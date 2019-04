Hoy por Hoy (19/04/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 son las once las diez en Canarias

Voz 1973 00:06 Isabel Quintana muy buenos días hola Pablo buenos días Pedro Sánchez acepta finalmente acudir a los dos debates primero en Televisión Española ahí después en Atresmedia aunque lo considera una anormalidad democrática PP Ciudadanos y Podemos critican que el candidato socialista haya intentado utilizar al ente público para su beneficio electoral aunque desde la formación morada celebran el cambio de postura del PSOE Noelia Vera portavoz de Podemos bueno parece bastante bien

Voz 3 00:32 ha reaccionado y haya aceptado finalmente batir dos veces y hacerlo en la televisión pública no yo creo que lo que hemos visto este día esos días por parte de de Sánchez han sido un poco escandaloso Gere vieja política para intentar usar a su favor y de forma partidista Jun servicio público que pagamos entre todos no pero bueno finalmente bien está lo que bien acaba ahí y me parece que ha hecho ha hecho bien en el Pacífico

Voz 0824 00:56 en el Partido Popular creen que Pedro Sánchez tiene miedo a dar la cara y critican que dé marcha atrás obligado por la oposición como consecuencia de según dicen su desgaste electoral Andrea Levy acaba de hablar en Alicante

Voz 4 01:07 tenemos que lamentar desde el Partido Popular la utilización absolutamente partidista personalista que ha hecho Pedro Sánchez de Televisión Española

Voz 5 01:15 y luego pues hombre yo creo que debería

Voz 4 01:18 a disculparse ante los españoles de alguna manera por haber estado mareando la perdiz con los debates durante tres cuatro días diciendo que si diciendo que no en fin Estas no son las formas nosotros pensamos de de un candidato a la Presidencia del Gobierno y sin tantas vueltas le ha dado a eso de hacer el el debate creemos que es porque tienen miedo a dar la cara

Voz 6 01:41 Oriol Junqueras dice que no marcan ninguna Lin

Voz 0824 01:43 arroja pero que no van a regalar sus votos y que serán absolutamente exigentes palabras del candidato de Esquerra Republicana las elecciones generales que está manteniendo una rueda de prensa desde la cárcel de su

Voz 7 01:53 todo el Regal Barcelona Albert Prat Junqueras insiste que no van a dar ningún cheque en blanco ante una negociación para investir Pedro Sánchez aunque lo deja todo en manos del resultado de las elecciones el cabeza de lista de Esquerra dice que si su partido consiga una amplia victoria tendrán mayores condiciones para negociar un referéndum sin decirlo explícitamente yunquera Sada incendio

Voz 6 02:13 que apoyaría a los socialistas si es necesario para

Voz 8 02:15 evitar un gobierno de la derecha

Voz 0824 02:18 una patera con una veintena de migrantes aborto a bordo ha llegado esta madrugada a las playas del sur de Gran Canaria Ariel Rodríguez

Voz 0246 02:24 la embarcación con veinte personas a bordo llegaba esta madrugada al sur de Gran Canaria en la playa de Triana Cruz Roja prestó asistencia a su llegada a tierra a todos los miembros de la expedición que se encontraban todos en buen estado de salud la alerta cedió poco después de la medianoche inmovilizó también a personal de Cuerpos y Seguridad de emergencias que se desplazaron a la referida playa situada en el municipio turístico de San Bartolomé de Tirajana

Voz 1071 03:21 dicen que Judas le preguntó a él por cuántas monedas les saldría a cuenta vender a Jesús se rumorea que Jesucristo le propusieron crucifixión o piensa mucho de Letona y el resto de historia una vez estuvo delante de las tablas de los diez mandamientos dijo que él prefería las de multiplicar

Voz 8 03:46 el profesor letona profesor Letona director de la escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán de Torrelodones muy buenos días buenos días Pablo sabe usted bien que en esta casa yo soy el único que siempre se alegra de Berlín parece cierto pero debo decir que me parece muy mal que venga usted ostentando este estudio porque lo primero que ha hecho al sentarse en la mesa sido sacar un bolígrafo que ha robado de su último crucero

Voz 11 04:15 no no no está quemado ha regalado regalaron pero en el crucero me lo regalaron

Voz 12 04:21 cero porque era que más había gastado en el transcurso de del recorrido no ha habido

Voz 8 04:29 usted mira mi bolígrafo puede escribirlo a la audiencia no es un hecho polvo mordido pisoteado una gala que llaman

Voz 12 04:39 pues ya ve usted me queda bien pero es verdad que hoy

Voz 8 04:43 hoy ha entrado entró regulares me siento yo con poco me lo puedo negar yo creo que lo importante es ser como todos no ático no como los que nos llaman a nosotros eso es gente sin ningún aprecio por si tenemos que tenemos sí pero no vamos a saludarles todavía porque tenemos que resolver mucho la semana pasada

Voz 6 05:02 esto es usted propuso la semana pasada un piensa mucho cuyo enunciado es el sesenta por ciento de todos los alumnos de un colegio juega al fútbol el cuarenta y cinco por ciento al baloncesto y quince por ciento el quince por ciento lo hace a las dos cosas y preguntaba usted qué porcentaje de esos alumnos

Voz 8 05:17 no juega a nada bueno las respuestas pues la verdad quedó bastante bien a él era yo creo que era fácil porque ha habido cientos de respuestas casi todas ellas han sido han sido hacer

Voz 6 05:27 dadas como la de Marisa Lázaro la de luz Lourdes Martín conmigo

Voz 8 05:30 el Pereira así que enhorabuena gente que sabe matemáticas bueno yo no hace falta saber matemáticas para resolver este pero por lo menos yo diría que para hacerlo de forma elegante se bonita hay que conocer por lo menos el llegará más deben usted ha traído un dibujito extraído echó mano entender tras damos dos sí

Voz 13 05:48 los que son Se cantes es decir que tienen una parte común es decir uno de los círculos dice fútbol sesenta por ciento el otro dice todo esto cuarenta y cinco por ciento y la intersección de ambos dice quince por ciento porque son todos los alumnos que juegan tanto al fútbol a las dos como hasta entonces cuál es el área que cubren los dos círculos pues muy sencillo el algunos ricos son sesenta menos quince cuarenta y cinco o cuarenta y cinco menos quince treinta correcto sumando estas dos áreas da setenta y cinco asume la intersección que es quince Nos da noventa

Voz 6 06:30 Clarín noventa por ciento

Voz 13 06:33 juega algo luego del universo que es cien el resto es decir el diez por ciento no juega nada que es lo que yo he hecho siempre ello

Voz 8 06:43 en sus problemas siempre queda una pregunta sin responder qué pasa con ese dos por ciento a qué juega en el que hace Ana durante el recreo nada no no no no no atienda no perdón es que yo siempre los automáticos yo no entiendo

Voz 5 06:55 como juega al fútbol

Voz 11 06:58 o no hay nada que hacer en la vida se puede tildar como Alan García nombre no pero más por nombre no no me parecerá que a ustedes los recreos buenos registros leía libros

Voz 6 07:08 muy bien pues ya lo que tiene que hacer si quieren llamar este programa con con garantías como creo que habrá hecho aunque no no lo tengo claro el nuestro oyente que es Gerardo desde Madrid Gerardo buenos días Gerardo el piensa mucho era fácil pero teniendo en cuenta los precedentes de cómo han salido de esta sección otros oyentes que ha llamado antes que tú no sé si hoy lo tuyo va a ser también un calvario teniendo cuenta que estamos en semana santa profesor letona

Voz 11 08:18 que Deco hoy a Gerardo por lo menos disimula dedicado

Voz 8 08:26 dos sesenta

Voz 11 08:28 la dos como la suma de los tres son ciento ochenta el otro es sesenta también con lo cual si tiene tres ángulos iguales quiere decir que tiene traslados igual igual no se tiene dos iguales es un triángulo equina Artero X Gerardo en cualquier caso la los que iguale me bueno ese si no

Voz 6 08:53 más sabe has dicho sin pensar hizo les muy rápido para mí ya tiene mérito es decir por lo menos ya sabes qué tipo de triángulos existen por lo menos sabes

Voz 11 09:00 es que no cuál es el tipo de triángulo que existe Ellison Seles quilates

Voz 14 09:05 el rectángulo toma ya bomba pero lo sabía lo sabía a estás tú eres Calais no eres Khaled no tres La dos distinto

Voz 11 09:16 cómo salir al profesor letona cuando alguien si no no no no no no yo es que demuestra que en este país nadie sabe matemáticas nadie y además no le da vergüenza que tiene encima no les da vergüenza la oportunidad Gerardo por favor hay sustantivo es que se emplean en matemáticas y en el lenguaje coloquial

Voz 8 09:35 osea que está está a medio camino entre las letras y las ciencias Gerardo así que igual escafandra

Voz 12 09:39 puedes decir alguno algún sustantivo que siempre en matemáticas tienes lenguaje coloquial

Voz 6 09:46 es decir términos matemáticos que usemos también en nuestra

Voz 11 09:49 mira diaria todavía hay que explicar a la gente es coloquial Pablo dejaremos que Gerardo responde entonces bueno junto por ejemplo

Voz 12 10:04 incluso Oprah más hombre no

Voz 6 10:07 no es ya está bien

Voz 11 10:09 eso es la costumbre Jerez conjunto que más uno más uno más normal hay uno que tiene mucho que ver con lo que está

Voz 6 10:20 cubriendo ahora con nuestra relación bueno con con lo que tú estás

Voz 11 10:23 escuchando hecho

Voz 15 10:27 el no sé

Voz 11 10:29 era te has puesto hasta mañana Gerardo para escuchar hoy por hoy

Voz 15 10:33 la yo

Voz 11 10:36 qué te parece dio Radio Radio de una circunferencia por ejemplo haré

Voz 16 10:40 pero ahí

Voz 11 10:41 hombre pero vamos a ver el desfile Varea círculo prisma entorno perímetro el polígono bien mira no sé lo que ocurrió letona Leonardo nombre vale vale se había ocurrido

Voz 6 10:55 es que de verdad tercer problema señor Letters no

Voz 11 10:58 vamos a Deimos que pensamiento

Voz 12 11:01 Peral no es no hay que responder como uno lo haría de forma lógica con un problema e atención bueno pues si un edificio se llama año esos doce pisos son los meses del año como se llama el ascensor Gerardo tengo mucha confianza puesta en pie

Voz 11 11:24 la pueden elegir como calendario esta propuesta es bueno no pues yo cuando voy bajos de la octava planta de lo llamo a

Voz 14 11:34 danos botón apretando un botón

Voz 11 11:39 da igual cómo se ven los pisos Gerardo el ascensor siempre se llama igual apretando el bueno van otra más venga

Voz 12 11:43 es lo que cuanto más se tiene menos se posee

Voz 8 11:50 cuanto más se tiene menos Se posee ese es el caso

Voz 12 11:53 de Pablo usar el tiempo no

Voz 17 11:58 muy bien la solución es la pobreza

Voz 12 12:00 cuanto más pobres es más

Voz 11 12:02 porque he dicho esté que eso es lo que me pasa a mí porque no tengo un bolígrafo de MSF claro hecho publicidad bueno pero va usted en que publicidad por la vida no pero con el bolígrafo que asegura que les regalaron

Voz 6 12:12 yo estoy seguro que ha sustraído a usted no

Voz 12 12:15 claro es que fui el que más se gas durante todos los uno cero bueno segundo según no pensamiento que es lo que cuanto más se tiene señoras Tejero que es lo que está al final de todo vamos a ver si la pregunta es qué es lo que está al final de todo

Voz 11 12:37 después salía de varias respuestas porque la ONU podría valer por ejemplo no hombre ser punto y toda relación en la pregunta es la pregunta que es lo que hay que es bueno Gerardo no es que yo soy de tu equipo no

Voz 16 12:49 aquí yo creo que el punto Babia

Voz 6 12:51 el punto a mí me vale vale lo que él no hubiera

Voz 11 12:54 hora de la gana qué más da que tengan no le vale nada si hubiera dicho la intervención Elías habría inventado algo para desacreditar

Voz 16 13:01 al profesor hay que tener lateral pero no demasiado lateral

Voz 11 13:04 claro no hay que pasarse de la terna vamos al problema de la semana que no vale el padre lo voy a ser yo pero quiere que lo responda Gerardo no este es el piensa mucho así que Gerardo a ti ya te vamos a despedir no ha salido mal parado del todo eh yo le doy un suspenso pero clarísimo no sabe dice pues sí pero pero sabe que el Quijote lo escribió Cervantes así que estás aprobado en mi corazón pero no estamos un abrazo Gerardo gracias por llamar adiós Adelardo

Voz 8 13:35 pero tenemos a Le vamos a despedir pero antes déjeme que le al piensa mucho menos su intención es que la gente pases toda esta semana dándole vueltas a la supresión de esto

Voz 12 13:42 prole si además este problema es precioso es pródigo para todos los que tengan interés para los que quieran ponerlo en el aula a sus alumnos escuchen no tomen nota después cuando lo quiere subirlo porque luego los suben cuando les da la gana pero lo que es es subirlos lo antes posible para que las de puedas tener leerlo resolverlo en

Voz 8 14:03 el problema es preciso cuando el profesor lo tenéis se comprobará es precioso es que es muy muy complicado normalmente a usted un problema parece bonito

Voz 12 14:10 cuando existe una solución inteligente entre

Voz 6 14:13 pero vamos allá un pastor no sabe cuántas ovejas tiene pero sabe que la mitad de ellas serán sacrificadas que una tercera parte de las sacrificadas serán vendidas y que una quinta parte de las que no sacrifique las regalará cuál es el número de ovejas que puede tener el paso

Voz 8 14:29 el mínimo número de ovejas cuál es el mínimo número

Voz 6 14:34 dejas que puede tener el pastor venga ya que usted que lo leo otra no

Voz 8 14:37 pero bueno el pastor no sabe cuántas vejaciones no tienen idea tiene las orejas

Voz 6 14:41 no ha contado pero sí que sabe que tiene que sacrificar a la mitad de ellas la mitad

Voz 8 14:46 sacrificadas que una tercera parte de esas que van a ser sacrificado

Voz 6 14:49 también serán vendidas y que una quinta parte de las que no sacrifique las regalará tenemos que ver con esos datos cuál es el pastor señor letona

Voz 8 14:58 no no en estos momentos cuáles son el número de ovejas mínimo que puede tener porque luego puede haber otros otros que no sé si si cree usted que sabe la respuesta esté de pie

Voz 6 15:10 mucho es quirófanos hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com profesor letona muchísimas gracias

Voz 11 15:16 encima me he dado las gracias hasta la semana que hasta la semana que viene

Voz 12 15:22 Pablo González Batista cadenas

Voz 5 18:21 sí

Voz 0137 18:23 Miquel Barceló para tocar es una obra que el autor ha donado al Museo Arqueológico de la ONCE un libro que mezcla pintura relieve Ibrahim que cuenta con cuarenta y ocho litografías y seis láminas en relieve juega con la escritura en Braille del libro de los ciegos nos todo

Voz 26 18:39 muy estándar es me parece que hubo quien podía Porta de la otra

Voz 0137 18:44 otra cosa de este libro en mil novecientos noventa y tres Se editarán tan sólo ciento ochenta ejemplares firmados por el propio artista el texto es una novela que cuenta la historia de una mujer ciega que va al psicólogo este hace un estudio para demostrar que a pesar de la pérdida de visión los recuerdos de los colores y el resto de sensaciones permanecen vivos en la memoria desde el Museo tipológico se muestran muy contentos

Voz 27 19:07 que es muy importante que artistas de la talla de Miquel Barceló se acuerdan de la ONCE de las personas ciegas especialmente para realizar su obra

Voz 28 19:17 qué bonito cuando tu hijo aprende la primera palabra mamá pero que sepas que luego aprende más palabras como no sea

Voz 1 19:25 más pesada mamá

Voz 1 19:50 sí nos están escuchando es que han confiado en el pequeño electrodoméstico adecuado esta Semana Santa es electrodoméstico que no quiere hacerles sentir que cada año ocurre lo mismo que viven en un bucle espacio temporal que cada Jueves y Viernes Santo pasan la sobremesa de la misma manera viendo en la tele una de Roma tienes tu fama bien merecida hispano

Voz 31 20:09 no creo que haya existido un gladiador como tú este jovencito insisten quiere sector reencarnado

Voz 8 20:14 a estas alturas ha convertido casi casi en una tradición más la parrilla televisiva se llena de temas bíblicos aunque no tengan nada que ver con la religión no con la Semana Santa también se llena de túnicas de cascos de estandartes de sandalias las sandalias son muy importantes Gladiator es un buen ejemplo ayer por la noche emitió en el Canal Hollywood vio un trocito porque es más larga que el Imperio romano pero se programa cada Semana Santa aunque por cierto está ambientada mucho antes del cristianismo mucho antes en las

Voz 22 20:41 cimiento de Jesús además Pepa Blanes muy buenos días hola buenos días

Voz 8 20:45 Pepa yo éxito Gladiator pero podría haber sido Ben Hur podría haber sido Rey de Reyes podría haber hablado de los diez mandamientos hay tantas películas no necesariamente miento en la Semana Santa pero que ese proyecto no se programan en Semana Santa que hoy nos hemos propuesto hacer contigo un experimento IT hemos pedido

Voz 32 21:01 a ti que eres la voz del cine en la SER la voz un poco cerrada ido está de tuvo ya está de vacaciones

Voz 8 21:09 qué tomando elementos de varias de esas películas ir reduciendo las íbamos al común denominador pues cree es la que sería o creemos juntos la que sería la película de Semana Santa perfecta con suerte así todas las semanas antes veríamos la misma pero sería una sola además son muy largas

Voz 1463 21:23 si nos llega nos da sale bien la llevamos a Cannes

Voz 8 21:26 quede perfecta conociendo me imagino que la película de Semana Santa perfecta tendrá un puntito de ingrediente así tener únicamente de compromiso político seguro

Voz 1463 21:34 supuesto vamos a escucharlo

Voz 33 21:37 terrible castigo de la crucifixión con una condición indispensable e identificados del cadáver o las personas es ya un viva del esclavo llamado Esparza

Voz 12 21:50 yo soy Espartaco porque estamos debate

Voz 8 21:54 sino que no acabaron padre

Voz 1463 21:56 sí bueno es que Kiir darlas que sigue vivo por cierto tiene ciento dos años en una semana cumplirá ciento tres ahora bien bueno estaba empeñado en hacer esta película en la que interpretaba a un esclavo así con el torso bien fornido que lidera una rebelión contra el Imperio romano es una película de tono marxista que él lo sabía lo decía la dirigió Kubrick la escribió Dalton Trumbo guionista acusado de comunista por su puesto en las listas negras de Hollywood

Voz 8 22:24 vale es decir nuestra película de Semana Santa perfecta tendría mensaje peli tendría rebelión mensaje político pero hay algo muy importante el cine de Semana Santa que normalmente ayuda a subrayar la épica que son las bandas sonoras que banda sonora le pondría estuvo a nuestra película hombre

Voz 1463 22:38 Jesucristo Superstar

Voz 34 22:50 Cure

Voz 8 22:51 no es exactamente lo que estaba pensando cuando hablaba de épica pero es verdad que Jesucristo Superstar es una gran película religiosa temática religiosa

Voz 1463 23:00 pues una de los clásicos no tanto de Semana Santa yo creo que porque les aleja no sale un poco de poner esta cosa así como un puntito frívolo bueno es musical Rock de Broadway creado por Andrew Lloyd Webber y Tim Rice cuenta la vida de Jesús de Nazaret pero con este rif Millo con canciones rock se rodó en Israel para dar autenticidad ya que con la música no podían dar la dijeron bueno por lo menos bajo el y o sea no es bueno pues lo lo del rock es verdad que que era muy muy muy divertido en aquella época hippy que mostraba ese lado casi buen no rodé Jesucristo y sus cae me encanta bueno el Papa Pablo VI pues como Camilo Sexto puso paz bendijo esta película dijo que mostraba el cristianismo como nunca lo había hecho la verdad es que tenía razón

Voz 6 23:43 Lissavetzky Camilo Sesto fue el protagonista fue Jesucristo Superstar cuando esta este montaje teatral se hizo en España no solamente el protagonizó sino que él lo produjo lo financió lo protagonizó lo dirigió dijo yo voy a ser Jesucristo Superstar en España y le salió muy bien la idea porque Andrew Lloyd Webber dijo este es el mejor montaje el que más se parece de todos los que he visto a mi montaje a la americana nadie ahí tienes hagan nada bueno tenemos la Moraleja tenemos la música que yo esperaba tuviera un poquito más la verdad vamos a los apartados técnicos que efectos especiales tendría nuestra película de Semana Santa perfecto

Voz 1463 24:14 hombre pues yo me pondría ahí a Camilo Sesto abriendo las aguas no porque esos efectos especiales que fueron capaces de abrir las aguas en los diez mandamientos solos con quién

Voz 12 24:23 tenía porque tenemos que de porque yo me hallo ligado a Dios y también a un pueblo

Voz 1463 24:33 ahí estaba Moisés separando las aguas para que el pueblo judío huyera de los romanos luego lo volvimos a ver en el príncipe de Egipto que a película de animación pero claro no tenía tanta intensidad como estos efectos especiales no

Voz 8 24:44 a pensar que esto es en el año mil novecientos cincuenta y seis recién mandamientos una peli de mediados de los cincuenta y es verdad que hombre más que agua hay acuarela nota a Pla que hay ahí pero he visto películas recientes con efectos menos vistosos por romper igual de poco realistas pero menos vistosos así que tenemos música efectos especiales tono político necesitamos actor portavoz

Voz 1463 25:04 bueno aquí voy a voy a ponerme seria porque es que voy a coger al mejor de los mejores Jesucristo es que ha sido William Dafoe que hacía de Jesucristo en La última tentación de Cristo de Scorsese

Voz 8 25:13 quién

Voz 35 25:15 quien tiende a vosotros no ha pecado nunca cualquiera de entre vosotros que venga aquí y arroje una piedra película con mensaje

Voz 1463 25:24 sí sí sí el que Scorsese no da puntada sin hilo y además fue una película con polémica porque adaptaba la novela de Nikos Zam Zaki sabes lo digo bien en la que vemos aún Jesús mundano a veces pecador y sobre todo muy reflexivo sobre la fe y la religión que es algo que cine de Scorsese incluso su cine de mafiosos también tienen estaba maravilloso el actor Dafoe también Harry Kittel como Judas así que yo también lo compraría como actor secundario

Voz 8 25:49 la playa tenemos protagonista

Voz 1463 25:51 eh actor secundario además tú

Voz 8 25:54 eso lo estamos hablando antes que está tiene un cartel fantástico y me encanta que lo que es porque me fascina el cartel de La última tentación de Cristo que yo creo que no lo diseñó él pero para mí es un diseño claramente inspirado en el que para mí también es el mejor diseñador de carteles de todos los tiempos que Saul Bass esas espinas sobre fondo rojo

Voz 1463 26:12 a reemplazar el caso

Voz 8 26:14 muy muy típico de Saul Bass bueno creo que tenemos todavía que elegir actriz en todas las películas de Semana Santa tenemos un personaje femenino normalmente importante porque es verdad que la religión reserva al menos un personaje muy importante para la mujer

Voz 1463 26:28 sí bueno esto sería discutible pero eso no vamos a entrar en polémicas nada mejor actriz aquí me he puesto un poco mala para fichar a la mejora trinos vamos a ir al cine francés con otra película que provocó iras fue la película de Godard yo te saludo María es una película al año ochenta y cuatro que protagonizó en Roussel una actriz que después pues no ha hecho no ha hecho nada la verdad así que hemos mira al vamos a dar trabajo y todo aquí interpretaba a María una joven aficionada al baloncesto que ayudaba a su padre en la gasolinera y que un día descubre

Voz 32 26:56 que está embarazada sin haber mantenido relaciones sexuales ni siquiera con José que era su novio taxista tu

Voz 1463 27:06 era la provocación de Godard que bueno provocador no le gana nadie a la Iglesia católica aquí en Madrid en en los cines Alfa Bill había protestas en la calle de tu de Twitter

Voz 8 27:16 en todas las películas buenas de Semana Santa hay un momento de acción bueno no sé siento después de luego hay una que a mí me encanta que es la carrera de cuadrillas deben

Voz 1463 27:28 fíjate que estado apunto setenta e a poner a Charlton Heston de mejor actor pero bueno al final he preferido dejar si esta esta escena de acción esta maravillosa carrera de cuadrillas que acción que tensión será maravilloso

Voz 2 27:42 lo permitiera que a la quede sin castigo por lo que no se caballo una solución

Voz 1463 27:51 bueno ojo porque va a haber nueva versión de Ben Hur en la actualidad

Voz 8 27:54 este era esa mole ya claro claro

Voz 1463 27:57 el hecho es que esto es esto es maravilloso porque este a me da mucho miedo lo que puedan hacer con con Ben Hur en esta parte se pero bueno Hollywood tiene que hacer estas cosas es es maravilloso menores una película que ganó once Oscar una hazaña que sólo han conseguido titánico el señor de los anillos época poca broma comenta

Voz 8 28:14 a uno de los mayores éxitos de la historia de Hollywood y además tú decías Charlton Heston como posible actor aquí contar con él por lo menos como sustituto de Willem Dafoe porque ha sido Judá PNUD pero es que también ha sido Moisés te ese currículum como actor de nuestra en perfecta no está nada mal pero quedémonos con Willem Dafoe pero imagina ahora que queremos complementar la acción que ya la tenemos pero esta carrera con un poquito de humor que nos permite rebajar la tensión

Voz 1463 28:37 bueno aquí está claro sacro que a todo el mundo se nos ocurre no soy nada original que es la vida de Brian la película de los Monty Python que sigue siendo un referente en Semana Santa y en general de todo el año no sus frases ya son icónicas incluso para hablar de la división de la izquierda

Voz 36 28:50 bueno dame una de menos de nutria que sendos ver gracias a sus del Frente Popular Beitia en la miel frente jurídico popular somos del Frente Popular de Judea frente jurídico

Voz 6 29:04 no es suena ahora la derecha también se divide casi casi con la misma eficacia

Voz 1463 29:10 bueno e ingeniosa divertida La vida de Brian cumple por cierto cuarenta años esta semana y lo cierto es que retrata muy bien la época romana con esa sorna no que tiene aunque bueno si hubiera que elegir una frase a parte de todas las de La vida de Brian déjame decirte una de las sería justo antes de Cristo protagonizada por Julián López la sede Movistar Plus hace de un pijo Román un y es que está todo el rato diciendo Me cago en la loba

Voz 8 29:31 es fantástico no sólo él sino todos los personajes han creado que han acuñado como esa frase yo creo que se va a quedar ya cada vez que hagamos películas de romanos me parece fantástico

Voz 12 29:39 qué bueno era Loba La loba fundadora de Roma

Voz 1 29:42 bueno y humor vamos a compensar con un poquito

Voz 8 29:45 lo de sangre la desde luego en los textos

Voz 1 29:48 los bíblicos Si algo hay sangre como los de introduciría la película es ingrediente

Voz 1463 29:53 pues eh trayendo a Mel Gibson que traiga el látigo y empieza a sacar sangre porque la verdad es que hizo bueno en la Pasión de Cristo era bueno

Voz 8 30:01 al picaba esas películas sea

Voz 1463 30:03 terrible a mí no me gustó nada la verdad pero es que era un exceso constante osea que bueno poner un poquito real o no después del con la música

Voz 8 30:12 los idiomas es mencionada bien que está rodada

Voz 12 30:14 en hebreo y latín

Voz 1463 30:17 no lo hizo también en Apocalypto bueno es que Mel Gibson es un innovador

Voz 8 30:20 me está gustando eso sí pues Vestuario

Voz 1463 30:23 templó yo tengo aquí una duda porque no sé si coger las sandalias de Anthony Quinn en Las sandalias del pescador

Voz 8 30:28 la túnica mágica

Voz 1463 30:30 la túnica sagrada

Voz 11 30:33 sí sí sí yo te propongo

Voz 8 30:36 Corona de espinas de la peli Jesús de Nazaret la de Zeffirelli que no sé si las visto pero el sistema antirrobo de una embajada unas como de quince o veinte centímetros yo con eso me quedaría si además complementarlo de la sangre de de que la que no ponga Gibson ya la provoca esa corona

Voz 1463 30:51 me parece bien lo ponemos un título pues mira el que más me ha ocurrido yo soy muy mala titulado bien lo saben los compañeros

Voz 11 30:57 eso Fall ya está acogedor si Harry Potter también

Voz 1463 31:00 pero había pensado La loca historia de la Semana Santa

Voz 8 31:03 bien muy bien la podría haber dirigido Mel Brooks sí

Voz 1463 31:06 ya nos quitamos un peso

Voz 8 31:08 saben La loca historia de la Semana Santa con guión de Pepa Blanes próximamente en los mejores cines últimas gracias Pepa

Voz 1463 31:14 a ti adiós

Voz 24 32:23 compañero usted sabe puede contar conmigo no hasta dos

Voz 1 32:29 no contar conmigo

Voz 24 32:32 cabeza advierte que la miro a los ojos

Voz 31 32:34 aquí una veta de amor reconocen los Muse

Voz 24 32:37 vale que sus fusiles ni piense que Delirio a pesar de la B o tal vez porque existe usted puede contar conmigo

Voz 31 32:46 si otras veces me encuentra huraño sin motivo

Voz 24 32:49 no piense que flojera igual puede contar conmigo pero hagamos un trato yo quisiera contar es tan lindo saber que usted existe no se siente bien digo decir contar aunque sea hasta dos Conquense hasta cinco mil ya para que acuda apresuró mi auxilio sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo hagamos un trato

Voz 5 33:19 Mario Benedetti mil novecientos

Voz 1463 33:21 los setenta y tres

Voz 8 34:10 viajo ya los tiene

Voz 41 34:13 este medio llamar ya hace un euro por cada kilo de tu ropa lavadora nevera lavavajillas horno y tres euros se cumpla casi campanas muchos más Raynaud ves hasta el dos de mayo en metió Barret

Voz 1 34:57 según la tradición anoche se Celia

Voz 8 34:59 la reunión gastronómica más conocida misteriosa de la historia la última cena que Jesucristo compartido con sus dos apóstoles es como digo seguramente la cita gastronómica más conocida la historia pero también una de sus uno de sus misterios más importantes sabemos en el código etiqueta por por ejemplo parece que estaba claro había que llevar túnica había que llevar sandalias había que ponerse aureola pero no conocemos muy bien el menú qué alimentos se sirvieron esa noche sobre esa mesa además por presupuestó del pan y del vino hoy vamos a intentar resolver intentarlo ese misterio con la ayuda del hombre que más y mejor habla de gastronomía en la Cadena Ser que es Carlos Cano del espacio ser gastó muy buenos días Carlos

Voz 0335 35:42 hola qué tal buenos días Carlos improbable

Voz 8 35:44 ante la Última Cena es uno de los pocos eventos gastronómicos a los que tú no ha sido ese Nos consta no has estado allí si hubieran estado no te lo diría bueno pues tenía en cuenta que no te pierdes una no me extrañaría pero vamos de responder con los elementos que tenemos a mano el menú que se sirvió si de ese día íbamos a empezar por lo que sabemos que es muy poco

Voz 0335 36:04 sí básicamente lo que aparece en la Biblia no en varios Evangelios es así estado leyendo el de Lucas el de Mateo del de Juan y efectivamente básicamente hablan de pan vino porque ellos se centran en la parte más espiritual la crónica de esa ajenas el chollo prosigue posiblemente hubiera sido un poco distinta hubiera no se dedicado más tiempo a a los detalles gastronómicos pero sí que he descubierto una cosa que me parece interesante todo esto lo voy a decir sin ánimo de ofender a los católicos que es un poco más sí mi interpretación división de de todo este tema no pero en el Evangelio de Mateo si hay una frase que da que pensar porque dice el que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar pero para comer solamente pan no necesitas platos no entonces yo me pregunto para qué lo tenían acaso DPA van acaso estaban mojando pan en algo

Voz 8 36:52 alza quizá posiblemente si no luego

Voz 0335 36:54 la cosa que me preocupa que es el factor los cien Translation porque la Bibiana escribe en castellano pero entonces no estoy del todo seguro que lo que es

Voz 12 37:01 te dije ahí se lamente exacto pero

Voz 8 37:05 bueno a partir de aquí podemos especular todo lo que quiero aclarar que es que no les gustaba compartir como metas la mano en el plato eres un traidor no en este momento estaba mal visto bueno este tema

Voz 6 37:16 no sé si alguna vez lo ha tratado claro si partimos de que los textos sagrados no son digamos no se explaya demasiado la descripción no sé si posteriormente desde la perspectiva científica desde la antropología o desde la geología y desde la arqueología perdón se ha intentado investigar acerca de qué pudo haber realmente

Voz 8 37:32 sobre esa mesa si hay varios estudios

Voz 0335 37:34 en arqueológicos a mí el que más me gusta o el que más he conocido es un libro de del investigador del CSIC Miguel Ángel Almodóvar que propone varias reflexiones interesantes para empezar él dice que teniendo en cuenta el calendario antiguo probablemente esa cena no se celebró el jueves sino el miércoles un poco lo mismo las los Translation pero llevado al calendario no respecto al menú él apuesta por una cena típicamente judía con codornices rellenas de Cordero no está muy claro de cordero ni siquiera a Benedicto XVI en un texto que publicó hace unos años lo tenía muy claro pero sí sabemos que en esa época en esa zona pues había pan habas lentejas cebollas en libias

Voz 8 38:14 digo que también es una de las frutas que aparte

Voz 0335 38:16 hace en toda la iconografía en todos los las pinturas que recrean esa cena uva aceite de oliva pescados de río miel incluso insectos Se comía en esa época un poco los investigadores claro teniendo en cuenta otras referencias pues llegan a la conclusión de que posiblemente en esa cena se comió de todo eso otro dato interesante es que las mujeres aunque no salga en la foto Güell o en el cuadro en el que estamos pensando todos posiblemente fueron las encargadas de cocinar como lo han venido haciendo en todos los hogares de de la humanidad al menos hasta la irrupción de Masterchef

Voz 6 38:47 sí os ha que sí que era moderno sólo de comer insectos no tanto en lo que cocinar a nombres en este caso no es la última Cena en todo caso si tú ya lo has anticipado es uno de los episodios bíblicos más representados por la iconografía cristiana todos tenemos al menos una representación en la cabeza muy muy muy clara de esa comida así que si te parece bien lo que queremos hacer es intentar repasar algunas de esas representaciones para ver cómo sea interpretado por diferentes artistas a lo largo de la historia lo cierto es que si la tradición cristiana los textos no hablan de una comida muy abundante si miramos a los cuadros tampoco se puede decir que fuera muy variada o que hubiera de Mas

Voz 0335 39:23 muchas cosas sobre la mesa no porque al final los cuadros pues han plasmado también la la importancia espiritual que le da la Biblia o centrar el foco en las personas no las que estaban allí en el cuadro más famoso es el de Leonardo da Vinci pintado a finales del siglo XV en el que el historiador John barría no llegó a la conclusión de que sobre la mesa había anguila la veneciana saque Leonardo da Vinci ya se lo lleváis

Voz 6 39:47 mucha interpretación ahí también hay con sí pero

Voz 0335 39:49 bueno es lo que tenemos hay otro cuadro que está en la catedral de Cuzco en Perú Marcos Zapata un cuadro el siglo XVIII en el que la comida principal es el quid que es una especie de

Voz 8 39:59 vaya no exacto exacto eh

Voz 0335 40:02 que si encomienda otra yo lo lo he probado por ejemplo en Ecuador ya luego podemos dar un salto al siglo XX ya al veintiuno en el que han aparecido muchísimas más representaciones por ejemplo mira si te parece vamos a escuchar un fragmento de la película Viridiana de Luis Buñuel en el que también hay una pequeña representación de Estado no

Voz 44 40:25 como ICO que maquina que me regalaron mi papá es esta

Voz 0335 40:37 esta película Jesús y los apóstoles y son sustituidos por criados y mendigos que hacen una especie banquete comen posiblemente cocido algo de cuchara ahora probablemente exacto aprovecho para decir que Viridiana es uno de los mejores restaurantes de Madrid donde copia en a Abraham García ahí hay un póster de la película invisible pero bueno ya que hemos entrado en el mundo del cine la verdad es que el mundo de la televisión de la televisión de pago que yo creo que es la otra la otra gran fe Contemporary junto a la realidad

Voz 6 41:11 la buena interpretación sí bueno pues

Voz 0335 41:13 en Podemos llegar por ejemplo a una a una serie que ha enganchado durante años a mucha gente me estoy refiriendo a los ocho ah no que para la banda sonora es maravillosa encanta esta canción bueno pues la fotógrafa Annie Leibovitz reunió a varios de los protagonistas de esta serie para para para el estreno de una de las temporadas de promocionar básicamente estaban imitando esas posiciones de cuadró Leonor de Vinci es curioso porque claro todas estas imágenes en todas aparecen todos los comensales a un lado de la mesa como si se tratara de un fotógrafo Jean aquella época no

Voz 8 41:52 es muy curioso porque para Ultima Cena tuvieron que reservar una mesa para veinticuatro rival no para no para doce parejas

Voz 6 41:58 un lado todo el que haya

Voz 0335 42:00 esa sabe lo difícil que es hacer una una foto en la que

Voz 6 42:02 salga todo el mundo sin duda hecho por eso hay algunas representaciones en las que aparece en algún alguna apóstol dormida en fin son todas reinterpretaciones pero si pudiéramos asistir o elegir una de las últimas cenas a las que acudir una de un cuadro una de una serie de una película yo creo que tuyo elegiría hablo de la televisión de pago una que sea visto hace muy poco tiempo en el Canal Historia es la representación que ha hecho un chef Francis Paniego del restaurante Echaurren en Ezcaray para el cannabis feria de esa

Voz 1 42:31 Última Cena de Cristo que no esto es que no puedes contar

Voz 0335 42:37 Carlos sobre Francis Paniego ten cuidado que nos está escuchando ya te lo digo vale vale ver Francis Paniego es uno de los cocineros más importantes que tenemos en España tiene dos estrellas Michelin en su restaurante del Portal del Echaurren además

Voz 12 42:49 él es heredero de una tradición

Voz 0335 42:51 gastronómica familiar a su madre Marisa que murió hace unos meses ya le dieron el Premio Nacional de Gastronomía hace muchos años y ha pasado a la historia por sus croquetas o sea que todo eso hay que tener en cuenta cuando hablamos con con Francis Paniego Francis Paniego muy buenas

Voz 6 43:05 días

Voz 3 43:06 hola buenos días qué tal muy bien

Voz 6 43:08 Francis el Canal Historia que lleva ya siete años pidiendo diferentes cocineros de nuestro país que reinterpreta en esa última escena ahora te lo ha pedido Athié este año ha sido tú quién es debido reinterpretar eh esa comida en un programa que se emitió el pasado doce de abril corazón

Voz 2 43:24 pensamiento impecable

Voz 6 43:28 ya has escuchado lo que estamos en que estado mantenido con Carlos que realmente tenemos muy muy pocas certezas sobre que se comió realmente la Última Cena quería preguntarte por donde habías empezado tú a afrontar este reto como empiezas

Voz 11 43:40 pararlo

Voz 3 43:41 bueno pues toda cuando te ponen una cosa así niveles los compañeros de viaje han hecho este trabajo anteriormente pues es algo que impone muchísimos lo hizo es bueno es saber cómo hago esto no y luego va sus un poco aquí tu sitio desde luego yo lo que no se podía poner es a investigar o hacer un trabajo ojo que lleva muchísimos años de historia buscar bibliografía de intentar desentrañar cuál es que aquello me parecía que no iba a sentir nada cómodo ahí y que además era imposible que me diera tiempo con lo cual a partir de ahí trató de ser fiel a lo que son las señas de identidad los tacos de nuestra cocina he intentado hace el trabajo en el que realmente yo me sintiera codo y dar una visión muy personal casi más de ese lado espiritual no hay bueno pues lo acaba de decir Carlos no Pablo que ver mi mama falleció hace unos meses bueno ya tenía cuando dos sin el noventa recibe este golpe juro que la tele admite Pepito Grillo hay pegada en el hombro no era una mujer muy católica muy practicante con más magnífica de guerra Mi yo estaba todo el rato diciéndome haré hijo mío qué haces con esto

Voz 11 44:52 la verdad es que tenías en la cabeza mientras preparaba a ver qué me diría mi madre a ver que me está vigilado

Voz 3 44:58 absolutamente absolutamente la verdad con lo cual esa parte intentar ser fieles a nuestro han esta línea de trabajo

Voz 6 45:06 es un poco lo que haría el trabajo yo creo que absolvió

Voz 3 45:08 el forro pues bastante digno en el que bueno que hemos sentido cómodos no si te voy contando bueno la verdad es que lo primero que lo fue un poco al Si buscas se cita a Jesús como el cordero de Dios

Voz 11 45:21 sí por lo tanto hay teníamos

Voz 3 45:24 un un elemento no ir luego en la cultura hebrea el cordero es un animal sagrado que se utiliza en las relaciones pensaba muy buenos mataban en la Pascua judía cordero en el cordero está presente en gran parte de esa simbología no

Voz 6 45:40 es bueno pues se podríamos tener un elemento

Voz 3 45:42 siento que me es muy cercano porque gran parte de la casquería que elaboran el restante el portal y en torno al cordero con lo cual hay hay lo teníamos ya a partir de ahí buscar una simbología en cada elemento elaboramos un stick tartar de corazones de cordero un el a correr una víscera el corazón una sima yenes stick tartar

Voz 6 46:04 que está buenísima puedo decir es que aquí Carlos siglos ha aprobado los platos encima

Voz 11 46:08 tiene ventaja sobre mí

Voz 3 46:10 sí hay un poco al al alma no al Cordero de Dios directamente a ese Sagrado Corazón de Jesús a ese a ese punto es más más del alma no sin duda no cocinados el siguiente plato creo que era una una ensalada lengua en escabeche bueno pues muy triste los karaokes llegar a la península ibérica a través de Oriente y a través de la cultura de la cultura musulmana que que que invade la Península Ibérica todos sus cartuchos llegan ahí no irá a partir de ahí pues vosotros me somos manejamos muy bien esta técnica no yo quiero cocinó una lengua de cordero en escabeche que resulta una textura magnífica con una vinagreta encontrara desde luego el look elude la lengua sin ninguna duda

Voz 45 46:56 la palabra no la palabra

Voz 3 46:58 eso es lo que nos deja lo que nos deja Jesús no deja la palabra de Dios no

Voz 6 47:02 por franceses tienes que hablaron tienes que hablar del postre también que tenía una simbología no también

Voz 3 47:08 no te hablo de el pase de adictos de de cordero el encuadre vimos un poco al al al sufrimiento a echarlo si adictos es sufrimiento está presente es es inminente no ya sabemos que esta cena acaba mal entonces el sufrimiento está ahí presente y Jesús es consciente de su vestido se dicen todos los Evangelios ya yo entro otros platos que es el sexo a la acabo de cordero lo que sin duda elude un poco a al pensamiento no yo no quiero ni pensar lo que debería correr con la cabeza de Jesús ese día sabiendo siendo conscientes del destino que le aguarda

Voz 6 47:43 gracias a cuidar el postre sí

Voz 3 47:46 en el último plato abandonamos un poco el cordero para entrar en el pecado en sí mismo plató en el que me el que entramos y utilizamos el centro en este caso la manteca de cerdo para para elaborar un helado a partir de la mantecados que volvemos con

Voz 6 48:00 la red todo lo trabajamos con personas

Voz 3 48:03 pero de La Rioja maravilloso oí muy bueno José ahí jugamos un poco no a ese a ese mito el pecado que representa el cero

Voz 8 48:11 el cerdo que es un animal prohibido para los hebreos como lo es también para los para los musulmanes

Voz 6 48:15 qué Francis es impresionante que hayas extraído todo esto sin como has dicho sin haber estudiado mucho sin haber profundizado demasiado en los liberó porque todo esto ha salido de tu cabeza y seguramente también un poquito de la de tu madre que estará orgullosa de de saber lo que es lo que has cocinado y como has reinterpretados

Voz 8 48:32 la cena Carlos Cano de ser Gastro y Francis Paniego chef del restaurante Echaurren Ezcaray con dos estrellas Michelin muchísimas gracias a los dos