Hoy por Hoy (24/04/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 2 00:23 hay preocupación en el Partido Popular Europeo por el papel que pueda desempeñar la ultraderecha

Voz 1727 00:29 Sasha en España y en el resto de Europa después de las elecciones de este domingo en nuestro país Aimar

Voz 0027 00:35 sí se lo he dicho a nuestra corresponsal comunitaria el candidato conservador a presidir la Comisión Europea es el alemán Manfred Weber hoy comparte escenario con Pablo Casado en un mitin en Málaga Griselda Pastor

Voz 0738 00:44 desde la victoria de Syriza las europeas serán las primeras elecciones en Grecia hay por esto el Partido Popular Europeo ha estrenado aquí su campaña electoral para mayo definiendo al populismo como el partido de quiénes prometen lo que no van a

Voz 3 00:58 Dennis vote Creek Pippo

Voz 4 01:01 de lo que yo estuve

Voz 0738 01:04 lo que experimentó el pueblo griego al votar por Syriza el por Chipre y por esto el mensaje a los europeos no sigáis a los populistas que nunca cumplen lo que prometen dice entre aplausos van Federer candidato a la Comisión Europea y que hoy viaja a Málaga donde claro lo tendrá más difícil para hablar de populistas aunque su objetivo sea ayudar a Casado a evitar que Rivera y Abascal se queden con sus motos

Voz 4 01:33 un incendio arrasaba esta noche las termas de

Voz 0027 01:35 a chavales que irá en Ourense un recinto muy popular que explotaba bajo concesión una empresa privada Radio Ourense Miguel Bernárdez

Voz 5 01:41 a la una y media de esta pasada madrugada los bomberos de Ourense recibían el aviso de que el complejo privado de las Termas de hachas Keira estaba ardiendo el sargento regio explicaba a reunirse Cadena SER que al llegar allí el complejo todo de madera estaba ardiendo de una punta a otra lo único que pudieron hacer es evitar que se propagara a otras instalaciones próximas el incendio fue totalmente sofocado cuatro horas después a las cinco y media

Voz 6 02:05 todo Madeira criarte

Voz 1266 02:07 sí además en Madeira

Voz 6 02:10 a nada afortunadamente no hubo que lamentar

Voz 5 02:12 daños personales y ahora habrá que determinar cuáles

Voz 4 02:15 bueno las causas los casos

Voz 0027 02:17 de meningitis que afecta sobre todo a niños han repuntado aquí en España un veintisiete por ciento en sólo un año Actualmente ya existen vacunas para todas las variantes pero algunas todavía no están incluidas en el calendario de vacunación en todo el país y la Asociación Española de Pediatría le pide al Ministerio que lo haga David Moreno y Teresa Hernández son sus portavoces en calendario para que no haya ningún niño que no se quede sin vacuna no es que no dependa de ni de la comunidad en la que viva ni de los recursos

Voz 7 02:42 me económico otra familia esto hay que meterlo porque al final hemos es morir su niños de una meningitis que lo primero que te preguntan padres sin no hay vacuna para está min hippies

Voz 1727 03:04 son las nueve y tres las ocho y tres en Canarias en Rosa Márquez buenos días

Voz 4 04:15 el Partido Popular ha pasado muy buenas noches

Voz 8 04:18 Arnaldo Otegi quiere darle los votos al señor Sánchez tendrá que tener cuidado porque una persona experta secuestra Pedro Sanz

Voz 4 04:24 el candidato al Partido Socialista buenas noches bienvenida

Voz 8 04:26 Sánchez es el candidato del terrorista Otegi radiador con Opel hay problemas castillos antes ha convertido una muñeca rusa el cual en todos yo me comprometo a servirle

Voz 4 04:36 saludamos también al candidato de Unidas Podemos a Pablo Iglesias muy buenas noches

Voz 1 04:41 al mismo tiempo severos aún era para un acuerdo aéreo según experto so horrible

Voz 4 04:46 así terminamos la ronda con Alves revela el candidato de Ciudadanos luego buenas noches también es tu fama bien merecida hispano

Voz 8 04:51 es el presidente que proteja a todos los españoles que no se descubre y nos revela su nombre nació en Barcelona hace treinta y nueve años y madre es una mujer andaluza que nació en Málaga no me llamó máximos X Mehdi padres catalán de la Barcelona de los ejércitos del norte comerciantes gente que ha esforzado

Voz 1 05:05 leal servidor del verdadero emperador Marco Taburete en una hija soy padre de un hijo asesino deja que cumple ocho años este viernes Daniel de una mujer asesina

Voz 8 05:13 indigna yo soy hijo de una madre esposa hay gente a usted aquí su propia comienza hoy están aquí en Atresmedia los candidatos de las cuatro piezas es fuerzas políticas españolas para aquí no quiere elecciones yo estoy Gure sueños antes de su partido yo le quiero quiero decir hasta es verdad que usted

Voz 9 05:36 me están viviendo ahí mis vida verdad que no

Voz 8 05:39 han hecho nada para la que el señor Casado delito cientos euros ahora vengan ustedes no llegan a final de mes y estamos con las primarias de la derecha el señor saber a ver quién dice la mayor barbaridad

Voz 4 05:49 rivera con la tercera vez lo decimos sí hablan a la vez en casa no les escuchan

Voz 8 05:52 Ana Pastor que no podemos hacer es salir al Rey con una mano unas Pablo no

Voz 4 05:55 en cuanto

Voz 8 05:59 años esperando optimizar esfuerzos en un voto unido

Voz 4 06:02 sólo quiero que los billetes

Voz 8 06:06 el se ponga usted más nervioso que os queda CB de quedamos

Voz 4 06:10 quiero

Voz 8 06:13 al grito de que no quede ni como pasó en Venezuela

Voz 4 06:15 que echar las campanas que diga

Voz 8 06:18 muerto ya el caso señor Sánchez esta próxima semana en consecuencia la campaña electoral que ya no pudo más y ya no es encontrar tu ya veo solo penes por todas partes suelto el sueltos se debe al deseo de remarcar la habilidad de los vencedores

Voz 1 06:40 bueno vamos orquesta

Voz 8 06:47 el PP y el PSOE se pueden pelear cuarenta años el gran dicen que tengo las manos manchadas de sangre sin sangre no hay pelea Pepa Bueno

Voz 1727 07:07 esta mañana de miércoles en El día después de los dos debates con José Antonio Zarzalejos Cristina Monge José María Calleja incorporamos a la mesa a Verónica fuman al que es experta en comunicación política fue asesora de Albert Rivera durante cuatro años y de Pedro Sánchez durante su primera etapa como secretario general del PSOE por lo tanto marcó con Sánchez la estrategia de los debates electorales del quince y el dieciséis Verónica fumar al buenos días los días Pepa bienvenida pero hay otra mujer Gloria Ostos buenos días buenos días cuánto tiempo sin vernos Gloria la consultora en estrategias políticas y sociales socia fundadora de la consultora Ostos sola que durante quince años participó en campañas electorales en veinte países en Latinoamérica y en España entre ellas la campaña de Rajoy en el año dos mil ocho de Jaime Mayor Oreja en las elecciones europeas del año dos mil nueve bueno nos libra is ya sé que los expertos nos dicen no hay un ganador claro nunca de un debate a cuatro ni un perdedor

Voz 1027 08:10 por salvo en fin error garrafal

Voz 1727 08:12 pero necesito saber cómo puntúa haríais los periodistas y las expertas en comunicación política lo que vimos anoche empiezo por Zarzalejos

Voz 1027 08:22 bueno efectivamente no se puede dar una nota aprobado suspenso sobresaliente pero yo ser montaría he puesto que no hay transferencias entre izquierda y derecha o a mí me lo pareció que no lo había por bloques yo creo que en el bloque Casado Rivera Rivera tuvo mejor comportamiento global aunque en el segundo debate estuvo excesivamente nervioso en el bloque de la izquierda entre Sánchez Iglesias creo que Iglesias sostuvo mejor suposición que que el propio presidente del Gobierno por lo tanto digamos que había dos dos más favorecidos respecto

Voz 10 09:05 otros dos creo que Rivera Iglesias

Voz 1727 09:07 politóloga Cristina Monge

Voz 10 09:10 mismo esquema José Antonio yo creo que en el ámbito de de la derecha se está produciendo una clarísima pugnan por el liderazgo que queda hemos estado viendo estos días probablemente ayer Rivera pico de sobreactuación y es posible que debido a los parabienes que había recibido de del debate de del día anterior no porque hay que tener en cuenta que ser un debate a doble vuelta también tiene mucho que ver ver lo que pasa en el tiempo de descanso las veinticuatro horas que ocurren entre un debate y no en ese sentido sin embargo en el ámbito de la izquierda que se produjo una situación hasta ahora nómada no veíamos a la izquierda manteniendo diferencias pero cooperando entre ellas con un Iglesias que yo creo que no sorprendió a todos un ingresadas que pareció el más moderado desde un punto de vista de análisis del discurso en el sensato el racional que bajaba la pelota en suelo y que mandaba callar para que todo el mundo se escuchara etcétera no otra cosa es desde el punto de vista después de la eficacia de los debate el analizar si por ejemplo esa imagen que Iglesias proyectó ayer que es nueva respecto a lo que conocemos de él le va a servir para recuperar esa parte del electorado susceptible de que vuelva nuevamente a votar a Unidas Podemos que eso es lo que está el domingo

Voz 1727 10:13 en una nota eh a ver si alguien se atreve a poner

Voz 1093 10:16 yo creo que me va a a casa a los alumnos como tú eres proferir haber aquí depende como entras el debate tú sales y cuáles sean tus expectativas y se han cumplido no yo creo que ayer Casado sale mejor para sus electores para sus electores que a lo mejor están pensando votar a Vox de lo que salió en el debate del lunes el que reprocharon que había estado flojo Rivera sale peor del debate de ayer de cómo salió en el debate del lunes porque estuvo tan sobreactuado entraba siempre en falta se interrumpía casi asimismo hemos era una cosa realmente obsesiva a la que tenía hemos visto la conversión de Pablo Iglesias el lunes aparecía casi con la Biblia de la Constitución y ayer parecía un cura progre de los años sesenta de esos que se enrollaba con la gente a cambio de que abrazar a su fe daban una imagen de señor mayor frente a los otros que chocaba con la suya en campañas anteriores a Sánchez Ayers Elizo largo el debate no está no es el formato que le gusta lo pasa mal pero que yo creo que a pesar de los ataques brutales que le han hecho propagandísticos muchos de ellos sale no voy a decir indemne pero desde luego no sale de ron

Voz 1727 11:21 a las dos expertas les pido valorar ahora el papel de Alber Rivera Verónica fuman al tú que conoces bien al líder de Ciudadanos que le pasaba porque interrumpía tanto bueno porque Albert Rivera yo creo

Voz 11 11:31 que que fue a este debate gustándose mucho el día anterior efectivamente yo creo que en el debate de la tele pública Alber marcó la agenda tuvo golpes de efecto alguna sobreactuación para mí porque eso de invadir los espacios vitales del resto de candidatos me parece incluso ofensivo desde el parte de vista el espectador pero qué ha funcionado también que en lugar de rebajar dos puntos el tono los elevó y por lo tanto quedó absolutamente sobreactuado nervioso crispado Icon un Pablo Casado que elevó el tono el debate pues aquello ya fue pues lo que todos todo el mundo vimos no esa batalla a diestro y siniestro contra Pedro Sánchez y contra Pablo Casado sin fijar una estrategia clara

Voz 9 12:17 estos Alber Rivera e empezamos con Alves Merayo

Voz 12 12:20 lo que efectivamente en el primer debate sorprendió injusto y era el segundo pues no sorprendió in efectivamente cambió la estrategia ya no decía insistía a Casado si va a pactar con él que no que no estaba siendo claro sino directamente si Leiva apoyar como presidente de Gobierno fue también el primero que ya se hacía presidenciable en el segundo efectivamente estoy con Verónica que invadir los espacios de de los demás pues ofende un poco también no en todo caso yo que sí que hay un perdedor en en estas en estos debates que valen de que bien y creo que Sánchez Sánchez cometió muchos errores es verdad que tenía el papel más difícil pero claramente bueno pues no sólo en el contenido sino las formas en el último minuto en el minuto final lo que decía es que vamos que que daba una sensación de que realmente estaba triste no está en no convenció sea el miedo a la derecha que viene lo que sí que las pensiones que se van a perder cuidado con los cuarenta años creo que no convencía

Voz 1727 13:26 luego iremos a Sánchez pero quería quedarme

Voz 13 13:29 en cómo estuvo Alves

Voz 1727 13:31 Rivera anoche y antes de noche porque tenemos al teléfono a Toni Roldán buenos días

Voz 1266 13:36 los días Pepa qué tal secretario de Programas de ciudadanía

Voz 1727 13:39 los número dos al Congreso por Barcelona me imagino que ha tenido ocasión de escuchar lo que se venía diciendo en esta mesa del análisis lo que se ha escrito mucho a lo largo de las últimas horas estuvo muy sobreactuado a su juicio Albert Rivera en el debate de anoche

Voz 1266 13:54 bueno no yo pienso que hizo un que su papel de estos debates son formatos complicados Si bueno y hay mucha agresividad y mucha tensión en yo creo que el bueno en el primer debate es evidente que que ganó y que hizo lo que tenía que hacer que era colocar el mensaje con un con un tono pues de líder y con un proyecto de explicando el proyecto de país ayer con más difícil porque los demás también subieron un poco el tono yo pienso que lo que hemos conseguido es importante que es es decir bueno aquí hay una alternativa al Gobierno de Sánchez ahí puede estar liderada por Albert Rivera no se presentaron propuestas habló de políticas públicas menos ya que lo que que lo que nos gustaría algunos pero en general yo creo que es un es un no

Voz 1727 14:50 el liderato

Voz 1266 14:51 digo que es lo que tenía que hacer presentó un proyecto alternativo para España

Voz 1727 14:55 Toni Roldán dígame algo positivo de alguno de los rivales de su jefe anoche aunque sea una cosa pequeñita

Voz 1266 15:01 bueno a mí me sorprendió Pablo Iglesias m Payá pareció que parecía un sueño mucho más sensato de lo que son sus políticas públicas no jugó un rol que parecía pues eso no que el muy distinto al de otros tiempos y trató de convencer a un electorado supongo socialdemócrata más moderado para para completar un poquito más con con con San pues no pero más allá de eso insisto yo creo que el el proyecto y dos proyectos uno que es el que hemos tenido hasta ahora que en mi opinión no tienen lo tiene más trayectoria no no da para hacer más reformas en España no da para garantizar la igualdad de los españoles y el otro que hay uno que es más conservador y otro que es más liberal más de futuro más reformistas más ambicioso con más ganas que cambiar las cosas y que encarna de Rivera mejor que nadie

Voz 1727 15:55 Toni Roldán gracias buenos días

Voz 1266 15:57 gracias a Dios Victoria Rosell

Voz 1727 16:00 la de lista de Unidas Podemos por Las Palmas muy buenos días

Voz 14 16:03 hola muy buenos días Pepa

Voz 1727 16:05 usted el radical castigados de las castas del nuevo ese moderado buscador de consensos

Voz 1482 16:11 bueno yo creo que es la dentro del otro pero me alegro mucho de que haya consenso en que en que se comportó como un nombre de de Estado fue más propositivos o respecto del programa ahí bueno hay afrontó algunos temas con más profundidad y con más seriedad

Voz 13 16:29 dígame algo positivo de alguno

Voz 1727 16:32 los rivales de su jefe aunque sea una cosa chiquitita

Voz 1482 16:36 es decir complicado porque entre las mentiras las sobreactuar y a mí es que la gente me cuesta de verdad que estoy muy indignada con el con cómo afrontaron las derechas la violencia de género el consentimiento sexual me pareció ofensivo creo que alguien debería decirles que decir que eres hijo de tu madre madre de tu hija paternalismo que es contrario al al feminismo que las mujeres no valemos en relación con los hombres con los que nos relacionamos que nos refrendan que el Código Penal de mil ochocientos veintidós y bueno pues sancionaba que la mujer era propiedad del hombre es que hay cosas en las que es mejor no intentar sacar la pata de de otros portavoces cuando cuando los que estás ofendiendo vamos

Voz 13 17:21 algo que le pregunté a Rafa Mayoral ayer que pregunta usted de nuevo

Voz 1727 17:26 me sorprende lo poco que saca a Vox en los debates Pablo Iglesias

Voz 15 17:31 es que yo no sé

Voz 1482 17:33 bien cuál es la las dos así hay algo táctico sí que se que que no hay que darles más voz de la que ya tienen a mí me preocupa muchísimo sea me parece que no es una buena noticia ni para las derechas e izquierdas me para la Unión Europea que está muy preocupada y gente que que evidentemente tiene planteamientos inconstitucionales anticonstitucionales antidemocráticos me preocupa mucho que que que derechas que se consideran democrática se apoyen siquiera en en ellos sí esa de hecho esa preocupación forma parte de mi decisión de devolver a presentarme a las elecciones porque tenemos un riesgo para derechos que no pensábamos que estuvieron en cuestión ya así que la verdad es que sí que pienso que puede haber una parte positiva Nos darles aún más altavoz del que ya utilizan con los resultados y las frases que ya estamos escuchando no

Voz 14 18:32 Rosell gracias por estar en la SER buenos días muchísimas gracias buenos días

Voz 1 21:13 en la Cadena Ser con Pepa Bueno

Voz 11 21:30 la seis a las veintidós las ocho vendidos en Canarias se refería Victoria Rosell al momento del debate anoche cuando se habla específicamente de violencia de género a petición de la de la moderadora de Ana Pastor aunque Pedro Sánchez lo había sacado ya en el debate el asunto transcurrió más o menos así la violencia

Voz 8 21:51 pero se tiene que erradicar también con la plena autonomía de las mujeres lo mejor es que tenga un empleo para que dé un portazo a un maltratador

Voz 25 22:00 cree que yo yo estoy indignado señor Casado si usted no es consciente de que hay mujeres que son catedráticas de universidad que sufren agresiones sexuales es que usted está diciendo que las personas que no tienen empleo son las que sufren la la la la agresión sexual o la violencia de género que una mujer que tengas algo antes España no se merece un presidente como juega con el dolor de las mujeres que nos están con lo que sí le defiende

Voz 8 22:27 bueno lo primero creo que en nombre del movimiento feminista no puede hablar ningún partido ni mucho menos los cuatro hombres que estamos aquí pueden hablar las mujeres se puede hablar el movimiento feminista

Voz 4 22:37 es un asunto no menor que Green genera

Voz 1727 22:41 muchísimas sensibilidad toca mucha fibra sensible en nuestro país y que provocó anoche más o menos en estos términos S

Voz 1093 22:49 el acto Calleja es que a mí me parece lamentable esos como al al homófobo que dice no yo no soy homófobo tengo un amigo gay bueno al que ayer dijeran cómo voy a ser yo no voy a ser feministas y su hijo de una madre en fin en principio todo el mundo es hijo de una madre tengo un ahí

Voz 0460 23:04 a eso no le hace usted que es sea o deja de ser feminista lo que le hace a usted es que

Voz 1093 23:09 está a favor o no de la igualdad es el discurso que tiene acuérdate que cuando las elecciones autonómicas en Andalucía el discurso que ha tenido el Partido Popular ha sido renunciar a hablar de violencia machista hablar de violencia en la familia o todo tipo de violencias también hay hombres también hay mujeres que son violentas es decir a desactivar lo que es uno de los problemas más graves tenemos en nuestro país llevamos dieciocho mujeres asesinadas en lo que va de año ya ayer no se les han dedicado ni medio segundo a ese debate en los asesinatos de mujeres a manos de hombres siempre igual se plantea tiene que estar en la agenda política ayer la derecha digamos es incapaz de reconocer que este problema es así de grave trata de encubrir eludiendo bueno si yo tengo una madre si yo tengo una hija bueno que tiene que ver usted puede tener una Madrid ser completamente machista que no hay caso

Voz 1727 24:00 Cristina Monge como los vistes con este asunto central desde luego de debate en esta campaña

Voz 10 24:05 no me pareció uno de los momentos más más duros más horribles que más ganas seguro que dio una mucha gente de de apagar la televisión no por lo que suponía de falta de respeto ante un drama como es el de la violencia machista y luego también no solamente porque no reconozcan como decía ahora mismo Calleja no es que en estos momentos estamos viendo que la derecha ahí donde está gobernando Andalucía está poniendo en marcha medidas intimidatorias contra los profesionales que están trabajando atendiendo casos de violencia machista pidiendo sus nombres etc etc por lo tanto tienen un problema ahí es que no saben reconocer la dimensión probablemente no entienden el fenómeno os a esa salida de Pablo Casado de decir bueno que tengan un empleo no aquí parece que el empleo todos los solucionan los problemas contra la desigualdad el empleo los esperado más sociales empleo los problemas de violencia machista en empleo bueno es importantísimo la vida sociedad pero hay cosas que efectivamente trasciende la el empleo y estamos viendo que la violencia machista es una de ellas porque afecta a clases altas medias bajas al mundo rural al urbano etcétera lo que pasa aquello que no acaban de entender la naturaleza del fenómeno y eso dificulta mucho que puedan que puedan abordando entre otras cosas además porque no es una prioridad para ellos

Voz 1727 25:07 los Toros pues yo pues en esto no estoy de acuerdo

Voz 12 25:10 yo la verdad creo que el el tema de violencia machista sí es un tema muy grave pero tampoco se puede uno adjudicar que él es el defensor de las mujeres y es verdad que hay casi cuatro millones casi cinco millones de de mujeres que todavía no han decidido el voto pero tampoco te puedes arrugar como que tú eres el único defensor de mujer pues creo que que que no es lícito es decir que eres el único que defiende a las mujeres no

Voz 1093 25:35 no pero sí hecho pienso hablar no había dicho a lo Rogelio ha dicho yo soy el único que defiende que estamos tratando de establecer es que tenemos un problema que tiene que ver con la desigualdad y que tiene que ver con la idea pues sucesiva de el hombre respecto de la mujer isla mujer es mía o de nadie y me la cargo IS discurso

Voz 12 25:54 pero que está a favor de eso nadie

Voz 1093 25:56 pues mira por ejemplo Vox por ejemplo Vox no primero hay va bien pero lo primero que ya ha sido cachear José cachear a todos los empleados que están trabajando contra la violencia machista es lo primero que han pedido escuchemos al juez que es partidario de esa violencia machista que consideran que las mujeres también matan a los hombres cosa que es falsa Zarzalejos lema

Voz 1027 26:16 el a mí me da la sensación de que tanto sobre todo el Partido Popular más que Ciudadanos ha querido bajar el diapasón en la semántica ahí en el énfasis sobre la violencia machista en la violencia contra las mujeres el maltrato la violencia el género en función de su Vox en función del discurso de Vox y yo creo que ha perdido hagamos energía sumó su discurso creo que sin embargo Ciudadanos la ha mantenido razonablemente bien pero estoy con Gloria que muchas veces hay digamos una caricatura realización de lo que la derecha piensa y dice sobre la violencia machista yo creo que hoy el rechazo a la violencia machista la violencia de género es absolutamente transversal lo que pasa

Voz 1093 27:11 que las formulaciones las fórmulas

Voz 1027 27:13 yo estoy apartando Vox se creo que las formulaciones son diferentes pero el fondo ético el fondo digamos cívico sigue siendo la desigualdad ojalá fue por una parte está vinculando feminismo con chiringuito

Voz 1093 27:29 estos feminismo que vive del cuento feminismo como se está haciendo el Partido Popular aquí estuvo una entrevista Teodoro García Egea con Pepa que le preguntó unas quince mil veces Hinault acabo de decir que aquello era violencia machista decía que era un tipo de violencia hay violencia en todas paz general fuman al que están

Voz 11 27:49 Mérida sola sobre este tema yo creo que ha habido un cambio fundamental en el discurso sobre todo del Partido Popular desde hace un año para aquí es decir la irrupción de Vox esa retórica o dialéctica completamente diferente de la que había concitado el consenso que nos llevó a tener

Voz 13 28:09 sí

Voz 11 28:09 el mayor pacto de contra la violencia de género yo creo que sí que ha mermado y arrastrado sobre todo el discurso el Partido Popular porque si tenemos declaraciones de hace siete ocho meses donde el Partido Popular se había equiparado no sabemos si convoca pequeña o con la boca grande a un discurso que era mainstream que era que era el que con citaba el consenso mayoritario es decir violencia machista es violencia machista a las mujeres las matan por el hecho de serlo pero la irrupción de Vox y esa necesidad del Partido Popular de tapar ese hueco de huida de votos contra aquellos que dicen que hay una ideología de género lesa hecho rebajar como decía Zarzalejos el diapasón y por lo tanto puede ser percibido por el electorado

Voz 13 28:56 como bueno pues como una reina

Voz 11 28:59 Lucia a defender los derechos de las mujeres aunque ideológicamente no estén allí pero que pasa cuál es cuál es el problema que yo les veo a esta estrategia que aquellos que nos llaman fémina CIS y me pongo en primera persona y no va a contestar esa rebajada del diapasón de de que del que hablaba Zarzalejos por otra parte a las mujeres que estamos y los hombres que estamos a favor de un discurso de igualdad y feminista tampoco contesta contenta así que yo creo que se queda en un medio camino que no es bueno estratégicamente para ninguno de las dos opciones

Voz 1727 29:32 ya hay alguna parte del discurso de Vox que de una manera muy como lluvia fina no va calando va calando anoche en el debate casado dijo bueno en Andalucía no todo el dinero se dedicaba a las víctimas claro bueno claro es que en este país que hemos visto irse por la alcantarilla tanto dinero público verdad dinero público para esto en lo que hay consenso porque hay efectivamente yo creo un consenso mayoritario en batallar contra la violencia de género quién hace una afirmación así tiene a continuación que decir cuánto dinero ya donde se ha ido porque hemos visto pedirse dinero por la alcantarilla por tantos asunto y en tantos y y entre otras administraciones que cuando se hace una afirmación de ese tipo que la hace gratuitamente Vox en la calle se hacen un debate hace un candidato efecto

Voz 10 30:12 a la presidencia del Gobierno hombre eso hay que concretarlo

Voz 13 30:14 Javi media ocho y media en Canarias

Voz 1727 30:19 hoy es un día difícil en los cuarteles generales han acostado tarde de están desayunando sé con con lo que decimos los periodistas alegremente aquí criticando a unos y a otros menos determina mucho la posibilidad de hablar con portavoces de los partidos que madruga para atendernos a los periodistas Marta González vicesecretaria general de Comunicación del PP y candidata al Congreso por Ciudad Real muy buenos días

Voz 26 30:40 bueno le pido más buenos días se pero no soy candidata por Ciudad Real soy candidata A Coruña me encuentro en este momento

Voz 9 30:47 es un amigo que crisis territorial estoy oculto punto de crear

Voz 26 30:49 son cosas de los madrugones y de los demás

Voz 1727 30:53 bos días entonces Tamayo porque casados y entró anoche al trapo al cuerpo a cuerpo con Rivera que parecía que había evitado el lunes

Voz 26 31:01 bueno yo no creo que haya sido así exactamente yo creo que lo que ha hecho Pablo Casado ha sido liderar el debate de ayer presentando nuestras propias propuestas con sosiego con tranquilidad con educación pero no además también poniendo de manifiesto las debilidades de las propuestas de los demás cuando los demás las presentaron y sin dejarse llevar el tampoco con golpes de efecto ni por bueno teatralidad es absurdas y yo creo que mostrado capacidad de liderazgo y una capacidad intelectual que es la que necesita el próximo presidente del Gobierno

Voz 1727 31:40 tenían quién estuvo quien estuvo

Voz 26 31:43 el resumen si bien estuvo en las teatro

Voz 1727 31:45 calidades excesivas bueno

Voz 26 31:48 hubo varios de los candidatos que se presentaron tanto en el primero de los debates con el segundo que bueno pues alguno de ellos incluso dio la sensación de que traía pues un bazar consigo no

Voz 1266 32:01 de todo tipo de artilugios

Voz 26 32:04 pues para aportar como apoyo a sus propuestas pero no fue el caso de nuestro candidato de Pablo Casado que presentó como decía antes pues con toda la corrección en y con toda la tranquilidad pero también con toda la contundencia en nuestras propias propuestas frente al tono pues a veces poco educado o el tono bronco o excesivamente tranquilo de otros de los candidatos presentes

Voz 1727 32:34 qué le parece que Aznar dijera ayer justamente ayer que a él los rivales te Casado le habrían durado muy poco vamos a escucharlo

Voz 27 32:44 muchos de vosotros algunos de vosotros deber el debate de televisión pero hay una cosa que a mí me tranquiliza yo después de los años de encuentro también que si tengo por delante alguno de los candidatos que había ayer la verdad es que creo que me dura muy poco

Voz 9 33:02 le duraron mucho a Pablo Casado es lo que tenemos que concluir

Voz 26 33:07 no yo creo que lo que quiso y a las sensaciones del primer debate de alguno de las candidaturas fue posiblemente muy pobre y en particular yo creo que puede estarse refiriendo es mío propia opinión en este caso ah bueno pues a la imagen que dio el presidente del Gobierno Pedro Sánchez una imagen muy pobre pese a su lado en el Prado gane repetitivos y en papeles que leía continuamente en los que se enfrascada bueno a veces se enfadado en algunos momentos pros pues parecía casi implorando en fin una moción de ser una persona poco capaz para la tarea que ahora desempeña ahí bueno nosotros esperamos que esa imagen haya calado también entre los los ciudadanos españoles que que se mostraban indecisos en relación a su bueno pues que se votó al final va ya a aquellos candidatos como Pablo Casado evidentemente que bueno pues realmente presentaron sus propuestas con esa altura de miras con toda la corrección y la tranquilidad con la contundencia como decía antes y mostrando capacidad de liderazgo y una Imaz

Voz 1727 34:17 a residencial dígame algo positivo de alguno de los rivales de su jefe anoche aunque sea una cosa chiquitita

Voz 15 34:24 bueno a mí me ha sorprendido

Voz 26 34:27 poco el tono bronco quizá que hubo que hubo ayer no

Voz 9 34:34 una cosa buena una cosa buena alegría e de algún rival cosa buena dado no

Voz 26 34:40 como momentos de todo tipo es decir hubo momentos incluso unos divertidos

Voz 9 34:44 tengo un rival de todo una cosa algún rival de ninguno

Voz 26 34:49 en concreto hubo momentos en los que bueno pues efectivamente se produjo un debate sosegado y hubo otros momentos en los que bueno pues a veces era divertido a veces eran un poco ridícula no pero pero yo creo que en general hemos ganado

Voz 1266 35:02 todos a pesar de todo

Voz 26 35:04 no sé las triquiñuelas que utilizó Pedro Sánchez para intentar escabullirse de este debate que temía ir creo que ahora tenemos todos muy claro por qué porque lo tenía pues creo que los españoles hemos asistido no agua debate sino a dos eso al final ha sido muy positivo para para la decisión que tenemos que tomar tan importante el próximo domingo día veintiocho

Voz 19 35:27 señor González usted cuando escucha esto recuperar

Voz 27 35:32 la soberanía nacional del pueblo español

Voz 1093 35:35 arrebatándole la partitocracia

Voz 27 35:37 al poder absoluto de los partidos políticos todos esos derechos todas esas libertades que en sales todo conculcado durante cuarenta años por primera vez en el Congreso de los Diputados y en el Senado vana entrar los legítimos representantes del pueblo español se va

Voz 1727 35:57 es el número dos de Vox ustedes van a pactar un Gobierno de España con estos señores que dicen que ustedes son legítimos representantes del pueblo español

Voz 26 36:04 bueno nosotros vamos a estas elecciones pues con el objetivo de ganar esas elecciones ID gobernar

Voz 1482 36:12 si nosotros somos

Voz 26 36:14 lo que nos dedicamos durante la campaña es a defender nuestro propio proyecto nosotros creemos que en estas elecciones se debaten dos modelos de Estado ese debate la posibilidad de continuar en la senda de la democracia del Estado de las Autonomías de la Constitución de mil novecientos setenta y ocho que nos ha traído la mayor etapa de Liga está de bienestar de crecimiento económico o asomarnos a agujeros negros a los que no sabemos lo que nos espera pues ya tenemos ahí delante el desmembramiento de España la transformación de la Constitución sin saber muy bien hacia qué modelo alternativo quieren ir algunos la suprema donde del Estado de las Autonomías os sustitución por otros modelos que tampoco conocemos muy bien nosotros creemos que nos ha ido muy bien hasta ahora que tenemos mucho más que hace de esta senda y por tanto que el único partido que nos puede hacer crecer hacer avanzar dentro de la de la Unión Europea dentro de él acuerdo entre los estados europeos es el Partido Popular ya eso pues nos ajustamos queremos que que todas esas personas indecisas que todavía no tenían claro hasta hoy que era lo que tenían que hacer que con unos debates hayan visto que el Partido Popular Pablo Casado como presidente del Gobierno nos permitirá continuar en esa senda

Voz 1727 37:38 Marta González vicesecretaria general de Comunicación del PP y candidata al Congreso por A Coruña A Coruña gracias buenos días

Voz 14 37:45 no gracias y muy buenos días son las nueve

Voz 1727 37:47 de ocho ochenta y ocho en Canarias Rafael Simancas secretario general del Grupo Parlamentario Socialista buenos días buenos días no está en mis planes pactar con Ciudadanos esto quiere decir en ningún caso vamos a pactar con Ciudadanos

Voz 1266 38:01 bueno lo dejó muy claro el feo Rivero el cordón sanitario no que establece en torno al partido nostálgicos del franquismo lo que quiere es pistolas a los españoles de bien sino entorno al Partido Socialista en ese contexto está absolutamente claro que no es posible un acuerdo con Ciudadanos todo caso el Partido Socialista ayer el presidente del Gobierno y candidato para que eso lo dejó muy claro que plantearle un pacto a a todos los españoles que de una mayoría la amplía para poder seguir trabajando bueno pues seguir avanzando en derechos libertades en en mejoras cogía de ser pieza democrática durante estos meses durante estos diez meses con ochenta y cuatro diputados hemos conseguido alcanzar acuerdos interesantes con la mayoría de los representantes de los españoles para sacar adelante leyes muy muy relevante y queremos seguir haciéndolo así en el futuro un gobierno de socialistas e independientes progresistas que nos permita seguir avanzando y el riesgo de las tres derechas

Voz 1727 39:06 decía Iñaki Gabilondo a las ocho y media que el Pablo Iglesias que vio en el debate ayer si se lo imagina en el Consejo de Ministros usted también

Voz 1266 39:14 a mí me dices tuvo la ventaja de que aquí de considera el rival creíble para la presidencia al Gobierno por lo tanto no le atacaban y tenía más tiempo para explicar su proyecto en realidad sólo había un candidato creíble a la presidencia del Gobierno Pedro Sánchez dos representantes de la derecha estaban en su poder una particular por ver quién encabeza las primarias de de la derecha que hay Iglesias bueno pierde como aspiración ser un aliado un aliado menor del Partido Socialista yo creo que hay que Pedro Sánchez derrotó al al llamar a la movilización en la gran moción de censura contra la corrupción y contra los recortes contra la dan el riesgo de que las tres derechas gobernando las tres derechas comandadas por los nostálgicos del franquismo quieren llevarnos como ayer escuchamos en Las Rozas cuarenta años atrás entonces el riesgo si la alternativa la única alternativa viable e hice esa como todos los en torno al al Partido Socialista es lo que ayer planteó Pedro Sanz una llamada a la movilización

Voz 1727 40:23 sí yo creo que es exitoso no sé

Voz 1266 40:25 en ese trabajo dígame algo positivo de algún

Voz 1727 40:28 de los rivales de su jefe anoche aunque sólo sea una cosa y a ser posible que no sea de Pablo Iglesias que ya ha puesto bien vio algo algo positivo en el bando de la derecha

Voz 1266 40:37 hombre pues la verdad es que es muy difícil que se inició el señor Casado engañosas para en relación a sus propios primates decía que las había ganado cuando todos tenemos que las ganó Soraya Sáenz de Santamaría es verdad que que Rivera en algún momento parecieron

Voz 1727 40:52 como que además ganó Santamaría pero en M como que las aún no sabe Santamaría las primarias

Voz 28 40:58 si las primarias es el que pensaron estuvo más votos interrumpió la votación de los militantes claro claro bueno en todo caso es verdad que que tiene la ventaja de que no le acaban igual pasó

Voz 1266 41:13 de un adalid de antisistema hablando activamente de reciba de setenta y ocho hora practicamente recitar los la Constitución como si fuera el Nuevo Testamento no está mal eh yo esta evolución la lavadora lo valoro positivamente

Voz 14 41:27 Rafael Simancas gracias por estar en la SER buenos días y gracias a ustedes buenos días

Voz 9 43:52 son las nueve y cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro

Voz 1727 43:55 en Canarias que España nos espera según gobiernen unos u otros después de estas elecciones generales esa es la pregunta que en teoría debe quedar contestada en una campaña electoral antes de que se abran las urnas el domingo no sé yo si está muy claro así que lo hemos pedido a al hemos pedido a los carabineros de la SER a los que siguen a los candidatos que hicieran recapitulación de medidas propuestas de diseño de España que se ha podido ver en las dos jornadas de un único debate en realidad debate del lunes debate del martes empezamos la caravana electoral del PSOE volvemos a hablar con Inma Carretero cuéntanos que España ofrece el PSOE

Voz 0806 44:33 si hola de nuevo en los mítines Pedro Sánchez suele hacer referencia genérica sus logros pero la verdad es que aprovechaba las apariciones televisivas para detallar algunas medidas ante una gran audiencia sobre todo en políticas sociales ayer defendió la reforma de la Constitución para garantizar las pensiones se discutió con PP y Ciudadanos su política fiscal defendiendo ese tipo mínimo del quince por ciento en sociedades que propone el PSOE y discutiendo sobre el modelo de sucesiones que plantean los demás detalló también prestaciones del sistema público sanitario como decimos medidas concretas en intervenciones que sal Pimenta permanentemente con alusiones a la transición ecológica el feminismo

Voz 1727 45:12 o la diversidad José Antonio Zarzalejos como viste a Sánchez en el en el debate esta España que dibujaba Inma Carretero pudo expresarla explicarla bueno no porque

Voz 1027 45:23 pero ni Sánchez ni ninguno yo creo que es un formato reduccionista Hay de mensajes muy elementales y muy básicos no puede entrar en matices ni tampoco explayarse Dicho esto el presidente me parece que presidente Sánchez no estuvo cómodo como nunca ha estado cómodo en los debates

Voz 36 45:42 él no disfruta en debatiendo

Voz 1027 45:47 no es un hombre flexible después tiene un lenguaje corporal en el que expresa permanentemente su incomodidad su cierto malestar por lo tanto yo creo que no perdió yo digamos de una manera llamativa tampoco ha no se ha quedado en una línea media sin destacar Icon una

Voz 1093 46:11 este te muy conservador está claro que no les gusta el debate que es un formato que le violenta de alguna manera si encima pones uno pegado al otro con veinticuatro de diferencia todas esas dificultades cese agravan pero el objetivo que era por parte de la derecha tumbarla él yo creo que no lo han conseguido no es que haya salido a hombros en ningún caso desde luego nos ha ido la lona no salir derrotado

Voz 10 46:30 monje claro no le gusta de Postiga y además no le gusta siendo el primero en las encuestas lo que es una de las reglas de oro no lo que pasa que efectivamente si hay une hay una gráfica muy interesante viene el país que muestra los diferentes apelaciones que llevan haciendo unos a otros y como se ve de una forma gráfica como Sánchez había sido el centro de todas las críticas no de de una forma clarísima de yo creo que ahí consiguió salir bien parado no ha perdido un voto probablemente tampoco los haya ganado pero yo creo que su objetivo era ese mantener lo que tenía y en todo caso un segundo debate ir un poquitín más dado ofensiva de lo que fue el primer día Gloria ya anticipó que no vio

Voz 1727 47:02 ha estado el presidente en el debate noche no

Voz 12 47:05 creo que ninguno de los dos bueno era el primero que salió tablas pero en el segundo claramente perdido por tres motivos primero recibió unas acusaciones muy graves de las cuales no contestó que que debía de haber contestado igual que Casado le dijo no le admito que me señale con el dedo y que me diga lo que tengo que hacer recibió la critica de usted no está legitimado para gobernar y además es un peligro para España se quedó callado en cualquier debate eso hay que contestar lo como sea no por otro lado creo que fue un error el devolver el libro a a Rivera qué hizo momento en el que Rivera entrega su tesis doctoral Rivero hubiera quedado fatal porque fue ofensivo también además un tema que estaba ya fuera de toda Sánchez la entrega de libro que ha escrito a cuatro manos Sánchez Dragó Abascal ahí perdió también el

Voz 1093 47:56 que debe ser apasionante libro de promoción para que yo pienso que tenemos porque dijo que es la tercera la tercera es que

Voz 12 48:05 o ante un Rivera yo otros candidatos que hablaban a cámara que que es un recurso que antes no se usa o funciona irrumpiera directamente decía ustedes los españoles que estaban escuchando que no llegan a final de mes el a Pedro Sánchez estaba hablando al moderador le contesto contestaba el señor Valdés no al igual y no se dirigía al público no pero versos fueron tres errores bastante graves

Voz 1727 48:29 Verónica fuman al tú que conoces muy bien a Sánchez como lo visten los debates

Voz 11 48:34 bueno yo creo que ayer Pedro Sánchez tenía tres objetivos fundamentales no el primero era resolver las cuestiones que no se habían resuelto en el primer debate es decir no

Voz 1727 48:45 eh resolvió si pactaría o no con

Voz 13 48:47 Ciudadanos ayer quiso

Voz 11 48:50 de forma contundente decir que su primera opción era pactar con Unidas Podemos y por lo tanto primer objetivo resuelto segundo objetivo el del primer debate salió muy debilitado de la parte territorial muy acorralado sin las respuestas con el tema de los indultos y ayer lo llevaba perfectamente estudiado tanto es así que desde el primer momento cuando se iba a hablar de empleo el pulsos colocó su mensaje no nosotros le decimos Pepa vender el pescado ya vendió el pescado dijo no es no no he tenido un pacto con los independentistas y esto lo quiero dejar absolutamente claro y luego esa estrategia que en el primer debate no le resultó efectiva esa de ustedes están mintiendo ustedes están crispado esto es la crispación que no resonaba porque el debate Televisión Española quitando alguna los golpes de efecto de Rivera no fue en absoluto crispado ayer sí encontró eco del resto de los candidatos porque como como habéis dicho muy bien esta mañana sobre todo en el bloque de la derecha había una pugna para ver quién lideraba hay porque quedaba encima por lo tanto esas apelaciones a la moderación ustedes no se Chris Penn si resonaba hay sí tenía ese ese trasfondo de verdad por lo tanto yo creo que ayer

Voz 10 50:09 los Sánchez no iba a hacer un debate brillante

Voz 13 50:12 él no iba a ganar el debate iba no perder

Voz 11 50:15 por lo llamó allá imponer estos tres mensajes que yo creo que fueron nítidos y claros luego tenemos las las anécdotas no el tema el libro a mí también me pareció que que fue un intento de de neutralizar no esa la entrega de la tesis pero en cualquier caso yo creo que forman parte de la anécdota

Voz 1727 50:33 ha contado Inma Carretero la España que ha dibujado en los dos debates a Pedro Sánchez que España ha dibujado Pablo Iglesias

Voz 11 50:40 Pilar Rubio buenos días buenos días de nuevo los

Voz 1450 50:43 helados ponen en el centro su agenda social y quieren demostrar al tiempo que tienen claro cómo conseguir los ingresos para llevarla a cabo es decir su apuesta clara por la reforma fiscal impuesto a la banca subir el de sociedades recuperar el rescate bancario todo para blindar la subida de las pensiones con el IPC para elevar el gasto social revirtiendo definitivamente los recortes del PP en cuanto al modelo territorial apuestan por una España plurinacional en la que el problema catalán encuentre solución en un referéndum pactado

Voz 11 51:12 sí

Voz 13 51:13 gracias Mariela ya hemos dicho que muchos analistas dan hoy a