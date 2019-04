Hoy por Hoy (19/04/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez de la mañana a las nueve en Canarias

Voz 0824 00:06 Isabel Quintana buenos días buenos días Pedro Sánchez acepta mantener dos debates el PSOE ha cambiado de criterio

Voz 2 00:12 pues de la polémica surgida en los últimos días

Voz 0824 00:14 comité electoral ha dado su visto bueno a que el candidato socialista acuda primero la televisión pública y al día siguiente a la privada Inma Carretero buenos días

Voz 0806 00:22 buenos días el presidente del Gobierno cede iba a debatir en Radiotelevisión Española el lunes veintidós y en Atresmedia el día veintitrés en un comunicado Ferraz atribuye este cambio de posición al propio Pedro Sánchez dice que así se lo ha trasladado al comité electoral que acepta la posición conjunta del resto de las fuerzas políticas según ese comunicado el candidato socialista considera una anomalía la celebración de dos Debates Presidenciales en dos días consecutivos no hay precedente alguno en la historia de las democracias occidentales dice el texto de un planteamiento similar

Voz 0806 00:54 Ello el PSOE defiende que no podrá ser acusado de impedir la celebración del debate aunque lo considere un manifiesto error

Voz 0824 01:04 hasta volver a cambiar de fecha yacer en el debate el lunes veintidós siempre y cuando el resto de partidos acepten fuentes de la dirección de Ciudadanos han confirmado también a la SER que su líder acudirá a los dos en la caravana electoral de la formación naranja está Óscar García buenos días

Voz 1645 01:20 sí buenos días fuentes de la dirección de Ciudadanos confirman a la Cadena Ser que el candidato Albert Rivera acudirá el lunes al debate de Radio Televisión Española el martes al de Atresmedia era la primera opción que barajó siempre Alber Rivera una vez que Sánchez ha rectificado las fuentes consultadas lamentan que se haya tenido que llegar a esta situación y creen que el presidente del Gobierno está utilizando la televisión pública a su antojo en menos de una hora el secretario general del partido José Manuel Villegas ha convocado a los medios ante la puerta de Torrespaña el centro donde Televisión Española hace sus informativos para valorar el nuevo escenario

Voz 0824 01:51 en el PP dicen que Sánchez recula y critican que lo haga obligado por la oposición y no por el bien de España Adrián Prado

Voz 0019 01:58 sí fue creen que Sánchez rectifica empujado por la oposición y también por su desgaste electoral dejando a un lado los intereses de los españoles además creen que vuelve a dejar en evidencia el uso partidista que hace de las instituciones públicas esas mismas fuentes confirman que Pablo Casado acudir a los dos debates el de Radiotelevisión Española de Atresmedia ninguno en aproximadamente dos horas esperar una declaración oficial del PP

Voz 0824 02:21 y más cosas en Barcelona los Mossos investigan un presunto caso de violación en las Ramblas los trabajadores de limpieza han encontrado a una mujer inconsciente que después ha asegurado que la habían violado Radio Barcelona Jaume Bofill

Voz 0931 02:32 los servicios de limpieza han encontrado esta mujer de treinta y siete años a las siete y media de esta mañana inconsciente en el suelo al final de las Ramblas cerca de Colón tenía distintas heridas por ejemplo el labio partido y al recuperarse ha contado a la policía que la habían pegado ideó lado los Mossos ya han abierto investigación están revisando las cámaras de seguridad de la zona también si hay algún testigo para buscar al presunto agresor que todavía hasta ahora sigue en paradero desconocido

Voz 0824 02:58 hoy Viernes Santo festivo en toda España en las carreteras están tranquilas salvo en la A ocho en la provincia de Lugo que han tenido que volver a cortar por la niebla está cortada entre los kilómetros quinientos treinta y seis y quinientos cincuenta y dos en ambos sentidos a su paso por Mondoñedo Illa lluvia va a ser protagonista en casi toda España durante el día de hoy siete comunidades autónomas están en alerta amarilla sea por lluvias y viento la Comunidad de Madrid Aragón Cataluña la Comunidad Valenciana Baleares Castilla La Mancha y Murcia donde no ha caído en las últimas horas ha sido en Sevilla que está celebrando su madrugada con normalidad todos los pasos han podido salir a la calle ya ha sido una de las más tranquilas de los últimos años aunque ante la previsión de que pueda llover en las próximas horas algunas hermandades como la Macarena o la Esperanza de Triana han confirmado que adelantan la entrada de las cofradías Radio Sevilla Ester Rodríguez

Voz 0592 03:45 en Sevilla estamos pendientes del tiempo de riesgo de lluvia preocupa a los miles de cofrades y a las hermandades que tienen previsto hacer su estación de penitencia hoy son la Carretería La Soledad de San Buenaventura El Cachorro y la Virgen de lado todo ello después de una Madruga de libros sin incidencias destacables ICO mucha gente en la calle tras la intensa lluvia caída con granizo incluido añadir la denuncia de varios establecimientos por incumplir la normativa la retirada de un dron que quería grabar la salida de la Macarena destacar que ese recorte recorta recorrido de la Esperanza de Triana pretende que entre en el templo a las diez recorte que también aplicará la Hermandad de la Macarena

es todo sigue hoy por hoy con Pablo González Batista información actualizada en nuestra web Cadena Ser punto com

muy buenos días continuará escuchando hoy por hoy en este viernes diecinueve de abril apenas un poquito más santo que el resto de viernes del año como les hemos contado a lo largo de la mañana el tiempo ha respetado la Madrugá sevillana pero es cierto que en otros puntos del país como el Burgos en Málaga en Logroño en Cuenca pues muchos se han quedado con ganas de ver o de participar en sus procesiones piensen quizás les consuelo un poco que para muchos especialmente en la España rural la lluvia de las últimas horas es agua bendita termina la Semana Santa una semana en la que hemos visto arder apagarse Notre Dame en la que solamente hemos visto arder la polémica sobre el debate electoral que bueno pues después de muchas idas y vueltas parece ahora empezar a estar controlada con la última decisión de Pedro Sánchez de aceptar dos debates el día veintidós en Radio Televisión Española IL veintitrés en Atresmedia parece buena idea porque lo cierto es que ver al presidente del Gobierno debatiendo sólo el martes veintitrés la primera habría sido el momento más triste visto jamás en la televisión pública al menos desde la muerte de Chanquete aunque desde luego la decisión nos deja a nosotros los electores una una imagen que no es del todo buena así ha sido tan difícil ponerse de acuerdo para intercambiar ideas antes de las elecciones es fácil imaginar cómo van a ser las más que probablemente necesarias reuniones para formar Gobierno después de conocer los resultados por lo demás es quinto día de Semana Santa según el Código Canónico hoy los católicos deben guardar ayuno y evitar la carne afortunadamente la Conferencia Episcopal no ha dicho absolutamente nada sobre comerse el viernes

Voz 1646 06:25 no ha sido fácil ni sencillo pero no ha sido imposible diría

Voz 2 06:28 ahora Toni Garrido al que seguramente esta semana pues no le

ahora Toni Garrido al que seguramente esta semana pues no le que haya costado tanto hoy es el mejor día del año desde hace exactamente siete días porque como ustedes saben bien todos los viernes son viernes Santo la semana es un largo maratón y el viernes es su meta lo bueno de esta carrera es que en ella ganamos todos es cierto que algunos llegamos a rastras a los últimos metros pero eso sólo significa que vamos a disfrutar más intensamente del objetivo la promesa de un mañana literalmente mejor no hace falta ser científico para conocer la fórmula de la felicidad es viernes partido por viernes multiplicado por viernes y elevado al viernes amigos es viernes y ese es el modo que tiene el calendario de decirnos que aún queda esperar escuchan Hoy por Hoy en la Cadena Ser y les a presentará alguien que tampoco hace vacaciones hoy Rosa Márquez buenos días

Voz 1 11:41 Santi Balmes Jordi Ros muy buenos días

Voz 14 11:44 buenos días a la qué tal pues bien bien pero poco preocupan

Voz 2 11:48 Junta de que últimamente hace veinte años de de casi todo casi todas las cosas

Voz 14 11:54 pues sí nos estamos haciendo mayores y eso mira ayer ayer mi mi mi hija me decía oye porque no me puesto nunca dos Schmitz te puesto toda mi puñetera vida bueno es ya una porque me vienes con esto no no no

Voz 2 12:11 entre años es una grandísima pregunta porque no has puesto por porque no has puesto nunca los mitos porque es mentira

Voz 14 12:16 así ya estar escuchando lo todo el día en el coche cuando nos larga vamos

Voz 2 12:19 desde ahora como que la descubierto ellos claro rejones renegaba de los mitos y ahora que lo descubierto ella probablemente está haciendo creer que es idea suya no te pongas indignante luego ya denunció a pues mira pasado veinte años del euro este año se complementa de veinte años de futura más veinte años de Estopa es decir veinte años de cosas que me gustan y cosas que no me gustan tanto pero que todas me hacen cómo tomar conciencia del paso del tiempo vale veinte años de los catorce ochomiles de Oyarzabal por contextualizar veinte años de Livin la vida loca de Ricky Martín veinte años del primer disco de Love Of Lesbian microscópico Movies y hablando de Movies solamente en el cine se cumplen veinte años de Matrix del club de la lucha de American Beauty de Magnolia del sexto sentido actual sobre mi madre como sentís de mayores pues puertos incluido en la lista eh porque bastante

Voz 14 13:04 pileta sí sí sí porque todo nos parece reciente esto es lo grave

Voz 2 13:08 curioso efectivamente todo parece que fue ayer sí

Voz 14 13:11 si estas estas la o el abandono a que nosotros nos tiene básico altamente preocupados los papeles que hay hay algo que es mucho peor que hay cosas que son casi veinticinco años

Voz 15 13:19 incluso cosas que hace treinta de cosas que de ciento cincuenta no no sino nos parecemos a buscar motivos para sentirnos solos hay mucha el gol de Koeman no queda exacto la muerte de Verdi por ejemplo bueno lo que pasa es que la sensación de paso del tiempo es tan acusada cuando no se acuerda estos referentes que yo casi me alegro de que vuestro disco mil novecientos noventa y nueve tiene sólo diez años diez años que no esto

Voz 16 13:39 mal pero pero bueno que ya también

Voz 15 13:42 Nos hace sentir un poco mayores hay discos que cambian la vida de quienes los escuchan hay discos que cambian la vida de quiénes los hacen hay discos que son muy pocos que logran hacer las dos cosas al mismo tiempo así que hoy es un placer volver con vosotros a donde solíamos gritar

Voz 13 14:04 sí

Voz 2 14:07 y ahora hay que prestaron poca atención porque el día de cifras es bastante importante hace solamente unos días es decir a finales de marzo de dos mil diecinueve se cumplirán diez años del lanzamiento de mil novecientos noventa y nueve que es el disco de Lesbian que se publicó en dos mil nueve y que aunque entonces no lo sospechara iba a cambiar muchas de las reglas del juego del pop el país este año Santi Jordi me corregirse me equivoco creo que no habrá gira conmemorativa no habrá edición especial este disco porque en realidad no hace falta volver a recordar un disco que nadie olvidados aún están esas iniciales y aún está también mil novecientos noventa y nueve Sant Jordi me consta que si algo caracteriza Love Lesbian es su capacidad para mirar siempre delante para ser muy poquitas concesiones a la nostalgia pero ahora que los medios estamos obligando a un poco a a hacer este este viaje al pasado como es esta regresión para vosotros a nivel interno tanto a quiénes se Iraitz hace diez años como músicos como a quiénes erais hace dos años también como personas

Voz 14 15:11 bueno mira no somos dados a los ejercicios de nostalgia eso está clarísimo porque realmente tenemos como esa ascensión

Voz 18 15:20 de de de de equipo de jugador de fútbol que que puede opinar de que realmente su valía

Voz 14 15:28 es con respecto a su último partido con lo cual eso te hace siempre tener puesto la la la mirada de los mil metros hacia hacia mí jamás jamás hacia atrás osea son bueno pues terrenos trillados que nosotros comprar en comprendemos pero muchísimo que la gente pues pues coño que sea compraba el disco está claro que lo que amortizar claro obviamente vamos a ver es un disco que que realmente marcó a muchísima gente esto lo sabemos los marcó a nosotros haciéndolo porque realmente fue transformando a medida que que que iba saliendo iba surgiendo Esteve en en este formato de de de historia de amor de visto desde la perspectiva del tiempo no es mil novecientos noventa y nueve fue un momento muy inspirado tengo que lo lo vea así o sea me da la sensación de de que fue ese momento en el cual estaba todo sintonizado perfectamente tú la inspiración y el momento lírico La la la claridad de ideas sobre tratar este tema porque parecía mentira pero no daba sensación que nunca antes pues pues había tratado de esta manera quizás y seguramente algunos de esos que hablan de una de una reacción así no Love love estoy yo pero no no pero realmente no sea tampoco ha habido hueco

Voz 18 16:49 hay un hueco que que nos daba la sensación de que no no no se había hecho

Voz 14 16:54 o hacía tiempo que no se había hecho o revisita o no

Voz 2 16:56 si tú lo has dicho muy bien Santé en realidad mil

Voz 15 16:59 buenas noventa y nueve es un disco conceptual un disco que tras a una historia lineal de una relación pasada así también ha pasado el disco la historia y quizás eso está detrás de su éxito no en el hecho de que muchos hemos vuelto a ese disco en distintas etapas en nuestra vida nos hemos sentido identificados de diferente manera en función de cuál era nuestro momento vital en cada momento en el que hemos llegado al disco Terme mi pregunta Santi es si esto realmente era una idea inicial o la fuistes construyendo a medida que el disco

Voz 2 17:25 la tomando dimensión fue

Voz 14 17:27 de una manera muy fortuita la verdad osa está mirando fotos me gusta ver fotos de de banda sí que es lo que irradian y tal y fui a Petar ha de repente a a una foto de The Kills una foto de The Kills sacada en fotomatón que sabían los dos el chico chica ideal no haciendo pues el burro y en blanco y negro y tal ante pensé tras una historia de una pareja y me vino pum mil novecientos noventa y nueve directamente pera pera así es como una especie de fogonazo no esa imagen de fotomatón tanta tantísima gente será hecho Hay al menos yo también me lo había hecho y cada mes me acuerdo al principio de mi federación pues pues pues me me llevó a de repente agua a un a una especie de FON

Voz 19 18:10 en el pasado ha

Voz 14 18:13 entonces a preguntarte serías capaz de hacer un disco cuya temática fuera primero empezar porque me vale rapidísimo eh Sakon con con un tema que fuera cómo están dos personas se reúnen para recordar todo eso eso fuera la primera canción y luego en la segunda ya fuera un un flash back que durara hasta la canción no se número doce o trece luego hubiera una siguiente conclusión otra vez en el sitio allí donde solíamos gritar o sea la película me vino a la cabeza de repente se simplemente había que rellenar cada verso yacer pues bueno tres catorce canciones no recuerdo bien

Voz 2 18:49 es bonito que digas lo película porque es verdad que muchos construimos esa pelicula en nuestra cabeza también ayudaron mucho los videoclips obviamente que se grabaron muchos por supuesto desde este disco a veces he pensado que miraría mucho que hubiera un mil novecientos noventa y nueve de Movie para poder decir a mi me gustó más el disco

Voz 14 19:05 sí yo me acuerdo que con con Leona con Marta pues se se llevó a a intentar hacer algo no a mí me daba mucho miedo tengo que reconocer que que había quedado también el disco que me daba la sensación de que hubiera sido un ultraje y hubiera sido jugarnos la demasiado quizás visualizar demasiado la historia que cada uno haya hecho como muy personal entonces ha sido como entrar casi en en en una especie de de visualización interna de toda la gente no

Voz 2 19:34 claro que con el tiempo mil de noventa y nueve se ha convertido en en uno de esos discos que casi te diría Santi que no tienen fans sino que tiene fieles que son como como adeptos que lo consideran una Sagrada Escritura de una extraña religión que además tiene un un líder que se llama John Bon

Voz 3 19:49 a todos nos hizo virar en el año dos mil nueve hubo

Voz 2 19:57 muchas preguntas que se repitieron muchísimas veces y muchas búsquedas hicieron en Google la primera es cuando ibas a ibais a entrevistas en aquel año diecinueve siempre preguntaban porqué lobo Lesbian que la segunda era porque en mil novecientos noventa y nueve y la tercera quiénes Jon Voight a la pregunta de por qué los brotes vendido de contestar que por entonces trabajaba en Radio tres la emisora musical y era muy divertido ver a mis compañeros de redacción buscar Lobo Lesbian en Google y la cara que se exponía con los resultados y a la pregunta de quién es John Boy es da dio pie a una de mis anécdotas favoritas relacionadas con este disco que es que vosotros componemos esta canción hablando de en abstracto de un ídolo llamado John Boy se convierte con pues en una de las canciones con más éxito del grupo aparece un tal John Boy real tiene una cuenta de My Space ya aparece para daros las gracias por el homenaje a habéis seguido la vista John Voight

Voz 14 20:45 no yo creo que continuó aún eh yo diría que sí al menos hasta hace dos tres años el el el mendiga continuaba por Estados Unidos haciendo cosas

Voz 2 20:54 no sea que el nivel creo que muy muy

Voz 14 20:56 independiente muy muy indigno era como especie híbrido entre muchas cosas se quedaría está Myspace es a nivel a nivel muy

Voz 16 21:03 en el acto es verdad pues yo he intentado encontrarle no el encontrado él pero encontrado a otro

Voz 2 21:10 hoy que fue muy popular en los Estados Unidos en los años setenta era un personaje de una serie que suma a los Walton su creador se llama el Hummer bueno pues Hamels enfrentó treinta años antes que vosotros a la misma pregunta a quiénes Jon Voight y quiero que escuchen la descripción Santi porque esta igual siete vuelven a preguntar en algún momento te puede servir

Voz 8 21:28 la gente me pregunta menudo es el personaje de Wii está basado en mi propia vida bien hay muchos parecidos entre los otros los dos próximos en las montañas rurales de Virginia pero todos somos el hijo mayor de una familia numerosa de origen humilde y los dos somos escritores era un poeta y un soñador que ha expresado a través del poder de la palabra escrita fe trabajo duro honestidad libertad mi devoción por la familia y amigos esos son sus valores descontamos

Voz 2 21:59 sí a la pregunta me gusta pensar que hay un poco

Voz 8 22:02 yo me voy a todos nosotros

Voz 18 22:04 del número yo nuevo pues juristas este es real por favor Pablo te rebote que no se pierde este audio

Voz 2 22:12 yo voy Walton buscando en Youtube de todas maneras lo voy a enviar doblado que ha hecho Sergio un trabajo magnífico magnífico como doblador el doblador de Robert De Niro está ligando al abismo

Voz 18 22:21 también también hubo un una

Voz 14 22:24 determinada corriente de gente que había que había escuchado de Jon Voight como el padre

Voz 2 22:29 en el acto esta este es este es

Voz 15 22:32 bueno pues ya sabes que hay un tal Walton insisto esta transcripción te lo voy a pasar por basar para que puedan utilizarla en adelante no

Voz 2 22:39 voy en tuvo si cada uno de nosotros esto totalmente bueno voy a Jon Voight somos

Voz 14 22:44 cuántas también mientras pensamos que tenemos

Voz 2 22:46 voy en nuestro interior escucharnos denuncias volvemos

Voz 3 23:10 ya que queremos

Voz 4 24:06 hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 5 24:12 duro verlo es pintados es viejo

Voz 22 27:53 exacto amén novecientos noventa enumera

Voz 4 27:59 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 2 28:06 mil novecientos noventa y nueve es probablemente uno de los discos con un título más corto subtítulo más largo de la historia de la música a este país mil novecientos noventa y nueve o cómo generar incendios de nieve con una lupa enfocando a la luna pero además de eso mil novecientos noventa y nueve fue para muchos la puerta de entrada al universo poético y musical absolutamente personal Lesbian Santi Jordi con todo lo que eso conlleva porque hay gente que todavía no ha podido ser allí sigue teniendo como estado de whatsapp una frase de mil noventa noventa

Voz 14 28:33 eso es bien ese es bien esto no habría minas

Voz 2 28:35 digo esto en habría que ponerse una por lo menos el poeta Halley a bueno

Voz 14 28:39 no nos quejamos para nada cómo ha ido el poeta Halley Mr

Voz 2 28:42 ha sido un poquito está esa historia no hombre dan

Voz 14 28:45 es difícil luchar contra una historia de amor Yeste El Poeta Halley es tiene como un mensaje mucho más abstracto pero ha funcionado en este disco estamos súper contentos porque cuando hablabas de los ochomiles a nosotros nos da la sensación a veces pues de de cada disco pues de intentamos afrontar como un ocho mil diferentes nada y eso es la gracia del asunto porque íbamos repitiendo que he de decir en los festivales no vamos a hacer ningún tipo de no estamos haciendo ningún tipo de evento conmemorativo pero sí que los festivales pues van a aparecer canciones o como es obvio de de este disco

Voz 2 29:17 entonces no mira esto me da pie a preguntarte Santi cuando uno está componiendo un disco a veces se plantea el hecho de que dentro de diez o de veinte o incluso de treinta años y su carrera musical va bien va a tener que volver a esas canciones y seguir las interpretando es decir a veces es cuando estás adquiriendo algo dices es que esto no va a sostén no va superarle pasó el tiempo no se va a mantener

Voz 14 29:35 a veces tienes esa intuición e que que es algo muy muy efímero Illa da la sensación de que de que va va a ser como una especie de

Voz 18 29:45 de bueno de bengalas en el aire

Voz 14 29:47 pero aún así también puedo reivindicar este tipo de de canciones que tengan esta ubicación temporal tan más efímera no más más efímera por qué no sea creo que al contrario saque cuando aparecen estos temas dentro de un disco y luego están los que van a trascender notan esos relieves dentro del disco yo creo que todos los discos que escucha Mi vida ideados cuáles son algunos son como los que más me han gustado de de de toda mi vida no no son perfectos ni mucho menos precisamente ahí esas canciones que flaquean un poco Iker y que producen ese relieves ese encefalograma que que que tiene picos

Voz 2 30:22 bueno para mucha gente mil oyentes no es un disco redondo tiene canciones que seguramente les costará más a superar ese paso de los de los años pero sí es verdad que el disco en el año dos mil nueve ya os abrió a vosotros el estatus es estatus del indie que esta reservados solamente a los cabezas de cartel de los festivales que es un paraíso de esto lo sabéis bien las bandas en el que corre mucha cerveza aguada en el que te permitan tirar confeti y en el que realmente programados conciertos a las cinco de la mañana como si fuera una gran logro no es un fenómeno además a Santi que fue creciendo digamos progresivamente pero de forma imparable ya me gustaría que escucháramos un ejemplo sonoro que creo que da una buena idea de cómo en mil novecientos noventa y nueve ha crecido con el paso del tiempo así suena una canción cuando la canción solamente desde el grupo cuando todavía no ha salido de listo y así suena la misma canción años después cuando ya se ha convertido en patrimonio de todos

Voz 15 31:41 ahora vais como si no hubiera ido antes ya a mí estas cosas dime ponen los los pelos

Voz 2 31:46 de punta literalmente este es digamos el inicio del fenómeno karaoke de Lopo Lesbian Jordi no habéis pensado nunca en dar conciertos sin Santi pues

Voz 19 31:56 estamos pensando en la franquicia no y a veces simplemente las minas y sin ningún miembro de la banda que haya varias bandas

Voz 2 32:05 Iker es que se cumpla el sean están todos

Voz 19 32:07 los festivales no que es de lo que es el el mantra que se creó con con esa gira no claro lo tiene Rosalía si de todas maneras sea cuando sea

Voz 14 32:15 el disco sí creo que nadie pensamos que iba

Voz 19 32:18 pasar lo que realmente pasó claro se sabe esa presentación del disco creo que fue en en Luz de gas en la sala pequeña desbordó eran unas ciento cincuenta personas no fue todo muy muy mira algo que nos dijo Iván Ferreiro en esa gira que coincidimos una de las noches en Galicia fue tíos disfrutar porque la primera gira de éxito es la mejor no porque es como la la que te queda grabado la la que te queda en el recuerdo como una el primer año sea todavía estábamos trabajando o sea trabajando

Voz 2 32:46 es vuestro trabajo es claro exactamente no entonces

Voz 19 32:49 es como a la a partir de la segunda de la segunda parte de la gira como todo si va complicando aparecían fechas sí sí van llenando salas a ilegal y cerramos la gira en Razzmatazz no sean pasamos a Razzmatazz adquiera como algo

Voz 14 33:04 pero tres Razzmatazz

Voz 19 33:07 era como en juego a medida que iba en serio

Voz 14 33:09 vendiendo las fechas pensábamos ostrás deberíamos haber hecho un sitio más grande pero ya no había manera entonces lo que íbamos vamos haciendo era alargar osea pues seguir programando Razzmatazz César los barceloneses una de las

Voz 19 33:21 veces que lo hemos sacado más más más más rédito a un poste en Facebook

Voz 14 33:24 me acabamos del estado huyen de ahora pasa eso no ocurre mira

Voz 2 33:30 a veces perdemos el contexto en el que se crean las canciones el disco mil ochenta noventa y nueve nace en lo más profundo de la profunda crisis económica de nuestro país bueno para la terminología correcta de la época

Voz 25 33:43 está en un periodo de desaceleración no

Voz 2 33:47 y menos represión de desaceleración no de crisis pero vosotros ya llevaba diez años en recorrido como grupo y yo no sé si en algún momento ha dispensado en la crueldad no de llevar una década currando y triunfar justo cuando se viene abajo todo el tinglado de la industria decir esto me imagino que habrá agudizado mucho vuestro espíritu de supervivencia como banda todo cambió la gala más dinero pero los directos en vez de con los discos si realmente cuando todo el mundo empezó a nosotros os pasó una cosa muy curiosa o al menos a mí qué

Voz 14 34:16 que me encontraba con gente yo había dejado el los trabajos después de Japón pues se veía digamos que como ya podía sacar un medio sueldo Cillo con con los derechos doctor etc entonces me venía gente que tenía trabajos fijos me decía tío pero que las cacas hecho mira a mí no sé qué me acaban de ascender a director de ventas de tal ya de repente osea al cabo de tres cuatro años osea esa persona o coño estaba en el en el paro y quizás había sacrificado sus sueños a su vocación por por por seguir esa ola

Voz 2 34:50 de económica pero es muy curioso que en este contexto me refiero a ese contexto de crisis o desaceleración ya hemos lo cómo lo llamemos seguía fluyendo en en España la la creatividad hecho el ejercicio de volver a ese año mil noventa noventa y nueve que es casi casi un viaje en el tiempo para ver qué otra músicas estaba haciendo vosotros recordáis musicalmente algo ese año

Voz 14 35:07 descontando mira a dos mil nueve fue el año por ejemplo en que con

Voz 2 35:10 decimos a La Bien Querida a través de su Romancero es

Voz 11 35:12 tan azar

Voz 17 35:19 una

Voz 2 35:20 en dos mil nueve fue también el año en el que Coque Malla publicó La hora de los gigantes

Voz 26 35:24 hoy en día

Voz 27 35:29 no está eh

Voz 2 35:32 va a la

Voz 27 35:34 eh

Voz 2 35:36 Quique González sacó de y blues que tenía esta canción absolutamente increíble tuvimos pido ni hizo votar a todos los festivales de este país con esta canción fue el año en el que The Sunday Drivers Se despidieron con bien Maiden trip por supuesto fue el año de mil novecientos noventa y nueve los parece que dista sí tiene todavía más mérito pues eso no no no sitúa

Voz 14 36:32 eh que ni tan mal no mereces al final

Voz 2 36:34 en año yo recuerdo que las crónicas de ese año hacia el decían que pasa hable no no nadie destacaba discos especialmente importantes en este año el PIB español y en cambio visto con perspectiva fue un año buenísimo es que de verdad

Voz 14 36:49 otra vez estamos en el tema de la coyuntura de nuevo pero ya me acuerdo que que un crítico bastante importante de este país después de escuchar mil doscientos noventa y nueve que hicimos como una excusa para Varios medios me dijo duro que vayáis a ganar un solo Franco ese disco esa idea está retorciéndose ese señor sí pero bueno sigue teniendo el mismo crédito y sigue hablando y echando por tierra discos o elogiando otros que no van a trascender vengo a referir que al final o sea hay hay hay factores que hay cosas que viene una fuerza tal que que que superan incluso a al al los propios autores ya la coyuntura en esos momentos y a las modas

Voz 2 37:29 en algún momento Sant Jordi habéis llegado a sentir el disco como un lastre me vais a entender sus os lo explico es decir como un hito que de repente marca una personalidad tan fuerte para el grupo que hace mucho más difícil lo que os gusta hacer que es girar que es cambiar es decir como si antes viajar hay según utilitario de repente conducir un tráiler o un autobús con las Eto'o un poco más pesado un poco más

Voz 19 37:50 un lastre non un disco quizás sí que es cierto que a la hora de que cuando vuelves a componer el siguiente poner el contador a cero no iba a tener el miedo o el abismo no no Santi lo tienes una blanco uf pero esto ya había pasado anteriormente tengo el recuerdo de grabar universos infinitos y pensar que en un cabo

Voz 2 38:08 podríamos volver a grabar ocasionó además es que igual no no te diste cuenta Santi cuando los perdiste pero el disco mil noventa noventa y nueve su canción Incendios de nieve incluye una frase que ya os lo ponía difícil para el resto de vuestra carrera ya hay reconocía es que iba a ser difícil a partir de ese momento

Voz 14 38:28 no no esa es la frase que me hice a mí mismo que patinador sí sí sí me acuerdo que que la cante con con con mucha retranca en plan osea estaba escuchando cómo cómo estaba quedando Incendios de nieve que quedó pues pues súper bonita es super gloriosa y pensé guau que deje mirar hacia otro lado a nada bueno a ver usar siempre estamos hablando de de hitos en los cuales pues si consigues uno o te da la sensación evidentemente que las conseguido pues ya tienes que mirar hacia otra cordillera porque

Voz 18 38:57 pero ya sabes

Voz 2 39:01 mira es muy bonito que hablemos del éxito hoy estamos recordando el éxito de mil quinientos noventa y nueve pero todo tiene un camino que no siempre otra transcurre en línea recta y tú vosotros lo habéis dicho claramente que habéis visto los ojos de la crisis y cara a cara vamos a poner un poco de música de neorrealismo italiano para la siguiente pregunta queda muy bien vosotros grabas dijo esto primer disco hasta de veinte años cantando en inglés no había ni My Space ni siquiera Jon Voight tenía Myspace por entonces estaba prácticamente bueno solamente teníamos por ejemplo en España en esta fiebre de festivales de la que era disfrutamos si ahora podemos decir que jugamos en Primera división prefiera lo Lesbian en Liga diríais que jugaba es entonces hace veinte

Voz 19 39:42 ya en la liga escolar en Cannes

Voz 2 39:45 pues de tierra de que no estábamos ni ni federada estamos hablando de una época Santi Balmes en la que si no me equivoco te llamabas a las snacks cambiando la voz para convencerles de que hicieran pedidos sí lo hace

Voz 14 39:55 sí a los que tenían pues supo trabajaba en un despacho pues no tendrán ningún tipo de problema cuando se alargaba el jefe pues ponía voces llamaba a todos los snacks de toda España pedirá listado ITS disco de lo lesbiana hitos Loza que eh pues te lo pido yo vaya hasta mira ya lo barato están estanterías me acuerdo eh Flagey a ver si con el Departamento Nacional pues bueno yo quería pregoneros

Voz 2 40:17 a atrás solamente para comprobar lo bonito que es como realmente un trabajo como un disco en este caso puede cambiar radicalmente la la trayectoria de un grupo aunque sea en este caso de forma progresiva después de muchísimo muchísimo trabajo diez años de trabajo ahora como decíamos con el poeta Halley que es el último disco con canciones nuevas ha ocurrido algo parecido a ese fenómeno

Voz 29 40:36 no me atrapa al

Voz 2 40:40 la gente no me va a perdonar que no me pregunte cómo va el próximo disco pues ver ahora estoy enviando las ideas de los temas por whatsapp whatsapp se iba a decir exactamente si era Santi de las personas que compone con el móvil no así cenaba en notas de voz Till no tienes móvil hay verdad sí es lo que podemos escuchar un avance del nuevo disco de luego muy bien igual a lo ha

Voz 11 41:03 atraco atraco a mano armada puede ser te voy a poner diez segundos va venga dale

Voz 22 41:21 a ver cámaras no no no no no no

Voz 18 41:25 ya está ya está ya no suena muy espectacular esto todo lo haces tú con la voz me cueste lo hago con un estudio de grabación que tengo dentro del iPhone la gente flipa cuando bebé porque estoy tocando en un teclado pequeño

Voz 14 41:35 sí sí sí vamos dentro de la pantalla ahí bueno tiene varias pistas entonces pues puede pueda hacer auténticas barbaridades dentro de de lo que es pero también las notas de voz también son espectaculares de va a tener unas ciento cincuenta Sáez de ir por la calle Agustí está melodías no sometido que que que olvidar y tal aún que lo que pasa es que esto el hablado con varias personas que también componen eh eh Si la canción digamos como que realmente es buena es la que no hace falta que recurra Sara a la nota de voces es la que se acaba de cuatro días te vuelve a averías al mediodía bueno pues hemos tenido un pequeño

Voz 2 42:05 avance de esto tiene título llano donde tiene

Voz 18 42:08 no hay ni una maldita letra ni una

Voz 2 42:10 frase vale entonces no lo decías cuando empieza a cantar lo quito como cantas aquí el clásico One web

Voz 14 42:19 totalmente pero si es que hay incluso lo hacen los ingleses claro

Voz 2 42:21 no por supuesto por supuesto sí esperemos que esta canción la estén tu próximo disco en vuestro próximo disco la podemos reconocer la compraremos con el resultado en Ali con la letra que finalmente tenga y mientras tanto como decías mantenemos esa gira de teatros con espejos y espejismos que es como si hubiera reducido toda la espectacularidad de los conciertos del Love Lesbian a las esencias es decir sin trampas pero con mucho cariño con con este espectáculo que es estar en Madrid en el Teatro Español desde el catorce hasta el diecinueve de mayo en el Teatro Condal de Barcelona desde el veintinueve de mayo hasta el nueve de junio tenéis previsto pasar un verano relativamente tranquilo este año para variar no te creas

Voz 14 42:55 las eh porque también nos alternar pues meternos en estudio de grabación para grabar de Susana o no vamos a grabar el disco pero porque el disco realmente

Voz 18 43:03 no que va a salir XXI no a finales del XX no

Voz 14 43:08 la hay got lejos lejos muy lejos entonces lo que estamos ahora es si realmente centrados mucho en espejos espejismos que por cierto ya está todo lleno qué lástima

Voz 2 43:17 venga ya muy te queríamos invitar pero pero no ha pues bueno ya me vale

Voz 14 43:22 ahora pues pues bueno pues en expertos espejismos en en Barcelona aún quedan entradas en algunos días está a punto de llenarse los dos sábados estamos haciendo como una residencia en ambas ciudades os parece fantástico porque realmente entrar en el mismo camerino cada día es una maravilla espetó

Voz 18 43:37 lo despejes espejismo están

Voz 14 43:39 es tan pequeñito están entronca tanto con el teatro tradicional que veíamos nosotros de pequeños Cases es una historia completamente diferente lo que puede ser luego lesbiana en un festival incluso al repertorio no yo lo recomendamos a todas las mejores familias de Europa

Voz 2 43:55 bueno pues yo quería terminar esta entrevista Santi Jordi con una cosa que leí en una entrevista que hace en el año dos mil nueve y que creo que os gustará recordar te preguntaban a Santi decidan qué planes tenéis para el año dos mil nueve que es una pregunta muy de cerrarla entrevistas vale tú decías tocar tocar y tocar la suerte es que somos amigos de toda la vida y lo hemos vivido todo juntos lo hemos pasado bastante mal así que ya no creo que nada ni nadie nos cambie el carácter pase lo que pase seguiremos siendo los chicos de extrarradio y eso está bien está bien llegará un momento bonito ver a los que te rodean y decir tú estabas tú estabas tú estabas tú también estabas es bonito saber Santi Jordi que diez años después Aiko

Voz 14 44:31 esa es que no cambia demasiado bueno creo que hace diez años tendría mejor discurso acababa de funcionar

Voz 2 44:37 es mérito del periodista o de o mío que lo he resumido

Voz 14 44:40 invito yo creo que lo suscribimos vamos Jordi sí

Voz 19 44:43 tocar tocar tocar fue fue verdad será amigos también

Voz 2 44:48 ha pensado en boda pero

Voz 19 44:52 pues no es es es maravilloso después de veinte años todavía poder subir a la furgoneta un avión higiene de ninguna pereza no estar en casa hay que ha ganas

Voz 14 45:01 eso es muy guay daba somos unos privilegiados

Voz 2 45:04 si a todo ello se solicite pues estaba pensando en qué canción de bien elegir para hacer la entrevista predicho da creo que has anti le gustará más eh aquí tienen ustedes una de las primeras referencias sino la primera musical de Santi Balmes quizá es lo pueda explicar algo no lo sé quizá por aquí vaya próximo díscolo lesbiana pase por terreno Davos debía regular pero chicos muchísimas gracias Santi Jordi muchísimas gracias por haber estado con nosotros ha sido muy ameno muy divertido muy entrañable para el placer es mío os admiro mucho igualmente

Voz 4 45:46 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 5 45:51 hola Nuri que tan la Semana Santa o la vea pues muy mal nos robaron en caso al día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo fue me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada Nos desvalijaron la casa entera

Voz 3 46:06 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 2 48:53 hoy es Viernes Santo así que lo más correcto seguramente sea decir al cielo con ellas pero bueno al fiel informativo al filo informativo quiere decir con nuestras colaboradoras de los viernes dos grandes contadores de historias que desde luego manejan información de altura Marcela Sarmiento nos atiende desde Miami la capital del mundo que habla español Marcela muy buenos días

Voz 6 49:12 hola qué tal Pablo como está muy

Voz 2 49:14 bien muy bien tengo fantásticamente bien además Inma Roig nos escucha desde Londres que todavía a pesar de algunos de sus políticos sigue siendo la capital del mundo que habla inglés Emma muy buenos días

Voz 16 49:26 buenos días hable Marcela

Voz 2 49:28 así es un Gemma

Voz 16 49:30 sí

Voz 2 49:31 saludamos que hace mucho que no que no habláis entre los me parece fantásticamente hay que ser muy educado oye se nota en en vuestros territorios que estamos a viernes santo existe el el Holy Friday porque cree que se llama Good Friday Noema

Voz 32 49:42 sí se llama Okur Friday aquí se está celebrando oye campanas de las iglesias de vez en cuando hizo este domingo que va a ser el domingo más calurosos de los últimos setenta años pues van a hacer lo habitual que es el míster cuando los niños van buscando huevos

Voz 0824 50:00 por los jardines símbolo

Voz 32 50:03 de de de renacer de una nueva era de la resurrección pero los niños lo toman como un juego sí es muy bonito están todas las tiendas decoradas con con huevos de Pascua así es que si si se nota el ambiente

Voz 1 50:17 esta es digamos la la fiesta o Lage la tradición civil más arraigada en Reino Unido no la de los huevos de Pascua que está todavía no ha llegado aquí o no arraigado un arraigado aquí

Voz 2 50:26 es verdad que esta semana la prensa británica lo destacaba estáis teniendo allí mejor tiempo mucho mejor tiempo que nosotros en España

Voz 32 50:33 desde luego que si además desde el cumpleaños de la Reina osea que está todo el mundo feliz pero aquí aquí es mejor mejor que en que en España y que en Nueva York que está lloviendo Éste es el lugar donde pasar el verano

Voz 2 50:45 no

Voz 16 50:46 Sun y si la gente tal es que te al tiempo que Miami Marcela

Voz 6 50:49 muy buen tiempo además estamos con la visita del presidente from a la Florida llegó ayer después de que usted sabe nacido noticia el tema

Voz 14 51:00 cuéntanos

Voz 6 51:01 Exactamente ha llegado a la Florida Gemma llegó como todo un Rockstar firmando autógrafos como ya en la vida no estuviera pasando nada

Voz 2 51:11 he hubiera estado bien que llegará bajo palio hoy en una procesión de Semana Santa porque imagino Emma que como hay tanta presencia de cultura hispana en Miami también habrá procesiones no

Voz 16 51:21 Londres no hay procesiones no le preguntaba yo preguntaba Marcela creo que he dicho hemos hablado con Marcela sí perdón