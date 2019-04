Hoy por Hoy (23/04/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 1 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:24 saludos que está muy buenos días es veintitrés de abril seguimos de celebraciones felicidades Aragón felicidades Castilla y León ambas celebran hoy su Día de la Comunidad es festivo por tanto no es festivo pero es un día grande en Cataluña San Jordi que ustedes regalen con salud libros rosas día Puente en toda España entre los dos debates electorales esta noche el segundo en Atresmedia no sabemos si los candidatos conseguirán mantener el tono tenido que tuvo el primero anoche en Televisión Española contenidos pero eficaces para su clientela cada cual no hubo un ganador claro ni un perdedor estrepitoso en la SER tenemos abierto en han cuesta desde anoche una encuesta en Cadena Ser punto com que da como ganador a Pablo Iglesias seguido en segunda posición por Pedro Sánchez el tercero es para Rivera y el cuarto para Pablo Casado el líder popular quiso rebajar su tono crispado Rivera le arrebató el papel de acosador al presidente y candidato a la reelección y en cuanto a los momentazo de la noche hubo algunos pese a esa contención por ejemplo Sánchez replicando lea Casado la acusación de tener las manos manchadas de sangre por un hipotético pacto con Bildu

Voz 1722 01:39 mire señor Casado Éstas son algunos de los ejemplos de los más de ciento veintisiete iniciativas legislativas que en el Parlamento vasco ustedes han firmado con viendo de qué color tiene usted manchadas las manos señor Casado no se ellas pero lo dije la viento veintisiete

Voz 1727 01:54 no respondió como acabamos de escuchar a eso Casado pero sí atacó con la crisis territorial

Voz 2 01:59 sigue sin contestar si va a indultar a los presos que pueden ser condenados por rebelión oposición que quiere decir que los va a indultar que ya tiene la hoja de ruta que quiere volver a revalidar ese Gobierno Frankenstein

Voz 1727 02:13 pero el pulso entre Casado y Rivera por ver quién era más contundente lo ganó con claridad Alber Rivera que tiró de varios golpes de efecto de irregular resultado y que llegó a colocar en su atril una foto enmarcada de la reunión de Sánchez y Torra uno como presidente del Gobierno y otro como presidente de la Generalitat

Voz 0040 02:30 quiere indultos a cambio de escaños necesitan los separatistas porque sino no gobierna es una emergencia nacional enviar al señor Sánchez a los separatistas del señor Iglesias a la oposición y formar un gobierno constitucional

Voz 1727 02:41 es una reivindicación la de la Constitución que Pablo Iglesias no soltó en todo el debate con Sánchez además fue de guante blanco aunque le reclamó varias veces sin obtener respuesta que aclare con quién pactará

Voz 2 02:54 te he preguntado Pedro hasta dos veces sí descartaron a un acuerdo con Ciudadanos y creo que el silencios muy elocuentes silencios libre pero creo que hay muchos electores de izquierdas que toman nota de este silencio porque tienen memoria

Voz 1727 03:06 no estaba en el debate por las limitaciones que impone la Junta Electoral Central Vox y hubo pocas alusiones al partido de la extrema derecha las hizo sólo Pedro Sánchez pero su fantasma sobrevoló el debate porque puede inclinar el Gobierno este próximo domingo su líder Santiago Abascal replicaba en las redes sociales al debate que se estaba celebrando en la tele colgó una foto de cuatro logros bajo la frase encuentra las diferencias hoy comienza la undécima semana del juicio a la cúpula del pluses tras varias semanas en las que se han sucedido los testimonios de Mossos policías guardias civiles hoy vuelve la política el Tribunal Supremo Aimar Bretos buenos días buenos días

Voz 0027 03:49 vuelve de la mano de pena aragonés actual vicepresidente de la Generalitat citado a declarar como testigo aragonés era durante aquellos días en torno al uno de octubre el número dos de Oriol Junqueras en la Conselleria de Economía

Voz 1727 03:59 Anxo y Ponteceso es las localidades natales en Pontevedra de las dos víctimas españolas en los atentados de Sri Lanka van a recordarlos hoy van a recordar a Alberti Mari

Voz 0027 04:09 con el trabajó en la India y ella había aprovechado las vacaciones de Semana Santa para reencontrarse con su pareja decidieron viajar a Sri Lanka y se alojaban en uno de los hoteles atacados el alcalde de Pongesur es

Voz 3 04:20 a los que a su apoyo condicional

Voz 1621 04:26 se ponía anoche a disposición de las familias y sumamos

Voz 1727 04:29 una voz más uno puede vivir todas

Voz 4 04:32 trece días

Voz 1727 04:34 la poesía no es la poeta uruguaya Ida Vitale que hoy va a recibir en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares el Cervantes el Premio Cervantes ayer ya cumplió con la tradición de depositar su legado bajo llave en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes y en los deportes Pau Gasol Mirotic ya están en la segunda ronda de play off en la NBA Sampe buenos días buenos días Pepa

Voz 1161 05:02 tres pistolas de José Manuel Calderón por la vía rápida cuatro cero tras el triunfo de hace unos minutos en Detroit por ciento cuatrociento Veintisiete el Calderón sea despedir de la temporada con dos asistencias en cuatro minutos en mil hubo Quini con la Mirotic ha afirmado doce puntos trece rebotes en veinte minutos de juego no ha jugado Pau Gasol que por lesión se ha perdido toda la primera ronda está previsto que pueda reaparecer en la siguiente ante Boston Celtics que será el próximo rival está jugando ahora Ricky Rubio con Jutta ante Houston y una derrota le dejaría elimina

Voz 1727 05:25 dos

Voz 0978 05:29 pero el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días la borrasca que en las últimas jornadas ha azotado el Mediterráneo ya es historia a partir de hoy una borrasca en el Atlántico iba mandando distintos episodios de lluvia a la Península Baleares más diluidos eso sí a medida que se acerquen al Mediterráneo además no será lluvia constante sí que los próximos tres días tendremos chubascos y tormentas pero con muchas pausas incluso momentos de sol con temperaturas máximas un poco más bajas que las de ayer además con retos de viento que pueden acentuar en algunos momentos la sensación de frío

Voz 6 06:05 extrajo que has leído tantas veces has bailado tantas veces

Voz 1 06:12 sí o no colecciona con el país y los cuarenta Classic la discografía completa hay cinco directos de una banda tan grande

Voz 0027 06:18 ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre domingo veintiocho

Voz 1 06:21 ocho A kind of magic y caja de regalo por Mode con noventa y cinco

Voz 7 06:25 con el país muy bien con mucha que estás sola

Voz 8 06:33 en el accidente dicen que sí

Voz 1 06:36 bien pero

Voz 8 06:42 el Trident paciencia sino todo lo contrario

Voz 1727 06:47 pero qué haces bailando Aimar Bretos quede veo pues los debates y las empresas de los debates que todos tienen la suya Danny De la Fuente buenos días Pepa buenos esta mañana tenemos el debate del debate como ayer a partir de las ocho buena no vamos a dejar de hablar del debate de aquí hasta las ocho pero a partir de las ocho y media análisis con Lucía Méndez Ignacio Ruiz Jarabo Joaquín Estefanía ya las nueve incorporan Miguel Ángel Rodríguez y José Miguel Contreras para que nos digan de lo que esperaban ayer que encontraron anoche que hay que esperar para el segundo y definitivo

Voz 1621 07:27 todo esto en una mesa de análisis y de tertulia en la que vamos a llamar al realizador de Atresmedia como ayer hicimos con el de Televisión Española y además en poco más de una hora confiamos en hablar con el moderador de anoche con Xavier Fortes que insistía buenos días a todos a todas tienen todo el derecho a

Voz 2 07:42 soltarse el guión y además incluso viene bien les recuerdo que pueden educadamente partes el respeto de introdujo orden puede ser desordenados pueden interrumpirse y facilitar el de comiendo a lo mejor me convierto poco pesado pero creo que es bueno para el debate está bien el mensaje pero también que crucen propone

Voz 6 07:58 estas y perdonen que me ponga insisten de tengo

Voz 1621 08:02 educadamente perderse el respeto esta me gusta mucho insiste en que a partir de las diez de las nueve en Canarias salimos a pasear este Sant Jordi por Barcelona con Toni con Nacho con Gonzo el trío de colono con quiénes vamos a analizar desde un punto de vista publicitario el debate de allí

Voz 2 08:18 ver

Voz 1621 08:20 estarán durmiendo éntrale dale y al igual que en el debate vimos a una mujer fregando el suelo no iba a ser menos en este programa una hora después a partir de las once vamos a dejar a tanto hombre para hablar con una mujer con una de las mujeres más guapas de nuestra pantalla una gran actriz una gran persona Aitana Sánchez Gijón con quién vamos a hablar de teatro y de feminismo de la vuelta de Nora Casa de muñecas dos que es una secuela del clásico de irse

Voz 1727 09:00 la gran actriz y una gran cabeza la de Aitana Sánchez Gijón dos asuntos de política esta mañana en primer lugar el debate claro nos pueden contar que les gustó que les gustó quién les gustó quién les disgustó

Voz 1621 09:15 por qué en segundo lugar el voto por correo

Voz 2 09:19 el voto por correo el plazo se extiende a mañana

Voz 1621 09:21 jueves así que preguntamos si van a votar por correo sí lo han hecho ya se apuran al último día y lo más importante si les ha llegado toda la documentación no si hay algún retraso o algún incidente tienen el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y el whatsapp el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta

Voz 9 09:36 hay seis una aclaración en las noches de debate este equipo no duerme nada mañana los jueves es miércoles creo porque hoy es martes todavía algo a lo que nos gusta recurrir de vez en cuando a los libros hoy que es Sant Jordi

Voz 1772 09:54 pues recomienden libras lecturas en el nueve un afincadas dos dieciséis sesenta regalen libros con notas de voz en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis hasta el jueves se fue botas

Voz 1727 10:06 son las seis y diez las cinco y diez en Canarias

Voz 0027 10:10 va empieza hoy podrá el con Jordi Fábrega en la producción con Elena Sánchez y Roberto en la técnica

Voz 10 10:17 para hacer senderismo debería estar me crema pero sólo tengo del quince Si me he dicho dos veces la del quince Paffett

Voz 1 10:25 como si fuera del treinta

Voz 7 10:27 tus preocupaciones son otras aprovecha el mantenimiento Kraft pues sólo noventa y nueve euros hasta el treinta y uno de mayo lleva Tune Kuga de sustitución sin coste la increíble sensación de de preocuparse condiciones en punto es

Voz 1 10:42 Manuel Vilas Elena Medel Victoria Camps y Jordi Benjamín Prado Rafa Vila Sanjuán en La Ventana hemos decidido que la vida deja de tener sentido sin libros pero también sin humor

Voz 3 10:54 me vais a esa plaza

Voz 10 10:58 Toni Martínez Especialistas secundarios

Voz 1 11:01 Mundo Today Pilar de Francisco Sara Socas y Juanma López Iturriaga La ventana este martes veintitrés de abril en Sant Jordi desde la plaza de Cataluña en Barcelona con los autores y el humor de todo por la radio y Carles Francino en la SER

Voz 1621 11:20 quedan cinco días para las elecciones

Voz 1 11:34 Elecciones Generales dos mil diecinueve

Voz 0027 11:37 esta noche se va a vivir el segundo acto de este debate en dos partes comenzó anoche en Televisión Española hay que se va a completar hoy en Atresmedia los equipos de campaña asumen que hoy puede endurecerse aún más el tono y eso que ayer Casado sobretodo Rivera disparan sin cesar contra Sánchez que encajó los golpes sin entrar en el marco de debate que le planteaban y Ciudadanos conclusión del debate se acentuó anoche la división entre los dos grandes bloques la derecha por un lado la izquierda por el otro incluso dentro de la izquierda PSOE

Voz 1 12:03 no podemos sacaron tiempo para reconocerse mutuamente su trabajo

Voz 1772 12:07 pues aquí un debate electoral en España Rafa Muñiz buenos días buenos días Sánchez Iglesias agradecieron estos diez meses de

Voz 2 12:14 trabajo conjunto Unidas Podemos han apoyado

Voz 1722 12:16 yo quiero darle las gracias públicamente Eloy señor Sánchez

Voz 2 12:19 las gracias por reconocer grupo parlamentario aunque poco duró la tregua emplazo al señor Sánchez a que diga claramente si está o no dispuesto a pactar con Ciudadanos Sánchez que no contestó a esta pregunta si tuvo palabras para ciudadanos

Voz 1722 12:31 primero fue un usted y ahora me encuentro más rápido usted ponen a algo es ciento mucho con abraza hice abraza la ultraderecha este partido

Voz 2 12:38 broches a los que se llamaba Pablo Casado Oriol Junqueras diciendo si vamos a apoyar a Pedro Sánchez a cambio de indultos o a Otegui diciendo somos determinantes y queremos estar siendo más fundamentales en el futuro Gobierno de Sánchez y a raíz de Bildu Sánchez respondía a mi señor

Voz 1722 12:52 casado Éstas son algunos de los ejemplos de los más de ciento veintisiete iniciativas legislativas que en el Parlamento vasco ustedes han firmado con Bildu de qué color tiene usted manchadas las manos señor Casado

Voz 1772 13:02 Cataluña fue uno de los temas más polémicos

Voz 0040 13:06 determinación dice se me saltaron las lágrimas de ver que mi país daban un golpe de Estado y que lo hacía en el Parlamento de mi tierra de Cataluña Sánchez aclaraba su postura vuelvo a repetir no va a haber

Voz 1722 13:14 ni un referéndum de independencia mi independencia

Voz 2 13:16 e Iglesias pedía pero creo que con sobreactuación con insultos y con grandes proclamaciones no vamos a ninguna parte y sobre corrupción

Voz 1722 13:24 en la sede del Partido Popular en la calle Génova de Madrid era como el Gran Bazar de la corrupción oye uno iba la primera planta financiación irregular

Voz 2 13:29 vamos a pasar pagina yo ya he pasado página de cualquier conducta irregular

Voz 0040 13:33 finalmente ser Casado sable donde está el milagro económico del Partido Popular

Voz 1772 13:36 Arzu Rivera pronunció la misma frase que la ministra Montero hace dos meses

Voz 11 13:40 dónde está el milagro económico del Partido Popular

Voz 9 13:43 en la carta reproches de Sánchez al líder del PP

Voz 1772 13:45 por Cayetana Álvarez de Toledo gustaría que linces asustados

Voz 1722 13:48 datos sobre todo a sus candidatas que no es no es que cuando una mujer no dice si es no

Voz 1772 13:52 aparecieron en el debate el Falcon la tesis de Sánchez o el chalet de Iglesias

Voz 1 13:56 pero también nuevos términos lo escuchan

Voz 1772 13:59 es el silencio el silencio inexistente de Rivera ya que sonaba la sintonía es el día hoy es el Día Mundial de la tierra el Día Mundial de la tierra al que hacía alusión Pedro Sánchez cuando le preguntaban por pensiones el vecino de Casal

Voz 2 14:11 quiero pedirles humildemente su voto que es como decir que vecinos de da más garantías para dejar las llaves cuando sale de vacaciones o la Constitución de

Voz 1772 14:18 Alessia este artículo de la Constitución no se cumple que citó en numerosas ocasiones nada más salir el debate los equipos

Voz 0027 14:27 en campaña y en algunos casos los militantes también de los distintos partidos decidieron a sus candidatos como si hubiesen ganado ya las elecciones una euforia pelín sobreactuado sobretodo cuando esta noche hay una nueva oportunidad y no menor de resbalar a cinco días en las urnas Aida va a buenos días

Voz 12 14:40 buenos días en el PSOE dicen que Sánchez ha sabido colocar mensajes y que no ha cometido errores en momentos delicados como el de los indultos ávido aplausos en Ferraz cuando Sánchez ha defendido el no es no en las agresiones sexuales y destacan las críticas a Rivera copiando a la ministra Montero dicen con lo de que el milagro económico del PP está en la cárcel la dirección del PP de aún casado tranquilo convincente que ha hecho un debate de guante blanco aclarando que Rivera no es su adversario y que ha dejado en evidencia un Sánchez nervioso y que no ha dado la talla en Podemos dicen que Pablo Iglesias ha hecho que brillen sus propuestas ante los indecisos social

Voz 9 15:09 estas dos aplausos en la sede morada han sido para iglesia

Voz 12 15:11 es cuando apretada Sánchez preguntando si pactará conciudadanos pero atención también para Sánchez al acusar al PP y a Rivera de mentir de la misma manera en ciudadanos dicen que Alber Rivera ha estado por encima de todo sobre todo al comienzo y al final del debate a Sánchez lo han visto poco creíble ya casado en su línea floja es literal eclipsado por Rivera Iglesias fuera de ritmo de juego leyendo la Constitución

Voz 0027 15:31 los expertos habían vaticinado que Vox podía convertirse anoche en el ausente que marcara gran parte del debate no fue así sólo Sánchez lo mencionó en contadas ocasiones Iglesias Tamim en una sola ocasión veremos qué sucede hoy de momento el partido de Abascal intentó desacreditar anoche el debate a cuatro con un tuit llamativo Javier Alonso buenos días soy su líder Santiago Abascal buenos días

Voz 0858 15:51 parece sintetizada su opinión sobre el debate con una imagen de cuatro loros encima un mensaje escueto encuentra las diferencias tanto Abascal como el resto de libre de de líderes del partido ultraderechista se esfuerzan estos días en descalificar la decisión de la Junta Electoral Central dicen que hay una clara intención de impedir que se oiga su mensaje a pesar de ese lapsus que tuvieron al difundir un mensaje en el que ellos mismos reconocían que en realidad los estaba beneficiando prisión Vox ha contra programado el debate de esta noche con un mitin en Las Rozas Madrid Si a Tita miente está aburriendo el debate pasa de la segunda parte es el mensaje con el que han convocado a sus

Voz 1 16:28 tras

Voz 13 16:35 Vine la semana que los tres envía la plaza debería iría punto es hoy con un veinte por ciento de descuento en pescadería hay panadería y mañana veinte por ciento en charcutería así ahorrar es más fácil

Voz 14 16:45 que vive la primavera Vision Lab a una todas las gafas graduadas tienen el segundo par de cristales gratis incluidos los progresivos segundo par parte cristales gratis para tío para quien tu quieras esta primavera celebra mira y regala sólo embistió la consulta condiciones

Voz 1 17:03 en la Cadena Ser

Voz 0027 17:11 las localidades gallegas de Ponteceso y Rianxo han decretado tres días de luto oficial que comienzan hoy en recuerdo de los dos jóvenes María y Alberto de XXXII C31 años muertos en los atentados Sri Lanka estaban allí de vacaciones son de momento las dos únicas víctimas mortales españolas Radio Galicia

Voz 0846 17:27 buenos días bos días crespones negros y banderas a media asta lucen ya en los ayuntamientos de Ponteceso Durex y Rianxo en el primero residía María González XXXII años que aprovechó las vacaciones de Semana Santa María visitará su novio Juan Manuel Vidal de treinta y uno años natural de Riancho pero que trabajaba en la India días de asueto que la pareja disfrutaba Blanca allí se vieron atrapados en la cadena de atentados contra tres iglesias y tres hoteles de lujo

Voz 1772 17:53 almorzaba ninguno de ellos Adolfo Muiños

Voz 0846 17:55 es el alcalde de Rianxo nada una vez

Voz 15 17:58 el además que además increíble no que va a pase cuando estás a miles de kilómetros de casa te parece que no va a afectar a Reagan en concreto pues sí que afecta a familias de Rianxo

Voz 0846 18:09 en Rianxo se han decretado tres días de luto este mediodía según

Voz 1727 18:12 tardó un minuto de silencio también Ponteceso

Voz 0846 18:15 donde habitualmente residía la pareja también están de luto además ha convocado una concentración esta tarde a las ocho y media en la plazuela a la que invitan a participar a todos los vetos

Voz 0027 18:24 hace sólo unos minutos Lanka ha elevado a trescientos diez el número de muertos en los atentados el Consejo de Seguridad de la ONU ha pactado esta noche una condena de esos atentados los quince estados que forman el Consejo han exigido que rindan cuentas todos aquellos que perpetraron organizaron o financiaron la cadena de atentados ISS ahora mismo el principal frente han acordado en buenos días buenos días al frente de la investigación el Gobierno de Sri Lanka señala a un grupo islamista un grupo local aunque todavía nadie ha reivindicado la matanza

Voz 0127 18:51 las autoridades del país creen que ese grupo islamista local pudo recibir ayuda de una red internacional porque los atacantes estaban entrenados porque los explosivos que utilizaron eran muy potentes el Gobierno ha pedido perdón porque tenían información sobre las intenciones de los supuestos terroristas no lograron evitar los ataques tiene

Voz 3 19:09 el Yangtsé de fotos de tú Design

Voz 9 19:14 el servicio de inteligencia dio la voz de alarma hace veinte días conocían sus nombres y que su objetivo era atentar contra iglesias y hoteles durante la semana

Voz 0027 19:22 que además del caso dramático de los dos jóvenes españoles muertos en las últimas horas hemos conocido más historias de vidas seguidas por las bombas en Sri Lanka e historias tremendas como la del dueño de la compañía de venta de ropa online a esos que ha perdido a tres hijos en los atentados

Voz 0127 19:35 estaban de vacaciones en el país y eran de Dinamarca además de ellos otra treintena de extranjeros han perdido la vida a una mujer británica y su hija que estaban comiendo en un restaurante ocho indios que eran miembros de un partido político hay en su país o un estudiante de Estados Unidos entre otros el grueso de esas más de trescientas víctimas

Voz 9 19:52 cuáles son gente de Sri Lanka una de ellas es una cocinera muy conocida en el país también su hija otros son trabajadores de los hoteles en los que se registraron las explosiones

Voz 0027 20:02 el veinte de la mañana cinco y veinte en Canarias

Voz 9 20:06 el PP

Voz 0027 20:07 polio ha vuelto de Semana Santa disparado en las últimas veinticuatro horas el precio del barril ha subido más de un tres por ciento y el motivo es la amenaza de Estados Unidos de imponerle sanciones a aquellos países que sigan comprando petróleo a Irán Donald Trump ha dicho claramente que quiere llevar a cero las exportaciones de crudo iraní Jordi Fábrega buenos días

Voz 0980 20:24 buenos días cuando Estados Unidos volvió a imponer sanciones a Irán permitió que ocho países entre ellos potencias como China Japón India Italia o Turquía siguieran comprando crudo a Teherán pero ahora esto se acaba la Administración Trump amenaza con sancionar a los que sigan comprando petróleo iraní a partir del dos de mayo

Voz 1 20:43 en sí

Voz 1727 20:51 cualquier país sentido a que negocie con Irán debe tomar medida

Voz 0980 20:53 así ser precavido porque los riesgos son mayores que los beneficios decía el secretario de Estado de Trump Mike Pompeo

Voz 1100 20:59 veo la consecuencia inmediata el barril de P

Voz 0980 21:01 otro lío más habitual en Europa ha pasado de costar setenta y un dólares a setenta y cuatro en tan sólo un día y en el resto de continentes el encarecimiento también supera el tres por ciento en lo que llevamos de año Irán ya reducido a más de la mitad su producción de petróleo por falta de compradores pero trama asegura que otros países como Arabia Saudí compensarán la diferencia en respuesta al anuncio norteamericano Irán ha replicado que está preparado y amenaza con cerrar el estrecho de Ormuz porel que se comercia el cuarenta por ciento del petróleo de todos

Voz 0027 21:33 gracias Jordi también en Oriente Próximo un grupo de soldados israelíes parado en territorio ocupado a un adolescente palestino de quince años que estaba detenido esposado y al que lo habían vendido los le habían vendado los ojos ya a pesar de eso le disparan y apuntaron con armas a quienes intentaron ir a socorrerle un fotógrafo consiguió captar el momento y ahora el propio ejército israelí ha tenido que reconocerlo y abrir una investigación corresponsal en Jerusalén Beatriz comer Read

Voz 16 21:58 si no hubiera habido imagínese el incidente en el que un palestino de quince años resultó herido de bala en la pierna habría merecido un breve en la prensa local palestina pero a la vista de los vídeos que circulan por las redes sociales el ejercito israelí decidió ayer abrir una investigación sobre lo ocurrido el pasado jueves cerca de la ciudad palestina debe Ellen varias fotografías muestran a un palestino esposado y con los ojos vendados huir de los soldados israelíes que tienen detenido en medio de un campo las imágenes muestran también cómo los soldados apuntan hacia él y el joven se desploma según los militares había sido detenido por lanzar piedras un comunicado del Ejército israelí afirma que intentó huir y recibió un disparo en la pierna tras lo cual los soldados le prestaron atención médica y colaboraron en su evacuación

Voz 11 22:48 el juicio por el testigo muestra más bien como la Xunta dos viven que nadie se acerque al herido y aún militar apuntando con su arma a los palestinos mientras Britta a quien se acerque de disparo finalmente los lugareños desafiando a los militares consiguieron llegar hasta el joven herido lo llegaron al hospital

Voz 3 23:12 hola

Voz 17 23:17 a día hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales veinticinco arroba hoy

Voz 1 23:25 hoy bien facebook Hoy por hoy

Voz 7 23:32 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 10 23:39 una tarde extremadamente calurosa de principios de julio un joven salió de la reducida habitación que tenía alquilada en la callejuela de ese y con paso lento e indeciso se dirigió a él puente K

Voz 1 23:52 había tenido la suerte de encontrarse con su patrona en la escala

Voz 10 23:55 a su cuartucho se hallaba bajo el tejado de un gran edificio de cinco pisos más que una habitación parecía un alacena en cuanto a la patrona que Le había alquilado el cuarto con servicio el pensión ocupaba un departamento del piso de abajo de modo que nuestro joven cada vez que salía se veía obligado a pasar por delante de la puerta de la cocina quedaba a la escalera y estaba casi siempre abierta de par en par en esos momentos experimentaba invariablemente una sensación grata de vago temor que le humillaba daba su semblante una expresión sombría debía una cantidad considerable a la patrona y por eso tenía encontrarse con ella no es que fuera un cobarde ni un hombre abatido por la vida por el contrario se hallaba desde hacía algún tiempo en un estado de irritación de tensión incesante que hallaba en la hipocondríaco se había habituado a vivir tan en

Voz 1 24:54 cerrado en sí mismo que no son

Voz 10 24:57 lo temía encontrarse con su patrona sino que rehúye toda relación con sus semejantes

Voz 7 25:04 crimen y castigo si horteras Tallers mil ochocientos setenta y seis Katrina sé que él escucha

Voz 1100 25:14 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 18 25:20 compras contumaz que no que he ido a Midas me han regalado una tablet por cambiar los cuatro neumáticos Continental sí claro estos auriculares inalámbricos se los han regalado a mi madre sólo por cambiar dos del suyo genial pero ojo que son para la niña siquiera esto regalo Price cita Midas punto es antes del veinticuatro de abril ya Elige neumáticos Continental

Voz 19 25:41 la Cadena SER

Voz 1 25:43 en Hoy por hoy

Voz 0027 25:45 seis y veinticinco de la mañana a cinco y veinticinco en Canarias vamos en un minuto con los deportes Sampe buenos días

Voz 1161 25:51 buenas Aimar tiró antes os contamos que un estudio ciento

Voz 0027 25:53 Kiko liderado por el CSIC que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas aquí en España ha conseguido demostrar en ratones por ahora que los beneficios que tiene sobre el cerebro hacer deporte si se transmiten de P

Voz 0858 26:05 Teresa hijos Javier Alonso hasta ahora se sabía que el ejercicio físico tenía beneficios en el cerebro pero no que esos efectos pasaran a las siguientes generaciones ahora este equipo de investigadores españoles ha detectado que los hijos de los ratones activos aprenden inmemorial eran mejor que los hijos de los ratones sedentarios básicamente tienen más neuronas en sus cerebros y sus mitocondrias los órganos celulares que producen energía están más activas lo más curioso en mares que esos beneficios se mantienen incluso aunque las propias crías sean sedentaria Javier gracias

Voz 0027 26:37 tenemos ya dos españolas en la segunda ronda de play off de la NBA sabe

Voz 1161 26:41 Pau Gasol y Nikola Mirotic tras la victoria de esta madrugada en Detroit ante los Pistons de José Manuel Calderón ciento cuatrociento veintisiete que ha cerrado la eliminatoria por la vía rápida cuatro cero para los Milwaukee Bucks Calderón se ha despedido de la temporada con dos asistencias en cuatro minutos en Milwaukee Nikola Mirotic ha firmado doce puntos trece rebotes en veinte minuto

Voz 1621 26:57 el juego Innova ante un poco en cuarenta y un pum

Voz 1161 26:59 dos no ha jugado Pau Gasol que por lesión se ha perdido toda la primera ronda está previsto que pueda reaparecer en la siguiente ante Boston Celtics que va a ser el próximo rival y está jugando en estos momentos Ricky Rubio con Jutta ante Houston en casa una derrota ante los Rockets les dejaría eliminados en cuanto al fútbol tenemos hoy ya en marcha la jornada treinta y cuatro última de la temporada entre semana este martes con tres partidos dos en los que se juega el descenso desde las siete y media el Huesca Eibar uno de los últimas balas para los oscenses que están a ocho puntos de la salvación con sólo quince en juego son baja en los locales y no hay acabó por lesión en el Eibar Mendilibar pierde Ramis ardilla hay vigas también por lesión además de José Ángel y Jordán por sanción con cuarenta puntos están casi salvados hablan los técnicos Francisco y Mendilibar

Voz 0027 27:36 nos toca moderada pero hubo partido y a conseguir

Voz 1727 27:39 tenemos que jugar sobre todo rescatando

Voz 20 27:41 al rival sin pensar en qué posición está te vas

Voz 1772 27:44 no pensando en los oncogenes respetando al AVE

Voz 1161 27:46 tras el partido el colegiado catalán media Jiménez y desde las ocho y media al Valladolid Girona vital para los dos los pucelanos en descenso treinta y dos puntos

Voz 1275 27:53 los catalanes con dos puntos más y dos puestos sólo por encima

Voz 1161 27:55 problemas para Sergio para hacer el once con siete lesionados y el sancionado Antoñito el técnico sobre qué tipo de partido espera

Voz 21 28:01 aunque nosotros quisiéramos darle la pelota yo va a ser difícil alto juegas en tu campo tu campo TNT requiere eso la gente lo va a animarnos va a apretar basta con nosotros seguro que lo van a las empuje y no podemos darles otra cosa que no sea intentar ir a por el partido eh

Voz 1161 28:13 el Girona los de Eusebio siguen vaciando para salir de la atracción del descenso sin los lesionados Aday Múgica hay planas habla el técnico

Voz 1722 28:19 tenemos que demostrar personalidad tenemos que demostrar determinación y tenemos que demostrar que queremos conseguir lo que perseguimos

Voz 1161 28:27 tal en Primera la temporada que viene a arbitrará el colegiado valenciano Martínez Munuera ya a las nueve y media el Alavés Barça con la Liga a tiro una victoria Cullen Mendizorroza junto a una derrota mañana del Atlético ante el Valencia les daría el título y Valverde encantado con cerrarlo cuanto antes

Voz 22 28:38 se pregunta mucho eso sobre si quieres

Voz 2 28:41 Nuestras la liga lo antes posible vamos eso lo quiere cuál

Voz 22 28:43 mira lo lo que queremos todos es ganar

Voz 1161 28:46 quien ha dejado a Rakitic en Barcelona por descanso además del lesionado Rafinha

Voz 2 28:50 Thibault Murillo Boateng por decisión técnica

Voz 1161 28:53 sabes sigue peleando por Europa pero resuena más la no continuidad de Abelardo la próxima temporada el técnico no quiere desviar la atención

Voz 1 28:58 hasta los plano por un objetivo

Voz 1727 29:01 qué

Voz 1 29:03 hacia mi persona queda aparcada hasta

Voz 1161 29:06 a nuestra ciudad toda lesionados Inui Burgui Mari pan sancionado Calleri arbitrará el colegiado cántabro Cordero Vega un derbi madrileño completará la jornada el jueves el Getafe Real Madrid anoche pasaba por El Larguero el técnico de moda José Bordalás que a cinco jornadas del final tiene el Getafe en la cuarta plaza convive bien con el calificativo de equipo revelación del campeonato dijo no afectarle que les acusen de jugar al límite del reglamento sino lo contrario

Voz 2 29:27 ahora lo interpreto sinceramente como un elogio

Voz 23 29:30 porque no es fácil conseguir para ningún técnico que tu equipo

Voz 2 29:34 compita cada partido a un gremio

Voz 1161 29:37 del resto en la Euroliga el Real Madrid puede meterse esta noche en la Final Four de Vitoria desde las ocho visita Panathinaikos llega a Grecia con un dos cero y el triunfo terminó le metería en terminaría con la eliminatoria antes desde las siete el Zalguiris recibe al Fenerbahce con empate a uno y en tenis en el Godó hoy juegan tres españoles Albert Ramos David Ferrer Jaume Munar

Voz 5 30:03 son las seis y media a las cinco y media en Canarias

Voz 1727 30:10 bueno el cinco días en sólo cinco días casi treinta y siete millones de españoles estamos llamados a las urnas para elegir las Cortes de las que saldrá el próximo Gobierno de España hoy los candidatos de los cuatro principales partidos van a intentar de nuevo convencernos de que la opción que ellos defienden es la que más nos conviene va a ser otro debate a cuatro esta vez en Atresmedia y que al final mitad demente se va a convertir en un segundo asalto del que vimos anoche en la tele publica en Televisión Española

Voz 1722 30:41 hala pido el voto a los jóvenes les pido que voten por el futuro las mujeres que voten por la igualdad y por la por el respeto a los mayores que voten por la seguridad de todos y a todas que votemos por la convivencia querer españoles

Voz 2 30:55 pero pedirles humildemente su voto consciente de que el voto es el acto de mayor confianza que se puede tener una democracia digamos que es como decirle a quién va a confiar la educación de sus hijos sólo a de sus padres hola sanidad de su pareja lo que les quiero pedir a esa gente que piensa que la política no sirve para nada es que nos den una oportunidad una sola estar en un Gobierno cuatro años después de esos cuatro años no hemos conseguido cambiar nada no nos voten nunca más lo oyen

Voz 0040 31:21 es el silencio cómplice de Pedro Sánchez pero los españoles vamos a decir basta los españoles ya no vamos a callar nunca más el veintiocho de abril vamos a votar vamos

Voz 1727 31:31 a ganar vamos Ciudadanos vamos a España ahora si terminaba ese debate el candidato que quedó más desdibujado anoche fue Pablo Casado que tiene hoy una segunda oportunidad de perfilar su mensaje

Voz 0027 31:46 la cita con ese debate de Atresmedia a las diez de la noche en Hoy por hoy vamos a analizar a lo largo de la mañana como el llega cada candidato que conclusiones sacan del debate de ayer pero antes información de servicio sobre el voto por correo tendría Villoria buenos días

Voz 9 31:57 buenos días la Junta Electoral Central ampliado el voto por correo un día más hasta este jueves veinticinco tras varios festivos quiénes hayan pedido el voto por correo tienen setenta y dos horas para entregarlo en una oficina de correos en el horario habitual Se espera que lo hagan más de un millón trescientas mil personas que lo han solicitado

Voz 0027 32:12 el tráfico a esta hora Teresa Serrano buenos días

Voz 1277 32:15 de en Madrid encontramos a la intensidad de entrada dos Torrejón a cuatro Valdemoro a cuarenta y dos Parla en Barcelona a un accidente corta la B23 en San Feliú sentido Martorell en Álava en Vitoria a una salida de vía complica la ciento cuatro sentido Irún en La Rioja es un autobús averiado el que complica la Nacional doscientos treinta y dos en Font leche el sentido Navarrete precaución porque son necesarias las cadenas por la nieve en el acceso Sierra Nevada en Granada

Voz 1 32:39 aquí en contra el tiempo íbamos a tener lluvias sin terminar

Voz 0027 32:41 The en prácticamente toda España peninsular y Canarias sólo Baleares puede librarse bajan las temperaturas

Voz 24 32:48 no

Voz 7 33:03 el ruido son las ocho las siete en Canarias siempre de la radio

Voz 1 33:09 hora veinticinco Ángels Barceló Cadena SER

Voz 5 33:16 hoy por hoy en España

Voz 1727 33:29 son las seis y treinta y cuatro las cinco y treinta y cuatro en Canarias abrimos la Mesa de España en Sevilla la Guardia Civil cree que la muerte de una mujer de ochenta años que ocurrió en su casa de Aznalcóllar está relacionada con un posible robo con violencia Elena Carazo buenos días buenos días Pepa no sabemos más porque el juez ha decretado secreto el sumario esta noche si el Juzgado de salud

Voz 9 33:50 es la mayor que investiga el caso ha decretado esta noche el secreto de sumario en torno al hallazgo del cadáver de esta mujer de ochenta años viuda desde hace dos años agente de la Guardia Civil inspeccionaron la vivienda durante más de tres horas allí han encontrado indicios de robo con violencia todo apuntaría que una o varias personas entraron en la casa con la intención de robar a la mujer que se encontraba sola el cadáver lo localizó un familiar que fue el que avisó a los servicios de emergencia desde la Casa de la fallecida en la plaza de los mineros en el Instituto de Medicina Legal de Sevilla se les realizará en las próximas horas la autopsia para determinar las causas de la moda

Voz 1727 34:28 íbamos ahora a sabia en Alicante

Voz 4 34:36 madre mía si ha llovido tanto tantísimo

Voz 1727 34:39 que han tenido que rescatar a un centenar de personas atrapadas en sus casas en sus coches

Voz 0131 34:44 Duran bon día a día Pepa ha llovido mucho trescientos litros por metro cuadrado en veinticuatro horas si como decías es un registro histórico este abril se convierte así en la zona de La Marina Alta y La Safor que es el norte de Alicante y el sur de Valencia en el más lluvioso desde que hay registros trescientos litros por metro cuadrado se recogieron en Xàbia ya hasta trescientos avisos también atendieron los bomberos durante las horas más intensas desee temporal el domingo incluso incluida la asistencia del centenar de personas que tuvieron que pasar la noche en un albergue que había dispuesto Cruz Roja por el riesgo que corrían sus viviendas ahora es el turno de los achiques y también del recuento de daños de lo que se ha roto de lo que es

Voz 1275 35:21 ha dejado de ganar en algunas zonas costeras la facturación de la hostelería esta Semana Santa ha caído hasta un ochenta por ciento

Voz 1727 35:28 llovió mucho también en la Comunidad de Murcia durante el fin de semana lluvia que provocó el vertido de petróleo en una refinería de Repsol bueno pues ahora la fiscalía investiga si ese derrame es constitutivo de delito Juanjo Asensio hola

Voz 1197 35:43 hola buenos días el temporal de lluvia de este pasado fin de semana llevaba consigo que se registrada en la refinería de Repsol una salida de agua con arrastre de hidrocarburos hace dos años a la Ronda Exterior del valle de Escombreras la fiscalía en Murcia ha decidido incoar de oficio diligencias de investigación penal por ese vertido de petróleo en la Rambla de escombreras desde la refinería de Repsol en esta zona de Cartagena la Fiscalía va a pedir a las autoridades competentes que informen de estos hechos y que provocó que Repsol tuviese que activar el protocolo de actuación para evitar que ese vertido

Voz 1161 36:10 pues son mayores información de servicio ahora para

Voz 1727 36:12 aquellos que pretendan moverse por la ciudad de Madrid a partir de mañana con su coche o con su moto van a tener que hacerlo ya con la pegatina ambiental que indica cómo de contaminante es su vehículo Laura Gutiérrez buenos día hola buenos días a ver para los despistados como se puede conseguir esa pegatina y cuánto cuesta

Voz 1275 36:30 los despistados igual llegan tarde porque es difícil que de hoy para mañana consigan ese distintivo que se pide las oficinas de Correos cuesta cinco euros desde este miércoles tiene que ir visible en el coche la moto para circular por Madrid ojo porque no sólo es obligatorio para los madrileños lo es para todos los conductores venga de donde vengan que quieran entrar en la capital o estacionar aquí esa pegatina ambiental se otorga a aquellos vehículos gasolina posteriores al año dos mil kilos diésel posteriores a dos mil seis los anteriores a esos años no tienen distintivo se está pensando en crear una pegatina específica para ellos pero de momento pueden seguir circulando por Madrid salvo cuando se activen la restricciones por alta contaminación las multas lo dicho desde mañana pueden llegar a los cines

Voz 1727 37:08 Laura para alguien que viene de fuera de Madrid también

Voz 1275 37:11 también es obligatorio para todos los conductores que entre Madrid sean de aquí o sean de donde sean

Voz 1727 37:14 hasta luego adiós que hoy veintitrés de abril es el día de dos comunidades autónomas españolas es el día de Aragón así que felicidades Juanjo Hernández buenos días hola hola muy bien

Voz 1203 37:30 muchas gracias buenos días Feli ciudades también

Voz 1727 37:33 ven a Eva Marín porque es el Día de Castilla y León buenos días buenos días muchas gracias cómo van a ser los actos en Aragón Javier

Voz 9 37:42 bajo bueno pues fíjate que sí la verdad es que el fiscal Javier Zaragoza precisamente era cirujano sabía yo quede Javier iba la cosa hay hay va de J

Voz 1203 37:52 exacto sí sí puedo pues este fiscal este fiscales aragonese es muy conocido por el Profés todos lo tenemos ahí en la en la retina en el oído bueno pues él es una localidad estupenda de de Teruel que sea mal cornisa recibe este mediodía el Premio Aragón en un acto que se va a celebrar en el Palacio de la Aljafería en la sede del Parlamento autonómico las Cortes de Aragón y en otra sede la del Gobierno de Aragón pues se jornada de puertas abiertas para que todos los ciudadanos podamos conocerla en sus jardines Se puede disfrutar de música en directo de cuenta cuentos de pasacalles talleres de robótica hay de Ciencia también no puede ser de otra manera en esta jornada festiva en la comida más de doscientos escritores para firmar ejemplares de sus obras en sus puestos que se van a instalar esta mañana en Zaragoza en el Paseo de la Independencia

Voz 1727 38:32 que lo paséis bien Juanjo un beso como van a ser las celebraciones ahí

Voz 1722 38:37 pues aquí sin duda hoy se esta amarga la fiesta por la fiesta popular que se traslada la campa de Villalar pero allí no va a estar una de las personas que hubiera utilizado esta festividad para celebrarse para Man para despedirse perdón hablamos del presidente de la Junta Juan Vicente Herrera que una afonía va a impedir que pueda acudir hasta la campa de hecho ayer ya en la entrega de los Premios Castilla y León que reconocen a los mejores de la comunidad yacía ver esa afonía que servía también para despedirse de su gente

Voz 25 39:08 ha sido un enorme privilegio que nunca podré agradecer suficiente recibir tanto afecto tanta confianza y hasta tanta comprensión por los errores cometidos

Voz 1727 39:20 como decimos la fiesta se traslada hasta la localidad vallisoletana de Villalar de los Comuneros siempre que el tiempo lo permita que las lluvias pueden hacer que descienda el número de visitantes vaya temporada afonía sexta en la que estamos más quién menos la hemos tenido Evan que lo paséis muy bien un abrazo muchas gracias hasta luego terminamos este repaso en Cataluña claro Joan Bofill hola Juan Félix San Jordi gracias has comprado

Voz 0027 39:47 nos ha regalado nadie estoy pensando

Voz 1772 39:49 sí creo que la única obligatoria para para mi madre que es la que se lo merece cada año que pasa

Voz 1727 39:54 las madres lo merecen siempre exacto

Voz 1772 39:56 a aquí como digamos que ha tampoco hay obligaciones pues voy de improvisar siglo algún libro que me hace pensar en alguien pues lo voy a comprar porque hoy Pepa el paseo obligatorios por ejemplo para el centro de Barcelona por la Rambla con el paso de

Voz 0027 40:08 la hacia los paradistas ya están acabando de colocar los libros

Voz 1772 40:11 los también las rosas siete millones durante el día de hoy se venderán sobre todas las clásicas la rojas pero también hay cada vez más las que las prefieren por ejemplo amarillas azules e incluso del arcoiris y una vez allí ha hecho todo el mundo el trabajo que se encuentra el libro La Rosa perfecto pues también se puede disfrutar de centenares de actividades hay puertas abiertas en museos monumentos también en directo en medio de la plaza Cataluña desde el escenario de la SER estará por ejemplo Josep Cuní por la mañana o Frantino con el equipo de La Ventana por la tarde después ya concierto de los cuarenta con Ramón Miravet Alfred o Carlos Wright así que mirando al cielo a ver si nos sino respeta el tiempo hoy

Voz 1722 40:45 que ustedes lo cuenten bien Bofill un beso

Voz 1727 40:47 hasta luego adiós

Voz 27 40:54 me común su me una antes

Voz 1722 41:00 no

Voz 1727 41:08 abrimos la Mesa del Mundo en Italia con la polémica provocada de nuevo por Matteo Salvini su jefe de comunicación que decidieron publicar una foto del vice presidente del Gobierno y ministro del Interior con una metralleta entre las manos diciendo que su partido la Liga está

Voz 1722 41:26 armado para las próximas elecciones europeas a monta

Voz 1727 41:28 dado el típico escándalo es Albini se burla de todos aquellos que sean escandalizado diciendo que si le critican tanto es que está haciendo las cosas bien Roma Joan Solés

Voz 0946 41:40 el alcalde de Nápoles el ex juez de magistrada ha declarado que el ministro se siente verdaderamente un jefe un capo hice ha preguntado sino será capo de otra cosa fácil de adivinar en Italia el Partido Democrático ha señalado que Salvini ha perdido el control de la situación y el escritor Roberto Saviano autor de Gomorra ha pedido que sea procesado por instigación al delito en fin prácticamente cada día al ministro Salvini arroja gasolina al fuego político Si hace unos años defendía la secesión e independencia del norte de Italia ayer defendió en un acto público la reintroducción del servicio militar obligatorio para reforzar la unidad del país

Voz 1727 42:28 se agudiza un poco más si cabe la crisis en Argelia tras la marcha de Buteflika su sustituto en el poder hasta que se celebren elecciones ha comenzado a detener a ex ministro inmigrantes empresarios por casos de corrupción enviada especial Argel Sonia Moreno Stella

Voz 28 42:46 lunes es el jefe de Gobierno del Ben Salah destituyó a cinco dirigentes regionales entre ellos el gobernador de Argel después de que un edificio de cuatro pisos se desplomara por las lluvias perdona la vida a cinco personas entre ellas dos niños en plena zona antigua de la capital los vecinos indignados recordaban a los periodistas que todo el barrio están este estado con una capa de pintura por fuera pero en ruinas por dentro los ciudadanos también se agolparon para protestar a las puertas del tribunal donde el fiscal citó al ex primer ministro Ahmed tu Yahia el actual ministro de Finanzas Mohamed local por despilfarro de dinero público ambos cercanos a Buteflika más profesor de Física retirado decía esto a la Ser a las puertas del Tribune

Voz 29 43:22 al que iba dirigido no sólo el pueblo será quiere el Irán de los diputados un el pueblo y en estos momentos el presidente es el pueblo

Voz 28 43:32 a pesar de que ayer mismo Ben Salah fracasó en la convocatoria a una reunión a los partidos políticos e insistió en asegurar que se mantienen las elecciones del cuatro de julio como medida constitucional aunque los ciudadanos la rechazan

Voz 1 43:48 hola Manu qué tal el fin de semana pues están intentado meterse vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo que imagínate pues dile a tu hermano que se ponga arma es la mejor manera para que no vuelva a suceder

Voz 30 44:00 lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco

Voz 1 44:04 días del año

Voz 30 44:06 llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece

Voz 2 44:08 calcula una email Securitas Direct punto es

Voz 30 44:10 de acuerdo a novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1 44:18 lo

Voz 31 44:19 pierdo hoy

Voz 1 44:22 voy a eh

Voz 32 44:24 a eh

Voz 3 44:28 el eh

Voz 2 44:33 anoche fue de tanteo

Voz 1727 44:36 C esta mañana José Mari

Voz 33 44:39 las Pepa pie es difícil elegir ganadores un debate a cuatro a uno es más cuando se trató del primer asalto uno

Voz 1100 44:46 eso yo con todo a la espera del debate de hoy que por ser el definitivo será la laca que fije el último recuerdo el votante pero ya se entiende que ustedes querrán que lo ojos de barro allá vamos primavera lo tiene claro estas elecciones son para decir sí o no a España eso por las clara así más sutil que ha entendido que impute disputarle el trono esa Casado el de la derecha se entiende por qué el del país ya lo ha cedido a Sánchez Casado por su parte eligió su estilo habitual de opositor a notarías deleitó en su dominio de la memoria aunque eso sí importa una higa decir mentiras exageraciones como puños que de esa de que Sánchez llama todos los días a Otegi para consultar los decretos bien Iglesias cansino con la Constitución pero efectivo Sánchez ahí sobrevolando que para eso va de mando según las encuestas dos apuntes prive de Casado huyeron de Vox su aliado imprescindible como de la peste mientras Sánchez los introdujo a capón si alguien cree que el debate puede mover votos de lo que ha Brooke Babia ADO quizá entre Casado y Rivera hoy más

Voz 34 46:07 no vengo a todos

Voz 1727 46:16 quieren debatir en este programa sobre el debate de anoche en Radio Televisión Española

Voz 1621 46:20 hoy estamos desbordados Gloria Trevi no es un pájaro pero los cuatro candidatos sí para Pedro de Vélez mala

Voz 35 46:26 para mí trazado es ungir delito Rivera un gorrión Pablo Iglesias un martín pescador Ci Pedro Sánchez por su momento lo voy a poner en Halcón ojeador eh en España sigue siendo una jaula en la que seguirán saltando plumas pero no preocuparon porque de toda jaulas siempre salpica un poco de alpistes hay iremos picos de hablo como podamos ver un saludo a medias

Voz 1727 46:48 gracias Pedro damos la bienvenida

Voz 1621 46:51 Celia que después de una hora de debate

Voz 36 46:54 eso es independentistas terroristas etarras vivo en Galicia me da igual que el señor Torra Bilbo o lo que sea ETA desapareció se rindió me quitan la sanidad los

Voz 1275 47:13 el Partido Popular con Ruiz

Voz 36 47:16 bado sobre si echan en cara los de Andalucía presión Andalucía han sido dos bien indica la cárcel pues irán a la cárcel mil lo que me interesa es que pues vamos a ponerlas sanidad educación de mi hijo y todo eso