Hoy por Hoy (22/04/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:23 qué tal muy buenos días esta noche tenemos gran velada la vuelta total de la Semana Santa incluida la de aquellos que regresen hoy porque este lunes es fiesta todavía en ocho comunidades va a ser un choque electoral en cuanto dejen las maletas guardadas de nuevo tendrán en la uno de Televisión Española a los cuatro principales candidatos peleando por el voto de los indecisos a la el fantasma de Vox que no estará llevan horas preparándose y ayer sólo Pablo Casado tuvo mitin el resto dejó el protagonismo a su segundos y otra vez reapareció la intolerancia por ejemplo en un pueblo de Girona en Torroella de Montgrí además de abuchear un grupo de vecinos simuló desinfectar con lejía al suelo por el que había pasado Inés Arrimadas a la cabeza de lista de Ciudadanos por Barcelona y mientras en Andalucía la polémica alcanzó al pueblo sevillano de IP que ha quemado este domingo y disparado muñeco de Carles Puigdemont en la tradicional fiesta de la quema del Judas la misma en la que el año pasado por ejemplo se quemó un muñeco de Ana Julia Quezada la asesina confesa del niño Gabriel el alcalde el socialista Antonio Pérez defiende que se queman los personajes que a su juicio han sido negativos para la sociedad en este año

Voz 2 01:41 es que es cuestión de que conozca y la fiesta allí se hace un muñeco representa un mal y lo que se matan el mal punto y final pues perderse personas han pasado miles de de The Politico banqueros a través bueno todo tipo de persona

Voz 1727 01:57 pero la Generalitat de Cataluña Junts per Cataluña el partido la formación de un van a denunciarlo porque creen que puede ser constitutivo de un delito de odio en fin quedan seis días para votar dicen los expertos que los debates de esta noche de mañana determinarán el resultado al Ministerio de Exteriores no le consta que haya españoles entre las doscientas noventa víctimas mortales de los atentados de ayer en Sri Lanka hay al menos quinientos heridos la Policía ha detenido a trece personas trece sospechosos pero hasta ahora ningún grupo se ha atribuido la autoría la de la cadena de explosiones registradas en iglesia es cristianas hoteles de lujo en un zoológico del país El primer ministro apunta a extremistas religiosos y admite que hace diez días la policía alertó sobre la posibilidad de que se produjeran atentados en iglesias el Gobierno español desaconseja viajar al país en Ucrania arrolladora victoria de este hombre el actor Zelensky en la segunda vuelta de las presidenciales según los datos provisionales el setenta y tres por ciento de los electores han apoyado a este cómico que ha prometido acabar con la única guerra que sigue abierta en Europa la del Ejército ucranio con las milicias prorrusas Illán rival y presidente del país durante los últimos cinco años Poroshenko ha asumido la derrota pero ha dicho que seguirá en política y en los deportes la jornada este fin de semana ha dejado al Barça a dos victorias Sampe del título

Voz 1727 03:59 este lunes es festivo como les decía todavía en ocho comunidades en Cataluña Navarra País Vasco La Rioja Cantabria Castilla La Mancha Baleares y la Comunidad Valenciana ahí especialmente en la provincia

Voz 3 04:11 el Alicante están hoy pendientes todavía

Voz 1727 04:13 cómo evoluciona el temporal en las últimas horas han a dudan ha caído

Voz 4 04:58 fin a este espacio

Voz 1727 05:00 es muy importante la pregunta esta mañana va a seguir lloviendo con tanta fuerza en el Mediterráneo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:08 buenos días con tanta fuerza va a ser ya más difícil menos persistencia va a ser lo más significativo pero cuidado todavía en las próximas horas a pesar de que ahora hay una pausa en el sudeste de la Península y especialmente entre las provincias de Alicante y Valencia por qué todavía algunos chubascos pueden caer con intensidad pero insistimos que ya no serían tantas horas como las últimas jornadas chubascos y tormentas también fuertes en Baleares especialmente en las islas de Ibiza y Formentera lluvia más apacible en Cataluña alcanzando también gran parte de Aragón y en el resto del país sol durante la mañana a lo largo de la tarde algunos chubascos en puntos de montaña durante la tarde la lluvia también alcanzará a Galicia no lo toques que se va a romper

Voz 1727 06:35 pues de una Semana Santa atípica con el eco de los mítines de fondo la vuelta esta atípica también cómo afrontan en la televisión pública el debate de esta noche Mariola aludido

Voz 0259 06:46 los trabajadores de Radio Televisión Española consideran que la cadena sale fortalecida a pesar de la pésima gestión de la crisis realizada por Rosa María Mateo y también por Pedro Sánchez han defendido su independencia ya han logrado que por primera vez en la historia Radio Televisión Española organice un debate entre los candidatos a La Moncloa desde el primer cara a cara en mil novecientos noventa tres entre Felipe González y José María Aznar siempre habían sido en las privadas o bajo la organización de la Academia de Televisión Albert Rivera abrirá el debate de esta noche lo cerrará Pedro Sánchez así sea establecido por sorteo empezará a las diez de la noche durará cien minutos tendrá como escenario el mítico Estudio uno los cuatro candidatos estarán de pie con un atril delante el sorteo ha colocado a Pablo Casado en la esquina de la izquierda del espectador a su lado Pedro Sánchez después Rivera en la derecha Pablo Iglesias cuatro árbitros de baloncesto van a controlar el tiempo de un debate en el que los candidatos se la juegan con los indecisos

Voz 4 07:49 a los cuatro

Voz 1727 07:50 líderes que debatirán esta noche se dirige esta mañana Xavier Vidal Folch

Voz 1275 07:54 esta es una carta a los Reyes Magos bueno mejor dicho a los cuatro líderes políticos que

Voz 1985 07:59 esta noche se partieron el pecho en el debate televisado partan es el pecho si quieren pero por favor no se partan la cara nos insulten no se desprecie no sea bien les necesitamos a todos y cada uno para que nos representen dignamente sino de forma ejemplar al menos de manera que no los de asco les prometo que si eso sucede no pagaremos el televisor pero mañana lo compartimos con los oyentes de este programa ya puestos a pedir explíquenos cada uno cómo piensa combinar el rescate social de los que se han quedado en la cuneta lo que necesita gastar más con la necesidad de afrontar una mala situación económica internacional para lo que sería conveniente gastar menos o ingresar más ya puestos como se puede combinar bien la firmeza en defensa de la democracia con el diálogo con quiénes a veces se olvidan de ella de las reglas de la Constitución pero que son nuestros paisanos nuestros conciudadanos ya puestos como podemos tener más y mejores servicios Hinault pagarlos con mayor recaudación fiscal ya puestos no quién no le disgusta para pactar sino con cien podrían pactar antes

Voz 4 09:15 que no les guste

Voz 1985 09:16 para dar estabilidad de este país que la necesita Illa puestos si seguirán

Voz 0055 09:22 la casa en caso de que

Voz 4 09:24 el bar

Voz 1727 09:31 noticia que avanza a esta hora la Cadena Ser la justicia ha archivado la denuncia por la muerte hace un año ahora de un mantero senegalés durante una redada policial en el barrio madrileño de Lavapiés el auto del juez concluye que sufrió el infarto por causas naturales información de Alberto

Voz 0055 09:48 la Audiencia de Madrid ha decidido rechazar los últimos recursos y por tanto declarar firme el archivo los jueces reconocen que Mamen Biaggi huía de la policía municipal había visto una redada en la Puerta del Sol y corría por Lavapiés por miedo a que le identificaran a él también pero según explican también es cierto que la policía no le perseguía a él perseguía a otros manteros y por tanto no hay razón para buscar responsabilidades por la vía penal responsabilizar a la policía a los servicios de emergencias de la muerte de este senegalés de treinta

Voz 1275 10:14 caños dice el auto no pasa de ser una Conget

Voz 0055 10:16 era una especulación sin pruebas una muerte natural que provocó su patología cardiaca estructural y que provocó protestas y disturbios en Lavapiés de personas y asociaciones que denunciaban que había sido víctima de la persecución y el acoso que dicen sufren manteros como Mamen Valle que llevaba trece años en nuestro país

Voz 1727 10:35 son las siete y diez las seis y diez en Canarias

Voz 11 10:40 mamá me has hecho los finales era el zumo estás hurtando mermelada en tu móvil

Voz 1727 11:58 ya la siete y doce las seis y doce en Canarias nos detenemos en tres comunidades para ver qué balance Turís Tico hacen de la Semana Santa muy condicionada como siempre el tiempo Andalucía partía con el mayor porcentaje de reservas hoteleras así que la pregunta Elena Carazo es afectado la lluvia cuanto afectado la lluvia no sabemos ya bueno pues según

Voz 0534 12:17 los datos que maneja en estos momentos la patronal hotelera Pepa las cancelaciones por la lluvia han sido mínimas y su balance más que positivo la ocupación ha estado en torno al ochenta y cinco ochenta y seis por ciento en la Comunidad a unos datos que han estado por encima de las cifras del año pasado cuando la Semana Santa cayó en marzo la grandes ciudades como Sevilla Málaga o Granada de la mano de la procesiones han presentado mejores cifras que las zonas de costa las viviendas turísticas más de cincuenta mil en toda Andalucía no han notado los efectos negativos chiringuito bares y restaurantes sí que han notado un poquito más la facturación aunque calculan que el dato final será el mismo del año pasado

Voz 1727 12:51 sin embargo donde apenas ha llovido ha sido en Galicia Ricardo Rodríguez allí el termómetro ha llegado a marcar los treinta grados

Voz 1817 12:58 en banda cortas se han podido ver las procesiones sobre todo en las provincias de Pontevedra y Ourense sol y calor que han disparado la ocupación media hasta el ochenta y cinco por ciento siete puntos más que el año pasado y con el cartel de completo colgado en varias localidades y otra imagen Pepa que nos deja esta Semana Santa el retorno a las playas gallegas incluso los más atrevidos se han dado ya el primer baño del año atrevido

Voz 1727 13:19 pues desde luego hoy de las playas a la nieve este fin de semana han cerrado las estaciones de esquí del Pirineo aragonés que han remontado un inicio de temporada que fue muy muy flojo David Marqueta

Voz 0483 13:30 han sido algo más de un millón de esquiadores los que han pasado por las estaciones aragonesas en una temporada marcada por un arranque negativo pero que mejoró los meses de febrero y marzo sobretodo por las nevadas caídas la última semana de enero la estación de Cerler ha sido la que mejores resultados ha obtenido ya que ha estado abierta desde finales del mes de noviembre

Voz 1727 13:47 gracias a todos compañeros algo más las colas en los controles de seguridad del aeropuerto de Barajas volvieron a acumular ayer domingo esperas de hasta una hora provocadas por la huelga de vigilantes que empezó hace diez días y que sigue sin visos de solucionarse a corto plazo no es el único ni último conflicto laboral que persiste tras la Semana Santa y que amenaza con derivar en huelgas Eladio Meizoso

Voz 0527 14:10 en Puertos del Estado Sasemar Adif dirección y sindicatos alcanzaron acuerdos de convenio en otoño respaldados por el ministerio del que dependen Fomento pero les falta el visto bueno de Hacienda que ha de autorizar los y supone un mayor coste con la legislatura a punto de determinar el riesgo de que no entren en vigor los sindicatos convocaron huelgas para el pasado miércoles el sindicato de circulación ferroviaria la mantuvo en Adif tiene otra el próximo miércoles CCOO en cambio suspendió las suyas pero mantienen su convocatoria para el próximo viernes día veintiséis comer a Rajoy hubo también pacten Fomento veto en Hacienda para Puertos del Estado y Adif con lo que sus últimos convenios colectivos son de hace diez años con sueldos congelados pérdida de poder adquisitivo también en puertas de de Estado que no depende de los Presupuestos remarca Marcelo Quintela de Comisiones Obreras

Voz 0055 15:00 yo entiendo el que los Veinticinco

Voz 16 15:02 treinta por ciento y en un sistema portuario que generan entre doscientos cincuenta y trescientos millones de euros en beneficio al año según datos del propio Puertos del Estado

Voz 1727 16:31 esta semana se estrena en el Centro Dramático Nacional shock el Cóndor y el Puma una obra dirigida por Andrés Lima que nos lleva hasta Chile para revivir el golpe contra Allende Javier Torres

Voz 6 16:43 una es el trabajo del psiquiatra Donald Ewen Cameron para lavar el cerebro al pensamiento del Nobel Milton Friedman padre de la Escuela de Chicago

Voz 1727 16:52 sí

Voz 19 16:58 dirigida por Andrés

Voz 6 16:59 Lima escrita al alimón con Albert Boronat Juan Cavestany Juan Mayorga esta pieza de teatro documental con plataforma central giratoria alrededor de la cual se sientan los espectadores inmensas pantallas de vídeo explica el golpe militar en Chile Nixon protagonista de sus mimbres el sacrificio de Allende

Voz 20 17:17 ah no tiene no

Voz 21 17:20 yo era el castigo moral

Voz 22 17:25 a Pinochet con la inspiración patriótica

Voz 6 17:28 no

Voz 22 17:29 destacar al país del cargo

Voz 6 17:32 sí

Voz 19 17:34 si tras su éxito el pan demonio

Voz 6 17:37 la imposición del terror la represión desapariciones torturas muerte y un poco más tarde su extensión a toda Latinoamérica en Argentina Videla

Voz 23 17:47 ya ha quedado

Voz 19 17:51 y todo a ritmo de Frigo

Voz 2 18:12 eh

Voz 0456 18:16 esta mañana preguntamos sobre los dos debates seguidas que van a celebrarse esta mañana el primero esta noche el segundo mañana por la noche con los mismos cuatro candidatos buenos días

Voz 0419 18:26 buenos días hoy Dustin a Madrid yo el debate no pienso verlo más que nada porque siempre es más de lo mismo promesas promesas promesas incumplidas sin embargo aprovecharé ni segundo capítulo de Juego de Tronos mejor que eso no hay nada Un beso te muy fuerte igual la semana para todos

Voz 0456 18:44 con restos de Cristina igualmente promesas promesas promesas exclama también Antonio de Santiago y otros oyentes sobre la gestión de los debates Rosa

Voz 4 18:54 el debate

Voz 25 18:55 por parte de Televisión Española me parece nefasta negándose a las exigencias de del Gobierno menos mal que luego rectificaron dicho esto pues yo creo que dos debates con el mismo arde batiente siendo por día consecutivo me parece absurdo creo que ver El de hoy el de mañana quizás ya no

Voz 0456 19:15 en función añade Rosa de lo que se produzca en el debate de hoy sobre el contenido del M

Voz 1610 19:20 a mí me parece estupendo que haya dado debate me gustaría que fuera un poco más distanciado pero bueno indiscutible sobre problemas reales que tienen los ciudadanos pero me temo que no grabaran de paro precariedad laboral mi de la Pobla esas ni de la soledad no hablarán de los temas que no importan al ciudadano

Voz 26 19:39 aquí a Rafael de Córdoba le gustaría hablar siquiera no digo ya de hacerlo para quitarle los enormes privilegios que tiene la Iglesia católica en España que tiene mucho más que con Franco a ver si tienen lo que hay que tener para hablar siquiera en

Voz 1727 19:52 muchas gracias a todos son las siete y veinte seis y veinte en Canarias

Voz 27 20:00 en Hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:04 qué tal buenos días con ocho grados a esta hora en la Gran Vía y con Madrid aún a medio gas en esta vuelta de vacaciones de Semana Santa hoy no hay cole Se nota en la circulación esta mañana aunque semana de novedades en el tráfico madrileño desde el miércoles se podrá multar en la ciudad a todos aquellos vehículos coches y motos que circulen sin el distintivo ambiental que concede la DGT la pegatina

Voz 0131 20:24 es obligatoria a partir del día veinticuatro

Voz 1275 20:27 los las multas son de cien euros Virginia Sarmiento buenos días

Voz 3 20:30 qué tal buenos días la obligación afecta a cualquier coche o motocicleta que acceda circule estacione en el municipio de Madrid la clasificación por etiquetas divide a los vehículos en cinco categorías los más viejos y contaminantes anteriores al año dos mil en el caso de la gasolina dos mil seis en los diésel que no tienen distintivo cuatro categoría

Voz 1727 20:48 las restantes B C eco cero

Voz 3 20:50 que si disponen de etiqueta El objetivo según explican desde el Ayuntamiento es discriminar positivamente a los vehículos más respetuosos con el medio ambiente y la salud las pegatinas se pueden solicitar en las oficinas de Correos presentando el permiso de circulación del vehículo y pagando los cinco euros correspondientes a la tasa

Voz 1275 21:07 cero acaba de avanzar la ser la justicia concluye que no que la policía no persiguió a Mamen el mantero senegalés que murió en Lavapiés hace un año y un mes tras sufrir un paro cardiaco oía por miedo

Voz 1280 21:19 en una redada policial

Voz 1275 21:21 para otros manteros en la Puerta del Sol la Audiencia Provincial archiva la investigación sobre su muerte y rechaza que pueda responsabilizarse a los agentes municipales Mamen eh huía de la policía pero la policía no le estaba persiguiendo a el Alberto

Voz 0055 21:35 la Audiencia Provincial ha decidido rechazar el último recurso de Sos Racismo hoy por tanto hace firme el sobreseimiento de la investigación atribuir a la Policía Municipal alguna responsabilidad en la muerte de MAM N'Diaye dicen los jueces es una especulación una conjetura sin pruebas es cierto que el huía a la carrera después de ver una redada policial contra otros manteros en la Puerta del Sol y por miedo a ser identifica pero también es cierto dice el auto que no le perseguían a él su patología cardiaca estructural hizo el resto recuerdan los magistrados falleció poco después en la calle del oso ya en el barrio de Lavapiés no hubo en el hostigamiento policial ni persecución dicen los jueces ni tampoco negligencias médicas Mamen Valle de treinta y cinco años de edad y que llevaba más de diez años en nuestro país falleció por causas naturales no hay razón dicen para investigar su muerte por la vía penal

Voz 3 22:18 les libaneses prendidos de abril más en titulares los centros de salud no realizan pruebas rápidas del VIH sífilis desde hace veintidós días en la Comunidad el treinta y uno de marzo a cabo el contrato con la ONG que gestionaba las pruebas en ocho centros públicos y la Consejería no ha publicado aún los nuevos pliegos de condiciones la justicia

Voz 1275 22:34 ya da la razón a la Comunidad en el despido de María Fernanda Richmond ex directora de negocios del Canal de Isabel Segunda imputada en el caso Lezo recurrió su despido por improcedente recibió ochenta y cuatro mil euros del canal nueva sentencia considera que hubo un error jurídico

Voz 3 22:47 metros se viste hoy de Quijote en la víspera del Día del Libro los andenes de la línea tres en la plaza de España amanecen hoy convertidos en un libro abierto con fragmentos de esta obra universal de cerveza

Voz 1275 22:56 en los deportes el fin de semana nos deja atrás resultados Real Madrid tres Athletic cero mismo resultado para el Getafe Sevilla y Leganés

Voz 1727 23:02 Villarreal uno

Voz 1275 23:11 siete y veintitrés minutos de la mañana vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora en las carreteras de la Comunidad de Madrid DGT María Herrero buenos días

Voz 3 23:18 buenos días Laura pues hasta ahora comenzamos a ver ya algunos problemas en los accesos por la A uno en El Molar también por la zona de San Fernando de Henares por la A5 en Alcorcón también a la A42 en casa

Voz 1275 23:29 a los ya la M40 especialmente la zona Deco

Voz 3 23:31 hora en sentido A2 Johnson

Voz 1275 26:44 mañana en la Audiencia Provincial de Madrid comienza el juicio contra un hombre acusado de violar a su ex pareja en Getafe de la que tenía una orden de alejamiento por haberla maltratado la Fiscalía va a pedir diecisiete años de cárcel SER Madrid Sur

Voz 0325 26:56 víctima y agresor tienen un hijo en común fruto de una relación que concluyó en verano de dos mil diecisiete seis meses después en enero del año pasado el hombre fue a buscar a su ex pareja a la que encontró en la calle tras forzarla la llevó a su propio piso donde la insultó y le quitó el móvil para leer varios mensajes y la agredió sexualmente en la habitación el presunto agresor está acusado de quebrantamiento de condena lesiones en el ámbito familiar delito contra la intimidad y agresión sexual con agravar

Voz 1275 27:24 lo de género el detenido se encuentra en prisión provisional desde su detención hace quince meses si el Ayuntamiento de Madrid quiere entrar a formar parte del consejo de administración de Aba al Madrid para acabar con las prácticas irregularidades en esta entidad destinada a conceder créditos a pequeñas y medianas empresas prácticas que han sido denunciadas y que están siendo investigadas por el Banco de España Ava el Madrid está participada por la Comunidad por la patronal madrileña CEIM según ha sabido la SER el Gobierno de Carmena ha solicitado oficialmente su entrada Sonia Palomino

Voz 1915 27:51 no es la primera vez que el Banco de España detecta irregularidades en la gestión de esta entidad el último informe asegura que haga el Madrid concedió avales a empresas en pérdidas vinculadas al propio organismo entre los beneficiados grupos empresariales de los ex presidentes de la CEOE Arturo Fernández y Gerardo Díaz Ferrán hay que recordar que va en Madrid está participado al treinta y siete por ciento por la patronal madrileña también por la Comunidad por entidades bancarias el Gobierno de Carmena ha enviado una carta al consejo de administración de la entidad solicitando una participación para acabar con las malas prácticas investigadas el delegado de Economía y Hacienda Jorge García Castaño

Voz 35 28:25 sí creemos que le podemos dar un impulso importante un momento de de enorme parálisis en la en la Nava al Madrid y sobre todo de una sospechas de corrupción desde que son de de estar siendo el pulmón financiero de las empresas madrileñas lo que está haciendo un chiringuito otro chiringuito del Partido Popular

Voz 1915 28:41 el Ayuntamiento baraja participar con el mismo capital que la comunidad entorno a un treinta por ciento apostando especialmente por avalar a pequeñas y medianas empresas relacionadas con la transición

Voz 1275 28:50 energética Juan Tamariz el roto o la cantaora Carmen Linares van a recibir este año las medallas de oro de la ciudad de Madrid que se entregan el quince de mayo la Comisión de Cultura del Ayuntamiento va a aprobar este lunes las propuestas Carolina Gómez

Voz 0131 29:01 el mago Juan Tamariz

Voz 11 29:04 pues el humorista gráfico el roto

Voz 4 29:06 esa es un mecanismo

Voz 0131 29:09 y desactivado por también la mesa estatal por el blindaje de las pensiones la lucha continua

Voz 36 29:14 se va muestra seguir que gobierne quien gobierne

Voz 0131 29:18 la expedición Dead se defiende son las propuestas de Carmena medalla de oro de la ciudad de Madrid junto con la cantaora Carmen Linares que se otorgarán en San Isidro en un acto institucional durante los últimos cuatro años la alcaldesa condecorado a las Madres contra la droga al psiquiatra Diego Figueras que ahora va de número tres con Errejón también el cantante Rosendo o a la actriz Carmen Machi el año pasado se otorgaron medallas con marcado carácter feminista a la actriz Concha Velasco o a las jugadoras de hockey femenino del Club de Campo

Voz 27 29:52 la grados marca el termómetro en la Gran Vía a esta hora de la mañana

Voz 4 30:03 son las siete y media las seis y media en Canarias hoy

Voz 1727 30:12 comienza el lunes veintidós de abril con muchos ya de vuelta hay otros apurando la incorporación en la rutina porque hoy todavía si es fiesta en ocho comunidades seducida ese electorado que ha desconectado en Semana Santa y al todavía indeciso es lo que buscan Sánchez Casado Iglesias y Rivera en el primer asalto dialéctico el de esta noche la uno de Televisión Española si existen precedentes de dos debates en España con Felipe González y Aznar por ejemplo en el año noventa y tres Icon Zapatero y Rajoy por ejemplo el año dos mil ocho pero hubo una semana entre uno y otro no existen precedentes de dos debates electorales dos días seguidos así que no tenemos hemeroteca la que agarrarnos no sabemos si lo de hoy será un entrenamiento para mañana si lo de mañana será una prórroga de lo de hoy sí si ambos tendrán la misma intensidad se hoy saldrán a la defensiva y mañana a meter el gol no sabemos en cualquier caso el primer debate comienza esta noche a las diez a las diez de la noche y terminará está previsto al menos cuando el reloj marque las doce menos veinte mañana es un día laborable en España lo de los horarios en la televisión en nuestro país da efectivamente para otro debate desayunamos hoy con las últimas encuestas en la prensa que la ley electoral permite publicar que no hacer se van a seguir haciendo encuestas pero no se van a poder publicar en España Aimar Bretos Danny De la Fuente Manuel Jabois buenos días

Voz 0055 31:36 tener a varios periódicos llevan sus encuestas

Voz 1727 31:39 para aportaba claro en el último día Aimar por ejemplo ABC el sondeo de tres para este diario Le augura al PSOE entre ciento treinta y cuatro y ciento treinta y nueve escaños

Voz 0055 31:48 si el PP sin embargo se desplomara hasta los ochenta y uno ochenta y seis escaños C's obtendría entre cuarenta y dos y cuarenta y cuatro Vox sería cuarta fuerza por delante de Podemos Vox obtendría treinta XXXII escaños cien quinta posición quedaría Unidas Podemos que obtendría sólo veintisiete escaños un gag tres Sánchez podría gobernar con Podemos Compromís el PNV pero para una investidura necesitaría por lo menos que Escarrer que Esquerra no votar en contra y también los medios del grupo NO publican hoy en cuesta veinte minutos Heraldo de Aragón la encuesta de Metroscopia que es ligeramente más generosa con el PSOE también concluye que la derecha no alcanza una mayoría viable

Voz 1727 32:23 si algún dato muy llamativo de las encuestas y nos metemos en los resultados provincia provincial

Voz 0055 32:28 pues por ejemplo que el número dos de Ciudadanos José Manuel Villegas se queda fuera del Congreso según la encuesta de Gaz tres va de número uno por Almería pero Ciudadanos no conseguiría diputado en esa provincia se llevaría a Vox también está en el aire el de escaños Javier Maroto como número uno del PP por Álava quién prácticamente seguro que pierde su acta de parlamentario por Valladolid según las encuestas es Juanma Del Olmo el responsable de comunicación de Podemos ojo este dato también Vox puede obtener el único diputado por Ceuta puede ser el partido más voto

Voz 37 32:53 a la ciudad autónoma y dos ejes

Voz 0055 32:55 los territorializada de la previsible caída rotunda del PP en Madrid por ejemplo según las tres el partido de Casado obtendría sólo nueve diputados tenía quince esto qué quiere decir pues que por ejemplo se queda fuera el torero Miguel Abellán no entraría en el Congreso tampoco el hombre fuerte ideológico de Casado en Génova que es Javier Fernández Lasquetty en la provincia de Zaragoza el PP pasaría de tres diputados

Voz 1727 33:14 a sólo son encuestas encuestas encuestas hoy hay muchas las analizaremos más tarde la encuesta definitiva el domingo que viene más allá de las encuestas hoy la prensa dedica páginas y páginas al análisis previo a los debates claro por ejemplo El País titula PP y Ciudadanos se aferran a los debates

Voz 0055 33:32 para una remontada dice en su editorial El País a juzgar por la mano

Voz 1275 33:35 en la que el PP y Ciudadanos han abordado la campaña

Voz 0055 33:38 existe el riesgo de que tanto hoy como mañana sus líderes devalúen la obligación política de debatir hasta convertirla en un espectáculo impropio ni uno ni otro parecen prestar atención a las reiteradas señales de que la radicalización política y la agresividad retórica a las que habían recurriendo no incrementan su capital electoral sino que van a engrosar el de una fuerza de ultraderecha cuyo compromiso con los principales con los principios constitucionales es condicionado y además es instrumental y La Vanguardia dice en su editorial debemos llamar la atención sobre el tono inusualmente bronco y a veces no coincidente con la verdad que está caracterizando esta campaña un tono inadmisible en quiénes aspiran a representarnos y que además dificulta el posible logro de pactos

Voz 6 34:17 pese a que serán probablemente esos pactos más necesarios que nunca ver cómo se hace ese salto al vacío delito

Voz 1727 34:21 culto al pacto sobre el ánimo con el que Sánchez encara estos debates la recta final de la campaña escribe Marisol Hernández en el mundo

Voz 0055 34:30 cuenta que quiénes participaron en las campañas de Felipe González aseguran que el único modo de abordar las es si vas perdiendo lanzar una bomba al comienzo y haber como ser recolocar las piezas después de la explosión o hacerte el muertos ibas ganando en estos momentos dice Marisol no es difícil visualizar a Pedro Sánchez flotando en una piscina o en medio del mar dedicado sólo a cuidar su ventaja un par de olas traicioneras generados por la polémica de los debates que han hecho tambalearse incluso tragar algo de agua pero tras cambiar diametralmente de opinión ha vuelto a la posición horizontal a diferencia de algunos de sus rivales Sánchez comete pocos errores dice

Voz 37 35:04 que lo lo que quiere decir

Voz 0055 35:06 dice incluso ante las preguntas más incómodas y así acude hoy y mañana los debates a vender su libro hablar de sus propuestas sociales a afear a PP y Ciudadanos su pacto con Vox en Andalucía a no perder el control a sonreír a empatizar con las

Voz 1727 35:19 hubo una noticia que publica hoy en el diario Ara Villarejo admite por primera vez en sede judicial operaciones de la policía patriótica

Voz 0055 35:27 según comisario ha reconocido en juzgado que esa policía patriótica hizo trabajos ordenados por la dirección operativa adjunta de la policía a cargo del comisario Eugenio Pino también de la Unidad de Asuntos Internos a cambio de Marcelino Martín Blas en qué consistieron esos trabajos según Villarejo fueron maniobras para fastidiar a un partido político CIU así como para inspeccionar un banco que fue

Voz 1727 35:46 el banco iraní de la Fuente además de oler por dónde va el mundo en general también dedica estos días un ratito a buscar lo que se dice de nuestra campaña en la prensa internacional que traes hoy

Voz 0456 35:57 la última crónica del Financial Times que la firma David Gardner que destaca la polarización las elecciones más abiertas desde la vuelta de la democracia tras la dictadura de Franco unas elecciones en las que España corre el riesgo de unirse a esa corriente de populismo de derechas que abunda en la Unión Europea y en Occidente España vive los momentos más tensos desde la transición y el golpe fallido del ochenta y uno con un espectro político muy fragmentado con las tres derechas compitiendo por ver quién es la más belicosa con los separatistas una lucha desenfrenada cuarenta y cuatro años después de la muerte de Franco muchos españoles recuerdan poco del dictador afirma el Financial Times un embajador le dice a este diario que estas elecciones vamos a aprender mucho sobre nosotros mismos los españoles sabíamos que había una cosa llamada franquismo que estaba dentro del PP lo que no sabíamos es su peso hasta ahora Vox y Casado hablan de un frente popular él mismo contra el que Franco lazos su que vulnerada en el XXXVI concluye recordando que bien le tiene que ir a Pedro Sánchez en Cataluña y en Andalucía para hacerse con el Gobierno de Madrid

Voz 4 37:42 el domingo veintiocho A kind of magic y Caja

también de regalo por nueve con noventa y cinco con el

es hoy por hoy en la crónica internacional dos países

Voz 0456 38:00 el titular más compartido en Europa es el salto hacia lo desconocido queda este país y leemos páginas analizando al candidato el millonario popular le llama el Süddeutsche sólo tiene que presentarse en Occidente porque en Ucrania

Voz 0055 38:11 en Rusia y en otros países de la antigua Unión Soviética así

Voz 0456 38:14 de una estrella durante años Zelensky apuesta por llenar las calles y plazas ucranianas de soldados que luchen contra Rusia está a favor de crear una televisión estatal en ruso para combatir la propaganda de Moscú que ven en el este del país es cercano al pueblo y liberal se niega a prohibir el aborto y apoya la legalización de la marihuana para usos medicinales el nuevo presidente se enfrenta a la difícil tarea de tratar con el Kremlin leo en otro análisis en The Times

Voz 1727 38:37 en fin una incógnita un cómico sin ninguna experiencia la gobernanza se pone al frente de Ucrania el segundo país claro Sri Lanka

Voz 0456 38:44 ya son doscientos noventa los muertos y trece los detenidos tras esta cadena de atentados ayer nadie ha reivindicado estos actos ni el Gobierno de Sri Lanka ha querido ofrecer más información el Financial Times dice que es poco probable que la minoría musulmana de Sri Lanka que representa menos del diez por ciento de la población se centre en atacar a la minoría cristiana aún más pequeña Ike a su vez ha denunciado persecución por la mayoría budista esto tiene todas las de ser un ataque organizado globalmente por yihadistas globales como se hizo tras Semana Santa en Pakistán en Nigeria terrorismo religioso titula el Corriere provenga de donde provenga está claro que en ese país hay un profundo odio religioso ya hace un año recuerda este diario el Gobierno de Sri Lanka tuvo que bloquear temporalmente Facebook porque algunas publicaciones incitaban a la violencia masiva contra la minoría musulmana violencia que se volvió viral en las redes

Voz 0055 39:31 ahora recuerda el Washington Post lo vuelto a hacer el Gobierno

Voz 0456 39:34 bloqueado en las redes sociales para evitar la propagación de noticias falsas para la República no hay una reclamación yihadista sino un aniversario sospechoso recuerda este diario italiano que la última batalla entre los separatistas tamiles y el Gobierno tuvo lugar en esta época del año en dos mil nueve hace justo una década en un país donde conviven nacionalismo y fundamentalismo y termino con el New York Times denuncia la creciente vulnerabilidad de las minorías religiosas en Asia desde Los Cristianos en la India han hasta los musulmanes en Myanmar

Voz 38 40:08 y atención a la pregunta que nos plantea el país ascender más rápido en empresa si eres gilipollas bueno esta pregunta surge por un documental basado en un ensayo titulado hace hoy a mí Jabois me encanta

Voz 1727 40:27 cómo se decide a un gilipollas es alguien que se comporta como si fuera un niño que todos los días

Voz 38 40:32 celebra su cumple años

Voz 1711 40:36 estamos es de muchas imágenes a la cabeza lo están no está nada mal tirada eh no está nada mal tirada es un tema muy delicado es que de todos modos se estarán preguntando mi mientras me miraba de reojo ser lo que eran las más del resto de la gente la observa de reojo que es un gilipollas bueno en el reportaje creo que viene bastante bien explicado

Voz 12 40:55 lo que dices que a mí se cuenta si tu jefe se siente con el derecho de ser desagradable contigo porque tiene más poder o porque cree tener más talento que tú tu jefe no es un líder sin no es un gilipollas lo mismo ocurre con miembros de tu familia o de tu grupo de amigos lo importante es reconocerlo también los dicen que lo puestos el gilipollas es ser feliz

Voz 1711 41:13 esto es algo que debemos enseñar a nuestros hijos y hay un razonamiento bastante bastante esclarecedor ser gilipollas relaciona con un comportamiento típicamente masculino una negligencia el autor del artículo efectivamente parece ser que las mujeres también se comportan como gilipollas lo pero lo que están haciendo es imitar comportamientos masculinos el papel que la historia ha dado a las mujeres leo la esposa madre ama de casa hace que sean menos común encontrar a mujeres cuál es esa sensación de tener derecho a ser desagradable con los demás para no

Voz 1727 41:46 sí entes anime sin ninguna duda pulsar la opinión hay que pulsar la opinión pública

Voz 18 43:46 hoy por hoy

Voz 9 43:48 con Pepa Bueno

Voz 1727 43:51 son las siete cuarenta y cuatro las seis y cuarenta y cuatro en Canarias

Voz 4 44:04 Volkswagen Yell deporte que hoy por hoy Volkswagen innovando para las personas

Voz 1727 44:04 el titular del deporte son dos no es la afición del Betis ya no quiere a Quique Setién y la del Real Madrid tampoco quiere al galés Bale Sampe

Voz 1161 44:12 ambas gradas la del Villamarín el Bernabéu lo demostraron en los partidos de ayer silbando al técnico verdiblanco el extremo blanco a Setién ya le pitaron hace unas semanas pero lo de ayer tras el uno dos con el Valencia pidiendo su destitución fue casi mayoritario es presión de la grada que luego comentaban la afectados Etienne y también el técnico del Valencia Marcelino no queda otra que respetarla

Voz 42 44:37 no asume desde el día que decide es el entrenador asume que estas cosas pueden pasar las afrontamos con entereza y con humildad in además nunca es agradable es un compañero por lo tanto a situación han no me agrada en en absoluto en nuestra profesión es así

Voz 1161 44:53 también de ayer Levante dos Espanyol dos sirve de poco a ambos porque no aleja el Levante del descenso y casi deja solo al español con opciones de alcanzar la séptima plaza Getafe tres Sevilla cero de los de Bordalás a la plaza de Champions Villareal dos Leganés uno aleja un poquito el descenso a los de Calleja cuatro puntos el Real Madrid tres Athletic cero Janácek de Benzema que prácticamente asegura la tercera plaza y que permite que siga hablando sea así que hablando más del futuro Zidane lo hace sobre Bale y la grada del Bernabéu los ciento púrpura porque me hubiese gustado ver Mosqueruela

Voz 1727 45:20 extendiendo porque pitan a Bale y aplauden a Isco no no la verdad es que no Marcelo lo hace sobre su continuidad

Voz 43 45:27 saben que la felicidad que demostró todos los días entrenando jugando vistiendo esta camiseta Chopra las las cosas que dicen de fuera no hace falta más de sí sí sí bueno si el Real Madrid es mi casa y quien me conoce sabe

Voz 1161 45:40 Benzema sobre la de su compatriota Varane

Voz 1985 45:42 a eso hay mucha gente habla de eso pero él estabas también está Faubel sólido en su juego y quédese

Voz 1161 45:48 el Madrid quedan cinco jornadas para que acabe el campeonato el Barça hasta dos triunfo toser campeón de Liga el Atlético hoy el casi el Real Madrid tienen aseguradas la Champions que en la que también está ahora mismo el Getafe cuarto Valencia y Sevilla ocupan las plazas de Europa Ligue el descensos aclara un poco con Valladolid a dos puntos de la salvación por debajo están Rayo Vallecano Huesca en Segunda Osasuna un partido pendiente y Albacete están en plazas de ascenso la promociones para Granada Cádiz Mallorca y Málaga el descenso para Lugo Nástic Córdoba y el expulsado Reus y esta noche completamos la jornada treinta y cinco desde las nueve con el Elche Osasuna en cuanto a las ligas internacionales el prisión Jermaine es ya campeón de Liga en la celebración hablaba de año que vienen papel

Voz 4 46:23 sí

Voz 44 46:23 sí sí sí sí ni el proyecto del PSG alegro por el Real Madrid se ha vuelto si sus yo veré

Voz 4 46:29 partidos como admirado

Voz 1161 46:32 en la Champions femenina el Barça ganó cero uno en Munich al Bayern en la ida de semifinales y el guión caía dos uno en campo del Chelsea y en tenis arranca hoy el Conde de Godó con el partido entre Feliciano López y Fernando Verdasco también juegan Jaume Munar con el portugués Pedro Sousa y Marcel Granollers ante el chileno Harry Rafa Nadal debuta el miércoles del ganador del enfrentamiento entre el rumano Marius copyleft al argentino Leonardo Mayer que se enfrentan hoy

Voz 1275 46:53 mañana estrenará David Ferrer ante el alemán Mischa

Voz 1161 46:55 eh

Voz 4 46:59 no no no felices dos tres

Voz 20 47:22 sí

Voz 1 47:38 en la Cadena Ser con Pepa Bueno