto esto es lo que está difundir ahora mismo el PP así que implícitamente también confirman lo que se da por hecho que Casado va a acudir a ese debate habrá Ésta es la noticias y nos escuchan esta hora habrá dos debates uno el lunes por la noche otro el martes por la noche el lunes en Televisión Española el martes en Atresmedia vamos a hablar en un segundo del Informe Müller sobre Trump que es una bomba que deja claro que Trump intentó boicotear como pudo la investigación sobre la trama rusa pero antes un último titular sobre esta noticia del doble debate os lo pido a los tres empiezo por ti Antón

Voz 0199 47:14 bueno pues que vamos a tener dos lugar de una taza dos plazas de caldo repetir sí yo creo con una campaña como ésta tan atípica como decía antes Michavila y donde se ha cruzado la Semana Santa promedio pues es una buena noticia para todos los indecisos que necesita si quieren tener más información para decir parece una buena noticia la la lástima es que hayamos tenido que llegar a estos dos debates a través de este camino tan tortuoso que hemos recorrido esta semana

Voz 0027 47:43 Mario yo creo que las campañas electorales

Voz 16 47:46 tienen vida propia y la mejor prueba de ello es este cambio que hemos pasado de cero uno a dos debates en los que ganan los ciudadanos sigan a la tele pública Lola

Voz 18 47:59 bueno yo creo que las campañas electorales son fascinantes porque por mucho que las diseña en los en los equipos de campaña no y sentir en meses pensando en cómo hacerlo al final efectivamente tienen vida propia y discurren por derroteros que nunca nunca creería yo creo que la campaña electoral de estas elecciones empieza el lunes hasta ahora no hemos estado en campaña

Voz 0027 48:19 nueve y cuarenta y ocho de la mañana ocho y cuarenta y ocho en Canarias

Voz 31 49:23 que conecta con hoy Prodi a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 0027 52:16 dos años ha dedicado en Estados Unidos el fiscal especial Robert Muller en investigar la llamada trama rusa la presunta conspiración entre Moscú para hacerlo presidente resultado de esa investigación son más de cuatrocientas páginas de un informe que es el informe Müller del que hace un mes conocemos sólo las conclusiones sin sus no conclusiones

Voz 0660 52:34 ves no voy a celebrar el fiscal especial no encontró ninguna prueba

Voz 0027 52:43 de que el presidente de conspira con Rusia para llegar a la Casa Blanca quedaba claro que Trump había maniobrado para perjudicar a los demócratas para que tras llegar a la Casa Blanca pero lo que no había de lo que no hay pruebas era de que trampa estuviera en el en el ajo así que Trump anunció duración total será el titular de de su victoria pero es que ahora hemos conocido las conclusiones el literal del informe las cuatrocientas páginas a la Fiscalía hecho público este informe en el que cit detalla diez episodios en el que Trump pudo cometer obstrucción a la justicia el presidente intentó despedir a quién le estaba investigando intentó con a los testigos intentó evitar que se divulgarán pruebas dice el informe que sino lo consiguió fue porque quienes le rodeaban no acataron sus órdenes no llegaron a hacer lo que Trump les pedía que además hay un pasaje del informe que es muy significativo demuestra el miedo que tenía a Trump a la investigación en sí cuando dijeron que Müller había sido nombrado fiscal espetó al que le iba a investigar de forma independiente Trump le dijo a uno de sus asesores Dios esto es terrible es el fin de mi presidencia estoy jodido bueno ahora con el informe publicado el presidente saca pecho ir después de de decir que estaba teniendo un buen día colgó en Twitter una foto suya emulando el estética de Juego de Tronos imponía Game Over fin dejó ustedes se preguntarán cómo puede estar condena por decir que hay mover si el informe recoge esos diez intentos de tram por obstruir la investigación bueno es que aquí entra en juego el fiscal general de Estados Unidos nombrado por el propio Trump Ebert espeso canso es la que dice que no hay pruebas suficientes a pesar de esas diez evidencias no hay pruebas suficientes para acusar a Trump de ningún delito en y colusión con Rusia ni de obstrucción a la justicia que era la clave y los demócratas han puesto el grito en el cielo and acusan al fiscal general de intentar proteger al presidente ya os lo van a hacer a partir de ahora es dar la batalla política afgana llevar a Müller al Congreso Ivana a seguir tirando de ese hilo Fernando Arancón director del orden mundial medio de análisis internacional buenos días

Voz 0958 54:51 hola muy buenos días las conclusiones de este informe

Voz 0027 54:53 son una victoria para Trump