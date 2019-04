Hoy por Hoy (22/04/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 2 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:24 la sede principal del PSC ha amanecido esta mañana con pintadas en las fachadas pintadas que hacen referencia a la quema de un muñeco con la cara de Puigdemont en un pueblo de la provincia de Sevilla con alcalde socialista y

Voz 0027 00:38 esa localidad celebró ayer su quema de Judas que es una tradición de cada semana santa aquella género fuerte polémica el año pasado cuando el monigote que se quemó representaba a Ana Julia Quezada la asesina confesa del niño Gabriel este año el muñeco era una réplica de Puigdemont lo quemaron hiló tirotearon Radio Barcelona Joan Bofill

Voz 0931 00:53 con pintura amarilla Se le quite quema vergüenza PSC calla Iceta Bay la fotografía que ha colgado en Twitter el secretario de organización del PSC Salvador Illa en esta sede del PSC en el barrio del Poblenou en el que también se han lanzado botes de pintura amarilla encima del luego del partido y el lazo lila que recuerda el ocho de marzo en las últimas horas desde las agrupaciones locales de prensa Moon también denunciaron que han tenido que recolocar los carteles electorales en el pueblo hasta en tres ocasiones porque las habían arrancado

Voz 0027 01:19 el embajador español en la India descarta de momento la presencia de españoles entre las víctimas de la cadena de atentados en Sri Lanka a pesar de que las autoridades del país han aumentado la cifra de muertos esta mañana han elevado a doscientos noventa y tres muertos confirmados treinta y siete de ellos extranjeros José Ramón Barañano embajador en la India irresponsable también de la diplomacia española Blanca acaba de estar aquí en Hoy por hoy

Voz 3 01:41 no tenemos ninguna información amigos ni de conocidos de de algún residente que haya desaparecido opuesto COC este perdido turistas hay muchos más turistas tenemos opción

Voz 1450 01:51 ante puede que más de mil

Voz 3 01:54 tampoco tenemos ninguna información ni por parte de de familias versión España no sea que crucemos los dedos pero por ahora no existen víctimas españolas tres los muertos

Voz 0027 02:06 embajador dice que la situación en Sri Lanka es aparentemente tranquila a esta hora pero insiste en la recomendación en el Ministerio de Exteriores de evitar el país pide a los españoles que estén allí en la isla que la abandonen a los que tenían pensado viajar en los próximos días que cancelen sus planes de hecho la embajada de Estados Unidos en Sri Lanka acabe desde que los terroristas siguen preparando ataques no descartan nuevos atentados inminentes en áreas públicas y se lo estamos contando en la SER esta mañana la justicia ha archivado definitivamente la investigación por la muerte de Mamen Valle el mantero senegalés que murió durante una redada policial en Lavapiés en Madrid su muerte desató

Voz 1 02:39 una ola de disturbios en el barrio pero

Voz 0027 02:41 en al insiste en que murió por causas naturales

Voz 2 02:47 en la Cadena Ser

Voz 1508 02:56 nueve y tres Horche tres en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 4 03:00 hola qué tal muy buenos días después de unos días de vacaciones a base de buena comida descanso mucho relax es posible que alguno igual hayáis vuelto con una talla además no pasa nada no te preocupes porque ahora en El Corte Inglés Felipe Reyes es Man moda is siempre moda ellas grandes vamos que lo vas a tener ningún problema para vestir sea cual sea tu estilo tanto si es más urbano y cosmopolita más sport El Corte Inglés tiene la marca que deseas Tommy Hilfiger Gan

Voz 5 03:33 Max Emilio Tucci muerto Dustin

Voz 4 03:35 hay muchas más todas las últimas tendencias sus apuestas para esta temporada sus creaciones firmas que son vanguardia son exclusivas es aún parate justo con los accesorios que dan un toque especial y definitivo a Toulouse cinturones gorras mochilas gafas una cierto se oro recuerda todas las marcas en tallas grandes en un solo lugar El Corte Inglés Bolivia todos áreas

Voz 6 04:06 en el capítulo de hoy se celebra el debate el primero entre los cuatro principales candidatos a la presidencia del Gobierno en El Estudio uno de Prado

Voz 1 04:16 vamos avanzando tanto vamos a tener dos debate un debate histórico en Televisión Española dos debates en días seguidos yo nunca había ocurrido cobraba especial conducido por Ana Blanco y Carlos Franganillo pase de deseó su calidad de último debate citando sacó hoy sólo te motos yo hoy

Voz 7 04:36 siete días aquí en La Sexta Noche

Voz 1 04:44 como si no llevábamos preparando lo que ya nueve meses ha desbordado a que hay más de mil personas si no Pedro Sánchez cubano

Voz 7 05:08 era

Voz 1 05:11 se me acerca una mujer me abrace y me dice oye Pedro gracias es la crisis de la indiferencia es un orgullo deberá Pablo que hayas venido

Voz 7 05:25 Bill

Voz 1450 05:27 según su equipo Casado está muy tranquilo dicen que su intención es ir a divertido

Voz 1 05:31 sí señor Aitor Esteban se les va a borrar esa supremacía está de la cara con todo que es un sueño para los separatistas hora de Rivera será presidente y ver que tienes que estar preparado para gobernar con

Voz 1727 06:01 catalanes Sánchez y sus socios os roban los jardines frescos discutible de la Alhambra el barrio de Santa Cruz

Voz 1 06:08 Villa como la Giralda de Sevilla que roba también en Madrid como la Castellana de Madrid robo en la catedral de Santiago como la catedral no Cayetana es que no se puede ser más facha que España no tiene por qué ser un país dominado por los fachas con Pepa

Voz 7 06:24 pues viva al Partido Popular España también

Voz 1727 06:41 son las nueve y las ocho y siete en Canarias Danny De la Fuente creciendo se en cada entrega de la cabecera como acaban de escuchar al debate sobre el debate Le quedan unas pocas horas mañana ya hablaremos espero del contenido del debate de quién gana y quién pierde si es que eso va a estar claro al final del debate de esta noche y al final del debate de Mairena vela Ángel Rodríguez buenos días buenos días Pepa

Voz 1 07:08 habrá un ganador claro del encuentro a cuatro de esta noche

Voz 8 07:12 para cada convento será el suyo los mente salvo que haya un error garrafal

Voz 5 07:19 ver a alguien que tropiece pero como son políticos avezados lo normal es que cada parroquia a diga qué bien hasta del mío

Voz 1508 07:28 mucha gente ha reconocido la voz de Miguel Ángel Rodríguez en la antena de la SER está a un lado del ring de este debate que estamos haciendo nosotros porque esto que vienes un pre debate sobre el debate vamos a recordar a los más jóvenes si me permites o Aldo

Voz 5 07:41 el Supremo aliados quiénes ni

Voz 1508 07:43 Ángel Rodríguez empezó como periodista pero Aznar se fijó en él y terminó nombrando le en mil novecientos ochenta y ocho director de Comunicación del PP por tanto sabe muy bien que está en juego esta noche porque vivió los debates decisivos los de mil novecientos noventa y tres que enfrentaron a Aznar González tres años después se convirtió en secretario de Estado de Comunicación hasta mil novecientos noventa y ocho y hoy afronta los debates con menos responsabilidad aunque en el PP han vuelto a pedirle

Voz 1450 08:10 ayuda ahora asesora Díaz Ayuso

Voz 1508 08:13 candidata a la Comunidad de Madrid tienes que hacerle algún facha Kinca Marisol Rojas

Voz 5 08:19 cómo se ha enterado de lo que Isabel Díaz Ayuso Whatsapp te dejan

Voz 1508 08:23 el secreto a casa y por eso o la foto de

Voz 5 08:26 el con unos guantes de boxeo es que me lo recordó ayer en Niza el con María

Voz 1508 08:32 en la otra esquina como metáfora física de un Rin en Hoy por hoy esta mañana José Miguel Contreras buenos días

Voz 9 08:38 qué tal buenos días complacer público

Voz 1508 08:41 da vida política hay televisión el primer libro en España que reflexionaba sobre esa relación él tenía poco más de treinta años cuando Aznar y González debatieron por primera vez al entonces presidente no le fue bien en Antena3 hizo equipo buscó ayuda Lacy terminó dando a González las claves que tenía que seguir en su segundo debate Contreras no ha vuelto a asesorar directamente a ningún candidato aunque reconoce que desde el noventa y tres la izquierda le piden su opinión cuando hay un debate Contreras ya no se puede objetivar ni quién ganó el debate decía Miguel Ángel Rodríguez mañana cada parroquia al mío gano pero se va a poder objetivar quién ha ganado o no

Voz 9 09:17 claro yo entiendo como periodista que yo mismo te apetece estamos acostumbrados a cuando hay un partido quién ha ganado en realidad es un error garrafal sea en un debate no hay un ganador pongo un ejemplo muy claro y evidente el últimos los últimos debates entre Trump y Clinton el primer debate que fue mítico soy muy famoso y para los que somos frikis de los debates pues un debate muy interesante de ver todo el mundo dio ganador a Clinton que de hecho ganó por tres millones de de devotos no al final sin embargo el Trump hizo un par de intervenciones especialmente dirigidas a algunos sectores de la población eh con una técnica que en comunicación se llama La el silbido del perro es decir decir algo que no llega a casi nadie pero cuando a veces pitas y de repente hay los perros y lo oyen tú puedes hacer mensajes que a la gente no le lleguen sin embargo un colectivo concreto si en ese caso luego se demostró cuando se vieron los resultados y esos setenta mil votos claves de los estados de Michigan de Wisconsin de Pensilvania que le dieron realmente el triunfarán estaban en el primer debate con mensajes dirigidos específicamente a ese a ese a esa público por tanto la clave es saber cuál es la intención de cada uno de los cuatro debatiendo es que no sabemos en base si supiéramos eso podríamos evaluar posteriormente quién ha cumplido sus expectativas

Voz 1508 10:39 como la publicidad segmentada es decir estar dirigiendo te gente

Voz 9 10:42 es el nada fue en ese debate donde se paseaba Trump

Voz 1508 10:44 por detrás de Clinton diciendo esta señora tan desagradable o algo así

Voz 9 10:47 exacto es ya recordé los titulares todos se fueron a eso

Voz 10 10:50 no la ha llamado desagradable además no la lo importante del debate no están ahí

Voz 1508 10:56 que si mi mide señores en este en este debate que es lo que se mide esta

Voz 5 10:59 se ha ido hay una diferencia en un debate a dos como José Miguel a un debate a cuatro un debate a dos sí que es posible que veas quién quién ha salido más reforzado en un debate a cuatro es muy difícil porque eh los mensajes son muy diversos cada uno juega su papel cada espectador está más pendiente de su de su candidato que del resto es verdad que nos encontramos por primera vez en una campaña es una recta final de campaña que el más del treinta por ciento electorado dice que no sabe a quién votar por tanto estos debates pueden tener ese interés para para

Voz 1 11:40 para intentar forzar el voto

Voz 5 11:43 pero tradicionalmente en España los debates no ha variado mucho

Voz 1508 11:47 qué qué diferencia habría entre lo que tú recomendaba en su día

Voz 5 11:51 sí

Voz 1508 11:51 Aznar para los debates en lo que recomendarías hoy a casa

Voz 5 11:55 la diferencia es absoluta de hace veinticinco años a hoy para empezar nosotros si os acordáis grabábamos los debates en vídeo VHS que ya no existe Juan ha cambiado por completo ahora estamos ante unos políticos que han nacido en los platós de televisión antes se iba a la tele a unas entrevistas duras pero educadas ahora un político va a la tele ya desde el minuto cero menos uno ya está recibiendo no lo importante en televisión es como sintetiza el mensaje de todos los asuntos de los que puedes hablar incluido el silbido del perros cosa esto es que no me lo daría pero me copiar José Miguel cuáles son los cuatro los cinco que verdad ambiente te interesan a ti no te hagan tropezar con los demás y a partir de ahí cada uno tiene su papel seguramente el papel de Sánchez querrá ser el presidente que no de muchos codazos seguramente Iglesias tendrá que hacer con Pablo Casado el el juego más o menos limpio que no pueda hacer Sandler Rivera tiene gobernar con Sánchez pero lo puedes decir Casado me parece que va a ser el que está más libre para ha dicho así atizar a Sánchez

Voz 1508 13:17 por cierto Casado Rivera e Iglesias son tres criaturas televisivas puras y duras Sánchez menos no

Voz 9 13:24 sí yo creo que evidentemente eso es una ventaja en principio para tres personas que han nacido en la televisión casi más que políticos son tertulianos y lo dije en el mejor sentido de la palabra puesto que yo también me dedico en parte a eso me refiero pero algo no hacían ninguna claro lo digo con conocimiento de lo que es lo que hablaba Miguel Ángel del lenguaje televisivo yo recuerdo los años noventa el gran problema eso yo cuando tuve la oportunidad de ayudar a intentar ayudar a un Felipe González evidentemente el problema no era de concepción política era de que debe intentar que entendieron lo que era el lenguaje de de

Voz 1508 14:03 si acaso

Voz 9 14:05 sí sí lo necesitaba hay si os al final yo me acuerdo la gran ventaja de un Felipe González es que lo tenía todo en la cabeza sabía todo no había no no es tanto problema de decirle lo que tiene que decir por supuesto además esto hay mucho mito con eso de los asesores normalmente

Voz 1508 14:24 más en la técnica tenemos aquí sí sí

Voz 9 14:27 acaso el lenguaje pero yo admiro

Voz 5 14:31 que Felipe González pudiera resolver su período discursivo en ETA segundo te era posible Félix

Voz 1022 14:41 buenos días tres minutos

Voz 5 14:43 si no cuarenta y cinco pero

Voz 9 14:45 de eso forma parte de la televisión nos pasa a todos y pasa a veces en los propios programas de intentar que la gente concentre el mensaje y aprenda yo que me dedico fundamentalmente a la docencia y a la Universidad lo que más intento es que la gente entienda que la televisión y la radio tienen un problema y es que se parecen demasiado la vida real aquí la gente se cree que como habla bien en la vida real basta con que vaya a la televisión y haga lo mismo no tiene absolutamente nada que ver yo siempre le he intentado explicar a políticos a personas a las que he intentado ayudar lo que es el lenguaje de la televisión que se pongan en la cabeza de que tienen que ir a Alemania termina mañana vas a ir a dar un mitin Alemania entonces venga hace el mitin entonces por muchas ideas que tengas por muchas posibilidades que tengas de llegar al corazón de la gente sino no te entienden nunca vas a poder llegar ya es la clave del lenguaje de la televisión el lenguaje de la televisión en un debate que está toda la atención concentrada tiene multitud de aspectos que tienen que ver con elementos formales y luego muchísimos que son los más divertidos a mí me vuelve loco los debates reconozco que me pone

Voz 1508 15:53 es para Vicioso se hay gente muy viciosa Cuéntame si cuentas algo que no sepamos de los debates en los que ha intervenido es posible torear a estas alturas

Voz 9 16:02 sí bueno abril bueno hay muchas la verdad es que nunca Miguel Ángel yo deberíamos un día vamos más a otra gente que participó que no fuimos yo solos además hay una diferencia él era jefe yo era un técnico digamos especialista en el tema que iba Qassam técnicos

Voz 5 16:19 ser bueno entonces pero

Voz 9 16:22 por ejemplo recuerdo en aquel debate hay muchas cosas

Voz 1508 16:24 debate Aznar González noventa y tres o González Aznar

Voz 9 16:28 yo he pedido según el primero en el que esperar arrasó a Felipe González lo saco pensando además

Voz 5 16:34 no es verdad lo arrasó pensar

Voz 9 16:36 dando además Felipe González que estaba en una posición muy por encima de Aznar que posiblemente políticamente yo creo que lo estaba de formación lógicamente por experiencia portal pero el equipo en el que estaba Miguel Ángel tenían gente muy muy buena el Partido Popular en eso siempre llevó ventaja durante muchos años a la izquierda en España llegan mejores muchísimo mejores porque tenían gente dedicada al tema y en la izquierda no había nadie nadie

Voz 1508 16:59 siempre cuento que vivió en directo en Andalucía la transformación que hizo Javier Arenas de los candidatos populares de los analógicos a digitales los mismos hecho dos campañas cuando en la segunda me encontraba a un alcalde de un pueblo remoto pero este es el candidato hace cuatro años como hablan veinte segundos

Voz 9 17:19 ayer de repente hablen veinte segunda preguntabas una anécdota cuento una muy breve que hay muchísimas porque uno de los trabajos que más tienen la preparación de un debate es lo que no sale y lo que no se ve es decir una de las cosas que más hay que trabajar es que puede ocurrir en el debate que me pueden preguntar qué pueden hacer para tener soluciones a multitud de problemas que ocurre que todo ese material luego se tira porque la mayor parte de ellas no ocurren pero por ejemplo en el de Aznar y González pues hubo diferentes historias que se prepararon que se hicieron eh yo tenía conocimiento teórico y sabía que eso se hacía en Estados Unidos que le llaman poco investigación de la oposición ver cuáles son los elementos tú te pones en la cabeza de otro hice Si yo fuera mala persona como Miguel Ángel Rodríguez no lo es en eh de broma que haría pues que maldades haría pues al una no salió bien

Voz 1508 18:10 cuál una fue durante toda la

Voz 9 18:13 campaña Felipe González había estado diciendo estas cosas que se dicen en campaña el Partido Popular no tiene programa de ninguna manera no tienen programas son nuevos han llegado a tal toda la campaña realmente es absurdo porque todo partido tiene un programa era una especie de imagen metafórica pero una de las horas que pensamos fue bueno si yo fuera Aznar lógicamente una cosa que haría es llevarme el programa decir hoy usted me tiene harto de decir todos los días que no tengo programa aquí lo tengo entonces evidentemente se hizo y se puso a un equipo a trabajar buscando en el programa algún defecto algo que estuviera mal efectivamente se encontró en concreto era que la palabra desempleo no aparecía como tal en el en el programa van en el momento que es que produce el el debate hay un momento

Voz 1508 19:01 José Miguel antes decir pensó la maldad pensó la maldad

Voz 9 19:04 claro que estaba muy yo lo hubiera hecho yo lo que hacía es qué hubiera hecho yo si estuviera en su lugar

Voz 1508 19:09 saca el programa y entonces hay un momento determinado en él

Voz 9 19:11 eh Aznar empieza Isaac el programa hay un plano mítico en la historia de la televisión política que es el contra plano de Felipe cuando Aznar saca el el debate Felipe Se ríe lo cual es ridículo completamente que alguien te estés sacan nosotros sabíamos de

Voz 5 19:29 ella y él vino lo decía no puede ser

Voz 9 19:31 que esté haciendo esto y efectivamente pues tenía la respuesta de tal pero claro el otro te lo está haciendo también

Voz 5 19:36 en el primer programa en Antena tres Gallo Aznar sobre todo hablando de corrupción en el equipo entendimos que una vez que ya habías eso eso hablemos de programa todas las maldades de Contreras concentradas sacaron programa electorales algo que no sale nadie porque ni siquiera los tiene una persona con lo cual no hay uno solo pero no no es de ahora eso no es de ahora traer hacen lo leyó y descubrió unas cuantas variedades pero ahora la gran diferencia veinticinco años después con el debate que vamos a ver esta noche Diana es el bus hace veinticinco años el público el espectador era pasivo recibía el mensaje lo comentaba al día siguiente en el café hoy bastar la gente tuitean chateando recibiendo Whatsapp mandando un vídeo el jolgorio de hoy del espectador es lo que más va a cambiar en Historia de los leones

Voz 1508 20:34 señores acabó el recreo eh porque a la vuelta se incorporan a la conversación los politólogos nueve y veintiocho veinte en Canarias

Voz 4 20:41 y buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos de gestoría registro pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocerla de un banco que no te cobra

Voz 1 20:49 Annie gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación y más con nosotros pero Comisiones y el precio que busca y encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 11 21:02 en haber Time no me pregunte el motivo de mi divorcio menos mal alguien original de hecho me preguntó qué película me gustaría ver qué

Voz 1 21:12 en Nápoles Time lo importante

Voz 12 21:14 es los que compartís juntas encuentre soltero

Voz 1727 21:16 los mayores de cincuenta no Kuerten punto es Descarga la aplicación gratuita

Voz 1 21:29 con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático marca el veintiuno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras Federico vamos a jugar contigo al English suyo

Voz 0866 21:50 digo bien anida Gil

Voz 1 21:52 lo primero

Voz 14 21:55 giro a su era

Voz 15 21:58 era unir la lira

Voz 1 22:01 JM yo te pregunto niño M

Voz 14 22:07 entonces era

Voz 1 22:13 por hoy con síguenos también en Hoy por hoy punto Cadena SER

Voz 1697 22:23 cuando los primeros no es una prioridad esta semana Egeo rodando mis últimas escenas de Cuéntame aquí horas colgado esto me debían ser las tres menos cuarto menos cuarto hay poco más que las mejores respuestas

Voz 1 22:38 están en la segunda pregunta una alumna pero profe tú crees que algún día vamos a mejorar para mí esa es la pregunta golfo la respuesta soy profesora tengo que creerlo La Ventana séptima temporada en la pantalla de tu smartphone pulsa el logo de la SER

Voz 16 23:00 pero creo que era más tendencias boletines opiniones títulos poco

Voz 17 23:04 con compartir o crear tu propia peleáis tú programas La SER con un dedo toma el corazón de la Ser lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 18 23:21 ah

Voz 19 23:23 cuenta con la SER pase lo que

Voz 1450 23:26 base

Voz 6 23:32 soy Gabriel de cargas

Voz 20 23:33 ahora por la reparación sustitución de tu parabrisas te regalamos un juego de escobillas Bosch

Voz 5 23:39 dice

Voz 11 23:41 Carla red pide cita a hincar las punto es promoción válida hasta el cinco de mayo consulta condiciones en las punto es veinte lo correcto

Voz 17 23:49 para salir de clase pero a partir de los treinta que apuntan a una maratón en Nueva York dejó

Voz 21 23:56 tú estás en tu mejor momento Lleida el Seat León Edition equipado con todo para tenerlo todo no lo dejes escapar por catorce mil trescientos euros

Voz 22 24:08 eh eh

Voz 1 24:14 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 24:42 nueve y veinticinco ocho y veinticinco en Canarias

Voz 1508 24:45 hoy hablamos todavía del debate debate sobre el debate

Voz 1727 24:47 eh con José Miguel Contreras con Miguel Ángel Rodríguez dos expertos en esto de asesorar de momento al bipartidismo claro porque estrenamos muchas cosas y estrenamos también el que sean cuatro el que haya un ausente son cuatro fantasma de cielo las ocho de la mañana pero hasta hace nada en España en los debates eran dos llegan estos señores los que se lo trajín Avan por cierto llevamos enterrando el bipartidismo casi una década reproduce Isère reproduce con distintos formatos no de formato frente

Voz 8 25:19 formato y yo creo que no ha ido mejor con un bipartidismo que con las letras a José del cero ese bipartidismo imperfecto y de los ha traído buenas cosas a la a la vida social española

Voz 9 25:32 bueno que está conformándose un sistema político nuevo que todavía tiene que crea dificultades porque todos los modelos están basados en el anterior no bueno a mi me gusta adaptarme siempre a la realidad y siempre me gustó más lo nuevo que que lo antiguo pero este asunto de efectivamente de los debates de la utilización de las campañas no tiene absolutamente nada que ver tu hablabas hay un quinto fantasma hay más eh porque esta noche seguramente se va a hablar mucho más con total seguridad de los independentistas catalanes que no van a estar en el debate hasta de ETA hay de Bildu que no va a estar en el debate y por supuesto de Vox que no va a estar en el debate entonces bueno habrá permanentemente sombras que sobrevuelan el el debate hay al final a mi me gustan mucho los los debates cuando hay que hacer comparaciones yo a los alumnos en las clases les comparo mucho con el tenis realmente un debate no es quién es mejor o peor no tiene nada que ver a alguien que es peor puede ganar perfectamente sin ningún tipo de problema depende de a que juegue estuve en el tenis tiene seis golpes la derecha el revés el golpe cruzado la bueno la los golpes tradicionales todo consiste en que consigas ver cuál es el golpe malo del otro y poner el tuyo el bueno por ejemplo sí yo puedo discutir con Miguel Ángel Rodríguez así nos damos caña me saca del estudio o sea me saca absolutamente

Voz 23 26:58 hay que cambiarle la alerta por ejemplo pero

Voz 1508 27:01 buena persona que lo es te gusta o qué

Voz 23 27:03 entorno Parro

Voz 9 27:06 en un lenguaje cañero Él te puede sacar seguramente si consigues llevarte luego otro estilo a otra fórmula eh pues a lo mejor yo tendría alguna opción de ganar

Voz 5 27:17 no pongo yo pongo otro ejemplo sobre los debates a cuatro y ejemplo o no es la definición de nuevo me entiendan imaginen el el salón del colegio lleno de padres y madres con los teléfonos móviles a punto de grabar salen las niñas de cinco añitos vestidas con tutú para hacer una coreografía de tres minutos aquello no no es una coreografía profesional queda gracioso lo que mandará cada padre al abuelo es mira qué bien estado tu nieta salvo que una se caiga y entonces ya sabemos quién lo ha bailado diario El Espectador que no es familiar tampoco sabrá decidir quién ha bailado mejor pero sí sabe quién se ha caído a ver no estoy comprando los políticos con mínimas de cinco años días de tu Navas pero

Voz 9 28:11 al final y dónde está el hecho más de un debate a mí

Voz 5 28:14 cuatro o a dos a cuatro el que mete la pata o el que no sabe responder podía repetirse el ejemplo Cayetana Álvarez de Toledo induce al error a la ministra Montero se queda callada ante repita conmigo no voy a indultar es lo que queda del debate

Voz 9 28:34 pero lo que quedó el debate fue otra cosa de pecar de Cayetana Álvarez de Toledo pero otra cosa

Voz 0199 28:38 pero otra cosita eh quedó otro tema sino los las diferencias si no no es exacto

Voz 1508 28:44 cuál es la diferencia entre sí sí sí no no podemos

Voz 0199 28:46 llegar a Cayetano al hablar de Toledo es una de las cosas que a lo mejor hay que explicar el veintiocho de abril la diferencia entre decir sí sí sí

Voz 23 28:53 no no no en determinado momento hay Anton Costas fijara lo que es lo que no lo que pasa es que cañero como contra

Voz 9 29:03 lo que decía Miguel Report seguramente Cayetana lo mejor el propio mensaje yo no lo sé dependiendo de el tipo de público al que vas está disputando el PP en Cataluña tiene un problema de las encuestas le dan entre cero y un diputado es decir realmente ya tiene que buscar notoriedad como sea es de las situaciones más críticas llama la atención que no aprovechara el debate para hacer un discurso sobre Cataluña pero seguramente ya sabe o P sabía que lo que necesita es notoriedad jugar al máximo fue apretó extraordinariamente en el tema del indulto apretó e hice metió en otros líos entiendo que buscando una notoriedad extrema en una situación límite entonces a lo mejor José si consigue un buen resultado yo habrá ganado digo desde el punto de vista de técnicas de debate

Voz 1508 29:46 consiguió autoridad sí sí efectivamente

Voz 5 29:51 debate complicado

Voz 1508 29:53 pero bueno como técnica parece que hizo pero no le decir una cosa nueve y media ocho y media en Canarias hablamos de los debates del noventa y tres entre Felipe González y José María Aznar dos hombres en el dos mil ocho e Rajoy y Zapatero ya hablamos ahora de cuatro candidatos en el quince en el dieciséis y en el diecinueve a vuestro juicio esta diferencia que hay entre la representación política y en fin la la vitalidad que es LB al movimiento de la igualdad muy transversal además en España tener algún reflejo en las urnas va a tener algún reflejo en el debate de esta noche Contreras

Voz 9 30:36 bueno evidentemente todo tiene que estar en el debate y todo está en la campaña es muy difícil aislar el debate del resto no aquí luego hacer interpretaciones el resultado que haya au se produce un cataclismo como insinuaba va vamos que insinuaba como decías exactamente Miguel Ángel Rodríguez que haga gran noticia sino todo va a quedar un poquito más desdibujado y yp pendiente o dependiente de que exista alguna otra estrategia a mi me gusta mucho estos debates a cuatro yo procedo además ahora como actividad profesional casi me dedico más al mundo de la ficción y de hacer series y hacer programas que realmente eh específicamente a la comunicación política pero en realidad trabajos del mismo es decir se trata de definir roles de definir papeles de entender cada uno lo que es en base a eso crear historias y narrativas que crucen y enfrenten a personajes e intentar que el tuyo es el ejemplo que antes ponía del tenis pues aquí hay buenos y malos según el tema segunda situación hay que entenderlo bajo esa perspectiva eso forma parte de lo que es el lenguaje de la comunicadora bien

Voz 5 31:40 del ámbito que nos movemos lo decía antes el público ahora juega un papel esencial imagínate el ejemplo que pone José Miguel de este tenista pero todo el público diciendo dale mejor narrará los fotones y con todos los golpes que sean detalles que el que está el campo les que de hacer caso a todos coge las raquetas en la Emma

Voz 0199 32:05 pero pasan al alcance de esa influencia que coinciden las redes virtuales yo creo que cuando son debates lo que tener cuidado sobre todo creo que te me muy gracioso no pero también es muy limitada de que está un poco sobrevalorado el impacto real que él pues tiene la conformación de la opinión todo lo que sus puede en las redes sociales al mismo tiempo no los cometas de Twitter el Facebook de un hoteles represión yo creo que esto

Voz 5 32:29 tan cómodo eficaz yo que yo era esta quedó

Voz 1508 32:32 lo nada claro cualquier estudiante de Sociología de políticas que nos esté escuchando a qué se refería Contreras cuando decía depende de que terminase plantee el debate Rodríguez me saca de aquí esto claro este Versalles que estamos viendo no se corresponden con lo que le habéis dicho cada uno de vosotros a los contendientes en el pasado ni desde luego con lo que vamos a ver esta noche independientemente del contenido hablamos de la fe

Voz 1450 32:56 hermano forma porque tenemos oyes

Voz 1508 32:59 decidiendo por Dios que hablen de cosas serias te hablen de nuestra vida que hablen de lo que nos preocupa si conseguimos que eso ocurra ese milagro ocurra esta noche en cualquier caso la forma no será este Versalles que estamos viendo esto es así Lola no te parece que es muy Versalles K esta conversión

Voz 1727 33:14 que viene la Rodríguez José Miguel Contreras

Voz 24 33:17 hombre no además es que a ver yo creo que que los convencidos efectivamente no va a cambiar de voto están convencidos y ya está lo que se busca en un debate como éste es dirigirse a algunos sectores muy delimitado se suele ser cinco siete por ciento que que dan las encuestas que a lo mejor están entre el PP y Ciudadanos entre el PSOE y Ciudadanos entre el PSOE y Podemos y claro ahí quién tiene la la el equilibrio más delicado es el de Pedro Sánchez y al final la gente nos nos Tara viendo programas por mucho que nos empeñemos en que hablen de programas porque algunos a veces se empeñan en hacer esos listados no que que parece que las es en los estén recitando en unas oposiciones de cosas que van a nacer la gente acaba habiendo personas yo creo que en un debate televisivo lo principal es que la gente acaba viendo personas si eres muy agresivo tienes un problema ese incisivo pero no agresivo si quieres has demostrar seguro pero no te puedes pasar de soberbio a buscar la emoción pero tampoco fingida porque eh a recordar aquello de de la de la niña de Rajoy no que que elevado al extremo pues claro el después reproducido mes se presta al ridículo ya ya ya la broma en fin es un equilibrio tan Delhi tan delicado que yo creo que en este debate que lo tiene más difícil es Pedro Sánchez porque tienen muchos flancos que cuidar muchos kilómetros que cuidar y en cambio para Pablo Casado no sé si para Vox es una buena cosa estar fuera para para quién es buena cosa es para es para Casado ciertamente no que estarán más libres

Voz 1508 34:55 estará más libre de confrontar de hacer su propio Car

Voz 24 34:57 la cara dentro del debate a cuatro

Voz 1508 35:00 sí será el primero en mencionara Vox Pablo Simón

Voz 1671 35:02 probablemente Pedro Sánchez no entiendo yo que tarde o temprano va a Boeing o tal vez Pablo Iglesias pero yo exige quería hacer es un par de preguntas sobre técnica concreta de debate primera el plano contra plano el temido contra plano en el cual los gestos del candidato cuando te están interpelado no eso como hay que cuidarlo es preferible mantener perfil bajo no decís a los candidatos que se han Natur Tales segundo por a unos debates que están un poquito más cerca que es dos mil quince y dos mil dieciséis la importancia de el minuto de oro lo bien que ha hecho la ejecución tanto en dos mil quince como dos mil dieciséis Pablo Iglesias de ese minuto de oro que yo creo que es el más eficaz de todos cómo se cuida eso hay que concentrar el mensaje de una manera determinada para que se fije hay que hacer gestos como como recomendarías vosotros

Voz 9 35:44 hacer las dos cosas hay rápida Mi visión efectivamente el normalmente los debates cuando se organizan hice organizaban tradicionalmente una de las cosas que se solicitaba es que se prohibieran los eh contra planos porque introducen un elemento que está en manos del realizador eh por tanto introduce un elemento de injusticias y el realizador te pincha en un momento que te perjudica de está haciendo daño te pincha en un momento como el que yo contaba antes en el que claramente te puede beneficiar por tanto yo creo que esas cosas y estuvieran reguladas a lo mejor se ponen una serie de normas en el cual sin bien hoy en día es imposible y efectivamente los contendientes tienen que

Voz 10 36:26 trabajar tanto cuando hablan como cuando no están hablan sobre plano contra plano

Voz 1508 36:31 uno de los maestros del plano contra plano en este país llama Antonio Casado buenos días buenos días Pepa es es realizador del debate de esta noche en la uno de Televisión Española uno de los realizadores más sólidos y a la vez más ágiles de esta profesión es maestro de realizadores Antonio el plano contra plano son muy importantes está diciendo que esta mesa para los candidatos pinchar al al al contendiente en ese momento en el que está haciendo

Voz 1 36:56 algún gesto esa es una de las de

Voz 1508 36:58 retos y las habilidades un realizador en un reto como el que tú tienes esta noche verdad

Voz 25 37:03 se lo que es lo que hay que hacer es estar atento e nada más escuchar lo que son diciendo imitar con atención tres pues según vaya que se vaya fluyendo la conversación lo lo lo lo placeres entre ellos el debate pues enseñar una imagen y otra y ahora además añadimos que vamos a poner de vez en cuando que vamos a a los cuatro simultáneamente con lo cual vamos a ver al que está hablando pero también vamos a ver los gestos de los otros y eso pues yo creo que es interesante porque el espectador ahí pues podrá fijarse en lo que el interés en el que más

Voz 26 37:34 que le apetezca en el que este gesto

Voz 25 37:36 mente más activo o en el que esté un poco disperso pensando en otra cosa yo creo que es cuestión solamente pues eso de que en mi caso de estar muy atento y que intentar llegar con todos esos gestos pues que los textos

Voz 1 37:52 el contemplado siempre cantera el contra claro siempre

Voz 9 37:56 en algún caso histórico determinante hay uno de los debates míticos que se dice evidentemente nervios no debió ser tan determinante pero ha figurado en los libros de historia el famoso contra plano de Bush padre que miró el reloj mientras su contendiente estaba hablando realmente hago Bush padre dijo que lo que quería era reflejar el gesto de que el otro estaba hablando y hablando y que no le dejaba hablar pero de cara a la gente la su gestualidad lo que pareció indicar y la gente vio que estaba agobiado diciendo que largos se me está haciendo ese debate de todo aquel debate de toda aquella campaña sólo ha quedado ese contra plano que pinchó un realizador en ese momento para la historia

Voz 1508 38:34 ahora está ahora estaría todo el tiempo en pantalla claro ahora no abrió la posibilidad de que a realizador sale despistada el pleno tan importante Antonio Casado

Voz 25 38:42 no pero sí pero el debate es si se mantiene un poco el esquema tradicional vemos a uno vemos a otra vez en cuando vemos en la pantalla partida con dos sólo pantalla dividida en cuatro sea que tienes una mezcla entrever continuamente a todos verles individualmente porque bueno hay momentos como su su primera intervención y el minuto final donde no va a haber contra plan

Voz 27 39:02 Nos cómo estáis en la casa solamente se les habla ellos cómo estáis en la casa esta mañana está ahí se preparativos

Voz 25 39:11 pues preparándolo todo está practicamente ayer hicimos un ensayo general todo funciona bien pues pues afinando algún algún detalle para que para que quede lo mejor posible

Voz 1508 39:20 si alguien que ha estado

Voz 25 39:22 tanto pues desde desde los líderes por lo tanto pues hay mucha ilusión pero al mismo tiempo todo y concentración para que todo salga pues lo lo mejor posible evidentemente

Voz 1508 39:32 alguien que ha estado tantas veces al frente de una nave compleja como es un programa en directo de Televisión Española con tanta responsabilidad pública política como tiene esto alguien como tu Antonio Casado está nervioso Un día como hoy

Voz 25 39:46 no y lo que hay que estar desconcentrado y atento hasta un equipo de gente que trabaja ahí magnífico y por lo tanto no no tiene que haber sorpresas lo que hay que hacer es pues que lo que ocurra a tratar de hacérselo llegar al público de la forma más sencilla hay que todo el mundo pueda verlo pueda escuchar nada más

Voz 27 40:06 que salga bien sé que no hace falta saldrá muy bien un abrazo muchas gracias

Voz 1508 40:10 de eso Antonio si quieren seguir ese debate con toda la opinión de los especialistas con la valoración de los que saben con la opinión de quienes van a marcar la tendencia en el día después pueden seguir el debate en Hora Veinticinco que le va a dar en directo el debate con los especialistas habituales de la SER y con Ángels Barceló son las diez menos veinte nueve menos veinte en Canarias vamos a hacer una pausa breve enseguida volvemos

Voz 11 40:42 y ahora el momento tu piel lo sabe con la dermatólogo a Cristina Eguren para responder a esas preguntas que todos nos hacemos acabar con los mitos como saber si me antiarrugas no es una simple hidratante buen hidratar la piel es una rutina

Voz 1508 40:54 básica a lo largo de la vida de una mujer pero puede

Voz 11 40:57 no ser suficiente podemos saber que nuestro tratamiento diario no es una simple hidratante porque contiene ingredientes capaces de aportar a la piel componentes que va perdiendo con el paso de los años que interesante qué tipo de ingredientes por ejemplo si me refiero a ingredientes como el pro retiraron que ayudó a mantener la estructura de la piel aportando firmeza o como el proxy Lan una molécula desarrollada por L'Oréal con eficacia demostrada en la corrección de arrugas además de otros ingredientes cuya función principal es hidratar los ingredientes son importantes pero también habrá que tener en cuenta la cantidad claro en L'Oréal Paris no sólo cuidan que estén presentes ingredientes ansiedad sino también que se encuentran en las cantidades óptimas para que los productos sean eficaces

Voz 12 41:35 hay muchas preguntas hizo lo tu piel tiene las respuestas entra en L'Oréal Paris punto es y descubre las toda L'Oréal París porque todo lo valemos

Voz 30 41:47 ven a una semana de los frescos en día la plaza de día iría punto es hoy con un veinte por ciento de descuento en frutería y mañana veinte por ciento en pescadería hay panadería así ahorrar es más fácil que nunca

Voz 1450 41:58 hola cariño sabes qué hacer la coalición del portal si robada los del cuarto este fin de semana este fin de semana pues no nos hemos enterado mencionadas ni nosotros ni ellos ni nadie se han enterado

Voz 1 42:07 ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera

Voz 31 42:09 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 32 42:22 para hacer senderismo debería echar me crema pero sólo tengo de quince simétrica dos veces la del quince años

Voz 1450 42:30 como si fuera del treinta cuando crees tú Ford tus preocupaciones son otras aprovecha el mantenimiento Kraft pues sólo noventa y nueve euros hasta el treinta y uno de mayo lleva te un Kuga de sustitución sin coste Ford la increíble sensación de de preocuparse condiciones en Ford punto es

Voz 33 42:50 cadena SER en Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 43:10 una de las cuestiones que influyen siempre en el devenir de las campañas electorales es la relación de los candidatos con los medios de comunicación y esto hay sí ha cambiado mucho en los últimos años es sólo una relación unidireccional como en Twitter que están cómodo decir que a uno lo que quiere del no tener te someta contradicción o en la campaña en las caravanas se propicia un momento de intimidad de flojera del candidato que te permita ver a la persona

Voz 1508 43:38 más allá de ese muñeco perfectamente

Voz 1727 43:41 dobles respeto e perfectamente entrenado para matar en campaña electoral como en la relación de los medios de comunicación con los candidatos cómo están siendo las caravanas de este año con esa tensión política tan evidente que hay en España le preguntábamos a nuestros cara habaneros esta cuestión ya hemos tenido respuesta de todo tipo así que dijimos mañana mañana lo contamos empezar

Voz 1508 44:02 os por el PSOE Inma Carretero buenos días

Voz 0806 44:05 bueno cómo está siendo la vida en la caravana realmente era la campaña de Pedro Sánchez y la caravana ve los periodistas han sido mundos paralelos entre el Viernes de Dolores y el Viernes Santo cuando hubo un punto de inflexión después de nuestras quejas y también coincidiendo con el tropiezo de los debates hasta entonces ves a los periodistas practicamente Nos han ignorado y entiendo que es porque tenían claro que no querían abrirse ningún frente así que el presidente pidió un aplauso para nosotros en el primer mitin de Dos Hermanas y con eso ya se da por satisfecho el Comité Electoral estuvimos hasta el Viernes Santo sin acceso ni al candidato de prácticamente a nadie del partido

Voz 1508 44:40 el resto se da por satisfecho no en la caravana había división de opiniones

Voz 0806 44:43 no no claro en la cara lo que Woo son muchas quejas porque además llegábamos directamente a los mítines justos de tiempo después de todo el día viajando y claro con esos

Voz 1508 44:51 formato daba poquísimo margen para otra cosa

Voz 0806 44:54 no fuera oír el mitin ir un punto de inflexión que tuvimos el Viernes Santo cuando de unos facilitaron acceso al presidente una un contacto informal en San Sebastián y parece que se ha reconducido el asunto esta campaña está diseñado sobre todo para la televisión para que salga al candidato rodeado de mucha gente que le aplaude y con esa frase del día también para el contacto directo con los militantes en los mítines para que lo ves en lo abracen pero realmente no para que hagamos preguntas es

Voz 1508 45:22 eso de las preguntas es que está muy de moda no está muy de moda ha pasado su tiempo Nos vamos al al Partido Popular Adrián Prado vosotros si tenéis más contacto con Pablo Casado no

Voz 0019 45:33 sí la verdad que lo que está contando hay más todo lo contrario lo que ocurre en la caravana del PP la relación con Casado es muy fluida lo está siendo desde el primer día de hemos podido hablar con él casi todos los días de campaña siempre procuro acercarse a la zona en la que estamos los periodistas después de los actos él reconoce que se siente cómodo con nosotros ha tenido siempre una relación cercana con la prensa fruto de su etapa como vicesecretario de Comunicación del PP de hecho a veces en su equipo pues le tienen que recordar que hay que irse al siguiente acto o coger un avión un tren porque

Voz 1671 45:59 se siente se resiste a marcharse

Voz 0019 46:02 que está cómodo incluso vemos al casado más cercano que en al que no le cuesta nada incluso contar anécdotas familiares así que la experiencia del momento en la cara del PP en este sentido no tenemos ninguna

Voz 1508 46:12 cómo estás diciendo las cosas en la caravana de Unidas Podemos Mariela Rubio Olaf pues esto es sin duda

Voz 1450 46:17 la Pepa la la campaña en la que menos contacto hemos tenido con Pablo Iglesias no vienen el autobús con nosotros tampoco hemos compartido ningún vuelo in tampoco ningún tren nos dicen que esto se debe a que él vuelve todos los días a Madrid nada más terminar el acto para estar con sus hijos nosotros que después del mitin tenemos que trabajar obviamente pues hacemos una ruta paralela bastante más paliza todo hay que decirlo en nuestra cara estamos seguros de tener el récord de esa paliza con un Éibar Sant Boí en autobús que se hizo que se hizo eterno en los primeros días de la caravana eso sí pudimos tomar algo con el candidato después del mitin de Nalda en La Rioja Nos atendió amablemente eso sí dejaron claro que todo lo dicho era estricto off the record así que no pudimos contar nada está siendo esta la campaña del control Inma mencionaba algo parecido en Podemos esto es muy contra esto está muy alejado de las anteriores campañas en las que todo era mucho más espanta Unió ese fue el único momento ésta es esta conversación relajada con Iglesias que tuvimos y hemos tenido en toda la entrega la caravana ahí pudimos verle interaccionar con la gente por primera vez por ejemplo durante esta charla una niña muy pequeña llamaban La Ventana del restaurante donde estábamos para para conseguir que Iglesias se cuando por fin lo consiguió Iglesias la saludo pues la pequeña no pudo resistir la emoción y se echó a llorar momento pánico alrededor no y desde entonces no hemos vuelto a tener contacto con Iglesias y las preguntas las trasladamos directamente al equipo de prensa que viaja con los hay cosas

Voz 1508 47:33 ternas ese Riga aquí los asesores

Voz 1450 47:36 eterno eternos ver a la niña la niña llora

Voz 5 47:39 qué eso no fue cosas grabar cómo gestiones esa foto que no has buscado ni imprevista el nivel eso sí que es imposible porque decía José Miguel templó vete tú explicar que la no llora de emoción llorado porque es así

Voz 1508 47:54 cada lo vete a saber Óscar García hayan ciudadanos podéis hablar con Albert Rivera

Voz 1450 47:59 bueno mira Pepa pues si tuviésemos que establece una escala del uno al diez sobre la accesibilidad de los periodistas a Rivera podríamos decir lo hacemos con mucha generosidad que el nivel está en el dos decir que es muy poco accesible no se ha subido todavía al autobús de campaña Nos dicen que podría hacerlo este miércoles aunque no está confirmado y sólo ha tenido un encanto pero en off es decir sin micrófonos con con los periodistas fue el lunes de la semana pasada osea muy al comienzo de la campaña y esto es así básicamente por una razón porque es que el candidato está teniendo datos muy muy puntuales quién está teniendo más protagonismo al menos estos días pues Inés Arrimadas ella así se subió ayer al autobús antes que el candidato conversó con los periodistas fin en un ambiente muy distendido no explicó cómo ve la campaña qué piensa de las encuestas como B ya a los debates de hoy y de mañana queda partido todavía hasta el viernes que termina la campaña pero mientras tanto pues si es Arrimadas La que está teniendo muchísimo peso sigue teniéndolo porque hoy además es la protagonista de los actos de campaña estará en El Puerto de Santa María por la mañana por la tarde

Voz 1508 49:02 bueno es queda por saber cuál es la relación de los medios con el ausente el gran ausente de esta noche Vox algo Malvo sabemos ya hemos ido sabiendo no en las últimas semanas y sobre todo en los últimos días acuerdan que contamos en la SER que se les escapó se equivocaron de de de grupo de grupo de Whatsapp mandaron uno donde no debían en los medios Nos enteramos así de que les venía genial no están en el debate de esta noche pero que querían contarle a la gente que muy mal muy mal muy mal y que los persigue la Junta Electoral Central bueno pese a raíz de ese episodio han ido tachando de la lista que estaba en ese grupo de whatsapp a periodistas de todos los medios practicamente Javier Carrera buenos días