Hoy por Hoy (25/04/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:23 saludos qué tal está muy buenos días en esta mañana pasada por agua en prácticamente toda la Península

Voz 1275 00:29 y en la que la derecha sigue a derechazo limpio a sólo tres días para las elecciones generales lo último es un caso de transfuguismo fraguado como una venganza por un desaire personal

Voz 1727 00:41 Ángel Garrido presidente de la Comunidad de Madrid hasta hace sólo quince días explicó ayer su marcha del PP a Ciudadanos como un asunto ideológico vino a decir sin decirlo explícitamente que el Partido Popular se había derechización

Voz 0177 00:54 Ciudadanos es hoy por hoy yeso creo que es reconocido por todo el mundo el partido político que ocupa con mayor calidad el espacio de centro centro político en España y por supuesto también en la Comunidad de Madrid yo vengo precisamente a eso a un sitio donde me siento a gusto

Voz 1727 01:06 aunque quiénes conocen bien las entretelas de este asunto cuentan que se quedó muy tocado cuando se enteró en enero por la prensa de que no lo iban a presentar como candidato a la comunidad y eso que lo habían integrado en el puesto número cuatro de la lista popular europea El factor humano la decepción el no sentirse considerado parece haber pesado mucho en esta historia Albert Rivera el anuncio

Voz 1275 01:30 ayer del fichaje le permitió opta

Voz 1727 01:32 Carlos análisis sobre su sobreactuado intervención en el debate del martes en Atresmedia

Voz 3 01:38 acaba de incorporar también Ángel Garrido el presidente de la Comunidad de Madrid que cree que Ciudadanos

son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 1727 01:45 dentro Pablo Casado que se entero por la prensa alerta hoy en una entrevista en el diario El Mundo contra los partidos que incitan dice al transfuguismo y ante sus militantes en Sevilla presumía de cantera

Voz 4 01:57 a los afiliados a los interventores apoderados que nos dais la oportunidad de representaros hoy los imprescindibles nuestro partido un partido

Voz 1727 02:05 la izquierda asiste encantada a esta reyerta pública que oculta casi todo lo demás

Voz 5 02:10 yo pido a todos los españoles que el próximo domingo hagamos una moción de censura social que deje detrás a la desigualdad a la corrupción ya la confrontación territorial que representan las dos derecha

Voz 1727 02:21 en Barcelona estaba Pablo Iglesias

Voz 6 02:23 la decir aunque algunos no quieran entenderlo que el conflicto político en Cataluña no se va a solucionar Nico cárcel Nickon jueces sino negociando y haciendo política

Voz 1727 02:35 con Pablo Iglesias hablamos esta mañana en Hoy por hoy entrevista al candidato de Unidas Podemos a partir de las ocho y media hoy que es jueves veinticinco de abril en Escocia su ministra principal ha anunciado que impulsará un nuevo referéndum antes de que termine dos mil veintiuno como respuesta al Brexit

Voz 7 02:58 la Choice ante la gente quien Nielsen

Voz 1727 03:03 sí Nicola esturión cree que los escoceses tienen derecho a elegir entre el Brexit o una nación independiente dentro de la Unión Europea hilo adelantó anoche la Cadena SER aquí el Tribunal Constitucional avala el modelo de inmersión lingüística de la escuela catalana Aimar Bretos buenos buenos días los magistrados

Voz 0027 03:21 desestimado el grueso el recurso que presentó el Partido Popular hace casi diez años contra la ley de educación catalana entre los artículos que sí mantiene el Tribunal de Garantías está el que fija el catalán como lengua vehicular de la enseñanza

Voz 1727 03:33 el abogado de Joan Rosell ha pedido esta noche en la sede en El Larguero a abrir una reflexión pública sobre la prisión preventiva después de que el ex presidente del Barça se haya pasado casi dos años entre rejas ya haya sido finalmente absuelto

Voz 0027 03:46 en una situación de la que no culpa solo a la jueza recuerda que hubo toda una cadena de decisiones en su contra el abogado se llama Pau Molins

Voz 8 03:53 no sé si había una fiscalía de la Audiencia Nacional no sólo eso sino que además luego hacia una sección por encima Sección Tercera la Audiencia Nacional que confirmó en todas las decisiones de prisión Iker ni que iba denegando todas las tres peticiones también es decir qué responsabilidades habría que repartirlas entre

Voz 1727 04:10 conmoción en Canarias y en toda España por los dos últimos asesinatos machistas fue uno de los hijos de la pareja un niño de cinco años el que huyó de su padre y alertó de la muerte de su madre y de su hermano mayor tras horas vagando solo

Voz 0027 04:25 consiguió escapar de la cueva en la que su padre presuntamente mató a golpes a su madre de treinta y nueve años y a su hermano de sólo diez todos de nacionalidad alemana José Miguel Rodríguez es el alcalde de Adeje

Voz 1727 04:52 y en los deportes el Barça Sampe buenos días buenos días Pepa Bueno va a tener que esperar al sábado para Camps

Voz 1161 04:56 Melilla no lo pudo hacer ayer evitó lo habitual anoche el Atlético a esa primera partida de alirón azulgrana con una trabajada victoria sobre el Valencia tres dos en el metropolitano una derrota de los de Simeone el sábado con el Valladolid juegan por delante del Barça o la posterior victoria de los de Valverde sobre el Levante en el Camp Nou les daría el título también ayer español uno Celta uno Leganés cero Athletic uno Levante cuatro Betis cero y esta noche se completa la jornada treinta y cuatro tres partidos a las siete y media Sevilla Rayo Vallecano a las ocho y media Real Sociedad Villarreal a las nueve y media Getafe Real Madrid

Voz 0978 05:26 el pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días la borrasca que las dos últimas jornadas nos ha traído nubes activas desde el Atlántico hoy todavía dejará precipitaciones pero a partir de mañana irá desapareciendo rápidamente y no esperamos un nuevo cambio significativo hasta principios de la semana que viene pero de momento hoy mejor tener un paraguas cerco o mejor dicho ropa que nos proteja de la lluvia porque el viento va a soplar fuerte y en muchos momentos el paraguas no servirá chubascos no llovía tan continuada como ayer afectando prácticamente toda la Península incluso Baleares menos agua dejará en el Mediterráneo en puntos de montaña en el interior durante la tarde tormentas que pueden descargar con intensidad

Voz 0027 07:24 en la vida dar la cara

Voz 1727 07:29 la venganza va a estar muy presente a lo largo de este Hoy por hoy hoy que precisamente se cumple un año de la dimisión de Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid se acuerdan seguro de aquel vídeo con ella en el supermercado y las cree más en su bolso aquella venganza de alguien muy cercana a al parto ha sido popular bueno pues las venganzas políticas por un lado las que vamos a repasar esta mañana con Mariola Urrea con Enric Juliana con Teodoro León Gross y por otro lado antes de despedir el programa las venganzas de un personaje de cómic de Lola Vendetta Daniel la Fuente buenos días Pepa buenos días

Voz 0456 08:09 qué buen tema este DJ Baldini para una cabecera que pena verla usado hace sólo unas semanas de venganzas stagiaires que hoy vamos a ver puede repetirse vuelve a lo mejor me lo voy a pensar de que a las nueve a ver vamos a ver se toma la suya a Sandro Rosell hoy lo vamos a valorar con Javier Álvarez catedrático de Derecho Constitucional pullas y venganzas hubo en los dos debates electorales también algo de feminismo

Voz 4 08:30 creo que en nombre del movimiento feminista no puede hablar ningún partido ni mucho menos los cuatro hombres que estamos aquí pueden hablar las mujeres no puede hablar el movimiento feminista

Voz 0456 08:38 así que nosotros hablamos con Pablo Iglesias y hoy sobre feminismo habla Celia Montalbán en la sección de las chicas

Voz 0027 08:44 la que hemos invitado a Raquel Riba dibujante

Voz 0456 08:46 ilustradora española que es la creadora del famoso personaje de cómic Lola Vendetta que lucha y critica la invisibilidad de las mujeres buenos días a todas a todos

Voz 13 08:58 el peligro

Voz 0456 09:01 ya sólo me queda anunciarles que hoy vamos a dedicar un tiempo a reivindicar la labor de los artesanos dentro de cuatro horas con Toni Garrido y que será justa después de dedicar otro espacio en tertulia a las redes sociales a Facebook a Twitter a Instagram a whatsapp o a You Tube sobretodo por donde prolifera mucha información mucha desinformación política donde hay audiencias que solo consumen lo que por ahí les llega

Voz 13 09:24 ah sí imprimir Muse

Voz 1727 09:28 quién uno de los asuntos que queremos plantear esta mañana los usuarios de redes sociales de cualquier red social Facebook Twitter Instagram Whatsapp Youtube cualquiera les llega mucha poca o más que antes publicidad partidista a través de ella o ninguna

Voz 0456 09:44 a mí por ejemplo pues las casi únicas recomendaciones que Youtube me hace son mítines electorales Miss Facebook está plagado de anuncios de Unidas Podemos sí de Ciudadanos y ustedes reciben publicidad mensajes en sus redes sociales nos lo pueden contar por whatsapp con una nota de voz en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta

Voz 1727 10:02 por cierto que nos cuentan quienes hayan ido esos héroes heroínas a votar por correo y han hecho cola ante una oficina si quieren llamarnos de nos lo cuenta

Voz 0456 10:10 nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta whatsapp seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta

Voz 13 10:16 con muchos pretendientes tuve Chela sintió una paga salir echaba conversación

la A6 y diez cinco y diez en Canarias

Voz 0027 10:24 empezamos con Elena Sánchez y Roberto Mahan en la técnica con Jordi Fábrega la producción

en la Cadena Ser

Voz 0027 11:45 la última mujer víctima mortal de la violencia machista era alemana había venido a España a Canarias con sus hijos a visitar a su todavía marido que vivía aquí también es alemán ellos estaban separando pero los niños de cinco y diez años no los habían aterrizaron el viernes pasado en Tenerife cuatro días después este martes se los llevó al monte los metió en una cueva según los investigadores empezó a matarlos a golpes la mató a ella mató al hijo de diez años y de cinco consiguió escapar hasta que unos excursionistas lo encontraron ahí

Voz 14 12:15 el buenos días el niño huyó de apareció llorando perdido en un camino cerca de Adeje al suroeste de la isla unos vecinos lo encontraron y como no entendían lo que decía buscaron a una vecina que si hablaba alemán hizo de intérprete unos hechos que ha confirmado el delegado del Gobierno en Canarias Juan León

Voz 15 12:29 estaba asustado como es lógico deambular

Voz 1100 12:31 todo por una por un lugar además que desconoce

Voz 14 12:34 en ese momento se traslada al pequeño a la Comandancia de la Guardia Civil y explica que su padre estaba pegándole a los tres en una cueva a él a su hermano y a su madre que vio mucha sangre y que salió corriendo al escuchar esto los agentes Evan inmediatamente a la casa del padre que vive en Adeje y estaba durmiendo en el momento del arresto el alcalde de la localidad comparece ante los medios

Voz 1161 12:51 yo estaba en custodia esto ya bajo tutela judicial el padre está detenido

Voz 14 12:57 a partir de las palabras del pequeño comienza la búsqueda horas después de que más de cien personas venden el terreno por tierra y aire ya el miércoles aparecen los cuerpos de la mujer de treinta y nueve años y del hijo mayor de diez ningún familiar se ha presentado por ahora para hacerse cargo del pequeño de cinco años ahora el detenido pasará a disposición judicial y será la autopsia los cuerpos con estas son ya dieciocho asesinatos machistas en lo que va de año y el primero aún menor en un caso de violencia de género en dos mil diecinueve

Voz 0027 13:20 el cero dieciséis el teléfono contra la violencia machista es gratis no parecen la factura pero hay que borrarlo habano vamos a darles a esta hora nuevos detalles de la noticia que avanzó la noche La Ser una noticia muy trascendente que tiene que ver con el modelo de inmersión lingüística que se aplica en la educación en Cataluña el Tribunal Constitucional ha avalado ese modelo que llevaba casi diez años bloqueado en el propio Constitucional lo avala pero no integramente han apuntado

Voz 0196 13:43 el Constitucional ha tardado casi una década en pronunciarse y ha tumbado diez artículos de la Ley de Educación de Cataluña el PP había impugnado casi cuarenta por un lado la sentencia avala nuevamente el modelo de inmersión lingüística con el argumento de que la Generalitat tiene derecho a decidir en qué lenguas explica las asignaturas y cómo se imparte el catalán para alumnos que llegan de otros países comunidades en cambio entre los artículos tumbados hay uno importante el cincuenta y dos que hacía referencia al currículum educativo es decir los contenidos de lo que se enseña en las aulas el problema que detecta el Tribunal es básicamente técnico dice que este artículo está basado en una ley educativa estatal que ya no está en vigor el redactado es un resumen una copia literal de la ley educativa de los socialistas que quedó derogada

Voz 12 14:26 por una reforma posterior del Gobierno de Rajoy

Voz 0196 14:29 el once el conseller de Educación Josep Bargalló tiene previsto pronunciarse este jueves sobre el contenido de esta sentencia

Voz 0027 14:35 otra otra sentencia de una repercusión enorme que es la que absuelve a Sandro Rosell el ex presidente del Barça la justicia no ha encontrado pruebas para condenarlo por el supuesto cobro de comisiones que se le imputaba por el que ha estado en prisión preventiva casi dos años veintiún meses ahora oso

Voz 8 14:50 vuelven el daño ya está ocasionado y eso no lo va a recuperar todo el dinero en el mundo yo ahora me conformaría con que la sociedad en general pues reflexionar sobre el abuso o la desproporción en la aplicación de las medidas de de peso

Voz 0689 15:05 preventiva Pau Molins es el abogado de Rosell estuvo

Voz 0027 15:07 noche en el larguero y que va a hacer la Fiscalía va a recurrir o no

Voz 0689 15:10 mira Álvarez la Fiscalía de la Audiencia Nacional considera razonable recurrir la absolución de Sandro Rosell fuentes del Ministerio Público han explicado que la sentencia reconoce en primer lugar la legitimidad del fiscal para perseguir este delito de blanqueo de capitales aunque luego los jueces hacen una interpretación de los indicios y de las pruebas con las que no están conformes de esta forma la Fiscalía considera que la discrepancia técnica jurídica en la interpretación debe ser sometida a la consideración de otro tribunal por lo que en los próximos días trasladarán este criterio en forma de recurso ante la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional después también cabe recurso ante el Tribunal Supremo los magistrados aplica la máxima jurídica in dubio pro reo ante la duda a favor del reo o justifican porque los acusados han sido juzgados por un delito de blanqueo de capitales pero hay que demostrar que ese dinero es dinero sucio no ha quedado demostrado además tienen dudas de lo que la Fiscalía llama comisiones ilegales puedan ser de verdad pagos por dineros limpios la estrategia de los abogados defensores pasa por el momento por digerir el éxito y esperar

Voz 0456 16:08 a ver qué hace la Fiscalía Rosell puede presenta

Voz 0689 16:11 dar una querella contra la juez que instruyó el caso también puede exigir una indemnización económica por cada día que pasó en la cárcel

Voz 0027 16:17 seis y cuarto de la mañana cinco y cuarto en Canarias quedan

Voz 0689 16:20 tres días para las elecciones

Voz 2 16:34 Elecciones Generales dos mil diecinueve hiel

Voz 0027 16:37 pulso que mantenían PP y Ciudadanos practicarse espacios mutuamente ha sufrido un revolcón tremendo con el cambio de siglas del ex presidente de Madrid Ángel Garrido del PP a ciudadanos que a medida que pasan las horas y a medida que el propio Garrido sigue explicando en público su decisión da más y más claro que tiene una dosis altísima de venganza política Laura Gutiérrez buenos

Voz 1275 16:57 buenos días defenestrado en la candidatura del PP a la Comunidad con el portazo de Pablo Casado que elige a Isabel Díaz Ayuso se conformó con las listas europeas pero la candidatura del Partido Popular para Madrid donde sus colaboradores no han salido bien parados ha sido clave para su decisión la tomó el domingo dice bajo un absoluto secreto el PP se enteró por la prensa las negociaciones comenzaron el lunes ciudadanos le tantea va desde enero estallar

Voz 0177 17:19 la principal desde luego es el hecho de que Ciudadanos creo que hoy por hoy es el partido que mejor representa los valores del centro liberal pero ellos siempre como saben también he militado los que siempre he creído que son los valores de la moderación del dialogo de

Voz 1275 17:34 a gobernar para todos Garrido que hasta ayer consideraba ciudadanos el tonto útil de la izquierda compra ya incluso el criterio de su nuevo partido en temas tan sensibles como el aborto la eutanasia irá de número trece en las listas de Ignacio Aguado de la comunidad el PP le ha llamado de todo tránsfuga despechado veleta Teodoro García

Voz 16 17:49 de Gea Pío García Escudero Isabel Díaz Ayuso al final los principios valores no pueden depender del puesto de la lista en el que vaya yo creo que es algo mucho más profundo y cuando eso ocurre pues uno tiene que pensar que esa persona no está actuando de una forma correcta

Voz 17 18:02 guión es decir los votantes de Ciudadanos entienden esta política

Voz 0527 18:05 eh

Voz 17 18:05 de hacer una colección de despechados yo no dos

Voz 0527 18:08 sí real de Ciudadanos lo entiende

Voz 18 18:10 además es el partido de los tránsfugas de los veleta ídolos pucherazo

Voz 1275 18:15 esperaba este golpe de efecto hoy Garrido lucirá ya la camiseta naranja tiene esta mañana un acto con Albert Rivera

Voz 0027 18:21 esa pugna entre PP y Ciudadanos se trasladó anoche al debate entre los candidatos catalanes debate que se celebró en TV3 Cayetana Álvarez de Toledo acudió vestida de amarillo un color despedían simbolismo entre los independentistas e Inés Arrimadas tiró de iconografía igual que había hecho Rivera con sus marcos esos pergaminos lunes martes en el caso de Arrimadas lo hizo para cargar contra el director de la televisión pública catalana Vicent Sanchis que era el moderador del debate y que está siendo investigado por desobediencia en relación al uno de octubre

Voz 0931 18:47 día el debate ni tan solo había empezado Sanchis estaba haciendo una pregunta inicial a cada uno de los candidatos y la última a Inés Arrimadas lo primero que hizo Arrimadas es recordar la supuesta utilización de TV3 como arma de adoctrinamiento del independentismo culpaba de ello Sanchís Ile recordaba su situación en los tribunales

Voz 12 19:03 como quiero facilitarle las cosas para que usted dimita lo más pronto posible redactado su carta de dimisión si me permite y así no tendré

Voz 0931 19:10 entregaba un papel con esta carta de dimisión y adscrita que le dejaban la mesa el interpelado le decía Arrimadas

Voz 0527 19:15 que él era el moderador que no quería debatir con ella ya yo la feria amonal textil pero

Voz 0931 19:20 decía que el habría escrito la carta con otro estilo el debate acabó empezando entre los candidatos el blanco de casi todos y en todo momento el PSC desde el PP Cayetana Álvarez de Toledo e Inés Arrimadas C's le volvió a nacer la pregunta

Voz 1727 19:31 en su mente

Voz 19 19:34 la el martillo pues al New Party yo personalmente no es pacten Moll mes que al partir

Voz 0931 19:41 decía Batet que respetan más las decisiones judiciales que sus adversarios el otro lado a los independentistas les decían que eran cómplices del ciento cincuenta y cinco era el primer debate en el que participaban y Esquerra Jones percata

Voz 0978 19:51 ya decidieron agredir se entre ellos pesas Office

Voz 0931 19:54 de páncreas que han aflorado en los últimos días

Voz 19 19:56 no es un conflicto político a Rosol o en de negar entre nosotros

Voz 0931 20:02 os dejamos denegar entre nosotros son avanzaremos de decía Rufián al Áurea o Borràs en cambio sí hubo intercambio de reproches entre republicanos y comunes

Voz 19 20:09 los que Vargas

Voz 0931 20:12 a qué atenerse si vota Esquerra sí daría apoyo a un hipotético gobierno de PSOE y Unidas Podemos le decía a Rufián

Voz 0027 20:17 Jaume gracias Özil sobre debates Vox que tanto ha exprimido el papel de víctima porque la Junta Electoral le impidió participar en el de Atresmedia el mismo partido está rechazando participar en aquellos en los que sí puede hacerlo por ejemplo en el que organizó ayer la SER en Andalucía o en todos los que convocó Canal Sur anoche en las ocho provincias andaluzas y allí en Andalucía en Radio Huelva los periodistas de la SER han entrevistado en esta recta final de campaña al cabeza de lista del PP por esa provincia es Juan José Cortés que lejos de moderar sus ataques brutales al presidente del Gobierno mantiene esa línea

Voz 20 20:48 sigo pensando que Pedro Sánchez sigue estando más en favor de los asesinos de los criminales e de los violadores de las personas que agreden y por lo tanto yo creo que Pedro Sánchez no está a favor de la víctima

Voz 0027 21:03 ante las colas larguísimas que se están registrando ante las oficinas de Correos para poder votar en las últimas horas se ha ampliado el plazo del voto por correo hasta el viernes el viernes a mediodía Eladio Meizoso

Voz 0527 21:14 el director de operaciones de Correos Magín Blanco vincula la situación con los festivos de la Semana Santa y otros autonómicos y locales este elevado número de votos de solicitudes de voto por correo votos ha coincidido con un periodo vacacional amplio que ha reducido los plazos habituales prácticamente a la mitad una vez planteado el problema las colas en muchas oficinas además de la ampliación de plazo dos días para tramitar el voto Correos ha puesto a todo su personal en servicio a cuatro mil quinientos contratados más quinientos dispositivos móviles para el voto por correo en el hall de las oficinas y la apertura de medio millar de

Voz 1727 21:50 a finales hasta la medianoche ayer

Voz 0527 21:52 para sacar adelante en plazo todos nosotros pendientes

Voz 21 22:05 conecta con hoy a través del whatsapp mándanos una nota de voz al seis XXXVIII XXXI treinta y cuatro sesenta y seis Lanús lo que quieras

Voz 1727 23:55 cuenta con las

Voz 0027 24:08 hoy por hoy seis si veinticuatro de la mañana de veinticuatro en Canarias la empresa que montó los andamios en torno a la flecha de Notre Damme ha reconocido que sus obreros fumaban en la zona a pesar de que estaba completamente prohibido por los materiales tan delicados en los que estaba formada parte de la estructura superó de de Notre Dame los trabajadores han reconocido ante la Policía que si fumaban aunque insiste la empresa en que no hay pruebas

Voz 0978 24:32 Jamal apagada fuera la causante del fuego razona

Voz 0027 24:34 hola buenos días buenos días Aimar según la prensa francesa

Voz 1772 24:37 los investigadores han encontrado siete colillas cerca de los restos que quedaron de los andamios aunque el responsable de la empresa es tajante dice cualquier persona que haya intentado prender el fuego de una chimenea por ejemplo sabe que no se consigue lanzando una colilla sobre un tronco ir reconoce que algunos de sus trabajadores fumaron en los andamios porque según él bajar a la calle era complicado hice tardaba mucho tiempo aunque hubo más fallos de seguridad se colocaron por ejemplo cables eléctricos sobre la cubierta a pesar de que no se podía poner ningún elemento que pudiera provocar una chispa la Fiscalía está investigando ese devastador fuego como un incendio involuntario que calcinó seiscientos toneladas de madera de la aguja de Notre

Voz 0027 25:15 y un equipo de investigadores de Estados Unidos ha conseguido por primera vez que aún no robot minúsculo de que de forma autónoma por dentro del cuerpo ir repare daños en los tejidos más inaccesibles Javier Gregori

Voz 0882 25:26 se trata de un minúsculo catéter dotado con un sensor de inteligencia artificial que ha logrado viajar por el interior del corazón de un animal con el objetivo de reparar una válvula que tenía fugas de sangre y todo ello sin la ayuda de ningún cirujano humano como destaca el investigador principal de este proyecto pionero Pierre de este robot funciona como un coche autónomo por primera vez pero que circula dentro del cuerpo según este grupo de ingenieros de Estados Unidos los próximos años estos no robots autónomos podrán ayudar a los cirujanos en las operaciones quirúrgicas más complejas y largas

Voz 0027 26:03 en los deportes Sampe buenos días muy buenas el Atlético de Madrid sigue retrasando en la alirón del Barça

Voz 1161 26:08 ya avisó en la previa que iban a luchar hasta el final y cómo justifica la idea de sus equipos lo de anoche fue una prueba más se pusieron en dos ocasiones por delante con los goles de Morata primero y Klinsmann después empataba en otras dos ocasiones el Valencia los de Gameiro y luego parejo de penalti para conseguir Correa el tres dos definitivo a nueve minutos del final Simeone lo tiene claro no se pueden bajar los brazos hasta el último

Voz 0978 26:26 jornada no da lo mismo empatar o perder o ganar Si bueno puede terminar primero tiene que determinar si no puede terminar segundo tiene que tiene que intentar llegar hasta donde materia además

Voz 1161 26:35 el Athletic sigue peleando por no perder el tren de Europa ya me al menos mantener la séptima plaza ayer tres puntos más con la victoria cero uno en Butarque sobre el Leganés autogol de Siria empataban a uno Espanyol y Celta en Cornellà resultado que a los catalanes les aleja ya bastante de Europa y que a los gallegos no les da el suficiente oxígeno hablan Rubí escriba

Voz 23 26:51 el problema es que estamos exigiendo muchísimo nosotros

Voz 1727 26:54 veremos que mira arriba que hay equipos que están pasándolo muy

Voz 23 26:56 al Iker en la liga es muy dura doy por bueno porque suma

Voz 0527 26:59 dar siempre es positivo pero creo que aunque el tanteo fue bastante igualado sale mereció ganar fuimos nosotros

Voz 0689 27:04 ese cerraba el miércoles con goleada cuatro cero del Levante al meta

Voz 1161 27:07 les da un respiro a los valencianos sacándolo del descenso y aumenta las dudas del beticismo sobre Setién aunque el técnico no espera salir del club antes del treinta de junio

Voz 24 27:13 yo estoy convencido de que se que voy a seguir

Voz 0027 27:16 verdad que el club está en la situación

Voz 24 27:19 difícil porque tiene que soportar mucha presión

Voz 1161 27:23 la mañana por supuesto que me sorprendí esta tarde noche se completa la jornada treinta y cuatro desde las siete y media Sevilla Rayo Vallecano los de Caparrós podrían dormir en zona Champions y el Getafe pincha y ellos ganan un rayo que se juega bando por la última plaza y conseguir algo de aire porque en caso de derrota casi les dejaría sentenciados a la Segunda División a las ocho y media Rapsodia Villarreal los de Imanol casi salvado y con Europa lejos se juegan más los amarillos que en caso de ganar conseguirían un colchón de cinco puntos con respecto al descenso y a las nueve y media al Getafe Real Madrid lo más atractivo de los de Zidane será comprobar si Benzema sigue con la racha goleadora y cada día un capítulo sobre el futuro ayer los porteros

Voz 25 27:56 el próximo año usted le gustaría que serían los tres no que me gusta nos resulta hacerlo de los porteros un problema una bendición Taba hace poco decía que yo tenía uno esta vez mejor ahí los dos hay uno más joven que es bueno entendería que alguno le pidiera marcharse suficiente que no va a ser titular el próximo año puede pasar de todo

Voz 1161 28:17 el Getafe sigue peleando por mantener la cuarta plaza que podría arrebatarle el Sevilla como decíamos Si gana al Rayo además en el Conde de Godó podremos tener hoy el último partido oficial entre Rafa Nadal y David Ferrer el enfrentamiento más repetido del tenis español no antes de las dos de la tarde ambos buscarán una plaza en cuartos también tendremos Jaume Munar ante el austríaco Thiem miel de Roberto Carvalho es contra el chileno Gary y en la Euroliga Barça y Baskonia quedan al borde de la eliminó acción tras perder los dos ayer en casa los culés de paliza con el F sesenta y ocho ciento dos dominan los turcos dos uno y mañana nuevo partido en Barcelona y Baskonia setenta y siete CSKA de Moscú ochenta y cuatro también dominan los rusos dos uno y mañana cuarto partido en Vitoria hoy a las siete Zalguiris Fenerbahce cuarto partido entre ellos dominan dos uno los turcos

Voz 27 29:55 el de Dani Garrido

Voz 0882 29:57 SER

Voz 1727 30:10 la campaña electoral pasa a esta hora por Cataluña las caravanas de Partido Popular y PSOE y Ciudadanos tienen hoy parada allí Illa de Unidas Podemos lo ha hecho en las últimas horas Pablo Iglesias se ha ido desde Barcelona hasta Ferrol desde allí desde el estudio de Radio Ferrol atiende esta mañana a la Cadena Ser entrevista en Hoy por hoy con el candidato de Unidas Podemos a partir de las ocho y media de la mañana pasiva esta campaña que da para una película para varias y es que en la semana está en la que llega a los cines la última entrega de Los Vengadores una saga taquillera de súper héroes Ángel Garrido ha puesto la capa ya ejecutado su propia Vendetta el que fue presidente madrileño con el PP hasta hace quince días ha fichado por Ciudadanos y ha puesto patas arriba la campaña de Pablo Casado

Voz 0177 30:59 Ciudadanos pero que hoy por hoy es el partido que mejor representa los valores del centro liberal lo pillo siempre como saben también he militado en los que siempre han creído que son

Voz 1727 31:08 vamos hombre para Garrido el Partido Popular ya no los representa quería ser el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid pero Casado lo desplazó por Isabel Díaz Ayuso parecía que aceptaba con elegancia salir de esta candidatura de hecho Garrido iba a ser el número cuatro de los populares para las elecciones europeas ahora será el número trece de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid Teodoro García Egea PP

Voz 16 31:33 los principios los valores no pueden depender del puesto de la lista en el que vaya yo creo que es algo mucho más profundo y cuando eso ocurre pues uno tiene que pensar que esa persona no está actuando de una forma correcta

Voz 1727 31:43 Decía Borges que el olvido es la única venganza el último perdón pero en Génova va a costar olvidar este golpe a sólo tres días para las elecciones jueves penúltimo día de campaña en el que a partir de las nueve de la mañana vamos a desayunar con los datos de la Encuesta de Población Activa Aimar del primer trimestre del año

Voz 0027 32:04 si a esa hora el Instituto Nacional de Estadística va a publicar la epa de los tres primeros meses muy condicionada este año porque no incluye los contratos de Semana Santa que calendario han caído en abril Rafa Bernardo en los últimos

Voz 1762 32:14 Toño es el primer trimestre ha sido siempre malo con destrucción de empleo y aumento del paro por ejemplo el año pasado la ocupación cayó en ciento veinticuatro mil personas respecto al trimestre anterior y el desempleo aumentó en veintinueve mil este año además la Semana Santa las contrataciones con ella asociadas han sido en abril por tanto no ayudan al dato que conoceremos hoy que mide enero marzo como destacaba ayer la ministra de Economía Nadia Calviño

Voz 0585 32:36 por tanto todo apunta a que hemos tenido un primer trimestre positivo a pesar de el efecto calendario negativo de que la Semana Santa no cayó este año en marzo sino en abril el primer trimestre del año es particularmente volátil debido a este efecto Semana Santa no

Voz 1762 32:51 la ministra dice que el dato será positivo porque a pesar de la esperable caída trimestral los datos interanuales serán buenos es decir en el primer trimestre de dos mil diecinueve habrá centenares de miles de empleos más y centenares de miles de parados menos que en el primer trimestre de dos mil dieciocho

Voz 0027 33:07 el tráfico a esta hora Alfonso Martínez cómo estás buenos días

Voz 19 33:10 buenos días además en este momento madre encontramos al tráfico intenso de entrada a la capital por la A dos en Torrejón de Ardoz en la A cuatro en Valdemoro Pinto y San Cristóbal de los Ángeles la A42 en Parla Fuenlabrada la A5 en Alcorcón y Campamento en la M cuarenta en contra de densidad circulatoria en Vallecas dirección a dos Villaverde hacia la A cuatro en Girona una colisión corta Lage seiscientos a su paso por Blanes e intransitable también en este caso por nieve una vez hervía en una carretera de la red secundaria en Salamanca la Seat ciento ochenta a la altura de La Covatilla son necesarias las cadenas o neumáticos de invierno además en Huesca en la ciento treinta

Voz 0978 33:52 eso empieza Shaila ciento trece SES en forma

Voz 19 33:54 legal además tengan cuidado ya que pueden encontrar nieve en la calzada en una carretera de la red principal concretamente en Zamora en la A52 entre Requejo Il asediadas está en nivel verde transitable con precaución y cuidado por último en la provincia de Lugo ya que las rachas fuertes de viento dificultan el trato a la ocho a la altura de Mondoñedo Alfonso gracias

Voz 0027 34:15 buenos días buenos días siguen las lluvias en la península hoy no van a ser tan constantes como ayer no llegarán ni a Baleares ni a Canarias

Voz 1727 35:59 son las seis y treinta y seis las cinco y treinta y seis en Canarias comenzamos precisamente esta mañana en Tenerife con la historia de lo que puede ser el último crimen machista ocurrido en España con protagonistas alemanes pocas imágenes más reveladoras del desamparo que provoca la violencia de género que ese niño de cinco años dando la alarma sobre cómo su padre agredía a su madre a su hermano poco después la Guardia Civil encontraba efectivamente en una cueva dos cuerpos sin vida de su madre y de su hermano de diez años Agustín Padrón buenos días

Voz 32 36:32 hola buenos días hace unos días como solían hacer en vacaciones llegaron a la isla la mujer y los dos niños del martes todos subieron a los al todo el término municipal de Adeje para dar una caminata en una cueva se produjo la tragedia del más pequeño y salió corriendo

Voz 1772 36:48 de esa manera pudo salvar su vida

Voz 32 36:51 de esta terrible agresión a unos vecinos que pasaban por la zona el hombre había comprado hacía poco la vivienda en el casco de Adeje mientras que el resto de la familia residía habitualmente en Alemania después de la búsqueda por los altos del municipio finalmente en la tarde de ayer se pudieron localizar los cadáveres de la madre y el otro hijo con esta

Voz 1727 37:10 son ya dieciocho las mujeres asesinadas aquí por sus parejas o ex parejas en lo que llevamos de año también es el primer niño víctima mortal de la violencia machista del dos mil diecinueve recuerden cero dieciséis número contra el maltrato es gratis aunque hay que eliminarlo del registro de llamadas

Voz 12 37:28 sí

Voz 33 37:30 eh

Voz 1727 37:33 quedan tres días para las elecciones si los galardonados con los Premios Rey Jaume I muy prestigioso premio han enviado una carta a Sánchez ha casado a Iglesias y arriba

Voz 12 37:45 el futuro subió en todo Gobierno

Voz 34 37:48 la ciencia y el emprendimiento en España siguen vivos pero les cuesta respirar la investigación científica

Voz 1727 37:54 viéndoles a lo que acaban de escuchar pidiéndoles un pacto de Estado por la ciencia con nuestro país un asunto del que se olvidaron hablar los candidatos en los dos debates de esta semana

Voz 0978 38:04 hola Valencia Ana Durán bon día a día Pepa así es la ciencia la investigación cuestiones clave para el futuro de este país y para cualquier otro no suelen ser objeto de debate sí casi siempre sufre los vaivenes políticos los cambios de Gobierno ponen en jaque proyectos y líneas de investigación y eso es precisamente lo que piden estos científicos y científicas

Voz 1727 38:23 compromiso ya estabilidad repetimos

Voz 0978 38:26 un pacto de Estado un pacto de Estado

Voz 0527 38:28 por la ciencia entre todos los partidos políticos y otras entidades públicas y privadas

Voz 34 38:34 anteponiendo siempre el bienestar y progreso de todos los españoles

Voz 14 38:38 como decías los prestigiosos premios llame Primo

Voz 0978 38:41 tienen un jurado formado por decenas de premios Nobel una dotación económica de cien mil euros que cada año reconoce a quienes superan brillantemente esos obstáculos que se ponen a la ciencia

Voz 1727 38:50 la élite de la ciencia en nuestro país están en esos galardones y también hablan de política de las contradicciones de la política en Navarra Fernando Nieto hola buenos días

Voz 0027 38:59 buenos días Pepa hay todos los partidos están en contra

Voz 1727 39:02 la el uso del plástico como todos sitios pero han llenado las calles en los buzones de propaganda fabricada con plástico dicen sí es una contradicción pero es más barato

Voz 0931 39:12 sí cartelería de plástico que emplea antes de la coalición de derechas que agrupa a UPN Ciudadanos y PP hasta la Izquierda Abertzale de EH Bildu formación que propuso aquí en Navarra una Ley de Residuos más exigente en plazos para la desaparición de las bolsas de plástico y cuando se les pregunta

Voz 0027 39:28 por esa contradicción no hay respuestas plástico

Voz 0931 39:30 presente en las campañas pero no solo de los partidos políticos también en campaña sindicales por ejemplo

Voz 1275 39:35 ahora que se aproxima el uno de mayo porqué S

Voz 0931 39:38 pego al plástico pues un portavoz de UGT por ejemplo dar respuestas

Voz 35 39:41 yo he de cómo está lloviendo por ejemplo y cuatro días y en papel o de otro material pues al final igual se estropea uno y bueno pues no sé igual también la inercia de que siempre se ha hecho así es lo que se ha estado poner

Voz 0931 39:54 en este y otros sindicatos coinciden en que van a tomar medidas para reducir el uso de plásticos pero de momento ese material está sigue muy presente en sus actos y campañas

Voz 1727 40:03 la diferencia entre predicar y dar trigo Fernando un abrazo

Voz 0931 40:07 abrazo Pepa

Voz 1727 40:10 la policía ha detenido a veintiséis personas en Cataluña por defraudar más de dieciocho millones de euros a la Seguridad Social y escuchen esto porque el cabecilla de la trama puso al frente de una de las empresas a su hija de tres años como testaferro Joan Bofill cuéntanos bon día

Voz 0931 40:26 bon día pues si la niña resulta que era una de las cabecillas de esta trama que ha destapado este fraude la Policía Nacional empezó a investigar el año pasado recibiendo varias denuncias vieron que con el fin de los pagos a la Seguridad Social estas personas crearon grupos fraudulentos de empresas para ir pues transfiriendo ganancias de una otra y así ocultar sus verdaderas resultados económicos en uno de estos K esos ocultaron el dueño real de la empresa poniéndola a nombre de la hija de tres años con la autorización de la expareja de este además al principal investigado puso como testaferro también a su hermana el dinero que nos ha pagado a la Seguridad Social sirvió para ir reduciendo costes en la empresa frente a sus competidores que además contrataban a sus empleados por la mitad de la jornada que hacían realmente un sueldo de ochocientos euros por jornadas que al final en algunos casos eran de catorce

Voz 1727 41:12 así creíamos que lo habíamos visto todo una testaferro de tres años son las seis y cuarenta y un minutos de la mañana cinco y cuarenta y uno en Canal ya vimos la Mesa del Mundo bien cerquita aquí en Francia el Consejo de Estado ha permitido desconectar a un hombre de cuarenta y dos años tetrapléjico en estado vegetativo en contra de la opinión de sus padres Francia no permite la eutanasia activa pero sí el derecho a dejar morir si los médicos lo consideraban Rafa Muñiz

Voz 1772 41:52 Vince llevaba diez años postrado en una cama comiendo y bebiendo de forma artificial tras sufrir un accidente de tráfico que le provocó un daño cerebral irreversible los médicos que la atendían habían pedido poner fin a su vida en dos mil catorce pero esa decisión chocó entonces con la de sus padres que son católicos

Voz 36 42:09 gusta que lo Diego once

Voz 1772 42:13 no debemos matar a personas con una discapacidad aseguró la madre antes de recurrir a la Justicia europea aunque Estrasburgo terminó por darle la razón a los médicos y a la mujer de Vincent su mujer quería que le desconecta harán finalmente ha sido el Consejo de Estado la jurisdicción más alta de Francia quién ha aprobado esa decisión amparándose en los médicos de forma colegiada votaron por interrumpir lo que denominaron como un encarnizamiento terapéutico en su escrito el Consejo de Estado asegura que el paciente no hubiera querido vivir en tales condiciones Francia permite actualmente la sedación profunda y continua en casos de enfermos terminales pero prohibe la ayuda activa para morir por eutanasia

Voz 0527 43:06 y otra vez en la pena

Voz 1727 43:08 de muerte en Estados Unidos Texas ha ejecutado esta madrugada aún supremacía esta blanco que hace veinte años encadenó a un hombre negro y lo arrastró con su camioneta hasta matarlo corresponsal Marta del Vado buenos días buenos días

Voz 1510 43:22 el crimen de James verde en mil novecientos noventa y ocho retro trajo a la sociedad estadounidense a la EPO

Voz 1727 43:27 poca de linchamientos y crímenes racistas de mediados de

Voz 1510 43:29 siglo pasado provocó además un debate nacional sobre la prevención de crímenes de odio que el Congreso plasmó en una ley de un hombre negro de cuarenta y nueve años murió en mil novecientos noventa y ocho tras ser apaleado encadenado y arrastrado

Voz 1727 43:43 con un coche durante casi cinco kilómetros en la AP

Voz 1510 43:45 Doña localidad de Jasper en Texas los autores del crimen según el juez tres opera nacistas blancos veinteañeros que después de cometer esa atrocidad Se fueron de barbacoa uno de los agresores fue condenado a muerte en dos mil once otro a cadena perpetua y el tercero John William Keane ha sido ejecutado esta noche en de una de las hermanas de Pedro ha asegurado en varias entrevistas durante estos años que no cree que los asesinatos se combatan con más asesinatos otros familiares sin embargo piensan que esta ejecución hacer

Voz 1727 44:16 Justicia tras veinte años en la cárcel quién

Voz 1510 44:19 han muerto doce minutos después de recibir una inyección de Penn Tovar vital la tumba de haber sido profanada dos veces con pintadas racistas sus familia asegura que la pesadilla no ha acabado porque el odio racial que hay en este

Voz 11 44:32 país sigue más que latente

Voz 0882 45:29 con el ojo izquierdo a Hoy por hoy

Voz 37 45:35 a y de de

Voz 38 45:44 es la guerra es a degüello dice esta mañana José Marín buenos días Pepa tú deja de tener su propia

Voz 1100 45:53 que esa gran estrella del Partido Popular Ángel Garrido sólo haya logrado salir en la primera página de los periódicos cuanto ha consumado la particular su partido de siempre no lo logró cuando fue nombrado presidente de la Comunidad de Madrid puro accidente por la renuncia de remasterizada Cristina Cifuentes ni tampoco cuando el nuevo señoritos del partido empató para Europa al tiempo que borrado de la faz de la tierra a todo el equipo de que están fuga perros malvado siempre tiene su buque por eso es encontraremos obvia tan gran estadista que ahora va de número trece en la lista de Rivera para la Comunidad de Madrid la cosa es nimia apenas una mutando de polvo pero viene a demostrar entre ellos Casado Rivera hay una salvaje guerra abierta a ello anunció un día después el debate y a cuatro las elecciones pero tratan muy bien a sus protagonistas sin que este Ojo sepa cuál de ellos el mascan allí en otro orden de cosas alguien tendrá que explicar muy bien cómo es posible que la Audiencia Nacional haya absuelto a Sandro Rosell expresidente del Barça después de que se haya tirado veintiún meses casi dos años en prisión preventiva hay compensación posible el ojo

Voz 0882 47:11 izquierda

Voz 12 47:21 es Kruschev atención