Hoy por Hoy (22/04/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias esta noche debatirán cuatro Candy

Voz 1727 00:10 datos y un fantasma cuánto pesará el ausente cuánto pesará Vox en el tono en el fondo del Partido Popular de Ciudadanos es una de las grandes incógnitas del debate a cuatro en la uno de Televisión Española qué tal muy buenos días bienvenidos viene hallados este lunes de Pascua es festivo todavía en ocho comunidades y al regreso a casa nos encontramos con los dos debates idénticos en Veinticuatro horas era la única salida tras la tremenda metedura de pata del equipo de Sánchez de forzar a la dirección de Televisión Española proponer un único debate en la fecha Tele venía bien el candidato socialista no lo consiguieron y otra de las incógnitas hoy es el tono y el fondo de un Sánchez que ha hecho una campaña de ganador huyendo del cara a cara debate por tanto a doble vuelta dicen los expertos que las elecciones pueden decidirse hay en los debates pero que será lo decisivo esta noche el proyecto de país que cada candidato sea capaz de esbozar o el CSKA tuitero que excite a los ya convencidos la degradación de nuestra vida pública los últimos años ha sido muy intensa y muy rápida hace sólo tres años en las últimas elecciones generales nos empeñamos aquí en Hoy por hoy en que los candidatos se desearan suerte eran cuatro hombres también entonces los mismos que van a debatir esta noche salvo salvo Pablo Casado porque entonces presidía Rajoy el Gobierno y el Partido Popular imaginan ahora mismo algo así un señor Rajoy puede saludar a sus compañeros de faena electoral

Voz 3 01:47 tal vez os deseo que os vaya muy bien hoy y toda la campaña alegro mucho estar con vosotros Sánchez no

Voz 4 01:54 buenos días Mariano buenos días Pablo buenos días al porque yo también me corazón una buena campaña ahí al aprovechemos para explicar las propuestas que tenemos cada proyecto político a los españoles vale

Voz 5 02:17 Albert Rivera pues buenos días Pedro Pablo da todos los oyentes esta oportunidad de saludar no si buena campaña perplejo

imaginan algo así Ágora Ésta es la foto de la degradación de nuestra vida pública serán capaces de salir del barro y del argumento fácil emocional ventajista hablarán de usted hablarán de ir que tu vida del tus problemas de tus aspiraciones

Voz 0027 03:15 sospechosos ataques contra iglesias cristianas y hoteles de lujo no consta que haya españoles entre las víctimas pero sí muchos turistas que buscan cómo salir del país como

Voz 7 03:23 la embajada a través de Twitter nos dice que tenemos que esperar a mañana eh nosotras el vuelo lo tenemos esta tarde a las cinco y media de la tarde hora local hora de Colón dirigirnos directamente ahí al dentro del aeropuerto vamos yo creo que que estaremos seguras

Voz 1727 03:38 hemos también a Ucrania Zelensky el actor que interpretó a un presidente en una serie de televisión se ha convertido en presidente de verdad lo ha votado el setenta y siete por ciento de los electores también tiene algo de geopolítica el resultado empresarial que se acaba de anunciar

Voz 0027 03:52 la compañía china Huawei anuncia que facturó un treinta y nueve por ciento más en el primer trimestre a pesar de las acusaciones de espionaje dentro de unas semanas se celebra la vista en Canadá para decidir si una de sus directivas dejó a way es extraditada a Estados Unidos

Voz 1727 04:04 se lo estamos contando en la Cadena SER esta mañana la justicia archivado la denuncia por la muerte hace un año de un mantero senegalés durante una redada policial en el barrio madrileño de Lavapiés

Voz 3 04:14 en el auto del juez concluye que el mantiene sufrió el infarto por causas naturales polémica por la quema de un muñeco de Puigdemont en un pueblo

Voz 1727 04:20 el Sevilla

Voz 0332 04:41 a través bueno todo tipo de

Voz 3 04:44 el personaje pero la ministra patética ha condenado

Voz 1275 05:43 y el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días secaba las semanas

Voz 0978 05:47 esta mejora el tiempo no del todo pero en el Mediterráneo ya no se repetirán las lluvias tan copiosas ante las últimas jornadas aún así las inmediatas horas precaución entre Alicante y Valencia alguna tormenta puede descargar con fuerza también en islas de Baleares como Formentera e Ibiza así como en Cataluña han puntos costeros sobre todo algún chubasco descargará con intensidad estas lluvias poco a poco irán perdiendo fuelle el resto del país tiempo más soleado sobre todo durante la mañana a lo largo de la tarde algunas tormentas en puntos de montaña de la mitad sur de la península de nuevo cerca del Mediterráneo lluvia más continuada a partir de esta tarde en Galicia

Voz 1727 06:23 son las ocho y seis las dieciséis en Canarias

Voz 3 06:29 en el sorteo del sueldo del fin de semana celebrado ayer el número premiado con cinco mil euros al mes durante veinte años y trescientos mil euros al contado ha sido veintitrés mil ciento cuarenta y tres el dieciocho asimismo otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldo de dos mil euros al mes durante diez años puedes consultar los en juegos once punto es hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfrutan el día y recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión se cumple

Voz 9 07:05 soy Gabriel de cargas ahora por la reparación la sustitución de tu parabrisas te regalamos un juego de escobillas Bosch Alamo gratis

Voz 10 07:14 Carod la red para pide cita en qué reglas punto es promoción válida hasta el cinco de mayo consulta condiciones en Carlas punto es

Voz 1275 07:35 las urnas lo dicen una y otra

Voz 1727 07:37 Abed vez peligrosamente una y otra vez cada vez que se abren hay una sorpresa la elección de alguien que se aleja de la política tradicional este hombre que escuchan este hombre ha cosechado la mayor victoria en la historia de Ucrania desde su independencia de la Unión Soviética María Sahuquillo es la corresponsal de El País en la zona muy buenos días hola muy buenos días Pepa qué tal María tú explicas hoy en tus crónicas que este voto masivo a Zelensky es un voto contra la corrupción contra las élites políticas básicamente contra el sistema en sí

Voz 11 08:11 y él es el voto del del descontento es el desencanto contra la artista que lo viene dominando todo desde hace años sino Ucrania Zelensky el viernes dijo que que él no es un político sino a una persona normal que ha urgido a romper el sistema y eso es precisamente lo que le ha dado la victoria en un país donde donde bueno apenas el nueve por ciento de los ciudadanos tiene confianza en sus gobernantes recordemos que Ucrania es un país que salió en la calle hace cinco años para reclamar más transparencia determinó derribando privando al Gobierno porque después de esa revolución ha visto que nada había cambiado y que todo sigue igual así que he decidido apostar por apostar por el cambio dar sus votos a Zelensky

Voz 1727 08:52 el actoral más ha bebido o ha sabido unir

Voz 11 08:54 país

Voz 1727 08:55 es bastante Zelensky que se pone al frente de un país en esta situación que tu describe es complicada que es vital para la Unión Europea geo estratégicamente vital y que además tienen una guerra declarada en el Este con las milicias apoyadas por Rusia trece mil personas se calculan han muerto llamarían ese conflicto

Voz 11 09:13 efectivamente es un país clave para Occidente hecho su rumbo subo hacia Europa sino precisamente uno de los elementos que que de la campaña está a ver si Zelensky lo va a mantener o no Él ya ha dicho que si el actor ha formado un equipo de gente de confianza muchas procedentes de su productora también algunos amigos de su infancia pero otros muchos son ya que no es para áreas como Sanidad Justicia opción que es el gran problema que preocupa a los ciudadanos la duda más importante ahora prepara de los ciudadanos y de los diplomáticos que están en quiere decir con los que pudo hablar estos días es que estrategia va a seguir hacia Rusia porque Zelensky ha prometido negociar con Putin para ver cómo se puede poner fin al conflicto en el este con los separatistas apoyados por el Kremlin que efectivamente ya ha causado miles de muertos y un millón y medio de desplazados

Voz 1727 09:58 pues esa es la tarea enorme tarea que tiene un hombre que se estrena en la gobernanza sin ninguna experiencia previa María Sahuquillo es la corresponsal de El País muchas gracias María musulmán para Buendía un abrazo ocho y diez siete diez en Canarias termina así la carrera electoral en Ucrania que ha sido singular en todo hasta en los debates

Voz 6 10:21 los dos días antes de votar el viernes los candidatos celebrar

Voz 1727 10:26 era un cara a cara en el Estadio Olímpico de Kiev ante sesenta mil personas que les aplaudían y abuchearon como en un combate de boxeo igualito que aquí el debate cuatro esta noche

Voz 6 10:49 Elecciones Generales dos mil diecinueve

Voz 1727 10:52 veamos cómo se preparan los candidatos para este primer debate de dos el de esta noche en Televisión Española Inma Carretero buenos días qué tal buenos días en el cuartel general del PSOE reconocen que este doble debate es un trago delicado para Sánchez porque con más o menos intensidad todos con a dirigir sus ataques contra él

Voz 0806 11:11 sí esperan un todos contra Sánchez pero dicen en su equipo que él tiene capacidad de resistencia hay que puede rentabilizar esta situación el PSOE pide Guante blanco pero hoy fuentes socialistas que admiten que si el resto de los líderes se pasan de frenada con un debate bronco pueden contribuir a que el presidente aparezca como el único candidato moderado que su objetivo en esta campaña en la que incluso se vende como el mal menor es mucha la presión sobre el candidato socialista porque es quién va por delante en las encuestas y es quien más tiene que perder habría preferido que Santiago Abascal estuviera en el plató así que se tiene que encargar Sánchez de azuzar el miedo a Vox para impedir que los indecisos de centro se vayan a Ciudadanos o se queden en casa

Voz 1727 11:50 el Partido Popular está difundiendo que Casado no quiere confrontar con Rivera que apuntará toda la artillería claro contra Pedro Sánchez Adrián Prado buenos días

Voz 0019 11:59 qué tal Pepa buenos días si la diana de Casado va a ser Pedro Sánchez es su único adversario algo que ha repetido por activa y por pasiva durante estos días de campaña así que él va a dirigir todos los ataques reconocen fuentes del PP por lo tanto no van a faltar las preguntas sobre los indultos a los presos independentistas o por los posibles pactos a cambio de un referéndum de autodeterminación de todos modos que nadie se espera una Superbowl unos dicen en el entorno de Casado los debates acuoso fundamentalmente informativo Se trata de que los candidatos se muestren naturales y cercanos y por eso creen que el único que tiene lo que perder es el presidente del Gobierno acostumbrado dicen al discurso encorsetado según su equipo Casado está muy tranquilo inciten hizo intención es ir a pasarlo bien

Voz 1727 12:36 allí por lo que te cuentan en Podemos Mariela Rubio buenos días qué tal buenos días Pepa Iglesias va a pedirle esta noche a Sánchez que aclare si descarta o no descarta un futuro pacto con Ciudadanos y eso es desde Unidos Podemos aseguran que Iglesias dejará claro hoy que su enemigo son las tres

Voz 1450 12:51 derechas al tiempo que admiten que la clave de la intervención del candidato morado va a ser exigir a Pedro Sánchez que explique con quien tratará de formar gobierno algo coherente con

Voz 3 12:58 en una campaña donde está dirigiéndose al votante indeciso

Voz 1450 13:01 de Izquierdas insistiendo que Pedro Sánchez va a pactar con Ciudadanos e Iglesias va a preparar el debate de hoy en su casa con la ayuda de su equipo más cercano los morados dicen confiar en que es un formato en el que su líder no tiene rival para Unidas Podemos los debates van a ser cruciales hasta el punto de que es a ellos no tanto al resto de la campaña a quién han fiado el resultado del próximo veintiocho

Voz 1727 13:21 a Casey antes decíamos que Casado no va a buscar el cuerpo a cuerpo con Rivera nos cuenta Óscar que el líder de Ciudadanos tiene una estrategia distinta Oscares Oscar García buenos días

Voz 1645 13:31 hola Pepa qué tal buenos días y quiere Rivera atraer a su terreno al máximo número de indecisos posibles la mayoría están en el centro derecha Nos dicen fuentes de la dirección logrará traerlos explicando su proyecto pero también confrontando lo con el de nación de naciones de Pedro Sánchez es su principal objetivo Sánchez Sánchez y Sánchez nos dicen Eli su alianza con los independentistas ataca

Voz 1727 13:50 para Pablo Casado pues silencio en las respuestas estrategia

Voz 1645 13:52 ya será la de seguir ofreciéndole a hacer un gobierno de coalición para tratar de forzar su respuesta al parecer el líder hegemónico de la derecha Villegas y de Páramo están siendo estos días los dos coches de Rivera que más que hincar codos está preparándose desconectado haciendo deporte durmiendo descansando recargando pilas para no resbalar

Voz 1727 14:08 ni un solo milímetro y luego está el fantasma que va a sobrevolar todo el debate Vox no estará representado físicamente en el debate de esta noche y tampoco en el de mañana porque lo prohibió la junta electoral desde entonces Abascal se presenta como víctima de quiénes quieren silenciarlo ya esa idea va a seguir sacando jugo en los dos mítines que ha convocado hoy y mañana casi contra programando los debates Javier Carrera buenos días

Voz 0866 14:34 qué tal Pepa buenos días si la idea de que han sido excluidos y que eso les perjudican que internamente se diga hice transmita otra cosa hay buscando también la comparación con la con el independentismo al que responsabilizan de esa decisión poniendo como ejemplo las entrevistas autorizadas a a ser el líder de Vox había despejado la agenda para preparar el debate de mañana pero la decisión de la Junta derivó en un rápido cambio de planes Abascal estará hoy en A Coruña allí el CIS les otorga un escaño también mañana

Voz 3 15:00 para compensar su ausencia en el segundo

Voz 0866 15:02 bate con un acto en Las Rozas en Madrid acompañado Pepa por el el núcleo duro del partido

Voz 1727 15:12 undécima página del diario de campaña ya que barbaridad José Manuel Atencia buenos días hola buenos días todo está en el aire dicen las encuestas en este último día para publicarlas y no sabemos Atencia sin los accidentes de campaña van a influir poco mucho

Voz 12 15:26 bueno hoy empiezan los accidentes Sánchez se adentra esta noche en un escenario que no tenía previsto ni seguramente le agrada pero al que has visto abocado porque no podía salir huyendo concluye hoy sus días de campaña invisible esa en la que su principal misión era no cometer error alguno dejar que sus contrincantes se fuesen ah sí charlando entre ellos Pablo Casado está haciendo una campaña muy proporcional a los resultados que le auguran las encuesta mientras peor le van los sondeos más duras son sus proclamas además es la proporcionalidad de su campaña Audi ha anunciado que sólo tiene un contrincante no es precisamente Albert Rivera el líder de Ciudadanos también va a acudir al encuentro doy para intentar levantar cabeza ha ido difuminando se hasta alcanzar casi la irrelevancia en estos días está por ver cómo encara Pablo Iglesias estos debates no es fácil lo suyo si se suma al todos contra Sánchez le irá mal se va de la trifulca se caerá de los titulares bol no estará en el debate pero puede ser

Voz 3 16:26 un gran beneficiado mientra más Springfield los candidatos entre ellos más desafección hacia los ciudadanos ir cuanto más desafección

Voz 12 16:35 muy posiblemente mucho mejor para voz así sí

Voz 1727 16:37 siendo muy llamativo todavía Atencia el porcentaje de indecisos a estas alturas

Voz 12 16:41 sí porque las encuestas ya lo miden los porcentajes de intención de voto y los escaños que se le atribuye cada partido lo importante de los sondeos son las sumas de momento ninguna de las dos alternativas suban lo suficiente en el aire sin embargo existe cierta sensación de que hay una campaña que vemos hay otra soterrada en la primera semana de Cannes

Voz 1727 17:02 dañan España se conocieron los resultados de las

Voz 12 17:04 elecciones en Finlandia donde la ultraderecha se quedó a seis mil votos de la victoria ayer un cómico ganó la presidencia de Ucrania después de un último debate con el anterior presidente que se celebró en un campo de fútbol Pepa que semana más complicada Nos queda entre debates indecisos cómicos y la ultraderecha

Voz 1727 17:22 pero aquí estaremos para contarlo y analizarlo Atencia hasta mañana

Voz 12 17:25 hasta mañana

Voz 1727 17:36 son las ocho dieciocho las siete y dieciocho en Canarias lo contábamos en la portada doscientos noventa muertos ya han Sri Lanka y una veintena de sospechosos detenidos Víctor Martín buenos días buenos días Víctor Martín es el periodista que durante los últimos cinco años ha informado en la sede desde Nueva Delhi de toda la actualidad del sur de Asia que conoce muy bien el país donde ayer ocurrió pero esta tragedia esa cadena de atentados a falta de que alguien reivindique los ataques Victor lo único claro es que los objetivos de los terroristas eran cristianos turistas hasta qué punto esto poder responder alguna derivada de las violencias Inter religiosas que vive ese país

Voz 1337 18:16 bueno a esta hora todavía el atentado en un en un mar de confusión no sabemos cuál era el motivo real y puede ser como dice es una derivada de las violencias Inter religiosas en entonces se situarían los cristianos como una nueva minoría perseguida dentro del país después de musulmanes hindúes que son los que siempre han sido más perseguidos o se puede ver este atentado también de una manera más global entendiendo Sri Lanka como el último escenario y que ha sido elegido para eh para atacar o en valores cristianos lo veía en valores occidentales como ya ha ocurrido en otros países de la región que se han producido este tipo de ataques no está no está a escala pero sí contra estas minorías entonces no sabemos si es si hay que verlo todavía en clave interna o como algo global

Voz 1727 19:03 porque cuál es la situación del país cómo está viviendo ahora mismo la situación de la violencia en Sri Lanka

Voz 1337 19:10 bueno y Lanka es un país muy complicado y con muchas cuentas pendientes con su pasado que no ha resuelto todavía hay una mayoría galesa que es de religión budista esa mayoría siempre ha impuesto de esa superioridad o ellas ya bien ya sea bien por la fuerza o bien a través de esas discriminaciones cotidianas que se dan a la hora de buscar trabajo a la hora de comprar una propiedad a la hora de encontrarte a un policía local todas

Voz 1727 19:37 lo discriminaciones de las cuenta perfectamente los ciudadanos tamil

Voz 1337 19:39 es ir los ciudadanos musulmanes que te encuentras en la isla IES tipo de discriminaciones y ese tipo de tensiones generan heridas abiertas que son caldo de cultivo para este tipo de violencia

Voz 1727 19:51 antiguamente un país seguro para viajar puede afectar al turismo que es un motor económico muy importante para el país

Voz 1337 19:57 yo seguiría diciendo que que esto es seguro para el para el turismo pero evidentemente esto puede ser un mazazo de ir un duro golpe para el para el turismo que es el principal motor económico del país y de recién salido de la guerra dos millones de turistas van a Sri Lanka cada año sí sí pueden sentir miedo pueden

Voz 1727 20:19 caber en casa y eso sería un error de hecho de momento el Ministerio de Exteriores recomienda en este momento no viajar Víctor Martín qué alegría tenerte aquí en el estudio siempre lo tenemos tan lejos cuando entra en Hoy por hoy muchas gracias

Voz 1337 20:31 gracias Occidente siete veinte en Canarias

Voz 1275 20:38 Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos días con nueve grados a esta hora de la mañana en la Gran Vía cielos nubosos y lluvias en la Sierra Madrid vuelve de Semana Santa aún a medio gas hoy es día no lectivo no hay coles ISE nota esta mañana en el tráfico en la capital sin solución para el centenar de ancianos que van a perder sus viviendas adaptadas en Alcorcón podemos va presentar acciones legales en las próximas horas para intentar frenar la decisión de un juzgado que obliga a esos ancianos abandonar los pisos públicos en los que llevan viviendo una década viviendas que tienen que venderse para hacer caja y saldar las deudas contraídas por el Ayuntamiento de esta localidad que gobierna David Pérez número dos de la candidata Díaz Ayuso en la Comunidad Jesús Santos gana a Alcorcón

Voz 13 21:21 desde Ganar Alcorcón vamos a presentar todas las acciones legales oportunas para paralizar la vergüenza y el crimen que se está haciendo con los afectados de plan permuta en Alcorcón por un lado vamos a ampliar la denuncia que teníamos puesta en Fiscalía Anticorrupción por la liquidación de GISA con lo que han hecho los administradores concursales de dejar de pagar unilateralmente las hipotecas de de la vivienda del Plan permita y por otro lado vamos a los afectados tanto en la denuncia colectiva el jugador de lo Mercantil como con la posterior demanda en los juzgados de lo contencioso administrativo

Voz 1275 21:54 varios diputados de Podemos se van a reunir hoy con estas familias que aún no saben qué va a ser de ellas nos lo contaba en la SER el pasado viernes Juan Manuel de ochenta y seis años él y su mujer que va en silla de ruedas son dos de los afectados

Voz 14 22:05 tengo una pensión se seiscientos y pico eh que casi no me llega para comer mi señora cobrar jubilación que son cuatrocientos Vico yo ese dinero lo tengo tampoco puedo sacar un crédito amiga yo me lo das

Voz 1727 22:24 el Ayuntamiento de Alcorcón no recurrió la Cesena

Voz 1275 22:26 decía que le obligaba a tomar esta decisión a dejar estos ancianos y sus casas un recurso que según Podemos le habría costado sólo veinticinco euros la justicia archiva la investigación por la muerte del mantero senegalés Mamen los disturbios en Lavapiés hace poco más de un año en abril de dos mil dieciocho tras la muerte de Mamet

Voz 3 22:50 la policía tras una redada en la Puerta del Sol y sufrió un paro cardiaco la Audiencia Provincial lo avanzado en la SER sentencia que no hubo una persecución policial contra este Mantero Alberto

Voz 0055 23:01 la Audiencia Provincial ha decidido rechazar el último recurso de Sos Racismo y por tanto hace firme el sobreseimiento de la investigación atribuir a la Policía Municipal alguna responsabilidad en la muerte de Mamen Valle dicen los jueces es una especulación una conjetura sin pruebas es cierto que él huía a la carrera después de ver una redada policial contra otros manteros en la Puerta del Sol y por miedo a ser identifica pero también es cierto el auto que no le perseguían a él su patología cardiaca estructural hizo el resto recuerdan los magistrados falleció poco después en la calle del oso ya en el barrio de Lavapiés no hubo ni hostigamiento policial hay persecución dicen los jueces ni tampoco negligencias médicas Mamen Valle de treinta y cinco años de edad y que llevaba más de diez años en nuestro país falleció por causas naturales y no hay razón dicen para investigar su muerte por la vía penal

Voz 1275 23:44 más noticias en titulares con Virginia Sarmiento hoy acaba el plazo para presentar candidaturas de cara a las

Voz 1727 23:49 es más elecciones autonómicas y municipales del último

Voz 1275 23:52 movimiento lo ha protagonizado Íñigo Henríquez de Luna que tras ser apartado del PP podría competir desde las listas de Vox contra Martínez los trabajadores de seguridad y servicios de los hospitales públicos denuncian ante el Defensor del Pueblo problemas con la custodia de pacientes psiquiátricos aseguran que la falta de personal les convierte en responsables de estas personas en las salas de espera los centros de salud no realizan pruebas rápidas del VIH en y desde hace veintidós días la Comunidad el treinta y uno de marzo acabó el contrato con la ONG que gestionaba estas pruebas en ocho centros públicos y la Consejería no ha publicado los nuevos pliegos de condición y metro se viste hoy de Quijote la víspera del Día del Libro los andenes de la línea tres en Plaza de España amanecen convertidos en un libro abierto con fragmentos de esta obra universal de Cervantes

Voz 6 24:33 los deportes

Voz 1275 24:39 el Atlético ya tiene asegurada la Champions para la próxima temporada el Real Madrid casi Sampe buenos días buenos días Laura a los blancos les faltan tres puntos para asegurar la de forma matemática tras el trastero

Voz 1161 24:49 ayer al Athletic con hat trick de Benzema y cada día

Voz 3 24:52 la más de futuro Marcelo sobre el suyo propio Benzema sobre el de Varane

Voz 15 24:56 todos saben que la felicidad que demostró todos los días entrenando jugando vistiendo esta camiseta Chopra las las cosas que dicen de fuera no hace falta más decir sí sí bueno si el Real Madrid es mi casa y quien me conoce sabe de verdad

Voz 16 25:08 no sé eso mucha gente habla de eso pero él está

Voz 1727 25:11 es nuestro fútbol sólido en su juego

Voz 1275 25:14 resumir en Madrid el Getafe vuelve a las

Voz 1161 25:16 cuarta plaza con el tres cero de ayer al Sevilla Leganés está tres puntos de la salvación matemática tras perder ayer dos uno con el Villareal el Rayo Vallecano sigue a seis de salvarse con una jornada menos en Segunda al Alcorcón es un décimo casi a la misma distancia del descenso que de la promoción y el Rayo Majadahonda decimosexto con el descenso a sólo tres puntos

Voz 18 25:33 Mercedes Benz en Madrid la filial de Mercedes Benz España patrocina ahora punta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta

Voz 1275 25:43 Nos acercamos a otra vez a las carreteras deje de María Herrero buenos días buenos días la pues situación

Voz 19 25:48 muy tranquila ya queda resuelta la situación a causa de un accidente que estaba generando complicaciones en la entrada por la A uno en El Molar como decimos Se recupera la nota

Voz 1727 25:56 calidad y también en el resto de la red viaria

Voz 19 25:58 la región hora apunta imperceptible hoy

Voz 9 26:01 el precio de la gasolina vuelve a subir y alcanza su récord histórico ajeno a este paso no se va a poder llenar el depósito que no te enteras Luis

Voz 1275 28:40 mañana desde el miércoles se podrá multar en Madrid a todos aquellos vehículos coches y motos que circulen si el distintivo ambiental que concede la DGT la pegatinas obligatoria desde día veinticuatro las multas son de cien euros Sonia Palomino

Voz 1915 28:52 la obligación afecta a cualquier coche o motocicleta que acceda circule o estacione en el municipio de Madrid la clasificación por etiquetas divide a los vehículos en cinco categorías los más viejos y contaminantes los anteriores al año dos mil en el caso de la gasolina ID dos mil seis en los días el que no tienen distintivo y las cuatro categoría las restantes B C eco hoy cero que sí disponen de etiqueta el objetivo según explican desde el Ayuntamiento es discriminar positivamente a los vehículos más respetuosos con el medio ambiente y la salud las pegatinas Se pueden solicitar en las oficinas de Correos presentando el permiso de circulación del vehículo pagando los cinco euros correspondientes a la tasa

Voz 1275 29:40 y media con Metallica Habana estar en Madrid el próximo cinco de mayo en el recinto Valdebebas Ifema tenemos nueve grados hasta ahora la Gran Vía

Voz 1727 30:11 son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 1727 30:19 José Ramón Barañano es el embajador de España en la India muy buenos días muy buenos días a todos los embajadores Ruiz Lanka confirmaba hace unos minutos que son ya doscientos noventa a los muertos en la cadena de atentados contra iglesias cristianas y hoteles de lujo de ayer nos confirma puede confirmar la embajada que no hay ningún español entre las víctimas

Voz 27 30:40 sí bueno pese luego hasta hasta esta fecha no tenemos constancia de ningún español entre las víctimas el número no para de aumentar son doscientos noventa y tres fallecidos y quinientos dos heridos hay treinta y siete extranjeros pero ninguno hasta ahora

Voz 1727 30:59 es una guerra han podido contactar ya con toda la colonia de españoles en por lo menos no tiene denunciado ninguna familia que no pueda contactar con los suyos

Voz 28 31:08 no llevamos desde ayer intentando contactar con todos los españoles los residentes en en Sri Lanka que son noventa y dos no hemos podido contactar a todos porque muchos puede estar fuera hemos contactado XXXVII hemos dejado mensajes a través de los grupos de whatsapp no tenemos ninguna información ni amigos ni de conocidos de de algún residente que haya desaparecido que esté perdido turistas hay muchos más turistas tenemos Occidente puede que más de mil de los cuales hemos conectado a unos ciento cincuenta o doscientos tampoco tenemos ninguna información ni por parte de de familiares en España no sea que crucemos los dedos pero por ahora no existen víctimas españolas entre los muertos

Voz 1727 31:56 pues ojalá que siga así que les recomiendo a los turistas españoles que están allí que que se queden algunos nos dicen que estamos buscando la manera de salir no lo conseguimos

Voz 28 32:06 o bien se puede salir de puerto está abierto lo pasa es que me imagino que habrá problemas de retrasos hay que llegar con cuatro horas y con todos los documentos preparados pero las salidas están abiertas la situación parece tranquila dentro de la tensión parece tranquila en Colombo pero claro la recomendación pues es tomar todas las precauciones posibles ir pues es posible abandonar el país en cuanto se pueda no nosotros tenemos allí destacado diplomático que está ocupándose de todos estos asuntos y treinta años intentando ayudar a todos los españoles están en en la ciudad el consulado honorario también eso trabajando ahí tenemos una línea de emergencia abierta por si alguien quiere preguntar qué familiares eso o gente que está ahora mismo en su Lanka quiera alguna información adicional

Voz 1727 33:00 embajador tenía previsto viajar quién tenía un billete Un viaje ella programado para pasar unos días libres que en España se suelen en algunas ocasiones aplazar para después de Semana Santa

Voz 28 33:14 bueno en principio se desaconseja ir a en estos momentos y desde luego no sería el momento más agradable para para llegar a así Lanka con con cerca de mil muertos y heridos no sé si es posible retrasar los viajes que es lo más recomendable

Voz 1727 33:34 pues agradecemos mucho José Ramón Barañano embajador de España en la India el que no haya aportado esta información de servicio para los españoles que estén escuchando o pendientes de un familiar que está allí o de un viaje que tenían programado un abrazo embajador y muchas gracias

Voz 28 33:49 con abrazó nada muchas gracias a ustedes

ya está ahora a la opinión

Voz 1727 34:20 de Iñaki Gabilondo buenos días Pepa buenos días

Voz 3 34:22 no todos los debates de hoy y mañana son como una final a doble partido el primero de tanteo con los participantes precavidos para evitar errores y el segundo más abierto a por la victoria si el número de indecisos es tan amplio como dicen las encuestas los debates van a tener gran influencia en el resultado final pero sin restar un ápice de importancia los debates nipón supuesto al resultado de las elecciones no puede evitar la sensación de que la política española va a seguir atrapada en ese bucle de inestabilidad en el que vive desde hace cuatro años incapaz de saber cómo manejar la nueva realidad multipartidista no se trata de añorar la situación anterior sino de entender la actual que obliga a acuerdos cruzado si complejos para afrontar los problemas de verdad con soluciones duraderas ya revisar el con

Voz 1727 35:05 excepto Perea como no ha ocurrido nada

Voz 3 35:07 eso como hemos querido jugar el nuevo juego con el reglamento de la anterior hemos tenido los gobiernos más cortos de la democracia procesos de formación más complejos y más largos y con menor producción legislativa conservamos agravada la dureza bronca de las antiguas confrontaciones y hemos perdido los viejos contrapesos y es que hemos sustituido el bipartidismo por el Byblos Quismondo de manera que los dos debates Manassero además de una final a doble partido una final de dobles con un quinto fantasma impasible el ademán

Voz 1 35:37 frotándose los fans

Voz 0137 35:44 a Ana Uslé buenos días buenos días Pepa sabes cuál es la diferencia entre tomarse la vida con filosofía y tomársela con dijo kilos Sofía antes si tu hija viajaba Londres Nueva York y necesitaba dinero tenías que tomarte la vida con un poco de filosofía para mandar solo y que le llegará en unos tres días ahora si te tomas la vida Andy Hill no Sofía puedes mandar el dinero con One Pay que le llegue de forma instantánea porque Congo ANPE y puedes hacer transferencias al momento sin pagar comisiones desde la App del Santander vigilo Sofía la filosofía digital del Santander como cuando y donde quieras

Voz 1727 36:27 a las ocho y treinta y seis las siete y treinta y seis en Canarias tertulia de lunes con Antón Losada profesor de Ciencia Política de la Universidad de Santiago bos días aunque están la capital del Reino de España muy buenos días buenos días cómo estás qué alegría tener talado Joaquín

Voz 0332 36:44 lo decidiré indecisos como dicen

Voz 1727 36:49 Pablo Simón profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid muy buenos días a mi lado como suele ser habitual y Lola García directora adjunta de la vanguardia en Radio Barcelona bon día a día esperemos que la distancia no suponga un impedimento Lola no estoy aquí para garantizar tus derechos cortesía de carca de la arcaica ley electoral española que nos rige hoy es el último día en el que se pueden publicar encuestas esto es así y por eso entre ayer y hoy prácticamente todos los medios todos los periódicos han publicado la suya los resultados con matices son bastante similares entre todas con el PSOE ligeramente por debajo del treinta por ciento o entorno de los votos con una mayoría factible si suma a Podemos a Compromís y al PNV y ahí entran los matices en juego algunas encuestas señalan que necesitaría también el apoyo o la abstención de algunos diputados independentistas lo que practicamente todos los sondeos aseguran es que el bloque de la derecha Hoy por hoy PP Ciudadanos y Vox se queda a bastantes diputados de conseguir una mayoría viable bien esto es lo que sabemos eso es una especie de media hay muchos matices en esto que acabo de describir nos hemos traído al estudio Belén Barreiro buenos días buenos días Pepa muy querida de este programa de los oyentes de la SER directora de cuarenta dB la empresa demoscópica que ha elaborado la encuesta de el País esto la situación más o menos la que venimos de escribiendo no he ahí matices muy muy pequeños centro unas encuestas y otros cómo ha evolucionado la intención de voto si es que lo ha hecho durante la campaña

Voz 3 38:22 eh

Voz 0276 38:22 pues el el la intención de voto sí que ha evolucionado ha reforzado el PP y PSOE El PSOE ha ido reforzando considerablemente a lo largo de la campaña y de hecho se ve en la retención que tienen que hoy en A día de hoy sería la más santa en torno al setenta y cinco por ciento que esos diez puntos más de lo que era la última vez que estuve aquí con vosotros hace un mes tenemos también una evolución positiva de voto de Unidas Podemos que de hecho la retención subiría a cinco puntos pero todavía sigue muy baja en torno al cincuenta por ciento luego tenemos la situación bastante catastrófica el PP que aún es peor ahora de lo que era hace un mes una retención del cuarenta y uno por ciento de una fidelidad de voto cuarenta y uno por ciento que es bajísima dos puntos menor que la última vez y luego en el caso de Ciudadanos en la fidelidad de voto se mantiene pero cambia el tipo de fugas que tienen hace un mes tenía un equilibrio entre los que se iban al PSOE y los que se iban a Vox a día de hoy dentro de los electores de las personas que votaron a Ciudadanos en el año dos mil dieciséis se van tres veces más a Vox de lo que lo hacen al PSOE yo creo que es un dato que marca una novedad con respecto a dónde estábamos hace un mes

Voz 1727 39:38 ese porcentaje que daba el CIS de indecisos que Dahl Ximo casi el cuarenta y dos por ciento Se mantiene a fecha de hoy en el

Voz 0276 39:47 indecisión que tenemos del XXVI con seis por ciento es verdad que hay depende de cómo se acerque una pregunta indecisión es más baja de lo que era hace un mes osara situación en nuestra encuesta es que hay más movilización que hace un mes más intención de agotar estaría en torno al setenta por ciento pero sin embargo se reduce algo la indecisión dentro y que sigue siendo bastante pan que algo más de una cuarta parte el rectorado Nos hace trabajó realmente difícil dado socio

Voz 1727 40:13 hay un detalle de de tu encuesta que tú señalabas en el análisis que se publicaba ayer en el país si es que existe un estereotipo del votante de Vox que no se ajusta mucho con lo que tú te encuentras en las encuestas

Voz 31 40:22 sí efectivamente el votante de Vox en términos ideológicos

Voz 0276 40:25 los es exactamente igual que el PP tienen la misma medida ideológica pero es un votante más joven como diez años menos en Edad Media es un votante más urbanitas un votante más digitalizado y eso pues yo creo que lo aleja un poco de algunas cosas que se están diciendo sobre el votante de Vox

Voz 1727 40:45 yo tengo dos politólogos en la mesa no me resisto a darte

Voz 3 40:48 en la palabra en primer lugar abre fuego

Voz 1671 40:50 si queréis yo mismo Belén una pregunta en términos de indecisión dónde estás viendo que hay las mayores brechas entre los partidos porque a veces parece como que la indecisión está dudando entre todos los partidos pero no es así es verdad que sigue concentrando más en la derecha y si es así entre qué partidos principalmente

Voz 31 41:06 sí tenemos más indecisión en la derecha que tenemos ahí

Voz 0276 41:11 hay un baile de votos curioso oí que nos va a tener muy entregado hasta el último momento que es el baile de votos que se pueda dar entre el PP Ciudadanos y Vox pero también es verdad que hay una parte de indecisos que están todavía dudando entre entre el PSOE y Ciudadanos no por tanto tenemos hay movimientos es un poco en todas las direcciones yo creo que lo más significativo de la indecisión es que incluso cuando se insisten dónde está esa indecisión entre quiénes de quiénes se duda L votantes se vuelve a refugiar en esa indecisión es decir siguen insistiendo en que no lo sabe y otra parte otra cosa que a mí me llamado mucho la atención de la encuesta que hemos hecho una pregunta que hasta donde yo sé no ha hecho ningún instituto es en qué momento ese indeciso finalmente cree que va optar pour bar decide va a decidir su voto y ahí las respuestas muy sorprendente porque nos encontramos con que cuatro de cada diez indecisos conoce que va a decidir en las últimas veinticuatro horas por tanto esta intriga de que va a ser indeciso realmente se va a resolver prácticamente de camino a las urnas no insisto es este votantes sobre todo que está fluctúa ando también es verdad que hay indecisión en la izquierda entre PSOE y Podemos pero hay la indecisión realmente qué va a ser decisiva es la de la derecha no de cuantos te Neira Books finalmente cuánto se quedan en el PP y cuántos se quedan ciudadanos

Voz 1727 42:33 no tengo dos politólogos para debatir con Belén Barreiro tengo tres porque Lola García es politóloga aunque ejerce menos de eso que de periodista así que dispara

Voz 32 42:46 sí yo quería preguntar sobre el tema de las circunscripciones más pequeñas que antes decías me ha sorprendido ese perfil de del votante de Vox no de más joven más urbanita y en cambio hay una lucha brutal por esas circunscripciones que son más rurales y realmente son tan importantes para tan decisivas en este resultado sí son decisivas por la forma que se reparte escaños no primero porque cuando

Voz 31 43:10 hablamos de una España más digitalizada

Voz 0276 43:15 inca incluso más urbanita estamos hablando también

Voz 31 43:18 de de de una España el interior que parece a veces cuando hablamos de la España interior que estamos hablando de de

Voz 0276 43:26 en pueblos sin conexión alguna Internet no estamos hablando un país en el que la penetración de Internet están ya el ochenta y cinco por ciento no entonces cuando decimos que el votante de Vox es más digitalizado estamos diciendo básicamente que el votante del PP es un votante bastante más mayor que ha quedado un poco al margen de esta modernización pero en esta España el interior por supuesto está España de Interior también también hay muchos digitales no entonces ahí lo que nos encontramos en el reparto de provincias y probablemente es la parte más preocupante de lo que hemos visto en esta encuesta es que

Voz 31 44:01 en la España el interior hay ese último escaño que puede caer del lado de

Voz 0276 44:10 otro puede caer en manos de Vox que Bush sea todavía mayor en escaños de lo que nosotros decimos

Voz 31 44:17 puede caer en manos de ciudadanos

Voz 0276 44:21 pues Dilar también entre otros partidos pero yo creo que la clave es esos escaños unos diez es en quince escaños que que no se sabe bien en manos de quién va a caer a mí no me extrañaría si en relación a nuestra encuesta Nos encontramos menos votos y menos escaños a ciudadanos más escaños ambos algo de los que aún legábamos nosotros que ya les damos bastante porque están en treinta y dos escaños

Voz 1727 44:44 treinta y dos a Vox Guarente nueve a Ciudadanos le da la encuesta de cuarenta de Bay dices que eso puede oscilar también Narciso Michavila el presidente de la empresa demoscópica tres cree que la sorpresa los pueden estar puede estar básicamente los resultados entre derecha e de del corrimiento de voto en ese bloque hemos hablado con él esta mañana

Voz 33 45:04 en algunos de los electores como es el de Unidas Podemos eso el del Partido Socialista la verdad es que está bastante estabilizado el nacionaliza más todavía porque suele ser muy fiel a sus propias siglas y lo que sí notamos es que todavía hay muchísima volatilidad dentro de del bloque de centroderecha

Voz 1 45:22 comparte ese análisis tanto

Voz 0199 45:24 hombre mirando las encuestas que hemos visto este fin de semana sí parece que la tendencia hay dos cosas bastante claras el PSOE va a quedar primero y el Partido Popular va a quedar segundo a partir de ahí todo se mueve en el margen de error quién va a quedar tercero que cuarto quién va a quedar quinto en las diferencias son de un punto punto y medio de las asignaciones está todo realmente muy haber igual que la diferencia entre los dos bloques que también está dentro de los márgenes de error de las encuestas son diferentes dos tres puntos ya hablamos de encuestas que a veces tienen casi cinco cinco cinco puntos aumento todas las encuestas a mí a una duda que me corroe y es la que me parece más relevante es estamos hablando de los indecisos los indecisos los indecisos los mágicos son capaces de conseguir cualquier resultado yo tengo una duda que es cuántos de esos indecisos van a ir a votar realmente pues bueno porque me parece que esa es una es una duda muy pertinente porque puede que parte de esa indecisión al final acaben ascensión

Voz 31 46:26 si os a la abstención

Voz 0276 46:29 lo que nosotros calculamos es que va a ser parecida en las últimas elecciones quizás un poquito menos no nosotros hemos hecho modelo estimación con una participación del setenta por ciento nunca un poquito más que la última

Voz 31 46:40 nueve puntos más que si hay

Voz 0199 46:45 he visto encuestas este fin de semana que le daban más participativo incluso que en dos mil quince

Voz 0276 46:49 sí bueno pues yo por eso muchos miren

Voz 0199 46:52 la a una

Voz 31 46:54 la participación es difícil de predecir yo no digo que

Voz 0276 46:59 momentos lo con lo que nosotros hemos trabajado va a hacer modelo desactivación por ser completamente transparentes con una participación del setenta por ciento que es realista y que coincide bastante bien con lo que por ejemplo con la evolución que nosotros tenemos con respecto a dos mil quince dos mil dieciséis pero con también con la evolución del CIS porque nos vamos a decir de dos mil dieciséis había menos movilización de la calle ahora no pero una cosa es la movilización y otra cosa muy distinta es que dentro de los que dicen que van a votar allá tantísimas personas que que que no lo sabe y es posible y de hecho se ven los datos que en esa indecisión

Voz 31 47:38 la duda sea voto PP

Voz 0276 47:40 voto a abstener o no voto huevo y a la abstención esa es una de las dudas que efectivamente

Voz 31 47:45 están ahí Ice ice declaran Hay

Voz 1727 47:49 pues podría hace no se podrá resolver hasta el mismo día es el mayor factor de incertidumbre que hay en esta ocasión la cantidad de incógnitas que no se van a resolver hasta el mismo día de la votación vamos a hacer una pausa y empezamos a hablar del debate del debate de esta noche del debate de mañana tenemos a las nueve de la mañana un tramo de radio con expertos especialistas quiénes han asesorado a los contendientes en debates anteriores pero ahora quiero saber que en fin que resultado puede tener que resultado puede inclinar cómo le vaya esta noche como el vaya sobre todo mañana a cada uno de los contendientes