Hoy por Hoy (24/04/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

son las diez las nueve en Canarias la Guardia Civil investiga un posible caso de violencia machista en

Voz 1718 00:10 Tenerife Antonio Martín buenos días buenos días Pepa

Voz 0228 00:12 caso estaba bajo investigación desde anoche y un hombre detenidos está buscando en Adeje a su mujer y a uno de sus hijos que están desaparecidos en este momento los agentes no descartan ninguna hipótesis ya amplía desde Tenerife Pedro Murillo

Voz 1718 00:24 tos inicio ayer cuando se encontró en una zona de monte a un niño de cinco años lleno de tierra llorando que manifestó a la policía que su padre había llevado a su hermano de diez años y a su madre a una cueva en donde los había agredido y que él pudo escapar corriendo la Guardia Civil ha proseguido la detención del padre quien ha mostrado una actitud muy violenta con los agentes se ha negado a decir dónde se encuentra el resto de su familia un amplio dispositivo en el que se incluye un helicóptero desarrolla una intensa búsqueda a esta hora en la zona de iPhone Cher en el sur de Tenerife para intentar localizar a la mujer y al niño de diez años todos son de nacionalidad alemana y habrían llegado esta semana a la isla de Tenerife por lo demás

Voz 0228 01:01 los cuatro principales partidos valoran positivamente el papel de sus respectivos líderes en el debate de ayer han ido analizando sus intervenciones en la última hora aquí en Hoy por hoy todos intentan transmitir optimismo palabras en la SER de Marta González del PP Rafael Simancas del PSOE Victoria Rosell de Unidas Podemos Toni Roldán de Ciudadanos

Voz 2 01:18 qué ha hecho Pablo Casado ha sido liderar el debate de ayer con sosiego con tranquilidad con educación y sin dejarse llevar tampoco con el que ese efecto ni por teatralidad es absurdas sólo lo he cambiado Tucker a Pedro Sánchez como representantes según uno de particulares Iglesias bueno pierde como aspiración ser un aliado menor del Partido Socialista se comparto

Voz 3 01:48 el nombre de de Estado fue más propositivos o respecto del programa eh bueno hay afrontó algunos temas con más profundidad y con más seriedad

Voz 2 01:57 ayer con más difícil porque los demás también subieron un poco el tono yo pienso que lo que hemos conseguido es importante que es decir bueno aquí hay una alternativa

Voz 1995 02:06 eh al Gobierno de Sánchez

Voz 2 02:08 se puede estar liderada por Albert Rivera no

Voz 0228 02:11 del exterior el gobierno de Sri Lanka alerta de que el país no está a salvo de nuevos ataques ha comparecido esta mañana el viceministro de Defensa que ha dado más detalles sobre el perfil de los terroristas detalla que se habían formado fuera de la isla pero no ha confirmado que se hubieran unido a

Voz 0116 02:28 no puedo decir que tenemos que seguir atentos y que tardaremos un par de días en tener la situación bajo control la mayoría de los terroristas suicidas eran personas formadas que provenían de una clase media o media alta varios tenían licenciaturas creemos que al menos uno de ellos estudió en Reino Unido hizo luego estudios de posgrado en Australia ir regresó a Sri Lanka y creemos que lo que sucedió en Nueva Zelanda les motivó hacer lo que hicieron el domingo de paz

llegamos así a las diez y tres a las nueve y tres en Canarias

Voz 4 03:01 cadena SER Madrid

Voz 1275 03:04 la Juve varios accidentes están alargando esta mañana Laura apunta en las carreteras madrileñas en las entradas y salidas a la capital Dirección General de Tráfico María Herrero buenos días

Voz 0605 03:12 buenos días pues muchas complicaciones todavía en los accesos sobre todo por la A5 en Alcorcón por un autobús incendiado también por la A tres en Arganda por un segundo accidente el segundo de la mañana también tráfico muy congestionado en el resto de accesos y también en la salida de la capital problemas por una colisión en la A2 en Torrejón de Ardoz que está generando también saturación en sentido contrario por el efecto mirón además en la M40 detenciones en los tramos habituales en sentido norte y en Val de ni Coslada en ambas direcciones

Voz 1275 03:39 sin heridos tras el incendio de un autobús interurbano esta mañana en la A cinco a la altura de Alcorcón que ha obligado a cortar dos carriles sentido entrada a Madrid y el alcalde de Guadalix de la Sierra renuncia como candidato del PP tras ser condenado por falso testimonio a siete meses de cárcel inhabilitación política Ángel Luis García Yuste está pendiente aún de un segundo juicio por presentar informes Fallaci falsificados SER Madrid Norte Nacho

Voz 5 04:00 es el aún alcalde de Guadalix de la Sierra no repetirá como candidato a las elecciones municipales de la localidad

Voz 6 04:07 sí lo comunicaremos que es como candidato a las próximas elecciones municipales hidratarle las alegaciones oportunos cuando lo mejor pero también tengo que pedir perdón por la vía de decisiones haya equivocado

Voz 5 04:21 en un breve vídeo difundido en su página de Facebook ha confirmado su abandono de la candidatura del todavía alcalde ha señalado que dará las explicaciones oportunas cuando corresponde se ha limitado a aclarar que seguirá al frente del municipio hasta mediados de junio cuando le releve la siguiente corporación

Voz 9 05:27 esto

Voz 1995 05:33 yo creo que nos insulta vamos como también nos hemos dejado en el camino Olarte del insulto palabras como escupitajos puñetazos verbales rodillazo orales adjetivos que dan donde duelen versos poderosos que escuece no sé si se han fijado en una cosa interesante la política

Voz 10 05:52 es el único entorno en el que la gente se

Voz 1995 05:55 el tap tratándose de usted y el señor Sánchez

Voz 11 05:58 yo Rivera señor Casado yo creo que el señor Sánchez y sí señor sí señor Casado

Voz 1995 06:03 no señor te toman el pelo tratando que usted algo que sólo ocurre en la política bueno las ventas telefónicas Friedman para algo que ciencia señor idiota señor imbécil es usted un señor tonto cuál es su insulto favorito hoy por hoy lo serás tú hasta que tenemos en redes hoy por hoy lo se gastó nueve cero dos catorce sesenta sesenta su ustedes la audiencia de la cadena ser gente de orden y educada permítanme que Bush entonces de su confianza y les pida que nos llamen para conocer cuál es esa palabra que esconden entre los dientes hasta que ya no pueden más nueve cero dos

Voz 12 06:42 catorce sesenta sesenta de imaginación

Voz 1995 06:46 no te llamara señor calen buenos días por cierto hola señores y lo nos ponemos a insultarnos a saco en incompetente

Voz 13 06:55 gestión en unos planifica lo estamos con los insultos señor Sánchez decir que el Partido Popular no defiende a la mayoría de género

Voz 1995 07:05 buenos días Sergio acaba de publicar me cago en que es difícil decir esa palabra y Norris me cago en palabrotas insultos y blasfemias blasfemias de la editorial Vox la buena la de los diccionarios la de toda la vida Un recorrido por la historia del mal hablar hoy te necesitamos Sergio se insultaron bien ayer los candidatos

Voz 10 07:31 bueno sin soltaron en yo creo que en política es no que es este lenguaje que manejan en general las políticos que es una mezcla de vacuidad y no decir nada junto con lo que acabas de comentar que dejen de de usted y a la vez que están no poco enmendado la plana no los insultos las palabras gruesas que ayer se proferir unos a otros

Voz 1995 07:57 no especialmente la atención alguno crees que realmente eficaz

Voz 10 08:01 bueno ayer Novi mucho el debate lo tengo que confesar ya tuve bastante con el el anterior yo estelar precuela eso es eso es el anterior sí que me llama mucho la atención a lo de filón que tantas ha comentado porque me sonó bastante a a bueno tan de moda eh que yo creo que al final deberían haberle

Voz 1995 08:22 Nos duela no es cierto bueno vamos a repasar las cosas estamos haciendo esto es un punto de vista completamente didáctico hay que aprender de todos aquí si podremos aprender algo pues mira hombre el insulto sueco muy pobre comparado con el Espanyol españolas que para aprender vamos a actualizar por ejemplo sabemos que Alves Rivera en la bien insulto insulto coloquial

Voz 14 08:44 usted dice la gestación subrogada no sea carcas señor Sánchez que canta carca que hay Sergio es un clásico Galca

Voz 1995 08:53 la comparación absurda como cuando enseño a Sánchez la foto de Quim Torra

Voz 13 08:57 ella ha vendido a España que este que archivo también volverá que Sánchez era líder

Voz 1995 09:03 ya sabes creativo a la hora de humillar

Voz 15 09:06 el problema es que el señor Sánchez ha convertido una muñeca ruso busca porque dentro del está Podemos está Esquerra Republicana hasta hace bien cuando los vivos a usted no me levanta ni la cara ni la mitad

Voz 1995 09:19 ha rivera Casado colaboran además mucho en eso machaque

Voz 11 09:22 España no se merece un presidente como el señor Sánchez patente juega con el dolor de las mujeres que nos están violando

Voz 1995 09:27 Iglesias es saben que venta bueno pues dar lecciones llamándoles a todos maleducados

Voz 16 09:38 qué puede tienen ahí me han acusado de todo golpista e presidente ilegítimo Fenelón Banesto

Voz 1995 09:45 ahí estaba el filón que tanto gusta ser autor de me cago en porque es aceptable Sergio el insulto Hinault la palabrotas pues yo creo que porque el insulto se identifica

Voz 17 09:56 ah bueno es difícil de identificar

Voz 10 09:59 la palabra la tenemos como una especie de conjunto de palabras que son prohibidas hemos definido entre todos que son insultan el insulto por ejemplo están ambiguo que yo en un contexto dado puedo llamar genio a una persona pero según la inflexión de voz o el contexto correcto le puede estar insultando Colombo al claro es muy fácil insultar y a la vez es muy difícil porque para insultar realmente eh tienes que informar a la otra persona de que estás insultando le sin informar previamente de que esto es un insulto no sirve de nada el engrudo porque se llaman uno a otro es patético

Voz 1995 10:34 asusté lamentable mezquino incompetente más peleón pero por qué no dicen me cago en esa no hablan como nosotros

Voz 10 10:43 no bueno supongo que es una especie de doctor por un lado tienen que es mantener las formas porque son políticos y por otro lado tienen que acercarse un poco más a la general al pueblo para que no paran aparecer pues pues el típico Clark Kent no esta impostura de que soy un señor ataques de hablando y soy muy respetable pero a la vez soy de subir uno más no como a vosotros y supongo que esta especie de de no sé pues provoca esta mezcla de palabras de todo tipo a veces incluso contradictorias

Voz 1995 11:19 censuró en su contexto bueno nueve cero dos catorce sesenta sesenta fruto de éxtasis

Voz 18 11:26 es

Voz 1995 11:28 debate en el que estamos instalados han sacado por ejemplo con me gusta quería naciste por cierto Sergio IM que Messi que día dijera tú me ves que hay una tengo que una tabla que dice que insulto de Albert Rivera ERE según tu día de nacimiento Agra entonces tú eres octubre mentiroso que no se esconde a tu vida con la verdad por delante ya saben

Voz 19 11:58 en qué año es inmensa me ese día diecinueve de junio

Voz 1995 12:02 diecinueve junio pues mira tú eres a igual entonces un gol que no lo esconde su España nueve cero dos catorce sesenta sesenta no sólo para darle su insulto favorito sino también si quieres saber qué insulto de Albert Rivera es esta según su día de inhabilitar no

Voz 14 12:23 el dibujo pidió mayo

Voz 1995 12:28 eh soy chavista sin reparo nuca les esperaba esas cosas no me dijeron dos catorce sesenta sesenta enseguida volvemos pira esto no va contigo Rosa eh todo esto suelto Inmaculada Rosa Márquez buenos días

Voz 20 12:45 hola qué tal como siempre traigo buenas noticias Zeep porque a algo bueno es muy fácil acostumbrarse comprueba lo haciendo tu compra diaria en Hipercor y el supermercado de El Corte Inglés encontrarás la mayor variedad de productos de primeras marcas en alimentación droguería perfumería a unos precios buenísimos precios que se que han continuamente para que con jueves cada día lo buenos que son marcas de prestigio y total garantía lácteos ultramarinos conservas congelados refrescos detergentes pañales y unas ofertas increíbles y como siempre en El Corte Inglés la mayor variedad y calidad en productos frescos tienes pescados y mariscos recién pescados y las carnes más selectas sí tiernas exquisitas frutas y verduras de temporada y por supuesto la más cuidada selección de charcutería de dentro y fuera de nuestro país además cuenta con los mejores servicios y profesionales para hacer tus compras muchísimo más fáciles lo bueno PCC aprovecha que lleva tengan mejor calidad a precios irresistibles que te ofrecen Hipercor supermercado el corteinglés alimenta tu vida de lo nuevas es todo Libia adiós

Voz 22 13:59 BBK con Hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 23 14:04 la marca el treinta y uno cinco veintidós

Voz 4 14:08 seis sesenta cuéntanos lo que quieras

Voz 15 14:15 la Cadena SER presenta el placer de escuchar los hijos del Conde hola heredaron la extraordinaria fuerza física los ojos grises pero cabellos rojinegro Illa humillante cortedad de Pierre las de su padre sí creo ha sido el primogénito tenía más rojo el pelo también eran mayores su fuerza y corpulencia su destreza con la espada subo sabíais por contra De entre todos

Voz 24 14:41 los resultó mil peor jinete

Voz 15 14:43 precisamente por culpa de aquellas piernas cortas gruesas ligeramente tan Basque algunos bien que a su espalda tildaban de vacas

Voz 24 14:54 sí hubo algún incauto o malintencionado que

Voz 15 14:57 se atrevió a insinuarlo en su presencia no deseo o no pudo repetirlo jamás desde temprana edad Secrets tío dejó bien

Voz 25 15:05 en tanto que no se trataba de una criatura tímida paciente ni escrupulosa en el trato con sus semejantes su valor y arrojo tanto como su naturaleza no conocían el desánimo la enfermedad la cobardía la ruta el respeto ni la compasión

Voz 15 15:22 pronunciaba estrictamente las palabras precisas para hacerse entender no solía escuchar a no ser que se refirieran a su persona su caballo lo que decía

Voz 26 15:32 los voy

Voz 27 15:34 cuidado rey Gudú Ana María Matute mil novecientos noventa y seis

Voz 20 15:39 la primas eh

Voz 28 15:47 cuenta con

Voz 20 15:47 las eh

Voz 17 15:50 lo que pasa

Voz 30 16:03 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gestoría registro buscas hipoteca adivina o mejor conocer la de un banco que no te cobre

Voz 31 16:11 Dani gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca y encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 32 16:24 España que hasta que pase la España que mira al futuro paz que pase la España en la que cabemos todos que pase el próximo veintiocho de abril vota para que la España que quiere Boza pesa

Voz 24 16:39 soy Gabriel de cargar ahora por la reparación la sustitución de tu parabrisas te regalamos un juego de escobillas voz

Voz 0978 16:48 Carlas repara pide cita hincar las punto es promoción válida hasta el cinco de mayo consulta condiciones en Carlas punto es

Voz 8 16:57 hoy por hoy

Voz 26 16:58 con Toni Garrido

Voz 1995 17:03 Sergio Parra como les contábamos acaba de publicar me cago rotas insultos y blasfemias de la editorial de los diccionarios un recorrido por la historia del mal hablar es oportuno Vioque como y que algunos de los insultos in queremos compartir a ver no compartirlos no no es que queramos que nos llamen para el insulto favorita así a secas son ustedes la audiencia la cadena cada bien pero pues esa palabra que guardan entre los dientes es hemos lanzado hoy por hoy eso lo serás tú y hay algunas propuestas interesantes Tiki no Sergio sí que se llevará Sergio asustaba ha colgado ICD presente denso editada hay mira por ejemplo dice encantada de leerte yo estoy imbécil insultó

Voz 10 18:03 Luis muy bueno Sergio Bueno como he dicho antes yo creo que un insulto puede ser cualquier cosa no siempre cuando la intención se insultar incluso llamar genio a alguien puede ser un insulto poca chanclas in situ soy guapo puede ser un éxodo fuego bueno

Voz 26 18:20 me encanta quiere Tino

Voz 1995 18:22 mueva hacia esto bueno y nueve cero dos catorce sesenta sesenta hay alguna cultura Sergio ya que el acto de del insulto esté tan presente en la lengua como la nuestra

Voz 10 18:35 yo creo que sí que hay de hecho lenguas donde insultar al menos es más creativo e que en que en español más activo que aquí soy soy yo creo que sí yo creo que sí en en Lleida por ejemplo seguramente porque el idioma es una mezcolanza de otros idiomas y demás hay muchas influencias culturales pues tienen insultos bueno yo es que yo me reía leyéndolo sede traduciendo lo son expresiones muy largas sentido pues no sé por ejemplo que herede una mansión con mil habitaciones y que cada habitación tenga mil camas Iker

Voz 14 19:10 Colera TGV de la otra cama por ejemplo no o así

Voz 10 19:16 están todos los dientes menos uno para que puedas

Voz 14 19:19 dolor de muelas

Voz 1995 19:21 aquí hay uno ahora que tenemos una gran comunidad Argentina muchos de ellos oyentes desde ahí nos hemos amigos argentinos bueno les en vivíamos uno que ojalá ser asintió para ojalá ser argentino para decir cementerio de canelones que esos dicha más de un jugada te canelones eh tormenta de porque de forma natural sin reírse es verdad que hay que decir el sueldo y es difícil a veces sin reírse Sergio

Voz 10 19:52 yo le digo yo yo creo que depende también de a quién está insultando cuál es la intención del insulto porque a veces incluso ahí en su o os venía les yo creo que las los insultos y las palabrotas en general sobre todo las palabrotas más que el insulto es una herramienta de comunicación Illes como un cuchillo un cuchillo puede servir para untar la mantequilla puede servir para amenazar Iggy también puede servir para hacer mucho daño

Voz 1995 20:16 esta gira esta figura esta retórica Sergio que bonito insulto es como un cuchillo porque dices en el libro que las palabrotas tienen algo mágico liberador y por eso no se lo dejamos a los niños

Voz 17 20:30 puede ser que yo no estoy muy de acuerdo con

Voz 10 20:35 a restringir determinadas palabras a los niños hombre es duda gorda en el sentido de que vivimos en sociedad fluyera Nuño va al colegio en vez o de puta porque claro bueno pensar menudos padres no pero aparte de eso yo creo que las palabras en sí no moldean de manera digamos tan taxativa como ha pensado hasta ahora nuestro cerebro sino que es justo lo contrario es un reflejo de nuestro Servei precisamente por eso utilizamos tanto el eufemismo o intentamos esconder determinados pensamientos en palabras bonitas para que los demás no sepan lo que estamos pensando en realidad

Voz 19 21:09 yo creo que también a verse tengo corazón sabes que yo creo que aquí la violencia física gracias a Dios es menor que en otros países otras culturas sin embargo la violencia verbal por el liderazgo para es más extendido

Voz 10 21:24 bueno yo creo que eso es un síntoma de civilización de hecho yo creo que sustituirlas piedras o por las palabrotas es una manera de de amortiguar la SEPI aunque la palabra también duelen también duelen pero lemas la vida

Voz 1995 21:36 espero pues estoy escuchando con mucha atención pero estoy leyendo uf es que algunos no me vendió muy arriba pero algunos no los no los puedo ya por motivos obvios Pilar muy buenos días

Voz 3 21:50 hola buenos días

Voz 1995 21:53 sí ya sabes que esto es por partida doble porque hemos en una cosa muy graciosa ahí es que insulto de Alber Rivera aérea según tu día nacimiento después no cuentas tú insulto favorito vale que mes naciste

Voz 12 22:04 en junio también qué día de junio

Voz 3 22:06 el veinte

Voz 12 22:09 es una golpistas sinvergüenzas también factura pistas uno de Bilbao vamos a ver cuál es tu insulto favoritos

Voz 3 22:20 mira ahí un ahí hay dos que me gusta mucho pero sobre todo uno que está bastante en desuso y que yo no sé siquiera si me imagino que si es muy típico de Bilbao sobre todo la poca de mi padrino sí sorgo

Voz 12 22:32 un censor

Voz 3 22:35 sí es esa persona que no tiene sentido común pero que encima va como si lo tuviera

Voz 12 22:39 vamos a vimos ayer pues eso sí si eso es bueno Sergio no lo conocía

Voz 3 22:47 es que ya te digo que es muy típico de por lo menos de Bilbao que yo soy de Bilbao pero yo creo que eso es quiero ahora no estoy muy muy muy muy segura porque ya sabes que esas cosas y luego hay uno que seguro que eso euskera porque es una ya sabes que componemos las palabras entonces ganó a Baco qué quiere decir que el que no tiene sentido común saques viene a ser un poco parecidos pero mi favoritos

Voz 12 23:10 en este punto pero punto

Voz 3 23:13 es muy curioso porque cada vez está en desuso ya os he dicho pero cada vez que alguien lo dice muy a los demás les crea una sonrisa Ismail que palabra es verdad la tenemos que recuperar esa es un insulto desde luego ni la persona queda mal pero hay en del fondo como una especie de cómo Karin y tonos

Voz 12 23:31 no lo arregle Pilar no porque lo que ayer no

Voz 3 23:35 lo eh vosotros

Voz 12 23:37 golpista

Voz 1995 23:40 Alberto desde La Coruña abierto buenos días o sea es que pasa Alberto esta mañana esto no es hacía gracia eso es una buena sé no lo sé tener dudas si es una buena forma de montar el miércoles que me naciste Alberto

Voz 33 23:57 junio también está llamando

Voz 1995 23:59 pues ya sabemos que es un golpista dijo pista

Voz 12 24:02 bueno el día veinticuatro bueno pues es un golpista que nos ha traicionado

Voz 33 24:08 bueno algo de eso no te digo que no haya

Voz 1995 24:11 según el insulto alguien elaborado que insulto a oler y ver a ERE según tu día nacimiento cuál es el insulto que más te te

Voz 2 24:19 el es mío por por utilización e sí pero con una tilde Korda de la eh ya poder sin la y directas presi

Voz 1995 24:30 sí es verdad que aquí estamos

Voz 33 24:34 qué parcial sin embargo yo creo mucho de menos un insulto reivindico insultos como me que trece por ejemplo

Voz 2 24:42 al son y que opte ese tipo de insultos digamos plásticos aunque reconozco que para mí como he dicho programa los maestros en esto son los argentinos

Voz 1995 24:54 encuentro hay uno de un argentino que pone aquí Javi mayo es hijo de un picnic un hijo de sí

Voz 26 25:05 que tiene

Voz 12 25:07 el gracias por llamarnos golpista Albert vosotros un placer Sergio y con esto de la corrección política

Voz 1995 25:14 que se ha establecido una especie de carrera loca sensible donde todo el mundo se siente ofendido constantemente los insultos tienen cabida en esta sociedad

Voz 10 25:25 mira yo cuando escucho a algunos excesos de la corrección política siempre pienso dos cosas la primera como te he dicho las palabrotas y son una cosa pero los insultos son otra insultar es muy fácil ir se pueden usar palabras que digamos hemos convenido que no son inherente negativas con lo cual te puede insultar igual como el ejemplo de antes de genio pero es que además además de todo esto claro al final Si ese decidimos que determinadas palabras no las podemos decir no estamos solucionando el problema de fondo suelen dar estamos maquillando no que es un poco lo que está pasando en Estados Unidos porque son ahí los campeones de la de la corrección política ir luego a mi yo siempre hago mías unas palabras de Ricky Gervais el cómico británico que dice que eh que este es ofendido no significa que tengas razón ni significa que eso esté mal pero también hay gente que se ofende por ejemplo en el mestizaje los gays los ateos y bueno y que qué significa eso todos nos podemos sentir ofendidos en un momento dado pero no por eso lo que está diciendo debe ser censurado eliminado no

Voz 1995 26:27 Sergio tú que has estudiado estas este asunto de fondo no tenía nada que ver con nuestra cultura con la sociedad católica y colabora con la blasfemia constantemente el filo de navaja no no tenga nada que ver con eso bueno por supuesto que sí yo

Voz 10 26:42 en Sociología siempre es difícil no aislar una causas es todo una concatenación de causas con una especie de jungla panameña donde todo tiene que ver con todo y es difícil saber qué es realmente lo que hace que una cultura determine que hay cosas que son intocables Si cosas que no no por ejemplo se me ocurre un ejemplo muy raro que encontré fue una lengua aborigen en Australia que es el el Val donde todas las palabras habituales que tú puedes decir adquieren la categoría de tabú cuando se pronuncian delante de la suegra por ejemplo

Voz 1995 27:15 delante de la suegra imagínate porque llegada hasta

Voz 10 27:18 la acción porque tras haber pues

Voz 1995 27:20 hay hay una historia vaya siendo te gustaría yo piénsalo no fantasear volver a la infancia el momento en que descubres las palabrotas es un momento maravilloso sana no digo que ese sea el tránsito ni mucho menos la niñez a pero descubrir las palabrotas es algo realmente maravilloso pues es como a descubrir esas revistas prohibidas

Voz 10 27:44 ese canal con los rombos no o hoy bueno yo creo que esto se pueden poco revivir cuando aprendemos un idioma nuevo no

Voz 1995 27:51 eso es siempre lo primero que se aprender un idioma solos en su pero hacerlo semanas estuvo con nosotros el doctor Rojas Marcos señalaba que no significan para él que he tenido que aprender un segundo idioma en Nueva York

Voz 17 28:03 los insultos el amor las emociones tienen un una lengua materna

Voz 1995 28:10 es un cautivos de esa lengua no fracking aquí nosotros podemos saltar es decir faquir y nadie se va a sentir Carmen

Voz 14 28:17 es una Americano Judas alguien no tiene lo mismo como como en español por la cultura

Voz 1995 28:22 a alguien se desviara dice Manuela número de Santander Caracol es decir hoy arrastra un caracol uno eh Juan desde Sevilla muy buenos días

Voz 34 28:36 hola buenos días qué tal encantado de saludarte seguimos de quiere saber qué insulto te corresponde según tu dio nacimiento que que lleva pero que

Voz 1995 28:52 de septiembre de diecinueve mira eres un impresentable que no lo esconde

Voz 12 28:58 tan según insulto es menos favorito

Voz 34 29:03 Juan de un insulto para favorito porque malo decía mucho mi padre es es que yo quiero hacer a otra persona o cuando quiero cortar el rollo cuando quiero que yo no me hable se digo esto volaba

Voz 14 29:19 tanto que hasta hace poco no sabía qué era

Voz 34 29:22 autor de La Algaba pero es un don toleraba todo esté en el Sevilla se doctoraba uno que es el que más cola de la que me digan porque realmente no no me insultan aquí es cuando me dices que eres un mal educado realmente no me insulta a mí no insultando a mi padre porque son los que más dado la educación no sé si es que de que Francia de Ben por último

Voz 1995 29:50 Sergio que insisto escrito libro fantástico me cago en palabrotas insulta que hemos avanzado algo progresaba más en el tema de los insultos los romanos que habitaban España Hispania hace hace siglos se insultaban como nosotros ahora

Voz 10 30:05 bueno yo el término veo progresar avanzar yo no lo utilizarían este sentido yo creo que simplemente nos vamos adaptando y es una especie de carrera armamentística la cual pues hay insultos se que de tanto usarlos devaluando ya que sustituirlos por otros hay otros que incluso acaban significando todo lo contrario hay un ejemplo que me parece fascinante que es la palabra hoy en día las desde el deporte pues la excelencia no sin embargo hace cincuenta sesenta años atrás significa va ser lo peor share tonto porque viene de Gijón que es burro quiero decir que yo creo que las cosas van cambiando ese van adaptando Jet ya te digo es una especie de carrera la cual se busca hacer el mayor daño posible que haya la mayor carga emocional y a la vez que no parezca que estás fingiendo sé yo yo creo que no es cuestión de evolucionar sino de adaptarse a los a los tiempo

Voz 1995 31:03 pues lo mismo les viene bien ACS por por lo que sea por lo que estamos viviendo en este país les viene hacerse con me cago en palabrotas insultos y blasfemias Italia por Vox la de los diccionarios Sergio Parra Sergio muchísimas gracias a la más atroz y es bastante divertida si si tienen oportunidad el hasta que es hoy por hoy eso lo serás tú

Voz 20 31:27 ir de favorito no hijo de luego

Voz 1995 31:31 M A que diciembre rato de una vuelta por las redes sociales que es bastante grande

Voz 17 31:35 pero seguimos sin sin si me sí

Voz 43 37:00 hola buenos días qué tal también como siempre

Voz 1995 37:03 desde el vaho Luis Alfonso Gámez periodista científico azote de sin sordos Gámez muy buenos días buenos días

Voz 14 37:11 canta una palabra preciosa fantástica

Voz 1995 37:14 bueno hoy vamos a hablar de un hombre que recurrentemente aparece en la en la información no semana así un semana no unas mil así pasar de un mito esta semana hallamos un reportaje fascinante sobre la figura más relevante seguramente de la ciencia al siglo XX no resultó asombroso porque a día de hoy en el año dos mil diecinueve todavía hay aspectos de su vida que desconocemos álamos de este hombre

Voz 44 37:37 la CIA sea justo al restringir

Voz 1995 37:43 lo reconoce y Serra es hacen todo alemán Albert Einstein lo hemos hablado

Voz 14 37:53 tenemos de aquí impreso el servicio a la causa de la Universidad debería aquí en Jerusalén la universidad fue fundada mucho antes del establecimiento del Estado Independence

Voz 1995 38:01 este es el discurso durante la clase inaugural impartida por él en mil novecientos veinticinco en sí dejó su testamento sus derechos de imagen Aisa universidad todavía queda mucho por saber de ahí está

Voz 43 38:14 a ver yo creo que es de las personas más conocidas que hay es una persona que se han hecho biografías muy completas yo creo que de subidas lo sabemos casi todo siempre puede salir documentos de alguna carta perdida siempre puede salir algún dato que no se conocía pero yo creo que tenemos un un mosaico una idea bastante buena de cómo era Albert Einstein como científico y como persona

Voz 1995 38:36 sí porque se ha convertido en un icono tan extraordinario Gámez pues por qué sus hallazgos Un siglo después

Voz 14 38:43 se confirman constantemente hace que fue hace tres semanas cuando se fotografió entre comillas un agujero negro y una de las subtítulo será Einstein tenía razón cuando se descubrieron las ondas gravitacionales Einstein tenía razón yo esto fue hace tres años es decir porque era un científico que previó muchas cosas a partir de la teoría y que además que luego la digamos la ciencia experimental de Aíto dando la razón en practicamente todo

Voz 43 39:12 también es verdad que nos acordamos de lo que acertó hubo casas que no consiguió hacerlo él quiso unificar las cuatro fuerzas y ni él ni nadie ha podido

Voz 10 39:21 aporte Einstein

Voz 1995 39:24 insisto vuelve una y otra vez con

Voz 10 39:27 con mucha polémica sobre algunos

Voz 1995 39:29 de de algunos de esos postulados y con algunos mitos os parece que hagamos un repaso sobre los mitos de Einstein venga porque yo creo que nos va a ayudar a entender que es cierto que hay de falso en este en este personaje por ejemplo uno de los mitos más relevantes sobre su figura es que Einstein ayudó a construirla

Voz 14 39:44 ambas atómica esto es cierto Game pues va a ser que no te hecho cuando tú es alguna película una serie de televisión que hicieron sobre el Proyecto Manhattan nunca varias a Einstein entre los protagonistas porque si es cierto que Einstein en mil novecientos treinta y nueve fue uno de los firmantes de una carta Roosevelt en la que él tenía que que lo como muchos científicos que los nazis desarrollarán la bomba atómica y entonces pidió al presidente de Estados Unidos que pusiera todo su empeño para desarrollarla cuanto antes pero tenía un problema Llera que él había dicho que admiraba a Lenin por lo que había hecho por la justicia social y claro eso digamos que en Estados Unidos no estaba muy bien visto y síguenos dieron digamos las credenciales de seguridad necesarias porque el Proyecto Manhattan era ultra secreto e ahí hay un problema entonces no trabajó en el Proyecto Manhattan otra cosa es que el SIP

Voz 1995 40:32 la apoyaba ha sido escupió

Voz 14 40:34 después no sé no es ese pagados si es que el problema era que tenía a los nazis al otro lado

Voz 1995 40:41 vamos con el segundo mito Mulet Einstein era un mal estudiante falso

Voz 43 40:45 era un empollón lo que pasa que hay una imagen que circula por Internet que es el boletín de notas de Einstein y se ve que todo lo tiene con aprobada ellos cinco seis claro el fallo es que el sistema escolar puntuada en base seis es decir realmente la equivalencia sería que lo tenía todo sobresalientes pero parece que todos han aprobado roscones pero no era muy buena estudiante otra cosa es que no tengo común con él y luego está el tema que dicen que suspendió el examen de acceso al ETEA de Zúrich pero claro es que lo hizo dos años más joven porque era buena estudiante lo habían adelantado y además lo hizo en francés que era una lengua que no dominaba porque eso no pasó el examen

Voz 1995 41:24 vaya bueno otro de los mitos es que Einstein era zurdo durante una época se puso de moda decir que los genios solían ser dos esto es verdad o no

Voz 14 41:32 pues es que se ponen de moda cosas como decir ahora que los genios son dislexia de los genes tienen las Berger de hecho si tú ves las fotos LB a Einstein escribiendo con la mano derecha en la pizarra por ejemplo en muchas imágenes no hay ningún la prueba de que Einstein fuera zurdo más bien todo lo contrario parece que no era zurdo hay lo que pasa es que hay son estos mitos de decir lo absurdo serán genio no son genios no pues no mirada hay zurdos que son genios

Voz 43 41:57 son mejores boxeadores eso sí pero boxeo no

Voz 1995 42:01 ah sí

Voz 43 42:01 no no era un gran mejores pistoleros eso pues las películas de vaqueros

Voz 1995 42:05 vale cuarto mito Einstein se hizo vegetariano era ver

Voz 14 42:08 Dario Games pues sí pero no se hizo vegetariano bajo un día el supermercado vivir decido hacerse vegetariano sino porque tenía problemas digestivos y su médico le recomendó en un momento determinado que no comida carne entonces es claro vamos a ver si tú tienes problemas de lo que sea con la digestión te recomiendan no comer algo pues dejas de comerlo también es verdad que luego debió decir en algún momento que se sentía un poco entre comillas culpables por esto de comer carne no entonces si eso fue cogido como una prueba de que él se había convertido al vegetariano mismo por convicciones morales o éticas no es así se convirtió al vegetariana mismo por obligación

Voz 43 42:47 curiosamente y meter una cuña hay que sí que era vegetariano era Hitler que eso no se suele decir

Voz 1995 42:52 el pobrecito mi bueno que era verdad hay sobre decir vale y mito número cinco hay este no era más que un físico teórico

Voz 43 43:03 de hecho el además de que trabajó en una oficina de patentes en Berna Suiza tiene patentados inventos de hecho el trabajo mucho en una nevera en un sistema de nevera que luego no fue un estándar que se impuso pero tiene una patente registrada en sistemas para emitir ultrasonidos osea que él sí que tuvo un aparte de ingeniería o de física experimental

Voz 1995 43:28 de la frase Dios no juega

Voz 14 43:30 a los datos

Voz 1995 43:31 que que algunos atribuyen a sus creencias religiosas otros precisamente otro consejo de saberse con qué nos quedamos

Voz 14 43:36 eh con no juega a los dados porque no es Dios que él habla en la frase original habla de El Viejo el viejos como se expresa él para decir la naturaleza habla de la naturaleza no juega a los dados no es dioses sus una interpretación el digamos querida de hecho hay bastantes textos algunos se han subastado recientemente en los que él considera Dios digamos un

Voz 10 43:59 la palabra para cubrir la ignorancia humana

Voz 14 44:01 y que la Biblia es un libro de leyendas es de no era religiosa en absoluto

Voz 43 44:05 y luego hay un tema que esa frase estás muy saca de contexto el utilizaba esa frase porque él era muy crítico con la mecánica cuántica entonces la mecánica cuántica se basa en probabilidades es decir la mecánica cuántica no es dos más dos cuatro sino que tienes que trabajar con probabilidades y él esta idea siempre le siempre nunca le acabó de cuadrar ahí esa frase por eso decía lo de jugar a los dados que lo importante no es Dios lo importante es que la naturaleza se rija por probabilidades como cuando tú tiras fundado

Voz 1995 44:36 por último hay una creencia popular mito que seamos es cierto es que Einstein inventó la bombilla o un mito que se refrenda además como Fest

Voz 45 44:49 el se pongan programa científico admirador mío como ha hecho algo de química pues a este impuesto y creo

Voz 46 45:01 la bombilla eso yo vamos

Voz 1995 45:04 sí claro es normal que la admire por eso a mí me flipa que ha hecho algo de química no

Voz 43 45:09 sí era todo eso que es que no probó la que hay obligatorias

Voz 1995 45:11 es una cosa decir una cosa Gámez Mulet listos se ha hablado más de ciencia se habla más de cien desde que los debates electorales de las alas sí que es verdad que nada yo estaba esperando aclaran de ciencia educación y Maqueda espera y que ayer menos critica a veces que hablaron de ciencia dijeron la palabra ciencia no pasaron de ahí va pero digamos de listo si se habla más de cien enfermo tenemos que elegir presidente alguien

Voz 8 45:42 está llave abrazo grande no dais siempre

Voz 14 50:09 pregunto Interior hola mocasines de verdad mocasines que verdad me pone eso unos compromisos yo te voy a contestar mocasines sí

Voz 1995 50:19 la polémica vamos a hablar de la nueva tendencia que son los mocasines Carretero muy buenos días

Voz 26 50:29 buenos días verán

Voz 1995 50:31 además es como se llama la colección de mocasines que ha lanzado el hijo del ex presidente Nicolas Sarkozy chamán Louis Sarkozy étnico en uno de ellos es realmente saber si hay prendas que se pueden modernizar ese sería gran enigma que plantea el Sarkozy júnior IES enigmas solamente lo puede resolver Lola Carretero cuéntanos Lula de verdad si quiero estar a la moda me tengo que poner unos mocasines a estas alturas

Voz 26 51:00 sí sí todos todos todos un enigma quieres que te yo no creas que te voy a resolver mucho pero si tenemos que darle vueltas que es las Nico pues una zapatilla deportiva que parecía que era súper clásica y la hemos convertido en un coche de Transformers sea practicamente tú crees que va a dar una vuelta al el pie y se te va rara la cabeza bien pues esas no bienes reciclar todo no va a ser eso

Voz 1995 51:33 vale pero como son esos esos mocasines que ahora están de moda come

Voz 26 51:36 los la moda es un lugar que siempre hay que revisitar es eso está claro siempre hay que mirar porque sí sí si lo piensas bien básico no que vamos a ponernos en los dos pies nos tenemos que poner lo mismo de protección de bueno pues el mocasines Éste es al Racing que no es el típico castellano digamos que es lo que tú te temes tú te temes que yo te iba a decir que el castellano Stade

Voz 14 52:01 con su hermano atrae la situación de reverdecer laureles no

Voz 26 52:10 así este que es que se ha hecho en España con esta colaboración de diseño de de Luisa Così es el típico que tiene un nombre se inventó allá por los cincuenta Se llama elevó Mini el un sin que no tiene suela la misma piel que llega hasta los costados donde se cosen la pala eso es básicamente lo que así no tiene suelo

Voz 14 52:34 a parte de la planta lleva unos patitos de goma

Voz 26 52:43 tardamos una gotita de Patito contaba

Voz 14 52:46 toros de eso

Voz 26 52:48 sin que se inventa en los años cincuenta se le jurídica no sé si como leyenda urbana como realidad el famoso Agnelli el hombre de los coches Agnelli que era un elegante total que era era un sibarita era muy sofisticado descubre que conduciendo conducía muy rápido y los zapatos de los años eran muy rígidos YSL resbalaba Seles resbalaba un accidente dijo esto es por el zapato y encargó a su Zapatero algo que no se deslizaron y entre los dos idearon los hitos de goma que se adhieren perfectamente al pedal de conducción este Selfa vamos algo Mini que luego tots hizo icono y que ha sido el zapato deportivo elegante por antonomasia Éste es el mocasines

Voz 1995 53:36 perdón de otra manera porque deportivo elegante

Voz 26 53:38 pijo evidente te estoy hablando del hombre más rico de Europa es la época Riviera francesa Riviera italiana el gomina ni el descapotable ahí se asocia

Voz 1995 53:49 el hijo de Sarkozy dijo Sarkozy está siguiendo una tradición

Voz 26 53:54 sí ha visto claro es que ha quedado un poco para más estilo deportivo de nuevo parece que lo compraron los sueños de otra firma italiana vacua di Parma otros clásicos en recuperando piezas italiana de este boca sin que hoy está muy popularizado salgo mi encuentra con cierta facilidad lo puede comprar cualquiera es el es muy cómodo pues ahí llega el hijo de Sarkozy y mira tú por dónde que lo más sorprendente es que se fijan casi de una forma bastante intelectual aquí nos conecta con una empresa española es una historia bonita porque hace diferentes lecturas

Voz 1995 54:34 pues espérate que tenemos al teléfono a uno de los responsables esa empresa española que está bom precisas de palo Gomez Leighton y Victoria Falomir vamos a saludar a Pablo Pablo muy buenos días

Voz 33 54:45 hola buenos días habéis consiguió algo que parecía

Voz 1995 54:47 pues sí los mocasines se pongan de moda no sé si ya te la enhorabuena todo lo contrario