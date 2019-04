Hoy por Hoy (23/04/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:23 los principales partidos analizan en Hoy por hoy cómo llegan esta noche Sánchez casado Iglesias y Rivera al segundo asalto del debate electoral Aimar

Voz 0027 00:32 vamos a hablar en unos minutos con los portavoces de Unidas Podemos y de Ciudadanos han pasado ya por estos micrófonos Javier Maroto del Partido Popular José Luis Ábalos del PSOE

Voz 0659 00:40 otros candidatos utilizaron los Austrias permanente las acusaciones por las interrupciones creo que que se presentó como candidato presidenciable moderado pero desde luego con muchísimo programa propuesta muchas veces irrefutables tus deseos deja de intentó erigirse como líder

Voz 2 00:57 alternativa pero debate yo creo que se desfondó especialmente en un momento en el que de conminó sobre y el consentimiento sexual

Voz 0027 01:10 en Madrid la Policía investiga una supuesta agresión con cuchillo a dos mujeres en la terminal uno de Barajas hay un hombre detenido se investiga su relación con las víctimas que están heridas leves Radio Madrid lograba

Voz 3 01:20 Herrero ha ocurrido en la zona de facturación de Ryanair en salidas en esa

Voz 4 01:23 termina la policía investiga si el detenido conocía a las dos mujeres de veinticuatro de cuarenta y siete años investiga si hay relación entre ellos algo que no confirman a esta hora desde la Jefatura Superior de Madrid el hombre de treinta años discutió con una de las víctimas en ese punto de Barajas y sacó un cuchillo para atacar la hubo un forcejeo y las mujeres acabaron heridas leves la más

Voz 5 01:41 con con un cordel la mano la mayor en la oreja al agresor

Voz 4 01:43 fue arrestado en el mismo aeropuerto ocurrió ayer de madrugada

Voz 0027 01:46 los bancos tienen que ofrecer desde hoy cuentas de pago básicas y gratuitas a los clientes que estén en situación vulnerable en riesgo de exclusión financiera en general podrán acceder a ellas las personas que ingresen menos de trece mil euros al año según el decreto que aprobó el Gobierno el objetivo es que puedan domiciliar sus nóminas tener tarjeta de débito retirar dinero de los cajeros o hacer transferencias

Voz 6 02:07 y en Oriente Próximo

Voz 0027 02:11 el grupo de soldados israelíes ha disparado en territorio ocupado a un adolescente palestino de quince años que estaba detenido esposado y al que le habían vendado los ojos a pesar de eso le dispararon apuntaron con armas a quiénes intentaron ir a socorrer a un fotógrafo consiguió captar el momento el propio ejército ha tenido que reconocerlo y abrir ahora una investigación

nueve tres ocho y tres en Canarias

Voz 3 04:17 this Félix Feli y yo estoy muy contento que tengo que me he divertido yo propongo ser gobiernos por eso quiero ser presidente de las familias con eso

Voz 1727 06:29 bueno pues al final anoche no hubo tanto alboroto

Voz 12 06:31 esto es como podíamos pensar que iba a haber no sé

Voz 1727 06:34 sólo se van el el alboroto para hoy porque claro si ayer hubiera habido un debate ya en el barro a que nos hubiera abocado eso esta noche en la segunda entrega José Miguel Contreras puede haber asesores que todavía le digan candidato recita interpreta este minuto de oro con el silencio como hizo Rivera

Voz 5 06:54 no puede haber porque que parece evidente que si sí yo en el mundo de la consultoría política siempre tanto en España o fuera por lo que yo he conocido y estudiado hay siempre un problema y es que a veces acceden espeta ya listas en política que conoce muy bien muy bien el mundo de la política pero son incapaces de utilizar los medios para trasladar el mensaje y en muchas ocasiones acceden profesionales de la comunicación que conocen todo tipo de recursos escénicos au de cuál qué tipo pero que carecen realmente de un sentido político que les permita entender que hay cosas que no se pueden hacer en un debate político lo que yo no entiendo es la reiteración es decir si hay algo que está demostrado es que todo aquello que introduzca un elemento de falsedad de artificios da no tiene ningún sentido de hecho prácticamente nunca ha funcionado no sé cuál ha habido alguna vez que digas qué bien estuvo aquella vez que alguien sacó un ramo de flores de casa es que no funciona porque no es natural porque la gente cada vez más en la política nueva lo que buscas precisamente una cercanía con la política todo eso acaba alejando yo personalmente en cuando en las clases a los alumnos y cuando les explico de comunicación política siempre les digo una cosa si alguna vez os veis en una situación y duda AIS no lo hagáis

Voz 1727 08:15 experto en comunicación política asesorado de hecho algunos líderes socialistas en debates Miguel Ángel Rodríguez es experto en comunicación política también y asesorado a líderes del PP Aznar nada menos en algunos debates Miguel Ángel Rodríguez lo hubiera aconsejado alguna vez a Aznar el hubiera conseguido aconsejado a Pablo Casado lo de escuchen el siglo

Voz 13 08:40 buenos días de yo coincido con José Miguel el político no es un actor para hacer esas cosas hay que tener tablas de actor y además que en fin que el enfoque la cámara justo entre la musiquita en las películas que da bien en el debate coincido con José Miguel de la artificio ciudad eh no suele funcionar pero creo que nos tenemos que felicitar porque el debate decías Pepa no fue bronco debate elegante si esto también viene bien en en la vida política creo que el hecho de que Pablo Casado e decidiera e ir por el camino de la moderación ir a buscar votos en la moderación en el centro yo creo que bajó el tono que esperábamos de de un debate bronco creo que eso fue un acierto por parte

Voz 1727 09:35 quien en algunos momentos pareció un debate a pesar de todas las críticas que se le puede hacer al al formato hubo momentos en los que vimos intercambio de posiciones ya que no de prueba más en profundidad preside posiciones con más riqueza que lo que se ve por ejemplo en el Congreso que sube uno contesta pregunta ese acabó no sí que hubo ese momento pero Miguel Ángel Rodríguez Pablo Casado inventó me imagino también acallar las voces que dentro del Partido Popular se echan las manos a la cabeza por la campaña acribillar ya que se está haciendo un poco incendiaria

Voz 13 10:08 no sé si eran voces del Partido Popular o saber que tenía la oportunidad de que estaban ahí la verdad es que no he visto las audiencias no no sé pero en fin

Voz 4 10:17 espectaculares desde cuando no

Voz 1727 10:20 recordamos audiencia es así Contreras extraordinario no

Voz 4 10:22 no recuerdo haber hablado previamente

Voz 5 10:25 decían que audiencias tendrá Jodie daba OC

Voz 4 10:27 es absolutamente espectacular

Voz 1727 10:31 espero no equivocarme XXXVIII y pico y ocho millones casi nueve si contamos el total de las televisiones que emitieron el debate que ofrecía Televisión Española June XXXV y pico siete millones doscientas mil sólo en la uno de Televisión Española yo no recuerdo audiencias

Voz 13 10:46 bueno ya además de en medio siglo

Voz 5 10:49 más luego el debate también tiene casi tres millones

Voz 13 10:51 de de media no desde el punto de vista político me parece que que muy bien es decir que el país merece la pena y te decía yo creo que Casado sabía que ante ante toda esa audiencia de podía presentarse como presidente a mí lo que me me gusta de Pablo Casado es que siempre tiene el dato preciso eh creo que de todos los los políticos en este minuto es el que el que puede aportar el que aporta más datos no eso lo hizo bien ahora es verdad que desde el punto de vista de espectáculo televisivo pues a lo mejor les hubiera gustado más un poco qué te decíamos ayer en tres cosas de los debates primero que la tradición en España es que no cambien mucho el voto yo creo que ayer hemos salido de del de

Voz 14 11:37 bate vaya no lo

Voz 13 11:41 creo que haya miles de de de votantes que hayan decidido el cambio

Voz 4 11:45 Ars radicalmente de otra cosa que decíamos

Voz 13 11:47 es quedar bien para los parroquianos yo creo que los cuatro lo lo consiguieron e incluso el silbido de el del perro que dice José Miguel fue eficaz escuchado estoy escuchando críticas contra contra iglesias yo creo que fue eficaz en el mensaje a los suyos

Voz 1727 12:06 vamos a recordar lo del silbido del perro porque se incorporen esta mañana ya está ahora a la audiencia de la serie dice hablan estos señores en la Contreras explica esto

Voz 5 12:15 bueno esto es una cosa que viene de Estados Unidos que le llaman el do we Cell y lo que hace referencia es a una de las mil técnicas que hay de comunicación política aplicadas a los debates que consiste en como en la vida cotidiana todos sabemos que hay frecuencias de sonido que los perros oyen y que la gente no oye tú hay silbidos que puedes llamar a un a un perro el detecta y nadie lo oye tú puedes a veces emplear mensajes alusiones que sí seguro que nadie eh a nadie oye escucha nadie no sale hoy en ningún sitio no es un titular no es una frase no es un corte y que sin embargo pueden cumplir ese efecto antes Joaquín Estefanía señalaba un ejemplo que yo creo que es una de las claves del de las importantes que ese deberían hablar para desbrozar este debate que es en la pelea ver a Sánchez por el voto de centro izquierda que paso van cada uno tendrá su opinión pero es evidente que los mensajes de de Sánchez cuando dice de vez en cuando se oye entre palabras que decepción que decepción con la idea de yo me fíe de usted yo creía en usted creía que podríamos llegar lejos y sin embargo me ha decepcionado está claro que ese mensaje a la inmensa mayoría de los espectadores les puede dar igual vamos

Voz 1727 13:28 en ese momento en el que había una rivalidad política no había casi una tensión personal entre Pedro Sánchez y Albert Rivera hay que recordar que fraguaron juntos un programa de gobierno porque llegaron a un acuerdo de investidura en en el invierno primavera del dieciséis y anoche ese momento fue este

Voz 0040 13:50 señor Sánchez yo me arrepiento con una persona que como usted haya pactado con los que han intentado liquidar España con los que no llaman bestias a como es decir presentar con un señor que no el señor Sánchez decía que era el depende la política española ahora es Obama el señor Torra o qué

Voz 1727 14:05 qué decepción bueno usted me llamó la atención que tú lo has visto

Voz 5 14:10 nadie te te ha llamado la atención injusto estaba Joaquín comentando ese efecto realmente eso implica mucho no es una frase de puro circo está transmitiendo un estado de ánimo que al votante que en este momento dude entre qué es lo que es supongo evidente me vamos no supongo no hace falta ser suponer el votante de centro izquierda que ayer estaba mirando el debate para ver si se iba a otro lo que le estás diciendo es mira si yo entiendo que tú confías en en Rivera en su momento

Voz 4 14:39 pero es evidente que ahora decepcionado importante

Voz 5 14:41 esto deberías cambiar de opinión

Voz 1727 14:44 Rodríguez hoy no estás aquí pero tenías que haber visto las caras de esta mesa con Lucía Méndez Joaquín Estefanía nació en Contreras cuando has dicho que Pablo Casado es muy preciso en el uso de los datos a eso vamos a ir enseguida pero quiero saludar primero a Melissa Rodríguez no sois familia verdad

Voz 12 15:00 bueno Rodríguez Rodríguez tengo primos por todos los sí

Voz 1727 15:02 Melissa Rodríguez ex portavoz adjunta de Ciudadanos esta escuchándonos ya en Radio Club Tenerife muy buenos días hola muy buenas ni a quién le aconsejó a su jefe lo del silencio bueno

Voz 15 15:13 no no creo que tengamos que comentar en cuanto a quién lo al pero lo que sí que está claro es que el silencio se se hace y se escucha cuando uno ve que se toman decisiones

Voz 1727 15:24 en sentido como la que ha tomado Sánchez y es lo que quiso reflejar el ayer fue el ganador está claro en contundencia a la hora de intentar acorralar a Pedro Sánchez con respecto a Pablo Casado iba buscando eso exactamente verdad

Voz 15 15:37 bueno lo que se vio en el día de ayer fue a al próximo presidente de España el valiente

Voz 1727 15:42 el más claro de todo oí fue mi

Voz 15 15:44 el líder de mi partido Albert Rivera ayer lo que dejó claro el señor Sánchez se pone muy nervioso cuando cuando interpela a Albert Rivera lo vimos interpelada con una tranquilidad pasmosa tanto al señor Casado como al señor Iglesias pero sin embargo cuando tocaba hablara al líder de mi partido Albert Rivera señor Sánchez enseguida se ponía un poco nervioso íbamos a decir que incluso intenso cuando le preguntó sobre si va a dimitir en caso de que salga a la sentencia condenatoria de los ERE se quedó callado y hablaba así decepción decepción pero no contestó nada

Voz 1727 16:18 venimos realizando practicamente todos que el debate de ayer fue un debate contenido porque tiene una segunda vuelta esta noche y que por lo tanto iba en masa a asegurar la posición como en el fútbol y luego ya en la segunda vuelta echar el resto claro en el caso de de Alber Rivera a esa estrategia no es la de los demás pero usted que espera de Rivera esta noche baje volvamos a verlo como el más valía

Voz 15 16:42 ante el más contundente si alguien cree que lo de anoche era

Voz 1727 16:46 a tope al que podía llegar a Alber Rivera creo que

Voz 15 16:48 que se equivoca ya saben que que en su parte más joven sigue siendo joven pero en sus años todavía más jóvenes fue campeón de de debate no solamente sale con con esa experiencia sino que sale con la convicción de que tenemos el mejor proyecto cuando uno se cree lo que va a contar se cree sobre lo que va a debatir le pone además alma y corazón las cosas se ven reflejadas y se ve la realidad lo que se vio ayer fue la realidad y créanme que los que creen o los que puedan pensar que esta noche no volverá a ganar ese debate yo creo que se equivocan así que tenemos que emplazamos a esa segunda vuelta como han dicho porque ha sido el más claro y el más valiente en la noche de ayer y lo va a ser esta noche también

Voz 1727 17:27 qué podría decir Pedro Sánchez esta noche para que Albert Rivera deshaga su veto al PSOE para intentar gobernar juntos

Voz 15 17:35 buenas que el señor Sánchez yo creo que tampoco quiere deshacer ese veto porque vemos que el Partido Socialista por la mañana por la tarde dice otra no ha dicho lo que quieren hacer lo que está claro es que los socios que prefieren que el señor Sánchez esté ahí son Otegi Rufino etc etc etc lo han dicho son sus es son el líder que quieren que gobierne España ya Milla solamente cuando escucho eso me

Voz 1727 17:58 sí rían un poquito las cosas déjame que lo de

Voz 15 18:01 de esta manera o que lo exprese de esta manera yo estoy segura que el señor Sánchez no quieren ni siquiera romper ese veto porque tiene claro que que dentro de su proyecto personalista en este caso y que sólo piensa en el mismo vino en nuestro país no entra un acuerdo con nosotros y un acuerdo con Vox le preocupa

Voz 1727 18:17 Juan

Voz 15 18:17 es que nosotros les hemos tendido la mano al Partido Popular lo hemos dicho pasivo y somos los únicos que lo hemos dicho de una manera clara salimos a ganar estas elecciones creo que ayer fue un reflejo de que el líder que mejor se comportó y que más claro habló fue Albert Rivera salimos a ganar las creemos además que vamos a dar la campanada el próximo domingo y lo que sí que hemos hecho es ser honestos con los ciudadanos y decirle una vez pase el veintiocho de abril Le tendemos la mano en este caso al señor Casado para hacer un gobierno en coalición y sacar al señor Sánchez ya todos los independentistas y los que quieren romper ese principio de igualdad que tiene que prevalecer entre todos los Jonas a nuestro país puede es lo que hemos hecho lo hemos tendido esa mano y a partir de ahí veremos qué es lo que sucede pero como digo vamos a dar la campanada el próximo domingo de eso estoy segura

Voz 1727 19:06 Marisa Rodríguez portavoz adjunta de ciudadanos gracias por estar en la SER bueno sí

Voz 15 19:09 días buenos días y un besito desde Canarias

Voz 16 19:15 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gestoría registro pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocerla de un banco que no te cobran y gastos Nico

Voz 17 19:23 acciones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que buscas te encuentras en NG punto es

en la Cadena Ser

Voz 22 22:16 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 22:22 a las veintidós h vendidos en Canarias mañana muy especial en Hoy por hoy aquí en el tiempo va allí entre debate y el otro analizando lo que dio de sí el cuerpo a cuerpo a cuatro de anoche en lo que puede dar de sí el cuerpo a cuerpo a cuatro de la próxima noche lo hacemos con Lucía Méndez con Joaquín Estefanía Ignacio Ruiz Jarabo que es nuestro equipo de los martes esta mañana incorporamos a Miguel Ángel Rodríguez y a José Miguel Contreras y tratamos de pulsar la opinión de los partidos Rafa Mayoral buenos días buenos días proponemos secretario de relación con la sociedad civil y movimientos sociales candidato al Congreso por Madrid de Unidas Podemos yo con muy pocas horas de sueño encima y usted pues tampoco demostrados Icon que balance de la actuación de su jefe anoche en el debate

Voz 1398 23:10 yo quiero que muy positiva fundamentalmente porque hubo oportunidad de poner encima de la mesa propuestas concretas que yo creo que también es importante que podamos ser capaces de transmitir que la política es la capacidad para poder transformar la vida de la gente para defender el derecho a la gente a vivir bien y creo que fue con quién más que lo hizo con más claridad y al mismo tiempo quién defendió que la Constitución eh existe desde el primero hasta el último de los artículos porque desgraciadamente durante todo este tiempo hemos estado escuchando hablar mucho de constitucionalismo cuando en la práctica lo que se estaba defendiendo eran otras cosas que no tenían nada que ver con el texto constitucional

Voz 1727 23:46 pero irse quedarse al margen de la conversación a tres que llevaban los otros candidatos aquí se dirigía a Pablo Iglesias a los ya convencidos buscaba convencer a alguien en algún lugar

Voz 1398 23:56 bueno yo creo que se dirigía fundamentalmente a la gente que estaba escuchando no porque al final los diálogos se deben establecer con quién va a decidir estas selecciones que la gente que está en su casa a la gente trabajadora que hace que este país funcione todos los días

Voz 23 24:08 a ver cómo el Sadie sobre génica el la carga impositiva

Voz 1398 24:13 y al final de cómo los poderosos de este país pues un terminan por no pagar impuestos no pagan impuestos los bancos no pagan impuesto la chica no Pablo inversoras Sotheby's cuando la gente trabajadora de este país quién está haciendo todos los esfuerzos buenas la gente que dirigirse a aquellos que están escandalizados porque la gente financieras no vayan a devolver el rescate bancario

Voz 1727 24:31 Nos llamó la atención me llamó a mí la atención anoche que el dirigente que decretó la alerta antifascista el dos de diciembre por el triunfo de Vox en Andalucía difiera anoche apenas mención al partido de extrema derecha es parte de una estrategia eso cambiará hoy

Voz 1398 24:47 buenas que hay que tener en cuenta que ese partido forma parte de la verdad si la reacción que se produjo frente a la movilización de los pensionistas frente a la movilización de las mujeres dicen una moción de censura a la que se decía que no había números buena frente al impulso democrático hay una reacción de los de los sectores más reaccionarios del país

Voz 4 25:05 sí una acción popular representada por otros partidos

Voz 1398 25:08 políticos el partido político el Partido Popular de la corrupción el partido naranja Rising que el tercio del Rey que es lo que representamos

Voz 23 25:16 al fin y al cabo hacen parte del mismo proyecto político

Voz 1398 25:18 que es bajar impuestos a los ricos privatizar las pensiones y cargarse los servicios públicos

Voz 1727 25:24 anticipe que pretende Pablo Iglesias de la segunda vuelta del debate esta noche

Voz 1398 25:29 bueno yo creo que lo importante es poner políticas encima de la mesa para garantizar la la gente ayer hubo una propuesta que yo me pareció fundamental que es si realmente se quiere hacer cuerdos de políticos restado vosotros para blindar las pensiones de garantizar que se aumente el IPC estamos dispuestos a pactar con quien quiera y al mismo tiempo lo que planteamos es que esos acuerdos que son decisivos para la vida de la gente no se puede entrar y lo escrito sino que el Pacto de Toledo se tiene que abrirse tiene que ver con luz y taquígrafos no bueno son propuestas concretas que tienen una relación directa con la vida de la gente quién querría que estuviéramos discutiendo pues de lazos y de y otras cosas no yo creo que es importante que en esta campaña electoral pues se puede hablar de servicios públicos se puede hablar de se pueda hablar precisamente de que la gente tiene derecho dirigiendo

Voz 1727 26:18 Rafa Mayoral secretario de relación con la sociedad civil y Movimientos Sociales de Podemos muchas gracias buenos días muchísimas gracias a vosotros nueve XXVI ocho y veintiséis en Canarias Contreras como fue el el cruce de apelaciones acusaciones reproches que nos dice ese grado

Voz 12 26:36 con qué te veo que tienes ahí en una libreta con peligro

Voz 5 26:40 bueno como es Radio no no tengo aquí mil notas bueno hay ayer comentábamos el problema de un debate como éste no quiero criticar a mis colegas de de la prensa que yo también soy periodista es lo de pretender buscar un ganador es que es mentira cualquier titular que se le ha de ayer ganó no sé quién yo aconsejo a cualquier lector que sepa que es mentira eso no existe porque porque ayer no había una pelea ayer había varias peleas diferentes a la vez y lo que habría que analizar en cada pelea quién es el que ha ganado ayer fundamentalmente había una pena o sea que es apasionante y clave y fundamental entre Casado y Rivera por ver cuál de ellos lideraba la derecha y ahí sí que bueno casi todos los medios de derechas digamos que ven más efectivo la la táctica de Rivera que coincidía con un Casado que intentó fundamentalmente hacer cara a cara con Sánchez en yo hice una cosa muy por encima seguro que alguna de las cifras que me ha pasado que es medir en todas las intervenciones que hubo en el debate a quién atacó cada uno entonces sale un cuadro bastante curioso porque se entiende muy bien la estrategia que tuvo cada uno más OMEN Nos e intervinieron una entorno a quince veces y cada uno de ellos Casado mente todo todo todo lo que hizo cien por cien fue contra Sánchez una vez criticó Rivera básicas que Rivera oyentes llegan además diciéndole pero porqué de meter colmillos

Voz 1727 28:14 no lo van a entender los nuestros decía

Voz 5 28:16 ver a cambió la estrategia atacó a Sánchez casi tanto como casado pero además incluyó sorprendentemente hasta cuatro intervenciones contra eh contra Casado atacó a Sánchez fundamentalmente igual que casado pero

Voz 4 28:32 incluyó algo que no tenía Casado que era críticas

Voz 5 28:35 al PP el lo cual evidentemente desconcertó a Casado que le pillaba fuera de su estrategia y seguramente va buscando evidentemente ese voto derecha que pudiera estar en duda de uno a otro e incluyó críticas a Pablo Iglesias que Casado lo ignoró lo cual a mitad de me parece que tiene cierta inteligencia por parte del equipo de Rivera que es decir meterse con Podemos siempre la derecha da votos siempre ayuda es sobretodo

Voz 1727 28:59 quién se ríe Ruiz Jarabo el discurso

Voz 5 29:02 digamos de Vox que es el susto a vienen los comunistas vienen tal que ayer Casado lo eludió porque quiso hacer cara a cara con Sánchez no

Voz 1727 29:09 debate comunista presupuesto comunista bien

Voz 5 29:12 exacto luego e intento ser breve y luego Pedro Sánchez prácticamente centró mayoritariamente críticas a Casado eh pues de las que de las que tiene son diez intervenciones contra Casado y cuatro contra Rivera es decir ahí se centro ya a Pablo Iglesias en absoluto al contrario le hizo un par de intervenciones agradecimiento por su por su colaboración

Voz 1727 29:37 eso es inédito verdad la historia de un debate electoral

Voz 5 29:40 oye usted es majo es uno uno que se está disputando una frontera de un millón y pico

Voz 1727 29:45 Code votos gracias eso

Voz 5 29:47 sea que mí me extraña muchísimo que la gente no utilice que es ABC esta razón no pasa nada no es delito de porque alguien diga algo y digas pues lleva usted razón pero bueno no está y finalmente y terminamos muy llamativo muy llamativo la intervención de Pablo Iglesias que Pablo Iglesias por vez primera en su historia de intervenciones televisivas decidió no meterse con nadie criticó un poquito eh a Sánchez y un poquito a Casado y un poquito a Rivera hay básicamente hacía ilusiones de clase entre unos y otros entonces en un discurso que por otro lado como conté ayudaba que nadie se metía con él le hizo quedarse un poquito esquinado yo creo que Pablo Iglesias ayer todo lo que dijo opte obtuvo seguramente

Voz 12 30:29 un apoyo mayoritario de todo el mundo a todo el mundo le pareció bien lo que dudo

Voz 5 30:33 es que sea un tipo de mensaje movilizador para su gente

Voz 1727 30:37 las referencias continuas a la Constitución del setenta y ocho

Voz 4 30:41 pues le voy a leer el artículo treinta y uno de la Constitución Española dice todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirados en los principios de igualdad y progresividad

Voz 1727 30:56 esa es una a la que tú te referías Fabra

Voz 4 30:58 la frase que dice que en ningún caso tendrá alcance confiscar tory

Voz 1727 31:03 Miguel Ángel Rodríguez siempre Miguel Ángel Rodríguez y estás ahí verdad

Voz 13 31:08 escuchando el cuadro de José Mir en yo no soy tan crítico con Iglesias se me parece que el mensaje que quiso lanzar fue si yo quiero gobernar con Sánchez pero votase para que pueda negociar con más fuerza vamos de hecho textualmente dijo en el debate que si yo quiero gobernar que no esté pero me para

Voz 14 31:31 así que para su electorado es un mensaje a correcto

Voz 5 31:36 sí yo perdóname si eso lado crítico no quería serlo porque yo tengo duda si fíjate el hecho de que tu Miguel Ángel no te parezca mal una intervención de Pablo Iglesias demuestra lo que yo quería decir es decir hasta gente digamos conservadora ayer le pareció bien Pablo Iglesias su público seguro que lo obtuvo ahora él tenía que hacer dos cosas uno robarle voto a va a Sánchez o dos gente que está en la abstención y que está harta del sistema y que tal revelar la sacarla adelante lo que me pregunto pregunto es si esa parte de robo de voto con este mensaje tranquilo que a todo el mundo gusta ese consiga algo no lo sé yo yo vuelvo

Voz 1727 32:15 al análisis que hacíamos justo antes de del cambio de hora de que se vieron dos bloques muy claros y la impresión que daba era que la izquierda trataba de plantearse como un la suma de dos aliados que discrepan pero que no da miedo y en ese en ese contexto sitúa yo la intervención de Pablo Iglesias no no daba miedo Pablo Iglesias muchos sectores de la sociedad española acuerdo la subida de impuestos y todos estos temas que se han atemorizan inmediatamente y ha utilizado como un espantajo del miedo no Joaquín y sin embargo ayer la división en bloques lo que veíamos era una pelea fiera en la derecha izquierda aquí estamos dos que además somos cortes es Izquierdo damos miedo

Voz 0958 32:56 sí a mí me parece interesante también valorar los territorios en los cuales cada uno se quiso hacer fuertes porque hay una diferencia sustancial es decir tanto Pedro Sánchez como siguiéndole esto Pablo Iglesias

Voz 1321 33:09 y decidieron que el

Voz 0958 33:11 que el terreno en el que tenían que que combatir ayer eran el de desigualdad en la parte económica la parte social etcétera etcétera mientras que en el la los dos partidos de la derecha con sus matices decidieron que el territorio de de de digamos dialéctico ayer era Cataluña fundamentalmente

Voz 4 33:30 la comida Joaquín el hombre muy bueno

Voz 0958 33:32 la mía es es Casado sobre

Voz 4 33:35 paro el empleo entonces eh

Voz 13 33:37 sí eso yo creo que que ahí sí que dejó claro

Voz 0958 33:40 cuál cuál es la someta no lo sé yo no bueno quiero decir que estos no son terrenos puros es decir también también me Pablo Iglesias si Sánchez tuvieron irremediablemente que abordar el aspecto territorial las partituras relacionado con Cataluña porque el resto de los territorios de España estuvieron completamente ausente de ese de este debate lo cual es ver a mil de lamentable sobre todo estos días posteriores a aquella hayamos reivindicar todos el de espacio de la España vacía de la España vacía de la España rural y que prácticamente desapareció de ese terrible

Voz 1727 34:12 lo hizo mención Pablo Iglesias por cierto vamos a recuperar ese momento

Voz 4 34:16 Vera también es así en que en que Casado

Voz 1727 34:18 Israel acosaban a Sánchez con el tema de los indultos

Voz 0040 34:22 el partido de ida ya lo han dicho lo lleva en la frente fíjense santidad indultos porque quiere indultos a cambio de escaños necesitan los separatistas porque sino no gobierna

Voz 4 34:30 además me parece tremendo que usted aquí no diga que no va a indultar a los presos si son condenados por el Tribunal Supremo

Voz 24 34:36 sí Casado señor Rivera ustedes son denunciados en apoyar humillan de ustedes licenciatura en Derecho saben perfectamente que hay que respetar la separación de poderes es que hay que respetar jugar abajo de la justicia de respetar riéndose de trabajo descomunal supremo que no hay precedente de ningún presidente del Gobierno que haya dicho antes de una sentencia en firme que es lo que va a hacer es decir esto puede haber un que piedras no puede haber un indulto preventivo ni tampoco la negación preventiva feliz el indulto

Voz 1727 35:04 esa condena preventiva a la que se refirió a Pedro Sánchez yo creo que es la primera vez que más claramente defiende con argumentos de la separación del Estado de Derecho esta esta respuesta que hasta ahora en los debates se les quedaba un poco rara a todos los contendientes socialistas y ayer ya jo a contestar Sánchez no sé con qué eficacia que creéis

Voz 13 35:25 no se aunque nadie gratis digo ya esa parte la la la tiene que mirar un poco más Sánchez porque la sensación generalizada en la sociedad es que lo que está pactado es un indulto el hecho de que no diga no de ninguna manera que es muy fácil decir eh y le resta credibilidad es de de escudarse en que es que todavía no hay sentencia bueno ya pero lo que le estamos preguntando no hay sentencia sino una vez que la haya usted qué va a hacer no responde no

Voz 5 35:53 bueno esta apartarme del aspecto

Voz 4 35:55 ideológico que aquí hay gente que lo pueda analizar seguro que mejor que yo

Voz 5 35:59 el punto de vista dialéctico este es un ejemplo también

Voz 4 36:02 muy bueno de comunicación política

Voz 5 36:04 eh que normalmente en los debates cara a cara se busca mucho el efecto típico de película del abogado cuando tiene al testigo en el tribunal y hace una pregunta que de repente no tiene la respuesta o el digamos baja la cabeza en ese momento sube la música y todo el mundo ve que es culpable

Voz 4 36:25 a esto se llama

Voz 5 36:27 o la gallina es decir una pregunta completamente a José Miguel el catarros les ayudarlos están Hamás responderá ni Pedro Sánchez ni ningún presidente de Gobierno nadie puede responder e previamente si va a haber un indulto no porque Vox esta pidiendo creo que son trescientos años de cárcel es decir si hubiera trescientos años de cárcel que debería hacer un gobierno evidentemente ningún gobierno ningún presidente de Gobierno y tal va a poder responder nunca esa pregunta ya hay un problema porque efectivamente el no responder directamente crea la sensación decir es que no responde es que no responde en este sentido claro pasa un poco igual luego consigue hablamos con el tema del pacto con Ciudadanos total hay un es un problema escénico ya hay un problema de respuesta no que es que es complicado porque que en ningún momento va a decir

Voz 12 37:15 yo no que ver con muchas ganas

Voz 4 37:18 intervenir claro pero porque no a mi me encantaría que él no es no funciona muy bien en otros aspectos a nuestro Gobierno lo aplicara también aquí pero porque yo no puedo decir no no son condenados no si son condenados clave no no si son condenados yo me comprometo no yo digo lo que me gustaría yo me comprometo a incrustar aquí pena da igual que sea un mes

Voz 5 37:40 es que trescientos años seiscientos años no es posible lo

Voz 4 37:43 pero pero bueno me puse a ver cómo funciona luego el Código Penal y yo no sé nada hasta que no se pueda condena yo te lo explico José Miguel eh cuando hay varios delitos si se suman solamente dijo de ese pone un tope máximo que son treinta años con lo cual aunque se va a delitos que estuvieran penoso el libro Madame treinta de acuerdo pero en todo caso yo te digo lo que a mi me gustaría escuchar a un candidato al presidente Gobierno hay dos candidatos Gobierno que lo han dicho dos porque no lo puede decir el tercer porque es presidente de Gobierno

Voz 12 38:17 el presidente del Gobierno jamás en la historia de virus como intervenía esta rampa

Voz 4 38:23 juicio posición no pues rebelión pienso es una trampa dialéctica estábamos trampas en solitario

Voz 0958 38:28 no me gustaría escuchar al presidente de Gobierno a mira una negación preventiva del indulto porque estaría poniendo en cuestión la independencia de la justicia

Voz 4 38:37 sólo entendió que no debían ayer

Voz 0958 38:40 y es que además hay otro factor campo consideramos perdona esto es un debate inventado para que haya indulto los presuntos condenados tienen que pedir el indulto y todos ellos han dicho que no van a pedir el indulto

Voz 4 38:53 es decir es como si como si tú te pregunto bueno que vamos a hacer en el año dos mil treinta con el impuesto de sucesiones es oye pero esto no está esto no está en el que ojalá no exista

Voz 1727 39:08 detalle que me pregunta Bayern viendo el debate para que el el condenado en el caso de que haya condena pueda pedir el indulto tiene que haber sentencia firme que Gobierno le tocará tomar la decisión

Voz 4 39:21 pero el Gobierno no sólo tiene

Voz 1321 39:24 que haber sentencia firme tiene que pedirlo al interesado y además tiene que pedir manifestar perdón por los delitos y que yo sepa ninguno de los encausados en el Tribunal Supremo asume

Voz 1727 39:35 que ha cometido ningún delito

Voz 1321 39:36 creo que en el fondo del asunto hay argumentos de muchísimo peso político y jurídico y de Estado para no contestar a esa pregunta pero es igual

Voz 4 39:48 claro lo que tú dices es igual Josemi

Voz 1321 39:50 me da igual los argumentos de peso te llevan a que efectivamente el máximo responsable del poder político de un país no puede interferir en un juicio

Voz 4 40:02 juicio bueno perdona estoy en fin

Voz 1321 40:04 este intento argumentar al margen de la propaganda hay al margen de los eslogan Si del marketing político

Voz 4 40:10 es decir hay razones de fondo

Voz 1321 40:12 dado que por cierto el Gobierno no es capaz de explicar en toda su complejidad y por eso está metido en este problema porque hay razones de fondo que pueden explicar esa posición lo que pasa es que es verdad que cada vez que es el hace esta pregunta los ministros el presidente del Gobierno de repente no saben explicarse también es verdad que hay otros dirigentes del Partido Socialista que han cometido el error de hablar de esos indultos cuando no debía

Voz 4 40:41 esa es la guía Éste es el problema que les ama

Voz 1321 40:43 metido en un lío y ahora son incapaces de salir de lío

Voz 13 40:47 es decir en alguien Lucía es que la palabra indulto lo lo puso en notablemente el partido novelista oral no nadie a partir de ahí se han metido en un lío en el que tú puedes decir todo jurídicamente no sí sí estoy de acuerdo con lo que dice Ignacio Ruiz Jarabo diga no es no ya está aquí no

Voz 1321 41:06 no os quedáis eso es un deseo que me parece respetable vosotros como personas con tu como inspector de Hacienda y Miguel Ángel pues como experto en comunicación resulta que les

Voz 1727 41:16 gustaría que el presidente lo hubiera dijera eso vale esto

Voz 1321 41:19 no me parece bien otra cosa distinta son las razones profundas que existen para que eso para que el presidente del Gobierno no deba hacer eso

Voz 13 41:27 no son razones electorales no son razones jurídicas

Voz 12 41:29 yo creo que no acuerdo con mi voz

Voz 1321 41:32 las es electorales son las que llevan a alguien a decir como dijo ayer Rivera tiene usted tatuado el indulto la frente por favor de verdad que frases esa

Voz 1727 41:40 porque usted tatuado no indultó a favor de verdad resume en nuestro estado de ánimo político de los últimos meses por favor de verdad son cuarenta y dos cuarenta y dos en Canarias vamos a hacer una pausa vamos a hablar con el realizador que Atresmedia designado para el debate importantísimo de esta noche tenemos que hablar de ese niño de Antoñito el arruinado por el impuesto de sucesiones

en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 45:29 ayer a esta hora a las diez menos cuarto nueve menos cuarto en Canarias hablábamos con Antonio Casado el realizador que Televisión Española ha designado para realizar el debate el primer debate a cuatro en la uno de la pública hasta ahora hablamos con Gustavo Vázquez muy buenos días tal muy buenos días Gustavo es el realizador del debate de esta noche en Atresmedia en que se va a aparecer en que se va a diferenciar el debate de hoy al de ayer

Voz 23 45:55 bueno es que yo creo que hemos ido encontrando explicando a todos en estos días es la del formato el formato que diferentes donde se pueden era el ser preguntas y donde bueno pues los candidatos es buena se supone a tener unos tiempos que no gastan tan medidos va a posibilitar seguro que haya más debate más confrontación yo creo que en ese sentido también nos permite una relación un poquito más flexible donde podamos ver bueno pues más contra planos o se escucha de los que ayer también hablabais no

Voz 1727 46:28 me imagino que has contado con la posibilidad de que te pongan un marco de fotos en el atril no esto un realizador lo tiene en cuenta

Voz 23 46:34 bueno efectivamente lo comentaba esta mañana la política ha cambiado mucho y los pues los candidatos cuentan con sus armas a sus elementos para para hacer sus puestas en escena lo tenemos contemplado oí y en ese sentido no hay problema pueden exponer au sacar todo aquello que considere oportuno

Voz 1727 46:53 técnicamente con ojos ve un realizador un debate como el de anoche pensando en el que tiene que realizar al día siguiente

Voz 23 47:01 no pues te fijas mucho en los dos candidatos a ellos ya tienen gran experiencia ante las cámaras pero te fijas en esos detalles como son ya no tanto las miradas sino los gestos corporales es para no perder detalle precisamente hoy en en en el debate en su segundo asalto en ese sentido estás más pendiente como espectador seguro

Voz 1727 47:21 Gustavo Vázquez realizador del debate de esta noche de Atresmedia audiencias millonarias en el debate de anoche de deseamos suerte éxito y audiencias millonarias también al equipo que se pone al frente del encuentro a cuatro a las diez de la noche también verdad

Voz 23 47:39 a las diez de la noche empezaremos muy pronto con la llegada de los candidatos a así de Atresmedia eludir hemos todo eh y bueno pues si como con mucha expectación no tanto como profesionales de los medios como como espectadores una cita importante gracias

Voz 13 47:55 buenos temas momento si me permites de felicitar Antonio Casado eh creo que hizo una realización ayer de muy buena no no no no intervino en el debate dijo lo que tenía que dar y me parece que esa imparcialidad contribuyó a este debate sosegado moderado

Voz 1727 48:14 tengo debilidad por Antonio Casado son realizador magnífico maestro de realizadores de alguien que le da mucha seguridad quién está en un plató cuando es él el que está en el cuatro comparto completamente el análisis que hace Miguel Ángel Rodríguez

Voz 12 48:27 no se tenemos mucho con Alber Rivera pero porque utilizó digamos que

Voz 1727 48:30 todas estas herramientas consejos que dan los asesores de comunicación para un debate como éste por ejemplo de la niña de Rajoy el niño Antoñito con el tema de los impuestos del impuesto de sucesiones ponerle nombre apellido enseñar un un recorte de prensa en una cartulina con el titular de un niño esto sigue siendo comunicativa mente eficaz Contreras