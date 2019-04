Hoy por Hoy (25/04/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 son las once las diez en Canarias de la actualidad de la mañana con Antonio Martín Antonio buenos días

Voz 0228 00:09 buenos días Toni Ángel Garrido acaba de hablar hace apenas cinco minutos después de asistir por primera vez a un acto de Alber Rivera ya como miembro de Ciudadanos el ex presidente de la Comunidad de Madrid no ha desvelado quién dio el primer paso para el cambio de partido pero sí que apunta a que Pablo Casado debería preguntarse por qué se va a gente del PP

Voz 0177 00:25 no no sé sinceramente yo no he hablado con ellos lo dicho esta sección ha sido personal de yo quise hacer a más personas para no comprometer a nadie no porque estos hombres exactamente quién dio el primer paso es una cuestión de dos es lo que creo que los dos hemos estado de acuerdo y por tanto lo que sí que creo que es bueno yo creo que el problema manos Ángel Garrido el problema sólo Ángel Garrido que van a ir a votar a Ciudadanos y que a votar dos partidos incluido Partido Popular

Voz 0228 00:47 por lo demás la ministra de Economía no ve síntomas de ralentización en los datos de la encuesta de población activa del primer trimestre que muestra un incremento del número de parados y una bajada del de ocupados Nadia Calviño se basa en los datos interanuales o en el incremento de la población activa para concluir que no son datos tan negativos informa Eladio medio

Voz 0527 01:05 la ministra elude la comparación con el trimestre anterior para eliminar el efecto estacional porque el primer trimestre siempre es peor que el anterior y este año además no ha tenido el beneficio de la Semana Santa y pone el acento en que aún así el empleo aumentado en casi seiscientas mil personas en los últimos doce meses se está acelerando la creación de empleo dice

Voz 2 01:24 la tasa de variación interanual del empleo sea

Voz 3 01:27 acelerado en el último semestre

Voz 2 01:30 la situarse en el tres coma dos por ciento en el primer trimestre de dos mil diez

Voz 1063 01:33 nueve tres con dos es la segunda tasa más

Voz 0527 01:36 a un trimestre tras la crisis el paro ha bajado menos en comparación interanual en cuatrocientas cuarenta y un mil personas pero Calviño lo explica por el aumento de la población activa en ciento cincuenta y cinco mil más gente buscando empleo no toda puede ser absorbida por la creación de empleo

Voz 0228 01:51 en el juicio del proceso independentista turno para Varios testigos que intenten argumentar que el organismo diploma CAT Consorci impulsado por la Generalitat investigado por su supuesta responsabilidad en el gasto de dinero público para publicitar el proceso en realidad no era dependientes

Voz 0055 02:06 movernos catalán vamos al Supremo informa Alberto Pozas El objetivo es a explicar qué diploma atestada participado al noventa por ciento por la Generalitat pero que no diplomacia gubernativa hacía diplomacia pública Assens jornada y Anthony Millet

Voz 4 02:17 miembros del Patronato bueno diploma antes forma como consorcio forma parte de la administración pública pero no forma parte del Gobierno de la Generalitat lo que podríamos llamar diplomacia pública que es un concepto muy muy genérico

Voz 0055 02:28 su objetivo no era internacionalizar el pluses como dice la Fiscalía explican sino explicar la vida en Cataluña

Voz 0228 02:34 si la prensa francesa sigue dando más detalles esta mañana de la investigación sobre el incendio de Notre Damme sobretodo después de conocerse que los obreros fumaron en la zona de andamios en la que empezó el fuego hoy añaden que los sistemas de alerta funcionaron correctamente pero que se probó

Voz 1995 02:47 un fallo humano que impidió reconocer el peligro

Voz 5 03:05 el ex presidente Ángel Garrido ahora en Ciudadanos ha ido

Voz 1454 03:07 un poquito más allá asegurando que si deja el Partido Popular es porque ese partido el de Pablo Casado tiene un problema su nuevo líder Ignacio Aguado dice que los ataques que están recibiendo de los dirigentes populares destilan odio lo han dicho en un desayuno esta mañana Javier Bañuelos buenos días

Voz 3 03:23 buenos Ángel Garrido en Ignacio Aguado desvelan quién dio el primer paso para cerrar este fichaje los dos se resisten también a responder las contundentes críticas que están recibiendo por parte del Partido Popular que defina ciudadanos como el contenedor naranja de los desechos palabras

Voz 4 03:38 de de de odio oí de desesperación a partes iguales no las comparto pero no voy a perder no vamos a perder ni un minuto en en en hacer comentaristas de lo que hacen otros partidos

Voz 3 03:49 el dato de Ciudadanos niega que hayan ofrecido Ángel Garrido un puesto de senador por designación autonómica pero en el PP no lo ven descabellado incluso sospechan que la formación naranja haya negociado con Garrido que sea su próximo portavoz en el Senado

Voz 1454 04:01 el candidato del PP al Ayuntamiento de la capital José Luis Martínez Almeida sacaba de referida al paso de Garrido a ciudadanos dice que les ha pillado totalmente por sorpresa que no se lo esperaban en ningún caso este jueves se celebra el Día Mundial de la malaria una enfermedad que afecta a doscientos veinte millones de personas en todo el mundo con especial incidencia en niños en Tres Cantos aquí en Madrid un laboratorio está trabajando en una vacuna que dicen puede ser definitiva Javier Gamo ex director de Biología

Voz 6 04:26 tienen normales trabajamos simplemente con activos con el trocito es humano que son capaces de soportar lo que es el crecimiento el parásito pero también podemos hacer experimentos en aquellos culpo que para su nociones que podrían tener un impacto en la transmisión de la malaria

Voz 3 04:43 les recordamos los datos del paro que hemos conocido esta mañana según la EPA el desempleo subió un uno con cuatro por ciento en el primer trimestre del año aquí en la Comunidad de Madrid son cinco mil setecientas personas más sin empleo tenemos nueve grados en el centro de la capital

Voz 1995 05:20 Toni Garrido vamos a hablar de un fenómeno social porque las canciones buenas no que ya no son de los autores son las canta grita bueno pues éstos más o menos más o menos lo mismo verdadero fenómeno social José Luis muy buenos días buenos días señor Gil un placer es una vez más en este estudio

Voz 1063 05:39 bueno pues yo creo que te voy a contar desde tiempos inmemoriales sabes que te admiro y que de era

Voz 1995 05:45 más aún más jóvenes todo un fenómeno social de ese fenómeno pero no creo que sea bueno no de bueno vamos a entrecomillado vamos a comenzar esta entrevista como lo hace en las series de éxito en el capítulo de ayer

Voz 0414 06:00 mayoría absoluta en el Carmen Carrascosa presidenta agarrarse que vienen culpa quita en en Gates Kyle Hines acordada ayer

Voz 1995 06:08 después de un año y medio de espera se estrenó

Voz 3 06:11 por fin la nueva temporada

Voz 1995 06:14 a la que los espectadores han convertido a lo largo de los años tú tienes mérito el elenco y espera que el mérito es el espectador perdona es es es el los espectadores lo han convertido en un fenómeno un auténtico fenómeno televisivo en una referencia en la ficción de humor de éxito lleva diez temporadas sentando a más de dos millones de personas ante el televisor mostrando un reflejo Karim caricaturizado de nosotros mismos todos cabemos en esa comunidad de vecinos

Voz 0414 06:42 no necesito que me lave la ropa no entiendo mi lavadora que es verdad que soy me animé cocinan cocina Nimes plan

Voz 1995 06:50 juego de Tronos ni fue que de trenes línea el estreno más esperado del año ha sido el de la que sí Avda José Luis Gil que es una institución Yanes un acto es una institución un veterano actor en el reparto de una serie que que que ya excede la televisión José Luis muy buenos días muy buenos días es un es un fenómeno como fue cómo funcionó funcionó bien en audiencia pues por lo visto así

Voz 1063 07:12 sí tengo vino de los datos un veintidós con seis temas

Voz 1995 07:15 ya se sabía ganas además de y si teniendo en cuenta que que además luego cuando son capítulos no son capítulos cortos como sabéis un capítulos

Voz 1063 07:26 que estén de de de los exceden de los setenta minutos estamos en los ochenta ochenta y tantos minutos y que luego eso pues que comienza publicidad digital te metes en horas donde ya la gente se le echara

Voz 1995 07:39 Kamal cuantas veces te han preguntado en este año y medio oye cuando vuelve la que sabes que ese es increíble pero muchas pero

Voz 1063 07:47 el en esto la la la la la respuesta es muy sencilla nosotros hacemos la serie no la problema amamos la emitimos Play ponemos el día de misión entonces en la serie se hizo sea la temporada se grabó en su día tenía que grabar en tiempo y luego pues la cadena por las circunstancias que sea porque siempre me imagino que por intereses que la cadena pues habrá otros productos que le han funcionado muy bien y que la poner cuando considera oportuno de hecho en ese empezado a emitir la temporada once y estamos hablando ya lo hace meses eso yo está ya hay otra en medio grabado no es bueno si la siguiente la ONCE que se empezó a emitir ayer hasta las dos de la Vall

Voz 1995 08:30 este grado la siguiendo la doce hayamos los cuantos capítulo

Voz 1063 08:33 los grabados para para cuando proceda

Voz 1995 08:35 no de verdad descaro después de tanto tiempo se atún porque crees que tiene tanto éxito igual existir porque crees que se convierte en un fenómeno social que excede la televisión ya no es no es algo que viva solo el At

Voz 1063 08:49 bueno yo no tengo ni idea yo quiero decirte que yo me pasó ayer me fui incapaz de ver el capítulo estaba en casa pero no es una cuestión de nervios porque tú ya te te te lo conoces lo sabe si Jacquire es que sea de otro que lo vean y que opinen y que veamos la provincia de hoy no no sentarme ahí a visitarle cuenta que a lo mejor o peor

Voz 1995 09:08 pero a estas alturas José si no pero lo digo es pero si ya no pero eso eso el erario no les yendo creencia personajes

Voz 1063 09:16 la naturalidad al tema hay que ir a mi a mi me viene bien capítulo a lo mejor la semana que viene en un rato que tengo libre lo pongo hiló lo veo tranquilamente sabiendo que lo vivido solo y que no estoy lloviendo al a la vez que tres millones de personas que van a opinar mañana o que en la audiencia u otra Sony me da una tranquilidad para ver las cosas que quiero ver que es como que realmente es bonito sirvió guión estaba bien seguro que sí que los actores estábamos bien que las secuencias quedaron estupendas que es es el ya él que el criterio que a mí que a mi más me interesa porque lo otro ya no es tuyo ya no ya no depende sí bueno bien lo lo vives con concierto naturalidad y un pequeño o la pequeña atención cuando que llevamos doce años seguiremos interesando sabemos que sí porque hay unas repetí peticiones constantemente en otras cadenas de del grupo que están funcionando cadenas que emiten

Voz 1995 10:08 hasta cinco veces al día

Voz 1063 10:11 ya no sé no sé por qué miles de de repeticiones llevaremos ya los ciento cincuenta capítulos ciento sesenta que debemos

Voz 1995 10:20 es decir una extraordinaria fidelidad por parte de los espectadores entonces pero también por parte de de reparto está casi los mismos desde principio sí sí

Voz 1063 10:30 en el en este caso te ha extraído que yo creo que hay quizá al al el exponente mejor llegó desde desde la primera secuencia que grabamos de la sería anterior una nueva llamamos la anterior realidad estamos en dieciséis años les va a hacer dieciséis años Astún chaval estabas es que no no yo me yo pensaba que ya estaba mayor pero viendo me ahora pienso que era posible hacerse más medios Faber innoble eso porque más siempre es más

Voz 1995 10:59 el formar parte que por otros motivos hoy hablamos de fan

Voz 1063 11:04 ella no

Voz 1995 11:05 porque la gente la verdad lo recordaba Iñaki Gabilondo que esto es una familia que no nos no sabes cómo llamar hermano primo no hay término pero fondo la radio genera Familia vosotros habéis conseguido después de dieciséis años entre unas cosas y otras entre pitos y flautas dieciséis años habéis conseguido será quien más de la familia de la gente y eso tiene cosas buenísimas maravillosa estupendas fenomenales Olé yo traje de les son tan tú eres el presidente de la comunidad española por antonomasia

Voz 1063 11:38 sí sí que ya no soy presidente hace mucho en la serie da igual ya se concejal pero bueno es igual concejal que va y viene pero es verdad es verdad tiene tiene un componente que tú conoces y que que tú no eres consciente de él cuando la gente se te acerca de una determinada manera con ese cariño con esta con esa familiaridad con esos ojos de cómo se va Dani encontrado un primo el de o a un hermano hubieran recuperado un hermano que ha encontrado por la calle todo con él después de quince años sin verse tú dices y esto porque sino estamos invirtiendo ahora están los repetidos no no pero es que den todos los días y entonces sí claro que llegas a ser un personaje el no el actor en sí sino más bien el personaje ayuda a la familia al que le pasan cosas que ya las disfrutan con él o la sufre con él entonces aquí no hay miedo de que

Voz 1995 12:31 convertirte tú

Voz 1063 12:33 José Luis Gil en él Enrique Pastor no no bienestar todos Juan Cuesta no no no no no lo sé es que no hay peligro de que yo me convierta en no lo que yo quería preguntarme qué parte de Juan Cuesta cuánto hay de José Luis Juan Cuesta cuánto aire José Luis Enrique Pastor pensemos mal

Voz 1995 12:57 hará cosa mala pues seguramente mucho más desde

Voz 1063 13:00 que yo pienso que hay menos de de del que debiera no que se pero pero pero yo no sé si yo me identifico mucho con mi personaje no tengo nada que ver con él a nivel personal yo no creo que reacciona reaccionaría en las mismas circunstancias reaccionaría igual pero empieza a entender empiezan

Voz 1995 13:22 darle entiendo hace mucho porque SM

Voz 1063 13:24 en esos hay que vivir sacó a mí me encanta Enrique Pastor me encanta me encanta porque es el en esa locura de vecindario de lo que pasa de todo todo es posible en poco

Voz 1995 13:36 bueno no me tiro desde la a priori

Voz 1063 13:38 y luego es muy divertido es el único es el el punto de conexión con la realidad es el que procura mantener los pies en la tierra el que les informa de que eso no puede ser digamos el más de el que estaba más pendiente de que se cumpla la legalidad aunque luego la incumple

Voz 1995 13:55 poco a cierto te sirve si bueno es es uno de los fenómenos más extraordinarios de la televisión de nuestro país no se iba acompañado de hace muchísimos años y ayer se volvió a estudiar vamos a hacer una pequeña pausa sigan escuchando la Cadena Ser y volvemos en unos segundos con la que se avecina

Voz 8 14:13 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 7 19:12 hoy por hoy

Voz 1 19:14 con Toni Garrido además José Luis

Voz 1995 19:17 la que se avecina en esta semana en la que estamos es un es una frase buenísima para utilizarla para todo se echa la que se avecina ya está ya está queda queda muy claro después de un año y medio ayer volvía a la que se avecina sirio ese género tan español pues el vodevil el esperpento es la ficción con más éxito en nuestro país ha logrado mantenerse durante doce años por encima de los dos millones de espectadores

Voz 1063 19:45 algo con lo que ni tan siquiera pueden soñar

Voz 1995 19:48 muchas series a que calificados como series de moda en estos momentos bueno no llegan esas cifras seguimos con José Luis Gil que que representaba que micrófono cerrado están sano que que fundó yo conozco a muchos mutan a muchos vecinos Cage no queda nombres que veo en la seria están ahí Dana yo conozco los los reales es una exageración pero el fondo somos así la verdad es que sí yo creo que una las va a Mas y no él él la mayor razón desde el éxito de las heridas eso es que tú te siente no

Voz 1063 20:23 había reflejado la gente no se ve reflejado en lo seguramente en lo mal en los personajes malos de la serie pero si tienen un amigo tienen un vecino alguien que no les gusta que les cae mal y que es mía es es igual que este entonces claro está muy bien como referente de vez en cuando pues pues tomarán como referencia si lo que son las tramas algo que sí les ha pasado en mayor o menor escala porque a veces te cuentan cosas que dices esto lo metemos en un capítulo de la que se avecina aquí la gente dice que nos hemos vuelto locos te está contando en un caso muy real

Voz 1995 20:56 qué vamos a incorporar a esta conversación a uno de los creadores de de la serie Alberto Caballero Alberto muy buenos días

Voz 23 21:02 hola qué tal cómo estás enhorabuena en primer lugar

Voz 1995 21:05 por las audiencias pasa el tiempo pero lo de ayer se demuestra en que la gente tenía ganas de que volviera a la que se avecina

Voz 23 21:12 sí sí seguimos quedando clara cara estrés ha sorprendido porque no sólo por la longevidad sino porque el incendio un entorno de la industria con supo que está cambiando mucho de esto siempre al principio piensas bueno a ver qué pasa sino sacaba yo pues no parece que sí

Voz 1995 21:33 comparando comprando Alberto con series que están en en Aimar vamos a la imaginación de todos en el conocimiento todos ese pienso en cheques e incluso en friends las diez temporadas de de esas no llegaban alguna tiene once el vosotros estáis ya grabando la décimo segunda

Voz 23 21:53 sí correcto sin viento cómo estás enhorabuena eh educación entre vecinos

Voz 1063 22:02 lo lo primero que es verdad desde que has dicho esta series para mí son siguen siendo sigue siendo referencia de lo que es una sit com no perduran veintitrés minutos saques afina yo creo que podíamos hacer Se podría proyectar en todos los fines de España cada semana porque dura tienen una duración de metraje desde tiene películas de cine

Voz 1995 22:30 verdad Alberto que hay algunos que se se ha durado cien minutos

Voz 23 22:34 no sé si si en noventa estaba alguno que un poquito de tramas

Voz 1995 22:40 crecen al resto ya todo se normaliza yo imagino que en tu comunidad de vecinos al saber que tú eres el creador la gente ya ha perdido el miedo a contarte cosas pero como contaba José Vélez en segundo en la propia vida sigue superando por más disparatada que sea la propuesta de la ficción de la que se avecina la propia vida sigue superando día a día las cosas que ocurren

Voz 23 23:00 sí es que en realidad es una farsa pero pero la fase es una parodia llevar ciertas circunstancias los extremos no tantas porque Cuén nos contaron cosas que que no son viables para el misterio la serie no que no que no sería increíble eso porque son demasiado Geli fíjate que estamos hablando sea el hombre al que queremos nosotros lo que sí es es bastante divertido es al final es la la convivencia humana no que es complicada y entonces a partir de ahí es una fuente conflicto permanente la aquí Nativel hace que la suerte de ser una serie contemporánea en la que practicamente puedes hablar de todo no yo creo que eso es eso es quizá el secreto de su longevidad aparte el compromiso sobre un equipo artístico creativo de los actores no pero sobre todo el hecho de que de que puedes hablar de pacto ante cualquier cosa puede decir con los tiempos siempre vas a encontrar noticias cosas detalles que mantengan vivas no es en ese sentido es una suerte que creativamente hablando otra burgués

Voz 1995 24:02 Alberto como como son ya muchos años y once en ahora más lo de antes que son otros cuatro-cinco las sensibilidades sociales han ido cambiando esta sociedad afortunadamente evolucionando y ahora hay una serie sensibilidades distintas a las que había hace quince dieciséis años que esos exige claro a estar oyendo constantemente el aire de la sociedad para no equivocar el paso en una Sevilla recordemos muy incorrecta otra pretendidamente incorrecta como una muestra

Voz 23 24:31 sí sabe lo que pasa que afortunadamente por un lado se produce un movimiento de hacia hacia hacia el progreso y la apertura y por otro parte pues es realmente nosotros soy el gran cambio que hemos vivido la sociedad casi la irrupción de las es social y esa especie como de de de reacciones en masa de que todo el mundo tiene vos se pueden hacer virales ciertas críticas critica sólo ciertas obtenemos asoció del descubres

Voz 1995 25:00 bueno gracias era

Voz 23 25:02 por otro lado lo que de repente herramientas que deberían ser liberadora así democrática se convierte en un poco el a censurar lo que pasa es que con la que hay que hacer una comedia de eso tiene un punto divertido no vinculadas mientras los jefes Si la cadera no se mal el hecho de vez en cuando de atizar un poco pues también me parece sano no es

Voz 1995 25:24 es necesario bueno las Silvia Rehn con veintidós de abril del año dos mil siete vamos a escuchar la primera de las muchas reuniones de una comunidad de vecinos en Monte Pinar

Voz 0414 25:35 nosotros hemos puesto porque necesitamos sombra es de cajón estamos ya en plena canícula nos damos a la Comunidad por el forro ruedo y pregunta es que esto no es un toldo

Voz 1995 25:49 doce años que han cambiado muchas cosas dentro y fuera de monte Pinar alguna sin luso como Los Simpson ya sabéis planteaba vosotros hace dos años hace una semana se convirtió en viral esta escena

Voz 24 26:02 ahora busco innovar trabajando

Voz 25 26:04 pero luego para romper es una mezcla entre

Voz 24 26:08 entre el flamenco y reggaetón

Voz 23 26:10 eh

Voz 24 26:11 ese es el flamenco con el Flame

Voz 3 26:13 en Cotton y años después

Voz 1995 26:16 sabíamos a qué suena

Voz 26 26:20 sí

Voz 1995 26:23 lo en el flamenco Otón Alberto

Voz 23 26:27 qué para que maravilloso

Voz 1995 26:30 las aportar ideas mira cuántas veces si tenemos la duda aquí José unas cuantas veces sean vistos los episodios la reposición de un episodio de la que se avecina sí

Voz 23 26:44 cada capítulo cada capítulo en número ya no te sé decir cuerpo es muy difícil de controlar pero vamos en F L F digamos que no deja de ser pasan unos cinco al día pues calcula Azón más de mil ochocientos mil ochocientos repeticiones al año si pasos metros esto de la te lleva sucediendo desde el dos mil ocho que empezaron pues no sé veinte mil veces es que a veces se pero luego la cuenta con cifras mareantes pero no sé yo creo que es el efecto karaoke no que el hecho de precisamente de conocerte el capítulo en vez de suponer un problema es un punto a favor

Voz 1995 27:21 pero eso lo habéis analizado pero Alberto habéis analizado yo con los críos sabes que no les gusta ver anima los mismos dibujo siempre porque les gusta saber que esa capacidad la perdimos con con los años analizado alguna vez porque el fenómeno de volver a ver una y otra vez lo mismo que ya has visto pero la gente les gusta volver a verlos eso qué es

Voz 23 27:41 pues mira yo ya te digo que no se avecina quizá tiene la virtud terapéutica hagas esto es lo que más nos dice la gente es nos da la gracia no es tal y como hay mucha gente incluso que se duerme con ella sin ser comillas decir que se va pone en la costa

Voz 1995 28:01 sí no no gracias a ella sino

Voz 23 28:03 exactamente es decir no es yo creo que simplemente la gente buscando un poco el buen rollo no ir y entonces ese buen rollo como lo puede elegir en el punto de quiera porque no no necesita llevar todo un ídolo ni nada por el estilo pues entonces yo creo que simplemente es que hace bastante acompaña a un rato desconecta al al final es como una droga recogía de drogas Ana te pones un rato oí ya está saber si miramos más allá de eso no me lo explico es un caso nunca son muy muy muy bien

Voz 1995 28:38 mira nos quejamos de Verano azul que la pusieron tras cuatro eh

Voz 23 28:41 es verdad que sigue tiró de capítulos sólo hay un poco muy bueno

Voz 1995 28:48 es cuando hablamos de evolución este año nos hemos dado cuenta sí que las nuevas series de series vienen con personajes femeninos con poder tenemos a Claire Underwood tenemos la de los dragones

Voz 27 29:02 de

Voz 1995 29:06 ahora añadan esos nombres el de Mein nueva presidenta

Voz 1063 29:11 el monte

Voz 0414 29:13 la sesión que se me vean niño

Voz 1995 29:17 personajes fuertes no Alberto

Voz 23 29:19 siempre en poner admitió estamos en la actitud oí hay que darles a ya hay que ir con los tiempos como decías tú no te precedentes muchos aparte de cualquier cualquier digamos jovencitas social decía siempre intentamos sacarle partido del cruce de vista de retratar lo que está pasando no hay divino resulta divertido no es la señora Pajín ha caído una vida de casa cuando me ha tocado a mí no es una especie hemos de liberación y entonces es divertido correspondiente pues pues no que es lo que todos necesitamos que nos hagan caso Alberto Caballero uno de los creadores de la que se avecina al pie del cañón un abrazo y enhorabuena a La Habana en un un beso

Voz 1995 30:07 no Alberto es que es imposible no José Luis y no pensar en todas las veces una vez nadie yo creo que la gente me barra razón cuando telas forma parte de nuestra vida llego tubos es que claro cuántas películas cuantas películas nos han acompañado con la voz de José Luis Gil Patrick Swayze a Woody Harrelson a Hugh Grant tus personajes Cyrano viral que adapte un abrazo todo el rato

Voz 1063 30:41 encantado bien es verdad que no soy no ha sido consciente de para mí ha formado parte de mi profesión lo vivió con toda naturalidad sobre todo como aquel es el trabajo que me ha mantenido mantenida mi familia durante muchos años pero es verdad te das cuenta el el tiempo cuando pasa el tiempo cuando has trabajado tanto y tan a gusto ya has hecho cosas que han tenido San prolongado en el tiempo o bien no te digo nada los productos Disney o las películas de amor cincuenta mil doblajes yo estuve haciendo veinticinco años doblajes te rápidamente fíjate podían sacar película siempre sacan las mismas bueno desigual pues pero sí que buscaran un poco cuando entraría ahora puesto Good Lightyear Diari mañana precisamente hubiera doblar Toy Story cuatro mañana empieza mañana y has leído algo ya no no no yo no he visto nada me han contado un poco la historia bueno bueno mañana me lo encontré como con mi querido amigo Toni Lara que el director me me informara de todo pero vamos con ganas con tiempo y contrastes centros personal

Voz 1995 31:43 sí y una vez que se encuentra con otro yo una curiosidad lo hace más divertidos sigues fumando sí que otros años y no lo digo no no y no pero eso no presumo pues que durante muchos años su sostenía que para alguien que se dedicaba la voz el tabaco ayudaba precisamente a mantener el mismo tono bien bien no lo sé no creo no no si dijese seguramente estaba tonto no lo dije yo a veces cuando yo fumaba ha dicho el lo que sí es verdad es que sí ha sido fumador toda tu vida el hecho de dejarlo

Voz 1063 32:17 si te produce un problema y cuerdas vocales no no para mal pero sí que es el presidente que repercute en la voz tu Bud cambia tarda en limpiarse tardan muchos tanto siempre la tienes un poco en guarra decida el tabaco con esto eh que el tabaco te puede proteger ciertas cosas pero no es en ningún momento aconsejable yo no ha dejado de eso

Voz 1995 32:41 había censurado la pregunta había censura simplemente curiosidad no no no lo sé lo sé y además el primero que se plantear cosas así bastante mete somos

Voz 1063 32:49 los fumadores que nos resistimos dice que cuando empiece yo dije cuando empezamos a ensayar Cyrano de Bergerac con la que seguimos de gira me sábado a Vigo estaremos en Villarrobledo en Santander seguimos seguimos seguimos me lo propuse dije bueno cuando empecemos a ensayar poquito a poco hubiera dejar de fumar porque sin novedad de hacer un no que va a ser un horror tiene ese tiene que ser un tío ágil que se que se parte

Voz 1995 33:14 cuando para cómo se lo sube por los sitios

Voz 1063 33:16 que hace cosas no entonces como Estado la cosa pues muy mal porque dije cuando empezamos hallar en el proceso de ensayos de creatividad de estudiar verso y venga ahí venga even que digo pensé elegido mal momento para dejar de fumar y entonces pues hasta

Voz 1995 33:33 hoy José Luis Gil forma parte de nuestra vida y forma parte de uno de los mayores éxitos de la televisión nacional que que ayer volvieron seguí millones de personas las que se avecina suerte con bueno ya que claro esperando en casa estamos a que a Gas la película Max Estrella a tu Cyrano ya todo lo que hagas muchísima suerte un placer complacer brote siempre venir aquí encontrar de amigos como

Voz 8 34:08 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 40:24 por cierto Juego de Tronos en varias ocasiones ya ha pedido pues ahora los distintos partidos peleen a sus imágenes sus

Voz 3 40:33 oye antes les queda habla de él Spence estamos de Harry Potter bueno hablamos de Juego de Tronos visto los debates

Voz 5 40:42 pero si les voy contigo no te acuerdas claro eh es una costa antes de entrar en el contenido del debate en dos mil diecinueve no podemos seguir haciendo comentarios del físico y de la ropa de los representantes políticos ni de ellas ni de ellos que se habla demasiado de la UCI de Pablo Iglesias ya está bien dicho esto o que a Pedro Sánchez le pongan una talla menos de americana que el hombre hace Running y le va a quedar mejor bueno voy a intentar hacer un análisis del debate serio con mirada feminista estas son las propuestas más interesantes que se escucharon para hacia con las mujeres escuchan desde el silencio no es broma que sí claro es de feminismo y hubo propuestas concretas es cierto que en dos mil diecinueve Es lamentable que no haya ninguna candidata a presidir España aunque diga disparates como Ayuso da igual queremos ver más mujeres ahí pero es cierto también que estamos mejor que en debates anteriores de otras épocas esto sucedía y es verdad que en los equipos que montaron y realizaron los debates hay mujeres muy importantes en los grupos de asesores de los candidatos hay mujeres muy importantes aunque también es verdad que si os acordáis las grandes protagonistas de la noche del debate Televisión Española fueron las dos mujeres que pasaban la os acordáis

Voz 1995 41:48 inmutado con polémica se critica

Voz 5 41:51 no muchísimo esa imagen yo entiendo que invisibilizan que los trabajos más precarizadas recaen sobre las mujeres pero eso no significa que todas las mujeres implicadas en la realización de los debates no fuesen de un peso decisivo incluidas ellas en el de Antena tres el de Atresmedia de hecho una de las moderadora Ana Pastor aunque parece que Pedro Sánchez sólo respondía a la autoridad y sólo veía a Vallès

Voz 3 42:12 sí

Voz 1995 42:15 ella se dirige a él Se lo decía señor Vara castigo trabajo el de Ana Pastor Vallés y el de Xavi fuertes estas como la copa de un pino repasamos algunas de las propuestas más urgentes

Voz 5 42:27 claro que sí se habla de violencia de género con propuestas concretas de consentimiento sexual de vientres de alquiler de igualdad de salarios ocho AM la tasa rosa no es muy fácil sentirse representada en estos temas por cuatro hombres pero sin duda el que más y mejor propuso fue Pablo Iglesias aquí Pablo Iglesias haciendo propuestas para combatir la violencia de género mejor violencia machista

Voz 1663 42:47 estamos hablando de violencia machista esperaban ya está bien hablar de violencia de género es violencia machista creo que podríamos ponernos de acuerdo en algunas propuestas yo traigo modestamente cuatro a primera cambiar el Código Penal para que sólo se así la segunda acabar de una vez con ese tipo de abuso que ha permitido que los violadores de la manada sean juzgados por un tipo penal diferente a la violación y después tiene que haber medidas que ayuden a las mujeres que se en una situación de violencia machista

Voz 3 43:14 bueno Pablo Casado hizo intentos

Voz 5 43:17 regula yo soy hijo

Voz 3 43:19 es una madre y padre de una hija

Voz 5 43:22 a ver Pablo Casado no hay que defender los derechos de las mujeres porque sean tu madre tu esposa o tu hija es porque somos P So nada somos la mitad de la población fin Rivera Rivera estuvo bronco faltón maleducado prepotente y un detalle que a mí no me gustó nada cosas muy feas dejó la mesa su mesa todos recogieron el atril y él dejó la mesa miro llena de cosas y siguió para alante como si nada con un despotismo una superioridad como que está acostumbrado a que le vaya limpiando por detrás desprecia el trabajo de la persona que diría que recoger lo suyo eso no me gusto ha hecho hasta que me caigan mejor Pablo Casado fíjate lo que te estoy contando bueno luego después de todo este festival Rivera tiene un momento muy gracioso en el que casi dice sexo

Voz 3 44:02 pero es el silencio de una pareja triste que se mira a los ojos sabiendo que no va a poder tener hijos que no pueden tener que sexo eso es lo que a él le parece como lo terrible que puede pasar por último pues nada

Voz 5 44:17 el tema del consentimiento sabéis que hay en respuesta en respuesta lo que dijo Cayetana Álvarez de Toledo diciendo sí sí hasta el final que buenas una cosa espantosa lo que hizo pues hubo un enganche también con esto

Voz 3 44:29 usted es una duda de verdad diciendo ustedes sí sí sí

Voz 1995 44:34 hasta el final esto es el sí sí sí sí

Voz 5 44:37 sabes también que casado dijo no el consentimiento está regulada

Voz 3 44:39 desde mil Astra gente XXII

Voz 1995 44:42 la sociedad española sigue siendo la misma

Voz 3 44:45 a esa obsoleta e inexacta pero que vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con las chicas

Voz 1995 49:32 uno de los frentes más importantes el feminismo es la cultura la civilización de las mujeres creadoras yo afortunadamente vivimos un boom por ejemplo la ilustración la creación ilustrada de grandes personajes quedaba cabida tiene más público un referente indiscutible en el cómic y la ilustración es Lola Vendetta se el personaje creado por Raquel Riba tiene casi cuatrocientos mil seguidores en las redes ella es dibujantes escritora feminista y acaba de publicar Lola y los hombres

Voz 41 49:59 Raquel muy buenos días enhorabuena gracias ya ahora por fin ole

Voz 1995 50:07 gracias si es que quede que pone hay que celebrar si hay que ponerse en valor estos billetes Raquel a través del personaje de de Lola aportar una visión feminista a la vida al día a día los personajes de tu libro son dulces son cándidos porque en el fondo por la mañana aún no puede ser dulce y por la tarde puede ser Cándido y por la noche puede ser todo lo contrario qué papel juega por ejemplo la sangre en tu ilustraciones porque muchas no sabemos por qué tanta sangre bueno a ver yo siempre había dibujaba cosas con alta

Voz 3 50:40 eh desde voy pequeña lo termine empezando con el feminismo pero por un tema de de recorrido personal el el debate interesante que se me planteó cuando empecé con él

Voz 42 50:50 Emma de a preguntarme por qué tenía tanta necesidad o qué significado tienen la sangre para

Voz 3 50:55 el público está por un lado me di cuenta de que la sangre en realidad ya nos la sopla bastante porque la tenemos súper normalizada en la televisión en las películas la sangre que Nos molesta mucho que molesta bastante en redes sociales es la la menstrual y ahí es donde me quedé flipando que yo cortaba cabeza de plan Kill Bill a lo bestia sí eso bien esto colaba de Punta Umbría e incluso unas braguitas manchadas de Regla y ahí es donde empezó la hecatombe

Voz 1995 51:26 pero es que deberíamos irá a analizar a cortar la cabeza bien si esta regla

Voz 5 51:33 no queremos verlo no existe página traductora de violencia que tenemos no de dos realizamos

Voz 42 51:37 es la sangre violentas sin embargo la sangre pacifica Nos parece bueno pacífica pues Natur

Voz 3 51:42 Nos parece una cosa extraña no sé si ahí es donde empecé