Voz 1995 00:00 es medio día las once en Canarias

Voz 1 00:04 hoy por hora doce

Voz 1995 00:07 resumen de la actualidad de esta mañana con José Antonio Marcos José muy buenos días

Voz 1018 00:11 qué tal buenos días nos acercamos a las selecciones con un sabor agridulce sobre el primer problema social de nuestro país el paro la encuesta de población activa del primer trimestre del año refleja un incremento de casi cincuenta mil desempleados más para dejar la tasa de desempleo casi el quince por ciento exactamente en el catorce consigue pero a la vez reconoce una disminución del veinte y tres mil cuatrocientos empleos en ese periodo con lo cual volvemos a estar por debajo de los diecinueve millones y medio de ocupados Iran lecturas como ocurre estos casos son contradictorias Rafa Bernardo en el dato ha sido malo porque ha subido el paro haya bajado el empleo respecto al trimestre anterior como en casa

Voz 1762 00:43 los dos primeros trimestres de los últimos tiempos pero en tendencia interanual ha sido bueno porque ese acelera el ritmo de creación de empleo y vuelve a ponerse por encima del tres por ciento por primera vez en tres años en los últimos doce meses se han incorporado al mercado de trabajo casi seiscientos mil ocupados por eso hoy valoraciones en positivo como la de la ministra de Economía en negativo como la de la responsable de Empleo de Comisiones Obreras Nadia Calviño Lola Santillana

Voz 2 01:03 estos datos positivos se producen en un primer trimestre sin Semana Santa como saben este año ha caído en el mes de abril y además se producen en un contexto de aumento de la población activa

Voz 3 01:16 los datos de desempleo así como la escasa creación de empleo son una mala noticia para CCOO

Voz 1762 01:23 hay un dato significativo la mejora de la contratación indicó

Voz 1018 01:26 era llevar a un récord histórico del global de contratos indefinidos doce millones ciento veinticuatro mil la temporalidad bajase sitúa en el veinticinco coma ocho por ciento siendo de estas cifras incidirá en los mensajes de los dos días que todavía tenemos por delante de campaña salvo que haya alguna sorpresa en cuanto a fichajes como yo ayer ocurrió con el ex presidente de Madrid Ángel Garrido que se pasó a Ciudadanos como número trece en la lista para las autonómicas ya compartido ya a primera hora en Madrid el primer acto con su nuevo líder con la D'Rivera Jacek

Voz 4 01:52 algunos dicen que hay que ser del PP el PSOE hasta la muerte como si fuera una condena yo creo que no creo que igual que se les va a los votantes pues también dejan escapar a gente válida que tiene ganas de trabajar por este país

Voz 5 02:05 de manos Ángel Garrido el problema son los mira te Ángel Garrido van a ir a votar a Ciudadanos importó buena dejar a votar dos partidos incluido Partido Popular

Voz 1018 02:12 en el PP sentado muy mal ese trasvase político en la calle Génova o la directamente de transfuguismo Pablo Casado tiene un acto de campaña previsto para esta hora en Barcelona Pau rumbo

Voz 6 02:21 tendremos que esperar a ver si hacer alguna referencia al tema que de momento esto va tarde el candidato popular se está tomando unas fotografías ahora mismo en la terraza del hotel Plaza en el que nos encontramos después clausurará este acto en el que también intervendrán la candidata por Barcelona Cayetana Álvarez de Toledo y el presidente del PP catalán Alejandro Fernández la sala de convenciones de este hotel se está quedando pequeña en un acto con la presencia de la plana mayor del partido en Cataluña

Voz 1018 02:42 pues a primera hora aquí en Hoy por hoy Pablo Iglesias el líder de Podemos lanzó su propio recado político Pedro Sánchez no se fía de su posibles planes para buscar alianzas con Ciudadanos

Voz 7 02:51 no fue claro cuando los políticos no queremos contestar algo digamos que respondemos con evasivas o con frases ambiguas cuando queremos contestar decimos claramente sí o no buscó una fórmula ambigua porque en realidad todos sabemos lo que va a ocurrir si dieran los números para que para que Ciudadanos y el PSOE gobernar Angie es que habría una enorme presión de los poderes económicos y de sectores del Partido Socialista también

Voz 1995 03:13 para que ese pacto se produjera

Voz 1018 03:17 pero este veinticinco de abril es sobre todo un día triste para la radio para ustedes para nosotros porque hemos perdido

Voz 8 03:22 a Paloma Tortajada buenos días Paloma Tortajada buenos días de un momento a otro el Instituto Nacional de Estadística

Voz 1915 03:27 conocer el IPC del mes de enero el año dos mil dos

Voz 1018 03:30 la fuerza personal su voz luminosa se han apagado para siempre con sólo cuarenta y nueve años aquí en la SER fue muchas cosas mano derecha de Iñaki Gabilondo muy por hoy subdirectora de Hora catorce antes de emprender rumbo hacia la COPE con Carlos Herrera que junto a Iñaki recordó a primera hora a Paloma en este trabajo

Voz 9 03:45 ahí construir nosotros tenemos compañeros suyos algunos casos además cantan tan tan grandes amigos los oyentes también tienen esa relación familiar con quienes estoy seguro de que nuestros oyentes sin asociados tramos de su propia vida propios días al lado de estar queridísimo acompañada no acaba de morir

Voz 10 04:03 el mazazo que no se mazazos seco imprevisto lo es porque nunca te esa esa la idea de que una persona evitaría sonrisa de pronto ves y yo de capacidad de trabajo pueda desaparecer en un momento bajo el manto de una enfermedad cruel

Voz 1018 04:20 bueno pues como diría Paloma hay que seguir retirando vamos a juicio del proceso el presidente del tribunal Marchena ha parado los pies a las defensas de los encausados ha dicho que es un insulto que quieren expertos en derecho constitucional a la sala Pozas las

Voz 1762 04:33 defensas aportan testigos que destacan por ejemplo el carácter pacífico director Junqueras la legalidad del funcionamiento del diplomático y en este caso en Oca Alberti del Consejo Asesor para la Transición Nacional disertará sobre el derecho

Voz 11 04:43 diga lo que no podemos hacer yo no puedo permitir pues con pasividad que el juicio se convierta en una disertación de un constitucionalista esto es un insulto

Voz 1762 04:53 para los miembros del Tribunal el peritaje jurídico ha recordado al presidente del tribunal Manuel Marchena no existe en nuestro país

Voz 1018 05:00 ni todavía con Isabel Quintana Toñi Fernández correas así

Voz 1915 05:02 para que no se van a repetir las colas para emitir el voto registradas en los últimos días y lo achaca al millón y medio de solicitudes recibidas sólo ayer votaron por correo quinientas mil personas el plazo se amplía hasta el viernes a mediodía hoy las oficinas de Correos estarán abiertas hasta las doce de la noche España es uno de los países de la OCDE donde más puestos de trabajo corren peligro de desaparecer por la automatización uno de cada cinco esta organización vuelve a alertar sobre el deterioro de la calidad y la equidad del empleo en nuestro país Vladimir Putin ofrece al líder de Corea del Norte en la ayuda de Rusia para desbloquear las negociaciones sobre la desnuclearización del país Kim Jong se ha reunido esta mañana con Putin en Vladivostok un fallo humano impidió valorar el peligro del fuego cuando se inició el Notre Damme según publica hoy la prensa francesa ahora se investiga si el error estuvo la localización de esas primeras llamas lo si hubo fallos de comunicación

Voz 0064 05:46 así lo ha avanzado la SER el presidente de la Federación Luis Rubiales no estará el sábado en el Camp Nou y no va a entregar el trofeo de la Liga el Barça si éste fuera campeón el Barcelona recibirá el título la siguiente jornada que Jorge en casas justo en esto sólo de lo que tenemos Polonia

Voz 1 06:01 un abrazo muy grande José Luis Hungría emotivo para que trabajen en este rally especialmente para qué es

Voz 11 06:06 bueno sí es muy duro porque fueron muchos años fue pues fue muy es muy es que no no para hablar de tenido éxito

Voz 1995 06:15 un abrazo enorme a la familia de Paloma Tortajada hijos luego te escuchamos seguimos

Voz 1 06:22 hora doce

Voz 12 06:26 en la Cadena SER Hoy por hoy con

Voz 1995 06:33 bueno hace cuarenta y cinco años veinticinco de abril un día como hoy de mil novecientos setenta y cuatro llamado Estado Novo sustituyó a la conocen el Estado Novo que era como se auto denominaba la dictadura militar portuguesa se quedó viejo con

Voz 13 06:47 la ayuda que unos claveles

Voz 14 06:52 Crespo

Voz 1995 06:52 suelen ligó en Lisboa muy buenos días muy buenos días y entonces qué debemos recordarlo una y otra vez debemos recordar que los cambios que los procesos a veces que parecen imposibles que se construyen con la voluntad queremos recordar que hace cuarenta y cinco años hoy día como hoy tenía lugar la Revolución de los Claveles cómo se va a conmemorar la fecha de la revolución en en Portugal

Voz 15 07:17 el primer ministro se ha desplazado hasta Venice donde está la fortaleza Denise una de las peores cárceles del régimen salas arista y esta mañana se inaugura un museo de la libertad en ese es antigua en ese antigua cárcel ahora a los visitantes

Voz 1646 07:32 P hay para conocer cómo era la represa

Voz 15 07:35 son del régimen realmente eh entender cómo era la vida bajo una dictadura tan cerros como la de el Estado Novo

Voz 16 07:43 hoy además de para muchos para muchos tiene que ver con con la música

Voz 1995 07:48 enseguida vamos a hacer un repaso maravilloso porque la música está muy presente en ese revolución tú dirías Aitor con cierta despectiva y con el paso de los años cuarenta y cinco que Portugal está reconciliado ya a día de hoy con su pasado

Voz 15 08:03 yo diría que sí en parte porque ellos tuvieron una transición un poco más honesta que la nuestra en muchos sentidos ellos se enfrentaron con los fantasmas del pasado el año de la Revolución para que tengas una idea aquí inmediatamente ese cambiaron los nombres de las calles de los edificios asociados con la dictadura el puentes al azar pasó a contar conocerse como el puente veinticinco de abril realmente y se hizo un corte bastante efectivo reconociendo todos los crímenes que ha cometido durante la dictadura semi fascista en ese sentido creo que todos los portugueses se intensifican con el veinticinco de abril reconocen que la revolución de los claveles fue clave para la libertad de todos

Voz 1995 08:48 la revolución de los claveles supuso también la independencia de sus colonias africanas en Portugal

Voz 16 08:53 en Angola Mozambique Guinea y Cabo Verde

Voz 1995 08:56 Santo Tomé y Príncipe cómo es la relación de Portugal con con esos países a día de hoy

Voz 15 09:02 pues yo diría que muy saludable y yo francamente no conozco a portugués que no haya ido al a las antiguas colonias no haya visitado a ambos han vi que Angola es más que nada porque sus familias pasaron por ahí portugués que no tenga alguna familia corona que estuvo ahí alguna se quedaron después de la revolución otras olieron y la verdad es que se ha tornado una una relación muy interesante porque en vez de ser la la antigua que era la la dominante de imperio hoy en día los portugueses no tienen ningún tipo de problema con emigrar a las antiguas colonias de hecho durante los peores años de la crisis es realmente Portugal se mantuvo a flote gracias a la inversión de países como Angola hemos Andic en el antiguo territorio en la antigua cuna del imperio por tanto es es una relación bonita diría

Voz 1646 09:50 es una relación entre iguales pitor muchísimo

Voz 1995 09:53 es gracias como siempre un placer como les decía la música fue muy muy importancia teniendo una gran importancia en todas las revoluciones como elemento catalizador de una sensibilidad común pero probablemente ninguna otra revolución haya una canción tan importante como en la portuguesa

Voz 17 10:10 hola Dylan Moré

Voz 1 10:13 nada

Voz 1995 10:16 Pablo González Batista muy buenos días

Voz 1646 10:18 pues sí fue importante la música también lo fue la radio porque pasaban veinte minutos de las doce de la noche un día como hoy hace cuarenta y cinco años cuando en la emisora católica portuguesa en radio en ascenso empezó a sonar esta canción grande la vila morena de CECA pienso

Voz 18 10:32 pero tío si da luz

Voz 1646 10:35 era el tema que el M F A el Movimiento de las Fuerzas Armadas había acordado como señal para empezar la ocupación de los lugares estratégicos del del país e iniciar así la Revolución de los claveles que hoy estamos conmemorando y que acabaría terminando con la dictadura de Salazar pero hay otra canción muy importante en esta historia en esta revolución y que está algo más olvidada porque unas horas antes de que radio renacer emitiera ganando la vida Moll vila morena a las diez y cincuenta y cinco de la noche del día anterior la radio ya había emitido esta otra canción es un tema de Paulo de Carvalho que era una señal previa para que los militares se prepararan en los cuarteles y sincronizar sus relojes exactamente a la misma hora como veis es una canción de amor sin ningún tipo de contenido político y fue elegida precisamente por eso porque no iba a levantar ninguna sospecha entre las autoridades era simplemente la canción de moda que empezaba al que acababa de representar al país en Eurovisión y por tanto sonaba en todas las radios

Voz 1995 11:32 con supones ahora aquí la venda la venda lo que pasa es que

Voz 1646 11:35 ha quedado la última en Eurovisión de no en cien apenas una hora y media después la revolución comenzaba esta vez sí con su gran himno el Grande la vila morena la película Capitanes de abril muestra muy bien ese momento desde este momento era la señal definitiva una canción llena de simbolismo que había sido prohibida por el régimen cuya importancia pues claro se ha multiplicado con la vinculación a este momento histórico de hecho hay muchos artistas portugueses que la han versionado entre ellas la voz del fado portugués

Voz 1 12:12 va a Mora

Voz 1646 12:15 Amalia Rodríguez gran reina del fado también su heredera Dulce Pontes una de las grandes nuevas voces portuguesas la canción por supuesto también tuvo importancia en las colonias de las que has hablado las colonias que recuperaron la independencia con esa revolución como Cabo Verde

Voz 21 12:38 eh

Voz 1646 12:43 y desde Portugal la canción se extendido entre artistas de sensibilidades de izquierdas de todo el mundo ha sido incluso traducida al alemán

Voz 22 12:50 templo eh

Voz 1646 12:55 muchos días suena raro en España lo hemos traducido a otro lenguaje el del punk

Voz 23 13:02 la pobre era

Voz 1646 13:05 estos son reincidentes pero las versiones más emocionantes de esta canción son las que han demostrado que grande la vila morena sigue siendo un símbolo de revolución de libertad y de democracia en Portugal Wood

Voz 19 13:18 finos

Voz 1646 13:26 esto ocurrió en el Parlamento portugués en febrero dos mil trece cuando estaba Passos Coelho en una de esas reuniones quincenales del Parlamento el pueblo en protesta por la Inter el intervencionismo de la troika se había colado en la Cámara le interrumpió es curioso ver cómo el presidente se calla deja que la interrumpan probablemente no había otra canción mejor para hacerlo

Voz 24 13:49 luego esta canción se reprodujo también en las manifestaciones convocadas en todo el país para el mes de marzo de dos mil trece todo en protesta pues por la crisis los enormes recortes y el intervencionismo europeo en la economía portuguesa

Voz 1995 14:00 cuando la vila morena es mucho más que un símbolo herramienta de lucha plenamente viva a día de hoy no sólo en Portu

Voz 1 14:06 el Pablo muchos hoy

Voz 25 14:10 con Toni Garrido ves circular con su moto en sabes que es un auténtico experto lo mismo pasa con línea directa de ofrecen las mejores coberturas al mejor precio y sabes que son los votos partos contra Thawra tu seguro de moto desde sólo setenta y siete euros nueve cero dos dos tres cero once consulta condiciones el cine directo Puntocom

Voz 27 14:34 con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 11 14:37 en marca el noventa y uno cinco veintidós dieciséis sesenta mil cuéntanos lo que quieras

Voz 14 14:49 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 28 14:56 por dificultades en el último momento para adquirir billetes llegue a Barcelona a media noche en un tren distinto del que había anunciado el nombre esperaban

Voz 1280 15:07 era la primera vez que viajaba sola pero no está asustada por el contrario me parecía una lectura hable y excitante aquella profunda libertad de la no

Voz 29 15:17 la sangre después el viaje largo y cansado me empezaba a circular en las piernas se tunecinas y con uno

Voz 1280 15:23 sonrisas de asombro mira para Hain Estación de Francia que los grupos que estaban esperando el expreso y los que llegábamos con tres horas de retraso el horror especial el gran rumor de la gente las luces siempre tristes tenían para mí un gran ya que envolvía todas mis impresiones en la maravilla que es llegado por fin a alguna ciudad grande adorada en sueños por desconocida empecé a seguir una gota entre la corriente el rumbo de la masa humana que cargada de maletas se volcaba en la salida mi equipaje era un hito muy pesado castellano que libros y lo llevaba yo misma con toda la fuerza de mi juventud tenían si osa expectación

Voz 1646 16:08 nada Carmen Laforet mil novecientos cuarenta y cinco Katrina se el placer de escuchar

Voz 12 16:21 cuenta con las eh

Voz 1280 16:24 lo que pasa

Voz 31 16:37 tengo un problema no pudo afeitar me para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño min noventa pero eso tiene solución cariño está muy cerca

Voz 32 16:46 tímbrica tenemos más de sesenta tiendas cerca de ti

Voz 1646 16:49 para quisimos encuentre encuentres la solución que necesita

Voz 27 16:52 pintura herramientas ferretería todo con el servicio del Grupo El Corte Inglés que arreglamos hoy dejaremos

Voz 33 16:59 a nuestros hijos un planeta sin recursos escuche este jueves en Hora Veinticinco responsablemente un espacio para motivar el cambio hacia una sociedad de consumo sostenible en colaboración con El Corte Inglés

Voz 14 17:11 rastreado pero seamos sinceros alguna aseguradora banco operadora te ofrecido alguna vez el peor precio a que

Voz 34 17:19 no todos que ofrece el mejor precio menos mal que entre todos los mejores precios yo encuentro el mejor mejor precio no es fácil pero es que yo soy rastreada punto com

Voz 31 17:31 en BP cada repostaje lleva más lejos

Voz 14 17:34 porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayuda a limpiar tu motor eliminando a la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar en hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 35 17:42 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más

Voz 1995 17:51 os punto com

Voz 14 17:53 te tiene once cinco por ciento de cacao pero sí ha o es una planta a partir qué porcentaje cuenta como ensalada cuando tres tu Kutxa Ford tus preocupaciones son otras aprovechen

Voz 36 18:04 mantenimiento Kraft pues sólo noventa y nueve euros hasta el treinta y uno de mayo lleva te un Kuga de sustitución sin coste Ford la increíble sensación de de preocuparse condiciones en punto es sabes ese momento en el que llegas al hotel de tu escapadita y la habitación no es la de la foto Iker es cancelar y dicen que sí que cancelar así pero que devolverá el dinero

Voz 1646 18:21 pero ese ese es su nombre

Voz 37 18:23 tú legalizadas desde quince euros al mes y ante el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites Llama gratis al novecientos tiene seis seis tres

Voz 14 18:35 extrajo

Voz 38 18:36 qué has oído tantas veces has bailado tantas veces

Voz 14 18:42 Figo no colecciona con el país y los cuarenta clásica la discografía completa y cinco directos de una banda tan grande

Voz 32 18:48 que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre domingo mentía

Voz 14 18:51 ocho A kind of magic y caja de regalo por módico noventa y cinco con el país heleno

Voz 11 18:56 pero en este verano desde el veintiocho de abril si quieres estar bien informado

Voz 1 19:01 vota por La Ser nuestra mis planes

Voz 1646 19:03 el intenta pactar con un partido que lo que ha hecho ha sido poner un cordón sanitario Partido Socialista

Voz 14 19:08 este viernes a las nueve una hora menos en Canarias Pedro Sánchez en Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1 19:15 vota por La Ser la radio en la que caben todos los programas

Voz 14 19:21 la elección

Voz 1 19:23 en la Cadena SER Hoy por hoy con contó