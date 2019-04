Hoy por Hoy (22/04/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias hoy por hoy hora doce

Voz 1995 00:07 resumen de la actualidad de la mañana con un color de piel excepcional lo trae

sin Antonio Marcos bueno es que hola qué tal buenos días

Voz 1018 00:14 la campaña electoral entra en su fase decisiva entre esta noche y la de mañana de los líderes de los cuatro partidos de ámbito estatal con representación parlamentaria van a protagonizar dos debates teléfonos

Voz 2 00:23 tiempos en los que intentarán afianzar todos los votos posibles sobretodo los de

Voz 1018 00:28 los indecisos pero hay un problema una pega de última hora en torno al debate de esta noche en Televisión Española porque el Partido Popular va a recurrir ante la Junta Electoral Central el reparto de turnos por sorteo por entender que ser una televisión pública debería haberse efectuado en función de la representación parlamentaria Adrián Prado

Voz 3 00:47 ya nos han pasan corte atención Adrián Prado

Voz 0019 00:51 si el Partido Popular recurre porque consideran que la televisión pública no debe haber un sorteo sino que debe primar la representación parlamentaria se escudan en que otros debates como el celebrado a seis la semana pasada o los celebrados en las televisiones públicas de Valencia Andalucía nuevo dicho sorteo lo acaba de explicar hace unos minutos el Secretario general del Partido Popular Teodoro García Egea

Voz 1192 01:11 creemos que lo importante es cumplir las normas sea hecho así en el resto de debates que hemos visto tanto en Comunidad Valenciana como en otros muchos recientemente y por tanto se hizo a la tele pública lo que hay que hacer es cumplir las normas que nos hemos dado y las normas que rigen el resto de debates

Voz 0019 01:27 esta tarde se espera una resolución de la Junta Electoral Central

Voz 1018 01:30 ah bueno pues recuerdo con el sorteo de el celebrado el pasado sábado Albert Rivera al candidato cederlos abrirá el debate que cerraba el socialista Pedro Sánchez también determinó el sorteo que los cuatro atriles de izquierda derecha estarán ubicados por este orden por Casado Sánchez Rivera Iglesias también ha establecido por sorteo un protocolo de llegadas por separado con intervalos de diez minutos de los cuatro dirigentes en principio Pedro Sánchez Pablo Casado Pablo Iglesias de Rivera se verán las caras esta noche en Televisión Española a partir de las diez en un debate que por supuesto podrán vivir ustedes en directo a través de la Cadena SER toca por tanto José María Patiño ultimar estrategias mensajes propuestas respuestas

Voz 4 02:06 en el PSOE era si José Antonio que Pedro Sánchez es el que más tiene que perder al encabezar los sondeos y se espera que el resto de candidatos vayan contra él en un todos contra Sánchez de hecho por lo que sabemos Casado buscará el cara a cara que el presidente le ha negado centrará en el sus ataques Rivera buscará convencer a los indecisos de centro derecha y para ello confrontar su programa con el de Sánchez los ataques entre ambos entre Rivera y Casado parecen descartados como sucedió en el celebrado el día seis también en Televisión Española entre Cayetana Álvarez de Toledo e Inés Arrimadas Pablo Iglesias también buscará una respuesta del presidente sobre con quién espera gobernar después del veintiocho A y sobretodo de si descarta un pacto con Ciudadanos en este escenario Sánchez puede salir beneficiado Si una especial agresividad de sus rivales le hacen aparecer

Voz 5 02:50 es como el único moderado lo que le atraería

Voz 4 02:53 votante de centro de día pues a primera hora aquí en la SER

Voz 1018 02:56 en realizador de ese debate de esta noche Antonio Casado explicó los planteamientos televisivos a los que va a recurrir para evitar la sensación de monotonía en el espectador

Voz 6 03:04 según vaya fluyendo la conversación no lo lo el placer es entre ellos el debate pues enseñar una imagen idiota y ahora además añadimos que vamos a poner de vez en cuando eh vamos a a los cuatro simultáneamente con lo cual vamos a ver al CSKA blando pero también vamos a ver los gestor de los otros y eso pues yo creo que es interesante porque el espectador ahí pues podrá fijarse en lo que interese en el que más

Voz 1018 03:34 las sedes centrales de Ciudadanos y el PSC en Barcelona han aparecido con manchas de pintura amarilla en sus respectivas fachada Sergi Caballero

Voz 0116 04:32 como diferentes redadas y detenciones todavía no se conoce una cifra exacta Álvaro Zamarreño si el Gobierno ha decretado el estado de emergencia en todo el país así policías y militares podrán detener a sospechosos sin necesidad de orden judicial han detenido a una veintena de personas y los servicios de inteligencia han encontrado vínculos entre redes extranjeras y el recién formado grupo terrorista Tawhid Jamaat al que atribuyen la cadena de atentados en rueda de prensa esta mañana el ministro de Sanidad ha explicado que el cuatro de abril se avisó a la presidencia de los planes para hacer un ataque de este tipo con los nombres de los sospechosos incluidos pero el primer ministro no recibió esta información porque la cartera de Defensa no depende de su Gobierno sino directamente de la Presidencia y portavoz

Voz 1995 06:55 bueno aquí seguimos y no nos preguntase preguntándose en tiempos diana sólo Narros si nos preguntemos si no están hechos de qué estamos hechos podríamos decir que estamos hechos de cacharritos te Jerry Crowe

Voz 10 07:14 no podemos

Voz 1995 07:15 dar echamos de menos ese programa representa echamos de menos que esas coreografías esos bocadillos de tiempo que se consume muy rápidamente y que vuelven mañana a las diez de la noche vuelve a emitirse después de ser todo un exitazo en Nochevieja Trending Topic mundial una vez más mañana contra programando al debate tenemos

Voz 2 07:41 cito cachito de músicas diez muy buenos días

Voz 1995 07:47 es la directora de ciento ochenta grados en Radio tres y es la presentadora de cachito si hierro la dos de Televisión Española que vuelve y habéis elegido

Voz 2 07:54 yo perfecto para volver atrás

Voz 11 07:57 te iba a tenis que debate cachito celadores a las diez de la noche bueno tú has dicho antes

Voz 1995 08:02 sí es una es una muy buena noticia que devuelve a demostrar que la televisión pública hay gente con muy buenas ideas y con y con mucho talento e remontar lo de Nochevieja os va a costar es así Virginia

Voz 11 08:14 hombre a ver es que el él de nuestra vieja fue algo como bastante apoteósico pero yo creo que después de esto como que te tenía muchísima fuerza y además es que empezamos esta temporada la séptima temporada antes que nombrando entrásemos a finales de septiembre principios de octubre empezamos mañana ya más empezamos con un capitulo que de verdad me enganchar a todo el mundo porque se llama número no es elegir canciones que han sido número uno en las listas de éxitos son las listas de ventas este empresa sentarse ahora que además con guión de Pablo González Batista así que jugamos a caballo ganador

Voz 1995 08:50 pues sí el guiones de nuestro Pablo González Batista así es mañana vamos a encontrar a partir de las diez de la noche en una tele veremos señores

Voz 11 08:57 sí

Voz 1995 08:58 porque está lleno de señores ignota veremos pues a otro señores

Voz 2 09:08 el

Voz 13 09:09 sonaron

Voz 2 09:10 cualquier boda evento bautizo comunión canciones con baile incluido es que nos iban directamente al películas

Voz 14 09:25 el

Voz 2 09:29 mañana Virginia hacer zapping o ver las dos cosas a la vez

Voz 15 09:32 el pago ha subido de la música de los políticos todo el debate casitas a la vez sería una gran experiencia Virginia que cree que sí que creo que sí

Voz 11 09:42 lo vamos a que además por eso precisamente lo vamos a aceptar porque al final del debate seguramente que resultara un poco aburrido para mucha gente insisten es la alternativa de poder ver el lado es casi todos por lo menos no yo desde luego lo tenemos claro eh

Voz 1995 09:59 esta porque yo creo que ya es verdad que ese archivo maravilloso de Televisión Española aliada algunas empresas no cuesta encontrar porque claro superar algunas cuestiones que ya hemos visto que permanecen en nuestra en nuestra retina es difícil sigue dando sorpresas es archivo Ongil

Voz 2 10:16 si es que bueno

Voz 11 10:18 sabe mejor que yo porque es una los guionistas del programa pero es infinito de verdad es que de hecho muchas veces ellos buscando algunas actuaciones se encuentran con otras que son absolutamente sorprendentes para bien para mal ojo bien pero que igualmente sorprenden un montón Itziar está llena de sorpresas

Voz 2 10:37 es una maravilla bueno pues ahora que esperar mañana a las diez de la vida es así sea es el yin y el yang tenemos un debate convocado esta noche uno mañana otro y mañana contra programando el otro le llega cachito no nos va a adelantar ningún rótulo verdad

Voz 11 10:56 me da muchísima mejor que que estéis pendientes sí que lo hay

Voz 1995 11:01 es mucho mejor así presentadora de hierro y cromo enhorabuena a todo el equipo enhorabuena Pablo González Batista enhorabuena participan en un espacio que nos maravilla que tiene el reto ahora es superarse después de lo que consiguió la pasada Nochevieja pues mañana comienza una nueva temporada tienen una difícil tarea es volver a superarse cosa que no parece sencillo Virginia un beso muy grande gracias

seguimos en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 1995 11:52 una nueva Nations

Voz 1995 17:05 el debate hoy debate mañana no es reconfortante pensar debate hoy debate mañana no es reconfortante pensar que el miércoles hay Liga podremos ver a un grupo de balines hombres tratando de meter un gol al contrario que en Ucrania haya ganado las elecciones un cómico sin experiencia política no da muchas esperanzas a gran parte de los candidatos de nuestro país el vicepresidente de Vox pretendiendo cerrar un canal de televisión por las críticas a su partido no creen que de quizá deberían variar las siglas con las que presentarse a las elecciones en lugar de Vox debían ser Hugo HF cuando se dice que el número uno de Vox en Alicante copió artículos y los publicó en la revista del Ejército del Aire no debería decirse técnicamente que los fusiló a qué prisión llevarán que hubiese es muy mal este paro mira hasta cosa a qué prisión llevarán a los ochocientos veinte detenidos en las protestas por el clima en Londres en España ese problema lo tenemos solucionado aquí los llevarían a Alcalá

Voz 2 18:09 uu Urda dormido también yo creo que hay que Guardiola

Voz 1995 18:14 arremete contra los periodistas y los árbitros tras su eliminación de la Champions y como dijo hace unos días en no fue a Manchester

Voz 3 18:20 bueno para ganar la Copa de Europa