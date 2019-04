Hoy por Hoy (24/04/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1995 00:00 es mediodía las once en Canarias

Voz 1 00:04 por hoy

Voz 2 00:05 sí

Voz 1995 00:07 temen de la actualidad de la mañana con José Antonio Marcos José buenos días

Voz 1018 00:10 hola buenos días ampliamos ya la noticia que hemos avanzado aquí en Hoy por hoy hace unos minutos la Audiencia Nacional absuelve al ex presidente del Barça Sandro Rosell tras pasar casi dos años en prisión preventiva exactamente seiscientos cuarenta y tres días acusado de blanqueo de capitales y organización criminal por haber cobrado supuestamente comisiones ilegales por la compraventa de derechos de televisión en Brasil se enfrentaba a seis años de cárcel pero el tribunal entiende que no existían pruebas suficientes Javier Álvarez

Voz 0689 00:35 la Audiencia Nacional ha absuelto al ex presidente Sandro Rosell y otros cinco acusados por blanquear comisiones de los derechos audiovisuales en veinticuatro partidos de la selección brasileña de fútbol los jueces entienden que después de valorar las pruebas practicadas durante el juicio no se ha podido acreditar las acusaciones y por tanto ante las dudas sembradas debe primar el principio jurídico in dubio pro reo que en caso de duda falla a favor del acusado

Voz 1018 00:59 otra ultimar del ámbito judicial definitivamente sale del ámbito de la jurisdicción de violencia de género el caso de Ángel Hernández el hombre que ayudó a morir a su mujer María José Carrasco Laura Gutiérrez

Voz 1275 01:08 no hay violencia machista la jueza titular de Juzgado de Violencia sobre la Mujer dice en su auto que no va a investigar la muerte de María José Carrasco la ayuda que recibió de su marido para morir según la magistrada es una excepción respecto a las conductas recogidas en la Ley Integral de Violencia sobre la Mujer la jueza pone de relieve que existió una solicitud expresa seria e inequívoca de Carrasco para recibir esa ayuda y eso destaca el fallo no es ningún tipo de violencia física o psíquica la decisión no es firme cabe recurso contra este fallo sino lo hay la investigación volverá jugado instrucción Este órgano deberá resolver si finalmente tramitará asunto o bien eleva una cuestión de competencia ante la Audiencia Provincial

Voz 1018 01:43 hora doce dos minutos también de lo último el Premio Princesa de Asturias de las Artes el primero de este año acaba de fallarse en Oviedo había cuarenta candidaturas y al final ha recaído en el director teatral británico Peter Brook vamos al Hotel de la Reconquista Silvia Rouen

Voz 1904 01:56 qué tal pues había sonado la música como pues enviar que predilecta de donde saldría ganador pero finalmente ha sido el teatro el premios para el dramaturgo británico Peter Brook considerado uno de los grandes renovadores de las artes escénicas del siglo XX está considerado de hecho mejor director teatral del siglo XX entre otras cuestiones se quiere decir que en los cincuenta asumió la dirección de la Royal Opera House de Covent Garden en Londres con destacó su producción de la ópera de Strauss Salomé con el vestuario diseñado por Salvador Dalí

Voz 1995 02:24 ir a acampar

Voz 1018 02:25 niña volver a empezar tras los dos debates televisivos los líderes vuelven a la arena de los mítines Sánchez estará en Badajoz dentro de una hora Pablo Iglesias tiene pendiente un acto en Barcelona Rivera reaparecerá en Valladolid y el más madrugador a partir de esta ahora está previsto que sea Pablo Casado en Sevilla donde está Adrián Prado

Voz 0019 02:40 al lado del Guadalquivir y compartiendo acto con el presidente de la Junta Juanma Moreno al que todos los días Casado menciona en sus mítines como ejemplo de gestión y de lo que se puede hacer si el PP llega a la Moncloa el líder de los populares desembarca en Andalucía con el ánimo muy alto tras el debate de ayer y convencido de que el domingo va a ganar fuentes del PP aseguran que sus encuestas internas ya se nota el efecto de los debates con una subida de al menos dos puntos se ha conseguido conectar con las bases dicen y creen que van a lograr atraer a buena parte del voto indeciso casado todavía no ha llegado a este acto después de Sevilla viaje Granada por la tarde a Málaga

Voz 1018 03:11 la cabeza de lista de Ciudadanos por Barcelona Inés Arrimadas ha justificado la hiperactividad de Rivera en el debate de anoche en Atresmedia debate que tuvo una audiencia de casi nueve millones y medio de espectadores por la pasividad de Pablo Casado

Voz 1628 03:22 es que Pedro Sánchez es un peligro público hay que sacarle a votos de Moncloa y la única alternativa que se vio claramente ayer fue eh Alber Rivera los Rivera está fuerte esta valiente está preparado para gobernar yo vi también poco un señor Pablo Casado los dos debates estaba un poco cansado o más preocupado de mantenerse como presidente del Partido Popular que como como como candidato a sumar para poder sacar al al señor Pedro Sánchez a Moncloa

Voz 1018 03:49 en el Supremo de juicio del proceso el presidente tribunal Manuel Marchena ha llamado al orden a un agente de los Mossos d'Esquadra citado como testigo para recordarle cuáles eran los límites de su comparecencia Alberto Pozas

Voz 0055 03:59 si Albert Donaire autoproclamado líder de los Mossos independentistas venía aquí para explicar si repartieron consignas entre ellos para permitir las votaciones el uno de octubre lo anegado del presidente del tribunal le ha recordado que es un agente de la autoridad y que la autoridad judicial es este Tribunal Supremo en medio se retoma los interrogatorios Antoni si no hay cambios escucharemos años Llongueras presidenta de la Asociación de Municipios independentistas y Albert Badia ex director de los Mossos que dejó la policía autonómica catalana por motivos políticos tres meses antes del referéndum

Voz 1018 04:25 tenemos todavía Tenerife en busca de posibles novedades sobre la desaparición de una mujer y su hijo de diez años eh no se descarta que pueda ser un nuevo caso de violencia de género porque él está detenido el marido y padre del niño que es de nacionalidad alemana después de que otro hijo de la pareja de cinco años denunciase las desapariciones Pedro Murillo

Voz 1718 04:41 todas las alarmas saltaron cuando encontraron al pequeño de cinco años en un sendero en la zona de mucho en un monte al sur de Tenerife lleno de tierra y llorando no hablaba español así que lo llevaron a la Comandancia de la Guardia Civil en Las Américas según las fuentes policiales el niño contó que su padre había llevado a la familia a una ocupe by que les agredió el P sí relató que vio mucha sangre y salió corriendo posteriormente la Guardia Civil localizó detuvo al padre que se encontraba durmiendo en el apartamento en el que pasaba las vacaciones en el momento del arresto el hombre se mostró muy violento y no quiso decir dónde estaba el resto de su familia según ha asegurado fuentes cercanas a la Cadena Ser al caso hay un amplio dispositivo para localizar a la mujer y al niño desaparecido por tierra y aire en la zona de i Phone que otra zona montañosa cercana al lugar donde fue hallado el pequeño donde se cree que sucedieron los hechos por el rastreo efectuado al coche del padre

Voz 1275 05:34 todavía con Isabel Quintana de Carlos Cala aunque el gobierno de Sri Lanka cree que podría haber más ataques en el país además el número de muertos por los atentados del pasado domingo sea elevado a trescientos cincuenta y nueve el presidente acaba de pedir la dimisión del jefe de policía del Secretario de Defensa billón un allegado a Rusia para reunirse con Vladimir Putin el líder de Corea del Norte ha sido recibido en Vladivostok Congo no

Voz 1018 05:52 tres militares tras cruzar en tren el río que sirve de

Voz 1275 05:55 Montera entre ambos países el dueño de la finca de Totalán en la que murió Julen pide un careo con el padre del niño para esclarecer si sabía que había tres pozos en la zona el padre de Julen reconoció que le había advertido de la existencia de esos pozos pero que le había asegurado que estaban bien tapado la bolsa signo uno mixto en los parqués europeos el Ibex dejar esto ahora casi un cero con cuatro por ciento Milán lideró las pérdidas con un cero coma seis y Londres un cero coma tres en positivo Frankfurt que gana medio punto porcentual en deportes el Barcelona puede ser campeón de Liga esta noche si pierde el Atlético de Madrid con el Valencia partido en el Metropolitano a partir de las siete y media de la tarde además desde las ocho y media en Leganés Athletic Español Celta allí en el Conde de Godó Rafa Nadal debuta ante el argentino Leonardo Mayer puesto en este sólo lo que tenemos por ahora

Voz 1995 06:34 que es que canta hoy el Barça el alirón te porque esa esa pregunta no tiene por qué hacerlo pero pues

Voz 1018 06:42 guardará silencio

Voz 1995 06:44 un prudente silencio sino será el fin de semana a José luego a Sara Guillén pasa lo vio cierta el hasta luego te escuchábamos seguimos

Voz 1 06:55 hoy por hoy hora doce

Voz 3 07:00 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 07:05 con Toni Garrido para dos mil veinte quedan ocho meses pues bien de aquí al verano de dos mil veinte el lo más el dueño de Tesla ha prometido que habrá un millón de robo taxis autónomos taxi sin conductor un millón de taxis autónomos listos para usar para eso queda un año

Voz 3 07:26 la mañana que no recuerdo

Voz 2 07:39 el ingenioso científico Play Boy

Voz 1995 07:43 salvar un debate muy buenos días

Voz 4 07:47 va a salvar al mundo sobre todo al mundo de la automoción Elon más se siente muy confiado en que habrá robo taxis autónomos en dos mil veinte

Voz 3 07:55 Wilkes Frost Bengoetxea VI snacks tuvieron dije sin nadie de inacción el año que viene

Voz 4 08:03 la verdad es que es muy inquietante pensar que habrá coches circulando por nuestras ciudades

Voz 1995 08:07 sí estamos avícola de con el debate sobre los taxis no son y además taxi este rompe este hombre rompe por completo la la baraja donde podrán verse esos robots taxi según el más

Voz 4 08:24 bueno empezarán a circular en San Francisco y Nueva York donde se prevé que se establezca la regulación necesaria en primer lugar pero el oro más claro lo que ha hecho ha sido tranquilizar sobre la seguridad de estos coches subrayando que es menos probable que sus coches autónomos dejen de funcionar que que un conductor pierda la conciencia

Voz 3 08:42 yo quiero feo fue sombrío

Voz 4 08:46 hemos en consolas estos cortes están extraídos del llamado Día de la autonomía de Tesla una evento además de tres horas para presentar su nuevo súper ordenador es la full full Self Trade in Computer que permitirá una conducción totalmente autor

Voz 1995 09:00 no

Voz 4 09:00 aprovechó también para anunciar novedades para el año veintidós más allá de la nueva plataforma auto Pilot van a fabricar los primeros Tesla sin volante y pedales podrás apartar la mirada de la carretera y hasta dormirse otros querría ir solos en un coche durmiendo que no lo sé

Voz 1995 09:20 bueno casi son coches que ya no no te van a dar la posibilidad de reducir directamente no van a tener ni volante pedales

Voz 4 09:26 claro que esto lo previó para dentro de dos

Voz 1995 09:28 es años sí es muy

Voz 4 09:31 ante además de todo esto además de esos adelantos tecnológicos nuevo modelo de negocio que digo tipo Uber Airbnb

Voz 3 09:38 viene bien que eso pues al menos algún detalle beso

Voz 4 09:43 bueno el dueño del coche ganará dinero sin moverse del sofá porque podrá añadir a sustraer su coche a la red Tesla y dejar que los usuarios lo usen a modo de coche compartido generando ingresos Tesla se quedaría con entre el veinticinco y el treinta por ciento de los beneficios generados IED en el coche con el resto sería un modelo sin trabajador

Voz 1995 10:03 el coche se conduce son fíjate qué invento eh yo hago el coche te lo vendo a la gente yo gano un treinta por ciento con lo que existe vendido a sí pero pregunta de quién es la responsabilidad en caso de que ese coche tenga un accidente

Voz 4 10:20 a mí me parece una buenísima pregunta pregunta que el on más no contestó porque no hay en esos feos detalles al habló de futuro habló de ilusión y eso es de lo que se alimenta Tesla hace unos días el Times de Londres publicaba el siguiente titular los inversores hacen caso omiso del humo y compran la historia de Tesla se refieren al humo del porro que se fumó el on más que nunca por correo añadir que es un señor que fuma mucho porque por Unipol

Voz 5 10:44 el diciéndome Lorqueano cuando mariguana si no creo que Messi seriamente les gustase ser yo a la mayoría de la gente no les gustaría tanto

Voz 4 10:54 bueno hay algunos fondos de inversión que consideran que Tesla es una máquina de engullir dinero dirigida por un narcisista de comportamiento errático hay otros una mayoría que consideran que Tesla es el futuro que cambiará el mundo de la automoción el transporte no hay una empresa extranjera en la que los inversores británicos inviertan más rivaliza sólo con Amazon con Apple pero

Voz 1995 11:14 es que es lo que más les seduce Tesla

Voz 4 11:17 les seduce el relato la historia es lo mismo que en política ellos ven coches eléctricos hice dice Leiva el futuro piensan que el coche eléctrico representa la solución a nuestros problemas medioambientales como nos ayudaron a comprender la huella de carbono de los viajes de avión que hacerlo no hasta el año

Voz 6 11:34 eh

Voz 1275 11:38 su adiós que con una bola eh

Voz 4 11:40 Ball recorriendo el mundo de punta a cabo decenas y decenas de veces al año más contradicciones Tesla presenta sus cifras hoy al cierre de los mercados bursátiles se esperan pérdidas por eso ayer lanzó un relato tan potente

Voz 2 11:51 hay nueve mil millones de dólares

Voz 1995 11:53 es es balance de déficit de la compañía a ver que que pierde este año en cualquier caso has mencionado algo muy interesante que claro si tienes una panadería o eres autónomo no te va a afectar mucho pero todas las grandes compañías están incorporando su está los story tales gente que ayuda a contar la historia de la acompaña porque ya no es tanto el valor lo que ganas lo que pierdes y fábricas en la fábrica sino como eres capaz de contar qué es lo que estás haciendo entonces las grandes tienen su historia teles de distrito esté autónomo fontanero sobre astur tele pero hay que empezar a entender cómo deba Cruz muchísimas gracias

Voz 4 12:30 nosotros tendré nunca

Voz 1995 12:33 porque a las horas a las que viene avalada vanguardia lleva es lo mío no no no se puede conducir seguimos

Voz 3 13:20 envía tus comentarios y opiniones

Voz 1995 13:30 tres cosas hay en la vida sí

Voz 3 13:32 salud dinero y la Ser

Voz 4 13:36 quién tenga esas tres cosas que gracias adiós verdad que sí

Voz 1995 17:36 en Hoy por hoy

Voz 16 17:38 el carrito yo antes de acabar

Voz 1995 17:41 siempre nos haremos las preguntas que nos deja el día que un estudio demuestra que los chimpancés chimpancés esos perfectamente capaces de comunicarse para coordinarse en beneficio de su comunidad no deja visto el debate de ayer un poco en evidencia a nuestra clase política un poco pobre que después de más de dos horas de debate ayer la salud la única alusión la cultura fuese el intercambio de una tesis doctoral y un libro de Santiago Abascal ese libro escrito por Sánchez Dragó sobre Abascal no creen que será aburrido como material de lectura hay probablemente algo duro como papel higiénico cuántos de ustedes pensaran cada vez que los debates parecía un gráfico que esos dibujitos los había hecho alguno de los hijos el candidato el día anterior por qué se enfada tanto a Vox que el Pacma confunda aún voy con un toro bravo si la ultraderecha confunde habitualmente aún franquista con un patriota sí que debió de poner la dedicatoria ayer en San Jordi Cayetana Alba de Toledo cuando se puso a firmar ejemplares de la Constitución con cariño si yo sí Cayetana Hinault no debería a la candidata del PP Cayetana Álvarez Nieto Toledo haber firmado ejemplares de El amor en los tiempos de cólera o pensando en la que se avecina electoralmente a su partido cumbres Borrás cosas en lugar de la Constitución nos vamos pero vamos a volver mañana durmiendo un poquito más que estos dos últimos días a las seis de la mañana con Pepa Bueno hasta entonces

Voz 12 19:55 Arenas SER Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido