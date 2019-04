Hoy por Hoy (24/04/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

buenos días el debate decisivo fue más bronco y más embarrado que el primero los candidatos no utilizaron la ausencia de tiempo sin límites para explicarse mejor sino para interrumpirse más y con peor estilo y con una novedad absoluta en la política española la ver al bloque de la izquierda de es quiere par sin arañar se al bloque de la derecha disputarse el espacio a dentelladas estamos acostumbrados a todo lo contrario la izquierda despedazado se por cualquier motivo la derecha tranquila en la otra esquina proponiendo rebajas en las cotizaciones sociales bueno pues eso se dio la vuelta anoche aún faltaba a la extrema derecha contra programando el debate con un mitin en una plaza de Toros abarrotada en la periferia de Madrid en el plató de Atresmedia Pedro Sánchez salió definitivamente vivo de un formato que no le favorece estuvo más contundente y natural que el lunes Pablo Casado recuperó protagonismo con un tono más por contundente también el mejor Pablo Iglesias un Iglesias positivo que no pisó apenas el barro y el peor Alber Rivera que se querelló a quiénes el lunes le regalaron los oídos y fue el más nervioso el más ansioso interrumpiendo continuamente al resto que España Nos espera según gobiernen unos u otros a partir del lunes quién entiende mejor el presente y el futuro quién entiende mejor a España y al mundo con toda su complejidad vistos ya los dos debates esta mañana entramos en Hoy por hoy en las propuestas en los modelos en el país al que nos quieren llevar

es miércoles veinticuatro de abril y Bruselas reconoce que España cerró el año pasado con menos déficit incluso de que calculó el Gobierno

Voz 0027 02:13 el Ejecutivo anunció un dos con seis por ciento la agencia estadística europea dice que los datos son mejores los rebaja al dos con cinco Euroestar confirma también que España redujo su deuda pública un punto en dos mil dieciocho hasta el noventa y siete por ciento del Teide que es el mayor recorte anual media de

Voz 1727 02:26 la es Lanka acaba de confirmar que hubo nueve terroristas suicidas y asegura que ha identificado a ocho de ellos ya son trescientos cincuenta y nueve

Voz 0027 02:34 estos sesenta detenidos han practicado una explosión controlada una moto sospechosa al lado de un

Voz 1727 02:41 viene de la capital Ken John un acaba de llegar a Rusia para reunirse con Putin

Voz 0027 02:48 el líder de Corea del Norte ha forzado entren el río que sirve de frontera entre los dos países

Voz 1727 02:52 en Estados Unidos el Gobierno autoriza por primera vez a una empresa de reparto a utilizar

Voz 0027 02:56 drones todavía sólo en una zona rural del estado de Virginia pero es algo histórico la empresa que podrá empezar a distribuir productos por el aire es Wing que pertenece a Google

Voz 1727 03:09 el Barça puede proclamarse esta noche campeón de Liga sin saltar al césped Sampe

Voz 1161 03:14 tras ganar anoche cerdos al Alavés una derrota del Atlético de Madrid con el Valencia a las siete y media en el Metropolitan no les daría el título jornada la jornada treinta y cuatro tiene otros tres partidos a las ocho y media Leganés Athletic y Espanyol Celta se completa este miércoles con el Levante Betis a las nueve y media también ayer Valladolid uno Girona cero Huesca dos Barce

Voz 1727 03:29 y sobre gestas deportivas escuchen esta dos alpinistas rusos han conseguido sobrevivir a una ascensión extrema después de dieciocho días de calvario pueden contarlo hay mar de milagro

Voz 0027 03:40 querían subir al ya no por su cara este hasta ahora una tarea imposible no llega a ser un ocho mil pero es extremadamente difícil sufrieron una avalancha un desprendimiento no podían volver hacia atrás la única vía era seguir subiendo bajar por el otro lado secaron a trescientos metros de coronar la montaña tardaron dos semanas y media en estarás al en Nepal

Voz 1727 04:03 Bayo BR más horas y con más intensidad en buena parte de España buenas noticias Jordi Carbó buenos días

Voz 0831 04:09 buenos días además con frío y lo hará sobre todo en la Comunidad de Madrid las dos Castillas La Rioja Extremadura y Andalucía en el Cantábrico chubascos alternando con sol y tiempo soleado incluso durante la tarde en Canarias en gran parte del Mediterráneo

son las ocho y cinco siete y cinco en Canarias

quedan cuatro días para las urnas con la derecha en una batalla a cara de perro entre Casado y Rivera con Iglesias fortalecido por ese nuevo perfil sosegado y con Sánchez tratando de amarrar una mayoría progresista

Voz 2 05:44 Elecciones Generales dos mil diecinueve

Voz 1727 05:49 quedan cuatro días para las urnas con la derecha en una batalla a cara de perro entre Casado y Rivera con Iglesias fortalecido por ese nuevo perfil sosegado y con Sánchez tratando de amarrar una mayoría progresista

Voz 5 06:00 Nuestra mis planes el intentar pactar con un partido que lo que ha hecho ha sido poner un cordón sanitario al Partido Socialista

Voz 1727 06:05 el presidente y candidato del PSOE aclara por primera vez que no entra en sus planes buscar una alianza de gobierno con Ciudadanos no precisó más fue el primer titular informativo de un debate que derivó enseguida en un cena Gal que salpica vacas casi al otro lado de la pantalla Rafa Muñoz buenos días

Voz 0831 06:21 buenos días bronca mucha bronca de Casado y Rivera a Sánchez por Cataluña el problema que tiene señor Sánchez de ser candidato favorito de los enemigos de España el señor Sánchez ha mentido ha dicho que no ha pactado los aparatos

Voz 5 06:32 así pactado con los independentistas es mentira que es falso que es falso alguno tome el pelo es falso y por tanto usted podrá repetir una mentira pero es falso es falso no es no

Voz 0831 06:45 nunca es nunca pero también trifulca entre ellos entre la derecha habrá cuestión de sucesiones le tengo que decir que en Andalucía cuatro años de gobierno pues Susana Díaz usted se opuso a quedan impuesto eso no

Voz 1275 06:56 buenas nueva musiquita quitar ahora debate más tranquilo en el bloque de la izquierda en el fin

Voz 2 07:00 las echó un capote a Sancho creo que al señor Sánchez se le podrán decir cosas pero hombre es amigo de terroristas porque es un golpista yo creo que es exagerado haciéndolo mal creo que eso golpistas Pablo de llamaste en el Congreso

Voz 0831 07:13 el capote de Rivera casado cuando el presidente criticaba al PP por su corrupción en Valencia lo que había era un parque temático de la corrupción Andalucía el líder naranja desplegó un pergamino

Voz 5 07:23 estos son todos los casos de corrupción del Partido Socialista llega casi al suelo

Voz 0831 07:27 pero se le olvidó a Rivera sacar la otra ristra de casos de corrupción del PP como sí hizo Juan Marín de su partido en el debate de las andaluz

Voz 6 07:34 desde el Partido Popular y del Partido Socialista no sé qué lista larga

Voz 0831 07:38 sobre violencia machista al único líder político condenado por malos tratos a su mujer Partido Socialista señor Eguiguren que no lo echaron sino que lo pusieron a negociaran el caserío con los etarras venga a dar lecciones de feminismo por favor que tengan el mismo yo creo que el Partido Socialista tiene autoridad para para la reprochaba Iglesias creo que en nombre del movimiento feminista no puede hablar ningún partido ni mucho menos los cuatro hombres que estamos aquí no faltaron los regalos mutuos

Voz 5 08:00 he tenido un libro que ha leído su tesis yo tengo otro libro regalarle que se ponga nervioso antes

Voz 0831 08:06 Dragó aunque sea alguna palabra Se repitió durante el debate pues también mentira señor que no deja de mentir su de tanto repetirlas el escapar Rivera

Voz 2 08:14 este la basura todos los contratos

Voz 0831 08:16 nuestra mente operador también acaba usted de mentir ahora me toca a mí dijo Rivero

Voz 1727 08:24 que se decía en los partidos en la sede del PP Adrián Prado buenos días

Voz 0831 08:28 qué tal buenos días los ánimos en el PP están por todos

Voz 0019 08:31 alto el cambio de tono de Casado en el debate de ayer ha dado alas a los suyos no tienen ninguna duda de que ha sido el claro ganador un dirigente popular nos hacía anoche este análisis frente un Sánchez poco preparado que no paraba de mirar la chuleta y un Rivera nervioso que no paraba Inter

Voz 0831 08:44 el Peer Casado se mostraba solvente

Voz 0019 08:47 mientras Iglesias a lo suyo fuentes del partido explican que el lunes el objetivo era los indecisos y los moderados Casado anoche sin embargo quería dirigirse a su tropa también a Vox además están convencidos de que en estos dos días han conseguido pescar

Voz 0831 09:00 mucho voto de ese cuarenta por ciento de dudosos

Voz 1727 09:02 tanto en el PP dan por recuperados los espacios que Rivera pudo haberla Chicago a Casado en el debate del lunes Oscar García buenos días

Voz 1027 09:09 hola Pepa buenos días hay un vídeo circulando por la red

Voz 1727 09:12 SB aun Rivera hiperactivo anoche al terminar el debate sin ser capaz de detenerse en ninguno de los corrillos en los que charlaban tranquilamente los otros candidatos creen en ciudadanos que esa ansiedad le ha devuelto ventaja con respecto a Casado

Voz 1645 09:28 bueno en ciudadanos reconocen que Rivera estuvo ayer mucho más inquieto más incisivo pero es que nos dicen lo de anoche fue un todos contra Rivera después de haber ganado claramente el primer debate creen que Sánchez casado Iglesias tuvieron que cambiar de estrategia se pusieron de acuerdo para interrumpir le tenía miedo nos aseguran y pasaron al ataque total así que la reacción normal de Rivera fue hacer lo mismo nos argumenta un dirigente algunos cargos tú vieron que el formato hizo que todo estuviera mucho más igualado así que a Rivera le costó más colocar sus golpes efectistas aunque todos enloquecieron por ejemplo cuando le entregó a Sánchez su tesis al final cierre de filas y titular fue el único líder

Voz 1727 10:03 el debate en el PSOE que tanto y tanto se resistió a que Pedro Sánchez debatiera que dicen Inma Carretero buenos días

Voz 0806 10:10 buenos días dicen que este tipo de debates en realidad no mueve mucho voto pero que tampoco les arrestado que era lo importante a Sánchez lo vieron ayer los suyos más ágil más eficaz que el lunes ofensivos sobre todo con Albert Rivera anoche distintos dirigentes del PSOE coincidían en que había logrado retratar a Ciudadanos como potencial socio del Partido Popular y de Vox gusto a los suyos que colocara desde el principio ese no es no a la independencia y que no se dejase acorralar en el rifi rafe por Cataluña objetivo cumplido también para el PSOE por la visualización de esas primarias de la derecha entre Casado y Rivera que justifican dicen que no accedieran a un cara a cara

Voz 1727 10:45 hay bastante consenso en que si es posible señalar un ganador en un debate a cuatro cosa imposible según los expertos este triunfo sería para la versión de Pablo Iglesias que vimos anoche Mariela Rubio buenos días qué tal buenos días como explican en Podemos este Iglesias que no a los cielos ni mastica casi

Voz 1450 11:01 bueno en la recta final de campaña con los sondeos en contra iglesias ha pasado de dirigirse a los muy convencidos en los mítines con su discurso de siempre a querer dar ayer una mordida transversal de escaños utilizando un debate que para Podemos era clave algunas voces de la dirección explican que Pablo Iglesias supo dar la vuelta al riesgo de quedar desdibujado que quedó patente en el primer debate que volvió a verse ayer cuando el resto de candidatos no se dirigieron a él directamente o muy poco el líder de Podemos utilizó dicen hábilmente esa desventaja en su favor no dejaban fuera él se apartaba del barro no es que la victoria es que hay que hablar de propuestas para la dirección morada Iglesias mostró un equilibrio perfecto moderado pero sin rehuir el cuerpo a cuerpo ganador en el debate en el momento del partido

Voz 1727 11:45 la décimo tercera página del diario de campaña José Manuel Atencia buenos días hola buenos días Pepa página en la que dices que anoche en Atresmedia no hubo un debate sino dos uno por la presidencia del Gobierno y otro por el liderazgo de la derecha ni una imagen de un debate a cuatro es que nadie está ubicado en el centro entramos a of debates y la presencia de voz ya hemos salido de los debates sin señales del centro político

Voz 7 12:10 la gran víctima de la polarización estos comicios se dirimen entre dos bloques ayer más peleados que nunca a Pedro Sánchez le llovieron hostias como panes pero también replicó con las suyas en la trifulca anunció que sus planes no entra ciudadanos que fue la primera noticia política de la noche ayer Rivera disparo tanto y estuvo tan nervioso que terminó dándose varios tiros en sus propios pies eso es lo que tiene pelear por dos cosas a la vez la ciencia del Gobierno y el liderazgo del bloque de la derecha puede acabar en ninguna de las dos cosas ocupo tanto espacio Rivera que Casado tuvo que hacerse un hueco casi a empujones una greña poco convincente la de ambos sí pueden gobernar juntos lo harán esa fue otra noticia de la noche pero esa noticia ya las habíamos Pablo Iglesias le pidió a Sánchez en el primer debate amor condicional para la próxima legislatura visto que no fue correspondido anochecer el líder de Unidas Podemos decidió tener vida por separado en ese instante saltó la tercera noticia de la noche Sánchez no quiere gobernar con nadie hubo un momento que marcó el tono del debate fue antes del minuto final para la cultura hasta esa pregunta el único acercamiento que hubo en el debate a este tema fue cuando Sánchez y Rivera se intercambiaron sendos libros en vez de entregárselo uno a otro un instante que pareció que se lo iban a tirar a la cabeza claro que la gran para

Voz 1727 13:28 la roja de los debates es que la suma para gobernar la pueden tener ver partidos que no han estado en el debate

Voz 7 13:34 por ello Pepa más que debatir sobre propuestas sobre las que gobernar se tiraron los socios con los que hacerlo los debate han consolidado algo que ya sabíamos la existencia de dos bloques a derecha e izquierda cuyas probabilidad de gobernar depende posiblemente

Voz 2 13:48 otros por eso el escudo de Sanchis

Voz 7 13:51 sigue siendo Bosch la lanza de PP y Ciudadanos los independentistas catalán

Voz 1727 13:55 Atencia esta mañana a mañana eh precisamente Vox intentó contraprogramar ayer el debate del que lo excluyó la Junta Electoral Central con una demostración de fuerza en la plaza de toros de Las Rozas

Voz 8 14:08 aspiramos a recuperar la soberanía nacional del pueblo español arrebatándole la partitocracia al poder absoluto de los partidos políticos todos esos derechos todas esas libertades que lo sales todo conculcado durante cuarenta años por primera vez en el Congreso de los Diputados y en el Senado para entrar los legítimos representantes del pueblo español se va a levantar la bandera de todos los españoles para que juntos vamos a España grande otro vez vivas pues es el número dos del partido

Voz 1727 14:44 ya lo saben ustedes aquellos a los que hemos votado los españoles en cuarenta años de democracia no son los legítimos representantes del pueblo español eso dice Vox que anuncia que los verdaderos los legítimos entrarán con ellos en las Cortes Javier Carrera tú estuviste en ese mitin buenos días

Voz 0866 15:02 qué tal buenos días y busca la formación presentarse casi como un movimiento de Salvación Nacional la España que sabe que vivimos un momento de emergencia decía Abascal después de su número dos enfrentando su figura o la de los otros candidatos los cuatro jinetes del Apocalipsis decía especialmente ante un Sánchez al que acusa de dejar indefensos a los españoles y frente a los eslóganes vacíos de las otras formaciones que no se atreven a ir más allá una alternativa Patriótica su parte todo insiste el líder de Vox para garantizar la unidad nacional y las libertades pidiendo el voto también para defender las cosas esenciales dice frente a los intereses de partidos de clases gracias Gd hasta luego

Voz 1727 15:47 y entre los muchos temas que se están quedando fuera de esta campaña hay muchos claro de todo no será habla pero hay algunos especialmente trascendentes como el de la soledad la soledad no deseada que las sufren en España un millón y medio de personas que no tienen a nadie que les acompañe es el caso más extremo que se produce cuando uno de ellos muere nadie advierte un nuevo ejemplo dramático de estos ha vivido Madrid la policía ha encontrado el cadáver de Amanda una mujer de ochenta y tres años que llevaba muerta desde el dos mil catorce sólo llegaron a ella porque llevaba tiempo claros sin pagar las facturas Javier Corbacho

Voz 9 16:26 es Buffon manda está casi a rebosar sólo aparece su nombre falleció en dos mil catorce a los ochenta y tres años y nadie lo notó

Voz 10 16:34 salir de viaje que no haya hecho nadie tenía por lo visto familia fuera

Voz 0831 16:38 no salía un olor raro de su domicilio y ancianas

Voz 0027 16:41 ella viajar poco decimosexta

Voz 10 16:43 es demasiado caso bueno también se trabajando siempre y tampoco lo que pasa es que es muy triste pero es así

Voz 9 16:50 no fue hasta hace un par de años cuando los vecinos llamaron a la policía Amanda acumulaba una gran deuda con la comunidad pero si la denuncia de sus familiares los agentes no pudieron acceder a la vivienda hubiera tenido seis mil euros más en la cuenta explica un vecino la noticia no se sabría hasta dentro de seis o siete años

Voz 1727 17:53 no hoy va a testificar en el juicio del prosigue es el ex director de los Mossos d'Esquadra que dimitió dos meses y medio antes del uno de octubre se llama Albert Valle ayer el tribunal escuchó el testimonio de los políticos que abandonaron el Gobierno catalán el Govern cuando ya la desobediencia era inminente entre ellos el que era el conseller de Interior Jordi Jané

Voz 11 18:15 preferí no continuar yo siempre había

Voz 1027 18:18 yo defiendo

Voz 11 18:19 qué tiene que llegarse a la CUP

Voz 1727 18:21 todo

Voz 1 18:22 por la vía del diálogo del pacto

Voz 1727 18:26 dice que dimitió por eso porque anticipó Jabois que se dirigían hacia una situación de no acuerdo con el estas cosas son las palabras que utilizó

Voz 0831 18:35 hay una evocación muy muy

Voz 1027 18:37 tibia muy pálida con algo que contaba yo creo que en el libro sobre su

Voz 12 18:41 Suárez Javier Cercas hablando de el ex presidente de Gobierno se refería a los que dicen que no cuando todo el mundo está diciendo que si en ese momento no y quizás una de las claro desde el del del descarrilamiento del proceso fue que no hubo quién dijese que no sino quiénes echaron a un lado los que prefirieron apartarse pero no plantar cara a lo que veían que se pueda producir y luego hay otra cosa muy interesante en la declaración que es cuando recuerdan que él estaba ejerciendo su cargo cuando se anunció la fecha del referéndum y dice que bueno que eso no tenía ningún valor que a veces hacen cosas así no no de

Voz 0831 19:10 contar con la población y lo que estaba pensando en la población y yo creo que éramos estamos normalizando ya cosas directamente en este juicio que no pasarían inadvertidas ningún circo

Voz 1727 19:19 Zarzalejos buenos días buenos días Pepa antes de abrir la tertulia a mí me llama la atención que Jordi Jané es alguien que se va antes de la desobediencia utiliza este lenguaje donde hay que desbrozar el camino para saber de qué estamos hablando

Voz 1027 19:30 bueno yo creo que Gené tiene un mes circunstancias vitales que son las que son está en un medio que probablemente unos Lillo otros elevan a reprochar unos la debilidad su tibieza y otros su traición en Cataluña ahora yo creo que hay votos independentistas buenos y malos y eso que pues en esas sociedades polarizadas es así es maniquea

Voz 1727 19:58 con José Antonio Zarzalejos y con para que está aquí a mi lado buenos días

Voz 0831 20:02 buenos días Pepa veíamos a partir de las ocho

Voz 1727 20:04 ocho y media adiós Jabois me su ahora es son las siete y veinte en Canarias

Voz 1027 20:08 sí

Voz 1275 20:15 tierra qué tal buenos días con un ojo en el cielo por las lluvias que hoy nos van a acompañar durante todo el día icono otro en el parabrisas atentos conductores hoy ya sí es obligatorio llevar visible en el coche o la moto el distintivo ambiental de la DGT no sólo para los madrileños sino para todos aquellos conductores que CIR

Voz 0831 20:32 Julen por la capital desde este miércoles las multas

Voz 1275 20:35 por no llevar esa pegatina visible no serán finalmente de cien euros sino de quince Carolina Gómez

Voz 0393 20:41 la obligación afecta a cualquier coche o motocicleta que acceda circule hubo estacione en el municipio de Madrid

Voz 1727 20:47 salvo los vehículos más viejos y contaminantes

Voz 0393 20:49 es que en dos mil veinticuatro ni siquiera podrán circular las pegatinas de pueden solicitar en las oficinas de Correos presentando el permiso de circulación del vehículo pagando los cinco euros correspondientes a la tasa hay cuatro etiquetas que dividen los coches en función de lo contaminantes que son cero emisiones eco distintivo C

Voz 1727 21:09 el distintivo por este orden quiénes

Voz 0393 21:11 pues no lleven la pegatina serán multados con quince euros aunque desde el Ayuntamiento insisten en que no van a hacer campañas específicas de control que se sancionara sólo cuando se detecte

Voz 1275 21:23 a las puertas de las elecciones generales y casi casi de las autonómicas y municipales del veintiséis de mayo dos datos que el sindicato Comisiones Obreras pone sobre la mesa más de trescientos cincuenta mil madrileños viven en situación de pobreza el veintisiete por ciento de los niños que viven en Madrid son pobres lo dice el último informe de comisiones a partir de cifras oficiales Elena Jiménez

Voz 0152 21:45 dicen en CCOO que desde que Esperanza Aguirre hizo desaparecer el Consejo Económico y Social no existen informes de la Comunidad de Madrid que pongan

Voz 1727 21:53 sobre la mesa la realidad social y económica de la red

Voz 0152 21:55 John por eso desde este sindicato recopilan cifras para sacar una fotografía de la pobreza de las políticas de protección social y el resultado es que uno de cada cinco madrileños es pobre pese a ser la región más rica el rostro de la pobreza responde al de una mujer joven y que forma parte de una familia con menores ciento cincuenta mil hogares tienen a todos sus miembros en paro y casi trescientos setenta mil trabajadores pese a tener un empleo son

Voz 13 22:19 pobres con todo esto Jaime Cedrún secretario Gené

Voz 0152 22:22 tal de Comisiones Obreras reclama que paguen más impuestos los que más

Voz 14 22:25 sí pero tenemos que exigir justicia fiscal si hay justicia fiscal habrá recursos se justicia fiscal pagarán aquellos que tienen que pagar más no los trabajadores y las clases medias

Voz 0152 22:35 a todo esto suman que los instrumentos de protección social no funcionan por ejemplo la lista de espera para la ley de dependencia que ronda las veinte mil personas

Voz 1275 22:44 y la justicia investiga a cuatro médicos por la muerte de un bebé prematuro a la ambulancia tardó una hora en atender a la madre titulares convertiría Sarmiento Lamo

Voz 1694 22:52 yo estaba embarazada de treinta y cuatro semanas iba en silla de ruedas por una lesión medular y el padre llamó hasta en cuatro ocasiones al uno uno dos para pedir esa ambulancia tardó sesenta y dos minutos y los sanitarios no pudieron hacer nada por su vida Black

Voz 1275 23:04 en el fondo buitre que compró miles de viviendas sociales en Madrid contempla ahora vender una parte de las mil ochocientas adquiridas a la empresa municipal de vivienda en dos mil trece lo publica hoy Cinco Días Se trata de una decena de bloques el quince por ciento del total aunque su intención es venderlas todas

Voz 1694 23:16 el toro bravo ha causado daños en tres coches de la Guardia Civil en Galapagar tras escaparse el lunes de una finca de Villalba hicieron falta cinco patrullas pero finalmente los agentes del Seprona consiguieron frenar al animal con un dardo anestésico y la comunidad

Voz 1275 23:28 Madrid ha iniciado los trámites para declarar Bien de Interés Cultural la presa del Gasco y el canal de Guadarrama Raquel Fernández

Voz 15 23:34 la presa en su momento fue diseñada como la más alta del mundo pues tendría noventa y tres metros de altura pero al alcanzar los cincuenta y siete por una tormenta se derrumbó parcialmente los trabajos fueron abandonados Santiago Fernández ex concejal de Urbanismo de Torrelodones

Voz 1027 23:49 es un paraje natural y una obra hubiera

Voz 6 23:51 tú eras más bellas que existen en España hasta ahora completamente desprotegida ya abandonada

Voz 15 23:56 además de la presa se incluyen en el expediente de protección los caminos Construcciones Canteras y otros elementos asociados a la misma

Voz 2 24:04 los deportes en Hoy por hoy

Voz 1727 30:21 Ana Pastor muy buenos días

Voz 23 30:23 no es buenos días Pepa Bueno allí de un poco antes

Voz 1727 30:26 le preguntaba a Xavi Fortes como había dormido te lo pregunto Haití has podido descansar algo

Voz 24 30:30 sí poco pero pero sí la verdad es que ya que te voy a contar que no sepas estamos habituados a dormir poco en esta eterna campaña

Voz 1727 30:38 y una vez dormido el debate que conclusión sacas no

Voz 25 30:42 bueno pues que me el arranque la pensión

Voz 24 30:45 yo creo que ya se percibía es verdad que cuando lo versos de otro tienes una sensación seguramente diferentes no es poco porque la edición en nuestra idea era tocar los temas que hacer las preguntas que queríamos hacer es verdad que en algunas ocasiones preguntábamos por corrupción y respondían por salida que esto es una cosa también Torres en las entrevistas en la Cadena Ser en las expertas parte creo que hubo como te decía más pensión uno más no sé cómo llamarlo rifirrafes en algunos casos no muchas más interrupciones me escuché a mí misma unos cuatro cinco veces pidiendo por respeto a la gente que estaban Cassano no hablaran varios a la vez no esté especialmente en el caso Riviera o de Casado que hablaban por encima de lo que otros decía

Voz 1727 31:28 por lo que viste después Ana hubo mucho de puesta en escena una relación cordial apagados los focos

Voz 24 31:35 pues sí hay cierta normalidad siempre llevando tu decía medio en broma medio en serio que los políticos como como los periodistas de cómo estamos un ser humano no tanto en la entrada como la salida bueno están algunas de las familias los asesores si yo creo que antes de entrar hay un poco más eh lo que sí ya terminadas debate se citados a parte del examen digamos pues ya bordo no poco a retomar la normalidad lo vimos el lunes también se imagen de cómo llegaba juntos y ayer ocurrió con lo mismo

Voz 1727 32:04 un debate electoral es algo muy delicado de de moderar hay que encontrar el justo equilibrio entre gobernar lo dirigirlo y a la vez permitir que fluya el debate no sólo como espectáculo televisivo que lo es sin ninguna duda político sino como información adicional porque de cómo resuelven los contendientes las diferencias se pueden sacar muchas conclusiones algunos oyentes nos decían esta mañana los moderadores de Atresmedia estuvieron desaparecidos en muchos momentos yo pensaba Ana Si hubiera estado más presentes esta mañana la dirían cuanto intentaron influir tú tienes percepción de haber estado muy ausentes

Voz 25 32:39 bueno yo tengo Twitter inundado de

Voz 24 32:41 de qué me dice sólo cortaba a Rivera sólo cortada vas a casa donde sólo cortaba su iglesia que sólo cortadas a Pedrosa

Voz 1727 32:48 ahora que Castelo justo

Voz 24 32:51 ya digo que yo me escuchó tres o cuatro veces a mí misma adicción Pelle no interrumpa AIS no hablen cada vez ya realmente a la quinta pensé a ver creo que ya todos somos adultos me lo voy a decir más si tiene seguía interrumpiendo se retratan también no pero sí efectivamente no es una entrevista te puedes imaginar que yo motriz seguramente el labio un rato cuando quería intervenir pero también tuve claro que había una prioridad de hacer las preguntas no lo demás como te digo pues que se reforzaran ellos no tenían muy claro que el tema del aborto tenía que salir tenía muy claro aunque uno de los candidatos por cuarto que no se puede Pedro Sánchez sacó el tema del consentimiento yo tenía muy claro que quería hacerle esa pregunta Pablo Casado el silencio es un sí irá por supuesto preguntar de inmigración que por lo menos la palabra Europa cultura se pudiera menciona aunque a veces no agarraban los temas que preguntábamos cómo os ante educación sanidad etcétera

Voz 26 33:46 Ana Pastor a descansar si puede desde aquí gracias ir todo un beso adiós

Voz 3 33:55 escuchar habla

Voz 2 33:57 para hacer tres palabras que en Caixabank define el nuestro compromiso contigo escuchamos para entender te hablamos donde quieras y cuando quieras pero sobretodo cultos hacemos que avancen dos proyectos y los de la sociedad Caixa escuchar hablar a hacer

Voz 1027 34:20 y a esta hora la opinión

Voz 1727 34:22 de Iñaki Gabilondo buenos días Pepa Bueno

Voz 1027 34:24 nosotros me temo que el número de indecisos en lugar de recortar se debió aumentar tras el debate de ayer creo que habrá mucha decisión de última hora a pie de urna nadie naufragó con estrépito desde el punto de vista argumental pues dijeron lo que siempre venían diciendo pero hubo naufragios notables desde el punto de vista formal por ejemplo resultaba difícil adivinar adónde apuntaban algunos puntos de mira Casado y Rivera bizco daban para sacudir a Sánchez y al mismo tiempo darse entre ellos en rifirrafes ya alborotos hablando ambos a la vez a voz en cuello para desconcierto supongo de los espectadores que los consideran aliados estratégicos para alivio de Pedro Sánchez que más sereno y sólido que el día anterior salió bien parado de una ofensiva derechista enferma de tremendismo sin imaginar la llegada al poder del tripartito derechista Llera inquietante antes lo es más ahora con estos dos gallos rivera ahí Casado compartiendo Corral y el aguilucho franquista revoloteando entre ellos en el debate de ayer hubo dos notas claramente destacadas una negativa la impertinencia de D'Rivera todo lo que ganó el día anterior lo perdió ayer con sus histéricas e insistentes interrupciones maleducado y destemplado su actuación de ayer me pareció lamentable debió parecerse lo también a sus asesores porque tras la pausa publicitaria Se

Voz 1161 35:44 reprimió es evidente que le habían dado

Voz 1027 35:46 un aviso la segunda la positiva la actuación de Pablo Iglesias fue sin duda el triunfador de la noche adoptó una actitud de hombre de Estado que si lograra trasladarla a su formación política inauguraría un tiempo nuevo en Podemos los a este Pablo Iglesias y se lo puede imaginar uno sentado en el Consejo de Ministros en resumen Vista la partida por bloques ayer ganó la izquierda el tándem Sánchez Iglesias derrotó con claridad al dúo Casado Rivera la eventual alianza PSOE Ciudadanos por la que muchos suspiran y que nunca estuvo cerca se aleja aún más el liderazgo de la derecha va a tener que ser resuelto o en un duelo al amanecer o en el plató de Sálvame Deluxe

Voz 28 36:32 el águila sugiere soltarlo ya hombre que no se ha hecho nada

Voz 1727 38:37 a las ocho y treinta y nueve siete y treinta y nueve en Canarias días con José Antonio Zarzalejos que nos acompañan desde hace un rato también José María Calleja incorpora Cristina Monge que está en Zaragoza buenos días Cristina hola

Voz 32 38:49 tal muy buenos días iremos a lo largo de la próxima hora y media desgranando el papel de cada candidato anoche quién gana a quién pierde

Voz 1727 38:58 pero ahora quiero detenerme en la noticia que dio el presidente del y candidato a la reelección por el Partido Socialista es verdad que no acabó de descartarlo del todo pero una de las grandes incógnita puesto que todo el mundo da por supuesto que de las elecciones del domingo no sale un partido en condiciones de gobernar en solitario una de las grandes incógnitas es qué van a hacer al día después bueno pues en ayer a preguntas de los periodistas Sánchez fue más claro que nunca sobre si gobernara o intentará aliarse con Ciudadanos

Voz 5 39:32 Nuestra mis planes el intentar pactar con un partido que lo que ha hecho ha sido poner un cordón sanitario al Partido Socialista

Voz 1727 39:37 es con lo que titula hoy el resumen del debate el New York Times pone el acento en que Sánchez descarta gobernar con la derecha en España bueno dos bloques se vieron claramente Zarzalejos si eso eso parece claro eso es claro prevenir haya siendo claro desde hace muchísimo tiempo esta afirmación de de Sánchez cambiar algo no me parece concluyente aunque me pareció indiciaria

Voz 1027 40:03 que tampoco me parece que descubre el Mediterráneo que no esté en planes gobernar con Ciudadanos tiene una lógica absoluta pero la cuestión no es esa la cuestión es con quién suma el día veintiocho a las doce de la noche con Unidos Podemos aussies suma quedarnos en función de la aritmética con unos y con otros pues habrá presiones movimientos la tensión para que haga una cosa o la contraria aunque a mí me da la sensación de que la primera opción que tiene el Partido Socialista Pío Sánchez es gobernar en sí literario y buscar digamos la geometría la geometría variable no es la sensación que yo personalmente tengo pero me da la sensación que ayer no fue concluyente pero fui indiciario que está

Voz 1727 40:56 no

Voz 13 40:57 sí bueno es concluyente del todo no se puede decir efectivamente iniciar una afirmación rotunda no diciendo no

Voz 0831 41:03 yo no voy a gobernar conciudadanos pero yo creo que efectivamente

Voz 13 41:05 dejó el campo bastante abierto lo que pasa que lo hizo invirtiendo la carga de la prueba de es decir diciendo estos señores que me han pues también cordón sanitario diciendo que no quieren gobernar conmigo es muy difícil que podamos llegar a un acuerdo no por lo tanto creo que hay vivió la vuelta y efectivamente puede que dejará un cinco por ciento de la puerta abierta por aquello de lo que pueda pasar pero yo creo que ese bloque izquierda derecha que ya veíamos que hacía tiempo que veníamos viendo que se estaba configurando o que se estaba ratificando nuevamente como hereje que divide buena parte de la política española en estos dos debates tanto ondean desde ayer sobre todo el de ayer hemos visto que efectivamente ser ratificado con posturas absolutamente diferentes entre nosotros

Voz 0831 41:43 bueno yo creo que está claro que Sánchez ha cerrado el flanco más débil que tenía usted va a hacer lo que sea pero al final acabará pactando con Ciudadanos encima con ese discurso de que los poderes fácticos acabarán obligándoles a ustedes ayer la pregunta Alcalá que tenía que contestar a la que no que contestó el lunes era yo no voy a pactar con Ciudadanos la verdad es que es

Voz 1727 42:03 no tengo planes no tengo planes de pata

Voz 0831 42:06 las que resulta difícil que vayan a pactar cuando allí

Voz 23 42:08 ver a a a Rivera

Voz 0831 42:11 Eto'o tirarle algo a la cabeza es decir en Rivera

Voz 1093 42:13 que por cierto un debate más y yo creo que entrar a caballo en el plató o sea ya no sé qué qué más puede inventar pero después del nivel de enfrentamiento casi físico ojo que hubo ayer en el debate resulta muy difícil que diga bueno pues

Voz 0831 42:24 ya ha pasado yo con este señor que me dice que soy Lope

Voz 1093 42:27 por qué no me deja hablar que me interrumpe constantemente y que sin embargo le parece bien irse a la plaza de Colón a pactar a estar con Vox yo creo que él lo que él quiere hacer va a depender lógicamente lo he dicho José Antonio de los resultados a ver cuál es la suma porque sea el mejor la suman que le da a él con con Unidas Podemos con el PNV es su oficio The pues desde luego no lo va a necesitar todo depende de la suma y la suma depende de alguien que no estuvo ayer en el debate de Vox es decir de cuantos escaños va a sacar esta gente a los que les dan XXXII y algunos piensan que puede tener muchísimos más con esta cosa simbólica de que el que diseñó el logotipo de la gaviota del PP ha pasado también a vos éste va a ser el debate depende de la suma se verá cómo se puede hacer también es cierto ha habido momentos en que se ha hecho no no no y luego ha sido si si esto pasa en la política y en la vida en general

Voz 1727 43:18 terminados los dos debates sin que el Partido Popular ni ciudadanos hayan descartado su disponibilidad a pactar con un partido que ayer llenó abarrotó una plaza de toros en en la periferia de Madrid en Las Rozas en en un mitin en el que se escucharon argumentos en fin nos lo podemos tomar a risa pero es que pueden condicionar algo

Voz 0831 43:39 Pere democráticos sarmientos pre democrática democráticos democrático

Voz 1727 43:44 diciendo exactamente el número dos de Vox esto

Voz 8 43:46 vamos a recuperar la soberanía nacional del pueblo español

Voz 0831 43:51 arrebatándole la partitocracia

Voz 8 43:54 al poder absoluto de los partidos políticos todos esos derechos todas esas libertades que no sales todo conculcado durante cuarenta años por primera vez en el Congreso de los Diputados y en el Senado valen dar los legítimos representantes del pueblo español se va a levantar la bandera de todos los españoles para que juntos vamos

Voz 1727 44:17 durante mucho tiempo cuando en este país se utilizaba la frase conculcado los derechos de los españoles durante cuarenta años nos referimos a la dictadura verdad claro es que una resulta que se refieren a a la democracia

Voz 1093 44:28 para este Señora en España ha vuelto a amanecer sea lo que hemos tenido durante cuarenta años ha sido me imagino que lo llamará él una dictadura democrática no que no la dictadura fetén eh la dictadura orgánica verdad la democracia orgánica aquella Franco cuando todo estaba claro la falta decir vivas bueno la falta de lo ha dicho lo de Viva España en España vuelve a ser grandes bueno la falta una grande y libre que era cómo terminaba Franco sus sus mítines digamos es decir el planteamiento de este señor es perfectamente antidemocrático Pérez democrático desde luego no constitucional entonces claro el problema que tienen ahora tanto ciudadanos como Partido Popular que son indudablemente partidos constitucionales es si van a estar dispuestos a hacer con este señor algo más que que que excluir le porque ya hemos visto que han pactado con el Andalucía y eventualmente si consigue más de esos treinta y dos escaños me temo que van a tener que pactar con él en el Congreso los diputados lo cual sería del punto de vista democrático horrible

Voz 1027 45:25 a mí me ha parecido una exasperación de él ya discursos radical de por sí y hagamos extremo de de Vox la intervención ayer de Ortega Smith es también me da la sensación como una una forma de de exageración angustiosa porque probablemente probablemente hay después de hablar con con personas que están encargadas de hacer las las encuestas hay un frenazo y de de Vox porque cuando el discurso de Casado ID Ciudadanos es el que es lo es ante millones de personas la verdad es que no sé hasta qué punto hay una zona sin cubrir de la derecha hay boxeo creo que está ya dirigiéndose cada vez más a un reducto que es irreductible incluso para el discurso de Casado de Ciudadanos no veo no veo hueco mayor del que las encuestas le dan a la a Vox tanto prácticamente yo excluyo más ya a la sorpresa más de lo que antes

Voz 13 46:42 a ello y tengo una duda porque efectivamente desde el punto de vista de discurso izquierda derecha se puede pensar que todo el flanco de la derecha está ya muy cubierto no tanto por el Partido Popular yo creo que sí pero hay otro elemento que creo que tenemos que tener en cuenta que además se está viendo muy bien en los estudios cualitativos y en otro tipo de investigaciones que se está haciendo está recogiendo o va a recoger buena parte del voto conservador cabreado cabreado con la clase política cabreado con el establishment en cabreado con la situación en general etcétera de hecho no es casualidad que estén apelando a esa partitocracia no personas que además han sido dirigentes de partidos políticos como si ellos no hubieran formado parte de ese sistema

Voz 1727 47:19 o que están diciendo que hay que recuperar la soberanía

Voz 13 47:21 que nos ha robado un listado de partidos es decir Se están intentando pero esto lo vimos ya contraen y lo hemos visto cuanto con muchos no de todos de este perfil está intentando situar como el enfant terrible como como el anti establishment si se quiere permitir lo que pasa que me duele decir esta expresión porque se suele relacionar con otras opciones políticas no pero ellos están queriendo situar en torno a los que quieren protestar contra los partidos cuenta

Voz 1027 47:44 estamos en el nacionalismo en la el populismo un claro polaco italiano y prestar cogiendo éxitos

Voz 2 47:53 el brasileño no digo que no tiene