Hoy por Hoy (19/04/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias

Voz 2 00:06 Antonio Martín muy buenos días buenos días Pablo el lío de los debates se aclara va a haber dos y Pedro Sánchez va a estar en los dos el lunes en Televisión Española el martes en Atresmedia el presidente del Gobierno al final acepta estado hace unos minutos en Logroño y allí la candidata socialista a presidir La Rioja Concha Andreu ha contado que Sánchez le ha dicho que tanto debate va a acabar aburriendo

Voz 3 00:24 en lo que ha dicho es adelante yo lo que no quiero el divino que no quiero es que haya conflicto en algo tan normal como es hacer un debate que no se convierta en algo eh de tirarnos los trastos si tiene que haber debate que haya debate lo que pasa es que todo ahora todos y todos se utiliza políticamente de una manera de otra pero adelante si tiene que haber lo que pasa es que me ha dicho semana Burris dos días seguidos dos debates con los mismo

Voz 2 00:48 el PSOE argumentados he visto bueno con una nota en la que aún así reconoce que la intención de Sánchez era la de mantener sólo un debate y califica de anomalía sin precedentes callados dos debates en dos días algo que es cierto que nunca ha pasado en campaña nuestro país aunque sí que ha habido más de un debate en campaña informa Inma Carretero

Voz 0806 01:04 de lo que no hay precedentes de dos debates con el mismo formato en dos días consecutivos y eso es lo que pone de manifiesto el PSOE en el comunicado en el que informa de la rectificación de Pedro Sánchez a pesar de que considera un manifiesto error haber llegado a esta situación desde la invención de la televisión remarca Sánchez no se produce algo así la nota del eso explica que acepta la posición conjunta del resto de las fuerzas políticas una vez que ha quedado claro que coinciden PP Ciudadanos y Unidas Podemos fuentes socialistas aseguran a la Cadena Ser que ha pesado mucho la crisis que se ha desatado en Radio Televisión Española el comité electoral del PSOE apuró hasta el final la decisión sobre la participación en debates quiso manejar los tiempos como parte de su estrategia pero finalmente el resultado va a ser el contrario al que perseguía que era que Pedro Sánchez tuviera la mínima exposición con

Voz 4 01:55 sólo choque televisivo con nuestro asunto sobrevolar

Voz 2 01:57 la campaña Ciudadanos ha desplegado en varios actos de hecho antes de la decisión de Pedro Sánchez tenían uno previsto en Torrespaña la sede de Televisión Española y lo han mantenido para exigir allí que la administradora única del ente público dimita por dar luz verde a un cambio de día después de que Sánchez dijera que estaba dispuesto a ir allí el martes y que el debate al final sea el lunes palabras de José Manuel Villegas en una intervención que ha seguido Oscar García adelante

Voz 1645 02:19 a los pies del Pirulí el número dos de Ciudadanos ha pedido a Rosa María Mateo que deje su cargo como administradora única de Radio Televisión Española dice que con la gestión de los debates ha demostrado por qué Sánchez la quería según Villegas

Voz 5 02:30 para tener al ente a su servicio Rosa María Mateo tiene que dimitir ya Pedro Sánchez lo tenemos que enviar a su casa todos los españoles el próximo veintiocho de abril votando no podemos aguantar España no puede aguantar ni un minuto más

Voz 1645 02:44 presidente de escrúpulos dice que nadie de Televisión Española les ha llamado cree que Sánchez al final ha cedido por la presión de los partidos y de los trabajadores y confirma como adelantábamos esta mañana que Rivera acudirá a los dos debates el Partido Popular

Voz 2 02:57 la que lleva varios días exigiendo a Sánchez debatir le echan ahora que acepte los dos debates dice que lo hace por obligación Podemos ha celebrado la decisión final del presidente del Gobierno Andrea Levy Noelia

Voz 6 03:06 tenemos que lamentar desde el Partido Popular la utilización absolutamente partidista personalista que ha hecho Pedro Sánchez de Televisión Española y luego pues hombre yo creo que debería disculparse ante los españoles de alguna manera por haber estado mareando la perdiz con los debates

Voz 7 03:23 ha sido un poco escandaloso de vieja política para intentar usar a su favor y de forma partidista un servicio público que pagamos entre todos no pero bueno finalmente bien está lo que bien acaba ahí y me parece que ha hecho ha hecho bien en típicas

Voz 2 03:37 Sánchez Casado Rivera e Iglesias tienen actos en los próximos minutos también intervenido desde la cárcel de Soto del Real Oriol Junqueras el dirigente de Esquerra cabeza de lista de este partido para las generales ha dado una rueda de prensa aprovechando el visto bueno que en ese sentido le había dado la Junta Electoral asegura que su partido está dispuesto evitó

Voz 8 03:54 dar un gobierno de la derecha es cánula otras es evidente que nosotros en ningún caso ni por acción ni por omisión facilitaremos un Gobierno de extrema derecha en el Estado español eso significa que regala haremos nuestros votos no seremos absolutamente exigentes en el resto de condiciones acciones o decisiones que pueda tomar cualquier gobierno que no sea de extrema derecha

Voz 5 04:13 tendrá algo que los seguida extrema de ETA

Voz 2 04:18 doce y cuatro por lo demás estamos pendientes de la investigación de una posible agresión sexual en plenas Ramblas de Barcelona esta pasada noche los servicios de limpieza han encontrado allí una

Voz 9 04:27 mujer con signos de violencia que asegura que ha sufrido una

Voz 2 04:29 en las Ramblas esta han sí bona tarda

Voz 10 04:32 los Mossos d'Esquadra han levantado hace poco rato la zona de seguridad que habían delimitado frente a la fachada del Museo Marítimo de Barcelona muy cerca de la estatua de Colón en la parte baja de las Ramblas de Barcelona donde esta madrugada sobre las cinco un hombre ha agredido sexualmente de forma salvaje a una mujer de treinta y siete años y de origen portugués ya ha arrancado parte de la Hyde también le ha partido el labio esta mujer ha podido pedir ayuda al cabo de unas horas los servicios de limpieza y la Guardia Urbana de Barcelona le han atendido en primera instancia los servicios de Emergencias Médicas la han trasladado hasta el Hospital Clínic donde está siendo atendida en urgencias mientras tanto la Policía Científica ha recogido aquí una quincena de indicios para intentar localizar al agresor

Voz 2 05:13 Viernes Santo la lluvia de momento ha respetado las procesiones en Sevilla esta noche aunque la previsión no pinta bien islas principales hermandades han adelantado su entrada desde Sevilla informa Mercedes día

Voz 1541 05:22 a estas horas todavía no se ha terminado la Madrugá sevillana siguen en la calle tres hermandades los Gitanos La Macarena y la Esperanza de Triana que ya se encuentran en sus barrios hace media hora que han entrado en los templos en la Basílica de la Macarena y en la capilla de la calle Pureza tan

Voz 2 05:36 no hay sentencia que es el misterio de la Macarena como el Cristo de las Tres Caídas que es el de Triana las dos esperanzas procesionan todavía su entrada está prevista para dentro de una media hora este año han aligerado el paso ante la previsión del tiempo que eleva al cuarenta por ciento el riesgo de chubascos débiles hasta las dos de la tarde y hasta el sesenta por ciento entre las dos y las tres este sonido acabamos de escucharlo en la Macarena los sonidos de Sevilla y hay más titulares con Isabel Quintana y Carlos Cala

Voz 0824 06:11 la Agencia Estatal de Meteorología elevado a naranja la alerta en el litoral de la Comunidad Valenciana por fenómenos costeros y en las provincias de Alicante y Valencia por lluvias de hasta cien litros por metro cuadrado en doce horas la inestabilidad Se mantendrá mañana en el extremo este de la península y la zona de Alborán

Voz 0325 06:26 el Open Arms pospone hasta el martes su salida hacia Grecia por el mal tiempo viajarán a las islas de Lesbos para entregar comida material Scolari ropa pero no podrán participar en tareas de rescate en el Mediterráneo una periodista fallecido en Irlanda del Norte tras recibir un disparo durante los disturbios que se

Voz 2 06:40 produjeron anoche en Londonderry la policía

Voz 0824 06:42 es el caso como terrorismo y apunta a disidentes republicanos como posibles autores de las

Voz 2 06:47 bueno pues llegamos así prácticamente a las doce y siete de momento es todo Pablo muchas gracias hasta luego seguimos

Voz 11 06:59 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 4 07:04 con Pablo González Batista les voy a pedir que escuchen esto

Voz 12 07:10 no

Voz 9 07:11 sí desde este miércoles este sonido es Patrimonio Inmaterial de la cultura española el Gobierno ha reconocido así la importancia del toque manual de campanas un oficio que hoy está como pueden imaginar en peligro de extinción pero que fue durante siglos el medio de comunicación más eficaz en pueblos y en ciudades de todo nuestro país digamos que whatsapp no de nuestro pasado no tan lejano pasado del que nosotros nos acordamos ahora solamente cada fin de año estamos escuchando el toque de vísperas del campanario de la iglesia de Albaida en Valencia aquí desde allí nos escucha alguien que conoce perfectamente este sonido Antonio Berenguer muy buenos días hola buenos días Antonio qué importancia tienen las campanas en tu pueblo en Albaida

Voz 13 07:53 bueno en las campañas en Albaida pues siguen siendo lo que tú acabas de contar no el whatsapp histórico no whatsapp patrimonial porque no Albaida llegamos llevamos desde el siglo XIII ininterrumpidamente diariamente pues teniendo las campanas para comunicarlo todo no las festividades religiosas que es civiles

Voz 9 08:14 cómo habéis recibido esta noticia desde Al Baida que efectivamente el toque de campanas ha sido reconocido como Patrimonio Inmaterial de la cultura española

Voz 13 08:20 bueno como un primer paso y con mucha alegría no todos los campaneros de españoles pues estamos muy contentos ya que durante tanto tiempo pues un poco el trabajo que hacemos sí desarrollamos encima de los campanarios pues muchas veces muy muy solitario pues es un primer reconocimiento a la labor que estamos haciendo de conservación de este patrimonio material

Voz 9 08:43 bueno cómo han imaginado Antonio Berenguer es campaneros y además es coordinador de la campaña para que el toque manual de campanas sea declarado llano patrimonio cultural de nuestro país sino Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco una iniciativa en la que participan además de la Asociación de campaneros d'Albaida El Museo Internacional del toque manual de campanas y la Asociación Hispania Nostra por eso dices Antonio que este es un primer paso no un primer paso para ese reconocimiento general ese reconocimiento como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

Voz 13 09:10 sí correcto es el año pasado el día veintiuno de abril pues organizamos las tres entidades que has nombrado un gran toque manual de campanas de aquellos lugares donde se ha conservado o recuperado el toque manual tanto en España como en Europa solicitamos pues el Gobierno que que tomara cartas en el asunto y la verdad es que hemos tenido una respuesta muy positiva por el Ministerio de Cultura que se materializó este miércoles con la declaración de manifestación representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial en España y el camino que emprendemos ahora en la meta que que nos hemos puesto pues es que este patrimonio España y lidere una petición internacional a la Unesco para que esté Patrimonio Inmaterial sea declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

Voz 9 09:56 cuál es Antonio la situación que tiene este oficio el toque Manuel de campanas en este momento en nuestro país yo decía que es un oficio en peligro de extinción el me temo que no me equivocaba no

Voz 13 10:06 no no te equivocas aunque hay muchas iniciativas acceso el caso de la Comunidad Valenciana en Zamora en Cataluña no País Vasco en muchas lugares de España pues ya no ya no es tal como un oficio porque eso fue perdiendo en los años sesenta setenta ir con la electrificación de de campanas con la pérdida con la pérdida del del lenguaje complejo de las campanas y simplificando los toques pero hay muchas iniciativas de gente joven que son voluntarios en su mayoría voluntad patrimonio que intentan recuperar y conservar

Voz 9 10:40 he los toques de campana claro porque es un problema que muchos campaneros de los pocos que existen ahora mismo no tienen a quién legar esa sabiduría ese lenguaje ese esa esa voz que tienen las campanas digamos que no tienen herederos sin embargo Albaida si en Albaida hay muchos jóvenes que están interesándose por el toque Manuel de campanas no

Voz 13 10:57 si no bailar tenemos la suerte de los casi ochocientos años pues haber sido generaciones suyo por ejemplo hace treinta y ocho años que tocan las campanas y me enseñaron las personas los compañeros antiguos no

Voz 9 11:09 ya si lo intentamos hacer a las nuevas generaciones

Voz 13 11:11 pones la verdad es que es un compromiso muy fuerte ponen Orbaiz se realiza más de tres mil doscientos toques de forma manual a lo largo del año

Voz 9 11:19 además Antonio sabéis ido adaptando digamos que habéis ido evolucionando con los tiempos y creo que tenéis incluso topes toques específicos para días concretos como por ejemplo el Día contra la Violencia de Género vosotros tenéis un toque particular para ese día

Voz 13 11:31 sí correcto porque resulta que las campanas siempre ha sido ha adaptado al tiempo histórico donde ha vivido no y entonces pues ahora ya no hace falta tocar a fuego porque tenemos los bomberos pero sí que hace falta que las campanadas pues homenaje en este caso que es lo que hacemos nosotros a las mujeres que han sido asesinadas durante el año

Voz 9 11:53 vamos a escuchar cómo suenan una vez más las campanas de Albaida y tú nos dices que está pasando vale vale

Voz 14 11:59 eh

Voz 0173 12:07 está que escuchamos Antonio el crujir de la madera si el sonido de las campanas es su sonido que tuvo unas perfectamente porque este es el campanario de la iglesia d'Albaida además grabado desde dentro cuánta gente pueda haber tocando campanas en este momento que estamos oyendo

Voz 13 12:20 pues se está hablando del día principal guías de un cierto octubre y ese toque ese día tiene el privilegio de empezar a tocar la campana más grande al campanario y terminar de al toque la campana más grande eso sólo sucede envía al año que es del siete de octubre y ese día por somos unos dieciocho campaneros tocando

Voz 9 12:38 bueno las campanas o el toque manual de campanas ya es Patrimonio Inmaterial de la cultura española ya lo son también algunas otras algunas otras manifestaciones de de nuestra cultura y esperemos que pronto la Unesco nombre también Patrimonio Inmaterial de la Humanidad este fantástico sonido tan presente desde hace tanto tiempo en nuestro bueno si nuestras ciudades las campanas tienen que seguir siendo un medio para comunicarnos porque además Antonio jamás les va la cobertura las campanas verdad

Voz 13 13:03 claro que sí no pierde nunca más las campanas habla de todo para todos para los creyentes son son la voz la voz de Dios pero también son la voz al pueblo no

Voz 9 13:13 Antonio ya que decir que para incluso para quién no quiere escucharlas

Voz 13 13:17 exacto exacto pero bueno las campanas bien tocadas las campanas tienen que tocar cuando toca tocar por tanto si se hace bien Hinault se abusa a las campanas como en algunos lugares por desconocimiento se hace cuando están eléctricas pues las campanas son todo un placer forma parte de nuestro paisaje sonoro en España ido nuestra cultura Antonio Berenguer

Voz 9 13:39 Panero y miembro de la Asociación de Campanella Albaida muchísimas gracias y muchísima suerte

Voz 13 13:44 muchas gracias por vuestro apoyo

Voz 15 13:48 Pablo González

Voz 9 13:49 en la Cadena Ser

Voz 16 13:51 en BP cada repostaje te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayuda a limpiar tu motor eliminando la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar y quedan hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 17 14:02 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 18 14:12 sí

Voz 19 14:16 hubo conecta con hoy Prodi a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 4 14:29 la pantalla de tu smartphone impulsa el logo de la SER

Voz 11 14:33 pro programas tendencias boletines opiniones tíos

Voz 4 14:37 con estará compartir o crear tu propia play list tú programas La SER con un deja toma el corazón de la Ser lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 20 14:51 vale venga vamos estamos todos de nieve al contrabajo Relaño y suba en yo ahora los teclados flaqueó el yo miel el ritmo que marcan Ponseti Koldo batería hay Pacojó al bajo Gallego visto Intras

Voz 21 15:04 eh

Voz 4 15:06 los vientos de inválido al venir

Voz 20 15:08 Kiko Iturralde Cañete Axel donde está Axel mira ahí detrás de la tuvo que la voz la pone Dani Garrido hizo es que estos son Carrusel deportivo la banda sonora del deporte de muy bien pues venga una dos Si el Deportivo

Voz 1 15:33 le Nasser

Voz 22 15:37 el veinticuatro de julio de mil novecientos once el profesor de Historia norteamericano giran Bingen explorando los territorios incas llega a las antiguas ruinas de Machu Picchu en Perú de ir Hilda su aventura tu imaginación es la mejor aventura los sábados de seis a siete de la mañana una hora menos en Canarias con José Antonio Ponseti is síguenos en Ser aventureros junto es quién redes sociales

Voz 23 16:07 me enteré en Nepal que lógicamente es una canción

Voz 4 16:10 a Pelinel Melendi de retraso

Voz 20 16:13 pim Nasser

Voz 24 16:22 sería como subirse al coche de un amigo y encontrarte allí a Dani Rovira en plan pletórico cuando creías que ya no puedes reírte más soy para el coche hice suben Marta feliz y ellos que no paran y tú ya que necesita parar porque te están saliendo a finales sabes no

Voz 1804 16:37 explicarlo bien que te si entran los encuentros del bienestar no es fácil pero puedes venir a hoy comprobarlo tú mismo la SER presenta reflexiones en torno al humor en Alcázar de San Juan el diecisiete dieciocho y diecinueve de mayo patrocinan Junta de Comunidades de Castilla La Mancha Diputación Provincial de Ciudad Real global Caja vinos de la Denominación de Origen La Mancha colabora Ayuntamiento de Alcázar de San Juan inscribe TN encuentros del bienestar punto es

Voz 25 17:06 ahora todo el mundo

Voz 26 17:07 habla de ellos pero tú sabes que siempre han estado ahí el grupo que paró el mundo durante veinte minutos el que entró en el Libro Guinness ese grupo tan grande que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre hoy su inconfundible sonido esos arrolladores directos vuelven en una colección única reunida por el país vi los cuarenta Classic ahora que están más vivos que nunca pueden

Voz 4 17:31 vivir para siempre contigo domingo veintiocho

Voz 26 17:33 kind of magic y Caja premium de regalo por nueve con noventa y cinco con él

Voz 24 17:37 país

Voz 27 17:38 pero alarmas de Securitas Direct ha sido desconectada

Voz 28 17:41 cariño aprovechando que nos vamos en Semana Santa la otra casa podíamos aprovechar y ponernos también un allí pues si la dejamos vacía casi todo el año por lo que cuesta nos quitamos de problemas de robos a que se una meta

Voz 4 17:51 alguien en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento tres o calcula una Securitas Direct punto recuerda novecientos ciento trece ciento tres la política es algo muy serio la Junta Electoral prohibió que los medios públicos de Cataluña utilizaran las expresiones Jorge presos políticos pero depende de cómo se cuenta este fin de semana en un programa de actualidad se utilizó hashtag era crisis Bilic también pueda esta a los espectadores que ocultaban el programa con príncipe Philippe Dilar sustitutivo de presos políticos que el incluso hilarante

Voz 29 18:32 no os riáis hombre la actualidad también

Voz 4 18:35 tiene su gracia Hora veinticinco variedad Ruíz buenas noches Ángels Barceló Nasser que ahora a ver quién si

Voz 30 18:44 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González