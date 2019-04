Hoy por Hoy (22/04/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 son las once las diez en Canarias resumen de este lunes con Antonio batín Antonio buenos días

Voz 1657 00:10 buenos días Toni el Gobierno catalán va a acordar en su reunión de esta semana llevar a los tribunales la quema de un muñeco con la cara de Carles Puigdemont IPE un municipio de la provincia de Sevilla además esta mañana en respuesta se han encontrado pintadas en la sede del PSC Barcelona Albert Prat

Voz 2 00:24 la Generalitat hará efectiva la denuncia el miércoles aunque desde ayer por la tarde según fuentes del Ejecutivo de Torra el equipo jurídico ya está estudiando cuál es la mejor fórmula a través de Twitter el propio Puigdemont reaccionaba los hechos con un mensaje en el que decía no sólo me han querido fusilar a mí sino que han querido mofarse de la lucha por la libertad de los presos y exiliados una quema incorpore donde gobierna el PSOE que la misma candidata por Barcelona Meritxell Batet condenaba ayer por la noche considerándolo intolerable precisamente esta mañana la sede de los socialistas catalanes se ha levantado con pintadas en su fachada en las que se puede leer con gripe quema vergüenza al PSC K Jay Z baila

Voz 1657 01:01 además la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación por un vertido de petróleo en una refinería que ha afectado a la Rambla de escombreras en Murcia desde allí amplía Juan José

Voz 1197 01:10 durante el episodio de lluvias torrenciales de este pasado fin de semana se registró en la planta de Repsol una salida de agua de lluvia con arrastre de hidrocarburos rusos a la Rambla exterior del valle de Escombreras por este motivo la Fiscalía Superior de la Región de Murcia ha decidido incoar de oficio diligencias de investigación penal por el vertido de petróleo en la Rambla desde la refinería debido a este motivo la Fiscalía de Medio Ambiente va a solicitar que informen al respecto todas las autoridades competentes en la materia ya este fin de semana Repsol informaba a través de un comunicado que activó el protocolo de actuación para solucionar este premio

Voz 0460 01:44 en el barco Aita Mari está a esta hora ya en aguas

Voz 1657 01:46 de Grecia el buque va a repartir ayuda humanitaria en ese país después de recibir el visto bueno del Gobierno para realizar esa tarea después de estar varios meses anclado

Voz 3 01:54 Euskadi el barco no puede realizar tareas

Voz 1315 02:01 esta misma mañana el barco atracará en la isla de Lesbos allí prestará ayuda humanitaria de carácter sanitario poniendo a disposición de los refugiados y migrantes la clínica con la que cuenta el barco Daniel Rivas portavoz de la ONG Salvamento Marítimo humanitario explican la delicada situación en la isla griega

Voz 1315 02:33 unas diez mil personas malviven en estos campamentos de refugiados de Lesbos

es recordamos que esta noche se celebra el primero de los debates electorales a cuatro que van a ser televisados los principales candidatos de hecho no tienen actos de campaña esta mañana para preparar ese debate el de hoy se va a celebrar en Televisión Española podrán escucharlo el debate y el análisis de lo que vayan diciendo esta noche en tiempo de Hora Veinticinco llegamos hacia las once y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1434 03:04 bueno sí Partido Popular se resisten a entregar la Medalla de Oro de la ciudad a la mesa por el blindaje de las pensiones vamos al ayuntamiento donde se está celebrando la última Comisión de Cultura de esta legislatura Carolina Gomez buenos días

Voz 0821 03:15 qué tal buenos días Ciudadanos ha anunciado que votará en contra de esa propuesta y el Partido Popular se reserva el voto hasta el pleno del próximo día treinta el último pleno ordinario que se celebra este mandato será en ese momento cuando escuchemos sus argumentos para rechazar esa condecoración a la mesa por el blindaje de las pensiones el resto de propuestas de la alcaldesa como medalla de oro de la ciudad al mago Juan Tamariz al humorista el roto y a la cantaora Carmen Linares han sido aprobadas por unanimidad esta es como dices la última Comisión de Cultura un departamento que ha dirigido la alcaldesa Manuela Carmena personalmente tras la dimisión de Celia Mayer por el Open de Tenis la interinidad es el principal reproche que le están haciendo los grupos de la oposición la alcaldesa acaba de empezar ahora mismo su comparecencia

Voz 1434 03:54 se lo venimos contando hoy en la ser la Audiencia Provincial archiva la investigación sobre la muerte del mantero senegalés que sufrió un infarto cuando corría para huir de una redada de la Policía Municipal la justicia rechaza cualquier responsabilidad de los agentes de la capital en su muerte Alberto Pozas

Voz 0978 04:10 los jueces reconocen que Mamen Biaggi

Voz 0055 04:12 de la Policía municipal había visto una redada en la Puerta del Sol y corría por Lavapiés por miedo a que le identificaran a él también pero según explican también es cierto que la policía no le perseguía a él perseguía a otros manteros y por tanto no hay razón para buscar responsabilidades por la vía penal responsabilizar a la policía o los servicios de emergencias de la muerte de este senegalés de treinta y cinco años dice el auto no pasa de ser una conjetura o una especulación sin pruebas una muerte natural que provocó su patología cardiaca estructural y que provocó protestas Iris

Voz 0978 04:40 varios en Lavapiés si antes de que acabe este lunes los parte

Voz 1434 04:42 todos tendrán que terminar de configurar sus listas el último movimiento ha sido de Íñigo Henríquez de Luna que tras salir del PP pasarse a Vox no sabe todavía si competirá con Martínez Almeida en el Ayuntamiento o con Díaz Ayuso en la Comunidad trece grados ahora mismo en el centro de Madrid

Voz 1657 05:02 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 5 05:17 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 3 05:21 con Toni Garrido como te lo cuento tomen Ucrania ha ganado un cómico con el setenta y ocho por ciento de los votos con me parece

Voz 1995 05:30 yo a saber tú te vas a enterar si aquí se presentasen nuestros cuerpos especiales serían el tándem electoral perfecto ticket ideal desde la tribuna los harían discurso sino querían monólogos cargados de ocurrencias reales que los electores no votarían propuesta sino chiste seríamos un país feliz risueña hilarante soltando carcajada tras carcajada esta precipitarnos por el despeñadero de la historia sin futuro pero fieles a Gila no habrían roto el país sí pero y lo que nos habríamos reído

Voz 1 06:01 los cuerpos especiales Dani Mateo

Voz 0460 06:04 candidato a todo lo que candidato a todo a todo a todo incluso a la ponía cantó al por el candidato a la afonía candidato a la a la vida Iñaki Urrutia vida Iñaki Urrutia que cabe mira yo te iba hecho un hecho un ahí como se llamaba el apoyo de Eurovisión siembra Manel Manel Manel Omar Manel pa bajo desarrolle que yo pero lleva a proponer que como siempre el el el listo se que está por debajo el segundo el tercero entonces yo propongo quería ser yo presidente y que Dani que es el celebro de esta de este dúo que llevasen todo el santo pero viendo el pollo ya ya estoy hombre tampoco

Voz 1995 06:46 celebro la idea y Monkey pues otros podríais alguno de vuestros colegas de guerra como presidente después de ese ejemplo en Ucrania podríais a JJ Vaquero a Rovira como presidente

Voz 0460 06:58 hola Pepe Viyuela así hombre sintió miedo cada vez que hay un problema pero porque es cabal pero también porque cada vez que hay un problema podría saliendo el joven macho para que al final es lo que es lo que hacen los políticos menores lo que hacía de de Tito gordito ha sido cortitas sino Hatcher gordito eso es plena forma donde dónde está previsto para el gremio no lo de Krajina es que como te lo cómico este punto Saleh que han decrece mismo inquilino no era también cómico estamos estamos llegando muy fuerte

Voz 1995 07:35 mucha energía donde hoy está Dani Bueno que éstas

Voz 0460 07:38 muy interesante pero voy a contar yo estaba en un crucero

Voz 1995 07:41 en un cruce estaba escuchando toda esta

Voz 0460 07:44 hora anterior que habéis hecho buenísima por cierto de hablado Marianne Rojas una forma extraordinaria pero se ha olvidado de de contar que aquí ya tenemos un remedio para el nuestro para vencer el miedo es también es ese gran enemigo

Voz 1995 07:56 Eva mucho el cual exige

Voz 0460 08:00 pieza de toda la vida de Dios yo os voy a contar porque en ese crucero amén escucharme una cosa yo miro otro crucero el año de la bandera lo hace cualquiera no lo hace cualquiera yo me he ido de crucero

Voz 1995 08:12 se refiere garantía de de la bandera que ya saben lo de Animalario pero ya ya había gente

Voz 0460 08:18 de de todas las sensibilidades políticas pero más de las otras verdad bueno voy a dejar que había de todas las sensibilidades entonces Jovi unas miradas

Voz 1995 08:29 porque hace una semana y no tras escapar de nada tú estás

Voz 0460 08:32 sí pero os digo una cosa todo esto os digo una cosa todo es atrapados en alta mar había un tablón había un salvavidas para todos la vía toda la noche italiana había todo todo lo que os podéis imaginar de un crucero estaba pero evidentemente gente de muchas sensibilidades políticas distintas que no mirábamos con recelo al principio este quién será este quién será este porque está si la calle no pero oye fue abrir la barra libre y cojo nudo tú nos hicimos todos muy habrá bailando oye madre mía yo que pensaba que tú gilipollas y yo que pensaba que tú también tal osea reúne el crucero une si tiene daños colaterales es que el alcohol amigos también el mal consejero cuando te quita demasiado miedo porque yo me subí a un karaoke bien a cambiar me ha venido muy arriba aplaudido por mis amigos tenga sube que tú lo haces muy bien y resulta que era un cásting de la voz del crucero o que lo cuento como astillero

Voz 1995 09:38 dentro tenía un concurso de la voz de la voz

Voz 0460 09:41 voz la voz el programa organizaba el concurso de yo canté la que ha Sito perdía pero que me caían eh cuando acabo me dicen muy bien te has clasificado para que emite mañana a las diez ensayo con la orquesta ya me veis resaca a las diez de la mañana del día siguiente andando pero no sólo eso sino que tengo que comunicarme con esto ya tierra

Voz 1995 10:04 que gane el concurso vuelta llegas a la final con toda toda la vaina tengas un buen consejo que darle nuestro invitado eh que que beba todo lo que pudo hasta el punto de que ya tengas voz karaoke sabes cuando esa copa que te deja ya la voz karaoke no no Núñez muy buenos días Ésta es donde viste el festival de Eurovisión del año pasado

Voz 6 10:34 eh en mi casa en el sofá de mi casa con mi familia comiendo pizza

Voz 1995 10:39 es muy importante clero visión España entera se debatiendo cuatro estaciones pedir para dar lugar pero

Voz 6 10:47 exacciones seguro que no no

Voz 1995 10:49 dicha Campiña en no no no no es así alguna vez mientras tú estabas en año pasado en tu casa con tu familia comiendo no sabemos que dicha diga tiene el momento vencer el año que viene voy a cantar yo

Voz 6 11:05 no no qué va ni de coña osea en la vida me hubiese imaginado que yo iba a ser una de las personas que estaba diecinueve no sé es que lo veía como algo súper lejano se super no sé cómo que no lo podía alcanzar ningún momento

Voz 1995 11:18 si antes de porque tú te presentas te Catherine y antes y todo eso que idea tenías Eurovisión

Voz 6 11:25 pues simplemente que era como pues eso una una competición donde ese se metían diferentes países y cantaban las canciones que que representaban a su país y luego pues ganaba uno

Voz 0460 11:36 ya van pero todo Miki están humillando desde hace años y seguimos mandando nuestros mejores hombres Amorín en el barro de ese concurso cuando tenemos ante ganó un karaoke mucho mejor ahí en nuestra también tres españoles finalistas del concurso de cuentos en Eurovisión ninguna no hay más preguntas señoría

Voz 1995 11:58 Miki Roqué Beñat pero caso tu estás que te va a cambiar la vida sería para vino para mal se parabienes bueno para bien entenderlo tu vida ya va a estar relacionado dentro de veinte años tú estabas en un crucero las Maldivas y alguien de la ira tú no eres tú Miguel Dolores amigo del de la bandera

Voz 6 12:22 Viar sí sí de hecho está cambiando sea para bien para bien sobre todo de puertas para fuera lo digo porque yo sigo yendo con la misma gente sido hacen las mismas cosas pero añadimos pues eso ensayos de revisión viaje sí

Voz 1995 12:36 promo que es como la parte guay claro pero tú todo este tiempo nosotros disfrutamos lo vemos vamos a en chino para televisión pero tú estás trabajando en un embolado que poca gente imagina lo que supone lo que lleva alrededor lo que mueve a Eurovisión muy poca gente imagina realmente la dimensiones

Voz 6 12:57 sí sí osea hasta que no estás dentro no sabes de qué va la cosa porque es que es es heavy es muy bestia es muy grande cada pequeño detalle necesita a días de ensayo entonces bueno son unos

Voz 1995 13:08 días en muy pocos días Mickey Mickey que veía igual yo de Eurovisión ante la tele pizzas el año pasado

Voz 1 13:15 se subirá es esta

Voz 5 13:21 por qué de porqué Pessoa obra de Pier Portrait camino porque es que aumenten forma porque

Voz 1 13:47 la Mickey se subirá a un avión unos días viajeras de Israel ketamina polémica Waters Beyoncé a Madonna porque los mismos Tenerife que que Madonna que no vaga

Voz 7 13:57 pero lo de Madonna el doble puesto que si además ya no los pagan

Voz 1995 14:02 lo que a Madonna ya es que no sé cómo humana dos doscientos millones de los Beatles Nat en España podrán ver la actuación el próximo dieciocho de mayo cuando en ese escenario el de la allí llegue tu momento hasta entonces asumía el largo largo largo largo camino de todo lo que estás viviendo estos estos meses que es lo que más

Voz 6 14:20 incluso que más te gusta me estaba usando muchísimo conocer a los candidatos yo las candidatas de los otros países como Super sea es como que tiene la misma visión de la música que yo pero son de países de fuera cantan en su idioma o en inglés entonces y ese explican cosas que hacen allí cómo han ido hasta la preselección cómo ha sido todo su trayecto que han hecho antes es como que te sientes muy muy unido porque vamos a lo mismo se ha dicho vamos lo mismo pero venimos de diferentes caminos como

Voz 1995 14:51 además estas semanas que se organiza a lo que llaman preparáis sí que es la fiesta antes versión pre partos prepare teniendo en cuenta cómo nos van a Eurovisión prepara

Voz 0460 15:00 a ver si la autosuficiencia dice el apoyo este apoyo real como compañero ganado concursos patriota que hay que empezar a personales qué es esto de humillarnos tanto un año yo otro otro y otro estamos llamando la cremita que tenemos aquí y nos la devuelven con una cara triste esta gente restaurante que me trata si no vuelvo estamos yendo también tiene un río donde se los comen los cocodrilos Miki Núñez

Voz 1995 15:32 va a ser nuestra representante en Eurovisión en apenas unas semanas hacemos una pequeña pausa y seguimos conmigo

Voz 1995 20:14 Toni Garrido Miguel Núñez está tan sólo una semana las de convertirse durante tres minutos lo que pedir la canción en el centro de las miradas de todo un continente pero digo más de todo un Planet el próximo dieciocho de mayo que es mi cumpleaños eso es lo que debería poner tener que es que un detalle podrías tener que gesto quieres que esto nada mal ya bastante diestro de tú concentran para lo va a tener que ensayar verás el próximo dieciocho de mayo representará a nuestro país en el festival de Eurovisión y pase lo que pase allí a volver convertido en parte de la historia de la música popular de España

Voz 20 20:56 a partir de aquellos para que tú llegues allí

Voz 1995 21:02 te detienes la ya no

Voz 20 21:06 dónde está Dani Mateo ahora que viene a contestar

Voz 1 21:13 le pedimos que nos hicieron

Voz 1995 21:16 lesión de la venda y aquí está bueno

Voz 1 21:18 les voy

Voz 1995 21:22 a esas alturas ya que sabes más de canto de baile o de geopolítica e intento que decanto que es lo que te hago lo sabes que la geopolítica si Luis mucho en el resultado tubos cantar muy bien pero como Portugal unos de los doce puntos estás no lo va a nadar como quieren nada era verdad

Voz 0460 21:42 que no quiero ser el típico abuelo pensar que es que hay que empezar a presionarle saque empezará a morderle los tobillos hasta gente que cuánto hace que no ganamos cincuenta años te parece motor

Voz 1995 21:54 pues sesenta años tratando unos fatal si seguimos yendo al detalle un por favor un un grupo A

Voz 3 22:02 un segundo algún puesto vale tienes claro

Voz 1995 22:05 porque o los repasaremos se claros favoritos si ya uno y eso Cruz en que es el holandés si Duncan Duncan este año nunca te año saben ustedes

Voz 3 22:19 es que tiene un nombre Juan hijo de es que Duncan trató nunca

Voz 1995 22:23 pero Dani voy a dejarme la adicción del cantante de la banda la pegatina grupo que lleva girando en más de treinta de países muchos años que son así tiene un estilo muy concreto y una es una apuesta arriesgada pero es consciente que la puesta no es la tradicional no es una hemos el Balah Don clásico les dio la canción melosa Nos una acción tecno conviene subidón al final es una apuesta arriesgada ahí

Voz 6 22:58 encanta ser a a mí que que que vayamos con la canción que yo hubiese bailado en en la fiesta mayor de mi pueblo por ejemplo o que escucharía en casa porque a mí aunque no sea la pegatina quién ha hecho la canción que es Adrià Salas que es su cantante

Voz 1995 23:13 el rollo es parecido entonces vamos yo estoy encantado de la vida pues si te gustó la versión de The piano hemos encontrado claro desde que esa canción se sale y se elige como nuestra canción candidata representarnos en Eurovisión ha perdido muchas versiones

Voz 1 23:29 hay una en ukelele venda acústica Moon trío de la República Checa

Voz 1995 23:38 les falta una dosis de plasma sanguíneo

Voz 1 23:44 quién bajón acciones a dos voces Luis versión en catalán metal cantada por un alemán la que funciona

Voz 5 24:15 este Terán placa

Voz 1995 24:26 y lo que tienes que hacer es yo que tú te da consejos sí pero yo os agradezco porque la gente que me da consejos sabe de qué habla sino supuestamente pero nos esparcen dar consejos ya lo sabemos bien no debe nunca daneses por ejemplo es un consejo cada una en fin si esta esta canción

Voz 22 24:59 la canta

Voz 1995 25:02 el año mil novecientos setenta es decir hace cuarenta y dos años yendo a otro ni a Eurovisión Miki

Voz 23 25:12 los Tonys estamos aquí las circunstancias Miki muy buenos días oye muy buenos días estoy encantado de verdad

Voz 1995 25:20 un placer saludarte tu volvería a Eurovisión este no va pasando pero si el Mickey de ahora por lo que sea había lesión hay lesión esté dispuesto a volver el dieciocho de Eurovisión

Voz 23 25:33 yo he vivido por ahí trece años pero bueno no no no déjate que vaya a Mickey que lo hace fantásticamente bien

Voz 1995 25:41 bueno no sé si os conocéis Mickey representa Miki

Voz 6 25:43 Migui qué tal

Voz 23 25:44 qué pasa mucho eh tocayo ya somos como hermanos

Voz 1995 25:48 sí sí sí oye que además

Voz 6 25:50 cuando algunos mensajes de algunos vídeos que me has enviado a otros sitios y tal y te lo agradezco muchísimo porque es verdad que que

Voz 1995 25:58 tener a alguien así

Voz 23 26:01 en la vivienda temas súper comercial es de loca perfectamente está está hecho para tu tesitura lo defiende es muy bien y desde luego el ojo nos parkour los la gente de los Keitel la pegatina unos maravillosa me estáis convenciendo osea que yo creo que el día dieciocho unos más a dar una sorpresa pero muy muy muy agradable

Voz 1995 26:27 Miki hace dos años tú quedaste Miki en novena posición de aquel hombre

Voz 0460 26:33 es que no

Voz 23 26:34 yo me queden en horario no visto que las tuvieron pero bueno escucha yo creo que este año va hay más países que cuando yo iba yo en cuando yo iba a veinte y se hizo la apertura a los países del Este justo el día en el año en el que fui yo pero yo creo que este año es de yo vamos yo voy a apretar todo lo que pueda desde aquí de una cosa querido tocayo de nombre que en en Israel el nombre Mickey es muy muy querido muy respetado acuérdate que en Israel un tal Miqui y que fue un jugadorazo de baloncesto Le quiero moto pues mira tienen hijos nombre tienen

Voz 1995 27:18 pues sí pues mira si fuese por eso nos daría no estaría nada mal cuál sería por Eurodisney por cuál sería el Consejo Miki después de cuarenta y dos años

Voz 23 27:28 ahora está todo dicho ya el consejo es lo que le cuento de disipe que que es que me encanta verle con una camiseta con ese look de joven yo siempre preocupado por miedo mis corbatas y mis lazos y encantadora a la imagen encantadora es escúchame una cosa Miki

Voz 1995 27:47 sí he analizado tu tema a fondo

Voz 23 27:50 desde el minuto dos Noyes a Mi lucha desde el minuto uno cincuenta y nueve hasta el final este tienes un ERE que ERE qué ERE que que se cueza poquito que tiene un poquito de melodía así como una pude tiene un ambiente muy especial mira ese es el momento tío lleva dos minutos en el escenario amarras y el ERE que ERE que ERE que te vas como te vas como una moto hacia arriba como está muy de moda ahora el voto indeciso vestidas del voto indeciso incidió

Voz 1995 28:23 tú a habla bastaría octavos Miki con esa consejo nos quedamos sin y lo bueno que por cierto acaba de publicar Un fantástico disco titulado desmontando a Miki muchísimas gracias por atender esta llamada

Voz 23 28:34 un abrazo un abrazo y mucha suerte Miki Oca yo mucha

Voz 1995 28:37 muchísimas gracias gracias venga bueno según las apuestas

Voz 0460 28:41 veterano Un superviviente es la

Voz 1995 28:43 Arcade de Duncan Lorens que representa hola adiós

Voz 1 28:53 es un poquito parecido

Voz 1995 28:55 hasta hace muy bien que mal bien posicionado el representante ruso Sergei las áreas se diferencian también el suizo Luca Hani con nombres inventados dos tres

Voz 1 29:20 bolitas está Bilal Hassan y Francia italianos Mahmoud con son

Voz 5 29:30 es de vino

Voz 1995 29:38 porque es un España Inglaterra Francia y Alemania Fay Wray venga bache pero no estás tú desde de la sábana esto son los que nunca tienen oportunidades de los fundadores Eurovisión que siempre van a estar en la final ocho están en final el resto de países recogen tirria a España que estos no han tenido que pasar por una semifinal pero eliminación pero es que es posible que alguno de esos cinco países

Voz 6 30:03 y a mí me gusta mucho una canción de España hicimos la venda

Voz 0460 30:08 la película no no

Voz 6 30:12 eh no sé es que no tengo ni idea yo yo la verdad que este año por ejemplo de Michael Rice la de Inglaterra que es ordenadas en me gustó mucho y creo que ahora esta mañana he leído que estaba empezando subir en las casas de apuestas

Voz 0460 30:24 bar porque la izquierda no sólo de nosotros si me hubiera llamado Ignacio Caballero

Voz 1995 30:33 has que Madonna acabo en el en el Festival de Eurovisión porque saben parón acabáis todos los los participantes después vienen las vamos a votar votamos todos en diseñan el pase intermedio va a salir Madonna ya

Voz 6 30:47 o sea no sé cómo va a ser eso sea no sé si nos van a dejar conocer nada pero vamos con con tocar en el mismo escenario que ella yo creo que ya me llevo a casa buen regalo Miki yo aquí está

Voz 1995 30:58 muy profesional le veo Exteriores acabo nada es que no no acrítica a Duncan con ese nombre Patxi Pay no te vienes abajo en el segundo no es verdad

Voz 0460 31:12 yo te voy a hacer una espera Iñaki pero vamos a hacer una pregunta difícil le hay algún país

Voz 1995 31:19 soy yo todas las canciones si hay algún país que descartamos

Voz 0460 31:25 no venga venga venga Mickey no quería es una pregunta difícil

Voz 1995 31:28 Miki freír debo descartar ningún país

Voz 0460 31:31 yo que hay que meter un segundo a pero no ha mandado había un Chikilicuatre

Voz 1995 31:37 de ese sólo hacemos España es una leche

Voz 0460 31:44 la gallina un pavo Bélgica creo que no hay ningún tipo Lord

Voz 1995 31:48 no son estos que vayan así maquillados

Voz 6 31:50 así este año hay eh

Voz 0460 31:53 eh mira en Islandia Irlanda Islandia no no y no hombre Iñaqui pero los Atari de Islandia así como vestidos con con látex y demás pero planteaste en algún momento la si yo era la vive estaría Príncipe The Late Late en la boca y tal la gente no entiende nada y Madonna queriendo te pellizcar

Voz 1995 32:18 el próximo dieciocho de mayo que es un día buenísimo sabiendo que me gusta mucho el jamón mucho más el próximo dieciocho de mayo Eurovisión con un representante como Mickey con la venda que es este el año pasado tuvimos también a a los representantes españoles Amaya hay Alfred les pedimos que se lo pasaban bien porque en el fondo es una fiesta en el fondo es pues fíjate un concurso de de cantantes y solistas que van a un sitio en este esta ocasión a Tel Aviv que también hay cierta polémica por que el festival se celebren en Israel pero bueno pasarlo bien iba nace se lo pasará a millones y millones de personas para hacerlo pasar bien así que pasa te lo bien Miki come descansa duerme una lavadora es más vuelve muy orgulloso de lo que has hecho van sobrevive llevan por delante a todo el que pueda

Voz 0460 33:12 por Duncan vete vete a ese bien Eurovisión

Voz 19 37:49 con Toni Garrido

Voz 1995 37:50 seguimos con Iñaki con Dani nuestros cuerpos especiales los nazarenos de la risa los costaleros del humor

Voz 33 37:57 e introducir un clima vamos a dar el tiempo pero puedo hablar de el otra es que si hay hueco lo pero es que es muy difícil quise lo que tú quieres hablar al tiempo es verdad porque el tiempo es importante porque si llueve no se puede hacer lo que yo quiero ha llovido mucho en el crucero no llovió nada ha hecho un tiempo excelente íbamos huyendo de la gota fría esto

Voz 1995 38:19 y tú Iñaki has tenido que huir de esa utiliza chubasquero la lluvia dará veraniega

Voz 0460 38:24 tal comentario de de de viejo que el elegiste maravilloso así la comida deliciosa delicioso ha sido delicioso Iñaki como me mira que tú has tenido lluvia e tienen poquito lluvia en el pueblo no pero pero bueno ha estado relajado extra hay resguardo

Voz 3 38:40 hay hay hay resguardo del tele club enervado tanto bien muchos españoles se sigue abierto el club si la es que el pueblo es el centro Reunión el Telegraph somos cien piénsalo

Voz 1995 38:51 claro ciento uno cuando oye bueno muchos españoles que han escuchado este esta Semana Santa es largo puente el sonido ha sido esto

Voz 1 39:04 eso es lo que he estado escuchando Jordi Carbó el hombre el tiempo de la Cadena SER durante todos estos días Jordi muy buenos días

Voz 1995 39:10 muy buenos días ha dicho una cosa incorrecta Iñaki un segundo porque de la gota fría que es un término que aparece la mesa en cada vez que llueve con cierta intensidad en primavera estamos viviendo un episodio de gota fría en España

Voz 0978 39:26 a ver si te digo la palabra Dana cree que alguna vez ha hablado al respecto hemos tenido un Adana no queda demasiado Chi no podíamos y no queda demasiado interesante en lo digo porque es la definición que sería correcta

Voz 34 39:41 en el seis sacó de

Voz 0978 39:43 de la Agencia Estatal de Meteorología porque lo que tú dices cuando se decía gota fría pues ese creaba una alarma que no siempre estaba justificada y lo que pasa es que en nuestro país no siempre que llueve de manera torrencial pues se trata de esta Dana como intentamos que ese diga ahora pero no lo conseguimos o gota fría

Voz 1995 40:01 no lo que dime dime gota fría está en nuestra en la conciencia colectiva yo utilizamos cada vez cada vez que viene mal tiempo en este año es la gota fría tecnicismo no

Voz 0978 40:13 hace referencia Iris de hecho Dana son las siglas de lo que es una gota fría es una depresión que se da a niveles altos de la atmósfera unos cinco mil metros de altura es para diferenciarla de de un tipo de borrasca que es más habitual una borrasca fría que decimos nosotros que por ejemplo en casa lo podemos comprobar porque el barómetro nos marca una presión paramétrica por debajo de los mil trece militares ir una dan a una gota fría normalmente se puede dar un anticiclón tener unas lluvias torrenciales pero bueno insisto que es un tecnicismo

Voz 0460 40:44 me gusta más porque también soy un poco añejo no

Voz 0978 40:47 me gusta el concepto de gota fría pero es lo que pasa muchas veces al final acabamos abusando de este concepto lo que está claro es que ha llovido a mares en mucha cantidad de agua sin duda

Voz 1995 40:57 sobre todo el en la Comunidad Valenciana en Murcia lugares donde especialmente la sensibilidad sobre la carencia de agua sobre todo Murcia es notable ha llovido bastante

Voz 0978 41:08 sí sí hay un punto que con estas situaciones vientos de levante que que han estado presentes prácticamente cinco días pues ahí son muy productivos la comparativa sería cuando tenemos vientos de poniente en en por ejemplo en Grazalema en la provincia de Cádiz sobre todo en Galicia no donde se acumulan cantidades parecidas a las que han caído no sólo en Murcia sino en esas comarcas que limitan Alicante y Valencia en La Safor también en la LOCE Tania en la Marina Alta cantidades que han superado los doscientos litros por metro cuadrado y el día que más llovió se alcanzaron estas cantidades no pero se han ido acumulando durante otros días más agua bueno es lo que y tienen que hacer la la la famosa canción de Raimon no predice que que no Països aplaudo en mi país no sabe llover hielo define muy bien porque están pasándose de no sólo el el territorio no sino a veces con restricciones de agua de repente les cae cantidades ingentes en muchos casos incluso inimaginables poco tiempo que suelen caer estas cantidades de agua

Voz 1995 42:08 pero yo yo estuviera ahora mismo la página oficial donde sí vamos cuenta el agua que estaba en nuestros embalses embalses punto net la cifra no ha variado mucho con respecto a la última vez que tuyo hablamos estábamos antes en el cincuenta y cuatro por ciento eh estamos en el cincuenta y siete qué ha pasado para que a pesar de tantas lluvias los embalses no no hayan su vida

Voz 0978 42:30 primero de todo que no ha llovido cuando tiene que hacerlo en invierno en gran parte del oeste de la península

Voz 0460 42:36 en las cantidades de agua más importantes sobre todo

Voz 0978 42:38 oye del Guadalquivir que durante seis meses al año pues puede recibir mucha agua pero si eso no pasa pues la consecuencia más Clarés que nosotros seguimos consumiendo agua ya sea industrial en casa de cada uno o bien también hay que tener presente que cuando aumenta el turismo también se consumen más agua y por eso no está subiendo demasiado incluso tiende a bajar claro sorprende cuando damos cantidades de agua tan importantes pero lo que pasa es que estas cantidades de agua han caído en una zona muy concreta de la geografía española además donde los ríos son muy cortos con poca retención por embalses por eso al final no varía es decir todavía estamos un poco en herencia de este invierno que ha sido bastante seco en comparación a un otoño que que no dice que todavía tengamos unas reservas algo dignas no pero si no acaba lloviendo a lo largo de esta primavera pues quizá el invierno perdón el verano lo vamos a pasar un poquito mal porque ya empezaremos a estar en un límite de reservas de agua un poco preocupante de momento estamos más o menos en la media pero insisto la perspectiva sobre todo por este déficit el invierno nos hace estar un poco preocupados que ya sabemos en nuestro país no es una de esas cosas que muchas veces sorprende los extranjeros cuando cuando lleguen a un hotel no ese ese mensajito que muchas veces nos dicen con algo tan nimio como una toalla no escucha las usado quieres que ya te la da vemos o quieres todavía un día más a secando la bien porque al final es eso tenemos que gestionar muy bien un recurso que en nuestro país es y será siempre escaso a pesar de que algunos años pues la lluvia sí que pueda caer en grandes cantidades

Voz 1995 44:04 por ultimo Jordi a partir del viernes sobre las temperaturas llega el sola ya estamos en en otras circunstancias

Voz 0978 44:12 hecho la borrasca mediterránea esta anomalía que provocado lluvias en la parte del país que normalmente no llueve en nada veinticuatro horas Baser literalmente red absorbida por una borrasca mucho más potente que vendrá desde el Atlántico esto va a hacer que vuelvan los vientos del Atlántico que muchos momentos serán del sur son estos los que harán subir las temperaturas pero también ir tenemos que tomarlo como la buena noticia no van a desaparecer del todo las situaciones favorables para la lluvia de hecho entre mañana y el jueves en gran parte de la Península tendremos chubascos pero sí que es cierto que a finales de semana volveríamos a ver el sol durante muchas horas volvería hacer algo de calor y parece que sí ha sería el tiempo dominante en la recta final de este mes de abril que dentro de lo que cabe ICO la sequía que teníamos acumulada del invierno pues buenos ha comportado moderadamente bien en lo que respecta a la lluvia

Voz 1995 45:00 pues Jordi Carbó meteorólogo de la cadena ser muchísimas gracias un abrazo feliz es a partir de lo que vosotros os gusta a partir del viernes ya sol sol que eh

Voz 3 45:15 esa Jordi Carbó ha dicho cuando miramos en casa el barómetro Don donde me puedo comprar yo uno en serio necesito tienes barómetro en casa no no tengo me acaba de pillar totalmente estaba mirando pero vamos a ver utilicen de colgar las llaves como todo español de bien no te llegas a casa bueno ya te ha tocado con el dedo

Voz 0460 45:39 tiene un cuenco está lleno llovido es el barómetro de niños vaya

Voz 1995 45:47 es decir uno según los volvemos Dios mío

Voz 35 45:51 Toni Garrido Cadena SER

Voz 0460 51:01 Coto del Rey pero andar caras del Rey

Voz 1995 51:04 emérito al restaurante según el nivel cinco de ellas pero de verdad al ver la foto del Rey en este restaurante les preguntamos en cuanto restaurantes de España

Voz 1 51:16 habrá comido todos en todos

Voz 1995 51:19 todos porque probablemente eso restaurantes los mejores de este país acaso los España les no merecemos conocer dónde aclare de ese comer bien es más un mal restaurante va al Rey lo hace bueno SATE bueno alrededor en ese mismo momento signos ocurrió completamente a Sergio Castro ya tengo nombre para la sección se va a llamar Restaurant reinstaurar les pedimos a todos ustedes que nos ayuden a él mirar la guía restaurante dos mil diecinueve con restaurante que era una cosa que tienen hoy por hoy arroba Cadena SER pueden subir sus gasta hoy por hoy restaurante a través de las redes sociales porque queremos conocer queremos elaborar es más en el primer episodio de este restaurante vamos a hablar con un lugar muy conocido en el barrio de Vallecas en Madrid donde comió el Rey eh muy buenos días un placer saludar de Antonio Antonio es propietario y chef de Cruz Blanca en en Vallecas hay una foto del Rey colgada en la puerta del restaurante Antonio

Voz 43 52:29 no en la puerta pero dónde están las las fotos de las personas ilustres que en esta casa

Voz 1995 52:37 alegría otros que son buenos y los también

Voz 43 52:40 deben de estar en la pared decir

Voz 1995 52:42 Antonio el restante Antonio debe Antonio Cruz Blanca fue premiado en dos mil ocho por tener el mejor cocido madrileño el Rey no se quiso perder el el el cocido

Voz 43 52:53 Su Majestad he Disfruta la comida yo lo he visto disfrutar de la comida esperamos nueves el clásico clásico cliente que que se activó Rayco miras disfruta de la comida

Voz 1995 53:10 sí te Antonio desde que pasó el Rey pero ahí usted notó como que la gente venía más o por eso fuma

Voz 43 53:15 hombre nosotros nosotros hemos trabajado muy bien porque de hecho él mismo Rey ha reservado o sea la persona Casuals unos dos meses y pico antes Si bueno pues fue fue uno uno más y a disfrutar nuestro plato estrella cocido madrileño

Voz 1995 53:31 pero usted claro porque habrá muchos sitios donde se presente el Rey en su caso usted sabía que iba a ir cómo cómo se prepara uno para eso

Voz 43 53:38 bueno nosotros tenemos una reserva hecha por los clientes y después diez días antes me dijeron que el Rey Juan Carlos y bueno pues la verdad es que que ilusión ya digo que tenga una

Voz 1995 53:54 una persona ya la clave pero no estaba a nombre de Juan simple a un nombre cualquiera

Voz 43 53:58 no no estaba a nombre de clientes de la casa Hay y luego pues cuando cuando llegó lo he dicho que les sorprendía la cantidad de personas que le había hablado de destacar Hay que le habían invitado a a conocer Vallecas por cierto el mejor barrio de Europa

Voz 1995 54:18 sin duda correcto ella aparte cada vez lo más

Voz 43 54:21 el vamos a

Voz 1995 54:23 poco más gente que se a vivir a a Vallecas lo sé que tenemos entonces

Voz 43 54:27 en es el barrio de que todo el mundo me suena de poca gente había que conocer Valle

Voz 0460 54:32 claro es que bueno todo es poca gente sabe que Madrid son los alrededores de Vallecas por supuesto

Voz 43 54:37 es claro pues había viví el bar