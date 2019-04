Hoy por Hoy (24/04/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 con la son las diez en Canarias las noticias de esta mañana con Antonio Martín Antonio muy buenos días

Voz 0228 00:09 los días Toni la ministra de Economía acaba de matizar algunas de las afirmaciones que hizo ayer Pablo Casado en el debate a cuatro Nadia Calviño pone en entredicho por ejemplo las cifras del paro que utilizó el líder del Partido Popular

Voz 2 00:21 situar la gestión del empleo en su formación por encima de la de los gobiernos del PSOE informa Eladio menos

Voz 0527 00:26 decía casado por enésima vez anoche Rajoy se fue con el empleo creciendo en España el paro está aumentando contesta Calviño el empleo está creciendo en tasa interanual Casado no tiene en cuenta la estacionalidad

Voz 3 00:39 se sigue haciendo comparaciones como el empleo en febrero y mayo que es un poco como comparar la temperatura en febrero y mayo

Voz 0985 00:45 baja la inversión baja el consumo ha dicho Casado

Voz 0527 00:48 contesta la ministra la inversión extranjera se multiplicó por seis el año pasado la inversión productiva un cinco por ciento el consumo un dos con tres arremete contra lo que llama recetas milagro de los partidos de la derecha que

Voz 4 00:59 todo se arregle bajando los impuestos cuando la última reforma comba

Voz 0527 01:03 el IRPF dice hizo bajar la recaudación en quince mil millones de euros no hay margen

Voz 0228 01:09 apenas para bajar el gasto público concluye cuando un sesenta

Voz 0527 01:12 por cien de ese gasto es gasto social

Voz 0228 01:15 a primera hora hemos hablado en la SER con representantes de distintos partidos después de ese debate y se han referido a posibles pactos poselectorales el socialista Rafael Simancas así

Voz 0933 01:23 rallado que como apuntó ayer Pedro Sánchez ahora mismo

Voz 0228 01:25 no no ven una alianza conciudadanos la popular Marta González considera que Vox apuesta por políticas que nadie sabe adónde pueden yo

Voz 5 01:33 está absolutamente claro que no es posible un acuerdo con Ciudadanos se debate la posibilidad de continuar en la senda de la democracia o asomarnos a agujeros negros a los que no sabemos es lo que nos espera

Voz 0228 01:48 pasados los debates los cuatro candidatos reanudan sus actos de campaña hoy Sánchez en Badajoz casado en Sevilla Iglesias en Bilbao ir Rivera en Valladolid más cosas en el juicio del proceso independentista nueva sesión que ha comenzado con la comparecencia de distintos miembros de la empresa postal Uni post a quién se investiga por su papel en el referéndum ilegal del uno de octubre hoy además deberá responder Albert Valle que fue director de los Mossos d'Esquadra que dimitió poco antes de ser referéndum vamos al Supremo Alberto Pozas buenos días buenos días testimonios reiterativos relacionados con la empresa Unipol que reconocen que los encargos de la Generalitat relacionados con el referéndum no se gestionarán de manera normal

Voz 6 02:21 al no es común de hecho me

Voz 7 02:23 consta que por no ser común se dio orden de paralizar los envíos y de no no tramitarlo

Voz 0228 02:28 pero desconocen los detalles estamos a la espera de escuchar el testimonio de Albert vaya ex director de los Mossos que dejó el cargo unos meses antes del referéndum ilegal Iker reconoció que dejaba la administración catalana por motivos políticos hice ha registrado un terremoto de tres coma dos grados en la escala de Richter a primera hora de la mañana con epicentro en La Mojonera en Almería no hay constancia de daños materiales tampoco personales aunque sí que ha podido sentirse sobretodo en Roquetas de Mar el seísmo ha tenido lugar poco después de las seis registrado después también otra réplica aunque ésta de menor intensidad once y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1 03:02 cadena SER Madrid

Voz 1434 03:04 el Defensor del Pueblo pide explicaciones al Ayuntamiento de Alcorcón por la situación del centenar de ancianos que tiene que abandonar las casas adaptadas que el Consistorio les cedió hace ocho años con carácter vitalicio en su escrito el Defensor recuerda que muchos no pueden volver a sus antiguos pisos porque están destrozados porque no están adaptados a sus necesidades ser Madrid Oeste Belén Campos

Voz 1600 03:25 el Defensor del Pueblo considera que el consistorio Alcorcón Hero debe dar una respuesta a esta situación de emergencia social y ha pedido una solución habitacional y una atención adecuada para los casi cien personas que podrían quedarse en la calle tras la declaración de enviasen concurso de acreedores son juez ha acordado que se proceda a la venta de los inmuebles del plan permuta ante esta situación el Defensor del Pueblo ha recordado al Ayuntamiento de Alcorcón que está obligado a controlar el funcionamiento financiero de los servicios de las entidades locales de sus organismos autónomos de las sociedades mercantiles ha pedido una copia del modelo de contrato empleado para la firma entre casa y las familias afecta

Voz 1434 03:59 la candidata del Partido Popular a la comunidad Isabel Díaz Ayuso asegura que le gustan los atascos nocturnos en Madrid porque son una seña de identidad de la ciudad una muestra de lo viva que está Madrid Madrid central se los ha llevado luego le han pedido que lo explico un poco más y esto ha dicho Díaz Ayuso no dejen de los atascos

Voz 8 04:17 me gustan las alternativas en el transporte público creo en el medio ambiente y en la sostenibilidad pero que un atasco a las tres de la mañana un sábado en Madrid me parece que seña identidad de Madrid y creo que cualquier persona que vive Madrid sabe a lo que me refiero

Voz 1434 04:34 un juzgado de instrucción ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido el lunes por apuñalar a dos personas en el aeropuerto de Barajas se le acusa de un delito de lesiones graves amenazas el detenido permanece de momento ingresado en la unidad psiquiátrica de un hospital tenemos siete grados ahora mismo en el centro de la capital para hoy máximas de diez grados

Voz 0228 05:00 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 6 05:05 en ese

Voz 1 05:08 vicios informativos en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 6 05:20 con Toni Garrido la historia de la aquí

Voz 1995 05:22 les vamos a hablar a continuación habla de cuatro personas cuatro personas que comparten un espacio pequeño cuatro personas que deben enfrentarse a sus frustraciones y esos sueños incumplidos donde historia que devino un poco Aira y aunque presta inscripción pudiera parecerlo no tiene nada que ver con el debate

Voz 9 05:42 Jota Linares

Voz 6 05:44 muy buenos días buenos días bienvenidos J es director de cine y poles actor a ver no tiene que ver con el de de pero podría hay conflicto hay trama hay gritos veis si al final voy a Bicing

Voz 1995 06:05 la soledad hay mucho

Voz 2 06:07 mentiras buen ojo de Linares ha dirigido uno

Voz 1995 06:10 es muy recomendable película titulada A quién te llevarían a una isla desierta ya pueden verla ustedes en en Netflix debido al éxitos hemos traído una película no conocemos las cifras de espectadores pero está teniendo un éxito tremendo en esa plataforma esta mañana Pepa Bueno les preguntaba a ustedes queridos oyentes de la Cadena SER a cual de los cuatro participantes del debate esa de decirse llevarían a una ser

Voz 6 06:36 dice

Voz 1995 06:37 hemos querido conocer las respuestas se sí por favor

Voz 0933 06:40 a una isla desierta me llevaría Rivera para que escuche el silencio

Voz 10 06:45 otra isla de dejado sin lugar a duda me llevaría señor Rivera que seguro que en el bolsillo se de no tiene un barco un helicóptero y lógicamente la primera de cambio lo dejo a él en aire me vuelvo

Voz 7 06:57 yo me llevaría a Pablo Casado pero para dejarlo allí de verdad

Voz 1995 07:01 hay una frase en la película J dicen nos pasamos la vida diciendo lo que vamos a hacer y no hacemos nada una obra premonitoria autonómicas inspirado en la realidad realmente fue

Voz 2 07:13 sí sí fue una película

Voz 0269 07:15 que mi mejor amigo yo estuvimos escribiendo

Voz 2 07:18 pues desgraciadamente ahora con la perspectiva histórica que no da los años de la que tuvimos en los peores años de la crisis en dos mil once y dos mil doce fue cuando pusimos la obra de teatro en pie

Voz 1995 07:27 torneo yo claro es con con la perspectiva no

Voz 2 07:30 no da cuenta de que obviamente pues ninguno de nosotros trabajábamos de de lo que hayamos estudiado Derecho compartíamos muchos sueños y mucha cerveza hacen en un lugar que existía de verdad que la hacemos un homenaje la película que señala garaje Lumière que un teatrillo alternativo que tenía Celia de Molina donde había una chica poniendo caña de camarera luchando por ser actriz muy muy especial que se llamaba a Natalia Natalia de Molina Natalia en aquel sitio me dijo pues bueno recogido para una película de David Trueba estoy muerta de miedo pero amamos creo que le dije yo me inocentemente para un secundario y me dice la protagonista el eje Natalia acabaron las cañas para siempre

Voz 1995 08:14 sí fue afortunadamente Paul tú tienes veinticuatro si todo esto que está pasando porque hablamos siempre de la desafección política la película en muchas cosas y habla de una generación como hay una aparte la de la de juguetes rotos luego hablaremos de todo eso donde todavía habrá que esperar sea a romperse cuando no tenga cuarenta años yo creo que hay hacer un poco el proceso de destrucción pero te sientes interpelado tú y la generación a la que representa a todo lo que estamos viviendo en este país estos días

Voz 1732 08:43 bueno sin duda osea creo que tenemos la obligación de de votar y creo que la política va con nosotros y a todos los jóvenes que están escuchando esto les animo a que vayan a votar porque esto también va con nosotros si más no la las decisiones que tomemos el día de las elecciones luego condicionan nuestra realidad o sea que que tenemos esa obligación como generación y sobre todo hay formarnos a leer los programas políticos a saber que plantea cada partido luego ya que cada uno vote lo que quiera pero pero va con nosotros sí debería ir con nosotros

Voz 1995 09:17 porque la película no habla de política pero es muy política

Voz 2 09:21 sí yo creo que sí porque habla de del miedo a decidir entonces yo creo que esos esa probable un contexto político habla de todos los personajes se mueven por miedo mucho durante muchos momentos de la película se dejan llevar y luego paga las consecuencias de ese dejarse llevar y no pensar iba no ser valientes y eso al final es lo que nos ha pasado a mi generación que yo soy un poco mayor que Paul obviamente yo soy pertenezca a esa generación de la crisis que terminamos dos mil ocho la universidad nos encontramos con con algo que no nos esperan para nada que no pasó por completo entonces obviamente

Voz 0269 09:57 de todo lo que

Voz 2 09:59 se haga la generación joven yo veo yo veo mucha mucho sentimiento apolítica en tengo un hermano de veintiún años entonces con lo conozco caer con amigos y me da mucha pena la manera en que no no eso no va conmigo yo sí sí va contigo cualquier cosa que tú hagas en el futuro va a estar condicionado por por el país en el que vives entonces yo intento siempre que que piensen y sobre todo que no tengan miedo a escribir y a pensar por sí mismos y al final parte de eso habla la película del miedo a decidir que tiene mi generación o que tuvo mi generación

Voz 1995 10:29 a quién te llevaría a una isla desierta que puede verse desde hace unos días en en Netflix la historia de la película de cómo hace la película es casi más interesante que la propia película J cómo consigues por fin llevar después de pasar por un teatro después de dar vueltas cómo por fin consigue que abrirlas estrene tendría para otra película sí sí sí porque fue

Voz 2 10:54 ya te digo Fons escribimos la obra de teatro Paco Anaya ello con un sentimiento de rabia que luego nos dimos cuenta que de todos aprende tampoco es bueno escribiré de la rabia pero hubiera

Voz 1995 11:04 comprar con hambre

Voz 2 11:06 cada una con hambre ratas entonces Carlo lo que hacían no será mirará a nuestro alrededor y es fijarnos en lo que estaba pasando ya lo que lo que está pasando pues era gente frustrada gente que tenía miedo gente que jóvenes que estaban sobre cualificados tenían que ir jóvenes que no sabían qué hacer con su vida hay y al final eso lo volcados en una obra de teatro que de repente conectó de una manera muy importante con con el público al que iba dirigida a veinteañeros tardíos treintañeros y hasta agente la cuarentena hay fue muy bonito fue muy todo lo que pasaba todas las funciones y a partir de ahí

Voz 0269 11:43 eh

Voz 2 11:45 luego fue bastante más fácil de lo que parece porque fue Netflix que no pidió la pell entonces tuvimos una llamada ya estaba preparando bueno estábamos montando mi mi primera película

Voz 1995 11:52 como tuvo que ser sea llama sino que Netflix que te pongas

Voz 2 11:56 me llamo Bea bodegas que es la mi productora que es la la mujer que está detrás de primera películas muy tiene esa estos momentos salsa estos momentos que luego te acuerdas toda la vida porque estas haciendo algo intrascendente de repente te da un vuelco la vida yo estaba a punto de duchar me me acuerdo sonó el teléfono y claro en ese en en eso vía a ello teníamos contacto directo a diario porque estamos terminando ya el montaje de de animales

Voz 0269 12:20 he cogí pues

Voz 2 12:22 pensando que iba a ser algo de de tema de montaje y me dijo oye que ha llamado

Voz 6 12:26 el desfile digo yo ellos Vernet Blix que

Voz 1995 12:31 llamada antes de la ducha habla bien de ti por muchos motivos eso tu talento sino también de la higiene era una pequeña pausa pensando a cual de los cuatro de ayer es llevaría a una isla desierta que es la pregunta que hemos dicho en Hoy por hoy esta misma mañana escuchamos unos cuantos anuncios enseguida seguimos ando de a quién se llevarían a una isla desierta

Voz 11 12:56 Garrido cuando empezó el temporal llamaste para saber cuánto iba a durar cuando tuviste los primeros desperfectos llamaste a los bomberos pero cuando todo vuelve a la calma y no tienes seguro de hogar dime a quién de ondas evita los llamando al dinero directa concreta a su seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com una compañía Bankinter

Voz 12 13:22 sí

Voz 13 13:27 India hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales

Voz 14 13:31 el arroba Hoy por hoy en Face

Voz 13 13:34 en Hoy por hoy

Voz 11 13:37 en la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 15 13:46 Pekín

Voz 11 13:48 pero suave

Voz 16 13:50 tan blando por fuera que se diría todo tiene el cordón que no lleva huesos

Voz 8 13:55 sólo los espejos Tchité sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro lo dejo suelto al Prado acaricia tira de con su hocico rozando las apenas las plantillas rosas celestes lo llamo dulcemente Platero sí tiene allí con un trajecito alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabel Leo ideal cuánto Alidón le gustan las naranjas mandarinas las uvas moscatel

Voz 13 14:28 los chicos morado

Voz 8 14:32 es tierno en mimoso igual que un niño que una niña pero fuerte y seco por dentro como de piedra cuando paso sobre él los domingos por las últimas Calleja hasta el pueblo los hombres del campo vestidos de limpio y espacioso se quedan mirándolo

Voz 17 14:56 cero titula que Luna al mismo tiempo Platero y yo

Voz 11 15:02 Juan Ramón Jiménez mil novecientos catorce Cadena SER El Pla se escucha

Voz 8 15:14 tacón

Voz 18 15:16 sí lo que pasa

Voz 19 15:31 tengo un problema no pudo afeitar me para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño min noventa pero eso tiene solución cariño está muy cerca

Voz 13 15:40 Steinbrück or tenemos más de sesenta tiendas cerca de ti siempre encuentre solución que necesitas Bin

Voz 11 15:46 dura herramientas ferretería todo con la garantía el servicio del Grupo El Corte Inglés que arreglamos hoy

Voz 20 15:54 estás planeando tu próxima escapada ahora es el momento de reservar la con la oferta de Ryanair consigue hasta treinta euros de descuento en vuelos de ida y vuelta visita Ryanair punto com elige entre manos de doscientos destinos desde playas de ensueño a vibrantes ciudades europeas Ryanair más opciones precios más bajos gran servicio disponibilidad limitada a visitar retener punto com

Voz 4 16:14 yo sigo el mejor precio de cada compañía

Voz 13 16:17 pero el mejor entre los mejores IS es el mejor mejor precio esto lo hace cualquiera pero yo soy rastreador punto com muy buen

Voz 1 16:25 hay canciones que reconoces al momento

Voz 21 16:29 resuenan en tu cabeza se graba en la memoria de tu corazón colecciona con el país y los cuarenta Classic la discografía completa y cinco directos de una banda tan grande que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre domingo veintiocho A kind of magic y Caja premium de regalo por nueve coma noventa y cinco con el país

Voz 4 16:47 te preocupa que Iglesias Torra Otegi manden en el Gobierno en el futuro el Partido Popular defenderá la unidad de España sin complejos Vota Partido Popular valor seguro

Voz 22 16:57 hola Manu qué tal el fin de semana o están intentado meterse vivir en casa de mis hermanos mientras estábamos todos en el pueblo así que imagínate pues dile a tu hermano que se ponga a dar arma es la mejor manera para que no vuelva a suceder

Voz 23 17:08 protege lo que más importa Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 0959 17:23 pero como apunta Íñigo Sastre muy buenos días qué tal a una isla desierta no sé pero

Voz 1995 17:29 quién llevaría todo a Murcia Toni puesta Toni Segarra

Voz 0959 17:31 van a Gonzalo Madrid Madrid me sigue tu vale porque mañana Toyota Heidi de la Cadena SER presentan en Murcia conduce como piensas esto es como una como cartel de una película dirige Toni Garrido estarán Tom calen los publicistas Toni Segarra y Gonzalo Madrid y la cantante y compositora Sole Giménez juntos reflexionarán sobre por qué escuchamos siempre la misma música descarga invitación gratuita en la web de Radio Murcia o recogerá en el concesionario Toyota la basa de Murcia desde las siete de la tarde en la Fundación Caja Mediterráneo no te lo pierdas Toyota Jair conduce como piensas

Voz 8 18:03 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni

Voz 1995 18:11 nuevo hablamos de a quién te llevarían a una isla desierta Nos hemos dado cuenta de que esa pregunta la formulación agente llevaría a una isla desierta es una pregunta que lleva haciéndose Telecinco desde hace casi veinte años que este año se llevan ahí él Pantoja a Carlos Lozano a a Colate bueno pues Moreno sí yo tengo un amigo que estamos haciendo estamos haciendo apuestas dels

Voz 2 18:35 a qué va a hacer

Voz 1995 18:37 yo apuesto por más del cincuenta eh

Voz 6 18:39 la verdad es que el debate hizo ayer un cuarenta y nueve

Voz 2 18:43 es Isabel Pantoja tirándose de un helicóptero a una isla

Voz 1995 18:46 cierto tú querías que me cásting como director de cine con este casting ese casting ese nombre

Voz 2 18:52 pro Berlanga y Azcona resucitados va a hacer eso bueno ya fue un poco en el momento del debate de la foto enmarcada

Voz 6 19:00 esto es ha suscitado esa fe si el maravillosa España

Voz 2 19:04 la quedándonos langreana que que cuando vivía Langa

Voz 1995 19:07 pero hay que tomar cierta distancia esa de nosotros mismos sin duda estamos viendo esta semana y luego las elecciones que quedan madre mía por eso es muy bueno que haya gente como Paul J que se dediquen a tratar de entretenernos y algo más más María Pedraz Andrea Ros Jaime Lorente forman también parte junto a Cole te reparto protagonizan un retrato de una generación marcada por la frustración que está arrasando en Japón ese retrato gestión la diferencia entre distintas personas con lo que son y lo que soñaron ser recuerden se Videla quién se llevaría estuvo a una isla desierta

Voz 1 19:46 de paso hacia tonos medios veinte cajas de quince Plastic esconda claro de las

Voz 8 19:55 es una semana que vas a vivir a Londres no me dice nada este problema que mi vida no pasa nada

Voz 1995 20:06 no es OJ nazis tiene el ochenta y dos año fantástico que tú has visto cómo mucha gente se ha quedado por el camino bien finalmente ha previsto como mucha gente el camino gente que ha tenido que fuera buscarse la vida a gente que soñaba con hacer películas y que ahora está hay otras cosas cosas maravillosas toda pero no las que querían hacerse

Voz 2 20:29 a qué es lo que siempre me da mucha rabia yo obviamente no formamos en el mundo el cortometraje y en el mundo del festival del cortometraje con lo que coincide con muchos compañeros

Voz 6 20:38 los tapas amigo yo yo

Voz 2 20:41 yo siempre soy muy defensor compañerismo nuestra profesión no somos competencia somos compañeros y me da mucha pena porque es gente con un talento descomunal que finalmente pues tenemos ya una edades en treinta y tantos treinta y largo

Voz 6 20:53 dejen formar una familia

Voz 2 20:56 deciden a apostar por otras cosas porque uno de los sectores desgraciadamente más castigados por todo lo que han pasado los últimos diez años fue el cine y el teatro pues ya ni te digo

Voz 1995 21:07 siento yo J si los ingenieros sí de

Voz 6 21:12 hombre totalmente satisfactorios y la gente Gill la educación o la sanidad

Voz 1995 21:19 sí yo te acuerdas que entendemos mucho Amira

Voz 2 21:21 el ombligo perdón mucha gente

Voz 1995 21:24 no pues que soñó bueno que le dijeron que le dijimos oye tú estudia fuerte trabaja que va a tener lo que quiera Si no es verdad os vamos a autorizar decir el que que al menos seguimos de malos ejemplos como vamos utilizar como ejemplo a los bajo ya por los vamos a hacer Contés que va a servir seguro para medir lo que tú proponerse la película Los sueños cumplidos en cumplidos los miedos los fracasos y los nuevos caminos son tres generación el separan poco más de Izaña la mayor diferencia de esas dos naciones es que tu caso J te tengo contrasta con el muro de frente y ahora va fenomenal películas maravilla pero tuviste el muro de frente sin previo aviso el caso ya sabíais que la cosa estaba mala

Voz 1732 22:14 sí es un muy buen análisis yo también tengo esa impresión nosotros ya estábamos en estudiando sabíamos que la salida serán eran complicadas y que en igual no conseguíamos lo que queríamos

Voz 1995 22:24 vale entonces voy a haceros las no la misma preguntas a los dos para ver como un hoy otro con diez años de diferencia en una generación a la que apela a ambos constantemente hay los jóvenes bueno pues vamos a ver cómo les va

Voz 6 22:36 lo ha hecho pregunta insisto todos los dos

Voz 1995 22:39 qué querían ser de mayores

Voz 6 22:41 director define yo quería ser actor de niño

Voz 1995 22:46 dice lo que sois hoy a lo que soñaba hace quince a veinte años en parte en parte director de cine irradiar glamour pues las vías

Voz 2 22:59 bueno pues eso te lo digo con el corazón vámonos la parte que menos me interesa de la profesión

Voz 1995 23:02 sí sí pero

Voz 2 23:05 la diferencia desde siempre esa parte brille brille no me no me gusta por Koldo sabe no me gusta nada de nada no no no por nada sino porque prioriza otras cosas que te hablo como el corazón absolutamente en la mano esperaba

Voz 0985 23:19 eh

Voz 2 23:19 cuando era más joven no tener que preguntarme tantas veces Si si soy feliz os si era feliz ahora verdad que es un momento muy dulce a nivel personal y profesional pero no esperaba tener que haber me lo han preguntado tantas veces

Voz 6 23:31 qué habéis estudió yo estoy de periodismo

Voz 1732 23:35 su interpretación también a la vez

Voz 1995 23:37 que dos profesiones con meterme la edad

Voz 6 23:40 era una salida buenísimas

Voz 1995 23:45 a J pues ya no completamente Gloria Periodismo y Comunicación Audiovisual pero menos a la hora me falta o publicidad para el habéis pisado alguna vez una oficina de empleo

Voz 24 23:55 no muchas veces

Voz 1995 23:59 bien llamamos sí sí verdad Marcy sé cuántos de vuestros amigos compañeros cercanos han pasado una temporada larga en el paro o aún está en el paro mucho pensemos por desgracia muchísimo y muy cercano

Voz 2 24:12 Nos lo pasan francamente mal

Voz 1995 24:15 cuál es el trabajo más alejado de vuestra formación que hoy desempeña

Voz 6 24:19 yo he sido camarero tras vernos en total lo que ganaba lo utilizaba para pagarme luego las clases de teatro J camarero es una cervecería la sureña con el gorrito incluido sea soy porque todos los actores de camareros mucho

Voz 1732 24:36 porque se aprende mucho de la vida también o sea por necesidad primera

Voz 1995 24:39 en tópico eh no pero ya

Voz 1732 24:42 P y aprendes muchísimo el agente y a observar también

Voz 2 24:46 pues yo te digo es algo mucho más realista porque son los trabajos que te permiten cambiar turnos coma facilita en el sentido de que sea

Voz 1995 24:54 las cambiaron el con plano pues cambiar no es lo mismo que trabajó

Voz 2 24:56 dar en una oficina donde tú no vas a poder Cabero uno o claro no no voy a apagar el fuego

Voz 6 25:02 entonces es que tenéis habéis compartido piso sí sí sí muchísimos

Voz 1995 25:09 durante cuánto tiempo los últimos

Voz 6 25:11 cinco años he compartido con gente distinta a varios pisos J guió desde el año dos mil que me fui a estudiar Periodismo hasta literal

Voz 2 25:22 mientras tal dos mil quince que yo me fui a vivir con el que hoy es mal

Voz 6 25:26 todo

Voz 1995 25:27 años nuestra mano sentirse unos privilegiados

Voz 6 25:31 no tener trabajo lo vuestro sin duda

Voz 1732 25:35 yo creo que se habla mucho no del del glamour de la profesión que decías también entre los actores pero la realidad es que tener trabajo y estar contando historias como como esta película a mí es la satisfacción más grande que que tengo en mi vida me me encanta poder hacer esto no lo doy por hecho porque veo muchísimos compañeros con mucho talento que no no tienen esas oportunidades

Voz 0269 25:56 sí yo me siento un privilegiado sin duda hay estoy

Voz 2 26:00 cuando con sentimiento contradictorio como mucha tristeza por por compañeros quede no lo son y que me gustaría que estuvieran en una posición lo eso lo llevo mal ser síndrome del impostor que es muy jodido eh

Voz 1995 26:12 papel ha tenido el factor suerte para que hoy estemos aquí los cuatro no

Voz 2 26:18 todo pero te tiene que pillar con los deberes hechos lo que yo digo yo cuando me presentó como un bodegas BA estaba terminando de montar Tarde para la ira con Raúl no había sido el fenómeno nos caímos bien ella me pregunto vale que tienes yo tenía un guión ya escrito si hubiera di lo hubiera dicho a pues tengo una idea déjame que lo mismo ese tren hubiera pasado me el a mí el golpe de suerte de vida conocerá vea bodegas pero ese golpe de suerte me pilló con los deberes hechos

Voz 1732 26:45 yo también diría algo parecido sea creo que la suerte en el caso de de los actores es importante

Voz 6 26:52 pero el trabajo es es todo

Voz 1732 26:54 es el noventa y nueve por ciento la suerte está muy bien pero que te pille con los deberes hechos

Voz 6 26:59 a quién se llevaría a una isla desierta

Voz 13 27:04 ah

Voz 25 27:06 esa es una pregunta que llevan décadas no sé si os habéis

Voz 1995 27:10 el dándose la BBC

Voz 25 27:11 todos los personajes todos

Voz 1995 27:14 las grandes populares personajes de la historia han respondido a esta pregunta mítico y fantástico programa de Bibi si británica Pablo González Batista muy buenos días

Voz 0933 27:24 menos gasto ni se titula Desert Island bis tremendamente popular en el Reino Unido ha dicho en el mes de febrero hace un par de meses ha sido elegido el mejor programa de radio emitió de todos los tiempos en en el Reino Unido lleva en antena desde el año mil novecientos cuarenta y dos

Voz 6 27:40 bueno de hecho ya se nota eso sintonía

Voz 26 27:42 ah

Voz 0933 27:45 sigue siendo la misma siguiendo en la misma se emite los domingos por la mañana

Voz 1995 27:49 Thomas

Voz 0933 27:52 no cambia emite en Radio Four de la de la bici tiene casi tres millones de oyentes cada domingo básicamente se invita a personajes populares tú lo has dicho a hablar de su vida y también de la música a través de los discos y los objetos que se llevarían consigo a una isla desierta pues claro hay más de sesenta años de historia de programa por lo tanto ha pasado por allí prácticamente toda la vida cultural política no sólo del Reino Unido en general anglo parlante por ejemplo Hitchcock Hitchcock estuvo en el programa en octubre del año cincuenta y nueve desafortunadamente solamente se conserva un fragmento de siete minutos de esa entrevista pero hay momentos como éste supo Nos han hablado de la última película que esto ovación muy las las pero

Voz 8 28:29 cuando estoy preparando un Phil psicológicos se llama Psicosis IS la naturaleza así que diremos que es una película de terror esperando Psicosis estuve peor me interesa mucho

Voz 1995 28:42 el voy a celebrar la interpretación de nuestro es buenísima aparte

Voz 6 28:48 lo de interpretación de Pepe que el propio Pérez

Voz 0933 28:51 cuenta que seguimos haciendo preguntas pregunta sesenta años después en qué película estás trabajando ahora llega otro proyecto bueno las reglas del programa son simples al mismo tiempo también muy eficaces a los invitados permite que elijan ocho discos un objeto de lujo que no es necesario para la vida en la isla pero que se llevarían con ellos y un libro además de la Biblia y de las obras completas de Shakespeare que esto ya te lo dan de seria digamos en en el programa vale el músico Louis Armstrong por ejemplo fue entrevistado en el año sesenta y ocho Armstrong eligió llevarse casi todos sus propios discos y el objeto de lujo y el libro nos van a sorprender

Voz 6 29:23 es un lujo que te llevaría es contigo a esa isla me llevaría a mi trompeta un libro ya tienes la Biblia qué libro se llevaría a una isla que mi propia autobiografía veces vienen sobre

Voz 13 29:40 hoy en aviones

Voz 0933 29:41 en la isla desierta no hay sitio para el ego de a Margaret Thatcher estuvo en el programa el año setenta y ocho justo antes de convertirse en Primera Ministra eligió a Beethoven como disco más importante de su vida y en el resto de elecciones demostró un perfecto equilibrio entre el romanticismo y el pragmatismo absoluto

Voz 6 29:57 no está permitido llevar con usted un objeto de lujo cualquier cosa que no tenga utilidad práctica he pensado mucho en ello ya ha decidido que lo que más me gustaría tener un álbum de fotos de los niños tenemos algunas fotos preciosas yo sólo tendría recuerdos esperanzas para vivir un libro aparte de la Biblia Shakespeare sin incluir las enciclopedias bueno creo que si tuviéramos la Biblia ahí tendría suficiente ejercicio intelectual filosófico así que tendría que recurrir algo practico y he encontrado un libro que se llama El manual

Voz 1434 30:24 el de supervivencia autosuficiente para todos

Voz 6 30:28 en Amazon libros para isla desierta si la salida de recomendar fantástico además se pueden escuchar éxitos incluidos en antena justo

Voz 2 30:41 Justo antes de entrar estábamos hablando de Margaret estas del momento en que a Meryl Streep ver la película al enseñan a a declinar hacer política justo hablan del debate sobre la película de La Dama de Hierro bueno

Voz 1995 30:54 en la película la vuestra Ana DJ eh que te llevaría a una isla desierta tiene muchas cosas muy buenas hay una reflexión hay una idea muy clara de lo que mucha gente en esta sociedad a los que no escuchamos en los grandes medios está sintiendo la música es muy importante también en esa película en su favor si tienen oportunidad Netflix es un suceso todo el mundo está hablando de

Voz 6 31:18 que llevaría a una isla desierta es una obra por obra de Jota Linares provenir gracias a los dos pulmones y a seguir trabajando seguir haciendo cosas que nos abran los ojos a todos un verdadero placer y tenemos una noticia de última hora una

Voz 1995 31:35 sorprendente noticia de última hora Jordi Martí muy buenos días buenos días

Voz 6 31:40 es que acababa que puede adelantar las

Voz 1995 31:42 cadena SER

Voz 0985 31:44 pues que la Audiencia Nacional ha absuelto a Sandro Rosell

Voz 27 31:47 ya los otros cinco acusados de blanqueo de comisiones de partidos de fútbol

Voz 0985 31:51 la selección de Brasil la Audiencia Nacional

Voz 27 31:54 absuelve al ex presidente del Fútbol Club Barcelona ya los otros cinco acusados por eso que te decía por acusación en principio de presunto blanqueo de comisiones por los derechos habidos audiovisual

Voz 0985 32:04 es de estos veinticuatro partidos e incluso de un contrato de esponsorización con Nike y pero la Sala entiende Toni que después de valorar las pruebas practicadas en el juicio no se han podido acreditar las acusaciones por tanto ante las dudas sembradas debe primar dicen en su resolución el principio de in dubio pro reo es decir que en caso de duda se falla a favor del acusado Joli cuatro

Voz 1995 32:28 cuánto tiempo estuvo Sandro Rosell

Voz 0985 32:31 liven en prisión preventiva estuvo casi dos años en prisión preventiva un total de veintiún meses recuerda que sólo empezó el juicio Illa la magistrada a la presidenta de la Sala lo dejó en libertad no sé aquello vaticinaba que quizá las pruebas no eran demasiado concluyentes y más tarde a Mellado juicio el propio fiscal rebajó a casi a la mitad la pena que solicitaba por Sandro Rosell de forma que pasó de pedir los once años iniciales a sólo seis por lo tanto la noticia es esta a ellas una resolución de la Audiencia Nacional el fiscal como te digo modificó sus conclusiones provisionales solicitó una pena para Rosell de seis años de cárcel muy inferior a la inicialmente medida de forma que la noticia es que en esta sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Penal se explica que después de realizar el contraste valorativo ante la prueba practicada por la acusación ya instancia las defensas no ha sido posible llegar a concluir que se hayan producido los delitos de blanqueo de capitales ido organización criminal que pesaban sobre Sandro Rosell y otros cinco acusados

Voz 1995 33:36 esto es lo que les cuenta la Cadena SER hasta ahora acabamos de conocer la absolución de todos los cargos a Sandro Rosell Jordi en unos segundos bastar con nosotros Baltasar Garzón uno de los mejores y más expertos

Voz 0985 33:49 listas este país no no te desconecta porque vamos a conocer sus inquietudes y será bueno que

Voz 1995 33:55 años en unos segundos seguimos quédate

Voz 0985 33:58 seguimos en hoy por ahí en la cadena

Voz 8 34:01 hoy con tónica

Voz 6 34:03 gritos

Voz 28 34:05 sí

Voz 29 34:10 BBK con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 13 34:14 como marca el noventa y uno cinco veintidós dieciséis sesenta mil cuéntanos lo que quieras

Voz 11 34:24 Kang sueños cocina

Voz 13 34:27 el tren desayuno coches teléfono teléfono perros las palabras son más que palabras cuando las ilumina el Faro de lunes a viernes a partir de la una inercia una hora menos en Canarias con Mara Torres nos encontramos en la SER síguenos también en redes en nuestra aplicación móvil cadenaser

Voz 32 35:02 buenos días

Voz 6 35:02 Carles buenos días

Voz 34 35:09 son las cinco menos veinte

Voz 35 35:11 el de Joaquín otro de los nuevos

Voz 6 35:19 así de buenas a primeras

Voz 11 35:21 a nada

Voz 36 35:24 algo cambia de lunes a viernes a las cuatro y media de la mañana una hora menos en Canarias de buenas a primeras una nueva forma de comenzar el día con Marina Fernández y Aitor Albizua Cadena SER hoy a las siete de la tarde de la Cadena SER

Voz 37 35:39 estamos de estreno no ONU sí hombre por favor aussie es la sorpresa si si a ver un tema dos individuos filtros quiero aplacó con fórceps once ir hoy a las siete de la tarde lo inesperado estreno

Voz 13 35:56 y cada día un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil el mundo

Voz 38 36:01 la Cadena SER cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 13 36:14 qué bien dar la bienvenida Benita este seísmo directa ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero

Voz 11 36:25 la consulta condiciones el y métrica punto com una compañía Bankinter

Voz 4 36:29 dejaremos a nuestros hijos un planeta sin recursos escucha este jueves en Hora Veinticinco responsablemente un espacio para motivar el cambio hacia una sociedad de consumo sostenible en colaboración con El Corte Inglés

Voz 11 36:42 una motera conoce la ciudad como la palma de su mano una moto era hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 39 36:48 veinte a la mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco futuros

Voz 40 36:59 venidos condiciones en Mutua punto es sabes en primavera ese pico de garganta que te viene cuando estás dando un paseo con el yate o cuando sientes un Carlas Pío de camino entre la piscina en la pista de pádel pues lo de la garganta pude ser el polen de las gramíneas ahora lo de la pista de pádel igual es porque te han tocado quince millones de euros no

Voz 11 37:22 cuatro de mayo sorteo de primavera de Lotería Nacional quince millones no te quitan alergia pero sí Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y sólo si es mayor de edad hola cariño sabes que hace la Policía portales si robada los del cuarto este fin

Voz 6 37:36 la semana este fin de semana pues no nos hemos enterado

Voz 11 37:39 hace nada ni nosotros ni ellos ni nadie sean entera

Voz 1434 37:41 ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera

Voz 23 37:44 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda a novecientos ciento trece ciento trece

Voz 6 37:57 que hoy

Voz 17 37:59 puro en con Toni Garrido

Voz 1995 38:03 todos los miércoles recibimos en este estudio a Baltasar Garzón siempre acompañada de María pero tenemos a María copada en otros trabajos esta semana semanas andamos un saludo que tenga mucha suerte Baltasar como si vienen es que María está en campaña tan capaz de mentes sí sí que tiene tiene también muy bien viendo cómo va esta campaña electoral bueno acabamos de conocer una noticia de hablamos de eso una noticia de última hora que nos a con gente de pie absuelto Sandro se le sigue por eso compañero Jordi Martí Jordi muy buenas de nuevo qué tal muy buenas bueno pues eh confirmamos entonces lo que adelantábamos hace unos minutos Sandro Rosell después de pasar casi dos años en en prisión ha sido absuelto de todos los cargos llegue

Voz 0985 38:48 sí a ver si podemos entrar en lectura más detallada de lo que es la sentencia pero es una noticia sorprendente sabes que Sandro Rosell estuvo B en Tune meses en prisión preventiva que es el acusaba ni más ni menos que de blanqueo de capitales Hydra organización criminal ya no sorprendió que en el arranque del juicio la presidenta de la Sala le dejaran libertad cuando había cumplido como te digo estos veintiún meses y que más adelante mediado el juicio el propio fiscal rebajara a la mitad la pena inicialmente solicitada al final lo que nos dice este escrito es que no se han hallado pruebas que puedan validar tal acusación por lo tanto insisto blanqueo de capitales y organización criminal en relación Toni a las supuestas mordidas que habría cobrado Sandro Rosell en la compraventa de los derechos de televisión de la selección de Brasil mordidas que luego eran blanqueados

Voz 6 39:41 había una trama en territorios off shore

Voz 0985 39:43 por qué finalmente iban a parar Andorra pues todo esto que era el grueso de la acusación no ha podido dice la Sala ser acreditado por lo tanto esto no mejoro señor Garzón en caso de duda creo que es beneficio para el reo estos bloque la sala lo que la Audiencia Nacional ha acabado de

Voz 0228 40:00 dominando por lo tanto

Voz 0985 40:02 absolución para Sandro Rosell para los otros cinco acusados entre los cuales

Voz 6 40:07 su propia mujer

Voz 0985 40:09 Marta Pineda también estaba dentro de este paquete señor Garzón de los inicialmente acusados

Voz 0269 40:15 sí efectivamente ha sido si hay que felicitar a la defensa de Sandro Rosell de los demás acusados y lo cierto es que ha sido un proceso con unas incidencias que llaman la atención sobre todo porque la defensa ha pedido creo que hasta doce en doce ocasiones la libertad provisional desarreglos Rosell y además exponiendo argumentos cuando el caso estaba a los de la juez Lamela después también de que no había riesgo alguno de a ustedes a la acción de la justicia le fue denegada sistemáticamente con los mismos argumentos reiterados tan faltos de consistencia como ahora se ha demostrado en el juicio oral que ya cuando comenzó se veía que podía ser así la labor de en la defensa ha sido muy muy buena ir tribunal efectivamente en lo que ha demostrado es que la fase de instrucción no tienen nada que ver con la fase de juicio oral y en el juicio oral no se acreditan las pruebas no se practican esas pruebas pues ante la duda a la presunción de inocencia hay principios romano clásico de el in dubio pro reo tiene que funcionar porque hace menos daño a la sensibilidad humana Sober dice aún posible culpable que condenar a un inocente pero que es en este caso de Sandro Rosell era evidente que esto podía suceder como ha sucedido el problema problema grave para eh para cualquier persona es que ha pasado casi dos años en prisión provisional y eso nos lleva a hacer una reflexión muy profunda que también se puede extender a otros casos que están en contra siendo y es que la a la prisión provisional tiene que realmente a revisarse y sobre todo las razones por las que se decreta la explicación de esas razones que tiene que ser convincente nadie puede acertar al cien por cien porque se mueven por indicios en la fases excursión pero ojo quizás tengamos que hacer una reflexión que yo lo diga porque el sufrido en así eso situación en algunas ocasiones pero eh en este caso lamentablemente era crónica de algo anunciado y era la posible absolución ahora la Real absorto

Voz 1995 42:46 Baltasar que prevé nuestro ordenamiento jurídico porque la pregunta es

Voz 0269 42:49 bueno Oracle una serie de requisitos de la prisión provisional eh que tienen la ley de enjuiciamiento criminal y que viene en la interpretación del Tribunal Supremo al Constitucional lo que ocurre es que a veces eh actúa más por mera convicción sobre lo que se quiere que sea y no sobre lo que realmente es ir en el caso de Sandro Rosell había indicios más que suficientes para que acreditaban que no se iba a su estrecha relación de las que usted aportando la libertad que se les dio al inicio de del juicio que también ojo fue rechazada la libertad por el propio Tribunal que ya le estaba juzgando en un análisis que yo creo prematuro pero que cuando comenzó el juicio sabido que que ya iba por otros derroteros se tomó esa decisión pero insisto es que hay que e interpretar correctamente cuando con los requisitos la prisión provisional porque se puede destruir la vida de una persona

Voz 0985 43:48 pues claro Toni nuestros oyentes pueden extraerse preguntando cómo puede ser que ya hemos pasado de escritos donde se hablaba del altísimo riesgo de fuga del señor Rosell de que tenía dinero en el extranjero que tenía plataformas para evadir a la justicia a lo que fue la excarcelación de Haro Sandro Rosell de un día para otro

Voz 0269 44:09 claro pero es que es que esto no es serio

Voz 0985 44:13 esto se ha desvelado que no era cierto

Voz 0269 44:15 entonces bueno también habrá que pensar en la en la posible responsabilidad de quién reiteradamente ha mantenido un criterio que chocaba con los hechos objetivos que avalaban que no se iba a producir esa esa situación de vida o de puesta fuera de la acción de la Justicia entonces bueno yo creo que a merita una reflexión muy profunda

Voz 1995 44:43 bueno es una noticia que les adelantaba hace unos minutos la cadena ser absuelto de todos los cargos Sandro Rosell Jordi Martí compañero luego te escuchamos un abrazo y gracias igualmente para vosotros un placer son las doce y cuarenta y cinco minutos una hora menos en Canarias seguimos

Voz 41 44:58 Toni Garrido cadenas eh

Voz 42 45:02 esto ha supuesto de que cuando te venden entretenimiento siempre hay un poco de entre tenis y un poco de miedo Retegui y un poco de prueba un mes gratis pero luego estás atrapado doce meses más

Voz 13 45:14 pues es que hay que presenta el entre diciendo

Voz 42 45:16 esto

Voz 43 45:17 un discreto de los mejores canales de Paco series películas y mucho más tiro luego si quieres te vas y además ahora hay solo porfió publicitado disfruta de Sky por seis euros con Betancuria Nuria es para siempre tu tuvo es ahora entre el Skype punto es

Voz 29 45:39 conecta con Hoy por hoy a de

Voz 13 45:42 Agra cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser cuando ser los primeros no es una prioridad que esta semana está rodando mis últimas escenas de Cuéntame horas colgado esto me debían ser las tres menos cuarto menos cuarto azul hay poco ver que las mejores respuestas están en las segundas pregunta pregunta una alumna pero profe tú crees que algún día íbamos a mejorar para mí esa es la solar

Voz 6 46:12 cuesta profesora tengo que creerlo

Voz 13 46:15 dejar que los sentimientos afloren con naturalidad estoy triste porque creo sinceramente que esta es la historia de un gran fracaso colectivo poner el verbo conversar por encima de entrevistar que te recuerden como buena persona es bagaje suficiente yo creo que no voy a hacer ningún ejercicio para demostrar lo contrario discrepar sin miedo

Voz 1995 46:35 contrincante pueda discrepar contigo

Voz 13 46:38 muy sano Santísimo ya había anoche debían Raxoi quitan encantada o si le ha gustado mucho y lo más importante saber reírse de uno mismo

Voz 44 46:48 la Ventana se abre Frantino saca

Voz 6 46:51 desde

Voz 1 46:53 la séptima temporada

Voz 45 47:03 claro

Voz 39 47:04 el Deportivo quiere ser Yes un programa cercano familiar cariñoso con el oyente pero sin perder de vista la emoción del deporte la pasión por el juego la adrenalina de la competición porque cuando llegue a ese punto Carrusel deportivo se convierte en una bestia

Voz 46 47:18 el una montaña rusa de agitación de selección también previsto hasta donde caída full partes de polémica

Voz 39 47:30 y finalmente análisis pasó del día ya nos retiramos a dormir y es un poquito lo estudiaría

Voz 11 47:39 Carrusel deportivo de ciclo de la vida Carrusel deportivo con Dani Garrido

Voz 4 47:47 cuál es el nombre de la mejor emisora de España a tiempo

Voz 47 47:50 puedas una pista una pista

Voz 0228 47:54 luego la sí

Voz 47 47:55 cadena luego la eh cabinas si luego la cadena ser correcto

Voz 48 48:04 pues pues esta que estamos escuchando

Voz 49 48:07 en la Cadena Ser en la Cadena Ser que te prometo adiós de Dios explotada hasta de cadena ser objeto de toda la vida de Dios aquí en la casa la Cadena SER

Voz 6 48:19 Cadena SER Cadena se como tú quieras

Voz 49 48:22 Miro cadenas llegarán a un libro de poner oportuno

Voz 24 48:28 ah y cuenta con las de lo que pase

Voz 13 48:41 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar las seis y usted agenda de servicios útiles

Voz 1508 48:52 buenos días la Agencia Española de Medicamentos ha prohibido la venta del complemento alimenticio Uber X cápsulas este producto contiene una sustancia que no figura en el etiquetado Se trata de un principio activo que contiene la Viagra pero que puede provocar efectos no deseados si uno está tomando otros medicamentos además esta sustancia es peligrosa para las personas que hayan sufrido infartos ictus o tengan insuficiencia hepática y no sólo eso el etiquetado engañaba a los consumidores porque decía que sólo contenía productos de origen vegetal

Voz 13 49:24 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 11 49:31 un cable necesitada práctica sino con pelo natural bueno lo mismo

Voz 1 49:38 nunca

Voz 3 49:40 pues el viernes se vote del euro ya yo lo dejo

Voz 13 49:43 hay favores que sólo sesenta y tres millones de euros pueden devolver este viernes bote de sesenta y tres millones en el euro ya opera once millones para dar y Tamada

Voz 50 49:53 en la Cadena Ser

Voz 1995 49:54 hoy por hoy con Toni Garrido cazar Garzón todos los miércoles a esta pregunta cuál crees que es la profesión que más se acerca que más se parece al juez

Voz 0269 50:08 hay muchas pero a mí me llama la atención voy a mi historia personal eh que yo incide los estudios para sacerdotes yo estuve seis años en el seminario creyese años Francis sí sí señor sí quería ser cura Imaz nacionalmente misionero hacer esas cosas pero Caribe después hice Derecho para ser juez de modo que siempre que comparado bastante por lo que es de vocación por lo que este juicio sobre las personas lo es valorar las actitudes la profesión de juez con la profesión de de sacerdote no

Voz 1995 50:56 cuatro años y seis años

Voz 0269 50:58 no más que ya no era seminario pero era todavía colegio sí estuve interno y ahí séptimo año como el séptimo día descansó yo en el séptimo año decidí que iba a estudiar Derecho para ser juez de modo que siempre en mi vida personal han estado muy paralelas las vidas de sacerdocio la vida del juez porque son dos profesionales dos profesiones vocacionales de alguna forma una servidor público como es el de la de juez el otro servidor público también para quienes pertenecen a esa a ese credo o a cualquier credo es decir dedicada a una vida a los demás de alguna manera valorando valorando con Diego que lo Díaz de de la intimidad hay otras valorando pues acciones criminales presuntamente criminales no criminales y en definitiva decidiendo sobre la vida unos aquí el alma otros de que

Voz 1995 52:03 Payne bueno nacía con la sentencia es Kay