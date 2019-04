Hoy por Hoy (23/04/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

los cuatro principales candidatos para la presidencia del Gobierno

no preparan el segundo debate en veinticuatro horas

Voz 3 00:12 Antonio Martín buenos días buenos días Pepa otro debate

Voz 1645 00:14 pero esta noche en Atresmedia porel acabamos de preguntar en las era representantes de los cuatro partidos el PP espera que el debate no sea bronco el PSOE que los mensajes de la derecha Se repiten una y otra vez dice que hoy no va a ser una excepción Unidas Podemos apuesta porque el debate de esta noche se centre en propuestas sociales y ciudadanos confían que Rivera salga reforzado palabras hace unos minutos en Hoy por hoy de Javier Maroto José Luis Ábalos Rafa Mayoral y Melissa Rodríguez

Voz 5 00:38 vamos a verlo todo pero desde luego no vamos a ver o no deseamos tener un debate bronco que avergüenza a los espectadores con tensiones innecesarias por supuesto en un debate siempre puede haber elementos de fricción pero Pablo Casado no busca la bronca que discurso valido desgastado por artificioso ya Si efecto y que el incluso otro siguiente pues desmontó

Voz 6 01:03 lo importante es poner políticas encima de la mesa para garantizar la la gente yo creo que es importante que en esta campaña electoral pues se puede hablar de servicios públicos se puede hablar de vivienda se puede hablar precisamente de que la gente tiene derecho a ir bien

Voz 0793 01:15 lo que se vio ayer fue la realidad y créanme que los que creen o lo que puedan pensar que esta noche no volverá a ganar ese debate yo creo que se equivocan así que tenemos que emplazar a esa segunda vuelta como han dicho porque ha sido el más claro y el más valiente en la noche de ayer lo va a hacer esta noche

Voz 1645 01:30 también también hemos preguntado por cómo va a ser el debate de hoy a Gustavo Vázquez es realizador de Atresmedia ha explicado que el debate de esta noche que va a empezar también a las diez va a tener diferencias con el de ayer por qué no va a haber tiempo están medidos hice va a poder preguntar a los candidatos

Voz 6 01:43 el formato que es diferente donde se pueden realizar preguntas y donde bueno pues los candidatos buena vara eche supone a tener unos tiempos que no gastan tan medidos va a posibilitar seguro que haya más debate más confrontación yo creo que en ese sentido también nos permite una redacción un poquito más flexible donde podamos ver bueno pues más que contra planos o plano esas escuchas de los que ayer también hablabais no

Voz 1645 02:08 por lo demás en unos minutos se reanuda el juicio del proceso independentista con el testimonio entre otros del vicepresidente catalán Pere Aragonés hoy es el día de Sant Jordi el presidente de Catalunya ha realizado una declaración institucional Quim Torra ha aprovechado el día para pedir una mediación internacional Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 02:24 en su discurso de San Jordi el president afirma literalmente que los catalanes están viviendo tiempos difíciles porque dice la represión del Reino de España ha provocado que los miembros de la anterior guber estén en la cárcel o en el exilio en un breve fragmento en inglés Torra pide su libertad ya la comunidad internacional que ayude a buscar una solución

Voz 7 02:40 igual ganas de Involcan no figura han The International que mio Nietzsche

Voz 1673 02:44 Pedimos la implicación de Europa y de la comunidad internacional para resolver este conflicto de un modo democrático los juicios políticos no pueden ser tolerados afirma

Torra y sumamos que el precio del barril de petróleo Brent sigue subiendo está por encima de los setenta y cuatro dolares con treinta centavos

Voz 1434 03:06 la lluvia está prolongando la hora apuntan las carreteras madrileñas la situación más complicada a esta hora en la III hay problemas también en la A6 en la M40 vamos a la DGT María Herrero buenos días

Voz 0605 03:17 las buenos días pues la lluvia no se está dejando mucha saturación todavía en todos los accesos especialmente complicada está la entrada a la capital por la A tres por un accidente en la zona de Santa Eugenia que genera seis kilómetros de retenciones y muchos problemas aún en la A6 desde Las Rozas mal día también para circular por la M cuarenta muy congestionada ahora sobre todo en la zona sur de Vallecas a Coslada también en el barrio la fortuna sentido norte y la zona de Villaverde en dirección a cuatro

Voz 1434 03:42 varios de los candidatos al Ayuntamiento de Madrid van a visitar esta mañana con motivo del Día del Libro la Cuesta de Moyano a las doce lo hará el del PSOE Pepu Hernández y una hora antes a las once Begoña Villacís la candidata de danos que aquí en La Ser en La Ventana de Madrid ha dejado abierta la puerta a un pacto postelectoral con los socialistas Villacís se salta así la disciplina de su partido que tanto a nivel nacional como autonómico ha vetado cualquier acuerdo con él

Voz 0275 04:06 eso no no yo no creo que esa estrategia de va a cerrar ninguna puerta en congresos a tomar una decisión como consecuencia de una circunstancia muy excepcional no es una tabla rasa que nosotros hayamos hecho en todas en todas partes

Voz 8 04:19 la Comunidad de Madrid por ejemplo Ignacio Aguado ha dicho que lo va a pactar con él

Voz 1579 04:22 PSOE sí digamos que lleva trabajando

Voz 8 04:24 no coincidí en aquí no coinciden ustedes

Voz 0275 04:27 son distintos escenarios entonces de que no se puede tratar es igual a circunstancias que no son iguales en dos

Voz 1995 05:59 hola buenos días sin elegir con qué frases gustaría pasará a la historia pues en las últimas que leí un libro que dice joder que que esa es buena

Voz 12 06:11 es un butroneros England en butroneros venezolano las frases no hay pan duro lo duros que no haya Pang

Voz 1995 06:19 estadio tal como dijo en tu caso macho viene alguna frase con la que te gustaría

Voz 13 06:25 Nuestra victoria se que con la de Rivera no tuviera que elegir una más que una frase Roberto Fontanarrosa de escritor argentino y humorista gráfico decía que cómo les gustaría que les recordaba él decía que cuando me vean llegar mis amigos sonría bueno pues no estaría mal que ese fuera recuerdos no está nada sonrían no se rían en acción en Madrid

Voz 12 06:48 estoy pensando en cómo reaccionamos a veces cuando estamos esperando a Nacho está viendo sonríe

Voz 1995 06:52 ahorrarse eso hay que imaginar que quizá hoy lo comprobaremos al D'Rivera pasa a la historia por este escuchan es el silencio se imaginan ustedes que estás con perdón

Voz 1579 07:06 a pesar de la Historia por él

Voz 1995 07:10 imagino la asesor el que escribe la frase que estaría toda la vida

Voz 12 07:14 este este coronado pasó el a la historia por la frase no es mía

Voz 1995 07:19 bueno dos de los mejores turistas de este país pero es que todos los martes tratamos de interpretar algunos de los muchos temas que nos dejan la realidad están con nosotros buenos días las más elementales normas de educación se siguen juntillas bando programa tocarle en qué tal todo onza pues mire hemos superado un debate ya sólo queda otro ya está el vaso medio lleno o medio vacío no Nacho

Voz 1579 07:45 sí estoy yo en Barcelona hoy que me tocó venir a Sant Jordi así que lo veré desde aquí hay que ponen estos

Voz 1995 07:50 bueno esa frase del silencio Rivera por el impacto no si sí recuerda OTA está otra pronunciada en otro debate por Mariano Rajoy cuando hablaba de una niña quiero que la niña que nace en España tenga una familia y unos padres con trabajo quiero que sea un era de esos debates surgieron términos como aquel de José María Aznar al señor González vosotros insisto creéis que a partir de ahora la etiqueta Albert el del silencio tiene cine Futures

Voz 1579 08:21 la niña de Rajoy pasó a la historia que luego fue recurrente es un elemento recurrente yo creo el silencio de Rivera se posiciona a su como candidato a ver está claro que lo que pasa son frase es

Voz 12 08:31 digamos ridículas que es que hacen reír al personal de la niña de Rajoy de Rajoy está claro que como estrategia del debate fue buena si lo que pretendían era que el al candidato en aquel momento yo estaba parece que le pasa un poco lo mismo que ha pasado de intensidad y que dará la gracia porque a la gente le hará recordar cachondeo y las risas que echaron cuando lo escucharon Tino crees que habrá nervios esto cuando llegue imaginamos que a pesar de que va a ser distinto

Voz 1995 08:56 como escuchábamos esta mañana con Pepa realizadores contaba que no va a estar tan

Voz 1579 09:00 han sometido a unos tiempos muy concretos yo unos temas muy muy determinados que es que sí

Voz 1995 09:06 al final hay pues

Voz 1579 09:07 pues el último minuto de oro los nervios es saber si vuelve a utilizar se escuchen el silencio otra vez no habrá nervios ahí Nacho lo que pasa es que me da la sensación de que están muy esclavizados por lo que les preparan desde hace tiempo me daba sensación o es que los candidatos no tienen la capacidad para expresarse por ellos mismos para salirse un poco del carril no tienen esa oratoria ágil y eso hace que muchas veces ocurre lo que le ocurrió a River ayer que que podría resumirse en un me me muy famoso que circula que es en su cabeza sonaba muy bien pero es que luego cuando lo aplican no suena también yo creo que que vamos a tener alguna otra joyita porque no les veo yo la capacidad de de repente decir pues lo que sientan en ese momento sino que está muy esclavizados por lo preparado y una cosa es prepararlo

Voz 1995 09:53 yo es luego decirlo pero eso eso dejan es decir una cosa comentamos esta mañana que once llega muy pronto la una radio muy pronto lo ha llevado yo la culpa tengo frío hemos estado un rato antes y aparecía una frase que fue director de la BBC John ver que contaba que a su juicio existía un sesgo en el periodismo televisivo en la televisión cuando se relaciona con la información innova en contra ese sesgo no va en contra de ningún partido con ningún punto de vista concretas es un sesgo que va contra contra la comprensión sea el hecho de transmitir una idea en un entorno televisivo sometido a la imagen y de la rapidez va contra la cura comprensión tú deberías estar acuerdo con ese Gonzo pero lo estás

Voz 12 10:39 eh sí básicamente porque lo lo vivo diario como el trabajo tirando de frases de la de la carrera nunca mejor dicho en la tele hoy en día el medio es el mensaje

Voz 14 10:48 yo recuerdo Rosa María Calaf

Voz 12 10:51 mito donde los haya de la comunicación y el periodismo en televisión explica que yo ahora mismo no sería capaz de hacer televisión porque lo el tiempo que necesita y que cree que el espectador necesita para contextualizar y entender algo suelto a sus jefes desde Madrid ya lo están diciendo tú eso se hace muy largo corta pues entonces sí evidentemente el MNAC en televisión el mensaje periodístico está muy condicionado por los tiempos luego hay programas que se emiten por ahí de lunes a jueves que muchas veces rompen con esos criterios preestablecidos de lo que se espera que sea la televisión sobre todo de entretenimiento y funciona es decir que la televisión condiciona el mensaje pero si quieres impone ver al periodismo el periodismo la televisión el espectador lo lo aprecia lo valora lo ve y por lo tanto es rentable que al final es lo que esperan los dueños de las cadenas

Voz 1995 11:40 bueno en yendo a lo concreto una nube de palabras llena hoy muchas páginas de periódicos también llena minutos de Ferrari de televisión nosotros de todas las palabras que hoy aparecen después de la resaca bueno viviendo la resaca del Bayern de todas las palabras hemos elegido una Chema vivienda porque es una palabra que representa uno de los grandes problemas que a su vez uno de los grandes desafíos de la sociedad España

Voz 12 12:04 la palabra vivienda fue citada en ocho Casio

Voz 1995 12:06 es

Voz 15 12:07 con alusiones como esta de Pablo Iglesias hay más artículos para hablar de políticas sociales el artículo cuarenta y siete este artículo habla de vivienda digna que en este país no hay un Gobierno que se atreve de una vez a intervenir el mercado delatado

Voz 1995 12:18 otra de Pablo en vivienda vendan no hay que entrar

Voz 15 12:20 el mercado alquiler hay que dar garantías a esas personas de clase media que llevan toda su vida pagando un piso que lo quién alquilar en condiciones de seguridad fíjense

Voz 1995 12:28 mañana nosotros sí vamos a poner la atención en en ese término y en todo lo que conlleva nosotros vamos a ver esta mañana he vivienda y lo vamos a hacer un arquitecto aquí en la crisis económica le obligó a reinventarse ir arquitecto se convirtió en agente inmobiliario y ahora fruto de esa nueva ocupación Ana que se dedica desde hace seis años escrito unas interesantes memorias novelada con el título de Historias de un agente inmobiliario Jacobo Armero muy buenos días qué tal buenos

Voz 14 12:54 días antes de empezar a conversar

Voz 1995 12:56 acción te lo concerniente de la vivienda es que tenemos una deuda yo y un amigo mío Se llama El Langui un piso de un dormitorio se puede considerar un piso de ser así que narices es un apartamento

Voz 16 13:12 pues eso es que lo del apartamento en España tienen una una

Voz 14 13:18 en algunas comunidades una concepción muy determinada porque por ejemplo en Francia una un apartamento es es un piso

Voz 1995 13:24 eh eh eh

Voz 14 13:28 inglés un apartamento también es lo que nosotros llamamos el piso la palabra pisos una palabra muy es un concepto muy español que que es prácticamente todo lo todo lo demás pero hay un concepto de España de apartamento que es como esa unidad

Voz 1995 13:43 digamos residencial mínima de un dormitorio que que me está sacando a yo todavía languidez mucho más pesado pero no salimos de eh

Voz 14 13:53 creo que sí que es un piso un piso de un dormitorio

Voz 1995 13:56 yo cada vez que pone piso un dormitorio si eso es un apartamento

Voz 14 14:00 es un apartamento pero también es un piso con una cosa no excluye

Voz 1995 14:03 vale ella no le llamó ayer la atención imagino que por usted acaba sacará más este libro que vive de su entorno le llamó la atención la la ausencia de de de de la palabra vivienda en el debate de ayer

Voz 14 14:17 bueno me llamó la atención que sí que se habló eh porque normalmente de estas cosas se suele hablar muy poco a ese tipo de de de debates quizás electoralmente no sean demasiado rentables no no no no lo sé pero me me me extraña que no sean más rentables porque es un es un problema que nos afecta mucho a a todos y además es algo de lo cual el Estado pues prácticamente se ha se ha desvinculado en las últimas décadas no

Voz 1995 14:45 el lo que es el el a la regulación de del del mercado de la vivienda y la ira y la

Voz 14 14:52 la oferta de de de vivienda pública no es algo

Voz 1995 19:17 por cierto está en Barcelona donde ya es el clásico lleva no sé cuántos años Nacho cuántos años lleva sonando con lo de Fariña en Barcelona

Voz 1579 19:26 no no no es decir que es mi primer Sant Jordi es verdad que Fariña me llevó a firmar en mucho de nuestra geografía pero el año pasado que íbamos a venir estaba secuestrado el libro entonces para qué porque para afirmar que sino teníamos líderes y entonces es el el primer año que estamos

Voz 1995 19:44 no sea que por el secuestro que desde el año pasado que fue la mejor campaña de promoción que pudo

Voz 12 19:49 ver un libro Luzardo Sectorial impidió que estuvo

Voz 1995 19:51 era Sadiq y este año firmas los dos también el de el corredor de la muerte basada Historia que ya hemos visto por cierto imágenes de la serie

Voz 1579 19:57 eso es estamos aquí firmando los dos que llueve por cierto el traje la lluvia por supuesto y por la tarde además vamos a estar en en el Centro Galego de aquí de Barcelona que la Comunidad gallega aquí como suele pasar en casi dos partes es muy grande firmando los dos en el corredor de la muerte incluido cuya serie ya está ahí a puntito en el horno para cuando Movistar tenga bien estrenarla que esperemos que que no se dentro demasiado

Voz 1995 20:23 bueno hay una velada crítica a eso así que vamos desde aquí

Voz 1579 20:26 no no no no al revés al revés hasta la serie lista Hay yo creo que en unos meses ya tendremos el estreno Movistar no no no no no era una crítica no me metas en un lío

Voz 1995 20:36 diez y veinte minutos una hora menos en Canarias lo concernido la última crisis económica digo la última no sé si decir la crisis económica directamente ha dejado muchas secuelas algunas de las más duras la sufrieron los arquitectos fíjense una profesión especialmente dañada por la hecatombe que sufrió el sector de la construcción nuestro país muchos de ellos muchos pensaron en marcharse al extranjero porque tienen una formación extraordinaria una función en muchos casos pública que hemos pagado entre dos y que ahora aprovechan estos entornos pero otros es un rival sentarse de ese es el caso de Jacobo Armero que sea invitado que unos acompaña y que después de seis años como agente inmobiliario ahora no son asesores Inmobiliaria cambio también la terminología el consultor haces ahora mismo gusta más a gente agente inmobiliario si de algo más de épica más si va a ser literaria gracias la gente va a tener placa no hacer

Voz 14 21:30 Bashar sale un agente con gorra eh

Voz 1995 21:32 hola americano mero señora gente ha de una sanidad norias profesionales tiradas Historias de un agente inmobiliario así que muy buenos días muy buenos y usted no no se va que no se va

Voz 14 21:47 por qué no me voy a fuera una invitaciones

Voz 1995 21:50 por qué no se fue

Voz 14 21:52 pues porque no podía pues porque debería

Voz 34 21:55 a una buena

Voz 14 21:57 Familia porque no encontraba tampoco

Voz 34 22:00 la oportunidad la estuve buscando

Voz 14 22:03 hay no pude si la hubiera tenido probablemente lo habría aprovechado pero no no no no me fue posible

Voz 12 22:10 porqué de de diseñará compra vender casas que fuera pues porque viste que hay sí había un negocio sea seguidas en la construcción pero en vez de diseñar las había que compra venderlas

Voz 14 22:19 bueno por un lado se me ocurrió que había un montón de casas vacías que ya estaban construidas no también sea lo mejor quizá sería bueno cambiarse de lugar posicionarse el otro en otro sitio no dar salida digamos porque trabajo de agente inmobiliario al final es un poco un trabajo que haces un poco de Celestina no tu pues tienes

Voz 34 22:40 de buscarle un novio a un a un piso no una novia un aún

Voz 14 22:44 piso tienes que encontrar la persona adecuada para ese para para para ese

Voz 1995 22:48 liso o apartamento

Voz 14 22:50 el asturiano Luis habilidad lo que sea no

Voz 1995 22:53 estudio que también estudia todavía de Nacho

Voz 14 22:56 entonces bueno pues es es un trabajo distinto y pensé que podía haber podía estar bien posicionado en ese lugar de un poco más adelante es decir pues en estos años ya no

Voz 1579 23:06 no me pregunto cómo lleva a tu lado arquitecto el enseñar ciertos pisos ciertos apartamentos porque hombre ahora como agente supo que no era una colección de sitios en el que habrá enseñado que entiendo que tu lado arquitecto por dentro está diciendo madre mía madre mía lo que estoy enseñando

Voz 14 23:24 bueno eso es lo que yo te tienes que olvidar un poco no ya de de de de lo que hacía antes no eso es una de las cosas principales también del libro que es una que es una evolución no es una es una gestión del cambio al final todo tiene su comprador todo tiene su precio lo que tienes que buscar es un poco pues la la horma de cada de cada zapato

Voz 34 23:45 yo hay rehenes

Voz 14 23:48 el aspecto no no no me

Voz 34 23:50 eso demasiado problema vamos

Voz 35 23:53 pero Jacob hemos hablado que otro vocabulario otro tipo de cliente voy al grano cuál fue el cliente al que has tenido que vender un piso raro raro en el Celestin sea bizarro o donde las expectativas no estaban a la altura del piso lo que sea un momento así realmente incómoda

Voz 14 24:11 bueno realmente es que te encuentras un poco de todo y eso es de las cosas más bonitas también que tienen este trabajo que tratas con mucho

Voz 1995 24:18 hicimos tipo de gente muy

Voz 14 24:20 hay pues tampoco sé si rara o normal porque tampoco es algo que que que tú puedas digamos establecer ni ni que yo pueda juzgar osea al final lo mejor de todo es que tienes que tratar con muchísimo tipo de gente a mi me gusta mucho también pues tener clientes pues en barrios de Madrid muy humildes y me gusta mucho también tener clientes en en barrios buenos es una cosa que me gusta mucho tratar con muchísimo tipo de de gente que no pisa más raro

Voz 1579 24:51 porque yo recuerdo todos tendremos experiencias de estas hizo que me habían enseñado en Lavapiés

Voz 1995 24:57 yo no sé si esto es un tema personal para atraer a algunos subir ha pasado no lo sé pero bueno

Voz 36 25:04 lo pongo como ejemplo un ejemplo sencillo y rápido en el cual me acuerdo estará hablando con el dueño bueno con el agente inmobiliario los dos estábamos hablando de que bueno si es un poco pequeño pero te adaptarse y los dos estábamos hablando con la cabeza inclinada

Voz 1995 25:17 tenemos el techo yo con la cabeza inclinada

Voz 1579 25:20 convenciendo número tan

Voz 1995 25:23 no se Jacobo si te has encontrado situaciones

Voz 1579 25:25 así tan extremas que supongo que sí en todo caso cuéntanos cuál fue el más extraño o la anécdota que que tengas más más esto

Voz 14 25:33 bueno pues la verdad es que el más divertido precisamente desde desde un piso que tenía un techo bastante bajo

Voz 1995 25:39 yo la verdad es que soy bastante grandullón no mido casi dos dos dos metros había un piso que muchas veces la gente me dice oye este piso tiene

Voz 14 25:52 la de los techos un poco bajos no no oye

Voz 1995 25:54 sí decirles lo tiene claro a veces me Calzada algún pequeño problema

Voz 14 26:02 tanto que había un piso que no lo vendían y a tiros porque era precisa

Voz 1995 26:05 de una buhardilla Lavapiés que tenía un piso que me iba a ver si nos conocemos eran donde deja como tienes que agachar la cabeza tú podrías estar repuntar

Voz 37 26:18 eh lo vendían al evento

Voz 14 26:21 Lleida al vis lotería el techo muy bajo el beso muy muy bajo

Voz 1995 26:27 y al final le pedía a Lola min

Voz 14 26:30 mujer que que que a ver si les voy a enseñar que ya es pues es más bien pequeñita y a la primera que había enseñado me lo vendió

Voz 12 26:39 de Kiko siendo sino arquitecto en a la hora ahora que estás vendiendo vendiendo con el consumidor final es que se valora vuestro trabajo pues es decir el cliente se fija en detalles del arquitecto que buena distribución que buenos materiales que buen que bien está este espacio aquí o a la peña lo que hayáis hecho los arquitectos en ese trabajo del papel no lo valora nada luego cuando está viendo un piso decidiéndose a comprarlo

Voz 14 27:04 bueno eso es una algo muy interesante es realmente la buena arquitectura no sólo no se no se valora sino que muchas veces incluso es una pequeña incomodidad es un es una es subes como un engorro porque muchas veces luego pues encima el piso está protegido no le puedo cambia por las ventanas realmente la la la la buena arquitectura que hay mucha en Madrid hay muchísima arquitectura residencial de muy buena calidad y muchas veces al final se interpreta más como casi

Voz 16 27:36 como como un algo que no que no no

Voz 14 27:40 no es muy es muy apetecible de hecho yo cuando estaba empezando con esto de los de la venta pensé ingenuamente en especializar en pisos de buena arquitectura porque a mí siempre siempre me ha interesado pues la arquitectura residencial madrileña hay bueno pues me gusta mucho además pues es mucho es agradable que enseñar algo que te gusta no que es lo que es lo que me preguntabais antes pero pero al final me di cuenta que que no tenía que vender de todo dice no tendría ningún futuro tener la ilusión de que te puede especializar en en buena en buena arquitectura no

Voz 1995 28:12 en el libro es un dato que habla de la dificultad de del oficio tres de cada diez agentes inmobiliarios abandonó en en los tres primeros meses en tu caso te hace ocho meses en vender un piso si se si se hace no

Voz 14 28:26 no es nada no es nada fácil primero por el por eso que os decía un poco que es la gestión de un cambio no que bien pues bueno tienes que

Voz 34 28:35 que renunciar digamos de alguna manera algo

Voz 14 28:37 pues que al final pues estudió arte en la carrera de Arquitectura tampoco es que sea un un paseo no que es un es un abrazo y luego pues has estado diez quince o veinte años construyó

Voz 34 28:49 lo digamos pues una una pues una una oficio de los la cartera de clientes

Voz 14 28:55 es etc entonces esa gestión del cambios la que es decir convencer creativismo de que realmente lo que estás haciendo es lo que quieres hacer o lo que tienes que hacer es un poco lo que lo que cuesta más y luego pues es un trabajo que que tienes que entender realmente que que lo que tienes que hacer a nosotros lo que hacemos no es no es pisos lo que hacemos nosotros es digamos o al menos lo que me interesa de esta profesión es la de su interpretación como como un negocio de personas no un negocio en el que estás soluciona solucionando problemas a gente en el que estás preguntándole a la gente realmente qué es lo que necesita Hay tratando de escuchar porque al final y a todo esto son problemas habitacionales que además se producen en momentos en los que la gente está en situaciones muy límite no muchas veces estas tratando con con gente que que que que la separado con gente de pues Davy un fallecimiento en donde hay una herencia dos

Voz 1995 29:52 hay un nacimiento también cambia de casa no te lo cuentan además decir bueno yo es que estoy buscando piso porque me acabo de separar

Voz 14 29:58 por tantísimos saberlo porque tienes que saber también cuál es la necesidad digamos el personal de esa persona para tu poder ayudarle tienes que saber donde estudian a qué colegio para los niños porque a lo mejor al final estaba pensando en una zona pero le merece la pena y otra es que esto lo fundamentales es es establecer una relación de confianza con

Voz 1995 30:18 sí con el cliente sin darte cuenta cómo te preguntábamos al principio como habría que que llamaros si en Asesores y Consultores sin darte cuenta acabas de resolverla dudas dicho hay que resolver problemas a gente hay que ayudar a gente que hay entonces explicaría lo de inmovilidad hacemos una pequeña pausa y seguimos

Voz 10 30:37 hoy

Voz 1995 35:24 anda que no aparece reflejado hoy en las páginas de los periódicos por qué no se habló de ello en el debate pero me contaba que un piso setenta y cinco noventa metros que eso no dejamos ya la duda de si piso apartamento con una cocina imagino con Umbral con la que un piso normal normalito de alquiler en el centro de en el centro hablamos de la almendra central de Madrid que es muy Irán sigue dentro de la M treinta dentro de la M30 que es que hay ciudades y capitales de provincia claramente cabrían en toda la atleta cuánto puede costar un piso de setenta y cinco noventa metros de alquiler

Voz 14 35:57 sólo en alquiler en las zonas más centrales más cerca de los mil ochocientos dos mil euros al al al mes en las menos centrales

Voz 1995 36:08 pues en el entorno de las mil cuatrocientos dos mil quinientos euros de dos habitaciones ochenta metros por ejemplo la venta Matos hablo de un piso que esté a un piso digamos lo que se podría ya

Voz 14 36:18 Mar normal que ese día Un piso con una buena luz agradable con ascensor

Voz 1995 36:24 en unas buenas condiciones ese relato de alguien que conoce el mercado porque se dedica esa es su profesión eso cómo lo con jugamos Nacho Guigou circule con el dato que tenemos de que el español medio cobra entre novecientos mil doscientos euros

Voz 12 36:37 pues está claro hay zonas de grandes ciudades sobre todos de de nuestro país que no son aptas para el español medio es decir donde el que quiere vivir tiene que tener unas condiciones que para nada se parecen a las de el ciudadano medio no ha dado una renta que andan en a los veinticinco mil euros anuales nada de cargas familiares que te hagan tener que repartir los ingresos entre cuatro cinco personas decir son zonas que queda completamente para la visita para el disfrute en jornadas de ocio pero

Voz 14 37:06 el problema en lo que han convertido los centros de

Voz 12 37:08 grandes ciudades es o para residentes con gran capacidad adquisitiva o para residentes transitorios es decir para los turistas que vienen a pasar tres cuatro cinco días que no miras tanto el gasto pero vamos es una una realidad que se ve en en los que las la gente que vivimos en nuestras ciudades y ojo que luego están otro tipo de ciudades las ciudades medias medianas de provincias donde aunque los precios son más bajos también los salarios son más bajos y esa relación entre ingresos necesidad de gasto para la vivienda sigue siendo tan disparatada como puede ser para un ciudadano de Madrid es decir que se está convirtiendo los centros de las ciudades en zonas prohibitivas para los usuarios de esas

Voz 1579 37:47 en y en España dentro de Europa ayer Consuelo en Estados Unidos igual el otro día leía que

Voz 12 37:52 el titular era brutal lo que pasa que luego en profundizar en medio respirado el titular decía que para poder vivir como un ciudadano de clase media hacen falta doscientos setenta mil euros al año luego leyendo se refería a ciudades como Nueva York Londres So San Francisco el Madrid Barcelona Valencia Sevilla Bilbao igual doscientos setenta mil euros no

Voz 1995 38:13 deban a vivir pero con menos de ciento veinte mil euros

Voz 12 38:15 no puedes tener una vida desahogada Si quieres vivir en el centro de estas grandes

Voz 1579 38:20 además es grave que bueno que Jakome corrija pero el centro al menos el centro de Madrid como que fue inmune a la bajada de precios cuando estalló la burbuja y cayeron un poco los precios de alquiler el centro de Madrid siguió teniendo unos precios desorbitados es bastante estable en cuanto a Serbia

Voz 1995 38:37 yo creo que somos muy centralistas en ocasiones noche centro de y el centro de Bilbao el centro de Valencia decirlos lo que la almendra central de las ciudades más relevantes de este país no notaron Masjádov ha bajada no hombre baja mucho menos a lo que ocurre es que las las oscilaciones son muy inferiores que en que en que en barrios más más humildes estos cómodo y por eso a la gente también le gusta invertir

Voz 14 38:59 Miren en inmuebles en el centro de Madrid y ha habido

Voz 1995 39:01 o de Barcelona o de las grandes ciudades ha habido tanta demanda de de inversores tanto extranjeros como como nacionales porque son digo digamos menos rentables de una rentabilidad inmediata porque a lo mejor no se alquilan por tanto pero a medio largo plazo son buena alquileres muy son no son inversiones muy estables no estoy pensando en ese gran fenómeno que vivimos en nuestro país donde no sé quizá deberíamos más que una campaña electoral someternos todos a un una buena campaña psiquiatría Sir nadie quiere vivir en esa España vacía que la dejamos sin servicios nadie puede vivir los cientos no sé de dónde se ibas tenemos en el extrarradio de las ciudades entre entre la vacía Dajla por vaciar acabaremos viendo y una curiosidad Jacobo tú cuando cuando sabes que acabo de vender el piso cuando entra alguien en la casa tú les dices mide año es decir en qué momento tú dices acabo de dar el mejor indicios cuando empiezan a medir

Voz 45 40:01 sí sí sí sí

Voz 1995 40:03 aquí me quedo y justo Ello la cómoda pasos de metro del metro destaca del metro es es muy buena sino muy buena siendo trucos

Voz 1579 40:19 que tengas y para para ocultar ciertos de efectivos del piso para poner o palabras prohibidas cosas que no puedes decir hay algunos protocolos que tengáis de cosas que no se puede hablar de ellas So Ho que las

Voz 14 40:34 bueno eso depende un poquito de de Davos del carácter de gente yo soy digamos que muy poco intervencionista yo creo que nadie va a comprar un piso porque yo le convenza y es una inversión que es demasiado importante no entonces el general digamos que al final lo que hay que hacer es que es la persona se sienta cómoda que pueda preguntar que vea que está todo bien documentado que que que se sienta sobre todo agusto para para para para poder tomar una decisión tan importante

Voz 34 41:09 dónde o mostrar las virtudes de de un de un piso sus inconvenientes al final lo estamos hablando siempre de pisos pero bueno puede ser también una una osado al final yo creo que no no lleva a nada yo no me considero que yo vengo

Voz 1995 41:28 la al final nada a nadie y al final el del producto que que tienes tiene que ser bueno oí tiene que estar en unas unas buenas condiciones al final es un chollo realmente eso esto es un chollo hace ensayos eh unos en las buenas agencias inmobiliarias no ha hecho ellos porque una buena agencia inmobiliaria lo que hace es asesorar

Voz 14 41:49 a su cliente que es el vendedor los chollo como idealista hay que buscarlos existe pero hay que buscarlos pero en general

Voz 12 41:58 por las buenas hay que buscarlos más puerta

Voz 14 42:00 puerta pero en las buenas agencias inmobiliarias en las que en las que se asesor a la gente realmente a un propietario

Voz 34 42:07 no los chollos no existen

Voz 12 42:09 con la realidad del mercado inmobiliario te hace ver tu futuro que sigue por el mundo de la gente au crees que podría si quisiese es volver a diseñar casas que se volverá Se volver

Voz 34 42:19 a reactivar uno aunque ese reactivara es algo que no no contemplo volver a ese mundo bueno yo en realidad

Voz 1995 42:27 digamos que compaginaba mi mi mi trabajo

Voz 14 42:30 el arquitecto también con una pequeña editorial que de que que que tenía con con mi padre teníamos una empresa familiar y hacíamos exposiciones hacíamos también digamos una empresa de gestión cultural que con la crisis pues tuvo aún peor suerte yo creo que o igual de mala que el que el estudio de arquitectura

Voz 12 42:48 ya no volvería a mí aún no me ha

Voz 34 42:51 otro no sé si el haber

Voz 1995 42:53 todo este libro que puede llevar a otra

Voz 34 42:56 a otro a otro lugar siempre me gusta también pues hacer cosas nuevas y hacer los lo lo mejor que puedo o no pero desde luego no ahora mismo no me no volvería donde estaban y ni loco no

Voz 1995 43:08 curioso porque habla sido una empresa de gestión cultural cultura tampoco fue una palabra que ayer apareciera no no sé yo no vivienda términos que a la mayoría nosotros sí nos preocupan esperemos como y unos hoy está la segunda vuelta ver en el partido de vuelta ollas impresionante cultura y ciencia en los temas de los que a hablar seguro que empiezan por ahí además seguro que van a estar los demás estrellas de esta noche Jacobo Armero era arquitecto y acaba de escribir un libro Historias de un agente inmobiliario una profesión que desde hace seis años ocupa todo su tiempo después de una crisis económica tú es que la situación económica va a mejor o a peor

Voz 14 43:45 la situación económica no lo sé yo robara el mercado inmobiliario es lo que más puedo opinar porque al final somos los

Voz 1995 43:51 pero vamos

Voz 14 43:53 pero creo que personalmente creo que está inflado creo que

Voz 1995 43:57 eh que te digamos es es que esto ya pasó hace diez años si tampoco quiere decir que vaya a haber una burbuja nadie lo sabe nadie lo lo puede predecir pero lo que se ha ocurrido que es bastante lógico digamos es que las expectativas de los vendedores a subidas digamos anuales del diez quince e incluso hasta el dieciocho veinte por ciento pues la gente digamos es normal que que preveía para este año otra subida así parece que no se va a producir por un lado porque los inversores pues ha encerrado el digamos el el grifo porque ya no tienen margen de hacer negocio por otro porque también tampoco está en con tan fácil encontrar a gente que que pueda pedir hipotecas de estos de estos importes y que se las den no historias de un agente inmobiliario de Jacobo Armero muchísimos hacia sacó encantado de estar con vosotros seguimos en uno según las

Voz 46 44:47 eh eh

Voz 1579 49:28 eso sí

Voz 1995 49:31 bueno pues seguimos con Nacho con Gonzo no no sentí entiendo afectados prestas estadísticas porque sois gente Fit sus gente informa yo yo formé parte de las estadísticas podemos hacer se niño un de eso

Voz 12 49:46 pero a tu pasado Amis era un era un niño obeso fui un adolescente todo eso incluso un joven O2 hasta los veintiocho años pero creo que hay una a una cierta diferencia yo no me ponía ciego a bollos ni cosas así era más una culto

Voz 1579 49:58 la es de la comida de las madres de aldea gallega pero

Voz 12 50:02 que sí que es un problema de salud no sólo física es muy fastidiado ser niño gordo porque los que son niños y no son gordos te lo recuerdan tanto a cada momento y eso no es una no a mí no me parece una coña como lo desde dentro es un porcentaje muy alto de gente que tiene que algún aguantar chistes muy fastidiados aguantar como tienes esa edad y siempre se el portero con juegan también me pasaba también el cambio