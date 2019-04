Hoy por Hoy (24/04/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 1 00:16 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:24 saludos qué tal está muy buenos días estamos viviendo probablemente la campaña electoral más breve de la historia reciente de España si más suele durar oficialmente está durando los quince días de rigor pero en la práctica Se abrió el lunes con el debate en la uno de Televisión Española cerró anoche con el debate de Atresmedia de aquí al domingo nos queda comentar la jugada a cambio llevar hemos eso sí meses a años en permanente tono electoral imposible saber hoy si el debate de anoche movió el voto de algún indeciso lo que sí sabemos es que fue un debate muy bronco muy bronco y embarrado más que el primero y que volvió a dejar la foto de dos bloques la izquierda dos partidos que buscaban su espacio discrepando pero sin atascarse demasiado la gran novedad estuvo en la derecha Casado y Rivera no dudaron anoche en arreglarse además de arrear ardua a Pedro Sánchez Un Pedro Sánchez que fue más concreto respecto a las alianzas poselectorales respondió así a la pregunta de si pactará con Ciudadanos

Voz 2 01:26 oro nuestra mis planes el intentar pactar con un partido que lo que ha hecho ha sido poner un cordón sanitario al Partido Socialista que hay una certeza bien importante y es que seis suman las dos derechas con la ultraderecha que está ausente sin duda alguna van a hacer en España lo que han hecho en Andalucía

Voz 1727 01:38 no está en sus planes dijo Sánchez El candidato socialista Casado y Rivera se enzarzaron por los impuestos

Voz 2 01:45 el Partido Popular en sus estatutos llevamos treinta años sin más liberales usted hasta hace un año y medio de demócratas conservadores no para cuestión de sucesión en te tengo que decir que en Andalucía cuatro años de Gobierno de nuestros Ana Díaz puso opuso aquel impuesto

Voz 3 01:57 pues no señor Casado musiquita la hora que lo pueden

Voz 2 01:59 acabamos de quitar al señor Casado Moreno no

Voz 1727 02:02 se enzarzaron por la eutanasia

Voz 3 02:04 creo que te regular la muerte digna y la eutanasia estamos en el siglo XXI estoy convencido que muchos de los que eran votantes del Partido Popular están a favor de regular la muerte digna y la eutanasia Casado

Voz 2 02:12 rectifique hemos visto las noticias en el Reino Unido de unos padres encadenando segundos pitan porque no querían que desconectaron sube o hemos visto noticias en Holanda la que había ancianos que no metan miedo a la gente

Voz 1727 02:22 asado estuvo más contundente que el lunes y Rivera igual o más hiperactivo que el lunes también interrumpiendo continuamente a todos los demás Sánchez repitió en varias ocasiones que estábamos asistiendo en directo a las primarias de la derecha en medio de todos Iglesias el que ofreció la imagen más moderada de la noche haciendo propuestas y tratando de hablar de la agenda social y echando incluso un cable Sánchez

Voz 2 02:45 yo creo que al señor Sánchez se le podrán decir cosas pero hombre elegir que es amigo de terroristas o que es un golpista

Voz 4 02:51 yo creo que es exagerado yo creo que esos hombres

Voz 2 02:54 qué golpista con golpistas Pablo de llamaste golpista del Congreso de los Diputados estarán de la beca yo creo que se pacta con golpistas terroristas no no creo que en estos obreros tu país un poco y creo que la gente que no está abierto sábado cuenta

Voz 1727 03:06 no obstante con guante de seda así como escuchan pero Iglesias también marcó territorio varias veces a lo largo del debate frente al Partido Socialista y fuera del plató a la misma hora a las afueras de Madrid Vox reunía a cinco mil personas unas cinco mil personas que abarrotaron la plaza de toros de Las Rozas allí Santiago Abascal cómodamente instalado en su papel de víctima a la que no dejan debatir se permitió ir criticando a los demás

Voz 5 03:33 era la reunión de la tradición de la decepción del marketing del odio los cuatro jinetes del Apocalipsis nacional en estos momentos

Voz 1727 03:42 ninguno de los dos ni PP ni Ciudadanos quiso descartar anoche en el debate si pactarán o no con Vox en caso de que los números Tour den el próximo domingo quedan todavía para este domingo cuatro días para votar porque hoy es miércoles veinticuatro de abril Europa ha confirmado que España ha bajado el déficit público por debajo del tres por ciento es la barrera que cuando se supera activa las alarmas europeas Eurostat rebaje incluso la cifra que había anunciado el Gobierno español Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 04:15 buenos días la Oficina Estadística Europea dice que el agujero de las cuentas públicas fue en dos mil dieciocho de dos y medio por ciento incluso una décima menor de lo que calculaba La Moncloa ahora si Bruselas da el visto bueno España podrá salir del procedimiento de déficit excesivo que acarreaba una vigilancia exhaustiva

Voz 1727 04:29 con el Daesh hay reivindicado el ataque terrorista del domingo en Sri Lanka que deja ya trescientos veintiún muertos

Voz 0027 04:36 entre ellos Alberto y María la pareja española a la que mataron en su hotel sus vecinos entreacto

Voz 1727 04:41 una exceso muy grande muy triste son muy grande pero muy grande pero muy

Voz 0027 04:45 se despidieron ayer en varias concentraciones

Voz 1727 04:49 la poeta uruguaya Ida Vitale es ya oficialmente una de las cinco mujeres que ha alcanzado el mayor reconocimiento de las letras en español el Premio Cervantes no ha recibido recordando

Voz 6 04:59 lo que significó para ella leer

Voz 1727 05:02 el maestro

Voz 7 05:04 han dicho que hablaran de otra manera que acepte de inmediato con un lenguaje que me integraba han mundo Elvis que sola me sentí acompañada capaz de manejarme en él como si fuese el mio propio

Voz 1727 05:26 en los deportes el Barça puede proclamarse esta misma noche campeón de Liga Sampe los días buenos días Pepa sólo le faltan tres puntos para

Voz 0978 05:35 en conseguirlo tras su victoria de anoche en Vitoria cerdos podría ser campeón esta noche en casas si el Atlético de Madrid pierde en el Metropolitano con el Valencia también de ayer Valladolid uno Girona cero y Huesca dos Aibar cero resultados que meten al Levante en el descenso aunque podría salir del esta noche si puntúan ante el Betis en el partido que cerrará el miércoles antes a las siete y media ese decisivo Atlético Valencia dos a las ocho y media el Leganés Athletic y el Espanyol Celta

Voz 1727 05:59 el pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 06:03 buenos días hoy Auvers durante más horas y más intensidad que ayer en la mayor parte de la Península no en el Cantábrico donde sólo esperamos algunos chubascos is

Voz 1727 06:11 en Canarias y el Mediterráneo pero en el resto de la península

Voz 0978 06:14 a medida que avance en la mañana y hasta la próxima noche la lluvia incluso será persistente especialmente significativas las cantidades que se acumularán en la cara sur de los Pirineos Sistema Central y cota de nieve bajando hasta cerca de los mil metros en el centro y norte de la península y es que el ambiente será frío además

Voz 0055 06:32 dos por el viento fuerte que soplará también sobre todo durante la tarde sólo en Canarias y el Mediterráneo máximas por encima de los veinte

Voz 4 06:38 era dos equivocar de creer que el mejor seguro es el más caro mutuamente traer

Voz 5 06:45 de la mutua cualquiera de tu seguros si tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea llama nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en mucho a punto es

Voz 0419 07:00 viene la semana de los frescos vi a la plaza de día iría apuntó es hoy con un veinte por ciento de descuento en charcutería y mañana veinte por ciento en frutería así ahorrar es más fácil que nunca

Voz 8 07:11 a Juanjo fue James como su sigo son fruto de Víctor News sector

Voz 9 07:36 mal

Voz 1727 07:48 tronco embarrado si largo casi toda la noche ha durado ese debate de Atresmedia Danny De la Fuente buenos días

Voz 0456 07:56 buenos días Pepa toda la noche cuando llegaba la una de la madrugada a la radio ahí seguían Ferreras así Pastor ahí seguían desfilando casados Sánchez Iglesias y Rivera pero Atresmedia primero por sus sedes después All night long buenos días a todos a todas

Voz 1480 08:08 sí vamos a seguir intentando buscar propuestas de los candidatos Señor Ribero nada

Voz 1727 08:15 queda peligro en este equipo esta mañana hemos dormido poco muy poco menos gadgets todos nosotros y acumulando cansancio y sueño sea que ojo ahí están ustedes para corregir no si hace falta después de la paliza que se pegó sin duda también ayer y anoche Ana Pastor estará bien tempranito con nosotros esta mañana

Voz 0456 08:32 en poco más de dos horas en nuestra mesa de análisis hoy con Cristina Monge José Antonio Zarzalejos y José María Calleja una mesa a la que sumamos a las nueve a las ocho en Canarias a Verónica fuman al ya Gloria Ostos asesoras y consultoras de comunicación política a partir de las diez una hora antes en Canarias llega Toni Garrido con los escépticos para desmontar mitos sobre la figura de Albert Einstein una hora más tarde vamos a entrevistar a Jota Linares cuya última película tengo pendiente verse titula aquí ente llevaría a una isla desierta

Voz 9 09:05 accidente llevaría a una isla desierta en dos propuestas tenemos que contestar con la verdad

Voz 1727 09:20 también ustedes tienen que contestar con la verdad sólo la verdad con esa sinceridad que ya sabemos nosotros que les caracteriza a quién se llevarían

Voz 0027 09:30 a una isla desierta elijan aún no sólo a uno

Voz 0456 09:33 de los cuatro candidatos o a ninguno si es que deciden irse solos porque nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta escuchamos sus reflexiones sobre el debate del Estatuto

Voz 0027 09:42 a decidir o cambiar el sentido de su voto

Voz 0456 09:44 en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1727 09:53 las seis y diez cinco y diez en Canarias Aimar

Voz 0027 09:55 vieja Hoy por hoy con Elena Sánchez y Roberto Mahan en la técnica y con Jordi Fábrega en la producción

Voz 1 10:01 saber de ser cercanos en la conversación

Voz 1727 10:03 terminar con Elvira Lindo pero empezar con piratas largas eso tiene conexión segura pero yo no

Voz 1 10:08 lo hago por resaltar una peculiaridad año era así insufrible siendo así disfrutar de los que se aleja

Voz 10 10:14 por eso hablaré desde lugares recónditos exóticos celebro que estés en Madrid la semana pasada entre de Turisme y Alice día descubrí la que viene me voy para la Patagonia Cabo de Hornos Chile y puedes La Ventana

Voz 1 10:28 séptima temporada con Carles Francino

Voz 4 10:35 quedan cuatro días

Voz 1 10:49 Elecciones Generales dos mil diecinueve

Voz 0027 10:51 la lucha que triste que libraron anoche Casado y Rivera entre sí por quién es capaz de liderar a la derecha contra Sánchez esa lucha dejó un amplio espacio al Bloque Izquierda sí atacaron a Sánchez pero invirtieron mucho tiempo en vestirse entre sí casa el Rivera lo que le permitió al candidato socialista a la reelección no salir demasiado magullado triunfal tampoco pero magullado no iba a su lado Pablo Iglesias confirmando su recién estrenado perfil de candidato sosegado propositivos y en cuanto a titulares uno muy destacado una confirmación por parte de Pedro Sánchez Rafa Muñoz buenos días buenos días fue

Voz 1727 11:23 esta es nuestra mis planes de intentar pactar

Voz 2 11:26 con un partido que lo que ha hecho ha sido poner un cordón sanitario al Partido Social

Voz 3 11:29 el no de Sánchez Rivera puede de Berlín ciudadanos a Vox preguntas sólo a Vox John B presentará la investidura y quién quiere apoyar ese proyecto que podemos formar una coalición de gobierno de coalición pero a la izquierda Pablo Iglesias a la que no hay un partido que se crea con todo el poder para hacer con arrogancia lo que le dé la gana yo creo que eso va a ocurrir como hay mucha bronca contra Sánchez por ejemplo yo estamos con las primarias de la derecha al señor saberlo ellos barbaridades pero también entre los dos candidatos conservador es cuestión de sucesiones te tengo que decir que en Andalucía cuatro años de Gobierno con Susana Díaz usted eso puso impuesto eso no

Voz 0866 12:05 musiquita laboral se acusaron mutuamente de mentir más que el otro

Voz 3 12:08 tiene eso el señor Sánchez del señor Sánchez ha mentido en falso que es mentira señor Rivera lo fue Iglesias quien pidió una tregua

Voz 2 12:15 no hace falta llamarnos mentirosos los como a los otros para exponer opiniones diferentes

Voz 3 12:19 Iglesias que el hecho varios capotes a Sánchez Chuck

Voz 2 12:21 porque al señor se le podrán decir cosas pero hombre es decir que es amigo de terroristas o que es un golpista yo creo que es exagerado

Voz 3 12:27 el uno íbera casado cuando Sánchez le echó en cara a la corrupción allí en Valencia lo que había era un parque temático de la corrupción Andalucía gracias a líder naranja desplegó un pergamino estos son todos los casos de corrupción del Partido Socialista era casi al suelo aunque

Voz 0866 12:41 el olvido otro pergamino de los casos del PP que si utilizó Juan Marín de su mismo partido en Andalucía

Voz 1727 12:48 el Partido Popular y del Partido Socialista no sé qué lista larga Sánchez devolvió el golpe con Bildu

Voz 2 12:53 aquí está el señor Casado aquí está la foto el señor Rivera aquí está la foto la portavoz de Bildu en el Congreso de los Diputados

Voz 3 12:59 demostrando que las derechas también han votado junto a los abertzales trilero Ruiz el impuestos a sacar cosas hubiera ido un libro un libro avisado antes el estreno un libro que ha leído su tesis con el libro regalarle que se ponga nervioso Estoy Dragó sale voz

Voz 2 13:14 en lo que representa a Vox es un retroceso en los derechos que las mujeres que han tenido que ganar en nuestro país

Voz 3 13:19 Alcalá hablar de feminismo levanta cada la mil desde el señor Sánchez señale con un tema de violencia de género porque a mí me humille Iglesias que abroncó a Rivera por interrumpir le educado en un debate con Félix incluido

Voz 2 13:34 cada vez que abre la boca señor Sánchez sube el pan y la luz hoy un veintitrés por ciento

Voz 0866 13:38 como este de Casado la luz no ha subido un veintitrés por ciento sino un tres por ciento en todo el primer trimestre

Voz 0027 13:45 cuando Alber Rivera le puso a Pedro Sánchez sobre el atril su tesis y Sánchez con nuestro Stendhal ese libro de Sánchez Dragó y Abascal hubo quien temió que esa fuera toda la referencia que exigiera en dos horas de debate a la cultura bueno no fue así casi pero no fue así Javier Torres justo antes del minuto de oro a la cultura de las más de dos horas de debate Pablo Casado dieciséis segundos lo más concreto Ley de Mecenazgo esa que nunca puso en marcha el PP

Voz 2 14:10 también a través de una ley de mecenazgo que permita que la participación público privada ayude a muchos artistas muchos creadores literarios Pablo Iglesias doce segundos en defensa de sus trabajadores un Estado serio tiene que proteger cuidar las trabajadoras y trabajadores de la cultura

Voz 0027 14:24 Pedro Sánchez dieciocho segundos en el próximo Consejo de Ministros el último antes de las elecciones es probable que vaya el estatuto de artistas negociado con todos los grupos políticos en los últimos meses

Voz 2 14:34 al final sea compatible el poder percibir una pensión con el poder crear literariamente ya Albert Rivera

Voz 4 14:41 veintiocho segundos la cultura lo mejor de España la base de un país libre también ley de mecenazgo

Voz 3 14:46 yo creo que la marca España en realidad nuestra cultura el español y todo lo que hacemos en España

Voz 4 14:50 tiempo total minutos catorce segundos

Voz 0027 14:54 practicamente todos los analistas coinciden hoy en que casa

Voz 4 14:57 lo aprendió la lección el lunes por la noche

Voz 0027 15:00 y quiso retirarse resarcirse ayer abandonando el fair play con Rivera pasando al contraataque con él hasta qué punto sería compartida dentro del PP ese esa impresión ese diagnóstico de que Casado perdió el lunes una oportunidad que hasta Aznar dijo ayer en público es

Voz 11 15:15 esto yo no sé si tuvisteis oportunidad muchos de vosotros algunos de vosotros de ver el debate de televisión pero hay una cosa que a mí me tranquiliza yo después de los años del encuentro también que si tengo por delante alguno de los candidatos que había ayer la verdad es que creo que me dura muy poco

Voz 12 15:34 el duran muy poco

Voz 0027 15:35 yo juego al reconocimiento de Aznar sobre lo que puede ocurrir el domingo gracias a la fragmentación de la derecha

Voz 11 15:41 sí estoy va unido las selecciones tienes muchas posibilidades de ganar si vas dividido tienes muchas posibilidades de perder yo hoy el centro derecha y lo tengo que decir tiene muchas posibilidades de perder las elecciones si no reacciona

Voz 0027 15:57 la tercera pata de esa fragmentación de la derecha que es vox intentó contraprogramar anoche el debate al que no había sido invitado celebrando un mitin en Las Rozas de Madrid sólo unas horas antes techo bloquearon en Internet el acceso al discurso de Ribera de de Abascal hasta las diez de la noche sólo emitieran ese discurso Abascal cuando empezó el debate en la tele periodista de la SER Javier Carrera estuvo allí en la plaza de toros de Las Rozas

Voz 0866 16:20 buscaba Abascal contraprogramar al debate lo hacía físicamente retrasando la difusión de su intervención hasta las diez de la noche y también pro dramáticamente el éxito es que esta plaza está llena de sentido común el plató de lugares comunes comenzaba diciendo el líder de Vox para seguidamente cargar primero contra la Junta Electoral

Voz 5 16:38 por caseros excluye del debate al que teníamos derecho y por porque no se nos protege del acoso en las calles

Voz 0866 16:46 aquí después contra los cuatro candidatos a los que acusaba de no abordar los que considerará son los principales problemas del país y buscando situarlas en el mismo plano incidiendo en que no es un debate decía es un consejo

Voz 5 16:58 lo que ayer había en la televisión era la radio pide el odio los cuatro jinetes del Apocalipsis nacional en estos momentos

Voz 0866 17:12 hay millones de españoles que no se sienten representados en ese debate insistía ante las cinco mil personas que llenaban la plaza de toros de Las Rozas a las que el líder de Vox trataba de estimular con la sorpresa que dice se vivirá el próximo domingo

Voz 0027 17:26 para el próximo domingo decenas de miles de españoles habrán votado ya lo habrán hecho por correo el plazo termina mañana jueves y hay quien se está deseando primero porque se está montando unas colas larguísimas en las oficinas de Correos y segundo porque hay sobres con papeletas que todavía no han llegado a pesar de que las pidieron al tiempo

Voz 1727 17:43 pues hace veinte días y no me y el papelito ayer ayer vía los de Correos en la puerta de mi casa puesto

Voz 13 17:48 sí les coge el sobre porque si no conozco gente que lo vivió desde mediados de marzo y tampoco le ha llegado no

Voz 0027 17:53 a millón trescientas mil solicitudes de voto por correo se han registrado en esta campaña para garantizar que todo el que quiera pueda votar entre hoy y mañana correos anuncia que sus oficinas abren hoy en media hora antes de lo normal cerrarán media hora después hoy y mañana también incluso aunque se cierren Se seguirá atendiendo a quienes a esa hora ya estén en las oficinas de Correos

Voz 14 18:18 otra vez de compras contumaz que no que iba a Midas han ganado una tablet por cambiar los cuatro neumáticos Continental sí claro estos auriculares inalámbricos se los han regalado a mi madre sólo por cambiar dos del suyo pero ojo que son ampara la niña siquiera esto regalo Price cita Midas punto es antes del veinticuatro de abril ya Elige neumáticos Continental

Voz 15 18:38 en todo lo que hacemos lo hacemos porque Portillo pasamos en nuestras estaciones de servicio Portillo tamos a cualquier parte para llevar el calor a tocar Portillo hacemos mucho más cada día porque Cepsa ponemos nuestra mejor energía gentil

Voz 1727 18:54 muy Cepsa tu mundo

Voz 17 18:57 más eficiente en la Cadena Ser

Voz 0027 19:08 hoy va a declarar en el Tribunal Supremo en el juicio es el ex director de los Mossos d'Esquadra que dimitió poco antes del uno de octubre ayer el tribunal escuchó ya el testimonio de los políticos que salieron del Gobierno catalán cuando cuando ya la desobediencia de los temas conseller será inminente hilos tres admitieron que su dimisión se debió a las consecuencias que calculaban que podría acarrear un referéndum unilateral Alberto Pozas

Voz 0055 19:31 los exconsellers que se bajaron del barco tres meses antes del referéndum destituyó Puigdemont por falta de confianza Jordi Jané Meritxell Ruiz fueron detrás si será basta

Voz 4 19:40 habiendo ya cumplido mis objetivos preferí no continuar tenía

Voz 18 19:45 ir a un proceso pactado

Voz 19 19:49 mío yo creo que era un encargo muy muy técnico dedicado a la educación y la verdad

Voz 1727 19:54 que no creía que yo podía aportar poco Ari algo menos explícitos que cuando declararon nacional

Voz 0055 19:59 Jaén a los tres reconocieron que dejaron el Gubern cuando la vía unilateral empezó a presentar como uno de los escenarios posibles ayer también estaba llamado a testificar el vicepresidente de la Generalitat si manifiesta su deseo de no declarar hemos terminado manifiesto mi deseo de no declarar

Voz 1727 20:13 esperar algún es que no tuvo que declarar después de que J

Voz 0055 20:16 Barcelona haya pedido su imputación por su papel en los preparativos del referéndum

Voz 0027 20:19 seis y veinte de la mañana cinco y veinte en Canarias en las últimas horas hemos conocido en Madrid un nuevo caso de persona mayor que vivía en soledad ya la que nadie echó de menos de después de años de de haber muerto es una mujer como

Voz 0055 20:30 ya en dos mil catorce a los ochenta y tres años

Voz 0027 20:32 Nos

Voz 4 20:33 pero cuyo cadáver ha sido encontrado ahora dentro de su casa cinco años después Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 20:38 buenos días llamaba Amanda espera psicóloga hay desde dos mil catorce nadie la volvió a ver ni sus vecinos ni sus antiguos pacientes nadie llevaba cinco años sin pagar los recibos del piso ya en dos mil diecisiete los vecinos se plantearon llamar a la policía por las sospechas de que hubiera muerto pero lo descartaron porque no había notado ninguno lo raro en el piso su cadáver se modificó por las condiciones de humedad de la vivienda suizo que no hubiera putrefacción que no se produjera a su sobrina que vive en Israel fue la que cinco años después dio la señal de alarma avisó a la policía ante la sospecha de que algo le hubiera ocurrido a su tía los agentes encontraron el cadáver momificado en la cocina murió de forma natural sólo en Madrid capital el año pasado según el ayuntamiento

Voz 0055 21:18 diecisiete ancianos murieron solos sin compañía en sus domicilios

Voz 4 21:29 hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales

Voz 1 21:33 el arroba Hoy por hoy bien facebook Hoy por hoy

Voz 3 21:39 estaba usted en una casa encantada puso una grabadora y que grabó chicos María tuvo miedo

Voz 20 21:47 estamos clásico ponía cara a ver a ver a ver a ver

Voz 1727 21:55 pero eso no es uno se componía

Voz 21 21:57 es Pepa Bueno bueno claro porque en la Casa Encantada tenían puesta en la Cadena SER como pues por porque es que la Cadena SER Si hoy en todas partes

Voz 0027 22:07 desde nos escucha atento todo tipo

Voz 20 22:10 de casas

Voz 22 22:11 eh

Voz 1 22:16 a Javier Perianes lo llamaron de urgencia para sustituir a un pianista

Voz 23 22:21 no murió meterme en este lío Man que esto ha sido bien

Voz 1727 22:24 porque tengo no recuperar el móvil

Voz 1 22:26 se declaró su amor en un anuncio por palabras a su novia Belén como como se dice

Voz 24 22:31 pero en alemán lleve podéis a Belén a ver si lo entiende sin hay vedette quedo

Voz 1 22:39 Sara Baras recauda fondos para que se investigue el síndrome de R

Voz 24 22:45 que te hicieron llore por favor muy no vamos a contar aquí

Voz 1 22:49 el fotoperiodista Santi Palacios desde Lesbos los hizo ver que el sufrimiento humano no tiene límites

Voz 25 22:56 empezaron a gritar mucho entender que habían perdido un niño final podemos comanda en mi opinión se lo sabía

Voz 1 23:01 la chaleco en el agua ya Payne tan

Voz 25 23:04 con Carlos

Voz 9 23:05 es Francino

Voz 1 23:10 se llevara a Torres al gimnasio puede acompañarme Javier del Pino cuando me tumba en el sofá después de comer

Voz 0419 23:16 en últimos programa selecciona el que prefiera y darle al play

Voz 1 23:20 toma el control de la SER lo que quieras cuando acto quieras descarga T nuestra aplicación

Voz 17 23:29 en la Cadena Ser

Voz 4 23:31 hoy por hoy el grupo paramilitar no

Voz 0027 23:33 voy Irak está formado por radicales opuestos a la paz que se selló en Irlanda de Norte el el noventa y ocho ese grupo se ha responsabilizado de la muerte de la periodista iraquí de veintinueve años una periodista que la semana pasada murió de un tiro en la cabeza piden perdón dicen que fue un accidente trágico pero insisten en que la reportera estaba al lado de las fuerzas enemigas en referencia a la policía corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 1727 23:57 el nuevo Ejército Republicano Irlandés engloba

Voz 0273 23:59 la serie de grupúsculos armados opuestos al proceso de paz la Policía vincula a la organización con cuatro asesinatos y una serie de ataques terroristas la bala que mató al ir a Makoki fue disparada por un joven enmascarado contra un coche de la policía en Derry junto al que se hallaba la joven periodista el pasado jueves durante unos disturbios las fuerzas seguridad estaban registrando viviendas a la búsqueda de armas y explosivos el gesto poco habitual de pedir sinceras disculpas a los familiares y amigos de Makoki como ha hecho en Nuevo IRA responde al repudio que el crimen ha provocado en Irlanda del Norte amigos de la víctima han cubierto con pintura roja semejando manos ensangrentadas uno de los grandes murales de las calles de Derry ensalzando a los republicanos paramilitares una mujer de cincuenta y siete años se encuentra detenida la policía habla de un nuevo tipo de terrorismo y teme que los grupúsculos disidentes aprovechen la crisis del Brexit para relanzar sus actividades

Voz 0027 24:56 en Estados Unidos por primera vez el Gobierno le ha concedido permiso a una empresa de paquetería para que haga su reparto por el aire mediante drones sólo en una zona concreta del país pero esto que supone corresponsal Marta del Vado

Voz 1510 25:08 en la práctica significa que la compañía Wing que pertenece a Google podrá en los próximos meses empezar a distribuir productos en la zona rural del estado de Virginia que es donde han hecho las pruebas la compañía destaca en un comunicado las ventajas de usar estos aparatos no tripulados para entregar paquetes desde la reducción de gases contaminantes hasta evitar tráfico en las calles te Eraso facilitar la conexión entre comunidades dispersas los negocios locales se la Secretaría de Transporte Laine Chao asegura que la integración del uso de drones es un paso importante en la economía estadounidense en la que prima la seguridad por encima de todo los drones eléctricos de Win tienen catorce hélices casi todas en la parte superior que transportarán cargas pequeñas de hasta kilo y medio y tienen el objetivo de entregar artículos de uso diario desde alimentos y bebidas hasta medicamentos Google ha le ha sacado la delantera a Amazon que lleva años probando prime su sistema de entrega no tripulado para hacer con drones entregas de hasta dos kilos y medio que es el ochenta y cinco por ciento de los productos que vende actualmente más de cien mil drones comerciales operan en el espacio aéreo de EEUU haciendo pruebas la administración Trump estima que ese número se va cuadruplicar en dos mil veintidós

Voz 0027 26:19 Al Barça le faltan tres puntos para conseguir su vigésimo sexta ligas Sampe buenos días

Voz 0978 26:24 norias Aimar tras su victoria de anoche en Mendizorroza ante el Alavés cero dos marcaban al y Luis Suárez de penalti con lo que una derrota de esta noche del Atlético Madrid en el Metropolitano Manel Valencianes proclamaría campeones de Liga cuando prefieren cerrar este campeonato Valverde

Voz 26 26:36 me encanta es que esa pregunta campea mira me da igual le demos la bienvenida sobre todo si ganamos

Voz 0978 26:41 en El Vestuario hablan Busquets y el año pasado amen

Voz 27 26:43 yo prefiero ganarlo en casa jugando con nuestra afición

Voz 1727 26:46 puedo estar hablarlo allí personalmente para mi primera digamos María jugarla y ganarla en el camino sobre todo con nuestra gente

Voz 0978 26:52 sea el Barça campeón esta noche o el sábado no habrá rúa por las calles de Barcelona sólo habrá celebración sobre el césped del Camp Nou en los vitorianos salvado el año hay tormenta en torno a la continuidad o no de Abelardo no ya la próxima temporada sino en la recta final de esta misma Abelardo molesto con las especulaciones

Voz 26 27:07 no lo escucha en ningún momento decir que yo no voy a seguir en a la vez creo que no lo he dicho nunca vamos a ver a final de temporada lo que pasa ya está

Voz 0978 27:14 porque el presidente Alfonso Fernández de tronco ni ya da por hecha su salida

Voz 28 27:17 no ha habido posibilidad en negociarlo y míster ha decidido que quería tomar otro camino lo respetamos nosotros tenemos el seguir pensando en el Deportivo Alavés

Voz 1727 27:25 buscar lo mejor para el club

Voz 0978 27:26 del resto de anoche Valladolid uno cero en acero y Huesca dos Éibar cero resultados que sacan a los pucelanos del descenso complican la vida al Girona dejan colista al Rayo y meten al Levante entre los tres peores aunque podrían salir esta noche si puntúan ante el Betis en el partido que cerrará el miércoles desde las nueve y media con lo que sería el tirón al que caería a sus puestos de descenso en el Levante serán baja hay Cavaco por lesión y sancionador Rochina Se lo pierde en en el Betis que sigue peleando por meterse plaza europea Carvalho por lesión y los sancionados Lo Celso

Voz 0055 27:51 infernal arbitrará el colegiado aragonés Jaime

Voz 0978 27:54 Latre antes de ese partido servirá la tarde el decisivo por el título conocíamos ese Atlético Valencia Simeone tendrá las bajas de los lesionados Jiménez y Lucas y el sancionado Diego Costa y el argentino no piensa dejarle al Barça el título en bandeja esta noche

Voz 1174 28:06 cada cinco jornadas de tenemos

Voz 1727 28:08 la intensión hasta el último

Voz 1174 28:11 yo Pyro de aspirar a acercar no

Voz 0978 28:14 en el Valencia cuatro bajas para Marcelino lesionados con dos a Cheryshev Pichi ni la sancionado Rodrigo arbitrar en el Metropolitan no el colegiado canario Hernández Hernández y otros dos partidos a las ocho y media en el Estadio de Butarque Leganés Athletic Club con los dos salvados y los leones peleando por entrar en Europa no podrán jugar con el Lega por sucesión ves gay Sabin Merino en el Athletic son baja Ibai Dani García por lesión más el sancionado Raúl García arbitrará el gallego Iglesias Villanueva hay en Cornellà Español Celta muy complicada la plaza europea para los de Rubi no se puede despistar el Celta sólo un punto por encima del descenso duelo de goleadores nacionales entre Iago Aspas y Borja Iglesias arbitra el colegiado navarro Undiano Mallenco del resto el Real Madrid es el primer equipo que se mete en la Final Four de Vitoria al imponerse ayer en Grecia ochenta y dos ochenta y nueve y colocar el tres cero en la eliminatoria Panathinaikos figuras del partido Campazzo Rudy Fernández y Ayón que pasaba luego por el larguero

Voz 29 29:00 la verdad es que estamos muy contentos por una faena formas en nuestra carrera en la etapa esta del Madrid no hay que hay que ganar y a ir por ese partido de semifinal

Voz 0978 29:10 se adelanta Fenerbahçe dos uno que ganaba a domicilio al Zalgiris cincuenta y siete sesenta y seis y la puede solventar mañana hoy terceros partidos de Baskonia desde las ocho y media que recibe con empate a uno a CSKA de Moscú desde las nueve también con empate a uno el Barça Efes de Estambul

Voz 30 29:30 Delhi fuera de inscripciones de actuar dígame señora pero ahora es que engancha un vídeo

Voz 2 29:35 nosotros que hacer desaparecer la mañana no

Voz 4 29:38 cuenta como magia Nono señora hacerlo en su horario de trabajo tampoco lo lamento

Voz 31 29:43 si tienes talento para subirse a un escenario tienes que apuntar TA actúa dos mil diecinueve música danza magia humor actúa dos mil diecinueve tú pones el talento nosotros el escenario inscribe T en Cadena Ser punto com

Voz 1727 30:01 son las seis y media a las cinco y media en Canarias el segundo asalto del debate electoral Se salda se saldó noche con más golpes bajos que él primer con alguna información porque Pedro Sánchez respondió con más claridad que otras veces a la pregunta de si pactará con Ciudadanos una vez se hayan celebrado las elecciones dijo que no entra en sus planes pactar con un partido que veta el PSOE también quedó claro que hay una pugna encarnizada la derecha y esta vez Casado no le permitió Rivera acaparar todo el protagonismo el protagonismo del debate otra rivalidad la que durante meses fue descarnada entre Podemos y el PSOE aparece ahora matizada tras meses como socios preferentes y luego está el fantasma The Box el fantasma el partido no está pero que se aparece como un Guadiana a lo largo del encuentro a cuatro dos horas de debate dan para mucho sí pero las acusaciones más graves volvieron a ser sobre Cataluña

Voz 2 31:05 el problema que tiene señor Sánchez es ser candidato favorito de los enemigos de España es la persona que tanto señor Jordi Sanchez como Señor Jungeras como el señor Otegi ya han dicho que quieren que gane usted ahora mismo es un peligro público para España

Voz 1727 31:17 acusaciones de Casado y respuesta de Sánchez

Voz 2 31:19 pactado con los independentistas es mentira nunca que es falso Sánchez que es falso no es falso y por tanto usted podrá repetir tomando el pelo es una mentira pero es falso es falso no es no

Voz 32 31:33 y nunca es nunca e Iglesias defendiendo su modelo de España creo que hay algunos es envuelven en la bandera de España a los que no les gusta España porque España no solamente es lo que vimos en la plaza de Colón que es muy respetable que a mi me gusta esa España que es diversa y que no es la España que nos quieren imponer algunos a golpes

Voz 1727 31:51 Rivera hiperactivo como el lunes volvió a sacar otra foto enmarcada con distinto protagonista

Voz 3 31:57 sí señor Torra hoy tenemos aquí al que va a ofrecer un millón de votos el señor Otegi con la señora candidata al señor Otegi ha ofrecido un millón de votos para votar al señor Sánchez Sánchez es el candidato del terrorista Otegi

Voz 1727 32:11 se habló también de economía así Aimar pero a veces con datos falseado son medias verdades y lo hizo Pablo Casado por ejemplo al hablar de la factura de la luz

Voz 2 32:20 pues que abre la boca señor Sánchez sube el pan el diésel y la luz hoy un veintitrés por ciento Yo lo que quiero decir es que

Voz 0027 32:26 he esos docentes verdades ayer el precio de la luz bajó un dieciocho porción de mercado mayorista también omitió Casado que fue con Rajoy con que en la deuda pública llegó a superar el cien por cien Teresa Serrano el tráfico buenos días buenos días

Voz 1480 32:41 a esta habrá primeras retenciones en Madrid sobre todo accesos a dos Torrejón a cuatro Pinto a Guarente dos Parla en Valladolid una colisión está cortando la A once en Tudela de Duero sentido al capital vallisoletana precaución por la nieve a esta hora en Granada allí en Huesca está nevando en Ávila Zamora también muchísima precaución

Voz 0027 32:59 encuentra el tiempo y se intensifican las lluvias en prácticamente toda la península también en Baleares es Alba Canarias

Voz 33 33:06 mutó activos ha sido elegida mejor gestora nacional dos mil dieciocho y mejor gestora de renta fija además mutua fondo España también debutó activos ha sido elegido mejor fondo de renta variable española en la vida no se puede tener todo en Mutua activos visto lo visto llame al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco cinco mutó activos la primera gestora independiente Brenes expansión fans folleto y condiciones en moto a punto

Voz 1727 33:30 es para hacer senderismo

Voz 4 33:32 debería estar me crema pero sólo tengo del quince Si me he hecho dos veces la del quince café como si fuera del treinta cuando tres tu coche a Ford tus preocupaciones son otras aprovecha el mantenimiento motor Kraft pues sólo noventa y nueve euros hasta el treinta y uno de mayo lleva te un Kuga de sustitución sin coste la increíble sensación de de preocuparse condiciones en Fort punto es

Voz 12 33:53 hay canciones que reconoces al momento sí y resuenan en tu cabeza se graban en la memoria de tu corazón colecciona con el país y los cuarenta Classic la discografía completa y cinco directos de una banda tan grande que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre domingo veintiocho A kind of magic y Caja premium de regalo por nueve coma noventa y cinco con el país

Voz 9 34:18 hoy por hoy ese de España

Voz 1727 34:28 en las siete menos veinticinco las seis menos veinticinco en Canarias y hoy comenzamos en la Comunidad Valenciana se va a aprobar allí esta semana un plan de ayudas para los municipios que han quedado inundados por las lluvias de los últimos días muy fuertes

Voz 0131 34:42 Ana Durán bon día bon día este mismo viernes el Gobierno valenciano va a aprobar ese decreto para ayudar a los ayuntamientos a pagar los desperfectos que deja tras de sí este último temporal sobretodo en infraestructuras turísticas como paseos marítimos y playas la idea es que se pueda actuar rápidamente cuanto antes para poder tener lo máximo listo posible para este próximo puente de mayo además durante ese mes también se va a hacer una campaña publicitaria para promocionar la Comunitat Valenciana que temporales al margen sigue siendo uno de los máximos exponentes de sol y playa

Voz 1727 35:12 vamos a Galicia a Xaime López buenos días

Voz 0456 35:15 días con una noticia importante para él

Voz 1727 35:17 dado laboral ahí se van a construir cinco fragatas para la Armada española en Ferrol cinco fragatas que van a dar trabajo a más de siete mil personas en diez años el acuerdo alcanzado entre Navantia y el Ministerio de Defensa

Voz 0846 35:31 en plena campaña electoral se firmaba en Ferrol contrato entre el Ministerio y el astillero público para la construcción de estas cinco fragatas de la serie F ciento diez que incorporan los más modernos sistemas de combate Margarita Robles la ministra de Defensa Ifrán siete mil los puestos de trabajo entre directos e indirectos y destaca el compromiso del Gobierno

Voz 0419 35:50 por lo tanto ya es una realidad que han contratado las cinco fragatas F ciento diez con Navantia que esos mínimos siete mil

Voz 1727 35:59 puestos a todo

Voz 0846 36:00 el montante del proyecto de las fragatas ronda los cuatro mil millones de euros y garantiza carga de trabajo en Navantia Ferrol

Voz 1727 36:06 hasta el año dos mil XXXII aunque hasta que comía

Voz 0846 36:08 el corte de chapa no hay fecha el grueso de la plantilla no tiene nada que hacer

Voz 1727 36:12 en la justicia en Castilla y León acaba de reconocer el derecho de los funcionarios a cobrar las subidas salariales y los trienios que se generan durante una baja médica la denuncia la presentó una trabajadora del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad que estuvo de baja por un tumor Eva Marín cuéntanos

Voz 0603 36:31 Nos días buenos días esta funcionaria de Justicia estuvo de baja por enfermedad durante un año tras una intervención quirúrgica posterior ingreso hospitalario durante su baja

Voz 1727 36:40 cumplió su noveno trienio en la Administración

Voz 0603 36:42 por un importe anual de seiscientos sesenta y cinco coma veintiocho euros pero no les fue abonado además durante ese periodo tampoco percibió la subida de sueldo trienios y resto de retribuciones complementarias fijada en el uno por ciento de los presupuestos generales del Estado para el personal del sector público la satisfacción del sindicato CSIT porque el alto tribunal de Castilla y León haya reconocido los derechos salariales de esa trabajadora no es la primera vez que ocurre porque en dos mil dieciséis El Tribunal Superior de Justicia de Galicia también reconoció este derecho a un funcionario del cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias

Voz 1727 37:18 en Madrid la justicia investiga a cuatro médicos a los que una pareja denunciado por la muerte de su bebé prematuro los padres aseguran que la ambulancia tardó una hora en llegar a su casa cuando la madre se puso de parto Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 37:32 los días la mujer estaba embarazada de treinta y cuatro semanas cuando se puso de parto llamó a la ambulancia tardó sesenta y dos minutos una hora y dos minutos en llegar a su casa llamaron hasta en cuatro ocasiones para pedirles que se dieran prisa tenía un embarazo de riesgo porque sufrió una lesión medular y estaba en silla de ruedas cuando llegó la ambulancia al bebé ya estábamos de Estado en parada cardiorrespiratoria un juzgado de Collado Villalba investiga la actuación de cuatro médicos tres del uno uno dos y un cuarto del centro de salud de Torrelodones localidad donde reside esta pareja desde el Summa han enviado al juez toda la documentación requerida destacan que aquel día los médicos atendieron las llamadas del padre y le dieron instrucciones por teléfono para atender al recién nacido mientras llegaban los Olegario

Voz 1727 38:11 Barcelona Joan Bofill bon día o la día Pepa la Fiscalía pide hasta veinticinco años de cárcel para la pareja de guardias urbanos que están acusados de matar a un compañero del cuerpo en medio de un triángulo Amorós

Voz 0931 38:23 enseguida si se considera que Rosa Peral y Alberto López mataron a Pedro Rodríguez y quemaron su cadáver que fue encontrado calcinado en el maletero de un coche cerca del pantano de Foix en mayo del dos mil diecisiete Se cree que los dos planearon matarle porque la víctima era el novio de rosa pero estas estaba viendo con Alberto que era su ex además considera que utilizarán sus conocimientos de policía de guardia urbano para ocultar pruebas e intentar implicar a terceros en el crimen además de casi este medio siglo de prisión que pide para ellos también se pide una indemnización de setecientos ochenta y cinco mil euros al hijo padres y hermanos de la víctima

Voz 1727 38:59 a pesar de la lluvia mañanero eso sí el tiempo respetó un Sant Jordi multitudinario

Voz 20 39:06 a mí me llena de las introdujo algún quemaduras

Voz 0456 39:10 yo soy fan Weis dos y a un día de fiesta voy probó a nivel total Sant Jordi que acumula en lo más

Voz 1727 39:18 son de libros se superó por un poco la facturación del año pasado ya sabemos Bofill que ejemplares han sido los más vendidos si todo el mundo buscando su libro y su Rosa finalmente la la

Voz 0027 39:28 lluvia no venció las calles en señalaron al final

Voz 1727 39:31 todo el mundo disfrutó también por ejemplo de la música Plaza Catalunya se quedó pequeña con el concepto de los cuarenta que cerró la fiesta entonces conocíamos los más vendidos en catalán el más vendido es el de Alitalia el hijo del italiano de Rafael Nadal una historia de marineros italianos escondidos en un pueblo de Girona durante la Segunda Guerra Mundial suprime osado veinticuatro les gusta igual ahora que él mismo decía queda le da lo mismo ser el primero aquel veinticuatro y recomendaba a todo el mundo que aproveche días como éstos para recuperar libros de hace años en castellano por cierto Pepa el éxito se lo llevaba lo mejor de idas volver de Albert Espinosa su madre contenta con la Rosa donde esta esta griego Murphy Argelia qué tal buenos días hola buenos días también tuvisteis lo vuestro con la celebración del bando de la huerta cuéntanos

Voz 1510 40:22 pues sí es el Acto de Exaltación Huerta Ana por excelencia la inmensa mayoría de los murcianos echado a la calle durante todo el día ataviados con el traje típico no es un evento cuyo origen se remonta a mediados del siglo XIX y el tiempo tras la caída del diluvio durante la Semana Santa dio tregua es ya de Jotas de degustar en las barracas alimentos

Voz 1727 40:39 propios de la gastronomía regional morcillas longaniza

Voz 1510 40:42 las salchichas Abbas también platos típicos como Michel Brown estarán Goyo OPA para jóvenes y la coincidencia el bando con el Día del Libro hizo que además del embutido y los alimentos típicos de la huerta en el desfile también se repartieran naranjas y limones conversos de poemas de una decena de autores murcianos el día muy largo deja por otro lado más de cuatrocientas cincuenta incidencias sanitarias la mayoría por intoxicaciones etílicas destaca la caída de un joven al río Segura y el apuñalamiento de otro en una pierna y también se han recogido más de ochenta y siete toneladas de residuos

Voz 1727 41:12 a ver si Buendía Ruth buen día

Voz 34 41:18 me suenan me veía antes

Voz 1727 41:24 no ya abrimos la Mesa del Senado de EEUU esta noche se ha publicado se ha conocido que los Boys Scout apartado de su organización a ocho mil personas que supuestamente abusaron de más de doce mil niños agresiones sexuales ha ido ABAO

Voz 35 41:46 habría producido a lo largo de los últimos setenta años si el registro analizado comienza en mil novecientos cuarenta y cuatro termina en dos mil dieciséis la conclusión el despacho de abogados que defiende a las víctimas de los abusos han sido muy clara

Voz 36 41:57 yo me da aceptaran suizo Wade en FAES de Almodóvar sobre las

Voz 0273 42:04 siete mil ochocientos líderes en monitores de larga

Voz 35 42:07 ligación juvenil violaron a casi doce mil trescientos niños que estaban a su cargo Alora algo a lo largo de las últimas siete décadas ha confirmado el abogado Jeff Anderson rodeado de micrófonos y cámaras en Nueva York los datos los ha obtenido una colaboradora contratada por los propios boy scouts que querían tener un registro privado de aquellos acusados de abuso su mala conducta y evitar así que reingresar en la organización una lista que se conoce como documento de la perversión que los scouts intentaron mantener fuera de los focos a lo largo de los años para estos nombres y apellidos han hecho públicos en un país Estados Unidos en el que es rara la familia que no tiene o ha tenido entre sus filas aún Scout la organización cuenta en la actualidad con cuatro millones y medio de niños afiliados y más de ciento diez millones de personas desde que se fundó a principios del siglo XX

Voz 1727 42:58 Netanyahu que ha ganado las elecciones en Israel por la mínima prometido que denominará a una de las poblaciones ocupadas en los Altos del Golán con el nombre de Donald Trump es una forma de agradecimiento dice al apoyo del presidente de Estados Unidos a su política de ocupación sin límite en territorio palestino corresponsal en la zona Beatriz Le con Barry

Voz 37 43:18 es algo así como poner a un hijo el nombre de un gran amigo Netanyahu en un intento de agradecer a Donald Trump la decisión histórica según él de reconocer la soberanía israelí sobre los Altos del Golán quiere que una nueva colonia la zona lleve el nombre del presidente estadounidense Netanyahu vencedor en las elecciones legislativas del pasado nueve de abril quiere presentar esta propuesta a su Gobierno la próxima semana una parte de los Altos del Golán sirios fue ocupada por Israel en mil novecientos sesenta y siete tras la Guerra de los Seis Días el pasado marzo Donald Trump reconoció la soberanía israelí sobre estos territorios aunque su gesto es únicamente simbólico ya que la comunidad internacional sigue considerando los Territorios Ocupados en el Golán bajo control israelí hay más de veinte asentamientos en los que residen unos veinticinco mil israelíes en la región siguen viviendo además veinticinco mil drusos sus pobladores originales que legalmente no son ni israelíes ni sirios aunque ellos sigue el sentido

Voz 1727 44:19 dos sirios que viven bajo ocupación son las siete menos cuarto las seis menos cuarto en Canarias

Voz 4 44:34 el ojo izquierdo a Hoy por hoy

Voz 39 44:39 a eh cómo

Voz 1727 44:50 quién ganó las primarias de la derecha se pregunta esta mañana José Mari buenos días

Voz 1100 44:56 Pepa es un acierto dar con la frase oportuna además breve en un debate Sánchez anoche acertó estamos en las primarias de la derecha y así fue porque si Rivera hay Casado letras bajaron las espinillas a Sánchez con contundencia de Defensa señero la bronca entre el representante del PP y el de Ciudadanos fue de lucha canaria un cuerpo a cuerpo feroz en el que efectivamente se veía con nitidez meridiana esa batalla de ambos por liderar la derecha una derecha por cierto de si quieres llegar al poder tendrá que gobernar necesariamente con la ultraderecha caverna haría de Vox tiene su aquel que presumen de liberales quiénes piensan gobernar con aquellos que llevan sus vistas cuajadas de militares franquistas por citar sólo uno de los muchos adornos que embellecer el partido de Abascal rivera hay casado de nuevo se dedicaron a la hipérbole en torno al admitir a Diana y en la web de esta misma cadena pueden comprobar los que están aquello de Casado de que fue el PP quien acabó con una ETA pero por fin llegaba el momento de arrancarse la camisa a gritar España España España escena que tanto gusta lado de derecha fue menciona Catalunya llegaron las Fallas así que Sánchez y incólume los Pin pues los desaforados y el camarada Iglesias agazapado hecho un señor exageran vemos que ganó la izquierda

Voz 4 46:22 ojo izquierdo

Voz 41 46:25 en plena nada pero sí causa Hercesa certifica

Voz 9 46:45 nosotros no huimos

Voz 1727 46:47 los de la batalla todo lo contrario momento de escuchar sus opiniones sobre el debate de anoche

Voz 0456 46:52 les hemos preguntado a quién te llevaría a una isla desierta que es el título de la película que luego hablará Toni de ella tenemos

Voz 4 46:58 algunas respuestas Antonio desde Murcia a una isla desierta me llevaría a Rivera para que escuche el silencio me puedo pedir otra isla que fado

Voz 0456 47:07 pues no sólo una gracias no es el único que se llevaría a Rivera

Voz 42 47:12 hombre si la isla desierta pues sin lugar a duda me llevaría años liberada que seguro que en el BOR sillas se le Torá Aynur tiene un barco en el helicóptero aquí lógicamente a la primera recambios lo dejo a él idea me vuelvo

Voz 20 47:25 por qué

Voz 0456 47:29 siempre para quien no haya visto del bolsillo mágico de dos Raimon como es mi caso pues se pueden imaginar el bolso de Mary Poppins buenos días tormentosos de Sevilla