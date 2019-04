Hoy por Hoy (23/04/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias muy buenos días la política cruel y ahora además más volátil que nunca así que hoy ya a esta hora de la mañana tan temprano vuelven a repartirse cartas para el debate a cuatro de esta noche en Atresmedia y cualquier cosa puede pasar el primer debate anoche en la tele publica impecable de puesta en escena y ritmo no dejó ningún ganador rotundo ni un perdedor estrepitoso los candidatos apenas se salieron del guión era muy evidente que no querían cometer errores pero justo esa contención permitió algunos momentos de debate real de intercambio de posiciones muy claras ir retrato de dos bloques nítidos y clásicos izquierda derecha o como se empeñen en a ahora antes había un partido a cada lado y anoche había dos cuatro en total más el quinto Vox el fantasma que explica el disco que de PP y Ciudadanos y el que puede inclinar la balanza hacia un gobierno de la derecha el próximo domingo imposible con debate a cuatro con candidatos tan entrenados despeje grandes dudas ni provoque grandes entusiasmos pero probablemente fueron eficaces para su electorado para el de cada cual Sánchez muy embarazo al principio consiguió esquivar los ataques en estéreo de Casado Rivera no perdió el tono presidencial Rivera consiguió arrebatarle claramente a Pablo Casado el papel del mal lote del bloque de la derecha Iglesias pasaba de ruido y hablaba de política aferrado a la Constitución del setenta y ocho el peor parado fue sin ninguna duda Pablo Casado después de una campaña incendiaria pretendió un tono más institucional el resultado de un cambio tan forzado le daba una imagen como de foto antigua de niños de primera comunión mirando al cielo no hubo anoche ni una mención a Europa en todo el debate ni una a esa realidad supranacional que es la que más condicionan realidad nuestra vida y que está en plena reformulación esta noche el partido de vuelta con el marcador a cero

Voz 1727 02:28 es martes veintitrés de abril veintitrés de abril Día de Aragón Felicidades Día de Castilla y León felicidades y San Jordi en Cataluña felicidades también en Madrid en el Supremo declara en el juicio del es el vicepresidente catalán Pere Aragonés Aimar

Voz 0027 02:43 el número dos de Esquerra tras el testificarán en el Supremo esta semana los miembros del Govern que abandonaron el cargo sólo unos meses antes de que Puche money el resto de consejeros dieran el paso de la desobediencia

Voz 1727 02:53 Sri Lanka ha elevado esta mañana a trescientos diez el número de muertos en los atentados hoy lloran en Galicia a los dos españoles que se han dejado la vida allí una pareja de treintañeros

Voz 3 03:03 Adolfo Muñoz exalcalde de Rianxo nada alguna desgracia más que además increíble no que pase cuando estás a miles de kilómetros de casa

Voz 0027 03:11 luto también donde viviría la pareja

Voz 1727 03:14 la asfixia que Trump le quiere imponer a Irán dispara el precio del petróleo

Voz 0027 03:18 el que Washington amenaza con sanciones a aquellos países que compren petróleo iraní eso ha llevado el barril de Brent de setenta y un dólares a setenta y cuatro en un solo día

Voz 1727 03:28 un estudio científico español revela que los beneficios del ejercicio físico se heredan

Voz 0027 03:34 se sabía que el deporte tenía beneficios en el cerebro pero no que esos efectos pasaran a las siguientes generaciones ahora este equipo del CSIC ha demostrado que las crías de los ratones activos aprenden memorizar mejor que las de los ratones

Voz 1727 03:46 en parece que la culpa la tienen nuestros padres respectivos el Barça Sampe podría ser campeón de Liga mañana desde su casa así porque

Voz 1772 03:59 separan seis puntos del título ya esta noche visita desde las nueve y media al Alavés en Mendizorroza en la jornada treinta y cuatro de Primera División a última de la temporada entre semana una victoria combinada con una derrota de Atlético de Madrid mañana en el Metropolitano Valencià daría una nueva Liga a los de Valverde que quiere cerrarla cuanto antes

Voz 4 04:13 les pregunta mucho eso sobre sí

Voz 5 04:15 tenemos tras la liga lo antes posible vamos eso lo tiene cualquiera lo que queremos todos es ganar

Voz 0286 04:20 también hoy desde las siete y media Huesca y Bari desde las ocho

Voz 4 04:23 media Valladolid Girona ambos partidos por eludir el descenso

Voz 1727 04:28 y sigue el buen tiempo hoy se anuncian lluvias en toda España Jordi Carbó buenos días

así es buen tiempo por mucho que haya llovido en Semana Santa y a muchos pues haya sido un engorro la lluvia sigue haciendo falta recordamos que tenemos un déficit importante de este el invierno ni la lluvia además dejará de caer de manera tan aparatosa como lo ha hecho en los últimos días en el Mediterráneo de hecho estrenamos una nueva situación que se alargará tres días hasta el jueves tendrá definida por el paso de distintos episodios de lluvia que recorrerán toda la Península de oeste a este alcanzando también el Mediterráneo y Baleares pero con lluvia más debilitada en cambio durante las tardes y sobretodo mañana tormentas que pueden ser intensas en la mitad oeste de la península igualmente muchos ratos de sol y temperaturas que menos en el Mediterráneo vuelven a bajar es tratar de incluso con el viento sensación de un poco de frío

Voz 0286 05:18 ocho

Voz 4 07:30 a Button Pablo Iglesias a Pedro Sánchez pactará el PSOE conciudadanos

Voz 0522 07:33 los emplazo al señor Sánchez a que diga claramente si está o no dispuesto a pactar con Ciudadanos porque creo que hay muchos electores de izquierdas en este país que lo quieren saber

Voz 4 07:43 Rivera a Pablo Casado yo quiero un acuerdo

Voz 0040 07:45 de coalición de gobierno con un gobierno constitucionalista encabezado por ciudadanos tendiendo en la mano el Partido Popular

Voz 4 07:51 pero para hacer las cosas distintas Casado el líder del PP ni siquiera le replicó que a día de hoy ninguna encuesta sitúa Ciudadanos por delante del PP Pablo Casado a Pedro Sánchez

Voz 1727 08:01 multará a los políticos de bruces en caso de que esa

Voz 4 08:03 en condenados y además me parece tremendo que usted aquí no diga que no va a indultar a los presos si son condenados por el Tribunal Supremo dígalo ya sino que es muy sencillo voy ha pedido la palabra interpelará esto pues es caro

Voz 2 08:17 pero como como como gala mentir los dos pues prefiero responder a los las mentiras de no no saber

Voz 4 08:22 mi pregunta de Pedro Sánchez a Pablo Casado

Voz 1722 08:25 por Casado Éstas son algunos de los ejemplos de los más de ciento veintisiete iniciativas legislativas que en el Parlamento vasco ustedes han firmado con Bildu de qué color tiene usted manchadas las manos señor Casado no sé no sé qué estrellas yo lo dije la viento

Voz 4 08:38 veintisiete en un acto electoral Casado dijo que Sánchez prefería las manos manchadas de sangre a las manos pintadas de blanco en referencia al apoyo de Bildu a los últimos decretos del Gobierno

Voz 3 08:48 sí

Voz 1727 08:48 ninguna revolución tecnológica nos libra de los carteles de cartón con gráficos de colorines en cada debate con alguna innovación es el puede llevar innovación porque el atril de Rivera acabó ayer como la tele detuvo antiguas acuerdan la de nuestras abuelas con todos los souvenirs encima no fue la única novedad y que les vamos a contar es mucho más de fondo Sánchez e Iglesias hicieron algo sin precedentes en España dedicar unos segundos de un debate electoral a reconocer aspectos positivos del rival y todo esto en un debate en el que Vox estuvo mucho menos presente de lo que cabía esperar Rafa Muñoz

Voz 1772 09:24 Sánchez reprochó Rivera el veto de Ciudadanos al PSOE haciendo alusión al partido de Abascal llevan candidatos franquistas

Voz 1722 09:30 declarados en sus listas han eso sí señor Rivera al cordón sanitario se tiene que poner al Partido Socialista

Voz 1772 09:35 y como decías inusuales agradecimiento mutuo entre Sánchez Iglesias tras meses de trabajo

Voz 1722 09:40 dormidas Unidas lo han apoyado yo quiero darle las gracias públicamente por hoy señor Sánchez las gracias por reconocer

Voz 0522 09:45 tuvo parlamentario el debate cifrado con Cataluña el presidente del Gobierno que permite que lo humille en en su propia casa y que va a Pedro al verlos reciben como jefe de Estado y encima lo único que cambia son las peores de Pascua para que no sean amarilla sino Rojas sinceramente es una cosa que es

Voz 1772 09:58 Lolita en el que Rivera citó Unamuno sin nombrarla

Voz 0040 10:00 me duele España a mí me duele que serlo para Cataluña porque además se Qatar

Voz 4 10:04 a mí me duele España cuando veo que estamos a la cabeza en las estadísticas de pobreza infantil Iglesias que pedía una oportunidad a los electores estar en un Gobierno cuatro años después de esos cuatro años no hemos conseguido cambiar nada no nos voten

Voz 0040 10:17 más sobre corrupción la sede del Partido Popular en la calle Génova de Madrid era como el Gran Bazar de la corrupción vamos a pasar página señor Casado sable donde está el milagro económico del Partido Popular en la cárcel casi idéntica a la que pronunció la ministra Montero hace dos meses

Voz 2 10:29 han de estar milagro económico del Partido Popular en la carpa

Voz 1772 10:32 a Rivera llenó su atril de fotografías carteles y recortes de periódicos

Voz 0040 10:35 es más fotos luego ese luego las enseño Iglesias tiros

Voz 1772 10:38 constitución hasta en tres ocasiones hoy el artículo treinta y uno este artículo de la Constitución no secundó el treinta y cinco uno dice Tom Sánchez criticó al líder del PP por Cayetana Álvarez de Toledo

Voz 1722 10:48 qué le dices a sus candidatos y sobretodo a sus candidatas que no es lo que cuando una mujer no dice si es no

Voz 1772 10:52 no faltaron las habituales alusiones al Falcon la tesis de Sánchez el chalet de Iglesias aunque es acuñaron nuevos términos lo escuchan es el silencio Rivera hizo alusión un silencio inexistente que quedaba tapado por esa sintonía Casado habló de sus vecinos pedirles humildemente su voto que es como decir que recién

Voz 0522 11:10 me da más garantías para dejar las llaves cuando sale de vacación

Voz 1772 11:12 a Pedro Sánchez cambiaba radicalmente de tema cuando ingleses le preguntaba por el Salario Mínimo hoy es el Día Mundial de la tierra por si no lo sabían ayer fue el día de la Tierra hoy es el del libro

Voz 4 11:26 Jose Manuel Atencia buenos días hola buenos días décimos

Voz 1727 11:30 segunda página del diario de campaña que tú propones titular así Sánchez salvó el primer debate Casado cambió el tono Rivera sobre actuó e Iglesias se molesto

Voz 8 11:39 pero lo primero una impresión una de las primeras imágenes del debate

Voz 0286 11:43 fue la de los cuatro candidatos

Voz 8 11:45 paseando por un pasillo de Televisión Española acompañado de sus cuatro asesores en total ocho hombres una imagen quizás ilustrativa del debate pero poco representativa de la sociedad en la primera intervención en una ronda que duró apenas cuatro minutos ya teníamos una recopilación de todos los clásicos de la campaña los independentista Torra y Otegi

Voz 1727 12:06 si las derechas la España que se rompe

Voz 8 12:09 ya está una novedad antigua la corrupción los candidatos entraron al debate tan de la impresión que más que prepa

Voz 1772 12:14 para argumentario con sus asesores

Voz 8 12:17 venían de un gimnasio de hacer pesas y el primer golpe había que darlo en la frente bueno todos menos Pablo Iglesias el líder de unido de Unidas Podemos dejó la chaqueta y la corbata en casa pero se trajo la Constitución aunque era el único que llevaban los puños de la camisa remangados fue el que más se alejó de la confrontación

Voz 1727 12:36 fue la noche además en la que Casado intentó volverse moderado

Voz 8 12:40 Rivera estuvo mucho más duro que Casado que ya es decir fue

Voz 1727 12:43 el llamativo del debate el tono calmado de Casado

Voz 8 12:46 su frente al mucho más nervioso de Rivera Casado eligió un mal día para volverse moderado el líder de Ciudadanos llegó a sacar una foto de Sánchez y Torra y la dejó en el atril como el que coloco una foto de los hijos en la mesa de su despacho para que todo el mundo la Vega durante todo el tiempo pero que ha casado el euro el tono tranquilo lo que tardó en salir el tema de la territorialidad el tema territorial unió a Ribéry casado frente a Sánchez hablaban prácticamente a la vez y con los mismos argumentos Sánchez se defendió iluso y lo hizo con un asunto que no había salido en campaña la corrupción en el PP la corrupción es un asunto muy pesado incluso para Pablo Casado en contra de lo que todos suponíamos Bosch no tuvo tanto protagonismo en su esencia del debate Sánchez lo sacó pero estuvo en el ambiente mucho menos presente de lo que todos esperaban

Voz 1727 13:35 queremos esta noche José Manuel Atencia gracias a esta mañana

Voz 8 13:39 hasta mañana

Voz 1727 13:43 insistía una y otra vez anoche Pedro Sánchez en que sus rivales más que un detector de mentiras tenían que tener enfrente un detector de verdades bueno pues nadie se libra hoy en el escáner de argumentos falsos que le ha pasado esta noche Sonia Ballesteros al debate hola buenos días hola Pepa buenos días no se libra ninguno de primero de estrenarse fue Rivera en tiempo de saludo casi

Voz 0040 14:03 el señor Sánchez debe saber que esta casa no es suya señor Sánchez es de todos los españoles porque la pagamos con el dinero de todos señor Sánchez no se conforma con colocar a dedo a la presidenta Televisión Española lo ha hecho en Correos lo ha hecho manipulando el CIS

Voz 1727 14:14 es falso Rosa María Mateo fue votada en el Congreso de los Diputados para presidir Radiotelevisión Española sobre pensiones dijo Casado que Zapatero se las congeló nueve millones de españoles en dos mil once ese año había en España ocho coma seis millones de pensionistas los que se quedaron sin aumento fueron cinco coma seis millones también de las pensiones dijo Pablo Iglesias

Voz 0522 14:32 basta hacer una ley que determine que las pensiones se actualizan al IPC esto no lo ha querido hacer ninguna formación política en el Pacto de Toledo

Voz 1727 14:39 es falso el PSOE si quería introducir por ley la subida del IPC el Pacto de Toledo también habló Iglesias de los sesenta mil millones

Voz 1321 14:45 de rescate a la banca lo correcto es hablar de

Voz 1727 14:48 Cate las cajas de ahorro no a la banca privada sobre corrupción Pablo Casado desenterró Filesa

Voz 0522 14:52 por cierto el Partido Socialista es el único partido de España ha condenado en firme por corrupción tengo que demuestra es verdad es Casado es un rector de el señor Casado

Voz 1727 15:02 es falso por Filesa hubo condenas individuales a dirigentes socialistas pero en ningún caso una condena al PSOE como formación política Pedro Sánchez también entro en lo judicial mintió al decir que el exportavoz del PP en el Senado y exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó está siendo investigado por el caso Villarejo en la Audiencia Nacional no es cierto no es posible porque

Voz 4 15:21 Cosidó es aforado ánimos Sonia que esta noche tienes otra dormir un poco si puedes adiós adiós son las ocho y cuarto siete y cuarto en Canarias

Voz 1727 17:26 lo hemos tratado en la portada hay trescientos diez muertos ya en Sri Lanka todos igual de importantes pero cuanto duelen los cercanos a verdad esa pareja gallega que disfrutaba Aida ABAO de unas vacaciones

Voz 1514 17:38 el vivía y trabajaba en la India y ella aprovechan las vacaciones para hacer un viaje con su novio los dos se alojaban en el hotel King murió uno de los establecimientos donde se han registrado explosiones Ponteceso Eures en Pontevedra A Coruña amanecen hoy a media asta por los jóvenes de treinta y uno y treinta y dos años mientras el número de muertos como decías ya sea elevado a trescientos diez esta noche y en las calles a esta hora sólo queda desolación

Voz 13 17:59 los pájaros que sobrevuelan las zonas bombardeadas es todo el sonido que queda

Voz 1727 18:03 el caos del fin de semana un país gobernado por un Ejecutivo

Voz 1514 18:05 algo que ha tenido que pedir perdón porque hacía veinte días que sabía los nombres de los terroristas y sus intenciones al Gobierno ha dicho además que el grupo y el grupo islamista al que se atribuye el atentado tuvo que recibir ayuda de una red internacional gracias Aida

Voz 1727 18:18 yo un cóctel explosivo se asoma a las noches de nuestros adolescentes no lejos aquí al lado de casa ese cóctel lleva alcohol la desinhibición que provoca el alcohol teléfono móvil el uso viral de las redes sociales y quién paga la factura de ese cóctel pues la pagan siempre las chicas un reportaje del país Jabois ilumina esta realidad

Voz 1389 18:40 sobre todo hace hincapié en el

Voz 0286 18:42 en la mezcla explosiva del teléfono

Voz 1389 18:45 móvil como escaparate como forma de chantaje porque en el reportaje se cuentan casos de mujeres que viven presionadas por un ex de mujeres no de de niñas de adolescentes de chicas que vivían presionadas por un ex normalmente que utiliza al fotos y vídeos de ella o de los dos para para extorsionar las dando con difundirlas fíjate por un lado está la pretensión de que la vida quede registrada en un teléfono casi a diario pero ese archivo que se queda en el teléfono un archivo inmutable no olvidan y manipulan y cambia los recuerdos coaccionar a una expareja con esos momentos es una forma de arruinar algo también tuyo es decir convertir la felicidad de antes lo mejor que queda de una relación en una forma de sufrimiento por supuesto cometer un delito

Voz 4 19:37 realidades lejanas realidad

Voz 1727 19:39 pese cercanas está bien cerquita de casa la tenemos todas y cada una de las familias españolas Jabois mañana más debate y más de todo eh a Dios de su son las ocho y veinte las siete y veinte en Canarias

Voz 4 20:01 Laura Gutiérrez qué tal buenos días con tiempo lluvioso esta mañana en Madrid y precipitaciones que no van a ser muy intensa semana quedar en la sien

Voz 1727 20:08 hora pero poco a poco van a ir desapareciendo

Voz 4 20:11 del resto de la región cielos con muchas nubes aunque veremos algún rato de sol eso sí las temperaturas hoy algo más ferias la línea dos de Metro suma y sigue desde mañana y hasta el trece de mayo también estará cortada en la Puerta del Sol se emplea el tramo afectado por las obras de Canalejas desde retiró hasta Ópera

Voz 14 20:28 durante cuánto tiempo hasta mayo porque ha pues no sé que no lo sabía es una bella para turista lo viene bastante mal para todos

Voz 4 20:35 es tremendo estamos hartos ya se detener

Voz 3 20:38 hay que apretar mal no se hace pues Madrid siguen transporte porque una obra privada ya estropeado el metro me parece increíble

Voz 15 20:45 lo tonto y llevan un año que las obras

Voz 4 20:47 cuando del tramo Sevilla que ha cerrado el autobús que ahora mismo hace el recorrido del tramo como servicio especial gratuitos se mantendrá como hasta ahora entre Príncipe de Vergara y Callao desde la Consejería de Transportes dicen que van a pedir cuentas a OHL la Comunidad pondrá un reclamación

Voz 1727 21:02 esa para que asuman las cargas económicas de este retraso

Voz 4 21:05 también desde mañana recuerden si iban a circular por Madrid la pegatina con el distintivo ambiental de la DGT deberá ir visible en el coche o la moto lo explica Francisco López Carmona director general de Gestión y vigilancia de la tripulación del Ayuntamiento

Voz 16 21:18 todos los vehículos que circulen por Madrid sean de personas que residen en Madrid o que viene a la ciudad de Madrid y de otras ciudades sobre otras provincias están obligados a buscar el distintivo los que no tienen distintivo pues pueden circular así Naturalmente Si mostrarlo aunque tienen que atenerse a las reglas para la circulación de estos vehículos

Voz 4 21:40 el Campus de la Justicia salió a colación anoche en el debate de los candidatos a la presidencia del Gobierno que se celebró en Televisión Española el presidente Pedro Sánchez afeó al candidato del PP Pablo Casado que mantenga la dirección del partido como figura para vigilar la corrupción al ex consejero madrileño Alfredo Prada imputado por el desfalco del can

Voz 1722 21:59 pues el Partido Popular tiene doce ministros procesados condenados por corrupción nueve presidentes autonómicos procesados o condenados por corrupción y cuando llega al presidente a la presidencia del Partido Popular el señor Casado lo que hace es poner para luchar contra la corrupción credo Prada que has sido imputado ahora mismo por los sobrecostes de la Ciudad de la Justicia la Comunidad de Madrid con más de cien millones

Voz 4 22:20 estoy a la misma hora del debate conocíamos las listas definitivas del PP a la Comunidad de Madrid de cara al veintiséis de mayo pocas sorpresas sobre lo ya conocido salvo la incorporación del alcalde de Majadahonda Narciso de Foxá Díaz Ayuso ha renovado el ochenta por ciento de esa lista y entre otros ha bajado bastantes puestos a dos personajes controvertidos Juan Soler exalcalde de Getafe el exconsejero Jaime González Taboada en el PP se lame las heridas tras las últimas fugas a Vox a la del concejal Íñigo Enrique de Luna que era en las listas del partido de ultraderecha la Comunidad se suma

Voz 1727 22:52 la de otro edil del Ayuntamiento de Madrid Fernando

Voz 4 22:54 Martínez Vidal creador del logo de la gaviota del PP que compartirá candidatura con Ortega Smith más noticias en titulares con Virginia Sarmiento

Voz 0444 23:03 la Operación Chamartín no se aprobará en esta legislatura el presidente en funciones Pedro Rollán asegura el informe ambiental necesario para desbloquear el proyecto no llegará a tiempo Carmena insiste en que se aprobará en Pleno

Voz 4 23:13 Ganar Alcorcón y PSOE exigen que el Ayuntamiento de esta localidad asuma las viviendas del Plan permuta que podrían dejar a noventa ancianos y sus hogares accesibles presentará una moción conjunta el próximo martes para que se mantenga su contrato vitalicio el Colegio de Médicos de Madrid rechazó

Voz 0444 23:27 a los falsos tratamientos para curar la homosexualidad que ofrece entre otros el Obispado de Alcalá en un comunicado insisten en que la orientación sexual no está considerada como enfermedad de ninguna guía clínica

Voz 1275 23:36 Cadena de Henares vive hoy uno de sus días grandes veintitrés de abril Día del Libro en la ciudad que vio nacer a Cervantes Henares Javier Galicia

Voz 17 23:43 antes de que vitales recoja el premio en el Paraninfo de la Universidad el Ayuntamiento dejará la tradicional corona de laurel a los pies de la estatua de Cervantes en la plaza que lleva en nombre del autor del Quijote y que hasta el cinco de mayo acoge la Feria del Libro a esa hora un pasacalles recorrerá LG solar del casco histórico una falla que será quemada en diez días rinde tributo a los libros en la plaza de La Paloma Nuria Espert y Lluís Pasqual recuerdan esta tarde en el Teatro el Romancero gitano al cumplirse ciento veinte años del nacimiento de Lorca Jay exposiciones lecturas públicas talleres y tertulias tanto hoy como durante lo que queda de este mes de abril dedicado la palabra en Alcalá de Henares

Voz 2 24:20 los deportes

Voz 18 24:24 en Hoy por hoy

Voz 1772 24:26 atentas al baloncesto el Real Madrid puede meterse entre los cuatro mejores de la Euroliga Sampe buenos días buenos días y optar a revalidar el título conseguido la pasada temporada desde las ocho de la tarde Panathinaikos Real Madrid una victoria de los de las olas metería en la Final Four de Vitoria llegan a Grecia con un dos cero a favor con tres partidos por delante pero para cerrar la eliminatoria por la vía rápida falta camino Pablo Laso

Voz 1665 24:45 la serie cambia de escenario con lo cual hay aspectos que tenemos que seguir haciendo bien incluso mejorarlos pues mejorar por ejemplo el porcentaje de tiro libre que el otro día forros no firmaría los dos partidos nuestro si queremos ganar en Atenas dos tras jugar mejor seguro que lo que hemos hecho en Madrid en estos dos primeros

Voz 1772 24:58 la primera coordinadas esta noche una derrota les llevaría a un cuarto partido que sería de nuevo en Grecia el próximo jueves también desde las ocho hiciera falta un quinto se disputaría la próxima semana de nuevo en Madrid y en cuanto al fútbol arranca hoy la jornada treinta y cuatro en primera mañana Atlético Valencia desde las siete y media Leganés Athletic desde las ocho y media Rayo Getafe y Real Madrid jugarán los jueves

Voz 1727 30:12 son las ocho y media las siete y media en Canarias Caixabank patrocina este espacio con Lucía Méndez Joaquín Estefanía Ignacio Ruiz Jarabo vamos a analizar en unos minutos los ecos del debate de anoche en Televisión Española debate con un enorme éxito de audiencia más de siete millones de españoles lo siguieron a través de la uno de Televisión Española Un treinta y cinco por ciento de cuota de pantalla se suman todas las televisiones incluidas las autonómicas que lo emitieron la cifra se eleva a casi nueve millones y un treinta y ocho por ciento de cuota de pantalla cómo lo vivieron los partidos iniciamos aquí recorrido el primero el PSOE Inma Carretero buenos días

Voz 0806 30:52 buenos días en la cúpula del PSOE creen que lo de anoche da seguridad al presidente para afrontar la segunda vuelta porque iban a por él ídolo hicieron ningún rasguño eso opinan los socialistas creen que dejó claros el tono y las mentiras de las derechas aseguran que hoy con ser capaces de seguir defendiendo su campaña ya es suficiente sobre sus rivales esperan que hoy Pablo Casado sorprenda con algo porque creen que tiene que resolver el pulso que le planteó Albert Rivera que anoche fue carne de Messi de bromas en los teléfonos del PSOE en el PP

Voz 1727 31:21 Adrián Prado buenos días

Voz 0019 31:23 qué tal Pepa buenos días pues en el PP han visto a Casado constructivo serio y riguroso fuentes de la dirección destacan que su estrategia era vender sus propuestas y lo ha conseguido evitando además el rifi rafe y la crispación moderado el tono y no entrando en la refriega por lo tanto dicen que han visto aún casado presidencialista sin embargo es verdad que hay quién piensa en el partido que Casado ha pecado de templado echan de menos que entrara más en el cuerpo a cuerpo incluso algún dirigente regional cree que ha sido aburrido el PP plantea el debate hoy como una un partido de vuelta la estrategia sigue siendo confrontar propuestas y dejar claro que Casado es la única alternativa viable a Pedro

Voz 1727 31:53 Sánchez qué valoración hace siguen Unidas Podemos Mariela Rubio buenos días

Voz 1450 31:57 los días los morados creen que Iglesias fue el candidato más propositivos que se mostró como la única izquierda capaz de enfrentarse a los poderosos a la vez fue institucional y consiguió su objetivo principal mostrara un Pedro Sánchez que no puede asegurar que no pactará con Ciudadanos a mejorar que no se vio Iglesias duro de siempre en el partido advierten en este segundo debate Iglesias elevará superficie y cómo lo ven en ciudadanos Oscar

Voz 1727 32:19 decía buenos días hola Pepa buenos días en ciudadanos

Voz 1645 32:22 en que el debate de hoy será menos encorsetado habrá más improvisación y más confrontación anoche el equipo de Rivera sacaba pecho de la actuación de su candidato el que mejor preparado fue nos dicen lo demostró con los cuadros los reyes

Voz 0286 32:33 cursos la foto y la foto de Sánchez

Voz 1645 32:35 la que tiene que hacer hoy Rivera le preguntábamos a un alto cargo literalmente nos responde que no suelte el que tiene mordido por el cuello un Sánchez que está tan destrozado que se parapetó en Ábalos para hacer declaraciones los demás ya no son contrincantes

escuchar hablar hacer

Voz 1727 33:16 y a esta hora

Voz 0286 33:17 la opinión de Iñaki Gabilondo buenos días Pepa buenos días a todos más que hablar de ganadores o perdedores en el debate de ayer prefiero juzgar la actuación de los cuatro líderes en función de sus

Voz 1727 33:27 imaginados objetivos Sánchez

Voz 0286 33:30 se quiso colocar en modo presidente para vender responsabilidad para marcar distancias como el match nulo favorece al titular sino perdía ganaba salió a la defensiva ya adoptó una actitud cauta para mi gusto demasiado tibia no lució hoy tiene que mejorar si quiere apuntalar su victoria ha de recordar que no le basta ganar que es muy levante el número de escaños que logre Casado necesitaba arrollar a Sánchez destacar sobre Rivera e ignorar a vos Rivera necesitaba arrollara Sánchez destacar sobre casado e ignorar a Vox ninguno de los dos arrolló a Sánchez aunque el apretando de lo lindo que a mi juicio Rivera destacó sobremanera por encima de Casado me parece Rivera un político de mucho más cuajo aunque me pierdo en sus tics zagueros fue el más agresivo de los cuatro con un punto agrio que no le beneficia y algún esnobismo sobrante como es efecto del silencio que resultó de una teatralidad falsa casado estuvo controlado como si temiera a meter la pata lo que le pasa mucho ni Casado ni Rivera mencionaron a Vox sigo convencido de que este partido va a dar la campanada pero no es cierto como se dice que su ausencia le fuera útil no estando en un acontecimiento como el de ayer no se gana se pierde Iglesias añadió al poderío argumental de siempre un punto de madurez muy notable que le agrega respetabilidad pero ha perdido el descaro de los outsiders es un león dorado sabe que interpreta un papel secundario ingleses debería meditar sobre un detalle que tiene mucho más hondo del que parece de los cuatro aspirantes es el único al que ni sus

Voz 1727 35:00 seguidores imaginan como presidente

Voz 0286 35:02 n que pensar porqué el trabajo de Televisión Española fue excelente y el del moderador Javier Fortes irreprochable hoy seguramente todo será más vivo y obligará a los participantes abandonar sus zonas argumentales de confort sobre todo a dos de ellos Casado va a tener que arriesgar más si quiere salir de la sombra de Rivera y Sánchez el presidente tiene que recordar que también él necesita conquistar voto que ese puede estar contundente e institucional a la vez hoy

Voz 4 35:41 tertulia de Barthes en Hoy por hoy con Joaquín

Voz 1727 35:43 sin Estefanía adjunto a la directora del país buenos días

Voz 0286 35:47 buenos días Pepa con Lucía Méndez periodista El Mundo bueno

Voz 1727 35:49 días hola buenos días Ignacio Ruiz Jarabo ex director de la Agencia Tributaria buenos días buenos lluviosos que bien por eso bueno no siempre llueve buen tiempo entramos enseguida en el análisis de la lluvia fina del debate de ayer de lo que nos espera a lo largo del día de hoy es en expectativa de lo que pueda dar el segundo debate el decisivo dicen en Atresmedia pero antes Javier Maroto muy buenos días

Voz 30 36:17 hola muy buenos días saludamos al vicesecretario de organizar

Voz 1727 36:20 entre el Partido Popular candidato al Congreso por Álava hay consenso esta mañana cierto consenso no todo el mundo pero cierto consenso en que Rivera le ganó a su candidato a Pablo Casado en contundencia noche al intentar acorralar al presidente Sánchez y candidato a la reelección comparte este análisis

Voz 0893 36:39 mire en este debate incrementar la variable que aún no les gusta más para sacar la concusión el Pablo Casado optó por dos cuestiones una demostrar que el programa del Partido Popular es un programa sólido y que tiene propuestas especialmente en lo económico dado que Sánchez se parece demasiado a Zapatero el ya reconoció que no les quedaba más remedio que ir al debate el yo quería la rehuido no me extraña porque las fuerzas económicas de Sánchez son como en la patera más crisis más impuestos más paro Casado lo que hizo es explicar pormenorizadamente sus propuestas en todos los ámbitos incluidas las pensiones los autónomos la política de igualdad oportunidades ir utilizó un lenguaje que no es el de la bronca otros candidatos utilizaron los Austrias permanente las acusaciones o las interrupciones creo que Casado se presentó como candidato presidenciable moderado pero desde luego con muchísimo programa propuesta muchas veces irrefutables aunque por supuesto no ocasiones tuvo que llamar la atención ante las inexactitudes por decirlo así

Voz 30 37:41 de candidatos como el señor Sánchez esta no

Voz 1727 37:43 se va a mantener la misma actitud o hay un cambio de planteamiento del debate por parte del candidato Casado

Voz 0893 37:50 el formato de esta noche es completamente diferente es mucho más periodístico y por tanto se puede entrar en en cuestiones mucho más al detalle también el Pablo Casado va a presentarse de nuevo como el paro el líder que puede sustituir a Sánchez en el Gobierno hay muchos españoles que creen que Sánchez es peligroso para la economía ya que es la base de todo lo que tenemos afortunadamente en nuestro país es el único que congeló las pensiones en nuestro país es el único que ha hecho políticas que nos han llevado a la ruina del país la crisis económica en presentar un programa que de un que te garantía de seguridad que sea un valor seguro para los españoles es muy importante también es importante el debate también soporte rebatir argumentos que no son exactos o incluso mostrarse vehemente en algún momento cuando la inmensa actitud es es impropia de un debate cómo cómo es que vamos a verlo todos pero desde luego no vamos a ver o no deseamos tener un debate bronco que avergüenza a los espectadores con tensiones en cesáreas la gente lo asturianos lo que queremos es conocer quién es el que puede gobernar mejor el país como lo puede hacer con propuestas por supuesto en un debate siempre puede haber elementos de fricción pero Pablo Casado no busca la bronca lo que busca es explicar sus propuestas de forma moderada liderar un proyecto de centro derecha que ponga fin a lo que Sánchez ha hecho nuestros ocho meses

Voz 1727 39:15 bueno curiosidad señor Maroto a qué se refiere con que el debate de esta noche es más periodístico anoche lo condujo lo modelo un periodista organizaron periodistas que estuvieron a las reglas que marca la Junta Electoral Central a qué se refiere con eso

Voz 0893 39:27 sí bueno primero respeto ambos formatos igualmente en el formato de hoy tanto en Ana Pastor como Vicente Vallés son los que hacen las preguntas sobre los temas ellos consideran es decir que no está tan organizado en bloques como la noche

Voz 1727 39:42 una última cosa es la última el Oliviero ya que se que tiene deprisa dicen las encuestas que su escaño por Álava está en el aire de preocupa

Voz 0893 39:52 mire soy yo nunca ha sido alcalde de Vitoria siempre he dicho las cosas que afectan a los vitorianos por ejemplo soy el único candidato que está diciendo que en impuestos

Voz 1727 40:00 a Sol

Voz 0893 40:02 puede puede afectar a miles de trabajadores de la Mercedes porque las fábricas que

Voz 1727 40:06 hay muchos vídeos

Voz 0893 40:09 mire subir un treinta por ciento el diésel pues entonces evidentemente ya han empezado a reducir la producción de diésel ya despedir a personas a no contratar las más de trescientas este verano o decir como digo en Álava que el sistema de ayudas sociales vasco no debe permitir que haya personas que vivan toda la vida sin trabajar cobrando más ayudas sociales lo que cobra gente que tiene una pensión o quién es autónomo pues es decir la verdad y los vitorianos en los alaveses me conocen eso no sale

Voz 30 40:37 en las encuestas pero yo soy el te habla claro

Voz 0893 40:40 edad el que llame a las cosas por su nombre es el que ha defendido siempre Vitoria y Álava eso también tiene un reconocimiento específico yo creo sinceramente que lo tendrá el día de las urnas

Voz 1727 40:50 le agradezco que haya estado esta mañana en la Cadena Ser señal Maroto buenos días muy amable muchísimas gracias José Luis Ábalos ministro de Fomento secretario de Organización del PSOE y candidato al Congreso por Valencia muy buenos días ciento de Sánchez era el candidato que más tenía que perder eso decían todos los politólogos ayer estuvo muy como embarcado en la primera parte no no no no lo vio así

Voz 30 41:13 no pero el que inició siempre futuro distinto no en la medida en que las exposiciones si los contrastes pues se va produciendo pues uno va cogiendo el tono porque fui yo creo que cada uno se vuelve una formal los edificios son cómodo no yo creo que fue con el transcurso y sobre todo el final

Voz 1727 41:39 temen que esta noche haya más va a Roma agresividad argumental dialéctica que vayan preparados de otra manera el resto de candidatos contra el candidato a la reelección contra Sánchez

Voz 30 41:51 pues supongo supongo pero bueno yo también quería esperar alguna innovación respecto de los pasajes de estos últimos meses no ya de la campaña sino de todos los meses que lleva este Gobierno y la verdad es que mi sorpresa fue que no hubo más que discurso manido desgastado ya artificioso efecto ayer incurre presidente pues desmontó en varias varios momentos no pero se ha dejado intentó erigirse como líder de la alternativa pero la mitad debate yo creo que se desfondó especialmente el momento de los que de conminó sobre el consentimiento sexual sobre los acuerdos de del PP vasco con Bildu en fin yo creo que a partir de ahí pulsó el debate lo perdió Jordi era que supuestamente pues eh formaría parte de esa coalición alternativa y dio muestras de no mucha satisfacción respecto de un papel subordinado no algo que tampoco es esperado al señor Casado porque no tenía intención de debatir con él no sino confrontada estrictamente Sánchez

Voz 1727 43:09 no quiso aclarar el presidente Sánchez y candidato a la reelección ayer si está dispuesto a negociar conciudadanos depende de los números que dé el resultado electoral

Voz 30 43:19 bueno porque en definitiva que hay dos cuestiones con vales algo hay un antecedente frustrado en el año y dieciséis que además el propio presidente calificó de decepcionante la actitud de Ciudadanos Kors que la pasión hay otro que depende de la voluntad ha sido el señor Rivera que ayer incluso con esa que la pregunta debe ilesas antecedente fue en ese sentido se en que atajó la claro señor Rivera mide totalmente por lo tanto no dependen sólo de uno ídolos la de la propia experiencia de estos meses donde la actitud claramente obstruccionista en tanto que la de Podemos asiduo de colaborar de la agenda social

Voz 1727 44:09 José Luis Ábalos cuando han dormido esta noche

Voz 30 44:13 pues bueno son días ya en la recta final Di ocho días que los fans de Michael situación que que hasta ahora no pero bueno lo Dion I relató de una acción de gobierno guió propuesta que atiende mala país

Voz 1727 44:29 duerman duerman que a partir del día veintiocho les vamos a llamar por la mañana también en los programas de radio muchas gracias buenos días son las nueve menos cuarto ocho menos cuarto en Canarias

Voz 0958 46:07 sí efectivamente apareció con toda su crudeza cuando durante los últimos años había habido muchas veces que decíamos que esa dicotomía había desaparecido y estábamos en otra quiera arriba bajo centro periferia jóvenes viejos etcétera etcétera ayer apareció bueno yo creo que todo toda valoración de de un debate de este estilo de este estilo depende de las expectativas con las que uno entra que en el mismo no y en ese sentido pues yo en relación con las expectativas que tenía pienso que Sánchez resistió bien el este primer embate Ike desde luego riberas impuso Casado como líder de la derecha tiene ya hay otro el otro protagonista importante que ese Pablo Iglesias que recuperó protagonismo y creo que recuperó mucho protagonismo entre los suyos

Voz 1321 46:57 Lucía Méndez pues bueno en términos generales es verdad Pepa tiene razón que es difícil en un debate a cuatro establecer un ganador

Voz 33 47:08 pero a mí esta mañana me

Voz 1321 47:12 interesa una reflexión general en términos de lo que es la política en España no esta mañana prácticamente bueno hay un hay una gran parte de los medios de los comentaristas que consideran que Albert Rivera fue la persona que digamos bueno tuvo un papel más destacado que algunos lo daban por ganador del debate otros dicen que aprovechó mejor su oportunidad que el resto y efectivamente yo creo que que desde el punto de vista del espectáculo de la televisión Albert Rivera fue ayer en la persona más eficaz digo la reflexión sobre la política porque estamos hablando de un candidato que hizo este gran papel según coinciden muchos medios y que tuvo dos momentos en el debate bueno pues muy efectistas no que fue sacar una foto con un marco de de Sánchez sí Torra y mantenerlo en el atril en segundo lugar el minuto de oro del silencio a lo mejor en cualquier otra circunstancia es posible que hubiéramos dicho pero eso que es un espectáculo la Performance no que está haciendo el candidato Rivera sin embargo sin embargo esta mañana casi todos lo da por ganador del debate creo que la política española a cambio dudo muchísimo en los últimos años y no no estoy hablando en términos de bondad y maldad orales es decir ni juicios de valor simplemente estoy constatando un hecho que se produjo anoche que la entera interpretación de todos hoy es que Rivera ganó ese debate con ese tipo de dialéctica televisiva

Voz 1727 49:00 o como la notoriedad le ha ganado terreno la solvencia

Voz 1321 49:03 eh bueno llámalo X pero me me parece que merece una reflexión simplemente

Voz 1727 49:11 a escuchar elude el minuto de silencio fue ciertamente llamativo

Voz 3 49:16 lo escuchan es el silencio silencio