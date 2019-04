Hoy por Hoy (23/04/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1727 00:21 bueno qué tal muy buenos días para qué sirve un debate electoral para contrastar programas por ejemplo para eso sirvió poco el debate de anoche en la uno de Televisión Española para tomarle el pulso a los candidatos preso algo más

Voz 1275 00:39 Vimos templados a Sánchez

Voz 1727 00:41 Iglesias como una moto a Rivera tratando de arrebatar Icon siguiéndolo el estandarte de azote del Gobierno a Pablo Casado vimos a Pablo Casado descolocado sirvió para algo más el debate para intuir que las alianzas serán trabajos hasta el día después de las elecciones el debate tuvo sus momentos por ejemplo Pedro Sánchez reprochando a Casado las dudas de su candidata por Barcelona sobre la nueva regulación del consentimiento sexual de las mujeres

Voz 3 01:10 por casado me gustaría que le dijese a sus candidatos y sobre todo a sus candidatas que no es no es que cuando una mujer no dice si es no lo digo porque hay una experiencia clara por parte de las mujeres y es que cuando se sienten coaccionados hay ocasiones en las que no puedes decir que no ahí está el caso de las manadas y por cierto también es digo una cosa dígale a sus amigos ausentes de la ultraderecha que el vientre de una mujer en un taxi

Voz 1727 01:34 dado no tuvo una respuesta para esa acusación que le hacía Sánchez elevó el tono eso sí sobre la crisis territorial

Voz 1390 01:41 el presidente del Gobierno que permite que lo humille en su propia casa que es la de todos los españoles y que va Pedralbes al reciben con un jefe de Estado y encima lo único que cambia son las flores de Pascua para que no sean amarilla sino Rojas sinceramente es una cosa que es insólita y además me parece tremendo que usted aquí no diga que no va a indultar a los presos si son condenados por el Tribunal Supremo

Voz 1727 02:00 también Rivera habló de los hipotéticos indulto tras una hipotética condena del Tribunal Supremo por el proceso

Voz 4 02:07 pero el partido ida ya lo han dicho lo lleva en la frente fíjense santidad indultos porque quiere indultos a cambio de escaños necesita los separatistas porque sino no gobierna

Voz 1727 02:15 hoy sobre los pactos pregunta repetida de Pablo Iglesias y que Sánchez dejó sin respuesta ojalá

Voz 3 02:20 el Partido Socialista descartara de una vez a Ciudadanos como socio de gobierno ya sabemos certezas una es la que efectivamente estamos viendo la del señor Casado el señor Rivera y el señor Abascal que está aquí ausente y la otra es la certeza de que se puede abrir un tercer espacio de que puede haber una amplia mayoría que apoye un Gobierno del Partido Socialista formado por integrantes del Partido Socialista

Voz 1727 02:41 hasta tres veces la pregunta la repitió Pablo Iglesias pero no consiguió respuesta el partido de vuelta esta noche en Atresmedia no sabemos inclinaron uno el voto de los indecisos y sabemos que indecisos sonó todos los que están fuera de casa y lo han solicitado pueden votar por correo hasta el día veinticinco se ha ampliado el plazo hasta este jueves un día más

Voz 5 03:01 no

Voz 1727 03:06 de momento hoy es martes veintitrés de abril el día de Aragón felicidades el Día de Castilla y León felicidades y San Jordi en Cataluña felicidades también día de luto en dos pueblos gallegos Ponte Cesur es Rianxo por la muerte de una pareja de treintañeros en los atentados de Sri Lanka

Voz 2 03:23 Inter ya si el Gobierno

Voz 1727 03:26 en que el país ha reconocido que los servicios de inteligencia avisaron de posibles ataques suicidas durante la Semana Santa y ojo el precio del petróleo que vuelve a marcar un nuevo máximo anual se paga setenta y cuatro dólares tres más que el jueves después de que Estados Unidos haya anunciado que endurece las sanciones a Irán en Londres

Voz 6 03:46 yo no

Voz 1727 03:49 es endurecer la respuesta policial a la protesta que exigen la calle políticas contra el cambio climático hay mil detenidos y en los deportes el Real Madrid de baloncesto puede meterse esta noche en la Final Four de la Euroliga Sampe

Voz 1161 04:07 está a sólo un triunfo de meterse entre los cuatro mejores equipos que disputarán esa Final Four de Vitoria desde las ocho visitan a Panathinaikos en Atenas con dos cero una victoria más les superarían la ronda de cuartos los que están ya en segunda ronda de play off en la NBA son Pau Gasol y Nikola Mirotic tras la victoria de esta noche en Milwaukee de Milwaukee en Detroit que ha colocado el cuatro cero en la eliminatoria eliminando José Manuel Calderón algo que se medirá a los Boston Celtics en la siguiente ronda ya está a punto de terminar en Jutta justo Houston si pierden los Jazz de Ricky Rubio estarían eliminados ultras seguros patrocina

Voz 7 04:34 este espacio

Voz 0978 04:36 el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días la borrasca de las últimas jornadas qué efecto el Mediterráneo ya no existe la que tenemos ahora mismo y que va provocar los próximos tres días distintos momentos de lluvia procede procede de la láctico de manera que va a llover en los sitios más habituales pero serán periodos de precipitación que afectarán prácticamente toda la Península y Baleares poco en el Mediterráneo más en el Atlántico pero también con muchas pausas tanto hoy como los próximos días

Voz 1389 05:04 durante las cuales incluso veríamos el sol temperaturas que vuelven a bajar especialmente las máximas además momentos de viento que acentúan la sensación de frío cuidado no lo toques que se va a romper

Voz 1390 05:44 bueno querer españoles quiero pedirles humildemente su voto consciente de que pedir el voto es el acto de mayor confianza que se puede tener una democracia es como decir que decirle da más garantías para dejar las llaves cuando sale de vacaciones preo

Voz 3 05:59 hemos demostrado que a nosotros no nos compra nadie y por eso nos montaron las cloacas para impedir que estuviéramos en un gobierno

Voz 1322 06:06 lo escuchan es el silencio el silencio

Voz 4 06:10 que nos heló la sangre a millones de españoles cuando los separatistas quisieron romper nuestro país en Cataluña yo les pido que el próximo veintiocho de abril

Voz 3 06:17 lo hagamos una enorme moción de censura contra la desigualdad contra la corrupción y contra la crispación como forma de hacer política

Voz 1727 06:25 así cerraban anoche el debate Pablo Casado Pablo Iglesias Albert Rivera y Pedro Sánchez en el orden que había dado el sorteo con el minuto de oro que unos y otros aprovecharon como escuchan de forma muy diferente sobre el eterno debate del día después el de hoy quién ganó o quién perdió la mirada está

Voz 1389 06:47 llena de Xavier Vidal Folch el debate tuvo un perdedor por todos los ángulos Pablo Casado

Voz 1985 06:52 era su gran ocasión para remontar y afianzarse frente al presidente del Gobierno para ganarle y no logro ni lo uno ni lo otro ya ventaja teórica como polemista himno supo acreditar la tenía que demostrar superioridad de liderazgo sobre su compañero desde en el bloque de las derechas Albert Rivera Yeste demostró mayor agilidad y altura ya encima miraba al techo Pedro Sánchez le vapuleo en corrupción recordando que cada piso de la sede del PP en la calle Génova es un departamento de la misma le dejó sin habla cuando cuantificó en dieciocho mil millones la misma cantidad que el déficit de la Seguridad Social lo que suponen las rebajas fiscales de la derecha este era su tema fuerte pero por si a una Lete Ava Rivera desacreditó también sus rebajas fiscales recordando que el Gobierno de Rajoy y Montoro practicaran los mayores aumentos históricos del IRPF del IVA además el de Ciudadanos le arrebató la iniciativa en todos los asuntos comunes del bloque de centro derecha y cuando Sánchez salió en defensa de la mujer de que su silencio ante la violación es un no a la misma ya no supo decir nada ni siquiera si la veo cuando el socialista le recordó que su partido ha afirmado ciento veintisiete mociones con Bildu por aquello de tener las manos manchadas de sangre el fiasco de anoche no se arregla ni con un buen master

Voz 1727 08:18 ya van trescientos diez muertos en Sri Lanka acaba de actualizarse es está actualizando ahora mismo el dato de fallecidos sabemos que nos ha tocado nuestra porción de dolor con esa pareja gallega tan joven que ha perdido la vida en unos atentados sobre los que han Button el Gobierno de aquel país había tenido advertencias

Voz 1275 08:38 si el servicio de inteligencia dio la voz de alarma hace veinte días conocían sus nombres y que su objetivo era atentar contra iglesias y hoteles durante la Semana Santa aunque nadie ha reivindicado todavía la matanza el Gobierno de Sri Lanka señala a un grupo islamista local que según las investigaciones pudo recibir ayuda de una red internacional para cometer los atentados en los que han muerto al menos trescientas diez personas entre las víctimas Alberto y María dos gallegos de treinta y uno treinta y dos años él vivía en la India hay aprovechó las vacaciones para ir a verle otro de los casos que ha conmocionado es el del dueño de la compañía de venta de ropa online a casos que ha perdido a tres de sus cuatro hijos son las siete y nueve de

Voz 1727 09:16 seis y nueve en Canarias

Voz 2 10:52 en la Cadena Ser

Voz 12 10:54 hoy

Voz 1389 10:56 con Pepa Bueno sepultado por la

Voz 1727 10:58 marabunta de la campaña electoral en el Tribunal Supremo sigue el juicio del prosigue si hoy declara el vice presiden catalán actual Pere Aragonés Alberto Pozas

Voz 0027 11:07 esta semana declaran los políticos que se bajaron del barco antes de que el presentarse a la fase unilateral Jordi bases Jordi Jané y Meritxell Ruiz fuera del Govern tres meses antes del referéndum tal y como explicaron hace un año en el Tribunal Supremo

Voz 13 11:17 para afrontar que me expuso el president Puigdemont fue confianza yo no compartía un escenario de gobierno en el cual pudiese llegar a ver un contexto de no acuerdo

Voz 0027 11:29 también declara Albert bar ya que salió de la dirección de los Mossos d'Esquadra cuando uno de los acusados Joaquim Forn tomó posesión como conseller de Interior

Voz 14 11:35 de su gira aunque el papel de los Mossos debería

Voz 13 11:37 sí el de colaborar con el proceso en absoluto

Voz 0027 11:40 esta semana también está previsto que declare el actual vicepresidente de la Generalitat de Cataluña Pere Aragonés no está imputado en esta causa pero el sumario refleja su participación en varias reuniones consideradas clave en los planes para la proclamación de una nueva república catalana a lo largo de dos mil dieciséis y dos mil

Voz 1727 11:53 sí la Guardia Civil ha remitido a la Audiencia Nacional un nuevo informe sobre el caso tres por ciento el caso de presunta corrupción tres por ciento un informe que acredita que uno de los empresarios investigados Jordi Soler habría regalado altos cargos del guber de Artur Mas de Convergència entradas para ir a ver al Barça en la final de la Champions en Berlín Joan Bofill

Voz 0931 12:14 si la Guardia Civil sostiene que tras examinar los mensajes del móvil de su les pagaron entre otros este viaje Berlín para ver la final del dos mil quince con la Juventus cuenta al país que en este informe de la policía se atribuyen estas invitaciones a la voluntad de este empresario de poder ser influyente en las decisiones del Govern de Artur Mas del año dos mil diez días que es que entre los invitados están estos algo más altos cargos del Govern hasta catorce personas entre ellas el Síndic de Greuges por ejemplo según este mismo periódico el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha pedido a la compañía que organizó el vuelo que identifique quién lo contrató qué servicios se pagaron y cómo se facturó

Voz 1727 12:47 hay dos titulares económicos ahora Rosa García una de las mujeres más relevantes en el mundo empresarial en nuestro país fue presidenta de Siemens España hay de Siemens Gamesa ha sido nombrada consejera delegada del fabricante de productos de aluminio al ibérico hay daba

Voz 15 13:02 estrena han puesto en la estructura de la empresa un paso que da la compañía para profesionalizar aún más su actividad de la mano de una mujer que también ha estado veinte años como directora de soporte técnico de Microsoft en España ahora a cargo de la ejecutiva de cincuenta y cuatro años estarán mil doscientos trabajadores su objetivo será conseguir un crecimiento sostenible y reforzar al grupo empresarial en innovación y tecnología

Voz 1727 13:20 Nissan ha retrasado la fecha de lanzamiento de su móvil estrella Javier Alonso porque se les rompe la pantalla

Voz 12 13:27 si el Sansón Holder la gran apuesta de la firma surcoreana lo anunciaba como el móvil plegable

Voz 0027 13:32 de varios proyectos que estaban probando el aparato han denunciado

Voz 12 13:35 en graves fallos en la pantalla estaba previsto que se empezará a vender el teléfono en España y en el resto de Europa el próximo tres de mayo pero ya se ha pospuesto Samsung asegura que va a anunciar una nueva fecha dentro de unas semanas preocuparte

Voz 30 18:06 sobre el debate de anoche en Gijón el debate ayer en la televisión pública lo ha ganado Quim Torra gracias al señor Ringo era sobre todo el quinto Ray todos los problemas que tiene España la causa principal es quinto ahorra después entre él y Pablo Casado han explicado que aplicarían el ciento cincuenta y cinco me tenían en prisión a pudrirse a los líderes independentistas pero ninguno de los dos ha explicado qué haría con los dos millones y medio de catalanes que quieren la independencia no sé si les van a meter

Voz 1390 18:34 tras con la boca los Almagro o cuál es la solución que proponen ninguno de los dos la explicado Pepe Vélez Málaga

Voz 31 18:40 lo de anoche fue la constatación de que más o menos y todo sigue igual Iglesias y Rivera pues van a su linier ir cosas y poco más Sánchez lo vi un poco más ya que sacó ayer las uñas y atacó con dureza al señor Casado Casado pues es el artista

Voz 1390 18:59 performances el arcano de la política pero en cutre e ciento arcano a Alberto Valencia

Voz 1226 19:05 claro que hay dos claros vencedores número que son tanto Pablo Iglesias como Pedro Sánchez Pablo Iglesias desde el minuto uno dijo que para que los telespectadores no se aburrió eran hablarían el debate de propuestas etcétera ahí también Pedro Sánchez se dedicó también a desmentir en muchas ocasiones las famosas sobre la las que rompen España y sobre el tema de los indultos a Casado y Rivera

Voz 0695 19:29 desde el Puerto de Santa María Joaquín como tres niños de guardería enseño entonces estampita hay criticando a otro y lo que yo y tú eres más mano de el otro IBI alguien que está hablando de política iglesia pero creo que el nivel de los otros tres fue penoso

Voz 1161 19:44 Sergio Madrid el ocho en el debate me gustó mucho

Voz 32 19:47 pura de la izquierda como desarrollaron su ideas como Unidas Podemos puede hacer de regulador de izquierdas evitando que Sánchez cometa el error otra vez de juntarse ciudadanos y me gustó por supuesto mucho la postura de la ultraderecha española viendo a Rivera que va desde entre está haciendo de derecha Ossa de de ultraderecha viendo al señor Casado que aunque un poquito sigue siendo lo que ha demostrado en los últimos meses una falta desde la derecha

Voz 1727 20:11 gracias a todo siete seis y vende en Canarias

Voz 1 20:19 Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos días con doce grados a esta hora de la mañana en el centro de la

Voz 1275 20:26 capital tiempo nuboso este martes con algunas lluvias débiles que serán de escasa importancia aunque van a mantener en la sierra sobre todo bajan las temperaturas máximas la Operación Chamartín la antigua operación Chamartín Madrid nuevo norte tendrá que esperar a la próxima legislatura el proyecto urbanístico más importante de la era de Carmena el que más fricción le ha causado con sus concejales más díscolos los que se han pasado Madrid en Pie no estará resuelto antes del veintiséis de mayo la operación está pendiente de un trámite de la Comunidad de Madrid que tiene que elaborar el informe ambiental necesario Illa avisa el presidente en funciones Pedro Rollán que no

Voz 3 21:00 sin ningún lugar a dudas hay que tener en cuenta que se tiene que confeccionar la declaración de esta de este de este informe el Ayuntamiento tendría que proceder a la aprobación provisional la aprobación provisional tendría que ser remitida a la Comisión de Urbanismo desde la Comisión de Urbanismo tendría lugar la aprobación definitiva el Ayuntamiento de Madrid sabe perfectamente que la fecha en la que ha presentado por registro el veintiuno de marzo del presente ejercicio a la tramitación de este proyecto urbanístico sabía perfectamente que no se podría aprobar dentro de la presente legislatura

Voz 1275 21:31 la Comunidad insiste en que no ha demorado los plazos y culpa al Ayuntamiento la alcaldesa Manuela Carmena confía en que los

Voz 1410 21:37 Pelé lleguen a tiempo son dos cosas diferentes una cosa es la competencia de la Comunidad de Madrid Tino otra cosa es la competencia no está nosotros asumiremos nuestra competencia de la aprobación en el Pleno luego lo que hace referencia a la aprobación definitiva por parte de la comunidad

Voz 1727 21:51 le ya ellos verán si tienen tiempo no tienen

Voz 1410 21:53 que poco tienen que hacer el accidente legislatura pero el Ayuntamiento en nosotros haremos lo que lo que es lo que nos compete a nosotros

Voz 1275 22:02 los repartidores de tiendas de alimentación y mercados podrán entrar finalmente en Madrid central por la noche el Ayuntamiento ha aceptado la petición que les venía haciendo la patronal logística Paul Asensio

Voz 33 22:13 el Ayuntamiento abrirá una franja horaria en Madrid central de once de la noche a las siete de la mañana para que puedan entrar vehículos que distribuyan mercancía para ello necesitarán un permiso especial de acceso que tendrá validez de un año Francisco Aranda Secretario general de la organización empresarial de Logística y Transporte dice que ésta era una conquista fundamental para el sí

Voz 7 22:31 la distribución en el mercado

Voz 34 22:33 lujo sanguíneo o el sexto denostas ciudades porque lo que permite es el abastecimiento a a todos los comercios a todos los establecimientos que están en toda la zona afectada forma de central y esto permite descongestionar la ciudad en las horas punta y además permitía a los establecimientos estar preparados para vender sus servicios

Voz 33 22:56 el Ayuntamiento concederá también un permiso extraordinario de cinco a siete de la mañana a vehículos crítico William a mercado de venta directa como mercados de carne o de fruta y otro permiso a los trabajadores que utilizan su vehículo propio empleado por cuenta ajena y que se acojan a un convenio

Voz 1275 23:10 tipo sobre las multas en Madrid central que comenzaron hace poco más de un mes de las que une el Ayuntamiento de Madrid no tiene datos la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía Begoña Villacís ha insinuado a quienes en La Ventana de Madrid que no hay multas por que las cámaras no funcionan lo más sensación de que esas cámaras no funcionan como venía bien a día de hoy funcionan los cámaras del mundo se Bono cojo efectivamente porque porque estamos en elecciones porque no les interesa multar Begoña Villacís que se desmarca de la línea roja de su partido al PSOE titulares con Virginia Sarmiento la candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Madrid no descarta pactar con el PSOE Pepu Hernández con el candidato del PSOE lo decía ayer en La Ventana de Madrid argumentando que el escenario de Ayuntamiento y Comunidad es diferente el PP suma una nueva fuga hacia Vox la de Fernando Martínez Vidal el autor del luego de las gaviotas las listas definitivas a la comunidad suponen la renovación del ochenta por ciento de sus miembros podrán al alcalde de Majadahonda Narciso de Foxá más de setenta y seis mil personas visitaron el Museo del Prado durante la Semana Santa es la mayor cifra de visitantes de los últimos cinco años en estas fechas el día de mayor afluencia fue el sábado con más de catorce mil personas ya Alcalá de Henares entregó hoy el premio Cervantes a la escritora uruguaya Ida Vitale la localidad celebra además múltiples actividades en torno al Día del Libro entre ellas un homenaje el propio Cervantes

Voz 1 24:23 es pasacalles talleres y tertulias

Voz 1410 24:33 como despierta esta mañana el tráfico en la capital pantallas Jesús Mazuki buenos días hola qué tal Laura muy buenos fríos pendientes a esta hora de un accidente tiene lugar el M30 atentos a la altura de la Avenida de América en sentido norte está afectando sobre todos los conductores que lleven a este punto desde la calzada lateral de que se encuentra este accidente con cinco vehículos implicados la incorporación desde la calzada lateral a la central de hecho las retenciones alcanzan la zona ya desnudos por otro lado estaremos también el inicio de la punta en las entradas por General Ricardos la venir al Mediterráneo por el acceso por la plaza de Cristo Rey

Voz 1275 25:06 qué tal las carreteras dgt María Herrero buenos días

Voz 0605 25:08 buenos días de nuevo pues cada vez más saturación en los accesos destacamos la A cuatro en Pinto también la entrada por la A42 en Parla y sobretodo la entrada por la seis desde Las Rozas hasta la zona de El Plantío y en la M40 el tramo de Vallecas a Coslada también la zona de Pozuelo y también Mirasierra todo en sentido norte

Voz 23 25:24 Johnson nuevos aparatos de aire acondicionado R XXXII patrocinan el tiempo previsión Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 25:33 buenos días hasta el jueves la lluvia afectará a toda la comunidad pero no de manera continuada serán episodios de lluvia hoy por ejemplo sobre todo alrededor del mediodía mañana ser el día con más ratos de lluvia también con más intensidad Yoko es todavía algunos chubascos pero durante las pausas incluso se abrirán claros tendremos también momentos de sol con temperaturas más bajas que las de ayer también momentos de viento fuerte que pueden acentuar la sensación de frío

Voz 1275 28:24 a falta de veinticuatro horas para que comience el periodo de escolarización de cara al curso que viene las familias de niños con autismo y con otros trastornos del desarrollo aún no saben dónde habrá aulas preparadas para ellos en la Comunidad de Madrid la Consejería de Educación todavía no publicado el listado de esas nuevas aulas las familias denuncian en la SER que no han tenido las mismas condiciones que el resto para ejercer la libertad de elección de centro que tanto bandera el Gobierno del PP Lucía Martínez de la plataforma incluye

Voz 1298 28:49 nos encontramos con que muchos padres Scholl presentan la solicitud de escolarización sin saber a qué cole

Voz 1275 28:56 a mí sus hijos sí

Voz 1298 28:59 hay teme sin poder ir a verlos pues para visitarlos que se lo que hacemos todos los padres cuando queremos ir a vamos queremos buscar colegio a nuestros hijos

Voz 1275 29:10 el año pasado ese listado se publicó un día antes de que acabara el plazo de escolarización hace dos años fuera de plazo la Consejería de Educación dijo ayer que publicaría la lista entre el lunes

Voz 1727 29:19 antes la Comunidad de Madrid es la segunda por la cola

Voz 1275 29:21 la financiación en Atención Primaria lo denuncia el sindicato CSIF la región sólo destina un once por ciento del presupuesto de la Consejería de Sanidad a los centros de salud y eso provoca según el sindicato que los médicos de Familia los pediatras prefieran trabajar en otras comunidades José María Molero como

Voz 38 29:36 solución de choque tendrán que incrementarse las plantillas de Médico de Familia de Piñata Atención Primaria aproximadamente en un quince veinte por ciento más pero además tienen que mejorar las condiciones de trabajo y estamos teniendo Dimas un tiempo por consulta muy alejado de lo que se consideraría obtiene doce grados en la Gran Vía sigue hoy por hoy en las

Voz 39 29:55 eh

Voz 1 30:02 son las siete y media las seis y media en Canarias hoy Xavier Fortes y muy buenos días Bos Días

Voz 1280 30:15 por días Pepa cómo estás cuantas dormidos

Voz 1727 30:18 la noche

Voz 23 30:19 muy poco porque

Voz 14 30:23 hay que levantarse vayan ahí apenas pero bueno va paliando la plena lo mínimo sería

Voz 1727 30:28 cuéntanos algo del post debate cómo viste a los cuatro candidatos

Voz 14 30:32 no puedo hablar de si no da pocas debe poner nota por eso la son ya los solistas yo creo que fue un debate que fue honestamente mi en mi opinión de menos a más quizás en Pesaro un poco encorsetados quizás por ese minuto en la televisión pública para radio televisión pública siempre pedimos que si hay que también ofrecer propuestas y contra propuestas quizá en el inicio estuvo un poco digamos vivo pero luego ya cuando fueron avanzando los bloques compactos llegador digamos a temas como política territorial que al tercer bloque que era el que estaba claro que iban a soltar las chispas luego ya en regeneración democrática y pactos a ellas poco arriba pero en cualquier caso que sea la critica la que ponga nota a los a los cuartos de los dientes

Voz 1727 31:19 Xavier Fortes fue anoche el moderador en la tele pública en Radio Televisión Española del primer debate a cuatro en esta campaña electoral entre los cuatro dirigentes candidatos a la presidencia del Gobierno de los principales partidos de hecho tú en un momento les decía por favor pueden faltar se educadamente el respeto me voy a apuntar esta frase es buenísima eh

Voz 7 31:40 pues sí porque se trataba que está muy contenidos no

Voz 14 31:43 al principio yo no sé si ven como una campaña tan visceral la que estamos en ocasiones existiendo sus propios asesores les decía que en televisión cualquier gesto cualquier sonido cualquier postura puede destacarse más ser demasiado agresiva entonces yo los veía al principio como demasiado contenidos y está bien hacer propuestas pero también está bien que haya un poco de de piezas ponérselo él decía aquello de tierras se junto con respeto realmente la frase no es mía Mis me vino a la cabeza una canción de Sabina

Voz 1727 32:14 ya ha sido muy notable gustaron oye no me puedes contar nada de lo que pasó después pero sí sí estaban corteses si bien charlaron si esa rigidez el debate se perdió en cuanto se apagaron los focos eso sí me lo puedes contar

Voz 14 32:28 si no y Noise fue perdiendo ya no sólo con los apagados los focos sino también a partir del segundo bloque cuando la segunda en incitación al sigan sigan por trizas

Voz 23 32:40 muy

Voz 14 32:41 el fútbol y el baloncesto es decir continúan jugando no se detengan a partir de ahí se vinieron arriba y luego ya que lo que fue al final pues cada uno hijo su puesta en escena vi al presidente pocos de menos a más

Voz 23 32:56 yo vi a D'Rivera pues muy

Voz 14 32:59 hoy el digamos contento que asiste el debate y casi se oían gritos como si hubieran ganado un partido de fútbol por lo menos con sus con su grupo más comedido esto es Pablo Casado yo creo que pues Iglesias es es su tono profesoral en ocasiones recurriendo la a la Constitución y los cuatro final

Voz 34 33:20 también objetos de todo tipo

Voz 14 33:23 en las redes sociales que yo creo que ha sido de los puntos más divertidos de la

Voz 1727 33:27 Xavier para que te puedas es defender hace unos minutos un oyente de la SER se quejaba de qué trata este de señor Casado señor Rivera señor Sánchez a tres de los candidatos de Pablo Iglesias al aspirante de Unidas Podemos que no le dijiste es señor Iglesias acaba de queja argolla ante de la SER

Voz 14 33:42 pues seguramente que se gana son fijos sólo digo que son fin minutos que tienes que estar muy atento en la pre ilusionante y puede ser que algunos lanzado achacan ver haya dicho señoría otro no pero me parece que a Iglesias incluso les digo señor Pablo Iglesias en el primer saludo en el primer momento voy uno por uno dando las gracias siendo su presencia allí creo que también me refiero como si de Pablo Iglesias y no es así yo creo que es digamos Google menos Jorge todo caso teniendo en cuenta lo que era la envergadura y la importancia Pepa yo lo quiero resaltar la importancia para la radiotelevisión pública yo creo que después de esto los debates van a ser me si O'Shea en la privada y la pública hay que se van a complementar hoy hay uno en Atresmedia que también será muy interesante pero quiero destacar sobre todo en Prado del Rey la inmensa ilusión y alegría Icomos colaboraran de principio a fin todos los compañeros fueran sonidistas cámaras producción Katherine redactores productores realización con las ganas de que por fin la radio televisión pública como ha sucedido tuviera su primer dilate y a partir de ahora ya hemos pasado del Rubicón no habrá marcha atrás

Voz 1727 34:52 de hecho fue un debate impecable Xavier agradecía el debate tú en nombre de los seis mil quinientos trabajadores de la televisión pública para ellos para un abrazo muy fuerte este martes es veintitrés de abril queda todas la semana todavía hasta el día de Aragón es el Día de Castilla y León es San Jordi en Cataluña es el día del libro íbamos a leer periódicos en este caso a ver cómo analizan lo ocurrido anoche con Aimar Bretos con Danny De la Fuente con Manuel Jabois Jabois por cierto tú titulas tu crónica en El País lo escuchan es España flipando

Voz 1389 35:28 sí bueno tiene bastante que ver con la escenificación de Rivera yo creo que todo incluso lo que estaba contando ahora Fortes forma parte de su papel ayer no era la la euforia del final es decir fuese como fuese el debate iba a acabar con euforia porque de lo que se trataba creo yo era de fijar una posición protagonista de los titulares a toda costa de alguna manera encabezar la ofensiva contra Sánchez Gil y en ese sentido bueno pues el final teatro que recordó no sé si vosotros también lo de la niña de Rajoy no algo que queda en el recuerdo para bien entre los suyos porque diga lo que diga siempre va a estar bien y luego para los demás pues imagino que con mucha crítica con mucha risa

Voz 0027 35:58 dice Íñigo Sáenz de Bogart hoy en el diario punto es que que fue Rivera quien cogió el papel de muchedumbre con la antorcha en la mano que había soltado Casado índice Gloria Swanson estuvo más comedida en su interpretación de El crepúsculo de los dioses que Albert Rivera noche Swanson no necesitaba encandilar a los votantes cebo

Voz 1727 36:14 se mueve como como lo ve el resto de los periódicos

Voz 0027 36:18 El País titula en portada Sánchez salva el debate y Rivera no logra imponer el tema catalán Casado pierde la oportunidad de ampliar las posibilidades del PP e Iglesias recupera protagonismo y se convierte en valedor de la Constitución El Mundo lo veo de otra manera dice Rivera desafía casado y ambos maten a aún Sánchez desbordado ABC es todavía más hiperbólico dice Sánchez naufraga en el primer asalto televisivo Illa razón que es el periódico del mismo grupo Atresmedia lo emplaza todo al debate de esta noche titulan todo al segundo round no hubo ganador ni se mencionó de forma explícita

Voz 1727 36:48 más allá de los grandes titulares escribe hoy Carlos Cué que el debate de anoche ahondó la división frontal de la política española en dos bloques

Voz 0027 36:55 qué Sánchez que era el que más tenía que perder porque va en cabeza aguantó el embate sin cometer errores importantes sobre Sánchez dice Enric Juliana en La Vanguardia que el candidato a la reelección está trabajando la gran mientras que de ese espesor aún gobernante en algunos momentos la consigue en otros se le escapa de las manos y regresa al dos mil quince tuvo momentos contundente Si bien articulados en otros perdió altura un Pablo Iglesias más sosegado que nunca presentó a su lado en público a su nueva amistad que es la Constitución del setenta y ocho

Voz 1727 37:22 ABC Ignacio Camacho considera que fue Rivera quien más brillo de los cuatro dice jugaba arrebatarle al PP liderazgo de la derecha y en cierto modo encarnó este papel incluso con cierto aire de suficiencia

Voz 0027 37:34 dice Rivera resultó bastante eficaz al apelar al voto emocional al del corazón al que se moviliza en torno a España como idea

Voz 1727 37:41 es muy ilustrativo el gráfico que publica hoy el equipo de datos del país con la cantidad de veces que cada candidato atacó o interpeló al otro

Voz 0027 37:47 los que más Pablo Casado y Alber Rivera a Pedro Sánchez cada uno Casado y Rivera se dirigió a Sánchez en veintiuna ocasiones mismo enumera las dos Casado y Rivera lo que marca la diferencia es cuántas veces les contestó Sánchez a cada uno a Casado dieciocho veces a Rivera sólo diez es muy significativo y significativo también es que Rivera interpeló a Casado nueve veces durante el debate Casado Rivera sólo una y además para reprocharle que el candidato de Ciudadanos estuviera metiendo con él en los datos de Iglesias reflejan un candidato algo aislado durante el debate el líder de Podemos menciona once veces a Pedro Sánchez este es sólo el contesta tres tampoco hubo gran cruce entre Iglesias Casado y Rivera y un último dato sustancial a Vox Pedro Sánchez hizo referencia seis veces Iglesias una dice

Voz 1727 38:28 dice el Financial Times que fue un debate tenso en cambio el Gardian que fue un debate sin brillo Dani

Voz 1161 38:34 un debates sin brillo así lo describe también San Pablo V en el económico alemán Handelsblatt sin mucha luz ni calor añade el británico The Gardian que por cierto

Voz 1727 38:42 se hace eco de un tuit de las que les de Benidorm

Voz 1161 38:44 en el que se ve una foto de una mujer limpiando el suelo del plató ellos hablan la que limpia aseguró que no llega a los novecientos euros advierte The Gardian dice que ha sido un debate exclusivamente masculino exceptuando la imagen esa de dos mujeres Trapero el suelo antes de empezar el tema catalán produjo los enfrentamientos más acalorados las dos derechas Casado y Rivera concentraron su fuego en Sánchez pero al hacerlo no lograron diferenciarse entre sí Sánchez salió victorioso el PP el gran perdedor un debate aprecia el Financial Times como Sáenz de Ugarte salpicado por los momentos teatrales de Albert Rivera Rivera se balancea entre la izquierda y la derecha vuelvo al Handelsblatt pero dice que no gobernará con Sánchez porque no le perdona que no convocar elecciones inmediatamente después de la moción de censura que es cuando le venía bien agradece el tono tranquilo de Iglesias entre la polarización y la mente acalorada destaca esa foto enmarcada que puso Rivera sobre el atril sorprende la actitud de extremadamente dócil de Casado intentando quizás que se le asocie menos con la extrema derecha pero es el perdedor no brilló también como los otros tres y termino con el New York Times que titula toma y daca de ataques en el debate electoral a cuatro destaca la pregunta que Iglesias le formuló reiteradamente a Sánchez sobre si va a pactar con Ciudadanos que Sánchez se limitó a contestar

Voz 7 39:55 quiere amplias mayorías y criticando el cordón sanitario de Ciudadanos

Voz 1727 40:09 han sobrevivido ustedes a este aluvión de Sánchez Casado Rivera Iglesias bueno pues vamos a jugar leemos en el diario punto Es la historia despide gay el primer deporte del mundo inventado por una máquina por la inteligencia artificial explícame esto ilustra mi pesar pues por el principio que tiene algo de baloncesto de rugby de fútbol de Baza

Voz 1389 40:31 Antonio así hasta de cuatrocientos deportes disputan en un enorme campo de juego y con equipos de seis personas yo lo leía esta noticia me cansaba sólo puede salir de la cabeza de alguien un domingo de resaca después de comer antes de dormir la siesta de verdad en plan voy a inventar algo para saber que existe no practicarlo y dormir mejor fíjate la historia que cuenta David Sarabia revela que el juego fue creado por un algoritmo que se pretende estrenar ya con sus jugadores este verano en Orlando en Estados Unidos pero que su lema también se pretendió crear con el algoritmo y atenta al resultado encara la pelota para ser la pelota para estar por encima de la pelota

Voz 1727 41:07 el de a quién te recuerda son los vecinos de alcalde fíjate imagínate que supiese hemos ahora que Rajoy en realidad pues imagina echando lo de menos ya hay encima un algoritmo hoy es el Día del Libro de los vamos a despedir rico la frase de Ida Vitale que recibe el Cervantes en ABC dice el Quijote es un breviario para la vida dice unas cosas muy hermosas

Voz 1389 41:28 Quijote por ejemplo que es un tratado de psicología precoz para elegir a los amigos que fíjate qué párrafo tan bonito le dice Inés Martín Rodrigo en ABC tener libros a mano en la infancia es importante y que no sean los libros que técnicamente corresponden a la edad que uno tiene yo pienso que es tan importante entender cómo no entender ideal no entender sale la curiosidad de ir más allá no puede estar más de acuerdo el tú cuántas leyes lecturas atragantado hablaremos con las decretaron conociendo tenemos todos

Voz 7 41:57 resigna arte seguir pagando además en alguno de mis seguros mutuas de traer de la mutua cualquiera de tu seguros si tener lo mismo pero por menos dinero B

Voz 16 42:06 a la mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea llaman

Voz 17 42:10 nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 1727 43:48 son las siete y cuarenta y cuatro las seis y cuarenta y cuatro en Canarias

Voz 1 44:04 en la última jornada de la temporada entre semana

Voz 1727 44:07 las estrena hoy con tres equipos peleando por no descender y con el Barça Sampe muy cerca de lograr el título liguero tan cerca

Voz 1161 44:16 sólo a seis puntos matemáticos dos triunfos sólo la combinación del suyo propio anoche en Vitoria hay una derrota mañana del Atlético de Madrid con el Valencia en el Metropolitano será el partido que cierra esta noche este arranque de la jornada treinta y cuatro en primera a las nueve y media árabes Barça novedades

Voz 0744 44:28 que vaya buenos días buenos días el Barça busca acercarse todavía más a la liga en Vitoria contra el Alavés Ernesto Valverde deja en Barcelona a Ivan Rakitic por decisión técnica Thomas Vermaelen que ha recibido el alta médica es la principal novedad en la convocatoria no se esperan demasiadas rotaciones ya que el Barça quiere vencer para quedar a solo tres puntos de un nuevo campeonato y meter presión al Atlético que con un pinchazo mañana entregaría la Liga en bandeja al Barça

Voz 1161 44:53 pese sigue pensando pero peleando por Europa pero resuena más la no continuidad de Abelardo la próxima temporada el técnico no quiere desviar la atención hasta dos

Voz 2 45:01 no creo que es bueno desviar la atención del equipo

Voz 40 45:04 hacia mi persona queda aparcada hasta hasta

Voz 2 45:07 la temporada

Voz 1161 45:08 pierde resignado resignados hoy Burgui Marín sancionado Calleri arbitrará el colegiado cántabro Cordero Vega antes los dos partidos de la pelea por no descender a repite abrirá el martes desde las siete y media el Huesca Eibar me dan las últimas balas para los oscenses que están a ocho puntos de la salvación con sólo quince en juego baja de los locales y no hay acabo por lesión el Eibar Mendilibar perderá Ramis Armilla vino las también por lesión además de a José Ángel y Jordán por sanción tienen cuarenta puntos están casi salvados hablan los técnicos Francisco y Mendilibar

Voz 1389 45:34 Nos toca volver a Perú buen partido ya conseguir tres puntos

Voz 1985 45:37 tenemos que jugar sobre todas las patada al al rival

Voz 1389 45:39 sin pensar en qué posición está clara sino pensar

Voz 1985 45:42 en en nosotros el respetando arriba Isère arbitral

Voz 1161 45:44 por el colegiado catalán me diez Jiménez y desde las ocho y media el Valladolid Girona vital para los dos los pucelanos en descenso XXXII puntos los catalanes con dos puntos más y dos puestos por encima problemas para Sergio para hacer el once siete lesionados y además de Antoñito el técnico sobre qué tipo de partido

Voz 41 46:00 era aunque nosotros quisimos darle la pelota yo va a ser difícil juegas en tu campo tu campo TNT requiere eso la gente lo va animarnos va a apretar bastar con nosotros seguro que no va a las empuje y no podemos darles otra cosa que no se intentar ir a por el partido