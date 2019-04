Hoy por Hoy (25/04/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la mañana a las seis en Canarias

Voz 1727 00:22 bueno qué tal muy buenos días esta mañana a las nueve Se publica la encuesta de población activa del primer trimestre del año ya saben la foto más fiable del empleo en nuestro país y aunque los expertos no dejan de recordarnos una y otra vez que no se pueden sacar conclusiones cortoplacistas de las cifras del paro en España será inevitable que a tres días de la jornada electoral la epa se convierta en munición diga lo que diga porque la van a utilizar unos u otros una pista la daba en las últimas horas la ministra de Economía Nadia Calviño

Voz 4 00:53 todo apunta a que hemos tenido un primer trimestre positivo a pesar de el efecto calendario negativo de que la Semana Santa no cayó este año en marzo sino en abril el primer trimestre del año es particularmente volátil debido a este efecto Semana Santa

Voz 1727 01:07 y a propósito esta mañana desde la portada del país el comisario europeo de Asuntos Económicos Pierre Moscovici dice que es hora de subir los salarios en España después de los grandes sacrificios añade Moscovici deben llegar las recompensas amén

Voz 0177 01:26 yo no he avisado a nadie cuenta nada creo que un razonar de era hacer aquí la presentación y por otro lado tipo con el Partido Popular no operan en esto nada extraño su procedimiento habitual también el Partido Popular no a Mishima avisó justo cuando estaba comunicando la noticia de que no al candidato por lo tanto entiendo que el partido sabe perfectamente que estas cosas son así

Voz 1727 01:42 yo me enteré por la prensa de que el PP no me quería como aspirante a presidente de la Comunidad de Madrid y por la prensa sentenció ayer Casado de que su número cuatro en la lista para las elecciones europeas fichaba por Ciudadanos hay mucho enfado en el PP Teodoro García Egea

Voz 5 01:57 ella alguien de ciudadano en la lista de Ciudadanos pero en cualquier caso pues el señor Rivera sabrá al partido que está ofreciendo el próximo domingo se elige entre el contenedor naranja donde caben los políticos en principio

Voz 1727 02:08 el proyecto Pablo Casado y alivio en ciudadanos que consiguió con el anuncio que se dejara de hablar de la actuación de Rivera en el debate del martes

Voz 6 02:16 el problema de España no es que sea socialista liberal conservador el problema de España es que unos señores se quieren cargar nuestro país que nadie tiene el coraje de unir a la G

Voz 0760 02:24 te yo voy a unir a los españoles

Voz 1727 02:25 decía a su vez esta reyerta en la derecha tapa en esta ocasión las carencias y las contradicciones de la izquierda Pedro Sánchez estaba ayer en Gijón

Voz 7 02:34 el pasado mes de junio lo que hicimos fue una moción de censura parlamentaria liderada por el Partido Socialista yo pido a todos los españoles que próximo domingo hagamos una moción de censura social que dejen detrás a la desigualdad a la corrupción ya la confrontación territorial que representan al dos

Voz 1084 02:51 sea si Pablo Iglesias estaba en Barcelona

Voz 8 02:53 no hace falta decir aunque algunos no quieran entenderlo el conflicto político en Cataluña no se va a solucionar Nico cárcel Nico jueces sino negociando y haciendo política

Voz 1727 03:06 a las ocho y media tenemos entrevista aquí en la SER con el candidato de Unidas Podemos es jueves veinticinco de abril y hoy le van a practicar la autopsia a las dos últimas víctimas mortales de la violencia machista una mujer y su hijo de diez años en Adeje en Tenerife el detalle que añade horror al horror es que la alarma la dio el otro hijo de cinco años que pudo huir José Miguel Rodríguez es el alcalde de Adeje

Voz 9 03:30 los vecinos de estas son aquí a partir de ahí contactaron con una con una señora que vive aquí que hablaremos aquí y a partir de ahí pues el niño está en shock y poco a poco se va sacando es la hoy en inmediatamente interviene la policía local

Voz 1727 03:44 Madrid los niños habían venido desde Alemania para visitar al padre que está ya detenido ya aquí en España Sandro Rosell estudiará si se querella contra la jueza Lamela en cuanto la sentencia que lo absuelve de los delitos de blanqueo y organización criminal por falta de pruebas sea firme el ex presidente del Barça pasó casi dos años en prisión preventiva su abogado Pau Molins estuvo anoche en El Larguero

Voz 10 04:04 ahora lo que queremos es disfrutar de esta decisión esperar a que se confirme la absolución ya a partir de ahí se valorará hoy nos conformamos con que se plantee una reflexión de cómo es posible que ocurra en estos casos

Voz 1727 04:19 así que el ex presidente culé podrá ir al Camp Nou el sábado Sampe a celebrar el posible título liguero del Barça

Voz 0978 04:53 el tiempo Jordi Carbó buenos

Voz 1727 04:54 días buenos días último día de esta semana

Voz 0978 04:57 esperamos que la lluvia afecte gran parte del país mañana y el fin de semana podremos disfrutar de muchas horas de sol y no volverá la lluvia más o menos generalizada hasta la semana que viene de hecho estas son este tarde que es cuando esperamos que llueva con más intensidad no será como ayer que llovió de manera continuada ir en muchas poblaciones prácticamente todo el día se tratará de chubascos más bien débiles durante la mañana intensos con granizo incluso fuertes rachas de viento durante la tarde donde más va a llover en el interior en la Península hay puntos de montaña sobre todo donde menos en el Cantábrico y el Mediterráneo cuidado no lo toques

Voz 1727 05:56 son ahora las dieciséis las seis y seis en Canarias noticia que avanzó anoche la Cadena Ser el Tribunal Constitucional avala la inmersión lingüística en Catalunya la sentencia dice que la Generalitat tiene derecho a decidir en qué lengua se imparten las asignaturas son que tumba diez artículos de la ley de educación catalana diez de los casi cuarenta que el Partido Popular había impugnado hace ya una década Barcelona Joan Bofill

Voz 0931 06:21 sí básicamente el tribunal considera que son inconstitucionales los artículos que contemplan que las clases se hagan en catalán pero sin embargo se tumba otros de esta Ley de Educación de Cataluña nada que ver con la lengua sino los artículos que regulan digamos el currículo es decir lo que se enseña a los alumnos como se los evalúa cómo se organizan las clases en Primaria Secundaria Bachillerato el Constitucional cree que en este caso estos artículos son una copia de la antigua ley de ámbito nacional la anterior a la Ley Wert así que es el el pide que los adapte el actual ahora los servicios jurídicos del Gobierno están analizando estas sentencias espera que llamen comparezca hoy mismo para explicarse habrá cambios en las aulas o no

Voz 1727 06:57 aquí seguimos hablando de Cataluña pero ahora fijando unos en la imagen que da sobre esa comunidad el juicio del pluses que es la mirada esta mañana de Xavier Vidal

Voz 1985 07:11 la vista oral del juicio pero también otras cosas por ejemplo un laboratorio para observar de cerca las múltiples fracturas del independentismo del antiguo bloque apenas queda nada si acaso el hilo conductor de la defensa de los presos la mayoría parlamentaria no existe desde que los radicales de la CUP hicieron rancho aparte el Govern es un juego de tensiones continuas de parálisis las múltiples candidaturas independentistas a las distintas convocatorias electoral les certifican el derrumbe de la falsa idea totaliza antes según la cual Cataluña es un sol pop la hay muchas Cataluña y muchos catalanismo anteayer presenciamos el Enfoque moderado de los antiguos consejeros que renunciaron a continuar en el equipo de Puigdemont por miedo a que aquello acabara como el rosario de la aurora así fue ayer el antiguo director general de la Policía autonómica el filo socialista Albert Valle fue aún más firme denunciando los ataques que sufría de los antisistema y entonando un cántico a la función constitucional de los Mossos entre los doce apóstoles acusados aflora notorias diferencias entre los moderados de Esquerra y los más rupturistas de la antigua Convergencia también entre los más prudentes que gozan de libertad y algunos de los sometidos a prisión preventiva unos llaman caos otros pluralismo pero sí hay distintas corrientes casi siempre gana la más radical la que exige a los demás una valentía suicida bajo amenaza de acusarlos de traidores es así como se aguanta el patético imperio deba tenerlo pronto veremos en las elecciones Si por mucho tiempo

son las siete y nueve las seis y nueve en Canarias

Voz 1727 10:37 en último día de campaña I penúltimo día también para votar por correo finalmente la Junta Electoral ha vuelto a ampliar el plazo para hacerlo Button por las colas tremendas de hasta cuatro horas que está viendo en muchas oficinas

Voz 0978 10:49 si hoy jueves se va a poder votar hasta las doce de la noche en quinientas oficinas de toda España y mañana viernes se podrá votar hasta las dos de la tarde para hacer frente a esta demanda Correos ha puesto a todo su personal en servicio ya cuatro mil quinientos contratados más muchos oyentes nos están contando esta mañana que todavía a estas alturas no les ha llegado la notificación para poder ir a recoger la documental

Voz 1727 11:11 en las oficinas y están muy enfadados y esta mañana vamos a analizar también el papel de Internet fundamental en esta campaña según el último CIS casi un cuarenta por ciento de los votantes sigue la información electoral también a través de las redes sociales Javier Alós

Voz 0858 11:24 que se mueven sin las limitaciones que impone la Junta Electoral a los medios tradicionales en Youtube por ejemplo Docs gana en suscriptores pero Ciudadanos lo hacen visualizaciones Gustavo entrada es experto en posicionamiento digital

Voz 0177 11:37 de lo que yo he analizado Ciudadanos es el partido que más dinero admitió en Youtube para conseguir que sus vídeos tengamos

Voz 0858 11:42 tampoco esa es la campaña en superficie luego está la sumergida a la de los voz la de los perfiles falsos peones para el trabajo sucio cuentas que pueden pasar de defender a la cantante Mariah Carey apoyar a Belén Esteban para que hagan un reality a terminar llamando al voto en el uno de octubre catalanes un caso real que les vamos a contar a partir de las nueve y media de la

Voz 1727 12:01 añadió y más de un centenar de artistas e intelectuales firman un manifiesto en el que llaman a votar contra los odios de las mentiras reaccionarias Javier Torres

Voz 1084 12:10 será el viernes antes de que eche el cierre la campaña electoral en el Círculo de Bellas Artes de Madrid allí un grupo de artistas escritores periodistas de Izquierda va a presentar un manifiesto que lleva ya unas semanas cociéndose y que firman entre otras personas Miguel Ríos Almudena Grandes Paco Ibáñez Marwán titulado veintiocho de abril tú decides hace un llamamiento a la España real para acudir a votar y así lograr la movilización contra lo que describe como los odios de las mentiras reaccionarias y todo ello para afirma llenar las urnas de bondad democrática se asegura además que es el momento de votar para preservar valores que se creen imprescindibles como es textual la libertad la igualdad la justicia y la bondad para que el progreso social no acabe humillado dice ante la mentira el insulto el racismo el machismo y la avaricia

Voz 1727 13:00 Ángel Hernández el hombre que ayudó a su mujer a morir celebra que no lo vayan a juzgar por violencia de género la Fiscalía explica en su escrito que existió una petición expresa de María José Carrasco por la enfermedad que padecía Mario el aludido

Voz 0259 13:14 Ángel Hernández entero por la prensa de que no será encausado por Violeta

Voz 1727 13:17 día de género muy contento muy contento porque

Voz 17 13:20 es una institución como es la de violencia de género y que están necesaria para luchar contra la violencia machista no se podía digamos es mezclar con lo mío porque sería un desprestigio para ella

Voz 0259 13:33 hace tres semanas del suicidio asistido de su esposa ningún político lo ha llamado los debates electorales le han decepcionado profundamente porque sin alguno salió la eutanasia dice que el tema no se tocó con seriedad

Voz 17 13:47 digamos un apoyo de la gente de este ochenta por ciento de personas que están a favor de la eutanasia y que se manifiesten yo creo que los los políticos dilatará

Voz 0259 14:00 Ángel Hernández se ha convertido ahora en un activista avisa a los partidos de que le tendrán enfrente sino legalizan la eutanasia en la próxima legislatura

Voz 15 14:10 pide ahora tu préstamo en vivo quite lo transferido sin quince minutos entra ya en virus punto es o llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos y Teddy Bush

Voz 18 14:21 tres días sin iba en interés por del veinticinco al veintisiete de abril todos nuestros productos excesiva verá Intersport quite de contaremos el veintiuno por ciento del IVA no te lo pierdas sólo hasta el sábado válido en peninsular exigiendo Blair consulta condiciones entiéndase interés junto a ellas

Voz 1727 15:18 la ministra principal de Escocia plantea un nuevo referéndum de independencia del Reino Unido antes de que termine el año dos mil veintiuno

Voz 17 15:25 la Choice quien ni no cola esturión tiene

Voz 1727 15:33 escoceses tienen derecho a elegir entre el Brexit o una nación independiente dentro de la Unión Europea en Francia hoy está previsto que Emmanuel Macron anuncie por fin el conjunto de medidas fiscales con las que pretende responder a la protesta de los chalecos amarillos la comparecencia se pospuso la semana pasada por el incendio de Notre Damme corresponsal en París Carmen Vela buenos días

Voz 0390 15:54 buenos días una bajada del impuesto sobre la renta para ingresos medios y bajos y una revalorización de las pensiones modestas serán algunas de las medidas que anunciará esta tarde el presidente Macron se espera también un gesto para las madres solas con hijos a su cargo como una garantía del Estado para las pensiones alimenticias en las regiones confían en que el presidente Ángel el cierre de maternidades y colegios trabajadores y empresas que Pérez Nice una prima anual sin impuestos como la ofrecida ya en enero y que ha beneficiado a un tercio de los asalariados el presidente al que atribuyen representar a las élites de Francia se atreverá también con algo más que simbólico la supresión de la AENA la Escuela Nacional de Administración del Estado donde se educan los altos funcionarios del país el presidente deberá puntuar alto para vencer la crisis política de los chalecos y su propia popularidad

Voz 1727 16:43 es Veinticinco de Abril y se cumplen en Portugal cuarenta y cinco años de la revolución de los claveles que acabó con más de cuatro décadas de dictadura corresponsal en Lisboa Aitor Hernández

Voz 1895 16:53 la mañana del veinticinco de abril de mil novecientos setenta y cuatro los jóvenes capitanes del Movimiento de las Fuerzas Armadas tomaron Lisboa y tumbaron al régimen ultra tradicionalista exista del Estado Novo el golpe de Estado no sólo permitió la restauración de la democracia en el país asesino sino que también facilitó la independencia de las colonias africanas de Portugal poniendo punto final a cinco siglos de imperio luso entre otros actos conmemorativos esta mañana al primer ministro António Costa inaugurará un nuevo memorial que conmemora a las víctimas de la pide la temida policía secreta del régimen de António de Oliveira Salazar

Voz 24 18:27 sobre el voto por correo Pepa muy buenos días Marisol desde Londres yo también inició para votar por correo y la verdad que no tengo ni idea si voy a poder o no voy a poder votar aquí estamos en ascuas no todos los que hemos solicitado el voto por correo

Voz 1727 18:41 pero vamos a tratar esta mañana Marisol de hablar con algún responsable de Correos que nos explique qué está pasando este año

Voz 25 18:47 damos la bienvenida Victoria desde Bilbao vive en Nueva York y el catorce de marzo solicitó el voto por correo a través del consulado lleva esperando cuarenta días han llegado las papeletas está con una frustración enorme porque tenía mucho interés se imaginan en número de expatriados que se van a quedar sin poder votar por la incompetencia de nuestra administración un abrazo Victoria

Voz 1895 19:12 hablo cartero de Correos nos da tres motivos del atasco

Voz 26 19:15 no nos han permitido entregar el voto por correo a los familiares que estaban en el propio hogar segundo hacían falta contrataciones no sólo en la sucursal sino en los distritos para hacer un segundo intento por la tarde como cualquier notificación porque la gente podía estar en casa Zhao casos de sacar uno un voto el día diecisiete por la mañana y no se sabe porque según intentas aldea XXIII también por la mañana por qué no es regado por la tarde porque ha habido gente por la pasta

Voz 1895 19:39 dice vivir Alicante cartera también que es el Line ellos reparten lo que les llega del INE

Voz 24 19:43 muy bien la previsión más absurda podía calculan un aumento de doscientos por cien en el voto por correo teniendo en cuenta que ha habido una Semana Santa poner medio unos días festivos los compañeros de Correos estaba haciendo lo puedes somos conscientes de que colas pero es que ellos no dan más de sí estaba haciendo horas están arruinar las oficinas de atención al cliente me consta que estás doce en alguna que tener un poco de comprensión todo mi apoyo a los compañeros que han repartido los votos por correo a tropas anda de todas los que estaba teniendo la gente en el tiempo récord animo que en un mes repetido Grace

días Bibi Pablo victoria Marisol por ayudarnos a componer este mecano del voto por correo en esta ocasión en España siete seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:32 qué tal buenos días con siete grados ahora mismo en la Gran Vía poco a poco se van y retirando las lluvias aunque todavía esperamos algunos chubascos esta mañana cielos muy nubosos las temperaturas suben ligeramente pero se esperan rachas fuertes de viento Ángel Garrido se estrena esta mañana ya con su nuevo partido Ciudadanos un golpe de efecto en plena campaña electoral a cuatro días de los comicios generales el ex presidente de la comunidad planta al PP por estas razones que ayer explicaba en la rueda de Presse

Voz 0177 20:59 esa que ofrece la sede de Ciudadanos la principal desde luego es el hecho de que Ciudadanos creo que hoy por hoy es el partido que mejor representa los valores del centro liberal pero que yo siempre como saben también he militado los que siempre he creído que son los valores de la moderación del diálogo de la concordia gobernar para

Voz 1275 21:18 todos Garrido que hasta ayer consideraba ciudadanos el tonto útil de la izquierda compra haya incluso el criterio de su nuevo partido en temas tan sensibles como el aborto o la eutanasia el ex presidente madrileño ha explicado que tomó la decisión el domingo tras las vacaciones de Semana Santa de comprobar cómo las listas del PP a la comunidad también defenestrado van a sus más cercanos colaboradores el PP le ha llamado de todo tránsfuga despechado veleta Teodoro García Egea Pío García Escudero Isabel Díaz Ayuso

Voz 1084 21:45 al final lo principios valore no pueden depender del puesto de la lista en el que vaya yo creo que es algo mucho más profundo y cuando eso ocurre pues uno tiene que pensar que esa persona no está actuando de una forma correcta

Voz 27 21:56 qué quieres decir los votantes de Ciudadanos entienden esta política de hacer una colección de despechados yo no

Voz 0760 22:02 sí Ciudadanos lo entiende

Voz 0978 22:04 buenas es el partido de los tránsfugas

Voz 28 22:07 los veleta ídolos pucherazos anoche inunda

Voz 1275 22:09 Madrid Ángel Garrido decía que no quiere entrar en las descalificaciones con el Partido Popular explicaba por qué se conforma con ir de número trece en la candidatura de Ciudadanos en la Asamblea

Voz 29 22:19 mire el puesto número trece que para empezar en su número precioso y es número de la suerte tiene una ventaja y es que reconoce que por encima tío hay muchas personas que está trabajando muchos años antes de que yo llegara al partido y que tiene que ser reconocido su trabajo y a mí me hubieran dignado ir el número dos del número tres sinceramente porque creo que había sido un desprecio a todas esas personas por lo tanto estoy enormemente honrado

Voz 1275 22:41 impuesto del trece al que ha tenido que salir para hacer hueco el diputado Francisco Lara que por cierto presidió la comisión de investigación del caso master en la Asamblea

Voz 1727 22:49 ya estupefactos están también en lo posible

Voz 1275 22:52 don Ángel Gabilondo candidato del PSOE cree que Ciudadanos se mueve a la derecha Isabel Serra de Podemos que Garrido le devuelve un favor a Ignacio Aguado

Voz 0175 23:00 respeto las decisiones personales pero también pido respeto institucional lo que hemos vivido es que en la presidencia el señor Garrido pues una política conservadora parece que ahora lo que se busca es esa política conservadora sostenida por el Partido Popular Ciudadanos entre el señor señor Garrido

Voz 30 23:18 pues es lo que se quiere es afianzar íbamos a volviendo a los favores a hacían aquí durante estos cuatro perdón al gobernador cortas te nueva de verdad es corrupto

Voz 1275 23:31 jueves veinticinco de abril más en titulares con Virginia Sarmiento

Voz 0978 23:34 el Defensor del Pueblo pide explicaciones al Ayuntamiento de Alcorcón por el caso del Plan permuta que podría dejar sin hogares accesibles a noventa ancianos Marugán recuerda que muchos no pueden volver a sus antiguos pisos porque no están adaptados

Voz 1275 23:44 la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprueba hoy el Plan General para modernizar y electrificar la cochera de la EMT de La Elipa la parcela tendrá también usos deportivos y zonas verdes además capacidad para más de trescientos

Voz 0978 23:54 autobuses la Guardia Civil busca una joven de diecisiete años desaparecida en Pinto tiene discapacidad intelectual y vestía chaqueta azul pantalón de chándal negro y zapatillas de colores la colaboración ciudadana puede realizarse llamando a los servicios de mercado

Voz 1275 24:05 el Atlético retrasa el alirón del Barça con su victoria anoche tres dos sobre el Valencia Leganés perdió en Butarque cero uno con el Athletic hoy Getafe Real Madrid a las nueve y media Sevilla Rayo a las siete y media siete y veinticuatro cómo se circula en las carreteras DGT Alfonso Martínez buenos días

Voz 28 24:27 buenos días a esta hora les vamos a pedir tengan mucha precaución ya que tres accidentes complican la conducción en lado de filial madrileña el primero de ellos es la A42 en la zona de Villaverde en sentido Madrid el segundo en la M607 en Tres Cantos que ocasiona tres kilómetros de densidad circulatoria dirección Colmenar Viejo hoy por efecto mirón hacia Madrid y el tercero y último la M40 en Montecarmelo que genera seis kilómetros de retenciones hacia la A uno A esto hay que sumarle las retenciones habituales en los tramos de todas las entradas a la capital de las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta

Voz 33 28:05 yo Goody cada cada vez hay más fans de los precios fantásticos de ahorra más precios irresistibles como la judía verde por sólo uno con cincuenta euros el kilo ahorra más lo bueno empieza a ir

Voz 1275 28:19 setenta y dos personas murieron el año pasado en Madrid en accidentes de trabajo dieciséis han perdido la vida en lo que llevamos de año en accidentes laborales son datos de los sindicatos a las puertas del Primero de Mayo cifras a las que habría que sumar las muertes derivadas de aquellas enfermedades que se han contraído en el trabajo y quiero están aún reconocida

Voz 0978 28:36 prescindía Sarmiento buenos días buenos días las cifras del año pasado suponen un incremento de más del cinco por ciento con respecto al año anterior desde la aplicación de la reforma laboral en dos mil trece la subida es del veintidós por ciento A estas cifras Susana Huertas de UGT añade estas otras

Voz 34 28:49 uno de cada vez veintinueve trabajadores sufre cada año un accidente laboral sobre todo en el dos mil en el dos mil ocho con baja diariamente se producen más de doscientas cincuenta lesiones laborales Fallece un trabajador cada cinco días y más de uno sufre un accidente grave cada día

Voz 0978 29:07 la siniestralidad aumenta en todos los sectores menos la agricultura y Carmen Manceñido de Comisiones Obreras incidía en la importancia de las enfermedades laborales aunque sean invisibles

Voz 34 29:14 el diez por ciento prácticamente de los cánceres diagnosticados podrían ser debidos a causas laborales en la Comunidad de Madrid se han declarado dos cánceres laborales en el año dos mil dieciocho el cincuenta por ciento de la mortalidad en el trabajo se debe a cáncer laboral probablemente al año de Madrid se diagnostiquen ochocientos casos de cáncer de origen laboral no declarados lógicamente

Voz 0978 29:37 por eso piden formación especifica en la justicia y la medicina que va a ser una de las reivindicaciones del primero de mayo llevará por lema esta manifestación primero las personas

Voz 1275 29:44 sí tenemos siete grados hasta hora de la mañana en la Gran Vía sigue la información sigue hoy por hoy aquí en la Cadena Ser

son las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 3 30:07 hoy por hoy

Voz 1727 30:11 comienza el jueves veinticinco de abril y el mapa de España continúa repleto de agua lluvia que está sirviendo como termómetro insospechado del interés de los españoles por las elecciones de este domingo ayer ni la lluvia ni el viento frenaron a miles de personas que hicieron cola durante horas en la calle para votar en las oficinas de Correos desbordadas en todo el país han tenido que volver a ampliar el plazo de voto hasta mañana el voto por correo y habrá quinientas oficinas abiertas hasta las doce de la noche Le quedan horas a una campaña que promete sorpresas hasta el final por ejemplo Ángel Garrido presidente de la Comunidad de Madrid con el PP hasta hace quince días y que hasta hace nada definía así a Ciudadanos

Voz 35 30:56 yo creo que hoy por hoy los españoles saben queda apostar por ciudadanos lamentablemente es no saber ni siquiera porque esa puesta

Voz 0177 31:02 aquí está el populismo Coke pero populares al fin al cabo eso lo que ustedes están haciendo Ciudadanos por resumir una frase es el tonto útil de la izquierda y el que está haciendo el caldo gordo seguramente con la intención de que algún día es vale es el gratis total todo gratis y todo absolutamente sin coste alguno que al final todo se paga por cierto

Voz 1727 31:21 este hombre es hoy el candidato de Ciudadanos número trece a la Asamblea de Madrid y Manuel Jabois escribe hoy en El País que Ciudadanos corre el peligro de convertirse en el partido de los indignados de los indignados con sus propios partidos por tratarlos mal y que los naranjas recogen para darle brillo su cartel electoral y que a este paso dice Ciudadanos podría asegurar que tiene ya un ex presidente de la Comunidad de Madrid saltándose esa in

Voz 36 31:47 como diría tampoco glamurosa de gobernar eres cruel Jabois cree es muy cruel con lo que es crueles

Voz 1084 31:54 decía Garrido de ciudadanos ahora teniendo en cuenta que están en sus filas

Voz 36 31:58 igual que hay un hay mejores ejemplos que este que el del eh para comprobar la institución una institucionalización de la mentira en la en la clase política actual es absoluta de vergüenza les han acortado los plazos entre lo que uno decía de un partido a lo que dice del del contrario en el que está ahora que practicamente emocionales fruta

Voz 1727 32:19 podría llamarse la venganza del hombre tranquilo no este episodio de la serie larga larga larga de la campaña electoral Zarzalejos José Antonio muy duro con Ciudadanos y con el propio Garrido ese tribuna en el Confidencial

Voz 36 32:32 sí dice el partido de Rivera se comporta como un receptadores político de tránsfugas con escasísimo nulo quizá valor añadido buitre en términos políticos la operación Garrido huele mal la pista si lo que quiere el partido de Rivera es hacerle una OPA al PP que es el balance a lo grande por derecho pero no con este tipo de puñalada trapera que remiten más a lavandería chabacano que la política de altura es particularmente decepcionante compartido que ha dicho venir a ventilar la política nacional incurra en las peores prácticas del pésimo bipartidismo esta operación errancia es anti estética ilegal Sara factura a ciudadanos estoy dice Zarzalejos sobre Garrido asegura Zarzalejos la hemeroteca le va a acertar desde Gloria a este personaje que encarna me temo lo peor de la política y que significa con los grandes roedores que huyen cuando el barco se hunde o cuando creen que se hunden

Voz 1727 33:16 sí a grandes rasgos cómo lo valora el resto de la prensa conservadora

Voz 36 33:20 mira titula ABC Rivera torpedear a Casado y enrarece el final de la campaña titula Garrido y La Razón titula Garrido vengo a Cifuentes

Voz 1727 33:30 porque hoy precisamente ese cumple además un año de la de la dimisión de Cifuentes

Voz 36 33:34 lo cuenta Juan José Mateo en El País que en la sede del PP están analizando qué pudo fallar para que nadie detectara la traición que han encontrado señales que no supieron ver a tiempo por ejemplo el lunes tenía un acto con los votantes en Ávila lo canceló supuestamente estaba enfermo el martes hizo lo mismo cuando le preguntaron algunos les dijo gastroenteritis atrás les dijo tengo un cólico que cuentan los cercanas a Garrido

Voz 1727 33:53 es que él suele él tiene una dolencia estomacal

Voz 36 33:55 sí sí eh que los cercanos a él dicen que estuvo presionando hasta el lunes para situar mejor en las listas a los suyos pero que vio que la dirección del PP les había ninguneado incluso estigmatizado y que ahí se desencadenó empate

Voz 1727 34:07 son noticia noticia ligera autocrítica

Voz 36 34:10 es un político en campaña no me puedo Gabriel Rufián hoy en El País dice he dado demasiadas excusas para que se hable de las formas sino de fondo y eso es un error admito que el respeto por el adversario lo he aprendido con el tiempo vienen tiempos en que tenemos que dejar de negar al adversario viene una etapa pedía luego ida bajar un poco el tono y ahí le pregunta Luz Sánchez Mellado sí a jura de ese polémico tuit el de las ciento cincuenta y cinco monedas de plata el que desencadenó la declaración de independencia Él insiste en que no iba por Kuchma en que iba por Urkullu pero reconoce seguramente fue un tuit en horas desafortunado

Voz 1727 34:41 entre las está haciendo Luz Sánchez Mellado en esta campaña practicamente todos los periódicos publican hoy editoriales su análisis acerca de la absolución del ex presidente del Barça Sandro Rosell después de pasar casi dos años en prisión preventiva por ejemplo lo hace la Vangal

Voz 36 34:56 dice su editorial que la aplicación de la prisión preventiva en este caso ha sido buena de una severidad extrema rayana en el encarnizamiento que ha menoscabado la teoría de Rosell el Periódico de Cataluña también pide que que se valore si existe la percepción de que en el sistema judicial español se hace un uso demasiado alegre de la prisión preventiva a veces sostiene que este caso obliga a reflexionar sobre determinadas inercias instaladas en la judicatura índice parece que en ocasiones la justicia penal pone más el acento en el efectismo de la detención que que en la en la calidad de la prueba acusatoria

Voz 1275 36:26 nuevas audiencias a las que se están dirigir

Voz 1727 36:28 los partidos políticos y a través de qué mecanismos lo hacen bueno pues hoy precisamente hoy bien la prensa internacional Dani cargada de noticias análisis sobre la política en las redes sociales

Voz 1895 36:39 la más destacada en toda la prensa como en Le Monde en el Financial Times que es su apertura digital es que Facebook espera una multa de hasta cinco mil millones de euros por haber violado la privacidad de sus clientes usuarios en segundo lugar en The Independent le hoy veo

Voz 41 36:54 íbamos a este Komeito exprime esta

Voz 1084 37:04 audiencia del Comité de Asuntos Internos del Parlamento

Voz 1895 37:07 titánico con representantes de Youtube en la que los

Voz 1084 37:09 parlamentarios acusan con pruebas a la compañía

Voz 1895 37:12 ya estadounidense de animar presionar activamente a los usuarios a consumir contó min contenido extremista con el fin de aumentar las ganancias los algoritmos que usa Youtube pero también Facebook Twitter para sugerir nuevos contenidos recomiendan material incendiario radical con contenidos que fomentan el racismo la xenofobia al extremismo ayudando Leo a radicalizar a los jóvenes sobre todo con resultados como las masacres de Sri Lanka y Nueva Zelanda

Voz 1727 37:35 sí que aquellos que se sienten libres porque se han librado de los periodistas tradicionales y que consumen lo que quieren en Internet consumen lo que quieren para ganar dinero las grandes compañías internacionales hemos hecho un pan enseguida vamos a Sri Lanka antes un último reportaje en el diario alemán Die Welt

Voz 1895 37:51 sobre esto que decía sobre el daño que hacen los y las influencias cuando se meten en política algunos ejemplos de cómo periodistas de carrera matizan corrigen a estos personajes de las redes sociales como los inversores en vez de admitir el error cargan contra los periodistas y con ellos los cientos de miles de seguidores que tienen en las redes en Instagram Youtube en Facebook en Twitter

Voz 1727 38:09 hay dos consecuencias la primera se dispara

Voz 1895 38:11 el sarampión en todo el mundo precisamente por los anti vacunas la propaganda y las teorías de conspiraciones la apertura digital de The Gardian ciento setenta millones de niños en todo el mundo no están vacunados es la mayor epidemia de sarampión que sufre Estados Unidos en la Historia

Voz 1727 38:25 la segunda a propósito de lo que hoy del extremismo

Voz 1895 38:28 que fomentan esas plataformas como You Tube el Süddeutsche recoge la queja de los musulmanes en Sri Lanka que ahora temen que les vayan a tratar como terroristas también se hace eco de este miedo el Washington Post

Voz 42 38:59 gracias

Voz 1727 39:00 a Boys por asomarse a las páginas de Cultura es hasta mañana primero con una novela la novela del desencanto político como la llama el país es el candidato con una idea de fondo la política es elegir entre la opción menos mala

Voz 3 39:14 no somos la cultura próximo poquito de trampa

Voz 1727 39:17 veo ya con poquito de campaña a los campaña

Voz 3 39:19 pero en fin el libro es de datos

Voz 1084 39:22 DJ Rodríguez desde el encantamiento feroz y no recomendable que es el que siempre provoca además el el cinismo y en este caso el cinismo del protagonista Simón Soria que es un liberal fíjate como los que nacen en Bilbao que nacen donde les da la gana poseen como es liberal dice que hace lo que le da la gana para aquellas un poco el percal sin si conseguimos asumir este concepto nuestro con nuestro colega Pablo Simón dijo en la presentación del libro que el personaje el protagonista candidato una especie de Errejón insta de derechas bueno ayer me preguntaban amigos estaba viendo el debate de TV tres Si yo la verdad es que varias semanas paz escondido en la ficción y a veces en la ficción política como en el caso de este libro porque me ocurre me ocurre que empieza a tener más ideas leyendo en la imagina

Voz 36 40:00 de los demás que los papeles de los Candy

Voz 1084 40:03 datos entre otras razones porque el autor de candidato lo hace bastante fácil dice en el país con este exceso de oferta leemos la política común anuncio gigante tenemos una nueva conciencia sobre lo político lo asumimos como un reality solo

Voz 1727 40:14 así que una novela hay además una obra de teatro

Voz 1084 40:17 una obra de teatro el último rinoceronte blanco se estrenó ayer en Madrid de José Manuel Mora y Carlota Ferrer con Verónica Forqué Cristóbal Suárez Julia de Castro la recomiendo fervientemente está basada en un libro el pequeño de Enric irse cruel duro que ellos consiguen hacer al espectador que les huele la cada vez hasta luego

Voz 2 42:42 hoy por hoy con Pepa Bueno

son las siete y cuarenta y tres las seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 1727 43:05 tiene que espera el Barça eh tanto

Voz 1161 43:09 es que el Atlético no le deja de momento ser campeón como es norma en los equipos de Simeone nunca se rinden ayer tres dos al Valencia y el Barça tendrá que esperar al sábado tendrá que ganarán levanten el Camp Nou si quieren celebrar el título antes de que llegue el mes de mayo y el enfrentamiento de semifinales de la Champions con el Liverpool Simeone hizo ADN

Voz 0760 43:25 no da lo mismo empatar perder o ganar uno puede terminar primero tener determinados no puede terminar segundo tener que terminó tercero tener intentar llegar hasta donde mates

Voz 1161 43:34 el Atlético ya es el único que medio matemáticamente podría dar caza al Barça porque el Real Madrid está descartado así que con el solitario objetivo de pelear con los de Gimeno por la segunda aplazase presentarán esta noche en el Alfonso Pérez ante un Getafe que se juega seguir en zona Champions novedades de los de Zidane Javier Herráez buenos días

Voz 1895 43:48 hola qué tal Sampe muy buenos días el Real Madrid buscará en Getafe

Voz 44 43:52 tiene una victoria pero de reojo mirando lo que va a ser la próxima temporada Se habla mucho de la portería el portero decidan para la próxima temporada se llama Keylor Navas eso no excluye a Courtois ni tampoco a Luca Zidane sin olvidarnos de Luccin que sí

Voz 1895 44:05 qué cedido en el Leganés para el partido de hoy

Voz 44 44:08 a Sergio Ramos por lesión también Odriozola Vinicius que no va a jugar el partido ayer lo confirmó en rueda de prensa Zidane veremos hoy en principio a Benzema Asensio Isco y quizás a Gareth

Voz 1161 44:17 veía en el Getafe son baja el lesionado Antunes y el sancionado viene Bordalás afronta de otra manera el tal al partido

Voz 1084 44:23 nosotros nos estamos jugando algo que el Real Madrid no se juega un título pero tienen una gran responsabilidad pues es muy difícil nosotros somos conscientes de ello

Voz 1161 44:32 arbitrará de Burgos Bengoetxea el derbi de Madrid será el que cierre la jornada XXXIV desde las nueve y media de la noche antes está abrirá este jueves de Liga el Sevilla Rayo Vallecano las siete y media los de Caparrós podrían dormir en zona Champions y el Getafe eh pincha y ellos ganaron un rayo que se juega abandonar la última plaza y conseguir algo algo de aire porque en caso de derrota de los de Paco Jémez en el Pizjuán les dejaría a siete puntos de la salvación con doce en juego casi sentenciado al descenso a Segunda División no estarán los lesionados simula hay Elustondo ni los sancionados Raúl de Tomás y medrar en el Sevilla sólo pierden Gonyalons y Andrés Silva por lesión y el sancionado Escudero lo arbitrará el colegiado cuadra Fernández y entre ambos adiós a las ocho y media al Real Sociedad Villarreal los de Imanol casi sal el vados y con Europa lejos se juegan más los amarillos que en caso de ganar conseguirían un colchón de cinco puntos con respecto al descenso siete bajas locales por lesión otras tres en el Villarreal y arbitra Munuera Montero aparte de Atlético Valencia de ayer tenemos también resultados de ayer Leganés cero Atlético uno Espanyol uno Celta uno y Levante cuatro Betis cero y otro capítulo más de la Guerra de la guerra entre la Liga y la Federación ayer Asamblea de la Liga rechazaba la reforma del formato de Copa Supercopa con sólo los votos a favor de Barça y Real Madrid y la abstención del Celta pero saldrá adelante el lunes en la asamblea federativa ante la Liga tiene cuarenta votos de ciento veinte aunque la Liga estudia impugnar la el presidente de la Federación Luis Rubiales lanzó un nuevo dardo a su enemigo Javier Tebas

Voz 45 45:46 está nervioso porque uno buenos amigos suyos cazadora tenían el control de todo el mercado televisivo ahora no lo van a poder ostentar

Voz 0760 45:53 son gente que han sobornado a miembros de FIFA

Voz 45 45:56 hemos reconocimiento de un soborno por parte de Mediapro en el año dos mil dieciocho no vamos a trabajar comete con este tipo de empresas