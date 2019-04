Hoy por Hoy (22/04/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

No hay resultados

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

en la Cadena Ser

Voz 1727 00:24 saludos qué tal están muy buenos días media España vuelve hoy a la rutina volvemos hoy a la rutina y la otra media apura las últimas horas el descanso este lunes de Pascua es todavía festivo en ocho comunidades en Cataluña en la Comunidad Valenciana en Navarra el País Vasco La Rioja Cantabria Castilla La Mancha y en las Islas Baleares un lunes es en el que comenzamos una semana electoral que terminará el domingo en las urnas pero antes todavía los dos debates a cuatro que en los cuarteles generales de los partidos se preparan a conciencia para atraer a los votantes indecisos que son muchos esta vez esta noche el primer asalto este en Televisión Española comienza a las diez y lo modera Xavier Fortes la posición en el plató hoy los turnos de palabra se han decidido por sorteo comenzará a Rivera y cerrará Sánchez hablarán de economía de política social de modelo territorial y regeneración de pactos poselectorales veremos cómo reparten su fuerza y sus argumentos entre hoy y mañana después del tropezón que ha representado para el equipo electoral de Pedro Sánchez la gestión de los debates intentando forzar a Televisión Española a uno solo hoy en el día que les venía bien a ellos y veremos si el Partido Popular y Ciudadanos acuden a confrontar los problemas que afectan a todos los españoles au siguen como en campaña obsesionados tan sólo en evitar la fuga de votos a la extrema derecha Con la agenda y el tono de Vox Vox que verá cómodamente el debate desde fuera sin la obligación de que su candidato confronta programa con otros políticos y convertido en el fantasma en ese debate que explique el comportamiento de Ribéry de Casado en fin como los líderes han estado preparando lo de esta noche no han tenido actos en el domingo el único mitin ayer fue Pablo Casado y no perdió la ocasión de eso

Voz 3 02:18 subrayarlo iba a ir a la corrida de Sevilla está la corrida de Sevilla que by Miguel Abellán y Adolfo Suárez yo no puedo ir porque me dicen Cairo debates y que tengo que sentarme a leer cosas como si lo llevábamos preparándolo debate ya nueve meses a uno lo descarto voy a ver cómo están los sabes luego

Voz 1727 02:35 y en el resto de partidos los segundos espadas cubrieron las espaldas de los líderes por ejemplo Adriana Lastra del PSOE alertaban Asturias sobre un pacto a la andaluza

Voz 1257 02:45 el riesgo es real puede ser que el Partido Socialista o es probable que el Partido Socialista gane las elecciones pero ganar no es gobernar si las tres derechas suman las tres derechas

Voz 1727 02:56 gobierna Pablo Echenique de Unidas Podemos ponía el foco desde Cataluña en los indecisos

Voz 1662 03:01 tenemos buenas sensaciones pero ya digo con un cuarenta por ciento de indecisos Creo que tenemos cada uno toda la campaña ir tomando a estar con con muchísima cautela puede haber puede haber una sorpresa el veintiocho

Voz 1727 03:14 también en Cataluña Inés Arrimadas Se fue a Torroella de Montgrí en Girona allí un grupo abucheó a Arrimadas durante el paseo ella lo contó así en el mitin

Voz 4 03:23 los separatistas semana Madrid y pueden hacer una manifestación como quieran pero nosotros tenemos que estar protegidos para hacer actos en nuestra tierra es una auténtica vergüenza

Voz 1727 03:34 en Murcia estado Santiago Abascal de Vox

Voz 1621 03:37 este sentido común

Voz 5 03:42 de la derechito a la veleta naranja que

Voz 1621 03:45 dicho que Vox quería armar a la gente por la calle

Voz 1727 03:48 lo que queríamos tiroteos en los colegios la derechista cobarde la veleta naranja dice Abascal quedan seis días para votar es veintidós de abril en Ucrania todavía están contando hasta ahora los votos de la segunda vuelta de las presidenciales pero el actual presidente Poroshenko ya ha reconocido su derrota le va a suceder un cómico que es todavía una incógnita política Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 04:15 los días se llama volví Mir Zelensky ha arrasado en las urnas a esta hora con un ochenta y tres por ciento del voto escrutado ha conseguido el setenta y tres por ciento de los votos yp triplica Poroshenko

Voz 1727 04:25 en Sri Lanka ya son doscientos noventa los muertos y trece los detenidos después de la cadena de atentados de ayer

Voz 0027 04:31 entre ellos una treintena de extranjeros aunque no constan españoles las víctimas murieron en una cadena de atentados contra hoteles y contra iglesias cristianas aún ningún grupo ha reivindicado formalmente

Voz 1727 04:41 y aquí en España seguimos mirando al cielo sobre todo en el sur y en el estén Torrevieja por ejemplo en Alicante han visto cómo la lluvia convertía algunas calles en auténticos ríos Suárez una piscina ya de cómo está mira mira mira lo hacen temer mira increíble otra de como está ahora mismo la situación Radio Valencia Eli García bon día

Voz 4 05:02 volví a aunque sigue lloviendo ahora las cosas están más tranquilas este dato

Voz 6 05:06 sonido de la lluvia de anoche que atacaba sobretodo a la costa sur de Valencia y el norte de Alicante concretamente en Xàbia cayeron doscientos cincuenta

Voz 1727 05:13 tras Pinedo Ibai de genera alrededor

Voz 6 05:16 de ciento cincuenta Las precipitaciones han obligado a cortar vías de la red secundaria rescatara a conductores de vehículos que habían quedado atrapados por embalsamiento de agua y las calles están completamente inundados

Voz 1727 05:28 a mí que dice la previsión del tiempo para las próximas horas Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:34 buenos días la lluvia va a la baja en el sureste de la Península las últimas veinticuatro horas se han acumulado cantidades de más de cien litros por metro cuadrado en muchas poblaciones aún esperamos algunos chubascos intensos a lo largo de la mañana entre Alicante y Valencia también en Baleares especialmente en Ibiza y Formentera lluvia más débil a lo largo de las próximas horas en Cataluña sol en el resto del país si bien durante la tarde en puntos de montaña de la mitad sur de la península y cerca del Mediterráneo tendremos algunas tormentas pero afectando pocas poblaciones en Galicia También la lluvia irá ganando protagonismo a medida que avance la tarde temperaturas más altas que ayer las máximas se acercarán a los veinticinco grados cerca de los ríos Tajo Guadiana Guadalquivir

Voz 1727 06:17 Nos queda el deporte la afición del Betis pidió anoche en la destitución de Quique Setién Sampe buenos días

Voz 1161 06:23 buenos días Pepa en el partido que cerraba la jornada treinta y tres en Primera con derrota para el Betis uno dos ante el Valencia y un deseo bien claro en gran parte de la grada del Villamarín en la clasificación el Barça está a dos triunfos del campeón de Liga Atlético y casi Real Madrid tienen asegurada la Champions en la que también está el Getafe cuarto Valencia y Sevilla ocupan las plazas de Europa League y el descenso se aclara un poco con Valladolid a dos puntos de la salvación por debajo están Rayo Vallecano y Huesca

Voz 7 06:55 quién va a noche buena pero no nos afecta no van a faltar lo la tienda quemo me eh ahora

Voz 1161 07:21 no

Voz 1727 07:24 pues se cuenta bailar sí pero publicar encuestas electorales no se puede hacer a partir de hoy en nuestro país es el último día ya saben esa antigualla que solemos decir de ley electoral incluye esa limitación la de publicar encuestas electorales a partir de hoy todos los partidos dicen que van a levantar esa prohibición veremos si lo consiguen en la siguiente legislatura como es el último día para publicar encuestas todos los medios prácticamente todos las han publicado y publicado hoy todavía vamos a analizar las de la primera a la última y demos una media con Belén Barreiro Icon Narciso Michavila Danny De la Fuente buenos días

Voz 1621 08:00 hola Pepa buenos días a partir de las ocho y media de las siete y media en Canarias Belén y Narciso con Lola García con Pablo Simón y con la Antón Losada media hora después saludamos a Miguel Ángel Rodríguez y a José Miguel Contreras con quién vamos a debate

Voz 1727 08:13 a ir sobre los debates Miguel Ángel Rodríguez

Voz 1621 08:16 el secretario de Estado de Comunicación con el PP hoy asesora una de sus candidatas a las próximas autonómicas

Voz 0019 08:21 José Miguel Contreras asesor de Felipe Gonzo

Voz 1621 08:24 parecen un debate a partir de las hace una hora antes en Canarias vuelve Toni Garrido de sus vacaciones de Semana Santa más largas que las tuyas Pepa Toni analizando el miedo en campaña con la psicóloga Marian

Voz 1727 08:38 en verano

Voz 1621 08:41 y ahora después entrevistamos a quienes escuchan buenos días a todos a todas igual la canción no la voz no les suenan de nada vamos a probar con otro tema que se escucha más o no estos días Roberto Dale es Mickey Núñez nuestro representante en Eurovisión con este tema la ven da igual tampoco les suena porque este año y que me perdonen si la campaña electoral menú la todos los sentidos pero este año creo que con menos entusiasmo que otros veremos queda

Voz 0931 09:11 a un mes para la remontada que diría

Voz 1621 09:13 Pablo Casado vamos a hablar con el cantante a las once a las diez en Canarias después de la prefiere que sea celebrada este fin de semana en Madrid

Voz 1727 09:27 y como ya saben al final hay dos debates uno esta noche y otro mañana por la noche con veinticuatro horas de diferencia con los mismos participantes esto es lo que no se había producido antes no que haya dos debates sino que se produzcan con veinticuatro horas sólo de diferencia y con los mismos debatiendo sobre el debate del debate como sea gestionado esta especie en fin de desastre no la semana pasada sobre el codo tenido del debate preguntamos esta mañana si les parece

Voz 1621 09:58 ceutí lo útiles estos debates seguidos con los mismos candidatos están a favor de regular los debates para que no se produzca esta situación

Voz 0027 10:05 si van a ver uno los dos ninguno

Voz 1621 10:07 a nacer cenando en la cama para coger el sueño o antes de venir a trabajar como algunos y cosas concretas les gustaría escuchar nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta whatsapp seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 6 10:29 se nota que volvemos en vacaciones dejamos muy serbios esta mañana porque por ejemplo les podíamos pedir también una infusión para cada candidato que hierba vale pondrían seis y once cinco y once en Canarias

Voz 0027 10:41 empieza hoy por hoy con Nacho Sánchez que Roberto Mahan en la técnica y con Jordi Faura en la producción

en la Cadena Ser

Voz 0027 11:44 a medida que pasaban las horas esta madrugada el número de víctimas mortales en Sri Lanka ha ido aumentando hasta alcanzarlo los al menos doscientos noventa muertos son casi cien víctimas confirmadas más que anoche todavía no se sabe quién está detrás de los peores atentados en la isla de la última década dirigidos en este caso contra hoteles de lujo contra iglesias cristianas coincidiendo con el Domingo de Resurrección no lo ha reivindicado nadie hace tres horas que se ha levantado el toque de queda impuesto por el Gobierno pero las comunicaciones y las redes sociales en el país siguen bloqueadas Rafa Muñoz buenos días

Voz 1772 12:15 buenos días Domingo de terror en la capital de la antigua Ceilán con ocho ataques prácticamente simultáneos ataques de los que vamos conociendo poco a poco detalles según la agencia Afp uno de los terroristas llamado Mohamed esperó en la cola donde estaban sirviendo un desayuno en uno de esos hoteles y cuando llegó su turno detonó los explosivos que llevaba en su espalda

Voz 1621 12:39 le él

Voz 1772 12:40 el obispo de Colombo ha dicho que es un día triste para el país y para las familias de los fieles que han muerto en las tres iglesias donde se han perpetrado esos ataques

Voz 3 12:48 Messi Dima late Eva

Voz 0931 12:50 pese a las iglesias eran un objetivo claro

Voz 1772 12:53 una reconocido esta madrugada el primer ministro que recibió advertencias de posibles ataques hace diez días de los doscientos noventa muertos la mayoría son once irlandeses pero hay diferentes nacionalidades entre ellos portugueses británico chinos o alemanes no hay españoles pero aquellos que les ha pillado haciendo turismo lo han tenido complicado para comunicarse con sus familias es el caso de Carla

Voz 12 13:15 intentar hablar con nuestras familias era muy complicado porque nos damos cuenta que no funciona mi whatsapp Facebook funciona muy poco a tramos sólo le nosotras estamos cuatro personas viajando solo lleva una

Voz 1772 13:30 el aeropuerto sigue colapsado aunque los trenes y autobuses funcionan ya con

Voz 0027 13:34 normalidad gracias Rafa esa es la última hora en Sri Lanka en Ucrania está terminando ahora mismo el escrutinio del resultado electoral casi finiquitado ya con el setenta y tres por ciento de los votos ha barrido el

Voz 0931 13:44 el futuro presidente Zelensky que es un actor

Voz 0027 13:47 sin más experiencia política que haber representado han supuesto presidente en una serie de televisión que hace tres días en un mitin se jactaba de estar preparado para destruir el sistema desde dentro bueno con ese discurso Zelensky ha conseguido aglutinar masivamente un voto anti político anti élites y anticorrupción

Voz 0858 14:04 Javier Alonso buenos días buenos días un voto como decías masivo que triplican los que conseguido su rival el actual presidente Petro Poroshenko Zelensky de cuarenta y un años ha prometido en su discurso de victoria que su prioridad va a ser cesar la guerra entre el Ejército ucraniano y las milicias prorrusas que combaten todavía al este del país de hecho el próximo presidente prometió durante la campaña abrir un diálogo con su homólogo ruso con Vladimir Putin el actual presidente Poroshenko dará un Hyde

Voz 3 14:36 el New Flame somos

Voz 0858 14:38 la salida a enseguida a reconocer su derrota pero ha advertido que aunque deje el palacio presidencial no va a dejar la política gracias Javier

Voz 0027 14:45 las seis y cuarto las cinco y cuarto en Canarias

Voz 1 14:59 Elecciones Generales dos mil diecinueve última

Voz 0027 15:02 semana de campaña antes de las generales del domingo aquí en España hoy es el último día en el que se pueden publicar encuestas con intención de voto prácticamente todos los medios o publican hoy la suya o lo hicieron ayer con que titulares Jordi Fábrega buenas

Voz 1 15:14 hola buenos días victoria holgada del PSOE pero sin que la

Voz 0980 15:16 Izquierda suman mayoría absoluta según el sondeo de Metroscopia que publica el grupo ONO hoy Pedro Sánchez obtendría ciento veintitrés escaños mientras que el PP lideraría el bloque de derechas con setenta

Voz 1 15:28 nueve por delante de los casi cincuenta de Ciudadanos

Voz 0980 15:32 podemos baja la cuarta posición con treinta y seis Ibooks podría superar con comodidad los treinta representantes en el Congreso encuesta de Gates para los medios de Vocento que aún alegrará más al PSOE le entrega unos ciento treinta y cinco escaños a costa de Podemos que no llega a los treinta por la derecha el Partido Popular también sale mejor parado con unos ochenta y cinco diputados más aún le da la razón a Pablo Casado cien en una encuesta en la que el PSOE también ganaría pero sin llegar a los ciento veinte escaños y en todos los casos también en las encuestas publicadas este fin de semana el número de indecisos sigue siendo alto hasta un treinta y ocho por ciento en el caso de la de cuarenta debe que publicaba el país dando a los partidos de izquierdas una suma cercana pero no suficiente para llegar a la mayoría absoluta

Voz 0027 16:20 la de esta noche va a ser la primera vuelta el doble debate electoral hoy en Televisión Española mañana en Atresmedia la excepcionalidad que supone callados debates casi idénticos en dos días consecutivos le añade una dosis extra de imprevisibilidad a esta última semana de campaña como se están preparando los candidatos vamos a pasar por el PSOE que teme que lo de hoy hilo de mañana se convierta en un todos contra Sánchez Inma Carretero buenos días

Voz 0806 16:44 buenos días Pedro Sánchez es quién más tiene que perder en los debates porque es quién va por delante en las encuestas en la primera semana querido controlar al milímetro su campaña midiendo de qué hablaba cuando lo hacía con quién y ahora va tener que afrontar riesgos durante todo el día de ayer estuvo preparando con su equipo los mensajes que quiere colocar como los quiere colocar sobre todo dirigidos a esos muchos indecisos que según el PSOE tienen la papeleta socialista como primera o segunda opción se va a vender dicen como viene haciendo como el mal menor como el único cara el dato moderado que puede ofrecer estabilidad aseguran fuentes socialistas que la ausencia de Santiago Abascal en estos platos va a impedir que pueda capitalizar la competición entre los líderes de la derecha por ver quién era más duro al presidente quién dice la mayor barbaridad pero lo cierto es que por mucho que pida aguanté blanco un bronco todos contra Sánchez

Voz 1727 17:38 ayudaría al candidato socialista a conseguir

Voz 0806 17:40 sus objetivos los suyos confían en su probada capacidad de resistencia

Voz 0027 17:45 capacidad que pretende poner a prueba a Pablo Casado Adrián Prado según

Voz 0019 17:48 su equipo Casado están muy tranquilo dicen que su intención es ir a divertirse quiere mostrarse natural no quiere un debate de laboratorio y de hecho se ha resistido a sentarse a preparar sus intervenciones ayer mismo ironizaba sobre ello

Voz 3 18:00 hoy va a ir a la corrida de Sevilla

Voz 0019 18:02 a la corrida de Sevilla que a Miguel Abellán y Adolfo Suárez yo no puedo ir

Voz 3 18:05 por qué me dicen Cairo debates y que tengo que sentarme al el cosas como sino llevamos preparando el debate ya nueve meses a uno lo descarto voy a ver cómo están los sabes luego

Voz 0027 18:14 en el PP piensan que en un debate a cuatro es muy difícil

Voz 0019 18:16 termina Arkin gané quién pierde a diferencia de los cara a cara para lo que sirven es para que los candidatos en muestren tal y como son en eso creen que Sánchez tiene mucho que perder ya que está acostumbrado a los discursos enlatados la estrategia de Casado señalan fuentes de su entorno será presentar propuestas y atacar a Sánchez su único adversario así que en principio no habrá confrontación con Albert Rivera

Voz 0027 18:38 situado físicamente a la derecha de la pantalla esta noche veremos a Pablo Iglesias que tendrá el difícil papel de intentar erosionar al mismo candidato del PSOE con el que aspira a pactar que es Pedro Sánchez Mariela Rubio buenos días

Voz 0931 18:50 buenos días muy lejos de los debates donde podemos Se jugaba el sorpasso al PSOE ahora desde la formación

Voz 0980 18:55 ahora dicen que Iglesias tratará de dejar claro que su enemigo son las tres derechas ahora bien admiten que será clave la intervención del candidato de Unidas Podemos la demanda Pedro Sánchez para que explique con quién tratará de formar gobierno si gana las elecciones después de una campaña donde los morados están insistiendo una y otra vez en que Pedro Sánchez pactará con Ciudadanos si los números lo permiten e Iglesias preparará el debate en su casa con la ayuda de su equipo más cercano para Unidas Podemos los debates van a ser cruciales así hablaba ayer Pablo Echenique

Voz 1662 19:23 igual que los vea porque en este país en dos mil dieciséis la gente fue a votar intoxicado por basura falsa que fabricaron mafiosos al servicio del Partido Popular una democracia sana es una democracia en la cual la gente va a votar con información veda en ese sentido los debates son muy importantes

Voz 0980 19:41 desde Unidas Podemos dicen confiar en que éste es un formato en el que su líder no tiene rival hasta tal punto los debates son importantes que a ellos y no tanto al resto de la campaña han fiado el resultado del próximo veintiocho A

Voz 0027 19:52 quién también se juega una parte sustancial de su campaña en este doble debate de hoy y mañana es Albert Rivera Óscar García

Voz 0019 19:58 qué tal buenos días sí de nuevo el candidato naranja se mantendrá durante todo el día alejado de los focos quiere preparar a conciencia este primer debate también el de mañana que en ciudadanos consideran decisivos la portavoz nacional el cabeza de lista por Barcelona Inés Arrimadas opina que servirán para que crezca la gran bolsa de indecisos la mayoría de C pero derecha que dicen las encuestas que hay yo

Voz 4 20:19 lo que van a ser herramientas muy interesantes para que los ciudadanos tengan más más informaciones para decidir su voto con tantos indecisos yo creo que sí que pueden ser un elemento decisivo

Voz 0019 20:29 según el equipo que asesora a Rivera su principal reto será el de mostrarse como líder hegemónico de la derecha para enfrentarse a Sánchez pero también el candidato naranja tratará de forzar una respuesta de Pablo Casado al su insistente oferta de formar un gobierno de coalición mientras tanto la campaña se centra hoy en Andalucía con Arrimadas de nuevo como protagonista en Cádiz y

Voz 0027 20:49 Eva vox no estará en los debates de hoy y mañana al de Televisión Española no fue invitado como fuerza extraparlamentaria que es en el de Atresmedia fue la Junta Electoral quién determinó que no podría estar presente Abascal ha programado dos mítines hoy y mañana coincidiendo casi en hora con ambos debates el partido ha anunciado en las últimas horas un fichaje de renombre el periodista Hermann Tertsch que irá en la lista de Vox a las europeas Javier Carrera

Voz 0019 21:12 poco a poco se van revelando los candidatos de la formación a los distintos comicios de mayo si hace unos días conocíamos que serán Rocío Monasterio Javier Ortega Smith los encargados de disputar Comunidad y Ayuntamiento de Madrid Vox anunciaba ayer a Jorge Bursa de abogado del Estado y miembro del Comité Nacional como cabeza de lista a las europeas tarea en la que le acompañara el periodista Hermann Tertsch también ayer se ofició editaba otra incorporación la del que

Voz 0931 21:38 fuera mano derecha de Esperanza Aguirre

Voz 0019 21:40 el histórico dirigente popular Íñigo Henríquez de Luna que el pasado lunes dejaba el partido tras conocer que la dirección no contaba con el leer las listas y que apenas seis días después confirmaba su paso a la formación de Santiago Abascal para seguir defendiendo decía en Twitter los mismos valores que le llevaron a entrar en política

Voz 0027 22:03 seis y veintidós de la mañana cinco veintidós en Canarias en las últimas

Voz 1 22:06 tras hemos asistido a una un ejemplo

Voz 0027 22:09 de la necesidad de los partidos políticos de moldear su campaña para adaptarla a sus votantes el PNV ha mandado a algunos de sus primeras espadas a hacer campaña en Benidorm por la cantidad de vascos que hay allí de vacaciones Óscar Gómez

Voz 1646 22:22 es habitual que el PNV se traslade a Benidorm en la campaña a las elecciones generales para buscar ahí el voto de los ciudadanos vascos que se desplazan a este municipio a disfrutar de unos días de vacaciones y en esta ocasión en plenas vacaciones de Semana Santa con más motivo tras participar ayer en el Aberri Eguna el Día de la Patria Vasca que el PNV celebró en Bilbao el candidato al Congreso Aitor Esteban va a dar un mitin esta tarde a las siete en el choque de Benidorm allí va a pedir un día más el voto para formar un grupo fuerte en el Congreso que permita al PNV defender la agenda vasca y frenar a la derecha

Voz 0027 23:03 la Generalitat de Cataluña anuncia que va a presentar una denuncia por delito de odio después de que en la localidad sevillana de gripe se quemara ayer en público una figura de Carles Puigdemont la quemaron irle dispararon con escopetas al muñeco el ayuntamiento sostiene que es una tradición en el pueblo que cada Semana Santa se lleva a cabo la quema del Judas y cada año esa figura del Judas representa a alguien conocido el año pasado por ejemplo fue Ana Julia Quezada la asesina confesa de niño Gabriel extrañas sido Puigdemont han acordado en buenos días

Voz 0127 23:31 buenos días el muñeco de pulmón lleva un traje negro un lazo amarillo y una bandera estelada como Capa lo cuelgan de una higuera junto a la iglesia hoy comienzan a disparar munición de Salva hasta que arde el alcalde socialista Antonio Pérez defiende que se quema a los personajes que a su juicio han sido negativos para la sociedad

Voz 1896 23:52 es cuestión de que conozca la fiesta allí hace un muñeco representa un mal y lo que se mata es el mal punto y final pues por ese personaje han pasado miles de de de políticos banqueros árabes bueno todo tipo de

Voz 0931 24:07 personaje el propio Puigdemont ha dicho en Twitter que es

Voz 0127 24:10 en un acto de odio quinto reescrito sencillamente ocurrido asco extremo intolerable y también en Twitter la candidata del PSC por Barcelona Meritxell Batet ha condenado la quema del muñeco porque considera que es un comportamiento intolerante

Voz 1100 24:28 muy ochentera

Voz 10 26:33 hola cariño sabes que hace la policía en el portal si robada los del cuarto este fin de semana este fin de semana pues no nos hemos enterado hace nada

Voz 6 26:39 ni nosotros ni ellos ni nadie se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera

Voz 11 26:44 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1 26:58 los deportes en Hoy por hoy

Voz 0027 27:05 la grada del Villamarín ya no quiere a Quique Setién Sampe buenos días

Voz 1161 27:08 buenos días Aimar y lo dejó claro bien claro anoche en el Betis uno Valencia dos que cerraba la jornada treinta y tres en Primera sobre los cánticos Setién y su compañero también el técnico del Valencia Marcelino

Voz 18 27:23 no no queda otra que respetarla uno asume desde el día que decide seré entrenador asume que estas cosas pueden pasar y las afrontamos con entereza y con humildad tiene

Voz 0509 27:33 además nunca es agradable es un compañero por lo tanto una situación legal no me agrada en absoluto en nuestra profesión es así

Voz 1161 27:41 marcó un doblete Guedes que sigue manteniendo el Valencia en la pelea por entrar en Champions en cuanto al Betis se aleja ya a nueve puntos de la sexta plaza tendrá que pelear por séptima si al final de la temporada tiene premio Junior Firpo reconocía en Carrusel que la grada puede expresar su opinión pero también les quiere mandar un mensaje

Voz 3 27:54 creo que la gente no debería olvidar que el último año del Beti siempre ha estado luchando por no descender basada en segundo y ahora señores llevamos dos años seguido luchando por Europa el año pasado centró y ahora estamos ahí otro punto creo que la gente debería ser un poco consecuentes

Voz 1161 28:06 lo del domingo también levantó dos Español dos que sirvió de poco a ambos porque no deja porque no aleja el Levante del descenso y casi deja solo al español funciones de la séptima plaza Getafe tres Sevilla cero devuelve a los de Bordalás a aplazó champions Villarreal dos Leganés uno que aleja del descenso a los de Calleja ya a cuatro dos Real Madrid tres Athletic cero hattrick de Benzema que prácticamente asegura la tercera plaza y que permite que siga hablando más de futuro Zidane sobre veinte

Voz 0509 28:28 lo siento por poner porque me hubiera gustado ver a buscar hoy usted entiende que pitan

Voz 0027 28:33 Abel no

Voz 1772 28:36 no Marcelo sobre su continuidad todo

Voz 19 28:38 saben que la felicidad que demuestro todos los días entrenando jugando vistiendo esta camiseta sombra las las cosas que dicen de fuera no hace falta más de sí sí sí bueno si el Real Madrid es mi casa y quien me conoce sabe de verdad Benzema sobre la de su compatriota paran

Voz 1 28:53 con mucha gente afrontarlo de eso pero eh

Voz 20 28:56 eso está bien está en juego oí que quieres

Voz 1161 28:59 en en Madrid a cinco jornadas del final del campeonato el Barça Estados punto dos

Voz 1621 29:03 triunfos mejor dicho del campeón de Liga Atlético y casi Real Madrid

Voz 1161 29:05 en la Champions en la que también está el Getafe cuarto Valencia y Sevilla ocupan plazas de Europa Ligue el descensos aclara un poquito con Valladolid a dos puntos de la salvación por debajo de Rayo Vallecano West por debajo están Rayo Vallecano en Huesca en Segunda Osasuna un partido pendiente ya Albacete ocupan plazas de censo promoción para Granada Cádiz Mallorca y Málaga descenso para Lugo Nástic Córdoba y el expulsado Reus y esta noche se completa desde las nueve la jornada XXXV con el Elche Osasuna en contra de la Liga internacionales el campeón de Liga en la celebración hablaba de su futuro año que viene en papel

Voz 3 29:33 pues ahí sí sí sí sí sí ni el proyecto del PSG negro por el Real Madrid se ha vuelto sin sus yo veré los partidos como has mirado debate

Voz 1161 29:42 la Champions el Barça ganaba cero uno en Múnich al Bayern en semifinales el León callados uno en campo del Chelsea en tenis arranca hoy el Conde de Godó compartido entre Feliciano López y Fernando Verdasco también juegan Jaume Munar ir Marcel Granollers

Voz 1727 30:02 son las seis y media las cinco y media en Canarias hoy este lunes que vamos a desayunar con las últimas encuestas que la ley electoral permite publicar antes de las elecciones son las últimas así que no vamos a poder publicar el impacto que tienen sobre los votantes los dos debates electorales que finalmente van a enfrentar a los cuatro principales candidatos a la Presidencia del Gobierno no se van a poder publicar pero sí medir eso lo van a hacer cada partido naturalmente el primer debates esta misma noche en Televisión Española en su mítico Estudio uno en el PSOE Nos dicen que Pedro Sánchez es muy consciente de que es el que corre más riesgos porque sale con la vitola de favorito dice su equipo que va a aprovechar para presentarse como el único candidato modelado Pablo Casado presumen público de no necesitar una gran preparación de hecho fue el único que ayer tuvo mitin dice que se va a limitar a dejar claro que Pedrosa Sánchez es su único adversario Pablo Iglesias quiere señalar a las tres derechas como una amenaza real ya Sánchez le va a pedir que aclare con quién prefiere gobernar si con ellos o con Ciudadanos Albert Rivera por su parte de su equipo quiere presentarse como el líder hegemónico del centro derecha español lo vamos a poder comprobar a partir de las diez de la noche lo vamos a analizar en detalle en este programa a lo largo de toda la mañana pero antes hay tenemos que ir a Sri Lanka allí la cifra de muertos en los atentados ha subido ya hasta doscientos noventa

Voz 0027 31:36 ya hay más de quinientos heridos según ha dicho esta madrugada Un portavoz de la policía según el Ministerio español de Exteriores no consta ninguna víctima española allí en Sri Lanka

Voz 3 31:44 el primer ministro del país decidió ir más arriba que el Gobierno recibió hace diez días

Voz 0027 31:50 las advertencias sobre un posible ataque contra iglesias de del país cerró blanca de momento ningún grupo ha reivindicado esa cadena de atentados que también influyó hoteles y zonas residenciales hay por ahora trece detenidos en ocho comunidades hoy todavía es festivo aquí en España así que continúa la marcha continuó en marcha la operación retorno de Semana Santa como se circula a esta hora Teresa Serrano buenos días

Voz 1257 32:11 buenos días hasta ahora en Madrid estamos pendientes de un accidente que mantiene ocupado el carril derecho de la A uno en sentido Burgos además las lluvias intensas mantienen problemas a en muchas zonas del Levante en Alicante y tres secundarias cortadas en Valencia transitable con precaución la A7 a su paso por La Alcudia en ambos sentidos en Murcia hay una secundaria cortada y cuatro carreteras transitables con precaución hasta ahora

Voz 0027 32:34 hoy irán remitiendo las fuertes lluvias del sureste aunque no ir del todo de hecho puede llover en toda la costa mediterránea y en Baleares por la tarde también hará falta el paraguas en Galicia

Voz 1727 34:20 son las seis y treinta y cuatro las cinco y treinta y cuatro en Canarias comenzamos abrimos la Mesa de España hoy en Alicante con el y García hola de nuevo

Voz 6 34:28 la agonía la noche nos fuimos a la cama preocupados

Voz 1727 34:30 por una joven de quince años de la que no se sabía nada desde el sábado bueno hay buenas noticias no era una desaparición lo que llama una desaparición voluntaria porque ella misma avisó a la policía de que estaba bien

Voz 6 34:41 efectivamente el Dalila así se llama la joven de quince años que desapareció este sábado en el municipio alicantino de Pilar de la Horadada la joven fue vista por última vez sobre las doce del mediodía del sábado en ese municipio alicantino en el momento de su desaparición no llevaba documentación ni teléfono para localizarla la Benemérita difundió su imagen en redes sociales y apeló a la colaboración ciudadana finalmente Dalila apareció ayer en buenas condiciones como ha confirmado la Policía Local de

Voz 1727 35:07 Murcia afortunadamente asunto resuelto y bien resuelto hoy se espera sin embargo que pase a disposición del juez el hombre a quien los Mossos acusan de violar brutalmente a una mujer en la Rambla de Barcelona ocurrió el viernes por la noche y el grado de violencia fue tal que le llegó a arrancar un trozo de oreja su víctima Radio Barcelona Joan Bofill bon día

Voz 1646 35:27 donde a este hombre aun sin techo de treinta y dos años de rigen

Voz 0931 35:30 marroquís declarará hoy ante el juez después de pasar el fin de semana en los calabozos se lo acusa de ser el autor de una agresión sexual especialmente violenta a primera hora de la mañana del viernes Biology pegó a esta mujer a una mujer portuguesa le rompió el brazo le partió el labio le arrancó parte de la oreja a mordiscos los servicios de limpieza se encontraron a la chica tendida en el suelo cerca de la estatua de Colón y no fue hasta un día y medio después que una pareja de policías de la Urbana encontró a este agresor este presunto agresor en el barrio del Raval que todavía iba con la ropa llena de sangre en la víctima lo identifico con distintas

Voz 1727 36:02 todo grafías

Voz 24 36:04 eh

Voz 1727 36:08 casi cuesta seguís verdad después de esa descripción que nos hacían desde Barcelona de esa violación nos vamos a Baleares el sector inmobiliario mira cada vez más al exterior lo dicen las cifras que recoge el Colegio de Registradores asegura el colegio que la concesión de hipotecas a extranjeros en las Islas se ha duplicado en la última década Radio Mallorca Peter Cher no colles bon día

Voz 1733 36:31 buenos días las islas son la comunidad española con mayor porcentaje de créditos hipotecarios contraídos por personas procedentes de otros países sobre el total de los que se conceden respecto representan el dieciséis por ciento mientras que en el conjunto del Estado no alcanzan el siete según el director de Relaciones Institucionales del Colegio de Registradores de España Fernando Torrico esto demuestra que la compra de vivienda es un valor seguro

Voz 0879 36:53 no es fácil que la vivienda baje que se produzca de que se produzca el las Mrs del dos mil ocho porque la crisis dos mil ocho estaba pensada o se fundamentó en comprar permanentemente al al sobre plano eso yo creo que es una cultura supera

Voz 0019 37:08 si nos fijamos en las estadísticas de compraventa

Voz 1733 37:10 algo más del treinta por ciento de las viviendas que se controlen las islas el año pasado fueron a parar a manos de personas de otros países

Voz 1727 37:17 la otra cara de la moneda es Cataluña Yuan ha bajado la inversión extranjera y eso se nota mucho ya en el mercado de la vivienda de lujos cuentan por ejemplo que vender una vivienda que sobrepase los tres millones de euros es imposible

Voz 0931 37:30 sí porque se considera que el comprador de aquí el Nacional aunque sea de lujo como mucho y a comprar casas y pisos de dos millones de euros si subimos de esta cifra los compradores siempre son extranjeros pero su inversión

Voz 25 37:42 caído en picado hasta caer sillones niego podemos decir que hay una un me aclaró aunque comillas activo que sea ha con los que se ha con los la nacional pero por más de tres millones de hoy y aunque sea está mucho más difícil

Voz 0931 37:58 Emmanuel de la inmobiliaria Barça International dice que es una situación que se alargará hasta que acabe la inestabilidad política y es que asegura que muchos de estos inversores extranjeros Se van por ejemplo a Portugal el mercado allí asegura da más confianza

Voz 1727 38:18 si el último ejemplo del estado en el que se encuentra buena parte de la red convencional de ferrocarril en España nos llega esta vez desde la Comunidad Valenciana Eli más de mil pasajeros se han quedado tirados durante unas nueve horas en varias estaciones de la provincia de Castellón

Voz 1 38:38 bueno parece que no tenemos esa

Voz 1727 38:41 Conexión con nuestros compañeros de la Comunidad Valenciana repito nueve horas tirados mil pasajeros en varias estaciones de la provincia de Castellón quien Bilbao está detenido el hombre que ha empotrado su coche contra las urgencias del hospital de Basurto acompañaba a un familiar y cuando le dijeron que tenían que esperar se enfureció se enfadó mucho arrancó el vehículo y lo estrelló contra el edificio Radio Bilbao Óscar Gómez egun on

Voz 1646 39:07 qué tal egun on Sí Se trata de un hombre de treinta años que a voz en grito exigió a los médicos que atendiese en a su hermano y les amenazó con matarlos a todos y morían ni corto ni perezoso se montó en su coche un Seat Córdoba ahí entró con él en el vestíbulo del hospital de Basurto golpeando la puerta aunque afortunadamente no cae

Voz 1772 39:25 los heridos allí completamente fuera de sí

Voz 1646 39:27 sí agredió también a un conductor de ambulancia finalmente llegó la Policía Municipal lo arrestó los agentes intentaron hacerle una prueba de alcoholemia pero se negó ha sido acusado de conducción temeraria idea daños en bienes públicos el sindicato ESK haya expresado su preocupación por esta agresión y ha pedido que se refuercen las medidas de seguridad para proteger al personal

Voz 1727 39:48 las imágenes de ese enfado monumental existe las imágenes de ese vehículo de cómo quedaron las urgencias están ya en nuestra web en Cadena Ser punto com

Voz 1727 40:01 a ya se despide hoy temporalmente de la Fábrica de Artillería un edificio que lleva cinco siglos acompañando el día a día de los sevillanos Elena Carazo buenos días

Voz 0806 40:12 sí a Pepa pero que nadie se alarme que es un hasta aquí

Voz 1727 40:15 a partir de ahora empiezan unas obras de remodelación que buscan convertirlo en tres años en un gran centro cultural quieren que se convierta en una referencia en todo el sur de Europa

Voz 0806 40:25 si un edificio del siglo XVI en el que a lo largo de su historia San fabricado armas y material de guerra y en el que han trabajado muchos sevillanos por ejemplo José Miguel Muñoz de Toro que con catorce años centró para trabajar en los talleres

Voz 3 40:37 todo estaba lleno de ajustado mecánicos toda la artillería que se estaba haciendo en ese momento eran ametralladora

Voz 0806 40:47 había ambiente de convivencia se compartía el almuerzo de veinte minutos a las doce de la mañana maestros y alumnos vivías en vivían en esta fábrica en la que trabajaron familias enteras como explica Diego tafalleras

Voz 1727 40:58 en cualquier casa de Sevilla

Voz 27 41:01 un tono con doctora ahí hacían veinte piezas en otra casa hacían

Voz 0931 41:08 veinte treinta ahora con una inversión de veinte millones de euros Se va a convertir en uno de los centros culturales más importante del sur de Europa en el que se pondrá en valor la primera vuelta al mundo de Magalhaes

Voz 1727 41:20 el de la guerra la cultura gracias Elena te esperamos en tres años para contarnos la inauguración

Voz 0806 41:24 pues seguro que sí que la contaremos Pepa un beso grande un beso

Voz 0509 41:29 su enorme andan está

Voz 1727 41:43 edición de la Mesa del Mundo nos lleva hasta Irlanda del Norte han puesto en libertad a los dos jóvenes a los que habían detenido a raíz de la muerte de una periodista en un incidente terrorista según la policía los han dejado en libertad sin cargos porque no hay pruebas de que estén relacionados con el disparo los disparos que acabaron con la vida de la reportera cuando cubría una protesta su muerte ha conmocionado irlandeses y británicos porque deja en evidencia la fragilidad de la paz en la isla Jordi Fábrega buenos días

Voz 0980 42:14 buenos días la Airam aquí tenía veintinueve años y murió tiroteado en los disturbios que siguieron a una protesta organizada contra una redada policial en Derry Irlanda del Norte desde el primer momento la policía lo tuvo claro y atribuyó su asesinato a un grupo de disidentes del IRA un grupo que se hace llamar el nuevo

Voz 10 42:32 la A P claro está pero tenía

Voz 0980 42:38 la policía como decía el responsable del operativo no tiene dudas de que su asesinato fue un acto terrorista bajo la ley que lucha contra el terrorismo han sido detenidos e interrogados durante el fin de semana dos jóvenes de dieciocho y diecinueve años que finalmente han sido liberados sin cargos así que la investigación continúa para intentar encontrar al hombre que apareció en esa protesta armado con una pistola y empezó a disparar contra la policía provocando un asesinato que ha conmocionado Irlanda del Norte por quema aquí era una periodista y activista por los derechos de homosexuales lesbianas y transexuales muy conoció

Voz 1100 46:00 ya o proponer el uso a granel de trabuco para tenerlos debajo de la almohada no vaya a ser que entrar robar una partida de moros supervivientes de Covadonga así que hoy y mañana tendremos a personajes menos folclóricos aunque no hay que descartar que Pablo Casado tan aficionado a la mentira acuda en plan kamikaze pinos obsequió con algunas manos manchadas de sangre que cualquier estrépito se puede esperar de nuestro pimpón lo preferido Rivera es un misterio inmerso en una Rayuela incomprensible de acá para allá de allá para acá Sánchez Iglesias salvo sorpresas son más visibles líderes de Podemos por su discurso iremos visible y Sánchez porque es el presidente primero las encuestas ni tampoco debería volverse loco agitar el voto Iyad

Voz 2 46:50 atentos

Voz 24 46:57 con tres mil

Voz 1727 47:08 o no o no lo sabemos esta mañana debatimos sobre los debates en Hoy por hoy sobre la celebración de dos debates en días consecutivos con los mismos candidatos sin que transcurren en Veinticuatro horas casi iban a debatir sobre lo mismo que operan los oyentes ahí

Voz 1621 47:24 quién no sabe si va a verlos a una buenos días

Voz 31 47:27 en el día Pepa soy María además desde el Pedroso un pueblo de Cuenca ahí yo pues a lo mejor sirve de algún debate pero es que se te quitan las ganas porque no son nada más que unos mentirosos no cumplen nada de lo que de lo que dicen de lo que promete Hay no lo sé

Voz 1621 47:42 gracias María del Mar precisamente por esas mentiras Manu desde Galicia en que abre y propone buenos días

Voz 32 47:48 buenos días la verdad es que se realice realicen dos debates uno seguido del otro pues me parece interesante porque en el debate sobre todo el martes veremos en qué han intentado corregirse los posibles fallos que tenga el lunes lo que sería interesante para mi idea es que hubiera un debate en el que a final de cada bloque temático se hicieron falta aquí dijera señor Casado señor Sánchez de Ustea ha mentido en esto en estoy en esto

Voz 1621 48:19 el gracias Manu aquí Teresa ante la más entusiasta con los debates es Isabel de Madrid

Voz 33 48:25 antes me parecen interesantísimos y poder verles la expresión corporal sus gestos su manera de afrontar las cosas su educación su respeto sus argumentos es decir el y tú más no me sirve así es que sí me parece interesantísimo y qué más da un día a otro pues venga pues al ruedo

Voz 1727 48:42 dos dos al ruedo gracias Isabel en Madrid

Voz 1621 48:45 nos quedamos que no es fiesta bienvenido buenos días

Voz 34 48:47 buenos días soy Sandro de Madrid para que dos debates para escuchar al señor Casado yo el señor Rivera siempre hablar de Cataluña de Cataluña de Cataluña

Voz 10 48:57 ya poco Cansinos que hablen sobre sus propuestas como lo van a hacer con qué dinero lo van a financiar eso deberían hacer en vez de

Voz 0858 49:05 estar todos los días dale dale legitimada

Voz 1727 49:08 en Cataluña

Voz 1621 49:09 ahí lo dejó gracias gracias Sandro bienvenido también a quién pide que se hable de algo en concreto tiene veintinueve años buenos días