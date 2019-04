Hoy por Hoy (24/04/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 2 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:21 bueno buenos días tres horas y media en total han estado debatiendo en dos días los cuatro principales candidatos a presidente del Gobierno de España debate contenido el primero debate embarrado muy embarrado el segundo básicamente porque el lunes Sánchez y Casado no se movieron de un tono institucional y anoche entraron al cuerpo a cuerpo y allí se encontraron con Rivera el más nervioso el más ansioso del debate interrumpiendo continuamente a los demás iglesias no se movió del tono profesoral por lo demás Sánchez salió definitivamente vivo de un formato que no le favorece la derecha se despejó en público vamos con algunos temas que en el primer debate apenas salieron en el segundo si por ejemplo la violencia de género

Voz 3 01:09 la violencia de género se tiene que erradicar también

Voz 0470 01:13 con la plena autonomía de las mujeres lo mejor es que tenga un empleo para que ver un portazo al maltratador

Voz 4 01:18 es increíble yo yo de verdad estoy indignado señor Casado usted no es consciente de que hay mujeres que son catedráticas de universidad que sufren agresiones sexuales es que usted está diciendo que las personas que no tienen empleo

Voz 0470 01:30 Solbes que sufre la agresión sexual o la violencia de género que una mujer que las herramientas bueno sea algo antes España no se merece un presidente como el señor Sánchez es patética juega con el dolor de las mujeres que nos están violas de cien con lo que defiendo está de confrontación un pacto de Estado pues me parece grave incurable a las mujeres que está euros dos cientos millones de ustedes

Voz 3 01:51 firmes más a las mujeres a ver es menos llegamos creo que tenía turno

Voz 0470 01:54 palabra por ejemplo hablaron también

Voz 5 01:56 de corrupción allí en Valencia no

Voz 0470 01:59 que hubiera un gran bazar de la corrupción lo que había era un parque temático de la corrupción en Andalucía con lo que había una fiesta la la cuestión de la Fórmula uno e incluso un consejero grande está siendo investigado la gente del Partido Popular por haber robado dinero de la ayuda a la cooperación para ayudar

Voz 1727 02:15 Pedro Sánchez dio una noticia dice que no entra en sus planes pactar con Ciudadanos Rivera hay Casado apretaron con Cataluña

Voz 3 02:23 que usted no puede estar rehén de los que quieren romper España

Voz 0470 02:28 usted ahora mismo es un peligro público para España porque depende de los apoyo de los independentistas entre los batasunos que quieren comer

Voz 4 02:33 a Rivera sí las el señor Torra hoy tenemos aquí al que va a ofrecer un millón de votos el señor Otegi con la señora vendía las la candidata al señor Otegi ha ofrecido un millón de votos para votar al señor Sánchez Sánchez es el candidato del terrorista Otegi de Bildu al que apoyaba Batasuna quede esto es ciento muy si dice la verdad a los ciudadanos que los hasta el Rubén

Voz 5 02:57 momento que aprovechó Pablo Iglesias para esta descripción de España

Voz 6 03:01 algunos es envuelven en la bandera de España a los que no les gusta España porque España no solamente es lo que vimos en la plaza de Colón que es muy respetable pero España son más cosas a muchos españoles no les gustan las corridas de toros muchos españoles identifican con símbolos diferentes muchos españoles hablan lenguas diferentes que a mi me gusta esa España que es diversa y que no es la España que nos quieren imponer algunos a golpes España es muy plural España tiene muchas identidades trabajemos desde el diálogo para seguir caminando juntos

Voz 1727 03:37 es miércoles veinticuatro de abril bien el juicio del pluses han declarado tres miembros del Gobierno catalán que abandonaron sus cargos antes del uno de octubre entre ellos Jordi Jané que fue consejero de interior y que ha reconocido que dimitió porque la desobediencia era inminente

Voz 2 03:54 pero no continuar

Voz 7 03:55 yo siempre había defendido defiendo que tiene que llegar

Voz 1389 03:59 sí al acuerdo por la vía

Voz 7 04:02 del diálogo del pacto

Voz 1727 04:04 mientras la política se enzarzan sus cosas la vida y la muerte vuelven acogernos esta mañana el corazón con la historia de Amanda una mujer que llevaba cinco años muerta en su casa de Madrid sin que nadie lo supiera la policía ha encontrado su cadáver momificado después de que una sobrina alertara desde Israel de que no tenía noticias de ella en Hoy por hoy hemos hablado con sus vecinos

Voz 3 04:27 portero sí que es verdad que decía que no sacó

Voz 8 04:29 siguen los cuartos de alguna y gustos y de esta vez sí la verdad es que hicimos tampoco demasiado casos no se pensábamos que los que salir de viaje y que no había hecho nada a nadie

Voz 1727 04:43 ya en los deportes el Real Madrid de baloncesto defenderá su título de la Euroliga en Vitoria San Pedro

Voz 9 04:49 la final porque en el que anoche tras su victoria en Grecia sobre Panathinaikos ochenta y dos ochenta y nueve colocando el tres cero en la eliminatoria gran partido del base Campazzo de Rudy Fernández y del pívot Gustavo Ayón

Voz 10 04:58 la verdad que estamos muy contentos por una faena forma

Voz 11 05:01 esta carrera en la etapa esta del Madrid no hay que hay que ir a ganar ya ir por ese partido de semifinal

Voz 1727 05:07 Se adelanta Fenerbahçe dos uno en la suya ganaba a domicilio al

Voz 9 05:10 guiris cincuenta y siete sesenta y seis puede solventar la mañana hoy terceros partidos de Baskonia a las ocho y media recibe con empate uno el CSKA de Moscú desde las nueve también con empate uno Barça Efes de Estambul Toulouse

Voz 12 05:19 el tras seguros patrocina este espacio

Voz 0978 05:24 el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días después de una pausa durante la noche durante la lluvia no ha hecho presencia en la mayor parte del país ahora en las nubes ya se muestran activas cerca de en las provincias permitan por ejemplo con Portugal de hecho va a ser en gran parte la mitad de la península donde la lluvia va a caer con más persistencia aquí ayer también con más intensidad y cuidado porque la cota de nieve en el Sistema Central también Nos TS puede situar en algunos momentos cerca de los mil metros de altura en el Cantábrico alternarán Sol con algunos chubascos mucho más sol en Canarias y el Mediterráneo donde las temperaturas se situarán las máximas alrededor de los veinte grados cuidado no lo toques que se va a romper

Voz 13 06:04 eso piano para tocar te imaginas seamos darle hubieran dicho yo repito que es que se va a romper hubiéramos perdido un montón de cosas no porque en vez de pensar en todo lo malo que podría pasar sin cesar no pienses en todo lo bueno que puede pasar

Voz 14 06:19 es nuestra seguros porque la confianza

Voz 2 06:22 hace cuidaron Grupo Catalana Occidente buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido

Voz 1 06:35 veintitrés mil ochocientos ochenta y seis

Voz 2 06:41 asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día en la cuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 1727 07:10 las diecisiete las seis y siete en Canarias buenas noticias para la economía española hemos dejado de ser el país de la Unión Europea con más déficit Bruselas lo ha corregido a la baja y por primera vez en diez años Javier Alonso logramos estar por debajo del tres por ciento

Voz 0858 07:24 si el agujero de las cuentas públicas se queda ligeramente por debajo del dos y medio por ciento Eurostat dice que fue incluso más bajo de lo que había anunciado el Gobierno español ahora la Comisión tiene que decidir si saca a España del procedimiento de déficit excesivo esa vigilancia extra

Voz 1727 07:38 ocho que activa en cuanto un país rebasa

Voz 12 07:40 esa barrera que mencionabas el tres por ciento Ésta es la

Voz 1727 07:43 España que heredará el próximo presidente del Gobierno anoche la economía ocupó buena parte del debate electoral y también buena parte de los bulos las medias verdades y las mentiras Sonia Ballesteros buenos días

Voz 1913 07:54 buenos días Pepa al inicio del debate Casado lanzaba una auténtica catarata de cifras dónde colaba el aumento de la deuda

Voz 0470 08:00 los españoles estamos en deuda con el señor Sánchez veintiun mil millones de deuda pública más desde que gobierna más de cien millones al día

Voz 1913 08:07 es falso primero porque ese dato siempre se tiene que vincular al PIB sube la deuda pero aumenta el PIB el resultado es que nos cuesta menos pagarla además olvidaba el candidato lo que hizo su partido Pablo Iglesias el recuerdo

Voz 1 08:18 señor Casado la deuda en España estaba al sesenta por ciento

Voz 1727 08:22 el PP ustedes la pusieron en al cien también dice casa

Voz 1913 08:24 dado que la contratación indefinida se desploma es falso según la última EPA fue del setenta y tres coma uno por ciento cinco décimas más que en el trimestre anterior y un día más Casado no dijo toda la verdad al hablar del paro

Voz 0470 08:36 el Partido Socialista nunca que era un pleno el señor González desde el año ochenta y dos hasta el año noventa y seis creo cero empleos netos

Voz 1913 08:42 es falso la primera legislatura de González el paro se redujo en más de un millón de personas Pedro Sánchez equivocó la cifra del gasto sanitario dijo que estaba en el seis con cinco Delpy cuando según el último dato estaré cinco coma nueve esas décimas de diferencia son cientos de millones de euros también Sánchez dijo que el Partido Popular hará que los pensionistas del futuro cobren un veinticinco por ciento menos no es cierto el candidato del PSOE da por cierto malentendido el portavoz económico del PP Daniel Lacalle dijo en una entrevista que algunos países estaban bajando las pensiones un cuarenta por ciento y algunos medios entendieron que esa era su propuesta de acabamos con los social hablando de educación Rivera afirmó que Ciudadanos ha sido el primero en impulsar un pacto educativo no es cierto el ministro Gabilondo estuvo a punto de cerrar un pacto por la educación que se malogró en el último minuto por el veto de la dirección del PP

Voz 1727 09:31 bulos mentiras y medias verdades aclararon algunos candidatos a los millones de votantes indecisos

Voz 15 09:40 se preguntó

Voz 1727 09:41 esta para Xavier Vidal Folch dicen que

Voz 15 09:44 debate de anoche fue más Sagi quizá

Voz 16 09:46 pero fue sobre todo mucho más bronco y mucho más desagradable no es seguro que aclarase mucho las ideas a mucha gente salvo una impresión el conjunto de la izquierda pareció menos salvaje y un poco menos Case oso que la

Voz 12 10:00 la alianza de la derecha porque Pedro Sánchez

Voz 16 10:02 se resistió eso sí con dificultades el intento de demolición lanzados por sus rivales hice acreditado otra vez como un notable superviviente y Pablo Iglesias sacó el mejor provecho de sus dotes explicativas enfrente Pablo Casado despertó de su letargo anterior intentó rivalizar con la zancadilla permanente de Albert Rivera al presidente del Gobierno con algunos éxitos al menos tácticos pero lo más nuevo del espectáculo a muchos ratos de mal estilo fue que la pelea entre las dos derechas que se quieren socias se equiparó a la lucha de estas contra las izquierdas

Voz 1275 10:38 aunque estoy muy de acuerdo Casado y Rivera aparentar mucha inquina mutua como si los desacuerdos secundarios

Voz 16 10:45 doblegar hacen ir aunque Sánchez Iglesias frecuentemente mantienen discrepancias lanzaron el mensaje de ser capaces de pactar las sin estrépito si es que esto va de bloques el menos perjudicado del envite seguramente ha sido

Voz 1 11:01 en el bloque progresista

Voz 1727 11:06 vox excluido del debate por decisión de la Junta Electoral Central como saben contra programó como en la tele el debate con un acto en el municipio madrileño de Las Rozas en la Plaza de Toros abarrotada por cierto su secretario general Javier Ortega Smith terminaba su discurso diciendo que había que revertir lo que se había hecho en estos cuarenta años de democracia

Voz 17 11:27 vamos a recuperar la soberanía nacional del pueblo español arrebatándole la partitocracia al poder absoluto de los partidos políticos todos esos derechos todas esas libertades que los han estado conculcado durante cuarenta años por primera vez en el Congreso de los Diputados y en el Senado valen dar los legítimos representantes del pueblo español se va a levantar la bandera de todos los españoles para que juntos vamos a España grande otra vez

Voz 1 12:01 pues ya lo saben los que han estado

Voz 1727 12:02 en estos cuarenta años en el Congreso de los Diputados eran ilegítimos representantes del pueblo español en estos días de las oficinas de Correos están absolutamente desbordadas largas filas y mucho tiempo de espera para recoger las papeletas para votar Nicolás Castellano

Voz 1620 12:18 la oficina de Correos que normalmente cierran a las ocho y media de la tarde abierta más allá de la diez de la noche la prolongación de este horarios para que todos pudieran depositar el voto por correo no fue

Voz 12 12:28 suficiente para reducir los largos tiempo

Voz 1620 12:31 de espera de muchos de estos votantes queja de hasta hoy

Voz 18 12:34 estoy media de espera lo primero vienes a ser ratificado te avala tu casa cómo lo estás nunca bolsas trabajando te deja déjale papelito para que venga a recoger y luego votar

Voz 15 12:43 arcaico totalidad lo que me está muy preparado para lo que tiene que ser porque no es normal que haya tanta gente esperando para recoger el voto

Voz 18 12:50 pido la Semana Santa de por medio yo creo que a muchos lo que ha pasado es que no estamos en esa casa y hemos tenido que ir a correo a recoger el el aviso de llegada y luego volver a votar y entonces pues creo que se están formando estás cobrando los doscientos cincuenta niveles de espera para votar noventa va para recoger el

Voz 1620 13:07 el fiscal ante el gran número de quejas ha decidido prolongar un día más la posibilidad de votar por correo hasta el jueves a última hora

Voz 1727 13:14 son las siete y trece las seis y trece en Canarias

Voz 19 13:19 viene la semana de los frescos de envía la plaza debería iría punto es hoy con un veinte por ciento de descuento en charcutería y mañana veinte por ciento en frutería así ahorrar es más fácil que nunca

Voz 12 13:29 en BP cada repostaje te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a limpiar tu motor eliminando de la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar quedan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com en primavera cuando baja

Voz 20 13:51 capota de tu deportivos y empiezas a sentir un picor en los ojos o cuando subes a la terraza pegar tú un baño en el jacuzzi y no puedes parar de estornuda pues lo de la alergia puede ser por el por el de los Olivos ahora lo del descapotable jacuzzi igual es porque te han tocado quince millones de euros fijos

Voz 3 14:09 cuatro de mayo surtido de primavera de Lotería Nacional Inter millones no te quitan alergia pero sin duda mejor

Voz 12 14:16 loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y sólo si es mayor de edad XX sólo corrió para

Voz 14 14:22 servir de clases será a partir de los treinta te apuntas a una maratón es Nueva York que mejor está es en tu mejor momento llega el Seat León edición equipado con todo para tenerlo todo no lo dejes escapar por catorce mil trescientos euros

Voz 21 14:42 SER Hoy por hoy con Pepa Bueno las universidades en pie

Voz 1727 14:48 son ya contar su oferta educativa para el curso que viene y una de las novedades son los grados dual es una modalidad inspirada en la formación profesional que permite cursar parte de la carrera en una empresa que hasta ahora sólo ha estado disponible en Euskadi Adela Molina

Voz 0011 15:04 en España son toda una novedad pero en Alemania y Francia están más que consolidados como oferta formativa los grados actuales permiten al universitario conseguir al mes

Voz 1727 15:12 Nos un veinticinco por ciento de los créditos trabajando

Voz 0011 15:14 en una empresa los estudiantes cobran siempre por estas prácticas las compañías participan además de la formación en la evaluación de los alumnos de una forma más intensa con mayor implicación que en otras titulaciones Agustín Erkizia ex vicerrector de la Universidad

Voz 1389 15:27 la del País Vasco y la intensificación en el caso yo no

Voz 22 15:30 como fin dual es mayor porque precisamente es ese uno de los componentes importantes para que tenga esa consideración que por parte de la institución hay una persona que se va a comprometer en la formación de esta persona que está matriculado en esa grado y la estancia en esa empresa o institución también a ser durante más tiempo

Voz 0011 15:50 las universidades vascas ofrecen veintidós titulaciones de este tipo que comenzaron a implantarse hace dos cursos la mayoría son de la rama de ingeniería o informática aunque el abanico empieza a abrirse Administración y Dirección de Empresas educación otras CCAA como Murcia los han aprobado para el curso que viene el diecisiete de junio la Universidad del País Vasco ha organizado el primer encuentro internacional en España sobre formación dual universitaria

Voz 1727 16:14 algo más antes de los oyentes los casos de meningitis en España han aumentado un veintisiete por ciento en un año es una enfermedad mortal para uno de cada diez enfermos niños en su mayoría así que la Asociación Española de Pediatría le ha pedido al Gobierno el Ministerio de Sanidad que incluya en el calendario la vacuna contra la cepa ve que es una de las más agresivas Laura Marcos

Voz 1509 16:36 quiebre dolor de cabeza hay rigidez en el cuello son síntomas de una enfermedad que puede ser letal en horas Ike son desconocidos para la población según el noventa por ciento de los médicos y enfermeras consultados por la Asociación de Pediatría en los últimos cuatro años han repuntado los casos de meningitis en España hasta los mil al año y una cepa la W está matando mucho más de lo esperado a tres de cada diez contagiados la buena noticia es que por primera vez existen vacunas para prevenir la meningitis en sus cinco variantes pero el Ministerio de Sanidad se resiste a incluir en el calendario infantil la de tipo B culpable del cuarenta por ciento de las infecciones

Voz 18 17:13 Pedimos que la vacuna esté en calendario alguna para que no haya ningún niño que no no se quede sin vacuna no así que no dependa de ni de la comunidad en la que viva ni de

Voz 1 17:21 los recursos económicos de la familia hay que meterlo porque al final vemos lo que es morirse un niño de una meningitis y lo primero que te preguntan padres si no hay vacuna para Egipto

Voz 1509 17:30 David Moreno y Teresa Hernández portavoces de la Asociación Española de Pediatría recuerdan que ahora mismo dos de cada tres padres pagan esta vacuna del menisco ve Ike

Voz 1 17:39 son las familias más vulnerables quiénes quedan excluidas

Voz 3 17:44 cuando tienes las cima bufa de este año

Voz 12 17:47 yo lo primero que piensas es venga a donde hacemos la despedida

Voz 23 17:51 es muy difícil difiere sentirte vivo expiden los un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones entran vivos punto es o llama al novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos

Voz 2 18:03 te vivos ahora en el tres por dos de Carrefour pude saborear en más de cinco mil productos como el Espanyol esto todo se consta absorción comprando dos el tercero te sale gratis

Voz 24 18:12 los Carrefour todos merecemos lo mejor soy Gabriel de cargas

Voz 12 18:16 ahora por la reparación la sustitución de tu parabrisas

Voz 24 18:18 te regalamos un juego de escobillas Bosch Álamo gratis

Voz 25 18:22 ya cargó las repara

Voz 1509 18:25 pide cita hincar reglas punto es promoción válida hasta el cinco de mayo consulta condiciones encargadas punto es

Voz 23 18:30 pide ahora tu préstamo en virus quite lo transferido sin quince minutos entra ya ambiguos punto es o llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos y siéntate Bush

Voz 12 18:44 terminamos de escuchar sus reflexiones buenos días buenos días amigos de Luis de Ponferrada con respecto al debate de ayer botafumeiro el único candidato que reconoce vender humo

Voz 26 18:55 hola buenos días buenos días desde Logroño como cambia el voto si alguien promete bajar los impuestos fomentar la natalidad a golpe de talonario ofrecer incentivos fiscales a empresas el casi gratis total los autónomos y con los miles de millones que sobren un Plan Marshall para acabar con el hambre en el mundo que motiva la emigración no eran propuestas de un concurso de belleza sino de los que a cambio del poder en Andalucía han permitido a la altura derecha que comienza el Alcázar ideológico

Voz 9 19:18 desde Alicante buenos días hola buenos días

Voz 3 19:21 a su vez de el debate vergonzoso tengo que felicitar a la televisión pública porque creo que fue mucho mejor y mejor de dirigido para mí el gran vencedor aunque no es el porqué pero no lo votaría fue Pablo Iglesias

Voz 9 19:36 terminamos buenos días buenos días

Voz 27 19:39 el juez Miguel creo que el debate no ha convencido a nadie carecían niños regañando con los cromos de quién arroba además tenemos casos de imputados y quién tiene más cosas raras echo en falta que el muro dijese porque hay tantas pensiones vitalicias de gente que no se lo ha ganado

Voz 1727 20:00 gracias a todo siete y veinte seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:09 Laura Gutiérrez qué tal buenos días con seis grados a esta hora de la mañana en la Gran Vía hace más frío han bajado las temperaturas iremos por delante un día de mucha lluvias esperan precipitaciones generalizadas en toda la Comunidad sola le el año pasado en Madrid capital diecisiete ancianos mayores de sesenta y cinco años murieron solos en sus casas sin compañía un dato que esta mañana les aportará ser tras el caso de Amanda José P una mujer de ochenta y tres años cuyo cadáver ha sido encontrado momificado en su vivienda cinco años después de que hubiera muerto falleció en dos mil catorce pero nadie ni sus vecinos sus familiares nadie se percató de que había muerto vivía en el barrio de La Guindalera en la capital Paula

Voz 28 20:52 la Policía Nacional encontró el cuerpo momificado de esta mujer de ochenta y tres años el pasado jueves en su casa en el barrio de La Guindalera según ha adelantado el diario El Mundo la autopsia confirma que no hay signos de violencia que murió de forma natural y hace cinco años a principios de dos mil catorce su sobrina que vive en Israel fue la que dio la señal de alarma y avisó a la policía los vecinos avisaron a nadie porque creía que se había mudado y de hecho la habían estado recogiendo la correspondencia estos años cuando los agentes acudieron nadie les abría la puerta decidieron llamar a un cerrajero una vez accedieron al domicilio encontraron el cuerpo de la anciana momificado en la cocina

Voz 1275 21:27 según los datos del Instituto Nacional de Estadística en la Comunidad de Madrid hay más de doscientos setenta mil ancianos con más de sesenta y cinco años que viven solos doscientos mil son mujeres sesenta y nueve mil hombres otra muerte la de María José Carrasco enferma de esclerosis a la que su marido Ángel Hernández ayudó a morir sigue dando vueltas en los juzgados la Fiscalía se opone de nuevo investigar lo como un caso de violencia machista en última instancia si no se resuelve antes decidirá el Supremo pero el Ministerio público tiene claro que la muerte de Carrasco no no es violencia de género Javier Álvarez López

Voz 0689 22:00 le ha pedido a la juez de Violencia sobre la Mujer que no se quede con el caso de María José Carrasco porque no se trata de un delito de género la Fiscalía insiste en que se trata de un delito de cooperación al suicidio porque los hechos cometidos fueron a petición expresa de esta mujer dada la enferme

Voz 12 22:13 al que padecía la Fiscalía precisa que el marido

Voz 0689 22:16 Ángela Hernández accedió a la decisión de su esposa pero no con una idea de dominación violencia como es habitual en los delitos contra la mujer sino como un auxilio a un deseo expreso manifiesto patente de esta persona fallecida sin que exista ninguna situación de sometimiento por parte de ella por tanto explica el fiscal es un delito común castigado con hasta diez años de cárcel debe ser investigado por los tribunales ordinarios Hinault por los juzgados especializados en violencia contra la mujer

Voz 1275 22:44 es miércoles veinticuatro de abril atasco en la Estafeta con el voto por correo titulares convertiría Sarmiento el plazo para hacerlos amplía un día más hasta mañana a las oficinas abrirán antes y cerrarán más tarde la documentación han llegado a última hora muchos votantes guiñol Se esperan de nuevo largas colas el presidente madrileño carga contra los concejales del PP que se han pasado a Vox Pedro Rollán considera que defender el partido hasta ver si cuentan contigo las listas y después cambiar de partido tiene un nombre desde hoy se hace obligatorio para coches y motos llevar en lugar visible las etiquetas medioambientales de la DGT las multas para el que no las llaves serán de quince euros aunque desde el Ayuntamiento no intensificarán los con los deportes el Atlético de Madrid y Valencia que se juega esta tarde a las siete y media va a ser decisivo para el éxito lo de liga del Barça que puede conseguir hoy a la misma hora se juega el Leganés Athletic en baloncesto el Real Madrid isabelino en la Final Four de Vitoria

Voz 5 23:30 día tras ganar ayer al Panathinaikos

Voz 1933 23:41 a las carreteras DGT María Herrero buenos días hola buenos días laborables pues ahora mismo muchas complicaciones sobretodo en la M40 a causa de un accidente que se ha producido en la zona de Coslada y que genera ocho kilómetros de retenciones desde Vallecas Todo en sentido A dos también difícil la entrada por la A tres en la zona de Rivas a causa otro alcance por lo demás en el resto de accesos también continúan las complicaciones y encontramos mucha saturación Jung Sung sus nuevos

Voz 12 24:04 aparatos de aire acondicionado R XXXII patrocinan el tiempo

Voz 0978 24:09 la previsión para las próximas horas Jordi Carbó buenos

Voz 1275 24:12 días buenos días el cielo cubierto durante toda la

Voz 0978 24:14 jornada lluvia que va ser persistente sobretodo a medida que avance la jornada y hasta la próxima madrugada esto hará que se acumulen cantidades mucho más significativas que ayer la cota de nieve al medio día bajará durante unas horas hasta los mil doscientos metros de altura para subir más tarde es que la sensación de frío estará presente durante toda la jornada máximas que apenas pasaran de los diez grados con vientos de más de cincuenta kilómetros por hora harán aumentar más esta sensación de frío

Voz 0470 24:39 ahora puedes proteger el medio ambiente mientras disfrutas

Voz 29 24:41 Máxima confort y silencio a la vez que ahorrarse en el consumo eléctrico y controlas la temperatura desde cualquier lugar llega lo más nuevo en aire acondicionado consenso ni sus nuevas máquinas R XXXII reducirá aseveró setenta y cinco por ciento el impacto en el calentamiento global producirá emisiones a la capa de ozono con la garantía de ellas Electric descubre lo en Pont Johnson en tupida punto com

Voz 30 25:03 Enrico de tres puertas y ventanas a medida nos encargamos de todo medición e instalación Bean ya tu tienda y asesor haremos brinco de pop precios bajos todos los días

Voz 31 25:18 la luz es que o la luz es la primera eléctrica que se atreve a confiar en las personas lanzando la tarifa justa

Voz 1576 25:24 la única tarifa plana ilimitada

Voz 31 25:26 Luz de verla usas toda la energía que necesitas si despilfarrar o la luz se compromete a que pague siempre lo mismo la malla al novecientos sesenta y siete cero siete cero siete hoy forma ten o la luz punto com

Voz 32 25:41 donde las potencias se encuentra con la emoción vive el Gran Premio de Fórmula uno del diez al doce de mayo en el circuito de Cataluña compra ahora tu entrada desde treinta y cinco euros en sir Kuyt cat punto com

Voz 1 25:53 no pienses

Voz 33 25:57 este señor está practicando el tranquila Air servicio porque la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres los administra Illes dan gratis el certificado energético practiquen tranquilizar con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte

Voz 15 26:21 once tranquilo está

Voz 34 26:25 este mes ve en el entrenamiento de superhéroes de Parque Warner y aprende con Batman y Wonder Woman los mejores trucos entrado desde veintiséis con noventa en Parque Warner punto com

Voz 35 26:37 buenos días les habla el comandante de la turbación de este vuelo será de dos horas y por cierto me acabo de comprar un

Voz 12 26:41 por eso es Cientoveinticinco entre decidir tener

Voz 1727 26:44 lo lo lo más difícil será elegir cuando decirle a los demás que destruyó cinco People s ciento veinticinco muertos mil novecientos ochenta y ocho euros con seguro terceros robo incluidos

Voz 12 26:54 cinco donde quiera que vayas era inaugurado el club de fans de Los

Voz 1432 26:58 frescos de ahorro más hay que elegir presidente voluntarios a adjudicar a cada vez hay más fans de los precios fantásticos y ahorrar más precios irresistibles como la bolsa de cuatro kilos de naranjas naves late por sólo cincuenta euros la bolsa ahorra más lo bueno empieza aquí

Voz 1275 27:16 el PB vuelve a cargar contra el Gobierno de Manuela Carmena por no paralizar la polémica proyección del vídeo con los papeles de Bárcenas en la Plaza Mayor a pesar de que no había autorización para hacer esa proyección en la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento ayer el concejal Javier Barbero confirmaba que no había autorización en un debate duro en el que los popular eres también los han acusado de poner al frente de la Policía Municipal a un torpe con pistola escuchamos a barbero ya la edil del PP balón

Voz 1727 27:42 yo lo que hacemos es la instalación de autoría

Voz 36 27:44 estación de elementos en vía pública con criterios técnicos para favorecer el uso del espacio público para cualquier tipo de actividad mire nosotros no vamos a patrimonializar como hacen ustedes las instituciones no hay Pequeño Nicolás no hay gesta pillos no caben cloacas ni policías patrióticas

Voz 1 28:00 la vergüenza para los seis mil magníficos profesionales que tiene el cuerpo que están viendo cómo lo dirige una persona incapaz psicológicamente para poder dirigirlos es una vergüenza para los madrileños que ven que en su de seguridad está en manos de un incapaz usted iba pistola por decirle algo está controlando seis mil profesionales de Policía Municipal con lo cual yo entiendo que usted sinceramente no está capacitado y esto ha sido totalmente una vergüenza

Voz 1275 28:24 ayer en esa comisión el Ayuntamiento dijo que no va a cumplir con la resolución del pleno que acordó anular las oposiciones del SAMUR tras la decisión del equipo de Ahora Madrid de no tener en cuenta por primera vez los méritos de los aspirantes a concejal Barbero asegura ahora que ha hablado con los trabajadores para decirles que tendrá en cuenta su experiencia aunque la plantilla niega esas conversaciones en la Comunidad de Madrid no va a hacer una reclamación económica a la empresa OHL por las incidencias de la línea dos de Metro hasta que terminen las obras que la promotora está realizando en el complejo de Canalejas los problemas en esta obra han obligado a ampliar el tramo cerrado el alineados en una parada más que comienza hoy mismo desde retiro hasta Sol ambas estaciones incluidas el presidente en funciones Pedro Rollán

Voz 1088 29:04 confiamos en que a lo largo del mes de mayo se pueda restablecer la absoluta normalidad en la línea dos de Metro de Madrid injustamente en ese preciso momento será donde se termine de ultimar la reclamación que se va a efectuar a la empresa promotora

Voz 1275 29:19 Manuela Carmena va huya pero no dice ningún cuando se le pregunta por asuntos políticos y asuntos de la actualidad ayer la alcaldesa convocó a los medios en una escuela infantil de Villaverde donde leyó los pequeños su libro ellos Iceta

Voz 37 29:34 una voz sí

Voz 1 29:35 sí

Voz 37 29:37 sin embargo este eh

Voz 3 29:40 nada menos

Voz 1275 29:43 es cadena pagaba a obviar pero al menos con la prensa a la que insistido Se convocó a ese acto Carmena no ha querido responder ninguna pregunta sobre la actualidad madrileña seis grados ahora mismo la Gran Vía

Voz 1 30:02 son las siete y media a las seis y media en Canarias

Voz 2 30:07 hoy por hoy

Voz 1727 30:14 y por si no lo vieron está fue en general le con excepción es la tónica de ayer en el debate

Voz 4 30:20 pues yo estoy haciendo otra preocupes cuando me deje yo les pudo

Voz 5 30:23 primer tiempo también pero al fiscal es la tercera vez lo decimos sí hablan a la vez en casa no los escucha

Voz 0470 30:31 la gira en todo el rato señor Rivera se pudo pero para no los en agosto de moderador quiero explicarle no pero sí es una cuestión de respeto a la gente sabes muy nervioso porque nuestros dioses

Voz 5 30:46 no hablen la que abrió ayer en el plato fue la espera

Voz 1727 30:50 Peña del Noma interrumpa del que nervioso está la España del que habla más alto que el otro llama mentiroso con más convicción esto dice Manuel Jabois buenos días qué tal buenos días esta mañana en su crónica del debate en el país y este domingo comprobaremos que España seis lleva el gato al agua no las elecciones que pierde a también enterar de que busca las diferencias o la que buscarla los puntos

Voz 0978 31:16 encuentro pero bueno lo que se también es un reflejo de todo lo que estamos arrastrando ya no sólo en la clase política sino también en la sociedad como se ha aumentado el nivel de crispación como el tono siempre ha ido un poco más allá es peligroso claro que es peligroso y espero que el reflejo de ayer echó con adelante tanta audiencia motive que rebajamos un poquito todos el tono fue sexto

Voz 1727 31:33 que hay con Jabois con Aimar Bretos con Danny De la Fuente leemos los periódicos y a tenor de las portadas y editoriales de Aimar parece que las redacciones Se sintonizaron debatir diferentes

Voz 12 31:44 así titula El País guerra abierta por el liderazgo de la derecha en el último debate Casado y Rivera serán Zanón cuerpo a cuerpo por el voto mientras Sánchez Iglesias consolidan su acuerdo dominan el encuentro el mundo sin embargo dice la trifulca entre Sánchez y Rivera da vuelo a Casado Pedro Sánchez baja el barro titular de ABC Sánchez pierde un debate a su medida Casado y riberas en ponen pese a un formato claramente favorable al candidato socialista que dejó aparcadas hasta el final Cataluña y la unidad de España importado de la razón Casado crece ante Sánchez el líder del PSOE queda desdibujado frente a la presión del bloque de derecha el papel institucional de Podemos

Voz 1727 32:18 allá de los periódicos de papel en Madrid

Voz 12 32:21 más allá de eso en Cataluña La Vanguardia IC Sánchez rechaza pactar con Ciudadanos y la derechas en Zarza El Periódico de Cataluña Sánchez se crece contra las derechas en público leemos un Rivera acelerado utiliza al debate para enfrentarse con Casado y liderar la derecha

Voz 1727 32:36 es fácil imaginarse a Lucía Méndez ojiplática anoche como tantos otros escribiendo su artículo nada más terminar el debate

Voz 12 32:43 porque dice así cuando empecé el jaleo hace ya más de cuatro años nunca pudimos llegar a imaginar que el chico malo de la política se convertiría en un cuarentón la mar de educado níquel chico bueno de la política el que se quería parecer Adolfo Suárez acabaría siendo un líder más bien tirando a gamberro bueno pues ha sucedido Un Pablo Iglesias gentil pidiendo urbanidad y elegancia con humildad a los candidatos del centroderecha en un debate electoral a ratos parecía el confesor que acude a separar a las pandillas en disputa cuando empiecen a gritar sin sangre no hay pelea sobre Pablo Casado describe Lucía Méndez alguien debió de decirle al líder de PP después del debate del lunes como el martes no salgas a matar parece queremos de verdad la derecha cobarde

Voz 1727 33:19 eh y sobre esos perfiles renovados Íñigo Domínguez en el país

Voz 12 33:23 casado llegó dispuesto a romper una ventana si era preciso con tal de demostrar que el durará el lino Rivera casi le asomaba el tirachinas en el bolsillo pero al final siempre frenaba para reivindicar que él en realidad es un moderado según Íñigo Domínguez el debate se hizo largo Gianni los insultos sobre saltaban eran repetidos un tercer debate habría sido de suicidio colectivo como país aunque venían quedaros solo bandas de niños arreglador

Voz 1727 33:46 tema de las pensiones hay un experimento buenísimo que pueden consultar en Cadena Ser punto com es el medidor de tuits que se escribieron sobre cada candidato anoche hicieron positivos o no

Voz 12 33:57 el candidato del que más escribió anoche en Twitter fue de Albert Rivera veintiséis mil seiscientos tweets sobre él durante el debate pero el sesenta por ciento eran negativos por detrás Pablo Iglesias lo mencionaron veinte mil novecientos tweets el sesenta y seis por ciento positivos ya bastante por detrás Pedro Sánchez y Pablo Casado ambos con más tuits críticos que

Voz 1727 34:16 la prensa internacional que sigue muy de cerca la campaña española como vio el debate Dani

Voz 9 34:20 pues Sánchez no tiene planes de pactar con Ciudadanos es el titular del New York Times por ejemplo el presidente del Gobierno descarte en el debate una alianza con la derecha después de las elecciones dice el Times mismo titular en el Washington Post aunque han sido más generosos llamando a ciudadanos centro derecha ambos diarios estadounidenses coinciden en que estos dos debates consecutivos han sido una oportunidad clave para que los líderes se acerquen al casi un tercio de votantes que según las encuestas permanecen indecisos poco seguimiento de esta campaña he visto tengo que decir en Francia ayer en Washington Posse hoy es Le Figaro el que lleva un reportaje sobre la España vacía que quiere ser escuchada este domingo en las

Voz 1389 34:54 a diferencia de los vecinos franceses

Voz 9 34:57 lleva un gran despliegue en su web destacado en portada sobre las elecciones un amplio análisis sobre la campaña los candidatos las encuestas los problemas de los españoles y lo que cada partido ofrecen su programa ayer en el Financial Times leyó una crónica sobre Pedro Sánchez que firmaba ven Hall hoy firma una sobre Casado hayan Mt dice que los conservadores españoles titula sobre una foto del líder del PP están exprimido por sus rivales de la derecha a pesar de que su líder joven intenta presentar una nueva cara tanto ciudadanos como Vox le pisan los talones lo más preocupante de todo concluye para el PP es que está desapareciendo de algunas regiones como Euskadi

Voz 1275 35:31 Núñez

Voz 14 35:34 xx solo corres para salir de clase pero a partir de los treinta te apuntas a una maratón es en Nueva York mejor estás en tu mejor momento llega el Seat León Edition equipado con todo para tenerlo todo no lo dejes escapar por catorce mil trescientos euros

Voz 12 35:54 tenemos un problema mejor anunciamos lo de la barbacoa con tus amigos porque este grifo gotee no vamos a dejarlo así pero eso tiene solución bricks está muy cerca

Voz 38 36:02 imbricados tenemos más de sesenta tiendas cerca de Di para que siempre encuentre es la solución que necesitas

Voz 3 36:08 fontanería carpintería jardín todo con la garantía hay servicio del Grupo El Corte Inglés por que arreglamos hoy

Voz 39 36:15 tres días sin iba en interés del veinticinco al veintisiete de abril todos nuestros productos viva verá Intersport quite les contaremos el veintiuno por ciento del IVA no te lo pierdas sólo hasta el sábado válido en peninsular Baleares diciendo Blay consulta condiciones entiéndase interés Cord punto es

Voz 1727 36:31 hoy por hoy más allá de las elecciones del debate de anoche ojo a esta noticia que publica Cinco Días el fondo de inversión Blackstone abre la puerta a vender sus pisos sociales

Voz 12 36:41 plantea vender parte de las casi dos mil viviendas sociales de alquiler que le compró hace seis años al Ayuntamiento de Madrid cuando gobernaba Ana Botella

Voz 1727 36:47 en Alemania el fabricante de coches Daimler anuncia que deja de financiar a los partidos

Voz 9 36:52 con la primavera siempre llegaba el dinero luego en el Süddeutsche entre finales de abril y principios de mayo la CDU y el SPD recibían cada uno cien mil euros de Daimler hasta este año que la compañía ha anunciado que deja de hacerlo Donna va también ciento veinte mil a repartir entre los verdes los liberales Illa CSU los tesoreros de los partidos León el Süddeutsche temen que otras empresas adopten la misma decisión el de la CDU en declaraciones a nivel afirma que debilitará la democracia que cómo van a financiar los partidos no pueden hacerlo a través del Estado no puede convertirse Alemania en una república de partidos estatales como las peores Repúblicas Socialistas Daimler afirma que quiere usar ese dinero para proyectos sociales o científicos antes de que después

Voz 12 37:33 hola Jabois Pepa déjame decirte que unos pierden Dine

Voz 9 37:35 pero otros pierden followers Leo en el Washington Post que Trump se ha reunido con el CEO de Twitter se ha quejado porque pierde seguidores porque la red social ha eliminado cuentas que lo seguían a él y a otros conservadores Twitter le ha explicado

Voz 1727 37:49 que eran cuentas falsas de spam que te parece dándose a Twitter de que ese debate seguidores las prioridades que preside Luis

Voz 40 37:57 sí

Voz 1727 38:16 aproximadamente una vez cada cinco años los periodistas nos preguntábamos por qué los atraen tanto los perdedores hoy se lo pregunta La Vanguardia y la pregunta es sigue siendo la misma la eterna ayuda a mirarse en el espejo de un par de ayuda tener ese puntito de vida

Voz 1389 38:34 serio supongo que sí fíjate Arantxa Coca doctora en Psicología dice en el artículo algo muy interesante una persona perdedora puede convertirse en el proyecto personal de Lotus ese articulo básicamente habla de lo mucho que interesan los perdedores para sentirnos triunfadores aunque seamos como los del artículo de lunes aquellos de los que lo los gilipollas vale se resume en dos frases para mí la primeras del actor Antonio Gamero y sabes que circula con mucho éxito por las calles de Madrid a los amigos no se les cuentan las penas que los invierta su madre este párrafo del autor Javier Riccò que me encanta nadie ha vivido el fracaso con tanta dignidad como Charlot se comían los zapatos y cordones con el mismo porte que un sibarita de gusta Un manjar en un restaurante de lujo Luis te sacude el polvo de sus raíces pantalones para recuperar la compostura con una elegancia envidiable si hay que perder perdemos todos con mucha pero que conste que

Voz 1727 39:27 lo que viene es una propuesta de Jabois eh

Voz 1389 39:30 me pille

Voz 1727 39:31 qué les pida que visualicen el tapiz debe yo el lienzo bordado del siglo XI que narra la conquista de Inglaterra por el duque de Normandía bueno pues en sus setenta metros del tapiz hay seiscientas veintiséis personas

Voz 1 39:51 el noventa y tres penes

Voz 1389 39:54 pero quién ha estado contando para ello aclaró que los peones a una mayor a aclarar que los pues son los mayores de los de las personas a los hombres hay seis personas entre ellas los guerreros y luego aunque tres planos por ahí suelto el sueltos y esto lo acaba de contar un profesor de historia de Oxford abundancia fábrica que es la expresión que utilizan en la revista XL Semanal y me encanta no es casualidad fíjate según Jobs Garnett el profesor que la concentración se debe al deseo de remarcar la habilidad de los vencedores pero también a la obsesiones del diseñador quién ha diseñado esto las monjas de la época que penes flotando por ahí no hay hay una no adjuntos a todo esto no es consecuencia de la campaña electoral que ya no pudo más y ya no se encontraba ya ya veo solo penes por todas partes

Voz 38 40:44 o sea que ahora el recreo hasta luego

Voz 1509 40:51 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gestoría registro pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco que no te cobra

Voz 41 40:59 Dani y gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca y encuentra la ni NG punto es

Voz 1727 41:13 nunca es tarde para acá

Voz 10 41:14 alguna más grande para tener terraza para mudar tenía

Voz 2 41:18 barrio nunca es tarde para encontrar tu piso con un cuarenta por ciento de descuento en Servihabitat cuenta

Voz 42 41:28 lo estoy de que podía serles difícil por eso la UCI le invita a escuchar y usted azul desde servicios útiles

Voz 1 41:45 buenos días ya son obligatorias las pegatinas medioambientales de la DGT en todos los vehículos que circulen por Madrid capital esta medida afecta a cualquier coche o moto que acceda circule o estacione en la ciudad la clasificación divide a los vehículos en cinco categorías los más viejos y contaminantes

Voz 1508 42:02 pues los anteriores al año dos mil en el caso de los de gasolina iré dos mil seis en los diésel que no tienen distintivo y las cuatro categorías restantes B P eco hoy cero que sin disponen de etiqueta sino la tiene no se preocupe porque puede conseguirla en su oficina de Correos más cercana tiene más información en Correos punto

Voz 2 42:21 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 10 42:28 un cable

Voz 1 42:30 el están en y si no con pelo natural bueno lo mismo es todo acaban nunca

Voz 1432 42:37 pues el viernes y yo ahí lo dejo

Voz 38 42:40 hay favores que sólo sesenta y tres millones de euros pueden devolver a este viernes bote de sesenta y tres billones en el Eurojust Portela once millones para Dani Tamada

Voz 21 42:50 hoy por hoy primera bueno

Voz 1727 42:55 son las siete y cuarenta y tres las seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 2 42:59 Volkswagen y el deporte en Hoy por hoy Volkswagen ignorando para las personas

Voz 1 43:14 esta noche todos los cules estarán Sampe pendientes del metropolitanos

Voz 9 43:18 sí pueden respirar Se puede acabar la Liga porque no derrota del Atlético de Madrid con el Valencia les haría campeones de forma matemática tras su victoria de anoche dos cero ante el Alavés y sobre las opciones de ganarla esta noche o el sábado en el Camp Nou ante el Levante Valverde Busquets y Araña

Voz 43 43:31 me encanta es que esa pregunta campea mira igual le demos la bienvenida sobre todo si ganamos

Voz 44 43:36 personalmente prefiero ganarlo en casa jugando con nuestras

Voz 1727 43:39 León en Puerto elaborarla yo personalmente para mi primera

Voz 5 43:41 hagamos tarea jugarla y ganarla en el Camp Nou sobre todo con nuestra gente

Voz 9 43:45 pero en el Atlético que reciben a los de Marcelino desde las siete y media no están

Voz 45 43:48 por el técnico argentino Simeone sincopado

Voz 3 43:51 no tenemos la intención hasta el último suspiro de aspirar a acercarnos

Voz 9 43:58 y con que no se llega a este encuentro Miguel Martín Talavera buenos días

Voz 1576 44:02 que da Sampe unos días el Atlético de Madrid va a intentar alargar la lucha por la Liga hasta cinco cambios meter en la alineación Diego Pablo Simeone van a volver los laterales Filipe Juanfran Savic para sustituir al lesionado Jiménez Thomas limar goleador en Ipurúa va a ser titular y arriba acompañando Álvaro Morata estará Antoine Griezmann después de haber cumplido ciclo de amonestaciones diecinueve convocados todos los miembros de la primera plantilla a excepción de Rubén Pérez que se queda fuera por decisión técnica entre su lugar el canterano monte eh

Voz 9 44:27 en el Valencia cuatro bajas para Marcelino les en dados con DOCV y a Cheryshev y Bichi ni sancionado Rodrigo arbitral metropolitano el colegiado canario Hernández Hernández y del resto de noche movida en el Alavés con la continuidad o no del técnico Abelardo entrenador habrán hablar el propio hablar de entrenador Alfonso Fernández de tronco ni presidente

Voz 43 44:43 lo lo escucha en ningún momento decir que yo no voy a seguir en a vez vamos a ver a final de temporada lo que pasa

Voz 38 44:47 no ha habido posible orden negociarlo y me espera el partido que debía tomar otro camino Adra

Voz 9 44:53 al Valladolid uno Girona cero y Huesca dos Éibar cero resultados que sacan a los pucelanos del descenso complican la vida al Girona dejan colista al Rayo y meten al Levante entre los tres peores aunque podrían salir esta noche si puntúan ante el Betis en el partido que cerrará el miércoles desde las nueve y media con lo que sería el Girona el que entraría en descenso en el Levante serán baja hay Cavaco por lesión y sancionador Rochina Se lo Erden en el Betis que sigue peleando por meterse en plaza europea Carvalho por lesión y sancionados Lo Celso y Feddal arbitrará el colegiado aragonés Jaime Latre volvió lo de esta noche dos partidos desde las ocho y media en el Estadio de Butarque Leganés Athletic con los dos salvados y los leones peleando por entrar en Europa no podrán jugar con el lema Por su cesión ves gay Sabin Merino en el Athletic son baja Ibai Dani García hay capa por lesión más el sancionado Raúl García lo arbitrará el colegiado gallego y la Iglesia Villanueva y en Cornellà Español Celta complicada la plaza europea para los de aquí no se puede despistar el Celta arbitrará el colegiado navarro Undiano

Voz 1727 45:42 Mallenco del resto el Real Madrid es el primer equipo que se mete

Voz 9 45:45 en la Final Four de Vitoria al imponerse ayer en Grecia ochenta y dos ochenta y nueve aprenda tiene ecos y colocar el tres cero en la eliminatoria figuras del partido Campazzo Rudy Fernández y Ayón este último pasaba por el larguero

Voz 46 45:55 la verdad que estamos muy contentos por una faena

Voz 11 45:57 más en esta carrera en la etapa esta del Madrid no hay que hay quiere ganar ya ir por ese partido de semifinal