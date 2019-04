Hoy por Hoy (25/04/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1473 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

en la Cadena Ser

Voz 2 00:21 bueno Pablo Iglesias insiste en que no se fía de los planes de Pedro Sánchez tras las elecciones del domingo

Voz 0027 00:28 Aimar lo acaba de decir aquí en Hoy por hoy el candidato de Unidas Podemos cree que Sánchez fue ambiguo en el segundo debate sobre un hipotético pacto con

Voz 3 00:35 Ciudadanos fue claro tú sabes muy bien Pepa que cuando los políticos no queremos contestar algo digamos que respondemos con evasivas frases ambiguas cuando queremos contestar decimos claramente sí o no creo que forman buscó una fórmula ambigua porque en realidad todos sabemos lo que va a ocurrir Si dieran los números para que para que Ciudadanos y el PSOE gobernar el años que habría una enorme presión de los poderes económicos y de sectores del Partido Socialista también para que ese pacto se produjera

Voz 0027 01:00 si esta mañana ha entrado también en campaña la alcaldesa de París Anne Hidalgo socialista de origen español ha pedido el voto para Pedro Sánchez lo ha hecho a través de un vídeo en las redes sociales

Voz 2 01:10 me quedan tres días tres días para convencer quiero agradecerte de llevar este proyecto minutos de las nueve de la mañana ya tenemos la la encuesta de población activa del primer trimestre del año que dice esa foto del paro y de la ocupación en España

Voz 1762 01:29 Rafa Bernardo buenos días buenos días pues es una foto mala como en todos los primeros trimestres del año el número de parados aumentó en el primer trimestre en cuarenta y nueve mil novecientas personas el total de parados en tres millones trescientos cincuenta y cuatro mil el número de ocupados que hayan noventa y tres mil cuatrocientas personas el total de ocupados en diecinueve millones cuatrocientos setenta y un mil Icon esto la tasa de paro en total queda en el catorce con setenta por ciento son veinticinco centésimas más que en el trimestre

Voz 0027 01:52 pero lo ampliamos en unos minutos lo estamos

Voz 1762 01:55 dando esta mañana hoy es un día muy triste para la radio

Voz 0027 01:57 yo también para esta casa ha muerto la periodista Paloma Tortajada voz de la Ser voz de Hoy por hoy durante muchísimos años

Voz 4 02:03 buenos días Paloma Tortajada buenos días de un momento a otro el Instituto Nacional de Estadística

Voz 0027 02:07 la mano derecha de Iñaki Gabilondo durante trece años en la recordaba hace unos minutos en estos micrófonos que tantas veces compartir

Voz 5 02:12 pero se lleva una mujer muy joven de cuarenta y nueve años que entregó su vida entera la profesión toda su vida a la profesión

Voz 1727 02:18 esperando casi ocasión de

Voz 5 02:21 en ese tramo de otra oportunidad vital que finalmente no añada

Voz 0027 02:24 tajada pasó por Radio Popular por la Cadena SER cuatro trabajaba ahora en la Cope ha muerto a los cuarenta y nueve año este cáncer queremos escuchar esta mañana sus recuerdos de Paloma Tortajada nuestros pues contar grabando un audio en App imán dándolo al seis tres ocho XXXI XXXIV

seis tres ocho XXXI XXXIV sesenta y seis

en la Cadena Ser

Voz 1727 02:58 a las nueve y tres casos y tres en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 1473 03:04 hola qué tal muy buenos días a todos especialmente a los que

Voz 1727 03:07 cuesta las cosas buenas que quién no verdad

Voz 2 04:02 el capítulo de hoy es la gente sigue casando Albert Valladolid Soraya esto ya es una tradición vamos a hablar de las bodas que han marcado la historia de España

Voz 6 04:12 Ciudadanos es hoy por hoy hoy por hoy el centro político en España era

Voz 7 04:15 saber que hoy estoy aquí los casamos en el Faro de las perdido sobre todo estoy aquí con vosotros porque Albert Rivera me hizo una propuesta ubicamos el programa a gente como subrayó la boda que si por una razón fundamental

Voz 2 04:32 qué opina es de ese refrán que dice te casas de la casa

Voz 6 04:35 yo visto acaba de incorporar también Garrido y algunos se preguntara por qué diablos me casé difícilmente se me podrá acusar de que me voy porque no tenía un sitio en el Partido Popular sino todo lo contrario

Voz 2 04:45 muchos de vosotros probablemente tengáis en el salón de casa una foto enmarcada hemos visto circular una foto el señor Rivera como usted de vuestra boda

Voz 8 04:54 he visto aquí Soraya Rodríguez que una persona independiente estamos

Voz 0568 04:57 momento decisivo Lajos que no son

Voz 6 05:00 no son sencillos de cortar surgido en los últimos días mi respeto y consideración para el presidente del Partido Popular Pablo Casado por su amistad

Voz 1291 05:15 Pablo Casado ha estado en todo momento por eso es lo que le ha dado Pablo Casado y el Partido Popular

Voz 6 05:24 con ilusión desde Ciudadanos yo confío es que el partido que dirige sepa rodear de los mejores apartar de su puesto aquello que dejaron de confiar en nosotros

en la Cadena Ser

Voz 9 05:46 yo creo que

Voz 2 05:48 vuelva pero se niega la igualdad pero que no devolvérselo

Voz 9 05:51 yo creo que de todos

Voz 1 05:52 la otra gente libre paraíso afirma que si fragmentar mosén voto para seguir en la Moncloa bingo Ciudadanos por convicción aquí no hay debate entre seis más de derecha izquierda cuando Bauzá yo pregunté deberé en otro partido y el me dijo no me vuelvo a la farmacia ahora sabemos que era mentira

Voz 6 06:18 nos vamos enterando de la vida de todo el mundo y en la vida en cada momento hay que hacer las cosas bien yo creo que el trabajo bien

Voz 2 06:23 sí ya nos avanzo que algunas anécdotas buenísimas

Voz 10 06:26 la última hoy es que los madrileños echamos de menos los atascos sí que es una seña identidad

Voz 1 06:30 te hacía ver que si hacer especial y que estaba especialmente heridos

Voz 10 06:33 entiende que en un proceso de desbandadas Soraya ha quedado la señora Díaz Ayuso uso

Voz 4 06:37 el queridos amigos de

Voz 11 06:45 el amor es algo que está ahí

Voz 1727 07:02 ya que los atascos en Madrid que daban tanta personalidad a la capital de España Teodoro León Gross buenos días

Voz 8 07:09 bueno quería para el Partido Popular el de ayer

Voz 1727 07:14 pues sí periodista profesor de Periodismo en la Universidad de Málaga Mariola Urrea buenos días profesora de Derecho Internacional hizo Unión Europea en la Universidad de La Rioja y Enric Juliana buenos días muy buenos días director adjunto de La Vanguardia y hoy tenemos

Voz 4 07:32 Randstad de Research el Centro de Estudios y Análisis sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos nos ofrece esta información y recuerda que tienes toda la actualidad del mercado laboral en Research punto Randstad punto es

Voz 1727 07:44 vamos con Rafa Bernardo a ampliar los datos que hemos contado en el boletín de las nueve Rafa sube el paro en el primer trimestre del año

Voz 1762 07:52 sí ha subido el paro en cuarenta y nueve mil novecientas personas la ocupación ha rebajado en noventa y tres mil cuatrocientas personas decíamos que el número total de desempleados queda así en tres millones trescientos cincuenta y cuatro mil

Voz 0568 08:03 el número de ocupados en diecinueve millones cuatrocientos setenta

Voz 1762 08:05 mil y la tasa de paro en el catorce con setenta por ciento este es un dato digamos habitual para los primeros trimestres en los que suele subir el paro bajar la ocupación es mejor por ejemplo en en paro o que el del año pasado porque en este primer trimestre aumenta casi pero hay que decir es peor en paro aumentó en casi cincuenta mil personas el año pasado en treinta mil personas pero este año es mejor en ocupación o menos malo podríamos decir no porque se ha reducido la ocupación noventa y tres mil cuatrocientas personas el año pasado fue en ciento veinticuatro mil personas

Voz 1727 08:35 cómo ha ido por comunidades las comunidades fotón

Voz 1762 08:37 más aguántame segundo el dato es que quienes no

Voz 1727 08:40 los datos que van saliendo saliendo sobre la marcha

Voz 1762 08:43 a ver a ver en las comunidades autónomas la que tiene una variación más grande en el sentido porcentual en Baleares aumenta la ocupación en un dos coma cuatro por ciento dos por ciento en Canarias la Ocupació de seis seis perdón pero han aguántame segundo que aquí

Voz 2 09:00 aguanto lo que quieras de llegas

Voz 1727 09:03 en cualquier caso Enric Juliana es un dato que hoy iba a atravesar la campaña electoral porque lo utilizarán todos por más que los expertos insisten hombre el asunto del paro en España es muy estructural y hay que cuidarse de las valoraciones inmediatas no

Voz 0568 09:18 bueno estamos a cuarenta y ocho horas de final de la campaña Hay evidentemente todo es susceptible de ser utilizado como argumento electoral pero hemos de constatar que en esta la campaña hay lo hemos visto estos días en unos debates televisados la cuestión de la economía no ha ocupado un lugar central de la discusión pese que en ambos debates se planteo explícitamente a los candidatos la la discusión económica hemos visto que la pasión que las estrategias que los discursos no querían girar básicamente al de la situación económica

Voz 1727 09:56 no ha habido manera eh no han no

Voz 0568 09:58 al no quiere decir que en las próximas horas llegamos a candidatos en fin arrojándose la epa por la cabeza probablemente lo vamos a ver pero la construcción de estos quince días extraños cruzados Santa es que la economía no ha sido el centro argumental de la campaña

Voz 1727 10:16 Rafa Bernardo seguimos analizando los datos de la EPA

Voz 1762 10:18 decía que la ocupación perdona alegue que varias hojas y todo lo lo revelan sobre la marcha donde más ha bajado trimestralmente es en las Islas Baleares un siete con diecinueve por ciento de la media en total de bajada esto un cero con cuarenta y ocho por ciento hay pocas comunidades en las que sube el empleo en este primer trimestre del año la que más destaca Extremadura uno con treinta y tres por ciento

Voz 1727 10:38 que ha subido el empleo ha subido de empleos

Voz 1762 10:41 lo más importante siempre es el empleo en esta en esta en esta encuesta de población activa y que foto no deja de

Voz 1727 10:47 de los colectivos más desprotegidos

Voz 1762 10:49 es siempre nos fijamos en dos los parados de larga duración y las familias que tienen todos sus miembros activos en paro en este último caso han aumentado en este primer trimestre en treinta y cinco mil novecientas personas hasta un millón ochenta y nueve mil en total el colectivo de parados de larga duración en cambio bajo unas cuarenta mil personas sigan siendo en todo caso un millón quinientos quince mil

Voz 1727 11:07 y el empleo que se crea sigue siendo precario

Voz 1762 11:09 pues el empleo que se crea está en estos momentos tan mal que lo encuentre aquí a aguantar un segundito movido toda la tabla

Voz 1727 11:19 cuál damos el segundito que quieras cómo es posible Teodoro León Gross que siendo el paro la primera preocupación de los españoles según el CIS de manera reiterada es que es un dato que no se alteran con mucha distancia de la segunda preocupación ocupan poco espacio en esta campaña en qué términos sin que se basa esta campaña por tanto

Voz 12 11:39 si bueno fue fue muy sorprendente sino sonrojante que que en el último debate en el segundo de los debates cuando se planteaban cuestiones socio económicas y se hablaba de paro la respuesta de lo he river I de Pablo Casado fuera Cataluña no esto es claramente la medida de Suu de Suu jerarquización del temario de campaña no sólo eso sino que además en varios momentos de los debates han utilizado cifras gráficos que falsea la realidad y que han sido desmentidos muy rápidamente en el check in que es una un asunto interesante el paro es tiene datos lo suficientemente dramáticos y tiene una realidad lo suficientemente inquietante que puede conectar muy bien con con la sociedad española como para tener que utilizar datos falsos ese

Voz 1727 12:25 un piso definitivamente conseguir que la campaña electoral de parece que entorno a los problemas de los españoles sin detenerse en serio en los problemas de los españoles bueno es el triunfo del turismo absolutamente cerramos ya ráfaga el empleo precario el que se crea o no

Voz 1762 12:40 bueno hay un poco de todo el total de ocupados ha subido un tres con dieciséis por ciento más los asalariados tres cincuenta y ocho por ciento estamos dando datos anuales para comparar el Maestre cómo ha ido la evolución los trabajadores por cuenta propia han subido un uno por ciento si nos fijamos en eso que decías las señales un poco que nos dan que es lo que está subiendo más pues está subiendo más el empleo indefinido porcentualmente sean porque sube el tres coma nueve por ciento frente al dos coma sesenta y ocho por ciento

Voz 12 13:04 de los contratos temporales en la ocupación

Voz 1762 13:06 nos pasa un poco lo mismo suben tanto a tiempo completo como a tiempo parcial sube ligeramente más rápido en tres coma uno por ciento que los ocupados a tiempo parcial un tres por ciento

Voz 1727 13:14 Rafa Bernardo el hombre interpreta las estadísticas antes de que se hagan claro muchas gracias un abrazo son las nueve y trece ocho y trece en Canarias la Junta Electoral ha tenido que hacer algo que no había hecho hasta ahora ampliar hasta el viernes a mediodía el plazo para votar por correo ante las inmensas colas que se están produciendo estos días delante de oficinas de correos de lectores que quieren recoger la documentación para votar o que quieren depositar su voto para las elecciones del domingo se han llamado muchos oyentes diciendo es que no tenemos ni el papelito inicial no nos ha llegado Magín Blanco director de operaciones de Correos buenos días

Voz 1040 13:53 hola muy buenos días Pepa está pasando bueno pues está pasando que hemos tenido un elevado nivel de actividad de solicitudes de voto por correo muy próximo al récord de junio de dos mil dieciséis hemos tenido más de un millón trescientos cuarenta mil ciudadanos que han solicitado votar por por correo se ha producido la concentración de la actividad en muy pocos días con motivo de de los festivos de de Semana Santa de peñas en Cuenca que en algunas comunidades autónomas pues festivo desde el dieciocho hasta el veintidós incluso en el dieciocho a pesar de ser festivo correos abrió todas las oficinas para poder gestionar el voto por correo por tanto esta este elevado nivel de actividad Junta pocos a los pocos días hábiles pues ha hecho que se haya concentrado la actividad en unos pocos días no

Voz 1727 14:51 ha recibido más tarde de lo habitual correos las papeletas que envía a los electores porque hay muchos oyentes que nos dicen que no han recibido a día de hoy la documentación para votar

Voz 1040 15:02 bueno en este momento bueno contestando a su primera pregunta

Voz 1727 15:05 sí correosa recibí

Voz 1040 15:08 o de la oficina de la oficina del censo electoral las papeletas en los periodos habituales es decir el primer día posible para mandar las papeletas fue el día ocho de abril a partir de esa fecha las oficinas del censo electoral han ido mandando a Correos pues las las solicitudes perder cincuenta quedó que se solicitar votar por correo hasta el día dieciocho por tanto la filial deceso podían y así ha sido entregar solicitudes a Correos osado documentaciones a Correos hasta el día veintiuno de abril El día veintidós festivo en ocho comunidades autónomas el día veintitrés festivo en dos comunidades autónomas esto evidentemente es algo que Correos tenía planificado tenía previsto por eso pues no habíamos tomado entendíamos entendemos todas las medidas posibles para hacer frente a este nivel de de actividad

Voz 1727 15:59 sí ha sido insuficientes a la vista de los resultados

Voz 1040 16:04 bueno lamentablemente en algunos puntos se han producido se han producido colas pero hemos tomado todas las medidas posibles hemos contratado más de cuatro mil quinientos efectivos para toda la cadena logística en reparto de clasificación en oficinas todos los puestos de todas las oficinas de Correos están cubiertos adicionalmente hemos desplegado quinientos dispositivos móviles en las oficinas para gestionar en el voto por correo hemos ampliado el horario de la de apertura y cierre de las dos mil cuatrocientas oficinas en estos días de mayor actividad ayer y hoy las oficinas de Correos estarán abiertas hasta las doce de la noche es decir que Correos ha desplegado todos los medios posibles para hacer frente a esta actividad que como digo pues estaba prevista una planificada

Voz 1727 16:55 Magín Blanco pues hay gente escuchando no que todavía tiene que ir a votar por correo

Voz 13 17:00 que el

Voz 1727 17:03 daría

Voz 1040 17:04 bueno pues en primer lugar decir que casi con toda seguridad van a tener muy pocas colapso no va a haber colas Le diría una cifra que considero relevante en el día de ayer sea admitieron más de doscientos cincuenta mil votos es decir ayer pasaron ayer ayer pasaron por las oficinas de Correos más de medio millón de ciudadanos y en este momento pues el máximo de ciudadanos que podrían que podrían todavía votar pues estarán entorno de ciento cincuenta mil

Voz 1727 17:38 no sé que hoy las colas no no se van a producir con el mismo volumen de lo que vimos ayer

Voz 1040 17:44 desde luego que no se ha juntado el la entrega de documentaciones electorales porque es la semana en los días previos a la Semana Santa había mucha gente que no estaban

Voz 1727 17:55 Silvio muchos metros

Voz 1040 17:58 por entrega en el domicilio no estaban no estaban destinatarios téngase en cuenta que la documentación electoral hay que entregarla en exclusiva al destinatario no se puede entregar a ninguna otra persona

Voz 1727 18:12 sí había oyentes que se quejaban esta mañana y claro es que esto es muy delicados el voto es es bruto personal intransferible no

Voz 1040 18:19 los ciudadanos confiaba correos el derecho de un ejercicio muy importante el derecho al voto y correos extrema las medidas y las precauciones para que eso se haga con absoluta pulcritud hizo los entrega al destinatario

Voz 1727 18:34 ya

Voz 1040 18:36 eh cuando no está la personas en casa pues esos documentaciones vayan a la oficina y eso pues genere más actividad unas oficinas

Voz 1727 18:43 hemos hablado con el director de operaciones de correos hay gente muy enfadada estamos recibiendo llamadas de oyentes desde muy temprano Éstas son las razones que argumenta correos para esas colas que que hemos ayer para la ampliación de horario hoy hasta las doce de la noche y la ampliación de día hasta mañana viernes pues muchas gracias y ojalá lo que queda de campaña electoral de voto por correo vaya bien más tranquilo

Voz 1040 19:08 bueno yo creo que con enorme esfuerzo que están haciendo todos los empleados de Correos para dar respuesta a esta eleva a esta elevada demanda pues el nivel de satisfacción final será será positiva buenos días muchas gracias buenos días

Voz 2 23:02 veintitrés ocho Veintitrés en Canarias con Mariola Urrea Enric Giuliana Teodoro León Gross y con la sede en Cataluña en el programa de Cuní ha estado la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo acaba de hablar del caso Rosell como saben el ex presidente del Barça

Voz 1727 23:16 con veintiún meses en prisión

Voz 2 23:19 iba y al final lo han absuelto del delito del que se le acusaba blanqueo de capitales por falta de pruebas esto ha dicho Carmen Calvo

Voz 27 23:26 hemos de intentar que esto no ocurra y sobre todo que no ocurra como es el caso este sino porque también la prisión preventiva tiene que ser evidentemente

Voz 1473 23:34 buscada aquellas situaciones donde nuestra

Voz 27 23:36 leyes dicen un posible evasión o peligro pero nada más que tienen la tienen que dictaminar y quienes la aplican lo hagan con criterio muy muy preciso para que la avería en lo posible estas situaciones no se produzcan nunca

Voz 1727 23:52 Mariola Urrea no excepción penalista esta mañana un catedrático en Derecho Penal que se utilicen otras cautelares que están en la ley o que hay que desarrollar más quizá como el arresto domiciliario o el control telemático no

Voz 1505 24:03 sin embargo la ciudadanía particularmente en algunos delitos lo que quiere es en ocasiones o al parecer es lo que demanda este tipo de

Voz 4 24:14 fórmulas cuando luego pasa lo que pasa cuando luego

Voz 1505 24:18 resulta que se absuelve entonces nos echamos las manos a la cabeza en os decimos cómo es posible que una persona ha podido estar privada de libertad tanto tiempo para el final será absuelta bueno es que las medidas cautelares tienen esto las medidas cautelares no son neutras las medidas cautelares impactan en la vida de las personas y hay que subrayar siempre lo de cautelares porque hay un principio que no podemos olvidar que es el de presunción de inocencia que es una de las columnas vertebrales del Estado de derecho y que cada vez que erosiona hemos este principio de presunción de inocencia erosionados el Estado

Voz 1727 24:55 siempre que un caso como éste tan notorio tan tremendo tan terrible para la Familia Rosell salta yo me acuerdo de esos otros que no salen en los periódicos que no salen en los papeles que no son negrita en una noticia que pueden verse en una situación situación así así que convendría que este asunto efectivamente como apuntabas se arreglara de una vez ha sido el giro más Innes esperado de esta campaña electoral no el caso Rosell sí en el caso Garrido presidente de la Comunidad de Madrid hasta hace quince días cambia el cuarto puesto en la listas en las listas de las europeas populares por el número trece en las autonómicas madrileñas no sabemos aquí hace más daño porque al PP lo ha pillado por sorpresa dejan la imagen del partido por los suelos en desbandada recordemos que otro varón Bauzá fichó por Ciudadanos también pero claro la hemeroteca va a ser un puñal diario para ciudadanos vamos a escuchar que decía Ángel Garrido

Voz 1889 25:49 yo creo que hoy por hoy los españoles saben que apostar por ciudadanos lamentablemente es no saber ni siquiera porque esa puesta porque puede ocurrir cualquier cosa aquí sólo hay una apuesta segura en España y muy singularmente que se llama Partido Popular

Voz 1727 26:02 está todavía fresca la tinta de su firma en la lista para las europeas bueno pues Garrido Se va se va sin avisar

Voz 0177 26:09 en Génova se enteraron por la prensa yo le he avisado nadie te cuento nada creo que lo razonable era hacer aquí la presentación y por otro lado tipo con el Partido Popular no verán en esto nada extraño es el procedimiento habitual también el Partido Popular no a mi se me avisó justo cuando estaba comunicando la noticia de que el candidato por lo tanto entiendo que el partido sabe perfectamente que estas cosas

Voz 1727 26:26 Teodoro León Gross una venganza en toda regla sí

Voz 12 26:29 es notoriamente no ya veremos Pepa como tú decías Si el efecto que tiene no Vargas Llosa en La civilización del espectáculo decía que que el público es muy desmemoriados y aunque es verdad que que como tú también indicabas las hemerotecas van a percutir constantemente iban a sacar esas frases del populismo por de la secta bueno en fin de de cantamañanas la verdad es que Garrido ha soltado un montón de perla sobre ciudadanos que que con toda seguridad vamos

Voz 0568 26:55 a escuchar una y otra vez pero

Voz 12 26:57 creo que efectivamente es una venganza porque porque yo creo que el Partido Popular cometió un error con Garrido independientemente de que a Garrido lo hubieran colocado en las listas europeas en el número cuatro en un puesto de salida digamos le esperara una vida relativamente muelle en Bruselas con siete mil novecientos euros mensuales y las dietas diarias de trecientos que quedan para una digamos para un retiro relativamente confortable pero el Partido Popular humilló a Garrido el modo en que lo despachó y lo despachó por Isabel Ayuso que es un personaje sin trayectoria política que ha casado le sedujo por algunas intervenciones muy mediáticas en las que se mostraba como una auténtica dura como un anti Vox por así decirlo un personaje que podía ocupar esa zona en la que se estaba produciendo un desplazamiento voto del Partido Popular hizo que Casado digamos ante pusiera esta hay Ayuso Ia Garrido no lo despachar a digamos con con los reconocimientos adecuados pero cuando Garrido luego ha visto que todo su equipo estaba siendo atacado quien ninguneado en las listas para las autonómicas yo creo que es cuando ha sentido que que en fin que podía dar un paso que supusieron castigo para el Partido Popular

Voz 1727 28:09 cuarto castigo es ese castigo desde luego para el PP es veremos si también castigo para ciudadanos lo que claro lo que queda claro Giuliana es que la batalla en la derecha va a durar hasta el último minuto que mañana aún podemos tener alguna sorpresa

Voz 0568 28:23 bueno creo que este acontecimiento que sinceramente no creo que vaya a beneficiar a ciudadanos ente osea puedo lograr ver las razones de señor Ángel Garrido pues el hombre que es Sirte ninguneado que ve que sus colaboradores también son son apartados sí que el hombre discreto el hombre gris que va tramando silenciosamente la venganza esto está esto forma parte de un guión televisivo no ahora os vais a enterar el calla no dice nada pero va por dentro va elaborando ahora van cuatro días antes después de de los debates televisados es tirar esto tiene una lógica insisto incluso de guión televisivo lo que me pregunto es qué beneficio obtiene Ciudadanos eso puesto que ese es este pasaje lo que confirma a los ojos de muchísima gente en este país es determinados comportamientos que tienen valoración negativa por parte de Swiss el juego de la élite política que que se va con mirando entre sí y ahora yo estoy aquí luego me voy haya todo estas cosas sabemos positivamente cultivan la rechazo en una sociedad hay un nuevo partido que cuyo resultado vamos a ver cuál es exactamente el próximo domingo que cabalga este hombre yo creo que este movimiento de Rivera alimenta Vox sí porque refuerza ante mucha gente la idea

Voz 4 30:00 de que la política se ha convertido nunca Fernán aunque le la política es un circuito

Voz 0568 30:04 cerrado de una serie de individuos que han entrado de una forma muy descarada a en la fase es decir oye pues yo estoy aquí me voy mañana allí este deseable en estos momentos de fichaje como si esto fuese en clubes de fútbol en nuestra la idea de quizá hay personas que esto lo admiten como algo natural estoy convencido de que hay muchísima gente que esto le reafirma una concertación negativa de la situación política ya hay partido que hoy está haciendo básicamente una oferta a los ciudadanos

Voz 1727 30:40 claro refuerza las que tú tienes

Voz 0568 30:43 idea negativa de la política pegarle una patada al tablero Rivera creyendo que hace aquí una jugada de fin de maestro de Rueda de la E de la estrategia política le acaba de dar una baza Vox creo que el domingo vamos

Voz 1727 31:01 el caso ha conseguido perdona Mariola que en pobre logro no pero que ayer se dejara de hablar de su papel en el debate eso sí que lo consiguió

Voz 1505 31:10 sí que se anunciara precisamente ayer el fichaje hay una frase que el presidente del Gobierno señaló en el debate yo creo que puede resultar ilustrativa también de lo que está ocurriendo ahora comentando el asunto Garrido no aquello de son estamos en las primarias de la derecha y algo de esto hay de primarias de la derecha la pregunta es cómo cómo la derecha ha llegado a esta lucha ya está en esta idea de robarse unos candidatos a otros y a mi juicio hay dos razones que lo explican una vinculada con el Partido Popular en el Partido Popular todavía no se ha hecho la digestión de su proceso de relevo en el liderazgo particularmente no se ha hecho la digestión respecto del cambio brutal de estrategia que configura la idea de partida

Voz 4 32:03 todo de centro derecha algún partido

Voz 1505 32:06 de derecha más radical segunda razón vinculada con Ciudadanos C's es un partido muy peculiar y no podemos dejar de de subrayarlo digo que es muy particular porque el proceso de selección de sus cuadros incluso utilizan técnicas como acudir a a Linkedin por lo tanto configura la idea de seleccionar a sus representantes como si fuera una empresa pero es que un partido político no es una empresa bastaría con señalar con leer la Constitución como haría Pablo Iglesias para demostrar que el papel que tienen unos y otros en el mundo es distinto si tú con figuras tú un partido como una empresa tiene lógica esa idea de captar recursos humanos de otra organización a mí me parece una cuestión de

Voz 1727 32:58 averiada Mariola descabellada pero

Voz 1505 33:00 danos maneja esta lógica Boney recordó

Voz 12 33:03 en el fiasco de Silvia Clemente no es decir que estos fichajes por esta vía en ocasiones se vuelven contra el propio partido pero yo creo que hay una lógica que que si hay una lógica electoral en en el modo en que ha gestionado esto en los debates ha saltado por los aires el pacto de no agresión de las derechas Rivera ha entendido que que su situación el digamos las encuestas le mostraban que la situación requería que diera un puñetazo también digamos en en el en las trincheras que separan a los propio partido de derecha y no sólo entre los bloque de izquierda y derecha y en ese sentido se sabe que el que la recta final de campaña fijaros que ayer Casado en Málaga en el mitin de Málaga probablemente lo más insistente fue que que Ciudadanos no es un partido fiable y que Albert Rivera no es un candidato fiable que que se irá con la izquierda etcétera etcétera en la recta final de campaña era muy evidente que entre los partidos de derecha yo iba a haber beligerancia a partir del debate del lunes Albert Rivera ha ganado veinticuatro horas veinticuatro horas en los titulares en los que la imagen del Partido Popular eso de un partido débil en el que se siguen jugando nombres fueran nombres porque es un partido donde hay una cierta descomposición no esto evidentemente pues claro que el probablemente no sume votos para ciudadanos pero evidentemente también debilita la imagen del Partido Popular nueve y treinta y cuatro ochenta y cuatro en Canarias

Voz 2 37:48 nueve y treinta y ocho ahora ocho y veintiocho en Canarias mañana movidita a todos los políticos desplegados Carmen Calvo se lo hemos dicho está en La Ser en Cataluña con el programa de Cunit de Josep Cuní que ha respondido allí a la entrevista que Le hemos hecho aquí en la SER a Pablo Iglesias desconfiando Iglesias de esas palabras de Sánchez en el debate cuando dijo que no tiene planes de pactar con Ciudadanos hoy ha vuelto a decir Pablo Iglesias que no se fía la responde Carmen Calvo

Voz 27 38:18 me sorprende mucho que el señor Iglesias lo hemos visto pasar

Voz 1473 38:22 el régimen del setenta y ocho abrazarla

Voz 35 38:25 ilusión como si no hubiera un mañana es que hemos visto en esta conversión que no parece muy día Eagle aplaudimos pues entenderá el señor Iglesias

Voz 27 38:37 que según sean los resultados de las urnas seguramente hablar que habrá que hablar con todo el mundo

Voz 2 38:46 el PSOE que no se va a mover claramente en lo que queda de campaña de esa posición que le deja todas las puertas abiertas en la recta final de la campaña electoral seguimos a la caza de bulos mentiras y medias verdades ya saben que Sonia Ballesteros tiene encomendada esa tarea bueno

Voz 1727 39:02 no si ya has o la buenos días hoy llega esta sección la polémica del diésel y es que Pablo Casado se ha atrevido a hacer una comparativa entre los diésel de hoy los motores de gasolina de hace una década Sonia pues sigue la comparativa casado los diésel son más psicológicos que los de gasolina de hace diez años el candidato del PP se lo lanzaba así a Teresa Ribera la responsable del Ministerio de transición ecológica

Voz 4 39:24 oiga ministra usted sabe que un motor diésel actual contamina mucho menos que uno de gasolina hace diez años tanto menos la sexta parte da igual es que no me gusta el diésel para salir de dudas

Voz 1727 39:34 las hemos consultado Querol es profesor de investigación del CSIC le pedimos que verifique la afirmación de que los motores de diésel de hoy contaminan seis veces menos que los de hace diez años

Voz 36 39:45 es el óxido de nitrógeno y las partículas un ha actuado un gasolina emiten de manera similar el segundo contaminante que causaron alrededor de setenta y seis mil muertes prematuras en Europa es el óxido de nitrógeno y en este caso los coches de gasolina están emitiendo por menos de sesenta miligramos por kilómetro recorrido concluyó

Voz 1727 40:08 son dos

Voz 36 40:11 doscientos cincuenta mil gramos por kilómetro recorrido

Voz 1727 40:14 conclusión decíamos la afirmación de Pablo Casado es falsa porque los diésel de hoy sólo en óxido de nitrógeno contaminan en el mejor de los casos hasta cuatro veces más has pillado también el secretario general de Vox a Ortega Smith que repite que van a construir un muro en Ceuta y Melilla con el presupuesto de TV3 que la van a cerrar dicen si gobierna y con ese dinero hacen el muro es improbable verdad pues yo creo que imposible esa promesa no se puede quedar Se podría quedar en nada si pretende financiar la como han anunciado los de Vox

Voz 37 40:48 no sobra dinero para construir ese muro cincuenta muros más mire solo con los mil ochocientos millones que vamos a dejar de pagarle a la televisión golpista de TV3 tenemos para construir bastantes muros no es un problema económico es un problema de soberanía nacional

Voz 1727 41:01 es falso que TV3 tenga un presupuesto de mil ochocientos millones de euros esa cifra es la suma de los presupuestos de todas las cadenas públicas las de las trece comunidades autónomas que tienen cadena pública más el de La uno La dos de Televisión hola igual es que quiere las todas gracias Sonia hasta luego está amañada y esto es lo que se dice en abierto para el público general cuando sí aunque el que Sonia Ballesteros está ahí anotando y se les puede pillar que se está diciendo allí donde sólo están aquellos a los que ellos quieren dirigirse esta es la gran gran gran pregunta de esta campaña electoral el resultado probablemente no vamos a saber hasta la noche del domingo venimos de dos debates de televisión pero la campaña ya no se limita a eso a los medios tradicionales casi un cuarenta por ciento de los votantes sigue la información política y electoral también a través de las redes sociales son datos del último CIS por eso vamos a ver que se está moviendo ahí cómo se está moviendo y empezamos con lo que se llama la otra televisión como Youtube porque muchos de los vídeos que nos llegan a través de las redes sociales están colgados ahí en esos canales también se libra una batalla por el voto Marisol Rojas buenos días

Voz 1508 42:15 hola buenos días empezamos con Vox queda con

Voz 1727 42:18 hacer a sus líderes y a sus programas sin apenas pisar los medios tradicionales no se da porque no lo hemos ofrecido como eleva en Youtube

Voz 21 42:26 vox es el partido que consigue los mejores resultados

Voz 1508 42:29 los gana en suscriptores tiene más de ciento treinta mil en los últimos treinta días cinco millones de personas han visto sus vídeos el más popular estoy más más más

Voz 4 42:38 preocupada tenía que hace si estoy preocupada por el chiringuito mujeres lo han

Voz 1508 42:43 esto más de seiscientas mil personas se titula Los mejores repaso de Javier Ortega a representantes progres en el Canal veinticuatro Horas

Voz 1727 42:51 en la mitad de la tabla están Unidas Podemos y Ciudadanos

Voz 1508 42:54 los de Ribera tienen menos seguidores pero han conseguido seis millones y medio de reproducciones en el último mes casi la mitad con este vídeo

Voz 38 43:05 no sueños

Voz 4 43:06 electoral y la prueba de que hay una estrategia Gustavo entrada es experto en posicionamiento digital

Voz 0748 43:11 no y eso probablemente se deba a a que han invertido en publicidad para que ese vídeo tengan muchas visualizaciones de lo que yo he analizado Ciudadanos es el partido que más dinero ha metido en Youtube para conseguir que sus vídeos tengan mucho tráfico

Voz 1508 43:24 Ciudadanos se ha tomado muy en serio la apuesta por Youtube es el partido que más vídeos sube una media de cinco al día

Voz 1 43:29 habla con todo el mundo explica

Voz 39 43:32 le explicarle a vuestros amigos

Voz 4 43:34 somos todos vecinos y que son necesarias

Voz 0748 43:37 han fundamentalmente dirigidos al público entre no para que la gente conozca bien los programas para que la gente se active para que mande esos vídeos a sus redes sociales

Voz 1508 43:46 en el último mes Unidas Podemos supera el medio millón de reproducciones Marisol

Voz 1727 43:51 descarte veo que PP y PSOE están a la cola

Voz 1508 43:53 el canal de los socialistas tiene diecisiete mil suscriptores si el PP no llega a los quince mil La Razón la encontramos en el fondo y en la forma

Voz 0748 44:01 muchos mensajes por ejemplo de los dos partidos tradicionales del PP y del PSOE son meros enunciados contexto de su programa electoral no son vídeos muy profesionales muy elaborados no sea que yo creo que los aires de este nuevo tipo de comunicación todavía no han llegado a esos dos grandes partidos

Voz 1508 44:17 en este último mes le han dado al play a los vídeos del PP más de trescientas diez mil personas a los del PSOE casi ciento ochenta mil gracias Marisol hasta luego

Voz 1727 44:26 en este programa hemos hablado mucho de los bulos vamos meses con eso y cuando hemos aprendido a protegernos de ellos resulta que ahora también tenemos que preguntarnos si esa persona que está creando sobre un tema existe de verdad esa persona o es un perfil falso Mari Luz Congosto buenos días

Voz 21 44:43 buenos días es doctora en telemática

Voz 1727 44:45 la lista de datos sociales vamos a empezar aclarando conceptos que van a salir en esta conversación que no todo el mundo maneja no todo el mundo manejamos que es un voto

Voz 21 44:56 pues su botes Un programa informático que es capaz de de que es una persona ahí emitir mensajes de forma automática

Voz 12 45:04 cómo podemos identificaron Bot cómo podemos saber si estamos hablando con una persona o con

Voz 1727 45:08 esto

Voz 21 45:09 no es que hay como dos niveles sea el botes automatismo que lo que hace es publicar como si fuera una persona normalmente son son fáciles de detectar porque lo que hacen son funcionan muy básicas como tuitear au au

Voz 1505 45:25 o emitir algún mensaje que esté programado

Voz 21 45:28 bueno pues no no no su conversación al les sea también ven el futuro supongo que serán pero por ahora no son conversación no simplemente emiten mensajes repetitivos repite a perder

Voz 1727 45:39 en una conversación como un humano quiénes de

Voz 21 45:41 no tiene ofrecen bueno mano luego es tal lo que es el perfil falso que es una persona está detrás de una cuenta que que no es real y eso sí claro hay una persona que es capaz de de hacer todas las funciones interactivas puede regatear puede publicar y pueden interactuar contestar establecer conversaciones

Voz 1727 45:59 todos los partidos utilizan perfiles falsos

Voz 21 46:03 yo creo que todos los utilizan lo único que a unos se les nota más que a otros no pero si es una una práctica de de marketing de de intentar aparte de los perfiles reales que apoyan la posición política pues se incrementarla con una serie de perfiles que ya sabes que van a apoyar te seguramente en momentos de campañas en estrategias concretas eh

Voz 12 46:30 es un caso que fije resulta muy sorprendente que apuntaba Marisol Rojas cómo es posible que una cuenta que apoyaba

Voz 1727 46:36 Marain Carey pase a defender a Belén Esteban termina haciendo campaña por el referéndum del uno de octubre esto ha ocurrido

Voz 21 46:43 sí sí de haciendo sigue tutelando pues tiene difícil explicar o sea es como aparentemente parece como la cuenta de una agencia no de que apoya un programa habla un artista lo apoya un programa de televisión cuando acaban esas dos acaban esas dos y como contratos funciones pues te encuentras con una cuenta que tiene muchísimos seguidores le das una reutilización borrar los mensajes y reconvierte es el personaje en otra cosa hay ya parte apoyando una causa con un montón de de seguidores

Voz 1727 47:18 ya la escuela las caras que aparecen en esos perfiles quiénes son

Voz 21 47:23 bueno hay de tres maneras tras la con la imagen que ponen en el perfil los perfiles falsos la hay una manera que escoger fotos robadas puede escoger foto de otro perfil o la foto de un de un repositorio de de de de imágenes o

Voz 1508 47:42 ahora hay una aplicación hacéis PP que

Voz 21 47:44 qué haces generan una cana juntando varias caras no generan una cara nueva que no existe esas fotos pues se ponen los perfiles luego hay otras cuentas que lo que hacen es poner como un dibujito una banderita o un dibujo que pillan por ahí que no no es foto de persona hilo una tercera que son los votos menos cuidados pues que tienen el el avatar que te ponen cuando creas un perfil por efectos con una imagen de una persona así ensombrecida

Voz 1727 48:12 Enric Giuliana Mariola Urrea Teodoro León Gross os invito a participar de esta conversación sois todos usuarios de redes sociales tropezamos todos los días con con perfiles que no sabemos realmente qué quiénes son o qué son y qué nos dicen cosas no siempre agradables

Voz 0568 48:31 yo creo que en estos últimos días hay hay que distinguir unos preferimos las redes sociales Si su influencia en la campaña electoral en dos tomos con la siguiente división están sí es abierta es decir aquello que cualquiera de nosotros que pueda acceder a una red social tiene acceso es saber lo que se está discutiendo que por lo tanto puede ser debatido contrastado negado reafirmado sea en Twitter en Facebook tú puedes decir esto no es pero da puedes discutir incluso a intentar abrir una discusión sobre un determinado modelo está el circuito cerrado que es yo creo que es donde estos días en cosas que además vamos ciegos no adscrito cerrado que somos mensajes las cadenas de mensajes de Whatsapp unos grupos ahí sí global conjunto no sabes lo que está pasando allí dentro aquí yo creo que es donde en esto no hay una pauta de trabajo pero la instauró tras las elecciones norteamericanas las últimas cuarenta y ocho horas apretar muy fuerte apretar fortísimo en los grupos de whatsapp para llevar a votar aquella gente que básicamente está contrariada hastiada por la por el esto me he referido antes cuando hablamos de de Garrido hay un sector de la sociedad que considera que la política ya no ofrece solución a los problemas que ya no no en la derecha la izquierda sino la política tal como está organizada ya no lo sé a este a este grupo social Se va a dirigir Vox en estas último en este último tramo de campaña creo que Rivera le ha dado de gasolina con el episodio

Voz 1727 50:17 eso es muy incontrolable Mariluz lo que un partido político dirige a un segmento de la sociedad

Voz 21 50:25 claro la la parte oscura es incontrolable no sabemos lo lo que está pasando y en las redes abiertas podemos ver como como la mirilla de cuando miras con la mirilla de la puerta ves algo pero no ves toda la panorámica ahí puedes es ver cosas que se está moviendo pero lo que circula hay muchos bulos que van por Whatsapp también se pueden ver en redes abiertas pero nunca circula por las redes ruedas no lo podemos saber eso pues es lo que va a ser la incógnita de qué va a impactar en lo que va puede influenciar en resultados

Voz 1727 50:58 claro que puede sorprender es dominio cuando

Voz 21 51:00 estamos ciegos SAE cuando se abran las redes no

Voz 1727 51:03 estamos en una campaña tan

Voz 4 51:05 eh digamos reñida como esta no con un volumen de