Hoy por Hoy (23/04/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

No hay resultados

Voz 1995 00:00 es mediodía las once en Canarias

Voz 1 00:05 hora doce

Voz 1995 00:07 de la actualidad de la mañana con José Antonio Marcos José buenos días

Voz 1018 00:10 hola qué tal buenos días después del debate y a la espera de el debate horas de paréntesis en la política española la campaña electoral se mueve al ralentí porque los cuatro aspirantes a la presidencia el Gobierno ultiman estrategias analizan errores aciertos tras el debate de anoche en Televisión Española que fue seguido por casi a nueve millones de espectadores y a la espera de organizado por Antena tres por Atresmedia también para las diez de la noche y que naturalmente viviremos en directo en la cadena SER en tiempo de Hora Veinticinco primero da estuvo aquí en Hoy por hoy Gustavo Vázquez que va a ser el realizador del debate de esta noche va a contar con veinte cámaras y apuesta por la viveza

Voz 2 00:44 el formato que es diferente donde se pueden realizar preguntas y donde bueno pues los candidatos buena vara eche supone a tener unos tiempos que no gastan medidos va a posibilitar seguro que haya más debate más confrontación yo creo que en ese sentido también nos permite una redacción un poquito más flexible donde podamos ver cosas pues más contra planos o planos de escucha de los que ayer también hablado no

Voz 1018 01:09 pero la imagen de este momento los acerca al Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid los reyes presiden la entrega del Premio Cervantes a Ida Vitale referente de la poesía existe esencialista de la generación de cuarenta y cinco casos noventa y cinco años ha viajado desde su país desde Uruguay para recibir el galardón literal lo más importante de la lengua española unidad móvil Paco Quiroga Marta García María José Antonio pues si a Puente de comenzar esta ceremonia

Voz 1513 01:33 solemne de entrega de este premio Cervantes a Ida Vitale está sonando el himno nacional en estos momentos la quinta mujer en recibir el galardón los más de cuarenta años de historia de este premio no la hemos visto llegar no ha hecho la tradicional parada con los periodistas los han dicho que que ha llegado pronto acompañada de su hija amparado rama la vestida de oscuro la estamos viendo en las imágenes ya de del Paraninfo con un pañuelo largo a modo enfada de color claro hace unos minutos llegaban llegaban los Reyes acompañados la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo del ministro de Cultura José Guirao entre los invitados hemos visto al director del Instituto Cervantes Luis García Montero al editor Chus Visor o a la poeta Clara Janés abrirá la ceremonia el Rey que dará la palabra al ministro de Cultura José Guirao después del discurso de del ministro de Cultura hablará Ida Vitale que seguramente muy probablemente hablará de su relación con la obra de Cervantes de la que ayer dijo en un encuentro con medios refiriéndose al Quijote que era el libro de su vida en directo

Voz 3 02:32 hombre la palabra don José Guirao ministra de Cultura y Deportes

Voz 1018 02:38 comienza a acto de entrega del Premio Cervantes veintitrés de abril Día de las Letras Sant Jordi con esa imagen característica de las Ramblas la tradición del regalo del libro y la rosa Susana Ruiz

Voz 1315 02:49 mucha gente ha salido a las calles de Barcelona para celebrar Sant Jordi en los escenarios habituales el más emblemático la Rambla desde primera hora de la mañana los libreros han estado montando las paradas de libros bien provistas de plásticos por si arrancaba llover ya se ha sido aunque de forma tímida e intermitente ahora que el tiempo está más estabilizado y ya es más avanzada la mañana la gente se ha echado a la calle libros y rosas inundan todos los rincones del centro escritores firmando sus obras bajo las carpas lectores conversando con ellos después de una larga cola paseantes libros y rosas muchas rosas amarillas este año forman ahora mismo la instantánea del centro de Barcelona

Voz 1018 03:27 en Villalar de los Comuneros en Valladolid cuarenta y un años ya de reivindicación identitaria de los castellano leoneses aunque en esta ocasión sí la presencia del presidente autonómico Juan Vicente Herrera y con algunas complicaciones del tiempo que no ayudan precisamente para estimular la asistencia a la campa en la que está nuestro compañero José María Francia

Voz 1097 03:43 a pesar de que las condiciones meteorológicas no acompañan miles de personas siguen acudiendo a este municipio vallisoletano en una fiesta muy reivindicativa en Villaralbo invocan soluciones para la España vacía da medidas para mejorar por ejemplo la sanidad o el empleo en el ámbito político los partidos de izquierda PSOE Podemos Izquierda Unida proclaman la justicia social y también hoy se han dirigido muchos dirigentes del Partido Popular que habitualmente no acuden a este municipio como Alfonso Fernández Mañueco que ese programa ya sucesor de Juan Vicente Herrera y quiero hacer un reconocimiento a quién hoy no nos puede acompañar por causa de su salud

Voz 4 04:21 gente Herrera quien ha sido presidente a lo largo de los últimos años y desde luego que me considero eh

Voz 1097 04:28 de no sucesor pero sin duda todos los comentarios se refieren al eco de los debates electorales de los líderes de las generales

Voz 1018 04:36 pues todavía nos queda otra conexión con el Tribunal Supremo juicio del proceso en el que está citado como testigo el vicepresidente Pere Aragones que ha pedido acogerse a su derecho no responde a las preguntas de las partes porque tiene una causa penal abierta en un juzgado de Barcelona relacionada con el uno dos

Voz 0055 04:50 tú Alberto Pozas si el presidente del tribunal está pidiendo las acusaciones que aligera en estos interrogatorios son aspectos ya estudiados por ejemplo las concentraciones del veinte de septiembre y los jueces José Antonio se impacienta para después está prevista la declaración de Pere Aragonés el vicepresidente de la Generalitat que estaba llegando al Tribunal Supremo cuando le tocaba declarar y ha tenido que retrasase su comparecencia estamos a la espera de saber si declara o no porque un juez ha pedido imputarle precisamente por su papel en los preparativos del uno de octubre

Voz 0202 05:15 el Oria con Toñi Fernández y Carlos Cala Blanca eleva a trescientos diez el número de muertos por la cadena de atentados del fin de semana que considera una venganza la ataques en Nueva Zelanda los vecinos de las localidades gallegas de Rianxo Ponteceso eres han convocado varias concentraciones en memoria de la pareja española fallecida en esos atentados

Voz 0325 05:32 Nuevo IRA pide perdón por la muerte a tiros de una periodista a la semana pasada en Irlanda del Norte la policía ha detenido a una mujer de cincuenta y siete años por su presunta relación con los hechos

Voz 0202 05:41 citó israelí se ha visto obligado a abrir una investigación después de hacerse viral un vídeo que muestra cómo varios soldados disparan contra un adolescente palestino de quince años que estaba detenido esposado y con una venda en los ojos

Voz 0325 05:52 lo desde hoy los bancos tienen que ofrecer cuentas de pago gratuitas a los clientes en situación vulnerable o en riesgo de exclusión financiera a todos aquellos que ingresen menos de trece mil euros al año

Voz 0202 06:01 el precio del barril de petróleo Brent el de referencia en Europa sigue subiendo después de escalar hasta casi los setenta y cinco dólares en la jornada de ayer detrás está Donald Trump y la amenaza de multa a quien negocie con Irán

Voz 0325 06:11 ante la indefinición de las Bolsas en Europa el selectivo español apuesta por las pérdidas se dejan siete décimas y pone en riesgo los nueve mil quinientos

Voz 0202 06:18 yo hoy comienza la jornada de liga número treinta y cuatro con la atención puesta en el Alavés Barça de esta noche ante se juega el Lens el Huesca Eibar y el Valladolid Girona justo

Voz 1018 06:27 esto es algo de lo que podemos contar por ahora pues la hora

Voz 1995 06:30 pero tenemos debate el Barça que puede ser campeón de Liga si no es por hacer un poco hemos dormido

Voz 1018 06:38 mí decirlo varias veces más y estas cosas que ese trabajo

Voz 1995 06:40 el Nuevo Testamento muchísimas gracias hasta luego llama Francino ahorran ahora leía le

Voz 1 06:46 hoy por hoy hora doce

Voz 1315 06:52 en la Cadena SER Hoy turno

Voz 5 06:55 hoy

Voz 0313 06:56 con Toni Garrido Día de las Letras día de Lille

Voz 1995 06:59 pero nos vamos hasta Barcelona ya saben que hoy Carles Francino hace el programa La Ventana desde ahí hoy entiendo Carles que es uno de esos días que se disfrutan en una ciudad

Voz 1018 07:12 maravillosa como en el siempre de Barcelona

Voz 1995 07:14 buenos días buenos días amigos son

Voz 0313 07:17 especiales estas estas jornadas hace muchos años yo creo que hay tuvo una influencia importante T d3 cuando empezó a para transmitir la jornada convirtió lo que era una o una cita social y cultural muy potente

Voz 1995 07:30 en algo que para que no lo conoces indescriptible

Voz 0313 07:33 es decir hoy el día está bastante nula edito ha llovido de hecho durante parte de la de la mañana pero el despliegue de paradas de libros de rosas de gente pase

Voz 6 07:43 cuando desde primera hora de la mañana durante todo el día en la Rambla

Voz 0313 07:46 las en la plaza Cataluña en el paseo de Gràcia es espectacular es es una es una fiesta ya digo cívica y social que que no lo conozca al menos una vez en la vida debería visitar porque merece

Voz 1995 07:58 muchísimo muchísimo la pena y no no tiene nada igual en todo el planeta una ciudad que hoy deciden hacer una fiesta donde todo el mundo se regala rosas y libros es meramente maravilloso hablamos un librero de de de

Voz 0313 08:13 de Barcelona del pueblo Nou entrevistamos en La Ventana para ver cómo iban los preparativos y todo eso también se hace en otros lugares en Aragón por ejemplo que hoy celebran el Día de de Aragón San Jorge es también muy potente está cogiendo mucha fuerza pero aquí en Barcelona y en Cataluña general pero aquí es una cosa espectacular los decía ayer que en Sant Jordi y hacer el veinticinco por ciento de la facturación de todo el año de la librería que es no indica una auténtica barbaridad una auténtica barbaridad es verdad que luego él también se pregunta dice coño toda esa gente que que viene hoy dónde estáis el resto del año les puedo

Voz 1995 08:46 voy a preguntar no porque si solo

Voz 0313 08:49 a cada familia que visita la librería o que hoy o que hoy está comprando y regalando libros el resto del año pues no se hace una vez cada dos o tres meses hiciera lo mismo estaríamos hablo

Voz 6 09:00 de otro de otro mercado de otra realidad en el mundo editorial del mundo pero bueno

Voz 0313 09:05 es un día hay que festejarlo hay que celebrarlo por eso estamos aquí en La Ventana y compartirlo con los oye

Voz 1995 09:11 el cuando dices que abrió la ventana a quién quién quiénes

Voz 0313 09:14 acompañó pues a unos cuantos estará Benjamín Prado tienes consiste estará Benjamín Prado que es nuestro poeta de cabecera en nuestro escritor fin el y el titular de la Ventana de los libros hemos invitado a un escritor aragonés a Manuel Vilas para hablar de su última novela que Ordesa de la que ya comentamos alguna cosa en La Ventana pero pero a Pla para hablar de libros en gente tal estará también la poeta Elena Medel que acaba de editar una versión digamos femenina del del principito que es una historia muy muy curiosa la de la la de la princesa estará Rafa Vila San Juan que publica de momento en catalán pero será después también en el futuro en castellano un libro que compara el drama de los refugiados con la odisea de Ulises es un libro relato muy muy documentado de experiencias que él tuvo cuando estaba Médicos Sin Fronteras con todo el el el la tragedia de la gente que sea mediterráneo intentando llegar a Europa son bonos son de tres miradas muy di cuatro miradas muy distintas sobre cómo encarar esto del proceso de creación de un libro que en un día como hoy creo que son muy interesantes luego a lo que surja como siempre iremos la gente noticias del debate de los debates igual igual hablaremos poquito OCU esta mañana esta mañana el el el jefe de Cultura de de la Cadena Ser Javier Torres en la reunión de papel a donde se cantan los temas de la mañana ha empezado la reunión diciendo escucháis es el silencio nadie habló de Cultura anoche en el debate ya muy bien yo creo que ha estado muy bien consignar eso la verdad

Voz 1995 10:41 déjame decir que hay me han dicho no se te ocurra decirlo que hay una actuación sorpresa hasta tarde en la plaza Cataluña que lamentar verdad bueno es Alfred quiere decir que me lo hicieran y que no lo diga porqué

Voz 0313 10:53 el sí porqué porque es Alfred al que estuvo este fin de semana en A Vivir yo estuvo cantando cosas muy chulas de si su trayectoria de en fin cómo se gestiona y cómo se digiere un éxito así tan tan potente como el suyo sabes qué pasa que cuando acabemos la ventana cuando acabemos a partir de las siete nos tendremos aquí a Radio Barcelona a terminar el programa y a partir de esa hora las siete empieza en plaza Catalunya en el centro mismo de Barcelona una fiesta de los cuarenta que será brutal y que tiene como plato fuerte pues la actuación de de Alfred tará Ramón Mirabé también pocos grasas bueno un un festival así de música muy potente hemos dicho como un ratito antes ya charlamos estará Manel Fuentes también hablando con él y bueno pues tenemos un programa todo por la radio Iturriaga Toni Martínez tenemos un buen festival preparado

Voz 1995 11:37 para esta tarde en la plaza gloria antes de despedirte Carles

Voz 0313 11:40 Milito con un ojito insisto en Aragón y en Castilla y León eh yo también es su día y a veces se queja y con razón de que nos olvidamos por no no nos olvidaremos en absoluto

Voz 1995 11:48 pues un abrazo enorme para ellos pero antes de despedir

Voz 0313 11:51 tú no puedes multitud hoy no puede ser campeón de Liga el Barça todavía eh

Voz 1995 11:56 qué tiene que ganar el Atleti al género las Carlas bueno en directo estamos asistiendo ahora mismo con nuestra compañera María Manjavacas al acto de entrega a evitar esta María cómo va el acto

Voz 1444 12:10 hola buenos días bueno pues en este momento está en el uso de la palabra el ministro de Cultura José Guirao antes ha sido el momento de de los saludos llegaba la la apremiaba Ida Vitale llegaba muy nerviosa lo decía los reyes cuando les veía que en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares se la ve muy emocionada ha venido acompañada de su hija ahora tras el discurso del ministro será Aldeia cierra el acto el Rey y luego bueno pues aquí como todos los actos de cultura también terminan con política terminan con corrillos con esa foto en la que se habla de lo que está pasando hoy se está hablando del debate ya siento decirlo pero pero por ejemplo el año pasado nos retrotrae íbamos un poquito el año pasado venia como presidente Mariano Rajoy hoy el presidente es el primer premio Cervantes que se entregan el Gobierno de Sánchez Sánchez no ha venido porque está preparando el debate en nombre del Gobierno viene la ministra de la la ministra de presidencia Carmen Calvo Ivonne otras los corrillos imagino que sea hablará de el debate pero el año pasado os recuerdo que el tema era Cifuentes fijaros veintitrés de abril de hace un año aquí decía en este mismo acto que no se iba a ir que se sentía acosada perseguida hay que no lo iban a conseguir y entonces el presidente del Gobierno era el que esquivó la foto con Cristina Cifuentes hoy imagino que todo esto ha cambiado ha cambiado mucho la vida la historia libro el cuento icono para eso estamos aquí para contarlo de momento lo dicho ahora el ministro en el uso de la palabra después será el turno de la premiada Ida Vitale que confesaba que estaba nerviosa emocionada por recibir este premio ella decía que el Quijote ese libro de subida que él había servido de manual de psicología que a través de él había aprendido a conocer a la gente y nos quedamos con esas reflexiones sabían encontrado es su vida muchos anchos pocos Quijotes en ninguna

Voz 1995 13:55 gracias María Manjavacas esta noche esperemos bueno antes Francino La Ventana en directo en la plaza Cataluña pero esperemos que esta noche sí haya referencias a la cultura en el Día de las Letras estaría Bin que esta noche lo hicieran Carles un abrazo muy grande que vaya todo muy bien

Voz 1315 14:11 en la Cadena SER Hoy por hoy

