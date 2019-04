Hoy por Hoy (25/04/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias buenos días quedan dos días de mítines y tres para votar en una campaña que empezó con ocho millones de españoles sin tener decidido qué papeleta meter en la urna este domingo son muchos muchísimos indecisos y estos últimos días pueden ser decisivos especialmente para dirimir el duelo al que estamos así tiendo en la derecha el último movimiento de esta batalla es el fichaje por parte de ciudadanos de otro político popular rebotado con su partido Ángel Garrido presidente de la Comunidad de Madrid hasta hace quince días anunciarlo precisamente ayer consiguió tapar los análisis que señalaban a Rivera como el peor parado del segundo debate en la tele el transfuguismo la venganza la peor cara de la política de toda la vida asoman esta operación de ciudadanos que todavía se proclama abanderado de la regeneración dibuja un PP que no acaba de taponar la sangría de votos y militantes hasta el domingo no sabremos cuanto beneficia esta reyerta política la extrema derecha por cierto no se pierdan hoy en El País a la lideresa del partido de centro liberal de Suecia contando cómo consiguió arrastrar a todos los conservadores en su país para hacer un cordón sanitario a la extrema derecha igualito que aquí a las ocho y media vamos a entrevistar a Pablo Iglesias Unidas Podemos y el PSOE la izquierda en general en España contempla esta vez encantada como sus propias carencias y contradicciones desaparecen ante el festival de la derecha

Voz 2 01:38 Pepa Bueno en la Cadena Ser

Voz 1727 01:56 es veinticinco de abril cuarenta y cinco años de la revolución de los claveles en Portugal de la llegada de la democracia al país vecino y aquí en España hay estupor general por el caso Roussel el ex presidente del Barça que se ha pasado veintiún meses en la cárcel en prisión preventiva para al final ser absuelto por falta de pruebas del blanqueo de capitales del que le acusaban en unos minutos vamos a plantear al constitucionalista Javier Álvarez que hacer para evitar que un inocente acabe entre rejas y un dato que hoy puede impactar en la campaña Aimar a las nueve Se publica la encuesta de población activa del primer trimestre del año

Voz 0027 02:32 en los últimos años han sido siempre malo y ahora se suma además que la Semana Santa ha caído en abril por lo que los contratos específicos no los computa esta eh

Voz 1727 02:39 lo avanzó anoche la Cadena Ser el Tribunal Constitucional avala la inmersión lingüística catalana

Voz 0027 02:44 qué es el modelo que fija el catalán como lengua vehicular en la enseñanza el pelo recurrió hace casi una década y ahora el Tribunal sólo tumba algunas cuestiones que no tienen nada que ver con la lengua

Voz 1727 02:53 ya hemos hablado con Ángel el marido de María José la mujer que recurrió a la eutanasia hace unas semanas para acabar con su sufrimiento finalmente no lo van a encausar por violencia machista

Voz 2 03:03 dentro porque una institución como es

Voz 3 03:06 la de violencia de género que están necesaria para luchar contra la violencia machista no se podía digamos es Messi

Voz 4 03:14 claro con lo mío porque sería un desprestigio para

Voz 3 03:17 a ella

Voz 1727 03:20 la voz de Kim Jong un que se ha reunido esta mañana ya con Putin en Vladivostok

Voz 0027 03:24 la primera cumbre bilateral el líder de Corea del Norte le ha pedido al presidente ruso que le apoyen su plan de desnuclearización El País progresivamente a cambio de que el resto del mundo le vaya levantando la sanción

Voz 1727 03:33 así en Escocia ante el alma de nuestra principal Nicolas Tour John anuncia que intenta la convocar un referéndum de independencia otro en el dos mil veintiuno como respuesta al Brexit sostienen que los escoceses tienen derecho

Voz 0027 03:46 gire entre el Brexit o una nación independiente dentro de la Unión Europea

Voz 1727 03:49 escuchen esto por primera vez una no robot han navegado de forma autónoma por el interior de un cuerpo vivo

Voz 0027 03:55 hasta llegar al corazón de un animal ya reparado una válvula que tenía fugas de sangre sin necesidad de que elogiaron cirujanos sólo el robot

Voz 1727 04:03 él solito fascinante y esto también hubo Bob Dylan se inicia en Pamplona una gira de ocho conciertos por España Libia ir a Bilbao Gijón Santiago Sevilla Fuengirola Murcia y Valencia

Voz 3 04:21 mí

Voz 1727 04:26 en los deportes del torneo Conde de Godó vivirá hoy un nuevo capítulo del enfrentamiento Sampe más repetido del tenis español

Voz 1161 04:33 sí puede que sea el último este Rafa Nadal David Ferrer La de hoy va a ser la trigésimo segunda ocasión en la que se miran sobre la pista Ferrer está disputando el penúltimo torneo oficial de su carrera con el que podríamos tener otro quizá en el Master mil de Madrid también hoy ante Australia austríaco Thiem Roberto Argüelles con el chileno Garín

Voz 1727 04:50 y el tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 04:53 buenos días último día de esta semana de lluvia más o menos generalizada no como ayer que fue continuada sino chubascos durante la tarde incluso tormentas que abarcarán prácticamente toda la península y Baleares

Voz 0137 05:07 Ana Uslé buenos días buenos días Pepa sabéis cuál es la diferencia entre tomarse la vida con filosofía o tomársela con Di kilos Sofía antes y tu hijo se iba a Londres a estudiar y necesitaba dinero tenías que tomarte la vida con filosofía para dárselo y que lo recibiese a los tres días ahora puedes tomarte la vida con dijo filosofía y enviarlo con P y que le llegue el instante filosofía la filosofía digital del Santander como

Voz 4 05:33 cuando ir donde quieras

Voz 2 05:38 dime la primavera vicio Lab ahora todas las gafas graduadas vienen el segundo par de cristales gratis incluidos los progresivos segundo par de cristales gratis para tío para quien tu quieras esta primavera celebra mira y regalas sol ambición la consulta condiciones

Voz 6 05:52 vale muchas reprochar echar un cable necesitaba práctica sino con pelo natural pues es lo mismo veo aquí a esto nunca pues el viernes se spot yo lo dejo muy fuerte

Voz 2 06:06 les que sólo sesenta y tres millones de euros pueden devolver este viernes bote de sesenta y tres millones en el euro ya opera once millones para dar y Tamada

Voz 7 06:15 en veinte segundos imposible explicarte todo el control confort y seguridad que tierras sentir el asistente de conducción pro Pilot del Nissan Qashqai lo que existe

Voz 8 06:23 posibles explicarte que con el Nissan Qashqai disfrutar de la última tecnología desde dieciocho mil quinientos euros financiando con ERC e iba

Voz 9 06:30 acerca tu concesionario y descubrir toda la gama con la etiqueta hace Nissan Innovation Data straits

Voz 2 06:38 en la Cadena Ser

Voz 1727 06:45 a las ocho y siete las siete y siete en Canarias hasta hoy la a la que muchas familias nos escuchan el coche o desayunando en casa estas voces que van a escuchar las van a reconocer quizá sólo los más más jóvenes no le el día veintiocho de abril eso las elecciones generales

Voz 3 07:01 si eres mayor de edad tienes el derecho el derecho

Voz 10 07:04 a votar quizás tengas la sensación de que esto no va contigo tu voto en corto

Voz 6 07:10 portal Porta Borja no

Voz 11 07:14 esta aunque ellos se vota algo pero vota

Voz 1727 07:17 los jovencísimos actores de élite y otras series para millennials han grabado juntos este vídeo llamando una participación masiva en las elecciones de dentro de sólo tres días

Voz 2 07:40 Elecciones Generales dos mil diecinueve

Voz 1727 07:44 menos estimulantes la batalla entre PP y Ciudadanos agravada en las últimas horas por el trip les salto con tirabuzón de Ángel herido del PP a Ciudadanos sólo dos semanas después de dimitir como presidente de la Comunidad de Madrid cuando todavía ni se había secado su firma para las listas del partido popular a las europeas Adrián Prado Oscar García buenos días a los dos

Voz 1645 08:05 buenos días buenos días cómo se explican en el pequinés

Voz 1727 08:08 si volvieran este zarpazo de Garrido Casado

Voz 0019 08:11 pues todavía no se lo explican Pepa sido movimiento absolutamente inesperados en el entorno más cercano de Garrido se imaginaban algo así en la dirección nacional del PP han pasado de la incredulidad inicial al enfado algunas voces no duda en hablar de transfuguismo el principal reproche que le hacen Garrido es que Pablo Casado tuvo con él un trato preferente dicen después de saberse que no sería el candidato a la comunidad le situó entre los

Voz 4 08:32 los primeros puestos de la lista europea como él pidió

Voz 0019 08:35 es ir recolocando buena parte de su equipo en el resto de listas de hecho según fuentes populares Garrido firmó este mismo lunes el documento con el que aceptaba su inclusión en la candidatura europea el martes por la tarde estuvo en la sede de Génova como nada

Voz 4 08:48 en el sector crítico del PP creen que esta situación

Voz 0019 08:50 hace un daño tremendo el partido sólo cuatro días de las elecciones advierten de las consecuencias de posibles pactos con Rivera hizo los debates sabiendo lo que se estaba gestando dicen así que una vez más demuestra que no es un socio fiable

Voz 1727 09:02 y en Ciudadanos Oscar están todos todos contentos con esta imagen de partido que pesca cualquier rebotado del bipartidismo clásico

Voz 1645 09:09 al menos lo está el entorno más inmediato de Rivera los altos cargos con los que hemos hablado aseguran que Ciudadanos está dando la talla S es su lectura al abrir la puerta a todos los que rompen con la lógica de principios de del bipartidismo o como dice Rivera

Voz 12 09:23 Ángel Garrido el presidente de la Comunidad de Madrid que cree que Ciudadanos es el proyecto ganador el proyecto moderado y el proyecto de centro esta es la casa común del constitucionalismo la casa común de la igualdad y la casa común de la libertad bienvenidos a todo a este lugar

Voz 1645 09:39 Fuentes del partido confirman que fue Garrido quien pidió a ciudadanos hacer el trasbordo algo que impactó a la dirección aunque no hubo oposición ya que lo consideran un liberal de centro en el partido se lanzan a poner ya vendas antes que la herida dicen que Garrido no busca su provecho personal porque renuncia a dos terceras partes de su sueldo para estar en un partido en el que se siente a gusto

Voz 1727 10:03 décimo cuarta y penúltima página del diario de campaña José Manuel Atencia buenos días hola buenos días la venganza del hombre tranquilo podríamos titular el episodio de Garrido si esto sólo fuera un relato pero claro no sabemos si después de cómo pararle el discurso en la extrema derecha ahora la reyerta política de PP y Ciudadanos le da el empujón final a los ultras

Voz 14 10:23 de momento ayer los candidatos se curaron las heridas de los debates hice tiraron de nuevo a la calle algún

Voz 1727 10:30 eso sí más magullado que otros

Voz 14 10:32 lo hicieron para afrontar un tramo final de una campaña que se presenta tan incierta como al principio hoy nos quedan pepas actos por tierra mar y aire en los partidos de derecha se ha estrechado tanto la ideología que las puertas para pasarse de uno a otro son como las Decca como la de las cantinas del oeste nunca se cierran ayer ciudadanos dio sorpresa fichó al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido cigarrillo en vez de un político es un futbolista subirá frustrado todo se incorporó a ciudadanos cuando el fax con su nombre en las listas del PP a las europeas ya había llegado al Boletín Oficial del Estado cuentan también que voz está recogiendo exaltos cargos del PP por toda la geografía de Madrid Pablo Casado ha dejado tantos heridos conformando su candidaturas que se los quitan de las manos algo planificado en prefiero claro

Voz 1727 11:21 mientras como tú decías Vox a lo suyo fuera de foco ayer llenó ni más ni menos que el Palacio de Ferias de Sevilla

Voz 14 11:28 yo hoy se atreven con un polideportivo en Málaga y lo hacen sin llevar siquiera a su candidato a la presidencia Partido Popular y Ciudadanos empezaron comprando le parte del discurso voz puedan acabar con estas trifulcas entregándoles la recta final de la campaña el discurso de voz es simple pero vuela como la porla sobretodo por Whatsapp les cuento algunas ideas de la semana la vuelta de la mili el Himno de La Legión en los colegio levantar un muro en Ceuta y Melilla a pagar con lo que cuesta TV3 una vez se cierre todo resumido en una frase de uno de su dirigente vamos a comer jamón aunque no les guste a los islamistas simple verdad pues veremos a ver qué pasa con ellos el domingo

Voz 1727 12:08 veremos si el plazo para votar por correo se amplía hasta el viernes por la mañana por las colas enormes que se están organizando en las oficinas de Correos colas de hasta cuatro horas bajo la lluvia ayer por la tarde Madrid

Voz 11 12:20 conozco gente que las solicita a primeros de abril a finales de marzo no la han llegado a las papeletas todavía pues no podemos votar porque no tenemos papeletas

Voz 15 12:28 solicitó por correo finales mes de marzo IU huida veinticinco de abrir todavía no han conseguido mandarme

Voz 6 12:35 hombre yo también hice todo para votar por correo

Voz 1727 12:38 hay que están los que tienen que aguantar colas enormes en las oficinas y los que ni siquiera han recibido el papelito para poder ir a votar esto nos contaban esta mañana Atencia a los oyentes de la Cadena SER

Voz 14 12:49 es que votar desde el extranjero sea complicado difícil de entender a estas alturas pero que sea un suplicio hacerlo por correo de de tu propio país es ya de juzgado de guardia la imagen de las colas de ciudadanos en los despachos de Correos esperando horas para entrenar la papeleta con el sobre es absolutamente tercermundista

Voz 1727 13:05 E imagino que el presidente de Correos Juan Manuel Serrano tendrá que decir algo a lo largo del día de la mañana de hoy José Manuel Atencia Adiós hasta mañana hasta mañana esta noche ha estado en el Larguero Pau Molins el abogado de Sandro Rosell ha absuelto por falta de pruebas después de pasarse veintiún meses casi dos años en prisión preventiva

Voz 16 13:31 el daño ya está ocasionado hizo recuperar ese es todo el dinero del mundo yo ahora me conformaría con que la sociedad en general pues reflexionar sobre ve el abuso o la desproporción en la aplicación de las medidas de prisión preventiva

Voz 1727 13:46 son los casos que se hacen famosos cuántos habrá que no conocemos Javier Álvarez catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid buenos días hola buenos días se abusa en España de la prisión preventiva como medida cautelar

Voz 17 14:01 sí seguramente en España porque no se echa mano de otras medidas más leves que en ocasiones son necesarias para asegurar la presencia de la acusado la o que prueba la ristra de delitos pues Heights medidas más suave que no se utilizan mira hace unos años su colaboradora habitual Argelia al yo publicamos un par de cosas ella se acordará en que propugnamos una mayor utilización de arresto domiciliario con vigilancia electrónica que en muchos casos podría servir perfectamente a los fines del proceso se evitarían perjuicios pues que son es deplorable absolutamente irreparables por una persona que ha estado casi dos años se hiciera

Voz 1727 14:55 es que no hay dinero no hay indemnización que que tape eso es verdad de que depende el que no se utilicen estas otras medidas menos penosas para las personas

Voz 17 15:06 pues mire depende por una parte de que no se ha realizado pues un desarrollo legislativo adecuado pero por otra parte también de una falta de valentía de jueces función que no no optan por estas medidas que se puede optar que no están desarrolladas pero casi todo se podría optar

Voz 1727 15:28 o sea que no hay tanto que cambiar la ley cómo aplicarla aplicar todas las posibilidades

Voz 17 15:33 bueno aplicarlo y sería bueno un mayor desarrollo las pero ahora mismo que podemos situar a una persona en cualquier sitio con una precisión absoluta muchos casos pues se queda usted en su casa el próximo año verdad le ponemos un dispositivo electrónico en el momento en que se tiene a saltar las alarmas nos obligará a adoptar alguna medida más fuerte pero existen medidas alternativas además son menos perjudiciales para el acusado en paratas por la Administración de Justicia

Voz 1727 16:06 Javier Álvarez catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid muchas gracias buenos días

Voz 17 16:11 muchas gracias a usted Pepa buenos días

Voz 18 16:16 sabía usted que la naranja una vez cogida del árbol va perdiendo propiedades por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo para poder exprimir las naranjas recién cogidas de la Vilas naranjas que usted exprime están recién cogidas del álbum Humo exprimido Don Simón hecho con naranjas de nuestra

Voz 2 16:34 tierra Don Simón la gran diferencia buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido ochenta y tres mil trescientos cuatro asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido tremenda entre hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de ti departiendo ilusión disfruta del día en cuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 19 17:12 ven la semana de los frescos en la plaza de día iría punto es hoy con un veinte por ciento de descuento en frutería y mañana veinte por ciento en pescadería hay panaderías así ahorrar es más fácil que nunca

Voz 9 17:22 Protos Verdejo mejor vino blanco joven de España por la Guía Gourmets Protos hacer tras Hoy por hoy

Voz 3 17:31 Pepa Bueno

Voz 1727 17:33 ha muerto una persona muy querida en esta casa en la Cadena Ser y muy querida en este programa en Hoy por hoy Paloma Tortajada acaba de confirmarlo la COPE la cadena para la que trabajaba en este momento María Manjavacas

Voz 1444 17:44 Aragonesa de Zaragoza Paloma empezó muy joven en Radio Popular en su tierra y la radio como ella de la tele de Aragón lo llevaba en sus venas la radio

Voz 10 17:52 estar medirá desde que nací porque en mi casa mi padre ha sido un gran oyente de radio mi madre lo es y el soniquete de la radio lo tenía también me aún

Voz 1727 18:01 hola siempre estaba escuchando la radio escucha

Voz 1444 18:04 darla paso a hacer la radio aquí en esta casa muchos años desde mil novecientos noventa y dos coordinó los informativos en el programa Hoy por hoy y siempre con Iñaki Gabilondo

Voz 4 18:13 hemos este programa desde la Alhambra de Granada repasamos las noticias fundamentales de este día Paloma Tortajada

Voz 1727 18:19 buenos días sobresalto la noche de San Juan en Ceuta que con ella vivimos también el 11M durante años fue su directora de Hora catorce que dirigí dirige José Antonio

Voz 0789 18:27 Marcos somos a recapitular a reconstruir lo que sabemos has este mismo instante sobre lo ocurrido

Voz 0137 18:33 la cadena de explosiones ha comenzado a las siete treinta y cinco minutos de la mañana en varios trenes de cercanías de Madrid

Voz 1444 18:38 años después sería al nuevo proyecto de televisión deprisa fue jefa de Sociedad de cuatro luego se pondría en el otro lado al frente de la comunicación con el ministro de Educación Ángel Gabilondo en dos mil doce volvió de nuevo a la radio a la COPE con Sáenz de Buruaga con Expósito con Carlos Herrera trabajando de noche para contar la mañana

Voz 2 18:56 no a estas horas para vas a trabajar de madrugada

Voz 1727 19:06 escuchar esta música de la cuarenta y nueve años Paloma Tortajada descansa en paz tras seguir de mucho dolor hoy en el mundo de la radio y mucho dolor la historia con la que terminamos este tramo de radio hay pocas imágenes más reveladoras del desamparo que produce la violencia machista que ese niño de cinco años deambulando aterrado por Canarias por Tenerife hasta poder contar que su padre estaba agrediendo a su madre y a su hermano el alertó a la Guardia Civil porque él consiguió huir ir de su padre por eso decía Jabois que es la imagen viva del desamparo total

Voz 0789 19:39 se leía la noticia ayer pensaba en lo cómodo que sería para todos que su hombre fuese de verdad monstruo como solemos decir los periodistas cuando nos ponemos estupendos el monstruo de Amstetten el de Coventry lo incómodo llamarlo hombre reconocer que vivía como uno más en su pueblo que tenía una familia una mujer de la que se había separado que lo iba a visitar con sus hijos y que esa confianza mató a la mujer y a uno de los hijos

Voz 1727 20:00 hasta mañana Jabois eso ocho y veintisiete en Canarias

Voz 1275 20:10 da Gutiérrez qué tal buenos días esperamos algunos chubascos esta mañana las lluvias irán retirando ya por la tarde con algunos ratos de sol más viento y temperaturas un poco más altas más tranquilo el tiempo porque lo político el terremoto sigue vivo tras el revolcón que ha provocado el cambio de siglas de Ángel Garrido trece días después de dejar la presidencia de la Comunidad de Madrid el trece precisamente será el puesto que ocupen las listas de Ciudadanos al Asamblea planta el PP renuncia ir de número cuatro al Parlamento Europeo la decisión explicaba Garrido la tomó el domingo después de las vacaciones de Semana Santa cuando se terminó de cerrar la lista de Isabel Díaz Ayuso la candidata del PP donde sus colaboradores más estrechos no han salido bien parados ha sido la estocada final para el ex presidente de la región que el lunes se sentó a negociar con el que es ya su nuevo partido Díaz Ayuso le ha llamado de todo le respondía anoche Garrido en Onda Madrid

Voz 20 21:00 creo que Ganuza realmente bajito

Voz 1727 21:03 eh

Voz 20 21:04 por lo que tengo entendido igual lo que estoy viendo Borrás plazos el mercadillo de segunda mano de políticos espero que ya cierre lo que veo también es que Ciudadanos es el partido de los tránsfugas de los pelotas de los pucherazos

Voz 0177 21:18 yo no haría ese tipo de de comentarios de un excompañero partido unos haría pero vaya a la señora Díaz Ayuso con con sus declaraciones que suelen ser bastante desafortunadas en términos generales pero yo de verdad no no no voy a entrar eso creo que es un error

Voz 1275 21:31 en el PP están decepcionados dolidos Pedro Rollán al que Garrido dejó a los mandos de la comunidad hace un par de semanas para su

Voz 1727 21:37 Marsé las listas europeas del PP no ha querido ser de

Voz 21 21:39 el dirigente desearle lo mejor en lo personal eh no comparto esa decisión política he sido lo suficientemente explícito en los últimos dos días Ángel sí que contaba con la confianza del Partido Popular ni más ni menos que en destacadísima puesto el número cuatro en las listas al Parlamento Europeo que bueno pues el tiempo daré quitará razones

Voz 1275 22:00 nadie esperaba este final el Partido Popular cree que la maniobra de su ex presidente esconde algo no ven descabellado que Ciudadanos le ofrezcan puesto en el Senado si finalmente es elegido como diputado regional hoy Garrido vestirá ya la camiseta naranja esta mañana tiene un acto con el verdadero para la posteridad quedan en un día convulso para el PP las declaraciones de su candidata sobre Madrid central Isabel Díaz Ayuso dice que echa de menos los atascos de Madrugá

Voz 10 22:27 para una ciudad como Madrid que es vida que es alternativa que es que tiene atascos a cuál tenía atascos a las tres de la mañana un sábado eso que en el fondo al madrileño le hacía oye leer te hacía ver que era especial y que estaba especialmente viva las ciudades que empezarán a cerrar a las cinco en la de todo pues allá ellas pero Madrid no es eso

Voz 1275 22:49 y sigue en las largas colas en Correos hasta mañana se podrá votar de esta forma titulares con Virginia Sarmiento la Junta Electoral ha vuelto a ampliar el plazo hasta las dos de la tarde de mañana viernes tras las aglomeraciones de los últimos días las oficinas más concurridas abrirán hoy hasta las doce de la noche los vigilantes de seguridad del aeropuerto de Barajas en huelga desde el doce de abril presentan este jueves una queja ante el Defensor del pop aseguran que las administraciones están poniendo en peligro la seguridad de los usuarios al vulnerar la normativa el Ayuntamiento de Madrid considera que la decisión de Blackstone de vender parte de los pisos que compró al Consistorio demuestra el negocio que querían hacer el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible José Manuel Calvo exige Ana Botella y su entorno que pidan perdón y los hoteles madrileños han alcanzado sus previsiones de ocupación durante la Semana Santa próximas al ochenta y cuatro por ciento la Asociación Empresarial Hotelera asegura que se ha producido un leve incremento con respecto al año pasado

Voz 2 23:42 en Hoy por hoy

Voz 1275 23:45 el Atlético de Madrid ha conseguido retrasará al menos hasta el sábado el alirón del Barça Sampe buenos días

Voz 1161 23:49 buenos días lo dijo Simeone en la previa hay que luchar hasta el final y ayer lo repitió de nuevo

Voz 6 23:53 a lo mismo empatar o perder o ganar uno puede terminar primero tener que terminó segundo no puede terminar segundo tener que si tiene que intentar llegar hasta donde matiza

Voz 1161 24:02 anoche Atlético tres Valencià dos goles de Morata Griezmann y Correa también ayer derrotó del Leganés en Butarque cero uno con el Athletic con Golden en Siria en propia meta hoy se completa la jornada treinta y cuatro en Primera con el Getafe Real Madrid derbi desde las nueve y media Zidane tiene las bajas de Ramos y Odriozola y no arriesgará con Vinicius en el Getafe se lo pierden Antunes por lesión y sancionador Gené antes desde las siete y media Sevilla Rayo Vallecano una derrota de los de Paco Jémez en el Pizjuán les dejaría siete puntos de la salvación con doce en juego casi sentenciado al descenso a Segunda División no estarán los lesionados y Elustondo ni los sancionados Raúl de Tomás y Medrano

Voz 2 24:33 Mercedes la filial de Mercedes Benz España patrocina hora punta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta

Voz 1275 24:42 vamos de nuevo a acercarnos a las carreteras DGT Alfonso Serrano buenos días

Voz 22 24:47 buenos días a esta hora en la red de carreteras de la Comunidad continuamos pendientes de los dos accidentes que están dificultando el tráfico en este instante ya lo largo de la mañana el primero de ellos es la A42 el azota de Villaverde que ocasiona tres kilómetros de retenciones en dirección Madrid y el segundo en la M607 en este caso en Tres Cantos

Voz 1275 25:09 provoca once kilómetros de circulación

Voz 22 25:11 la lenta en dirección Colmenar Viejo además por efecto mirón también hay retenciones importantes en esta misma vía de tramo en este caso en sentido Madrid a esto hay que añadirle que tenemos tráfico intenso en prácticamente todas las entradas a la capital destacar la A uno en San Sebastián de los Reyes Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras la dos en San Fernando de Henares la IV a la altura de Valdemoro

Voz 4 25:32 Pinto la A5 en Alcorcón y Campamento

Voz 22 25:34 seis desde Las Rozas hasta el plantígrado Alfonso Martín

Voz 1275 25:37 muchas gracias en la capital que era se circula a pantallas Margarita Pérez buenos días hola buenos días

Voz 23 25:42 la gente en la zona de la M30 próxima al Puente de Vallecas con Méndez Álvaro ocasiona mayores dificultades en sentido Nudo Sur aunque los BRIC lucha han sido retirados de apuntó pero ha dejado un rastro de tráfico más lento por otra parte recordamos que las obras que se realizan en el lateral del Paseo de la Castellana con Raimundo Fernández Villaverde dejan tan sólo libre un carril en sentido norte y las lluvias de ayer

Voz 1275 26:04 con mucho trabajo a los bomberos del Ayuntamiento de la capital del del más de un centenar de salidas muchas de ellas fueron por caídas de ramas o árboles sopor inundaciones en viviendas afortunadamente ninguna Se produjeron heridos previsión para

Voz 0978 26:15 la hoy Jordi Carbó buenos días buenos días hoy de nuevo mejor llevar un paraguas cerca más que un paraguas ropa que nos proteja de la lluvia ya que muchos momentos el viento soplará con intensidad no lloviera como ayer durante muchas horas sino que serán momentos chubascos durante la mañana no demasiado intensos a lo largo de la tarde incluso con alguna tormenta que irá acompañada de rachas intensas de viento temperaturas parecidas a las de ayer en los momentos de sol ambiente más agradable

Voz 24 26:41 el centro está imposible a este paso se queda sólo para los peatones y las letras casi no se pueden aparcar que no te enteras Juan Koné Cruz Josip Cueto

Voz 25 26:49 actualiza bienales Marcela Serrano ciento doce y conoce la nueva generación de Smart ECU Horford con carga rápida hasta el ochenta por ciento en cuarenta y cinco minutos debate el paquete carga instala con Wall Box e instalación certificada con dos años de garantía descubre más en Mercedes vez Madrid punto es Mercedes Benz Madrid la filial de Mercedes Benz España llevamos la estrella registró novecientos catorce dos mil cuatro

Voz 8 27:12 en bricolaje tenemos todo lo que necesitas para reformar tu casa esta semana ventanas de aluminio con persiana y mosquitera por sólo ciento treinta y nueve euros ven ya tu tienda rico de por precios bajos todos los días

Voz 26 27:24 Billy Elliot continúa conquistando corazones en el Nuevo Teatro Alcalá donde ya fascinado a más de medio millón de espectadores con un extraordinario espectáculo y una experiencia inolvidable Bill Elliot es el mejor regalo para los sentidos sin éxito seguro para toda la vida

Voz 2 27:39 el trabas el el cuarto título loco

Voz 27 27:43 este mes ve en el entrenamiento que superé Dubois de Parque Warner y aprende con Batman y Wonder Woman los mejores trucos centrado desde veintiséis con noventa en Parque Warner punto

Voz 28 27:53 no cariño esto o lo dejamos ya tenía

Voz 10 27:57 no un amor que se van esta es de edad

Voz 1280 27:59 en el sótano Gloria lleva dos años y medio sabiendo lo que ser madre tu puedes empezar hoy pide cita en Ibi punto es o llama al novecientos ochocientos cuarenta y siete trescientos IBI líder mundial en medicina reproductiva todo empieza en ti

Voz 1727 28:13 Diez en Ibiza puedes comprar cualquier

Voz 2 28:15 Porsche o elegir entre más de dos mil quinientos coches ocasión todos de procedencia particular completamente garantizado puedes pagar más acudir al número uno en relación calidad precio las casualidades no existen ocasión Plus número uno en compraventa de coches con casi un plus doce centros a tu servicio siete en Madrid y también en Valencia Zaragoza Castellón

Voz 29 28:34 Pamplona ocasión plus punto com la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba celebra el Madrid su sesenta aniversario el sábado dieciocho de mayo la orquesta cubana y el cantautor Silvio Rodríguez juntos en el Whiting Center con

Voz 2 28:47 mira tus entradas en orquesta Cuba y Silvia Rodríguez

Voz 29 28:49 a punto com Bicing Center punto es Ticket Master y Piqué atea el dieciocho de mayo disfruta con la Orquesta Nacional de Cuba y Silvio Rodríguez en concierto

Voz 8 28:59 Manu y manos Manning para los amigos no ha contratado la luz a Factor Energía no ahorra un doce y medio por ciento Manu

Voz 0027 29:07 contra todos la luz en Factor Energía punto com haremos más anuncios por fin cayó tradujo Factor Energía

Voz 8 29:19 el Daily ha augurado el club de fans de los frescos de ahorra más hay que elegir presidente voluntarios

Voz 30 29:24 yo Guddy que cada vez hay más fans de los precios fantásticos de ahorra más precios irresistibles como la judía verde por sólo uno con cincuenta euros el kilo ahorra más lo bueno empieza aquí

Voz 1275 29:36 lo hizo un apunte más un hombre de treinta y ocho años ha muerto esta mañana en un accidente de tráfico en la M ciento once en Fuente el Saz del Jarama un alcance entre cuatro vehículos que deja además tres heridos leves la Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones siete grados marca ahora mismo el termómetro de la radio en la Gran Vía

Voz 2 30:04 la Cadena SER

Voz 1727 30:12 son las ocho y media a las siete y media en Canarias Caixa Bank patrocina este espacio dentro de media hora las nueve vamos a conocer la encuesta de población activa de los tres primeros meses

Voz 0027 30:24 es una etapa muy condicionada este año porque no incluye los contratos de Semana Santa que ha caído en abril noticia que avanzó noche la SER el Tribunal Constitucional avala la inmersión lingüística catalana que es el modelo que fija el catalán como lengua vehicular en la enseñanza de pelo recurrió hace casi una década el Tribunal sólo tumba una decena de cuestiones que no tienen nada que ver con la adecuada

Voz 1727 30:48 dieta hasta ahora como siempre Iñaki Gabilondo con nosotros pero no viene hoy esta mañana Iñaki a chequear la campaña electoral a chequear la vida pública española viene a hablar de una mujer Paloma Tortajada periodista muertos la noche de un momento a otro el Instituto Nacional de Estadística va a dar a conocer el IPC del mes de enero una noticia tristísima para los oyentes de la radio en España tenía cuarenta y nueve años ha muerto de cáncer desde hace cinco trabajaba en la Cope pero los oyentes de esta casa la recuerdan por todo el tiempo que la escucharon aquí a tu lado Iñaki buenos días

Voz 0789 31:19 hola muy buenos días en efecto siempre empezó aquí con nosotros en una chica muy joven se identificó inmediatamente con el trabajo de la casa y la casa con ella como yo siempre he dicho que la radio y los oyentes establecen una relación de familia que no tiene nombre no somos hermanos primos ni cuñados ni tíos pero somos algo verdaderamente familiar se que está eso noticia que muchos de nuestros oyentes la comparten así una voz soberbia una gran calidad como persona la mujer maravillosa y que además representa muy bien a ese colectivo de profesionales que la gente no ven no sabe que además durante tantos años trabajaba en la noche en el turno previo al que abre hoy por hoy y que por lo tanto viven esa especie de sombra de la sombra del trabajo en un nivel de calidad absolutamente extraordinario su nobleza como mujer estaba tan tan en fin tan por encima de cualquier otro aspecto que todos los que le conocían se enamoraron de ella todos le querían aquí en la COPE la radio en este caso su hermana tanto la SER como la Cope han tenido la oportunidad de conocerla hay de vivir con ella yo he tenido también ocasión de estar con ella estos últimos días

Voz 1727 32:21 cuadra viste por última vez oye

Voz 0789 32:23 dicho anteayer no un camino que se sabía que no podía conducir al desenlace que finalmente ha llegado y que se lleva una mujer muy joven de cuarenta y nueve años que entregó su vida entera la profesión toda su vida a la profesión esperando casi que llegar al ocasión de empezar ese tramo de otra oportunidad vital que finalmente no

Voz 1727 32:41 pero si uno es el recuerdo que dejan los demás hay mucho dolor hoy en la Cadena Ser entre los oyentes de la radio un abrazo un aborto

Voz 2 32:51 que escuchar hablar hacer tres palabras que en Caixa Bank definen nuestro compromiso contigo escuchamos para entender te hablamos de quien cuando quieras pero sobretodo Juntos hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad Caixa escuchar hablar hacer cuando tienes dudas se cima boda de este año

Voz 8 33:17 yo lo primero que piensas es venga a donde hacemos la despedida te sientes muy útil exigir es sentirte vivo piden un préstamo lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones entran dibujó punto es o llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos y siete Teté vivo

Voz 2 33:34 soy Gabriel de carga ahora por la reparación

Voz 32 33:36 sustitución de tu parabrisas te regalamos un juego de escobilla

Voz 4 33:39 voz Álamo gratis cambia

Voz 33 33:42 ya cargó repara

Voz 1727 33:44 pide cita hincar las punto es promoción válida hasta el

Voz 34 33:47 cinco de mayo consulta condiciones en Carlas punto es

Voz 35 33:50 nunca es tarde para cambiarse de casa

Voz 0027 33:52 a una más grande para tener terraza para asegurarte de barrio nunca es tarde para encontrar tu piso con un cuarenta por ciento de descuento en Servihabitat punto com

Voz 34 34:04 más hechos los finales era el zumo hoy este asunto

Voz 10 34:06 el móvil desayunar deprisa

Voz 1280 34:09 para llegar al cole tiene estas cosas aprovecha el precio de la hipoteca variable de BBVA para cambiar de una casa más cerca sin comisión de apertura sin gastos de tasación si la solicita el banco consulta condiciones en BBVA punto es

Voz 1727 34:21 BBVA creando oportunidades

Voz 36 34:28 qué tal buenos días verdad que equivocarse es de humanos claro pero no deberías tocarte pensando que es mejor seguro ser más caro que no cunda el pánico más si te has equivocado solución tienes que hacer mutua arte a la mutua tener lo mismo pero por menos dinero lleva cualquiera de tu según a la mutua te bajan su precio sea cual sea nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco condiciones de la promoción en Mutua punto es vamos mutuamente

Voz 1275 34:53 hoy por hoy

Voz 1727 34:59 son las nueve menos veinticinco las ocho menos XXV en Canarias Pablo Iglesias buenos días buenos días Pepa hablamos con el secretario general de Podemos candidato a la Presidencia del Gobierno por Unidas Podemos penúltimo día de campaña y pillamos al candidato en Galicia no Ferrol así es

Voz 37 35:16 mucho que estado en la en la los A Coruña en Ferrol

Voz 4 35:19 el después estaremos en Vigo muy contento de estar aquí en el

Voz 1727 35:22 Pablo Iglesias el miedo ha cambiado efectivamente de el miedo lo tienen ahora los progresistas en España ante el avance de la extrema derecha

Voz 4 35:31 creo que el domingo haber una sorpresa que que en España va a haber un gobierno de izquierdas que es lo que merece nuestro país estamos trabajando duro y al mismo tiempo creo que en esta campaña bueno hemos demostrado que nuestras propuestas representar a una mayoría social y yo estoy convencido que el domingo va a haber sorpresa hay que el miedo no va a ser un operador político que lastre la Ponteceso la potencialidad de nuestro país

Voz 1727 35:55 que dar la enhorabuena por el debate hubo bastante consenso al menos entre quienes no tenían intereses partidistas evidentes en considerar que su actuación fue la mejor por no bajar al barro por mantener un tono propositivos sabe que hay mucha gente sorprendida por ese perfil sosegado y reflexivo de Pablo Iglesias es una pose es una evolución personal es puro marketing electoral

Voz 4 36:16 bueno creo que la gente nuestro país está un poco cansada de insultos está cansada de sobreactuación creo que la gente quiere escuchar propuestas diferentes y que esas propuestas expresen de manera respetuosa hilillo creo que eso es importante y ojalá fuéramos capaces de hacerlo todo sobre el resultado del debate bueno que la nota la pongan los ciudadanos el domingo

Voz 1727 36:34 veremos más por tanto a ese Pablo Iglesias

Voz 4 36:38 bueno creo que nosotros en esta campaña hemos insistido

Voz 37 36:41 todo en no apelar al miedo hay

Voz 4 36:44 en apelar a las propuestas creo que no basta con decir que viene el lobo creo que hay que decir que país se quiere construir qué propuestas se tienen en empleo vivienda en sanidad en educación y en pensiones y al mismo tiempo decir que hay algunos artículos de la Constitución Española que deberían cumplirse y no se cumplen y vamos a seguir con ese mensaje

Voz 1727 37:02 vamos a ir del programa eh pero primero le convenció Sánchez cuando dijo en el debate en el segundo debate no tengo planes de pactar con Ciudadanos

Voz 4 37:09 no porque no fue claro tú sabes muy bien Pepa que cuando los políticos no queremos contestar algo digamos que respondemos con evasivas au con frases ambiguas y cuando queremos contestar decimos claramente si o no Irene Montero había preguntado a la ministra María Jesús Montero varias veces en los debates de de Atresmedia ahí en el en el debate que hubo también en El Confidencial en el debate de Televisión Española si pactaría con Ciudadanos no contexto yo le pregunté varias veces a Pedro Sánchez en el debate en Televisión Española no contestó y creo que Ford buscó una fórmula ambigua porque en realidad todos sabemos lo que va a ocurrir si dieran los números para qué para que Ciudadanos y el PSOE gobernaba Angie es que habría una enorme presión de los poderes económicos y de sectores del Partido Socialista también para que ese pacto se produjera no se me olvidará nunca la entrevista de Pedro Sánchez en en Salvados en la que reconoció que como Alierta Telefónica le presionaron para que nosotros no estuviéramos en el gobierno eso podría volver a ocurrir yo creo que eso ha hecho entender a muchos votantes progresistas que el voto más eficaz para que haya un gobierno de izquierdas es el el voto a Unidas Podemos que creo que ofrecemos garantías de que haya un gobierno con políticas de izquierdas

Voz 1727 38:15 ese dan los números en la otra dirección si Sánchez necesita de ustedes para ser investido usted viene repitiendo que esta vez quieren entrar en el Gobierno es una línea roja o entrar en el Gobierno o no lo apoyan

Voz 4 38:27 primero una una cuestión de molestia para todo el mundo quién entra papa en la curia sale cardenal vamos a ver quién gana las elecciones que yo creo que darse por ordenador antes de tiempo no es prudente y es modesto nosotros aspiramos a ganar en cualquier caso ninguna fuerza va a tener mayoría absoluta creo que eso lo reconocemos todos y habrá que llegar a acuerdos acuerdos que respetan a los ciudadanos creo que vamos a que va a haber cinco fuerzas políticas con varios millones de votos y creo que va a haber un con gobierno de coalición pase lo que pase los españoles han dicho ya que se acabaron los gobiernos de partido único porque hay diferentes opciones a la hora de formar un gobierno creo que todos los ciudadanos tienen derecho a verse representados en el primero habrá que hablar del programa y luego por supuesto habrá que hablar de gobierno pero esperemos a ver lo que pasa el domingo no dejamos a nadie por ganador a priori respetemos el voto de los ciudadanos creo que nadie puede permitirse gobernar en solitario cuando estamos en una realidad de al menos cinco partidos con mucha fuerza a nivel estatal

Voz 1727 39:23 si los números entrar en el Gobierno será condición sine quan non

Voz 4 39:27 yo creo que lo primero es negociar un programa y lo segundo es Pepa no va a haber nunca más nunca más un gobierno de partido único si nosotros ganamos las elecciones los parecería muy responsable pedir el apoyo a otra formación política no negociar el programa y el Gobierno creo que es una cuestión de sentido común hemos visto gobierno de coalición en la Comunidad Valenciana gobierno de coalición en Baleares gobierno de coalición en Navarra gobierno de coalición en Andalucía con la derecha gobierno de coalición en Castilla La Mancha creo que los ciudadanos están votando en la dirección de que no va a haber nunca más un gobierno de partido único Josep Pepa

Voz 1727 40:00 tenemos muy claro que va a haber muchos pronto

Voz 4 40:02 dones va a haber muchos sectores que tratarán de presionar para que Unidas Podemos no estaría el Gobierno porque eso tendría algunas implicaciones eso demostraría que se pueden hacer ciertas cosas y esa presión va a existir la vamos a escuchar la vamos a ver la vamos a leer pero el voto de los ciudadanos es muy claro en esto

Voz 1727 40:20 es de momento me interesa la opinión de Pablo Iglesias entrar en un gobierno es tener ministerios porque usted mencionaba el el caso valenciano donde se han hecho en fin Un gobiernos muy grande tiene muchos departamentos usted pidió ministerios enteros en el en el año dos mil quince ahora percibo un cambio de actitud por parte de todo el mundo el tiempo del tiempo no pasa en balde para todo el mundo

Voz 4 40:42 es verdad pero yo te entiendo perfectamente y entiendo la presión que se va a producir que va a ese hombre pero mucho mejor que no estén en el Gobierno hay cosas que se pueden hacerlo

Voz 1727 40:49 qué es estar en el Gobierno quiere decir que esta Elena Pernas

Voz 4 40:52 hoy tras decir así por ejemplo el que gana las elecciones dice pues seguramente como ha ganado las elecciones tendrá que ser presidente pues yo creo que eso es razonable y creo que si hay un Gobierno de coalición pues lo lógico es que ese gobierno de coalición negocie un programa negocie el Gobierno y los espacios en los que se llevan a cabo esas políticas porque yo aprendido algo Pepa cuando no está en el Gobierno te pueden decir que sí a muchas cosas imponer la firman muchos papeles que luego no se cumplen la única garantía de que haya políticas de izquierdas en España es que nosotros estemos en el Gobierno

Voz 1727 41:23 a usted dice que estas elecciones son constituyentes qué quiere decir exactamente con eso

Voz 4 41:28 es un formalmente unas elecciones ordinarias unas elecciones generales pero en la práctica son unas elecciones que van a definir el futuro de nuestro país probablemente en los próximos diez años porque hay dos crisis que son dos crisis de dimensión europea que están afectando a nuestro país las bases de con digamos de sostenibilidad histórica del proyecto europeo eran los derechos sociales un estado del bienestar diferente a otros lugares del mundo algo que atraía mucho a la a la gente del sur de Europa los trabajadores del sur de Europa estar en Europa significaba pues tener mejores salarios y mejores servicios públicos y al mismo tiempo un respeto de los derechos civiles y de las libertades mejor que en otros lugares del planeta esos dos elementos están en crisis y están en crisis en España están en crisis los derechos sociales y están en crisis las libertades de lo que ocurra en las elecciones del domingo puede derivar que ese proceso de destrucción de los derechos sociales y al mismo tiempo de reforzamiento de los estilos de gobierno autoritario Se digamos e intensifique o por el contrario que tengamos un Gobierno que plantee una vía dentro de Europa de recuperación del estado del bienestar de recuperación de los servicios públicos y al mismo tiempo de respeto estricto de las libertades y todo aquello que tiene que ver con la calidad democrática

Voz 1727 42:41 todas las instituciones españolas están en crisis porque da la impresión de que a pesar de los embates de la austeridad de la corrupción esta democracia aguantado en pie gracias precisamente a la fortaleza de las instituciones que diseñó la Constitución del setenta y ocho

Voz 4 42:54 el problema es que algunos de los artículos más importantes de la Constitución del setenta y ocho no se cumplen a mí me apena mucho cuando se habla de la Constitución común fetiche pero no se abre como la Constitución del setenta y ocho y el artículo treinta y uno que Pepa el que dice que todo el mundo tiene derecho salario debe tener derecho un salario digno para para sostener a su familia o el artículo cuarenta y siete que dice que la vivienda es un derecho y que y que la especulación podrá ser perseguida artículo ciento veintiocho que dice que toda la riqueza estará subordinada al interés social y que el sector público podrá participar de la economía o el artículo cincuenta que dice que las pensiones tendrán que ser actualizadas no convirtamos la Constitución en el ladrillo que arrojar al resto o en una suerte de mito apliquemos sus artículos abramos la leamos las usted es profesora universitaria

Voz 1727 43:39 usted había leído la Constitución del setenta y ocho hace mucho tiempo ya porque ahora la convierte en protagonista de su campaña después de efectivamente irrumpir en la política cuestionando lo que llaman el régimen del setenta y ocho

Voz 4 43:50 bueno yo creo que el sistema político del setenta y ocho digamos ha cambiado en un sistema de dos grandes partidos a nivel estatal muy bien sostenidos y muy bien relacionados con los partidos Alfa de los subsistemas políticos vasco y catalán eso ha cambiado tenemos ya un sistema de cinco partidos a nivel estatal una crisis territorial que no solamente tiene que ver con Catalunya que tiene que ver también con la España rural al que no llegan los servicios públicos con la financiación valenciana con el problema de la pesca en Galicia o el problema de de la industria ahí en la que hay que recordar que algunos de los artículos de aquel acuerdo constitucional del setenta y ocho estaban concebidos para proteger a la gente esos artículos no se cumplen eso habla de una crisis de nuestro sistema político bueno yo creo que en un momento como éste para empezar como mínimo común denominador de un gobierno progresista pongámonos todos a trabajar para que ciertos artículos se cumplen artículos que hablan el derecho al trabajo del derecho a la vivienda del derecho tensiones actualizadas cree que la riqueza tiene que estar subordinada siempre al interés general

Voz 1727 44:50 en su programa proponen algún resumen una empresa pública de energía una jornada laboral de treinta y cuatro horas semanales la recuperación del rescate bancario del importe hacer efectivo real el impuesto de sociedades esto es un programa de máximos cree realmente que se pueden llevar todos estos puntos a la práctica

Voz 4 45:08 hombre claro que sí de hecho la prueba de que se pueden llevar a la práctica es la hemos visto con el salario mínimo acuérdate Pepa que cuando nosotros decíamos hay que subir el salario mínimo unos costó muchísimo convencer al Partido Socialista de subirlo a novecientos euros algunos decían que las alcantarillas iban a dejar de tragará iba a ser el hundimiento de la economía bueno pues los datos económicos revelan que la situación es mejor el mismo modo que los que decían que no había nueva para las pensiones pues han tenido que ver que cuando los pensionistas salen a la calle Carro que dinero en nuestro país hay que cumplir la Constitución en lo que se refiere a la progresividad de nuestro sistema fiscal estamos muy lejos de la media europea en justicia fiscal lo que nosotros estamos planteando es que no puede ser que paguen impuestos solamente la gente trabajadora los autónomos y la pequeña empresa hay que bajar el IVA de los productos de primera necesidad de los productos de higiene femenina de los suministros básicos para las familias vulnerables hay que bajar el impuesto de sociedades a las pequeñas empresas que facturen menos de un millón de euros pero al mismo tiempo los bancos tienen que pagar impuestos en este país tienen que devolver el rescate bancario es un escándalo que en la práctica los principales bancos en España no estén pagando impuestos de sociedades y esto es necesario para implementar unas políticas públicas que den seguridad garantías a la gente aunque en sus derechos

Voz 1727 46:21 cómo se encamina de manera transversal en toda esa agenda que usted acaba de escribir la agenda feminista