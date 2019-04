Hoy por Hoy (23/04/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 a las once de la mañana las diez en Canarias tiempo de el tiempo vuela resumen de la actualidad de la mañana con Antonio Martín Antonio Bausa vamos buenos días

Voz 0055 00:14 fíjate catalán Pere Aragonés ha pedido no declarar en el juicio del proceso independentista hoy está citado él y otros ex dirigentes que dejaron sus cargos ante la deriva del Ejecutivo de Puigdemont vamos al Supremo Alberto Pozas buenos días buenos días es la gran incógnita de este día si tendrá o no que declarar sus instalaciones atípica no está investigado formalmente por otro de los jueces que investigan al referéndum pero está pendiente de una decisión del Tribunal Superior de Cataluña después de que uno haya pedido su imputación según los investigadores Pere aún vicepresidente de la Generalitat participó en algunas reuniones de cara al referéndum la independencia en estos momentos el Tribunal interroga a otro testigo que también participó en esa reunión lo escuchamos los Mossos d'Esquadra

Voz 1 00:53 en el ejercicio de sus responsabilidades mantuvo usted alguna reunión son

Voz 0055 00:57 directo desde el Supremo vamos a Sevilla los taxistas los taxistas están realizando una marcha lenta por la ciudad calculan que va a durar toda la mañana para protestar por el borrador que les ha presentado la Junta con la regulación de los vehículos con conductor Sevilla Alfredo Guardia

Voz 2 01:10 la marcha acaba de comenzar aún se encuentran en la Isla de la Cartuja se ha retrasado porque han esperado a que se incorporase en vehículos procedentes de otras comunidades autónomas el colectivo Élite Taxi calcula que están participando en torno a quinientos compañeros

Voz 0055 01:23 piden a la Consejería de Fomento que establezca

Voz 2 01:25 que la contratación de los súbete cese haga con una antelación mínima de media hora la protesta finalizará entorno a las dos de la tarde en el estadio de La Cartuja tras discurrir por la Ronda Histórica los convocantes han destacado que el servicio está asegurado que la intención es causar mínimas molestias en la población

Voz 3 01:39 del exterior

Voz 0055 01:40 el Nuevo IRA grupo paramilitar escindido de la banda terrorista ha pedido disculpas por el asesinato de una periodista la pasada semana en Derry además la policía norirlandesa ha detenido una mujer supuestamente relacionada con los disparos corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 01:53 el Nuevo IRA es una amalgama de grupúsculos republicanos armados opuestos al proceso de paz la organización está vinculada a cuatro asesinatos pero el de la periodista iraquí ha provocado una enorme repulsa en la sociedad norirlandesa incluida la ciudad de Derry donde tuvo lugar el crimen el pasado jueves tales el rechazo que en su comunicado el Nuevo IRA admite la responsabilidad de la muerte de Matí pero además en un gesto poco habitual dice lamentar totalmente lo sucedido y ofrece sinceras disculpas a familia y amigos una mujer de cincuenta y cuatro años ha sido detenida en Derry está siendo interrogada en relación con el suceso otros dos adolescentes previamente detenidos han quedado en libertad

Voz 0055 02:32 recordamos que los principales candidatos a la presidencia del Gobierno no tienen actos esta mañana porque están preparando el segundo de los debates en dos días que se va a celebrar esta noche será a partir de las diez de nuevo el Gobierno de Sri Lanka sigue dando detalles sobre la investigación de la cadena de atentados que ha dejado este fin de semana en más de trescientos muertos en ese país considera que esas bombas son una venganza por el ataque supremacía hasta contra una mezquita en Nueva Zelanda que también dejó medio centenar de víctimas sigamos ese a las once y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1 03:02 cadena SER Madrid el presidente

Voz 1434 03:05 genes de la Comunidad Pedro Rollán ha criticado con dureza a sus ya ex compañeros de partido los concejales Íñigo Henríquez de Luna y Fernando Martínez Vidal por pasarse a Vox sin atreverse a pronunciar la palabra los ya machaque heteros

Voz 1711 03:18 yo lo lamento profundamente evidentemente la militancia al Partido Popular no es una cuestión de fe infinita es una cuestión de pertenencia de creérselo y lo que me parece cuanto poco sorprendente es que hasta el minuto en el que se publican las listas uno es un empedernido defensor del Partido Popular en el momento en el que no cuentan contigo cambias de partido eso en mi pueblo tienen un nombre yo por una cuestión de respeto a mis compañeros no lo voy a indicar pero todos lo tenemos en mente

Voz 1434 03:48 vamos ahora el Ayuntamiento de la capital Comisión de seguridad en la que el concejal Javier Barbero acaba de defender la actuación del Gobierno municipal de Ahora Madrid al autorizar la proyección de un vídeo con los papeles de Bárcenas en la fachada de la Casa de la Panadería en la Plaza Mayor Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 04:02 buenos días el delegado de Seguridad insiste en que la exhibición de esos papeles estaba autorizada por el Ayuntamiento que la policía comprobó esa autorización y que la actuación de los agentes que intervinieron fue impecable

Voz 4 04:13 yo lo que hacemos es la instalación de autorización de elementos en vía pública con criterios técnicos para favorecer el uso del espacio público para cualquier tipo de actividad mire nosotros no vamos a patrimonializar como hacen ustedes las instituciones no hay Pequeño Nicolás no hay gesta pillos no Kamen cloacas ni policías patrióticas

Voz 0393 04:31 el Partido Popular recrimina a Barbero que no les haya entregado el atestado policial sobre una acción que califican de casi

Voz 1434 04:38 y un dato más eh más de setenta y seis mil personas visitaron el Museo del Prado durante la Semana Santa es la mayor cifra de visitantes de los últimos cinco años en estas fechas el día de mayor afluencia fue el sábado con más de catorce mil personas tenemos nueve grados ahora mismo en el centro de la cama

Voz 0055 05:00 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com caminas

Voz 1 05:08 servicios informativos en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 05:19 con Toni Garrido tanto de la radio es un invento tan fantástico que nos permite viajar sin movernos el sitio hay otros tres sustancias que también lo consiguen pero en este caso no hagáis la radio vamos a viajar hasta la noruega de finales del siglo XIX

Voz 5 05:35 donde un portazo resuena

Voz 6 05:39 hasta hacer tambalear la historia del teatro y y y Nora con cómo se noruego Händel

Voz 1995 05:48 la protagonista de Casa de muñecas de Ibsen cerraba la puerta de su casa familiar a sus espaldas en uno de los finales quién lo ha visto es imposible que lo olviden uno de los finales más recordados de la historia del teatro este ser puestas y ahí acaba su un portazo que representa la desesperación ante la opresiva vida familiar pero también la determinación en la búsqueda de una escapatoria de una promesa y libertad esta última parte el momento en el que estamos en Estepa seis debería interesarnos Aitana Sánchez Gijón muy buenos días buenos días el portazo es maravilloso están

Voz 3 06:28 es el portazo más famosa de la historia del teatro

Voz 1995 06:31 pero menos dirige tanto is un sonido irreconocible tú ante cualquier circunstancia condición da igual la puerta basta reconocer portazo desde luego baretos dado muchos portazos intuía

Voz 3 06:45 alguno que otro pero no sé si tan radicales y tan definitivos como el de Nora

Voz 8 06:50 por esa protagonista recorren el portal español tiene más poder que el noruego en general noruego

Voz 5 06:57 vamos a este es el portazo noruego

Voz 1995 07:00 a esto es un portazo que sus puertas español es es bueno

Voz 3 07:05 le falta un poquito de de Eco le falta un poco más de rotundidad yo creo eh

Voz 1995 07:10 ya empezamos criticando estamos aquí ya es quién vamos dos minutos de entrevista portazos ya no les gusta el portazo pues espérate un momento vamos a arreglarlo Lena y Nacho verás te te vas a enterar no quería portazo

Voz 3 07:23 portazo noruego de verdad

Voz 1995 07:25 silencio hagamos la música aquí tiene Aitana señor Aitana Sánchez Gijón su portazo un poquito mejor como decía la Pantoja niños sube mi la breve le podemos poner un poquito más de rever ese portazo gracias a que nada que le da miedo se tenía razón Aguado tiene razón me alegro tienes claro es que tantos portazos que lo el debate ayer no hubiera sido bonito que en algún momento de otros hiciera dirigentes relleno yo como candidato propongo que al cambio climático madrugar el fin de semana que es pruebas quieres quejarte de algo que dar un portazo

Voz 9 08:10 hombre de que nos cuenten siempre la misma en milongas

Voz 1995 08:15 muy setas a cuenta que han hecho los debates el lunes y el martes para que los actores España puedan verlo a tienes toda la razón

Voz 3 08:24 los martes no descansan no descansan todos eh

Voz 1995 08:26 no no no yo sí voy a descansar

Voz 3 08:29 porque hacemos doblete los sábados pero en general se descansa sólo el lunes

Voz 1995 08:33 la función cuántas mujeres habrán soñado secretamente conocer exactamente lo mismo que hace la protagonista de Casa de muñecas enseguida os contamos cómo es la función porque hay tener mucho valor lo que va a plantear haitiana cuántas mujeres han soñado con dar ese portazo

Voz 3 08:49 pues mira curiosamente desde que estamos haciendo la función que llevamos seis meses en un gira ahora entramos en Madrid pero desde octubre hemos nos hemos recorrido toda España muchas espectadoras se han acercado dado historias algunas incluso que van más allá de la de la historia de la propia Nora hay mujeres que incluso bueno que no dieron no se atrevieron a dar ese portazo como tú dices pero sí que soñaron mi propia tía y un primo mío me contó una madre con cinco hijos de familia muy tradicional que de repente agarró el coche tiró carretera p'alante pensó no voy a volver no voy a volver ahí se quedan ahí se quedan evidentemente volvió pero es una historia que siempre les contó a sus hijos y que los hijos pensaban que era como una cosa esto que dicen las madres ahí os quedáis no volveré nunca pero realmente yo me imagino a mi tía en esa carretera diciendo y ahora realmente no vuelo entonces imagínate seguro que hay miles y miles de mujeres

Voz 1995 09:46 es verdad que es una frase muy muy de madre mía cojo la puerta hoy exacto una vez más la puerta el el portazo buena Aitana Sánchez Gijón siguen el teatro como ya saben ustedes de responder a todas estas preguntas porque porque tiene mucho valor viene presentar ahora una función que lleva seis meses haciéndose llama la Casa de Muñecas dos alguien se ha atrevido a tomar están ese portazo famoso portazo de Ibsen darle vida quince años después la vuelta en hora arranca pues eso quince años después diese portazo con el resto de la protagonista a la casa que abandonó de forma abrupta dejando atrás a su familia como si la tía de Aitana si hubiera ido con el coche quince años a lo Thelma y Louise en vez de ir por el precipicio hubiera vuelto vuelto a casa si el clásico de Ibsen terminaba con un portazo como quieren que pueda arrancar esta segunda parte

Voz 10 10:37 no

Voz 11 10:42 The Times Square impreso una cosa maravillosa

Voz 1995 10:47 en esta función no tenerlas timbre ahora que lo dices hombre gay timbres pues elimina nos por criticar pero podéis poner timbre digo yo era amigo de Vigo Manolo Erice puertas anda que no se han cerrado a mí puertas de preguntaba por el portazo dice Ton cerró muchas puertas Aitana

Voz 3 11:06 no la verdad es que yo he sido muy afortunada en en esta vida hay las puertas que han amagado con cerrarse

Voz 8 11:19 osea que no no no creo que no que no se me han cerrado muchas puertas

Voz 1995 11:23 no tienes esa sensación hay una parte de esta sociedad que está empujando pero abrir definitivamente una puerta a las mujeres por ejemplo este país si están por fin ya derribando esas puertas que bueno pues como estamos otra vez en campaña parece hay otros que no que quieren poner las más altas más grandes con doble puertas ha de ser de acero

Voz 3 11:43 sí sí con doble hélice rojo rojo

Voz 1995 11:45 bueno ya sé no sé si para que entre el posible de casa

Voz 3 11:48 pida también extreme

Voz 1995 11:50 pero no que esas puertas están derribando digan lo que digan yo creo que no

Voz 3 11:55 ya no hay vuelta atrás en efecto que estamos en esta cuarta ola que

Voz 1656 11:59 eh

Voz 3 11:59 así como como pasan quince años en la función de la vuelta de honor en realidad este autor Lucas Nad que es un autor muy joven está hablando de los ciento casi ciento cincuenta años que han pasado desde que no hora dio ese famoso portazo hasta nuestro día de hoy que ha pasado en estos ciento cincuenta años los que las mujeres hemos logrado muchísimas cosas hemos hemos conquistado muchos espacios hemos llegado a una igualdad teórica por lo menos habló de nuestra sociedad occidental ni a él ni que decir del resto del mundo pero a pesar de haber conseguido tantas y tantas cosas aún nos quedan otras tantas por conseguir entonces este momento que estamos viviendo desde hace relativamente poco un par de años creo que es es definitivo para que ese avance sea no sé no creo que consigamos todo en en breve tiempo esto es una lucha de fondo pero sí que ha habido una toma de conciencia y yo misma que que que que he vivido una familia abierta con padres feministas que he sido educada en igualdad con mi hermano me doy cuenta de que tomaba como normal eso asumía como inevitables conductas y cosas que ahora mismo de repente pues no no ni se me ocurre no entonces creo que eso es algo que se ha generalizado

Voz 1995 13:13 pero no llama la atención que la imagen de ayer las mujeres tuvieron protagonismo pasando las que Elisa más rápidamente hicieron notar muy hábilmente las únicas mujeres que están invitadas a un debate como el de ayer donde se habla de este país de la sociedad del futuro del entorno del contexto en el que vamos a ir van pasando la OPA antes de que los señores hablaran de nuestro futuro es llamativo todavía que el año dos mil diecinueve eso

Voz 3 13:38 bueno sigue siendo si las mujeres siguen siendo las que las que hacen los trabajos de de sostener no de de limpieza de cuidado de los de los de las personas mayores de ese doblete trabajo fuera trabajo en casa sigue siendo así mayorías haría mente por supuesto por eso es tan importante que que se sí

Voz 12 14:00 han fomentando

Voz 3 14:03 esas políticas de igualdad esos permisos de paternidad obligatorios tantas y tantas cosas que nos queda

Voz 1995 14:10 bueno hay muchas cosas que aclarar sobre lo que ocurrió con Nora y con las mujeres en esos quince ó ciento cincuenta años como tú mencionas desde aquel portazo así que vamos a una pequeña pausa enseguida hablemos con haitiana asociación

Voz 13 14:23 ah

Voz 8 14:26 hoy turno hoy con Toni Garrido

Voz 14 14:29 no llegue este seísmo lo vas a hacer una llamada segura no

Voz 1 14:34 yo diré se supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 15 14:41 de condiciones el INE dicta punto com una compañía Bankinter ir de cuerdas y usa es una furgoneta para trabajar sólo Limia directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites nueve cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 16 14:56 sí

Voz 17 15:00 día hoy por hoy en Cadena Ser punto com

Voz 1 15:03 si en las redes sociales

Voz 18 15:06 va hoy por hoy bien facebook Hoy por hoy

Voz 1656 15:33 si no tenga prisa que mire como esta en la carretera bueno no se preocupe que verá cómo usar el Estado

Voz 14 15:45 por cierto sabe lo que ha pasado eh no

Voz 20 15:51 años Marcelo un Aventis sino que Arenas

Voz 5 15:59 silencia Chacón

Voz 1 16:02 esta nueva temporada Belén recriminó

Voz 21 16:08 esa incluso vivir dignamente

Voz 1 16:12 cada mes dos capítulos de estreno Basta Ya disponible

Voz 8 16:16 con las miradas usted

Voz 1 16:29 The Great criminal con Mona León Siminiani

Voz 8 16:34 Podium podcast punto com

Voz 1 16:38 dónde Fire Iñaki Gabilondo un minuto de silencio por qué habla Pepa Bueno de abrupto final en la sección de las fosas de la guerra

Voz 22 16:46 Torres les firmas y editoriales de la SER toma el control de la SER lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 23 17:01 sí

Voz 24 17:04 si consigo el mejor precio de

Voz 1 17:06 cada compañía seleccionó el mejor entre los mejores es el mejor mejor precio esto lo hace cualquiera pero yo soy rastreador punto com

Voz 25 17:14 bueno soy Gabriel de cargas ahora por la reparación la sustitución de tu parabrisas te regalamos un juego de escobillas Bosch Álamo gratis

Voz 1656 17:22 cargo

Voz 8 17:25 las punto es

Voz 5 17:27 promoción válida hasta el cinco de mayo consulta condiciones en Carlas punto es

Voz 22 17:31 estás planeando tu próxima escapada ahora es el momento de reservar la con la oferta de Ryanair consigue hasta treinta euros de descuento en vuelos de ida y vuelta visita Ryanair punto com elige entre manos de doscientos destinos desde playas de ensueño a vibrantes ciudades europeas Ryanair

Voz 1 17:46 más opciones precios más bajos Gran Serbia

Voz 22 17:48 yo disponibilidad limitada visitar retener punto com

Voz 8 17:51 en BP cada repostaje te lleva más lejos

Voz 26 17:54 porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayuda a limpiar tu motor eliminando la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar que quedan hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 27 18:02 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología

Voz 1656 18:06 el beneficio si logra con el tiempo y puede variar debido

Voz 27 18:08 distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 1 18:12 en los primeros cuarenta y cinco cinco aviones despegan en una maniobra de entrenamiento y desaparecen sin dejar rastro días después el hermano de uno de los tripulantes recibe un misterioso telegrama qué pasó realmente con diecinueve la primera novela de José Antonio Ponseti basada en hechos reales Vuelo diecinueve ya a la venta

Voz 26 18:35 hola cariño sabes que hace la Policía portal si robada los del cuarto este fin de semana este fin de semana pues nos hemos enterado hace nada

Voz 9 18:42 ni nosotros ni ellos ni nadie se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera

Voz 28 18:46 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 20 19:01 en la

Voz 8 19:02 cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 19:06 Aitana Sánchez Gijón muy buenos días de nuevo buenas días claro siempre con actores y actrices pero nunca os preguntamos por vuestra tarea como espectadores por ejemplo hablamos una función de teatro una de las más conocidas de la historia como uno de los generales más reconocibles del del portazo que escuchaban vamos de casa de muñecas pero tú fuiste a ver la función en su día

Voz 3 19:28 yo vi Casa de muñecas en un montaje que vino de la compañía no sé no me acuerdo si de Canadá o de dónde me quedé fascinada porque era una apuesta muy moderna muy muy potente pero vamos tabloide hace no los diez o quince años no he vuelto a ver un montaje de Casa de muñecas claro este texto que estamos haciendo nosotros lo lo estamos estrenando nosotros en España porque desde hace un par de años

Voz 1995 19:53 dónde a alguien ya hay que tener unas cuentas no salas de de del autor desde joven tiene al luego calificarlo coger in texto mítico la historia el teatro no venga yo lo sigo

Voz 3 20:06 sí sí sí sí la autoestima muy alta para decir eh

Voz 8 20:11 me han dicho algo los hay derechos no no los hechos ya Lucas

Voz 3 20:17 caducar se llama Lucas Nad Illa estreno en Broadway hace un par de temporadas estuvo nominada propia cientos Tonys hice esta representando

Voz 1995 20:28 siempre niegan como el Tony es un premio

Voz 3 20:31 es un premio fantástico pues lo cuento

Voz 1995 20:33 el Grammy bueno los Tonys Ashton hizo mejor bueno él se atreve a conseguir a continuar con una con una histórica puesta en escena de cómo lo hace

Voz 3 20:43 pues lo hace eso devolviendo a quince años después iré encontrando haciendo que se encuentre con la Nani que le crió a sus tres hijos con su ex marido autor Val con su hija pequeña que en ese momento tenía tres años y que ahora tiene dieciocho entonces vuelven hora pero no vuelve con el rabo entre las piernas no vuelve porque quiera recuperar su vida anterior no vuelve porque necesita directamente el divorcio porque he estado viviendo quince años pensando que estaba divorciada porque el divorcio solamente en esa época lo podían obtener los hombres eh eh teniendo una vida de mujer libre que es ahora han descubierto que no estaba divorciada ella misma lo descubrí lo descubre y entonces está en peligro está en peligro de que la metan en la cárcel por haber actuado como una mujer libre sin serlo entonces vuelve porque necesita ese divorcio que nunca obtuvo entonces claro a partir de ahí se abre la caja de los truenos la caja de los reproches y de los dolores que nunca de esas heridas que nunca sonaron que nunca cerraron las suyas propias pero por supuesto la de todos los demás es muy interesante porque porque no estamos en no es una santa no es una heroína sin más es es una mujer con sus sombras y sus luces que decidió tomar su propio camino dejando atrás a la familia Iker en ese camino ha causado mucho dolor y ella misma ha sufrido mucho esa esa decisión tan radical para ella ha supuesto una renuncia brutal no pero claro escuchar las voces de los demás personajes de su vida y escuchar sus razones y sus puntos de vista hay sus dolores es es también muy rico porque no estamos haciendo un panfleto estamos haciendo una obra compleja como la vida

Voz 1995 22:27 te estoy escuchando cuantas mujeres en este país ahora no en a Noruega de de mil ochocientos cuentas no están viviendo lo mismo y cobra que yo del arte imitando a la vida la vida imitando a Alarte pocas veces el tema es tan actual y pocas veces tenemos la oportunidad de hablar con Aitana Sánchez Gijón alguien con quién que necesitamos para entender la ficción el cine la televisión el teatro los últimos treinta años fíjate lo de darte lo que tú cuentas lo enfrentamos por ejemplo con esto

Voz 25 23:00 nosotros apostamos sobre todo por la autonomía de las mujeres para dar un portazo a esa persona que no se está portando bien con ella es cauto

Voz 29 23:08 sí para dar un portazo a los maltratadores o para dar un portazo

Voz 1 23:14 Pablo Casado

Voz 1995 23:15 utiliza precisamente la misma simbología de las mujeres no habla de violencia género

Voz 3 23:19 no es que era mal a las mujeres es curioso el eufemismo no cómplices

Voz 1995 23:24 me vino les habría creerá que no le abriera la puerta o o algo así bien pensar que esa es la realidad de miles pero es verdad eso que tú planteas en la ficción

Voz 3 23:33 la vida Argales es lo que se está viviendo

Voz 1995 23:36 este país en muchas casas sí sí

Voz 3 23:38 por eso fue tan revolucionario en su momento el el que Ibsen se se atreviera escribió un texto como Casa de muñecas de hecho la función estuvo prohibida en muchos países de Europa estuvo forzado incluso a escribir un un final un poco más ambiguo en el que no se sabía muy bien sin hora iba finalmente a volver o no después de reflexionar por qué no

Voz 8 23:56 no también deja así a entorno nada digamos pero pero pero ella se convirtió

Voz 3 24:03 símbolo de de la lucha feminista y está muy bien que este joven autor neoyorquino retome a Nora como símbolo un poco de de esa continuación de esa lucha que no cesa Ike Ike requiere todo ya de mucha de mucha sacrificio de de mucho esfuerzo para precisamente acallar esas voces tan tibias que hablan de hombres que no tratan demasiado bien a las mujeres no no llamar a las cosas por su nombre

Voz 1995 24:30 comentabas antes que muchas mujeres después de la función habilite cuentan su su historia sí porque se verán representadas en tú que aprendes de todos

Voz 3 24:39 pues que bueno me me hay muchas historias ahí ocultas que no conocemos y que muchos dramas y muchas eh teorías que no no han salido a la luz porque también tienen un punto como de de de vergüenza no porque son mujeres que han hecho cosas incorrectas cosas que socialmente tienen un uno qué es pues evidentemente que una mujer de abandone a sus hijos es terrorífico pero como dice Nora en la función los hombres abandonen las sus Familia sucede todo el tiempo una madres y un padre sí pero soy una mujer lo hace Un monstruo y es la ruina de los niños no os y un nombre se va a hacer grandes

Voz 30 25:19 cosas por la humanidad o no a salvar un país va a hacer algo por la ciencia Hinault no

Voz 3 25:27 paso a esos hijos a esa mujer a eso ha ocurrido históricamente toda la vida no bueno Se Se acepta como algo inevitable como que qué le vamos a hacer bueno tienen cosas más importantes que hacer en la vida no es una mujer como Nora de repente se convierta en una escritora de éxito una escritora feminista en saque su tarea y lo que realmente le va a dejar esos hijos que no ha criado es un mundo mejor en el que vana van a un mundo más igualitario hice yo no he podido ser madre no podía ejercer como madre porque no existía estaba anulada no era un ser alienado no simplemente estaba cumpliendo un rol que me había asignado la sociedad que yo no había elegido que romper con todo eso porque sino moría probablemente en horas y no da ese portazo se suicida de hecho Ibsen lo Up lo apunta en la función entonces en lugar de suicidarse da el portazo y es verdad deja atrás deja tras unos hijos pero a cambio de eso intenta cambiar esa sociedad transformarla para que sus hijos puedan vivir como decía en un mundo más igualitario

Voz 1995 26:27 parece que no pero tiene que ver nunca te interesa la política siempre me interesa

Voz 3 26:31 pero la política como ciudadana me ha interesado muchísimo la política

Voz 1995 26:35 vale como

Voz 5 26:37 activa no no nunca tienen llamado sí

Voz 1995 26:43 es decir que si es que no lo sé

Voz 3 26:49 así

Voz 1995 26:51 me llamaron

Voz 3 26:52 ah sí un par de veces imparte

Voz 1995 26:56 porque dices que no porque no me no me no me no

Voz 3 26:58 batalla no es es que no no no quisimos saber toda la batalla a batalla es hacer funciones como la vuelta de Nora es hacer una próxima función que se va a llamar Juana Concha hay en la que voy a interpretar en un espectáculo de teatro danza a todas las Juanes de la historia Juana de Arco Juana la Loca Sor Juana Inés de la Cruz Lavapiés a Juana son Juana es que se han salido del Moll de que son otras normas no y que han dado portazo sí que han sido castigadas también por ello ese es mi batalla es hablar de lo que de lo que no entiendo que que que que que tiene que remover a la sociedad y que tiene que despertar conciencias y sensibilidades pero desde un escenario desde cuenta un lector el arte o el arte tiene no te lo transmite mucha por supuesto que en una manera mucho más

Voz 1995 27:48 Mas ha titulado político Luis Andrés y políticos el agente al teléfono Aitana vine muy pronto deje Maxi mucho bueno viene muy el caso es que hablas de grandes personajes a las de esa próxima función de De Juana hablamos la mosca en tu carrera encontramos a mujeres

Voz 9 28:08 si quieres a tus hijos Gasol quieres volver a tener a tus hijos que puedes contigo he Cuba la casa de un amo extranjero

Voz 1995 28:22 porque esos personajes no no están en el fin es muy fácil entre comillas encontrara a grandes personajes mujeres extraordinariamente sólida se fuertes en el teatro es consta no digo de pero es frecuente en el cine donde están bueno mira

Voz 3 28:37 afortunadamente ahora gracias a la proliferación no de series de Marvel no se bueno puede que tambor

Voz 12 28:48 sí sí pero pero pero creo que cada vez

Voz 3 28:52 historias con personajes femeninos más complejos y más interesantes no yo veo series de fuera muchas pero también empieza a haber muchas series que hacemos aquí que que plantean que tienen personajes femeninos cada vez que tienen que ver cada vez más con la realidad con las mujeres que han damos por la vida hay por la calle

Voz 1995 29:14 hasta está también te habrán llamado unas cuantas veces

Voz 3 29:17 sí sí la verdad es que afortunadamente yo no he dejado de trabajar nunca pero es cierto que he tenido la oportunidad de hacer personajes femeninos más potentes y más ricos en el teatro que mi carrera teatral me ha dado muchas más alegrías que últimamente desde luego la cinematográfica porque desde los treinta y cinco años a a hoy

Voz 8 29:38 ha hecho muy poquito cine

Voz 3 29:40 hecho tele pero pero ha habido como

Voz 8 29:43 como un antes y un después no es

Voz 3 29:46 otra de los treinta y cinco de la que se habla tanto yo sí que le sentido la he sentido pero sin embargo ahora siento como que que empieza a cambiar un poco la la cosa

Voz 1995 29:54 a pesar de que algunos cenizo insistan en que no volver al otro adicional que que no subvencionar el Fine que hacer cosas como cerradas

Voz 3 30:02 están subvencionados hasta los partidos políticos de qué están hablando subvencional agricultura los a la industria automovilística todo todo tiene su su ayuda del Estado parece como si como sino trabajar ambos como si no fuéramos

Voz 8 30:17 el bote o sea yo trabajo y me pagan productor por mi trabajo

Voz 1995 30:22 así es granadina la ayuda

Voz 8 30:25 bueno pues así es pero

Voz 3 30:27 esta esta industria nuestra da de comer a muchísima gente que son ciudadanos como los señores que critican que

Voz 1995 30:34 aquel el domingo trabajas tienen el sábado haces doble función

Voz 3 30:36 el sábado haremos doble función si tienes ganas

Voz 1995 30:39 domingo

Voz 9 30:41 mira casi tengo más ganas de que llegue el lunes porque el domingo también hay que hacer una función y la del domingo es aterrador es agotadora porque porque haya habido con la resaca de haber hecho dos el día anterior

Voz 1995 30:52 canas anticiclones Nora en la secuela de una hora de las una de las obras más conocidas de la historia de del teatro de Ibsen Casa de muñecas dos la vuelta Henar que ahí puede saber aprovechar la venganza de Nora

Voz 12 31:06 no no es una venganza en absoluto no no no no en absoluto

Voz 1995 31:09 la vuelta de Nora con el que desde este jueves día veinticinco el teatro Bellas Artes bastante Madrid existe nuestras oportunidad no se lo pierdan porque luego os vais enseguida

Voz 3 31:18 no bueno estamos dos meses estamos hasta el veintitrés de junio y ahí termina definitivamente la vuelta en hora

Voz 1995 31:23 luego habrá que esperar a De Juana en fin me encantaría

Voz 3 31:25 mencionar a mis compañeros pues no estoy sola están también Roberto Enríquez María Isabel Díaz Lago Elena Rivera que que son mis maravillosos compañeros

Voz 1995 31:36 lo que hay que hacer Tom cuando vas a un sitio que menciona a los compañeros no

Voz 3 31:39 claro sobre todo cuando estoy bien acompañado

Voz 1995 31:43 muchísimas gracias toda la suerte del mundo hice algún día das el paso hacia la política estaría aplaudir

Voz 1656 31:48 sorda pero no ocurrirá pero muchas gracias un abrazo

Voz 31 31:56 ahora

Voz 7 31:58 ya

Voz 8 32:02 hoy por hoy con Toni Garrido los primeros desperfectos llamaste a los bomberos pero luego si no tiene seguro de hogar evitan mando línea directa con

Voz 14 32:14 vete a su seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve

Voz 8 32:17 los nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el dinerito punto com

Voz 16 32:24 sí

Voz 22 32:30 con vida con hoy por hoy a través de Facebook vejan los tu comentario tu opinión o cuéntanos lo que quiera ser

Voz 32 32:44 los impresión de tela crónicas el Congo no venías de un sitio tampoco y lírico eh pero el sufrimiento que hemos visto en Lesbos yo no lo he visto nunca psicológicamente ha sido sin duda la misión más dura

Voz 1 32:55 murieron

Voz 32 32:57 el olvido es la falsificación del pasado me impresiona siempre como en España se quiere vivir falsificando

Voz 1 33:04 el pasar a la historia es el referente para no repetir errores que vienes lo compran

Voz 32 33:09 eso no lo que tenemos todos los españoles lo que pasa es el resto no lo sabéis enterado que arruinó culturalmente

Voz 1 33:16 pero lo que nos hace diferentes es la capacidad de pensar

Voz 32 33:20 qué es tan importante que los adolescentes aprendan a cielos

Voz 1 33:23 fundamentalmente porque no existe una etapa de la vida tan compleja como la adolescencia y la posibilidad de actuar

Voz 3 33:31 podría ser yo porque no estoy haciendo nada

Voz 32 33:34 y qué estas haciendo así como comenté a un proyecto de prevención en institutos y universidades sobre violencia sexual

Voz 1 33:40 la Ventana séptima temporada con Carlos

Voz 33 33:49 esta es una Sanitas del estadio de fútbol de Balaídos su sentimiento celtiña es tan fuerte que cantan alguien siguiera con el resto del público

Voz 34 33:58 este espacio se cruzó el Deportivo en Garcés ornitólogo profesional doctor sino bien yo dirijo el proyecto Celta iniciativa que pretende de entrenar a los pájaros para que animen a los equipos de la Liga española este proyecto cuenta con el apoyo financiero y moral de Carrusel deportivo es son los mejores del mundo nadie está apuntó

Voz 35 34:15 ahora mismo con un arma yo estoy leyendo un papel los rusos deportivo deportes Sipán

Voz 1656 34:19 Ari

Voz 24 34:33 usted chocolate tengan setenta y cinco por ciento de cacao Pello si aún es una planta a partir de qué porcentaje cuenta como ensalada

Voz 26 34:41 cuando tres tu Kutxa Ford tus preocupaciones son otras aprovecha el mantenimiento motor Kraft pues sólo noventa y nueve euros hasta el treinta y uno de mayo lleva te un Kuga de sustitución sin coste Ford la increíble sensación de de preocuparse condiciones en Fort punto es

Voz 0393 34:54 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos notaría gestoría registro buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco

Voz 22 35:02 Annie gastos ni comisiones elija bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca encuentra Lasse las NG punto es

Voz 1 35:15 hay canciones que reconoces al momento

Voz 36 35:17 el resuenan en tu cabeza se grabada en la memoria de tu corazón colecciona con el país y los cuarenta Classic la discografía completa y cinco diré

Voz 1995 35:27 los de una banda tan grande que ni siquiera hemos tenido

Voz 36 35:30 que mencionar su nombre domingo veintiocho A kind of magic y Caja premium de regalo por nueve con noventa y cinco con el país

Voz 1 35:37 tras reconciliarse con el uno escucha el nuevo podcast pienso luego actuó un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación social

Voz 37 35:48 ya que crea una empresa me entra una empresa que Duque que enseñó no

Voz 3 35:51 valores que respeta el medio ambiente pienso

Voz 1 35:53 luego actuó ya disponible en la web de la app de Podium podcast ahí Vox iTunes Google podcast

Voz 26 35:59 hola Manu qué tal el fin de semana o están intentado meterse vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo así que imagínate pues dile a tu hermano que se ponga arma es la mejor manera para que no vuelva a suceder

Voz 28 36:11 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 31 36:25 en la Cadena Ser

Voz 1 36:29 Loli

Voz 1995 36:29 al frontón a ver si lo digo bien Polo cantiñas miraba Romera

Voz 8 36:34 ahora borroso como miraban no mira habrás nueva empecemos ya porque excluido habrás mira habrás sí que he dicho no lo sé pero es mira habrás mira caracoles rosas tientos y Mariana saetas carceleros era gran fina

Voz 5 36:49 estarán

Voz 8 36:52 tantas las cosas que suenan pero que realmente desconocemos

Voz 14 37:01 tal

Voz 39 37:01 poco hablaron ayer de flamenco

Voz 1995 37:04 cultura general todos tenemos la obligación de aprender el bien cultural más grande uno de los más grandes este país el flamenco si algunos tienen la obligación de enseñarle para que entendamos bien la letra pequeña que es un don que sólo tienen unos cuantos Juan Valderrama es periodista artista amigo bienvenido

Voz 1656 37:20 en ella dos eso Care dicho no hablaron ayer de flamenco te imaginas que le toca el turno de palabra me acordé Pedro Sánchez empieza

Voz 31 37:30 sí

Voz 8 37:32 me acordé de ayer porque se nos enseñó lo de los jaleos porque es muy difícil flamenco decirlo cuando hay que decirlo yo pensaba allí el debate digo hay que decir ole ole luego la cosa corte no cabía no que había mucho jaleo ahí estaba la cosa poquito tenso

Voz 40 37:50 bueno después de Semana Santa que los flamencos vivís con mucha intensidad me gustaría que que hoy estelares de las nuevas grandes figuras del flamenco

Voz 8 38:00 pues mira qué bien porque tengo aquí a mi mira aquí está su alguna alegría a Rocío Márquez bienvenida

Voz 1656 38:08 no

Voz 12 38:09 muchísimas gracias a estás encantadísima está con vosotros

Voz 1995 38:13 se habla muy bien eh Juan habla muy bien de ti

Voz 12 38:16 me mira como bueno lo adoro ya no objetivo conmigo

Voz 40 38:21 ya a Pedro beberé eso deberías experto la Miradero

Voz 1995 38:23 no no no es bueno que Juan vaya por ahí hablando bien de tiro bueno ellos preguntamos con porque vamos a repasar la carrera de Rocío hay buena una buena remesa de nuevos cantaores de ahora flamencas

Voz 1656 38:35 viene una generación de artistas jóvenes al flamenco como no venía desde hace por lo menos cuarenta años o por lo menos eso es lo que yo creo se viene gente muy preparada cantando muy bien de distintos estilos de distintas escuelas y eso bases agrupará flamenco porque son los artistas al final los que tiran del género eso es indudable y hay hecho una

Voz 1995 38:59 pequeñas elección pero hay muchos nos vamos a acabar contigo Rocío pero nos gustaría que nos acompañara y caras también de tus compañeros por ejemplo Juanes propone no puedan empezar con retranca Pino chico

Voz 31 39:11 que quiénes

Voz 1995 39:16 sí

Voz 1656 39:17 Ram camino chico con bueno él es hijo de un cantaor de la en fin de la Escuela de Cádiz más pura que fue compañero de Camarón es un artista de artistas su padre con una facultades muy cortitas pero con una sabiduría hay un guión bien cantar que a todos los aficionados nos vuelve locos Irán camino chico Alonso es uno de sus hijos que ha sacado toda la sal de Cádiz y toda la eso pues el aroma de los cantaores gaditanos en un cantaor jovencísimo que te lo meten Hilal

Voz 8 40:06 el siguiente también lleva un gran apellido a da el ole sin darte cuenta

Voz 1995 40:16 los indios llevan gran apellido la estela sigue la estela

Voz 1 40:19 el padre de su madre sus hermanas es Kiki Morente

Voz 41 40:27 estás loco

Voz 1656 40:33 Kiki Morente que tiene el la imagen de un rockero americano porque no se puede tener mejor y que tiene Kiki es un músico extraordinario porque Enrique se preocupó mucho de que aprendía ahora toca la guitarra genial y yo creo que está llamado a hacer grandes cosas si no cometemos el error de echarle encima el saco del apellido porque tener el apellido es pero eso es complicado entonces Kiki está en un momento de su carrera donde él debe decidir hacia qué quiere navegar sea el del flamenco cuál de la canción yo creo que el flamenco ganaría muchísimo si él sigue a su corazón que lo va a hacer porque es así

Voz 1995 41:11 Rocío todo el rato hasta que unas sí sí sí sí sí

Voz 1656 41:14 esto es así ya conoce igual que yo puede hacerlo

Voz 8 41:16 estamos de acuerdo profundo con Juan trataron entre otros nombre que nos propone Juanes Antonio Reyes

Voz 42 41:31 ya

Voz 1656 41:36 todos los premios han ganado la UEFA acto

Voz 8 41:38 cambio claro de Rocío también

Voz 1656 41:41 claro es una manera de darte a conocer el mundo el flamenco hay una hay una escuela que son las peñas flamencas donde te cortes donde te haces luego te presentas a los premios al Nacional de Córdoba te presentas al internacional a la Lámpara Minera de alguna manera eso te abre las puertas ese es el Talent de flamenco los certámenes y ahí lo puristas de dar la vuelta colas

Voz 8 42:03 yo también hay que proponer la Unión imagínate con lo un dinero se hicieran cola la silla de Enea giratoria sostenga Revilla dígame Gamboa lo bueno no solamente cantaor estoy bien los tres algunos tocadores como el gran amos Lora que sigue siendo muy jóvenes

Voz 1995 42:28 era un niño prodigio y ahora esos nombre Prodi

Voz 14 42:47 no

Voz 1995 42:50 desde que era un chaval que tiene cinco seis años tocando la guitarra ahora que tiene veintipocos bueno y de noche

Voz 45 42:57 nos trae esa Miriam Kanter descubrimiento pero

Voz 46 43:07 sí

Voz 45 43:12 y por último déjame que hagamos a nombres Rocío

Voz 1995 43:21 Rocío dice Juan que viene una hornada de nueva gente en el flamenco como conocía cuarenta años como hacía cuarenta años que no llegaba comparte seguía

Voz 12 43:32 a mí me gustó mucho una cosa que ha dicho yo creo que que que a un poco la señal de la salud que tiene este género ahora mismo que es la diversidad no hay maneras muy distinta eh y en otros momentos históricos era como que imperaba un estilo por encima de otro ahora no ahora convivimos yo creo que eso es algo que que lo enriquece muchísimo y lo llena de colores

Voz 1995 43:56 a qué estilos cuando las esa diversidad que trece

Voz 1656 43:58 escuelas escuelas hay una escuela de cante eh en esto hay distintos colores dicta voces tú tiene la escuela gitana de cante flamenco dentro de la escuela gitana te puedes ir ajetreo te puedes ir a Cádiz te puedes ir a Manuel Torre a Caracol a Mairena y luego está la escuela de la escuela castellana donde está mi padre esta Vallejo está Marchena son escuelas distintas que han convivido durante casi todo el siglo XX menos cuando imperó el Mayrén mismo que hizo el Apartheid le dijo sólo se puede cantar flamenco si eres gitano solamente la estival hizo mucho daño

Voz 1995 44:34 os deja el mismo hizo la paraje sea fíjate que titula no

Voz 1656 44:38 para mí sí para bien imperaba la raza y eso no debe ser en ningún arte ni en ningún aspecto de la vida eso se ha superado hoy en día hay una paleta de colores y una libertad en el flamenco que se han ganado los artistas a base de arriesgar payos y gitanos los dos It por eso gozamos de la salud de Mojados

Voz 1995 44:54 Antonio Márquez está presentando su nuevo disco Se llama visto en el jueves su disco encontramos catorce temas en los que se entrelazan cante y canción vamos a contar de todo desde política versiones de Rocío Jurado lo escucharemos canciones que suenan así

Voz 47 45:14 vamos a hacer una pequeña pausa Rocío yo enseguida hablamos Juan Valderrama que te lo

Voz 48 45:25 a mí

Voz 49 45:43 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 17 45:56 sigue a Hoy por hoy en Cadena Ser punto com

Voz 1 45:59 si en las redes sociales

Voz 18 46:02 va hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 5 46:11 la Cadena SER presentan el placer de escuchar

Voz 14 46:16 verdad les interesa lo que voy a contarles lo primero que aquí ver es donde vi cómo fue todo ese rollo de mi infancia que hacia mis padres antes de tenerme a mí más puñetas estilo David Copperfield pero no tengo ganas de contarles nada primero porque es una lata

Voz 26 46:31 y segundo porque a mis padres les daría un ataque si yo me pusiera aquí hablarles de su vida privada

Voz 14 46:36 bueno estas cosas son muy especiales sobre todo mi padre son buena gente no digo que no pero a quisquilloso además no quisieran te voy a contarles mi biografía con velos y su furia hablarles de una cosa de locos que me pasó durante las navidades pasadas ante este que me quitara tan

Voz 1 46:53 sería que tuvieran que mandarme quiere poner no poco

Voz 14 46:56 me ve tampoco le he contado más eso que el hermano Biden Hollywood como no está muy lejos de este antro suele venir a verme casi todos los fines de semana Bale será quién me giré quizá el próximo acaba de comprarse un Jaguar uno de esos cacharros ingleses que se ponen en las doscientas millas por hora como una cerca de cuatro mil dólares le ahora está forrado cuestionó Sereim quienes les diré que ha escrito el PC Filho secreta que sus libros de cuentos fenomenal el mejor de todos es el que llama

Voz 1 47:27 en cualquier libro trata de Nin dire Un pez y no sólo de Javier a nadie porque si lo ha comprado con su dinero es un estoy estupenda ahora está en Bollywood constituyéndose

Voz 8 47:38 ella quién lo digo en el mundo es el ni niveló nombren a El guardián entre el centeno J B

Voz 3 47:45 Salinger mil novecientos cincuenta y uno

Voz 8 47:48 la Cadena SER el disco

Voz 50 47:54 hoy martes te acercamos la noticias y protagonistas del día en SER Deportivos contamos contigo en la sección de nuestros oyentes tu opinión cuenta con el seis treinta nueve dos tres seis cuatro seis como nuestro número de guasa para participar con ellos

Voz 1 48:05 SER Deportivos de tres a cuatro de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado eh

Voz 0978 48:13 de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana el fan

Voz 51 48:16 en un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos yp todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 30 48:29 para Torres nos encontramos esta noche a partir de la una y media en la SER

Voz 1 48:36 así es el bulto del perfume se puede pitar este bulo que ha regresado

Voz 8 48:41 a la policía te cuenta cómo hacerlo en nuestra sección de tendencias seleccionamos para ti lo más dirá toma el alcohol

Voz 1 48:48 Aaron de la Ser lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 23 48:57 Paul

Voz 24 49:01 Nuestra ilusión ubicada

Voz 1 49:02 ya es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar las seis Yuste agendas de servicios útiles

Voz 1508 49:11 buenos días y se siente exhausto al terminar su jornada laboral emocionalmente agotado por su trabajo ignota que el está afectando a su rendimiento ya su calidad de vida es posible que tenga estrés laboral crónico según un estudio de la OCU en España un veintisiete por ciento de los trabajadores corre el riesgo de sufrir esta situación para superarla los expertos recomiendan aprender técnicas de relajación separar las horas de trabajo de su tiempo de ocio y aprender a poner límites sino nota mejoría consulte a un profesional

Voz 1 49:43 esperemos que esta información de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 0978 49:49 después de sacrificar tu sábados por la mañana durante diez años para llevarla a tenis incluso después de renunciar a tus fines de semana para ocuparse de sus hijos le pregunta si van a venir a comer el domingo

Voz 5 50:01 no a lo que ella te espeta a ver mamá tú tienes que hacer tu vida

Voz 1 50:06 te has preguntado si ser madre compensa compensa el cinco de mayo extra a día de la madre de la ONCE diecisiete millones de euros compensa mucho once hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 50:25 Rocío no quiero parecer impertinente ahora tienes treinta hay tres ganaste la Lámpara Minera en dos mil ocho ya tenías veintidós con veintitrés años ganas el mayor premio de de lo tuyo recuerda ese momento

Voz 12 50:39 sí bueno aquello fue mira yo llevaba soñando con ese momento años hay y lo ganó una amiga mía Gemma Jiménez algunos años antes y entonces claro yo la llamé y le dije él haya para felicitarle le dije Gemma no te imaginas lo que me alegro de que haya ganado faena la envidia que mantra lo sabe lo que me gustaría y ella me dijo ya que además de un artista excepcional muy buena compañera medio Nena tú no te preocupes que eso quedamos yo te voy a poner y eso lo ganas tú fíjate no lo buena persona de pues quedamos ella me lo puso yo siempre digo que la lámpara gracias a Gemma Jiménez porque fue ella quién me corrigió los cantes yo además doma por ejemplo hay unos cantes específico que son los que Sp venga allí puede por minera cartagenera Atalanta que yo tiendo a escucha unos artistas que son de una escuela muy distinta de la que allí digamos domina entonces y no llega hasta ahí Gemma para recordarme por donde tenía que ir probablemente

Voz 8 51:42 mandar un abrazo enorme a Gemma aquí Rocío Márquez les cantaora

Voz 3 51:47 en Copa

Voz 20 51:50 una darle moría

Voz 39 51:54 una tierra

Voz 1995 52:04 ah sí incoó discos hora como contábamos Lámpara Minera en el Cante de las Minas de viene a presentarnos no trabajo visto en el juez queremos dar un paseo contiguo

Voz 31 52:28 es un mercado

Voz 12 52:31 por segunda mano exclusivamente miras un mercadillo que ocupa la calle Feria entera que una calle va bueno entera la mitad ameno bastante larga que te puedes encontrar tiene una peculiaridad que que lo fue cepillo no están puesto a nivel digamos como mostrado sino que están puesto en el suelo con Marta y ahí te puedes encontrar en cualquier objeto de segunda tercera cuarta quinta mano en paz desde tornillo a mantones de Manila alucinante para reforma lo oí que te que hay una joya en declaró imagínate de vinilo y de finta de Kassel lo que lo que se puede encontrar por ahí en total final este trabajo pues es una recopilación de cantes y canciones que yo he sacado de de los vinilos y de los casos

Voz 1995 53:19 porque se fue al mercado el jueves el jueves

Voz 12 53:22 sí sí

Voz 1995 53:23 de repente un día pues nada se compró el de Rocío

Voz 8 53:29 podían controlado de Chavela Vargas

Voz 43 53:33 sí

Voz 8 53:36 para mí yo yo imagino que buscando un poquito