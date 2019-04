Hoy por Hoy (26/04/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

No hay resultados

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 1 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:24 saludos qué tal está muy buenos días ya es viernes si se les ha hecho larga la semana piensa en los candidatos y piensen en nuestros colegas los periodistas que lo siguen en las caravanas y que llevan quince días sin ver a sus familias sí es viernes sacaba las semanas Se acaba la campaña el domingo a votar y por la tarde aquí en la SER programación especial para contarles los resultados ya estamos en las vísperas de una cita con las urnas excepcional hay cinco partidos con posibilidad de condicionar el Gobierno de España y uno de esos partidos es de extrema derecha por primera vez desde la recuperación de la democracia la muerte de Franco y llegamos al final de la campaña sin que P y ciudadanos hayan aclarado hayan dicho que no pactarán con ellos el Gobierno del país si los números cuadran el gobierno que salga de las urnas tiene muchas tareas pendientes algunas muy importantes en la economía en la igualdad en lo territorial de hecho la crisis catalana protagonizado los discursos del penúltimo día de campaña Pedro Sánchez que esta mañana estará aquí en Hoy por hoy estuvo ayer en Barcelona pidió a la izquierda agrupar el voto ya advirtió a un lado y a otro

Voz 2 01:35 aquello de la derecha que lo que utilizan es la crispación y la confrontación política y territorial para sembrar dudas sobre el compromiso del Partido Socialista a todos aquellos les decimos lo siguiente cuando dije no bueno y a ellos les digo y sobre todo a todos los cata planes que nunca es nunca nunca será nunca no va haber referéndum no va a haber independencia ni se va a permitir la quiebra de la cocina

Voz 3 02:07 Code hablar siempre de Torra o aludir a que viene el lobo el miedo a vos no está hablando de los problemas reales de la gente

Voz 1727 02:15 derecha con la campaña atravesada por la guerra PP Ciudadanos con el transfuguismo y las acusaciones de hecha que Theo sobrevolando las declaraciones casado en Barcelona volvió a acusar a Sánchez

Voz 0821 02:25 no vamos a tolerar que un caballo de Troya como Sánchez que oculta a Esquerra Republicana Junts pel CAT ha habido ya las CUP entre una vez más en las puertas de lo que debe ser la casa de todos los españoles contra Sánchez también en Vall

Voz 1727 02:41 Celoni Albert Rivera creo que España se merece un presidente

Voz 4 02:43 no mientras un presidente que no dividan sino que una a los españoles y un presidente que tenga claro que el un libro límite para gobernar España es no gobernar con aquellos que quieren liquidar donación eso lo tiene que tener claro cualquiera que sea quiere siete de España cualquiera Agra

Voz 1727 02:57 la incógnita sigue siendo Vox el domingo comprobaremos si el lleno en sus mítines ayer abarrotó el Auditorio Príncipe Felipe de Valencia se transforma o no en votos en las urnas con discursos como éste

Voz 0027 03:09 sólo hay una lección mula supervivencia

Voz 0684 03:11 un al España o el caos de un frente popular que une a comunistas separatistas ya proetarras o la continuidad histórica de España o el caos y la violencia esa es la lección que tenemos el próximo veintiocho de abril

Voz 1727 03:26 todos los partidos cierran hoy campaña en Madrid pero también en Valencia que el domingo Bota de más de en elecciones generales en sus elecciones autonómicas el veintiséis de abril el niño que huyó de su padre cuando mataba a su madre y hermano todavía no sabe que están muertos sus abuelos maternos han llegado a Alemania han llegado de Alemania a Canarias para hacerse Aimar Bretos buenos días buenos días cargo del pequeño

Voz 0027 03:50 si el presunto asesino insiste en que dejó a su mujer y a sus hijos con vida ir de excursión pero la investigación según el alcalde de Adeje demuestra que lo tenía todo planificado

Voz 5 03:58 está todo que había preparado para que todo lo había preparado muy bien Iker pero el niño pequeño integral

Voz 0027 04:07 sabe Dios cuando la mujer holandesa que atendió al menor que huyó del crimen asegura que el padre les dijo a los niños que tenía regalos de Pascua metidos en la cueva prueba en la que mató presuntamente a la madre y al mayor de los

Voz 1727 04:18 un juez de Oviedo obliga a una mujer que quería dar a luz en casa a hacerlo en el hospital

Voz 0027 04:22 ella está embarazada de más de cuarenta y dos semanas y esto según los medios supone un según los médicos supone un riesgo de muerte para alegría

Voz 1727 04:29 la ciencia en este viernes un niño con leucemia sea curado gracias a una terapia pionera de la sanidad pública española

Voz 0027 04:36 Álvaro ha vuelto a hacer vida normal después de recibir un tratamiento que ayudó a su sistema inmunitario a reconocer atacar a las células cancerosas una terapia que el Sistema Nacional de Salud sufraga desde hace cuatro meses Marine a su madre

Voz 1727 04:47 está funcionando de momento bien eh nada ya no nos acaban de dar permiso para poder empezar la vida normal que fenomenal antes del deporte y el tiempo miramos al resto de Europa para comprobar que la incertidumbre no es sólo una cosa española en Italia el ultras Salvini se niega a celebrar la liberación de su país del fascismo se cumplió el aniversario ayer en Francia Macron baja impuestos y suben las pensiones para intentar calmar a los chalecos amarillos

Voz 6 05:15 los añade el presidente francés

Voz 1727 05:18 entonó el mea culpa pero no pretende dar un volantazo a sus reformas promete mejoras en los sueldos de la clase media pero a la vez pide a los franceses que trabajen más y en los deportes el Getafe sigue en zona Champions con el empate de anoche ante el Real Madrid Sampe buenos días

Voz 1161 05:37 días Pepa empate a cero que mantiene cuartos a los de Bordalás con los mismos puntos que el Sevilla hay que demostró más ganas de llevarse los tres puntos ante un Real Madrid muy apático también ayer Sevilla cinco Rayo Vallecano cero Real Sociedad cero Villarreal uno a cuatro jornadas del final el Barça se queda a tres puntos del título podría ser campeón este fin de semana

Voz 1727 05:52 en el Atlético aventaja al Real Madrid en seis puntos a la lucha

Voz 1161 05:55 por la tercera plaza Sevilla empatan por la cuarta sexto en Europa Ligue es el Valencia en descenso Girona Huesca Rayo Vallecano que si pierde el domingo podría descender

Voz 0978 06:07 el pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días tiempo soleado para la recta final de esta semana con frío todavía durante las noches las tardes cada vez serán más suaves de Oberto algunos chubascos durante la tarde en la Ibérica también en el Pirineo más oriental esta próxima noche hasta mañana algunas lluvias débiles en el Cantábrico pero en general tanto hoy viernes como durante el fin de semana sol la mayor parte de horas y las máximas hoy entre los quince y los veinte grados en Nueva York

Voz 0055 06:33 parte del país el ascenso más importante el fin de semana en el suroeste de la Península especialmente en el Valle del Guadalquivir con máximas alrededor de los treinta grados

Voz 1727 06:59 el este próximo domingo tenemos programación especial en la Cadena Ser el programa especial sobre las elecciones generales que van a poder escuchar en la radio y también ver en vídeo nuestras redes va a empezar a las ocho menos diez de la tarde una hora antes en Canarias llegará hasta que conozcamos los resultados definitivos esto será este domingo con un montón de analistas de opinadores y sobre todo con la redacción de la Cadena SER desplegada en toda España pero antes tenemos por delante el programa de este viernes que no deja de ser especial tampoco David de la Fuente buenos días

Voz 0456 07:32 no lo dirás por Pedro Sánchez buenos días vale también para

Voz 1727 07:35 que es final de campaña pero lo digo por Ci U Aimar por todos los que estamos aquí trabajando por los que faltan por llegar

Voz 0456 07:43 faltan faltan en nuestra mesa de análisis Esther Palomera José Antonio Zarzalejos Jesús Maraña falta también el corresponsal de La Stampa Francesco olivo que junto

Voz 10 07:53 con Torra Puche Mon Otegi no voy a mi hijo

Voz 0456 07:58 de ellos son del club

Voz 10 08:00 o de Pedro Sanz

Voz 0456 08:03 no ve que Francesco ustedes el buenos días a todos y a todas con una de las artistas que tiene muchas más incluso que el presidente Sánchez es el icono perfecto de nuestro tiempo leo hoy en el Süddeutsche aunque se diga muchas veces que ya no hay estrellas ella lo es sus canciones son manifiestos sus actuaciones son demostraciones es Beyoncé esta actuación que escuchamos forma parte de Home coming el documental que Queen Bee ha dirigido y que Netflix ha publicado en su plataforma se lo recomiendo pura energía pura creatividad hoy nos lo trae Javier Limón a las once a las diez en Canarias con Toni Garrido

Voz 1727 08:44 una hora antes vamos a repasar todos eso

Voz 0456 08:47 productos españoles que triunfan fuera fruta verdura ropa

Voz 1727 08:56 como este al mercado internacional como cada viernes ustedes también pueden hacer esa otra lista de productos españoles que triunfan y que son más de carne y hueso Carme Carmen Un dos tres

Voz 0456 09:07 responda otra vez

Voz 11 09:09 pocos sólo quería comenta que bueno para mí ciudadano se ha convertido en el partido salchicha está lleno de políticos de otros partidos sobre todo el PP como las salchichas todos los desechos de la carne a iban lleno de tránsfugas renegados vaya tela ascensión desde Madrid buenos días

Voz 0456 09:29 barra libre política para repasar esta semana dos días de ir o no a votar en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta pueden probar suerte también en el seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta

Voz 1727 09:46 sola seis y diez cinco y diez en Canarias

Voz 0027 09:49 ya empieza este último Hoy por Hoy de la semana con Roberto Mahan Hani Elena Sánchez en la técnica Icon Jordi Fábrega en la producción

Voz 0027 10:48 termina hoy la campaña electoral el domingo a las urnas

Voz 1 11:02 que apenas se Elecciones Generales dos mil diecinueve en uno

Voz 0027 11:06 el último sprint de campaña los candidatos van a forzar hoy su maquinaria electoral tienen entre dos y tres mítines cada uno en distintos puntos de España con la cabeza más puesta en los posibles pactos que en esos minutos de descuento de campaña hoy Pedro Sánchez

Voz 0456 11:18 afirma que para él que entre Podemos en el Gobierno no es un problema ahí daba buenos días

Voz 1727 11:23 buenos días los partidos aprietan antes de la jornada de reflexión haciendo muchos kilómetros para arañar los últimos votos Pedro Sánchez estará hoy en Toledo en Madrid y cerrará la campaña en Valencia junto a Ximo Puig que también opta a la reelección este domingo los socialistas se han ido directos en las últimas horas a por el voto útil

Voz 2 11:37 la frontera entre lo que nos estamos jugando ahora mismo el próximo domingo que es avanzado retroceder puede según voto puede ser un escaño por eso es muy importante no relajarse no confiarse votar al Partido Socialista el próximo domingo

Voz 1727 11:50 los populares han elegido Madrid para decir adiós a los días de caravana después de haber visitado Barcelona este jueves donde Pablo Casado ha insistido en presentarse como la única garantía de que no gobierne el PSOE señalando directamente hacia

Voz 15 12:01 danos hay otros partidos que ya pactado con Sánchez en el dos mil quince dieciséis y que ya pactado y que también dijeron que iban a pactar con ellos

Voz 0821 12:09 con unos cambian de opinión unos no

Voz 15 12:11 viables unos pero nosotros somos un partido serio no vamos a apoyar a Sánchez

Voz 1727 12:16 la caravana morada pasará hoy por Valladolid León y terminará en el sur de Madrid su estrategia asegurar quién no van a dar sorpresas el día veintinueve y que son la seguridad para los votantes de izquierdas Pablo Iglesias

Voz 16 12:26 nosotros no vamos a llegar a un acuerdo con Ciudadanos Vico Bosch y con el PP sabéis porque nadie nos lo pregunta porque nadie lo duda porque es evidente

Voz 1727 12:35 los de Ciudadanos igual que los socialistas despedirán la campaña en Valencia en un mitin con Albert Rivera Inés Arrimadas insisten en decir que son la opción moderada de centro a la que acuden fichajes populares y socialistas

Voz 17 12:45 yo le pregunto a esos partidos que se desinflando y que no dejan de perder militantes cada día se ha preguntado por qué se les va a los votantes a veces pasa eso no que no conduce en dirección contraria piensan que todos los demás son contó en suicidas que a lo mejor abc los se están suscitando con según qué políticas son los que van en dirección contraria

Voz 0027 12:59 bueno hoy buena parte del protagonismo de cierre de campaña se traslada a Valencia Rivera al que escuchábamos también Sánchez la van a clausurar allí ayer estuvo lleno hasta arriba un hall enorme de de la Ciudad de las Artes y las Ciencias entre cinco y seis mil personas aplaudiendo y toreando a Abascal casi casi como un mesías cuando

Voz 0456 13:15 Ava a un supuesto Despertar Nacional contra la dictadura progre impedía el voto para los desencantados del PSOE a eso socialista

Voz 0684 13:22 estas Icaza que va a los toros o para la Semana Santa que eso nombre ir en igualdad se ven perjudicados por esa legislación que les convierte en sospechosos y que termina con la presunción de inocencia todos esos hombres y mujeres han sido traicionado y tendemos la mano porque aquí no hemos venido a llamar a unos u otros hemos pedido a llamar a todos los españoles sin distinción

Voz 0027 13:47 a modo casi de respuesta mensaje de Miquel Iceta primer secretario del PSC

Voz 15 13:52 el Partido Socialista el máximo de votos progresistas entre otras cosas perdonar que barra para casa porque gano ya era volver a dar a Mario

Voz 0027 14:07 seis y catorce cinco y catorce en Canarias en las últimas horas han trascendido varios vídeos y grabaciones de supuestas compras de votos de operaciones sospechosas por ejemplo en Murcia en Librilla el Ayuntamiento ha denunciado ante la Fiscalía al candidato del PP Francisco Alcón y como prueba aportado esta grabación a la que ha tenido acceso la Cadena Ser una grabación en la que supuestamente el candidato del PP les sugiere a su interlocutor telefónico que sin le consigue votos para el PP le pagará una multa que le impuso la policía por circular sin la ITV y le conseguir además una vivienda de protección oficial

Voz 18 14:38 pues que que vamos que lo que lo que te estoy diciendo yo te yo te lo pago por el que te lo hizo por lo menos y ocho Bot pero no los que vayan luego a votar es de los que de lo que yo sepa que que van a meter Bhutto el Partido Popular nada así que pollito el primer ministro tú ya sabes y pero que independientemente que de que yo te puedo a pagar las multas graves e lo que hemos hablado antes de la casa de poder yo social gritó ante me acuerdo así que ella está pero escucha por favor aunque no sé no sé ni mujer ni tú ni Facebook Boonmee ni nada de nada sino simplemente de de que tenga el oye T consiguió seis otros siete votos pero que seguro que te va a votar además que tengo que lo yo

Voz 0027 15:36 bueno al que ha tenido una ser que pueden escuchar integró en Cadena Ser punto com y que como decimos es la prueba presentada ante la denuncia

Voz 1100 15:44 la Fiscalía a la Fiscalía va a llevar también

Voz 0027 15:46 son por Melilla el vídeo que ha conseguido de una reunión en la que el hijo del presidente de la Ciudad Autónoma Juan José Imbroda del PP es supuestamente negocia con presuntos conseguidores de votos han pública lo publican hoy El Confidencial y público

Voz 19 16:00 sí sí lo que no quiere acuerdo yo soy una persona seria y lo que queda de esta puerta no va a salir le dice a una persona que le acababa de

Voz 0027 16:11 asegurar que tiene ciento setenta votos por correo preparados

Voz 8 16:18 elecciones generales del veintiocho de abril

Voz 1 16:23 vota por La Ser Corona Extra mis planes intenta pactar con un partido que lo que ha hecho ha sido poner un cordón sanitario al Partido Socialista

este viernes a las nueve una hora menos en Canarias Pedro Sánchez en Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 8 16:37 a todos nosotros

Voz 13 16:41 cabe irse elección

Voz 0027 16:44 el diario británico The Gardian publica hoy un vídeo tremendos sobre el horror al que son sometidos los migrantes en los centros de detención de Libia es una prueba de las torturas incluso asesinatos que se llevan a cabo bajo tutela de las fuerzas libias tráfago buenos días

Voz 1772 16:57 buenos días ocurrió el martes en un centro de detención de inmigrantes al sur de Trípoli las milicias libias entraron a ese recinto impidieron requisar los teléfonos móviles a los refugiados

Voz 20 17:07 al negarse abrieron fuego y mataron al menos dos de ellos otra veintena recibieron machetazos en los brazos y las piernas Amnistía Internacional

Voz 1772 17:20 ha pedido una investigación de lo ocurrido y que se ponga en libertad a los refugiados The Gardian estima que hay seis mil migrantes encerrados en campos de detención libios muchos de ellos son niños en una situación extrema pasan hambre y son golpeados por la policía ACNUR que también trabaja en la zona asegura que trescientos refugiados fueron evacuados de ese centro de detención donde se produjo el ataque

Voz 0027 17:42 en Estados Unidos el ex vicepresidente de Barack Obama Joe Biden ha presentado ya oficialmente su candidatura para las elecciones del año que viene tiene setenta y seis años y ahora mismo es el favorito en las encuestas para convertirse en candidato demócrata para

Voz 1727 17:55 el contra corresponsal en Washington Marta del Vado buenos días

Voz 1510 17:57 buenos días presentó por primera vez a la carrera electoral en mil novecientos noventa y ocho lo hizo una segunda vez en dos mil ocho iba por todas para que la tercera la de dos mil veinte sea la de

Voz 1727 18:08 punitiva Joe Biden a setenta y seis años

Voz 1510 18:11 se ha presentado oficialmente su candidatura sin hacer una sola promesa de campaña su mensaje ha ido exclusivamente

Voz 21 18:17 contra Donald Trump a su empeño en su

Voz 13 18:19 venga

Voz 21 18:22 cuanto más advirtiendo de que si los estadounidenses

Voz 1510 18:24 permitan al actual presidente estar ocho años en la Casa Blanca terminará alterando el carácter los valores fundamentales de este país Biden será uno de los veinte demócratas que intenten impedirlo todavía queda mucha carrera por delante pero según las encuestas es el favorito entre los demócratas ha sido senador por Delaware durante tres décadas y vicepresidente con Barack Obama una etiqueta positiva para muchos un lastre para otros que piden renovación llevar el partido más a la izquierda el mes pasado cuatro mujeres denunciaron públicamente que viven las había tocado inapropiada mente reconocieron que no fue nada sexual sólo que el ya candidato no respetó sus espacios personales les puso por ejemplo las manos en los hombros un tema muy sensible en estos momentos en EEUU del que Biden por ahora ha salido del paso sigan a las disputadísima las primarias demócratas tendrá entre sus principales retos movilizar a los votantes blancos de clase trabajadora que son los que llevaron a trampa la Casa Blanca y convencerles para que cambien su voto en dos mil veinte

Voz 0027 19:24 esta noche el primer ministro japonés Shinzo Abe le ha pedido a la Unión Europea que evite a toda costa un Brexit sin acuerdo esa situación stand by en la que parece haber entrado el Brexit después de que los socios comunitarios le dieran a Theresa May una prorroga hasta octubre ese momento de pausa es según el ministro principal de Gibraltar Fabian Picardo la mejor oportunidad posible para que Reino Unido recapacite y termine cancelando la ruptura dando marcha atrás en el Brexit tanto desea eso él Picardo ministro principal de Gibraltar que escuchen lo que dijo ayer que hará si finalmente no hay Brexit si hay un mundo ataja cómo

Voz 2 20:02 te invito al alcalde de Aldea domina amigo de Gibraltar ahí también amigo de Dalí

Voz 13 20:06 ya a que estén conmigo en esa gran celebración

Voz 0456 20:31 Federico vamos a jugar contigo al English

Voz 23 20:34 ha sido yo anida

Voz 24 20:37 giro así de primer a mi vacía giro a eso era

Voz 25 20:42 sí eran ir a salir

Voz 0456 20:45 exacto

Voz 23 20:46 viajero con J además yo te pregunto niño OME el AVE

Voz 24 20:53 es verdad

Voz 1727 20:56 no olvida esta dedicación la musical

Voz 22 21:00 hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por mi punto es Cadena SER

Voz 0027 22:24 hoy va a pasar a disposición judicial el supuesto autor del último crimen machista en España el alemán que presuntamente mató esta semana su mujer e hijo mayor mientras el pequeño huía y conseguía avisar de que el padre de ese estaba agrediendo brutalmente dentro de una cueva han llegado ya a España algunos familiar

Voz 0456 22:38 es que sepan hacer cargo del crío un niño de seis años que todavía no sabe que su madre y su hermana han muerto Canarias Agustín Padrón buenos días hola buenos días ayer se realizó la autopsia de los dos cuerpos

Voz 29 22:48 la madre y el hijo mayor confirmando que fueron agredidos con saña con fracturas craneales y otras heridas muy graves en el interior de esa cueva donde fueron agredidos con piedras además la Guardia Civil trasladó al hombre hasta su vivienda en la que había comprado en Adeje en busca de la ropa que llevaba cuando salió de allí con toda su familia Oise esperan que declare ante el juez

Voz 0027 23:09 el Tribunal Supremo corrige al alza una sentencia que impuso la justicia Navarra por una violación en la localidad de Alsasua la condena inicial

Voz 0980 23:16 era por abusos cuatro años pasa

Voz 0027 23:19 seis porque el Supremo determina que fue una violación no un abuso y una derivada muy relevante esta decisión es que una de las juezas que ha dictado este nuevo fallo será ponente cuando se revise la sentencia de la manada Alberto Pozo

Voz 0055 23:29 así sucedió en Alsasua en un bar la víctima entró en el baño el acusado entró detrás isla violó en un primer momento a la justicia Navarra el impuso cuatro años de cárcel por abusos pero ahora el Supremo entiende que hablamos de una agresión sexual no sólo de abusos y aumenta la condena a seis años bloquear físicamente a la víctima para que no pudiera escapar dicen los jueces puede ser suficiente para entender que hablamos de una violación algunos de los jueces que escriben esta sentencia firmarán también la sentencia de la manada de Pamplona fuentes del Supremo asegura a la Cadena Ser que mientras que en este caso el de Alsasua había una violencia física con lesiones probadas en el de la manada el debate girará entorno así la intimidación que los cinco acusados ejercieron sobre la víctima dentro del portal es suficiente como para hablar de una violación

Voz 0027 24:14 la OCDE que es el grupo que engloba a los países más desarrollados avisa de que un veinte por ciento de los puestos de trabajo que existen ahora mismo en España corre el riesgo de ser sustituido por robots Jordi Fábrega buenos días buenos

Voz 0980 24:26 todas España es uno de los países de la OCDE con más puestos de trabajo en riesgo según este informe no sólo un veinte por ciento de los empleos actuales pueden ser sustituidos por inteligencia artificial sino que otro treinta por ciento adicional sufrirá cambios significativos por el impacto de la robotizado son de hecho en todo el mundo la compra de robots para trabajar se ha multiplicado por cinco desde el año dos mil uno sólo Grecia Eslovenia y Finlandia se exponen a un riesgo mayor que el español según este informe que señala la falta de formación continua tanto entre jóvenes como entre adultos que ya tienen trabajo como uno de los elementos que provoca la situación el informe recuerda que el impacto de la automatización del empleo no siempre supone una destrucción de puestos de trabajo porque suele generar mayor demanda empleos adicionales

Voz 0027 25:10 a unas nuevas mediciones espaciales realizadas por el telescopio Havel confirman que el universo se está expandiendo a una velocidad mucho mayor del esperado Javier Gregori

Voz 0882 25:20 liderados por un premio Nobel Un equipo de astrofísicos de Estados Unidos ha utilizado el telescopio espacial de la NASA

Voz 0821 25:26 Havel para poder analizar la luz que emiten

Voz 0882 25:29 ahora setenta estrellas situadas en nuestra galaxia vecina la Gran Nube de Magallanes y la gran novedad es que han usado un nuevo método que tiene mayor precisión y por lo tanto un margen de error practicamente mínimo y el resultado ha sido sorprendente porque han descubierto que el universo se está ahora expandiendo a una velocidad un nueve por ciento más alta de lo esperado según los astrónomos este aumento de la velocidad del universo que contradice a las teorías de Albert Einstein puede deberse a dos razones básicas primero a la fuerza de empuje de la energía oscura que cada vez sea mayor o segundo motivo a características hasta ahora desconocidas de la materia oscura es decir la parte de un universo que no se ve

Voz 0027 26:39 el Real Madrid se despide prácticamente de la lucha por la segunda plaza Sampe buenos días

Voz 1161 26:43 buenos días Aimar tras el empate a cero de anoche en el Alfonso Pérez ante un Getafe que buscó más y quiso más que los de Zidane que cada jornada deja más claro que quieren que la temporada acabe cuanto antes aunque hay dos jugadores que es es son terminando lo que están terminando la temporada con muy buena nota Brahim Valverde los dos pasaban por El Larguero con los méritos que están haciendo para seguir la próxima temporada tienen claro su futuro Brahim

Voz 0027 27:03 ahora mismo estoy centrada en Madrid

Voz 30 27:06 como he dicho quiero demostrar lo que puedo dar quiero estar aquí por muchos años en el mejor club del mundo

Voz 1161 27:11 en cuanto al nuevo año Valverde también lo tiene muy claro

Voz 31 27:14 que se quiere en Madrid porque algo le pasa en la cabeza o no anímicamente fama creo que está en el Madrid puede ser lo mejor que te puede pasar por que dejó en manos tienes que disfrutar o no voy a hablar de compañeros que bueno no les puede tocar solar eh a usarlo cuando no cuando les toca jugar es darle también el acoso que se merece

Voz 1161 27:31 y más de futuro en este caso para Zidane los porteros hilos que seguirán

Voz 0915 27:35 ha jugado hoy que lo veremos el domingo que eso el entrenador tenemos que ingirió pronto son todos importantes colas alineación que estoy haciendo todos tienen minutos y es muy contento con es con con su trabajo por ejemplo el porte de hoy

Voz 1161 27:51 en el Getafe quedó sensación agridulce un punto ante el Real Madrid siempre es positivo aunque con la sensación de que pudieron llevarse más Bordalás lo da por bueno

Voz 0915 27:57 no un punto seguimos sumando seguimos estando ahí con la máxima ilusión felicitar a los chicos porque han hecho un desgaste tremendo no

Voz 8 28:04 por cual ha contado que como el nivel de batalla Ramaders

Voz 1727 28:09 los jugadores también Arambarri punto es un punto contra el Real Madrid no creo que no será fácil que siguieron pero bueno

Voz 1161 28:22 fue el partido que cerraba la jornada treinta y cuatro que también nos dejaba el resultado cero Villarreal uno gol de Gerard Moreno que da aire a los amarillos alejan el descenso en cinco puntos el autor del gol

Voz 0456 28:30 es un gran paso no sobre todo porque a la zona también se estaba apretando oí necesitábamos salir victoriosos de Aquino de un campo complicado dije bueno evidentemente el equipo está muy feliz por esta victoria porque vamos un paso grande pero no definitivo no porque evidentemente aunque aún cuatro jornadas hay que luchar hasta el final intentar cerrarlo cuanto antes

Voz 1161 28:46 la goleada del Sevilla el Rayo Vallecano cinco cero doblete de Munir y goles de Benger y Bryan Gil se le complican las cosas al Rayo que podría descender matemáticamente el próximo fin de semana si el Valladolid gana al Atlético de Madrid en el y el propio Rayo pierde en casa con el Real Madrid Paco Jémez y el fantasma del descenso

Voz 0696 29:01 nos obliga a ganar practicamente casi casi todo lo que lo que queda casi los cuatro partidos que queda todo sale jamás me necesidades honesta es igual hoy perder aquí por uno igual entre comillas porque perder por cuatro si esa va a ser la tónica sólo nos vale ganar o ganar

Voz 1161 29:16 así el Barça se queda a tres puntos del título el ático aventaja al Real Madrid en seis puntos en la lucha por la tercera plaza y Getafe y Sevilla empatan por la cuarta sexto ese en Europa League es el Valencia el descensos para Girona Huesca y Rayo además esta noche se inicia el jurado treinta y seis en Segunda desde las nueve Numancia Deportivo tenemos semifinales de la Champions Juvenil en Nyon a las dos de la tarde Hoffenheim Oporto a las seis de la tarde Barça Chelsea

Voz 0456 29:38 que finales de Champions de fútbol sala en Azerbayán a las tres

Voz 1161 29:40 los cuartos por miedo Portugal Inter Movistar y a las cinco y media Barça calidad al Matti ya en el Conde de Godó cuartos de final Roberto Carballeda ante el japonés Nishikori Rafa Nadal ante el alemán Struth la Euroliga tenemos dos partidos a las ocho y media Baskonia CSKA de Moscú a las nueve Barça Efes

Voz 1727 30:01 son las seis y media las cinco y media en Canarias último día de campaña electoral último día para pedir el voto

Voz 32 30:15 sólo toda la gente de izquierdas que está dudando que es importante el veintinueve de abril sin duda alguna pero es decisivo el veintiocho de abril y que aquí lo que tenemos que hacer es garantizar que España mira al futuro y que no retroceda cuarenta años o las una de las derechas

Voz 15 30:26 tenemos que decirle en apenas dos días a Pedro Sánchez ya sus secuaces que ya pueden dinero haciendo las maletas que en paquete el colchón han querido darnos por muertos muchas veces pues una vez más creo que la gente va a demostrar que sí se puede

Voz 2 30:41 pero yo no me quiero repetir el veintiocho de abril y que siga al podemos llevando a la economía

Voz 1727 30:47 Madrid y Valencia son los lugares elegidos para el cierre de campaña de los cuatro principales partidos Pablo Casado y Pablo Iglesias estarán en la capital de España mientras que Pedro Sánchez y Albert Rivera han optado por Valencia allí en Valencia Vox llenó anoche el mitin quedaba Abascal en uno de los auditorios de la Ciudad de las Artes y las Ciencias iría allí en Valencia es su último día también de campaña hoy para los partidos autonómicos que celebran sus elecciones este domingo estrenan de hecho calendario electoral propio Radio valenciana Durán

Voz 1510 31:18 la campaña como decía cierra hoy en Valencia con la presencia de algunos de los líderes nacionales arropan a sus candidatos para las autonómicas en las que la campaña termina como empezó con dos grandes bloques osea dos grandes posibilidades de gobierno reeditar el pacto progresista el del Botánico con socialistas Compromís Icon Unidas Podem Esquerra Unida que ahora no sólo sería apoyo parlamentario quiere entrar en el Ejecutivo y en el otro lado PP y Ciudadanos pugnando por liderar la derecha un Gobierno a la andaluza que necesitaría si finalmente entran en Les Corts como rezan las encuestas con él

Voz 1727 31:49 no yo debo y una de las voces y los argumentos de las últimas horas de campaña

Voz 6 31:54 ha sido la del primer secretario del PSC Miquel Iceta que pedía si el voto para el PSOE

Voz 15 31:59 hay que concentrar en el Partido Socialista el máximo de votos progresistas entre otras cosas perdonar que barra para casa porque yo no quiero volver a dar a Mario

Voz 0027 32:11 a partir de las nueve de la mañana Pepa Bueno entrevista aquí en Hoy por hoy al presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección Pedro Sánchez Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez buenos días

Voz 33 32:22 buenos días además a esta hora en Madrid tenemos de tráfico intenso ya de entrada a la capital por la A dos en Torrejón de Ardoz la cuatro en Valdemoro y Pinto la A42 a la altura de Parla Illa cinco en Alcorcón y Campamento además en Guadalajara un accidente las dos a la altura de Emir al campo genera retenciones hacia Madrid en Málaga otra colisión en este caso las siete ocasiona densidad circulatoria en las lagunas en este caso en dirección Barcelona Por último en Girona está cortada la C veinticinco el Arbúcies por un vehículo incendiado sentido a la capital gerundense en el resto de la red Nacional de momento a estas horas es decir

Voz 0027 33:00 hola gracias Alfonso tenemos por delante un fin de semana radiante con muchas horas de sol una subida generalizada de las temperaturas hoy podrá llover sólo en algunos puntos del Cantábrico

Voz 1100 33:25 el calor siempre llegan

Voz 35 33:47 lo

Voz 8 33:52 volverá un clásico encontrar otra novedad y luego otra joya del pasado

Voz 1 34:06 y así todo el rato y durante una hora estaremos este viernes en La Ventana con el crítico Fernando Neira simplemente por el placer

Voz 0821 34:16 abrir degustar canciones y discos

Voz 1 34:30 en Hoy por hoy

Voz 1727 34:40 son las siete menos veinticinco las seis menos veinticinco en Canarias comenzamos hoy allí en Canarias con lo último del crimen machista de Adeje en Tenerife en el que un hombre de cuarenta y tres años ha matado a su mujer de treinta y nueve a su exmujer de treinta y nueve al hijo mayor de ambos de diez años Agustín Padrón buenos días

Voz 0027 35:00 a sus abuelos maternos del único superior

Voz 1727 35:02 gente de esta tragedia el otro hijo el niño de seis años han llegado ya a la isla para hacerse cargo de él

Voz 29 35:09 si el pequeño el sobreviviente de su padre en permanece bajo tutela del Gobierno canario hasta que sea entregado a sus familiares que se han desplazado desde Alemania mientras hoy está previsto que el hombre pasó a disposición judicial y ayer fue llevado por la Guardia Civil hasta su casa en Adeje en la búsqueda de pruebas mientras también se realizan las autopsias se realizaban ayer las autopsias de los dos cuerpos hice confirmaba que habían sido agredidos con piedras en la cueva en la que fueron localizados

Voz 1727 35:36 volvemos ahora la Comunidad Valenciana Ana Durán porque en Alicante se ha denunciado una agresión homófoba a una pareja homosexual que ocurrido

Voz 1510 35:45 que se ha puesto ya en marcha el protocolo de atención a las víctimas se de por parte del Observatorio Valenciano contra la LGTB fobia ya les están asesorando desde el punto legal lo que tuvo lugar fue una paliza en el municipio alicantino de Santa Pola dos hombres sufrieron esa brutal agresión uno de ellos perdió el conocimiento a causa de varios golpes le propinaron con un taco de billar ha sido el Observatorio contra la la LGTB fobia el que ha denunciado en redes sociales estos hechos y como decíamos está asesorando ya a las víctimas

Voz 1727 36:13 buen día de trabajo Ana que vienen de eso para la Comunidad Valencia

Voz 1510 36:16 adiós hasta luego

Voz 1727 36:21 la Fiscalía General del Estado ha suspendido cautelarmente al fiscal jefe de Ourense la era Capello bos días buenos días y el motivo es una historia que venimos contando aquí por increíble que parezca desde hace mucho tiempo y es que el fiscal se niega a abandonar el piso en el que vive en el centro de Ourense la Xunta de Galicia pagado durante doce años ese piso hasta el año dos mil dieciséis Desde entonces el fiscal no se quiere marchar pero tampoco pagaba el alquiler

Voz 1510 36:48 en dos mil cuatro la Xunta se había comprometido a pagar a Florentino Delgado el alquiler y otros gastos como parte de las condiciones que había pactado para hacerse cargo de la Fiscalía Provincial era lo habitual en aquellos momentos pero en dos mil dieciséis la Xunta decidió suspender ese tipo de privilegios así que dejó de abonar no sólo al alquiler sino también la luz el agua y la calefacción desde entonces el propietario del inmueble demandó al Gobierno autonómico por impago les reclama veintiun mil euros recordamos además que Delgado está envuelto en otra investigación de la Fiscalía General del Estado por un presunto abuso de autoridad

Voz 1727 37:19 es seguimos contigo Lara porque ya conocemos la condena para el acusado de provocar la ola de incendios en Galicia en el año dos mil diecisiete cuando se quemaron casi cincuenta mil hectáreas de terreno la condena es a nueve meses de prisión

Voz 1510 37:33 nueve meses de prisión y una multa de mil seiscientos veinte euros por provocar un fuego en Os Blancos concretamente mientras pasaba unos chorizos la Fiscalía pidió para el que es el primer encausado en esta ola de incendios cinco años y medio de cárcel el Tribunal ahora lo enmarca en una imprudencia grave y entiende que no existió un grave peligro para la vida de las personas eso sí la Audiencia Provincial de Ourense considera acreditado que el condenado no adoptó las medidas de cuidado más básicas en aquel momento de las cincuenta mil hectáreas arrasadas aquel fin de semana una coma veinte se corresponden en concreto con extinción

Voz 1727 38:04 Dios es sobre los peligros de ser taxista en este en Estepona en Málaga Ana Tere Vázquez buenos días hola buenos días una mujer una taxista conseguido encerrar dentro de su taxi a un hombre que la había amenazado con un arma luego resultó que el arma era de fogueo de juego no simulada la conductora iba a ser era al terminar la carrera por un cliente que es un hombre de unos veintiséis años

Voz 36 38:31 este origen marroquí que la amenazó con una pistola que luego resultó ser simulada la taxista tuvo reflejos fue bastante rápido logró salir del coche lo dejó encerrado echó los seguros pidió ayuda a un vecino que pasaba por la zona esperaron a que llegase la Policía que finalmente lo líbero lo detuvo y hoy vuelve

Voz 1727 38:50 los hablar de San Jordi porque en Barcelona este martes además de vender libros y rosas se vendieron licencias falsas para vender flores dos chavales dos jóvenes de diecinueve años estafaron miles de euros a más de trescientas personas cuéntanos Joan Bofill bon día

Voz 0456 39:06 bon día pues si resulta que las licencias para de rosas y libros en las calles de Barcelona el día de Sant Jordi son gratis pero esto estas trescientas personas no lo sabían porque pagaron entre doscientos cincuenta y seiscientos euros a estos dos jóvenes que lo que hicieron simplemente es fotocopiar licencias que supo sabían que habían caducado las pusieron a la venta en internet y la gran mayoría de sus víctimas serán pues estudiantes que este día normalmente venden rosas para su viaje de final de curso por ejemplo y que generalmente no saben que una licencia se días gratis la Orbán ha abierto una investigación por estafa y falsificación de documentos contra estos dos jóvenes que están siendo investigados no sabemos si el objetivo también era pagarse el viaje a final de curso pero al final haciendo cuentas trescientas personas que cada

Voz 0027 39:47 con una paga entre doscientos y seiscientos euros

Voz 0456 39:50 pues como mínimo daba para cruzar el Atlántico

Voz 1727 39:58 si el Atlántico y el Pacífico casi y terminamos en Euskadi porque hoy se cumplen ochenta y dos años del bombardeo de Guernica y va a reabrir hoy el refugio a diario en el que muchos se tuvieron que guarecerse durante el ataque que sufrió esta localidad durante la Guerra Civil Isabel León eh bueno

Voz 0821 40:17 qué tal Pepa Bueno en ochenta y dos años después la sirena que anunció la llegada de los bombardeos de la Legión Condor la Aviación italiana volverá a sonar lo hará recordando esas treinta y un toneladas de bombas que como mínimo fueron lanzadas dejando un reguero de muerte fueron centenares las víctimas que todavía hoy no han sido contabilizadas en su totalidad tres de cada cuatro edificios fueron arrasados por los artefactos y el fuego entre las pocas infraestructuras que se salvaron destacan algunos de los búnkeres que dieron cobijo a los Guernica Ras y entre ellos el consistorio ha conseguido abrir al público el refugio antiaéreo de talleres de Guernica esta tarde se inaugura coincidiendo con el recuerdo a las víctimas

Voz 1727 40:57 la tragedia gracias Isabel ochenta y dos años del bombardeo

Voz 1 41:01 de Guernica ganarme

Voz 1727 41:17 y hoy excepcionalmente abrimos la Mesa del Mundo hablando de España porque si ya está siendo difícil votar por correo aquí hacerlo desde el extranjero es una odisea todavía mayor ya son pocos los que se atreven con los farragosos trámites para pedir el voto rogado a la gran mayoría de los que lo intentan no les llegan los papeles para votar en Cuba por ejemplo de los ciento cincuenta mil españoles con derecho a voto están censados sólo unos mil quinientos han podido votar para este domingo sólo unas decenas han recibido la documentación nos lo cuenta Mauricio Vicent desde La Habana

Voz 0453 41:57 ni siquiera los diplomáticos y funcionarios de la embajada y el consulado de España en La Habana ni tampoco los empresarios profesionales ni los ciento cincuenta mil ciudadanos españoles residentes en Cuba con derecho a voto podrán ejercer el sufragio en estas elecciones en los pasados comicios andaluces sólo pudo votar una persona en Cuba y fuentes consulares calcula que el próximo domingo sólo se depositarán unas decenas de votos en la sede del Consulado pues ni siquiera a los pocos que reclamaron las papeletas el uno por ciento del censo les han llegado esta es la realidad del voto rogado eso que ciento cincuenta mil sufragios en unas elecciones como estas pueden ser decisivos la mayoría de los inscritos en el registro consular son cubanos hijos-nietos au descendientes de españoles pero con el mismo derecho que los nacidos en España en el viaje que realizó a la isla en noviembre Pedro Sánchez dijo que había que cambiar el actual sistema para votar porque es injusto pero está claro que la injusticia continúa

Voz 1727 43:05 sí todavía sin recuperarse de los estragos del ciclón y hace seis semanas dejó más de mil muertos a su paso por Mozambique el país se prepara hoy para otro ciclón éste se llama lo han llamado Kenneth in los meteorólogos avisan de que tienen la misma fuerza que la anterior el Gobierno del país ha empezado a evacuar a algunas familias de sus casas para intentar minimizar en lo posible los daños Jordi Fábrega

Voz 0980 43:33 las primeras lluvias y los vientos de más de ciento cincuenta kilómetros por hora han empezado ya a notarse en las costas de Mozambique

Voz 1 43:39 por otra

Voz 8 43:43 el Gobierno del país ha empezado hace unas horas a evacuar algunas familias de

Voz 0980 43:47 zonas que ya resultaron arrasadas a principios de marzo Por otro ciclón el IDAE el que ahora esperan tiene la misma intensidad es de categoría tres sobre un máximo de cinco de las autoridades aseguran que si se cumplen las previsiones pueda llevar con el vientos de más de doscientos kilómetros por horas lluvias intensas y que todo ese provoque daños importantes cuando el país aún no se ha recuperado de un ciclón que dejó más de mil muertos ya ha provocado algunas enfermedades Unicef por ejemplo recuerda que ya hay

Voz 22 44:19 sí quince mil casos de malaria en zonas de Mozambique afectadas por estos ciclones

Voz 41 45:12 y el de

Voz 5 45:17 jo

Voz 1727 45:20 José Mari cierra la semana con una petición

Voz 1100 45:23 todos a las urnas buenos días Pepa en menos de setenta ahora sobrevoló resultó ser una selección que va a marcar el futuro de los españoles que usted usted fijó usted esa ultraderecha desde las cavernas desde lo más profundo y negro del pasado les importa más España que los españoles según dejó gritado porque los fachas fachas fachas nunca dicen que sólo gritan ese claro político que Santiago Abascal amamantado y bien pagado con nuestro dinero por el PP y su liberal lideresa Esperanza Aguirre durante años y años así que piensen ustedes si quieren mirar al futuro o ha pasado de la Edad Media si prefieren un Estado de Derecho o la vuelta al franquismo si quieren mantener el Estado del bienestar o la privatización salvaje de la sanidad la educación o las pensiones lo primero que deberíamos hacer este domingo será llenar las calles los colegios y las urnas de votos de ciudadanos responsables que en uso de su inteligencia decidirán cuál de las papeletas ante sí conviene más a los jóvenes a la clase media buenos jubilados sobre todo los engañen y entierren esa furia esta expresión de son todos iguales no es cierto uno son unos reaccionarios y otros no es igual Sánchez que Casado Rivera que Iglesias verdad que vino a las urnas todos a las urnas

Voz 13 46:48 es cierto

Voz 1727 47:15 al sol sale el sol este viernes lo hará también por cierto el lunes pase lo que es el domingo con acento catalán porque es el que ha adoptado en las últimas horas la campaña electoral abrimos la barra libre política

Voz 0456 47:28 la abrimos con la Tarrasa Shen que es como se llama este grupo y la abrimos precisamente con Marga de Barcelona que está harta dice

Voz 42 47:34 harta se harta de la inacción en ciertos aspectos del Gobierno de España harta de

Voz 1727 47:41 la violencia de género por supuesto harta

Voz 42 47:43 de que no nos unamos todos para tener una educación magnifican yo estoy harta de que nuestro sistema sanitario que es de bandera cada día esté más recortado vayamos a pero yo estoy harta de que haya muchos políticos que llegan a la política para gestionar el bien público como si fuera bien privado yo estoy harta de que no se pongan medidas para mejorar el hecho de que haya que Ellis que este tienen que arrastrar por los hoteles para sacar un salario mínimo yo estoy harta de muchísimas cosas y me manifiesto siempre que puedo

Voz 1727 48:13 gracias Marga un abrazo Marga invitado

Voz 0456 48:15 todo a manifestarse el próximo domingo mencionaba a la sanidad Marga vamos a dar la bienvenida con otro de los asuntos de la semana

Voz 43 48:23 buenos días Pepa hay equipo raza de Granada hoy sería momento para celebrar que un niño has salvado gracias a un equipo de sistema público de salud español es un tema para pensar tan mal estamos tanto tenemos que ser novios de la muerte quizá nuestro sistema político aunque imperfecto no ha sido tan mal vamos a ver si votamos con ilusión y esperanza Hinault tanto con miedo y odio venga un abrazo

Voz 6 48:48 la alegría del te Rafa es la noticia sin duda del día es noticia que demuestra el país qué somos y qué podemos efectivamente decenas y decenas de oyentes invitando a votar como Diego de A Coruña

Voz 23 48:58 bueno pues como gallego tendré que comprar la política Globo la política en general ya no hablo de partidos es un mal bajar ese dice que es un manjar pero cuando ves al dicho y lo pruebas que para gusto así que ya sabes los que tenéis tan decidido no ir a votar ir a votar porque después quejarnos quejamos todos los que vayamos a votar por favor no metamos rodajas de chorizo sabes que por ahí van a usted coherencia de esperé buenos días quién Early gala

Voz 1727 49:34 la empresa dio empezar a pesar de su aspecto