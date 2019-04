Hoy por Hoy (25/04/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 2 00:06 tal vez Rivera interviene en un acto en Madrid en el que está presente Ángel Garrido y en el que está defendiendo que quién milite en el PP o el PSOE no se queda en esos partidos de por vida en ese desayuno está Óscar García adelante

Voz 3 00:19 rivera dice que Ciudadanos está cogiendo a gente válida y que ha sido abandonada por su partido como Garrido o como la ex del PSOE Soraya Rodríguez ya sé que algunos

Voz 4 00:27 dicen que hay que ser del PP el PSOE hasta la muerte

Voz 5 00:31 como si fuera una condena yo creo que no

Voz 4 00:34 creo en la viene quiero los individuos creo en la libertad y creo que igual que se les va a los votantes pues también se eleva a gente válida o dejan escapar a gente válida que tiene ganas de trabajar por este país

Voz 3 00:45 le escucha como invitado Ángel Garrido en su primer acto con la chaqueta

Voz 2 00:49 desde Ciudadanos y la EPA del primer trimestre muestra un incremento de la tasa de Pablo Antonio Martín buenos días

Voz 0228 00:55 días Pepa así se sitúa en el catorce coma setenta por ciento de los datos de la Encuesta de Población Activa reflejan un incremento del número de parados en el primer trimestre y un descenso en el de ocupados amplía Rafa Bernardo

Voz 1762 01:05 el primer trimestre del año que siempre suele ser malo deja cuarenta y nueve mil novecientos parados más peor que el mismo periodo del año pasado

Voz 0122 01:10 el noventa y tres mil cuatrocientos ocupados menos

Voz 1762 01:13 dato menos malo que el de dos mil dieciocho Así el número total de desempleados sube hasta tres millones trescientos cincuenta y cuatro mil el de ocupados baja hasta diecinueve millones cuatrocientos setenta y un mil empujando la tasa de paro hacia arriba en algo más de dos décimas respecto a finales de dos mil dieciocho los datos interanuales en cambio son buenos el empleo aumenta su ritmo de crecimiento por encima del tres por ciento anual con lo que hay cerca de seiscientas mil personas más trabajando que en el primer trimestre del año pasado el empleo por cuenta ajena crecen más rápido que la empleo por cuenta propia el empleo público aumenta más velocidad que el privado y el ritmo de contratación indefinida es más veloz que la contratación

Voz 0228 01:44 tal y sumamos más datos a esta hora relacionados con el empleo la OCDE ha dado a conocer un informe hace unos minutos en el que destaca además que España es uno de los países de la Organización donde más puestos de trabajo corren peligro por la automatización en el que alerta también sobre la contratación temporal en España corresponsal en París Carmen Vela buenos días

Voz 0390 02:02 buenos días más de la mitad del empleo español experimentará grandes transformaciones casi el veintidós por ciento de los trabajadores ocupa un puesto con alto riesgo de automatización sólo Grecia Eslovenia y Eslovaquia presentan un riesgo mayor además otro treinta coma dos por ciento desempeña empleos con un riesgo muy alto de reestructuración los expertos consideran preocupante el gran número de trabajadores por cuenta propia que no accede a formación y la altísima tasa de contratos de duración determinada de falsos autónomos las mujeres siguen siendo el grupo con más alto riesgo de empleo precario de bajos salarios desocupación

ya hace unos minutos hemos hablado en Hoy por hoy con el director de operaciones de Correos con Magín Blanco que ha explicado que se han producido colas en las oficinas porque más de un millón trescientas mil personas han solicitado el voto por correo y coincide además con la Semana Santa Blanco ha asegurado que quienes acudan a las sucursales hoy se van a encontrar ya con menos colas

Voz 0122 03:03 los cabecillas de la trama Púnica se enfrentan en los tribunales el adelanta a esta hora la Cadena Ser en Madrid del ex consejero Francisco Granados ha denunciado en Plaza de Castilla a David Marjaliza dice Granados que el chivatazo de la Guardia Civil por el que ha sido condenado también permitió a Marjaliza destruir información relacionada con ese caso antes de ser detenidos Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 03:25 hola buenos días Francisco Granados denuncia por revelación de secretos al que fuera su amigo David Marjaliza al empresario de la red Púnica ya que este investigado por la Audiencia Nacional supo que estaba siendo controlado y grabado por la Guardia Civil esa información del seguimiento sirvió a Marjaliza para quemar un día de niebla como consta en el sumario decenas y decenas de documentos y discos duros de la red Púnica que le implicaban en esta trama Granados y el guardia civil que le dio esa información ya están condenados pero no Marjaliza que se han beneficiado procesalmente de esa revelación de que era investigado por los agentes de la UCO

Voz 0122 04:05 tenemos también datos de desempleo en Madrid según la epa el paro subió un uno con cuatro por ciento en el primer trimestre de este año Virginia Sarmiento son cinco mil setecientas personas más sin empleo lo cual sitúa el número de personas en paro en cuatrocientas una mil novecientas y esto se traduce en esa subida

Voz 1515 04:20 ya del uno coma cuatro por ciento con respecto al trimestre anterior la población activa supera ya los tres millones en la comunidad concretamente tres millones treinta y dos mil se ha registrado un descenso del paro de cincuenta y cuatro mil trescientas personas lo cual supone una bajada interanual de casi el doce por ciento de todas las personas sin empleo ciento ochenta y seis mil eran hombres doscientas quince mil mujeres

Voz 1434 04:39 un hombre de treinta y ocho años ha muerto cerca de las seis de esta mañana en un accidente de tráfico que se ha registrado en la M ciento once a la altura de Fuente el Saz dejará van chocado cuatro vehículos que viajaban en el mismo sentido otras tres personas han tenido que ser atendidas por heridas leves tenemos ocho grados ahora mismo en el centro de Madrid

Voz 7 05:19 con

Voz 5 05:19 Toni Garrido repasamos las noticias fundamentales de este día Paloma Tortajada

Voz 1491 05:23 buenos días sobresalto la noche de San Juan en Ceuta quince personas han resultado heridas de diversa consideración al desviarse durante los fuegos artificiales eh

Voz 6 05:32 Pepe aclara

Voz 9 05:52 sí

Voz 0295 05:55 es muy muy muy

Voz 1995 05:58 sobre las dieciséis minutos una hora menos en Canarias queridos oyentes de la Cadena SER ya se ahorran a estas horas Paloma Tortajada ha fallecido a los cuarenta y nueve años de edad el cáncer ya saben Paloma la voz de Paloma forma parte de la historia de la radio de este país sus crónicas su talento y su cadencia al hablar se han ido demasiado

Voz 10 06:20 estaba anunciara a primera hora de la tarde una tregua para Cataluña

Voz 1491 06:24 en estos momentos los portavoces de todos los grupos del Parlamento catalán se encuentran reunido buenas noches sigue llegando mensajes de condolencia desde todos los rincones del mundo el último el presidente francés Jacques Chirac ha calificado a Juan Pablo II común Pontífice excepcional que enseñado a todos los pueblos el camino de la concordia de la solidaridad de la cadena de explosiones ha comenzado a las siete treinta y cinco minutos de la mañana en varios trenes de cercanías de Madrid

Voz 5 06:46 los próximos apunta

Voz 1995 06:49 se tiene más información para Amado tajada probablemente es una de las frases más oídas durante décadas en la Cadena SER Iñaki Gabilondo muy buenos días hola buenos días hoy los amantes de la radio perdona una gran compañera sí

Voz 11 07:07 yo creo bueno ya algunos crearemos una enorme amiga libro con los oyentes yo creo que pierden también una una persona que forma parte de su familia yo siempre he dicho que la relación entre quienes trabajamos en la radio y quiénes hoy en la selección de familia no tiene nombre no somos hermanos primos entonces cuñado somos sobrinos y tío pero algún tipo de relación personal y familia tiene que establecerse cuando la radio resulta que entran en los hogares entre la cocina entran en los coches entre las habitaciones entra en la cama también una relación sin duda familiar y por eso no tengo dudas de que además de nosotros tenemos compañeros suyos algunos queremos además tan tan tan grandes amigos los oyentes también tienen esa relación familiar que establecen aunque no tenga nombre no sea hermana y cuñado con quienes durante muchos años en la SER ahora últimos años en la Cope pues ha sido una voz reconocible permanente a lo largo de este tiempo estoy seguro de que muchos oyentes sin asociados tramos de su propia vida esos propios días hemos hablado de esta queridísimo acompañada no te acaba de morir

Voz 1995 08:14 transmite por favor a a esta a esta familia Gran Familia de Paloma toda nuestra admiración todo nuestro respeto y toda la fuerza del mundo negro

Voz 11 08:26 pues mira me Iñaki muchas gracias a todos hasta luego

Voz 1995 08:30 ustedes que como bien cuenta Iñaki Gabilondo forman parte de esta familia o hacen además desde hace muchos años muchas décadas salen bien en la voz de Paloma Tortajada no no era una voz cualquiera por eso les hemos pedido que que participar en estos minutos porque es importante escucharles a ustedes intentamos hacer quizá menos de lo que intentamos hacerlo de de vez en cuando éstos lo que ustedes nos contaban esta mañana

Voz 12 08:55 hoy ha dado un corazón al escuchar el nombre le Paloma Tortajada se que hay en la Cadena SER la quería hay muchos yo también la quería emocional porque es que siempre la he seguido

Voz 13 09:07 una gran pérdida una gran periodista una gran persona

Voz 1995 09:13 sí que la recuerdo recuerdo muchísimo

Voz 14 09:15 que ciudadano un tándem perfecto Gabilondo un abrazo muy grande parar toda la familia particular toda la familia radiofónica

Voz 15 09:25 es una voz muy reconocible en la radio no se acostumbra uno a levantarse hacer las faenas no voy a tener esas voces de fondo no era una voz muy cálida muy agradable

Voz 16 09:41 muy buenos días

Voz 1995 09:43 qué asiento en estas circunstancias no

Voz 1054 09:45 eso se se José Millo también ponerme la misma porque no podríamos reír y esas cosas

Voz 1995 09:53 Paloma llevaba ya muchos años trabajando contigo en el equipo de de la Cadena Cope contigo a los mandos terrible pérdida para la radio para esta profesión como oyente hoy la palabra

Voz 1054 10:06 desconsolado muy desconsolados fíjate que era una noticia que bien hemos ido asumiendo poco a poco sobre todo las dos últimas semanas pero inevitablemente el mazazo he visto lo es porque nunca te haces a la idea de que una persona ya evitar ya con cuarenta y nueve años llena de belleza llena de sonrisa de pronto ves yo de capacidad de trabajo de empatía se pueda en un momento desaparecido desaparecer en un momento bajo el manto de una enfermedad cruel bajó un muro una agonía lenta ellos fíjate fue una mañana a las seis de la mañana la no temas afónica y les dije incluso en antena porque hablas así que tiene la voz previo bueno se o ir al médico efectivamente médicos lo dijo tienes una pequeña afección pulmonar que te afecta a un acuerdo vocal vamos a tener que intervenir bueno y cuando eso acabó esto cosa dábamos por hecho de que todo había acabado la la recaída fue el más duro luego la pelea ejemplares de una mujer que si por ella fuera hubiera estado todo viniendo a trabajar aunque luego hablas cosa que hacía por cierto muchos día a pesar de todo lo que a su casa pero no quería Ny no bueno ha sido un ejemplo hasta el final de bonhomía de humanidad de todas las cosas buenas que se pueden decir de una persona se puede decir que deben decir de Paloma total

Voz 16 11:36 sí

Voz 1995 11:36 así es os mandamos un abrazo muy grande a todos los compañeros de de la Cadena por supuestísimo la familia y a los oyentes de esa radio que tanto amamos que tanto pierde una pieza fundamental durante las últimas décadas décadas la frase de tienen más información Paloma Tortajada nos va a acompañar siempre Carlos Herrera un abrazo

Voz 1054 12:00 Antonio un abrazo muy fuerte os quiero mucho

Voz 1995 16:54 lo que saben hacer ustedes con las MANES piénsalo qué habilidades tiene que cosas saben hacer con las manos lo lo mismo el desarrollo tecnológico este tan amplio y tan rápido algo que nos deja la única salida que nos deja es precisamente la tecnología recuerdan pues dar las clases de Tecnología la curiosas bueno pero se lo preguntaba porque si quedarán en pegar lentejas a un folio como hacer un pozo con la madera de las pinzas mal vamos las últimas noticias que llegan de de uno de los últimos disgustos de Europa son las siguientes la famosa frase española en todos los trabajos se fuma sigue siendo cierta hice busquen artesanas el pasado lunes como saben el pasado lunes quince de abril un incendio devoraba la catedral de Notre Damme corazón de Europa desde la silla

Voz 6 17:41 eh

Voz 0295 17:44 de Kilian

Voz 30 17:50 no

Voz 5 17:51 el día siguiente uno de controlado el fuego el presidente francés Emmanuel Macron se dirigía

Voz 1995 17:57 a la nación con tono solemne

Voz 5 17:59 sí somos un pueblo de emprendedores tenemos mucho que reconstruir y si haremos que la catedral de Notre Dame sea aún más bella y quiero que lo consigamos en cinco años podemos hacerle la primera piedra

Voz 1995 18:16 se colocó el veinticuatro de marzo del año mil ciento sesenta y tres se terminó de construir casi dos siglos más tarde en el año mil te cuenta a Akron quiere reconstruirla en sólo cinco hemos ganado apresuramiento quizá hemos perdido tenacidad y esto tiene que ver con los ciclos electorales en los que se mueve nuestra democracia las ya una obra con doscientos años pues es impensable no los encargados de reconstruir Notre Dame serán los compañeros de de ver encanta sin nombre compañeros el de ver una asociación de artesanos que existe en Francia desde hace seiscientos años y cuya misión no sólo mantener vivos los oficios sino también proteger el patrimonio canteros pintores carpinteros herreros tapicerías toda una serie de oficios que a veces la sociedad nuestra mira por encima del hombro a pesar de que ese trabajo manual es imprescindible estoy muy exigente íbamos a rendir homenaje a las manos vamos a rendir homenaje a los oficios queremos reivindicar el trabajo manual preguntarnos quién reconstruirá nuestro patrimonio si seguimos despreciando el trabajo de los artesanos Miguel Vázquez muy buenos días hola buenos días se me olvidaba mencionar los canteros los pistoleros carpinteros los ceramistas porque usted es maestro ceramista

Voz 31 19:28 exactamente soy profesor de cerámica

Voz 1995 19:31 en la Escuela de Artes y Oficios de Vigo desde hace más de treinta años me gustaría que explicar la diferencia entre arte y oficio

Voz 31 19:39 bueno es una línea difíciles una línea muy fina que en otras épocas no existía digamos que pues buscar una explicación a esa diferencia digamos que el oficio es una estrías una habilidad una excelencia no pero cuando es oficios acompaña de concepto de de idea de una expresión mucho más individual lo mucho más allá que el oficio podríamos llamar de arte pero ya te digo esto es una línea bastante complicada y fina

Voz 1995 20:14 la escuela donde usted trabaja la escuela de oficios de arte de oficio de Vigo Se inauguró hace ciento treinta años y segundo para enseñar oficios de manera gratuita a obreros mujeres

Voz 31 20:25 días si sigue siendo igual se exactamente somos una pequeña isla en la docencia en dentro de las artes aplicadas de hecho no es una escuela oficial sea no pertenece al organigrama de la Xunta sino que es una escuela municipal

Voz 1995 20:41 mal si se han fijado en esta conversación hablamos de plazos muy largos de oficios que existen desde hace más de seiscientos años catedrales que se construyen en doscientas que tardan doscientos años dos siglos en construirse una escuela fundada en mil ochocientos ochenta y cinco el tiempos importante en en su tarea

Voz 31 21:01 sí evidentemente tiempos muy importante en mi tarea como docente en la tarea de de las personas que se acercan en aprender el oficio es difícil en un mundo donde las cosas van muy rápido no la gente pues quiere aprenderlo Jean pero un oficio se necesitan mucho tiempo se necesita mucha práctica se necesitan muchos errores para llegar a un nivel digamos de de cierta excelencia

Voz 1995 21:25 vale entonces voy igual que pregunte que diferencie entre arte y oficio qué diferencia hay entre tener un trabajo o tener un oficio

Voz 31 21:34 bueno yo creo que no sea grande depende del trabajo y todo el mundo me dice qué suerte tengo no por dedicarme a lo que me dedico me dedico tampoco fue gratuito fue una búsqueda hasta que me encuentro con con este material que lleva tocando dolor hombre desde el Neolítico ahí a parte de eso de trabajar es impropio material pues enseño a trabajar ese material no entonces para mí es un verdadero lujos se trabajar en algo que te gusta y que lo disfrutes después estar mucho tiempo como son treinta y tres años ya dedicado a la docencia

Voz 1995 22:12 hablamos de tiempo pero también hablamos de gente mire le voy a presentar no sé si lo conoce me voy a presentar Miguel a Julian tiene veintisiete años es carpintero a pesar de que tiene una doble licenciatura en Empresariales bien marketing pero Julián de todo se sale

Voz 32 22:28 hola buenos días sí de momento de todo esas esa ley de momento bien vaya

Voz 1995 22:31 dale eso que estuviesen impresores y en marketing de ayuda identificarse una maderas de roble de Castaño

Voz 32 22:38 no la verdad que no del todavía me cuesta un poquitín cuando la madera es muy vieja te cuesta un poco identificar pero bueno poco a poco ya va a ser como dijo Miguel que desde aquí lo saludo hola qué peculiar buenas que de todo se aprende y a base de errores Se va aprendiendo como toda una vida para cuánto tiempo llevas aprendiendo pues ahora llevo cinco años Jean

Voz 1995 22:57 va y cuando crees más a menos que empezarán a saber algo

Voz 32 23:00 todavía me queda mucho todavía por lo demás es lo que dice Mirel que dado día a día a día se va aprendiendo y nunca se puede decir que es que eres un buen carpintero eres un buen museo estatal hasta que alguien alguien sino es que tú si te lo mismo pero está detrás creyendo algo que no es verdad porque todos los días se algo va aquí cuando otro hito

Voz 1995 23:22 bien pues yo estoy haciendo un máster en conducción autónoma robótica y tú contesta mira yo estoy aprendiendo carpintería que como te mira la gente bueno

Voz 32 23:34 la gente me mira bueno a mi mi familia todavía a día de hoy hoy todavía hay veces inmediatamente sus buscar algo más serio en lo que trabajar y es que esto no es algo serio esto es mi pasión y hoy día vivo de ello hoy por suerte puedo vivir bien si quiero seguir osea a mí por las mañanas no me cuesta levantarme entonces ese que está estudiando robótica Madrid con tal igual sí que les cuesta levantarse hacer algo que igual no les gusta tanto como el pie

Voz 1995 23:55 y cómo es la gente la gente que va a aprender a a la Escuela de Arte ficticio en Vigo es como como Julián que tiene carreras y depende diciendo no yo lo que quiero hacer es trabajar con las manos

Voz 31 24:06 pues sí estoy de acuerdo con todo lo que dice Julián yo creo que bueno estos años me dan así una visión desde que yo empecé pues digamos que en aquel momento la gente que se acercaba se acercaba de una manera mucho más ocupacional no hoy en día digamos que el perfil ha cambiado que las personas que se acercan pues en el caso de la cerámica pues llevamos ya unos años pues acercan arquitectos que no era una profesión que es acercaba al mundo de la cerámica que salta se acercan por ejemplo diseñadores gráficos no es acerca de gente de de de con con como habla Julián no que tiene sus carreras pero están insatisfechos no porque a veces nos olvidamos de las manos no muy claro el mundo que hoy en día tan digitalizado tan tampoco material cuando se redescubre eso la verdad es que experimenta un placer que muchas veces los engancha no

Voz 1995 25:05 tengo aquí a un buen a mi amigo Tom cale bueno llegada buenas de Julian el ex suegro

Voz 0228 25:10 tú lúdica como artesanía no está porque es el punto contrario véase por definición pero el que me que me encantaría saber qué deseos vosotros sabéis montar lo más rápido que que no que no gente entre comunidades que no tiene talento con los muebles de montaje de alguna túmulo ICO

Voz 1995 25:32 yo tengo mal abriendo vamos a hacer una una pequeña pausa un muy breve y enseguida seguimos dando con dos artesanos dos hombres uno hace poco hay otro lleva mucho tiempo que se dedicado a trabajar con las manos a crear bueno con las manos y con el tiempo que no se dice pronto a crear algo

Voz 31 25:53 sí

Voz 1995 25:54 que solamente se puede hacer con y luego hacemos el uno segundas

Voz 5 26:01 Toni Garrido Cadena SER

Voz 31 31:11 pues sí en el caso de la cerámica relación del hombre con ellos se pierde en la noche de los tiempos no hay que dice que desde el Paleolítico el hombre es es preso en una de sus primeras manifestaciones artísticas con este material con este material construyó sus casas con este material hizo los primeros garabatos las primeras escrituras también son relaciono con el con el más allá es decir que va llevamos pues casi toda la vida rodeados de este material aunque a veces no nos damos cuenta no

Voz 1995 31:45 y ha variado mucho la forma en la que trabajemos que el material

Voz 31 31:49 pues la cerámica su material con una capacidad de reinvención muy grande os seguimos combinando procesos ancestrales con procesos muy tecnificada dos no la cerámica esta hoy en día pues en aeronáutica está en la medicina cerámico de automoción a parte de nuestra cerámica no con la cual pues pues la cerámica artística se expresa las cerámica diseño pues nos hace objetos cotidianos para para nuestro uso

Voz 1995 32:19 porque estamos rodeados de cerámica veamos no lo veamos

Voz 31 32:23 exactamente yo algo que intento situar a los alumnos durante de

Voz 1995 32:27 pero era lo que me hace a mí desde una Miguel Jiménez un gesto señalándose la cadera tú tienes una cadera de Cerati capaz ese Dame que esa frase saetas yo cogería española pero bueno el médico sabía lo que era a otros Ingeniería Europea Miguel sueco y en España que el doctor Espanyol hacer alemán de todo pero está en todas partes Miguel quedó interrumpido

Voz 31 32:52 sí sí está en todas partes hacemos nuestras necesidades en cerámica como hemos en cerámica nuestro revestimientos interiores y exteriores son de cerámica quiere decir que abarcan mucho más de lo que son

Voz 1995 33:04 somos conscientes no Julián trajes muebles chicos

Voz 32 33:08 esto se todo tipo de muebles Si bueno en con unos diseños especiales pero sí más el éxito

Voz 1995 33:14 tú te consideras artista o artesano

Voz 32 33:16 eh más artesano más artista

Voz 1995 33:20 pero el objetivo es cose conseguir ser artista

Voz 32 33:23 muero no porque tú estás tú estás haciendo una pieza pero que no tú no la ves yo ponemos algo como un arte la veo como lo que decía antes Miguel del oficio sea en qué momento el oficio pasa a ser oficio ayer algo de arte pues eso según como se mire no Duques

Voz 1995 33:38 estudiado dos carreras

Voz 32 33:40 ni aquí el esfuerzo que supone eso

Voz 1995 33:43 trabajar con las manos qué tipo de placer TDAH

Voz 32 33:45 además es un placer infinito salió de la tuve suerte que este pequeño también practicó un deporte que ya hace mucho con las manos que es el tiro con arco y ahí las manos es también son fundamentales como la carpintería y es que es un placer que no sé yo lo hoy en día no cambiarían

Voz 5 34:00 el oficio por otro trabajo por ninguno por el momento con ninguno por dinero dinero

Voz 32 34:08 por eso cuando cierra los ojos disfrutar del día eso es difícil que te lo del otro trabajo

Voz 1995 34:13 está claro Miguel que el que se que quiere estudiar cerámica no lo hace por dinero

Voz 31 34:20 no en realidad no el dinero es algo a posteriori no lo hace porque ya siente la llamada de la tierra no si descubre su docilidad que la diferencia de otros materiales que necesitan como más herramienta la relación con la tierra es una relación muy directa yo creo que ahí radica un poco que el enganche que la gente cuando la conoce pues queda ahí

Voz 0228 34:45 estamos hablando de la diferencia de arte hay artistas y artesanos tal ves es que la tendencia de firmar sobre bueno el es siempre firma sobre vosotros no trabajáis más del como anónimos no e incluso los grandes artesanos lo cátedra no sabemos quién era ese es en ese sentido tal es una diferencia entre arte y artesanía

Voz 31 35:07 Miguel no yo creo que los artesanos siempre firmaron lo que pasa es que firmaron de otra manera no digamos que no es tanta que conocí y consultas pero cuando ponían un asa la ponía de una manera determinada no eso de alguna manera pobre por cómo esa persona ponía un asa de esa manera podemos saber que son piezas Neil

Voz 1995 35:27 algunos ustedes seguro ya se han dado cuenta porque Miguel Miguel Vázquez no solamente es una persona real sino también es un personaje literario aparece en el último barco la última novela de Domingo Villar que se presentó el pasado siete de marzo precisamente en la Escuela Municipal de artes y oficios de Vigo

Voz 0295 35:46 la Escuela de Artes y Oficios de Vigo a presentar el pase presentó el propio escenario en el Huaxi a mí hay una cosa que me encanta que es mezclar la ficción con la realidad

Voz 1995 35:54 Miguel esto es un personaje literario cómo cómo lo llevas

Voz 5 35:59 lo llevo es una

Voz 31 36:02 es me me siento extraño no ahora ya lo voy asumiendo un poco pero al principio cuando fue la presentación el mundo totalmente y que desconozco el mundo la literatura todo eso o no pero bueno fue muy enriquecedor todas las tierras que tuve con con domingo oí a ambos y tal y como el digamos que un artesano de la palabra el tiempo que le dedica el tiempo que haga falta como el tiempo que nosotros dedicamos con esa paciencia que a veces hay que tener con las cosas no fue una experiencia muy enriquecedora

Voz 1995 36:37 quizás refleja uno en el libro osea

Voz 0228 36:40 le Rice sí si si no eres el asesino no

Voz 31 36:45 bueno pues yo no sé quién estar tan cerca no de eso no tengo distancia como para decir la gente dice que si dice o escribe y tal por lo que dice la gente yo no sé si en realidad no me veo al espejo de esa manera no

Voz 1995 37:01 bueno cuando tiempo iba a usted trabajando con la cerámica

Voz 31 37:05 pues la verdad yo soy como como Julián yo empecé biológicas yo empecé Ingeniería Técnica complicó harían no antes de llegar a la cerámica digamos cuando estaba escribiendo diseño de interiores en la Escuela de Artes Aplicadas de Santiago maestro Mateo me tropecé con la cerámica por azar no fue una y a partir de ella no los hemos abandonado

Voz 1995 37:26 sí ya lo sabe todo de su profesión

Voz 32 37:29 que va que va que va todo muy

Voz 31 37:32 el otro barrio sin saberlo todo una protección nunca se acaba de aprender no si es que tiene sensatez seriedad ir a cerámica es algo muy amplio hay mucha cocina hay que tomárselo con mucha paciencia la verdad el aprendizaje

Voz 1995 37:46 in Julian tú dirías que cada vez disfrutas más de tu trajo porque es una pregunta que no nos hacemos pero debíamos preguntarse seriamente hoy que ha salido los datos de la epa hay que en este primer trimestre un además vuelven a ser malos y la gente era simple teníamos también Nos ante preguntaros por un buen salario mínimo unas buenas condiciones de trabajo poder páginas la familia trabajo sino también la felicidad que les otorga tendrías que cada día eres más feliz en tu trabajo

Voz 32 38:10 yo de momento yo creo que si a día me como que es más fecha hago cosas que me sí que me hace siete No más violencia la anterior con lo vas acabando piezas y nunca tuviese puedes hacer tu mujer sabes que te tienes sensación de ser administrativo Idi Amin los días era un día casi igual que el otro ahora papeleo ordenador y aquí no como aquí con artesanía tragando la madera trabajo la madera estoy contacta con el cliente un cliente me llama que quiere esto de otra manera entonces como que es muy dinámico todo muy distinto

Voz 1995 38:41 que en qué está trabajando ahora ahora estoy haciendo

Voz 32 38:43 los muebles para computar Correderas por una casa en Madrid

Voz 1995 38:46 con unos muebles con puertas correderas instase del más orgulloso que ya has hecho hice mejoras en una silla yo de que mueble estás más orgulloso

Voz 32 38:54 es lo que estoy es de una mesa que hice con la madera de Elorrio de mis abuelos

Voz 1995 38:59 hola e va a ser como si se tus abuelos Trenor cds del Icon es hiciste una mousse enjambres

Voz 32 39:04 eso es y se que se vino abajo el tiempo ese de toreo y no hincha SK llegó a caer entonces aproveché todo ese era esa manera de Castaño dice una mesa interanuales Bruesa que estoy

Voz 1995 39:14 dónde dónde está la mesa mi casa huy sentarse a comer ahí tiene que ser pues sentarte a comer de venga va a fin chato de vino lo que sea sentarte a eso tiene que ser la felicidad completa

Voz 32 39:24 si te vas en la mesa en la que como luego que da madera tiene casi trescientos y pico años porque lo río era de mil ochocientos noventa me parece es que esos tiene unos tonos y tal el castaño duro como una piedra que me partido cuchillas muchísimo al cuando tuve de pidiéndolo es que estoy super orgulloso de esa mesa se queda corto que eh

Voz 1995 39:42 Julián conozco yo a un artesano es buenísimo pues si quieres llegar ahí bueno pero con esto yo no buenísima hay relación entre los distintos gremios Miguel sí

Voz 31 39:54 yo creo que sí durante uno es épocas vivieron un poco a Sir espaldas pero en la actualidad es hay muchas tangencial y no hay muchas colaboraciones no

Voz 32 40:05 entre gente de otros materiales

Voz 31 40:08 es piedra madera metal y cristal

Voz 5 40:12 incluso materiales recientes como los plásticos no y cuando trabajando sí es

Voz 24 40:19 quiero obviamente mucho constatación pero se puede por ejemplo escuchar la radio

Voz 37 40:24 mientras se trabaja

Voz 32 40:26 sí yo yo personalmente no puedo trabajar

Voz 1995 40:29 radio muy bien muy bien esta radio verdad fíjate verbena me digas a ver un momento con todo respeto después de escuchar Máxima FM chunda chunda

Voz 32 40:41 no escucho otro de Radio Nacional muy buenos

Voz 1995 40:45 está bien es muy bueno porque la marca la

Voz 32 40:47 le ha dado tiempo ubicada ahora tienen programa pues cuando yo también estoy luchando por me nevado un poco de de la música de de lo que estoy escuchando cuando vuelvo a al sentirla pues ahora son entregas entre la la une las dos

Voz 1995 41:03 pues yo lo mismo este finde voy a Julián de Miguel los gusta mucho y hoy lo defendemos y debemos hacerlo además con sobre todo y con dientes el tabaco manual el trabajo artesanal beneficios y nos damos cuenta cuando realmente lo traía veíamos esas imágenes esa catedral ver nos damos cuenta del valor de los artesanos te lo importantes de los fundamentales necesita el funeral que se trabajo Llodra cuando dicen que van a sustituir máquinas iros para sustituir ir y que España además vamos a contar aquí en la Ser en los países donde va a tener más incidencia yo imagino Miguel Merino tu media sonrisa defienda o que vengan aquí los robos hacer cerámica

Voz 31 41:45 no bueno las impresoras estas tres D ya trabajan con con fluidos cerámicos llamas las cerámicas pero bueno nunca poder sustituir al al mal no es decir aquí nosotros podemos comunicar a las piezas esa impronta ese momento

Voz 37 42:03 pues luto tu dudo mucho eh no sé

Voz 1995 42:06 ya ya pero además me imagino que él pueda sustituir una máquina pero hay algo hay una pieza que va a sobrevivir te es decir que dentro de cien años la etapa

Voz 5 42:15 era alguien seguirá mirando esa esa

Voz 1995 42:17 la vasija plato de cerámica y a seguirá ahí vivo y tendrá una parte de sí claro cuándo

Voz 31 42:23 yo cuando vamos la cerámica es un material que combine esa fragilidad por un lado parece que es muy frágil pero cuando vamos son Museo de Arqueología vemos que la muchos materiales que se conserva es Cerámica mientras otros materiales le ha costado un poquito más sobrevivir no entonces vemos esa impronta no ese gesto no esa en la tanto en la altura como la superficie como en la piel no pensamos en esas personas pensamos en esas condiciones no se ha enseñado mucha historia la cerámica gracias a ella hemos podido conocer mucho acerca de nuestro pasado no creo que también es muy corta

Voz 1995 43:01 Il y ojalá ese pasado en el futuro Miguel Vázquez ceramista maestro de cerámica la Escuela Municipal de artes y oficios de Vigo encantadísima de conocerlo un abrazo muy grande

Voz 31 43:11 un abrazo un placer Julián Mora

Voz 1995 43:14 siete años dos carreras marketing empresariales y carpintero ebanista carpintero en San Cristóbal en Avilés Julián un abrazo enorme eres cuando quieras vamos a comer ahí a la mesa de Elorrio eh pero luego vino lo ponemos nosotros una obra darle un abrazo

Voz 42 43:37 con su no

Voz 10 43:56 iba

Voz 0122 44:00 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 48:17 vamos a sacar brillo al pensamiento con dos de los que divos más audaces que nunca hemos conocido Toni Segarra Gonzalo madre hoy además está lustros en este estudio con nosotros Toni Segarra muy muy buenos días no

Voz 37 48:28 Carlos Arias conoció

Voz 1995 48:31 nunca termino de conocer Gonzalo Madrid muy buenas qué tal buena Díaz más hoy que sus talleres o tenemos un viaje largo así que sus cuatro has de esta tarde estaremos en Murcia uno luego les contamos bueno es muy probable que en la actualidad hacía imposible o muy difícil entrar en cualquier comercio grandes y no escuchar música idea vamos a hablar hoy de esa música de la que no echemos cuentas la música de un supermercado las tu carrito mientras en una tienda de ropa

Voz 0295 49:09 en una tienda de videojuegos fumar

Voz 1995 49:14 de un café en la cafetería de un hotel esta es la banda sonora de nuestra estancia en cualquiera de esos negocios son las encargadas de crear un clímax que alargue nuestra presencia en la vivienda menos motive el hotel desea Nos motive a consumir más según los expertos un treinta y dos por ciento más por ejemplo también las encargadas de generar una identidad de marca que permita diferenciarse a esos comercios de de sus adversarios queremos proponeros que hablemos de la incidencia tiene la música entre otras estrategias publicitarias de nuestra forma de consumir cruzaron tonic somos conscientes de de que esa música existe de lo que nos afecta o tú

Voz 37 50:04 es decir yo yo yo recuerdo ahora cuando está basando recuerdo de algún director que no recuerdo quién debía ser director de cine que decía que la banda una perfecta sabía que no recuerdas no que no que no era de la que no eres consciente que es que realmente y estas son las que efectivamente funcionan no yo creo que si recuerdas que una tira tanta ladra o con un reggaeton pues seguramente no ha funcionado en cambio sí es justamente aquella música que le tocaba ese momento ya ese lugar pues es larga pero si yo creo que es lo que no funciona en términos de hacer o lo que ven a sucederlo otro de lo racional lo que lo que de verdad funciona y en eso es impagable es lo que te lleva directamente al corazón cita no

Voz 49 50:44 sorprendentes como la los sentidos piensa mucho mejor que el cero

Voz 1995 50:48 pero e hiciera embargo como

Voz 49 50:51 siguen como invisible no lo decía el Principito lo importante está invisible a los ojos algo así pues yo el otro día cenaba en un sitio parece haber está haciendo me voy con mi chica hacen haga que solos algo maravilloso llegue allí estábamos cenando en un sitio maravilloso ahí había una música preciosa Ataz cenando hice Mons Azam era Harry Kane Junio Amaral y de repente me pusieron reggaetón porque esto no es esto me pasó a mí si fuera legalista Spotify cambiado tal pusieron de repente ya el sitio sea da igual la comida da igual la compañía da igual lo bueno malo que éste ya el sitio me me dibujó esto esto por la música preocupó que ni siquiera lo había pensado esta el apetito no pero tú dices tú te puede cocinar muy bien hongos y fenomenales Un que tiene ahora como con lo que no le dábamos importancia que la música la pifias hechas a la gente

Voz 37 51:38 yo recordar a nuestro grado de un anuncio de una línea aérea no recordó Valera que ganó León de Oro en Cannes hace muchos años que era el mismo montaje de alguien que llegaba en blanco y negro alguien que llegaba al aeropuerto Nueva York y cogió un taxi circulaba por Nueva York y al mismo fragmento de treinta segundos

Voz 1995 51:51 con una música

Voz 37 51:53 que lo que te hacía que explicaba era que lo que había fuera la violencia y la misma imagen con Rusia que te decía llegas a Nueva York con nosotros como la segunda música para el estado de animal que llegaba relajado y tal era

Voz 49 52:09 yo es que me imagino también a todo eh ascienda de de moda juvenil en las que yo entro a comprar que que ya no sabe si es una tienda un garito esos que parece que hay que pedir una copa de oscuro y la música

Voz 37 52:19 es que es así